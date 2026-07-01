ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО - комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с созданием, хранением, обработкой, распространением, использованием информационных ресурсов; развитием и использованием новых технологий работы с информацией и технологий её передачи в системах и сетях коммуникаций; обеспечением информационной безопасности общества, государства и человека.
Начало формирования информационного права относится к середине XX века, когда информация выделилась как самостоятельный ресурс развития общества, ко времени бурного развития кибернетики и первых опытов разработки и внедрения автоматизированных систем. В современном мире фактором формирования отрасли информационного права стало развитие научно-технического прогресса, позволившего создать и внедрить новые технологии работы с информацией и сетевые средства её коммуникации независимо от пространства и времени. Информационно-коммуникационные технологии превратились в ведущую отрасль экономики многих стран. Правовые проблемы формирования информационного общества, информационно-революционных преобразований, обеспечения безопасности информационных ресурсов и прав человека в условиях глобальной информатизации комплексно охватываются законодательством (Information Law, или Law Relating to Information).
Проблематика информационного развития на основе упорядочения отношений в международных и национальных масштабах является предметом государственной политики и национальной безопасности ведущих стран мира, в том числе Российской Федерации. Установки и рекомендации международных актов по вопросу о правах человека в части права на информацию (Всеобщая декларация прав человека, 1948 год; Окинавская хартия развития информационного общества, 2000 год; акты ООН, ЮНЕСКО, ЕС), провозгласивших принцип «информация для всех», направленных на ликвидацию информационного неравенства и обеспечение информационно-компьютерной грамотности на базе цифровых технологий, реализуются в законодательстве РФ с учётом стратегических и тактических задач в информационной сфере. Информационные процессы лежат в основе развития демократии, обеспечения гласности работы органов государственной власти, вовлечения граждан в процессы развития механизмов территориального самоуправления, обучения населения компьютерной и информационной грамотности и культуре. Определяющими для информационного права России являются институты: правового режима информации; права на информацию; гласности и открытости структур публичной власти; регулирования деятельности средств массовой информации, обеспечения информационной безопасности и правовой ответственности в сфере национального и глобального информационного взаимодействия в условиях Интернета.
Основной институт информационного права - право на информацию. В российской доктрине характерно столкновение двух подходов к выбору правового регулирования содержания и форм этого института. Первый из них, широкий, предусматривает ориентацию на закрепление права на информацию разных субъектов с учётом их правового статуса. Это в первую очередь касается граждан, но одновременно требует определения права на информацию юридических лиц и органов государственного и муниципального уровня, а также закрепления права на информацию других организаций. При таком подходе должен быть доступен весь диапазон форм реализации права на информацию всех видов субъектов.
Второй подход, узкий, касается только граждан и одной формы - «доступа», которая охватывает операции поиска и получения информации от её обладателей. Он ориентирован исключительно на получение гражданами информации от органов публичной власти и преимущественно относительно их собственных прав и интересов. Такой подход продиктован практикой законодательства многих стран, сложившейся с учётом первых законов в области свободы информации в США. Этот подход преобладает и в европейском законодательстве. Так, закон Великобритании «О свободе информации» (2002 год) построен на этой концепции и содержит большой перечень ограничений в предоставлении информации гражданам. C учётом этих подходов к определению понятия «право на информацию» происходит размежевание объекта гражданско-правового регулирования (смотри Гражданские права, Интеллектуальная собственность) и предмета информационного права.
Информационное право регламентирует вопросы, связанные с реализацией функции информирования - доведение до исполнителей и правоприменителей сведений о всей системе правовых норм, не только регулирующих информационные отношения, но и характеризующих состояние правовой информации в целом. И в этой области нет ограничений в выборе областей применения и использования функции информирования любых пользователей. На этой основе работают информационныесистемы, а также должны действовать все органы, реализующие полномочия в области правотворчества и правоприменения. Кроме того, информационное право регламентирует вопросы, связанные с функцией приведения в действие механизмов той части нормативно-правовых актов, которые регулируют сферу собственно информационных отношений. Эта сторона информационного законодательства является определяющей для оценки состояния и тенденций развития информационного права. Она касается систематизации всего массива нормативного правового материала (по уровням и формам правовых актов и юридической силе отдельных правовых норм), а также распределения функционального воздействия на управление информационной деятельностью в структурах государственной власти, экономической, социальной и иных сферах информационного обеспечения потребностей пользователей потенциалом информационно-коммуникационных технологий.
Основными источниками информационного права в РФ являются Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991 год), федеральные законы «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» (1995 год), «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (2006 год), «О рекламе» (2006 год), «О противодействии терроризму» (2006 год), «О персональных данных» (2006 год) и др. Стратегические направления развития информационного законодательства РФ ориентированы на формирование единого информационного пространства как условия интенсификации процессов социально-экономического, политического и культурного развития страны; создание условий для роста инвестиций в развитие информатизации на основе опережающего производства программных продуктов, нормативно-правового регулирования электронного документооборота. Особое внимание в стратегическом плане уделяется развитию информационного законодательства субъектов РФ, а также проблемам международного сотрудничества России в информационной сфере. Важность разработки информационного права связана и с проблемами глобализации, в том числе информационного пространства.