ИНГЕРМАНЛАНДИЯ

ИНГЕРМАНЛАНДИЯ (фин. Ин­ке­ри, Inke­ri) - ис­то­рическая об­ласть на се­ве­ро-за­па­де Русского государства , на гра­ни­це со Шве­ци­ей.

Название «Ингерманландия» поя­ви­лось в начале XVII века в швед­ских, а в XVIII веке во­шло в оби­ход и в русских де­ло­про­из­вод­ст­вен­ных до­ку­мен­тах и обо­зна­ча­ло зем­ли, рас­по­ло­жен­ные от реки Нар­ва (На­ро­ва) на южном по­бе­ре­жье Фин­ско­го залива (вклю­чая Иван­го­род, Ям, Ко­по­рье) до юго-западного При­ла­до­жья с городом Оре­шек, от реки Се­ст­ра (финская Ра­яй­о­ки) на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке до ли­нии, про­хо­дя­щей от устья реки Плюс­са по реке Лу­га, сред­не­му те­че­нию реки Оре­деж в рай­оне деревни Слу­ди­цы, а так­же час­тич­но по ре­кам Тос­но и Ла­ва. Площадь ококло 15 тысяч квадратных километров. Восточая часть этой тер­ри­то­рии с XIII века в русских ис­точ­ни­ках на­зы­ва­лась Ижор­ской зем­лёй. Западная часть - рай­он ис­кон­но­го про­жи­ва­ния во­ди. На­ря­ду с во­дью и ижо­рой в ре­гионе с X века жи­ли славянские пле­ме­на кри­ви­чей и сло­вен, к XVI веку пре­об­ла­даю­щим ста­ло русское пра­во­слав­ное на­се­ле­ние.

Важ­ное стра­те­гическое по­ло­же­ние ре­гио­на, по­зво­ляв­шее кон­тро­ли­ро­вать мор­ские и тор­го­вые ком­му­ни­ка­ции, пре­вра­ти­ло его в аре­ну не­скон­чае­мых во­енных кон­флик­тов. В 1583 году, по ито­гам Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов , часть тер­ри­то­рии ре­гио­на ото­шла от Русского государства к Шве­ции, в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов воз­вра­ще­на в со­став Русского государства, в ре­зуль­та­те Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века за­кон­чив­шей­ся Стол­бов­ским ми­ром 1617 года, весь ре­ги­он ока­зал­ся под вла­стью Шве­ции, став её но­вой провинцией Ин­гер­ман­ланд (административный центр - город Нар­ва), ко­то­рая де­ли­лась на ле­ны.

В со­от­вет­ст­вии с ука­зом шведского ко­ро­ля Гус­та­ва II Адоль­фа (1623 год) в Ингерманладнии ста­ли соз­да­вать­ся лю­те­ран­ские цер­ков­ные при­хо­ды, в 1641 году они бы­ли вы­де­лены в отдельную Ин­гер­ман­ланд­скую епар­хию, ко­то­рая управ­ля­лась су­пер­ин­тен­дан­том. Во 2-й половине XVII века ко­ли­че­ст­во лю­те­ран­ских при­хо­дов втрое пре­вы­си­ло чис­ло пра­во­слав­ных. В 1629 году про­вин­ция во­шла в со­став Лиф­лянд­ско­го генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва, а в 1641 году вме­сте с Ка­ре­ли­ей об­ра­зо­ва­ла отдельное генерал-гу­бер­на­тор­ст­во (административный центр - город Ню­ен, ны­не его тер­ри­то­рия - в чер­те города Санкт-Пе­тер­бург). Зем­ли бы­ли роз­да­ны в лен­ное вла­де­ние шведской ари­сто­кра­тии.

Не­смот­ря на обе­ща­ние со­хра­нить пра­во­слав­ную ве­ру, за­кре­п­лён­ное Стол­бов­ским ми­ром, водь, ижо­ру, ка­рел и рус­ских ста­ли на­силь­ст­вен­но об­ра­щать в лю­те­ран­ст­во, что при­ве­ло к их мас­со­во­му бег­ст­ву на тер­ри­то­рию Русского государства (в основном в ок­рест­но­сти Нов­го­ро­да и Тве­ри). Вто­рая вол­на ис­хо­да на­се­ле­ния на­ча­лась по­сле русско-шведской вой­ны 1656-1558 годов. К концу XVII века ко­рен­ное на­се­ле­ние Ингерманландии умень­ши­лось в 3 раза. На опус­тев­шие зем­ли на­ча­лось за­се­ле­ние кре­сть­ян из Восточной Фин­лян­дии (позд­нее они ста­ли на­зы­вать­ся фин­ны-ин­гер­ман­ланд­цы). В восточных рай­онах Ингерманландии (Но­те­бург­ский лен) их до­ля вы­рос­ла с 14% в 1623 году до 90% к концу XVII века. В западных рай­онах Ингерманландии (ле­ны Иван­го­род, Ям, Ко­по­рье) к концу XVII века этот по­ка­за­тель ко­ле­бал­ся от 46 до 60%. К концу XVII века на­се­ле­ние Ингерманландии со­став­ля­ло свыше 40 тысяч человек, 70–75% из ко­то­рых бы­ли лю­те­ра­на­ми.

В хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов тер­ри­то­рия Ингерманландии вновь бы­ла за­ня­та российскими вой­ска­ми и во­шла в со­став Российской им­пе­рии по Ни­штадт­ско­му ми­ру 1721 года . В со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1708 года Ингерманландия со­ста­ви­ла часть Ин­гер­ман­ланд­ской губернии (с 1710 года Санкт-Пе­тер­бург­ская гу­бер­ния).

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