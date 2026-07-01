ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ - в праве представляет собой сведения независимо от формы их представления.

Информация как ма­те­ри­аль­ный и не­ма­те­ри­аль­ный объ­ект яв­ля­ет­ся эле­мен­том лю­бых от­но­ше­ний. Но бла­го­да­ря раз­ви­тию но­вых тех­но­ло­гий её об­ра­бот­ки и пе­ре­да­чи в середине XX века информация при­об­ре­ла та­кие объ­ек­ти­ви­ро­ван­ные фор­мы, ко­то­рые сде­ла­ли её са­мо­сто­ятельным пред­ме­том про­из­водственных, управ­ленческих, идео­ло­гических, эко­но­мически, лич­но­ст­ных от­но­ше­ний. Информация ста­ла то­ва­ром в об­ме­не и объ­ек­том ра­бот и ус­луг. Она вклю­че­на в сис­те­му пра­во­вых от­но­ше­ний (смотри Ин­фор­ма­ци­он­ное пра­во ).

Кон­сти­ту­ция РФ и ряд ме­ж­ду­народных пра­во­вых ак­тов за­кре­п­ля­ют пра­во че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на на Информацию, на сво­бод­ный по­иск, по­лу­че­ние, пе­ре­да­чу, про­из­вод­ст­во, рас­про­стра­не­ние информации лю­бым за­кон­ным спо­со­бом. В Российской Фе­де­ра­ции про­бле­мы информации уре­гу­ли­ро­ва­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ин­фор­ма­ции, ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­ги­ях и о за­щи­те ин­фор­ма­ции» (2006 год). Информация мо­жет яв­лять­ся объ­ек­том пуб­лич­ных, гражданских и иных пра­во­вых от­но­ше­ний; мо­жет сво­бод­но ис­поль­зо­вать­ся лю­бым ли­цом и пе­ре­да­вать­ся од­ним ли­цом другому ли­цу, ес­ли за­ко­ном не ус­та­нов­ле­ны ог­ра­ни­че­ния дос­ту­па к информации ли­бо иные тре­бо­ва­ния к по­ряд­ку её пре­дос­тав­ле­ния или рас­про­стра­не­ния.

В за­ви­си­мо­сти от ка­те­го­рии дос­ту­па информация под­раз­де­ля­ет­ся на об­ще­дос­туп­ную и ог­ра­ни­чен­но­го дос­ту­па; в за­ви­си­мо­сти от по­ряд­ка её пре­дос­тав­ле­ния или рас­про­стра­не­ния - на сво­бод­но рас­про­стра­няе­мую информацию; информацию, пре­дос­тав­ляе­мую по со­гла­ше­нию лиц, уча­ст­вую­щих в со­от­вет­ст­вую­щих от­но­ше­ни­ях; информацию, ко­то­рая под­ле­жит пре­дос­тав­ле­нию или рас­про­стра­не­нию; информацию, рас­про­стра­не­ние ко­то­рой ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся или за­пре­ща­ет­ся. По ис­точ­ни­ку информация мо­жет быть ес­те­ст­вен­ной и соз­дан­ной че­ло­ве­ком (ис­хо­дя­щей от кон­крет­ных фи­зических лиц, юри­дических лиц, ор­га­нов пуб­лич­ной вла­сти, других ор­га­ни­за­ций).

Так, информация, цир­ку­ли­рую­щая в гло­баль­ных се­тях, вклю­чая Ин­тер­нет, как пра­ви­ло, име­ет ука­за­ние на её ис­точ­ник или об­ла­да­те­ля. По сфе­ре её воз­ник­но­ве­ния или соз­да­ния раз­ли­ча­ют фи­нан­со­вую, бан­ков­скую, другую эко­но­ми­че­скую информацию; по­ли­ти­че­скую информацию; ста­ти­сти­че­скую, тех­ни­че­скую, со­ци­аль­ную информацию, а так­же информацию, пред­став­ляю­щую раз­ные на­прав­ле­ния куль­тур­ной сфе­ры. По фор­ме пред­став­ле­ния информация мо­жет быть до­ку­мен­ти­ро­ван­ной (отдельный до­ку­мент, оп­ре­де­лён­ная за­пись, файл; со­б­ра­ние до­ку­мен­тов, пред­став­ляе­мых ба­зой дан­ных, фон­дом до­ку­мен­тов, например ар­хив­ным, биб­лио­теч­ным, лич­ным) и не­до­ку­мен­ти­ро­ван­ной (уст­ной, вол­но­вой, све­то­вой, био­ло­ги­че­ской).

За­ко­но­да­тель­ст­вом ус­та­нав­ли­ва­ют­ся тре­бо­ва­ния к фор­мам пред­став­ле­ния оп­ре­де­лён­ных ви­дов информации, ре­гу­ли­ру­ют­ся по­ря­док ра­бо­ты и ус­ло­вия за­щи­ты как са­мой информации, так и прав субъ­ек­тов, свя­зан­ных с ней, в том числе от­вет­ст­вен­ность за на­ру­ше­ние ус­та­нов­лен­ных пра­вил. Например, в РФ по­ря­док ра­бо­ты с ар­хив­ной информацией оп­ре­де­лён Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об ар­хив­ном де­ле в РФ» (2004 год); по­ря­док ра­бо­ты с информацией, ка­саю­щей­ся гра­ж­дан, рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О пер­со­наль­ных дан­ных» (2006 год); основные фор­мы пред­став­ле­ния информации о до­хо­дах и по­ря­док ра­бо­ты с ней оп­ре­де­ле­ны На­ло­го­вым ко­дек­сом РФ. Пра­вом ре­гу­ли­ру­ет­ся пра­во­вой ре­жим об­ще­дос­туп­ной информации, ка­те­го­рий информации, от­но­си­мых к информации ог­ра­ни­чен­но­го дос­ту­па, по­ря­док ис­поль­зо­ва­ния информации, став­шей дос­туп­ной по ре­ше­нию её об­ла­да­те­ля (государственная тай­на, слу­жеб­ная, бан­ков­ская, профессиональная, ком­мерческая тай­на).

Так, ор­га­ны государственной вла­сти обя­за­ны пред­став­лять дос­та­точ­но ши­ро­кий пе­ре­чень информации о сво­ей дея­тель­но­сти, ор­га­ни­зуя в этих це­лях не толь­ко вы­пол­не­ние ус­луг по за­про­су, но и ре­гу­ляр­но об­нов­ляя свои сай­ты в Ин­тер­не­те . Во мно­гих стра­нах дей­ст­ву­ют про­грам­мы по ин­фор­ми­ро­ва­нию поль­зо­ва­те­лей (по­тре­би­те­лей) ин­фор­ма­ци­он­ных государственных и му­ни­ци­паль­ных ре­сур­сов - так называемое элек­трон­ное пра­ви­тель­ст­во, об­ще­ст­вен­ные элек­трон­ные при­ём­ные и т. п. Информация яв­ля­ет­ся пред­ме­том ме­ж­ду­народных ак­тов - ди­рек­тив, кон­вен­ций, до­го­во­ров и со­гла­ше­ний (например, Кон­вен­ция о дос­ту­пе к ин­фор­ма­ции, уча­стии об­ще­ст­вен­но­сти в про­цес­се при­ня­тия ре­ше­ний и дос­ту­па к пра­во­су­дию по во­про­сам, ка­саю­щим­ся ок­ру­жаю­щей при­род­ной сре­ды, 1998 год; Оки­нав­ская хар­тия гло­баль­но­го ин­фор­ма­ци­он­но­го об­ще­ст­ва, 2000 год, и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)