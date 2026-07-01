ИНГЕРМАНЛАНДИЯ
ИНГЕРМАНЛАНДИЯ (фин. Инкери, Inkeri) - историческая область на северо-западе Русского государства, на границе со Швецией.
Название «Ингерманландия» появилось в начале XVII века в шведских, а в XVIII веке вошло в обиход и в русских делопроизводственных документах и обозначало земли, расположенные от реки Нарва (Нарова) на южном побережье Финского залива (включая Ивангород, Ям, Копорье) до юго-западного Приладожья с городом Орешек, от реки Сестра (финская Раяйоки) на Карельском перешейке до линии, проходящей от устья реки Плюсса по реке Луга, среднему течению реки Оредеж в районе деревни Слудицы, а также частично по рекам Тосно и Лава. Площадь ококло 15 тысяч квадратных километров. Восточая часть этой территории с XIII века в русских источниках называлась Ижорской землёй. Западная часть - район исконного проживания води. Наряду с водью и ижорой в регионе с X века жили славянские племена кривичей и словен, к XVI веку преобладающим стало русское православное население.
Важное стратегическое положение региона, позволявшее контролировать морские и торговые коммуникации, превратило его в арену нескончаемых военных конфликтов. В 1583 году, по итогам Ливонской войны 1558-1583 годов, часть территории региона отошла от Русского государства к Швеции, в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов возвращена в состав Русского государства, в результате Шведской интервенции начала XVII века закончившейся Столбовским миром 1617 года, весь регион оказался под властью Швеции, став её новой провинцией Ингерманланд (административный центр - город Нарва), которая делилась на лены.
В соответствии с указом шведского короля Густава II Адольфа (1623 год) в Ингерманладнии стали создаваться лютеранские церковные приходы, в 1641 году они были выделены в отдельную Ингерманландскую епархию, которая управлялась суперинтендантом. Во 2-й половине XVII века количество лютеранских приходов втрое превысило число православных. В 1629 году провинция вошла в состав Лифляндского генерал-губернаторства, а в 1641 году вместе с Карелией образовала отдельное генерал-губернаторство (административный центр - город Нюен, ныне его территория - в черте города Санкт-Петербург). Земли были розданы в ленное владение шведской аристократии.
Несмотря на обещание сохранить православную веру, закреплённое Столбовским миром, водь, ижору, карел и русских стали насильственно обращать в лютеранство, что привело к их массовому бегству на территорию Русского государства (в основном в окрестности Новгорода и Твери). Вторая волна исхода населения началась после русско-шведской войны 1656-1558 годов. К концу XVII века коренное население Ингерманландии уменьшилось в 3 раза. На опустевшие земли началось заселение крестьян из Восточной Финляндии (позднее они стали называться финны-ингерманландцы). В восточных районах Ингерманландии (Нотебургский лен) их доля выросла с 14% в 1623 году до 90% к концу XVII века. В западных районах Ингерманландии (лены Ивангород, Ям, Копорье) к концу XVII века этот показатель колебался от 46 до 60%. К концу XVII века население Ингерманландии составляло свыше 40 тысяч человек, 70–75% из которых были лютеранами.
В ходе Северной войны 1700-1721 годов территория Ингерманландии вновь была занята российскими войсками и вошла в состав Российской империи по Ништадтскому миру 1721 года. В соответствии с губернской реформой 1708 года Ингерманландия составила часть Ингерманландской губернии (с 1710 года Санкт-Петербургская губерния).