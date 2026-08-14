ИНХЕНЬЕРОС ХОСЕ
ИНХЕНЬЕ́РОС ХОСЕ́ (наст. имя и фам. Джузеппе Индженьери, Ingegneri) - аргентинский учёный, общественный и политический деятель.
Сын эмигранта из Италии. В студенческие годы примкнул к социалистическому движению, в 1896 году участвовал в работе Учредительного съезда Социалистической партии Аргентины, был избран её секретарём (в 1902 году вышел из партии). По окончании в 1900 году медицинского факультета университета Буэнос-Айреса занимался научными исследованиями и преподавательской деятельностью. В 1904-1909 годах возглавлял кафедру экспериментальной психологии университета Буэнос-Айреса, в 1907-1914 годах - Институт криминалистики. В 1909 году занял пост президента Медицинского общества Аргентины.
В 1911 году в знак протеста против вмешательства аргентинских властей в работу научно-исследовательских центров уехал в Европу, где увлёкся философией и социологией. В 1914 году вернулся в Буэнос-Айрес, в 1915 году стал издавать собственный философский журнал «Revista de Filosofía» (в 1923-1925 годах с А.Н. Понсе). В 1918 году вместе с Х.Б. Хусто возглавил движение за демократизацию высшей школы. В 1925 году участвовал в основании Латиноамериканского союза - организации интеллигенции и студенчества, провозглашавшей своей целью борьбу за единство и демократическое развитие стран Латинской Америки. В этом же году организовал в Париже Антиимпериалистическую латиноамеринскую ассамблею.
Философские взгляды Инхеньероса развивались в русле «автохтонного позитивизма», стремившегося осмыслить философские проблемы в соответствии с достижениями современных наук, прежде всего биологии и психологии. Полагал, что задачей «научной философии» является формулирование на основе добытого экспериментальным путём знания «правильных гипотез о внеопытных проблемах». Инхеньерос считается одним из первых аргентинских социологов.
Сочинения:
Sociología argentina. B. Aires, 1913;
La evolución de las ideas argentinas. B. Aires, 1918–1920. Vol. 1–2;
Los tiempos nuevos. B. Aires, 1921.
Obras completas. B. Aires, 1918–1940. Vol. 1–23;