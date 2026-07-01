ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - стадия развития экономики и общества, характеризующаяся повышенной ролью информации как фактора производства и результата производственной деятельности.

В от­ли­чие от аг­рар­ной ста­дии раз­ви­тия ми­ро­вой эко­но­ми­ки, где основными фак­то­ра­ми про­изводства бы­ли фи­зические спо­соб­но­сти че­ло­ве­ка, руч­ные ору­дия тру­да и при­род­ный фак­тор, а так­же от ин­ду­ст­ри­аль­ной ста­дии, где к этим фак­то­рам в ка­че­ст­ве при­ори­тет­ных до­ба­ви­лись ма­ши­ны и энер­гия, в информационной экономике основную роль в про­изводстве и управ­ле­нии на всех уров­нях иг­ра­ют ин­фор­ма­ция и ин­фор­ма­ци­он­ные тех­но­ло­гии. При со­от­вет­ст­вую­щем раз­ви­тии про­из­во­дительных сил ин­фор­ма­ция, в осо­бен­но­сти её выс­шая форма - зна­ния, то есть обоб­щён­ная, кон­цен­три­ро­ван­ная, осоз­нан­ная и об­ще­ст­вен­но ап­ро­би­ро­ван­ная ин­фор­ма­ция, из по­боч­но­го пре­вра­ща­ет­ся в основной ре­зуль­тат про­изводства, да­же ес­ли речь идёт о про­изводстве ма­те­ри­аль­ных цен­но­стей.

В от­ли­чие от ма­те­ри­аль­но­го (в аг­рар­ной эко­но­ми­ке) и энер­ге­тического (в ин­ду­стри­аль­ной эко­но­ми­ке) об­ме­на ме­ж­ду аген­та­ми, ин­фор­мационный об­мен не за­кан­чи­ва­ет­ся пол­ным от­чу­ж­де­ни­ем ин­фор­мационного бла­га от его пер­во­на­чаль­но­го вла­дель­ца, хо­тя цен­ность это­го бла­га для преж­не­го вла­дель­ца мо­жет и сни­зить­ся. Так как про­изводство ка­ж­дой но­вой еди­ни­цы («гра­ну­лы») ин­фор­ма­ции соз­да­ёт но­вую ин­фор­ма­цию, а не ти­ра­жи­ру­ет имею­щую­ся, то «уни­каль­ность» дан­но­го ви­да то­ва­ра не сни­жа­ет­ся с рос­том его про­изводства. На­ли­чие ин­фор­мационного ре­сур­са у пред­при­ятий вы­сту­па­ет как главный фак­тор фор­ми­ро­ва­ния их кон­ку­рент­ных пре­иму­ществ и кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти.

Ин­фор­ма­ция ста­но­вит­ся основным ре­сур­сом не толь­ко про­из­вод­ст­вен­ной, но и тран­зак­ци­он­ной дея­тель­но­сти, так как по­иск контр­аген­тов, за­клю­че­ние сде­лок и кон­троль за со­блю­де­ни­ем ус­ло­вий их вы­пол­не­ния тре­бу­ют всё воз­рас­таю­ще­го ко­ли­че­ст­ва ин­фор­ма­ции. Это от­но­сит­ся к сдел­кам как в сфе­ре ма­те­ри­аль­ных благ, так и в сфе­ре ин­фор­мационных об­ме­нов. Ин­фор­ма­ция и в осо­бен­но­сти зна­ния ста­но­вят­ся объ­ек­том ин­ве­сти­ций не толь­ко с це­лью по­сле­дую­ще­го не­по­средственного ис­поль­зо­ва­ния, но и с це­лью те­зав­ра­ции (на­ко­п­ле­ния цен­но­стей). В ин­фор­мационном об­ще­ст­ве ин­фор­ма­ция иг­ра­ет роль не­за­ме­ни­мо­го фак­то­ра кон­со­ли­да­ции об­ще­ст­ва, со­хра­не­ния, пре­ем­ст­вен­но­сти и со­вер­шен­ст­во­ва­ния об­щественных ин­сти­ту­тов.

Вме­сте с из­ме­не­ни­ем от­но­ше­ния к ин­фор­ма­ции на ин­фор­мационной ста­дии раз­ви­тия эко­но­ми­ки из­ме­ня­ет­ся от­но­ше­ние к ра­бот­ни­ку и к про­из­водственному кол­лек­тиву как по­тен­ци­аль­ным или ре­аль­ным но­си­те­лям уни­каль­ной ин­фор­ма­ции, ко­то­рую не­воз­мож­но пе­ре­дать другому ра­бот­ни­ку или кол­лек­ти­ву и ко­то­рая яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мой для ус­пеш­ной дея­тель­но­сти пред­при­ятия в кон­ку­рент­ной сре­де. Это по­бу­ж­да­ет пред­при­ятия из­ме­нить сис­те­му най­ма, рас­ста­нов­ки и уволь­не­ния ра­бот­ни­ков, осу­ще­ст­в­лять ин­ве­сти­ро­ва­ние в че­ло­ве­че­ский ка­пи­тал.

Информационная экономика ох­ва­ты­ва­ет ны­не всё большую часть ми­ра: к начау 2006 года дос­туп к се­ти Ин­тер­нет име­ли 1,3 миллиарда человек; Рос­сия по чис­лу поль­зо­ва­те­лей Ин­тер­не­та за­ни­ма­ет 11-е ме­сто в ми­ре. Тер­ри­то­ри­аль­ная, со­ци­аль­ная и от­рас­ле­вая фраг­мен­ти­ро­ван­ность эко­но­ми­ки Рос­сии сдер­жи­ва­ет и од­но­вре­мен­но де­ла­ет на­стоя­тель­но не­об­хо­ди­мым пе­ре­ход к ин­фор­мационной ста­дии раз­ви­тия эко­но­ми­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)