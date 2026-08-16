ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Качественная характеристика жизнедеятельности человека, прежде всего, в области кодирования, получения, передачи, хранения и использования информации, где приоритетными являются духовные ценности. Новый тип культуры, характерный для постиндустриального общества.

Информационное общество или общество знаний представляет собой определенную стадию общественного развитии и качественную характеристику развития постиндустриального общества, когда информация становится системообразующим элементом (термин ввел профессор Токийского университета Ю. Хаяши).

Атрибутивными характеристиками информационного общества являются:

увеличение роли информации, знаний и информационных технологий;

возрастание числа людей, профессионально занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов;

рост востребованности информационных услуг, рост информатизации как таковой (телефония, радио, ТВ, Интернет, социальные медиа), соответственно, увеличение их доли в ВВП национальных и мировой экономики.

Возникновение информационного общества как одной из ипостасей постиндустриального общества закономерным образом повлекло за собой возникновение нового типа культуры.

Канадский ученый М. Маклюэн – стал предвестником возникновения этой культуры, он ее предчувствовал значительно раньше. В 60-е гг. ХХ века. Всю историю развития культуры он разделил на три основных типа: дописьменная (устные формы коммуникации), письменная (возникновение разнообразных форм письменной фиксации информации), инфокоммуникационная (мир как глобальная деревня, объединенная электронными средствами коммуникации, в частности, «робким гигантом» - телевидением).

В Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006, № 149-ФЗ информация толкуется как сведения (сообщения, данные), независимо от формы их представления. В международных законодательных актах информация интерпретируется как знание о предметах, фактах, идеях, событиях, явлениях которыми могут обмениваться люди в рамках конкретного контекста и имеют конкретный смысл.

Автор статьи: Оганов А.А.