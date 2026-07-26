ИНФАНТЭ-АРАНА ФРАНЦИСКО
ИНФАНТЭ-АРАНА (ИНФАНТЕ) ФРАНЦИСКО - российский художник.
Родился в семье испанского эмигранта. Учился в МВХПУ (1962-1965 годы). Продолжатель традиций русского конструктивизма. В 1962 году вошёл в содружество художников, преобразованное в 1964 году в группу «Движение» (выполнила ряд значительных светокинетических программ, в том числе по оформлению центра Ленинграда к 50-летию революции, 1966 год). В 1970 году Инфантэ-Арана организовал группу «Арго», которая разрабатывала проекты инсталляций, в том числе «Звук и свет» (1970 год), «Игла» (1975 год) на Международной выставках «Химия-70» и «Связь-75», «Хрусталь» на ВДНХ (1972 год; все - в Москве), для космической выставки «Unispace-82» (1982 год) в Вене.
С 1968 года создаёт циклы артефактов [совместно с женой, художницей Нонной Петровной Горюновой (родилась в 1944 году)], в которых использует конструкции из реек, фольги, плёнки, зеркал и др.; зрительные связи между этими искусственными объектами и природным окружением фиксируются фотоаппаратом: «Супрематические игры» (1968 год), «Жизнь треугольника» (1976-1977 годы), «Очаги искривлённого пространства» (1979-1980 годы), «Выстраивание знака» (1984-1986 годы), «Театр неба и земли» (1986 год), «Шотландские этюды» (1991 год), «Аппликации» (1993 год), «Деревенские впечатления» (1995 год), «Сквозь камень» (2002 год). Автор эссе с изложением философских принципов собственного творчества. Государственная премия РФ (1996 год).
Иллюстрация:
Ф. Инфантэ-Арана и Н. П. Горюнова. «Очаги искривлённого пространства». 1979–80. Архив БРЭ.