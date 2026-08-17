ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ В СССР

Процесс создания современной промышленности (техническая модернизация) и индустриального общества, основанного на специализации и управлении человеком не только в политической, но также в производственной и других сферах. Успешное завершение индустриализации было одной из целей большевизма. Постепенная индустриализация шла в России уже со времен промышленного переворота XIX века.

Проблема индустриализации стала одной из основных в дискуссиях большевиков в 20-е гг. Левая оппозиция требовала ускорения темпов индустриализации, а «правый уклон» - эволюционного экономического развития, постепенного накопления средств для строительства новых промышленных предприятий. Неспособность новой экономической политики обеспечить быструю техническую модернизацию производства стала важнейшей причиной ее свертывания в 1929 г.

Ускоренная индустриализация была проведена в период Первых пятилеток. Рабочие жили на уровне голодного минимума, но, несмотря на такую экономию, индустриализация требовала огромных затрат и на ввоз техники, и на поддержание минимального жизненного уровня рабочих, занятых как на самих стройках, так и на добыче сырья для них. Чтобы получить валюту для закупок оборудования, был резко увеличен экспорт лесоматериалов, нефти, пушнины, и прежде всего продовольствия, огромные объемы которого требовались и внутри страны. Дать государству продовольствие должна была коллективизация. Изъятие продовольствия из деревни привело к голоду в СССР в 1932-1933 гг.

Политика ускоренного создания индустриального общества и разрушения традиционного общества вела к тому, что миллионы людей меняли свою социальную принадлежность и образ жизни. Это вело к нестабильности, социальной напряженности. К концу 30-х гг. СССР стал индустриально-аграрной страной. После Великой Отечественной войны СССР стал индустриальной страной. С 60-х гг. большинство населения уже жило в городах и было занято в промышленном секторе. Это значило, что процесс индустриализации успешно завершился.

Источники:

Индустриализация Советского Союза. Новые документы, новые факты, новые подходы. М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.