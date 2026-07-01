ИНГУШИ
ИНГУШИ (самоназвание – гIaлгIай) - народ в России, основное население Ингушетии.
Численность 413 тысяч человек (2002 год, перепись), в том числе в Ингушетии 361,1 тысяч человек, Северной Осетии 21,4 тысяч человек, Чечне 2,9 тысяч человек, Москве 4,1 тысяч человек Живут также в Казахстане (17 тысяч человек - 2007, оценка), странах Средней Азии и Ближнего Востока. Вместе с чеченцами образуют общность вайнахов. Говорят на ингушском языке. Верующие - мусульмане-сунниты.
Ингуши - автохтонное население Северного Кавказа. После татаро-монгольского нашествия XIII века жили в основном в горах. С конца 1-го тысячелетия среди выходцев из Грузии распространяется христианство, в XVI-XIX веках - ислам. Большое значение имел суфизм первоначально в форме накшбандийского, со 2-й половины XIX века - кадирийского тариката. С конца XVI века происходит переселение ингушей в долины Сунжи и Терека. От названия села Ангуш, одного из первых на равнине, происходит этноним «ингуши» (с конца XVII века). В 1944 году ингуши были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. В 1957 году после восстановления Чечено-Ингушской АССР вернулись на родину.
Традиционная культура типична для народов Кавказа (смотри в статье Азия). Основные занятия - земледелие (главным образом на равнине) и отгонное скотоводство (в горах). В горах преобладали террасные поля, основные культуры - ячмень, овёс, на равнине - кукуруза, пшеница, рожь, фасоль, тыква. Уход за крупным рогатым скотом был женским занятием, за овцами (в основном тушинской и карачаевской пород) - мужским. Были развиты оружейное и ювелирное дело, гончарство, обработка кожи, дерева и камня.
Для горных поселений характерны жилые (прямоугольные в плане, 2-3-этажные с плоской кровлей) и боевые (квадратные в плане, в 5-6 этажей с 4-скатной пирамидально-ступенчатой крышей; окна и бойницы прикрывались навесными балкончиками) башни. Из камня возводились также погребальные склепы, в средние века - христианские церкви (позднее использовались как языческие святилища). На равнине поселения были вытянуты вдоль рек и дорог, жилище - длинный саманный или турлучный дом для большой семьи: помещения супружеских пар выходили на общую террасу; в центре находились общая комната, где жил глава семьи, его жена и младшие дети (служила также кухней), и кунацкая.
Одежда традиционна для Северного Кавказа. Характерны мужская конусовидная, расширяющаяся кверху папаха, женский овчинный полушубок, головной убор (кур-харс) в виде шапочки из войлока или кожи с околышем в форме рога, покрытый дорогой тканью с серебряными украшениями (известен по археологическим памятникам с раннего Средневековья), серебряные и медные височные кольца.
Социальная структура основана на экзогамных патронимиях-тейпах. Мужчина обязан знать имена и места рождения своих мужских родственников до 7-го колена. Система родства бифуркативно-линейного типа с обилием описательных конструкций. Классификация сиблингов предельно проста: братья и сёстры называются общим термином с добавлением показателей пола. Характерен обычай избегания женихом контактов с тестем и тёщей. По значимости не уступает тейповой вирдовая структура - по принадлежности к определённой суфийской общине (вирд). Сохраняется брачная экзогамия по обеим линиям.
До принятия ислама существовал пантеон языческих божеств: верховный бог Дяла (Дэла), бог-громовник Села (Сели), покровитель земледелия Мятцели, богиня плодородия Тушоли, покровитель охотников и диких зверей Елта. Большое значение имел культ покровителей обществ и поселений (ццу). Традиционные праздники - Тушоли цей (богини Тушоли), Сесарий цей (амазонок), Марх Дастар (исламский праздник разговения), Гурба (жертвоприношения), Мовлат (день рождения Мухаммеда), во’ва (по случаю рождения сына и другое). Во время празднования (ловзар) часто разыгрывается шуточное сватовство (бегажах зоахалол). Практиковались жертвоприношения животных, молитвы, гадания, исполняемые жрецами (цан-саг).
Устное творчество. Песенная традиция - одиночная и хоровая (одноголосная и многоголосная), мужская и женская. Значительное место в традиционной культуре занимают нартский эпос, героические (илли), исторические, лирические, застольные и другие песни; большая часть песен исполнялась в сопровождении какого-либо струнного инструмента. Старинные струнные инструменты - только мужские: смычковые адхох пандар и чондарг, 2-3-струнный щипковый дахчак пандар; каждый из них использовался как сольный (программные наигрыши «для слушания») и аккомпанирующий (один и в ансамбле с другими инструментами). Адхох пандар и чондарг применялись также в обряде врачевания; наигрыши на струнных инструментах и пение звучали во время отдыха на коллективных работах Белхи (постройка жилища, лущение кукурузы, мотыжение и другие). Традиционный инструментарий к концу XIX века дополнен гармоникой кахат пандар, на которой играют девушки (плясовые песни и наигрыши, современные песни). Танцы сопровождаются игрой на мембранофоне фата, трещотке. Излюбленный танец - парная лезгинка.
Дополнительная литература:
Яковлев Н.Ф. Ингуши. М.; Л., 1925;
Мепурнов Г. Песни Чечено-Ингушетии. [Ноты]. М., 1936;
Речменский Н.С. Чеченские и ингушские народные мелодии и песни. М., 1962
Иллюстрации:
Ингушка. Фото нач. 1950-х гг. Институт этнологии и антропологии РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Архив БРЭ;
Пожилые ингуши. Фото нач. 1950-х гг. Институт этнологии и антропологии РАН. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Архив БРЭ;
Ингушский смычковый инструмент чондарг. Фото И. Б. Куркиева. Архив БРЭ.