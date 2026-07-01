ИНДОНЕЗИЙСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

ИНДОНЕЗИЙСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ - со­во­куп­ность ве­ро­ва­ний на­ро­дов Ин­до­не­зии, со­че­таю­щих ре­лигиозные по­ло­же­ния ин­ду­из­ма и буд­диз­ма с ме­ст­ны­ми тра­диционными куль­та­ми и док­три­наль­ны­ми по­ло­же­ния­ми ис­ла­ма .

Со­че­та­ние ре­лигиозных по­ло­же­ний буд­диз­ма и ин­ду­из­ма (ши­ва­из­ма), пусть и со­хра­няв­ших отдельную ор­га­ни­за­цию, име­ло ме­сто уже в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья (так, древ­не­яван­ское из­ре­че­ние «Bhinneka tunn­gal» - «Раз­лич­ны, но еди­ны», ны­не трак­туе­мое при­ме­ни­тель­но к на­ро­дам Ин­до­не­зии, из­на­чаль­но от­но­си­лось к буд­диз­му и ши­ва­из­му). На современном яван­ском языке до­ис­лам­ские ве­ро­ва­ния име­ну­ют­ся «буд­диз­мом» (buda), хо­тя роль ин­дуи­ст­ско­го эле­мен­та в них пре­ва­ли­ру­ет.

В сре­де ис­ла­ми­зи­ро­ван­ных на­ро­дов современной Ин­до­не­зии (в том числе яван­цы, бу­гисы, ма­ка­сар­ы) со­хра­ня­ют­ся до­ис­лам­ские куль­ты свя­щен­ных ре­га­лий. Ре­га­лия­ми слу­жат как кам­ни или де­ре­вья не­обыч­ной фор­мы, так и ар­те­фак­ты (ору­жие, ук­ра­ше­ния, древ­ние над­пи­си и тому подобное), а их на­зва­ние во всех тра­ди­ци­ях об­ра­зо­ва­но от сло­ва со зна­че­ни­ем «боль­шой», «ве­ли­кий» (древ­не­яван­ское karaya̅n, современное яван­ское kagungan, ма­лай­ское kebesaran, бу­гий­ское arajang и другие). В то же вре­мя еже­год­ный об­ряд «очи­ще­ния ре­га­лий» со­про­во­ж­да­ет­ся чте­ни­ем мо­литв на арабском языке, про­цес­си­ей в ме­четь и прочим.

Ве­ро­ва­ния ис­ла­ми­зи­ро­ван­ных на­ро­дов так­же ор­ганич­но вклю­ча­ют по­кло­не­ние ав­то­хтон­ным бо­же­ст­вам, час­то но­ся­щим санскритские име­на. Из яван­ских ду­хов, на­зы­вае­мых обоб­щён­ным тер­ми­ном «данъ­янг» (от авс­тро­не­зий­ско­го сло­ва со зна­че­ни­ем «пре­док»), 750 но­сят име­на, вос­хо­дя­щие к ин­дуи­ст­ской, а 264 к буд­дий­ской ми­фо­ло­гии. Во вре­мя ри­туа­лов, свя­зан­ных с обес­пе­че­ни­ем пло­до­ро­дия, при­но­сят­ся под­но­ше­ния бо­ги­не ри­са (на Яве и Су­ла­ве­си её имя вос­хо­дит к санскритскому Шри, од­но­му из имён Лак­шми, суп­ру­ги Виш­ну), чи­та­ют­ся су­ры из Ко­ра­на и мо­лит­вы, об­ра­щён­ные к Ба­та­ре Гу­ру (Ши­ве) и другим ин­дуи­ст­ским бо­же­ст­вам. В хо­де це­ре­мо­нии Ла­бу­хан при дво­ре сул­та­нов Джокь­я­кар­ты (Центральная Ява) в мо­ре в ка­че­ст­ве при­но­ше­ния Ньяи Ло­ро Ки­дул, бо­ги­не юга, бро­са­ют жерт­вен­ные пред­ме­ты и пи­щу.

В бу­гий­ском об­ще­ст­ве, где по­зи­ции ис­ла­ма тра­ди­ци­он­но силь­ны, функ­цио­ни­ру­ет кас­та жре­цов-транс­ве­сти­тов (бис­су, от бхикк­ху), хра­ни­те­лей свя­щен­ных ре­га­лий, со­вер­шаю­щих об­ря­ды, свя­зан­ные с жиз­нен­ным цик­лом, и жерт­во­при­но­ше­ния ду­хам пред­ков, а так­же ме­ст­но­стей. В дея­тель­но­сти бис­су за­ме­тен ша­ма­ни­ст­ский эле­мент (ри­ту­аль­ный тра­ве­стизм, экс­та­ти­че­ский транс и тому подобное). В то же вре­мя многие бис­су со­вер­шают хадж в Мек­ку , при­чём не­ко­то­рые два­ж­ды: в муж­ском и жен­ском об­ли­чье. Во мно­гих бу­гий­ских до­мах на чер­да­ке со­ору­жа­ют до­ми­ки для ду­хов, ко­то­рым при­но­сят жерт­вы. Жерт­во­при­но­ше­ния со­вер­ша­ют так­же в мес­тах, счи­таю­щих­ся ли­бо оби­та­ли­щем ду­хов, ли­бо во­ро­та­ми в верх­ний и ниж­ний ми­ры.

Син­кре­тизм ха­рак­те­рен и для ве­ро­ваний на­ро­дов Ин­до­не­зии, не ис­пы­тав­ших влия­ния ис­ла­ма. Тен­ге­ры, оби­таю­щие в Восточной Яве и ис­по­ве­дую­щие ре­ли­гию, близ­кую к ин­ду­из­му, ко­то­рую са­ми они на­зы­ва­ют «буд­диз­мом» (agama Bu­da), во вре­мя еже­год­но­го празд­не­ст­ва Ка­со­до бро­са­ют жерт­вен­ную пи­щу в кра­тер вул­ка­на Бро­мо (от санскритского Брах­ма), а их жре­цы име­ну­ют­ся «ду­ку­на­ми», то есть зна­ха­ря­ми. Так называемые ба­ли-ага («ис­тин­ные, или из­на­чаль­ные, ба­лий­цы») в гор­ных рай­онах острова Ба­ли, счи­таю­щие­ся ин­дуи­ста­ми, прак­ти­ку­ют вме­сто кре­ма­ции вы­став­ле­ние тел по­кой­ни­ков. Сре­ди па­пу­ас­ских на­ро­дов Ири­ан-Джая (ин­до­незийская часть Но­вой Гви­неи) с XIX века влия­тель­ны ин­до­не­зий­ско-хри­сти­ан­ские син­кре­ти­че­ские куль­ты мес­си­ан­ско­го тол­ка (Па­маи, Ним­бо­ра­но и прочие).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)