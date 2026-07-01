ИНГОЛЬШТАДТ

ИНГОЛЬШТАДТ (Ingolstadt) - го­род на юге Гер­ма­нии , зем­ля Ба­ва­рия.

Население 123 тысячи человек (2007 год; 40 тысяч человек в 1950 году; 86 тысяч человек в 1970 году; 92 тысяч человек в 1985 году; 120 тысяч человек в 2004 году). Рас­по­ло­жен на реке Ду­най. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Ингольштадт про­хо­дят же­лез­ная до­ро­га и ав­то­бан Мюн­хен - Нюрн­берг, ав­то­ма­ги­ст­ра­ли на Ре­генс­бург, Вюрц­бург, До­нау­вёрт. Аэ­ро­порт (ме­ст­ные авиа­ли­нии).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 806 году как удель­ное име­ние Ка­ро­лин­гов . В 841 году Лю­до­вик Не­мец­кий по­да­рил Ингольштадт сво­ему канц­ле­ру Гоц­баль­ду, ко­то­рый за­тем пе­ре­дал его монастырю Ни­де­рал­тайх. С 1242 году во вла­де­нии Вит­тельс­ба­хов, в 1250 году по­лу­чил городское пра­во . С 1392 года при­над­ле­жал гер­цо­гам ин­голь­штадт­ской, с 1447 года - ланд­схут­ской, с 1503 года - мюн­хен­ской ли­нии Вит­тельс­ба­хов. С XVI века круп­ней­шая кре­пость в Ба­ва­рии. В 1546 году в хо­де Шмаль­каль­ден­ских войн близ Ингольштадта про­изош­ло круп­ное сра­же­ние. В пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов во вре­мя оса­ды Ингольштадта шведскими вой­ска­ми в го­ро­де скон­чал­ся (1632 год) глав­но­ко­мандующий им­пер­ской ар­ми­ей фельд­маршал И. Тил­ли. Во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во Ингольштадт за­хва­чен имперскими вой­ска­ми (1704-1714 годы), в го­ды вой­ны за Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во - австрийскими вой­ска­ми (1743-1745 года). В 1800-1801 годах ок­ку­пи­ро­ван на­по­ле­о­нов­ской ар­ми­ей. Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны силь­но по­стра­дал от на­лё­тов американской и британской авиа­ции.

Ста­рый го­род (на ле­во­бе­ре­жье Ду­ная), с час­тич­но со­хра­нив­шей­ся сте­ной с баш­ня­ми (по­след­няя треть XIV века), коль­цом пар­ков от­де­лён от современных рай­онов. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: Мо­риц­кир­хе (1234 год), Ста­рый за­мок (1255 год), фран­ци­скан­ский монастырь (1275 год), зда­ние Выс­шей шко­лы (1434 год), позд­не­го­тический со­бор Либ­фрау­эн­мюн­стер (1425-1536 годы), церковь Ма­рия-де-Вик­то­рия в сти­ле ро­ко­ко (1732-1736 годы, при уча­стии Азам), ре­ду­та Тил­ли (1828-1850 годы, ар­хи­тек­то­ры М. фон Штрай­тер и Л. фон Клен­це). Главные ву­зы - Ка­то­лический университет (1980 год; основные кор­пу­са рас­по­ло­же­ны в 20 километрах к се­ве­ро-за­па­ду от Ингольштадта, в Айх­штет­те, в го­рах Фран­кон­ский Альб) и Университет при­клад­ных на­ук (1994 год). Городской те­атр (1966 год). Му­зеи: го­род­ской, Ба­вар­ский во­енный му­зей (от­крыт в 1972 году; в зда­нии Но­во­го зам­ка, XV век), Немецкий му­зей ис­то­рии ме­ди­ци­ны (в зда­нии 1723-1736 годов). В южном при­го­ро­де Ман­хинг рас­по­ло­жен Му­зей кельт­ской куль­ту­ры (на мес­те оп­пи­ду­ма - ук­ре­п­лён­но­го по­се­ле­ния до­рим­ско­го вре­ме­ни, II-I века до нашей эры). Еже­год­но про­во­дит­ся Сред­не­ба­вар­ская вы­став­ка по­тре­би­те­лей (MIBA).

Бо́ль­шая часть за­ня­тых в эко­но­ми­ке го­ро­да ра­бо­та­ет в сфе­ре ус­луг (в основном фи­нан­со­вые и де­ло­вые ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля). Гор­ный мас­сив Фран­кон­ский Альб близ Ингольштадта - один из важ­ней­ших рай­онов от­ды­ха и ту­риз­ма в Ба­ва­рии; в го­ро­де и ок­ре­ст­но­стях раз­ви­ты гос­ти­нич­ное хо­зяй­ст­во и рек­реа­ци­он­ная ин­фра­струк­ту­ра.

Ингольштадт - круп­ный центр об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, в пер­вую оче­редь ав­то­мо­би­ле­строе­ния и неф­те­пе­ре­ра­бот­ки. Ингольштадт - «сто­ли­ца» ав­то­мо­биль­ной ком­па­нии «Audi AG» (вхо­дит в струк­ту­ру кон­цер­на «Volks­wagenwerke AG»); в го­ро­де рас­по­ло­же­ны её штаб-квар­ти­ра и го­лов­ной ав­то­за­вод (ра­бо­та­ет круг­ло­су­точ­но, про­из­вод­ст­вен­ная мощ­ность до 1700 ав­то­мо­би­лей в день). На­ря­ду со сбор­кой авто­мо­би­лей вы­пус­ка­ют­ся так­же ав­то­мо­биль­ные дви­га­те­ли, уз­лы и аг­ре­га­ты. Ин­голь­штадт­ская фир­ма MTM (до­чер­нее пред­при­ятие «Audi AG») - од­на из ве­ду­щих тю­нин­го­вых ком­па­ний Гер­ма­нии. Функ­цио­ни­ру­ет де­ло­вой, кли­ент­ский и тор­го­во-вы­ста­воч­ный центр «Audi Forum Ingolstadt» (1992 год; че­рез не­го от­пус­ка­ет­ся свыше 1/4 про­да­вае­мых в Гер­ма­нии ав­то­мо­би­лей «Audi»); в со­ста­ве ком­плек­са - «Дви­жу­щий­ся му­зей» (в экс­по­зи­ции - не­пре­рыв­но дви­жу­щие­ся экс­по­на­ты, свя­зан­ные с ис­то­ри­ей «Audi», в том числе ав­то­мо­биль­ный кон­вей­ер).

Ве­ду­щий центр неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности стра­ны; вы­рос в 1960-е годы в пунк­те схо­ж­де­ния тран­саль­пий­ских неф­те­про­во­дов из города Ла­ве­ра (близ Мар­се­ля, Фран­ция), Ге­нуи и Трие­ста (Ита­лия). В Ингольштадте и рас­по­ло­жен­ных ни­же по те­че­нию Ду­ная при­го­ро­дах Фо­бург и Ной­штадт дей­ст­ву­ют 5 НПЗ (об­щая мощ­ность около 18 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год); большая часть неф­ти по­ступа­ет че­рез сре­ди­зем­но­мор­ские пор­ты с Ближ­не­го Вос­то­ка и из Северной Аф­ри­ки; в конце XX века, с вво­дом в экс­плуа­та­цию неф­те­про­во­да Ингольштадт - Лит­ви­нов (Че­хия), на­ча­ла по­сту­пать российская нефть. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность кон­тро­ли­ру­ет­ся главным образом иностранным ка­пи­та­лом (ESSO, «British Petroleum», ENI, «Royal Dutch Shell»); с неф­те­пе­ре­ра­бот­кой ком­би­ниру­ют­ся неф­те­хи­мические про­изводства. За­вод по про­изводству тек­стиль­но­го обо­ру­до­ва­ния (круп­ней­ший в стра­не), пред­при­ятия элек­трон­ной и элек­тро­тех­нической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, лёг­кой (главным образом швей­ной; фаб­ри­ка «Bäumler AG» - од­но из ве­ду­щих в стра­нах ЕС пред­при­ятий по по­ши­ву муж­ских кос­тю­мов, вы­пус­ка­ет так­же спор­тив­ную оде­ж­ду, из­де­лия из ко­жи), пи­ще­вой (вклю­чая про­изводство пи­ва) промышленности.

В южном при­го­ро­де Ингольштадта - Ман­хин­ге - Центр во­енно-воздушной тех­ни­ки и авиационный за­вод «Daimler Chrysler Aero­space AG» (ко­неч­ная сбор­ка, ис­пы­та­ния, тех­ническое об­слу­жи­ва­ние и ре­монт военных са­мо­лё­тов). В конце XX века авиа­за­вод был глав­ным германским пред­при­яти­ем по про­из­водству и об­слу­жи­ва­нию ис­тре­би­те­лей «Torna­do»; с 2002 года осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ис­пы­та­ния и об­слу­жи­ва­ние ис­тре­би­те­лей «Eurofighter».

Рай­он Ингольштадта - круп­ней­ший в Ба­ва­рии по про­изводству элек­тро­энер­гии. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - 4 круп­ные ТЭС об­щей мощ­но­стью около 1,8 миллионов киловатт (ра­бо­та­ют пре­имущественно на га­зе; круп­ней­шая - близ Фо­бур­га, мощ­ность около 700 тысяч киловатт).

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