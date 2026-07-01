ИНГОЛЬШТАДТ
ИНГОЛЬШТАДТ (Ingolstadt) - город на юге Германии, земля Бавария.
Население 123 тысячи человек (2007 год; 40 тысяч человек в 1950 году; 86 тысяч человек в 1970 году; 92 тысяч человек в 1985 году; 120 тысяч человек в 2004 году). Расположен на реке Дунай. Крупный транспортный узел. Через Ингольштадт проходят железная дорога и автобан Мюнхен - Нюрнберг, автомагистрали на Регенсбург, Вюрцбург, Донаувёрт. Аэропорт (местные авиалинии).
Впервые упоминается в 806 году как удельное имение Каролингов. В 841 году Людовик Немецкий подарил Ингольштадт своему канцлеру Гоцбальду, который затем передал его монастырю Нидералтайх. С 1242 году во владении Виттельсбахов, в 1250 году получил городское право. С 1392 года принадлежал герцогам ингольштадтской, с 1447 года - ландсхутской, с 1503 года - мюнхенской линии Виттельсбахов. С XVI века крупнейшая крепость в Баварии. В 1546 году в ходе Шмалькальденских войн близ Ингольштадта произошло крупное сражение. В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов во время осады Ингольштадта шведскими войсками в городе скончался (1632 год) главнокомандующий имперской армией фельдмаршал И. Тилли. Во время войны за Испанское наследство Ингольштадт захвачен имперскими войсками (1704-1714 годы), в годы войны за Австрийское наследство - австрийскими войсками (1743-1745 года). В 1800-1801 годах оккупирован наполеоновской армией. Во время Второй мировой войны сильно пострадал от налётов американской и британской авиации.
Старый город (на левобережье Дуная), с частично сохранившейся стеной с башнями (последняя треть XIV века), кольцом парков отделён от современных районов. Среди архитектурных памятников: Морицкирхе (1234 год), Старый замок (1255 год), францисканский монастырь (1275 год), здание Высшей школы (1434 год), позднеготический собор Либфрауэнмюнстер (1425-1536 годы), церковь Мария-де-Виктория в стиле рококо (1732-1736 годы, при участии Азам), редута Тилли (1828-1850 годы, архитекторы М. фон Штрайтер и Л. фон Кленце). Главные вузы - Католический университет (1980 год; основные корпуса расположены в 20 километрах к северо-западу от Ингольштадта, в Айхштетте, в горах Франконский Альб) и Университет прикладных наук (1994 год). Городской театр (1966 год). Музеи: городской, Баварский военный музей (открыт в 1972 году; в здании Нового замка, XV век), Немецкий музей истории медицины (в здании 1723-1736 годов). В южном пригороде Манхинг расположен Музей кельтской культуры (на месте оппидума - укреплённого поселения доримского времени, II-I века до нашей эры). Ежегодно проводится Среднебаварская выставка потребителей (MIBA).
Бо́льшая часть занятых в экономике города работает в сфере услуг (в основном финансовые и деловые услуги, оптовая и розничная торговля). Горный массив Франконский Альб близ Ингольштадта - один из важнейших районов отдыха и туризма в Баварии; в городе и окрестностях развиты гостиничное хозяйство и рекреационная инфраструктура.
Ингольштадт - крупный центр обрабатывающей промышленности, в первую очередь автомобилестроения и нефтепереработки. Ингольштадт - «столица» автомобильной компании «Audi AG» (входит в структуру концерна «Volkswagenwerke AG»); в городе расположены её штаб-квартира и головной автозавод (работает круглосуточно, производственная мощность до 1700 автомобилей в день). Наряду со сборкой автомобилей выпускаются также автомобильные двигатели, узлы и агрегаты. Ингольштадтская фирма MTM (дочернее предприятие «Audi AG») - одна из ведущих тюнинговых компаний Германии. Функционирует деловой, клиентский и торгово-выставочный центр «Audi Forum Ingolstadt» (1992 год; через него отпускается свыше 1/4 продаваемых в Германии автомобилей «Audi»); в составе комплекса - «Движущийся музей» (в экспозиции - непрерывно движущиеся экспонаты, связанные с историей «Audi», в том числе автомобильный конвейер).
Ведущий центр нефтеперерабатывающей промышленности страны; вырос в 1960-е годы в пункте схождения трансальпийских нефтепроводов из города Лавера (близ Марселя, Франция), Генуи и Триеста (Италия). В Ингольштадте и расположенных ниже по течению Дуная пригородах Фобург и Нойштадт действуют 5 НПЗ (общая мощность около 18 миллионов тонн сырой нефти в год); большая часть нефти поступает через средиземноморские порты с Ближнего Востока и из Северной Африки; в конце XX века, с вводом в эксплуатацию нефтепровода Ингольштадт - Литвинов (Чехия), начала поступать российская нефть. Нефтеперерабатывающая промышленность контролируется главным образом иностранным капиталом (ESSO, «British Petroleum», ENI, «Royal Dutch Shell»); с нефтепереработкой комбинируются нефтехимические производства. Завод по производству текстильного оборудования (крупнейший в стране), предприятия электронной и электротехнической, деревообрабатывающей, лёгкой (главным образом швейной; фабрика «Bäumler AG» - одно из ведущих в странах ЕС предприятий по пошиву мужских костюмов, выпускает также спортивную одежду, изделия из кожи), пищевой (включая производство пива) промышленности.
В южном пригороде Ингольштадта - Манхинге - Центр военно-воздушной техники и авиационный завод «Daimler Chrysler Aerospace AG» (конечная сборка, испытания, техническое обслуживание и ремонт военных самолётов). В конце XX века авиазавод был главным германским предприятием по производству и обслуживанию истребителей «Tornado»; с 2002 года осуществляются испытания и обслуживание истребителей «Eurofighter».
Район Ингольштадта - крупнейший в Баварии по производству электроэнергии. В окрестностях города - 4 крупные ТЭС общей мощностью около 1,8 миллионов киловатт (работают преимущественно на газе; крупнейшая - близ Фобурга, мощность около 700 тысяч киловатт).