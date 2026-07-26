ИНФАНТЭ-АРАНА ФРАНЦИСКО

ИНФАНТЭ-АРАНА (ИНФАНТЕ) ФРАНЦИСКО - российский художник.

Ро­дил­ся в се­мье испанского эмиг­ран­та. Учил­ся в МВХПУ (1962-1965 годы). Про­дол­жа­тель тра­ди­ций русского кон­ст­рук­ти­виз­ма . В 1962 году во­шёл в со­дру­же­ст­во ху­дож­ни­ков, пре­об­ра­зо­ван­ное в 1964 году в груп­пу «Дви­же­ние» (вы­пол­ни­ла ряд зна­чительных све­то­ки­не­ти­че­ских про­грамм, в том числе по оформ­ле­нию цен­тра Ле­нин­гра­да к 50-ле­тию ре­во­лю­ции, 1966 год). В 1970 году Инфантэ-Арана ор­га­ни­зо­вал груп­пу «Ар­го», ко­то­рая раз­ра­ба­ты­ва­ла про­ек­ты ин­стал­ля­ций , в том числе «Звук и свет» (1970 год), «Иг­ла» (1975 год) на Ме­ж­ду­народной вы­став­ках «Хи­мия-70» и «Связь-75», «Хру­сталь» на ВДНХ (1972 год; все - в Мо­ск­ве), для кос­мической вы­став­ки «Unispace-82» (1982 год) в Ве­не.

С 1968 года соз­да­ёт цик­лы ар­те­фак­тов [совместно с же­ной, ху­дож­ни­цей Нон­ной Пет­ров­ной Го­рю­но­вой (родилась в 1944 году)], в ко­то­рых ис­поль­зу­ет кон­ст­рук­ции из ре­ек, фоль­ги, плён­ки, зер­кал и др.; зри­тель­ные свя­зи ме­ж­ду эти­ми ис­кусственными объ­ек­та­ми и при­род­ным ок­ру­же­ни­ем фик­си­ру­ют­ся фо­то­ап­па­ра­том: «Су­пре­ма­ти­че­ские иг­ры» (1968 год), «Жизнь тре­уголь­ни­ка» (1976-1977 годы), «Оча­ги ис­крив­лён­но­го про­стран­ст­ва» (1979-1980 годы), «Вы­страи­ва­ние зна­ка» (1984-1986 годы), «Те­атр не­ба и зем­ли» (1986 год), «Шот­ланд­ские этю­ды» (1991 год), «Ап­пли­ка­ции» (1993 год), «Де­ре­вен­ские впе­чат­ле­ния» (1995 год), «Сквозь ка­мень» (2002 год). Ав­тор эс­се с из­ло­же­ни­ем фи­лософских прин­ци­пов собственного твор­че­ст­ва. Государственная премия РФ (1996 год).

Иллюстрация:

Ф. Ин­фан­тэ-Ара­на и Н. П. Го­рю­но­ва. «Оча­ги ис­крив­лён­но­го про­стран­ст­ва». 1979–80. Архив БРЭ.