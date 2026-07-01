ИНЁНЮ ИСМЕТ МУСТАФА
ИНЁНЮ́ ИСМЕ́Т МУСТАФА́ (Inönü) - турецкий военный и государственный деятель.
Из семьи юриста. В 1903 году окончил академию генштаба; в первые годы военной службы примкнул к младотуркам. Участвовал в боевых операциях в Йемене и во 2-й Балканской войне (смотри Балканские войны 1912-1913 годов). Во время Первой мировой войны командир 4-й турецкой армией в Сирии (1916 год). После поражения Османской империи (1918 год) присоединился к турецкому движению национального сопротивления в Анатолии (смотри «Кемалистская революция») и сблизился с М.К. Ататюрком.
В период Греко-турецкой войны 1919-1922 годов начальник генштаба турецкой армии и командующий Западным фронтом. 10 января 1921 года и 31 марта 1921 года под его командованием турецкие войска нанесли поражение греческой армии у села Инёню (при введении фамилий в Турции в 1934 году в честь этих побед получил фамилию Инёню). Весной - летом 1922 года руководил подготовкой генерального наступления турецкий войск; от имени правительства Великого национального собрания Турции подписал Муданийское перемирие 1922 года. В ранге министра иностранных дел возглавил турецкую делегацию на Лозаннской конференции 1922-1923 годов, на которой отстоял перед державами Антанты требования Турции, закреплённые в Лозаннском мирном договоре 1923 года.
В 1923-1924 годах, 1925-37 годах премьер-министр правительства республиканской Турции, энергично поддерживал Ататюрка в деле модернизации страны и создания сильной авторитарной власти (смотри «Кемалистские реформы»). После смерти Ататюрка президент Турции (1938-1950 годы) и генеральный председатель Народно-республиканской партии (НРП). Во время Второй мировой войны проводил политику нейтралитета (Турция объявила войну Германии и Японии в феврале 1945 года). В 1945 году выступил в пользу демократизации общественной жизни страны и перехода к многопартийности.
После поражения НРП на парламентских выборах 1950 года - лидер оппозиции в парламенте. Военный переворот 27 мая1960 года, принятие новой конституции (1961 год) и победа НРП на выборах позволили Инёню вернуться к власти. В 1961-1965 годах возглавлял три коалиционных правительства. Неудачи НРП на выборах 1965 года и 1969 года, а также обострение внутрипартийной борьбы вынудили Инёню в мае 1972 году уступить пост председателя НРП лидеру левого крыла партии Б. Эджевиту.
Сочинения:
Siyasî ve içtimaî nutuklari, 1920–1933. Ankara, 1933; Inönü’nün söylev ve demeçleri. Cilt 1. İst., 1946.