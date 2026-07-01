ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА - особый вид отношений между государствами, при котором действия (воздействия и защита) враждующих сторон разворачиваются и ведутся в мирное и военное время в информационно-технических и информационно-психологических областях.
Информационная война может затрагивать различные области деятельности общества и государства (политическую, экономическую, военную и др.). Главные объекты воздействия и защиты информационно-технического противоборства - информационные ресурсы и информационно-технические системы (системы управления, связи, навигации, разведки, телекоммуникационные системы, радиоэлектронные средства, компьютерные сети и т. д.).
В процессе информационно-психологического противоборства (ИПП) каждая из сторон стремится с помощью информационно-психологических воздействий добиться ожидаемых изменений в психическом состоянии населения и военнослужащих противостоящей стороны, а также препятствует её аналогичным акциям и ликвидирует их последствия. Целью этих информационно-психологических воздействий является подрыв морально-психологического состояния населения и войск противника, изменение поведенческих и эмоциональных установок определённых групп людей и отдельных лиц по тем или иным вопросам в желательном направлении. Основные формы ИПП - печатная и устная пропаганда с помощью теле-, радио- и видеосредств, Интернета и др.
Со 2-й половины XX века в связи с повышением роли и значения морально-психологического фактора в войне, а также с резким возрастанием возможностей воздействия на сознание, психику и мораль человека ИПП воюющих сторон всё больше приобретает черты самостоятельного вида боевых действий, планируется и осуществляется в большинстве военных конфликтов. Мероприятия по осуществлению ИПП с противником до 1991 года обозначались термином «спецпропаганда».
См. также Информационная безопасность.