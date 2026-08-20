ИНГАРДЕН РОМАН ВИТОЛЬД

ИНГА́РДЕН РОМА́Н ВИТО́ЛЬД - польский фи­ло­соф, академик Поль­ской Академии Наук (1957 год).

Учил­ся в университетах Льво­ва (1911-1912 годы), Гёт­тин­ге­на (1912-1915 годы), а так­же Фрай­бур­га (1916-1917 годы), где был уче­ни­ком Э. Гус­сер­ля; мно­го­лет­няя пе­ре­пис­ка с ним про­дол­жа­лась до смер­ти Гус­сер­ля. По воз­вра­ще­нии в Поль­шу (1918 год) пре­по­да­вал в Львов­ском университете (до­цент в 1925-1933 годах, профессор в 1933-1941 годах), в пе­ри­од ок­ку­па­ции 1941-1944 годах под­поль­но. В 1945-1949 годах и 1957-1963 годах профессор Ягел­лон­ско­го университета (Кра­ков).

Ингарден не при­нял по­во­ро­та Э. Гус­сер­ля к транс­цен­ден­таль­но­му идеа­лиз­му и раз­ра­бо­тал ори­ги­наль­ную кон­цеп­цию реа­ли­стической фе­но­ме­но­ло­гии, в рам­ках ко­то­рой на­де­ял­ся раз­ре­шить про­ти­во­стоя­ние реа­лиз­ма и идеа­лиз­ма («Спор о су­ще­ст­во­ва­нии ми­ра» – «Spór o istnienie świa­ta», т. 1–3, 1947–81). В мно­го­численных эс­те­тических ра­бо­тах Ингардена, по­свя­щён­ных про­бле­мам ли­те­ра­ту­ры, му­зы­ки, ар­хи­тек­ту­ры, ки­но, ак­цен­ти­ро­ва­лись мно­го­слой­ность и мно­го­ас­пект­ность про­из­ве­де­ния искусства, ак­тив­ность вос­при­ни­маю­щей сто­ро­ны в про­цес­се эс­те­тической ком­му­ни­ка­ции (ре­ци­пи­ент не про­сто «при­ни­ма­ет» про­из­ве­де­ние искусства, но оп­ре­де­лён­ным об­ра­зом «вос­соз­да­ёт» его). Эти идеи ока­за­ли влия­ние на анг­ло-американскую но­вую кри­ти­ку (Р. Уэл­лек) и бо­лее все­го на ре­цеп­тив­ную эс­те­ти­ку и ре­цеп­тив­ную кри­ти­ку в Гер­ма­нии (Х.Р. Яусс и В. Изер), а так­же на ана­ли­тическую фи­ло­со­фию искусства и на ху­дожественную прак­ти­ку по­сле­во­ен­но­го аван­гар­да ( кон­цеп­туа­лизм ).

Сочинения:

Intuition und Intellekt bei H. Bergson // Jahrbuch für Philosophie und phänomeno­lo­gische Forschung / Hrsg. von E. Husserl. Halle, 1922. Bd 5;

O poznawaniu dzieła literackie­go. Lwów, 1937;

Studia z estetyki. Warsz., 1957–1958. T. 1–2;

Ис­сле­до­ва­ния по эс­те­ти­ке. М., 1962;

Untersuchungen zur Ontologie der Kunst: Musikwerk. Bild. Architektur. Film. Tüb., 1962;

Erlebnis, Kunstwerk und Wert. Vorträge zur Ästhetik 1937–1967. Tüb., 1969;

Über die Verantwortung. Ihre ontischen Fun­damente. Stuttg., 1970;

Das literarische Kunst­werk. 4. Aufl. Tüb., 1972;

Вве­де­ние в фе­но­мено­ло­гию Э. Гус­сер­ля. М., 1999.