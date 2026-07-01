ИНДОНЕЗИЙСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
ИНДОНЕЗИЙСКИЕ СИНКРЕТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ - совокупность верований народов Индонезии, сочетающих религиозные положения индуизма и буддизма с местными традиционными культами и доктринальными положениями ислама.
Сочетание религиозных положений буддизма и индуизма (шиваизма), пусть и сохранявших отдельную организацию, имело место уже в эпоху Средневековья (так, древнеяванское изречение «Bhinneka tunngal» - «Различны, но едины», ныне трактуемое применительно к народам Индонезии, изначально относилось к буддизму и шиваизму). На современном яванском языке доисламские верования именуются «буддизмом» (buda), хотя роль индуистского элемента в них превалирует.
В среде исламизированных народов современной Индонезии (в том числе яванцы, бугисы, макасары) сохраняются доисламские культы священных регалий. Регалиями служат как камни или деревья необычной формы, так и артефакты (оружие, украшения, древние надписи и тому подобное), а их название во всех традициях образовано от слова со значением «большой», «великий» (древнеяванское karaya̅n, современное яванское kagungan, малайское kebesaran, бугийское arajang и другие). В то же время ежегодный обряд «очищения регалий» сопровождается чтением молитв на арабском языке, процессией в мечеть и прочим.
Верования исламизированных народов также органично включают поклонение автохтонным божествам, часто носящим санскритские имена. Из яванских духов, называемых обобщённым термином «данъянг» (от австронезийского слова со значением «предок»), 750 носят имена, восходящие к индуистской, а 264 к буддийской мифологии. Во время ритуалов, связанных с обеспечением плодородия, приносятся подношения богине риса (на Яве и Сулавеси её имя восходит к санскритскому Шри, одному из имён Лакшми, супруги Вишну), читаются суры из Корана и молитвы, обращённые к Батаре Гуру (Шиве) и другим индуистским божествам. В ходе церемонии Лабухан при дворе султанов Джокьякарты (Центральная Ява) в море в качестве приношения Ньяи Лоро Кидул, богине юга, бросают жертвенные предметы и пищу.
В бугийском обществе, где позиции ислама традиционно сильны, функционирует каста жрецов-трансвеститов (биссу, от бхиккху), хранителей священных регалий, совершающих обряды, связанные с жизненным циклом, и жертвоприношения духам предков, а также местностей. В деятельности биссу заметен шаманистский элемент (ритуальный травестизм, экстатический транс и тому подобное). В то же время многие биссу совершают хадж в Мекку, причём некоторые дважды: в мужском и женском обличье. Во многих бугийских домах на чердаке сооружают домики для духов, которым приносят жертвы. Жертвоприношения совершают также в местах, считающихся либо обиталищем духов, либо воротами в верхний и нижний миры.
Синкретизм характерен и для верований народов Индонезии, не испытавших влияния ислама. Тенгеры, обитающие в Восточной Яве и исповедующие религию, близкую к индуизму, которую сами они называют «буддизмом» (agama Buda), во время ежегодного празднества Касодо бросают жертвенную пищу в кратер вулкана Бромо (от санскритского Брахма), а их жрецы именуются «дукунами», то есть знахарями. Так называемые бали-ага («истинные, или изначальные, балийцы») в горных районах острова Бали, считающиеся индуистами, практикуют вместо кремации выставление тел покойников. Среди папуасских народов Ириан-Джая (индонезийская часть Новой Гвинеи) с XIX века влиятельны индонезийско-христианские синкретические культы мессианского толка (Памаи, Нимборано и прочие).