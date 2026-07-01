ИНДОССАМЕНТ

ИНДОССАМЕНТ (нем. Indossament, от лат. in - на и dorsum - спи­на) - пе­ре­да­точ­ная над­пись, со­вер­шае­мая на цен­ных бу­ма­гах (век­се­лях, че­ках, ко­но­са­мен­тах и других) с це­лью пе­ре­да­чи прав тре­бо­ва­ния по этим до­ку­мен­там от вла­дель­ца (ин­дос­сан­та) к дру­го­му ли­цу (ин­дос­са­ту) или обес­пе­че­ния иных тре­бо­ва­ний.

Си­но­ним - жи­ро. Индоссамент про­став­ля­ет­ся на обо­рот­ной сто­ро­не до­ку­мен­та или на при­кре­п­лён­ном к не­му до­ба­воч­ном лис­те (ал­лон­же). Индоссамент пе­ре­но­сит на при­об­ре­та­те­ля все со­дер­жа­щие­ся в цен­ной бу­ма­ге пра­ва (пе­ре­да­точ­ная функ­ция индоссамента). Час­тич­ный индоссамент не­дей­ст­ви­те­лен.

Индоссамент мо­жет быть имен­ным, или ор­дер­ным, то есть с ука­за­ни­ем ли­ца, ко­то­ро­му или по при­ка­зу ко­то­ро­го долж­но быть про­из­ве­де­но ис­пол­не­ние, и блан­ко­вым (предъ­я­ви­тель­ским), со­стоя­щим толь­ко из под­пи­си ин­дос­сан­та без ука­за­ния ин­дос­са­та. Лю­бой за­кон­ный дер­жа­тель цен­ной бу­ма­ги име­ет пра­во в тек­сте са­мой бу­ма­ги ого­во­рить за­прет на её пе­ре­да­чу, и то­гда индоссамент те­ря­ет си­лу. Над­ле­жа­щим об­ра­зом со­вер­шён­ный индоссамент удо­сто­ве­ря­ет но­во­го дер­жа­те­ля цен­ной бу­ма­ги в ка­че­ст­ве субъ­ек­та обя­за­тель­ст­вен­но­го пра­ва тре­бо­ва­ния (ле­ги­ти­ма­ци­он­ная функ­ция ин­дос­са­мен­та).

При не­оп­ла­те век­се­ля или че­ка ли­цом, обя­зан­ным про­из­ве­сти пла­тёж, за­кон­ный дер­жа­тель впра­ве предъ­я­вить тре­бо­ва­ние к ка­ж­до­му из ин­дос­сан­тов как к со­ли­дар­ным долж­ни­кам (га­ран­тий­ная функ­ция индоссамента). В индоссаменте мо­жет быть вклю­че­на «без­обо­рот­ная ого­вор­ка» (например, «без обо­ро­та на ме­ня»), ос­во­бо­ж­даю­щая ин­дос­сан­та от со­ли­дар­ной от­вет­ст­вен­но­сти по цен­ной бу­ма­ге, или имен­ная (рек­та-ого­вор­ка; например, «пла­тить толь­ко та­ко­му-то, но не по его при­ка­зу»), ос­во­бо­ж­даю­щая ин­дос­сан­та от обя­за­тельств пе­ред все­ми ины­ми ли­ца­ми (кро­ме ука­зан­но­го в ого­вор­ке), ко­то­рым цен­ная бу­ма­га мо­жет быть пе­ре­да­на в бу­ду­щем. Вклю­чён­ная в индоссамент рек­та-ого­вор­ка пре­вра­ща­ет ор­дер­ную цен­ную бу­ма­гу в имен­ную, ко­то­рая мо­жет быть пе­ре­да­на сле­дую­ще­му дер­жа­те­лю толь­ко на ос­но­ва­нии до­го­во­ра об ус­туп­ке тре­бо­ва­ния.

Индоссамент мо­жет быть ог­ра­ни­чен толь­ко по­ру­че­ни­ем осу­ще­ст­в­лять пра­ва, удо­сто­ве­рен­ные цен­ной бу­ма­гой, без пе­ре­да­чи этих прав ин­дос­са­ту (пре­по­ру­чи­тель­ный индоссамент). В этом слу­чае ин­дос­сат вы­сту­па­ет в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­те­ля.

При­ме­не­ние индоссамента в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях ре­гу­ли­ру­ет­ся Кон­вен­ци­ей о еди­но­об­раз­ном за­ко­не о пе­ре­вод­ном и про­стом век­се­ле (1930 год). На тер­ри­то­рии РФ ис­поль­зо­ва­ние индоссамента рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся ГК РФ, По­ло­же­ни­ем о пе­ре­вод­ном и про­стом век­се­ле (1937 год).

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