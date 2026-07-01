ИНГУШИ

ИНГУШИ (са­мо­на­зва­ние – гIaлгIай) - на­род в Рос­сии, основное на­се­ле­ние Ин­гу­ше­тии .

Числен­ность 413 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись), в том числе в Ин­гу­ше­тии 361,1 тысяч человек, Северной Осе­тии 21,4 тысяч человек, Чеч­не 2,9 тысяч человек, Мо­ск­ве 4,1 тысяч человек Жи­вут так­же в Ка­зах­ста­не (17 тысяч человек - 2007, оцен­ка), стра­нах Средней Азии и Ближ­не­го Вос­то­ка. Вме­сте с че­чен­ца­ми об­ра­зу­ют общность вай­на­хов. Го­во­рят на ин­гуш­ском язы­ке. Ве­рую­щие - му­суль­ма­не -сун­ни­ты.

Ингуши - ав­то­хтон­ное на­се­ле­ние Северного Кав­ка­за. По­сле та­та­ро-монгольского на­шест­вия XIII века жи­ли в основном в го­рах. С конца 1-го тысячелетия сре­ди вы­ход­цев из Гру­зии рас­про­стра­ня­ет­ся хри­сти­ан­ст­во , в XVI-XIX веках - ис­лам. Боль­шое зна­че­ние имел су­физм пер­во­на­чаль­но в фор­ме на­кшбан­дий­ско­го, со 2-й половины XIX века - ка­ди­рий­ско­го та­ри­ка­та. С конца XVI века про­ис­хо­дит пе­ре­се­ле­ние ингушей в до­ли­ны Сун­жи и Те­ре­ка. От названия села Ан­гуш, од­но­го из пер­вых на рав­ни­не, про­ис­хо­дит эт­но­ним «ингуши» (с конца XVII века). В 1944 году ингуши бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны в Среднюю Азию и Ка­зах­стан. В 1957 году по­сле вос­ста­нов­ления Че­че­но-Ин­гушской АССР вер­ну­лись на ро­ди­ну.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Кав­ка­за (смотри в статье Азия). Основные за­нятия - зем­ле­де­лие (главным образом на рав­ни­не) и от­гон­ное ско­то­вод­ст­во (в го­рах). В го­рах пре­об­ла­да­ли террасные по­ля, основные куль­ту­ры - яч­мень, овёс, на рав­ни­не - ку­ку­ру­за, пше­ни­ца, рожь, фа­соль, тык­ва. Уход за круп­ным ро­га­тым ско­том был жен­ским за­няти­ем, за ов­ца­ми (в основном ту­шин­ской и ка­ра­ча­ев­ской по­род) - муж­ским. Бы­ли раз­ви­ты ору­жей­ное и юве­лир­ное де­ло, гон­чар­ст­во, обра­бот­ка ко­жи, де­ре­ва и кам­ня.

Для гор­ных по­се­ле­ний ха­рак­тер­ны жи­лые (пря­мо­уголь­ные в пла­не, 2-3-этаж­ные с пло­ской кров­лей) и бое­вые (квад­рат­ные в пла­не, в 5-6 эта­жей с 4-скат­ной пи­ра­ми­даль­но-сту­пен­ча­той кры­шей; ок­на и бой­ни­цы при­кры­ва­лись на­вес­ны­ми бал­кон­чи­ка­ми) баш­ни. Из кам­ня воз­во­ди­лись так­же по­гре­баль­ные скле­пы, в сред­ние ве­ка - хри­сти­ан­ские церк­ви (позд­нее ис­поль­зо­ва­лись как язы­че­ские свя­ти­ли­ща). На рав­ни­не по­се­ле­ния бы­ли вы­тя­ну­ты вдоль рек и до­рог, жи­ли­ще - длин­ный са­ман­ный или тур­луч­ный дом для боль­шой се­мьи: по­ме­ще­ния су­пру­же­ских пар вы­хо­ди­ли на об­щую тер­ра­су; в цен­тре на­хо­ди­лись об­щая ком­на­та, где жил гла­ва се­мьи, его же­на и млад­шие де­ти (слу­жи­ла так­же кух­ней), и кунац­кая.

Оде­ж­да тра­ди­ци­он­на для Северного Кав­ка­за. Ха­рак­тер­ны муж­ская ко­ну­со­вид­ная, рас­ши­ряю­щая­ся квер­ху па­па­ха, жен­ский ов­чин­ный по­лу­шу­бок, го­лов­ной убор (кур-харс) в ви­де ша­поч­ки из вой­ло­ка или ко­жи с око­лы­шем в фор­ме ро­га, по­кры­тый до­ро­гой тка­нью с се­реб­ря­ны­ми ук­ра­ше­ния­ми (из­вес­тен по ар­хео­ло­гическим па­мят­ни­кам с ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья ), се­реб­ря­ные и мед­ные ви­соч­ные коль­ца.

Со­ци­аль­ная струк­ту­ра ос­но­ва­на на эк­зо­гам­ных па­тро­ни­ми­ях-тей­пах. Мужчина обя­зан знать име­на и ме­ста рож­де­ния сво­их муж­ских родст­вен­ни­ков до 7-го ко­ле­на. Си­сте­ма род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па с оби­ли­ем опи­са­тель­ных кон­струк­ций. Клас­сифи­ка­ция сиб­лин­гов пре­дель­но про­ста: бра­тья и сё­стры на­зы­ва­ют­ся об­щим тер­ми­ном с до­бавле­ни­ем по­ка­за­те­лей по­ла. Ха­рак­те­рен обы­чай из­бе­га­ния же­ни­хом кон­так­тов с те­стем и тёщей. По зна­чи­мо­сти не ус­ту­па­ет тей­по­вой вир­до­вая струк­ту­ра - по при­над­леж­но­сти к опреде­лён­ной су­фий­ской об­щи­не (вирд). Со­хра­ня­ет­ся брач­ная эк­зо­га­мия по обе­им ли­ни­ям.

До при­ня­тия ис­ла­ма су­ще­ст­во­вал пан­те­он язы­че­ских бо­жеств: вер­хов­ный бог Дя­ла (Дэ­ла), бог-громов­ник Се­ла (Се­ли), по­кро­ви­тель зем­ле­де­лия Мят­це­ли, бо­ги­ня пло­до­ро­дия Ту­шо­ли, по­кро­ви­тель охот­ни­ков и ди­ких зве­рей Ел­та. Боль­шое зна­че­ние имел культ по­кро­ви­те­лей обществ и по­се­ле­ний (ццу). Тра­диционные празд­ни­ки - Ту­шо­ли цей (бо­ги­ни Ту­шо­ли), Се­са­рий цей (ама­зо­нок), Марх Да­стар (ис­лам­ский празд­ник раз­го­ве­ния), Гур­ба (жерт­во­при­но­ше­ния), Мов­лат (день рож­де­ния Му­хам­ме­да), во’ва (по слу­чаю рож­де­ния сы­на и другое). Во вре­мя празд­но­ва­ния (лов­зар) ча­сто ра­зы­гры­ва­ет­ся шу­точ­ное сва­тов­ст­во (бе­га­жах зоа­ха­лол). Прак­ти­ко­ва­лись жертво­при­но­ше­ния жи­вот­ных, мо­лит­вы, га­да­ния, ис­пол­няе­мые жре­ца­ми (цан-саг).

Уст­ное твор­че­ст­во. Пе­сен­ная тра­ди­ция - оди­ноч­ная и хо­ро­вая (од­но­го­лос­ная и мно­го­го­лос­ная), муж­ская и жен­ская. Зна­чительное ме­сто в тра­диционной куль­ту­ре за­ни­ма­ют нарт­ский эпос, ге­ро­ичес­кие (ил­ли), ис­то­рические, ли­рические, за­столь­ные и другие пес­ни; большая часть песен ис­пол­ня­лась в со­про­во­ж­де­нии какого-либо струн­но­го ин­ст­ру­мен­та. Ста­рин­ные струн­ные ин­ст­ру­мен­ты - только муж­ские: смыч­ковые ад­хох пан­дар и чон­дарг, 2-3-струн­ный щип­ко­вый дах­чак пан­дар; ка­ж­дый из них ис­поль­зо­вал­ся как соль­ный (про­грамм­ные на­игры­ши «для слу­ша­ния») и ак­ком­па­ни­рую­щий (один и в ан­самб­ле с другими ин­стру­мен­та­ми). Ад­хох пан­дар и чон­дарг при­ме­ня­лись так­же в об­ря­де вра­че­ва­ния; наи­гры­ши на струн­ных ин­ст­ру­мен­тах и пе­ние зву­ча­ли во вре­мя от­ды­ха на кол­лектив­ных ра­бо­тах Бел­хи (по­строй­ка жи­ли­ща, лу­ще­ние ку­ку­ру­зы, мо­ты­же­ние и другие). Тра­диционный ин­ст­ру­мен­та­рий к концу XIX века до­пол­нен гар­мо­ни­кой ка­хат пан­дар, на ко­то­рой иг­ра­ют де­вуш­ки (пля­со­вые пес­ни и наи­гры­ши, современные пес­ни). Тан­цы со­про­вож­да­ют­ся иг­рой на мем­бра­но­фо­не фа­та, тре­щот­ке. Из­люб­лен­ный та­нец - пар­ная лез­гин­ка.

Дополнительная литература:

Яков­лев Н.Ф. Ин­гу­ши. М.; Л., 1925;

Ме­пур­нов Г. Пес­ни Че­че­но-Ин­гу­ше­тии. [Но­ты]. М., 1936;

Реч­мен­ский Н.С. Че­чен­ские и ин­гуш­ские на­род­ные ме­ло­дии и пес­ни. М., 1962

Иллюстрации:

Ин­гуш­ка. Фо­то нач. 1950-х гг. Ин­сти­тут эт­но­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Архив БРЭ;

По­жи­лые ин­гу­ши. Фо­то нач. 1950-х гг. Ин­сти­тут эт­но­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Архив БРЭ;

Ин­гуш­ский смыч­ко­вый ин­стру­мент чон­дарг. Фото И. Б. Куркиева. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)