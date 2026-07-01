ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА - осо­бый вид от­но­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми , при ко­то­ром дей­ст­вия (воз­дей­ст­вия и за­щи­та) вра­ж­дую­щих сто­рон раз­во­ра­чи­ва­ют­ся и ве­дут­ся в мир­ное и во­енное вре­мя в ин­фор­мационно-тех­нических и ин­фор­мационно-пси­хо­ло­гических об­лас­тях.

Информационная война мо­жет за­тра­ги­вать различные об­лас­ти дея­тель­но­сти об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва (по­ли­тическую, эко­но­мическую, во­енную и др.). Главные объ­ек­ты воз­дей­ст­вия и за­щи­ты ин­фор­мационно-тех­нического противобор­ства - ин­фор­мационные ре­сур­сы и ин­фор­мационно-тех­нические сис­те­мы (сис­те­мы управ­ле­ния, свя­зи, на­ви­га­ции, раз­вед­ки, те­ле­ком­му­ни­кационные сис­те­мы, ра­дио­элек­трон­ные сред­ст­ва, ком­пь­ю­тер­ные се­ти и т. д.).

В про­цес­се инфор­мационно-пси­хо­ло­гического про­ти­во­бор­ст­ва (ИПП) ка­ж­дая из сто­рон стре­мит­ся с по­мо­щью ин­фор­мационно-пси­хо­ло­гических воз­дей­ст­вий до­бить­ся ожи­дае­мых из­ме­не­ний в пси­хическом со­стоя­нии на­се­ле­ния и во­ен­но­слу­жа­щих про­ти­во­стоя­щей сто­ро­ны, а так­же пре­пят­ст­ву­ет её ана­ло­гич­ным ак­ци­ям и ли­к­ви­ди­ру­ет их по­след­ст­вия. Це­лью этих ин­фор­мационно-пси­хо­ло­гических воз­дей­ст­вий яв­ля­ет­ся под­рыв мо­раль­но-пси­хо­ло­гического со­стоя­ния на­се­ле­ния и войск про­тив­ни­ка, из­ме­не­ние по­ве­ден­че­ских и эмо­цио­наль­ных ус­та­но­вок оп­ре­де­лён­ных групп лю­дей и отдельных лиц по тем или иным во­про­сам в же­ла­тель­ном на­прав­ле­нии. Основные фор­мы ИПП - пе­чат­ная и уст­ная про­па­ган­да с по­мо­щью те­ле-, ра­дио- и ви­део­средств, Ин­тер­не­та и др.

Со 2-й половины XX века в свя­зи с по­вы­ше­ни­ем ро­ли и зна­че­ния мо­раль­но-пси­хо­ло­гического фак­то­ра в вой­не, а так­же с рез­ким воз­рас­та­ни­ем воз­мож­но­стей воз­дей­ст­вия на соз­на­ние, пси­хи­ку и мо­раль че­ло­ве­ка ИПП воюю­щих сто­рон всё боль­ше при­об­ре­та­ет чер­ты са­мо­сто­ятельного ви­да бое­вых дей­ст­вий, пла­ни­ру­ет­ся и осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в боль­шин­ст­ве во­енных кон­флик­тов. Ме­ро­прия­тия по осу­ще­ст­в­ле­нию ИПП с про­тив­ни­ком до 1991 года обо­зна­ча­лись тер­ми­ном «спец­про­па­ган­да».

См. так­же Ин­фор­ма­ци­он­ная безо­пас­ность.

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