ИНГЛИНГИ

ИНГЛИНГИ (швед. Ynglingar) - са­мая древ­няя ле­ген­дар­но-ис­то­рическая ди­на­стия ко­нун­гов Шве­ции и Нор­ве­гии.

Со­глас­но «Са­ге об Инг­лин­гах» Снор­ри Стур­лу­со­на [опи­рал­ся на бо­лее ран­ние литературные па­мят­ни­ки, в том числе песнь «Ynglingatal» («Пе­ре­чень Инг­лин­гов»)], ве­ли свой род от бо­га Фрей­ра. На про­тя­же­нии 21 по­ко­ле­ния бы­ли ко­нун­га­ми воз­ник­ше­го на ру­бе­же V-VI веков ко­ро­лев­ст­ва све­ев. Боль­шин­ст­во шведских Инглингов - ле­ген­дар­ные лич­но­сти; трое из них (упо­ми­на­ют­ся так­же в «Бео­вуль­фе» ) - Эгиль, От­тар и Адильс - воз­мож­но, су­ще­ст­во­ва­ли в дей­ст­ви­тель­но­сти. Пред­по­ла­га­ет­ся, что имен­но они по­гре­бе­ны в трёх «ко­ро­лев­ских кур­ганах» в Ста­рой Уп­пса­ле.

Че­ты­ре ко­ро­ля све­ев из ро­да Инглингов счи­та­ют­ся ус­та­нов­лен­ны­ми ис­то­рическими лич­но­стя­ми - Эрик Се­гер­селль (около 970-995 годов), Олаф Шёт­ко­нунг, Анунд Якоб (около 1022-1050 годов), Эмунд Ста­рый (около 1050-1060 годов).

Инглинги бы­ли так­же ко­нун­га­ми Вест­фол­ла в Нор­ве­гии. Пред­ста­ви­те­лю это­го ро­да Ха­раль­ду Пре­крас­но­во­ло­со­му уда­лось под­чи­нить пра­ви­те­лей отдельных об­лас­тей и объ­я­вить се­бя пер­вым норвежским ко­ро­лём. Его по­том­ки пра­ви­ли в Нор­ве­гии до начала XIV века (с пе­ре­ры­ва­ми).

Ну­ме­ра­ция ко­ро­лей Шве­ции и Нор­ве­гии ве­дёт­ся с учё­том ди­на­стии Инглингов, в том числе её ле­ген­дар­ных пред­ста­ви­те­лей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)