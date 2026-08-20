ИНГАРДЕН РОМАН ВИТОЛЬД
ИНГА́РДЕН РОМА́Н ВИТО́ЛЬД - польский философ, академик Польской Академии Наук (1957 год).
Учился в университетах Львова (1911-1912 годы), Гёттингена (1912-1915 годы), а также Фрайбурга (1916-1917 годы), где был учеником Э. Гуссерля; многолетняя переписка с ним продолжалась до смерти Гуссерля. По возвращении в Польшу (1918 год) преподавал в Львовском университете (доцент в 1925-1933 годах, профессор в 1933-1941 годах), в период оккупации 1941-1944 годах подпольно. В 1945-1949 годах и 1957-1963 годах профессор Ягеллонского университета (Краков).
Ингарден не принял поворота Э. Гуссерля к трансцендентальному идеализму и разработал оригинальную концепцию реалистической феноменологии, в рамках которой надеялся разрешить противостояние реализма и идеализма («Спор о существовании мира» – «Spór o istnienie świata», т. 1–3, 1947–81). В многочисленных эстетических работах Ингардена, посвящённых проблемам литературы, музыки, архитектуры, кино, акцентировались многослойность и многоаспектность произведения искусства, активность воспринимающей стороны в процессе эстетической коммуникации (реципиент не просто «принимает» произведение искусства, но определённым образом «воссоздаёт» его). Эти идеи оказали влияние на англо-американскую новую критику (Р. Уэллек) и более всего на рецептивную эстетику и рецептивную критику в Германии (Х.Р. Яусс и В. Изер), а также на аналитическую философию искусства и на художественную практику послевоенного авангарда (концептуализм).
Сочинения:
Intuition und Intellekt bei H. Bergson // Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung / Hrsg. von E. Husserl. Halle, 1922. Bd 5;
O poznawaniu dzieła literackiego. Lwów, 1937;
Studia z estetyki. Warsz., 1957–1958. T. 1–2;
Исследования по эстетике. М., 1962;
Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film. Tüb., 1962;
Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vorträge zur Ästhetik 1937–1967. Tüb., 1969;
Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fundamente. Stuttg., 1970;
Das literarische Kunstwerk. 4. Aufl. Tüb., 1972;
Введение в феноменологию Э. Гуссерля. М., 1999.