ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ - сис­те­ма ста­цио­нар­ных и не­ста­цио­нар­ных объ­ек­тов го­су­дар­ст­ва , ре­гио­на или ТВД, пред­на­зна­чен­ных для обес­пе­че­ния раз­ме­ще­ния, обу­че­ния, раз­вёр­ты­ва­ния войск и ве­де­ния ими бое­вых дей­ст­вий.

Ста­цио­нар­ные объ­ек­ты: мес­та дис­ло­ка­ции войск; во­енные уч­ре­ж­де­ния и во­ен­но-учеб­ные за­ве­де­ния ; пунк­ты управ­ле­ния; ра­кет­ные, авиационные и во­ен­но-морские ба­зы; сис­те­мы ПВО и уз­лы свя­зи; ра­кет­ные по­зи­ции, аэ­ро­дро­мы, пор­ты, мос­ты, скла­ды, по­ли­го­ны, ав­то­мо­биль­ные и же­лез­ные до­ро­ги, тру­бо­про­во­ды, внутренние вод­ные пу­ти; не­ко­то­рые объ­ек­ты инженерного обо­ру­до­ва­ния ме­ст­но­сти и др.

Не­ста­цио­нар­ные объ­ек­ты: под­виж­ные (в том числе воз­душ­ные и кос­ми­че­ские) пунк­ты управ­ле­ния и объ­ек­ты свя­зи; вре­мен­но обо­ру­дуе­мые взлёт­но-по­са­доч­ные по­ло­сы, пор­ты, пунк­ты вы­груз­ки (по­груз­ки), пе­ре­пра­вы и др.

Инфраструктура военная соз­да­ёт­ся за­бла­го­вре­мен­но в мир­ное вре­мя и на­ра­щи­ва­ет­ся в хо­де не­по­средственной под­го­тов­ки и ве­де­ния во­енных дей­ст­вий.

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