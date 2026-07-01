ИНДОНЕЗИЯ (НАЧ. ХХ В. - 1960 ГГ.)

Ч. 4. Индонезия нач. ХХ в. - 1960х гг. Ссылки на остальные части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индонезия (XXI в.) .

Между двумя мировыми войнами

Первая мировая война (1914—1918) привела к росту антиколониального движения, превратившегося в 1920-е в общеиндонезийское. Многие общественные организации объявили своим рабочим языком малайский (индонезийский). В противовес официальному названию страны («Нидерландская Индия») получило широкое распространение новое — «И.». В 1918—1920 значительный размах приобрела стачечная борьба, усилились профсоюзы. В 1919 появился профсоюзный центр, объединивший 22 организации с 72 тыс. членов, в 1925 профсоюзы насчитывали уже 300 тыс. человек.

В 1920 на базе Индийского Социал-демократического союза была создана Коммунистическая партия И. — первая компартия в Юго-Вост. Азии. В 1925 состоялась всеобщая стачка рабочих Сурабаи. Колониальным властям удалось положить ей конец, так же как и другим стачкам. Были введены специальные уголовные статьи, направленные против рабочего и антиколониального движения. В ноябре 1926 в Батавии, на Зап. Яве и в некоторых центральных районах острова вспыхнуло восстание, которое было жестоко подавлено. Поражение потерпело и вооруженное выступление на Зап. Суматре в январе 1927. Компартия и примыкавшие к ней организации оказались разгромленными.

В 1927 в Бандунге на базе основанного Сукарно (1901—1970) Всеобщего учебного клуба (1926) была создана Национальная партия И. В конце октября 1928 в Батавии по инициативе Сукарно состоялся Конгресс молодежи — этапное событие в национально-освободительном движении И. В принятой на нем «Клятве молодежи» провозглашалось: все население архипелага принадлежит к единой индонезийской нации, И. является для нее единственной родиной, а индонезийский язык — единственным национальным языком. Там же впервые прозвучала созданная поэтом и композитором Супратманом песня «Великая И.», в дальнейшем исполнявшаяся перед началом заседания большинства национальных партий и организаций и ставшая после провозглашения независимости в 1945 государственным гимном. Конгресс в значительной степени ускорил процесс слияния созданных на этнической основе молодежных патриотических группировок, отразил крепнущее национальное самосознание и сплочение антиколониальных сил.

С октября 1928 колониальные власти начали преследовать Национальной партию И., считая ее «тайной преемницей компартии». 29 декабря 1929 полиция арестовала группу ее активистов, четыре лидера во главе с Сукарно были осуждены на сроки от 15 месяцев до 4 лет. На суде в 1930 Сукарно произнес яркую речь «Индонезия обвиняет», обличавшую голландский колониализм. 25 апреля 1931 партия по решению IV съезда самораспустилась.

Мировой экономический кризис 1929—1933 привел к новым протестам населения: ряду забастовок (горняков на острове Белитунг, докеров и типографских рабочих на Центральной Яве) и выступлений крестьян (Пасуруан, Семаранг, Баньюмас). Кризис колониальной системы отразило и восстание индонезийских и голландских матросов на флагмане флота — броненосце «Де Зевен Провинсиен» («7 Провинций») 5 февраля 1933 в бухте Оле-ле (Аче). Лишь бомбардировка корабля, унесшая десятки жизней, заставила экипаж сдаться.

В 1931 на базе существовавшей в 1927—1930 Национальной партии И. была создана Партия И. (Партиндо). В основе программы Партиндо лежали идеи мархаэнизма — народнического учения, разработанного и изложенного Сукарно в 1933 в брошюре «За свободную И.». В качестве главных положений и требований в ней выдвигались: независимость И. и ее национальное и государственное единство, несотрудничество с колонизаторами, опора на массовые политические действия, единство всех сил национально-освободительного движения (светских националистов, исламистов и коммунистов), антиимпериализм и антикапитализм, народнический социализм. Элементы народнического социализма были выражены в концепциях «соционационализма» (национализм, отвергающий буржуазность) и «социодемократии» (общество без капитализма и эксплуатации, где господствует социальная справедливость). В 1937 появилась массовая патриотическая организация Движение индонезийского народа (Гериндо), по инициативе которой был сформирован Индонезийский политический союз (ГАПИ).

Японская оккупация и провозглашение независимости И.

В 1942—1945 И. была оккупирована Японией. Японская администрация интернировала голландцев и евроазиатов, а на высшие административные посты назначила коренных жителей. Официальным языком на архипелаге стал индонезийский. Японцы выпустили из тюрем лидеров движения за национальную независимость, даже разрешив им заниматься политической деятельностью. Среди вернувшихся из ссылки политических деятелей были Сукарно и Мохаммад Хатта, Мас Мансур и Ки Хаджар Деванторо.

Сукарно, как и многие азиатские революционеры того периода, связывал с приходом японцев надежды на достижение независимости страны. Поэтому он пошел на сотрудничество с японской администрацией и согласился возглавить вместе с Хаттой созданную ей в 1943 организацию ПУТЕРА (Центр народных сил). Привлекая местных общественных и политических деятелей в ПУТЕРА, оккупационные власти рассчитывали добиться сотрудничества со стороны населения страны. Однако Сукарно и другие руководители использовали пропагандистский аппарат организации в целях патриотической пропаганды. Поэтому в 1944 организация была распущена и заменена новой — Союзом верности народу (Джава Хококай), поставленной под более жесткий контроль оккупационных властей.

Десятки тысяч молодых индонезийцев вошли в создававшиеся японцами военные и молодежные организации, после войны составившие основу патриотически настроенных вооруженных подразделений. Многие будущие военачальники независимой И. начинали свою службу в созданной японцами в 1943 Добровольной армии защитников родины (ПЕТА). В то же время произвол японцев вызвал к жизни движение сопротивления (восстание крестьян в 1942 в Тапанули, в 1944 — в Индрамаю и Тасикмалае, в феврале 1945 — в восстание батальона ПЕТА в Блитаре на Восточной Яве).

Капитуляция Японии 14 августа 1945 дала возможность национальным силам во главе с Сукарно провозгласить 17 августа независимость И., что встретило всенародную поддержку. 18 августа 1945 Комитет по подготовке независимости избрал президентом Сукарно и вице-президентом М. Хатту (1902—1980). Принятая Конституция включала сформированную Сукарно на заседании Комиссии по подготовке независимости 1 июня 1945 государственную идеологию «Панчасила». Она состояла из пяти принципов: вера в единого Бога-вседержителя; справедливый и цивилизованный гуманизм; единство И.; демократия на основе консультаций и представительства; социальная справедливость. Также был сформирован кабинет министров во главе с президентом.

Однако колониальные державы не признали независимость И. Уже в сентябре 1945 на Яве высадились английские войска, затем на смену им пришла голландская армия. 5 октября 1945 указом президента Сукарно была создана Армия национальной безопасности, представлявшая собой автономные формирования политических партий с различной степенью подготовки и оснащения. Военные действия против британско-голландских войск возглавил генерал Судирман (1916—1950), назначенный главнокомандующим вооруженными силами республики. С конца октября 1945 развернулись упорные бои между индонезийскими отрядами и британскими войсками в Сурабае. Город неоднократно переходил из рук в руки, и лишь в конце ноября британским силам удалось установить над ним полный контроль. Индонезийские части были вынуждены перейти к тактике партизанской войны, избегая крупных столкновений с противником.

В январе 1946 правительство И. переехало из оккупированной англичанами Джакарты в Джокьякарту. Активные боевые действия против британских и голландских войск продолжались в течение всей первой половины года. Широкий резонанс получили т. н. «вестерлингские события» (по имени капитана Вестерлинга, руководившего голландским карательным отрядом): на Южн. Сулавеси 11 декабря 1946 были расстреляны свыше 40 тыс. мирных граждан, которые отказались выдать партизан, боровшихся за независимость страны.

В октябре 1946 между Индонезией и Нидерландами начались переговоры, завершившиеся 25 марта 1947 подписанием Лингаджатского соглашения о прекращении военных действий. По нему Нидерланды признавали де-факто юрисдикцию новой республики над территорией Явы, Мадуры и Суматры. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве в деле создания федерации Соединенных Штатов И., в состав которой должны были войти новая Республика И., Калимантан и другие острова. Предполагалось, что федерация станет частью Нидерландско-Индонезийского Союза во главе с королевой Нидерландов. В июне 1947 декретом президента все вооруженные формирования республики были реорганизованы в Национальную армию И.

Дальнейшие события показали, что Нидерланды пошли на заключение Лингаджатского соглашения лишь с целью выиграть время для концентрации войск и боевой техники. 21 июля они разорвали договор, и 120-тысячная голландская армия перешла в наступление на Яве и Суматре. Пользуясь военно-техническим превосходством, ей удалось быстро установить контроль над крупнейшими городами и прибрежными районами Явы, а на Суматре — захватить ключевые пункты восточного побережья. Голландцы сократили территорию Республики И. до трети площади Явы, и на захваченных землях стали создавать дружественные государства, готовя их к вступлению в федерацию. Тем не менее, индонезийская армия и партизанские отряды продолжали сопротивление голландцам. Эти события вошли в историю страны как «первая вооруженная агрессия» Нидерландов.

17 января 1948, после переговоров, состоявшихся по инициативе Индии и Австралии под эгидой Совета Безопасности ООН, было подписано Ренвильское соглашение, по условиям которого прекращались военные действия и предусматривалось проведение свободных выборов. На них жители захваченных Нидерландами районов должны были сделать выбор: стать гражданами Республики И. или какого-либо другого государства в составе Соединенных Штатов И. Однако уже 19 февраля голландская армия предприняла «вторую вооруженую агрессию». Была захвачена Джокьякарта, арестованы президент Сукарно, вице-президент Хатта и другие индонезийские лидеры.

Ситуация осложнялась обострением противоречий между левыми и правоцентристкими силами национального движения, а также столкновениями между армейскими частями, расквартированными в районе г. Мадиуна на Вост. Яве в сентябре — октябре 1948. Правительство обвинило компартию в попытке государственного переворота, хотя конфликт был спровоцирован не коммунистами. В ответ руководители компартии призвали народ к свержению правительства, возглавлявшегося лидерами национального движения Сукарно и Хаттой. После двухмесячных боев повстанцы были разбиты. Компартия понесла тяжелый урон — около 35 тыс. ее сторонников арестовали, 600 человек погибло в боях или были расстреляны, включая наиболее видных руководителей партии: Муссо, Шарифуддина, Сарджоно и др. Ослабленная Мадиунскими событиями 1948 индонезийская армия перешла к тактике партизанской войны. В Букиттингги на Западной Суматре было сформировано временное правительство республики под руководством Шафруддина Правиранегара.

В конце января 1949 Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекращения огня и освобождения индонезийских руководителей. В результате вовлечения в партизанскую борьбу новых сил война приняла затяжной характер. В марте 1949 части индонезийской армии под командованием подполковника Сухарто (1921—2008) захватили и в течение суток удерживали Джокьякарту. Акция была предпринята, чтобы опровергнуть заявление Гааги об уничтожении вооруженных сил республики. 7 мая 1949 индонезийские и нидерландские представители подписали новое соглашение о прекращении огня, возвращении правительства республики в Джокьякарту и продолжении переговоров под эгидой ООН. Конференция «круглого стола», созванная в Гааге в августе 1949, в начале ноября того же года завершилась достижением соглашения, в соответствии с которым на индонезийской территории создавалась Республика Соединенных Штатов И. с ограниченным суверенитетом. Исключение составил Зап. Ириан — Нидерландская Новая Гвинея, оставшаяся в составе колониальных владений Нидерландов. 27 февраля 1949 бывшая Нидерландская Индия официально перестала существовать.

Правление Сукарно. «Направляемая демократия» и «направляемая экономика»

1950-е были периодом укрепления независимости И. В августе 1950, с принятием новой Конституции, утверждавшей принципы парламентской демократии, И. стала унитарной республикой. Высшим законодательным органом являлся однопалатный парламент — Совет народных представителей (СНП). В сентябре того же года И. вошла в ООН. Правительство подавило сепаратистские мятежи, поддержанные внешними силами, и стало проводить социально-экономические реформы. Были национализированы иностранные плантации, банки и предприятия. И. участвовала в созыве Бандунгской конференции (1955). Ее успех способствовал усилению международного престижа страны. В мае 1956 в одностороннем порядке И. расторгла соглашения Конференции «круглого стола».

В 1955 состоялись первые демократические выборы в СНП, на которых победила восстановленная в 1946 Национальная партия И. На втором и третьем местах оказались мусульманские партии Машуми (создана в 1943 как ассоциация мусульманских организаций, преобразована в партию в ноябре 1945) и Нахдатул Улама (до 1952 была в составе Машуми), а на четвертом — Компартия И.

3 февраля 1950 И. установила дипломатические отношения с СССР (в декабре 1991 Российская Федерация признана правопреемницей СССР), а в 1954 произошел обмен посольствами. Вплоть до 1965 отношения между двумя странами развивались весьма динамично. В мае и октябре 1956 Москву посетили парламентские делегации И. В мае 1957 в И. побывал председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов. Состоялись также обмены визитами на высшем уровне: в августе-сентябре 1956 и июне 1961 СССР посетил президент И. Сукарно, а в феврале 1960 в И. побывал Н. С. Хрущев .

В результате этих визитов были подписаны советско-индонезийские генеральные соглашения (15 сентября 1956 и 28 февраля 1960), предусматривавшие предоставление И. кредитов (100 и 250 млн долл. США) на строительство ряда объектов промышленности, транспорта, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта. Среди них были металлургические заводы в Чилегоне (Зап. Ява) и на Калимантане, завод по производству минеральных удобрений в Чилачапе (Центральная Ява), автомобильные дороги на Калимантане, два механизированных рисовых хозяйства, госпиталь «Дружба» и стадион на 100 тыс. мест в Джакарте, научно-исследовательский атомный реактор в Джокьякарте, технологический факультет университета «Паттимура» на Амбоне, гидроэлектростанция на р. Асахан (Сев. Суматра).

Активно развивались культурные отношения, контакты в области образования. В 1958 было создано Общество дружбы «СССР—И.» (в 1997 преобразовано в Общество дружбы и сотрудничества с И.). В 1962 в вузах СССР обучалось более 700 индонезийских студентов. Но уже с 1963 года наметился отход И. от сотрудничества с СССР в сторону сближения страны с Китайской народной республикой (КНР). Эта новая ориентация серьезно сказалась на внутреннем экономическом и политическом положении И.

В 1957 в И. столкнулась с кризисом парламентской системы и нарастанием политической нестабильности: усилилось соперничество политических партий, премьер-министры и правительства часто сменяли друг друга при неизменном сохранении поста президента за Сукарно. На окраинах страны вспыхнули мятежи, в которых участвовали Машуми и Социалистическая партия И. (основана в 1945). На Суматре даже было провозглашено т. н. Революционное правительство Республики И. во главе с Шафруддином Правиранегарой (1911—1989). Эти события привели к установлению режима «направляемой демократии», характеризовавшегося укреплением личной власти Сукарно.

5 июля 1959 вместо Конституции 1950 было восстановлено действие Конституции 1945, наделявшей президента огромными полномочиями. Основы режима закладывались в программном заявлении президента Сукарно — Политическом манифесте (Манипол) от 17 августа 1959. Он содержал пять руководящих принципов дальнейшего развития страны: возврат к Конституции 1945, построение «индонезийского социализма», введение режима «направляемой демократии» и «направляемой экономики» (подразумевавшей национализацию природных ресурсов и протекционизм со стороны государства), а также приверженность «национальной самобытности».

5 марта 1960 после отказа парламента (состоявшего с июля 1959 из депутатов, избранных на всеобщих выборах 1955, и добавленных к ним 300 назначаемых правительством лиц) одобрить бюджет, законодательное собрание было распущено. 24 июня Сукарно созвал новый СНП, образованный из членов политических партий и «функциональных групп» (военных, молодежи, женщин и т. д.). Все решения в нем предполагалось принимать единодушным одобрением, а не голосованием, что исключало какую-либо оппозицию. 15 августа был образован новый высший законодательный орган — Народный консультативный конгресс (НКК), состоявший из членов СНП и назначаемых лиц. Согласно конституции, этот орган должен был определять основное направление государственной политики и на своих сессиях раз в пять лет (на практике за исключением периода с 1973 по 1998 эта периодичность не соблюдалась, был также созван ряд специальных сессий НКК), избирать президента и вице-президента. В остальное время функции парламента выполнял СНП. Впрочем, его роль в этот период сводилась лишь к одобрению законопроектов и инициатив исполнительной власти.

Вводились ограничения на деятельность партий, запрет на митинги, демонстрации, забастовки. Оппозиционные к режиму партия Машуми и Социалистическая партия И., а также образованная на их базе Демократическая лига были распущены. Реальная исполнительная и законодательная власть оказалась в руках Сукарно, ставшего «Великим вождем революции», премьер-министром и верховным главнокомандующим. В 1963 он был провозглашен пожизненным президентом.

С 1957 нарастали противоречия между И. и Нидерландами, связанные с Зап. Ирианом (впоследствии получившим название Ириан-Джая, сейчас Папуа или Зап. Новая Гвинея). Нидерланды стремились не допустить его присоединения к И., чего безуспешно пытался добиться в ООН Сукарно. В 1961 они активизировали процесс подготовки к получению Зап. Ирианом независимости в качестве самостоятельного государства. В 1962 индонезийские силы, которыми командовал генерал-майор Сухарто, сделали несколько попыток высадиться в Зап. Ириане, вступив в боевые действия с голландскими войсками. После чего Нидерланды пошли на возобновление переговоров по данному вопросу и передали колонию под контроль ООН. В 1963 Зап. Ириан перешел к И. на условии проведения там референдума о будущем территории в 1969, на котором представители населения подтвердили свое согласие с этим решением. Серьезную дипломатическую и военную поддержку в решении проблемы Зап. Ириана И. оказал Советский Союз. За период с 1959 по 1962 в И. были поставлены около 100 боевых кораблей, вспомогательных судов и подводных лодок, средства ПВО, полк плавающих танков, а также полк ракетоносцев ТУ-16, эскадрильи истребителей МиГ-19 и МиГ-21, транспортные самолеты Ил-14, бомбардировщик Ил-28, вертолеты и другая техника.

В 1963 началась борьба И. против создания Федерации Малайзии, которая должная была включить в себя Малайскую Федерацию, британские колонии Саравак и Сабах (на территорию которых претендовала И.), а также Бруней и Сингапур. 17 сентября (накануне провозглашения создания Малайзии) И. отозвала свое посольство из Малайи, разорвав дипотношения. В Джакарте подверглись разгрому английское и малайзийское посольства. В конце 1963 Сукарно выдвинул лозунг «Долой Малайзию!». На Саравак и в Сингапур высаживались десанты и забрасывались партизаны. В связи с избранием Малайзии в Совет Безопасности ООН Сукарно 7 января 1965 объявил о выходе И. из этой организации, куда страна вернулась в 1966.

Правление Сукарно характеризовалось и чрезвычайно жестким отношением к китайскому населению, проживающему на территории страны. Была взята линия на его ассимиляцию: закрывались китайские школы, запрещалось использование иероглифики, в принудительном порядке индонезировались китайские имена. Китайцы испытывали ряд ограничений в сфере религии и культуры. Из-за дискриминации часть китайской диаспоры (около 120 тыс. человек) покинула И. Ее отъезд привел к значительному оттоку капитала и нарушению системы распределения товаров на местах. Это наряду с коррупцией, раздутым государственным аппаратом и военным бюджетом, а также частыми мятежами в регионах, борьбой за Зап. Ириан и противостоянием с Малайзией привели экономику И. в первой половине 1960-х к полной разрухе.