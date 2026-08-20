ИНГЛХАРТ РОНАЛЬД

ИНГЛХАРТ РОНАЛЬД - американский по­ли­то­лог и со­цио­лог.

В 1956 году окон­чил Се­ве­ро-За­пад­ный, в 1962 году Чи­каг­ский университеты. С 1966 года пре­по­да­ёт в университете шта­та Ми­чи­ган (с 1978 года профессор по­ли­тической нау­ки). Вы­сту­пал с лек­ция­ми в университетах Же­не­вы, Кио­то, Лей­де­на, Бер­ли­на, Ри­ма и других. В 1970-1990 годах уча­ст­во­вал в ис­сле­до­ва­тель­ских про­ек­тах «Ев­ро­ба­ро­метр», раз­ра­ба­ты­вав­ших­ся под эги­дой ЕС . С 1988 года гла­ва ме­ж­ду­народного ис­сле­до­ва­тель­ско­го про­ек­та «Все­мир­ные об­зо­ры цен­но­стей» («World Values Surveys»). С 1985 года про­грамм­ный ди­рек­тор Цен­тра по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний Института со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний при университете шта­та Ми­чи­ган. В 1994-1997 годах член Комитета ме­ж­ду­народной по­ли­тической нау­ки при Американской ас­со­циа­ции по­ли­тической нау­ки. Член ред­кол­ле­гий по­ли­то­ло­гических жур­на­лов «Government and Opposition» (с 1987 года), «International Journal of Public Opinion» (с 1989 года), «Po­litics and the Individual» (с 1991 года).

Опи­ра­ясь на бо­га­тый эм­пи­рический ма­те­ри­ал бо­лее чем 40 стран с на­се­ле­ни­ем около 70% об­ще­ми­ро­во­го, Инглхарт сде­лал вы­вод о про­ис­шед­шем во 2-й половине XX века из­ме­не­нии об­щественных при­ори­те­тов в на­прав­ле­нии уве­ли­че­ния зна­чи­мо­сти «по­стма­те­ри­аль­ных цен­но­стей» (са­мо­вы­ра­же­ние, ка­че­ст­во жиз­ни и другое). Пе­ре­ход от «мо­дер­на» к «по­стмо­дер­ну» Инглхарт объ­яс­ня­ет воз­рос­шей эк­зи­стен­ци­аль­ной (эко­но­ми­че­ской и фи­зи­че­ской) безо­пас­но­стью по­ко­ле­ний, со­цио­ло­ги­зи­ро­вав­ших­ся по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны . В эво­лю­ции цен­но­ст­ных ори­ен­ти­ров он ус­мат­ри­ва­ет при­чи­ну со­ци­аль­ных транс­фор­ма­ций - от ин­сти­ту­цио­наль­ных (де­мо­кра­ти­за­ция, кру­ше­ние со­циа­лиз­ма) до из­ме­не­ния ген­дер­ных ро­лей, ос­лаб­ле­ния по­зи­ций тра­диционных ре­ли­гий и тому подобное.

Трак­туя цен­но­ст­ные ори­ен­та­ции как «куль­тур­ную опо­ру» по­ли­тического и эко­но­мического по­ряд­ка, Инглхарт от­ме­ча­ет, что куль­ту­ра в бо­лее ши­ро­ком пла­не тес­но свя­за­на с про­бле­мой обес­пе­че­ния ле­ги­тим­но­сти и ста­биль­но­сти по­ли­тической вла­сти. По Инглхарту, куль­тур­ная ле­ги­ти­ма­ция яв­ля­ет­ся важ­ней­шим ат­ри­бу­том де­мо­кра­тического ре­жи­ма и во мно­гом оп­ре­де­ля­ет ха­рак­тер его ин­сти­ту­тов. С ут­вер­жде­ни­ем «по­стма­те­ри­аль­ных цен­но­стей», в рам­ках ко­то­рых по­ли­ти­ка всё боль­ше вос­при­ни­ма­ет­ся людь­ми как са­мо­цен­ное ин­ди­ви­ду­аль­ное за­ня­тие, на­рас­та­ют кри­зис­ные яв­ле­ния в функ­цио­ни­ро­ва­нии партийно-по­ли­тических сис­тем - уси­ли­ва­ет­ся не­до­ве­рие к пра­ви­тель­ст­ву и пар­ти­ям, сни­жа­ет­ся ин­те­рес к го­ло­со­ва­нию, в цен­тре вни­ма­ния всё боль­ше ока­зы­ва­ют­ся не тра­диционные по­ли­тические во­про­сы, а про­бле­мы, свя­зан­ные с куль­ту­рой и ка­че­ст­вом жиз­ни, в том числе с ох­ра­ной ок­ру­жаю­щей сре­ды и мак­си­ми­за­ци­ей ин­ди­ви­ду­аль­ных прав. В ре­зуль­та­те скла­ды­ва­ет­ся па­ра­док­саль­ная си­туа­ция, при ко­то­рой современная ин­сти­ту­ци­он­ная сис­те­ма За­па­да, сде­лав­шая воз­мож­ным фор­ми­ро­ва­ние сис­те­мы «по­ст­ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей», на­чи­на­ет от­вер­гать­ся по­след­ней как не от­ве­чаю­щая по­треб­но­стям даль­ней­ше­го об­ществен­но­го раз­ви­тия.

Сочинения:

The silent revolution. Princeton, 1977;

Culture shift in advanced industrial society. Princeton, 1990;

Modernization and postmoder­nization. Princeton, 1997;

По­стмо­дерн: ме­няю­щие­ся цен­но­сти и из­ме­няю­щие­ся об­ще­ст­ва // По­ли­ти­че­ские ис­сле­до­ва­ния. 1997. № 4;

Sacred and secular: religion and politics worldwide. Camb., 2004 (with P. Norris);

Moder­ni­za­tion, cultural change, and democracy. Camb., 2005 (with C. Welzel).