ИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРА (от лат. infra - ниже, под и structura - строение, расположение) - совокупность специфических форм, методов и процессов, а также сооружений, зданий, всевозможных коммуникаций, обеспечивающих общие условия и нормальное функционирование экономической, социальной, экологической и других областей жизнедеятельности общества, его воспроизводства и развития.
Эти условия создаются: комплексом отраслей и сфер экономики, системой технико-технологических, организационно-экономических, социальных, коммуникационных взаимосвязей всех элементов инфраструктуры. Обслуживающий характер инфраструктурных отраслей привёл к перенесению самого термина «инфраструктура» в экономику в конце 1940-х годов из военного лексикона (сооружения вспомогательного, обслуживающего назначения).
К инфраструктурным отраслям относятся: транспорт, связь, энергетика, торговля, водоснабжение, кредитно-банковская система и т. д. Эти отрасли обладают определёнными преимуществами по сравнению с другими отраслями экономики, заключающимися в меньшей материалоёмкости и ресурсоёмкости, низкой чувствительности к циклическим колебаниям, высоком мультипликационном эффекте роста спроса на услуги этих отраслей. Инфраструктура помогает ускорять оборот товаров, капиталов, всех ценностей, эффективнее использовать научно-технических достижения, человеческий и природно-ресурсный потенциалы. Благодаря опережающему инвестированию инфраструктурных отраслей в последние десятилетия, развитые страны смогли преодолеть отставание инфраструктуры от производственных отраслей, произошла сервизация экономики - рост в ней роли сферы услуг и интеллектуального капитала.
По назначению в обществе и экономике элементов, составляющих инфраструктуру, её разделяют на производственную и социальную, также выделяют институциональную, региональную, инновационную и др. Условность такого деления связана с тем, что целый ряд отраслей и производств экономики обслуживают как потребности предприятий, компаний, так и населения: связь, транспорт, канализация, судоходные каналы, портовые сооружения и т. д. Кроме того, без такой важнейшей составляющей инфраструктурной системы, как информационная инфраструктура, обслуживающей как производство, так и население, невозможно развитие современного общества; она обеспечивает хранение и передачу накопленной производственной, научной, социальной, экологической и другой информации как важнейшей части национального богатства.
Производственная инфраструктура связана с обеспечением условий реализации процессов производства (дороги, каналы, порты, склады и др.) и состоит из комплекса таких отраслей, как связь, грузовой транспорт, оптовая торговля, энергетическое хозяйство, водоснабжение, материально-техническое снабжение, инжиниринг и др. Социальная инфраструктура связана с обслуживанием населения и составляет материальную основу тех отраслей и видов услуг, которые обеспечивают нормальное воспроизводство населения и рост человеческого капитала: образовательно-просветительные учреждения, культура и искусство, система здравоохранения, учреждения по организации различных видов досуга, предприятия розничной торговли и бытового обслуживания и т. д. Особое место в этой инфраструктуре занимают учреждения социальной защиты населения, в том числе испытывающего определённые ограничения (инвалиды, граждане, проходящие социальную реабилитацию, и т. д.).
Значительное место в современной развитой экономике занимает инфраструктура, связанная с функциями государственного регулирования экономики, включая институты и механизмы регулирования занятости и рынка труда, и с ролью государства в научно-технического развитии, в защите населения от природных, техногенных и других аварий и катаклизмов.