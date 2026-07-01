ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФРАСТРУКТУРА (от лат. infra - ни­же, под и structura - строе­ние, рас­по­ло­же­ние) - со­во­куп­ность спе­ци­фических форм, ме­то­дов и про­цес­сов, а так­же со­ору­же­ний, зда­ний, все­воз­мож­ных ком­му­ни­ка­ций, обес­пе­чи­ваю­щих об­щие ус­ло­вия и нор­маль­ное функ­цио­ни­ро­ва­ние эко­но­мической, со­ци­аль­ной, эко­ло­гической и других об­ла­стей жиз­не­дея­тель­но­сти об­ще­ст­ва, его вос­про­из­вод­ст­ва и раз­ви­тия.

Эти ус­ло­вия соз­да­ют­ся: ком­плек­сом от­рас­лей и сфер эко­но­ми­ки, сис­те­мой тех­ни­ко-тех­но­ло­гических, ор­га­ни­за­ци­он­но-эко­но­мических, со­ци­аль­ных, ком­му­ни­ка­ци­он­ных взаи­мо­свя­зей всех эле­мен­тов инфраструктуры. Об­слу­жи­ваю­щий ха­рак­тер ин­фра­струк­тур­ных от­рас­лей при­вёл к пе­ре­не­се­нию са­мо­го тер­ми­на «инфраструктура» в эко­но­ми­ку в конце 1940-х годов из во­енного лек­си­ко­на (со­ору­же­ния вспо­мо­га­тель­но­го, об­слу­жи­ваю­ще­го на­зна­че­ния).

К ин­фра­струк­тур­ным от­рас­лям от­но­сят­ся: транс­порт, связь, энер­ге­ти­ка, тор­гов­ля, во­до­снаб­же­ние, кре­дит­но-бан­ков­ская сис­те­ма и т. д. Эти от­рас­ли об­ла­да­ют оп­ре­де­лён­ны­ми пре­иму­ще­ст­ва­ми по срав­не­нию с другими от­рас­ля­ми эко­но­ми­ки, за­клю­чаю­щи­ми­ся в мень­шей ма­те­риа­ло­ём­ко­сти и ре­сур­со­ём­ко­сти, низ­кой чув­ст­ви­тель­но­сти к цик­лическим ко­ле­ба­ни­ям, вы­со­ком муль­ти­п­ли­ка­ци­он­ном эф­фек­те рос­та спро­са на ус­лу­ги этих от­рас­лей. Инфраструктура по­мо­га­ет ус­ко­рять обо­рот то­варов, ка­пи­та­лов, всех цен­но­стей, эф­фектив­нее ис­поль­зо­вать на­учно-тех­нических дос­ти­же­ния , че­ло­ве­че­ский и при­род­но-ре­сурс­ный по­тен­циа­лы. Бла­го­да­ря опе­ре­жаю­ще­му ин­ве­сти­ро­ва­нию ин­фра­струк­тур­ных от­рас­лей в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия, раз­ви­тые стра­ны смог­ли пре­одо­леть от­ста­ва­ние инфраструктуры от про­из­водственных от­рас­лей, про­изош­ла сер­ви­за­ция эко­но­ми­ки - рост в ней ро­ли сфе­ры ус­луг и ин­тел­лек­ту­аль­но­го ка­пи­та­ла.

По на­зна­че­нию в об­ще­ст­ве и эко­но­мике эле­мен­тов, со­став­ляю­щих инфраструктуру, её раз­де­ля­ют на про­из­вод­ст­вен­ную и со­ци­аль­ную, так­же вы­де­ля­ют ин­сти­ту­цио­наль­ную, ре­гио­наль­ную, ин­но­ва­ци­он­ную и др. Ус­лов­ность та­ко­го де­ле­ния свя­за­на с тем, что це­лый ряд от­рас­лей и про­из­водств эко­но­ми­ки об­слу­жи­ва­ют как по­треб­но­сти пред­при­ятий, ком­па­ний, так и на­се­ле­ния: связь, транс­порт, ка­на­ли­за­ция, су­до­ход­ные ка­на­лы, пор­то­вые со­ору­же­ния и т. д. Кро­ме то­го, без та­кой важ­ней­шей со­став­ляю­щей ин­фра­струк­тур­ной сис­те­мы, как ин­фор­ма­ци­он­ная инфраструктура, об­слу­жи­ваю­щей как про­изводство, так и на­се­ле­ние, не­воз­мож­но раз­ви­тие современного об­ще­ст­ва; она обес­пе­чи­ва­ет хра­не­ние и пе­ре­да­чу на­ко­п­лен­ной про­из­водственной, на­учной, со­ци­аль­ной, эко­ло­гической и другой ин­фор­ма­ции как важ­ней­шей час­ти национального бо­гат­ст­ва.

Про­из­вод­ст­вен­ная ин­фра­струк­ту­ра свя­за­на с обес­пе­че­ни­ем ус­ло­вий реа­ли­за­ции про­цес­сов про­изводства (до­ро­ги, ка­на­лы, пор­ты, скла­ды и др.) и со­сто­ит из ком­плек­са та­ких от­рас­лей, как связь, гру­зо­вой транс­порт, оп­то­вая тор­гов­ля, энер­ге­тическое хо­зяй­ст­во, во­до­снаб­же­ние, ма­те­ри­аль­но-тех­ническое снаб­же­ние, инжиниринг и др. Со­ци­аль­ная ин­фра­струк­ту­ра свя­за­на с об­слу­жи­ва­ни­ем на­се­ле­ния и со­став­ля­ет ма­те­ри­аль­ную ос­но­ву тех от­рас­лей и ви­дов ус­луг, ко­то­рые обес­пе­чи­ва­ют нор­маль­ное вос­про­из­вод­ст­во на­се­ле­ния и рост че­ло­ве­че­ско­го ка­пи­та­ла: об­ра­зо­ва­тель­но-про­све­ти­тель­ные уч­ре­ж­де­ния, куль­ту­ра и ис­кус­ст­во, сис­те­ма здра­во­охра­не­ния, уч­ре­ж­де­ния по ор­га­ни­за­ции различных ви­дов до­су­га, пред­при­ятия роз­нич­ной тор­гов­ли и бы­то­во­го об­слу­жи­ва­ния и т. д. Осо­бое ме­сто в этой инфраструктуре за­ни­ма­ют уч­ре­ж­де­ния со­ци­аль­ной за­щи­ты на­се­ле­ния, в том числе ис­пы­ты­ваю­ще­го оп­ре­де­лён­ные ог­ра­ни­че­ния (ин­ва­ли­ды, гра­ж­да­не, про­хо­дя­щие со­ци­аль­ную реа­би­ли­та­цию, и т. д.).

Зна­чительное ме­сто в современной раз­ви­той эко­но­ми­ке за­ни­ма­ет инфраструктура, свя­зан­ная с функ­ция­ми государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния эко­но­ми­ки, вклю­чая ин­сти­ту­ты и ме­ха­низ­мы ре­гу­ли­ро­ва­ния за­ня­то­сти и рын­ка тру­да, и с ро­лью го­су­дар­ст­ва в на­учно-тех­нического раз­ви­тии, в за­щи­те на­се­ле­ния от при­род­ных, тех­но­ген­ных и других ава­рий и ка­так­лиз­мов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)