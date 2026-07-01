ИНГЕ ХАРАЛЬДССОН (INGI HARALDSSON)

Инге Харальдссон или Инге I Горбатый – король Норвегии с 1136 по 1161 гг. Сын Харальда IV и Ингрид Рангвальдсдоттер. Правление Инге – период затяжной гражданской войны между сыновьями Харальда IV за норвежский трон.

После убийства Харальда IV в 1136 году Инге вместе со своим братом Сигурдом были провозглашены королями Норвегии, хотя Инге был единственным законным сыном убитого короля. Первые годы их правления прошли в борьбе с претендентами на норвежскую корону - Сигурдом Слембе и Магнусом Слепым, которые потерпели поражение в битве у Серого Острова в 1139 году. В период малолетства братьев вокруг них сформировалась группа знати, которая фактически управляла государством.

В 1142 году из Шотландии прибыл Эйстейн Харальдсон, который убедил королевских опекунов и норвежскую знать в том, что он является сыном Харальда IV. В результате Эйстейн стал соправителем Инге и Сигурда.

В 1152 году в Норвегию прибыл папский легат Николас Брейкспир (в последствии папа Адриан IV ). Он руководил созданием в Норвегии независимого Нидарусского (Тронхеймского) архиепископства. В этом его активно поддерживал Инге I.

В 1155 году, когда опекуны Инге и Сигурда умерли, началась междоусобная война между тремя братьями. На съезде знати в Бергене Инге обвинил братьев в заговоре, а затем пошел на них войной. В конце 1155 года король Сигурд II был убит.

В 1157 году началась война между Инге и Эйстейном. В битве у Мостера войска Инге одержали победу. Эйстейн был вынужден бежать и скоро был убит собственными людьми.

После этого оставшиеся сторонники Сигурда и Эйстейна объединились вокруг сына Сигурда – Хокона II Широкоплечего, который был объявлен королем. Инге Горбатый погиб в войне с Хоконом в 1161 году в битве у Осло.

Исторические источники

Bjarni Einarsson (ed.). Ágrip af Nóregskonungasogum: Fagrskinna – Nóregs konunga tal. Reykjavik, 1984;

Finnur Jónsson (ed.). Morkinskinna. Copenhagen, 1932;

Снорри Стурлусон. Круг Земной = Heimskringla / отв. ред.: М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980.

Автор статьи: Перепечкин К. В.