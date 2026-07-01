ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО - комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с созданием, хранением, обработкой, распространением, использованием информационных ресурсов; раз­ви­ти­ем и ис­поль­зо­ва­ни­ем но­вых тех­но­ло­гий ра­бо­ты с ин­фор­ма­ци­ей и тех­но­ло­гий её пе­ре­да­чи в сис­те­мах и се­тях ком­му­ни­ка­ций; обес­пе­че­ни­ем ин­фор­мационной безо­пас­но­сти об­ще­ст­ва, го­су­дар­ст­ва и че­ло­ве­ка.

На­ча­ло фор­ми­ро­ва­ния информационного права от­но­сит­ся к середине XX века, ко­гда ин­фор­ма­ция вы­де­ли­лась как са­мо­сто­ятельный ре­сурс раз­ви­тия об­ще­ст­ва, ко вре­ме­ни бур­но­го раз­ви­тия ки­бер­не­ти­ки и пер­вых опы­тов раз­ра­бот­ки и вне­дре­ния ав­то­ма­ти­зированных сис­тем. В современном ми­ре фак­то­ром фор­ми­ро­ва­ния от­рас­ли информационного права ста­ло раз­ви­тие на­учно-тех­нического про­грес­са , по­зво­лив­ше­го соз­дать и вне­дрить но­вые тех­но­ло­гии ра­бо­ты с ин­фор­ма­цией и се­те­вые сред­ст­ва её ком­му­ни­ка­ции не­за­ви­си­мо от про­стран­ст­ва и вре­ме­ни. Ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­кационные тех­но­ло­гии пре­вра­ти­лись в ве­ду­щую от­расль эко­но­ми­ки многих стран. Пра­во­вые про­блемы фор­ми­ро­ва­ния ин­фор­мационного об­ще­ст­ва, ин­фор­мационно-ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний, обес­пе­че­ния безо­пас­но­сти ин­фор­мационных ре­сур­сов и прав че­ло­ве­ка в ус­ло­ви­ях гло­баль­ной ин­фор­ма­ти­за­ции ком­плекс­но ох­ва­ты­ва­ют­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом (Infor­ma­tion Law, или Law Relating to Information).

Про­бле­ма­ти­ка ин­фор­мационного раз­ви­тия на ос­но­ве упо­ря­до­че­ния от­но­ше­ний в ме­ж­ду­народных и национальных мас­шта­бах яв­ля­ет­ся пред­ме­том государственной по­ли­ти­ки и национальной без­опас­но­сти ве­ду­щих стран ми­ра, в том числе Российской Фе­де­ра­ции. Ус­та­нов­ки и ре­ко­мен­да­ции ме­ж­ду­народных ак­тов по во­про­су о пра­вах че­ло­ве­ка в час­ти пра­ва на ин­фор­ма­цию ( Все­об­щая дек­ла­ра­ция прав че­ло­ве­ка, 1948 год ; Оки­нав­ская хар­тия раз­ви­тия ин­фор­мационного об­ще­ст­ва, 2000 год; ак­ты ООН, ЮНЕСКО, ЕС), про­воз­гла­сив­ших прин­цип «ин­фор­ма­ция для всех», на­прав­лен­ных на ли­к­ви­да­цию ин­фор­мационного не­ра­вен­ст­ва и обес­пе­че­ние ин­фор­ма­ци­он­но-ком­пь­ю­тер­ной гра­мот­но­сти на ба­зе циф­ро­вых тех­но­ло­гий, реа­ли­зу­ют­ся в за­ко­но­да­тель­ст­ве РФ с учё­том стра­те­гических и так­тических за­дач в ин­фор­мационной сфе­ре. Ин­фор­мационные про­цес­сы ле­жат в ос­но­ве раз­ви­тия де­мо­кра­тии, обес­пе­че­ния глас­ности ра­бо­ты ор­га­нов государственной вла­сти, во­влечения гра­ж­дан в про­цес­сы раз­ви­тия ме­ха­низ­мов тер­ри­то­ри­аль­но­го са­мо­уп­рав­ле­ния, обу­че­ния на­се­ле­ния ком­пь­ю­тер­ной и ин­фор­мационной гра­мот­но­сти и куль­ту­ре. Опре­де­ляю­щи­ми для информационного права Рос­сии яв­ля­ют­ся ин­сти­ту­ты: пра­во­во­го ре­жи­ма ин­фор­ма­ции; пра­ва на ин­фор­ма­цию; глас­но­сти и от­кры­то­сти струк­тур пуб­лич­ной вла­сти; ре­гу­ли­ро­ва­ния дея­тель­но­сти средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции, обес­пе­че­ния ин­фор­ма­ци­он­ной безо­пас­но­сти и пра­во­вой от­вет­ст­вен­но­сти в сфе­ре национального и гло­баль­но­го ин­фор­мационного взаи­мо­дей­ст­вия в ус­ло­ви­ях Ин­тер­не­та.

Основной ин­сти­тут информационного права - пра­во на ин­фор­ма­цию. В российской док­три­не ха­рак­тер­но столк­но­ве­ние двух под­хо­дов к вы­бо­ру пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния со­дер­жа­ния и форм это­го ин­сти­ту­та. Пер­вый из них, ши­ро­кий, пре­ду­смат­ри­ва­ет ори­ен­та­цию на за­кре­п­ле­ние пра­ва на ин­фор­ма­цию раз­ных субъ­ек­тов с учё­том их пра­во­во­го ста­ту­са. Это в пер­вую оче­редь ка­са­ет­ся гра­ж­дан, но од­но­вре­мен­но тре­бу­ет оп­ре­де­ле­ния пра­ва на ин­фор­ма­цию юри­дических лиц и ор­га­нов государственного и му­ни­ци­паль­но­го уров­ня, а так­же за­кре­п­ле­ния пра­ва на ин­фор­ма­цию других ор­га­ни­за­ций. При та­ком под­хо­де дол­жен быть дос­ту­пен весь диа­па­зон форм реа­ли­за­ции пра­ва на ин­фор­ма­цию всех ви­дов субъ­ек­тов.

Вто­рой под­ход, уз­кий, ка­са­ет­ся толь­ко гра­ж­дан и од­ной формы - «дос­ту­па», ко­то­рая ох­ва­ты­ва­ет опе­ра­ции по­ис­ка и по­лу­че­ния ин­фор­ма­ции от её об­ла­да­те­лей. Он ори­ен­ти­ро­ван ис­клю­чи­тель­но на по­лу­че­ние гра­ж­да­на­ми ин­фор­ма­ции от ор­га­нов пуб­лич­ной вла­сти и пре­имущественно от­но­си­тель­но их собственных прав и ин­те­ре­сов. Та­кой под­ход про­дик­то­ван прак­ти­кой за­ко­но­да­тель­ст­ва многих стран, сло­жив­шей­ся с учё­том пер­вых за­ко­нов в об­лас­ти сво­бо­ды ин­фор­ма­ции в США. Этот под­ход пре­об­ла­да­ет и в ев­ропейском за­ко­но­да­тель­ст­ве. Так, за­кон Ве­ли­ко­бри­та­нии «О сво­бо­де ин­фор­ма­ции» (2002 год) по­стро­ен на этой кон­цеп­ции и со­дер­жит боль­шой пе­ре­чень ог­ра­ни­че­ний в пре­дос­тав­ле­нии ин­фор­ма­ции гра­ж­да­нам. C учё­том этих под­хо­дов к оп­ре­де­ле­нию по­ня­тия «пра­во на ин­фор­ма­цию» про­ис­хо­дит раз­ме­же­ва­ние объ­ек­та гра­ж­дан­ско-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (смотри Гра­ж­дан­ские пра­ва , Ин­тел­лек­ту­аль­ная соб­ст­вен­ность ) и пред­ме­та ин­фор­ма­ци­он­но­го пра­ва.

Информационное право рег­ла­мен­ти­ру­ет во­про­сы, свя­зан­ные с реа­ли­за­ци­ей функ­ции информи­рования - до­ве­де­ние до ис­пол­ни­те­лей и пра­во­при­ме­ни­те­лей све­де­ний о всей сис­те­ме пра­во­вых норм, не толь­ко ре­гу­ли­рую­щих ин­фор­мационные от­но­ше­ния, но и ха­рак­те­ри­зую­щих со­стоя­ние пра­во­вой ин­фор­ма­ции в це­лом. И в этой об­лас­ти нет ог­ра­ни­че­ний в вы­бо­ре об­лас­тей при­ме­не­ния и ис­поль­зо­ва­ния функ­ции ин­фор­ми­ро­ва­ния лю­бых поль­зо­ва­те­лей. На этой ос­но­ве ра­бо­та­ют ин­фор­мационныесис­те­мы, а так­же долж­ны дей­ст­во­вать все ор­га­ны, реа­ли­зую­щие пол­но­мо­чия в об­лас­ти пра­во­твор­че­ст­ва и пра­во­при­ме­не­ния. Кро­ме то­го, информационное право рег­ла­мен­ти­ру­ет во­про­сы, свя­зан­ные с функ­ци­ей при­ве­де­ния в дей­ст­вие ме­ха­низ­мов той час­ти нор­ма­тив­но-пра­во­вых ак­тов, ко­то­рые ре­гу­ли­ру­ют сфе­ру соб­ст­вен­но ин­фор­мационных от­но­ше­ний. Эта сто­ро­на ин­фор­мационного за­ко­но­да­тель­ст­ва яв­ля­ет­ся оп­ре­де­ляю­щей для оцен­ки со­стоя­ния и тен­ден­ций раз­ви­тия информационного права. Она ка­са­ет­ся сис­те­ма­ти­за­ции все­го мас­си­ва нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ма­те­риа­ла (по уров­ням и фор­мам пра­во­вых ак­тов и юри­дической си­ле отдельных пра­во­вых норм ), а так­же рас­пре­де­ле­ния функ­цио­наль­но­го воз­дей­ст­вия на управ­ле­ние ин­фор­мационной дея­тель­но­стью в струк­ту­рах государственной вла­сти, эко­но­ми­че­ской, со­ци­аль­ной и иных сфе­рах ин­фор­мационного обес­пе­че­ния по­треб­но­стей поль­зо­ва­те­лей по­тен­циа­лом ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий.

Основными ис­точ­ни­ка­ми информационного права в РФ яв­ля­ют­ся За­кон РФ «О сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции» (1991 год), фе­де­раль­ные за­ко­ны «О по­ряд­ке ос­ве­ще­ния дея­тель­но­сти ор­га­нов го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти в го­су­дар­ст­вен­ных сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции» (1995 год), «Об ин­фор­ма­ции, ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­ги­ях и о за­щи­те ин­фор­ма­ции» (2006 год), «О рек­ла­ме» (2006 год), «О про­ти­во­дей­ст­вии тер­ро­риз­му» (2006 год), «О пер­со­наль­ных дан­ных» (2006 год) и др. Стра­те­гические на­прав­ле­ния раз­ви­тия ин­фор­мационного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ ори­ен­ти­ро­ва­ны на фор­ми­ро­ва­ние еди­но­го ин­фор­мационного про­стран­ст­ва как ус­ло­вия ин­тен­си­фи­ка­ции про­цес­сов со­ци­аль­но-эко­но­мического, по­ли­тического и куль­тур­но­го раз­ви­тия стра­ны; соз­да­ние ус­ло­вий для рос­та ин­ве­сти­ций в раз­ви­тие ин­фор­ма­ти­за­ции на ос­но­ве опе­ре­жаю­ще­го про­из­водства про­грамм­ных про­дук­тов, нор­ма­тив­но-пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния элек­трон­но­го до­ку­мен­то­обо­ро­та. Осо­бое вни­ма­ние в стра­те­гическом пла­не уде­ля­ет­ся раз­ви­тию ин­фор­мационного за­ко­но­да­тель­ст­ва субъ­ек­тов РФ, а так­же про­бле­мам ме­ж­ду­народного со­труд­ни­че­ст­ва Рос­сии в ин­фор­мационной сфе­ре. Важ­ность раз­ра­бот­ки информационного права свя­за­на и с про­бле­ма­ми гло­ба­ли­за­ции, в том числе ин­фор­мационного про­стран­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)