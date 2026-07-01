ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА - стадия развития экономики и общества, характеризующаяся повышенной ролью информации как фактора производства и результата производственной деятельности.
В отличие от аграрной стадии развития мировой экономики, где основными факторами производства были физические способности человека, ручные орудия труда и природный фактор, а также от индустриальной стадии, где к этим факторам в качестве приоритетных добавились машины и энергия, в информационной экономике основную роль в производстве и управлении на всех уровнях играют информация и информационные технологии. При соответствующем развитии производительных сил информация, в особенности её высшая форма - знания, то есть обобщённая, концентрированная, осознанная и общественно апробированная информация, из побочного превращается в основной результат производства, даже если речь идёт о производстве материальных ценностей.
В отличие от материального (в аграрной экономике) и энергетического (в индустриальной экономике) обмена между агентами, информационный обмен не заканчивается полным отчуждением информационного блага от его первоначального владельца, хотя ценность этого блага для прежнего владельца может и снизиться. Так как производство каждой новой единицы («гранулы») информации создаёт новую информацию, а не тиражирует имеющуюся, то «уникальность» данного вида товара не снижается с ростом его производства. Наличие информационного ресурса у предприятий выступает как главный фактор формирования их конкурентных преимуществ и конкурентоспособности.
Информация становится основным ресурсом не только производственной, но и транзакционной деятельности, так как поиск контрагентов, заключение сделок и контроль за соблюдением условий их выполнения требуют всё возрастающего количества информации. Это относится к сделкам как в сфере материальных благ, так и в сфере информационных обменов. Информация и в особенности знания становятся объектом инвестиций не только с целью последующего непосредственного использования, но и с целью тезаврации (накопления ценностей). В информационном обществе информация играет роль незаменимого фактора консолидации общества, сохранения, преемственности и совершенствования общественных институтов.
Вместе с изменением отношения к информации на информационной стадии развития экономики изменяется отношение к работнику и к производственному коллективу как потенциальным или реальным носителям уникальной информации, которую невозможно передать другому работнику или коллективу и которая является необходимой для успешной деятельности предприятия в конкурентной среде. Это побуждает предприятия изменить систему найма, расстановки и увольнения работников, осуществлять инвестирование в человеческий капитал.
Информационная экономика охватывает ныне всё большую часть мира: к начау 2006 года доступ к сети Интернет имели 1,3 миллиарда человек; Россия по числу пользователей Интернета занимает 11-е место в мире. Территориальная, социальная и отраслевая фрагментированность экономики России сдерживает и одновременно делает настоятельно необходимым переход к информационной стадии развития экономики.