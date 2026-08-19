ИНФИТАХ

ИНФИТАХ (араб., букв. - рас­кры­тие) - по­ли­ти­ка эко­но­мической ли­бе­ра­ли­за­ции, про­воз­гла­шён­ная в 1974 году пре­зи­ден­том Егип­та Анваром Са­да­том.

Основные по­ло­же­ния инфитаха вклю­ча­ли по­ощ­ре­ние ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, уси­ле­ние юри­дических га­ран­тий для внутренних и внеш­них ин­ве­сто­ров, сня­тие ог­ра­ни­че­ний на дея­тель­ность иностранного ка­пи­та­ла в Егип­те, со­кра­ще­ние ро­ли государственного сек­то­ра в эко­но­мической жиз­ни стра­ны, ли­к­ви­да­цию государственной соб­ст­вен­но­сти на сельскохозяйственные зем­ли, от­каз от по­ли­ти­ки сдер­жи­ва­ния цен.

Про­ве­де­ние инфитаха при Са­да­те (1974-1981 годы) не по­зво­ли­ло пре­одо­леть низ­кую эф­фек­тив­ность ого­су­дар­ст­влен­ной египетской эко­но­ми­ки, но при­ве­ло к от­ри­ца­тель­ным со­ци­аль­ным по­след­ст­ви­ям (рез­ко­му об­щественному рас­слое­нию, па­де­нию уров­ня до­хо­дов большей части на­се­ле­ния, уси­ле­нию по­ли­тической на­пря­жён­но­сти).

Пре­зи­дент М.Х. Му­ба­рак (с 1981 года), не от­вер­гая в прин­ци­пе кон­цеп­цию «от­кры­той эко­но­ми­ки», скор­рек­ти­ро­вал курс инфитаха за счёт пе­ре­ори­ен­та­ции ин­ве­сти­ций из сфе­ры ус­луг («по­тре­би­тель­ский инфитах») в про­из­вод­ст­вен­ную («про­из­вод­ст­вен­ный инфитах») и вос­ста­нов­ле­ния отдельных эле­мен­тов пла­но­во­го ве­де­ния хо­зяй­ст­ва.

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