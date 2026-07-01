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ИНЕНИ
ИНЕНИ - древнеегипетский зодчий, начальник царских работ.
Руководил строительством начиная с правления Аменхотепа I и до периода соправления Хатшепсут и Тутмоса III включительно. Вёл работы в храме Амона-Ра в Карнаке при фараонах Аменхотепе I и Тутмосе I, возвёл заупокойные храмы этих фараонов в Фивах, на западном берегу Нила.
Впервые отделил царскую гробницу от заупокойного храма, создал первую царскую гробницу (Тутмоса I) в Долине царей. Сведения об Инени известны из автобиографической надписи в его гробнице в Фивах.
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