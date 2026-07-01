ИНЕНИ

ИНЕНИ - древнеегипетский зод­чий, на­чаль­ник цар­ских ра­бот.

Ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом на­чи­ная с прав­ле­ния Амен­хо­те­па I и до пе­рио­да со­прав­ле­ния Хат­шеп­сут и Тут­мо­са III вклю­чи­тель­но. Вёл ра­бо­ты в хра­ме Амо­на-Ра в Кар­на­ке при фа­рао­нах Амен­хо­те­пе I и Тут­мо­се I, воз­вёл за­упо­кой­ные хра­мы этих фа­рао­нов в Фи­вах, на западном бе­ре­гу Ни­ла.

Впер­вые от­де­лил цар­скую гроб­ни­цу от за­упо­кой­но­го хра­ма, соз­дал пер­вую цар­скую гроб­ни­цу (Тут­мо­са I) в До­ли­не ца­рей . Све­де­ния об Инени из­вест­ны из ав­то­био­гра­фической над­пи­си в его гроб­ни­це в Фи­вах.