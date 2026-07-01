ИНДОССАМЕНТ
ИНДОССАМЕНТ (нем. Indossament, от лат. in - на и dorsum - спина) - передаточная надпись, совершаемая на ценных бумагах (векселях, чеках, коносаментах и других) с целью передачи прав требования по этим документам от владельца (индоссанта) к другому лицу (индоссату) или обеспечения иных требований.
Синоним - жиро. Индоссамент проставляется на оборотной стороне документа или на прикреплённом к нему добавочном листе (аллонже). Индоссамент переносит на приобретателя все содержащиеся в ценной бумаге права (передаточная функция индоссамента). Частичный индоссамент недействителен.
Индоссамент может быть именным, или ордерным, то есть с указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено исполнение, и бланковым (предъявительским), состоящим только из подписи индоссанта без указания индоссата. Любой законный держатель ценной бумаги имеет право в тексте самой бумаги оговорить запрет на её передачу, и тогда индоссамент теряет силу. Надлежащим образом совершённый индоссамент удостоверяет нового держателя ценной бумаги в качестве субъекта обязательственного права требования (легитимационная функция индоссамента).
При неоплате векселя или чека лицом, обязанным произвести платёж, законный держатель вправе предъявить требование к каждому из индоссантов как к солидарным должникам (гарантийная функция индоссамента). В индоссаменте может быть включена «безоборотная оговорка» (например, «без оборота на меня»), освобождающая индоссанта от солидарной ответственности по ценной бумаге, или именная (ректа-оговорка; например, «платить только такому-то, но не по его приказу»), освобождающая индоссанта от обязательств перед всеми иными лицами (кроме указанного в оговорке), которым ценная бумага может быть передана в будущем. Включённая в индоссамент ректа-оговорка превращает ордерную ценную бумагу в именную, которая может быть передана следующему держателю только на основании договора об уступке требования.
Индоссамент может быть ограничен только поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату (препоручительный индоссамент). В этом случае индоссат выступает в качестве представителя.
Применение индоссамента в международных отношениях регулируется Конвенцией о единообразном законе о переводном и простом векселе (1930 год). На территории РФ использование индоссамента регламентируется ГК РФ, Положением о переводном и простом векселе (1937 год).