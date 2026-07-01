ИНГЛИНГИ
ИНГЛИНГИ (швед. Ynglingar) - самая древняя легендарно-историческая династия конунгов Швеции и Норвегии.
Согласно «Саге об Инглингах» Снорри Стурлусона [опирался на более ранние литературные памятники, в том числе песнь «Ynglingatal» («Перечень Инглингов»)], вели свой род от бога Фрейра. На протяжении 21 поколения были конунгами возникшего на рубеже V-VI веков королевства свеев. Большинство шведских Инглингов - легендарные личности; трое из них (упоминаются также в «Беовульфе») - Эгиль, Оттар и Адильс - возможно, существовали в действительности. Предполагается, что именно они погребены в трёх «королевских курганах» в Старой Уппсале.
Четыре короля свеев из рода Инглингов считаются установленными историческими личностями - Эрик Сегерселль (около 970-995 годов), Олаф Шётконунг, Анунд Якоб (около 1022-1050 годов), Эмунд Старый (около 1050-1060 годов).
Инглинги были также конунгами Вестфолла в Норвегии. Представителю этого рода Харальду Прекрасноволосому удалось подчинить правителей отдельных областей и объявить себя первым норвежским королём. Его потомки правили в Норвегии до начала XIV века (с перерывами).
Нумерация королей Швеции и Норвегии ведётся с учётом династии Инглингов, в том числе её легендарных представителей.