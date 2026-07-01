ИНДОНЕЗИЯ (VII - XVI В.)

Ч. 2. Индонезия в VII - XVI вв. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индонезия (XXI в.) .

Шривиджайя

С конца VII в. гегемоном в западной части Нусантары стала созданная малайцами морская империя Шривиджайя , центр которой располагался на юге Суматры. Контролируя Малаккский и Зондский проливы, а с ними морские маршруты, связывавшие Китай с Индией и Ближним Востоком, Шривиджайя к X в. играла важную роль в транзитной торговле и стала крупным центром буддийской учености. Ее правители поддерживали регулярные торговые и дипломатические контакты с Индией и Китаем, и постепенно Шривиджайя подчинила своему влиянию значительную часть архипелага. Исторические центры и основные владения империи находились на юге и востоке Суматры (Палембанг — Джамби ), севере и западе Малаккского п-ова (Кедах) и были связаны с расселением малайцев. Столицей в VII—X вв. являлся укрепленный город Виджая (предположительно в районе Палембанга), в X—XII вв. ее роль могли играть Джамби и Кедах.

Достоверные сведения об истории Шривиджайи сохранились с последней четверти VII—IX вв. При короле Джаянаше (надписи 682—686), а затем вновь при первых махараджах династии Шайлендра (не позднее середины IX в.) Шривиджая захватила контроль над Малаккским и Зондским проливами. Наряду с земледелием важными экономическими основами могущества империи были посредническая торговля, экспорт ценных товаров Нусантары (главным образом пряностей и благовоний, редких лесных продуктов, олова, золота), доходы от таможенных сборов и пошлин, элементы торговой монополии.

Общественный строй основывался на эксплуатации прибрежных и аграрных общин, отдельных категорий зависимого населения. Верховная власть принадлежала королю (аджи, махараджа). Династия Шайлендра насаждала буддизм как государственную религию. После войн с яванским государством Матарам (ранний) и нападения южноиндийской империи Чолов (в конце X — 1-й четверти XI в.) наступило ослабление Шривиджайи, а с конца XII в. начался постепенный распад имперских владений. С конца XIII в. суматранские владения Шривиджаи включались в состав различных яванских держав, а затем малайских султанатов, земли на Малаккском п-ове — в состав тайских государств.

Матарам (ранний). В 1-й половине VIII в. усилилось княжество Матарам (ранний), которое в конце IX — начале X в. стало ведущим политическим центром Центральной и Вост. Явы. Начальный период его истории (1-я половина VIII в.) связан с усилением власти раджи-индуиста Санджая на Центральной Яве. С середины VIII по середину IX в. в Матараме правила династия Шайлендра (род махараджей Шривиджайи на Суматре представлял себя в качестве ее ветви). В это время были возведены многочисленные культовые сооружения ваджраяны (см. в ст. Буддизм ): Боробудур, Мендут, Севу и др. Система поземельных отношений в это время включала в себя общины (вануа), крупных землевладельцев (рака, ракарайны), а также государство в лице махараджи и представителей центрального административного аппарата. После нескольких десятилетий борьбы за статус махараджи между князьями-рака в конце IX в. центральная власть вновь относительно окрепла под эгидой монархов из рода Санджая (Балитунг, Дакша, 898—919). При них к Матараму была присоединена Вост. Ява, велось строительство индуистских культовых ансамблей (в том числе Прамбанана), а также буддийских святилищ.

Во времена махараджей Тулодонга, Вавы и Синдока (919—948) предпринимались попытки усилить центральную власть, возросло влияние служилой знати. В X в. (особенно с освоением северо-восточных прибрежных районов Явы) существенно активизировалась заморская торговля как местными, так и транзитными товарами. В 991—992 Матарам успешно воевал против Шривиджайи, однако в 1016 потерпел от нее сокрушительное поражение. Восстановление его владений произошло в 1028—1035/37 при махарадже Аирлангге, когда Матарам восстановил свою верховную власть над Бали и распространил ее вплоть до Молуккских о-вов. В 1041, перед тем как оставить трон и стать монахом, Аирлангга поделил Матарам на два самостоятельных княжества: Джанггала и Кедири .

Кедири . Во 2-й половине XI — XII в. Кедири стало играть значительную роль на Яве. Его столица Даха (Даханапура) располагалась в районе современного г. Кедири. Ранний период истории Кедири (2-я половина XI — начало XII в.) проходил в соперничестве с княжеством Джанггала. Оно закончилось воссоединением яванского королевства при правителе Камешваре I, а к концу XII в. Кедири стало политическим и торговым гегемоном на востоке Нусантары. В этот период оно объединяло Вост. и Центральную Яву, зависимость от него также признавал ряд островов к востоку и северу. По данным эпиграфики известны 10 правителей Кедири, царствовавших с 1100 по 1222, среди них махараджи Джаяварша (ок. 1104 — 1115), Джаябхая (1135— 1157) и Сарввешвара I (ок. 1160 — 1170). Эти монархи вели свой род от матарамского махараджи Аирлангги. Подъем ирригационного земледелия, развитие ремесел, обширная торговля с Китаем, Индией и Ближним Востоком сделали Кедири одним из богатейших государств Юго-Вост. Азии. При дворе махараджей Кедири процветала древнеяванская словесность (особенно поэзия на языке кави).

Сингасари и монгольское вторжение . Кедири пало в результате междуусобной войны в 1222, и его земли вошли в состав государства Сингасари со столицей Кутараджа (позже переименованной в Сингасари). Оно отделилось от Кедири, после того как в одной из его областей, Тумапеле, власть захватил Кен Ангрок (Раджаса) (1182—1227). Ранняя история Сингасири изобилует дворцовыми переворотами, но при махарадже Вишнувардхане (1250 — 1268) положение правителя укрепилось, что способствовало усилению позиций Сингасари на Яве. При махарадже Кертанагаре (1268—1292) внутренняя ситуация в княжестве еще больше стабилизировалась и начался процесс объединения под его властью значительной части Нусантары. Зависимость от Сингасари признавали княжества Зап. Явы, Мадуры, Бали, Вост. Суматры, побережья Калимантана и Малаккского п-ова. Однако отправка значительной части войска за пределы Явы ослабила обороноспособность столицы, чем воспользовался в 1292 Джаякатаванг , наместник Кедири, поднявший восстание (в ходе которого погиб Кертанагара) и узурпировавший власть в Сингасари.

Ситуация осложнилась вторжением на Яву в 1293 монголо-китайских сил Хубилай -хана. 20-тысячное войско, отправившееся морем из Цюаньчжоу (совр. провинция Фуцзянь), возглавляли адмирал уйгур Икшмиш и китайские генералы Гао Син и Ши Бин. В апреле 1293 при содействии зятя Кертанагары, принца Виджаи (потомка Кен Ангрока), они разбили силы Джаякатаванга и захватили его столицу Даха. Виджая, однако, уже в мае обратил свои силы против захватчиков, бесчинства которых на Вост. Яве, поборы и захват государственной казны вызывали повсеместное недовольство населения, поддержавшего Виджаю. В результате монголо-китайские войска, потеряв несколько тысяч человек, поспешно погрузились на корабли и покинули Яву.

Маджапахит. После изгнания монголо-китайской армии в 1294, Виджая, приняв имя Кертараджаса (1294—1309), основал новое государство Маджапахит с одноименной столицей в низовьях р. Брантас (ныне местечко Травулан). Оно поставило под свой контроль практически всю Нусантару (Вост. и Центральную Яву, Мадуру, Бали, Суматру, прибрежные части Калимантана, Малые Зондские о-ва, юг Малайи, Молуккские о-ва, юг Сулавеси, зоны Малаккского и Зондского проливов и др.).

После консолидации яванских владений при махараджах Кертараджасе и Джаянагаре (конец XIII — 1-я треть XIV в.) Маджапахит перешел к внешней экспансии. Она была особенно активной во время правления королевы Трибхуваны, махараджи Хаяма Вурука и первого министра (мапатиха) Гаджа Мады (1330—1370-е). К 1343 был покорен Бали и на его престол посажен ставленник Маджапахита. Вслед за Бали Маджапахит подчинил королевство на о. Сумбава, прибрежные районы Калимантана, часть Сулавеси, Молуккские и Малые Зондские о-ва. Военные методы экспансии умело сочетались с дипломатическими. Например, на Суматре удалось обеспечить влияние яванской империи через правителя Адитьявармана. Он, еще будучи принцем суматранского государства Малаю, долго жил при яванском дворе, возглавлял посольства Маджапахита в Китай в 1325 и 1332 и даже участвовал в завоевании Бали.

Но дипломатия не всегда приводила к успеху. Например, правитель второго крупнейшего в XIV—XV вв. индуистско-буддийского государства на Яве сунданского государства Паджаджаран (на Зап. Яве со столицей Пакуан, основанной в 1333 близ современного Богора) отказался от династического союза с махараджей Маджапахита Хаямом Вуруком, стремившимся укрепить здесь свое влияние. После того как правитель Паджаджарана не признал свою зависимость от Маджапахита, он, паджаджаранская принцесса и их свита были перебиты в 1357 во время так называемой Бубатской резни.

Значительную роль в детально разработанной системе управления играли родственники махараджи. Отец правителя ведал судебными делами, сбором податей и классификацией населения. На дядю было возложено наблюдение за земельными делами и надзор за мостами и дорогами. Особая служба ведала делами дес (общин) и храмовых земель. Фиксировались обязанности по надзору за порядком. Определялись сферы деятельности, которыми разрешалось заниматься различным группам и классам населения. Были изданы правила, регулирующие пожалования должностным лицам и храмам, содержание войск, покровительство земледелию и землевладению, уплату податей в казну, определение налоговых ставок и различных видов обязательных повинностей.

По указанию Гаджа Мады был подготовлен новый кодекс законов. Он заменил «Кутараманаву» — переработку «Законов Ману», являвшуюся главным источником письменного яванского права в предшествующую эпоху. В соответствии с новым кодексом, судьи при рассмотрении гражданских дел должны были принимать во внимание законы, внесенные в свод, местные обычаи, прецеденты и мнения духовных лиц и старцев. Они также обязывались запрашивать мнение беспристрастных соседей, прежде чем принять окончательное решение.

Власть государства и знати основывалась на эксплуатации сельских общин (в основном занятых поливным рисоводством), получении дани и внешней торговле. Маджапахит в это время превратился в житницу Явы. Поддерживались торговые отношения с Китаем, Аютией (совр. Таиланд), Бирмой (совр. Мьянма), Камбоджей, Чампой , Яваной (совр. Вьетнам), Бенгалией . Деспотическая власть монарха и его семьи опиралась на централизованную бюрократическую систему во главе с мапатихом, служилых земледельцев (панджи) и общинную верхушку. Деятельность духовенства ставилась на службу государственной политике, в результате чего формировалась синкретическая религиозная идеология на основе местной яванской, буддийской и индуистской традиций. В период расцвета Маджапахита был завершен индуистский храмовый и скульптурный комплекс на востоке Явы — Панатаран (1197—1457); придворный Прапанча создал классическую историческую поэму «Нагаракертагама» (1365) в жанре какавин, прославляющую величие империи.

В конце XIV — XV в. возросло число крупных нечиновных землевладельцев (бхра), увеличилась доля частного землевладения в целом. За междоусобной войной на Яве (при Викрамавардхане, 1403—1406) последовала постепенная утрата зависимых от Маджапахита территорий, распространение там, как и на северном побережье Явы, ислама. Мелкие прибрежные княжества нашли в новой религии поддержку в своей борьбе против центральной власти. Простота догматов, учение о равенстве правоверных перед единым богом (Аллахом), о взаимопомощи среди единоверцев способствовали популярности ислама. При махарадже Гириндравардхане в последней четверти XV — начале XVI в. государства Сев. Явы вели войны с Маджапахитом. Появление на Яве эмиссаров Португалии, захватившей в 1511 Малакку , еще более осложнило отношения Маджапахита с исламизированными княжествами, а в 1527—1528 их коалиция во главе с султанатом Демака разгромила остатки империи.

Соседний Паджаджаран в 1522 для защиты от мусульман заключил договор с португальцами, разрешив им построить крепость в порту Сунда Калапа. Но когда в 1527 португальцы вторично прибыли в Сунда Калапу, ею уже управляли мусульмане. Захватив зависимое от Паджаджарана княжество Бантен, они переименовали этот порт в Джаякерту (совр. Джакарта). Столица самого Паджаджарана, хотя и подвергалась нападениям бантенского султана Хасануддина, еще некоторое время сохраняла независимость. В 1579 сын Хасануддина — Юсуф, воспользовавшись предательством, захватил ее и истребил весь род правителя Паджаджарана и местную аристократию, сохранив жизнь лишь тем, кто принял ислам.

Государственные образования на территории И. в XV—XVII вв.

После разгрома Маджапахита на его территории образовалось несколько небольших государств. В начале XVI в. видное положение на Яве занимал султанат Демак. Основателем мусульманской династии там был, вероятно, китайский купец, согласно поздней традиции — Раден Патах, женатый на внучке одного из первых проповедников ислама на Яве Сунана Ампела. Его сын еще признавал верховенство Маджапахита, но внук Транггана (1504—1546) стал независимым и, приняв в 1524 титул султана, сыграл важную роль в победе над Маджапахитом. Он завоевал также Черибон, Бантен, Сурабаю, Пасуруан и Маланг. Во главе войска Транггана стоял духовный лидер яванских мусульман Сунан Кудус. За пределами Явы его власти подчинялись Палембанг и Банджармасин. Правление Трангганы — время расцвета торговли и культуры, широкого распространения ислама (создание раннемусульманских литературных произведений, возведение демакской мечети, появление правового кодекса «Сурья нгалам» и ряда исторических сочинений). Считая себя преемником традиций Маджапахита, Транггана заимствовал многие доисламские обычаи, организовал двор по маджапахитскому образцу. Но уже при наследнике Трангганы — Правате власть Демака начала слабеть.

Вскоре после смерти Транггана власть Демака перестало признавать княжество Джепара, на территории которого еще с VIII в. располагался важный торговый порт государства Матарам (ранний). В 1568—1588 центр власти на Яве после захвата престола Демака одним из удельных князей Джака Тингкиром (ум. 1587) оказался в Паджанге , находившемся в верхнем течении р. Бенгаван близ совр. Суракарты, на территории бывшего индуистско-буддийского княжества Пенггинг, когда-то подвластного Маджапахиту. В 1-й половине XVI в. правитель Пенггинга принял ислам, и его княжество вошло в сферу влияния султаната Демак. Потомок правителей Пенггинга Джака Тингкир, бывший начальником личной охраны султана Трангганы и женатый на демакской принцессе, после смерти султана добился гегемонии Паджанга на Центральной Яве и почти полвека контролировал княжества внутри острова от Баньюмаса до Мадиуна. В 1581 в духовном центре Явы — Гири Джака Тингкир принял имя Адивиджаи и был провозглашен султаном. Считавшийся законным преемником Демака, Паджанг стал первым центром мусульманской культуры во внутренних районах Явы. Здесь велось монументальное строительство, развивались литература и искусство.

В XVI—XIX вв. на Зап. Яве значительную роль играло государство Бантен. До начала XVI в. его территория находилась под контролем Паджаджарана. В 1525 Сунан Гугунг Джати (Фатахиллах) изгнал из Бантена правителя-индуиста и основал мусульманскую династию. При его сыне Хасануддине (1552—1570), получившем из Мекки титул султана, и внуке Юсуфе (1570—1580) Бантен подчинил себе Зап. Яву и Лампонг на Южн. Суматре, а в начале XVII в. также западную часть Калимантана. Выгодное географическое положение способствовало развитию в Бантене торговли с Индией, Ираном, Европой (перец, пряности и др.). Он стал и значительным центром мусульманской культуры.

Восточнее в XVI — середине XVIII в. на Яве доминировало государство Матарам (поздний) , основанное около 1570 Кьяи Геде Паманаханом. Его сын Сенапати в 1588 добился независимости от Паджанга и к концу правления владел значительной частью Центральной и Вост. Явы. Матарам (поздний) достиг расцвета при внуке Сенапати — султане Агунге (1613—1646), разгромившем коалицию восточнояванских княжеств во главе с Сурабаей, раздвинувшем границы от Бантена до Баламбангана, покорившем Мадуру и Сукадану на Зап. Калимантане. При Агунге сложилась территориально-административная структура Матарама, включавшая ядро государства (нагара агунг) и окружавшие его внешние и прибрежные области, во главе которых стояли зависимые правители (бупати), сохранявшие значительную самостоятельность. Завоевание старых культурных областей Явы повысило значение Матарама как культурного и политического центра.

На западе И. в XVI—XVII вв. выдвинулись государства Аче , Джохор и Палембанг , основные земли которых располагались на Суматре.

Аче возник в конце XV в. на месте древней Ламури и первоначально входил в состав княжества Пиди (Педир). Первым султаном Аче стал Али Мугхаят-шах (ум. 1530), при котором были завоеваны Пиди и Самудра-Пасей на северо-восточном побережье Суматры и княжество Дайя — на западном. На протяжении XVI в. Аче вел упорную борьбу с Джохором и португальской Малаккой за торговый путь через Малаккский пролив. Правителям Аче удалось объединить усилия ряда прибрежных суматранских княжеств и предпринять три попытки отвоевать Малакку у португальцев (1537, 1547, 1568). При султане Алауддине Риайят-шахе в 1588—1604 был создан мощный флот.

Наивысшего расцвета Аче достиг во время правления султанов Искандара Муды (1607—1636) и Искандара Тани (1636—1641), распространивших свое влияние на западное и восточное побережья Суматры и добившихся признания зависимости от малайских княжеств Кедах, Перак и Паханг. Торговые суда султаната плавали в Индию и к берегам Красного моря. Аче находился в дружественных отношениях с Османской и Могольской империями. Он стал одним из важных центров распространения ислама в регионе. Высокого уровня здесь достигла литература и мусульманская теология. Но с середины XVII в. началось постепенное ослабление султаната, вызванное главным образом усилением междоусобной борьбы. В 1729 старая династия Аче уступила место новой, основанной бугами.

Джохор как самостоятельное государство возник на крайнем юге Малаккского п-ова и на близлежащих островах в 1-й четверти XVI в. при султане Махмуде — последнем правителе Малакки, бежавшем после ее захвата португальцами в 1511. Политический центр и столица султаната находились в разное время либо в бассейне р. Джохор, либо на архипелаге Риау (о. Бинтан). Становление Джохора в XVI — 1-й половине XVII в. проходило сначала в борьбе с португальцами, а затем с султанатом Аче.

Палембанг в XV—XVII вв. включал значительные территории, заселенные различными этническими группами малайцев на Суматре от нижнего течения р. Муси до р. Батанг, а также о-ва Банка и Белитунг. О Палембанге как об отдельном княжестве известно после распада Шривиджайи и экспансии на Суматру Маджапахита (2-я половина XIV в.). Предприняв несколько попыток добиться самостоятельности (восстание 1398 и др.), Палембанг признал номинальную зависимость от Маджапахита. В 1-й половине XV в. этим княжеством управляла верхушка китайского происхождения, и оно стало объектом притязаний империи Мин при правлении Юнлэ (Чжу Ди). После утверждения ислама Палембанг стал султанатом.

Крупными государственными образованиями на Молуккских о-вах были Тидоре и Тернате , а на Сулавеси — Гова и Боне.

Тидоре , центр которого располагался на одноименном острове, в период расцвета (начало XVII в.) распространял влияние и на некоторые другие острова вплоть до побережья Ириана, вел активную торговлю пряностями и рабами. Его султаны длительное время боролись с Тернате за влияние в Вост. И. и рынки сбыта товаров. В 1520-е здесь появились испанцы, построившие несколько фортов и поддерживавшие союзные отношения с местными правителями.

Первые упоминания о Тернате (со столицей на одноименном острове), сопернике Тидоре, восходят к XII в. В XII—XIV вв. на него распространялось яванское влияние. В XIV в. Тернате, вероятно, находился в зависимости от Маджапахита. В XV в., после распространения ислама, стал султанатом. Подъему Тернате способствовало развитие торговли выращиваемыми здесь и на соседних островах пряностями. В начале XVI в. он расширил свое влияние в борьбе с султанатом Тидоре. В 1513 на острове появились португальцы, изгнанные уже во 2-й половине XVI в. в ходе восстания под руководством Хайруна. Конец XVI — начало XVII в. стало временем высшего расцвета султаната. В этот период он включал значительную часть о-вов Хальмахера, Сулавеси, Амбон, о-ва Буру и Сула, западное побережье Серама, а также пытался закрепиться на о. Флорес.

Гова на юго-западе Сулавеси известно с XIII в. С XV в. оно вошло в состав государства Гова-Талло . Столицей Гова был г. Макасар (совр. Уджунгпанданг). В 1530-е Гова-Талло начало борьбу за гегемонию в южной части острова. В 1605 его правитель принял ислам, а в религиозных войнах 1608—1611 обратил в ислам все бугийско-макасарские княжества и объединил их в одно из наиболее значительных государств И., известное также как Макасар. В 1-й половине XVII в. Макасар являлся крупным центром международной торговли пряностями и рабами.

Созданное бугами Боне известно на Южн. Сулавеси с XV в. Расцвета оно достигло в конце XV — начале XVI в. при арумпоне (правителе) Ла Тенрисукки. В XVI в. Боне успешно отражало нападения Гова-Талло (1565, 1585, 1588). После принятия ислама в 1611 стало султанатом. В 1643 попало под власть Макасара и до 1667 управлялось наместником макасарского султана.