ИНДОСТАН

Полуостров на юге Азии, в Индии.

Пл. ок. 2 млн. км2. На за­па­де омы­ва­ет­ся Ара­вий­ским м., на вос­то­ке – Бен­галь­ским зал. Ин­дий­ско­го ок. Сев. гра­ни­ца ус­лов­но про­во­дит­ся от дель­ты р. Инд к дель­те рек Ганг и Брах­ма­пут­ра. Бе­ре­га из­ре­за­ны сла­бо. На се­ве­ро-за­па­де – за­ли­вы Кач и Кам­бей­ский; по­лу­ост­ро­ва Кач и Кат­хия­вар. Зап. по­бе­ре­жье (Кон­кан и Ма­ла­бар­ский бе­рег) – уз­кая ал­лю­ви­аль­ная низ­мен­ность с аб­ра­зи­он­ны­ми бе­ре­га­ми в центр. час­ти, бо­лее ши­ро­кое вост. по­бе­ре­жье (Ко­ро­ман­дель­ский бе­рег) – ак­ку­му­ля­тив­ная рав­ни­на с пля­жа­ми и от­ме­ля­ми, на ко­то­рой мес­та­ми воз­вы­ша­ют­ся ос­тан­цо­вые хол­мы.

В ос­но­ва­нии И. ле­жит до­кем­брий­ская Ин­до­стан­ская плат­фор­ма. Внутр. рай­оны И. за­ни­ма­ет об­шир­ное плос­ко­го­рье Де­кан . Зап. при­под­ня­тый край об­ра­зу­ют За­пад­ные Га­ты, кру­ты­ми сту­пе­ня­ми об­ры­ваю­щие­ся к Ара­вий­ско­му м., на вос­то­ке рас­по­ло­же­ны Вос­точ­ные Га­ты, на юге – изо­ли­ро­ван­ные мас­си­вы Нил­ги­ри, Анай­ма­лай (выс. до 2695 м, го­ра Анай-Му­ди – выс­шая точ­ка И.), Па­лани, Кар­да­мо­но­вы го­ры. Ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за, мар­ган­ца, хро­ма, зо­ло­та, ред­ких и ра­дио­ак­тив­ных эле­мен­тов; бок­си­тов, ба­ри­та, мус­ко­ви­та, ка­мен­но­го уг­ля; при­бреж­но-мор­ские рос­сы­пи тя­жё­лых пес­ков, со­дер­жа­щих иль­ме­нит, ру­тил, мо­на­цит, цир­кон, гра­на­ты.

Кли­мат су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный мус­сон­ный. Ср. темп-ры ян­ва­ря от 21 °C на се­ве­ре до 29 °C на юге, мая до 40 °C. Го­до­вая сум­ма осад­ков в центр. час­ти И. 600–800 мм, на на­вет­рен­ных скло­нах Зап. Гат до 3000 мм. Ок. 90% осад­ков вы­па­да­ет в пе­ри­од лет­не­го мус­со­на, с мая по ок­тябрь (за ис­клю­че­ни­ем Ко­ро­ман­дель­ско­го бе­ре­га, где зна­чит. до­лю осад­ков при­но­сит зим­ний сев.-вост. пас­сат). В центр. и юж. рай­онах И. не­ред­ки за­су­хи. По­бе­ре­жье Бен­галь­ско­го зал. под­вер­же­но раз­ру­шит. воз­дей­ст­вию тро­пич. ци­кло­нов. Боль­шин­ст­во рек те­кут с за­па­да на вос­ток в тек­то­нич. до­ли­нах, где ши­ро­кие ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны че­ре­ду­ют­ся с по­ро­жи­сты­ми ущель­я­ми. При впа­де­нии в Бен­галь­ский зал. ре­ки (наи­бо­лее круп­ные – Ма­ха­на­ди, Го­да­ва­ри, Криш­на, Ка­ве­ри) об­ра­зу­ют дель­ты. Ре­ки бас­сей­на Ара­вий­ско­го м. (кро­ме На­рма­ды и Тап­ти на се­ве­ре И.) обыч­но ко­рот­кие, по­ро­жи­стые, об­ла­да­ют боль­шим па­де­ни­ем. Ле­том час­ты на­вод­не­ния, зи­мой на ре­ках от­ме­ча­ет­ся ме­жень, не­ко­то­рые в ни­зовь­ях пе­ре­сы­ха­ют. Су­до­ход­ны Го­да­ва­ри, Криш­на, ни­зо­вья На­рма­ды и Тап­ти. В до­ли­нах и дель­тах На­рма­ды, Ма­ха­на­ди, Го­да­ва­ри, Криш­ны, Ка­ве­ри со­ору­же­ны круп­ные ир­ри­гац. сис­те­мы.

Ес­теств. рас­ти­тель­ность – влаж­ные тро­пич. веч­но­зе­лё­ные ле­са на на­вет­рен­ных скло­нах Зап. Гат, мус­сон­ные лис­то­пад­ные ле­са (тик, сал, сан­дал), ред­ко­ле­сья из ко­лю­чих де­ревь­ев и кус­тар­ни­ков в центр. час­ти, ман­гро­вые ле­са в дель­тах рек. Ле­са со­хра­ни­лись в осн. на скло­нах гор и труд­но­дос­туп­ных пла­то. Ес­теств. ланд­шаф­ты силь­но из­ме­не­ны: гос­под­ству­ют нео­ро­шае­мые паш­ни (про­ся­ные, ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, хлоп­чат­ник), на по­бе­режь­ях и дель­то­вых рав­ни­нах – по­се­вы ри­са, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, на­са­ж­де­ния ко­ко­со­вой паль­мы. Гор­ные скло­ны в юж. час­ти И. за­ня­ты план­та­ция­ми чай­но­го и ко­фей­но­го кус­тов, кау­чу­ко­но­сов, фрук­то­вы­ми на­са­ж­де­ния­ми. В центр. за­суш­ли­вых рай­онах ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны вто­рич­ные са­ван­ны, кус­тар­ни­ки и тра­вы, ис­поль­зуе­мые для вы­па­са до­маш­не­го ско­та. Мн. пред­ста­ви­те­ли жи­вот­но­го ми­ра ис­треб­ле­ны. Со­хра­ни­лись ин­дий­ский слон, ди­кие бы­ки, оле­ни (ба­ра­син­га, зам­бар, ак­сис), бен­галь­ский тигр, дым­ча­тый ле­о­пард, пан­те­ра, пан­го­ли­ны, ин­дий­ский ди­ко­браз; мно­го обезь­ян, птиц, пре­смы­каю­щих­ся. На гра­ни ис­чез­но­ве­ния – нил­ги­рий­ский тар, льви­но­хво­стый ма­как, нил­ги­рий­ский тон­ко­тел и др.

В пре­де­лах И. – св. 130 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, в т. ч. нац. парк Гир­ский Лес (под ох­ра­ной – един­ст­вен­ная по­пу­ля­ция ази­ат­ско­го льва), био­сфер­ный ре­зер­ват ЮНЕСКО Нил­ги­ри. См. так­же Ин­дия .

Автор статьи: Н. Н. Алек­сее­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)