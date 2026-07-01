ИНЁНЮ ИСМЕТ МУСТАФА

ИНЁНЮ́ ИСМЕ́Т МУСТАФА́ (Inönü) - турецкий во­ен­ный и государственный дея­тель.

Из се­мьи юри­ста. В 1903 году окон­чил ака­де­мию ген­шта­ба; в пер­вые го­ды во­енной служ­бы примк­нул к мла­до­тур­кам. Уча­ст­во­вал в бое­вых опе­ра­ци­ях в Йе­ме­не и во 2-й Бал­кан­ской вой­не (смотри Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов ). Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ко­мандир 4-й турецкой ар­ми­ей в Си­рии (1916 год). По­сле по­ра­же­ния Ос­ман­ской им­пе­рии (1918 год) при­сое­ди­нил­ся к турецкому дви­же­нию национального со­про­тив­ле­ния в Ана­то­лии (смотри «Ке­ма­ли­ст­ская ре­во­лю­ция» ) и сбли­зил­ся с М.К. Ата­тюр­ком.

В пе­ри­од Гре­ко-ту­рец­кой вой­ны 1919-1922 годов начальник ген­шта­ба турецкой ар­мии и ко­мандующий Западным фрон­том. 10 января 1921 года и 31 марта 1921 года под его ко­ман­до­ва­ни­ем турецкие вой­ска на­нес­ли по­ра­же­ние греческой ар­мии у села Инё­ню (при вве­де­нии фа­ми­лий в Тур­ции в 1934 году в честь этих по­бед по­лу­чил фа­ми­лию Инёню). Вес­ной - летом 1922 года ру­ко­во­дил под­го­тов­кой ге­не­раль­но­го на­сту­п­ле­ния турецкий войск; от име­ни пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­го национального со­б­ра­ния Тур­ции под­пи­сал Му­да­ний­ское пе­ре­ми­рие 1922 года . В ран­ге министра иностранных дел воз­гла­вил турецкую деле­га­цию на Ло­занн­ской кон­фе­рен­ции 1922-1923 годов, на ко­то­рой от­сто­ял пе­ред дер­жа­ва­ми Ан­танты тре­бо­ва­ния Тур­ции, за­кре­п­лён­ные в Ло­занн­ском мир­ном до­го­во­ре 1923 года .

В 1923-1924 годах, 1925-37 годах пре­мьер-министр пра­ви­тель­ст­ва рес­пуб­ли­кан­ской Тур­ции, энер­гич­но под­дер­жи­вал Ата­тюр­ка в де­ле мо­дер­ни­за­ции стра­ны и соз­да­ния силь­ной ав­то­ри­тар­ной вла­сти (смотри «Ке­ма­ли­ст­ские ре­фор­мы» ). По­сле смер­ти Ата­тюр­ка пре­зи­дент Тур­ции (1938-1950 годы) и ге­не­раль­ный председатель На­род­но-рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии (НРП). Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны про­во­дил по­ли­ти­ку ней­тра­ли­те­та (Тур­ция объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии и Япо­нии в феврале 1945 года). В 1945 году вы­сту­пил в поль­зу де­мо­кра­ти­за­ции об­щественной жиз­ни стра­ны и пе­ре­хо­да к мно­го­пар­тий­ности.

По­сле по­ра­же­ния НРП на пар­ламент­ских вы­бо­рах 1950 года - ли­дер оп­пози­ции в пар­ла­мен­те. Во­енный пе­ре­во­рот 27 мая1960 года, при­ня­тие но­вой кон­сти­ту­ции (1961 год) и по­бе­да НРП на вы­бо­рах по­зво­ли­ли Инёню вер­нуть­ся к вла­сти. В 1961-1965 годах воз­глав­лял три коа­лиционных пра­ви­тель­ст­ва. Не­уда­чи НРП на вы­бо­рах 1965 года и 1969 года, а так­же обо­ст­ре­ние внут­ри­пар­тий­ной борь­бы вы­ну­ди­ли Инёню в мае 1972 году ус­ту­пить пост председателя НРП ли­де­ру ле­во­го кры­ла пар­тии Б. Эд­же­ви­ту.

Сочинения:

Siyasî ve içtimaî nutuklari, 1920–1933. Ankara, 1933; Inönü’nün söylev ve demeçleri. Cilt 1. İst., 1946.