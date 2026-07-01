ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ - система стационарных и нестационарных объектов государства, региона или ТВД, предназначенных для обеспечения размещения, обучения, развёртывания войск и ведения ими боевых действий.
Стационарные объекты: места дислокации войск; военные учреждения и военно-учебные заведения; пункты управления; ракетные, авиационные и военно-морские базы; системы ПВО и узлы связи; ракетные позиции, аэродромы, порты, мосты, склады, полигоны, автомобильные и железные дороги, трубопроводы, внутренние водные пути; некоторые объекты инженерного оборудования местности и др.
Нестационарные объекты: подвижные (в том числе воздушные и космические) пункты управления и объекты связи; временно оборудуемые взлётно-посадочные полосы, порты, пункты выгрузки (погрузки), переправы и др.
Инфраструктура военная создаётся заблаговременно в мирное время и наращивается в ходе непосредственной подготовки и ведения военных действий.
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