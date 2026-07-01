ИНДОНЕЗИЯ (Indonesia), Республика Индонезия (Republik Indonesia)

Ост­ров­ное го­су­дар­ст­во в Юго-Восточной Азии.

Общие сведения

И. рас­по­ло­же­на на 17508 ост­ро­вах Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га, вклю­ча­ет Боль­шие Зонд­ские о-ва (Ка­ли­ман­тан, кро­ме сев. и сев.-зап. час­ти; Су­мат­ра, Су­ла­ве­си, Ява и Ма­ду­ра), Ма­лые Зонд­ские о-ва (кро­ме час­ти о. Ти­мор) и Мо­лукк­ские о-ва; в со­ста­ве И. так­же зап. по­ло­ви­на о. Но­вая Гви­нея и при­ле­гаю­щие к не­му с за­па­да и се­ве­ра мел­кие ост­ро­ва. На се­ве­ре и в центр. час­ти омы­ва­ет­ся во­да­ми Ти­хо­го ок. и его мо­рей (Ба­ли, Бан­да, Мо­лукк­ское, Са­ву, Се­рам, Су­ла­ве­си, Фло­рес, Юж­но-Ки­тай­ское, Яван­ское), на се­ве­ро-за­па­де, за­па­де и юге – во­да­ми Ин­дий­ско­го ок. и его мо­рей (Ан­да­ман­ское, Ара­фур­ское и Ти­мор­ское), а так­же во­да­ми про­ли­вов ме­ж­ду ни­ми. Име­ет су­хо­пут­ные гра­ни­цы с Ма­лай­зи­ей (на о. Ка­ли­ман­тан), Па­пуа – Но­вой Гви­не­ей (на о. Но­вая Гви­нея) и Вост. Ти­мо­ром (на о. Ти­мор).

Пл. 1904,4 тыс. км2 (без учё­та внутр. ак­ва­то­рий 1860,4 тыс. км2); макс. рас­стоя­ние ме­ж­ду зап. и вост. гра­ни­ца­ми стра­ны, про­тя­нув­шей­ся вдоль эк­ва­то­ра, 5,1 тыс. км (3 ча­со­вых поя­са), ме­ж­ду се­вер­ны­ми и юж­ны­ми – ок. 1,8 тыс. км. Нас. 224,9 млн. чел. (2007). Сто­ли­ца – Джа­кар­та. Офиц. язык – ин­до­не­зий­ский (ба­ха­са ин­до­не­сиа). Де­неж­ная еди­ни­ца – ин­до­не­зий­ская ру­пия.

В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия И. со­сто­ит из 31 про­вин­ции (вклю­чая 2 ав­то­ном­ные) и 2 осо­бых адм. ок­ру­гов (сто­лич­ный ок­руг Джа­кар­та и ок­руг Джокь­я­кар­та; табл.).

Административно-территориальное деление (2007)

И. – член ООН (1950), МВФ (1954), МБРР (1954), ОПЕК (1962), АСЕАН (1967), Орг-ции Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция (1969), Со­ве­та по со­труд­ни­че­ст­ву в об­лас­ти безо­пас­но­сти в Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не (1993), ВТО (1995).

Автор раздела: Н. В. Ма­зе­ин.

Государственный строй

И. – уни­тар­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция вве­де­на в дей­ст­вие 18.8.1945. С дек. 1949 по авг. 1950 дей­ст­во­ва­ла Кон­сти­ту­ция Со­еди­нён­ных Шта­тов Ин­до­не­зии. В авг. 1950 при­ня­та Врем. кон­сти­ту­ция. Кон­сти­ту­ция 1945 вос­ста­нов­ле­на 5.7.1959. Фор­ма прав­ле­ния – пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва го­су­дар­ст­ва и пра­ви­тель­ст­ва – пре­зи­дент , из­би­рае­мый пу­тём пря­мо­го все­об­ще­го го­ло­со­ва­ния (до 2004 – Нар. кон­суль­та­тив­ным кон­грес­сом) сро­ком на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Од­но­вре­мен­но с пре­зи­ден­том из­би­ра­ет­ся ви­це-пре­зи­дент. Кан­ди­да­ты в пре­зи­ден­ты и ви­це-пре­зи­ден­ты, ко­то­рые долж­ны быть уро­ж­дён­ны­ми ин­до­не­зий­ца­ми, вы­дви­га­ют­ся об­щи­ми спи­ска­ми от по­ли­тич. пар­тий или их коа­ли­ций, по­лу­чив­ших не ме­нее 5% го­ло­сов на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, или 3% из 550 мест (17 мест) в Со­ве­те нар. пред­ста­ви­те­лей.

Пра­ви­тель­ст­во – ка­би­нет ми­ни­ст­ров – осу­ще­ст­в­ля­ет свою дея­тель­ность под рук. пре­зи­ден­та. Оно на­де­ле­но пра­вом из­да­вать с со­гла­сия Со­ве­та нар. пред­ста­ви­те­лей за­ко­ны, а так­же раз­ра­ба­ты­вать по­ста­нов­ле­ния для их ис­пол­не­ния.

В И. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии: Гол­кар, Де­мо­кра­тич. пар­тия И., Объ­е­ди­нён­ная пар­тия раз­ви­тия, Пар­тия нац. про­бу­ж­де­ния и др.

Природа

Не­смот­ря на ост­ров­ное по­ло­же­ние стра­ны и зна­чит. про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии (ок. 55 тыс. км), удоб­ных га­ва­ней ма­ло. Бе­ре­га внутр. мо­рей пре­им. низ­мен­ные, по­кры­ты ман­гро­вы­ми за­рос­ля­ми и окайм­ле­ны пес­ча­ны­ми от­ме­ля­ми. Мн. уча­ст­ки аб­ра­зи­он­ных океа­нич. бе­ре­гов труд­но­дос­туп­ны из-за кру­тых ска­ли­стых об­ры­вов.

Рель­еф. В рель­е­фе б. ч. ост­ро­вов вы­де­ля­ют­ся гор­ная и рав­нин­ная час­ти. В це­лом св. 1/2 тер­ри­то­рии стра­ны за­ни­ма­ют го­ры и на­го­рья, пре­им. низ­кие и сред­не­вы­сот­ные. На за­па­де о. Су­мат­ра, в юж. час­ти о. Ява, в зап. час­ти о. Но­вая Гви­нея (пров. Па­пуа), на Ма­лых Зонд­ских ост­ро­вах и Мо­лукк­ских ост­ро­вах воз­вы­ша­ют­ся силь­но­расч­ле­нён­ные мо­ло­дые склад­ча­тые го­ры и гор­сто­вые мас­си­вы. Выс­шая точ­ка И. – го­ра Джая (5030 м). Ха­рак­тер­ная чер­та И. – мно­го­числ. вул­ка­ны (все­го 400 вул­ка­нов, в т. ч. ок. 100 дей­ст­вую­щих), осо­бен­но мно­го вул­ка­нов и ла­во­вых пла­то на о. Ява. Круп­ней­шие дей­ст­вую­щие вул­ка­ны: Ке­рин­чи (3800 м) на о. Су­мат­ра; Ринд­жа­ни (3726 м) на о. Лом­бок; Се­ме­ру (3676 м) на о. Ява и др. В центр. час­ти о. Ка­ли­ман­тан, на ост­ро­вах Бан­ка и Бе­ли­тунг рас­по­ло­же­ны бо­лее древ­ние склад­ча­то-глы­бо­вые на­го­рья с пло­ски­ми вер­ши­на­ми и сгла­жен­ны­ми скло­на­ми. В го­рах встре­ча­ют­ся кар­сто­вые фор­мы рель­е­фа (ос­тан­цы, во­рон­ки, пе­ще­ры и др.); ак­тив­ны ополз­не­вые про­цес­сы. Скло­ны хол­мов и гор на о. Ява и Ма­лых Зонд­ских о-вах во мно­гих мес­тах ис­кус­ст­вен­но тер­ра­си­ро­ва­ны.

Око­ло 1/2 тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют мор­ские, дель­то­вые и ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны выс. не бо­лее 200 м. Наи­бо­лее об­шир­ные низ­мен­но­сти, про­ре­зан­ные ши­ро­ки­ми рус­ла­ми рек и силь­но за­бо­ло­чен­ные, рас­по­ло­же­ны на вос­то­ке о. Су­мат­ра, юге о. Ка­ли­ман­тан и в юго-зап. час­ти пров. Па­пуа.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия И. в осн. рас­по­ло­же­на в юго-вост. час­ти Бир­ма­но-Зонд­ской склад­ча­той сис­те­мы Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са, раз­ви­ваю­щей­ся на ак­тив­ной ок­раи­не Юго-Вост. Азии, на её гра­ни­це с Ин­дий­ским ок. Во внеш­ней час­ти склад­ча­той сис­те­мы вы­де­ля­ют вул­ка­нич. и не­вул­ка­нич. ост­ров­ные ду­ги (раз­де­ле­ны ме­ж­ду­го­вы­ми про­ги­ба­ми), фор­ми­рую­щие­ся над зо­ной суб­дук­ции (под­дви­га) ли­то­сфе­ры океа­на под юго-вост. ок­раи­ну Азии. В зап. сег­мен­те склад­ча­той сис­те­мы (к за­па­ду от Зонд­ско­го прол.) к не­вул­ка­нич. ду­ге от­но­сят о-ва Мен­та­вай, сло­жен­ные гл. обр. фли­ше­вы­ми тол­ща­ми верх­не­го ме­ла – па­лео­ге­на, смя­ты­ми в склад­ки и на­ру­шен­ны­ми над­ви­га­ми. Вул­ка­нич. ду­га в этом сег­мен­те пред­став­ле­на вул­ка­но­п­лу­то­нич. поя­сом (цепь ан­де­зи­то­вых стра­то­вул­ка­нов и ин­тру­зий гра­ни­тои­дов) хреб­та Ба­ри­сан на о. Су­мат­ра. По­яс пе­ре­се­чён сейс­мо­ак­тив­ным раз­ло­мом (т. н. Гл. Су­мат­рин­ским сдви­гом); в сев. час­ти Су­мат­ры про­тя­ги­ва­ет­ся оли­го­цен-чет­вер­тич­ный мо­лас­со­вый про­гиб, в пре­де­лах ко­то­ро­го рас­про­стра­не­ны гли­ня­ные диа­пи­ры. В вост. сег­мен­те склад­ча­той сис­те­мы не­вул­ка­нич. ду­гу об­ра­зу­ют о-ва Са­ву, о. Ро­ти, о. Ти­мор, о-ва Ле­ти, Ба­бар, Та­ним­бар, о. Се­рам, о. Бу­ру и др., сло­жен­ные гл. обр. оса­доч­ны­ми тол­ща­ми (перм­ски­ми, ме­зо­зой­ски­ми и кай­но­зой­ски­ми) по­кров­но-на­д­ви­го­во­го строе­ния; ши­ро­ко раз­ви­ты оли­сто­ст­ро­мы и ме­ланж (пре­им. сер­пен­ти­ни­то­вый). Нео­ген-чет­вер­тич­ная вул­ка­нич. ду­га про­тя­ги­ва­ет­ся че­рез тер­ри­то­рии о. Ява, о. Ба­ли, о. Лом­бок, о. Сум­ба­ва, о. Фло­рес, о-вов Ба­рат-Дая, Бан­да и др. В вост. час­ти о. Су­ла­ве­си, пе­ре­се­чён­но­го сейс­мо­ак­тив­ным раз­ло­мом (сдви­гом), ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны склад­ча­тые ме­зо­кай­но­зой­ские ком­плек­сы, пе­ре­кры­тые нео­ге­но­вой мо­лас­сой; зап. и сев. часть ост­ро­ва пред­став­ля­ет со­бой кай­но­зой­скую вул­ка­нич. ду­гу. Б. ч. тер­ри­то­рии И. на о. Ка­ли­ман­тан (блок Шва­нер) сло­же­на кри­стал­лич. слан­ца­ми, пе­ре­кры­ты­ми верх­не­па­лео­зой­ски­ми и юр­ско-ме­ло­вы­ми тер­ри­ген­ны­ми, кар­бо­нат­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми; юго-вост. блок (хре­бет Ме­ра­тус), от­де­лён­ный от бло­ка Шва­нер нео­ге­но­вым мо­лас­со­вым про­ги­бом, от­но­сит­ся к об­лас­ти ме­зо­зой­ской склад­ча­то­сти и об­ра­зо­ван гл. обр. сер­пен­ти­ни­то­вым ме­лан­жем. На о. Но­вая Гви­нея с юга на се­вер вы­де­ля­ют: фраг­мент до­кем­брий­ской Ав­ст­ра­лий­ской плат­фор­мы, об­ласть до­ме­зо­зой­ской склад­ча­то­сти, во­вле­чён­ную в аль­пий­ские де­фор­ма­ции (го­ры Су­дир­ман, Джая­вид­жая); аль­пий­скую склад­ча­тую зо­ну и кай­но­зой­ский вул­ка­нич. по­яс (го­ры Ван-Рес).

Тер­ри­то­рия И. рас­по­ло­же­на в од­ной из наи­бо­лее сейс­ми­че­ски ак­тив­ных зон Зем­ли; под­вер­же­на цу­на­ми. Гео­ди­на­мич. не­ста­биль­ность ре­гио­на свя­за­на с про­цес­са­ми, про­ис­хо­дя­щи­ми на ак­тив­ной ок­раи­не Юго-Вост. Азии: под­дви­гом ли­то­сфе­ры Ин­дий­ско­го ок. под Зонд­ско-Банд­скую ост­ро­во­дуж­ную сис­те­му и на­чав­шим­ся в рай­оне о. Ти­мор в се­ре­ди­не плио­це­на столк­но­ве­ни­ем ок­раи­ны Ав­ст­ра­лий­ско­го кон­ти­нен­та с внеш­ней не­вул­ка­нич. ду­гой. В кон. 20 – нач. 21 вв. силь­ные раз­ру­ши­тель­ные зем­ле­тря­се­ния про­изош­ли в 1992 (о. Фло­рес), в 1996 (о. Но­вая Гви­нея), в 2000 (юж. часть о. Су­мат­ра), в 2004 (не­да­ле­ко от зап. по­бе­ре­жья сев. час­ти о. Су­мат­ра; вы­зва­ло круп­ней­шее цу­на­ми), в 2005 (сев. часть о. Су­мат­ра); в 2006 (два – на о. Ява и в юж. час­ти о. Су­матра), в 2007 (юж. часть о. Су­мат­ра). В 19 в. к ка­та­ст­ро­фич. по­след­ст­ви­ям при­ве­ли из­вер­же­ния вул­ка­нов Там­бо­ра и Кра­ка­тау.

В не­драх И. за­клю­че­ны зна­чит. за­па­сы неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за, руд ме­ди, зо­ло­та, се­реб­ра, оло­ва, ни­ке­ля, же­ле­за, алю­ми­ния (бок­си­ты), се­ры. Б. ч. ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и го­рю­че­го га­за скон­цен­три­ро­ва­на в неф­те­га­зо­нос­ных бассейнах – Цен­траль­но­су­мат­рин­ском, Юж­но-Су­мат­рин­ском, Се­ве­ро-Су­мат­рин­ском, Се­ве­ро-Яван­ском, Вос­точ­но-Ка­ли­ман­тан­ском, Во­гел­коп [о. Но­вая Гви­нея, п-ов Чен­д­ра­ва­сих (До­бе­рай)]. Ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­но­го уг­ля на­хо­дят­ся в зап. и юж. час­тях о. Су­мат­ра, в вост. час­ти о. Ка­ли­ман­тан, на о. Но­вая Гви­нея; из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния бу­ро­го уг­ля. Од­но из круп­ней­ших в ми­ре мед­но-пор­фиро­вых ме­сто­ро­ж­де­ний, со­дер­жа­щее так­же зна­чит. за­па­сы зо­ло­та, се­реб­ра, же­лез­ных руд, рас­по­ло­же­но в вы­со­ко­гор­ном рай­оне на о. Но­вая Гви­нея (Грас­берг); ме­нее круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния, свя­зан­ные с вул­ка­нич. поя­са­ми, име­ют­ся на ост­ро­вах Сум­ба­ва (Ба­ту-Хид­жау), Су­мат­ра (Танг­се) и Су­ла­ве­си (близ г. Го­рон­та­ло). Зо­ло­то­се­реб­ря­ные гид­ро­тер­маль­ные ме­сто­ро­ж­де­ния из­вест­ны в зап. час­ти о. Ява (близ Джа­кар­ты), в центр. час­ти о. Су­мат­ра. По­все­ме­ст­но рас­про­стра­не­ны вдоль­бе­ре­го­вые рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та. Осн. за­па­сы оло­ва за­клю­че­ны в при­бреж­но-мор­ских и вдоль­бе­ре­го­вых рос­сы­пях на за­па­де И. (ар­хи­пе­ла­ги Лин­га и Ри­ау, ост­ро­ва Бан­ка, Бе­ли­тунг и их шель­фо­вые зо­ны). Ме­сто­ро­ж­де­ния ни­кель-ко­баль­то­вых руд, свя­зан­ные с ла­те­рит­ны­ми ко­ра­ми вы­вет­ри­ва­ния маг­ма­тич. по­род ос­нов­но­го и ульт­ра­ос­нов­но­го со­ста­ва, ло­ка­ли­зу­ют­ся в юго-вост. час­ти о. Су­ла­ве­си (По­ма­лаа, Со­роа­ко, Ко­ла­ка), на ост­ро­вах Вай­гео, Халь­махе­ра, Гаг, Ге­бе, Но­вая Гви­нея; при­над­ле­жат Ин­до­не­зий­ско-Фи­лип­пин­ской ни­ке­ле­нос­ной про­вин­ции. Ла­те­рит­ные ме­сто­ро­ж­де­ния вы­со­ко­сорт­ных бок­си­тов на­хо­дят­ся в зап. час­ти о. Ка­ли­ман­тан, на ар­хи­пе­ла­ге Ри­ау и др. За­па­сы же­лез­ных руд И. скон­цен­три­ро­ва­ны в ла­те­рит­ных ме­сто­ро­ж­де­ни­ях на вос­то­ке о. Су­ла­ве­си, юго-вос­то­ке о. Ка­ли­ман­тан; в при­бреж­но-мор­ских ти­та­но­маг­не­ти­то­вых, маг­не­тит-ге­ма­тит-иль­ме­ни­то­вых рос­сы­пях вдоль по­бе­ре­жья о. Ява, а так­же в скар­но­вых ме­сто­ро­ж­де­ни­ях на ост­ро­вах Но­вая Гви­нея, Су­мат­ра, Ка­ли­ман­тан, Фло­рес. Весь­ма мно­го­чис­лен­ны ме­сто­ро­ж­де­ния се­ры. В И. так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд хро­ма, мар­ган­ца, вольф­ра­ма, мо­либ­де­на, свин­ца, цин­ка; ал­ма­зов (ко­рен­ные и рос­сып­ные; на о. Ка­ли­ман­тан); при­род­ных ог­не­упор­ных и стро­ит. ма­те­риа­лов (из­вест­ня­ки, до­ло­ми­ты, мер­ге­ли, ас­бест, као­лин, бен­то­нит, квар­це­вый пе­сок, пем­за и др.).

Автор раздела: Н. А. Божко.

Кли­мат. Б. ч. тер­ри­то­рии И. рас­по­ло­же­на в пре­де­лах эк­ва­то­ри­аль­но­го кли­ма­тич. поя­са, вост. часть о. Ява и Ма­лые Зонд­ские о-ва – в пре­де­лах суб­эква­то­ри­аль­но­го. При­эк­ва­то­ри­аль­ное и ост­ров­ное по­ло­же­ние обу­слов­ли­ва­ет по­сто­ян­ст­во те­п­ло­во­го ре­жи­ма. На низ­мен­но­стях сред­не­ме­сяч­ные темп-ры со­став­ля­ют 26–28 °С; су­точ­ные ам­пли­ту­ды темп-р (10–12 °С) вы­ра­же­ны на­мно­го рез­че, чем ме­сяч­ные (2–3 °С). В го­рах темп-ры по­ни­жа­ют­ся и на вы­со­тах св. 3000 м со­став­ля­ют ок. 0 °С. По­сто­ян­но вы­со­ка ср. от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха (70–90%). Для мо­рей ха­рак­тер­ны вы­со­кие темп-ры во­ды (не ни­же 27 °С) и се­зон­ная из­мен­чи­вость те­че­ний. Наи­бо­лее чёт­ко про­яв­ля­ют­ся ре­гио­наль­ные раз­ли­чия в ре­жи­ме осад­ков. В при­эк­ва­то­ри­аль­ных рай­онах осад­ки обиль­ны в те­че­ние все­го го­да, их го­до­вая сум­ма со­став­ля­ет 2000–4000 мм. Макс. ко­ли­че­ст­во до­ж­дей (ок. 6000 мм в год) вы­па­да­ет в го­рах на за­па­де о. Су­мат­ра. Осад­ки име­ют лив­не­вый ха­рак­тер и со­про­во­ж­да­ют­ся гро­за­ми (до 322 в го­ду, г. Бо­гор). В пре­де­лах су­бэ­к­ва­то­ри­аль­но­го кли­ма­тич. поя­са от­ме­ча­ет­ся че­ре­до­ва­ние двух се­зо­нов – дожд­ли­во­го (де­кабрь – март) и су­хо­го (июнь – сен­тябрь), го­до­вая сум­ма осад­ков со­кра­ща­ет­ся до 2000 мм, на край­нем юго-вос­то­ке стра­ны – до 600–700 мм в год. За­суш­ли­вый се­зон длит­ся от 4–5 мес на о. Ява до 6–7 мес на за­па­де о. Ти­мор. В пе­рио­ды ак­ти­ви­за­ции Эль-Ни­ньо слу­ча­ют­ся силь­ные за­су­хи, ох­ва­ты­ваю­щие не толь­ко о. Ява и Ма­лые Зонд­ские о-ва, но и др. круп­ные ост­ро­ва Ин­до­не­зии.

Внут­рен­ние во­ды. Реч­ная сеть гус­тая (за ис­клю­че­ни­ем юго-вост. час­ти). Ре­ки гл. обр. ко­рот­кие; наи­бо­лее про­тя­жён­ная – р. Ка­пу­ас на о. Ка­ли­ман­тан (св. 1000 км). На б. ч. тер­ри­то­рии ре­ки пол­но­вод­ны круг­лый год, на юго-вос­то­ке пе­ре­сы­ха­ют во вре­мя су­хо­го се­зо­на. По­сле лив­не­вых до­ж­дей слу­ча­ют­ся силь­ные на­вод­не­ния. Для рек ха­рак­тер­но боль­шое ко­ли­че­ст­во взве­шен­ных на­но­сов, осо­бен­но в вул­ка­нич. рай­онах. Вслед­ствие обиль­но­го от­ло­же­ния на­но­сов на рав­ни­нах ре­ки силь­но ме­ан­д­ри­ру­ют и час­то ме­ня­ют рус­ла.

Мно­го озёр, пре­им. тек­то­нич. и вул­ка­нич. про­ис­хо­ж­де­ния; круп­ней­шие – То­ба в сев. час­ти о. Су­мат­ра; Джем­панг, Сен­та­рум на о. Ка­ли­ман­тан; То­ву­ти, Тем­пе на о. Су­ла­ве­си.

Сре­ди всех стран Азии И. об­ла­да­ет круп­ней­ши­ми за­па­са­ми еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мых вод­ных ре­сур­сов (2838 км3). Го­до­вой слой сто­ка пре­вы­ша­ет 1000 мм. На ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 12,75 тыс. м3 во­ды в год. Для хо­зяйств. нужд ис­поль­зу­ет­ся не бо­лее 3% вод­ных ре­сур­сов (из них 91% идёт на ну­ж­ды с. х-ва, 8% – на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 1% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия). Ог­ром­ный гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­ци­ал рек (15,5 млн. кВт) ос­во­ен не­зна­чи­тель­но.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В поч­вен­ном по­кро­ве б. ч. тер­ри­то­рии пре­об­ла­да­ют крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные и гор­ные фер­рал­лит­ные (от­час­ти опод­зо­лен­ные) поч­вы; в юго-вост. час­ти – крас­ные фер­рал­лит­ные поч­вы и фер­ро­зё­мы. В сред­не­горь­ях фор­ми­ру­ют­ся гор­ные бу­ро­зё­мы и гор­но-лу­го­вые поч­вы. На мо­ло­дых вул­ка­нич. от­ло­же­ни­ях на ост­ро­вах Ява, Су­мат­ра, Су­ла­ве­си и др. раз­ви­ты пло­до­род­ные вул­ка­нич. поч­вы (ан­до­со­ли). На рав­ни­нах ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны тро­пич. ал­лю­ви­аль­ные и бо­лот­ные поч­вы (Су­мат­ра, Ка­ли­ман­тан), а так­же фер­рал­лит­ные глее­вые поч­вы (Но­вая Гви­нея). В ре­зуль­та­те мно­го­ве­ко­во­го куль­ти­ви­ро­ва­ния ри­са на рав­ни­нах и тер­ра­си­ро­ван­ных скло­нах гор сфор­ми­ро­ва­лись спе­ци­фи­че­ские «ри­со­вые» поч­вы, по­верх­но­ст­но-ог­ле­ен­ные, с по­вы­шен­ной ки­слот­но­стью. На уча­ст­ках низ­ких бе­ре­гов раз­ви­ты силь­но­кис­лые ман­гро­вые поч­вы.

Эко­си­сте­мы И. об­ла­да­ют очень вы­соким фло­ри­стич. раз­но­об­ра­зи­ем (в со­ста­ве фло­ры из­вест­но св. 27,5 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. 17,5 тыс. ви­дов де­ревь­ев).

Ле­са за­ни­ма­ют 60% пло­ща­ди стра­ны, са­ван­ны и кус­тар­ни­ки – 8%. На низ­менно­стях и скло­нах гор до выс. 1300–1500 м гос­под­ству­ют влаж­ные веч­но­зелё­ные эк­ва­то­ри­аль­ные ле­са (ги­леи). Осн. дре­вес­ные по­ро­ды: дип­те­ро­кар­по­вые (толь­ко на о. Ка­ли­ман­тан из­вест­но 267 ви­дов дип­те­ро­кар­по­вых, в т. ч. 155 эн­де­ми­ков), фи­ку­сы, ра­са­ма­ла, пан­да­ну­сы, хлеб­ное де­ре­во, а так­же паль­мы, дре­во­вид­ные па­по­рот­ни­ки, бам­бу­ки. Обиль­ны лиа­ны и эпи­фи­ты. На выс. от 1300–1500 м до 2600–3000 м рас­про­стра­не­ны гор­ные веч­но­зе­лё­ные и сме­шан­ные ле­са, в них пре­об­ла­да­ют веч­но­зе­лё­ные (веч­но­зе­лё­ный дуб), ши­ро­ко­ли­ст­вен­ные (дуб, бук, каш­тан) и хвой­ные (по­до­кар­пус) по­ро­ды; вы­ше 2600–3000 м – на­гор­ное кри­во­ле­сье, за­рос­ли кус­тар­ни­ков и лу­га. В вы­со­ко­горь­ях о. Но­вая Гви­нея – веч­ные сне­га. На юго-вос­то­ке раз­ви­ты лис­то­пад­ные ле­са (тик, ака­ции, ка­зуа­ри­на на по­бе­режь­ях) и са­ван­ны (гл. обр. вто­рич­ные) с вы­со­ко­травь­ем (аланг-аланг, ди­кий са­хар­ный тро­ст­ник). На низ­ких бе­ре­гах и в усть­ях рек в зо­не при­ли­вов, осо­бен­но на вос­то­ке Су­мат­ры, на за­па­де и вос­то­ке Ка­ли­ман­та­на и в пров. Па­пуа рас­про­стра­не­ны ман­гро­вые за­рос­ли.

Тем­пы обез­ле­се­ния в И. од­ни из са­мых вы­со­ких в ми­ре (за 1990–2000 бы­ло све­де­но 14% ес­теств. ле­сов). Осн. при­чи­ны обез­ле­се­ния: ле­со­раз­ра­бот­ки, в т. ч. не­ле­галь­ные, лес­ные по­жа­ры, под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых и др. Рав­нин­ные ле­са на мно­гих ост­ро­вах, осо­бен­но на гус­то­на­се­лён­ном о. Ява, за­ме­ще­ны с.-х. угодь­я­ми и за­строй­кой.

В зоо­гео­гра­фич. от­но­ше­нии б. ч. тер­ри­то­рии И. от­но­сит­ся к Ма­лай­ской по­доб­ла­сти Ин­до-Ма­лай­ской об­лас­ти; пров. Па­пуа, Мо­лукк­ские о-ва и не­ко­то­рые из Ма­лых Зонд­ских о-вов (Ти­мор и др.) – к Па­пу­ас­ской по­доб­ла­сти Ав­ст­ра­лий­ской об­лас­ти. В И. оби­та­ют 515 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (из них 147 на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 929 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (114 – под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 745 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся (28 – под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Око­ло по­ло­ви­ны ви­дов мле­ко­пи­таю­щих и птиц – эн­де­ми­ки Ин­до­не­зии.

Для фау­ны зап. час­ти И. ти­пич­ны оран­гу­тан (Ка­ли­ман­тан, Су­мат­ра), гиб­бо­ны, тон­ко­те­лые обезь­я­ны; но­со­ро­ги – яван­ский и су­матранс­кий; ин­дий­ский слон, чеп­рач­ный та­пир (Су­мат­ра); бык бан­тенг; ма­лай­ский мед­ведь (Ка­ли­ман­тан, Су­мат­ра); су­матранс­кий тигр. Бо­га­та ор­ни­то­фау­на: хох­ла­тый крас­но­спин­ный фа­зан, пти­цы-но­со­ро­ги и др. Из пре­смы­каю­щих­ся встре­ча­ют­ся кро­ко­ди­лы – греб­ни­стый (са­мый круп­ный кро­ко­дил ми­ро­вой фау­ны, дли­на те­ла до 7 и да­же до 9 м), га­виа­ло­вый; сет­ча­тый пи­тон; на о. Ко­мо­до ох­ра­ня­ет­ся по­пу­ля­ция круп­ных ко­мод­ских ва­ра­нов. Для вост. час­ти стра­ны ха­рак­тер­ны сум­ча­тые: кус­ку­сы (рас­про­стра­не­ны до о. Су­ла­ве­си вклю­чи­тель­но), дре­вес­ные кен­гу­ру (пров. Па­пуа). На о. Су­ла­ве­си оби­та­ют эн­де­мич­ные ба­би­рус­са, аноа, су­ла­вес­ская ци­ве­та, хох­ла­тый ма­как. Бо­га­та ор­ни­то­фау­на: боль­ше­ног-ма­лео, ка­ка­ду, рай­ские пти­цы и др. Мно­го­чис­лен­ны на­се­ко­мые, осо­бен­но ба­боч­ки, от­ли­чаю­щие­ся круп­ны­ми раз­ме­ра­ми и кра­со­той ок­ра­ски. Ха­рак­тер­но обед­не­ние фау­ны с за­па­да на вос­ток.

Мо­ря, омы­ваю­щие И., ис­клю­чи­тель­но бо­га­ты био­ло­гич. ре­сур­са­ми: под­вод­ны­ми лу­га­ми, их­тио­фау­ной (св. 4000 ви­дов рыб, из них 68 под уг­ро­зой ис­чез­нове­ния); на вос­то­ке – ко­рал­ла­ми и корал­ло­вы­ми ри­фа­ми. Из круп­ных мор. жи­вот­ных встре­ча­ют­ся ка­ша­ло­ты, дю­гонь, дель­фи­ны, мор. че­ре­па­хи, аку­лы и ска­ты; мно­го мор. змей. Из рыб во­дят­ся тун­цы, меч-ры­бы, па­рус­ни­ки и др.; у бе­ре­гов – яр­ко­ок­ра­шен­ные ры­бы ко­рал­ло­вых ри­фов, иль­ные пры­гу­ны ман­гро­вых за­рос­лей и др.

Для со­хра­не­ния уни­каль­но­го био­ло­гич. раз­но­об­ра­зия эко­си­стем И. соз­да­но 956 на­зем­ных ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий об­щей пл. 23,7 млн. га, а так­же 122 мор. ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии об­щей пл. 13,5 млн. га. Нац. пар­ки Гу­нунг-Ге­де-Пан­гран­го на о. Ява, Гу­нунг-Лё­сер на о. Су­мат­ра, Ло­ре-Лин­ду и Танд­жунг-Пу­тинг на о. Су­ла­ве­си, Ко­мо­до и Си­бе­рут на од­но­им. ост­ро­вах име­ют ста­тус био­сфер­ных ре­зер­ва­тов. К вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния от­не­се­ны Да­нау-Сен­та­рум на о. Ка­ли­ман­тан, Бер­бак на о. Су­мат­ра, нац. парк Ва­сур в пров. Па­пуа. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны нац. пар­ки Ко­мо­до, Уд­жунг-Ку­лон на о. Ява, Ло­ренц на о. Но­вая Гви­нея, а так­же тро­пич. до­ж­де­вые ле­са Су­мат­ры (объ­ект вклю­ча­ет тер­ри­то­рии нац. пар­ков Гу­нунг-Лё­сер, Ке­рин­чи-Себ­лат и Бу­кит-Ба­ри­сан-Се­ла­тан). Бо­та­нич. сад в г. Бо­гор на о. Ява – один из круп­ней­ших в ми­ре. Все­мир­но из­вест­ны «Пар­ки вул­ка­нов» на о. Ява, за­по­вед­ник и ис­сле­до­ва­тель­ский центр по изу­че­нию оран­гу­та­нов на о. Ка­ли­ман­тан.

Дополнительная литература:

Стра­ны и на­ро­ды. За­ру­беж­ная Азия. Юго-Вос­точ­ная Азия. М., 1979;

Whitten T., Whitten J. Wild Indonesia. The wildlife and scenery of the Indonesian archipelago. L., 1992;

Алек­сее­ва Н. Н. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты за­ру­беж­ной Азии. М., 2000.

Автор раздела: Н. Н. Алексеева.

Население

Ин­до­не­зий­цы со­став­ля­ют 95,1% нас. стра­ны, из них го­во­ря­щие на ин­до­нез. язы­ках – 94,6%: су­матранс­кие на­ро­ды – 12,5% (ми­нанг­ка­бау – 3,7%, ачех – 1,6%, ба­та­ки – 3,7%), ни­ас­цы – 0,3%, яван­цы – 25,2%, сун­ды – 13,3%, тен­ге­ры – 0,3%, ма­дур­цы – 9,4%, ба­лий­цы – 1,8%, са­са­ки – 1,1%; банд­жа­ры Ка­ли­ман­та­на – 1,9%, дая­ки Ка­ли­ман­та­на – 1,5%, су­ла­ве­сий­ские на­ро­ды – 6,1% (бу­ги­сы – 1,8%, ма­ка­са­ры – 1,1%, го­рон­та­ло – 0,5%, мон­гон­доу – 0,5%, ми­на­хас­цы – 0,2%, то­рад­жи – 0,7%); в Вост. Ин­до­не­зии: би­ма-сум­бан­ские на­ро­ды – 1,1%, ам­бон­цы – 0,1%, ти­мор­ские на­ро­ды – 1,4% и др. Се­ве­ро­халь­ма­хер­ские на­ро­ды со­став­ля­ют 0,1%, ти­мо­ро-алор­ские на­ро­ды – 0,1%, юж­но­халь­махер­ские и за­пад­но­но­вог­ви­ней­ские на­ро­ды – 0,1%. Па­пуа­сы Нов. Гви­неи со­став­ля­ют 0,2% (в т. ч. да­ни – 0,1%). В И. жи­вут так­же ки­тай­цы (4,1%), ара­бы (0,1%), та­га­лы, хин­дия­зыч­ные груп­пы и др.

В 20 в. на­се­ле­ние И. бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лось бла­го­да­ря вы­со­кой ро­ж­дае­мо­сти (59,1 млн. чел. в 1930; 97,1 млн. в 1961; 179,2 млн. в 1990; 205,1 млн. в 2000). С кон. 20 в. уро­вень ро­ж­дае­мо­сти по­сте­пен­но сни­жа­ет­ся (19,7 ро­див­ших­ся на 1000 жит. в 2007; 21,9 в 1995–2000; 27,3 в 1985–90). С рос­том уров­ня жиз­ни и раз­ви­ти­ем сис­те­мы здра­во­охра­не­ния по­ка­за­те­ли смерт­но­сти умень­ша­ют­ся (6,25 умер­ших на 1000 жит. в 2007; 7,6 в 1995–2000; 9,3 в 1985–90). Вслед­ст­вие сни­же­ния уров­ня ро­ж­дае­мо­сти по­сте­пен­но за­мед­ля­ют­ся тем­пы ес­теств. при­рос­та на­се­ле­ния (13,4 на 1000 жит. в 2007; 17–19 в 1980-е гг.; 21–23 в 1960-е гг.). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,38 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну (2007); мла­ден­че­ская смерт­ность 32,14 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Саль­до внеш­них ми­гра­ций от­ри­ца­тель­ное (–1,27 на 1000 жит. в 2007); ми­гран­ты вы­ез­жа­ют на за­ра­бот­ки в со­сед­ние стра­ны Юго-Вост. Азии (в осн. в Ма­лай­зию и Син­га­пур), а так­же в араб. го­су­дар­ст­ва Пер­сид­ско­го зал. (ОАЭ, Ка­тар, Сау­дов­скую Ара­вию и др.). В ср. на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 100,1 муж­чи­ны. До­ля де­тей до 15 лет 28,7% (2007), лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 65,6%, лю­дей по­жи­ло­го воз­рас­та (65 лет и стар­ше) 5,7%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 70,2 го­да (муж­чи­ны – 67,7, жен­щи­ны – 72,8 го­да).

Средняя плот­ность на­се­ле­ния ок. 120 чел./км2 (2007). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны т. н. внутр. ост­ро­ва (Ява, Ма­ду­ра и Ба­ли); здесь на 7,2% тер­ри­то­рии стра­ны про­жи­ва­ет ок. 60% на­се­ле­ния И. Са­мый гус­то­на­се­лён­ный ост­ров – Ява (130,4 млн. чел., 58,0% нас. стра­ны); на о. Су­мат­ра про­жи­ва­ет 45,5 млн. чел. (20,2%), о. Су­ла­ве­си – 16,6 млн. чел. (7,4%), о. Ка­ли­ман­тан – 13,1 млн. чел. (5,8%), Ма­лых Зонд­ских о-вах – 8,7 млн. чел. (3,9%), о. Ба­ли – 3,5 млн. чел. (1,5%), о. Но­вая Гви­нея (про­вин­ции Па­пуа и Зап. Ири­ан-Джая) – 2,6 млн. чел. (1,2%), Мо­лукк­ских о-вах – 2,2 млн. чел. (ок. 1%). Ср. плот­ность на­се­ле­ния о. Ява 980 чел./км2 (в отд. рай­онах ост­ро­ва плот­ность сель­ско­го на­се­ле­ния до­сти­га­ет 3000 чел./км2), в то же вре­мя плот­ность на­се­ле­ния о. Ка­ли­ман­тан – ок. 25 чел./км2, при­над­ле­жа­щей И. зап. час­ти о. Но­вая Гви­нея – ок. 6 чел./км2. В 20 в. осу­ще­ст­в­ля­лась гос. по­ли­ти­ка т. н. транс­ми­гра­ций – це­ле­на­прав­лен­ных пе­ре­се­ле­ний жи­те­лей гус­то­на­се­лён­ных рай­онов Явы и Ма­ду­ры на Су­мат­ру, Ка­ли­ман­тан, Су­ла­ве­си, Мо­лукк­ские о-ва и Но­вую Гви­нею для ос­вое­ния но­вых с.-х. зе­мель (пер­вые мас­со­вые пе­ре­се­ле­ния про­во­ди­лись ни­дерл. ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей). С сер. 20 в. бы­ло пе­ре­се­ле­но ок. 2,5 млн. чел. (в 1-й пол. 1980-х гг. – ок. 1,5 млн. чел.). Мас­со­вые пе­ре­се­ле­ния час­то при­во­ди­ли к де­гра­да­ции зе­мель­ных и вод­ных ре­сур­сов тер­ри­то­рий ос­вое­ния, обо­ст­ре­нию эт­но­кон­фес­сио­наль­ных кон­флик­тов. С кон. 1990-х гг. гос. под­держ­ка мас­со­вых пе­ре­се­ле­ний прак­ти­че­ски пре­кра­ще­на.

До­ля гор. на­се­ле­ния (48,5% в 2006) с сер. 20 в. по­сто­ян­но по­вы­ша­ет­ся за счёт ми­гра­ции сель­ских жи­те­лей в го­ро­да. Круп­ней­шие го­ро­да (тыс. чел., 2007, с при­го­ро­да­ми): Джа­кар­та 18267,2 (центр ме­га­ло­по­ли­са Джа­бо­та­бек с нас. ок. 23 млн. чел.), Бан­дунг 5980,0, Ме­дан 4054,5, Су­ра­бая 4000,9, Па­лем­банг 2061,2, Ма­ка­сар 1719,9, Чи­ре­бон 1650,0, Джокь­я­кар­та 1566,4, Се­ма­ранг 1525,7, Бан­дар-Лам­пунг 1421,2, Ден­па­сар 1326,7, Ма­та­рам 1240,1, Су­ра­кар­та 1221,7, Те­гал 1204,1, Ма­ланг 1017,2 и др.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. 106281 тыс. чел. (2006); уро­вень без­ра­бо­ти­цы 10,5% (с учё­том скры­той без­ра­бо­ти­цы 38,7%). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на до­лю с. х-ва и ры­бо­лов­ст­ва при­хо­дит­ся 44% ра­бо­таю­щих, сфе­ры ус­луг – 38%, пром-сти – 13% (в т. ч. об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти – 12%), строи­тель­ст­ва – 5%. За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет 16,7% нас. стра­ны (2005).

Автор раздела: Н. В. Ма­зе­ин.

Религия

По офиц. дан­ным (2004–05), 86,1% нас. И. – му­суль­ма­не, 8,7% – хри­стиа­не (из них ок. 6% – про­тес­тан­ты разл. де­но­ми­на­ций), 1,8% – ин­дуи­сты; ок. 3,5% нас. И. яв­ля­ют­ся при­вер­жен­ца­ми др. кон­фес­сий или ре­лиг. групп (вклю­чая ме­ст­ные тра­диц. ве­ро­ва­ния) или не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной из кон­фес­сий или ре­лиг. групп.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во му­суль­ман ис­по­ве­ду­ют сун­низм ша­фи­ит­ско­го тол­ка; шии­та­ми яв­ля­ет­ся часть вы­ход­цев из Ин­дии и Па­ки­ста­на. Ис­лам рас­про­стра­нён в осн. на за­па­де Ин­до­не­зии.

Боль­шин­ст­во про­тес­тан­тов вхо­дит в ме­ст­ные ин­до­нез. церк­ви (пре­им. ре­фор­мат­ские и лю­те­ран­ские): в лю­те­ран­скую Хри­сти­ан­скую ба­так­скую про­тес­тант­скую цер­ковь, Хри­сти­ан­скую еван­ге­лич. цер­ковь ми­на­хас­цев, Хри­сти­ан­скую еван­ге­лич. цер­ковь Ти­мо­ра, Про­тес­тант­скую цер­ковь Ма­лу­ку, Еван­ге­лич. хри­сти­ан­скую цер­ковь в Зап. Ириа­не, Про­тес­тант­скую цер­ковь в Зап. Ин­до­не­зии, Про­тес­тант­скую цер­ковь Ниа­са, Хри­сти­ан­скую еван­ге­лич. цер­ковь ост­ро­вов Сан­ги­хе и Та­ла­уд, Хри­сти­ан­скую про­тес­тант­скую цер­ковь на Су­мат­ре, Хри­сти­ан­скую цер­ковь то­рад­жей, Хри­сти­ан­скую цер­ковь Центр. Су­ла­ве­си, Ка­ли­ман­тан­скую еван­ге­лич. цер­ковь, Хри­сти­ан­скую цер­ковь Вост. Явы. На тер­ри­то­рии И. дей­ст­ву­ют так­же об­щи­ны Хри­сти­ан­ско­го и мис­сио­нер­ско­го аль­ян­са, об­щи­ны при­вер­жен­цев Бе­тель­ской церк­ви пол­но­го Еван­ге­лия, ад­вен­ти­стов седь­мо­го дня, ме­то­ди­стов, сто­рон­ни­ков Ар­мии спа­се­ния, пя­ти­де­сят­ни­ков, мен­но­ни­тов. Име­ют­ся так­же при­хо­ды Рим­ско-ка­то­лич. церк­ви, дей­ст­ву­ет ин­до­нез. Пра­во­слав­ная мис­сия, на­хо­дя­щая­ся в юрис­дик­ции Сид­ней­ской и Ав­ст­ра­лий­ско-Но­во­зе­ланд­ской епар­хии РПЦЗ.

У ба­лий­цев, тенгеров Вост. Явы, жи­те­лей внутр. об­ла­стей Явы (ба­дуй), Ка­ли­ман­та­на (дая­ки), Су­ла­ве­си (то­раджи), Су­мат­ры (ба­та­ки) распространены смешанные индуистско-буддийские религии с элементами местных культов (см. Индонезийские синкретические культуры). Ин­ду­изм ис­по­ве­ду­ют вы­ход­цы из Юж. Азии. Сре­ди кит. на­се­ле­ния И. пре­об­ла­да­ет соб­ст­вен­но буд­дизм, а так­же кон­фу­ци­ан­ст­во и дао­сизм.

Ме­ст­ные тра­диц. ве­ро­ва­ния рас­про­стра­не­ны сре­ди ку­бу, пу­на­нов, час­ти ба­та­ков, дая­ков, то­рад­жей, час­ти па­пуа­сов.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ин­до­не­зия в древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье. Ос­тан­ки древ­ней­ших (ок. 1,6–1,8 млн. или 750–700 тыс. лет на­зад) го­ми­ни­дов – яван­ских питекантропов (Homo erectus) от­кры­ты в Сангиране и Моджокерто. На­ход­ки в Нгандонге по­зво­ля­ют за­клю­чить, что древ­ней­шие го­ми­ни­ды со­хра­ня­лись ещё ок. 110–100 или 50–30 тыс. лет на­зад и, воз­мож­но, со­су­ще­ст­во­ва­ли с че­ло­ве­ком совр. ви­да.

К древ­ней­шим па­мят­ни­кам ар­хео­ло­гии (по не­ко­то­рым оцен­кам, ок. 500 тыс. лет на­зад) от­но­сит­ся куль­ту­ра Па­чи­тан (га­леч­ные чоп­пе­ры и руч­ные ру­би­ла, уд­ли­нён­ные от­ще­пы и др.), рас­про­стра­нён­ная в центр. рай­онах о. Ява, на ост­ро­вах Фло­рес, Ти­мор, Лу­сон. Ин­вен­тарь име­ет сход­ст­во с куль­ту­ра­ми Аньят (на тер­ри­то­рии Мьян­мы), Чжоукоудань (в Сев. Ки­тае), Со­ан (Сев. Ин­до­стан). Сред­ний и верх­ний па­лео­лит пред­став­лен куль­ту­рой Сан­ги­ран (Центр. Ява) и близ­ки­ми ей ком­плек­са­ми, др. тра­ди­ция про­сле­жи­ва­ет­ся по от­ло­же­ни­ям в пе­ще­ре Ни­ах.

Ка­мен­ные ору­дия куль­ту­ры Па­чи­тан с остро­ва Ява (по П. Бел­лву­ду).

Па­мят­ни­ки ран­не­го и сред­не­го не­оли­та вклю­ча­ют в со­став куль­тур­ной общ­но­сти Хоабинь. В ма­те­риа­лах из зап. час­ти И. от­ме­че­но пре­об­ла­да­ние мак­ро­ли­тов (в т. ч. су­мат­ро­ли­ты – оваль­ные и мин­да­ле­вид­ные ру­бя­щие ору­дия), есть то­по­ры с под­шли­фо­ван­ной ра­бо­чей по­верх­но­стью и др.; в на­ход­ках из вост. час­ти боль­ше от­ще­пов, ха­рак­тер­но на­ли­чие пла­стин. На юго-за­па­де о. Су­ла­ве­си раз­ви­ва­лась куль­ту­ра Тоа­ла, ха­рак­тер­ная чер­та ко­то­рой – мик­ро­ли­тич. тех­ни­ка. Ок. 7-го тыс. до н. э. поя­ви­лась ке­ра­ми­ка, де­ко­ри­ро­ван­ная шну­ро­вым ор­на­мен­том и от­тис­ка­ми пле­те­ния.

Ке­ра­ми­ка с врез­ным ор­на­мен­том из Ка­лум­пан­га (остров Су­ла­ве­си). Поздний неолит (по Х. ван Хекерену).

В 4–3-м тыс. И. бы­ла за­се­ле­на австронезийцами. Ми­гра­ция шла с се­ве­ро-во­сто­ка: пер­во­на­чаль­но на Су­ла­ве­си, Ка­ли­ман­тан, за­тем – на Боль­шие и Ма­лые Зонд­ские о-ва и п-ов Ма­лак­ка; др. миг­ра­ци­он­ный по­ток на­пра­вил­ся в Вост. И. и да­лее в Океа­нию.

Па­мят­ни­ки раз­ви­то­го не­оли­та (3–2-е тыс.) объ­е­ди­ня­ют в куль­тур­ный ком­плекс Бан­као. В этот пе­ри­од про­дол­жалось пе­ре­се­ле­ние в ост­ров­ную часть Юго-Вост. Азии но­си­те­лей австроазиатских языков и авс­тро­не­зий­цев. На о. Су­мат­ра, в рай­оне р. Джам­би (па­мят­ник в пе­ще­ре Тьян­ко­панд­жанг), об­на­ру­же­ны сле­ды про­из-ва от­ще­пов и пла­стин. У оз. Ке­рин­чи най­ден па­мят­ник со шну­ро­вой ке­ра­ми­кой и ке­ра­ми­кой с врез­ным ор­на­мен­том. Для Явы ха­рак­тер­но на­ли­чие глад­ко­стен­ной ке­ра­ми­ки (Кен­денг­лем­бу), встре­ча­ет­ся так­же ке­ра­ми­ка со шну­ро­вым ор­на­мен­том. Тип жи­ли­ща – пря­мо­уголь­ные до­ма на сва­ях. В со­ци­аль­ной сфе­ре про­изош­ло раз­де­ле­ние функ­ций во­ж­дя и жре­ца-ша­ма­на (бе­лиа­на).

Брон­зо­вый це­ре­мо­ни­аль­ный то­пор с остро­ва Ро­ти. Позд­ний брон­зо­вый век (по Х. ван Хе­ке­ре­ну).

Брон­зо­вый век на тер­ри­то­рии И. на­чал­ся ок. сер. 2-го тыс., хо­тя на ря­де ост­ро­вов куль­ту­ра не­оли­тич. об­ли­ка су­ще­ст­во­ва­ла зна­чи­тель­но позд­нее. Как и в др. рай­онах Юго-Вост. Азии, здесь рас­про­стра­ни­лись ме­га­ли­ты, в т. ч. ка­мен­ные сту­пен­ча­тые пи­ра­ми­ды. Встре­ча­ет­ся ке­ра­ми­ка слож­ных форм. Во 2–1-м тыс. зап. авс­тро­не­зий­цы со­вер­шен­ст­во­ва­ли мо­ре­пла­ва­ние, во­ен. де­ло, об­ра­бот­ку ме­тал­ла. Раз­ви­ва­лись ир­ри­гац. ри­со­вод­ство, ре­мес­ло, тор­гов­ля, про­дол­жа­лись ми­гра­ции (за­се­ле­ние Океа­нии). Позд­ний брон­зо­вый век свя­зан с куль­ту­рой Донгшон (па­мят­ник Бан­гки­нанг на юге Су­мат­ры). В это вре­мя про­ис­хо­ди­ло рас­се­ле­ние пред­ков ма­лай­цев на п-ове Ма­лак­ка и о. Су­мат­ра, фор­ми­ро­ва­ние яван­ско­го эт­но­са. Ме­га­ли­тич. со­ору­же­ния на пла­то Па­се­мах на Су­мат­ре (ка­мен­ные бло­ки с вы­долб­лен­ны­ми уг­луб­ле­ния­ми, «ча­ны», груп­пы и ал­леи стол­бов, че­ло­ве­че­ские ста­туи, рель­е­фы и др.) не име­ют ана­ло­гий. На Су­мат­ре, Ба­ли, вос­то­ке Явы ис­сле­до­ва­ны пли­точ­ные мо­ги­лы, мн. чер­ты этих па­мят­ни­ков ука­зы­ва­ют на тес­ные свя­зи с Ин­до­ки­та­ем.

Рель­еф с из­об­ра­же­ни­ем сло­на и че­ло­ве­ка с ме­чом и ба­ра­ба­ном на спи­не с остро­ва Су­мат­ра. 1-е тыс. до н. э.

Во 2–1-м тыс. авс­тро­не­зий­цы, про­дви­га­ясь с вос­то­ка на за­пад, окон­ча­тель­но за­се­ли­ли Ма­лай­ский ар­хи­пе­лаг. Ост­ров­ная часть Юго-Вост. Азии (Су­мат­ра, Ява, Ка­ли­ман­тан) ста­ла важ­ной зо­ной меж­кон­ти­нен­таль­ных ком­му­ни­ка­ций, тор­го­вых и куль­тур­ных кон­так­тов. Воз­ник­ли про­то­го­су­дар­ст­ва-во­ж­де­ст­ва, объ­е­ди­нён­ные куль­том свя­щен­ных ре­га­лий. Ге­не­зис го­су­дар­ст­вен­но­сти на ру­бе­же но­вой эры сти­му­ли­ро­вал це­ле­на­прав­лен­ное за­им­ст­во­ва­ние ме­ст­ной эли­той инд. куль­ту­ры, пре­ж­де все­го ин­ду­из­ма и буд­диз­ма, а так­же язы­ка свя­щен­ных тек­стов – сан­ск­ри­та и др. Древ­ней­шие по­ли­тии воз­ник­ли в при­бреж­ных рай­онах: Явы – го­су­дар­ст­ва Тарума (Зап. Ява), Ка­лин­га (Центр. Ява); Вост. Ка­ли­ман­та­на – Мулавармана; Су­мат­ры – Ма­лайю, а так­же Шривиджайя, от ко­то­ро­го до нас дош­ли пер­вые письм. па­мят­ни­ки на ме­ст­ных язы­ках (683–686 н. э.). В вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Шри­ви­джайи, кон­тро­ли­ро­вав­шей мор. пу­ти ме­ж­ду Ки­та­ем и Ин­ди­ей, на­хо­ди­лись го­су­дар­ст­ва, рас­по­ло­жен­ные на вост. по­бе­ре­жье Су­мат­ры (Цзянь­би, Лам­бри), п-ове Ма­лак­ка (Ке­дах, Лан­касу­ка, Тамбралинга, Фо­ло­ань) и Зап. Яве (Сун­да). В от­ли­чие от бо­лее ран­них ма­лай­ских гос. об­ра­зо­ва­ний в Шри­вид­жайе ут­вер­дил­ся не ин­ду­изм, а буд­дизм ма­хая­ны. Её пра­ви­тель, име­но­вав­ший­ся да­пун­та хи­янг или хад­жи, об­ла­дал не толь­ко свет­ской, но и са­краль­ной вла­стью.

Автор раздела: М. Ю. Уль­я­нов.

На Яве пер­вые гос. об­ра­зо­ва­ния воз­ник­ли в центр. час­ти ост­ро­ва, где в 8 – нач. 9 вв. ут­вер­ди­лись в ка­че­ст­ве пра­вя­щих шри­вид­жай­ская ди­на­стия Шайлендра, по­кро­ви­тель­ст­во­вав­шая буд­диз­му, и яван­ская ши­ва­ит­ская ди­на­стия Санджая, соз­дав­шая в нач. 8 в. пер­вое цен­тра­ли­зо­ван­ное яван­ское гос-во Ма­та­рам (см. Матарам Ранний ), а так­же, ви­ди­мо, ещё од­на ши­ва­ит­ская ди­на­стия, ос­но­ва­тель ко­то­рой был пра­ви­те­лем кн-ва Ха­лу. Из­гна­ние ди­на­стии Шай­лен­д­ра с Явы в сер. 9 в. со­про­во­ж­да­лось вы­тес­не­ни­ем ма­лай­ско­го яз. и сан­ск­ри­та из эпи­гра­фи­ки, на сме­ну буд­диз­му при­шёл ши­ва­изм.

Пра­ви­те­ля (ра­ту) гос-ва Ма­та­рам вы­дви­га­ли из сво­ей сре­ды кня­зья-ра­ка. Пра­вив­ший в 855–882 ра­ка кн-ва Кай­ю­ван­ги по име­ни Пу Локапала в 873 при­нял ти­тул махараджи, цен­тра­ли­зо­вал раз­да­чу зе­мель и им­му­ни­те­тов. При нём де­ло­про­из­вод­ст­во бы­ло ре­ор­га­ни­зо­ва­но и ста­ло вес­тись на мед­ных таб­лич­ках (ра­нее за­пи­си на­но­си­лись на ка­мен­ные сте­лы). Во­ца­рив­ший­ся в 898 ма­ха­ра­джа Ба­ли­тунг вклю­чил в со­став Ма­та­ра­ма Вост. Яву. В 1-й пол. 10 в. при Синдокецентр го­су­дар­ст­ва был пе­ре­не­сён на вос­ток, на­ча­лась ко­ди­фи­ка­ция за­ко­нов, санскр. тек­сты пе­ре­во­ди­лись на древ­не­яван­ский яз. (ка­ви). По­сте­пен­но ос­во­ив до­ли­ну су­до­ход­ной р. Бран­тас, Ма­та­рам по­лу­чил вы­ход к мо­рю и всту­пил в со­пер­ни­че­ст­во с Шри­вид­жай­ей за ге­ге­мо­нию в ар­хи­пе­ла­ге. Вой­на ме­ж­ду ни­ми в кон. 10 – нач. 11 вв. за­кон­чи­лась по­бе­дой Шри­вид­жайи и ги­бе­лью ма­та­рам­ско­го пра­ви­те­ля. Од­на­ко в сер. 1020-х гг. в борь­бе за кон­троль над тор­го­вы­ми пу­тя­ми в Юго-Вост. Азии Шри­вид­жайя по­тер­пе­ла по­ра­же­ние от та­миль­ско­го гос-ва Чола. Вос­поль­зо­вав­шись этим, Аирлангга (из ро­да ви­це-пра­ви­те­лей о. Ба­ли) вос­ста­но­вил мо­гу­ще­ст­во Ма­та­ра­ма.

Ве­ду­щую роль в со­ци­аль­ной жиз­ни Ма­та­ра­ма иг­ра­ла зем­ле­дельч. об­щи­на (ва­нуа), управ­ляв­шая­ся ста­рей­ши­на­ми (ра­ма). Ка­ж­дый пол­но­прав­ный ява­нец, не­за­ви­си­мо от ти­ту­ла и долж­но­сти, счи­тал­ся чле­ном оп­ре­де­лён­ной об­щи­ны (анак ва­нуа). Не­зем­ле­дельч. слои (куп­цы, ре­мес­лен­ни­ки и пр.) не бы­ли пол­но­прав­ны­ми, не счи­та­лись об­щин­ни­ка­ми и объ­е­ди­ня­лись по­ня­ти­ем «по­дат­ные» (ки­ла­лан).

В 1040-х гг. Аир­ланг­га раз­де­лил Ма­та­рам ме­ж­ду сы­новь­я­ми на два цар­ст­ва – Джанг­га­ла и Панд­жа­лу, ме­ж­ду кото­ры­ми вско­ре на­ча­лась борь­ба за ге­ге­мо­нию. Панд­жа­лу, при­няв­шее впо­след­ст­вии назв. Кедири, одер­жа­ло по­бе­ду и, как ут­вер­жда­ют ис­точ­ни­ки, при ца­ре Ба­меш­ва­ре (1116–30) объ­е­ди­ни­ло Вост. Яву. При Джай­яб­хайе (1130–50-е гг.) Ке­ди­ри дос­тиг­ло сво­его рас­цве­та, раз­ви­ва­лась лит-ра («Ард­жу­на­ви­ва­ха» Пу Па­ну­лу­ха, «Бха­ра­та­юдд­ха» Пу Па­ну­лу­ха и Пу Се­да­ха и др.). В 1222 по­сле вос­ста­ния Кен Ангрока ге­ге­мо­ния пе­ре­шла к гос-ву Ту­ма­пель (др. назв. Сингасари. Ке­ди­рий­ская ди­на­стия про­дол­жа­ла управ­лять свои­ми зем­ля­ми на усло­ви­ях вас­са­ли­те­та. В 1254 со­пра­ви­те­лем, а в 1268 еди­но­лич­ным пра­ви­те­лем Син­га­са­ри стал Кертанэгара. Он вёл ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, под­чи­нил, по­ми­мо Явы, ост­ро­ва Ма­ду­ра, Ба­ли, Ма­лайю и, воз­мож­но, не­ко­то­рые др. тер­ри­то­рии. В 1292 Кер­та­на­га­ра был убит вос­став­шим ца­рём Ке­ди­ри Джая­кат­ван­гом, ко­то­рый стал пра­ви­те­лем Вост. Явы. В 1293 ук­рыв­ший­ся на Ма­ду­ре зять Кер­та­на­га­ры – ра­ден (принц) Виджаяс по­мо­щью монг.-кит. экс­пе­диц. кор­пу­са от­вое­вал пре­стол, а за­тем вы­тес­нил с Явы не­дав­них со­юз­ни­ков и, при­няв имя Кер­та­рад­жа­са Джая­вард­ха­на, стал ос­но­ва­те­лем и пра­ви­те­лем но­во­го гос-ва Маджалахит. При нём и его сы­не и пре­ем­ни­ке Джая­на­га­ре в стра­не про­изош­ло неск. вос­ста­ний. По­ло­же­ние ста­би­ли­зи­ро­ва­лось по­сле то­го, как в 1331 выс­шим са­нов­ни­ком (ма­па­ти­хом) стал Гаджа Мада, пре­бы­вав­ший на этом по­сту до 1364, сна­ча­ла при внуч­ке Кер­та­на­га­ры – Триб­ху­ва­не (1329–51; пра­ви­ла от име­ни сво­ей при­няв­шей мо­на­ше­ст­во ма­те­ри Гай­ят­ри), а за­тем при её сы­не Хаям Вуруке (1351–89). На­ча­лась тер­ри­то­ри­аль­ная экс­пан­сия, це­лью ко­то­рой бы­ло объ­е­ди­не­ние Нусантары («Внеш­ние ост­ро­ва» – по от­но­ше­нию к Яве) под вла­стью Явы. Мад­жа­па­хит под­чи­нил ост­ро­ва Ба­ли и Сум­ба­ва, ряд об­лас­тей Ка­ли­ман­та­на, Су­ла­ве­си, п-ова Ма­лак­ка, а так­же Центр. и Юж. Су­мат­ры, где во­ца­рил­ся яван­ский став­лен­ник Адить­я­вар­ман, и др.

В 13–14 вв. цен­тра­ми раз­ви­тия ма­лай­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти и куль­ту­ры ста­но­вят­ся Ма­лайю и кн-во П асей на Су­мат­ре. Ин­дуи­зи­ро­ван­ные го­су­дар­ст­ва су­ще­ст­во­ва­ли так­же на ост­ро­вах Су­ла­ве­си, Ка­ли­ман­тан, Ба­ли.

В 14 в. эко­но­мич. и по­ли­тич. си­туа­ция на Яве из­ме­ни­лась. Раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний при­ве­ло к по­сте­пен­но­му рас­па­ду об­щи­ны. Ис­чез­ло по­ня­тие анак ва­нуа, вы­де­ли­лось при­ви­ле­ги­ров. со­сло­вие панд­жи, сфор­ми­ро­ва­лись слои круп­ных зем­ле­вла­дель­цев – хан­ден («бла­го­род­ные», «знат­ные») и аку­ву («вла­дель­цы зам­ков»), ря­до­вых кре­сть­ян (ра­ма, тха­ни, са­ме и др.) и за­ви­си­мых (ка­ву­ла, бхер­тья).

В 15 в. в Ну­сан­та­ре и на Яве уси­ли­лись цен­тро­беж­ные тен­ден­ции. Мад­жа­па­хит дол­гое вре­мя бо­рол­ся с коа­ли­ци­ей му­сульм. го­су­дарств сев. по­бе­ре­жья Явы (Демак, Гре­сик и др.), но по­тер­пел по­ра­же­ние (с 1530-х гг. в ис­точ­ни­ках бо­лее не упо­ми­на­ет­ся). Мад­жа­па­хит­ская знать эмиг­ри­ро­ва­ла на Ба­ли, где древ­не­яван­ский яз. сме­нил ба­лий­ский в ка­че­ст­ве ли­те­ра­тур­но­го. На не­боль­ших ост­ро­вах близ о. Халь­махе­ра воз­ник­ли му­сульм. сул­та­на­ты Тидоре и Тернате с па­пуа­соя­зыч­ным на­се­ле­ни­ем, су­мев­шие под­чи­нить бо­га­тые пря­но­стя­ми ост­ро­ва Вост. Ин­до­не­зии.

С кон. 13 в. в при­мор­ских об­лас­тях, тес­но свя­зан­ных с му­сульм. Ин­ди­ей и ара­бо-перс. ми­ром, на­чал рас­про­стра­нять­ся ис­лам, к 17 в. по­сте­пен­но вы­тес­нив­ший ин­ду­изм и буд­дизм.

Ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од (16 в. – 1945). В 1511 пор­ту­галь­цы за­хва­ти­ли Ма­лак­ку, в 1512 поя­ви­лись на Мо­лукк­ских о-вах и ус­та­но­ви­ли кон­троль над вы­во­зом пря­но­стей, а за­тем над тор­го­вы­ми пу­тя­ми в И. В 1521 с ут­вер­жде­ни­ем пор­ту­галь­цев в кн-ве Па­сей на Сев. Су­мат­ре воз­ник сул­та­нат Аче, ко­то­рый до­бил­ся кон­тро­ля над Ма­лакк­ским прол. Осо­бен­но уси­лил­ся Аче при сул­та­не Искандаре Муда. К 1575 борь­ба ме­ж­ду кня­же­ст­ва­ми, на ко­то­рые рас­пал­ся Мад­жа­па­хит, за­вер­ши­лась объ­е­ди­не­ни­ем большей час­ти Центр. и Вост. Явы в гос-во Ма­та­рам (см. Матарам Поздний). Рас­цвет Ма­та­ра­ма при­шёл­ся на го­ды прав­ле­ния сул­та­на Агунга. С 1596 на­ча­лось про­ник­но­ве­ние в И. ни­дер­ланд­цев. Гл. ору­ди­ем их экс­пан­сии ста­ла ос­но­ван­ная в 1602 объ­е­ди­нён­ная Ни­дерл. Ост-Инд­ская ком­па­ния (НОИК), вы­тес­нив­шая из И. пор­ту­галь­цев и по­пы­тав­ших­ся за­кре­пить­ся в ар­хи­пе­ла­ге в нач. 17 в. анг­ли­чан. Опор­ным пунк­том НОИК ста­ла Ба­та­вия (ны­не Джакарта), ос­но­ван­ная в 1619 ген.-гу­бер­на­то­ром Я. П. Куном. В ре­зуль­та­те трёх т. н. мо­лукк­ских войн (1635–38, 1650–56, 1679–83) и по Бон­гай­ско­му до­го­во­ру (1667) с сул­та­на­том Гова на Су­ла­ве­си НОИК до­би­лась тор­го­вой мо­но­по­лии на ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га. В 1677, вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем кн-ва Бантам (Бан­тен) и гос-ва Ма­та­рам, НОИК при­сту­пи­ла к тер­ри­то­ри­аль­ным за­хва­там на Яве. В 1684 Бан­там при­зна­ло вер­хо­вен­ст­во НОИК, а в хо­де Яванских династических войн НОИК рас­про­стра­ни­ла свою власть на всю Яву. Тер­ри­то­рии Ма­та­ра­ма в центр. час­ти Явы, раз­де­лён­ные на кн-ва Суракарта и Джокьякарта, ста­ли вас­са­ла­ми ком­па­нии. Ин­до­не­зий­цы ока­зы­ва­ли со­про­тив­ле­ние ко­ло­ни­за­то­рам. Ан­ти­ко­ло­ни­аль­ная борь­ба пе­ре­пле­та­лась с ан­ти­фео­даль­ны­ми вы­сту­п­ле­ния­ми и усо­би­ца­ми в пра­вя­щих до­мах: вос­ста­ния сул­та­на Ха­са­нуд­ди­на в Ма­ка­са­ре (1666–1667), Трунаджая (1674–79), Сурапати и его сы­но­вей (1685–1719) на Яве. В 17–18 вв. сло­жи­лась сис­те­ма ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния И. Ком­па­ния кон­тро­ли­ро­ва­ла стра­ну че­рез преж­них феод. вла­де­те­лей (име­но­ва­лись ре­ген­та­ми), ус­та­но­ви­ла тор­го­вую мо­но­по­лию, на­ту­раль­ный на­лог (кон­тин­гент) в поль­зу ком­па­нии, вве­ла сис­те­му при­ну­дит. по­ста­вок (ле­ве­рен­сий) тра­диц. с.-х. куль­тур, на­силь­ст­вен­но вне­дря­ла но­вые куль­ту­ры (гл. обр. ко­фе), поль­зо­вав­шие­ся спро­сом на ми­ро­вом рын­ке. В ос­но­ве сис­те­мы ни­дерл. ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства в И. ле­жа­ла гос.-кре­по­ст­нич. экс­плуа­та­ция ме­ст­но­го на­се­ле­ния при со­хра­не­нии тра­диц. струк­ту­ры ме­ст­но­го об­ще­ст­ва.

В 18 в. на­чал­ся упа­док НОИК, свя­зан­ный пре­ж­де все­го с ос­лаб­ле­ни­ем ме­ж­ду­нар. по­зи­ций Ни­дер­лан­дов. В ре­зуль­тате анг­ло-голл. вой­ны 1780–84 НОИК по­те­ря­ла фак­то­рии на зап. бе­ре­гу Су­мат­ры и свой осн. опор­ный пункт в этом рай­оне – Па­данг. Мор. бло­ка­да, ус­та­нов­лен­ная анг­ли­ча­на­ми, пре­рва­ла связь И. с Ев­ро­пой и при­ве­ла к воз­ник­но­ве­нию у ком­па­нии боль­шой за­дол­жен­но­сти. По­сле под­чи­не­ния Ни­дер­лан­дов Фран­ци­ей в 1795 их ко­ло­нии ста­ли объ­ек­том анг­ло-франц. со­пер­ни­че­ст­ва, что ус­ко­ри­ло крах НОИК. В 1799 она бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, управ­ле­ние И. пе­ре­шло к про­фран­цуз­ско­му ни­дерл. пра­ви­тель­ст­ву. В 1807–11 ген.-гу­бер­на­то­ром Нидерландской Индии был Х. В. Данделс. В 1811 И. за­хва­ти­ли анг­ли­ча­не. Брит. гу­бер­на­тор Т. С. Рафлс (1811–16) пы­тал­ся про­вес­ти на Яве ре­фор­мы фрит­ре­дер­ско­го ха­рак­те­ра (от­ме­на при­ну­дит. по­ста­вок, вве­де­ние зе­мель­но­го де­неж­но­го на­ло­га, по­ощ­ре­ние ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва и тор­гов­ли, ре­ор­га­ни­за­ция су­деб­ной сис­те­мы). По со­гла­ше­нию 1814 Ве­ли­ко­бри­та­ния воз­вра­ти­ла И. Ни­дер­лан­дам (1816), что бы­ло под­твер­жде­но Лон­дон­ским до­го­во­ром от 17.3.1824.

Н. Пи­не­ман. «Пред­став­ле­ние прин­ца Ди­по­не­го­ро ге­не­ра­лу де Ко­ку». 1830. Го­су­дар­ст­вен­ный му­зей (Ам­стер­дам).

Вос­ста­нов­ле­ние ни­дерл. гос­под­ства, со­про­во­ж­дав­шее­ся уси­ле­ни­ем экс­плуа­та­ции и на­жи­мом на пра­вя­щие слои, вы­зва­ло мощ­ное ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное вос­ста­ние – Яван­скую вой­ну (1825–30) под рук. Дипонегоро. Це­ной ог­ром­ных уси­лий ко­ло­ни­аль­ным вла­стям уда­лось по­да­вить вос­ста­ние, вновь взять под свой кон­троль Мо­лукк­ские о-ва, Па­лем­банг (Су­мат­ра), Юж. Су­ла­ве­си. Зап. Су­мат­ра бы­ла по­ко­ре­на в хо­де дли­тель­ной Падри войны (1821–37).

В 1830 вве­де­на «система принудительных культур», ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла за­ме­ну зе­мель­но­го на­ло­га раз­ве­де­ни­ем экс­порт­ных куль­тур (ко­фе, са­хар-тро­ст­ник, ин­ди­го, та­бак и др.) и их про­да­жу ад­ми­ни­ст­ра­ции по низ­ким фик­си­ро­ван­ным це­нам, а так­же ра­бо­ту на пред­при­яти­ях по пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­тов. Жес­то­кая экс­плуа­та­ция де­фор­ми­ро­ва­ла со­ци­аль­ную и эко­но­мич. струк­ту­ру яван­ской де­рев­ни, об­рек­ла кре­сть­ян на об­ни­ща­ние и окон­ча­тель­но пре­вра­ти­ла фео­да­лов в чи­нов­ни­ков ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции. Уси­ли­лись по­зи­ции кит. по­сред­ни­ков – тор­гов­цев и рос­тов­щи­ков. Дос­туп ча­ст­но­му ка­пи­та­лу, вклю­чая ни­дер­ланд­ский, в И. был за­крыт.

По т. н. Аг­рар­но­му за­ко­ну и Са­хар­но­му за­ко­ну 1870 б. ч. зе­мель в И., за ис­клю­че­ни­ем т. н. ча­ст­ных, пе­ре­шла в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва и ста­ла сда­вать­ся в арен­ду отд. ли­цам и ком­па­ни­ям по льгот­ным це­нам. За кре­сть­я­на­ми при­зна­ва­лось пра­во на­след­ст­вен­но­го вла­де­ния при ус­ло­вии уп­ла­ты зе­мель­но­го на­ло­га. Бы­ли сни­же­ны та­мо­жен­ные по­шли­ны. В кон. 19 в. ни­дерл. пра­ви­тель­ст­во на­ча­ло про­во­дить в И. по­ли­ти­ку «от­кры­тых две­рей», бла­го­да­ря че­му в стра­ну уст­ре­мил­ся ча­ст­ный иностр. ка­пи­тал. Воз­ник­ли ак­цио­нер­ные об­ще­ст­ва и ком­па­нии, объ­е­ди­няв­шие­ся в син­ди­ка­ты, в осн. в гор­но­до­бы­ваю­щей пром-сти и план­тац. хо­зяй­ст­ве. В нач. 20 в. в И. бы­ла соз­да­на круп­ней­шая анг­ло-ни­дерл. неф­тя­ная мо­но­по­лия «Royal Dutch Shell». Раз­ви­тие то­вар­но-де­неж­ных от­но­ше­ний в со­че­та­нии с аг­рар­ным пе­ре­на­се­ле­ни­ем ве­ло к обез­зе­ме­ли­ва­нию и пау­пе­ри­за­ции кре­сть­ян­ст­ва, ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла ка­баль­ная арен­да при со­хра­не­нии по­лу­фео­даль­ных от­но­ше­ний в де­рев­не. На иностр. пред­при­яти­ях по­сте­пен­но скла­ды­вал­ся ин­до­нез. пром. про­ле­та­ри­ат, ко­то­рый кон­цен­три­ро­вал­ся на Яве (в Ба­та­вии, Се­ма­ран­ге и Су­ра­бае) и на неф­тя­ных про­мыс­лах Ну­сан­та­ры (Су­мат­ра и Ка­ли­ман­тан). Сла­бая нац. бур­жуа­зия, фор­ми­ро­вав­шая­ся с нач. 20 в. из чис­ла вла­дель­цев мел­ких ма­ну­фак­тур и кус­тар­но-ре­мес­лен­ных мас­тер­ских, столк­ну­лась с кон­ку­рен­ци­ей ни­дерл. и ком­пра­дор­ско­го кит. ка­пи­та­ла.

В кон. 19 – нач. 20 вв. про­дол­жа­лось за­вое­ва­ние Ни­дер­лан­да­ми со­хра­няв­ших не­за­ви­си­мость тер­ри­то­рий Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га. Упор­ное со­про­тив­ле­ние ко­ло­ни­за­то­рам в 1873–1913 ока­зал сул­та­нат Аче (см. Ачехская война). В 1894 Ни­дер­лан­ды под­чи­ни­ли се­бе о. Лом­бок, в 1906 – о. Ба­ли. К 1913 окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лись гра­ни­цы Ни­дерл. Ин­дии. Преж­ние до­го­во­ры бы­ли за­ме­не­ны «Крат­ким за­яв­ле­ни­ем», по ко­то­ро­му ме­ст­ные кня­зья и во­ж­ди при­зна­ли су­ве­рени­тет ни­дерл. ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции и обя­за­лись бес­пре­ко­слов­но вы­пол­нять все её рас­по­ря­же­ния. Рез­кое па­де­ние жиз­нен­но­го уров­ня кре­сть­ян­ст­ва, по­треб­ность адм. ор­га­нов и иностр. пред­при­ятий в слу­жа­щих из ме­ст­но­го на­се­ле­ния, а так­же стрем­ле­ние сгла­дить про­ти­во­ре­чия ко­ло­ни­аль­но­го об­ще­ст­ва ста­ли при­чи­ной вве­де­ния «Этического курса», со­дей­ст­во­вав­ше­го раз­ви­тию об­ра­зо­ва­ния и здра­во­охра­не­ния и по­яв­ле­нию про­слой­ки но­вой ме­ст­ной ин­тел­ли­ген­ции.

С нач. 20 в. шло фор­ми­ро­ва­ние еди­ной ин­до­нез. на­ции, че­му в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ли фак­ти­че­ски мо­но­кон­фес­сио­наль­ный со­став на­се­ле­ния ар­хи­пе­ла­га (90% про­жи­вав­ших в И. бы­ли му­суль­ма­на­ми) и пре­вра­ще­ние ма­лай­ско­го яз. в язык меж­на­цио­наль­но­го об­ще­ния. Оп­ре­де­лён­ное влия­ние на раз­ви­тие этих про­цес­сов ока­за­ли нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния в Азии. В 1908 ни­дерл. и ин­до­нез. слу­жа­щие и ра­бо­чие сфор­ми­ро­ва­ли в Се­ма­ран­ге пер­вый проф­со­юз. Дея­тель­ность ин­до­нез. про­све­ти­те­лей кон. 19 – нач. 20 вв. (Р. А.Картини и др.) спо­соб­ст­во­ва­ла ста­нов­ле­нию ин­до­нез. нац. са­мо­соз­на­ния. В мае 1908 под рук. ли­бе­ра­лов ра­де­на Су­то­мо, Ва­хи­ди­на Су­ди­ро­ху­со­до и Чокроаминото бы­ла соз­да­на нац. орг-ция «Буди Утомо», но­сив­шая куль­тур­но-про­све­ти­тель­ный ха­рак­тер. Воз­ник­ший в 1911 на Яве «Со­юз ис­лам­ских тор­гов­цев» пре­вра­тил­ся в 1912 в мас­со­вую орг-цию «Сарекат ислам». Во­прос о не­за­ви­си­мо­сти И. впер­вые по­ста­ви­ла Ин­дий­ская пар­тия, соз­дан­ная в 1912 т. н. ин­до­ев­ро­пей­ца­ми, или ин­до (ли­ца, ро­ж­дён­ные в сме­шан­ных бра­ках ев­ро­пей­цев с ин­до­не­зий­ка­ми).

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны , вы­звав­шей ухуд­ше­ние по­ло­же­ния на­се­ле­ния И., про­изош­ла ра­ди­ка­ли­за­ция «Са­ре­кат ис­ла­ма», че­му спо­соб­ст­во­ва­ло ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций нац. бур­жуа­зии и мас­со­вые кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния. Ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция по­шла на не­ко­то­рые ус­туп­ки, объ­я­вив вы­бо­ры в му­ни­ци­паль­ные со­ве­ты и по­обе­щав сфор­ми­ро­вать фольк­сра­ад (Нар. со­вет – со­ве­щат. ор­ган при ген.-гу­бер­на­то­ре). По­сле вой­ны, в оп­ре­де­лён­ной сте­пе­ни под влия­ни­ем Октябрьской революции 1917 в Рос­сии, про­изо­шёл подъ­ём нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Ле­вые по­ли­тич. си­лы И. объ­е­ди­ни­лись во­круг соз­дан­но­го ещё в 1914 Ин­дий­ско­го со­ци­ал-де­мо­кра­тич. сою­за (ИСДФ), ко­то­рый в 1917 во­шёл в «Са­ре­кат ис­лам». В 1918 со­сто­ял­ся 3-й нац. кон­гресс «Са­ре­кат ис­ла­ма», ко­то­рый по­тре­бо­вал для И. са­мо­управ­ле­ния. С ло­зун­гом не­за­ви­си­мо­сти стра­ны вы­сту­пи­ла соз­дан­ная в 1919 Нац. ин­дий­ская пар­тия, ко­то­рую воз­глав­лял Суварди Сурьянинграт. Воз­ник­ло мас­со­вое ор­га­ни­зо­ван­ное ра­бо­чее дви­же­ние, в 1919 – об­ще­на­цио­наль­ный проф­со­юз­ный центр. Од­но­вре­мен­но на­рас­та­ли про­ти­во­ре­чия внут­ри «Са­ре­кат ис­ла­ма», где об­ра­зо­ва­лось уме­рен­ное кры­ло во гла­ве с Агус Са­ли­мом и Аб­дул Муи­сом, вы­ра­жав­шее ин­те­ре­сы нац. бур­жуа­зии. 23.5.1920 ос­но­ва­на Коммунистическая партия Индонезии (КПИ), ко­то­рая из-за идео­ло­гич. про­ти­во­ре­чий вы­шла в 1923 из «Са­ре­кат ис­ла­ма» и в 1924 об­ра­зо­ва­ла орг-цию «Са­ре­кат ракь­ят» (Со­юз на­ро­да). В нач. 1920-х гг. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось за­бас­то­воч­ное дви­же­ние. В об­ста­нов­ке уси­ли­вав­ших­ся ре­прес­сий ко­ло­ни­аль­ных вла­стей и рас­ко­ла нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния в но­яб. 1926 в Ба­та­вии и в зап. рай­онах Явы, а в янв. 1927 на за­па­де Су­мат­ры про­изош­ли воо­руж. вос­ста­ния под ру­ко­во­дством КПИ. По­сле их по­дав­ле­ния ком­пар­тия и проф­сою­зы в И. бы­ли за­пре­ще­ны.

В пе­ри­од ме­ж­ду 1-й и 2-й ми­ро­вы­ми вой­на­ми в И. уси­лил­ся при­ток иностр. ка­пи­та­ла. В до­бы­ваю­щей пром-сти и план­тац. хо­зяй­ст­ве был соз­дан мощ­ный иностр. сек­тор. К кон. 1930-х гг. на до­лю И. при­хо­ди­лось 9/10 ми­ро­во­го экс­пор­та хин­ной ко­ры, 1/3 кау­чу­ка, коп­ры и паль­мо­во­го мас­ла, 1/5 чая и оло­ва и 1/10 са­ха­ра. Эко­но­ми­ка стра­ны бы­ла по­став­ле­на в за­ви­си­мость от конъ­юнк­ту­ры ми­ро­во­го рын­ка. Ми­ро­вой эко­но­мич. кри­зис 1929–1933 при­вёл к сни­же­нию спро­са на ин­до­нез. экс­порт­ную про­дук­цию, со­кра­ще­нию план­тац. про­из-ва и за­кры­тию мн. пред­при­ятий (из 178 са­хар­ных за­во­дов бы­ло за­кры­то 140, про­из-во са­ха­ра со­кра­ти­лось поч­ти в 6 раз), стал при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния мас­со­вой без­ра­бо­ти­цы и ухуд­ше­ния по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния.

По­сле раз­гро­ма КПИ ру­ко­во­дство нац. дви­же­ни­ем пе­ре­шло к де­мо­кра­там. Встал на ре­во­люц. по­зи­ции «Пер­хим­пу­нан Ин­до­не­сиа» (Ин­до­нез. со­юз) во гла­ве с М. Хаттой, соз­дан­ный сту­ден­та­ми-ин­до­не­зий­ца­ми в Ни­дер­лан­дах. В 1927 инж. Сукарно ос­но­вал в Бан­дун­ге Национальную партию Индонезии, це­лью ко­то­рой ста­ло дос­ти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти. В 1929 Су­кар­но и ряд его со­рат­ников бы­ли аре­сто­ва­ны по об­ви­не­нию в под­го­тов­ке воо­руж. вос­ста­ния. В 1930 Нац. пар­тия объ­я­ви­ла о са­мо­рос­пус­ке, но уже в 1931 воз­ро­ди­лась под назв. Пар­тия Ин­до­не­зии («Пар­тин­до»). Ожи­ви­лось ра­бо­чее и кре­сть­ян­ское дви­же­ние (вос­ста­ние во­ен. мо­ря­ков на бро­не­нос­це «Семь про­вин­ций» в 1933). В 1933 Су­кар­но в сво­ей ра­бо­те «За сво­бод­ную Ин­до­не­зию» сфор­му­ли­ро­вал осн. прин­ци­пы мархаэнизма, став­ше­го идео­ло­ги­ей ин­до­нез. на­цио­на­лиз­ма. Не­же­ла­ние ни­дерл. вла­стей ид­ти на ус­туп­ки нац. дви­же­нию вы­зва­ло оп­по­зи­цию да­же ло­яль­но на­стро­ен­ных ин­до­нез. пар­тий и ор­га­ни­за­ций. В 1937 бы­ли соз­да­ны ле­вая нац. пар­тия «Ге­ра­кан ракь­ят Ин­до­не­сиа» (сокр. – «Ге­рин­до»; Дви­же­ние ин­до­нез. на­ро­да), а в 1939 – «Га­бун­ган по­ли­тик Ин­до­не­сиа» (ГАПИ; Ин­до­нез. по­ли­тич. со­юз), тре­бо­вав­шие внутр. са­мо­управ­ле­ния, со­зы­ва пар­ла­мен­та и пре­дос­тав­ле­ния ин­до­нез. на­ро­ду ши­ро­ких де­мо­кра­тич. прав. В то же вре­мя при уси­ле­нии в мет­ро­по­лии уг­ро­зы фа­шиз­ма, свя­зан­ной с дея­тель­но­стью пар­тии А. А. Муссерта, сре­ди про­жи­вав­ших в И. ни­дер­ланд­цев в 1937 воз­ник­ли фа­ши­ст­ский со­юз НИФО и Фа­ши­ст­ская уния.

С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны ре­ги­он Юго-Вост. Азии ока­зал­ся в сфе­ре экс­пан­сио­ни­ст­ских ин­те­ре­сов Япо­нии. С 1940 То­кио на­чал на­стой­чи­во тре­бо­вать рас­ши­ре­ния ин­до­нез. по­ста­вок в Япо­нию. По­сле ок­ку­па­ции Ни­дер­лан­дов гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей в Лон­до­не бы­ло сфор­ми­ро­ва­но ни­дерл. эмиг­рант­ское пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое в сво­ей дея­тель­но­сти опи­ра­лось на ко­ло­нии. Оно за­клю­чи­ло со­юз с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и в дек. 1941 объ­я­ви­ло вой­ну Япо­нии. 10.1.1942 япон. мор. де­сант вы­са­дил­ся на вост. по­бе­ре­жье Ка­ли­ман­та­на, а воз­душ­ный – на се­ве­ре Су­ла­ве­си. 9.3.1942 ни­дерл. ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция в И. под­пи­са­ла акт о ка­пи­ту­ля­ции. В И. был ус­та­нов­лен япон. ок­ку­пац. ре­жим, рас­пу­ще­ны все по­ли­тич. пар­тии и ор­га­ни­за­ции. Толь­ко в 1943 япон­цы раз­ре­ши­ли соз­да­ние двух по­ли­тич. ор­га­ни­за­ций: «Пу­сат те­на­га ракь­ят» (сокр. – «Пу­те­ра»; Центр нар. сил) во гла­ве с ос­во­бо­ж­дён­ны­ми из за­клю­че­ния Су­кар­но и М. Хат­той и «Пем­бе­ла та­нах аир» (сокр. – Пета; Доб­ро­вольч. ар­мия за­щит­ни­ков оте­че­ст­ва) с ин­до­не­зий­ца­ми на ру­ко­во­дя­щих долж­но­стях. Антияпонское движение сопротивления при­ня­ло в И. фор­му кре­сть­ян­ских вос­ста­ний (про­изош­ли на Яве, Су­мат­ре и Су­ла­ве­си); бы­ли соз­да­ны под­поль­ные ор­га­ни­за­ции, ве­ду­щую роль в ко­то­рых иг­ра­ли ле­вые на­цио­на­ли­сты и ком­му­ни­сты. В мар­те 1945 в ус­ло­ви­ях на­зре­вав­ше­го во­ен. по­ра­же­ния япон­цы по­шли на ус­туп­ки в во­про­се о су­ве­ре­ните­те И. и раз­ре­ши­ли соз­да­ние К-та по изу­че­нию во­про­са о не­за­ви­си­мо­сти (БПКИ). 1.6.1945 на за­се­да­нии БПКИ в про­грамм­ной ре­чи «Ро­ж­де­ние Пан­ча си­ла» (см. «Панча сила») Су­кар­но сфор­му­ли­ро­вал пять прин­ци­пов не­за­ви­си­мо­сти стра­ны: на­цио­на­лизм, ин­тер­на­цио­на­лизм, де­мо­кра­тия, со­ци­аль­ная спра­вед­ли­вость, ве­ро­тер­пи­мая ре­ли­ги­оз­ность. Они ста­ли плат­фор­мой объ­е­ди­не­ния всех пат­рио­тич. сил И. 7.8.1945 БПКИ был пре­об­ра­зо­ван в Ко­мис­сию по под­го­тов­ке не­за­ви­си­мо­сти, ко­то­рую воз­гла­вил Су­кар­но. 17.8.1945 по­сле ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии он вы­сту­пил с Дек­ла­ра­ци­ей не­за­ви­си­мо­сти, на­ча­лась Августовская индонезийская революция 1945.

Не­за­ви­си­мая Ин­до­не­зия. 18.8.1945 бы­ла при­ня­та кон­сти­ту­ция, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой И. бы­ла объ­яв­ле­на пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­кой (пре­зи­ден­том из­бран Су­кар­но, ви­це-пре­зи­ден­том – М. Хат­та). Ни­дер­лан­ды и Ве­ли­ко­бри­та­ния не при­зна­ли не­за­ви­си­мое ин­до­нез. гос-во и в сент. 1945 вы­са­ди­ли на его тер­ри­то­рии свои вой­ска. В янв. 1946 пра­ви­тель­ст­во Су­кар­но бы­ло вы­ну­ж­де­но пе­ре­ехать из Джа­кар­ты в Джокь­я­кар­ту, ко­то­рая на вре­мя ста­ла сто­ли­цей И. В стра­не раз­вер­ну­лось мощ­ное ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное дви­же­ние (см. Нидерландско-индонезийская война). В то же вре­мя обо­ст­ри­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду разл. по­ли­тич. груп­пи­ров­ка­ми. В 1948 на Вост. Яве вой­ска, на­хо­див­шие­ся под влия­ни­ем ком­му­ни­стов, вы­сту­пи­ли про­тив пра­ви­тель­ст­ва Су­кар­но (Мадиунские события). Ан­ти­ко­ло­ни­аль­ная вой­на за­вер­ши­лась под­пи­са­ни­ем в Гаа­ге в но­яб. 1949 со­гла­ше­ния о при­зна­нии Ни­дер­лан­да­ми су­ве­ре­ни­те­та Со­еди­нён­ных Шта­тов Ин­до­не­зии под эги­дой ни­дерл. ко­ро­ны в со­ста­ве Ни­дерл.-ин­до­нез. сою­за. К авг. 1950 И. ста­ла уни­тар­ным гос-вом и по кон­сти­ту­ции то­го же го­да – пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­кой. На пер­вых пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в 1955 боль­шин­ст­во го­лосов по­лу­чи­ли Нац. пар­тия, му­сульм. пар­тии Ма­шу­ми и «Нахдатул улама» и КПИ. От­сут­ст­вие опы­та пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии, раз­рас­та­ние бю­ро­кра­тич. ап­па­ра­та, час­тая сме­на ка­би­не­тов ста­ли при­чи­ной раз­оча­ро­ва­ния на­се­ле­ния в пар­ла­мент­ской сис­те­ме. В 1956–1957 ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись се­па­ра­ти­ст­ские вы­сту­п­ле­ния на Су­мат­ре и Су­ла­ве­си, воз­глав­ляе­мые ме­ст­ны­ми вое­на­чаль­ни­ка­ми. Од­на­ко они не бы­ли под­дер­жа­ны ар­ми­ей. Внут­ри­по­ли­тич. кри­зис дал тол­чок ре­фор­ми­ро­ва­нию по­ли­тич. сис­те­мы И. В 1957 Су­кар­но вы­сту­пил с кон­цеп­ци­ей «направляемой демократии», ко­то­рая бы­ла пре­тво­ре­на в жизнь к 1959, ко­гда стра­на вер­ну­лась к Кон­сти­ту­ции 1945, пре­ду­смат­ри­вав­шей на­де­ле­ние пре­зи­ден­та ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми.

Пре­зи­дент Егип­та Г. А. На­сер (сле­ва), пре­зи­дент Ин­до­не­зии Су­кар­но (в цен­т­ре) и пре­мь­ер-ми­нистр Ин­дии Д. Не­ру. Нью-Йорк. 29. 9.1960.

Пра­ви­тель­ст­во не­за­ви­си­мой И. за­яви­ло о при­вер­жен­но­сти ак­тив­ной и не­за­ви­си­мой внеш­ней по­ли­ти­ке, не­при­со­еди­не­нии к во­ен.-по­ли­тич. бло­кам и под­держ­ке ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. и ан­ти­ко­ло­ни­аль­ной борь­бы. И. ста­ла од­ним из ини­циа­то­ров со­зы­ва Бандунгской конференции 1955, на ко­то­рой бы­ли вы­ра­бо­та­ны прин­ци­пы мир­но­го со­су­ще­ст­во­ва­ния и со­труд­ни­че­ст­ва го­су­дарств с разл. со­ци­аль­ным стро­ем. Ус­пеш­но раз­ви­ва­лись от­но­ше­ния И. с со­циа­ли­стич. стра­на­ми. На­чи­ная с 1956 Су­кар­но че­ты­ре­ж­ды по­се­тил СССР, ко­то­рый ока­зал И. боль­шую по­мощь в мо­дер­ни­за­ции во­о­руж. сил, строи­тель­ст­ве ря­да пром. пред­при­ятий, под­дер­жал в борь­бе за ос­во­бо­ж­де­ние зап. час­ти о. Но­вая Гви­нея (Зап. Ири­ан), ко­то­рая удер­жи­ва­лась Ни­дер­лан­да­ми. Ох­ла­ж­де­ние сов.-ин­до­нез. от­но­ше­ний про­изош­ло в 1963–64 в свя­зи с уси­ле­ни­ем про­ки­тай­ской ори­ен­та­ции по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва Су­кар­но и по­сле ря­да не­дру­же­ст­вен­ных ак­ций пра­ви­тель­ст­ва И. в от­но­ше­нии СССР. В 1963 И. про­воз­гла­си­ла по­ли­ти­ку «про­ти­во­стоя­ния» пла­нам соз­да­ния Фе­де­ра­ции Ма­лай­зии, что рез­ко обо­ст­ри­ло об­ста­нов­ку в ре­гио­не. В свя­зи с из­бра­ни­ем Ма­лай­зии в Со­вет Безо­пас­но­сти ООН Су­кар­но объ­я­вил в янв. 1965 о вы­хо­де И. из этой ор­га­ни­за­ции (вновь во­шла в ООН в 1966).

Соз­дан­ная Су­кар­но по­ли­тич. сис­те­ма бы­ла внут­рен­не про­ти­во­ре­чи­вой. Про­воз­гла­сив идеа­лы нац. един­ст­ва и со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти, борь­бы про­тив им­пе­риа­лиз­ма, «на­прав­ляе­мая де­мо­кра­тия» ока­за­лась не­спо­соб­ной вы­ра­бо­тать реа­ли­стич. про­грам­му их осу­ще­ст­в­ле­ния. Пла­ны раз­ви­тия не обес­пе­чи­ва­лись аде­к­ват­ным фи­нан­си­ро­ва­ни­ем. На­цио­на­ли­за­ция иностр. соб­ст­вен­но­сти при­ве­ла к спа­ду про­из-ва и ин­фля­ции; в стра­не воз­ник­ла без­ра­бо­ти­ца, уси­ли­лась кор­руп­ция. За­кон 1960 об аг­рар­ной ре­фор­ме не вы­пол­нял­ся, что при­ве­ло к ухуд­ше­нию по­ло­же­ния сель­ско­го на­се­ле­ния. На­рас­та­ла оп­по­зи­ция пре­зи­ден­ту со сто­роны пра­вых сил (ко­ман­до­ва­ние ар­мии во гла­ве с ген. Насутион, кор­рум­пи­ро­ван­ное чи­нов­ни­че­ст­во, круп­ные и ср. зем­ле­вла­дель­цы). В ночь на 1.10.1965 груп­па ле­вых офи­це­ров аре­сто­ва­ла и каз­ни­ла шесть вид­ных ге­не­ра­лов су­хо­пут­ных войск, об­ви­нив их в за­го­во­ре про­тив Су­кар­но, и объ­я­ви­ла о пе­ре­хо­де вла­сти к Ре­во­люц. со­ве­ту (см. «Ттидцатого сентября движение»). Од­на­ко кон­троль над по­ло­же­ни­ем в стра­не взя­ли во­ен­ные, воз­глав­ляе­мые ко­ман­дую­щим си­ла­ми стра­те­гич. ре­зер­ва ген. Сухарто. Дви­же­ние бы­ло объ­яв­ле­но контр­ре­во­лю­ци­он­ным и раз­гром­ле­но. В под­го­тов­ке «ан­ти­су­кар­нов­ско­го за­го­во­ра» пра­вые си­лы об­ви­ни­ли КПИ. В стра­не раз­вер­нул­ся тер­рор про­тив ком­му­ни­стов и др. ле­вых, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го, по разл. дан­ным, по­гиб­ло от 1 до 3 млн. чел.

В мар­те 1967 Врем. нар. кон­суль­та­тив­ный кон­гресс ли­шил Су­кар­но пре­зи­дент­ско­го ман­да­та и на­зна­чил Су­хар­то и. о. пре­зи­ден­та, а в мар­те 1968 – пре­зи­ден­том И. Ус­та­нов­лен­ный Су­хар­то по­ли­тич. ре­жим («Новый порядок») опи­рал­ся на ар­мию (офи­це­ры за­ня­ли клю­че­вые по­зи­ции в гос. ап­па­ра­те) и Пар­тию функ­цио­наль­ных групп (Голкар). Про­воз­гла­сив ло­зунг «Ста­биль­ность во имя раз­ви­тия», власть жё­ст­ко ог­ра­ни­чи­ла все ви­ды по­ли­тич. дея­тель­но­сти. Бы­ла раз­ре­ше­на дея­тель­ность толь­ко трёх пар­тий: Гол­кар, Пар­тии един­ст­ва и раз­ви­тия (ПЕР), Демократической партии Индонезии (ДПИ). Пра­ви­тель­ст­во соз­да­ло мак­си­маль­но бла­го­при­ят­ные ус­ловия для иностр. ин­ве­сто­ров. Су­ще­ст­вен­ные сдви­ги про­изош­ли в эко­но­ми­ке, тем­пы рос­та дос­ти­га­ли 7–8% в год. Зна­чи­тель­но вы­рос экс­порт, пре­ж­де все­го за счёт уве­ли­че­ния вы­во­за про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти. Со­кра­ти­лось чис­ло лиц, жи­ву­щих за чер­той бед­но­сти. Зна­чит. про­гресс был дос­тиг­нут в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния. Од­на­ко эко­но­мич. рост со­про­во­ж­дал­ся серь­ёз­ны­ми со­ци­аль­ны­ми де­фор­ма­ция­ми, пау­пе­ри­за­ци­ей сель­ско­го на­се­ле­ния и рос­том без­ра­бо­ти­цы. На­рас­та­ла со­ци­аль­ная на­пря­жён­ность, со­че­тав­шая­ся с про­тес­том про­тив за­си­лья иностр. ка­пи­та­ла, кор­руп­ции, раз­ру­ше­ния тра­диц. куль­тур­ных цен­но­стей и все­вла­стия ар­мии. Воз­рос­ла роль ис­лам­ских ор­га­ни­за­ций и об­ществ как вы­ра­зи­те­лей оп­по­зиц. на­строе­ний.

В об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки ру­ко­во­ди­те­ли «Но­во­го по­ряд­ка» ото­шли от ра­ди­каль­но­го ан­ти­им­пе­риа­лиз­ма Су­кар­но, не от­ка­зы­ва­ясь от прин­ци­пов не­при­сое­ди­не­ния и ди­вер­си­фи­ка­ции внеш­них свя­зей. И. ста­ла чле­ном соз­дан­ной в 1967 АСЕАН. В дек. 1975 И. пред­при­ня­ла по­пыт­ку ан­нек­си­ро­вать Восточный Тимор и вве­ла на его тер­ри­то­рию свои вой­ска, а в ию­ле 1976 объ­я­ви­ла его 27-й про­вин­ци­ей стра­ны. Ок­ку­па­ция И. Вост. Ти­мо­ра вы­зва­ла про­тест ми­ро­во­го со­об­ще­ст­ва. В кон. 1970-х гг. И. вы­сту­пи­ла с ан­ти­вьет­нам­ских по­зи­ций в свя­зи с со­бы­тия­ми в Кам­бод­же и с ан­ти­со­вет­ских – в свя­зи с со­бы­тия­ми в Аф­га­ни­ста­не. Тен­ден­ция к нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду И. и СССР на­ме­ти­лась лишь в кон. 1980-х гг., сви­де­тель­ст­вом че­го стал ви­зит Су­хар­то в Мо­ск­ву в сент. 1989.

Из­ме­не­ния в ин­до­нез. об­ще­ст­ве (рост сред­не­го клас­са, по­вы­ше­ние об­ра­зо­ват. уров­ня и ин­фор­ми­ро­ван­но­сти на­се­ле­ния) тре­бо­ва­ли ре­фор­ми­ро­ва­ния по­ли­тич. сис­те­мы. Од­на­ко лю­бые ини­циа­ти­вы в этом на­прав­ле­нии на­тал­ки­ва­лись на со­про­тив­ле­ние во­ен. и гражд. бю­ро­кра­тии. Фи­нан­со­вый кри­зис в Юго-Вост. Азии 1997 на­нёс тя­жё­лый удар по эко­но­ми­ке И. Зна­чи­тель­но уве­ли­чил­ся гос. долг, уси­ли­лась ин­фля­ция, рез­ко сни­зил­ся уро­вень жиз­ни на­се­ле­ния, что ста­ло при­чи­ной ан­ти­пра­ви­тельств. вы­сту­п­ле­ний, со­про­во­ж­дав­ших­ся ак­та­ми на­си­лия и ван­да­лиз­ма. 21.5.1998 Су­хар­то под влия­ни­ем мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний на­се­ле­ния Джа­кар­ты и др. го­ро­дов был вы­ну­ж­ден сло­жить с се­бя пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та. Нар. кон­суль­та­тив­ный кон­гресс пе­ре­дал власть в стра­не ви­це-пре­зи­ден­ту Б. Ю. Хабиби, ко­то­рый осу­ще­ст­вил ряд ре­форм, от­крыв­ших путь к де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тич. жиз­ни стра­ны. Бы­ла обес­пе­че­на сво­бо­да сло­ва, пе­ча­ти, раз­ре­ше­но соз­да­ние по­ли­тич. ор­га­ни­за­ций, ин­до­нез. вой­ска вы­ве­де­ны из Вост. Ти­мо­ра, на­ча­лась под­го­тов­ка кон­сти­туц. ре­фор­мы. 20.10.1999 пре­зи­ден­том был из­бран вид­ный му­сульм. дея­тель Вахид Абдуррахман, ви­це-пре­зи­ден­том – пред. Де­мо­кра­тич. пар­тии И., дочь Су­кар­но – Сукарнопутри Мегавати. По­ло­же­ние в стра­не ха­рак­те­ри­зо­ва­лось де­фи­ци­том до­ве­рия к вла­сти, ог­ром­ным внеш­ним дол­гом, вы­со­ким уров­нем со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти, об­ни­ща­ни­ем на­се­ле­ния, рос­том цен­тро­беж­ных тен­ден­ций в ре­гио­нах, эт­но­кон­фес­сио­наль­ны­ми кон­флик­та­ми. В этих слож­ных ус­ло­ви­ях Ва­хид Аб­дур­рах­ман про­явил се­бя как ре­фор­ма­тор, стре­мив­ший­ся по­ста­вить ар­мию под кон­троль гражд. вла­сти, до­бить­ся со­блю­де­ния прав че­ло­ве­ка, реа­би­ли­ти­ро­вать тех, кто по­стра­дал от преж­не­го ре­жи­ма. Он по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал свет­ский ха­рак­тер ин­до­нез. гос-ва. Од­на­ко про­тив­ни­ки пре­зи­ден­та в ря­дах кон­сер­ва­тив­ной оп­по­зи­ции при скры­той под­держ­ке ар­мии до­би­лись его от­став­ки (23.7.2001). Пре­зи­ден­том ста­ла Су­кар­но­пут­ри Ме­га­ва­ти. В апр. 2003 она по­се­ти­ла РФ.

Ком­про­мисс­ный курс Су­кар­но­пут­ри Ме­га­ва­ти, ко­то­рую под­дер­жи­ва­ла лишь треть де­пу­та­тов пар­ла­мен­та, вы­звал не­до­воль­ст­во зна­чит. час­ти элек­то­ра­та ДПИ. Хо­тя но­вое пра­ви­тель­ст­во до­би­лось не­ко­то­рой эко­но­мич. и по­ли­тич. ста­би­ли­за­ции, со­кра­ще­ния внеш­не­го дол­га, тем не ме­нее ре­шить про­бле­му сни­же­ния ин­фля­ции и со­кра­ще­ния кор­руп­ции ему не уда­лось. На вол­не не­до­воль­ст­ва по­ли­ти­кой пра­ви­тель­ст­ва в стра­не ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись экс­тре­ми­ст­ские му­сульм. ор­га­ни­за­ции. На пер­вых в ис­то­рии стра­ны пря­мых пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в 2004 по­бе­ду одер­жал ген. Сусило Бамбанг Юдхойоно, пред­став­ляв­ший ДПИ. Ви­це-пре­зи­ден­том стал круп­ный пред­при­ни­ма­тель, ли­дер Гол­ка­ра Юсуф Кал­ла. Пре­зи­дент И. в 2006 по­се­тил Рос­сию с офиц. ви­зи­том, в хо­де ко­то­ро­го об­су­ж­да­лись про­ек­ты взаи­мо­вы­год­но­го со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми в разл. об­лас­тях, в т. ч. в во­ен­ной, в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий, куль­ту­ры, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Рос­сия ока­зы­ва­ет И. по­мощь в ли­к­ви­да­ции по­след­ст­вий при­род­ных ка­так­лиз­мов.

Дополнительная литература:

Гу­бер А. А. Ин­до­не­зия. М.; Л., 1932;

Klerck E. S. de. History of the Netherlands East Indies. Rotterdam, 1938. Vol. 1–2;

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Авторы раздела: С. В. Кул­лан­да, В. А. Тю­рин, А. Ю. Дру­гов.

Хозяйство

И. от­но­сит­ся к чис­лу круп­ных раз­ви­ваю­щих­ся стран с мно­го­от­рас­ле­вым и мно­го­ук­лад­ным хо­зяй­ст­вом. По объ­ё­му ВВП (935 млрд. долл. по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2006) на­хо­дит­ся на 5-м мес­те сре­ди раз­ви­ваю­щих­ся го­су­дарств ми­ра (по­сле Ки­тая, Ин­дии, Бра­зи­лии и Мек­си­ки) и на 1-м мес­те сре­ди стран Юго-Вост. Азии; раз­мер ВВП в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния ок. 3800 долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,711 (2004; 108-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

До нач. 1950-х гг. ос­но­ву эко­но­ми­ки, в ко­то­рой пре­об­ла­дал иностр. (гл. обр. ни­дерл. и брит.) ка­пи­тал, со­став­ля­ли с. х-во и гор­но­до­бы­ваю­щая пром-сть. Пре­об­ра­зо­ва­ния ко­ло­ни­аль­ной струк­ту­ры хо­зяйств на­ча­лись в 1957, ко­гда был взят курс на соз­да­ние т. н. на­прав­ляе­мой эко­но­ми­ки (гос. по­ли­ти­ка про­тек­цио­низ­ма и на­цио­на­ли­за­ции при­род­ных ре­сур­сов), при­вед­ший стра­ну к серь­ёз­но­му эко­но­мич. кри­зи­су. В 1965 ста­ла про­во­дить­ся по­ли­ти­ка «но­во­го эко­но­мич. по­ряд­ка», ос­но­ву ко­то­рой со­став­ля­ли экс­порт­ная ори­ен­та­ция хо­зяй­ст­ва и ре­гу­ли­руе­мое при­вле­че­ние иностр. ин­ве­сти­ций (круп­ней­ши­ми иностр. ин­ве­сто­ра­ми вы­сту­па­ли Япо­ния, Син­га­пур, Юж. Ко­рея, США, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Ни­дер­лан­ды); бы­ла про­ве­де­на ста­би­ли­за­ция кре­дит­но-де­неж­ной сис­те­мы. В 1969 при­нят пер­вый дол­го­сроч­ный план эко­но­мич. раз­ви­тия (1969/70–1994/95), вклю­чав­ший 5 взаи­мо­свя­зан­ных сред­не­сроч­ных (5-лет­них) пла­нов. Зна­чит. гос. ка­пи­та­ло­вло­же­ния на­прав­ля­лись на рас­ши­ре­ние ба­зы тя­жё­лой пром-сти (раз­ви­тие чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей, це­мент­ной пром-сти и др.) и ос­вое­ние но­вых с.-х. рай­онов в Ну­сан­та­ре. В 1970–90-х гг. от­но­си­тель­но вы­со­кие тем­пы эко­но­мич. рос­та (ок. 7% в год) в осн. под­дер­жи­ва­лись за счёт экс­пор­та неф­ти и при­род­но­го га­за. С нач. 1990-х гг. про­ис­хо­ди­ла по­сте­пен­ная ли­бе­ра­ли­за­ция эко­но­ми­ки, осу­щест­влял­ся пе­ре­ход пред­при­ятий разл. сек­то­ров хо­зяй­ст­ва под кон­троль ча­ст­но­го (нац. и иностр.) ка­пи­та­ла. Ре­гио­наль­ное не­ра­вен­ст­во уров­ней эко­но­мич. раз­ви­тия, цен­тра­ли­за­ция на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний и пе­ре­рас­пре­де­ле­ние фи­нан­со­вых средств в поль­зу Явы в ущерб рай­онам Ну­сан­та­ры при­во­ди­ли к по­ли­тич. кон­флик­там и рос­ту се­па­ра­ти­ст­ских на­строе­ний, на ко­то­рые на­кла­ды­ва­лись эт­но­кон­фес­сио­наль­ные про­ти­во­ре­чия (осо­бен­но в про­вин­ци­ях Ачех и Па­пуа). В кон. 1990-х гг. ази­ат. эко­но­мич. кри­зис и внутр. по­ли­тич. не­ста­биль­ность вы­зва­ли в стра­не зна­чит. спад про­из-ва и де­ло­вой ак­тив­но­сти (в 1998 ВВП умень­шил­ся на 14%). В ос­но­ве гос. кур­са «ре­фор­ми­ро­ва­ния раз­ви­тия» (1998), на­прав­лен­но­го на пре­одо­ле­ние по­след­ст­вий кри­зи­са, – ак­тив­ное при­вле­че­ние пря­мых за­ру­беж­ных ин­ве­сти­ций, раз­ви­тие иностр. ту­риз­ма, по­вы­ше­ние по­тре­би­тель­ско­го по­тен­циа­ла внутр. рын­ка, борь­ба с кор­руп­ци­ей. В 2000–04 сред­не­го­до­вой рост ВВП со­ста­вил 4%, в 2005–06 – 5,5%.

В нач. 21 в. И., об­ла­дая боль­ши­ми за­па­са­ми то­п­лив­но­го (нефть, при­род­ный и по­пут­ные неф­тя­ные га­зы, суб­би­ту­ми­ноз­ные уг­ли) и руд­но­го (мед­но-ни­ке­ле­вые и оло­вян­ные ру­ды, бок­си­ты, зо­ло­то и др.) сы­рья, яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших в ми­ре экс­пор­тё­ров сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за, оло­ва, уг­ля, ме­ди и зо­ло­та. И. – один из ве­ду­щих по­став­щи­ков на ми­ро­вой ры­нок про­дук­ции тро­пич. с. х-ва (на­ту­раль­но­го кау­чу­ка, ка­као-бо­бов, ко­фе, паль­мо­во­го мас­ла, коп­ры и др.), а так­же тек­стиль­ных из­де­лий и оде­ж­ды. Гл. дви­жу­щие си­лы эко­но­мич. раз­ви­тия стра­ны – на­ли­чие зна­чит. сырь­е­вых ре­сур­сов, де­шё­вой ра­бо­чей си­лы и ог­ром­но­го не­до­ис­поль­зо­ван­но­го по­тен­циа­ла внутр. рын­ка. В то же вре­мя стра­на ис­пы­ты­ва­ет хро­нич. де­фи­цит гос. бюд­же­та (10–20 млрд. долл. еже­год­но), раз­ме­ры гос. дол­га дос­ти­га­ют 44% ВВП (2006). Су­ще­ст­вен­ной про­бле­мой эко­но­мич. раз­ви­тия ос­та­ёт­ся вы­со­кий уро­вень кор­руп­ции. И. – круп­ный по­лу­ча­тель ме­ж­ду­нар. эко­но­мич. по­мо­щи (67 млрд. долл. в 2006). Объ­ём пря­мых иностр. ин­ве­сти­ций 13,5 млрд. долл. (2005; ок. 20% ак­ку­му­ли­ру­ет осо­бый сто­лич­ный ок­руг Джа­кар­ты); в пер­вую оче­редь они на­прав­ля­ют­ся на раз­ви­тие неф­те­га­зо­вой и хи­мич. пром-сти, а так­же строи­тель­ст­ва, роз­нич­ной и оп­то­вой тор­гов­ли, транс­пор­та и свя­зи. В стра­не соз­да­но неск. сво­бод­ных эко­но­мич. зон (круп­ней­шая – на о. Ба­там, пров. Ке­пу­лау­ан-Ри­ау).

В струк­ту­ре ВВП (2005; в скоб­ках дан­ные нач. 1970-х гг.) на пром-сть и строи­тель­ст­во при­хо­дит­ся 45% (19%), сфе­ру ус­луг – 42% (34%), с. х-во и ры­бо­лов­ство – 13% (47%). До­ля неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра в ВВП со­став­ля­ет 11%, в до­хо­дах гос. бюд­же­та – 24% (45% в 1990).

Ос­но­ву стра­те­ги­че­ски важ­ных от­рас­лей хо­зяй­ст­ва (неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая пром-сть, элек­тро­энер­ге­ти­ка, тор­гов­ля ри­сом и др.) со­став­ля­ют пред­при­ятия гос. сек­то­ра, рас­тёт зна­че­ние нац. ча­ст­но­го ка­пи­та­ла. Ве­ду­щие нац. ком­па­нии: го­су­дар­ст­вен­ные – «Pertamina» (неф­тега­зо­вая пром-сть), «Pelni» (мор. пе­ре­воз­ки), «Badan Urusan Logistik» («BULOG»; ло­ги­сти­ка, оп­то­вая тор­говля), «Peru­saha­an Listrik Negara» («PLN»; элек­тро­энер­ге­ти­ка), «Infome­dia Nusantara» (те­ле­ком­му­ни­ка­ции); ча­ст­ные – «Salim Group» (пи­ще­вая и хи­мич. пром-сть, ле­со­за­го­тов­ки), «Mata­hari» и «Metro Supermarket Realty Ter­bu­ka» (роз­нич­ная тор­гов­ля), «Astra International» и «In­do­mobil» (ма­ши­но­строе­ние), «Gudang Ga­ram», «Sampoerna» и «Djarum» (та­бач­ная пром-сть), «Kom­pas-Gra­media Group» и «Lippo Group» (мно­го­от­рас­ле­вые груп­пы ком­па­ний). Круп­ней­шие эко­но­мич. цен­тры стра­ны: сто­лич­ная аг­ло­ме­ра­ция Джа­кар­ты, а так­же го­ро­да Су­ра­бая и Бан­дунг (о. Ява), Ме­дан и Па­лем­банг (о. Су­мат­ра), Ма­ка­сар (о. Су­ла­ве­си), Ба­там (ар­хи­пе­лаг Ри­ау; яв­ля­ет­ся ча­стью хо­зяйств. ареа­ла Син­га­пу­ра).

Про­мыш­лен­ность . Один из важ­ней­ших и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров ин­до­нез. эко­но­ми­ки. На его до­лю при­хо­дит­ся 39% объ­ё­ма ВВП стра­ны (2005). Осн. от­рас­ли пром-сти: до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, вклю­чая нефть и при­род­ный газ (27% стои­мо­сти пром. про­дук­ции); ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; неф­те- и га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (в т. ч. сжи­же­ние при­род­но­го и по­пут­ных неф­тя­ных га­зов); пи­ще­вая и та­бач­ная; лёг­кая (гл. обр. тек­стиль­ная и швей­ная); хи­ми­че­ская и хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­че­ская; де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная (вклю­чая за­го­тов­ку дре­ве­си­ны); цвет­ная ме­тал­лур­гия. До­ля вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной про­дук­ции в до­бав­лен­ной стои­мо­сти об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти не пре­вы­ша­ет 20%. Об­щее чис­ло пром. пред­при­ятий св. 17 млн. (2004), из них 71% – на о. Ява.

И. – круп­ней­ший про­из­во­ди­тель то­п­ли­ва и элек­тро­энер­гии в Юго-Вост. Азии, на её до­лю при­хо­дит­ся св. 1/2 до­ка­зан­ных за­па­сов то­п­лив­но­го сы­рья ре­гио­на (в неф­тя­ном эк­ви­ва­лен­те). В струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тич. ба­лан­са на нефть и неф­те­про­дук­ты при­хо­дит­ся 37%, на во­зоб­нов­ляе­мые энер­го­ре­сур­сы, за­го­тов­ляе­мые и ис­поль­зуе­мые на­се­ле­ни­ем гл. обр. для бы­то­вых нужд (дре­вес­ное то­п­ли­во, био­мас­са и проч.), – 27%, при­род­ный газ – 19%, уголь – 13%, пр. во­зоб­нов­ляе­мые ис­точ­ни­ки энер­гии (гид­ро­энер­гия, гео­тер­маль­ная энер­гия и др.) – 4% (2004). Ази­ат. эко­но­мич. кри­зис 1997–98 и рост цен на энер­го­но­си­те­ли в нач. 21 в. при­ве­ли к уве­ли­че­нию зна­че­ния неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра в эко­но­ми­ке стра­ны, уси­лив её за­ви­си­мость от конъ­юнк­ту­ры ми­ро­во­го рын­ка неф­ти. Осн. ком­па­ния, осу­ще­ст­в­ляю­щая тор­гов­лю неф­те­про­дук­та­ми, раз­вед­ку но­вых ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и при­род­но­го га­за, экс­плуа­та­цию ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов, – гос. кор­по­ра­ция «Perta­mina»; она так­же ре­гу­ли­ру­ет дея­тель­ность иностр. ком­па­ний, ко­то­рые ве­дут до­бы­чу уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья на ос­но­ве со­гла­ше­ний о раз­де­ле про­дук­ции.

До­бы­ча неф­ти (55 млн. т в 2005; 1,4% ми­ро­вой) не­ук­лон­но сни­жа­ет­ся вви­ду ис­то­ще­ния ме­сто­ро­ж­де­ний. Ок. 70% объ­ё­ма до­бы­чи при­хо­дит­ся на до­лю про­вин­ций о. Су­мат­ра, 20% – о. Ка­ли­ман­тан, 6% – о. Ява, 4% – пр. ре­гио­нов. Пром. до­бы­ча неф­ти (на­ча­та в 1892) до сер. 20 в. осу­ще­ст­в­ля­лась в не­боль­ших мас­шта­бах; в 1950–70-х гг. про­ис­хо­дил по­сте­пен­ный рост неф­те­до­бы­чи (84,9 млн. т в 1977). С сер. 1990-х гг. объ­ё­мы до­бычи неф­ти сни­жа­ют­ся в ср. на 3,2% в год, а её по­треб­ле­ние еже­год­но воз­рас­та­ет в ср. на 3,5%. С 2004 И. ста­ла нет­то-им­пор­тё­ром неф­ти (экс­порт неф­ти и неф­те­про­дук­тов 27,5 млн. т, им­порт 36,7 млн. т, 2005). Осн. им­пор­тё­ры ин­до­нез. неф­ти: Япо­ния (32%), Юж. Ко­рея (22%), Ав­ст­ра­лия (16%), Ки­тай (8%), Син­га­пур (9%). Им­порт неф­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гл. обр. из Сау­дов­ской Ара­вии (45%) и Ни­ге­рии (21%). Осн. неф­те­до­бы­ваю­щие ком­па­нии: амер. «Chev­ron Corp.» (52% все­го объ­ё­ма до­бы­чи в нач. 21 в.) и «ExxonMobil» (5%), исп. «Repsol» (9%), франц. «Total» (7%), брит. «British Petroleum» (4%), а так­же гос. ком­па­ния «Pertamina» (13%).

До­бы­ча при­род­но­го га­за (вклю­чая по­пут­ные неф­тя­ные го­рю­чие га­зы) 77 млрд. м3 (2005; 2,7% ми­ро­вой), га­зо­во­го кон­ден­са­та 9 млн. т; экс­порт при­род­но­го га­за 36,1 млрд. м3, в т. ч. сжи­жен­но­го 31,5 млрд. м3 (ок. 68% об­ще­го объ­ё­ма экс­пор­та сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за на­прав­ля­ет­ся в Япо­нию, 19% – в Юж. Ко­рею, 13% – на Тай­вань). Осн. рай­оны до­бы­чи – про­вин­ции Вост. Ка­ли­ман­тан, Ачех, Вост. и Зап. Ява. Осн. га­зо­до­бы­ваю­щие ком­па­нии: франц. «Total» (30% об­ще­го объ­ё­ма до­бы­чи), брит.-итал. «Vi­сo» (16%), брит. «British Petroleum» (11%), амер. «ExxonMobil» (10%), а так­же гос. ком­па­ния «Pertamina» (15%). На шель­фе Юж­но-Ки­тай­ско­го м. у о-вов Бун­гу­ран (На­ту­на) до­бы­чу осу­ще­ст­в­ля­ют амер. ком­па­ния «ConocoPhillips», а так­же брит. «Premier Oil» и «Star Energy» (при­род­ный газ по­сту­па­ет в Син­га­пур по под­вод­но­му га­зо­про­во­ду дли­ной ок. 700 км). По­став­ка­ми при­род­но­го га­за на внутр. ры­нок за­ни­ма­ет­ся ин­до­нез. гос. ком­па­ния «Perum Gas Negara».

На до­лю неф­те- и га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся 12,4% стои­мо­сти пром. про­дук­ции (2005). Мощ­но­сти НПЗ рас­счи­та­ны на пе­ре­ра­бот­ку 51 млн. т сы­рой неф­ти в год (2005; все пред­при­ятия при­над­ле­жат гос. ком­па­нии «Pertamina»). Круп­ней­ший в И. и Юго-Вост. Азии НПЗ в г. Чи­ла­чап (17,3 млн. т в год) рас­по­ло­жен в пров. Центр. Ява, близ осн. мест по­треб­ле­ния неф­те­про­дук­тов. Др. цен­тры неф­те­пе­ре­ра­бот­ки воз­ник­ли пре­им. в рай­онах до­бы­чи и вы­во­за неф­ти: Ба­лик­па­пан (пров. Вост. Ка­ли­ман­тан; за­вод мощ­но­стью 13 млн. т неф­ти в год), Му­си (Юж. Су­мат­ра; 6,7 млн. т), Ба­лон­ган (Зап. Ява; 6,2 млн. т), Ду­май (Ри­ау; 6,0 млн. т), Сун­гай-пак­нинг (Ри­ау; 2,5 млн. т), Ка­сим (Зап. Ири­ан-Джая; 0,5 млн. т), Пан­ка­лан­бран­дан (Сев. Су­мат­ра; 0,25 млн. т), Че­пу (Центр. Ява; 0,2 млн. т). Со­вме­ст­ные с иностр. фир­ма­ми пред­при­ятия по сжи­же­нию при­род­но­го га­за рас­по­ло­же­ны близ мест его до­бы­чи (55% их ка­пи­та­ла кон­тро­ли­ру­ет гос. ком­па­ния «Perta­mi­na»); за­во­ды – в Бон­тан­ге (пров. Вост. Ка­ли­ман­тан; од­но из круп­ней­ших в ми­ре пред­при­ятий, объ­ём про­из-ва 28 млрд. м3, 2005) и Лхок­сё­ма­ве (пров. Ачех; 3,5 млрд. м3). По­пут­ные неф­тя­ные га­зы пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют­ся на 5 НПЗ и 7 спе­циа­ли­зир. пред­при­яти­ях, рас­по­ло­жен­ных близ мест до­бы­чи неф­ти (в про­вин­ци­ях Вост. Ка­ли­ман­тан, Зап. и Центр. Ява и др.).

До­бы­ча уг­ля 135 млн. т (2005; 2,8% ми­ро­вой), экс­порт 108 млн. т (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ав­ст­ра­лии). Раз­ра­бот­ка уголь­ных ме­сто­ро­ж­де­ний ве­дёт­ся от­кры­тым спо­со­бом на о. Су­мат­ра, в про­вин­ци­ях Вост. и Юж. Ка­ли­ман­тан – гос. ком­па­ни­ей «Tambang Batubara Bukit Asam», ав­ст­рал. ком­па­ни­ей «BHP Billi­ton» и др.

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 25 тыс. МВт (2005), ок. 80% ге­нери­рую­щих мощ­но­стей рас­по­ло­же­но на ост­ро­вах Ява и Ба­ли. Осн. часть элек­тро­стан­ций на­хо­дит­ся в соб­ст­вен­но­сти гос. ком­па­нии «Perusahaan Listrik Ne­gara» («PLN»; 21,5 тыс. МВт в 2005). Про­из-во элек­тро­энер­гии 123 млрд. кВт· ч (2005), из них 86% при­хо­дит­ся на ТЭС (в т. ч. 40% – на ТЭС, ра­бо­таю­щие на уг­ле, 30% – на ма­зу­те, 16% – на при­родном га­зе), 8% – на ГЭС, 6% – на гео­тер­маль­ные элек­тро­стан­ции (2004). В нач. 21 в. в струк­ту­ре про­из-ва элек­тро­энер­гии по­сте­пен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля ТЭС, ра­бо­таю­щих на при­род­ном га­зе, а так­же ГЭС. Еже­год­ный рост спро­са на элек­тро­энер­гию со­став­ля­ет 6–7%; на­блю­да­ет­ся де­фи­цит ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей, осо­бен­но на о. Ява. Круп­ней­шие цен­тры те­п­ло­энер­ге­ти­ки: Су­ра­лая (пров. Зап. Ява, сум­мар­ная ус­та­нов­лен­ная мощ­ность ТЭС – 3400 МВт), Пай­тон (Вост. Ява, 3200 МВт), Танд­жунг-Джа­ти (Центр. Ява, 1320 МВт), Чи­ле­гон (Бан­тен, 730 МВт), Чи­ла­чап (Центр. Ява, 600 МВт), Бу­кит-Асам (Юж. Су­мат­ра, 260 МВт). Ок. 2/3 ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей ГЭС рас­по­ло­же­ны в про­вин­ци­ях Зап. и Центр. Ява; круп­ней­шие ГЭС «Чи­ра­та» (1000 МВт) и «Са­гу­линг» (700 МВт) – в ок­ре­ст­но­стях Бан­дун­га (Зап. Ява). Гид­ро­энер­ге­ти­ка ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся в про­вин­ци­ях Сев. Су­мат­ра (ГЭС «Аса­хан», 600 МВт) и Па­пуа. Ог­ром­ный по­тен­ци­ал гео­тер­маль­ной энер­гии (ок. 20 тыс. МВт) ис­поль­зу­ет­ся лишь на 4% (2006). Осн. гео­тер­маль­ные элек­тро­стан­ции рас­по­ло­же­ны в про­вин­ци­ях Зап. Ява («Ка­мо­джанг», «Са­лак», «Да­рад­жат», «Ва­янг-Вин­ду»), Сев. Су­мат­ра («Си­ба­як») и на о. Су­ла­ве­си («Ла­хен­донг»).

На до­лю ме­тал­лур­гии при­хо­дит­ся 2,4% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и 1,4% за­ня­тых в пром-сти. Чёр­ная ме­тал­лур­гия ори­ен­ти­ро­ва­на на удов­ле­тво­ре­ние нужд внутр. рын­ка. До­бы­ча же­лез­ных (55 тыс. т в 2004; пров. Центр. Ява), мар­ган­це­вых (20 тыс. т; Та­сик­ма­лая, Зап. Ява) руд, хро­ми­тов (ок. 1 тыс. т; ост­ро­ва Су­ла­ве­си и Ява). Б. ч. по­треб­но­стей в же­лез­ных ру­дах и ме­тал­ло­ло­ме по­кры­ва­ет­ся за счёт им­пор­та. Про­из-во чу­гу­на (ме­то­дом пря­мо­го вос­ста­нов­ле­ния же­ле­за) 1,3 млн. т, ста­ли (в элек­тро­пе­чах) 3,7 млн. т, сталь­но­го про­ка­та 4,8 млн. т (2005), фер­ро­спла­вов 59 тыс. т (2004). И. яв­ля­ет­ся нет­то-им­пор­тё­ром сталь­ных про­ка­та и по­лу­фаб­ри­ка­тов (экс­порт сталь­но­го про­ка­та 1,2 млн. т, им­порт ок. 6 млн. т, 2005). Круп­ней­шие пред­при­ятия от­рас­ли: за­вод пол­но­го цик­ла гос. ком­па­нии «Krakatau Steel» в Чи­ле­го­не (пров. Бан­тен; 2,5 млн. т ста­ли в 2005) и за­вод индийской ком­па­нии «Ispat» в Си­до­ар­д­жо, близ Су­ра­баи (Вост. Ява; 0,6 млн. т ста­ли). Не­боль­шие пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии дей­ст­ву­ют в го­ро­дах ост­ро­вов Ява (Джа­кар­та, Бе­ка­си, Па­буа­ран, Се­ма­ранг), Су­мат­ра (Ме­дан, Па­лем­банг, Па­данг) и Су­ла­ве­си (Ма­ка­сар, Би­тунг).

Цвет­ная ме­тал­лур­гия – од­на из важ­ней­ших экс­порт­ных от­рас­лей эко­но­ми­ки; осн. часть её про­дук­ции вы­во­зит­ся в Япо­нию, Син­га­пур, Ки­тай и США. И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле Ки­тая) по до­бы­че руд оло­ва (82 тыс. т в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2004; ок. 1/4 ми­ро­во­го объ­ё­ма до­бы­чи). Ру­ды оло­ва до­бы­ва­ют на шель­фе Юж­но-Ки­тай­ско­го м. у ост­ро­вов Бан­ка, Бе­ли­тунг и Син­кеп (пров. Бан­ка-Бе­ли­тунг). Осн. пред­при­ятия по до­бы­че руд и вы­плав­ке оло­ва при­над­ле­жат гос. ком­па­ни­ям «Tambang Timah» и «Koba». Вы­плав­ка оло­ва 70 тыс. т (2004; 23% ми­ро­во­го объ­ё­ма про­из-ва); оло­вопла­виль­ные за­во­ды рас­по­ло­же­ны на о. Бан­ка, в го­ро­дах Мун­ток (50 тыс. т ме­тал­ла в 2004; «Tambang Timah») и Ко­ба (20 тыс. т; «Koba»). До­бы­чу бок­си­тов (1,3 млн. т в 2004) в Кид­жан­ге на о. Бин­тан (ар­хи­пе­лаг Ри­ау) осу­ще­ст­в­ля­ет гос. ком­па­ния «Aneka Tambang»; бок­си­ты экс­пор­ти­ру­ют­ся в Япо­нию. Пер­вич­ный алю­ми­ний (240 тыс. т в 2005) про­из­во­дят из ав­ст­рал. гли­но­зё­ма на за­во­де в г. Куа­ла­танд­жунг (пров. Сев. Су­мат­ра), при­над­ле­жа­щем ин­до­нез.-япон. ком­па­нии «Indonesia Asahan Alumi­num». В г. Бе­ка­си (гор. аг­ло­ме­ра­ция Джа­кар­ты) на­ла­же­но про­из-во из­де­лий из алю­ми­ния (за­вод ком­па­нии «Indal»). До­бы­ча мед­ных руд 840 тыс. т (в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2004). До­ход от экс­плуа­та­ции од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре ком­плекс­ных ме­сто­ро­ж­де­ний руд ме­ди, зо­ло­та и се­реб­ра Грас­берг (с 1992 до­бы­чу ве­дёт амер. ком­па­ния «Freeport-McMo­Ran») со­став­ля­ет ок. 1/2 ВРП пров. Па­пуа. Ме­сто­ро­ж­де­ние мед­ных руд Ба­ту-Хид­жау на о. Сум­ба­ва (пров. Зап. Ну­са-Тен­га­ра) раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся амер. «Newmont Gold» и япон. «Sumitomo»; ру­ды ме­сто­ро­ж­де­ния так­же со­дер­жат зо­ло­то и се­реб­ро. Вы­плав­ка чер­но­вой ме­ди из кон­цен­тра­тов ме­сто­ро­ж­де­ния Грас­берг и про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди (211 тыс. т в 2004) осу­ще­ст­в­ля­ют­ся на за­во­де в г. Гре­сик (пров. Вост. Ява), при­над­ле­жа­щем япон. «Mitsubishi Materials Corp.» и амер. «Freeport-McMoRan». Зо­ло­то (193 т в 2004; 8% ми­ро­во­го про­из-ва) и се­реб­ро (263 т) по­лу­ча­ют гл. обр. из руд ме­сторо­ж­де­ний Грас­берг и Ба­ту-Хид­жау; до­бы­ча зо­ло­та и се­реб­ра ве­дёт­ся так­же на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Ба­лик­па­пан (пров. Вост. Ка­ли­ман­тан), Ле­ро­кис (о. Ве­тар, пров. Ма­лу­ку) и др. По до­бы­че руд ни­ке­ля (133 тыс. т в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2004; ок. 10% ми­ро­во­го про­из-ва) И. за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ми­ре по­сле Рос­сии, Ав­ст­ра­лии и Ка­на­ды. Ме­сто­ро­ж­де­ние Со­роа­ко (пров. Юж. Су­ла­ве­си) экс­плуа­ти­ру­ет­ся ка­над­ско-япон. ком­па­ни­ей «In­ternational Nickel Indonesia», ме­сто­ро­ж­де­ния По­ма­лаа (Юго-Вост. Су­ла­ве­си) и Танд­жунг-Бу­ли (Сев. Ма­лу­ку) – гос. ком­па­ни­ей «Aneka Tambang». По­пут­но с раз­ра­бот­кой ни­ке­ле­вых руд до­бы­ва­ют ко­бальт (650 т кон­цен­тра­тов в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2004). Про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­но­го ни­ке­ля (все­го 80 тыс. т, 2004) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в Со­роа­ко (60 тыс. т; пред­при­ятие ком­па­нии «International Ni­ckel Indonesia») и По­ма­лаа (20 тыс. т; за­вод «Aneka Tambang»). До­бы­ча свин­цо­во-цин­ко­вых руд в Ханд­жинг-Хи­там (пров. Сев. Су­мат­ра); про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­но­го свин­ца 20 тыс. т (2004).

Ма­ши­но­строе­ние (17% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и 11,5% за­ня­тых в пром-сти, 2005) пре­им. ори­ен­ти­ро­ва­но на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей внутр. рын­ка; по объ­ё­мам про­из-ва и тех­но­ло­гич. уров­ню И. су­ще­ст­вен­но от­ста­ёт от др. но­вых ин­ду­ст­ри­аль­ных стран Юго-Вост. Азии. Св. 1/2 стои­мо­сти про­дук­ции от­рас­ли (53% в 2005) при­хо­дит­ся на до­лю транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. Про­из-во ав­то­мо­би­лей 495 тыс. шт., из них 233 тыс. лег­ко­вых (2005). Круп­ней­шие ин­до­нез. ав­то­мо­биль­ные ком­па­нии – «Astra In­ter­national» (сбор­ка ав­то­мо­би­лей ма­рок «Toyota», «Honda», «Daihatsu», «Isu­zu», «BMW», «Peugeot», «Nissan») и «Indo­mobil» (сбор­ка «Suzuki», «Nissan», «Vol­vo», «Mazda», «Ssang-Yong»). Един­ст­вен­ный в стра­не мно­го­от­рас­ле­вой центр ма­ши­но­строе­ния – сто­лич­ная аг­ло­ме­ра­ция Джа­кар­ты, один из ве­ду­щих цен­тров ав­то­сбор­ки в Юго-Вост. Азии (ок. 300 тыс. ав­то­мо­би­лей в год); здесь так­же про­из­во­дят ве­ло­си­пе­ды, мо­то­цик­лы и мо­то­рик­ши. В Джа­кар­те и её при­го­ро­дах рас­по­ло­же­ны су­до­строи­тель­ные и су­до­ре­монт­ные вер­фи, пред­при­ятия при­бо­ро­строе­ния, элек­трон­ной пром-сти и др. от­рас­лей. Круп­ные цен­тры: су­до­строе­ния – Су­ра­бая (пров. Вост. Ява), Се­ма­ранг (Центр. Ява), Ма­ка­сар (Юж. Су­ла­ве­си) и Па­данг (Зап. Су­мат­ра); ж.-д. ма­ши­но­строе­ния – Ма­ди­ун (Вост. Ява); авиац. пром-сти – Бан­дунг (Зап. Ява; пред­при­ятие гос. ком­па­нии «Nur­ta­nio Aircraft Industry» – сбор­ка са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов из им­порт­ных де­та­лей); во­ен. ма­ши­но­строе­ния – Бан­дунг и Та­сик­ма­лая (Зап. Ява). Пред­при­ятия элек­трон­ной пром-сти вы­пус­ка­ют ра­дио­при­ём­ни­ки, те­ле­ви­зо­ры, те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ние и др. (Джа­кар­та и Бан­дунг на о. Ява, Ба­там на ар­хи­пе­ла­ге Ри­ау и др.).

Хи­мич. пром-сть (7,9% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и 10,1% за­ня­тых в пром-сти, 2005). По про­из-ву азот­ных удоб­ре­ний (3,4 млн. т в пе­ре­счё­те на 100% по­лез­ных ве­ществ, 2004) И. вхо­дит в пер­вую де­сят­ку стран ми­ра; про­из-во со­сре­до­то­че­но в мес­тах до­бы­чи при­род­но­го га­за: Бон­танг (пров. Вост. Ка­ли­ман­тан), Па­лем­банг (Юж. Су­мат­ра), Лхок­сё­ма­ве (Ачех). Про­из-во фос­фор­ных удоб­ре­ний (ок. 0,5 млн. т в 2004) – в про­вин­ци­ях Зап. и Вост. Ява. Раз­ви­ты пер­вич­ная пе­ре­ра­бот­ка на­ту­раль­но­го кау­чу­ка (Сев. и Центр. Су­мат­ра и др.), про­из-во хи­мич. во­ло­кон, син­те­тич. смол и пла­ст­масс (гл. обр. в мес­тах пе­ре­ра­бот­ки неф­ти и при­род­но­го га­за). Осн. ви­ды про­дук­ции неф­те­хи­мич. пром-сти: бен­зол (пред­при­я­тие в г. Чи­ла­чап, пров. Центр. Ява; мощ­ность 123 тыс. т в год, 2004), эти­лен (Чи­ле­гон, пров. Бан­тен; 520 тыс. т), по­ли­эти­лен (Ме­рак, пров. Бан­тен; 750 тыс. т), по­ли­про­пи­лен (Плад­жу, пров. Юж. Су­мат­ра; Чи­ле­гон и Ба­лон­ган, пров. Зап. Ява; все­го 600 тыс. т), ме­танол (Бон­танг, Вост. Ка­ли­ман­тан; ок. 1 млн. т). Осн. цен­тры про­из-ва мою­щих средств, ав­то­мо­биль­ных шин и ре­зи­но­тех­нич. из­де­лий – Джа­кар­та и Бо­гор (пров. Зап. Ява). Хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. пром-сть об­слу­жи­ва­ет по­треб­но­сти внутр. рын­ка; важ­ней­шие пред­при­ятия от­рас­ли со­сре­до­то­че­ны в Джа­кар­те и Бан­дун­ге (один из ве­ду­щих ми­ро­вых цен­тров про­из-ва хи­ни­на).

Тек­стиль­ная и швей­ная пром-сть (9,4% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и 29,4% за­ня­тых в пром-сти, 2005). И. – один из ве­ду­щих в ми­ре про­из­во­ди­те­лей хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней (3-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая и Ин­дии) и оде­ж­ды из них. Тек­стиль­ные и швей­ные пред­при­ятия раз­ме­ща­ют­ся в круп­ных го­ро­дах, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ют­ся Джа­кар­та, Бан­дунг и Су­ра­бая на о. Ява; др. круп­ные цен­тры тек­стиль­ной и швей­ной пром-сти: Ме­дан (пров. Сев. Су­мат­ра), Се­ма­ранг (Центр. Ява), Чи­ре­бон (Зап. Ява), Ма­ланг (Вост. Ява), Па­данг (Зап. Су­мат­ра). Цен­тры про­из-ва ба­ти­ка – Джокь­я­кар­та и Су­ра­кар­та. Важ­ное зна­че­ние со­хра­ня­ет про­из-во су­ве­ни­ров на мел­ких кус­тар­ных пред­при­яти­ях – руч­ная от­дел­ка ба­ти­ка (Джокь­я­кар­та и Су­ра­кар­та), че­кан­ка по се­реб­ру и из­го­тов­ле­ние из­де­лий из ке­ра­ми­ки (Джокь­я­кар­та), резь­ба по де­ре­ву и кам­ню (о. Ба­ли).

Лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная пром-сть (6,4% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и ок. 11% за­ня­тых в пром-сти, 2005). Лес­ные мас­си­вы раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся иностр. ком­па­ния­ми на ос­но­ве кон­цес­си­он­ных со­гла­ше­ний; сре­ди нац. ком­па­ний, за­ни­маю­щих­ся за­го­тов­ка­ми ле­са, вы­де­ля­ют­ся фир­мы, вхо­дя­щие в со­став груп­пы «Salim». За­го­тов­ка круг­ло­го ле­са 106 млн. т (2005). Еже­год­но вы­ру­ба­ет­ся до 3,5–4 млн. га ле­са (из них от 50 до 70% не­ле­галь­но). Осн. рай­оны ле­со­за­го­то­вок рас­по­ло­же­ны на о. Ка­ли­ман­тан, в про­вин­ци­ях Центр. и Юж. Су­мат­ра, Па­пуа. По пло­ща­ди лес­ных кон­цес­сий (2003) ли­ди­ру­ют про­вин­ции Па­пуа (24,5%), Вост. Ка­ли­ман­тан (23,5%), Центр. Ка­ли­ман­тан (15,5%), Юж. Су­мат­ра (11%), Ри­ау (9%), Зап. Ка­ли­ман­тан (4,5%). Ве­дут­ся ле­со­раз­ра­бот­ки ис­кусств. лес­ных на­са­ж­де­ний (ти­ко­вые ле­са на о. Ява). И. – один из круп­ней­ших в ми­ре экс­пор­тё­ров пи­ло­ма­те­риа­лов и фа­не­ры из тро­пич. дре­ве­си­ны (ка­зуа­ри­но­вое, кам­фор­ное, эбе­но­вое, сан­да­ло­вое, ти­ко­вое де­ре­во, сей­ба и др.). Про­из-во пи­ло­ма­те­риа­лов 4,3 млн. т (2005). Мощ­но­сти по про­из-ву цел­лю­ло­зы ок. 5 млн. т, бу­ма­ги – 11 млн. т в год. Осн. цен­тры цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной пром-сти: Пе­ма­танг­си­ан­тар (пров. Сев. Су­мат­ра), Бань­ю­ван­ги (Вост. Ява), Се­ма­ранг (Центр. Ява), Па­лем­банг (Юж. Су­мат­ра), Ме­дан (Сев. Су­мат­ра), Джам­би (Джам­би), Пон­тиа­нак (Зап. Ка­ли­ман­тан). Круп­ней­шие ком­па­нии – про­из­во­ди­те­ли цел­лю­ло­зы и бу­ма­ги: «Sinar Mas» и «Raja Garuda Mas». Ве­ду­щий центр ме­бель­ной пром-сти – Дже­па­ра (Центр. Ява).

Пи­ще­вая пром-сть (ок. 7% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и 12,4% за­ня­тых в пром-сти, 2005). Важ­ней­шие от­рас­ли – про­из-во паль­мо­во­го мас­ла (14 млн. т в 2005; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ма­лай­зии), кон­сер­ви­ро­ван­ных фрук­тов и са­ха­ра. Пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти раз­ме­ща­ют­ся в боль­ших и сред­них го­ро­дах. Гл. рай­оны про­из-ва кон­сер­ви­ро­ван­ных фрук­тов – Зап. и Вост. Ява, Сев. Су­мат­ра; рас­ти­тель­ных ма­сел – Сев. Су­мат­ра, са­ха­ра – Центр. Ява. В та­бач­ной пром-сти (6,1% стои­мо­сти пром. про­дук­ции и 5,5% за­ня­тых в пром-сти) вы­де­ля­ет­ся тра­диц. про­из-во си­га­рет «кре­тек» из сме­си та­ба­ка и гвоз­ди­ки. Круп­ней­шие та­бач­ные ком­па­нии – «Gudang Garam», «Sampoerna» и «Djarum». Осн. цен­тры от­рас­ли: Ме­дан и Пе­ма­танг­си­ан­тар (пров. Сев. Су­мат­ра), Су­ра­бая и Ке­ди­ри (Вост. Ява), Ма­та­рам (Зап. Ну­са-Тен­га­ра).

Раз­ви­ва­ет­ся пром-стьстрои­тель­ных ма­те­риа­лов; важ­ней­шая от­расль – про­из-во це­мен­та (36 млн. т в 2004; 2/3 объ­ё­ма про­из-ва при­хо­дит­ся на о. Ява). Круп­ней­шие цен­тры це­мент­ной пром-сти: Чи­ре­бон, Чи­тё­рёп (пров. Зап. Ява), Ачех-Бе­сар (Ачех), Ма­рос и Ба­ту­рад­жа (Юж. Су­мат­ра), Гре­сик, Ту­бан, Но­ро­гонг (Вост. Ява). До­бы­ча гра­ни­та (3,6 млн. т в 2004; о-ва Ка­ри­мун в пров. Ри­ау), мра­мо­ра (1 тыс. м3; Юж. Су­мат­ра, Центр. и Вост. Ява), из­вест­ня­ка (16 тыс. м3; Зап. Су­мат­ра, Вост. Ява, Юж. Су­ла­ве­си), гип­са (6 тыс. т), до­ло­ми­та (3,1 тыс. т), при­род­но­го би­ту­ма (о. Бу­тунг, пров. Юго-Вост. Су­ла­ве­си). В про­вин­ци­ях Бан­ка-Бе­ли­тунг и Вост. Ява ве­дёт­ся до­бы­ча као­ли­на (15 тыс. т в 2004). В ря­де рай­онов стра­ны до­бы­ва­ют дра­го­цен­ные кам­ни. До­бы­ча ал­ма­зов 30 тыс. кар (2004, в т. ч. ок. 3/4 тех­нич. ал­ма­зы); круп­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния – Мар­та­пу­ра и Чем­па­ка в пров. Юж. Ка­ли­ман­тан.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Гл. сфе­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния (ок. 45% в 2004); про­из­во­дит ок. 11% ВВП. Бла­го­да­ря вне­дре­нию дос­ти­же­ний «зе­лё­ной ре­во­лю­ции» с сер. 1980-х гг. стра­на обес­пе­чи­ва­ет свои по­треб­но­сти в про­до­воль­ст­вии. В нач. 21 в. И. – один из круп­ней­ших ми­ро­вых экс­пор­тё­ров про­дук­ции тро­пич. зем­ле­де­лия. В струк­ту­ре стои­мо­сти про­дук­ции от­рас­ли на рас­те­ние­вод­ст­во при­хо­дит­ся 70%, жи­вот­но­вод­ст­во – 13%, ры­бо­лов­ст­во – 17% (2005). Об­щая пло­щадь об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель 30,7 млн. га (2005); пло­щадь оро­шае­мых зе­мель 7,7 млн. га. Зе­мель­ное про­стран­ст­во И. ос­вое­но край­не не­рав­но­мер­но. С.-х. уго­дья за­ни­ма­ют св. 70% пло­ща­ди гус­то­на­се­лён­ных ост­ро­вов Ява, Ба­ли и Ма­ду­ра, где воз­де­лы­ва­ют­ся прак­ти­че­ски все при­год­ные для это­го зем­ли и обыч­но со­би­ра­ет­ся 2 уро­жая в год. В то же вре­мя в ос­таль­ных час­тях стра­ны ос­вое­но ме­нее 10% пло­ща­дей. Осн. мас­си­вы об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель скон­цен­три­ро­ва­ны в про­вин­ци­ях Вост. Ява (ок. 12%), Центр. Ява (9,5%), Зап. Ява (7,5%), Лам­пунг (6%), а так­же Сев. Су­мат­ра (5,5%) и Зап. Ка­ли­ман­тан (5%). Пре­об­ла­да­ют мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва (3/4 всех хо­зяйств име­ют на­де­лы ме­нее 1 га), осо­бен­но на Яве и Ба­ли; име­ют­ся круп­ные ча­ст­ные и гос. план­та­ци­он­ные хо­зяй­ст­ва (гл. обр. воз­де­лы­ва­ние тро­пич. куль­тур). Св. 1/2 за­ня­тых в с. х-ве не име­ют зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти. Кресть­ян­ские зем­ли под­раз­де­ля­ют­ся на 3 осн. ка­те­го­рии: са­вах – за­лив­ное по­ле, ла­данг – не­за­лив­ное по­ле, пе­ка­ран­ган – при­уса­деб­ный уча­сток. На са­ва­хах вы­ра­щи­ва­ют за­лив­ной рис, на ла­дан­гах – су­хо­доль­ный рис и др. куль­ту­ры, не тре­бую­щие ис­кусств. оро­ше­ния; на при­уса­деб­ных уча­ст­ках – ово­щи и фрук­ты. Осн. ти­пы ве­де­ния с. х-ва: то­вар­ное и мел­ко­то­вар­ное по­лив­ное ри­со­вод­ст­во в со­че­та­нии с вы­ра­щи­ва­ни­ем др. про­до­вольств. и тех­нич. куль­тур (ост­ро­ва Ява, Ба­ли, юг о. Су­мат­ра); план­та­ци­он­ное и мел­ко­то­вар­ное вы­ра­щи­ва­ние тех­нич. куль­тур в со­че­та­нии с по­тре­би­тель­ским про­из-вом про­до­вольств. куль­тур (Сев. и Центр. Су­мат­ра, при­бреж­ные рай­оны Ка­ли­ман­та­на и Су­ла­ве­си). По­все­ме­ст­но рас­про­стра­не­но по­тре­би­тель­ское и мел­ко­то­вар­ное зем­ле­де­лие (на Ма­ду­ре и Ти­мо­ре в со­че­та­нии с па­ст­бищ­ным жи­вот­но­вод­ст­вом). В Ну­сан­та­ре со­хра­ня­ет­ся под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие.

Ве­ду­щая от­расль с. х-ва – рас­те­ние­вод­ст­во. Глав­ная с.-х. и осн. про­до­вольств. куль­ту­ра на­се­ле­ния – рис. По объ­ё­мам его сбо­ров (54,0 млн. т не­очи­щен­но­го ри­са в 2005) И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре (по­сле Ки­тая и Ин­дии). Наи­бо­лее вы­со­кую уро­жай­ность да­ют по­се­вы за­лив­но­го ри­са (ок. 4/5 об­ще­го объ­ё­ма про­из-ва). За­лив­ные ри­со­вые кре­сть­ян­ские по­ля со слож­ной сис­те­мой дамб, во­до­хра­ни­лищ, от­вод­ных ка­на­лов и ка­нав рас­по­ло­же­ны на низ­мен­но­стях, в меж­гор­ных кот­ло­ви­нах и на тер­ра­си­ро­ван­ных скло­нах гор и хол­мов. Су­хо­доль­ные уча­ст­ки за­ни­ма­ют ме­нее 1/4 пло­ща­дей, за­ня­тых по­се­ва­ми ри­са. Св. 1/2 все­го уро­жая ри­са вы­ра­щи­ва­ют на о. Ява (55% сбо­ра, 2006), круп­ные ареа­лы по­се­вов ри­са рас­по­ло­же­ны на Су­мат­ре (23% сбо­ра), Су­ла­ве­си (10%), Ка­ли­ман­та­не (7%). Вто­рая по зна­чи­мо­сти про­до­вольств. куль­ту­ра – ку­ку­ру­за (сбор 12,0 млн. т, 2005); осн. часть по­се­вов – на Вост. Яве, Ма­ду­ре и Ма­лых Зонд­ских о-вах. Важ­ная про­до­вольств. куль­ту­ра – ма­ни­ок съе­доб­ный, или кас­са­ва (сбор 19,5 млн. т, 2005; 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Ни­ге­рии и Бра­зи­лии), обыч­но вы­ра­щи­ва­ет­ся на су­хо­доль­ных зем­лях с ме­нее пло­до­род­ны­ми поч­ва­ми, ма­ло­при­год­ны­ми для воз­де­лы­ва­ния ри­са. Ба­тат (1,8 млн. т), ара­хис (зем­ля­ной орех; ок. 1,5 млн. т не­очи­щен­ных оре­хов), сою и др. бо­бо­вые, ямс, са­го­вую паль­му (име­ет съе­доб­ную серд­це­ви­ну – са­го) так­же воз­де­лы­ва­ют по­все­ме­ст­но; наи­бо­лее важ­ное зна­че­ние эти куль­ту­ры име­ют в ра­цио­не пи­та­ния на­се­ле­ния Ма­лых Зонд­ских о-вов, а так­же внутр. рай­онов Ка­ли­ман­та­на и Но­вой Гви­неи.

На при­уса­деб­ных уча­ст­ках и в спе­циа­ли­зир. хо­зяй­ст­вах вы­ра­щи­ва­ют ово­щи – пер­цы овощ­ные, в т. ч. чи­ли и зе­лё­ные (871 тыс. т в 2005), а так­же по­ми­до­ры, огур­цы, ка­пус­ту, лук, мор­ковь и др.; луч­шие уро­жаи ово­щей со­би­ра­ют в гор­ных рай­онах с бо­лее уме­рен­ным кли­ма­том. И. яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей тро­пич. фрук­тов: ман­го (1,5 млн. т в 2005), аво­ка­до (265 тыс. т; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Бра­зи­лии), са­ла­ка (801 тыс. т в 2004), рам­бу­та­на (710 тыс. т), ду­риа­на (676 тыс. т), ман­гу­ста­на (62 тыс. т) и др., а так­же ба­на­нов (4,5 млн. т в 2005). Гл. ареа­лы экс­порт­но­го пло­до­вод­ст­ва – про­вин­ции Зап. и Вост. Ява, Сев. Су­мат­ра. Важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние име­ет вы­ра­щи­ва­ние пря­ных куль­тур; про­из-во гвоз­ди­ки 100 тыс. т (2005; ок. 3/4 ми­ро­во­го), им­би­ря 150 тыс. т, мо­ло­то­го пер­ца (чёр­но­го, бе­ло­го и ин­дий­ско­го длин­но­го) 95 тыс. т (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Вьет­на­ма), мус­кат­но­го оре­ха и др. Осн. рай­оны воз­де­лы­ва­ния гвоз­дич­но­го де­ре­ва и мус­кат­ни­ка – Мо­лукк­ские о-ва и пров. Сев. Су­ла­ве­си, им­би­ря – Мо­лукк­ские о-ва и пров. Зап. Ява, пер­ца – Юж. Су­мат­ра и др. Осн. план­та­ции ко­фей­ных де­ревь­ев (сбор 762 тыс. т зе­лё­ных зё­рен ко­фе; 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Бра­зи­лии и Вьет­на­ма) рас­по­ло­же­ны в про­вин­ци­ях Юж. и Зап. Су­мат­ра, Вост. Ява, Центр. и Сев. Су­ла­ве­си; ка­као (610 тыс. т ка­као-бо­бов; 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Кот-д’Ивуара и Га­ны) – Сев. и Юж. Су­мат­ра; чая (170 тыс. т чай­но­го лис­та) – Зап. Ява, о. Су­мат­ра.

Тех­нич. куль­ту­ры за­ни­ма­ют ок. 1/2 об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, в осн. воз­де­лы­ва­ют­ся на круп­ных план­та­ци­ях. Гл. рай­оны план­тац. хо­зяй­ст­ва – про­вин­ции Сев. Су­мат­ра и Зап. Ка­ли­ман­тан. В нач. 21 в. ак­тив­но рас­ши­ря­ют­ся пло­ща­ди под мас­лич­ной паль­мой за счёт со­кра­ще­ния на­са­ж­де­ний и по­се­вов др. куль­тур. Осн. ареа­лы воз­де­лы­ва­ния мас­лич­ной паль­мы – пров. Сев. Су­мат­ра; ко­ко­со­вой паль­мы (со­б­ра­но 16,3 млн. т ко­ко­со­вых оре­хов, 2005; 1-е ме­сто в ми­ре) – Ма­лые Зонд­ские о-ва, при­бреж­ные рай­оны о. Су­ла­ве­си, про­вин­ции Па­пуа, Сев. и Вост. Су­мат­ра; ге­веи (по­лу­че­но 2,1 млн. т на­ту­раль­но­го кау­чу­ка; 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Таи­лан­да) – Сев. и Центр. Су­мат­ра, Зап. и Юж. Ка­ли­мантан; са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (сбор 29,3 млн. т) – Центр. и Вост. Ява; та­ба­ка (141 тыс. т ли­сть­ев) – Вост. Ява, о. Ма­ду­ра, Сев. Су­мат­ра, о. Лом­бок (Ма­лые Зонд­ские о-ва); ке­шью (120 тыс. т оре­хов) – Юго-Вост. и Юж. Су­ла­ве­си; хлоп­чат­ни­ка (10,6 тыс. т хлоп­ка) – Вост. Ява; хин­но­го де­ре­ва – Зап. Ява (гл. обр. гор­ные рай­оны близ Бан­дун­га), Юж. Су­мат­ра; хлоп­ча­то­го де­ре­ва (вы­ра­щи­ва­ет­ся для по­лу­че­ния ка­по­ка) – Центр. Ява, о. Лом­бок.

Жи­вот­но­вод­ст­во в це­лом раз­ви­то сла­бо. В ка­че­ст­ве тяг­ло­во­го ско­та ис­поль­зу­ют­ся бы­ки и буй­во­лы. Кре­сть­я­не Явы и др. гус­то­на­се­лён­ных ост­ро­вов дер­жат до­маш­нюю пти­цу, кро­ли­ков, ре­же овец и коз. На рын­ки круп­ных го­ро­дов мо­ло­ко и мя­со по­став­ля­ют жи­вот­но­водч. хо­зяй­ст­ва, обыч­но при­над­ле­жа­щие эт­нич. ин­дий­цам и ки­тай­цам. Как са­мо­стоя­тель­ная от­расль с. х-ва наи­боль­шее зна­че­ние жи­вот­но­вод­ст­во име­ет для рай­она Ма­лых Зонд­ских о-вов, где есть об­шир­ные ес­теств. па­ст­би­ща (осо­бен­но на ост­ро­вах Ти­мор, Фло­рес, Сум­ба, Сум­ба­ва), а так­же о. Ма­ду­ра. Сви­ней раз­во­дят ки­тай­цы, а так­же ко­рен­ные жи­тели не­му­суль­ман­ских рай­онов стра­ны (о. Но­вая Гви­нея, внутр. рай­оны Ка­ли­ман­та­на, Су­ла­ве­си, Сев. Су­мат­ры). По­го­ло­вье (2005, тыс.): круп­ный ро­га­тый скот (ко­ро­вы) 11500, буй­во­лы 2428, ло­ша­ди 405,5, ко­зы 13182, ов­цы 8307, сви­ньи 6267; до­маш­ней пти­цы ок. 1300 млн. го­лов (гл. обр. ку­ры, а так­же ут­ки и др.). Про­из-во (2005, тыс. т) мя­са 2633, в т. ч. мя­са пти­цы 1423, го­вя­ди­ны 505, сви­ни­ны 593, мо­ло­ка (вклю­чая буй­во­ли­ное) 664.

В нач. 21 в. в ра­цио­не пи­та­ния ин­до­не­зий­цев до 2/3 жи­вот­ных бел­ков при­хо­дит­ся на до­лю про­дук­тов из ры­бы. Еже­год­но до­бы­ва­ет­ся ок. 6 млн. т ры­бы и мо­ре­про­дук­тов, в т. ч. ок. 1,2 млн. т пре­сно­вод­ной ры­бы (гл. обр. в ис­кусств. за­во­дях). Ры­бо­вод­ст­во на за­лив­ных ри­со­вых по­лях осо­бен­но рас­про­стра­не­но на ост­ро­вах Ява и Ба­ли (раз­во­дят кар­пов, бе­лян­ку и др.). Осн. рай­оны мор. ры­бо­лов­ст­ва – ак­ва­то­рии Яван­ско­го и Ара­фур­ско­го мо­рей, а так­же мо­рей Фло­рес и Бан­да (про­мы­сло­вые ры­бы – став­ри­да, мак­рель, по­ло­са­тый ту­нец, сар­ди­ны, ан­чо­усы и др.). До­бы­ча кра­бов, кре­ве­ток (у вост. по­бе­ре­жья Су­мат­ры и Ка­ли­ман­та­на, сев. по­бе­ре­жья Явы). Ры­бо­лов­ст­во иг­ра­ет важ­ную роль в хо­зяй­ст­ве Ма­лых Зонд­ских о-вов. Лов кро­ко­ди­лов (11,6 тыс. т в 2003). На ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га Ару (пров. Вост. Ну­са-Тен­га­ра) со­хра­ня­ет­ся тра­диц. про­мы­сел до­бы­чи жем­чу­га.

Сфе­ра ус­луг. Один из ве­ду­щих сек­то­ров хо­зяй­ст­ва; в нач. 21 в. рост эко­но­ми­ки стра­ны в зна­чит. ме­ре свя­зан с уве­ли­че­ни­ем внутр. спро­са на ус­лу­ги. Вы­де­ля­ют­ся оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля (ок. 30% стои­мо­сти ус­луг, 2005), фи­нан­со­вые ус­лу­ги и стра­хо­ва­ние (20%), ус­лу­ги гос. управ­ле­ния (12%), ча­ст­ные ус­лу­ги (12%), а так­же транс­порт (10%), гос­ти­нич­ный биз­нес и об­ществ. пи­та­ние (8%), связь (6%), элек­тро­энер­ге­ти­ка, во­до- и га­зо­снаб­же­ние об­ще­го поль­зо­ва­ния (2%). Боль­шин­ст­во пред­при­ятий сфе­ры ус­луг на­хо­дит­ся под кон­тро­лем ча­ст­но­го нац. ка­пи­та­ла. Од­ним из бы­ст­ро­ра­сту­щих и пре­стиж­ных сег­мен­тов за­ня­то­сти яв­ля­ет­ся служ­ба в гос. уч­ре­ж­де­ни­ях. Са­мые бы­ст­ро раз­ви­ваю­щие­ся от­рас­ли сфе­ры ус­луг и ин­до­нез. эко­но­ми­ки в це­лом – роз­нич­ная тор­гов­ля (круп­ней­шие ком­па­нии – «Matahari», «Metro Supermarket Realty Terbuka»), а так­же те­ле­ком­му­ни­ка­ции и бан­ков­ско-кре­дит­ный сек­тор.

Бан­ков­ско-кре­дит­ная сис­те­ма вклю­ча­ет Банк Ин­до­не­зии (Bank Indonesia; центр. банк стра­ны), ок. 170 гос. и ча­ст­ных бан­ков. Ве­ду­щие бан­ки: «Man­di­ri» (круп­ней­ший в стра­не по раз­ме­рам ак­ти­вов – ок. 25 млрд. долл., 2005), Lip­po Banking Group, «Danamon», Bank Ra­kyat Indonesia и др. На до­лю гос. бан­ков при­хо­дит­ся ок. 38% об­щей сум­мы бан­ков­ских ак­ти­вов (2005), ре­гио­наль­ных бан­ков раз­ви­тия – 8%, ме­ст­ных ча­ст­ных бан­ков – св. 42%, ча­ст­ных бан­ков, при­над­ле­жа­щих иностр. ка­пи­та­лу, – 12%. При­вле­че­нию по­тен­ци­аль­ных иностр. ин­ве­сто­ров в бан­ков­ско-кре­дит­ный сек­тор стра­ны пре­пят­ст­ву­ют про­бле­мы по­га­ше­ния внутр. и внеш­не­го гос. дол­га. Дей­ст­ву­ет Джа­карт­ская фон­до­вая бир­жа (1977), за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Юго-Вост. Азии (по­сле Син­га­пур­ской) по объ­ё­му тор­гов.

Од­но из при­ори­тет­ных на­прав­ле­ний эко­но­мич. раз­ви­тия – иностр. ту­ризм. В 2005 И. по­се­ти­ло св. 5,0 млн. чел., сре­ди них ту­ри­сты из Син­га­пу­ра (28,4%; пре­им. при­ез­жа­ют для от­ды­ха на о. Бин­тан, пров. Ке­пу­лау­ан-Ри­ау), Ма­лай­зии (11,8%), Япо­нии (10,4%), Ав­ст­ра­лии (7,8%), Юж. Ко­реи (5,0%), а так­же с о. Тай­вань (4,9%), из Ве­ли­ко­бри­та­нии (3,3%), США (3,2%), Гер­ма­нии (3,1%); в стра­не по­бы­ва­ло 17,1 тыс. ту­ри­стов из Рос­сии (поч­ти все – на о. Ба­ли). До­хо­ды от иностр. ту­риз­ма св. 4,5 млрд. долл. [2005; сум­ма до­хо­дов всех от­рас­лей хо­зяй­ст­ва от ту­риз­ма (по оцен­кам) пре­вы­ша­ет 10 млрд. долл.]. Осн. ви­ды ту­риз­ма: ле­чеб­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (пес­ча­ные пля­жи ост­ро­вов Ба­ли, Лом­бок, Бин­тан и др.); спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный (за­ня­тия дай­вин­гом в при­бреж­ных во­дах Ма­лых Зонд­ских и Мо­лукк­ских о-вов, винд­сёр­фин­гом на ост­ро­вах Ба­ли, Лом­бок, Сум­ба­ва, Сум­ба, Ти­мор и др.); эко­ло­ги­че­ский [по­се­ще­ние мно­го­числ. нац. пар­ков на ост­ро­вах Ява, Су­мат­ра, Ка­ли­ман­тан, Су­ла­ве­си, а так­же Лом­бок, Ко­мо­до и Фло­рес (Малыe Зонд­ские о-вa), о. Кра­ка­тау в Зонд­ском прол., оз. То­ба на Су­мат­ре]; зна­ком­ст­во с ис­то­ри­ко-куль­тур­ны­ми па­мят­ни­ка­ми Явы, тра­диц. ук­ла­дом жиз­ни, ре­мёс­ла­ми и фольк­ло­ром разл. на­ро­дов И. Гл. ту­ри­стич. рай­он стра­ны – о. Ба­ли; важ­ные цен­тры ту­риз­ма – го­ро­да о. Ява: Джа­кар­та, Бо­гор, Джокь­я­кар­та (важ­ней­ший центр яван­ской куль­ту­ры и иск-ва), Су­ра­кар­та, Бан­дунг, Пан­ган­да­ран.

Транс­порт. Клю­че­вую роль во внут­рен­них и внеш­них свя­зях И. иг­ра­ет мор. транс­порт. Гру­зо­обо­рот всех мор. пор­тов 524,0 млн. т (2005), в т. ч. от­прав­ле­но 311,1 млн. т гру­зов (из них 160,8 млн. т внеш­не­тор­го­вых), раз­гру­же­но 212,9 млн. т гру­зов (из них 50,4 млн. т внеш­не­тор­го­вых); пас­са­жи­ро­обо­рот св. 28 млн. чел. Все­го на­счи­ты­ва­ется ок. 3650 мор. пор­тов и га­ва­ней, в т. ч. 379 пор­тов, уча­ст­вую­щих в ме­жо­ст­ров­ных пе­ре­воз­ках гру­зов и пас­са­жи­ров (из них св. 130 – в ме­ж­ду­нар. пе­ре­воз­ках). Круп­ней­шие уни­вер­саль­ные пор­ты: Тан­джунг-При­ок (Джа­кар­та; гру­зо­обо­рот 39 млн. т в 2006), Танд­жунг-Пе­рак (Су­ра­бая), Па­лем­банг (пров. Юж. Су­мат­ра), Бе­ла­ван (аван­порт Ме­да­на, Сев. Су­мат­ра), Банд­жар­ма­син (Юж. Ка­ли­ман­тан), Ма­ка­сар (Юж. Су­ла­ве­си), Батам (Ке­пу­лау­ан-Ри­ау), Те­лук­ба­юр (Зап. Су­мат­ра) и др.; сре­ди спе­циа­ли­зир. пор­тов ли­ди­ру­ют тер­ми­на­лы по вы­во­зу неф­ти, неф­те­про­дук­тов и сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за (СПГ) – Ба­лик­па­пан (пров. Вост. Ка­ли­ман­тан; гру­зо­обо­рот 18,7 млн. т в 2004) и Ду­май (Ри­ау; 15,5 млн. т). Кон­тей­нер­ные тер­ми­на­лы: Танд­жунг-При­ок (3,3 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2005), Танд­жунг-Пе­рак, Бе­ла­ван, Ма­ка­сар, Танд­жунг-Мас (Се­ма­ранг, пров. Центр. Ява), Со­ронг (Зап. Ири­ан-Джая) и др. Мор. тор­го­вый флот И. вклю­ча­ет 824 мор. тор­го­вых суд­на (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; все­го 3773,8 тыс. рег. бр.-т, или 4887,6 тыс. т дед­вей­та, 2006); 30 су­дов при­над­ле­жат иностр. су­дов­ла­дель­цам; под фла­га­ми др. стран хо­дит 122 ин­до­нез. мор. тор­го­вых суд­на. Ве­ли­ко зна­че­ние мор. пас­са­жир­ских и гру­зо­вых ка­бо­таж­ных пе­ре­во­зок. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны не­боль­шие па­рус­ные су­да (зна­чит. их часть ос­на­ще­на дви­га­те­ля­ми). Хо­ро­шо раз­ви­то па­ром­ное пас­са­жир­ское со­об­ще­ние; осн. мар­шру­ты со­еди­ня­ют пор­ты ост­ро­вов – Явы и Ба­ли, Явы и Су­мат­ры, Су­мат­ры и п-ова Ма­лак­ка (Ма­лай­зия), о. Ба­там с Син­га­пу­ром. Важ­ней­шие мор. пас­са­жир­ские пор­ты (2006; тыс. пас­са­жи­ров): Тан­д­жунг-Пе­рак (917), Ма­ка­сар (742), Ба­лик­па­пан (517), Танд­жунг-При­ок (486), Бе­ла­ван (147). Круп­ней­ший мор. пе­ре­воз­чик пас­са­жи­ров и гру­зов – гос. ком­па­ния «Pelni». Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных пу­тей 21,6 тыс. км, в т. ч. 10,5 тыс. км на Ка­ли­ман­та­не, 5,5 тыс. км на Су­мат­ре, 4,6 тыс. км на Но­вой Гви­нее (2005); на ост­ро­вах Ява и Ма­ду­ра ре­ки пре­им. ис­поль­зу­ют­ся для ир­ри­га­ции (дли­на вод­ных пу­тей 820 км).

Об­щая дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог 362 тыс. км, в т. ч. до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 213 тыс. км (2006). Наи­бо­лее раз­ви­та ав­то­до­рож­ная сеть на ост­ро­вах Ява и Ба­ли. На Яве и Су­мат­ре дей­ст­ву­ют плат­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли (об­щая про­тя­жён­ность св. 500 км). В стра­не за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 38156,3 тыс. ав­то­транс­порт­ных средств (2005), в т. ч. 5494,0 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей, 28556,5 тыс. мо­то­цик­лов и мо­то­рикш, 2920,8 тыс. гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и 1184,9 тыс. ав­то­бу­сов.

Об­щая дли­на же­лез­ных до­рог 6458 км (2006), из них 5961 км с ко­ле­ёй ши­ри­ной 1067 мм (т. н. кап­ская ко­лея), 497 км – ши­ри­ной 750 мм; 211 км до­рог име­ют вто­рые пу­ти. Ок. 76% же­лез­ных до­рог – на о. Ява, в т. ч. 125 км элек­три­фи­ци­ро­ва­но (ж.-д. узел Джа­кар­ты). Дей­ст­ву­ют изо­ли­ро­ван­ные ж.-д. се­ти на се­ве­ре (в рай­оне г. Ме­дан) и юге о. Су­мат­ра, а так­же ли­нии не­боль­шой про­тя­жён­но­сти на о. Ма­ду­ра. Все­го по же­лез­ным до­ро­гам в 2006 пе­ре­ве­зе­но 159,4 млн. пас­са­жи­ров и 17,3 млн. т гру­зов. По же­лез­ным до­ро­гам о. Ява в осн. пе­ре­во­зят пас­са­жи­ров (156,1 млн. чел. и 3,9 млн. т гру­зов, в т. ч. в сто­лич­ном ме­га­ло­по­ли­се Джа­бо­та­бек – 104,4 млн. пас­са­жи­ров), о. Су­мат­ра – гл. обр. гру­зы (13,4 млн. т гру­зов и ок. 3,3 млн. пас­са­жи­ров). Ж.-д. со­об­ще­ние осу­ще­ст­в­ля­ет гос. ком­па­ния «Kereta Api Indonesia».

Об­щая про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 19394 км (в т. ч. га­зо­про­во­дов 9175 км, неф­те­про­во­дов 7684 км, неф­те­про­дук­то­про­во­дов 1367 км, тру­бо­про­во­дов по пе­ре­кач­ке га­зо­во­го кон­ден­са­та 944 км, про­чих 224 км; 2006). Важ­ней­шие га­зо­про­во­ды: Арун – Ду­май (о. Сумат­ра), Бон­танг – Ба­лик­па­пан (о. Ка­ли­ман­тан); Трансъ­я­ван­ский неф­те­про­вод.

В И. 662 аэ­ро­пор­та, из них 159 име­ют взлёт­но-по­са­доч­ные по­ло­сы с твёр­дым по­кры­ти­ем (2006). Круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты: Су­кар­но-Хат­та (Джа­кар­та), Нгу­рах-Рай (Ден­па­сар, о. Ба­ли), По­ло­ниа (Ме­дан), Джу­ан­да (Су­ра­бая), Ади­су­чип­то (Джокь­я­кар­та), Ханг-На­дим (о. Ба­там, пров. Ке­пу­лау­ан-Ри­ау), Ха­са­нуд­дин (Ма­ка­сар). Дей­ст­ву­ют гос. авиа­ком­па­нии «Garuda Indonesia» (8,7 млн. пас­са­жи­ров, 2005) и «Merpati Nusan­ta­ra Airlines» (2,9 млн.), а так­же неск. де­сят­ков ча­ст­ных авиа­пе­ре­воз­чи­ков: «Ba­tavia Air», «Bouraq Indonesia Airlines», «Mandala Airlines», «Shriwijaya Air», «Adam Air», «Wings», «Lhokseumawe Air», «Bali Air», «Dirgantara Air Ser­vice», «Lion Air», «Pelita Air» и др.

Внеш­няя тор­гов­ля. Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 143,4 млрд. долл. (2005), в т. ч. экс­порт со­став­ля­ет 85,7 млрд., им­порт – 57,7 млрд. Осн. ста­тьи то­вар­но­го экс­пор­та: про­дук­ция неф­те­га­зо­во­го сек­то­ра эко­но­ми­ки (22,5%, в т. ч. при­род­ный газ, вклю­чая СПГ, 10,7%, сы­рая нефть 9,5%), элек­трон­ной пром-сти (13%), дре­ве­си­на, пи­ло­ма­те­риа­лы и бу­ма­га (7,3%), про­дук­ция тек­стиль­ной и швей­ной пром-сти (7,0%), паль­мо­вое мас­ло (5,6%), уголь (5,0%), медь и мед­ные кон­цен­тра­ты (3,9%), на­ту­раль­ный кау­чук (3,0%), ры­ба и мо­репро­дук­ты (2,2%), ни­кель и ни­ке­ле­вые кон­цен­тра­ты (1,2%), оло­во (1,0%). Гл. им­пор­тё­ры то­ва­ров из И. – Япо­ния (21,1%), стра­ны АСЕАН (18,5%, в т. ч. Син­га­пур 9,2%), стра­ны ЕС (12,0%), США (11,5%), Юж. Ко­рея (8,5%), Ки­тай (8,0%). Осн. ста­тьи то­вар­но­го им­пор­та (2005): нефть и неф­те­про­дук­ты (30,3%), ав­то­транс­порт­ные сред­ст­ва и ком­плек­тую­щие (5,5%), стан­ки и пром. обо­ру­до­ва­ние (5,5%), сталь­ной про­кат и тру­бы (5,0%), про­дук­ция ор­га­нич. хи­мии (4,5%). Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в И.: стра­ны АСЕАН (29,5%, в т. ч. Син­га­пур 16,5%), Япо­ния (12,0%), Ки­тай (10,1%), стра­ны ЕС (10,0%), США (6,7%), Таи­ланд (6,0%), Юж. Ко­рея (5,0%), Сау­дов­ская Ара­вия (4,7%), Ав­ст­ра­лия (4,4%).

Дополнительная литература:

Indonesia today / Ed. G. Lloyd, S. Smith. Lanham, 2001;

Friend T. Indonesian destinies. Camb. (Mass.), 2003;

Pui-Kwan T. The mine­ral industry of Indonesia // Minerals Yearbook. 2004 / United States Geological Survey. N. Y., 2004;

Ива­но­ва И. С. Со­ци­аль­но-эко­номи­че­ская гео­гра­фия За­ру­беж­ной Азии. Юго-Вос­точ­ная Азия. М., 2005;

Atlas Indonesia dan du­nia. Jakarta, 2005;

Па­хо­мо­ва Л. Ф. Мо­де­ли про­цве­та­ния (Син­га­пур, Ма­лай­зия, Таи­ланд, Ин­до­не­зия). М., 2007.

Автор раздела: Н. В. Мазеин.

Вооружённые силы:

Об­щая чи­слен­ность Воо­руж. сил (ВС) И. св. 350 тыс. чел. (2006); со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Име­ет­ся так­же гос. по­ли­ция (ок. 280 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет св. 2,5 млрд. долл. (2005).

Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий ВС – пре­зи­дент, осу­ще­ст­в­ляю­щий ру­ко­вод­ство ими че­рез мин. обо­ро­ны (гражд. ли­цо) и глав­но­ко­ман­дую­ще­го ВС. Со­ве­щат. ор­га­ном при пре­зи­ден­те яв­ля­ет­ся Со­вет нац. обо­ро­ны и безо­пас­но­сти, оп­ре­де­ляю­щий осн. на­прав­ле­ния во­ен. по­ли­ти­ки гос-ва. В его со­став вхо­дят пре­зи­дент (пред.), ми­нистр-ко­ор­ди­на­тор по во­про­сам по­ли­ти­ки и безо­пас­но­сти, мин. обо­ро­ны, глав­но­ко­ман­дую­щий ВС, на­чаль­ни­ки шта­бов (ко­ман­дую­щие) ви­дов ВС, на­чаль­ник гос. по­ли­ции. Мин. обо­ро­ны не­сёт от­вет­ст­вен­ность за строи­тель­ст­во ВС, их обес­пе­че­ние, соз­да­ние мо­би­ли­зац. ре­зер­вов, ор­га­ни­за­цию ис­сле­до­ва­ний и раз­ра­бо­ток в во­ен. об­лас­ти. Ему в адм. по­ряд­ке под­чи­не­ны на­чаль­ни­ки шта­бов (ко­ман­дую­щие) ви­дов ВС. Глав­но­ко­ман­дую­щий ВС (не­по­сред­ст­вен­но под­чи­нён пре­зи­ден­ту) осу­ще­ст­в­ля­ет опе­ра­тив­ное ру­ко­во­дство ВС че­рез ГШ.

СВ (270 тыс. чел.) со­сто­ят из трёх ко­ман­до­ва­ний (бое­вое, войск спец. на­зна­че­ния, учеб­ное), 12 во­ен. ок­ру­гов, 2 пех. ди­ви­зий, 3 отд. бри­гад (2 пе­хот­ных и 1 возд.-де­сант­ной), 3 пол­ков спец. на­зна­че­ния, 81 отд. ба­таль­о­на (60 пе­хот­ных, 5 па­ра­шют­но-де­сант­ных, 8 бро­не­ка­ва­ле­рий­ских, 8 инж.), отд. час­тей по­ле­вой и зе­нит­ной ар­тил­ле­рии, ар­мей­ской авиа­ции. На воо­ру­же­нии СВ ок. 350 лёг­ких тан­ков, св. 500 бое­вых бро­ни­ров. ма­шин, св. 1 тыс. ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, РСЗО и ми­но­мё­тов, 150 про­ти­во­тан­ко­вых средств, ок. 510 зе­нит­ных средств (в т. ч. 51 ПУ ЗУР «Ра­пи­ра» и 42 ПЗРК), 11 са­мо­лё­тов и 51 вер­то­лёт ар­мей­ской авиа­ции. ВВС (27 тыс. чел.) вклю­ча­ют пять ко­ман­до­ва­ний (2 бое­вых, ПВО, учеб­ное, ма­те­ри­аль­но-тех­нич. обес­пе­че­ния), 18 эс­кад­ри­лий (5 – так­тич. ис­тре­би­те­лей, 1 – ис­тре­би­те­лей ПВО, 1 – раз­ве­ды­ват. и др.). На воо­ру­же­нии ВВС 78 бое­вых са­мо­лё­тов, 9 са­мо­лё­тов спец. на­зна­че­ния, св. 100 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции и 55 вер­то­лё­тов. Осн. ба­зы ВВС – Джа­кар­та, Пон­тиа­нак, Пе­кан­ба­ру, Ма­ка­сар. ВМС (53 тыс. чел.) со­сто­ят из сил фло­та (Зап. и Вост. опе­ра­тив­ные фло­ты), мор. авиа­ции и мор. пе­хо­ты (2 бри­га­ды и полк бое­вой под­держ­ки, все­го 18 тыс. чел.). В их со­ста­ве ок. 70 бое­вых ко­раб­лей (в т. ч. 1 ПЛ и 10 ра­кет­ных ко­раб­лей), св. 80 бое­вых ка­те­ров, 40 бое­вых са­мо­лё­тов, 15 бое­вых и 20 вспо­мо­гат. вер­то­лё­тов. Осн. ба­зы ВМС – Джа­кар­та, Су­ра­бая, Бе­ла­ван. Бое­вая тех­ни­ка и воо­ру­же­ние в осн. иностр. про­из-ва (в т. ч. рос­ссий­ско­го).

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по при­зы­ву. При­зыв­ной воз­раст 18 лет, срок служ­бы 2 го­да. Офи­цер­ский со­став го­то­вит­ся в нац. во­ен. учи­ли­щах, со­вер­шен­ст­ву­ет­ся в стра­нах АСЕАН, США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ни­дер­лан­дах. Ре­зерв со­став­ля­ет св. 400 тыс. чел., мо­би­ли­зац. ре­сур­сы ок. 66,5 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе ок. 38,7 млн. чел.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здравоохранение

В И. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 13 вра­чей, 57 лиц ср. мед. пер­со­на­ла; 3 сто­ма­то­ло­га, 3 фар­ма­цев­та, 25 аку­ше­рок (2003); боль­нич­ных ко­ек – 1,3 на 10 тыс. жит. (2004). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 2,8% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 34,2%, ча­ст­ный сек­тор – 65,8%) (2004). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­ох­ра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей; дей­ст­ву­ет за­кон о за­щи­те де­тей (2002); жен­щи­ны име­ют пра­во на трёх­ме­сяч­ный от­пуск по бе­ре­мен­но­сти; за­пре­ще­ны жен­ский труд на вред­ном про­из-ве, в ноч­ную сме­ну и труд де­тей до 14 лет. Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния сме­шан­ная: го­су­дар­ст­вен­ная, стра­хо­вая и ча­ст­ная. Об­щее ру­ко­во­дство осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во здра­во­охра­не­ния. Мед. по­мощь в го­ро­дах ока­зы­ва­ют боль­ни­цы и ам­бу­ла­то­рии, в сель­ской ме­ст­но­сти – об­щин­ные цен­тры здо­ро­вья и пе­ре­движ­ные мед. пунк­ты. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фек­ции – рес­пи­ра­тор­ные, бак­те­ри­аль­ная и амёб­ная ди­зен­те­рия, ге­па­ти­ты А и Е, тиф, ге­мор­ра­гич. ли­хо­рад­ки, ма­ля­рия. Гор­но­кли­ма­тич. ку­рорт Бо­гор и др.

Автор раздела: В. С. Нечаев.

Спорт

Раз­ви­тие спор­та ко­ор­ди­ни­ру­ют Нац. к-т спор­та И. и Нац. олим­пий­ский к-т (соз­дан в 1946, при­знан МОК в 1952). С 1952 спорт­сме­ны И. уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах (за ис­клю­че­ни­ем 1964); все­го (1952–2004) за­вое­ва­ли 5 зо­ло­тых, 8 се­реб­ря­ных и 7 брон­зо­вых ме­да­лей.

Пер­вую в ис­то­рии И. олим­пий­скую на­гра­ду за­вое­ва­ла жен­ская ко­ман­да по стрель­бе из лу­ка (Се­ул, 1988), за­няв­шая 2-е ме­сто. Наи­боль­ших ус­пе­хов до­би­лись бад­мин­то­ни­сты, вы­иг­рав­шие 5 зо­ло­тых, 5 се­реб­ря­ных и 5 брон­зо­вых ме­да­лей; чем­пио­на­ми в лич­ном пер­вен­ст­ве ста­нови­лись А. Ку­су­ма и С. Су­сан­ти (Бар­се­ло­на, 1992), Т. Хи­да­ят (Афины, 2004). 2 се­реб­ря­ные и 2 брон­зо­вые олим­пий­ские на­гра­ды за­вое­ва­ли жен­щи­ны в тя­жё­лой ат­ле­ти­ке, в т. ч. Р. Рум­бе­вас два­ж­ды за­ни­ма­ла 2-е ме­сто (Сид­ней, 2000 – в ве­со­вой ка­те­го­рии 48 кг, Афи­ны, 2004 – 53 кг).

Из др. ви­дов спор­та осо­бен­но по­пу­ляр­ны: фут­бол [у ка­ж­дой из 28 ко­манд Джа­рум ли­ги (выс­шей ли­ги) своя мо­лодёж­ная ака­де­мия], шах­ма­ты (с 1970 муж­ская сбор­ная И. уча­ст­ву­ет во Все­мир­ных олим­пиа­дах, луч­шее ме­сто – 19-е в 1986), гольф, бас­кет­бол, лёг­кая и тя­жё­лая ат­ле­ти­ка, вод­ные ви­ды спор­та (круп­ные цен­тры – Джа­кар­та, Бан­дунг, Су­ра­бая, Ме­дан), нац. бое­вые иск-ва (напр., иск-во са­мо­за­щи­ты – пен­чак-си­лат, а так­же бое­вые еди­но­бор­ст­ва без ору­жия – пен­чак, си­лат и кун­тао), тен­нис, бо­улинг, стрель­ба из лу­ка и др.

А. Вид­жая – чем­пи­он­ка Уимб­л­дон­ско­го тур­ни­ра сре­ди де­ву­шек (2001); на о. Ба­ли тра­ди­ци­он­но про­во­дит­ся жен­ский тен­нис­ный тур­нир. В 2006 в Джа­кар­те про­шёл 19-й чем­пио­нат Азии по 10-ке­гель­но­му бо­улин­гу. В 2007 в И. про­хо­ди­ли мат­чи Куб­ка Азии по фут­бо­лу; круп­ней­ший ста­ди­он – «Ге­ло­ра Бунг Кар­но» в Джа­кар­те (ок. 100 тыс. мест).

Образование. Учреждения науки. Культуры

Управ­ле­ние гос. школь­ным об­ра­зо­ва­ни­ем осу­ще­ст­в­ля­ет Мин-во про­све­ще­ния и куль­ту­ры, вне­шко­ль­ные уч­ре­ж­де­ния на­хо­дят­ся в ве­де­нии Мин-ва со­ци­аль­ных дел. Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние и обу­че­ние де­тей 4–6 лет, ос­нов­ное 9-лет­нее об­ра­зо­ва­ние (6-лет­няя на­чаль­ная и 3-лет­няя сред­няя шко­ла), проф.-тех­нич. и выс­шее об­ра­зо­ва­ние. С 1990 вве­де­но обя­за­тель­ное 9-лет­нее об­ра­зо­ва­ние. Осн. об­ра­зо­ва­ние да­ют гос. и ча­ст­ные об­щие сред­ние и ре­ли­ги­оз­ные (му­сульм., ка­то­лич. и про­тес­тант­ские) шко­лы, а так­же шко­лы «та­ман сис­ва», ко­то­рые по уров­ню об­ра­зо­ва­ния при­рав­ни­ва­ют­ся к гос. шко­лам. Проф. под­го­тов­ка осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в тех­нич., ком­мерч., с.-х., эко­но­ми­че­ских и др. проф. учеб­ных за­ве­де­ни­ях. До­шко­ль­ным обу­че­ни­ем ох­ва­че­но 22% де­тей, на­чаль­ным – 94%, сред­ним – 57% уча­щих­ся. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 90,4% (2004). Сис­те­ма выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет уни­вер­си­те­ты, ака­де­мии, ин­сти­ту­ты, по­ли­тех­ни­ку­мы и т. н. тре­тич­ные шко­лы (да­ют ака­де­мич. или проф. об­ра­зо­ва­ние лишь по од­ной дис­ци­п­ли­не). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния И. св. 50 гос. и 1270 ча­ст­ных учеб­ных за­ве­де­ний (2004). Наи­бо­лее круп­ные ву­зы: ун-ты – Ин­доне­зий­ский (1950) и Тер­бу­ка (1984) в Джа­кар­те, ун-т Гад­жа-Ма­да (1949) в Джокь­я­кар­те, Аир­лан­га (1954) в Су­ра­бае, Ан­да­лас (1956) в Па­дан­ге, Ха­са­нуд­дин (1956) в Ма­ка­са­ре, Пад­жа­д­жаран (1957) в Бан­дун­ге, Бра­вид­жая (1963) в Ма­лан­ге, Три­сак­ти (1965) в Джа­кар­те; тех­но­ло­гич. ин-ты – в Бан­дун­ге (1920; совр. назв. с 1959), Су­ра­бае (1960); Ака­де­мия нар. му­зы­ки и тан­ца в Па­дан­ге (1966) и др. Сре­ди ча­ст­ных ву­зов: ун-т им. 17 ав­гу­ста 1945 (1962); ис­лам­ские ун-ты – в Джокь­я­кар­те (1945), Джа­кар­те (1951), Бан­дун­ге (1959; совр. назв. с 1976); хри­сти­ан­ские ун-ты – в Са­ла­ти­ге (1956), Су­ра­бае (1961), Бан­дун­ге (1965); ка­то­лич. ун-ты – в Бан­дун­ге (1955), Джа­кар­те (1960).

На­уч. ис­сле­до­ва­ния ве­дут: ве­те­ри­нар­ный ин-т (1908), Центр. ис­сле­до­ва­тель­ский ин-т жи­вот­но­вод­ст­ва (1950) (оба – в Бо­го­ре); Ин-т ма­ля­рии (1920), Центр. ин-т ис­сле­до­ва­ний про­ка­зы (1935), Нац. ака­де­мия те­ат­ра (1955), Ин­до­нез. ин-т на­уч. ис­сле­до­ва­ний (1967), Нац. ис­сле­до­ва­тель­ский центр ар­хео­ло­гии (все – в Джа­кар­те); Ин­до­нез. ин-т паль­мо­во­го мас­ла (1916) в Ме­да­не, Ис­сле­до­ва­тель­ский центр ба­ти­ка (1951) в Джокь­я­кар­те и др. Об­сер­ва­то­рия им. К. А. Р. Бос­хи (1923) в Лем­бан­ге и др.

Круп­ные биб­лио­те­ки: Нац. б-ка (1980) и Нац. ар­хив (1892), Б-ка по­ли­тич. и со­ци­аль­ной ис­то­рии (1952), Пар­ла­мент­ская б-ка (1946), лит. ар­хив Х. Б. Яс­си­на (1976, 100 тыс. ед. хр.; все – в Джа­кар­те), Центр. с.-х. б-ка в Бо­го­ре (1842), ис­лам­ская б-ка в Джокь­я­кар­те (1942) и др. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных му­зе­ев: Нац. ис­то­рический (1778; ар­хео­ло­гич., эт­но­гра­фич., ху­дож. со­б­ра­ние), ис­то­рии Джа­кар­ты (1974; в зда­нии 1627), ва­ян­га (ку­кол; 1975), Воо­руж. сил И. (1972), изящ­ных ис­кусств (1976), тек­сти­ля (1976), мор­ской (1977), Нац. га­ле­рея (1958; все – в Джа­кар­те). Круп­ные му­зеи име­ют­ся в про­винц. го­ро­дах: ар­хео­ло­гич. му­зей «Тра­ву­лан» (о. Ява; кол­лек­ции древ­но­стей 13–15 вв.); му­зей ин­до­нез. иск-ва «Со­но­бу­дойо» (1935; ху­дож. со­б­ра­ние иск-ва ост­ро­вов Ява, Ба­ли и Ма­ду­ра), му­зей Ди­по­не­го­ро (оба – в Джокь­я­кар­те); ис­то­рич. му­зей Су­ра­кар­ты (в со­б­ра­нии яван­ские фи­лос. тек­сты, кук­лы те­ат­ра ва­янг, кин­жа­лы крис, ин­ст­ру­мен­ты ор­ке­ст­ра га­ме­лан), му­зей Не­ка (1982, Ба­ли), му­зей Пу­ри-Лу­ки­сан (1956, Убуд), Гос. му­зей Ба­ли (1932, Ден­па­сар) и др.

Дополнительная литература:

Thousand images of Jakarta. Jakarta, 2004.

Средства массовой информации

В И. из­да­ёт­ся 597 га­зет и жур­на­лов (2007). Од­на из ста­рей­ших га­зет – «Pi­kiran Rakyat» (вы­хо­дит в Бан­дун­ге с 1920-х гг.; ти­раж 150 тыс. экз.). Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные об­ще­на­цио­наль­ные пе­рио­дич. из­да­ния на ин­до­нез. яз.: еже­днев­ные га­зе­ты – «Kedaulatan Rakyat» (Джокь­я­кар­та; с 1945; 72 тыс. экз.), вы­хо­дя­щие в Джа­кар­те «Jawa Pos» (с 1949; 300 тыс. экз.; ос­ве­ща­ет но­во­сти биз­не­са), «Kompas» (с 1965; 530 тыс. экз., вос­крес­ный вы­пуск 610 тыс. экз.), «Pos Ko­ta» (с 1970; св. 500 тыс. экз.), «Bis­nis Indonesia» (с 1985), «Republika» (с 1992; офиц. ор­ган Ас­со­циа­ции ин­до­нез. му­суль­ман-ин­тел­лек­туа­лов), а так­же «Koran Tempo» (с 2001; 100 тыс. экз.), «Se­putar Indonesia» (с 2005) и др. На англ. яз. вы­пус­ка­ют­ся еже­днев­ные га­зе­ты «The Indonesian Observer» (c 1955; 25 тыс. экз.), «The Indo­nesia Times» (с 1974; 35 тыс. экз.), «The Jakarta Post» (с 1983; 50 тыс. экз.) и др. Круп­ные ре­гио­наль­ные из­да­ния: «Pe­do­man Rakyat» (Ма­ка­сар), «Pikiran Ra­kyat» (Бан­дунг).

Ра­дио­ве­ща­ние с 1934. В 1945 соз­да­на ра­дио­ве­ща­тель­ная кор­по­ра­ция «Radio Republik Indonesia» (в 1946 объ­яв­ле­на го­су­дар­ст­вен­ной и под­чи­не­на Мин-ву ин­фор­ма­ции). Ино­ве­ща­ние на араб., кит., англ., франц., хин­ди, ур­ду и др. язы­ках ве­дёт гос. ра­дио­стан­ция «Voice of In­donesia». Те­ле­ве­ща­ние с 1962 осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гос. ТВ-ком­па­ни­ей «TVRI» («Te­levisi Republik Indonesia»). Раз­ви­тию те­ле­ком­му­ни­ка­ций в И. спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­ние од­ной из пер­вых в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах ми­ра нац. спут­ни­ко­вой сис­те­мы свя­зи (1975). Круп­ней­шие те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ные ком­па­нии – «In­fo­media Nusantara», «Telkom» и «In­do­sat». По­сле 1989 по­лу­чи­ло раз­ви­тие ком­мерч. те­ле­ви­де­ние. Сре­ди ве­ду­щих ча­ст­ных те­ле­ком­па­ний – «RCTI» («Rajawali Citra Televisi Indonesia»), «SCTV» («Surya Citra Televisi»), «Televisi Pendidikan In­donesia», «Global TV». Ра­бо­та­ет круг­ло­су­точ­ный ка­нал но­во­стей «Metro TV». Все­го в стра­не дей­ст­ву­ют 54 те­ле­ка­на­ла, 171 тыс. ин­тер­нет-сер­ве­ров (2006). Ве­ща­ние осу­ще­ст­в­ля­ют св. 40 ТВ-ком­па­ний и бо­лее 830 ра­дио­стан­ций, имею­щих гос. ли­цен­зии.

Нац. ин­фор­мац. агент­ст­во И. – Antara.

Литература

Лит-ра И. на ин­до­нез. яз. сфор­ми­ро­ва­лась в 1-й тре­ти 20 в. на ос­но­ве фольк­ло­ра ма­лай­цев и тра­ди­ций ср.-век. ма­лай­ской ли­те­ра­ту­ры. В 1-й пол. 20 в. так­же раз­ви­ва­лись лит-ры на ре­гио­наль­ных язы­ках (ба­лий­ском, ба­так­ском, ма­дур­ском, сун­дан­ском и др.; см. так­же Яван­ская ли­те­ра­ту­ра), ко­то­рые впо­след­ст­вии вы­тес­ня­лись лит-рой на ин­до­нез. яз. Сре­ди пер­вых об­раз­цов ху­дож. про­зы на ин­до­нез. яз. – по­ли­тич. по­вести Мар­ко Кар­то­дик­ро­мо и Се­мау­на. В 1920–30-х гг. ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла бы­то­опи­сат. про­за, гл. те­ма ко­то­рой – борь­ба с пе­ре­жит­ками про­шло­го: ро­ма­ны Аб­ду­ла Му­иса («Не­пра­виль­ное вос­пи­та­ние», 1928, и др.), Ма­ра­ха Рус­ли и др. Ста­нов­ле­ние по­этич. язы­ка свя­за­но с твор­че­ст­вом Мо­хам­ма­да Ями­на и Рус­та­ма Эф­фен­ди, а так­же по­этов, объ­е­ди­нив­ших­ся во­круг ж. «Pudjangga Baru» (1933–42), – Са­ну­си Па­не (по­этич. сб-ки «Цве­ты об­лаков», 1927, «Пес­ни стран­ни­ка», 1931, и др.), Я. Та­тен­гкен­га и др. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ла по­эзия Ами­ра Хам­за­ха (сб-ки «Пес­ни оди­но­че­ст­ва», 1937, «Стра­ст­ное том­ле­ние», 1941, и др.). Про­све­ти­тель­ские идеи раз­ви­вал Су­тан Так­дир Али­шах­ба­на (ро­ма­ны «Сре­ди не­пре­рыв­ных не­сча­стий», 1929, «По­ра­же­ния и по­бе­ды», 1978, и др.); па­фо­сом ре­форм про­ник­ну­ты про­из­ве­де­ния Хам­ки (ро­ман «В ожи­да­нии при­зы­ва к мо­лит­ве», 1950, и др.). Пе­ре­ход от про­све­ти­тель­ской ди­дак­ти­ки к со­ци­аль­но-кри­тич. реа­лиз­му оз­на­ме­но­ва­ла про­за Ар­май­на Па­не (ро­ман «Око­вы», 1940, и др.), Ах­диа­та Кар­ты­ми­хард­жи и др.

Зна­чит. ме­сто в ли­те­ра­ту­ре И. 2-й пол. 20 в. за­ни­ма­ет груп­па «по­ко­ле­ние 45-го го­да»: Хай­рил Ан­вар, с име­нем ко­то­ро­го свя­за­но обо­га­ще­ние ар­се­на­ла по­этич. форм и вве­де­ние в ин­до­нез. по­эзию вер­либ­ра; Ид­рус, про­сла­вив­ший­ся ко­рот­ки­ми рас­ска­за­ми; Тур Пра­му­дья Анан­та, Утуй Та­танг Сон­та­ни. Мох­тар Лу­бис в пси­хо­ло­гич. ро­ма­нах ис­сле­до­вал по­ве­де­ние лю­дей в по­гра­нич­ных си­туа­ци­ях; в сти­хах Си­ту­мо­ран­га Си­то­ра пред­стал об­раз че­ло­ве­ка, на­хо­дя­ще­го­ся на пе­ре­крё­ст­ке куль­тур За­па­да и Вос­то­ка. По­ли­тич. со­бы­тия 1965 при­ве­ли к воз­ник­но­ве­нию груп­пы «по­ко­ле­ние 66-го го­да», пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой под влия­ни­ем фи­ло­со­фии эк­зи­стен­циа­лиз­ма от­ка­за­лись от реа­ли­стич. прин­ци­пов, соз­дав по­эти­ку, близ­кую франц. «но­во­му ро­ма­ну» (Си­ма­ту­панг Иван, Пу­ту Вид­жая и др.). К нац. ус­то­ям об­ра­ти­лись т. н. не­от­ра­ди­цио­на­ли­сты: Бу­ди Дар­ма, Да­нар­то, Умар Ка­ям и др. Наи­бо­лее зна­чит. по­эты кон. 20 в. – Суб­агио Са­ст­ро­вар­дойо, Су­тард­жи Кал­зум Бах­ри, Рен­д­ра и др.

Издания:

Го­ло­са трех ты­сяч ост­ро­вов. М., 1963;

Мо­ло­дые по­эты Ин­до­не­зии. М., 1965;

При лун­ном све­те. Но­вел­лы. М., 1970;

Со­вре­мен­ная ин­до­не­зий­ская про­за. 70-е го­ды. М., 1988.

Дополнительная литература:

Си­кор­ский В. В. Ин­до­не­зий­ская ли­те­ра­ту­ра. М., 1965;

Teeuw А. Modern Indone­sian literature. 2nd ed. The Hague, 1979–1986. Vol. 1–2;

La littérature indonésienne: une in­troduction. P., 1994

Автор раздела: Н. М. Сму­ро­ва.

Изобразительное искусство и архитекртура

Ме­зо­ли­тич. и не­оли­тич. па­мят­ни­ки (на­скаль­ные рос­пи­си, на­рез­ная ке­ра­ми­ка) бы­ли най­де­ны на Су­мат­ре, Юж. Су­ла­ве­си, Зап. Яве, Ма­лых Зонд­ских о-вах и в др. мес­тах. Боль­шое рас­про­стра­не­ние на ост­ро­вах И. по­лу­чи­ли ме­га­ли­тич. со­ору­же­ния – мен­ги­ры, доль­ме­ны, ка­мен­ные тро­ны (2-е – сер. 1-го тыс. до н. э.). В по­се­ле­нии Па­се­мах на Юж. Су­мат­ре на­ря­ду с мен­ги­ра­ми и тер­ра­со­вид­ны­ми свя­ти­ли­ща­ми бы­ли об­на­ру­же­ны мо­ну­мен­таль­ные ка­мен­ные изо­бра­же­ния лю­дей и жи­вот­ных. На сер. 1-го тыс. до н. э. в И. при­хо­дит­ся рас­цвет куль­ту­ры Донг­шон. От ран­не­го пе­рио­да (сер. 7–8 вв. н. э.) гос-ва Шри­вид­жайя на Су­мат­ре со­хра­ни­лись фун­да­мен­ты ка­мен­ных со­ору­же­ний (воз­мож­но, ступ) и отд. ста­туи, часть ко­то­рых бы­ла при­ве­зе­на, по-ви­ди­мо­му, из Ин­дии и Шри-Лан­ки.

Наи­бо­лее зна­чит. про­из­ве­де­ния иск-ва И. от­но­сят­ся ко вре­ме­ни гос­под­ства на Яве ди­на­стии Шай­лен­д­ра и су­ще­ст­во­вания гос-ва Ма­та­рам. Са­мы­ми ран­ни­ми куль­то­вы­ми со­ору­же­ния­ми счи­та­ют­ся ин­дуи­ст­ские хра­мы на се­ве­ре Центр. Явы (8 – нач. 9 вв.): 9 хра­мов в Ге­донг-Сон­го (го­ра Ун­га­ран) и 8 – на вы­со­ко­гор­ном пла­то Ди­енг. Со­хра­нив­шие­ся здесь баш­не­об­раз­ные свя­ти­ли­ща-чан­ди сло­же­ны из ан­де­зи­та. Не­боль­шие, квад­рат­ные или пря­мо­уголь­ные в пла­не, они сто­ят на вы­со­ком цо­ко­ле и увен­ча­ны сту­пен­ча­тым пе­ре­кры­ти­ем. В де­ко­ра­тив­ных ни­шах на на­руж­ных сте­нах по­ме­ще­ны рель­еф­ные изо­бра­же­ния ин­дуи­ст­ских бо­гов; ар­ки пор­ти­ков ук­ра­ше­ны рель­еф­ной ор­на­мен­таль­ной ком­по­зи­ци­ей: от мас­ки чу­до­ви­ща ка­ла в верх­ней час­ти ар­ки вниз от­хо­дят гир­лян­ды, за­кан­чи­ваю­щие­ся го­ло­ва­ми фан­та­стич. вод­но­го су­ще­ст­ва ма­ка­ра. Зна­чит. ху­дож. дос­то­ин­ст­ва­ми от­ли­ча­ет­ся ста­туя си­дя­ще­го Ши­вы, най­ден­ная на пла­то Ди­енг, а так­же скульп­тур­ная груп­па из чан­ди Ба­нон (Центр. Ява, 9 в.). Па­мят­ни­ки, воз­ве­дён­ные в свя­щен­ной до­ли­не Ке­ду (юг Центр. Явы, 8 – сер. 9 вв.), со­хра­ня­ют кон­ст­рук­тив­ные осо­бен­но­сти хра­мов пла­то Ди­енг, но их раз­ме­ры уве­ли­че­ны, а скульп­тур­ный и ор­на­мен­таль­ный де­кор бо­лее сло­жен и бо­гат; са­мый про­слав­лен­ный из них – Бо­ро­бу­дур. В 40 км от Бо­ро­бу­ду­ра на­хо­дит­ся до­ли­на Прам­ба­нан, где так­же в 8–10 вв. ве­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во буд­дий­ских и ин­дуи­ст­ских хра­мо­вых ком­плек­сов. Уси­ле­ние мо­гу­ще­ст­ва гос-ва Ма­та­рам во 2-й пол. 9 в. от­ме­че­но воз­ве­де­ни­ем гран­ди­оз­но­го ин­дуи­ст­ско­го хра­мо­во­го ком­плек­са Ла­ра-Джон­гранг. Его ком­по­зи­ци­он­ная схе­ма пред­став­ля­ет со­бой три квад­ра­та, впи­сан­ные один в дру­гой. На центр. пло­ща­ди воз­вы­ша­ют­ся по­став­лен­ные в од­ну ли­нию три гл. хра­ма, по­свя­щён­ные Ши­ве, Брах­ме и Виш­ну, на­про­тив них – три чан­ди мень­ше­го раз­ме­ра и два ма­лень­ких по кра­ям. Хра­мы Ла­ра-Джон­гран­га бо­га­то ук­ра­ше­ны изо­бра­зит. и ор­на­мен­таль­ным де­ко­ром. Осо­бен­но зна­ме­ни­ты 42 рель­е­фа на внутр. сте­не ба­лю­ст­ра­ды чан­ди Ши­вы: пред­став­лен­ным на них сце­нам из «Ра­мая­ны» при­су­щи ди­на­мизм, стрем­ле­ние к эмо­цио­наль­ной вы­ра­зи­тель­но­сти.

Во 2-й пол. 10 в. влия­ние яван­ско­го иск-ва рас­про­стра­ня­ет­ся на со­сед­ние ост­ро­ва Ба­ли и Су­мат­ра. На сме­ну круп­ным хра­мо­вым ком­плек­сам при­шли но­вые ар­хит. фор­мы. Наи­бо­лее из­вест­ные по­строй­ки бы­ли воз­ве­де­ны на скло­нах свя­щен­ной го­ры Пе­нан­гун­ган: пе­щер­ные хра­мы и мо­на­сты­ри, в т. ч. ком­плек­сы Бе­ла­хан и Джа­ла­тун­да – мес­та за­хо­ро­не­ния пра­ви­те­лей. В них со­че­та­ют­ся три осн. ком­по­нен­та: мно­го­уров­не­вые тер­ра­сы, во­до­ёмы и во­до­сто­ки, оформ­лен­ные круг­лой скульп­ту­рой и рель­еф­ны­ми пан­но. Гл. ста­ту­ей Бе­ла­ха­на яв­ля­ет­ся ве­ли­ко­леп­ное изо­бра­же­ние бо­га Виш­ну, си­дя­ще­го на свя­щен­ной пти­це Га­ру­де. Ар­хит. тип хра­ма-бас­сей­на по­лу­чил рас­про­стра­не­ние и на о. Ба­ли. К чис­лу са­мых ранних мо­ну­мен­таль­ных со­ору­же­ний на Ба­ли при­над­ле­жат груп­па пе­щер­ных хра­мов и ри­ту­аль­ных бас­сей­нов в Гоа-Гад­жах (1-я пол. 11 в.) и 10 вы­се­чен­ных в ска­лах чан­ди по­гре­баль­но­го ком­плек­са Гу­нунг-Ка­ви в Там­пак­си­рин­ге (11–12 вв.). Даль­ней­шее раз­ви­тие цен­траль­ноя­ван­ских тра­ди­ций про­ис­хо­дит на вос­то­ке Явы – в гос-вах Син­га­са­ри и Мад­жа­па­хит, при их пра­ви­те­лях был при­нят тан­три­че­ский буд­дизм, а ре­лиг. син­кре­тизм при­вёл к про­воз­гла­ше­нию куль­та Ши­вы-Буд­ды. Вновь стро­ят­ся чан­ди, но они ста­но­вят­ся мень­ше, из­ме­ня­ет­ся так­же со­от­но­ше­ние их час­тей: уве­ли­чи­ва­ют­ся раз­ме­ры цо­ко­ля, цел­ла зна­чи­тель­но умень­ша­ет­ся, над ней на­ви­са­ет мас­сив­ное пи­ра­ми­даль­ное на­вер­шие с вы­сту­па­ми (Син­га­са­ри, 13 в.). Во внеш­нем уб­ран­ст­ве пла­стич. об­ра­зы по­сте­пен­но ус­ту­па­ют ме­сто рас­тит. де­ко­ру, ста­туи ус­та­нав­ли­ва­ют­ся, как пра­ви­ло, лишь внут­ри свя­ти­лищ.

Круг­лая скульп­ту­ра 13–14 вв. со­став­ля­ет од­ну из бле­стя­щих стра­ниц изо­бра­зит. иск-ва И. Мо­ну­мен­таль­ным фи­гу­рам бо­жеств при­су­щи тор­же­ст­вен­ность поз, пла­стич. ок­руг­лость тел и мяг­кая леп­ка ли­ца, глу­бо­кая оду­хо­тво­рён­ность (ста­туи бо­ги­ни Дур­ги, муд­ре­ца Ага­стьи, бод­хи­сат­твы Прадж­ня­па­ра­ми­ты из чан­ди Син­га­са­ри; жен­ских бо­жеств-тар Су­д­ха­на­ку­ма­ры, Бхри­ку­ти из чан­ди Джа­го). Са­мым круп­ным хра­мо­вым ком­плек­сом Вост. Явы это­го пе­рио­да яв­ля­ет­ся Па­на­та­ран (сер. 14 в.). Он со­сто­ит из трёх по­сле­до­ва­тель­но рас­по­ло­жен­ных пря­мо­уголь­ных дво­ров со сво­бод­ным, не­ре­гу­ляр­ным раз­ме­ще­ни­ем свя­ти­лищ. В хра­мо­вом де­ко­ре 12–14 вв. на сме­ну чув­ст­вен­ной пла­сти­ке Бо­ро­бу­ду­ра при­шла чёт­кая гра­фич­ность пло­ских рель­е­фов, в ко­то­рых гро­те­ск­ные фи­гу­ры пер­со­на­жей с уг­ло­ва­ты­ми пле­ча­ми, уд­ли­нён­ны­ми ру­ка­ми поч­ти те­ря­ют­ся в пыш­ной ажур­ной рас­ти­тель­но­сти фо­но­во­го за­пол­не­ния. Та­кое стрем­ле­ние к под­чи­не­нию изо­бра­зит. на­ча­ла чис­то ор­на­мен­таль­ной сти­хии по­лу­ча­ет даль­ней­шее раз­ви­тие в 15–16 вв. и во мно­гом свя­за­но с рас­про­стра­не­ни­ем ис­ла­ма на ост­ро­вах Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га.

Ар­хи­тек­ту­ра ран­не­го му­сульм. пе­рио­да ещё во мно­гом опи­ра­ет­ся на тра­ди­ции клас­сич. зод­че­ст­ва Явы: так, ми­на­рет в Ку­ду­се (Центр. Ява, нач. 16 в.) по фор­ме бли­зок вос­точ­но­яван­ским ба­шен­ным чан­ди, а во­ро­та му­сульм. клад­би­ща 16 в. в Сен­дан­гду­ву­ре ук­ра­ше­ны де­ко­ра­тив­ны­ми крыль­я­ми, ха­рак­тер­ны­ми для со­ору­же­ний позд­не­го клас­сич. пе­рио­да. Са­мая ран­няя ме­четь (1477–79) со­хра­ни­лась в г. Де­мак на сев. по­бе­ре­жье Центр. Явы. Это мно­го­ко­лон­ное зда­ние с вы­сокой че­ты­рёх­скат­ной кры­шей по­слу­жи­ло про­то­ти­пом для мн. по­сле­дую­щих со­ору­же­ний. В 19 в. де­рев. мно­го­ярус­ные кров­ли ме­че­тей поч­ти по­все­ме­ст­но за­ме­ня­ют­ся ме­тал­лич. ку­по­ла­ми. Ин­ду­и­ст­ско-буд­дий­ские тра­ди­ции со­хра­ни­лись на о. Ба­ли, где пре­об­ла­да­ет ха­рак­тер­ный тип хра­мо­во­го ком­плек­са, со­стоя­ще­го из не­сколь­ких дво­ров с ог­ра­да­ми, вы­со­ки­ми баш­не­об­раз­ны­ми во­ро­та­ми, мно­го­ярус­ны­ми баш­ня­ми ме­ру (хра­мо­вый ком­плекс Пу­ра-Бе­са­ких, нач. 11 в.).

В гражд. ар­хи­тек­ту­ре с 17 в. за­мет­но ев­роп. влия­ние, про­явив­шее­ся как в пла­ни­ров­ке го­ро­дов, так и во внеш­нем ви­де по­стро­ек: фор­ти­фи­ка­ционных со­ору­же­ний (форт в Бан­те­не, Зап. Ява, нач. 17 в.), об­ществ. зда­ний, кон­тор, скла­дов, вы­стро­ен­ных по ни­дерл. об­раз­цам. Во 2-й пол. 19 в. осо­бен­ную по­пу­ляр­ность по­лу­чил не­о­клас­сич. стиль. В 1-й тре­ти 20 в. на­блю­да­ет­ся тен­ден­ция к ис­поль­зо­ва­нию эле­мен­тов нац. ар­хи­тек­ту­ры (Тех­но­ло­гич. ин-т в Бан­дун­ге, 1919–24, арх. Г. М. Понт). Совр. об­лик го­ро­дов во мно­гом оп­ре­де­ля­ет­ся об­ще­ми­ро­вы­ми тен­ден­ция­ми в ар­хи­тек­ту­ре. Под ев­роп. влия­ни­ем в И. поя­ви­лись та­кие ви­ды иск-ва, как жи­во­пись мас­лом и гра­фи­ка. Од­ним из пер­вых ин­до­нез. ху­дож­ни­ков, по­бы­вав­шим во Фран­ции и Гер­ма­нии и ос­во­ив­шим ев­роп. ма­не­ру пись­ма, был Ра­ден Са­лех. С нач. 20 в. в го­ро­дах Явы и Ба­ли (Джа­кар­те, Джокь­я­кар­те, Бан­дун­ге) воз­ни­ка­ют ху­дож. шко­лы, где осн. вни­ма­ние уде­ля­ет­ся ро­ман­тич. пей­за­жу, на­тюр­мор­ту и порт­ре­ту (ху­дож­ни­ки Мас Пирн­га­дие, Аб­дул­лах Су­рьо Суб­ро­то). Во 2-й пол. 20 в. Ку­су­ма Аф­фан­ди, Су­дар­со­но Суд­жой­о­но, Агус Джая пи­са­ли жан­ро­вые и ис­то­рич. сце­ны; в сти­ле ку­биз­ма ра­бо­та­ли Мох­тар Апин, По­по Ис­кан­дар и др. Зна­чит. раз­ви­тие по­лу­чи­ло соз­да­ние кар­тин в тех­ни­ке ба­ти­ка (Амир Сап­то Ху­дойо, Кус­вад­жи). Тра­диционное иск-во пред­став­ле­но из­го­тов­ле­ни­ем кин­жа­лов, ба­ти­ком, резь­бой по де­ре­ву.

Дополнительная литература:

Kempers A. J. B. Ancient Indonesian art. Camb. (Mass.), 1959;

Fontein J., Soekmono R., Sakyawati S. Ancient Indonesian art of the central and eastern Javanese periods. Boston, 1971;

Му­ри­ан И. Ф. Ис­кус­ст­во Ин­до­не­зии с древ­ней­ших вре­мен до кон­ца XV в. М., 1981;

Djoemena N. S. Batik. Its mystery and mea­ning. Jakarta, 1990;

Fontein J. The sculpture of Indonesia. Wash., 1990;

Чу­ки­на Н. П. Ис­кус­ст­во Ин­до­не­зии. М., 1991;

Warming W., Gaworski M. The world of Indonesian textiles. 2nd ed. Tokyo; L., 1991;

Gift of the cotton mai­den. Textiles of Flores and the Solor Islands / Ed. R. W. Hamilton. Los Ang., 1994;

Miksic J. Borobudur: golden tales of the Buddhas. 2nd ed. Hong Kong, 2000.

Автор статьи: Г. М. Сорокина.

Музыка

В муз. куль­ту­ре И. со­су­ще­ст­ву­ют мно­го­об­раз­ные эт­нич. тра­ди­ции; на­ря­ду с фор­ма­ми, воз­ник­ши­ми под влия­ни­ем ин­ду­из­ма, буд­диз­ма, ис­ла­ма, кон­фу­ци­ан­ст­ва, к нач. 21 в. со­хра­ня­ют­ся тра­ди­ции, свя­зан­ные с ме­ст­ны­ми куль­та­ми (напр., у ба­та­ков, дая­ков). Ха­рак­тер­ная чер­та муз. куль­ту­ры И. (за ис­клю­че­ни­ем вост. рай­онов), род­ня­щая её с др. куль­ту­ра­ми Юго-Вост. Азии, – гон­го­вые ан­самб­ли, воз­ник­но­ве­ние ко­то­рых от­но­сит­ся к на­ча­лу н. э. Впер­вые поя­вив­шись на о. Ява, они про­ник­ли на др. ост­ро­ва И., став ос­но­вой га­ме­ла­на (ан­самбль и тип му­зи­ци­ро­ва­ния, уни­вер­саль­ный для ин­до­нез. клас­сич. му­зы­ки). Од­но из пер­вых упо­ми­на­ний яван­ско­го га­ме­ла­на от­но­сит­ся к 4 в., в кон. 15–16 вв. он рас­про­стра­нил­ся на о. Ба­ли, где со­хра­нил мн. спе­ци­фич. чер­ты (в то вре­мя как яван­ская му­зы­ка зна­чи­тель­но транс­фор­ми­ро­ва­лась под влия­ни­ем ис­ла­ма), в даль­ней­шем – на ост­ро­вах Су­мат­ра, Ма­ду­ра, Ка­ли­ман­тан и др. Ос­но­ва клас­сич. га­ме­лан­но­го ре­пер­туа­ра – на­бор ком­по­зи­ций ген­динг. Раз­вёр­ты­ва­ние муз. ком­по­зи­ции осу­щест­в­ля­ет­ся на ос­но­ве ла­до­ме­ло­ди­че­ско­го мо­дуса па­тет, в ос­но­ве ла­доз­ву­ко­ряд­ной ор­га­ни­за­ции – 2 сис­те­мы: пе­лог и слен­д­ро, ис­поль­зу­ет­ся так­же пен­та­то­ни­ка. Зву­ча­ние га­ме­ла­на – не­отъ­ем­ле­мая часть ин­дуи­ст­ских це­ре­мо­ний пан­ча­ядж­ня (ре­лиг. про­цес­сии, сва­деб­ные и по­хо­рон­ные об­ря­ды, празд­не­ст­ва в честь бо­жеств, ду­хов и де­мо­нов); га­ме­лан в про­шлом ис­поль­зо­вал­ся во вре­мя су­деб­ных про­цес­сов, тра­ди­ци­он­но со­про­во­ж­да­ет мас­со­вые тран­со­вые пред­став­ле­ния пра­джу­ри­тан (сю­жет – борь­ба яван­ских ро­дов в 15 в.), тан­це­валь­ные и те­ат­раль­ные пред­став­ле­ния: тан­це­валь­но-муз. дра­му ва­янг-то­пенг, ку­коль­ный те­атр ва­янг-ку­лит, ба­лий­ское пред­став­ле­ние тан­дак (по­ве­ст­во­ва­ние рас­сказ­чи­ка со­про­во­ж­да­ет­ся дра­ма­тич. дей­ст­ви­ем и му­зы­кой), нар. дра­му рей­ог (о ми­фич. чу­до­ви­ще Ба­рон­ган), ба­лий­ские (в сти­лях санг, хьянг, ба­рис) и яван­ские клас­сич. тан­цы и др. На празд­ни­ках, кон­кур­сах и кар­на­ва­лах зву­чат так­же тра­диц. и по­пу­ляр­ные ан­самб­ли бам­бу­ко­вых идио­фо­нов ан­гк­лунг. На о. Ба­ли пред­став­ле­ния те­ат­ра те­ней ва­янг-са­сак со­про­во­ж­да­ют ан­самб­ли бам­бу­ко­вых флейт, но­вый пе­сен­но-тан­це­валь­ный жанр ганд­рунг (на ак­ту­аль­ные совр. те­мы) вклю­ча­ет зву­ча­ние ан­самб­ля, в ко­то­рый на­ря­ду с идио­фо­на­ми вхо­дят смыч­ко­вые ин­ст­ру­мен­ты. Во­каль­ная му­зы­ка И. (соль­ная и ан­самб­ле­вая) пред­став­ле­на как вы­со­ки­ми жан­ра­ми, свя­зан­ны­ми с прак­ти­кой га­ме­ла­на и те­ат­раль­ны­ми пред­став­ле­ния­ми, так и с тра­диц. и нар. пес­ня­ми. Эпич. пес­ни (пан­тун на о. Ява, ке­кау­ин на о. Ба­ли) сю­жет­но свя­за­ны с инд. эпич. ска­за­ния­ми, ис­то­рич. по­ве­ст­во­ва­ния име­ют ме­ст­ное про­ис­хо­ж­де­ние. Наи­бо­лее раз­но­об­раз­ны во­каль­ные фор­мы о. Ява. На о. Су­ла­ве­си со­хра­ни­лись эпич. по­ве­ст­во­ва­ния о ме­ст­ных ге­ро­ях, со­стя­за­ния по­этов-пев­цов, ри­ту­аль­ные тан­цы в со­про­во­ж­де­нии ба­ра­ба­нов и гон­го­вых ан­самб­лей и др. ме­ст­ные жан­ры и фор­мы. Ин­до­нез. муз. тра­ди­ция пе­ре­да­ёт­ся уст­ным пу­тём, од­на­ко су­ще­ст­ву­ют неск. сис­тем но­та­ции; од­на из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных – род циф­ро­вой но­та­ции ти­ти­ла­рас ран­те (вве­де­на в 1888).

В 20 в. муз. куль­ту­ра И. пре­тер­пе­ла ряд из­ме­не­ний под влия­ни­ем куль­ту­ры За­па­да. В со­став тра­диц. ан­самб­лей во­шли за­ве­зён­ные ев­ро­пей­ца­ми ин­ст­ру­мен­ты; ан­самбль пом­панг (в его со­ста­ве – губ­ной ор­ган, бам­бу­ко­вые флей­ты и ба­ра­ба­ны) ис­пол­ня­ет му­зы­ку в ду­хе про­тес­тант­ских хо­ра­лов. Сфор­ми­ро­ва­лась ком­по­зи­тор­ская шко­ла (К. Си­манд­жу­так, А. Па­са­ри­бу), мн. му­зы­кан­ты экс­пе­ри­мен­ти­ро­ва­ли над соз­да­ни­ем но­вых форм, опи­раю­щих­ся на ин­до­нез. му­зы­ку. В 1930-х гг. из­вест­ность при­об­рёл пе­вец Ху Энд­же. Вы­сту­па­ла проф. стран­ст­вую­щая труп­па «Ба­так­ская опе­ра». В 1960-х гг. по ини­циа­ти­ве Ан­ди Нур­ха­ни Са­па­ды бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны ан­самб­ли син­фо­ни ка­ча­пи, со­про­во­ж­дав­шие пе­ние и тан­цы. Му­зы­кан­ты и хо­рео­гра­фы A. Ха­ли­лин­тар Ла­тиф, Шу­ам­сул Куа­мар и Си­рад­жуд­дин Д. Бан­танг соз­да­ли ори­ги­наль­ные сме­шан­ные ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли. По­пу­ляр­ные ан­самб­ли ис­пол­ня­ют му­зы­ку в сти­лях дан­гдут и ланг­гам и пес­ни на ме­ст­ных язы­ках, при­ме­няя элек­тро­аку­стич. ин­ст­ру­мен­ты и элек­тро­ни­ку.

В 1968 в Джа­кар­те соз­дан сим­фо­нич. ор­кестр. В 1960 в Су­ра­кар­те ос­но­ва­на кон­сер­ва­то­рия Ка­ра­ви­тан (позд­нее Выс­шая муз. шко­ла), в 1967 – Ака­де­мия тан­ца Се­ни Та­ри, в ко­то­рой обу­ча­ют­ся му­зы­ке, дра­ме, тан­цу и жи­во­пи­си. Ар­ти­сты Цен­тра ба­лий­ской куль­ту­ры Та­ман-Бу­дая (ос­но­ван в 1976) уча­ст­ву­ют в еже­год­ных фес­ти­ва­лях ис­кусств Пес­та-Ке­се­ни­ан-Ба­ли (ос­но­ван в 1979) и в кон­цер­тах для ту­ри­стов. Ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли га­ме­ла­нов. Тра­диц. му­зы­ка изу­ча­ет­ся с нач. 20 в., круп­ней­шие ис­сле­до­ва­те­ли: Я. Кунст (Ни­дер­лан­ды), М. Худ (США), К. Мак­фи (Ка­на­да); ин­до­не­зий­цы Су­мар­сам, И. Ма­де Бан­дем, Х. Су­си­ло. В 1971 с це­лью со­хра­не­ния нац. на­сле­дия спец. ко­мис­си­ей пред­ло­же­на сис­те­ма клас­си­фи­ка­ции тра­диц. те­ат­ра, му­зы­ки и тан­ца. К нач. 21 в. воз­рос­ла роль тра­диц. му­зы­ки в ин­ду­ст­рии ту­риз­ма и раз­вле­че­ний.

Дополнительная литература:

Kunst J. Music in Java. 3rd ed. The Hague, 1973;

Indonesia // The new Grove dic­tionary of music and musicians. 2nd ed. L., 2001. Vol. 12.

Автор раздела: А. С. Ал­па­то­ва.

Танец и театр

В ос­но­ве боль­шин­ст­ва жан­ров зре­лищ­но­го иск-ва И. ле­жат тра­ди­ции инд. клас­сич. тан­ца (с 7 в.) и до­ин­дуи­ст­ские ани­ми­стич. ри­туа­лы. Осн. цен­тра­ми зре­лищ­ной куль­ту­ры И. ста­ли ост­ро­ва Ява и Ба­ли.

Тан­це­валь­ное иск-во Явы дос­тиг­ло рас­цве­та в 13–14 вв. в це­ре­мо­ни­аль­ных при­двор­ных тан­цах. Из клас­сич. яван­ских тан­цев про­дол­жа­ют ис­пол­нять­ся бе­дайя и се­рим­пи. В тан­це бе­дайя уча­ст­ву­ют де­вять тан­цов­щиц, изо­бра­жаю­щих бо­гинь Юж­но­го мо­ря. Се­рим­пи тан­цу­ют че­ты­ре тан­цов­щи­цы, вы­сту­паю­щие в ро­лях ле­ген­дар­ных прин­цесс – ге­ро­инь ср.-век. яван­ской поэ­мы «Ме­нак». Кос­тю­мы ак­трис со­сто­ят из каи­на – длин­но­го яр­ко­го по­лот­на (ба­ти­ка), дра­пи­рую­ще­го фи­гу­ру до паль­цев бо­сых ног. Для бе­дайя и се­рим­пи ха­рак­те­рен раз­ме­рен­ный, не­то­ро­п­ли­вый, не­сколь­ко мо­но­тон­ный ритм, как пра­ви­ло, под ак­ком­па­не­мент ор­ке­ст­ра-га­ме­ла­на. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные тан­це­валь­но-дра­ма­тич. жан­ры – ва­янг-то­пенг (те­атр ма­сок) и ва­янг-оранг (те­атр жи­во­го ак­тё­ра). Ва­янг-то­пенг (гл. обр. ро­ман­тич. ис­то­рии о ле­ген­дар­ном яван­ском прин­це Пан­д­жи) ис­пол­ня­ют два или три тан­цов­щи­ка. Муж­ской та­нец, осо­бен­но пар­тии от­ри­ца­тель­ных пер­со­на­жей (джи­нов, ве­ли­ка­нов, де­мо­нов), от­ли­ча­ет ши­ро­кий шаг, со­стоя­щий из рез­ких, от­ры­ви­стых вы­па­дов, экс­прес­сив­ных дви­же­ний и мощ­ных прыж­ков. Ино­гда в пред­став­ле­нии уча­ст­ву­ют и жен­щи­ны. Жен­ский тан­цеваль­ный шаг уз­кий, в сдер­жан­ной, стро­гой ма­не­ре, дви­же­ния не­обы­чай­но гра­ци­оз­ны. Ва­янг-оранг ве­дёт на­ча­ло от тан­це­валь­ных драм, из­вест­ных при вос­точ­но­яван­ских дво­рах ещё в 14 в. В них ра­зыг­ры­ва­лись ле­ген­дар­ные эпи­зо­ды из ис­то­рии ко­ро­лев­ских ди­на­стий. Ак­тё­ры ис­пол­ня­ют ла­ко­нич­ный та­нец жес­тов, за­им­ст­во­ван­ный из ус­лов­но­го ар­се­на­ла дви­же­ний и по­зи­ций пло­ских ку­кол. Все дви­же­ния вы­пол­ня­ют­ся как бы в од­ной плос­ко­сти, па­рал­лель­ной рам­пе, за ко­то­рую тан­цов­щи­ки вы­хо­дят край­не ред­ко. Ри­су­нок тан­ца ка­ж­до­го дей­ст­вую­ще­го ли­ца стро­го ка­но­ни­зи­ро­ван. Пред­став­ле­ние со­про­во­ж­да­ет­ся га­ме­ла­ном и пев­ца­ми-со­лис­та­ми, ко­то­рые до­пол­ня­ют и ком­мен­ти­ру­ют дей­ст­вие. Пер­вая проф. труп­па ва­янг-оран­га ос­но­ва­на в 1895 в Су­ра­кар­те, её вы­сту­п­ле­ния вы­зва­ли боль­шой ин­те­рес. К нач. 1970-х гг. в И. на­счи­ты­ва­лось ок. 20 проф. трупп ва­янг-оран­га, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее по­пу­ляр­ной бы­ла труп­па «Сри­ви­да­ри» (ос­но­ва­на в 1910-х гг., Су­ра­кар­та).

На о. Ба­ли из­вест­но бо­лее 200 ви­дов клас­сич. тан­цев. Ке­чак – са­мый мас­со­вый из клас­сич. муж­ских тан­цев, в ко­то­ром од­но­вре­мен­но за­ня­ты от 150 до 200 чел. По­пу­ляр­ный клас­сич. та­нец ле­гонг бли­зок сю­жет­ной тан­це­валь­ной пан­то­ми­ме. Две тан­цов­щи­цы под энер­гич­ную ме­ло­дию га­ме­ла­на ис­пол­ня­ют слож­ные тан­це­валь­ные узо­ры, по­стро­ен­ные на ши­ро­ком ша­ге, т. н. шаг ле­гонг. Рит­мич­но взма­хи­вая вее­ра­ми, они дви­жут­ся в бы­ст­ром тем­пе, сле­дуя од­на за дру­гой, при этом их жес­ты син­хрон­ны. На Ба­ли су­ще­ст­ву­ют и др. тан­цы, близ­кие к ле­гон­гу (сантхьянг-да­да­ри, сут­ри, джо­гед и олег). В тан­це ча­ло­на­ранг ис­пол­ни­те­ли ве­ду­щих пар­тий пред­ста­ют пе­ред зри­те­ля­ми в об­ла­че­нии ма­гов: на ли­цах – ог­ром­ные мас­ки с ог­нен­ным язы­ком, гри­вой, на паль­цах – ост­рые на­ко­неч­ни­ки. Тан­цы на­да­ду­та и ке­би­яр поя­ви­лись в ре­зуль­та­те транс­фор­ма­ции ри­ту­аль­ных жес­тов жре­цов. Они ис­пол­ня­ют­ся тан­цов­щи­ка­ми в си­дя­чем по­ло­же­нии, осо­бую вы­ра­зи­тель­ность при этом при­об­ре­та­ют дви­же­ния го­ло­вы, плеч, рук, паль­цев.

На ру­бе­же 19–20 вв. поя­ви­лись ещё два ви­да тан­це­валь­но-дра­ма­тич. пред­став­ле­ний – луд­рук и ке­топ­рак. Ак­тё­ры-муж­чи­ны те­ат­ра луд­рук ра­зыг­ры­ва­ют ис­то­рии не­сча­ст­ной люб­ви с ин­тер­ме­дия­ми на зло­бо­днев­ные те­мы. Ос­но­вы­ваю­щий­ся на ак­тёр­ской им­про­ви­за­ции, луд­рук по сво­ей при­ро­де схож с итал. ко­ме­ди­ей дель ар­те. Сре­ди из­вест­ных кол­лек­ти­вов, ра­бо­таю­щих в этом жан­ре, – «Мар­ха­эн», «Трис­но­кан­ген» (г. Су­ра­бая) и др. Ак­тё­ры те­ат­ра ке­топ­рак, ис­поль­зуя сю­же­ты из ис­то­рии И., в им­про­ви­за­ци­он­ной фор­ме об­ра­ща­ют­ся к совр. про­бле­мам.

В И. бы­ту­ют разл. фор­мы тра­диц. те­ат­ра ва­янг. Ва­янг-ку­лит или ва­янг-пур­во (с 9 в.) – пред­став­ле­ние пер­га­мен­ных тро­сте­вых ку­кол, а ва­янг-го­лек ра­зыг­ры­ва­ет­ся без шир­мы, с уча­сти­ем объ­ём­ных де­рев. ку­кол. В спек­так­лях ва­янг-кли­тик (с 12 в.) уча­ст­ву­ют пло­ские де­рев. кук­лы с ко­жа­ны­ми ру­ка­ми, управ­ляе­мы­ми дву­мя па­лоч­ка­ми. Ва­янг-ба­ба­кан (с 13 в.) – вы­сту­п­ле­ния ско­мо­ро­хов в мас­ках. В те­ат­ре ва­янг-бе­бер (с 14 в.) гл. роль от­ве­де­на за­кре­п­лён­ным в спец. ящи­ке кра­соч­ным свит­кам с ис­то­рия­ми, ко­то­рые рас­сказ­чик про­кру­чи­ва­ет пе­ред зри­те­ля­ми сце­на за сце­ной.

На­ря­ду с тра­диц. те­ат­раль­ны­ми фор­ма­ми в И. раз­ви­ва­ют­ся и но­вые. В 1950–1960-х гг. поя­ви­лись пер­вые дра­ма­тич. труп­пы, ста­вив­шие спек­так­ли по ев­роп. об­раз­цу: Нац. ака­де­мия те­ат­ра в Джа­кар­те (1955), Об-во ин­до­нез. дра­мы (кон. 1950-х гг.). К кон. 20 в. в те­ат­ре И. уси­ли­лись тен­ден­ции к син­те­зу ме­ст­ной и ев­роп. тра­ди­ций (спек­такль ак­тё­ра и ре­жис­сё­ра В. Рен­д­ры по пье­се Б. Брех­та «Кав­каз­ский ме­ло­вой круг», по­став­лен­ный в 1986 в Джа­кар­те в сти­ле ва­янг-пур­во, и др.). Сре­ди совр. трупп: «Ко­ма», «Ке­чил», «Ман­ди­ри», «По­пу­лер», «Ли­сен­д­ра Буа­на», «Лем­ба­га», «Са­д­жа», «Те­атр Сеп­тем­бер» – в Джа­кар­те; «Бен­гкел» – в Джокь­я­кар­те, «Сри­мур­ни» – в Бан­дун­ге.

Дополнительная литература:

Кры­жиц­кий Г. Эк­зо­ти­че­ский те­атр. Л., 1927;

Де­мин Л. М. Юж­нее эк­ва­то­ра. За­мет­ки о со­вре­мен­ной куль­ту­ре ост­ро­вов Ява и Ба­ли. М., 1961;

Lucas H. Java-Masken: der Tanz auf einem Bein. Kassel, 1972;

Brandon J. R. The theatre in Southeast Asia. 2nd ed. Camb. (Mass.), 1974;

Hobart A. Dancing shadows of Bali: theatre and myth. L., 1987;

Wagner F. A. The art of Indonesia. 3rd ed. Singapore, 1988;

Ре­ву­нен­ко­ва Е. В. Миф. Об­ряд. Ре­ли­гия: не­ко­то­рые ас­пек­ты про­бле­мы на ма­те­риа­ле на­ро­дов Ин­до­не­зии. М., 1992;

Ban­dem I. M., De Boer F. E. Balinese dance in transition: Kaja and kelod. Kuala Lampur, 1995.

Автор раздела: П. М. Сте­па­но­ва, Н. П. Чу­ки­на.

Кино

Пер­вые филь­мы сня­ты в И. в сер. 1920-х гг. ни­дерл. ре­жис­сё­ра­ми. В 1927 Г. Крю­гер и Ф. Кар­ли по­ста­ви­ли не­мой ф. «Лу­тунг Ка­са­рунг» по од­но­им. сун­дан­ской ле­ген­де. Пер­вый зву­ко­вой фильм – «Ньяи Да­си­ма» (1930, реж. Крю­гер). Осн. мас­са ин­до­нез. ки­но­про­дук­ции 1920–30-х гг. вы­пус­ка­лась на сред­ст­ва ни­дерл. и кит. пред­при­нима­телей. По­пыт­кой от­ра­зить под­лин­ную жизнь стра­ны от­ме­че­ны филь­мы «Па­рех» (1935, реж. М. Фран­кен), «Яс­ная лу­на» (1937, реж. А. Ба­линк), «Си­ти Ну­ра­бая» (1941, реж. Ли Тек Сви). Сре­ди круп­ней­ших ак­тё­ров это­го пе­рио­да – Р. Мох­тар, Р. Кар­то­ло. В пе­ри­од япон. ок­ку­па­ции (1942–45) ки­не­ма­то­гра­фия слу­жи­ла це­лям япон. про­па­ган­ды, но бы­ли соз­да­ны два филь­ма, от­ме­чен­ные чер­та­ми нац. свое­об­ра­зия: «Дождь» И. Пер­ба­та­са­ри (1942) и «Мои меч­ты» С. Па­лин­ди (1944). По­сле за­вое­ва­ния не­за­ви­си­мо­сти (1945) ста­ла фор­ми­ро­вать­ся нац. ки­не­ма­то­гра­фия. Ост­рые со­ци­аль­ные во­про­сы ста­ви­ли филь­мы: «Ка­ле­ка» К. Су­кар­ди (1952, в отеч. про­ка­те – «Ги­ман»), «Ту­ранг» Б. Сиа­ги­на и «Воз­вра­ще­ние на ро­ди­ну» Б. Эф­фен­ди (оба 1954), «Кровь и мо­лит­ва» (1950) и «Та­му Агунг» (1955) У. Ис­маи­ла, «По­сле ко­мен­дант­ско­го ча­са» А. Са­ни (1955) и др.

С при­хо­дом к вла­сти в 1965 во­ен­ных вы­пуск филь­мов за­мет­но со­кра­тил­ся, а мн. ки­не­ма­то­гра­фи­сты под­верг­лись ре­прес­си­ям (так, Б. Сиа­гин на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии до 1979). Что­бы пре­дот­вра­тить рез­кое па­де­ние ки­но­про­из­вод­ст­ва, Мин-во ин­фор­ма­ции соз­да­ло Нац. орг-цию по ки­но­про­из­вод­ст­ву и об­ло­жи­ло на­ло­гом ка­ж­дый им­пор­ти­руе­мый фильм. В ре­зуль­та­те про­во­ди­мой по­ли­ти­ки в кон. 1960-х гг. ин­до­нез. филь­мы (пре­им. ме­ло­дра­мы, ис­то­рич. и при­клю­ченч. кар­ти­ны) ста­ли кон­ку­рен­то­спо­соб­ны­ми и за­вое­ва­ли ки­но­ры­нок стран Юго-Вост. Азии. Наи­бо­лее из­вест­ные ре­жис­сё­ры: В. Ум­бох («Ма­лень­кие звёз­ды», 1963; «Се­ме­ро ры­ца­рей», 1969; «Ма­ма», 1972; «Лич­ность», «Не­вин­ная не­вес­та» и «Свадь­ба» – все 1974; «Ве­ли­кий лю­бов­ник», 1975; «Ве­ло­рик­ша и ни­щая», 1978), Т. Джу­наи­ди («Ма­ма, лю­бовь моя», 1968; «Не­смы­вае­мый грех» и «Ды­ша­щий в гря­зи» – оба 1971; «Ко­нец меч­ты», 1973), С. Джая («До­эль, ре­бё­нок из Бе­та­ви», 1973; «Шёл­ко­вый фио­ле­то­вый ту­ман», 1980; так­же эк­ра­ни­за­ции лит. про­из­ве­де­ний), С. Су­вар­ди Хас­сан («Не­сча­стья пад­че­ри­цы», 1973; «При­ём­ный сын», 1974; «Слё­зы от­чая­ния» и «Нет вре­ме­ни для раз­го­во­ров» – оба 1975). В нач. 1980-х гг. на эк­ра­ны вы­шла се­рия ку­коль­ных филь­мов о де­ре­вен­ском маль­чи­ке «Си Унь­ил» (реж. К. Су­хар­ди­ман). К кон. 1980-х гг. ин­до­нез. ки­не­ма­то­граф пе­ре­жи­вал ком­мерч. подъ­ём. Боль­шим ус­пе­хом поль­зо­ва­лись филь­мы с уча­сти­ем М. Бел­ли­ны (ме­ло­дра­ма «Ко­гда при­хо­дит вес­на» Б. Сэн­ди, 1987, и др.) и Д. Пе­те­та (ко­ме­дия «Си Ка­ба­ян» М. Фир­ман­сиа­ха, 1989). К сер. 1990-х гг. объ­ём ки­но­про­из­вод­ст­ва рез­ко со­кра­тил­ся в свя­зи со стре­ми­тель­ным раз­ви­ти­ем те­ле­ве­ща­ния. По­ли­тич. не­ста­биль­ность на ру­бе­же 20–21 вв. ещё бо­лее ослож­ни­ла си­туа­цию в ки­но­про­из­вод­ст­ве, вме­сте с тем был ос­лаб­лен цен­зур­ный гнёт, уси­лил­ся ин­те­рес к со­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке: «Та­туи­ров­ка» (2001) и «Дев­ст­вен­ни­ца» (2004) Х. Р. Са­пут­ры, «Тре­бу­ем спра­вед­ли­во­сти» С. Ра­хард­жо (2002). По­лу­чи­ли воз­мож­ность ра­бо­ты жен­щи­ны-ре­жис­сё­ры: «Ши­пу­чие пес­ки» Н. Ач­нас (2001), «Жен­щи­на» (2001) и «Любовь по­по­лам» (2006) Н. Ди­на­ты. Боль­шим ком­мерч. ус­пе­хом поль­зо­вал­ся фильм для де­тей «При­клю­че­ния Ше­ри­ны» Р. Ре­зы (2001). Сре­ди ак­тё­ров из­вест­ны: Ч. Де­ви, Р. Ме­ла­ти, Ф. Афе­ро, Ф. Ар­рия­ни, М. Кар­ми­ла, Б. Хер­ман­то. В 1977 ос­но­ва­на Ака­де­мия ки­не­ма­то­гра­фии. С 1998 в Джа­кар­те про­во­дит­ся Ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь.

Дополнительная литература:

Heider K. D. Indonesian cinema: Natio­nal culture on screen. Honolulu, 1991;

A to Z about Indonesian film. Bandung, 2006.

Автор раздела: К. Э. Раз­ло­гов.

Иллюстрации:

Индонезия (физическая карта). Архив БРЭ;

По­след­ст­вия цу­на­ми на остро­ве Су­мат­ра.Архив БРЭ;

Вул­кан Кра­ка­тау. Архив БРЭ;

Оран­гу­тан в на­цио­наль­ном пар­ке Гу­нунг-Лё­сер. Фото Н. В. Мазеина. Архив БРЭ;

Ко­мод­ский ва­ран. Архив БРЭ;

Ка­мен­ные ору­дия куль­ту­ры Па­чи­тан с остро­ва Ява (по П. Бел­лву­ду). Архив БРЭ;

Ке­ра­ми­ка с врез­ным ор­на­мен­том из Ка­лум­пан­га (остров Су­ла­ве­си). Поздний неолит (по Х. ван Хекерену). Архив БРЭ;

Брон­зо­вый це­ре­мо­ни­аль­ный то­пор с остро­ва Ро­ти. Позд­ний брон­зо­вый век (по Х. ван Хе­ке­ре­ну). Архив БРЭ;

Рель­еф с из­об­ра­же­ни­ем сло­на и че­ло­ве­ка с ме­чом и ба­ра­ба­ном на спи­не с остро­ва Су­мат­ра. 1-е тыс. до н. э.; Архив БРЭ.

Колониальные захваты Нидерландов в Индонезии в конце 16 - начале 20 века (карта). Архив БРЭ;

Н. Пи­не­ман. «Пред­став­ле­ние прин­ца Ди­по­не­го­ро ге­не­ра­лу де Ко­ку». 1830. Го­су­дар­ст­вен­ный му­зей (Ам­стер­дам). Архив БРЭ;

Пре­зи­дент Егип­та Г. А. На­сер (сле­ва), пре­зи­дент Ин­до­не­зии Су­кар­но (в цен­т­ре) и пре­мь­ер-ми­нистр Ин­дии Д. Не­ру. Нью-Йорк. 29. 9.1960. Архив БРЭ;

До­бы­ча неф­ти на мор­ском шель­фе (про­вин­ция Се­вер­ная Су­мат­ра) Архив БРЭ;

За­вод по про­из­вод­ст­ву сжи­жен­но­го при­род­но­го га­за (про­вин­ция За­пад­ная Ява). Архив БРЭ;

До­бы­ча зо­ло­та. Один из карь­е­ров ме­сто­рож­де­ния Грас­берг (про­вин­ция Па­пуа). Архив БРЭ;

Це­мент­ный за­вод в го­ро­де Чи­тё­рёп (про­вин­ция За­пад­ная Ява). Архив БРЭ;

Рисовые поля на острове Бали. Фото Amedeo Novelli. Архив БРЭ;

Бад­мин­то­ни­сты Ф. Лим­пе­ле и Э. Хи­ан – брон­зо­вые при­зё­ры Олим­пиа­дыв Афи­нах (2004) в пар­ном раз­ря­де. Архив БРЭ;

Груп­па хра­мов в до­ли­не Прам­ба­нан. 8–10 вв. (Цен­траль­ная Ява). Архив БРЭ;

Ин­дуи­ст­ские хра­мы в Ге­донг-Сон­го. 8 – нач. 9 вв. (Цен­траль­ная Ява). Архив БРЭ;

По­гре­баль­ный ком­плекс Гу­нунг-Ка­ви в Там­пак­си­рин­ге. 11–12 вв. (ост­ров Ба­ли). Архив БРЭ;

Пе­щер­ный храм в Гоа-Гад­жах. 1-я пол. 11 в. (ост­ров Ба­ли). Архив БРЭ;

Тра­ди­ци­он­ная де­ре­вян­ная скульп­ту­ра. Остров Ба­ли. 20 в. Архив БРЭ;

Ба­тик с из­об­ра­же­ни­ем пер­со­на­жей те­ат­ра те­ней ва­янг. 20 в. Архив БРЭ;

Из­го­тов­ле­ние бам­бу­ко­во­го идио­фо­на ангклунг. Архив БРЭ;

Яван­ские гон­ги. Архив БРЭ;

Пред­став­ле­ние «Ра­мая­ны» в со­про­вож­де­нии тра­ди­ци­он­ных му­зы­каль­ных ин­стру­мен­тов. Архив БРЭ;

Актёр театра масок ваянг-то­пенг. Архив БРЭ;

Танец ле­гонг. Остров Ба­ли. Архив БРЭ;

«Та­нец джо­гед». Ри­су­нок А. Со­бра­та. Архив БРЭ;

Кадр из филь­ма «Ту­ранг». Ре­жис­сёр Б. Сиа­гин. 1954. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)