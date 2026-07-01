ИНГЕ I СТАРШИЙ (INGE STENKILSSON)

Король Швеции с 1080 по 1084 и с 1087 по 1110 гг. из династии Стенкилей. Отец – шведский король Стенкиль, мать – Ингамодер. Жена – Елена, дети – Христина, Рагнвальд, Маргарет и Катарина. О правлении короля Инге известно крайне мало.

Став королем в 1080, году начал проводить активную церковную политику и активно христианизировал Швецию. Это вызвало недовольство знати, Инге был обвинен в неуважении к традициям и языческим обычаям. В результате в 1084 году королем Швеции был избран Блот-Свен, брат жены Инге.

В 1087 году Инге совершил поход на Уппсалу, захватил столицу и убил короля Блота-Свена. В результате этого похода Инге снова стал шведским королем.

После восстановления власти Инге начал войну с норвежским королем Магнусом Босоногим, которая завершилась в 1001 году миром в Кюнгхэлее. В качетсве гарантии мира, Инге выдал свою дочь Маргариту за короля Магнуса. В 1095 году Инге выдал свою старшую дочь Христину за новгородского князя Мстислава Владимировича.

Инге является основателем первого монастыря в Швеции – Врета (ок. 1100 года).

Точная дата смерти Инге неизвестна. Это произошло между 1105 и 1110 годами. Инге был похоронен в основанном им монастыре.

Исторические источники:

The Orkneyingers Saga / trans. by Sir G. W. Dasent, D.C.L. Northvegr, 1894;

The Saga of Hervör and Heithrek, in Stories and Ballads of the Far Past / ed. and trans. by N. Kershaw. Cambridge University Press, 1921;

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Немецкие анналы и хроники X—XI столетий / Пер. И. В. Дьяконова и В. В. Рыбакова. М., 2012;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.