ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Резкий рост роли информационного обмена в обществе, связанный с внедрением компьютерных технологий и глобальных коммуникаций.

Термин, характерный для теорий постиндустриального общества (в варианте « информационного общества »). Иногда рассматривается как переход к принципиально новому обществу, более совершенному, чем индустриальное общество.

В 70-80-е гг. стала быстро возрастать роль компьютеров в экономике, быту и общественной жизни. Первые компьютеры возникли еще в 30-40-е гг. Тогда это были громоздкие вычислительные машины, использовавшиеся для быстрой обработки цифровой информации. Они применялись в США , СССР, Японии и других странах в планировании, при автоматизации промышленности, в научных целях. Начиная с 1973 г. на Западе начинают распространяться персональные компьютеры, которые могут обрабатывать любую информацию в соответствии с задачами, которые ставит не учреждение, а отдельный человек. Теперь любой специалист мог ускорить обработку необходимой ему информации. Персональные компьютеры со временем расширили возможности по обмену информацией. К 1991 г. электронные связи были объединены в единую сеть, известную как “ Интернет ”, удобные глобальные коммуникации стали доступны миллиардам людей для ежедневного использования. Это способствовало углублению глобализации, позволило ускорить научно-технический прогресс и привело к дальнейшему росту роли средних слоев, связанных с производством новой информации (см. информалиат). Руководство СССР недооценивало значение широкого распространения компьютеров, рассчитывало на мощные компьютеры, к которым имел доступ ограниченный круг специалистов, на создание автоматических систем управления. Но для быстрого развития научной и технической мысли было необходимо привлечь гораздо больший круг интеллектуалов. На Западе в этот процесс были включены широкие слои специалистов, имевшие доступ к персональным компьютерам и коммуникационным сетям.

Компьютеры позволили создать информационные модели реальности — “виртуальную реальность”, которая может облегчить познание мира и конструирование новой техники. Но использование «виртуальной реальности» для развлечений создает зависимость людей от нее.

Информационная революция позволила осуществить новый этап научно-технической революции — резкое ускорение в развитии научной мысли и технологий. Работа с информацией может приносить большую прибыль, чем с материальными объектами, поскольку обеспечивает рост эффективности производства. Таким образом, преобладание промышленного производства, характерное для индустриального общества, становится необязательным. Информационная революция приводит и к качественным социальным изменениям, когда иерархические связи, основанные на подчинении и принуждении, постепенно вытесняются горизонтальными равноправными сетевыми отношениями, основанными на добровольном партнерстве.

Автор статьи: Шубин А.В.