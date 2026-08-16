ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МИРА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МИРА («ИРМ»; англ. «Industrial Workers of the World», «I. W. W.») - профсоюзная организация в США.
Основана в 1905 году в Чикаго У.Д. Хейвудом, Ю. Дебсом, Д. Де Леоном и другими в целях ослабления влияния на рабочее движение Американской федерации труда. Стояла на позициях так называемого производственного юнионизма - объединения трудящихся каждой отрасли вне зависимости от профессии в отдельный профсоюз. Ставила своей целью преодоление раскола рабочего класса, противодействие политике «классового сотрудничества», уничтожение капитализма как системы.
Организации «ИРМ» строились по производственному принципу и объединяли главным образом неквалифицированных рабочих. В 1908 году к руководству «ИРМ» пришли анархо-синдикалисты во главе с Хейвудом, являвшиеся сторонниками «прямого экономического действия» (саботаж, забастовки, бойкот и прочее). «ИРМ» организовала свыше 150 крупных стачек. В годы Первой мировой войны она была единственной американской рабочей организацией, стоявшей на антивоенных позициях, за что подвергалась преследованиям властей.
В 1920-х годах значительное число членов «ИРМ» вступило в Коммунистическую партию США. В начале XXI века «ИРМ» - небольшая рабочая организация, членами которой формально являются около 2 тысяч человек (реально около 900 чел.). Штаб-квартира «ИРМ» находится в городе Цинциннати (штат Огайо). Организация имеет свои отделения в Австралии, Великобритании, Ирландии и других странах.