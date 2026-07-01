ИНДОНЕЗИЯ (ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО - VII В.)

Ч. 1. Индонезия до VII в. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи.

Индонезия (Республика Индонезия) — островное государство в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Столица — Джакарта . Площадь — 1,9 млн кв. км. Население — свыше 255 млн человек (2015). Государственный язык — индонезийский. Большинство населения (87,2 %, 2010) исповедует ислам, 7 % — протестанты, 2,9 % — католики, 1,7 % — индуисты, 0,7 % — буддисты.

Историческое название И. — Нусантара. Регион делится на три части: западную — малайский мир, центральную — яванский мир и восточную И. Их политическое, экономическое и культурное развитие в различные периоды было неравномерным, что составляет специфику региона. Наиболее интенсивно развивались районы, прилегавшие к побережьям островов, мимо которых проходили международные и внутрирегиональные маршруты. Особняком стоит западная часть Новой Гвинеи — в культурном отношении она принадлежит миру Океании.

На о. Ява близ современных поселений Тринил и Сангиран найдены останки ранних хомо эректусов , живших в долине реки Соло, относящиеся к раннему палеолиту. Наиболее древней антропологической находкой на Яве считается фрагмент черепа ребенка из Моджокерто (Modjokerto 1), чей возраст исчисляется 1,6—1,8 млн лет. К этому же времени относят найденные останки хомо эректусов в Сангиран. Орудия труда (многочисленные отщепы, часть — с редкими следами ретуши, чопперы, грубые ручные рубила и др.) изучены на основе более позднего памятника Патжитан (ок. 500 тыс. лет назад).

Представления о среднем и позднем палеолите в регионе дают слои 1—3 пещеры Ниах на Калимантане, а также культура Сангиран на Центральной Яве, пещера Табон на западном побережье о. Палаван (Филиппинский архипелаг). Показательные антропологические находки хомо эректусов, обнаруженные на р. Соло в Нгандонге в центральной части Явы, датируются ок. 100—60 тыс. лет назад. Средний объем их черепа — 1150 куб. см.

За 45—35 тыс. лет до нашей эры появляются следы хомо сапиенс . Первыми на территории И. расселились представители австрало-негроидной расы. Самые поздние формы хомо эректус зафиксированы на о. Флорес, они жили здесь примерно за 18—12 тыс. лет до н. э. и сосуществовали с человеком современного вида. В каменном инвентаре до самого конца позднего палеолита и даже позднее повсеместно сохраняются рубящие орудия типа чопперов, обнаружены также мелкие отщепы, ретушь встречается редко.

Ранние памятники неолита в Нусантаре (островной части Юго-Вост. Азии) относятся к двум культурным общностям: более ранней — Хоабиню (ок. 11 000 — 8000 до н. э.) и более развитой и более поздней — Бакшону (8000—3500 до н. э.), своеобразному индонезийскому «керамическому неолиту». В силу неравномерности развития носители этих культур, жившие в разных ландшафтных нишах, порой сосуществовали. Большая часть ранненеолитического населения И. принадлежала к австрало-негроидной pace, меньшая — к группе южных монголоидов: аустроазиатам (или австроазиатам — предкам мон-кхмеров) и, видимо, в меньшей степени — к аустронезийцам (австронезийцам).

На побережьях крупных островов, как и везде в Юго-Вост. Азии, в И. выделяют комплекс культур «раковинных куч». Он распространялся вдоль береговой линии (иногда на заметном расстоянии от нее в 30 км и более) юга Китая, Индокитайского и Малаккского (Малайского) п-вов, а также островов Юго-Вост. Азии. Самые ранние из «раковинных куч» датируются примерно 14 000 до н. э., наиболее поздние — примерно 7000 до н. э., когда источником белка становится мясо одомашненных свиней. Иногда эти культуры относят к Хоабиню, иногда противопоставляют ему. В «раковинных кучах» находят предметы, характерные как для Хаобиня, так и для Бакшона. Средний диаметр одной кучи составляет около 30 м, высота — до 4 м, кучи образованы раковинами моллюсков, являвшимися важнейшей частью рациона питания. На позднем этапе в них находят и орудия со следами шлифовки.

На смену комплексу культур Бакшон приходит также неолитический комплекс Банкао (3000—1500 до н. э.). Смены населения между Бакшоном и Банкао не произошло. На Яве и Суматре памятники неолита еще недостаточно хорошо изучены, находки фрагментарны. На Суматре в районе Джамби (пещера Тьянкопанджанг) обнаружены следы производства отщепов и пластин. У оз. Керинчи найден памятник со шнуровой керамикой и керамикой с резным орнаментом. Для Явы характерно наличие гладкостенной керамики (Кенденглембу, на востоке Явы), встречается также керамика со шнуровым орнаментом.

На юго-западе Сулавеси также существовала тоалская индустрия (отщепы с грубой ретушью, зазубренные треугольные наконечники), сходная техника получила распространение и в Австралии.

Основное население островной части Юго-Вост. Азии говорит на аустронезийских языках. В ранней этнической истории аустронезийцев можно выделить три периода. Распад аустронезийского праязыка начинается в конце раннего — начале среднего неолита, ок. V тысячелетия до н. э. К периоду протоаустронезийского языка (V — середина IV тысячелетия до н. э.) относится начало миграций аустронезийцев с их прародины на территории современного Южн. Китая, к середине V тысячелетия до н. э. их часть достигла Тайваня. Расселившиеся к середине IV тысячелетия до н. э. на Тайване и Лусоне аустронезийцы разделились во время периода западноаустронезийского языка (середина IV — III тысячелетие до н. э.): часть из них устремилась в западном направлении и начала заселение Нусантары, другая направилась на восток, в Океанию. Также, видимо, была волна переселенцев в северном направлении — на Японские острова. В период западноиндонезийского языка (II тысячелетие до н. э.) происходит его разделение внутри Нусантары и на Мадагаскаре, куда также переселилась часть аустронезийцев. С середины II тысячелетия до н. э. в островной части Юго-Вост. Азии уже преобладали аустронейзийцы, в I тысячелетии до н. э. можно говорить о выделении яванского и малайского языков.

Волны аустронезийских миграций принесли с материка культуру бронзы и раннего железа. Археологи находят бронзовые топоры, мотыги, керамические сосуды, ритуальные барабаны, колокола, железные предметы на Яве. Отмечается прогресс поливного рисоводства и ремесел, укрепление родовой общины как базовой социальной и хозяйственной единицы.

Анализ различных пластов лексики языка, наряду с данными археологии, показывает, что у отдельных, наиболее развитых обществ аустронезийцев во II — 1-й половине I тысячелетия до н. э. совершенствовалось и усложнялось земледелие (активно возделывались бобы, тыква) и системы ирригации (появились новые типы дамб, водостоки и т. п.); происходило социальное расслоение. Развивалось и военное дело, для защиты от врагов строились укрепления. У воинов имелись знаки отличия или принадлежности к тому или иному подразделению, совершенствовалось оружие ближнего боя и защитное вооружение (мечи, панцири). Тем не менее, развитие больших территорий Нусантары все еще находилось на уровне неолита, хотя в I тысячелетии до н. э. во многих обществах и происходил постепенный переход к бронзе.

К середине I тысячелетия до н. э. на Суматре и на Малаккском п-ове уже существовала развитая культура бронзы, связанная с донгшонской культурой (хотя здесь она распространяется позже, чем на Индокитайском п-ове). Среди находок — несколько барабанов (V в. до н. э.), по форме и декору сходных с барабанами «классического донгшона», бронзовые топоры-кельты и колокола. Существовали и барабаны своих форм, например вытянутые вверх и напоминающие песочные часы. Везде в Нусантаре обнаружены втульчатые топоры своих видов с веерообразными и серповидными рабочими краями. Были найдены и характерные статуэтки, изображающие танцоров, похожие на подобные находки с Индокитайского п-ова.

В это время предки малайцев расселились на Малаккском п-ове и на Суматре. Суматра, Ява, Малаккский и Индокитайский п-ова были тесно связаны друг с другом. Здесь выращивали рис на орошаемых землях, приручили буйволов, развивалось мореходство. В этот период зародились такие важные элементы культуры, как гамелан (оркестр традиционных ударных инструментов) и ваянг (театр теней — местная форма обрядов культа духов предков).

Жители Нусантары строили крупные суда, ряд мореходных терминов (катамаран и др.) был заимствован у представителей дравидийских народов (см. Дравиды ), с которыми поддерживались активные торговые связи. Оживление контактов с Индией способствовало усложнению социальной структуры — происходило естественное изменение родовой структуры, формировалась элита. Ускорению процессов государствообразования способствовал и внутренний фактор — рост производительности земледельческого хозяйства, связанный с использованием бронзовых и железных орудий во 2-й половине I тысячелетия до н. э.

Ранние государства на территории И.

После распада империи Ашоки во II в. до н. э. началось переселение из Индии на архипелаг представителей варн брахманов и кшатриев. Поэтому процесс формирования государственности в наиболее развитых районах Нусантары сопровождался заимствованием индийского социального и культурного опыта — «индианизацией». Была заимствована индийская письменность. Самые ранние надписи (IV—X вв.) выполнены с помощью алфавита, основывавшегося на южноиндийском письме палава (брахми), около X в. сформировалось яванское письмо кави.

Самые ранние государственные образования появились в I—II вв. н. э. на побережье Малаккского п-ова, в западной части Явы, Суматры — в районах, где происходили наиболее интенсивные контакты с внешним миром. Кратчайший путь из Индии в Юго-Вост. Азию лежал через Малаккский п-ов и перешеек Кра — там существовала система волоков, позволявшая попасть из Андаманского моря в Сиамский залив. Вокруг самого Малаккского п-ова пролегал маршрут каботажного плавания.

Эти морские пути были известны далеко за пределами региона. Например, в одном из первых античных источников, содержащем упоминание о Нусантаре — «Географии» Клавдия Птолемея (ок. 140) на западе Малаккского п-ова указаны 10 хорошо локализуемых топонимов, явно отражающих реальный маршрут каботажного плаванья. Он перечисляет также города внутри полуострова, известного в античном мире как «остров Хриса» («Золотой»), и на перешейке Кра. Птолемей упоминает и две группы островов, лежащих к югу от экватора: Барусы и Сабадейба (предположительно Суматра), а также Яву, которую называет Ябадиу, интерпретируя это название как «Остров ячменя» (данная этимология отвергается современными учеными). В Римской империи эти места, как и Юго-Вост. Азия в целом, считали богатыми золотом и серебром, оттуда поступали лучшие черепаховые панцири.

Расположение на этих путях обусловило возникновение первых государственных образований малайцев, лежавших к югу от монских княжеств. Несколько позже, в II—III вв. малайские княжества возникли на восточном побережье Суматры, в долинах рек Муси и Джамби. С III по VI в. государства на перешейке Кра и севере восточного побережья Малаккского п-ова находились в сфере влияния кхмерского государства Бапном (см. Фунань ). Начиная с III в. сведения о малайских княжествах на Малаккском п-ове и Суматре регулярно появляются в китайских источниках, важнейший из которых — «Наньчжоу и у чжи» («Описание удивительного южных провинций», III в. н. э.) Вань Чжэна. В нем упоминаются несколько стран на Малаккском п-ове, Суматре и Калимантане: Гэин, Дубо, Дяньсюнь (Дянью), Цзючжи, Пулэй. Наиболее известно суматранское государство Гэин, расположенное в низовьях р. Муси (Южн. Суматра). Сюда купцы из Кушанского царства привозили коней, являвшихся символом власти и ценившихся чрезвычайно дорого. На рубеже VI—VII вв. на Малаккском п-ове, кроме известных в более ранний период Дяньсюня, Тамбралинга и Ланкасука, появляются княжества Кедах (кит. Гэло), Паньпань и Читу (Рактамриттика).

Во внутренних районах Нусантары первые государственные образования возникли позднее — в IV—V вв. На Яве центры ранней государственности зафиксированы в западной части острова. Там китайские источники размещали государство Етяо (Сытяо). В V в. возникли политические центры и на о. Калимантан: на восточном побережье в районе Кутая (Кутея), и на западном — в районе р. Понтианак. Позднее, по непонятным пока ученым причинам, социальное развитие на Калимантане приостановилось, в то время как на Яве оно продолжалось очень интенсивно. Китайские источники упоминают не менее пяти яванских государственных образований этого времени в разных частях острова. Из памятников эпиграфики мы узнаем о существовании на территории Зап. Явы государства Тарума, возникшего не позднее 1-й четверти V в., когда его политический центр располагался около г. Богора, где нашли пять надписей на санскрите. В VII в. Тарума, возможно, поставила в зависимость от себя некоторые из княжеств Зап. и Центральной Явы, которых к тому времени насчитывалось несколько десятков. Тарума оставалась важнейшим центром власти на Зап. Яве до 670-х.

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