ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ - в праве представляет собой сведения независимо от формы их представления.
Информация как материальный и нематериальный объект является элементом любых отношений. Но благодаря развитию новых технологий её обработки и передачи в середине XX века информация приобрела такие объективированные формы, которые сделали её самостоятельным предметом производственных, управленческих, идеологических, экономически, личностных отношений. Информация стала товаром в обмене и объектом работ и услуг. Она включена в систему правовых отношений (смотри Информационное право).
Конституция РФ и ряд международных правовых актов закрепляют право человека и гражданина на Информацию, на свободный поиск, получение, передачу, производство, распространение информации любым законным способом. В Российской Федерации проблемы информации урегулированы Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (2006 год). Информация может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений; может свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если законом не установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к порядку её предоставления или распространения.
В зависимости от категории доступа информация подразделяется на общедоступную и ограниченного доступа; в зависимости от порядка её предоставления или распространения - на свободно распространяемую информацию; информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в соответствующих отношениях; информацию, которая подлежит предоставлению или распространению; информацию, распространение которой ограничивается или запрещается. По источнику информация может быть естественной и созданной человеком (исходящей от конкретных физических лиц, юридических лиц, органов публичной власти, других организаций).
Так, информация, циркулирующая в глобальных сетях, включая Интернет, как правило, имеет указание на её источник или обладателя. По сфере её возникновения или создания различают финансовую, банковскую, другую экономическую информацию; политическую информацию; статистическую, техническую, социальную информацию, а также информацию, представляющую разные направления культурной сферы. По форме представления информация может быть документированной (отдельный документ, определённая запись, файл; собрание документов, представляемых базой данных, фондом документов, например архивным, библиотечным, личным) и недокументированной (устной, волновой, световой, биологической).
Законодательством устанавливаются требования к формам представления определённых видов информации, регулируются порядок работы и условия защиты как самой информации, так и прав субъектов, связанных с ней, в том числе ответственность за нарушение установленных правил. Например, в РФ порядок работы с архивной информацией определён Федеральным законом «Об архивном деле в РФ» (2004 год); порядок работы с информацией, касающейся граждан, регламентируется Федеральным законом «О персональных данных» (2006 год); основные формы представления информации о доходах и порядок работы с ней определены Налоговым кодексом РФ. Правом регулируется правовой режим общедоступной информации, категорий информации, относимых к информации ограниченного доступа, порядок использования информации, ставшей доступной по решению её обладателя (государственная тайна, служебная, банковская, профессиональная, коммерческая тайна).
Так, органы государственной власти обязаны представлять достаточно широкий перечень информации о своей деятельности, организуя в этих целях не только выполнение услуг по запросу, но и регулярно обновляя свои сайты в Интернете. Во многих странах действуют программы по информированию пользователей (потребителей) информационных государственных и муниципальных ресурсов - так называемое электронное правительство, общественные электронные приёмные и т. п. Информация является предметом международных актов - директив, конвенций, договоров и соглашений (например, Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей природной среды, 1998 год; Окинавская хартия глобального информационного общества, 2000 год, и др.).