ИНГЛХАРТ РОНАЛЬД
ИНГЛХАРТ РОНАЛЬД - американский политолог и социолог.
В 1956 году окончил Северо-Западный, в 1962 году Чикагский университеты. С 1966 года преподаёт в университете штата Мичиган (с 1978 года профессор политической науки). Выступал с лекциями в университетах Женевы, Киото, Лейдена, Берлина, Рима и других. В 1970-1990 годах участвовал в исследовательских проектах «Евробарометр», разрабатывавшихся под эгидой ЕС. С 1988 года глава международного исследовательского проекта «Всемирные обзоры ценностей» («World Values Surveys»). С 1985 года программный директор Центра политических исследований Института социальных исследований при университете штата Мичиган. В 1994-1997 годах член Комитета международной политической науки при Американской ассоциации политической науки. Член редколлегий политологических журналов «Government and Opposition» (с 1987 года), «International Journal of Public Opinion» (с 1989 года), «Politics and the Individual» (с 1991 года).
Опираясь на богатый эмпирический материал более чем 40 стран с населением около 70% общемирового, Инглхарт сделал вывод о происшедшем во 2-й половине XX века изменении общественных приоритетов в направлении увеличения значимости «постматериальных ценностей» (самовыражение, качество жизни и другое). Переход от «модерна» к «постмодерну» Инглхарт объясняет возросшей экзистенциальной (экономической и физической) безопасностью поколений, социологизировавшихся после Второй мировой войны. В эволюции ценностных ориентиров он усматривает причину социальных трансформаций - от институциональных (демократизация, крушение социализма) до изменения гендерных ролей, ослабления позиций традиционных религий и тому подобное.
Трактуя ценностные ориентации как «культурную опору» политического и экономического порядка, Инглхарт отмечает, что культура в более широком плане тесно связана с проблемой обеспечения легитимности и стабильности политической власти. По Инглхарту, культурная легитимация является важнейшим атрибутом демократического режима и во многом определяет характер его институтов. С утверждением «постматериальных ценностей», в рамках которых политика всё больше воспринимается людьми как самоценное индивидуальное занятие, нарастают кризисные явления в функционировании партийно-политических систем - усиливается недоверие к правительству и партиям, снижается интерес к голосованию, в центре внимания всё больше оказываются не традиционные политические вопросы, а проблемы, связанные с культурой и качеством жизни, в том числе с охраной окружающей среды и максимизацией индивидуальных прав. В результате складывается парадоксальная ситуация, при которой современная институционная система Запада, сделавшая возможным формирование системы «постматериальных ценностей», начинает отвергаться последней как не отвечающая потребностям дальнейшего общественного развития.
Сочинения:
The silent revolution. Princeton, 1977;
Culture shift in advanced industrial society. Princeton, 1990;
Modernization and postmodernization. Princeton, 1997;
Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Политические исследования. 1997. № 4;
Sacred and secular: religion and politics worldwide. Camb., 2004 (with P. Norris);
Modernization, cultural change, and democracy. Camb., 2005 (with C. Welzel).