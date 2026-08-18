ИНДУКАЕВА Нина Семеновна

Родилась 23.01.1935. Окончила Томский государственный университет в 1957 г.

Кандидатская диссертация : “Экспансия американского империализма в Северо-Восточном Китае (1920–1924)” (1957 г.)

Докторская диссертация : Правительственная политика и борьба в правящих кругах США по вопросу мирного урегулирования и взаимоотношений с Германией в 1918-1924 гг. (1980).

Работала в Томском государственном университете. С 1 сентября 1957 г. – старший лаборант, с 1 сентября 1960 г. – аспирант кафедры всеобщей истории. С 25 декабря 1963 г. – ассистент, с 25 сентября 1965 г. – доцент, с 1 сентября 1975 г. – старший научный сотрудник (докторант), с 1 сентября 1977 г. – доцент, с 29 декабря 1982 г. – профессор кафедры новой и новейшей истории (с 1993 – кафедра новой и новейшей истории и международных отношений).

Ученое звание доцента по кафедре новой и новейшей истории присвоено ВАК 28 января 1967 г., профессор по той же кафедре – 12 октября 1984 г.

Область интересов : История внутренней и внешней политики США; Политика США в Северо-Восточном Китае в 1918-1924 гг.; Правительственная политика и борьба в правящих кругах США по вопросам мирного урегулирования и взаимоотношений с Германией (1918-1924гг); Становление американского империализма в конце ХIХ- начале ХХ вв.; Малый бизнес в США

Сочинения: Экспансия США в Северо-Вост. Китае в 1918–1924 гг. М.1964 г.;

От войны к миру. Политика США в германском вопросе в 1918-1924 гг. Томск, 1977;

Политика США в отношении Германии в 1922–1925 гг. Томск, 1982;

Документы американской внешней политики. Сб. текстов на английском языка для студентов второго курса (сост. и авт. комментариев). Томск, 1989г.

Документы американской истории, экономики и права (на английском языке) (сост. и авт. комментариев). Томск, 1995 (в соавторстве);

Документы по истории, экономике и праву США (составитель и автор комментария). Томск, 1995.

История международных отношений 1918-1945. Учебное пособие, ТГУ, Томск, 2003