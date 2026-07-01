ИНДОСТАН
Полуостров на юге Азии, в Индии.
Пл. ок. 2 млн. км2. На западе омывается Аравийским м., на востоке – Бенгальским зал. Индийского ок. Сев. граница условно проводится от дельты р. Инд к дельте рек Ганг и Брахмапутра. Берега изрезаны слабо. На северо-западе – заливы Кач и Камбейский; полуострова Кач и Катхиявар. Зап. побережье (Конкан и Малабарский берег) – узкая аллювиальная низменность с абразионными берегами в центр. части, более широкое вост. побережье (Коромандельский берег) – аккумулятивная равнина с пляжами и отмелями, на которой местами возвышаются останцовые холмы.
В основании И. лежит докембрийская Индостанская платформа. Внутр. районы И. занимает обширное плоскогорье Декан. Зап. приподнятый край образуют Западные Гаты, крутыми ступенями обрывающиеся к Аравийскому м., на востоке расположены Восточные Гаты, на юге – изолированные массивы Нилгири, Анаймалай (выс. до 2695 м, гора Анай-Муди – высшая точка И.), Палани, Кардамоновы горы. Месторождения руд железа, марганца, хрома, золота, редких и радиоактивных элементов; бокситов, барита, мусковита, каменного угля; прибрежно-морские россыпи тяжёлых песков, содержащих ильменит, рутил, монацит, циркон, гранаты.
Климат субэкваториальный муссонный. Ср. темп-ры января от 21 °C на севере до 29 °C на юге, мая до 40 °C. Годовая сумма осадков в центр. части И. 600–800 мм, на наветренных склонах Зап. Гат до 3000 мм. Ок. 90% осадков выпадает в период летнего муссона, с мая по октябрь (за исключением Коромандельского берега, где значит. долю осадков приносит зимний сев.-вост. пассат). В центр. и юж. районах И. нередки засухи. Побережье Бенгальского зал. подвержено разрушит. воздействию тропич. циклонов. Большинство рек текут с запада на восток в тектонич. долинах, где широкие аллювиальные равнины чередуются с порожистыми ущельями. При впадении в Бенгальский зал. реки (наиболее крупные – Маханади, Годавари, Кришна, Кавери) образуют дельты. Реки бассейна Аравийского м. (кроме Нармады и Тапти на севере И.) обычно короткие, порожистые, обладают большим падением. Летом часты наводнения, зимой на реках отмечается межень, некоторые в низовьях пересыхают. Судоходны Годавари, Кришна, низовья Нармады и Тапти. В долинах и дельтах Нармады, Маханади, Годавари, Кришны, Кавери сооружены крупные ирригац. системы.
Естеств. растительность – влажные тропич. вечнозелёные леса на наветренных склонах Зап. Гат, муссонные листопадные леса (тик, сал, сандал), редколесья из колючих деревьев и кустарников в центр. части, мангровые леса в дельтах рек. Леса сохранились в осн. на склонах гор и труднодоступных плато. Естеств. ландшафты сильно изменены: господствуют неорошаемые пашни (просяные, кукуруза, бобовые, хлопчатник), на побережьях и дельтовых равнинах – посевы риса, сахарного тростника, насаждения кокосовой пальмы. Горные склоны в юж. части И. заняты плантациями чайного и кофейного кустов, каучуконосов, фруктовыми насаждениями. В центр. засушливых районах широко распространены вторичные саванны, кустарники и травы, используемые для выпаса домашнего скота. Мн. представители животного мира истреблены. Сохранились индийский слон, дикие быки, олени (барасинга, замбар, аксис), бенгальский тигр, дымчатый леопард, пантера, панголины, индийский дикобраз; много обезьян, птиц, пресмыкающихся. На грани исчезновения – нилгирийский тар, львинохвостый макак, нилгирийский тонкотел и др.
В пределах И. – св. 130 охраняемых природных территорий, в т. ч. нац. парк Гирский Лес (под охраной – единственная популяция азиатского льва), биосферный резерват ЮНЕСКО Нилгири. См. также Индия.
Автор статьи: Н. Н. Алексеева.