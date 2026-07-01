ИНДОНЕЗИЯ (Indonesia), Республика Индонезия (Republik Indonesia)
Островное государство в Юго-Восточной Азии.
Общие сведения
И. расположена на 17508 островах Малайского архипелага, включает Большие Зондские о-ва (Калимантан, кроме сев. и сев.-зап. части; Суматра, Сулавеси, Ява и Мадура), Малые Зондские о-ва (кроме части о. Тимор) и Молуккские о-ва; в составе И. также зап. половина о. Новая Гвинея и прилегающие к нему с запада и севера мелкие острова. На севере и в центр. части омывается водами Тихого ок. и его морей (Бали, Банда, Молуккское, Саву, Серам, Сулавеси, Флорес, Южно-Китайское, Яванское), на северо-западе, западе и юге – водами Индийского ок. и его морей (Андаманское, Арафурское и Тиморское), а также водами проливов между ними. Имеет сухопутные границы с Малайзией (на о. Калимантан), Папуа – Новой Гвинеей (на о. Новая Гвинея) и Вост. Тимором (на о. Тимор).
Пл. 1904,4 тыс. км2 (без учёта внутр. акваторий 1860,4 тыс. км2); макс. расстояние между зап. и вост. границами страны, протянувшейся вдоль экватора, 5,1 тыс. км (3 часовых пояса), между северными и южными – ок. 1,8 тыс. км. Нас. 224,9 млн. чел. (2007). Столица – Джакарта. Офиц. язык – индонезийский (бахаса индонесиа). Денежная единица – индонезийская рупия.
В адм. отношении территория И. состоит из 31 провинции (включая 2 автономные) и 2 особых адм. округов (столичный округ Джакарта и округ Джокьякарта; табл.).
Административно-территориальное деление (2007)
И. – член ООН (1950), МВФ (1954), МБРР (1954), ОПЕК (1962), АСЕАН (1967), Орг-ции Исламская конференция (1969), Совета по сотрудничеству в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (1993), ВТО (1995).
Автор раздела: Н. В. Мазеин.
Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Конституция введена в действие 18.8.1945. С дек. 1949 по авг. 1950 действовала Конституция Соединённых Штатов Индонезии. В авг. 1950 принята Врем. конституция. Конституция 1945 восстановлена 5.7.1959. Форма правления – президентская республика.
Глава государства и правительства – президент, избираемый путём прямого всеобщего голосования (до 2004 – Нар. консультативным конгрессом) сроком на 5 лет (с правом одного переизбрания). Одновременно с президентом избирается вице-президент. Кандидаты в президенты и вице-президенты, которые должны быть урождёнными индонезийцами, выдвигаются общими списками от политич. партий или их коалиций, получивших не менее 5% голосов на парламентских выборах, или 3% из 550 мест (17 мест) в Совете нар. представителей.
Правительство – кабинет министров – осуществляет свою деятельность под рук. президента. Оно наделено правом издавать с согласия Совета нар. представителей законы, а также разрабатывать постановления для их исполнения.
В И. существует многопартийная система. Ведущие политич. партии: Голкар, Демократич. партия И., Объединённая партия развития, Партия нац. пробуждения и др.
Природа
Несмотря на островное положение страны и значит. протяжённость береговой линии (ок. 55 тыс. км), удобных гаваней мало. Берега внутр. морей преим. низменные, покрыты мангровыми зарослями и окаймлены песчаными отмелями. Мн. участки абразионных океанич. берегов труднодоступны из-за крутых скалистых обрывов.
Рельеф. В рельефе б. ч. островов выделяются горная и равнинная части. В целом св. 1/2 территории страны занимают горы и нагорья, преим. низкие и средневысотные. На западе о. Суматра, в юж. части о. Ява, в зап. части о. Новая Гвинея (пров. Папуа), на Малых Зондских островах и Молуккских островах возвышаются сильнорасчленённые молодые складчатые горы и горстовые массивы. Высшая точка И. – гора Джая (5030 м). Характерная черта И. – многочисл. вулканы (всего 400 вулканов, в т. ч. ок. 100 действующих), особенно много вулканов и лавовых плато на о. Ява. Крупнейшие действующие вулканы: Керинчи (3800 м) на о. Суматра; Ринджани (3726 м) на о. Ломбок; Семеру (3676 м) на о. Ява и др. В центр. части о. Калимантан, на островах Банка и Белитунг расположены более древние складчато-глыбовые нагорья с плоскими вершинами и сглаженными склонами. В горах встречаются карстовые формы рельефа (останцы, воронки, пещеры и др.); активны оползневые процессы. Склоны холмов и гор на о. Ява и Малых Зондских о-вах во многих местах искусственно террасированы.
Около 1/2 территории занимают морские, дельтовые и аллювиальные равнины выс. не более 200 м. Наиболее обширные низменности, прорезанные широкими руслами рек и сильно заболоченные, расположены на востоке о. Суматра, юге о. Калимантан и в юго-зап. части пров. Папуа.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория И. в осн. расположена в юго-вост. части Бирмано-Зондской складчатой системы Альпийско-Гималайского подвижного пояса, развивающейся на активной окраине Юго-Вост. Азии, на её границе с Индийским ок. Во внешней части складчатой системы выделяют вулканич. и невулканич. островные дуги (разделены междуговыми прогибами), формирующиеся над зоной субдукции (поддвига) литосферы океана под юго-вост. окраину Азии. В зап. сегменте складчатой системы (к западу от Зондского прол.) к невулканич. дуге относят о-ва Ментавай, сложенные гл. обр. флишевыми толщами верхнего мела – палеогена, смятыми в складки и нарушенными надвигами. Вулканич. дуга в этом сегменте представлена вулканоплутонич. поясом (цепь андезитовых стратовулканов и интрузий гранитоидов) хребта Барисан на о. Суматра. Пояс пересечён сейсмоактивным разломом (т. н. Гл. Суматринским сдвигом); в сев. части Суматры протягивается олигоцен-четвертичный молассовый прогиб, в пределах которого распространены глиняные диапиры. В вост. сегменте складчатой системы невулканич. дугу образуют о-ва Саву, о. Роти, о. Тимор, о-ва Лети, Бабар, Танимбар, о. Серам, о. Буру и др., сложенные гл. обр. осадочными толщами (пермскими, мезозойскими и кайнозойскими) покровно-надвигового строения; широко развиты олистостромы и меланж (преим. серпентинитовый). Неоген-четвертичная вулканич. дуга протягивается через территории о. Ява, о. Бали, о. Ломбок, о. Сумбава, о. Флорес, о-вов Барат-Дая, Банда и др. В вост. части о. Сулавеси, пересечённого сейсмоактивным разломом (сдвигом), широко распространены складчатые мезокайнозойские комплексы, перекрытые неогеновой молассой; зап. и сев. часть острова представляет собой кайнозойскую вулканич. дугу. Б. ч. территории И. на о. Калимантан (блок Шванер) сложена кристаллич. сланцами, перекрытыми верхнепалеозойскими и юрско-меловыми терригенными, карбонатными и вулканогенными породами; юго-вост. блок (хребет Мератус), отделённый от блока Шванер неогеновым молассовым прогибом, относится к области мезозойской складчатости и образован гл. обр. серпентинитовым меланжем. На о. Новая Гвинея с юга на север выделяют: фрагмент докембрийской Австралийской платформы, область домезозойской складчатости, вовлечённую в альпийские деформации (горы Судирман, Джаявиджая); альпийскую складчатую зону и кайнозойский вулканич. пояс (горы Ван-Рес).
Территория И. расположена в одной из наиболее сейсмически активных зон Земли; подвержена цунами. Геодинамич. нестабильность региона связана с процессами, происходящими на активной окраине Юго-Вост. Азии: поддвигом литосферы Индийского ок. под Зондско-Бандскую островодужную систему и начавшимся в районе о. Тимор в середине плиоцена столкновением окраины Австралийского континента с внешней невулканич. дугой. В кон. 20 – нач. 21 вв. сильные разрушительные землетрясения произошли в 1992 (о. Флорес), в 1996 (о. Новая Гвинея), в 2000 (юж. часть о. Суматра), в 2004 (недалеко от зап. побережья сев. части о. Суматра; вызвало крупнейшее цунами), в 2005 (сев. часть о. Суматра); в 2006 (два – на о. Ява и в юж. части о. Суматра), в 2007 (юж. часть о. Суматра). В 19 в. к катастрофич. последствиям привели извержения вулканов Тамбора и Кракатау.
В недрах И. заключены значит. запасы нефти и природного горючего газа, руд меди, золота, серебра, олова, никеля, железа, алюминия (бокситы), серы. Б. ч. месторождений нефти и горючего газа сконцентрирована в нефтегазоносных бассейнах – Центральносуматринском, Южно-Суматринском, Северо-Суматринском, Северо-Яванском, Восточно-Калимантанском, Вогелкоп [о. Новая Гвинея, п-ов Чендравасих (Доберай)]. Месторождения каменного угля находятся в зап. и юж. частях о. Суматра, в вост. части о. Калимантан, на о. Новая Гвинея; известны месторождения бурого угля. Одно из крупнейших в мире медно-порфировых месторождений, содержащее также значит. запасы золота, серебра, железных руд, расположено в высокогорном районе на о. Новая Гвинея (Грасберг); менее крупные месторождения, связанные с вулканич. поясами, имеются на островах Сумбава (Бату-Хиджау), Суматра (Тангсе) и Сулавеси (близ г. Горонтало). Золотосеребряные гидротермальные месторождения известны в зап. части о. Ява (близ Джакарты), в центр. части о. Суматра. Повсеместно распространены вдольбереговые россыпные месторождения золота. Осн. запасы олова заключены в прибрежно-морских и вдольбереговых россыпях на западе И. (архипелаги Линга и Риау, острова Банка, Белитунг и их шельфовые зоны). Месторождения никель-кобальтовых руд, связанные с латеритными корами выветривания магматич. пород основного и ультраосновного состава, локализуются в юго-вост. части о. Сулавеси (Помалаа, Сороако, Колака), на островах Вайгео, Хальмахера, Гаг, Гебе, Новая Гвинея; принадлежат Индонезийско-Филиппинской никеленосной провинции. Латеритные месторождения высокосортных бокситов находятся в зап. части о. Калимантан, на архипелаге Риау и др. Запасы железных руд И. сконцентрированы в латеритных месторождениях на востоке о. Сулавеси, юго-востоке о. Калимантан; в прибрежно-морских титаномагнетитовых, магнетит-гематит-ильменитовых россыпях вдоль побережья о. Ява, а также в скарновых месторождениях на островах Новая Гвинея, Суматра, Калимантан, Флорес. Весьма многочисленны месторождения серы. В И. также известны месторождения руд хрома, марганца, вольфрама, молибдена, свинца, цинка; алмазов (коренные и россыпные; на о. Калимантан); природных огнеупорных и строит. материалов (известняки, доломиты, мергели, асбест, каолин, бентонит, кварцевый песок, пемза и др.).
Автор раздела: Н. А. Божко.
Климат. Б. ч. территории И. расположена в пределах экваториального климатич. пояса, вост. часть о. Ява и Малые Зондские о-ва – в пределах субэкваториального. Приэкваториальное и островное положение обусловливает постоянство теплового режима. На низменностях среднемесячные темп-ры составляют 26–28 °С; суточные амплитуды темп-р (10–12 °С) выражены намного резче, чем месячные (2–3 °С). В горах темп-ры понижаются и на высотах св. 3000 м составляют ок. 0 °С. Постоянно высока ср. относительная влажность воздуха (70–90%). Для морей характерны высокие темп-ры воды (не ниже 27 °С) и сезонная изменчивость течений. Наиболее чётко проявляются региональные различия в режиме осадков. В приэкваториальных районах осадки обильны в течение всего года, их годовая сумма составляет 2000–4000 мм. Макс. количество дождей (ок. 6000 мм в год) выпадает в горах на западе о. Суматра. Осадки имеют ливневый характер и сопровождаются грозами (до 322 в году, г. Богор). В пределах субэкваториального климатич. пояса отмечается чередование двух сезонов – дождливого (декабрь – март) и сухого (июнь – сентябрь), годовая сумма осадков сокращается до 2000 мм, на крайнем юго-востоке страны – до 600–700 мм в год. Засушливый сезон длится от 4–5 мес на о. Ява до 6–7 мес на западе о. Тимор. В периоды активизации Эль-Ниньо случаются сильные засухи, охватывающие не только о. Ява и Малые Зондские о-ва, но и др. крупные острова Индонезии.
Внутренние воды. Речная сеть густая (за исключением юго-вост. части). Реки гл. обр. короткие; наиболее протяжённая – р. Капуас на о. Калимантан (св. 1000 км). На б. ч. территории реки полноводны круглый год, на юго-востоке пересыхают во время сухого сезона. После ливневых дождей случаются сильные наводнения. Для рек характерно большое количество взвешенных наносов, особенно в вулканич. районах. Вследствие обильного отложения наносов на равнинах реки сильно меандрируют и часто меняют русла.
Много озёр, преим. тектонич. и вулканич. происхождения; крупнейшие – Тоба в сев. части о. Суматра; Джемпанг, Сентарум на о. Калимантан; Товути, Темпе на о. Сулавеси.
Среди всех стран Азии И. обладает крупнейшими запасами ежегодно возобновляемых водных ресурсов (2838 км3). Годовой слой стока превышает 1000 мм. На каждого жителя страны приходится 12,75 тыс. м3 воды в год. Для хозяйств. нужд используется не более 3% водных ресурсов (из них 91% идёт на нужды с. х-ва, 8% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 1% потребляют пром. предприятия). Огромный гидроэнергетич. потенциал рек (15,5 млн. кВт) освоен незначительно.
Почвы, растительный и животный мир. В почвенном покрове б. ч. территории преобладают красно-жёлтые ферраллитные и горные ферраллитные (отчасти оподзоленные) почвы; в юго-вост. части – красные ферраллитные почвы и феррозёмы. В среднегорьях формируются горные бурозёмы и горно-луговые почвы. На молодых вулканич. отложениях на островах Ява, Суматра, Сулавеси и др. развиты плодородные вулканич. почвы (андосоли). На равнинах широко распространены тропич. аллювиальные и болотные почвы (Суматра, Калимантан), а также ферраллитные глеевые почвы (Новая Гвинея). В результате многовекового культивирования риса на равнинах и террасированных склонах гор сформировались специфические «рисовые» почвы, поверхностно-оглеенные, с повышенной кислотностью. На участках низких берегов развиты сильнокислые мангровые почвы.
Экосистемы И. обладают очень высоким флористич. разнообразием (в составе флоры известно св. 27,5 тыс. видов высших растений, в т. ч. 17,5 тыс. видов деревьев).
Леса занимают 60% площади страны, саванны и кустарники – 8%. На низменностях и склонах гор до выс. 1300–1500 м господствуют влажные вечнозелёные экваториальные леса (гилеи). Осн. древесные породы: диптерокарповые (только на о. Калимантан известно 267 видов диптерокарповых, в т. ч. 155 эндемиков), фикусы, расамала, панданусы, хлебное дерево, а также пальмы, древовидные папоротники, бамбуки. Обильны лианы и эпифиты. На выс. от 1300–1500 м до 2600–3000 м распространены горные вечнозелёные и смешанные леса, в них преобладают вечнозелёные (вечнозелёный дуб), широколиственные (дуб, бук, каштан) и хвойные (подокарпус) породы; выше 2600–3000 м – нагорное криволесье, заросли кустарников и луга. В высокогорьях о. Новая Гвинея – вечные снега. На юго-востоке развиты листопадные леса (тик, акации, казуарина на побережьях) и саванны (гл. обр. вторичные) с высокотравьем (аланг-аланг, дикий сахарный тростник). На низких берегах и в устьях рек в зоне приливов, особенно на востоке Суматры, на западе и востоке Калимантана и в пров. Папуа распространены мангровые заросли.
Темпы обезлесения в И. одни из самых высоких в мире (за 1990–2000 было сведено 14% естеств. лесов). Осн. причины обезлесения: лесоразработки, в т. ч. нелегальные, лесные пожары, подсечно-огневое земледелие, добыча полезных ископаемых и др. Равнинные леса на многих островах, особенно на густонаселённом о. Ява, замещены с.-х. угодьями и застройкой.
В зоогеографич. отношении б. ч. территории И. относится к Малайской подобласти Индо-Малайской области; пров. Папуа, Молуккские о-ва и некоторые из Малых Зондских о-вов (Тимор и др.) – к Папуасской подобласти Австралийской области. В И. обитают 515 видов млекопитающих (из них 147 находятся под угрозой исчезновения), 929 видов гнездящихся птиц (114 – под угрозой исчезновения), 745 видов пресмыкающихся (28 – под угрозой исчезновения). Около половины видов млекопитающих и птиц – эндемики Индонезии.
Для фауны зап. части И. типичны орангутан (Калимантан, Суматра), гиббоны, тонкотелые обезьяны; носороги – яванский и суматранский; индийский слон, чепрачный тапир (Суматра); бык бантенг; малайский медведь (Калимантан, Суматра); суматранский тигр. Богата орнитофауна: хохлатый красноспинный фазан, птицы-носороги и др. Из пресмыкающихся встречаются крокодилы – гребнистый (самый крупный крокодил мировой фауны, длина тела до 7 и даже до 9 м), гавиаловый; сетчатый питон; на о. Комодо охраняется популяция крупных комодских варанов. Для вост. части страны характерны сумчатые: кускусы (распространены до о. Сулавеси включительно), древесные кенгуру (пров. Папуа). На о. Сулавеси обитают эндемичные бабирусса, аноа, сулавесская цивета, хохлатый макак. Богата орнитофауна: большеног-малео, какаду, райские птицы и др. Многочисленны насекомые, особенно бабочки, отличающиеся крупными размерами и красотой окраски. Характерно обеднение фауны с запада на восток.
Моря, омывающие И., исключительно богаты биологич. ресурсами: подводными лугами, ихтиофауной (св. 4000 видов рыб, из них 68 под угрозой исчезновения); на востоке – кораллами и коралловыми рифами. Из крупных мор. животных встречаются кашалоты, дюгонь, дельфины, мор. черепахи, акулы и скаты; много мор. змей. Из рыб водятся тунцы, меч-рыбы, парусники и др.; у берегов – яркоокрашенные рыбы коралловых рифов, ильные прыгуны мангровых зарослей и др.
Для сохранения уникального биологич. разнообразия экосистем И. создано 956 наземных охраняемых природных территорий общей пл. 23,7 млн. га, а также 122 мор. охраняемые природные территории общей пл. 13,5 млн. га. Нац. парки Гунунг-Геде-Пангранго на о. Ява, Гунунг-Лёсер на о. Суматра, Лоре-Линду и Танджунг-Путинг на о. Сулавеси, Комодо и Сиберут на одноим. островах имеют статус биосферных резерватов. К водно-болотным угодьям междунар. значения отнесены Данау-Сентарум на о. Калимантан, Бербак на о. Суматра, нац. парк Васур в пров. Папуа. В список Всемирного наследия включены нац. парки Комодо, Уджунг-Кулон на о. Ява, Лоренц на о. Новая Гвинея, а также тропич. дождевые леса Суматры (объект включает территории нац. парков Гунунг-Лёсер, Керинчи-Себлат и Букит-Барисан-Селатан). Ботанич. сад в г. Богор на о. Ява – один из крупнейших в мире. Всемирно известны «Парки вулканов» на о. Ява, заповедник и исследовательский центр по изучению орангутанов на о. Калимантан.
Дополнительная литература:
Страны и народы. Зарубежная Азия. Юго-Восточная Азия. М., 1979;
Whitten T., Whitten J. Wild Indonesia. The wildlife and scenery of the Indonesian archipelago. L., 1992;
Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000.
Автор раздела: Н. Н. Алексеева.
Население
Индонезийцы составляют 95,1% нас. страны, из них говорящие на индонез. языках – 94,6%: суматранские народы – 12,5% (минангкабау – 3,7%, ачех – 1,6%, батаки – 3,7%), ниасцы – 0,3%, яванцы – 25,2%, сунды – 13,3%, тенгеры – 0,3%, мадурцы – 9,4%, балийцы – 1,8%, сасаки – 1,1%; банджары Калимантана – 1,9%, даяки Калимантана – 1,5%, сулавесийские народы – 6,1% (бугисы – 1,8%, макасары – 1,1%, горонтало – 0,5%, монгондоу – 0,5%, минахасцы – 0,2%, тораджи – 0,7%); в Вост. Индонезии: бима-сумбанские народы – 1,1%, амбонцы – 0,1%, тиморские народы – 1,4% и др. Северохальмахерские народы составляют 0,1%, тиморо-алорские народы – 0,1%, южнохальмахерские и западноновогвинейские народы – 0,1%. Папуасы Нов. Гвинеи составляют 0,2% (в т. ч. дани – 0,1%). В И. живут также китайцы (4,1%), арабы (0,1%), тагалы, хиндиязычные группы и др.
В 20 в. население И. быстро увеличивалось благодаря высокой рождаемости (59,1 млн. чел. в 1930; 97,1 млн. в 1961; 179,2 млн. в 1990; 205,1 млн. в 2000). С кон. 20 в. уровень рождаемости постепенно снижается (19,7 родившихся на 1000 жит. в 2007; 21,9 в 1995–2000; 27,3 в 1985–90). С ростом уровня жизни и развитием системы здравоохранения показатели смертности уменьшаются (6,25 умерших на 1000 жит. в 2007; 7,6 в 1995–2000; 9,3 в 1985–90). Вследствие снижения уровня рождаемости постепенно замедляются темпы естеств. прироста населения (13,4 на 1000 жит. в 2007; 17–19 в 1980-е гг.; 21–23 в 1960-е гг.). Показатель фертильности 2,38 ребёнка на 1 женщину (2007); младенческая смертность 32,14 на 1000 живорождённых. Сальдо внешних миграций отрицательное (–1,27 на 1000 жит. в 2007); мигранты выезжают на заработки в соседние страны Юго-Вост. Азии (в осн. в Малайзию и Сингапур), а также в араб. государства Персидского зал. (ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и др.). В ср. на 100 женщин приходится 100,1 мужчины. Доля детей до 15 лет 28,7% (2007), лиц трудоспособного возраста (15–64 года) 65,6%, людей пожилого возраста (65 лет и старше) 5,7%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 70,2 года (мужчины – 67,7, женщины – 72,8 года).
Средняя плотность населения ок. 120 чел./км2 (2007). Наиболее плотно заселены т. н. внутр. острова (Ява, Мадура и Бали); здесь на 7,2% территории страны проживает ок. 60% населения И. Самый густонаселённый остров – Ява (130,4 млн. чел., 58,0% нас. страны); на о. Суматра проживает 45,5 млн. чел. (20,2%), о. Сулавеси – 16,6 млн. чел. (7,4%), о. Калимантан – 13,1 млн. чел. (5,8%), Малых Зондских о-вах – 8,7 млн. чел. (3,9%), о. Бали – 3,5 млн. чел. (1,5%), о. Новая Гвинея (провинции Папуа и Зап. Ириан-Джая) – 2,6 млн. чел. (1,2%), Молуккских о-вах – 2,2 млн. чел. (ок. 1%). Ср. плотность населения о. Ява 980 чел./км2 (в отд. районах острова плотность сельского населения достигает 3000 чел./км2), в то же время плотность населения о. Калимантан – ок. 25 чел./км2, принадлежащей И. зап. части о. Новая Гвинея – ок. 6 чел./км2. В 20 в. осуществлялась гос. политика т. н. трансмиграций – целенаправленных переселений жителей густонаселённых районов Явы и Мадуры на Суматру, Калимантан, Сулавеси, Молуккские о-ва и Новую Гвинею для освоения новых с.-х. земель (первые массовые переселения проводились нидерл. колониальной администрацией). С сер. 20 в. было переселено ок. 2,5 млн. чел. (в 1-й пол. 1980-х гг. – ок. 1,5 млн. чел.). Массовые переселения часто приводили к деградации земельных и водных ресурсов территорий освоения, обострению этноконфессиональных конфликтов. С кон. 1990-х гг. гос. поддержка массовых переселений практически прекращена.
Доля гор. населения (48,5% в 2006) с сер. 20 в. постоянно повышается за счёт миграции сельских жителей в города. Крупнейшие города (тыс. чел., 2007, с пригородами): Джакарта 18267,2 (центр мегалополиса Джаботабек с нас. ок. 23 млн. чел.), Бандунг 5980,0, Медан 4054,5, Сурабая 4000,9, Палембанг 2061,2, Макасар 1719,9, Чиребон 1650,0, Джокьякарта 1566,4, Семаранг 1525,7, Бандар-Лампунг 1421,2, Денпасар 1326,7, Матарам 1240,1, Суракарта 1221,7, Тегал 1204,1, Маланг 1017,2 и др.
Экономически активное нас. 106281 тыс. чел. (2006); уровень безработицы 10,5% (с учётом скрытой безработицы 38,7%). В структуре занятости на долю с. х-ва и рыболовства приходится 44% работающих, сферы услуг – 38%, пром-сти – 13% (в т. ч. обрабатывающей пром-сти – 12%), строительства – 5%. За чертой бедности проживает 16,7% нас. страны (2005).
Автор раздела: Н. В. Мазеин.
Религия
По офиц. данным (2004–05), 86,1% нас. И. – мусульмане, 8,7% – христиане (из них ок. 6% – протестанты разл. деноминаций), 1,8% – индуисты; ок. 3,5% нас. И. являются приверженцами др. конфессий или религ. групп (включая местные традиц. верования) или не причисляют себя ни к одной из конфессий или религ. групп.
Подавляющее большинство мусульман исповедуют суннизм шафиитского толка; шиитами является часть выходцев из Индии и Пакистана. Ислам распространён в осн. на западе Индонезии.
Большинство протестантов входит в местные индонез. церкви (преим. реформатские и лютеранские): в лютеранскую Христианскую батакскую протестантскую церковь, Христианскую евангелич. церковь минахасцев, Христианскую евангелич. церковь Тимора, Протестантскую церковь Малуку, Евангелич. христианскую церковь в Зап. Ириане, Протестантскую церковь в Зап. Индонезии, Протестантскую церковь Ниаса, Христианскую евангелич. церковь островов Сангихе и Талауд, Христианскую протестантскую церковь на Суматре, Христианскую церковь тораджей, Христианскую церковь Центр. Сулавеси, Калимантанскую евангелич. церковь, Христианскую церковь Вост. Явы. На территории И. действуют также общины Христианского и миссионерского альянса, общины приверженцев Бетельской церкви полного Евангелия, адвентистов седьмого дня, методистов, сторонников Армии спасения, пятидесятников, меннонитов. Имеются также приходы Римско-католич. церкви, действует индонез. Православная миссия, находящаяся в юрисдикции Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ.
У балийцев, тенгеров Вост. Явы, жителей внутр. областей Явы (бадуй), Калимантана (даяки), Сулавеси (тораджи), Суматры (батаки) распространены смешанные индуистско-буддийские религии с элементами местных культов (см. Индонезийские синкретические культуры). Индуизм исповедуют выходцы из Юж. Азии. Среди кит. населения И. преобладает собственно буддизм, а также конфуцианство и даосизм.
Местные традиц. верования распространены среди кубу, пунанов, части батаков, даяков, тораджей, части папуасов.
Исторический очерк
Индонезия в древности и Средневековье. Останки древнейших (ок. 1,6–1,8 млн. или 750–700 тыс. лет назад) гоминидов – яванских питекантропов (Homo erectus) открыты в Сангиране и Моджокерто. Находки в Нгандонге позволяют заключить, что древнейшие гоминиды сохранялись ещё ок. 110–100 или 50–30 тыс. лет назад и, возможно, сосуществовали с человеком совр. вида.
К древнейшим памятникам археологии (по некоторым оценкам, ок. 500 тыс. лет назад) относится культура Пачитан (галечные чопперы и ручные рубила, удлинённые отщепы и др.), распространённая в центр. районах о. Ява, на островах Флорес, Тимор, Лусон. Инвентарь имеет сходство с культурами Аньят (на территории Мьянмы), Чжоукоудань (в Сев. Китае), Соан (Сев. Индостан). Средний и верхний палеолит представлен культурой Сангиран (Центр. Ява) и близкими ей комплексами, др. традиция прослеживается по отложениям в пещере Ниах.
Каменные орудия культуры Пачитан с острова Ява (по П. Беллвуду).
Памятники раннего и среднего неолита включают в состав культурной общности Хоабинь. В материалах из зап. части И. отмечено преобладание макролитов (в т. ч. суматролиты – овальные и миндалевидные рубящие орудия), есть топоры с подшлифованной рабочей поверхностью и др.; в находках из вост. части больше отщепов, характерно наличие пластин. На юго-западе о. Сулавеси развивалась культура Тоала, характерная черта которой – микролитич. техника. Ок. 7-го тыс. до н. э. появилась керамика, декорированная шнуровым орнаментом и оттисками плетения.
Керамика с врезным орнаментом из Калумпанга (остров Сулавеси). Поздний неолит (по Х. ван Хекерену).
В 4–3-м тыс. И. была заселена австронезийцами. Миграция шла с северо-востока: первоначально на Сулавеси, Калимантан, затем – на Большие и Малые Зондские о-ва и п-ов Малакка; др. миграционный поток направился в Вост. И. и далее в Океанию.
Памятники развитого неолита (3–2-е тыс.) объединяют в культурный комплекс Банкао. В этот период продолжалось переселение в островную часть Юго-Вост. Азии носителей австроазиатских языков и австронезийцев. На о. Суматра, в районе р. Джамби (памятник в пещере Тьянкопанджанг), обнаружены следы произ-ва отщепов и пластин. У оз. Керинчи найден памятник со шнуровой керамикой и керамикой с врезным орнаментом. Для Явы характерно наличие гладкостенной керамики (Кенденглембу), встречается также керамика со шнуровым орнаментом. Тип жилища – прямоугольные дома на сваях. В социальной сфере произошло разделение функций вождя и жреца-шамана (белиана).
Бронзовый церемониальный топор с острова Роти. Поздний бронзовый век (по Х. ван Хекерену).
Бронзовый век на территории И. начался ок. сер. 2-го тыс., хотя на ряде островов культура неолитич. облика существовала значительно позднее. Как и в др. районах Юго-Вост. Азии, здесь распространились мегалиты, в т. ч. каменные ступенчатые пирамиды. Встречается керамика сложных форм. Во 2–1-м тыс. зап. австронезийцы совершенствовали мореплавание, воен. дело, обработку металла. Развивались ирригац. рисоводство, ремесло, торговля, продолжались миграции (заселение Океании). Поздний бронзовый век связан с культурой Донгшон (памятник Бангкинанг на юге Суматры). В это время происходило расселение предков малайцев на п-ове Малакка и о. Суматра, формирование яванского этноса. Мегалитич. сооружения на плато Пасемах на Суматре (каменные блоки с выдолбленными углублениями, «чаны», группы и аллеи столбов, человеческие статуи, рельефы и др.) не имеют аналогий. На Суматре, Бали, востоке Явы исследованы плиточные могилы, мн. черты этих памятников указывают на тесные связи с Индокитаем.
Рельеф с изображением слона и человека с мечом и барабаном на спине с острова Суматра. 1-е тыс. до н. э.
Во 2–1-м тыс. австронезийцы, продвигаясь с востока на запад, окончательно заселили Малайский архипелаг. Островная часть Юго-Вост. Азии (Суматра, Ява, Калимантан) стала важной зоной межконтинентальных коммуникаций, торговых и культурных контактов. Возникли протогосударства-вождества, объединённые культом священных регалий. Генезис государственности на рубеже новой эры стимулировал целенаправленное заимствование местной элитой инд. культуры, прежде всего индуизма и буддизма, а также языка священных текстов – санскрита и др. Древнейшие политии возникли в прибрежных районах: Явы – государства Тарума (Зап. Ява), Калинга (Центр. Ява); Вост. Калимантана – Мулавармана; Суматры – Малайю, а также Шривиджайя, от которого до нас дошли первые письм. памятники на местных языках (683–686 н. э.). В вассальной зависимости от Шривиджайи, контролировавшей мор. пути между Китаем и Индией, находились государства, расположенные на вост. побережье Суматры (Цзяньби, Ламбри), п-ове Малакка (Кедах, Ланкасука, Тамбралинга, Фолоань) и Зап. Яве (Сунда). В отличие от более ранних малайских гос. образований в Шривиджайе утвердился не индуизм, а буддизм махаяны. Её правитель, именовавшийся дапунта хиянг или хаджи, обладал не только светской, но и сакральной властью.
Автор раздела: М. Ю. Ульянов.
На Яве первые гос. образования возникли в центр. части острова, где в 8 – нач. 9 вв. утвердились в качестве правящих шривиджайская династия Шайлендра, покровительствовавшая буддизму, и яванская шиваитская династия Санджая, создавшая в нач. 8 в. первое централизованное яванское гос-во Матарам (см. Матарам Ранний), а также, видимо, ещё одна шиваитская династия, основатель которой был правителем кн-ва Халу. Изгнание династии Шайлендра с Явы в сер. 9 в. сопровождалось вытеснением малайского яз. и санскрита из эпиграфики, на смену буддизму пришёл шиваизм.
Правителя (рату) гос-ва Матарам выдвигали из своей среды князья-рака. Правивший в 855–882 рака кн-ва Кайюванги по имени Пу Локапала в 873 принял титул махараджи, централизовал раздачу земель и иммунитетов. При нём делопроизводство было реорганизовано и стало вестись на медных табличках (ранее записи наносились на каменные стелы). Воцарившийся в 898 махараджа Балитунг включил в состав Матарама Вост. Яву. В 1-й пол. 10 в. при Синдокецентр государства был перенесён на восток, началась кодификация законов, санскр. тексты переводились на древнеяванский яз. (кави). Постепенно освоив долину судоходной р. Брантас, Матарам получил выход к морю и вступил в соперничество с Шривиджайей за гегемонию в архипелаге. Война между ними в кон. 10 – нач. 11 вв. закончилась победой Шривиджайи и гибелью матарамского правителя. Однако в сер. 1020-х гг. в борьбе за контроль над торговыми путями в Юго-Вост. Азии Шривиджайя потерпела поражение от тамильского гос-ва Чола. Воспользовавшись этим, Аирлангга (из рода вице-правителей о. Бали) восстановил могущество Матарама.
Ведущую роль в социальной жизни Матарама играла земледельч. община (вануа), управлявшаяся старейшинами (рама). Каждый полноправный яванец, независимо от титула и должности, считался членом определённой общины (анак вануа). Неземледельч. слои (купцы, ремесленники и пр.) не были полноправными, не считались общинниками и объединялись понятием «податные» (килалан).
В 1040-х гг. Аирлангга разделил Матарам между сыновьями на два царства – Джанггала и Панджалу, между которыми вскоре началась борьба за гегемонию. Панджалу, принявшее впоследствии назв. Кедири, одержало победу и, как утверждают источники, при царе Бамешваре (1116–30) объединило Вост. Яву. При Джайябхайе (1130–50-е гг.) Кедири достигло своего расцвета, развивалась лит-ра («Арджунавиваха» Пу Панулуха, «Бхаратаюддха» Пу Панулуха и Пу Седаха и др.). В 1222 после восстания Кен Ангрока гегемония перешла к гос-ву Тумапель (др. назв. Сингасари. Кедирийская династия продолжала управлять своими землями на условиях вассалитета. В 1254 соправителем, а в 1268 единоличным правителем Сингасари стал Кертанэгара. Он вёл активную внешнюю политику, подчинил, помимо Явы, острова Мадура, Бали, Малайю и, возможно, некоторые др. территории. В 1292 Кертанагара был убит восставшим царём Кедири Джаякатвангом, который стал правителем Вост. Явы. В 1293 укрывшийся на Мадуре зять Кертанагары – раден (принц) Виджаяс помощью монг.-кит. экспедиц. корпуса отвоевал престол, а затем вытеснил с Явы недавних союзников и, приняв имя Кертараджаса Джаявардхана, стал основателем и правителем нового гос-ва Маджалахит. При нём и его сыне и преемнике Джаянагаре в стране произошло неск. восстаний. Положение стабилизировалось после того, как в 1331 высшим сановником (мапатихом) стал Гаджа Мада, пребывавший на этом посту до 1364, сначала при внучке Кертанагары – Трибхуване (1329–51; правила от имени своей принявшей монашество матери Гайятри), а затем при её сыне Хаям Вуруке (1351–89). Началась территориальная экспансия, целью которой было объединение Нусантары («Внешние острова» – по отношению к Яве) под властью Явы. Маджапахит подчинил острова Бали и Сумбава, ряд областей Калимантана, Сулавеси, п-ова Малакка, а также Центр. и Юж. Суматры, где воцарился яванский ставленник Адитьяварман, и др.
В 13–14 вв. центрами развития малайской государственности и культуры становятся Малайю и кн-во Пасей на Суматре. Индуизированные государства существовали также на островах Сулавеси, Калимантан, Бали.
В 14 в. экономич. и политич. ситуация на Яве изменилась. Развитие товарно-денежных отношений привело к постепенному распаду общины. Исчезло понятие анак вануа, выделилось привилегиров. сословие панджи, сформировались слои крупных землевладельцев – ханден («благородные», «знатные») и акуву («владельцы замков»), рядовых крестьян (рама, тхани, саме и др.) и зависимых (кавула, бхертья).
В 15 в. в Нусантаре и на Яве усилились центробежные тенденции. Маджапахит долгое время боролся с коалицией мусульм. государств сев. побережья Явы (Демак, Гресик и др.), но потерпел поражение (с 1530-х гг. в источниках более не упоминается). Маджапахитская знать эмигрировала на Бали, где древнеяванский яз. сменил балийский в качестве литературного. На небольших островах близ о. Хальмахера возникли мусульм. султанаты Тидоре и Тернате с папуасоязычным населением, сумевшие подчинить богатые пряностями острова Вост. Индонезии.
С кон. 13 в. в приморских областях, тесно связанных с мусульм. Индией и арабо-перс. миром, начал распространяться ислам, к 17 в. постепенно вытеснивший индуизм и буддизм.
Колониальный период (16 в. – 1945). В 1511 португальцы захватили Малакку, в 1512 появились на Молуккских о-вах и установили контроль над вывозом пряностей, а затем над торговыми путями в И. В 1521 с утверждением португальцев в кн-ве Пасей на Сев. Суматре возник султанат Аче, который добился контроля над Малаккским прол. Особенно усилился Аче при султане Искандаре Муда. К 1575 борьба между княжествами, на которые распался Маджапахит, завершилась объединением большей части Центр. и Вост. Явы в гос-во Матарам (см. Матарам Поздний). Расцвет Матарама пришёлся на годы правления султана Агунга. С 1596 началось проникновение в И. нидерландцев. Гл. орудием их экспансии стала основанная в 1602 объединённая Нидерл. Ост-Индская компания (НОИК), вытеснившая из И. португальцев и попытавшихся закрепиться в архипелаге в нач. 17 в. англичан. Опорным пунктом НОИК стала Батавия (ныне Джакарта), основанная в 1619 ген.-губернатором Я. П. Куном. В результате трёх т. н. молуккских войн (1635–38, 1650–56, 1679–83) и по Бонгайскому договору (1667) с султанатом Гова на Сулавеси НОИК добилась торговой монополии на островах архипелага. В 1677, воспользовавшись ослаблением кн-ва Бантам (Бантен) и гос-ва Матарам, НОИК приступила к территориальным захватам на Яве. В 1684 Бантам признало верховенство НОИК, а в ходе Яванских династических войн НОИК распространила свою власть на всю Яву. Территории Матарама в центр. части Явы, разделённые на кн-ва Суракарта и Джокьякарта, стали вассалами компании. Индонезийцы оказывали сопротивление колонизаторам. Антиколониальная борьба переплеталась с антифеодальными выступлениями и усобицами в правящих домах: восстания султана Хасануддина в Макасаре (1666–1667), Трунаджая (1674–79), Сурапати и его сыновей (1685–1719) на Яве. В 17–18 вв. сложилась система колониального управления И. Компания контролировала страну через прежних феод. владетелей (именовались регентами), установила торговую монополию, натуральный налог (контингент) в пользу компании, ввела систему принудит. поставок (леверенсий) традиц. с.-х. культур, насильственно внедряла новые культуры (гл. обр. кофе), пользовавшиеся спросом на мировом рынке. В основе системы нидерл. колониального господства в И. лежала гос.-крепостнич. эксплуатация местного населения при сохранении традиц. структуры местного общества.
В 18 в. начался упадок НОИК, связанный прежде всего с ослаблением междунар. позиций Нидерландов. В результате англо-голл. войны 1780–84 НОИК потеряла фактории на зап. берегу Суматры и свой осн. опорный пункт в этом районе – Паданг. Мор. блокада, установленная англичанами, прервала связь И. с Европой и привела к возникновению у компании большой задолженности. После подчинения Нидерландов Францией в 1795 их колонии стали объектом англо-франц. соперничества, что ускорило крах НОИК. В 1799 она была ликвидирована, управление И. перешло к профранцузскому нидерл. правительству. В 1807–11 ген.-губернатором Нидерландской Индии был Х. В. Данделс. В 1811 И. захватили англичане. Брит. губернатор Т. С. Рафлс (1811–16) пытался провести на Яве реформы фритредерского характера (отмена принудит. поставок, введение земельного денежного налога, поощрение частного предпринимательства и торговли, реорганизация судебной системы). По соглашению 1814 Великобритания возвратила И. Нидерландам (1816), что было подтверждено Лондонским договором от 17.3.1824.
Н. Пинеман. «Представление принца Дипонегоро генералу де Коку». 1830. Государственный музей (Амстердам).
Восстановление нидерл. господства, сопровождавшееся усилением эксплуатации и нажимом на правящие слои, вызвало мощное антиколониальное восстание – Яванскую войну (1825–30) под рук. Дипонегоро. Ценой огромных усилий колониальным властям удалось подавить восстание, вновь взять под свой контроль Молуккские о-ва, Палембанг (Суматра), Юж. Сулавеси. Зап. Суматра была покорена в ходе длительной Падри войны (1821–37).
В 1830 введена «система принудительных культур», которая предусматривала замену земельного налога разведением экспортных культур (кофе, сахар-тростник, индиго, табак и др.) и их продажу администрации по низким фиксированным ценам, а также работу на предприятиях по переработке с.-х. продуктов. Жестокая эксплуатация деформировала социальную и экономич. структуру яванской деревни, обрекла крестьян на обнищание и окончательно превратила феодалов в чиновников колониальной администрации. Усилились позиции кит. посредников – торговцев и ростовщиков. Доступ частному капиталу, включая нидерландский, в И. был закрыт.
По т. н. Аграрному закону и Сахарному закону 1870 б. ч. земель в И., за исключением т. н. частных, перешла в собственность государства и стала сдаваться в аренду отд. лицам и компаниям по льготным ценам. За крестьянами признавалось право наследственного владения при условии уплаты земельного налога. Были снижены таможенные пошлины. В кон. 19 в. нидерл. правительство начало проводить в И. политику «открытых дверей», благодаря чему в страну устремился частный иностр. капитал. Возникли акционерные общества и компании, объединявшиеся в синдикаты, в осн. в горнодобывающей пром-сти и плантац. хозяйстве. В нач. 20 в. в И. была создана крупнейшая англо-нидерл. нефтяная монополия «Royal Dutch Shell». Развитие товарно-денежных отношений в сочетании с аграрным перенаселением вело к обезземеливанию и пауперизации крестьянства, широкое распространение получила кабальная аренда при сохранении полуфеодальных отношений в деревне. На иностр. предприятиях постепенно складывался индонез. пром. пролетариат, который концентрировался на Яве (в Батавии, Семаранге и Сурабае) и на нефтяных промыслах Нусантары (Суматра и Калимантан). Слабая нац. буржуазия, формировавшаяся с нач. 20 в. из числа владельцев мелких мануфактур и кустарно-ремесленных мастерских, столкнулась с конкуренцией нидерл. и компрадорского кит. капитала.
В кон. 19 – нач. 20 вв. продолжалось завоевание Нидерландами сохранявших независимость территорий Малайского архипелага. Упорное сопротивление колонизаторам в 1873–1913 оказал султанат Аче (см. Ачехская война). В 1894 Нидерланды подчинили себе о. Ломбок, в 1906 – о. Бали. К 1913 окончательно сформировались границы Нидерл. Индии. Прежние договоры были заменены «Кратким заявлением», по которому местные князья и вожди признали суверенитет нидерл. колониальной администрации и обязались беспрекословно выполнять все её распоряжения. Резкое падение жизненного уровня крестьянства, потребность адм. органов и иностр. предприятий в служащих из местного населения, а также стремление сгладить противоречия колониального общества стали причиной введения «Этического курса», содействовавшего развитию образования и здравоохранения и появлению прослойки новой местной интеллигенции.
С нач. 20 в. шло формирование единой индонез. нации, чему в немалой степени способствовали фактически моноконфессиональный состав населения архипелага (90% проживавших в И. были мусульманами) и превращение малайского яз. в язык межнационального общения. Определённое влияние на развитие этих процессов оказали нац.-освободит. движения в Азии. В 1908 нидерл. и индонез. служащие и рабочие сформировали в Семаранге первый профсоюз. Деятельность индонез. просветителей кон. 19 – нач. 20 вв. (Р. А.Картини и др.) способствовала становлению индонез. нац. самосознания. В мае 1908 под рук. либералов радена Сутомо, Вахидина Судирохусодо и Чокроаминото была создана нац. орг-ция «Буди Утомо», носившая культурно-просветительный характер. Возникший в 1911 на Яве «Союз исламских торговцев» превратился в 1912 в массовую орг-цию «Сарекат ислам». Вопрос о независимости И. впервые поставила Индийская партия, созданная в 1912 т. н. индоевропейцами, или индо (лица, рождённые в смешанных браках европейцев с индонезийками).
В годы 1-й мировой войны, вызвавшей ухудшение положения населения И., произошла радикализация «Сарекат ислама», чему способствовало укрепление позиций нац. буржуазии и массовые крестьянские выступления. Колониальная администрация пошла на некоторые уступки, объявив выборы в муниципальные советы и пообещав сформировать фольксраад (Нар. совет – совещат. орган при ген.-губернаторе). После войны, в определённой степени под влиянием Октябрьской революции 1917 в России, произошёл подъём нац.-освободит. движения. Левые политич. силы И. объединились вокруг созданного ещё в 1914 Индийского социал-демократич. союза (ИСДФ), который в 1917 вошёл в «Сарекат ислам». В 1918 состоялся 3-й нац. конгресс «Сарекат ислама», который потребовал для И. самоуправления. С лозунгом независимости страны выступила созданная в 1919 Нац. индийская партия, которую возглавлял Суварди Сурьянинграт. Возникло массовое организованное рабочее движение, в 1919 – общенациональный профсоюзный центр. Одновременно нарастали противоречия внутри «Сарекат ислама», где образовалось умеренное крыло во главе с Агус Салимом и Абдул Муисом, выражавшее интересы нац. буржуазии. 23.5.1920 основана Коммунистическая партия Индонезии (КПИ), которая из-за идеологич. противоречий вышла в 1923 из «Сарекат ислама» и в 1924 образовала орг-цию «Сарекат ракьят» (Союз народа). В нач. 1920-х гг. активизировалось забастовочное движение. В обстановке усиливавшихся репрессий колониальных властей и раскола нац.-освободит. движения в нояб. 1926 в Батавии и в зап. районах Явы, а в янв. 1927 на западе Суматры произошли вооруж. восстания под руководством КПИ. После их подавления компартия и профсоюзы в И. были запрещены.
В период между 1-й и 2-й мировыми войнами в И. усилился приток иностр. капитала. В добывающей пром-сти и плантац. хозяйстве был создан мощный иностр. сектор. К кон. 1930-х гг. на долю И. приходилось 9/10 мирового экспорта хинной коры, 1/3 каучука, копры и пальмового масла, 1/5 чая и олова и 1/10 сахара. Экономика страны была поставлена в зависимость от конъюнктуры мирового рынка. Мировой экономич. кризис 1929–1933 привёл к снижению спроса на индонез. экспортную продукцию, сокращению плантац. произ-ва и закрытию мн. предприятий (из 178 сахарных заводов было закрыто 140, произ-во сахара сократилось почти в 6 раз), стал причиной возникновения массовой безработицы и ухудшения положения широких слоёв населения.
После разгрома КПИ руководство нац. движением перешло к демократам. Встал на революц. позиции «Перхимпунан Индонесиа» (Индонез. союз) во главе с М. Хаттой, созданный студентами-индонезийцами в Нидерландах. В 1927 инж. Сукарно основал в Бандунге Национальную партию Индонезии, целью которой стало достижение независимости. В 1929 Сукарно и ряд его соратников были арестованы по обвинению в подготовке вооруж. восстания. В 1930 Нац. партия объявила о самороспуске, но уже в 1931 возродилась под назв. Партия Индонезии («Партиндо»). Оживилось рабочее и крестьянское движение (восстание воен. моряков на броненосце «Семь провинций» в 1933). В 1933 Сукарно в своей работе «За свободную Индонезию» сформулировал осн. принципы мархаэнизма, ставшего идеологией индонез. национализма. Нежелание нидерл. властей идти на уступки нац. движению вызвало оппозицию даже лояльно настроенных индонез. партий и организаций. В 1937 были созданы левая нац. партия «Геракан ракьят Индонесиа» (сокр. – «Гериндо»; Движение индонез. народа), а в 1939 – «Габунган политик Индонесиа» (ГАПИ; Индонез. политич. союз), требовавшие внутр. самоуправления, созыва парламента и предоставления индонез. народу широких демократич. прав. В то же время при усилении в метрополии угрозы фашизма, связанной с деятельностью партии А. А. Муссерта, среди проживавших в И. нидерландцев в 1937 возникли фашистский союз НИФО и Фашистская уния.
С началом 2-й мировой войны регион Юго-Вост. Азии оказался в сфере экспансионистских интересов Японии. С 1940 Токио начал настойчиво требовать расширения индонез. поставок в Японию. После оккупации Нидерландов гитлеровской Германией в Лондоне было сформировано нидерл. эмигрантское правительство, которое в своей деятельности опиралось на колонии. Оно заключило союз с Великобританией и в дек. 1941 объявило войну Японии. 10.1.1942 япон. мор. десант высадился на вост. побережье Калимантана, а воздушный – на севере Сулавеси. 9.3.1942 нидерл. колониальная администрация в И. подписала акт о капитуляции. В И. был установлен япон. оккупац. режим, распущены все политич. партии и организации. Только в 1943 японцы разрешили создание двух политич. организаций: «Пусат тенага ракьят» (сокр. – «Путера»; Центр нар. сил) во главе с освобождёнными из заключения Сукарно и М. Хаттой и «Пембела танах аир» (сокр. – Пета; Добровольч. армия защитников отечества) с индонезийцами на руководящих должностях. Антияпонское движение сопротивления приняло в И. форму крестьянских восстаний (произошли на Яве, Суматре и Сулавеси); были созданы подпольные организации, ведущую роль в которых играли левые националисты и коммунисты. В марте 1945 в условиях назревавшего воен. поражения японцы пошли на уступки в вопросе о суверенитете И. и разрешили создание К-та по изучению вопроса о независимости (БПКИ). 1.6.1945 на заседании БПКИ в программной речи «Рождение Панча сила» (см. «Панча сила») Сукарно сформулировал пять принципов независимости страны: национализм, интернационализм, демократия, социальная справедливость, веротерпимая религиозность. Они стали платформой объединения всех патриотич. сил И. 7.8.1945 БПКИ был преобразован в Комиссию по подготовке независимости, которую возглавил Сукарно. 17.8.1945 после капитуляции Японии он выступил с Декларацией независимости, началась Августовская индонезийская революция 1945.
Независимая Индонезия. 18.8.1945 была принята конституция, в соответствии с которой И. была объявлена президентской республикой (президентом избран Сукарно, вице-президентом – М. Хатта). Нидерланды и Великобритания не признали независимое индонез. гос-во и в сент. 1945 высадили на его территории свои войска. В янв. 1946 правительство Сукарно было вынуждено переехать из Джакарты в Джокьякарту, которая на время стала столицей И. В стране развернулось мощное антиколониальное движение (см. Нидерландско-индонезийская война). В то же время обострились противоречия между разл. политич. группировками. В 1948 на Вост. Яве войска, находившиеся под влиянием коммунистов, выступили против правительства Сукарно (Мадиунские события). Антиколониальная война завершилась подписанием в Гааге в нояб. 1949 соглашения о признании Нидерландами суверенитета Соединённых Штатов Индонезии под эгидой нидерл. короны в составе Нидерл.-индонез. союза. К авг. 1950 И. стала унитарным гос-вом и по конституции того же года – парламентской республикой. На первых парламентских выборах в 1955 большинство голосов получили Нац. партия, мусульм. партии Машуми и «Нахдатул улама» и КПИ. Отсутствие опыта парламентской демократии, разрастание бюрократич. аппарата, частая смена кабинетов стали причиной разочарования населения в парламентской системе. В 1956–1957 активизировались сепаратистские выступления на Суматре и Сулавеси, возглавляемые местными военачальниками. Однако они не были поддержаны армией. Внутриполитич. кризис дал толчок реформированию политич. системы И. В 1957 Сукарно выступил с концепцией «направляемой демократии», которая была претворена в жизнь к 1959, когда страна вернулась к Конституции 1945, предусматривавшей наделение президента широкими полномочиями.
Президент Египта Г. А. Насер (слева), президент Индонезии Сукарно (в центре) и премьер-министр Индии Д. Неру. Нью-Йорк. 29. 9.1960.
Правительство независимой И. заявило о приверженности активной и независимой внешней политике, неприсоединении к воен.-политич. блокам и поддержке антиимпериалистич. и антиколониальной борьбы. И. стала одним из инициаторов созыва Бандунгской конференции 1955, на которой были выработаны принципы мирного сосуществования и сотрудничества государств с разл. социальным строем. Успешно развивались отношения И. с социалистич. странами. Начиная с 1956 Сукарно четырежды посетил СССР, который оказал И. большую помощь в модернизации вооруж. сил, строительстве ряда пром. предприятий, поддержал в борьбе за освобождение зап. части о. Новая Гвинея (Зап. Ириан), которая удерживалась Нидерландами. Охлаждение сов.-индонез. отношений произошло в 1963–64 в связи с усилением прокитайской ориентации политики правительства Сукарно и после ряда недружественных акций правительства И. в отношении СССР. В 1963 И. провозгласила политику «противостояния» планам создания Федерации Малайзии, что резко обострило обстановку в регионе. В связи с избранием Малайзии в Совет Безопасности ООН Сукарно объявил в янв. 1965 о выходе И. из этой организации (вновь вошла в ООН в 1966).
Созданная Сукарно политич. система была внутренне противоречивой. Провозгласив идеалы нац. единства и социальной справедливости, борьбы против империализма, «направляемая демократия» оказалась неспособной выработать реалистич. программу их осуществления. Планы развития не обеспечивались адекватным финансированием. Национализация иностр. собственности привела к спаду произ-ва и инфляции; в стране возникла безработица, усилилась коррупция. Закон 1960 об аграрной реформе не выполнялся, что привело к ухудшению положения сельского населения. Нарастала оппозиция президенту со стороны правых сил (командование армии во главе с ген. Насутион, коррумпированное чиновничество, крупные и ср. землевладельцы). В ночь на 1.10.1965 группа левых офицеров арестовала и казнила шесть видных генералов сухопутных войск, обвинив их в заговоре против Сукарно, и объявила о переходе власти к Революц. совету (см. «Ттидцатого сентября движение»). Однако контроль над положением в стране взяли военные, возглавляемые командующим силами стратегич. резерва ген. Сухарто. Движение было объявлено контрреволюционным и разгромлено. В подготовке «антисукарновского заговора» правые силы обвинили КПИ. В стране развернулся террор против коммунистов и др. левых, в результате которого, по разл. данным, погибло от 1 до 3 млн. чел.
В марте 1967 Врем. нар. консультативный конгресс лишил Сукарно президентского мандата и назначил Сухарто и. о. президента, а в марте 1968 – президентом И. Установленный Сухарто политич. режим («Новый порядок») опирался на армию (офицеры заняли ключевые позиции в гос. аппарате) и Партию функциональных групп (Голкар). Провозгласив лозунг «Стабильность во имя развития», власть жёстко ограничила все виды политич. деятельности. Была разрешена деятельность только трёх партий: Голкар, Партии единства и развития (ПЕР), Демократической партии Индонезии (ДПИ). Правительство создало максимально благоприятные условия для иностр. инвесторов. Существенные сдвиги произошли в экономике, темпы роста достигали 7–8% в год. Значительно вырос экспорт, прежде всего за счёт увеличения вывоза продукции обрабатывающей пром-сти. Сократилось число лиц, живущих за чертой бедности. Значит. прогресс был достигнут в области образования. Однако экономич. рост сопровождался серьёзными социальными деформациями, пауперизацией сельского населения и ростом безработицы. Нарастала социальная напряжённость, сочетавшаяся с протестом против засилья иностр. капитала, коррупции, разрушения традиц. культурных ценностей и всевластия армии. Возросла роль исламских организаций и обществ как выразителей оппозиц. настроений.
В области внешней политики руководители «Нового порядка» отошли от радикального антиимпериализма Сукарно, не отказываясь от принципов неприсоединения и диверсификации внешних связей. И. стала членом созданной в 1967 АСЕАН. В дек. 1975 И. предприняла попытку аннексировать Восточный Тимор и ввела на его территорию свои войска, а в июле 1976 объявила его 27-й провинцией страны. Оккупация И. Вост. Тимора вызвала протест мирового сообщества. В кон. 1970-х гг. И. выступила с антивьетнамских позиций в связи с событиями в Камбодже и с антисоветских – в связи с событиями в Афганистане. Тенденция к нормализации отношений между И. и СССР наметилась лишь в кон. 1980-х гг., свидетельством чего стал визит Сухарто в Москву в сент. 1989.
Изменения в индонез. обществе (рост среднего класса, повышение образоват. уровня и информированности населения) требовали реформирования политич. системы. Однако любые инициативы в этом направлении наталкивались на сопротивление воен. и гражд. бюрократии. Финансовый кризис в Юго-Вост. Азии 1997 нанёс тяжёлый удар по экономике И. Значительно увеличился гос. долг, усилилась инфляция, резко снизился уровень жизни населения, что стало причиной антиправительств. выступлений, сопровождавшихся актами насилия и вандализма. 21.5.1998 Сухарто под влиянием массовых выступлений населения Джакарты и др. городов был вынужден сложить с себя полномочия президента. Нар. консультативный конгресс передал власть в стране вице-президенту Б. Ю. Хабиби, который осуществил ряд реформ, открывших путь к демократизации политич. жизни страны. Была обеспечена свобода слова, печати, разрешено создание политич. организаций, индонез. войска выведены из Вост. Тимора, началась подготовка конституц. реформы. 20.10.1999 президентом был избран видный мусульм. деятель Вахид Абдуррахман, вице-президентом – пред. Демократич. партии И., дочь Сукарно – Сукарнопутри Мегавати. Положение в стране характеризовалось дефицитом доверия к власти, огромным внешним долгом, высоким уровнем социальной напряжённости, обнищанием населения, ростом центробежных тенденций в регионах, этноконфессиональными конфликтами. В этих сложных условиях Вахид Абдуррахман проявил себя как реформатор, стремившийся поставить армию под контроль гражд. власти, добиться соблюдения прав человека, реабилитировать тех, кто пострадал от прежнего режима. Он последовательно отстаивал светский характер индонез. гос-ва. Однако противники президента в рядах консервативной оппозиции при скрытой поддержке армии добились его отставки (23.7.2001). Президентом стала Сукарнопутри Мегавати. В апр. 2003 она посетила РФ.
Компромиссный курс Сукарнопутри Мегавати, которую поддерживала лишь треть депутатов парламента, вызвал недовольство значит. части электората ДПИ. Хотя новое правительство добилось некоторой экономич. и политич. стабилизации, сокращения внешнего долга, тем не менее решить проблему снижения инфляции и сокращения коррупции ему не удалось. На волне недовольства политикой правительства в стране активизировались экстремистские мусульм. организации. На первых в истории страны прямых президентских выборах в 2004 победу одержал ген. Сусило Бамбанг Юдхойоно, представлявший ДПИ. Вице-президентом стал крупный предприниматель, лидер Голкара Юсуф Калла. Президент И. в 2006 посетил Россию с офиц. визитом, в ходе которого обсуждались проекты взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в разл. областях, в т. ч. в военной, в сфере высоких технологий, культуры, науки и образования. Россия оказывает И. помощь в ликвидации последствий природных катаклизмов.
Дополнительная литература:
Губер А. А. Индонезия. М.; Л., 1932;
Klerck E. S. de. History of the Netherlands East Indies. Rotterdam, 1938. Vol. 1–2;
Pigeaud Th. G. Th. Java in the 14th century: a study in cultural history. The Hague, 1960–1963. Vol. 1–5;
Cœdès G. Les États hindouisés d’Indochine et d’Indonésie. 2 éd. P., 1964;
Беленький А. Б. Национальное пробуждение Индонезии. М., 1965;
Другов А. Ю., Резников А. Б. Индонезия в период «направляемой демократии». М., 1969;
Dahm B. History of Indonesia in the twentieth century. L., 1971;
Gonda J. Sanskrit in Indonesia. 2nd ed. New Delhi, 1973;
Юрьев А. Ю. Индонезия после событий 1965 г. М., 1973;
Бандиленко Г. Г. Культура и идеология средневековых государств Явы. Очерк истории VIII–XV вв. М., 1984;
Кулланда С. В. История древней Явы. М., 1992;
Bellwood P. Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago. Honolulu, 1997;
Другов А. Ю. Индонезия: политическая культура и политический режим. М., 1997;
Jordaan R. E. The Śailendras in Central Javanese history. Yogyakarta, 1999.
Авторы раздела: С. В. Кулланда, В. А. Тюрин, А. Ю. Другов.
Хозяйство
И. относится к числу крупных развивающихся стран с многоотраслевым и многоукладным хозяйством. По объёму ВВП (935 млрд. долл. по паритету покупательной способности, 2006) находится на 5-м месте среди развивающихся государств мира (после Китая, Индии, Бразилии и Мексики) и на 1-м месте среди стран Юго-Вост. Азии; размер ВВП в расчёте на душу населения ок. 3800 долл. Индекс человеческого развития 0,711 (2004; 108-е место среди 177 стран мира).
До нач. 1950-х гг. основу экономики, в которой преобладал иностр. (гл. обр. нидерл. и брит.) капитал, составляли с. х-во и горнодобывающая пром-сть. Преобразования колониальной структуры хозяйств начались в 1957, когда был взят курс на создание т. н. направляемой экономики (гос. политика протекционизма и национализации природных ресурсов), приведший страну к серьёзному экономич. кризису. В 1965 стала проводиться политика «нового экономич. порядка», основу которой составляли экспортная ориентация хозяйства и регулируемое привлечение иностр. инвестиций (крупнейшими иностр. инвесторами выступали Япония, Сингапур, Юж. Корея, США, Великобритания и Нидерланды); была проведена стабилизация кредитно-денежной системы. В 1969 принят первый долгосрочный план экономич. развития (1969/70–1994/95), включавший 5 взаимосвязанных среднесрочных (5-летних) планов. Значит. гос. капиталовложения направлялись на расширение базы тяжёлой пром-сти (развитие чёрной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающей, цементной пром-сти и др.) и освоение новых с.-х. районов в Нусантаре. В 1970–90-х гг. относительно высокие темпы экономич. роста (ок. 7% в год) в осн. поддерживались за счёт экспорта нефти и природного газа. С нач. 1990-х гг. происходила постепенная либерализация экономики, осуществлялся переход предприятий разл. секторов хозяйства под контроль частного (нац. и иностр.) капитала. Региональное неравенство уровней экономич. развития, централизация налоговых поступлений и перераспределение финансовых средств в пользу Явы в ущерб районам Нусантары приводили к политич. конфликтам и росту сепаратистских настроений, на которые накладывались этноконфессиональные противоречия (особенно в провинциях Ачех и Папуа). В кон. 1990-х гг. азиат. экономич. кризис и внутр. политич. нестабильность вызвали в стране значит. спад произ-ва и деловой активности (в 1998 ВВП уменьшился на 14%). В основе гос. курса «реформирования развития» (1998), направленного на преодоление последствий кризиса, – активное привлечение прямых зарубежных инвестиций, развитие иностр. туризма, повышение потребительского потенциала внутр. рынка, борьба с коррупцией. В 2000–04 среднегодовой рост ВВП составил 4%, в 2005–06 – 5,5%.
В нач. 21 в. И., обладая большими запасами топливного (нефть, природный и попутные нефтяные газы, суббитуминозные угли) и рудного (медно-никелевые и оловянные руды, бокситы, золото и др.) сырья, является одним из крупнейших в мире экспортёров сжиженного природного газа, олова, угля, меди и золота. И. – один из ведущих поставщиков на мировой рынок продукции тропич. с. х-ва (натурального каучука, какао-бобов, кофе, пальмового масла, копры и др.), а также текстильных изделий и одежды. Гл. движущие силы экономич. развития страны – наличие значит. сырьевых ресурсов, дешёвой рабочей силы и огромного недоиспользованного потенциала внутр. рынка. В то же время страна испытывает хронич. дефицит гос. бюджета (10–20 млрд. долл. ежегодно), размеры гос. долга достигают 44% ВВП (2006). Существенной проблемой экономич. развития остаётся высокий уровень коррупции. И. – крупный получатель междунар. экономич. помощи (67 млрд. долл. в 2006). Объём прямых иностр. инвестиций 13,5 млрд. долл. (2005; ок. 20% аккумулирует особый столичный округ Джакарты); в первую очередь они направляются на развитие нефтегазовой и химич. пром-сти, а также строительства, розничной и оптовой торговли, транспорта и связи. В стране создано неск. свободных экономич. зон (крупнейшая – на о. Батам, пров. Кепулауан-Риау).
В структуре ВВП (2005; в скобках данные нач. 1970-х гг.) на пром-сть и строительство приходится 45% (19%), сферу услуг – 42% (34%), с. х-во и рыболовство – 13% (47%). Доля нефтегазового сектора в ВВП составляет 11%, в доходах гос. бюджета – 24% (45% в 1990).
Основу стратегически важных отраслей хозяйства (нефтеперерабатывающая пром-сть, электроэнергетика, торговля рисом и др.) составляют предприятия гос. сектора, растёт значение нац. частного капитала. Ведущие нац. компании: государственные – «Pertamina» (нефтегазовая пром-сть), «Pelni» (мор. перевозки), «Badan Urusan Logistik» («BULOG»; логистика, оптовая торговля), «Perusahaan Listrik Negara» («PLN»; электроэнергетика), «Infomedia Nusantara» (телекоммуникации); частные – «Salim Group» (пищевая и химич. пром-сть, лесозаготовки), «Matahari» и «Metro Supermarket Realty Terbuka» (розничная торговля), «Astra International» и «Indomobil» (машиностроение), «Gudang Garam», «Sampoerna» и «Djarum» (табачная пром-сть), «Kompas-Gramedia Group» и «Lippo Group» (многоотраслевые группы компаний). Крупнейшие экономич. центры страны: столичная агломерация Джакарты, а также города Сурабая и Бандунг (о. Ява), Медан и Палембанг (о. Суматра), Макасар (о. Сулавеси), Батам (архипелаг Риау; является частью хозяйств. ареала Сингапура).
Промышленность. Один из важнейших и динамично развивающихся секторов индонез. экономики. На его долю приходится 39% объёма ВВП страны (2005). Осн. отрасли пром-сти: добыча полезных ископаемых, включая нефть и природный газ (27% стоимости пром. продукции); машиностроение и металлообработка; нефте- и газоперерабатывающая (в т. ч. сжижение природного и попутных нефтяных газов); пищевая и табачная; лёгкая (гл. обр. текстильная и швейная); химическая и химико-фармацевтическая; деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (включая заготовку древесины); цветная металлургия. Доля высокотехнологичной продукции в добавленной стоимости обрабатывающей пром-сти не превышает 20%. Общее число пром. предприятий св. 17 млн. (2004), из них 71% – на о. Ява.
И. – крупнейший производитель топлива и электроэнергии в Юго-Вост. Азии, на её долю приходится св. 1/2 доказанных запасов топливного сырья региона (в нефтяном эквиваленте). В структуре топливно-энергетич. баланса на нефть и нефтепродукты приходится 37%, на возобновляемые энергоресурсы, заготовляемые и используемые населением гл. обр. для бытовых нужд (древесное топливо, биомасса и проч.), – 27%, природный газ – 19%, уголь – 13%, пр. возобновляемые источники энергии (гидроэнергия, геотермальная энергия и др.) – 4% (2004). Азиат. экономич. кризис 1997–98 и рост цен на энергоносители в нач. 21 в. привели к увеличению значения нефтегазового сектора в экономике страны, усилив её зависимость от конъюнктуры мирового рынка нефти. Осн. компания, осуществляющая торговлю нефтепродуктами, разведку новых месторождений нефти и природного газа, эксплуатацию магистральных нефтепроводов, – гос. корпорация «Pertamina»; она также регулирует деятельность иностр. компаний, которые ведут добычу углеводородного сырья на основе соглашений о разделе продукции.
Добыча нефти (55 млн. т в 2005; 1,4% мировой) неуклонно снижается ввиду истощения месторождений. Ок. 70% объёма добычи приходится на долю провинций о. Суматра, 20% – о. Калимантан, 6% – о. Ява, 4% – пр. регионов. Пром. добыча нефти (начата в 1892) до сер. 20 в. осуществлялась в небольших масштабах; в 1950–70-х гг. происходил постепенный рост нефтедобычи (84,9 млн. т в 1977). С сер. 1990-х гг. объёмы добычи нефти снижаются в ср. на 3,2% в год, а её потребление ежегодно возрастает в ср. на 3,5%. С 2004 И. стала нетто-импортёром нефти (экспорт нефти и нефтепродуктов 27,5 млн. т, импорт 36,7 млн. т, 2005). Осн. импортёры индонез. нефти: Япония (32%), Юж. Корея (22%), Австралия (16%), Китай (8%), Сингапур (9%). Импорт нефти осуществляется гл. обр. из Саудовской Аравии (45%) и Нигерии (21%). Осн. нефтедобывающие компании: амер. «Chevron Corp.» (52% всего объёма добычи в нач. 21 в.) и «ExxonMobil» (5%), исп. «Repsol» (9%), франц. «Total» (7%), брит. «British Petroleum» (4%), а также гос. компания «Pertamina» (13%).
Добыча природного газа (включая попутные нефтяные горючие газы) 77 млрд. м3 (2005; 2,7% мировой), газового конденсата 9 млн. т; экспорт природного газа 36,1 млрд. м3, в т. ч. сжиженного 31,5 млрд. м3 (ок. 68% общего объёма экспорта сжиженного природного газа направляется в Японию, 19% – в Юж. Корею, 13% – на Тайвань). Осн. районы добычи – провинции Вост. Калимантан, Ачех, Вост. и Зап. Ява. Осн. газодобывающие компании: франц. «Total» (30% общего объёма добычи), брит.-итал. «Viсo» (16%), брит. «British Petroleum» (11%), амер. «ExxonMobil» (10%), а также гос. компания «Pertamina» (15%). На шельфе Южно-Китайского м. у о-вов Бунгуран (Натуна) добычу осуществляют амер. компания «ConocoPhillips», а также брит. «Premier Oil» и «Star Energy» (природный газ поступает в Сингапур по подводному газопроводу длиной ок. 700 км). Поставками природного газа на внутр. рынок занимается индонез. гос. компания «Perum Gas Negara».
На долю нефте- и газоперерабатывающей пром-сти приходится 12,4% стоимости пром. продукции (2005). Мощности НПЗ рассчитаны на переработку 51 млн. т сырой нефти в год (2005; все предприятия принадлежат гос. компании «Pertamina»). Крупнейший в И. и Юго-Вост. Азии НПЗ в г. Чилачап (17,3 млн. т в год) расположен в пров. Центр. Ява, близ осн. мест потребления нефтепродуктов. Др. центры нефтепереработки возникли преим. в районах добычи и вывоза нефти: Баликпапан (пров. Вост. Калимантан; завод мощностью 13 млн. т нефти в год), Муси (Юж. Суматра; 6,7 млн. т), Балонган (Зап. Ява; 6,2 млн. т), Думай (Риау; 6,0 млн. т), Сунгай-пакнинг (Риау; 2,5 млн. т), Касим (Зап. Ириан-Джая; 0,5 млн. т), Панкаланбрандан (Сев. Суматра; 0,25 млн. т), Чепу (Центр. Ява; 0,2 млн. т). Совместные с иностр. фирмами предприятия по сжижению природного газа расположены близ мест его добычи (55% их капитала контролирует гос. компания «Pertamina»); заводы – в Бонтанге (пров. Вост. Калимантан; одно из крупнейших в мире предприятий, объём произ-ва 28 млрд. м3, 2005) и Лхоксёмаве (пров. Ачех; 3,5 млрд. м3). Попутные нефтяные газы перерабатываются на 5 НПЗ и 7 специализир. предприятиях, расположенных близ мест добычи нефти (в провинциях Вост. Калимантан, Зап. и Центр. Ява и др.).
Добыча угля 135 млн. т (2005; 2,8% мировой), экспорт 108 млн. т (2-е место в мире после Австралии). Разработка угольных месторождений ведётся открытым способом на о. Суматра, в провинциях Вост. и Юж. Калимантан – гос. компанией «Tambang Batubara Bukit Asam», австрал. компанией «BHP Billiton» и др.
Установленная мощность электростанций 25 тыс. МВт (2005), ок. 80% генерирующих мощностей расположено на островах Ява и Бали. Осн. часть электростанций находится в собственности гос. компании «Perusahaan Listrik Negara» («PLN»; 21,5 тыс. МВт в 2005). Произ-во электроэнергии 123 млрд. кВт· ч (2005), из них 86% приходится на ТЭС (в т. ч. 40% – на ТЭС, работающие на угле, 30% – на мазуте, 16% – на природном газе), 8% – на ГЭС, 6% – на геотермальные электростанции (2004). В нач. 21 в. в структуре произ-ва электроэнергии постепенно увеличивается доля ТЭС, работающих на природном газе, а также ГЭС. Ежегодный рост спроса на электроэнергию составляет 6–7%; наблюдается дефицит генерирующих мощностей, особенно на о. Ява. Крупнейшие центры теплоэнергетики: Суралая (пров. Зап. Ява, суммарная установленная мощность ТЭС – 3400 МВт), Пайтон (Вост. Ява, 3200 МВт), Танджунг-Джати (Центр. Ява, 1320 МВт), Чилегон (Бантен, 730 МВт), Чилачап (Центр. Ява, 600 МВт), Букит-Асам (Юж. Суматра, 260 МВт). Ок. 2/3 генерирующих мощностей ГЭС расположены в провинциях Зап. и Центр. Ява; крупнейшие ГЭС «Чирата» (1000 МВт) и «Сагулинг» (700 МВт) – в окрестностях Бандунга (Зап. Ява). Гидроэнергетика активно развивается в провинциях Сев. Суматра (ГЭС «Асахан», 600 МВт) и Папуа. Огромный потенциал геотермальной энергии (ок. 20 тыс. МВт) используется лишь на 4% (2006). Осн. геотермальные электростанции расположены в провинциях Зап. Ява («Камоджанг», «Салак», «Дараджат», «Ваянг-Винду»), Сев. Суматра («Сибаяк») и на о. Сулавеси («Лахендонг»).
На долю металлургии приходится 2,4% стоимости пром. продукции и 1,4% занятых в пром-сти. Чёрная металлургия ориентирована на удовлетворение нужд внутр. рынка. Добыча железных (55 тыс. т в 2004; пров. Центр. Ява), марганцевых (20 тыс. т; Тасикмалая, Зап. Ява) руд, хромитов (ок. 1 тыс. т; острова Сулавеси и Ява). Б. ч. потребностей в железных рудах и металлоломе покрывается за счёт импорта. Произ-во чугуна (методом прямого восстановления железа) 1,3 млн. т, стали (в электропечах) 3,7 млн. т, стального проката 4,8 млн. т (2005), ферросплавов 59 тыс. т (2004). И. является нетто-импортёром стальных проката и полуфабрикатов (экспорт стального проката 1,2 млн. т, импорт ок. 6 млн. т, 2005). Крупнейшие предприятия отрасли: завод полного цикла гос. компании «Krakatau Steel» в Чилегоне (пров. Бантен; 2,5 млн. т стали в 2005) и завод индийской компании «Ispat» в Сидоарджо, близ Сурабаи (Вост. Ява; 0,6 млн. т стали). Небольшие предприятия чёрной металлургии действуют в городах островов Ява (Джакарта, Бекаси, Пабуаран, Семаранг), Суматра (Медан, Палембанг, Паданг) и Сулавеси (Макасар, Битунг).
Цветная металлургия – одна из важнейших экспортных отраслей экономики; осн. часть её продукции вывозится в Японию, Сингапур, Китай и США. И. занимает 2-е место в мире (после Китая) по добыче руд олова (82 тыс. т в пересчёте на металл, 2004; ок. 1/4 мирового объёма добычи). Руды олова добывают на шельфе Южно-Китайского м. у островов Банка, Белитунг и Синкеп (пров. Банка-Белитунг). Осн. предприятия по добыче руд и выплавке олова принадлежат гос. компаниям «Tambang Timah» и «Koba». Выплавка олова 70 тыс. т (2004; 23% мирового объёма произ-ва); оловоплавильные заводы расположены на о. Банка, в городах Мунток (50 тыс. т металла в 2004; «Tambang Timah») и Коба (20 тыс. т; «Koba»). Добычу бокситов (1,3 млн. т в 2004) в Киджанге на о. Бинтан (архипелаг Риау) осуществляет гос. компания «Aneka Tambang»; бокситы экспортируются в Японию. Первичный алюминий (240 тыс. т в 2005) производят из австрал. глинозёма на заводе в г. Куалатанджунг (пров. Сев. Суматра), принадлежащем индонез.-япон. компании «Indonesia Asahan Aluminum». В г. Бекаси (гор. агломерация Джакарты) налажено произ-во изделий из алюминия (завод компании «Indal»). Добыча медных руд 840 тыс. т (в пересчёте на металл, 2004). Доход от эксплуатации одного из крупнейших в мире комплексных месторождений руд меди, золота и серебра Грасберг (с 1992 добычу ведёт амер. компания «Freeport-McMoRan») составляет ок. 1/2 ВРП пров. Папуа. Месторождение медных руд Бату-Хиджау на о. Сумбава (пров. Зап. Нуса-Тенгара) разрабатывается амер. «Newmont Gold» и япон. «Sumitomo»; руды месторождения также содержат золото и серебро. Выплавка черновой меди из концентратов месторождения Грасберг и произ-во рафинированной меди (211 тыс. т в 2004) осуществляются на заводе в г. Гресик (пров. Вост. Ява), принадлежащем япон. «Mitsubishi Materials Corp.» и амер. «Freeport-McMoRan». Золото (193 т в 2004; 8% мирового произ-ва) и серебро (263 т) получают гл. обр. из руд месторождений Грасберг и Бату-Хиджау; добыча золота и серебра ведётся также на месторождениях Баликпапан (пров. Вост. Калимантан), Лерокис (о. Ветар, пров. Малуку) и др. По добыче руд никеля (133 тыс. т в пересчёте на металл, 2004; ок. 10% мирового произ-ва) И. занимает 4-е место в мире после России, Австралии и Канады. Месторождение Сороако (пров. Юж. Сулавеси) эксплуатируется канадско-япон. компанией «International Nickel Indonesia», месторождения Помалаа (Юго-Вост. Сулавеси) и Танджунг-Були (Сев. Малуку) – гос. компанией «Aneka Tambang». Попутно с разработкой никелевых руд добывают кобальт (650 т концентратов в пересчёте на металл, 2004). Произ-во рафинированного никеля (всего 80 тыс. т, 2004) осуществляется в Сороако (60 тыс. т; предприятие компании «International Nickel Indonesia») и Помалаа (20 тыс. т; завод «Aneka Tambang»). Добыча свинцово-цинковых руд в Ханджинг-Хитам (пров. Сев. Суматра); произ-во рафинированного свинца 20 тыс. т (2004).
Машиностроение (17% стоимости пром. продукции и 11,5% занятых в пром-сти, 2005) преим. ориентировано на удовлетворение потребностей внутр. рынка; по объёмам произ-ва и технологич. уровню И. существенно отстаёт от др. новых индустриальных стран Юго-Вост. Азии. Св. 1/2 стоимости продукции отрасли (53% в 2005) приходится на долю транспортного машиностроения. Произ-во автомобилей 495 тыс. шт., из них 233 тыс. легковых (2005). Крупнейшие индонез. автомобильные компании – «Astra International» (сборка автомобилей марок «Toyota», «Honda», «Daihatsu», «Isuzu», «BMW», «Peugeot», «Nissan») и «Indomobil» (сборка «Suzuki», «Nissan», «Volvo», «Mazda», «Ssang-Yong»). Единственный в стране многоотраслевой центр машиностроения – столичная агломерация Джакарты, один из ведущих центров автосборки в Юго-Вост. Азии (ок. 300 тыс. автомобилей в год); здесь также производят велосипеды, мотоциклы и моторикши. В Джакарте и её пригородах расположены судостроительные и судоремонтные верфи, предприятия приборостроения, электронной пром-сти и др. отраслей. Крупные центры: судостроения – Сурабая (пров. Вост. Ява), Семаранг (Центр. Ява), Макасар (Юж. Сулавеси) и Паданг (Зап. Суматра); ж.-д. машиностроения – Мадиун (Вост. Ява); авиац. пром-сти – Бандунг (Зап. Ява; предприятие гос. компании «Nurtanio Aircraft Industry» – сборка самолётов и вертолётов из импортных деталей); воен. машиностроения – Бандунг и Тасикмалая (Зап. Ява). Предприятия электронной пром-сти выпускают радиоприёмники, телевизоры, телекоммуникац. оборудование и др. (Джакарта и Бандунг на о. Ява, Батам на архипелаге Риау и др.).
Химич. пром-сть (7,9% стоимости пром. продукции и 10,1% занятых в пром-сти, 2005). По произ-ву азотных удобрений (3,4 млн. т в пересчёте на 100% полезных веществ, 2004) И. входит в первую десятку стран мира; произ-во сосредоточено в местах добычи природного газа: Бонтанг (пров. Вост. Калимантан), Палембанг (Юж. Суматра), Лхоксёмаве (Ачех). Произ-во фосфорных удобрений (ок. 0,5 млн. т в 2004) – в провинциях Зап. и Вост. Ява. Развиты первичная переработка натурального каучука (Сев. и Центр. Суматра и др.), произ-во химич. волокон, синтетич. смол и пластмасс (гл. обр. в местах переработки нефти и природного газа). Осн. виды продукции нефтехимич. пром-сти: бензол (предприятие в г. Чилачап, пров. Центр. Ява; мощность 123 тыс. т в год, 2004), этилен (Чилегон, пров. Бантен; 520 тыс. т), полиэтилен (Мерак, пров. Бантен; 750 тыс. т), полипропилен (Пладжу, пров. Юж. Суматра; Чилегон и Балонган, пров. Зап. Ява; всего 600 тыс. т), метанол (Бонтанг, Вост. Калимантан; ок. 1 млн. т). Осн. центры произ-ва моющих средств, автомобильных шин и резинотехнич. изделий – Джакарта и Богор (пров. Зап. Ява). Химико-фармацевтич. пром-сть обслуживает потребности внутр. рынка; важнейшие предприятия отрасли сосредоточены в Джакарте и Бандунге (один из ведущих мировых центров произ-ва хинина).
Текстильная и швейная пром-сть (9,4% стоимости пром. продукции и 29,4% занятых в пром-сти, 2005). И. – один из ведущих в мире производителей хлопчатобумажных тканей (3-е место в мире после Китая и Индии) и одежды из них. Текстильные и швейные предприятия размещаются в крупных городах, среди которых выделяются Джакарта, Бандунг и Сурабая на о. Ява; др. крупные центры текстильной и швейной пром-сти: Медан (пров. Сев. Суматра), Семаранг (Центр. Ява), Чиребон (Зап. Ява), Маланг (Вост. Ява), Паданг (Зап. Суматра). Центры произ-ва батика – Джокьякарта и Суракарта. Важное значение сохраняет произ-во сувениров на мелких кустарных предприятиях – ручная отделка батика (Джокьякарта и Суракарта), чеканка по серебру и изготовление изделий из керамики (Джокьякарта), резьба по дереву и камню (о. Бали).
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть (6,4% стоимости пром. продукции и ок. 11% занятых в пром-сти, 2005). Лесные массивы разрабатываются иностр. компаниями на основе концессионных соглашений; среди нац. компаний, занимающихся заготовками леса, выделяются фирмы, входящие в состав группы «Salim». Заготовка круглого леса 106 млн. т (2005). Ежегодно вырубается до 3,5–4 млн. га леса (из них от 50 до 70% нелегально). Осн. районы лесозаготовок расположены на о. Калимантан, в провинциях Центр. и Юж. Суматра, Папуа. По площади лесных концессий (2003) лидируют провинции Папуа (24,5%), Вост. Калимантан (23,5%), Центр. Калимантан (15,5%), Юж. Суматра (11%), Риау (9%), Зап. Калимантан (4,5%). Ведутся лесоразработки искусств. лесных насаждений (тиковые леса на о. Ява). И. – один из крупнейших в мире экспортёров пиломатериалов и фанеры из тропич. древесины (казуариновое, камфорное, эбеновое, сандаловое, тиковое дерево, сейба и др.). Произ-во пиломатериалов 4,3 млн. т (2005). Мощности по произ-ву целлюлозы ок. 5 млн. т, бумаги – 11 млн. т в год. Осн. центры целлюлозно-бумажной пром-сти: Пематангсиантар (пров. Сев. Суматра), Баньюванги (Вост. Ява), Семаранг (Центр. Ява), Палембанг (Юж. Суматра), Медан (Сев. Суматра), Джамби (Джамби), Понтианак (Зап. Калимантан). Крупнейшие компании – производители целлюлозы и бумаги: «Sinar Mas» и «Raja Garuda Mas». Ведущий центр мебельной пром-сти – Джепара (Центр. Ява).
Пищевая пром-сть (ок. 7% стоимости пром. продукции и 12,4% занятых в пром-сти, 2005). Важнейшие отрасли – произ-во пальмового масла (14 млн. т в 2005; 2-е место в мире после Малайзии), консервированных фруктов и сахара. Предприятия пищевой пром-сти размещаются в больших и средних городах. Гл. районы произ-ва консервированных фруктов – Зап. и Вост. Ява, Сев. Суматра; растительных масел – Сев. Суматра, сахара – Центр. Ява. В табачной пром-сти (6,1% стоимости пром. продукции и 5,5% занятых в пром-сти) выделяется традиц. произ-во сигарет «кретек» из смеси табака и гвоздики. Крупнейшие табачные компании – «Gudang Garam», «Sampoerna» и «Djarum». Осн. центры отрасли: Медан и Пематангсиантар (пров. Сев. Суматра), Сурабая и Кедири (Вост. Ява), Матарам (Зап. Нуса-Тенгара).
Развивается пром-стьстроительных материалов; важнейшая отрасль – произ-во цемента (36 млн. т в 2004; 2/3 объёма произ-ва приходится на о. Ява). Крупнейшие центры цементной пром-сти: Чиребон, Читёрёп (пров. Зап. Ява), Ачех-Бесар (Ачех), Марос и Батураджа (Юж. Суматра), Гресик, Тубан, Норогонг (Вост. Ява). Добыча гранита (3,6 млн. т в 2004; о-ва Каримун в пров. Риау), мрамора (1 тыс. м3; Юж. Суматра, Центр. и Вост. Ява), известняка (16 тыс. м3; Зап. Суматра, Вост. Ява, Юж. Сулавеси), гипса (6 тыс. т), доломита (3,1 тыс. т), природного битума (о. Бутунг, пров. Юго-Вост. Сулавеси). В провинциях Банка-Белитунг и Вост. Ява ведётся добыча каолина (15 тыс. т в 2004). В ряде районов страны добывают драгоценные камни. Добыча алмазов 30 тыс. кар (2004, в т. ч. ок. 3/4 технич. алмазы); крупнейшие месторождения – Мартапура и Чемпака в пров. Юж. Калимантан.
Сельское хозяйство. Гл. сфера занятости населения (ок. 45% в 2004); производит ок. 11% ВВП. Благодаря внедрению достижений «зелёной революции» с сер. 1980-х гг. страна обеспечивает свои потребности в продовольствии. В нач. 21 в. И. – один из крупнейших мировых экспортёров продукции тропич. земледелия. В структуре стоимости продукции отрасли на растениеводство приходится 70%, животноводство – 13%, рыболовство – 17% (2005). Общая площадь обрабатываемых земель 30,7 млн. га (2005); площадь орошаемых земель 7,7 млн. га. Земельное пространство И. освоено крайне неравномерно. С.-х. угодья занимают св. 70% площади густонаселённых островов Ява, Бали и Мадура, где возделываются практически все пригодные для этого земли и обычно собирается 2 урожая в год. В то же время в остальных частях страны освоено менее 10% площадей. Осн. массивы обрабатываемых земель сконцентрированы в провинциях Вост. Ява (ок. 12%), Центр. Ява (9,5%), Зап. Ява (7,5%), Лампунг (6%), а также Сев. Суматра (5,5%) и Зап. Калимантан (5%). Преобладают мелкие крестьянские хозяйства (3/4 всех хозяйств имеют наделы менее 1 га), особенно на Яве и Бали; имеются крупные частные и гос. плантационные хозяйства (гл. обр. возделывание тропич. культур). Св. 1/2 занятых в с. х-ве не имеют земельной собственности. Крестьянские земли подразделяются на 3 осн. категории: савах – заливное поле, ладанг – незаливное поле, пекаранган – приусадебный участок. На савахах выращивают заливной рис, на ладангах – суходольный рис и др. культуры, не требующие искусств. орошения; на приусадебных участках – овощи и фрукты. Осн. типы ведения с. х-ва: товарное и мелкотоварное поливное рисоводство в сочетании с выращиванием др. продовольств. и технич. культур (острова Ява, Бали, юг о. Суматра); плантационное и мелкотоварное выращивание технич. культур в сочетании с потребительским произ-вом продовольств. культур (Сев. и Центр. Суматра, прибрежные районы Калимантана и Сулавеси). Повсеместно распространено потребительское и мелкотоварное земледелие (на Мадуре и Тиморе в сочетании с пастбищным животноводством). В Нусантаре сохраняется подсечно-огневое земледелие.
Ведущая отрасль с. х-ва – растениеводство. Главная с.-х. и осн. продовольств. культура населения – рис. По объёмам его сборов (54,0 млн. т неочищенного риса в 2005) И. занимает 3-е место в мире (после Китая и Индии). Наиболее высокую урожайность дают посевы заливного риса (ок. 4/5 общего объёма произ-ва). Заливные рисовые крестьянские поля со сложной системой дамб, водохранилищ, отводных каналов и канав расположены на низменностях, в межгорных котловинах и на террасированных склонах гор и холмов. Суходольные участки занимают менее 1/4 площадей, занятых посевами риса. Св. 1/2 всего урожая риса выращивают на о. Ява (55% сбора, 2006), крупные ареалы посевов риса расположены на Суматре (23% сбора), Сулавеси (10%), Калимантане (7%). Вторая по значимости продовольств. культура – кукуруза (сбор 12,0 млн. т, 2005); осн. часть посевов – на Вост. Яве, Мадуре и Малых Зондских о-вах. Важная продовольств. культура – маниок съедобный, или кассава (сбор 19,5 млн. т, 2005; 3-е место в мире после Нигерии и Бразилии), обычно выращивается на суходольных землях с менее плодородными почвами, малопригодными для возделывания риса. Батат (1,8 млн. т), арахис (земляной орех; ок. 1,5 млн. т неочищенных орехов), сою и др. бобовые, ямс, саговую пальму (имеет съедобную сердцевину – саго) также возделывают повсеместно; наиболее важное значение эти культуры имеют в рационе питания населения Малых Зондских о-вов, а также внутр. районов Калимантана и Новой Гвинеи.
На приусадебных участках и в специализир. хозяйствах выращивают овощи – перцы овощные, в т. ч. чили и зелёные (871 тыс. т в 2005), а также помидоры, огурцы, капусту, лук, морковь и др.; лучшие урожаи овощей собирают в горных районах с более умеренным климатом. И. является одним из крупнейших мировых производителей тропич. фруктов: манго (1,5 млн. т в 2005), авокадо (265 тыс. т; 2-е место в мире после Бразилии), салака (801 тыс. т в 2004), рамбутана (710 тыс. т), дуриана (676 тыс. т), мангустана (62 тыс. т) и др., а также бананов (4,5 млн. т в 2005). Гл. ареалы экспортного плодоводства – провинции Зап. и Вост. Ява, Сев. Суматра. Важное экспортное значение имеет выращивание пряных культур; произ-во гвоздики 100 тыс. т (2005; ок. 3/4 мирового), имбиря 150 тыс. т, молотого перца (чёрного, белого и индийского длинного) 95 тыс. т (2-е место в мире после Вьетнама), мускатного ореха и др. Осн. районы возделывания гвоздичного дерева и мускатника – Молуккские о-ва и пров. Сев. Сулавеси, имбиря – Молуккские о-ва и пров. Зап. Ява, перца – Юж. Суматра и др. Осн. плантации кофейных деревьев (сбор 762 тыс. т зелёных зёрен кофе; 3-е место в мире после Бразилии и Вьетнама) расположены в провинциях Юж. и Зап. Суматра, Вост. Ява, Центр. и Сев. Сулавеси; какао (610 тыс. т какао-бобов; 3-е место в мире после Кот-д’Ивуара и Ганы) – Сев. и Юж. Суматра; чая (170 тыс. т чайного листа) – Зап. Ява, о. Суматра.
Технич. культуры занимают ок. 1/2 обрабатываемых земель, в осн. возделываются на крупных плантациях. Гл. районы плантац. хозяйства – провинции Сев. Суматра и Зап. Калимантан. В нач. 21 в. активно расширяются площади под масличной пальмой за счёт сокращения насаждений и посевов др. культур. Осн. ареалы возделывания масличной пальмы – пров. Сев. Суматра; кокосовой пальмы (собрано 16,3 млн. т кокосовых орехов, 2005; 1-е место в мире) – Малые Зондские о-ва, прибрежные районы о. Сулавеси, провинции Папуа, Сев. и Вост. Суматра; гевеи (получено 2,1 млн. т натурального каучука; 2-е место в мире после Таиланда) – Сев. и Центр. Суматра, Зап. и Юж. Калимантан; сахарного тростника (сбор 29,3 млн. т) – Центр. и Вост. Ява; табака (141 тыс. т листьев) – Вост. Ява, о. Мадура, Сев. Суматра, о. Ломбок (Малые Зондские о-ва); кешью (120 тыс. т орехов) – Юго-Вост. и Юж. Сулавеси; хлопчатника (10,6 тыс. т хлопка) – Вост. Ява; хинного дерева – Зап. Ява (гл. обр. горные районы близ Бандунга), Юж. Суматра; хлопчатого дерева (выращивается для получения капока) – Центр. Ява, о. Ломбок.
Животноводство в целом развито слабо. В качестве тяглового скота используются быки и буйволы. Крестьяне Явы и др. густонаселённых островов держат домашнюю птицу, кроликов, реже овец и коз. На рынки крупных городов молоко и мясо поставляют животноводч. хозяйства, обычно принадлежащие этнич. индийцам и китайцам. Как самостоятельная отрасль с. х-ва наибольшее значение животноводство имеет для района Малых Зондских о-вов, где есть обширные естеств. пастбища (особенно на островах Тимор, Флорес, Сумба, Сумбава), а также о. Мадура. Свиней разводят китайцы, а также коренные жители немусульманских районов страны (о. Новая Гвинея, внутр. районы Калимантана, Сулавеси, Сев. Суматры). Поголовье (2005, тыс.): крупный рогатый скот (коровы) 11500, буйволы 2428, лошади 405,5, козы 13182, овцы 8307, свиньи 6267; домашней птицы ок. 1300 млн. голов (гл. обр. куры, а также утки и др.). Произ-во (2005, тыс. т) мяса 2633, в т. ч. мяса птицы 1423, говядины 505, свинины 593, молока (включая буйволиное) 664.
В нач. 21 в. в рационе питания индонезийцев до 2/3 животных белков приходится на долю продуктов из рыбы. Ежегодно добывается ок. 6 млн. т рыбы и морепродуктов, в т. ч. ок. 1,2 млн. т пресноводной рыбы (гл. обр. в искусств. заводях). Рыбоводство на заливных рисовых полях особенно распространено на островах Ява и Бали (разводят карпов, белянку и др.). Осн. районы мор. рыболовства – акватории Яванского и Арафурского морей, а также морей Флорес и Банда (промысловые рыбы – ставрида, макрель, полосатый тунец, сардины, анчоусы и др.). Добыча крабов, креветок (у вост. побережья Суматры и Калимантана, сев. побережья Явы). Рыболовство играет важную роль в хозяйстве Малых Зондских о-вов. Лов крокодилов (11,6 тыс. т в 2003). На островах архипелага Ару (пров. Вост. Нуса-Тенгара) сохраняется традиц. промысел добычи жемчуга.
Сфера услуг. Один из ведущих секторов хозяйства; в нач. 21 в. рост экономики страны в значит. мере связан с увеличением внутр. спроса на услуги. Выделяются оптовая и розничная торговля (ок. 30% стоимости услуг, 2005), финансовые услуги и страхование (20%), услуги гос. управления (12%), частные услуги (12%), а также транспорт (10%), гостиничный бизнес и обществ. питание (8%), связь (6%), электроэнергетика, водо- и газоснабжение общего пользования (2%). Большинство предприятий сферы услуг находится под контролем частного нац. капитала. Одним из быстрорастущих и престижных сегментов занятости является служба в гос. учреждениях. Самые быстро развивающиеся отрасли сферы услуг и индонез. экономики в целом – розничная торговля (крупнейшие компании – «Matahari», «Metro Supermarket Realty Terbuka»), а также телекоммуникации и банковско-кредитный сектор.
Банковско-кредитная система включает Банк Индонезии (Bank Indonesia; центр. банк страны), ок. 170 гос. и частных банков. Ведущие банки: «Mandiri» (крупнейший в стране по размерам активов – ок. 25 млрд. долл., 2005), Lippo Banking Group, «Danamon», Bank Rakyat Indonesia и др. На долю гос. банков приходится ок. 38% общей суммы банковских активов (2005), региональных банков развития – 8%, местных частных банков – св. 42%, частных банков, принадлежащих иностр. капиталу, – 12%. Привлечению потенциальных иностр. инвесторов в банковско-кредитный сектор страны препятствуют проблемы погашения внутр. и внешнего гос. долга. Действует Джакартская фондовая биржа (1977), занимает 2-е место в Юго-Вост. Азии (после Сингапурской) по объёму торгов.
Одно из приоритетных направлений экономич. развития – иностр. туризм. В 2005 И. посетило св. 5,0 млн. чел., среди них туристы из Сингапура (28,4%; преим. приезжают для отдыха на о. Бинтан, пров. Кепулауан-Риау), Малайзии (11,8%), Японии (10,4%), Австралии (7,8%), Юж. Кореи (5,0%), а также с о. Тайвань (4,9%), из Великобритании (3,3%), США (3,2%), Германии (3,1%); в стране побывало 17,1 тыс. туристов из России (почти все – на о. Бали). Доходы от иностр. туризма св. 4,5 млрд. долл. [2005; сумма доходов всех отраслей хозяйства от туризма (по оценкам) превышает 10 млрд. долл.]. Осн. виды туризма: лечебно-оздоровительный (песчаные пляжи островов Бали, Ломбок, Бинтан и др.); спортивно-развлекательный (занятия дайвингом в прибрежных водах Малых Зондских и Молуккских о-вов, виндсёрфингом на островах Бали, Ломбок, Сумбава, Сумба, Тимор и др.); экологический [посещение многочисл. нац. парков на островах Ява, Суматра, Калимантан, Сулавеси, а также Ломбок, Комодо и Флорес (Малыe Зондские о-вa), о. Кракатау в Зондском прол., оз. Тоба на Суматре]; знакомство с историко-культурными памятниками Явы, традиц. укладом жизни, ремёслами и фольклором разл. народов И. Гл. туристич. район страны – о. Бали; важные центры туризма – города о. Ява: Джакарта, Богор, Джокьякарта (важнейший центр яванской культуры и иск-ва), Суракарта, Бандунг, Пангандаран.
Транспорт. Ключевую роль во внутренних и внешних связях И. играет мор. транспорт. Грузооборот всех мор. портов 524,0 млн. т (2005), в т. ч. отправлено 311,1 млн. т грузов (из них 160,8 млн. т внешнеторговых), разгружено 212,9 млн. т грузов (из них 50,4 млн. т внешнеторговых); пассажирооборот св. 28 млн. чел. Всего насчитывается ок. 3650 мор. портов и гаваней, в т. ч. 379 портов, участвующих в межостровных перевозках грузов и пассажиров (из них св. 130 – в междунар. перевозках). Крупнейшие универсальные порты: Танджунг-Приок (Джакарта; грузооборот 39 млн. т в 2006), Танджунг-Перак (Сурабая), Палембанг (пров. Юж. Суматра), Белаван (аванпорт Медана, Сев. Суматра), Банджармасин (Юж. Калимантан), Макасар (Юж. Сулавеси), Батам (Кепулауан-Риау), Телукбаюр (Зап. Суматра) и др.; среди специализир. портов лидируют терминалы по вывозу нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) – Баликпапан (пров. Вост. Калимантан; грузооборот 18,7 млн. т в 2004) и Думай (Риау; 15,5 млн. т). Контейнерные терминалы: Танджунг-Приок (3,3 млн. контейнеров ДФЭ, 2005), Танджунг-Перак, Белаван, Макасар, Танджунг-Мас (Семаранг, пров. Центр. Ява), Соронг (Зап. Ириан-Джая) и др. Мор. торговый флот И. включает 824 мор. торговых судна (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 3773,8 тыс. рег. бр.-т, или 4887,6 тыс. т дедвейта, 2006); 30 судов принадлежат иностр. судовладельцам; под флагами др. стран ходит 122 индонез. мор. торговых судна. Велико значение мор. пассажирских и грузовых каботажных перевозок. Широко распространены небольшие парусные суда (значит. их часть оснащена двигателями). Хорошо развито паромное пассажирское сообщение; осн. маршруты соединяют порты островов – Явы и Бали, Явы и Суматры, Суматры и п-ова Малакка (Малайзия), о. Батам с Сингапуром. Важнейшие мор. пассажирские порты (2006; тыс. пассажиров): Танджунг-Перак (917), Макасар (742), Баликпапан (517), Танджунг-Приок (486), Белаван (147). Крупнейший мор. перевозчик пассажиров и грузов – гос. компания «Pelni». Протяжённость внутр. водных путей 21,6 тыс. км, в т. ч. 10,5 тыс. км на Калимантане, 5,5 тыс. км на Суматре, 4,6 тыс. км на Новой Гвинее (2005); на островах Ява и Мадура реки преим. используются для ирригации (длина водных путей 820 км).
Общая длина автомобильных дорог 362 тыс. км, в т. ч. дорог с твёрдым покрытием 213 тыс. км (2006). Наиболее развита автодорожная сеть на островах Ява и Бали. На Яве и Суматре действуют платные автомагистрали (общая протяжённость св. 500 км). В стране зарегистрировано 38156,3 тыс. автотранспортных средств (2005), в т. ч. 5494,0 тыс. легковых автомобилей, 28556,5 тыс. мотоциклов и моторикш, 2920,8 тыс. грузовых автомобилей и 1184,9 тыс. автобусов.
Общая длина железных дорог 6458 км (2006), из них 5961 км с колеёй шириной 1067 мм (т. н. капская колея), 497 км – шириной 750 мм; 211 км дорог имеют вторые пути. Ок. 76% железных дорог – на о. Ява, в т. ч. 125 км электрифицировано (ж.-д. узел Джакарты). Действуют изолированные ж.-д. сети на севере (в районе г. Медан) и юге о. Суматра, а также линии небольшой протяжённости на о. Мадура. Всего по железным дорогам в 2006 перевезено 159,4 млн. пассажиров и 17,3 млн. т грузов. По железным дорогам о. Ява в осн. перевозят пассажиров (156,1 млн. чел. и 3,9 млн. т грузов, в т. ч. в столичном мегалополисе Джаботабек – 104,4 млн. пассажиров), о. Суматра – гл. обр. грузы (13,4 млн. т грузов и ок. 3,3 млн. пассажиров). Ж.-д. сообщение осуществляет гос. компания «Kereta Api Indonesia».
Общая протяжённость магистральных трубопроводов 19394 км (в т. ч. газопроводов 9175 км, нефтепроводов 7684 км, нефтепродуктопроводов 1367 км, трубопроводов по перекачке газового конденсата 944 км, прочих 224 км; 2006). Важнейшие газопроводы: Арун – Думай (о. Суматра), Бонтанг – Баликпапан (о. Калимантан); Трансъяванский нефтепровод.
В И. 662 аэропорта, из них 159 имеют взлётно-посадочные полосы с твёрдым покрытием (2006). Крупнейшие междунар. аэропорты: Сукарно-Хатта (Джакарта), Нгурах-Рай (Денпасар, о. Бали), Полониа (Медан), Джуанда (Сурабая), Адисучипто (Джокьякарта), Ханг-Надим (о. Батам, пров. Кепулауан-Риау), Хасануддин (Макасар). Действуют гос. авиакомпании «Garuda Indonesia» (8,7 млн. пассажиров, 2005) и «Merpati Nusantara Airlines» (2,9 млн.), а также неск. десятков частных авиаперевозчиков: «Batavia Air», «Bouraq Indonesia Airlines», «Mandala Airlines», «Shriwijaya Air», «Adam Air», «Wings», «Lhokseumawe Air», «Bali Air», «Dirgantara Air Service», «Lion Air», «Pelita Air» и др.
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 143,4 млрд. долл. (2005), в т. ч. экспорт составляет 85,7 млрд., импорт – 57,7 млрд. Осн. статьи товарного экспорта: продукция нефтегазового сектора экономики (22,5%, в т. ч. природный газ, включая СПГ, 10,7%, сырая нефть 9,5%), электронной пром-сти (13%), древесина, пиломатериалы и бумага (7,3%), продукция текстильной и швейной пром-сти (7,0%), пальмовое масло (5,6%), уголь (5,0%), медь и медные концентраты (3,9%), натуральный каучук (3,0%), рыба и морепродукты (2,2%), никель и никелевые концентраты (1,2%), олово (1,0%). Гл. импортёры товаров из И. – Япония (21,1%), страны АСЕАН (18,5%, в т. ч. Сингапур 9,2%), страны ЕС (12,0%), США (11,5%), Юж. Корея (8,5%), Китай (8,0%). Осн. статьи товарного импорта (2005): нефть и нефтепродукты (30,3%), автотранспортные средства и комплектующие (5,5%), станки и пром. оборудование (5,5%), стальной прокат и трубы (5,0%), продукция органич. химии (4,5%). Гл. поставщики товаров в И.: страны АСЕАН (29,5%, в т. ч. Сингапур 16,5%), Япония (12,0%), Китай (10,1%), страны ЕС (10,0%), США (6,7%), Таиланд (6,0%), Юж. Корея (5,0%), Саудовская Аравия (4,7%), Австралия (4,4%).
Дополнительная литература:
Indonesia today / Ed. G. Lloyd, S. Smith. Lanham, 2001;
Friend T. Indonesian destinies. Camb. (Mass.), 2003;
Pui-Kwan T. The mineral industry of Indonesia // Minerals Yearbook. 2004 / United States Geological Survey. N. Y., 2004;
Иванова И. С. Социально-экономическая география Зарубежной Азии. Юго-Восточная Азия. М., 2005;
Atlas Indonesia dan dunia. Jakarta, 2005;
Пахомова Л. Ф. Модели процветания (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия). М., 2007.
Автор раздела: Н. В. Мазеин.
Вооружённые силы:
Общая численность Вооруж. сил (ВС) И. св. 350 тыс. чел. (2006); состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеется также гос. полиция (ок. 280 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет св. 2,5 млрд. долл. (2005).
Верховный главнокомандующий ВС – президент, осуществляющий руководство ими через мин. обороны (гражд. лицо) и главнокомандующего ВС. Совещат. органом при президенте является Совет нац. обороны и безопасности, определяющий осн. направления воен. политики гос-ва. В его состав входят президент (пред.), министр-координатор по вопросам политики и безопасности, мин. обороны, главнокомандующий ВС, начальники штабов (командующие) видов ВС, начальник гос. полиции. Мин. обороны несёт ответственность за строительство ВС, их обеспечение, создание мобилизац. резервов, организацию исследований и разработок в воен. области. Ему в адм. порядке подчинены начальники штабов (командующие) видов ВС. Главнокомандующий ВС (непосредственно подчинён президенту) осуществляет оперативное руководство ВС через ГШ.
СВ (270 тыс. чел.) состоят из трёх командований (боевое, войск спец. назначения, учебное), 12 воен. округов, 2 пех. дивизий, 3 отд. бригад (2 пехотных и 1 возд.-десантной), 3 полков спец. назначения, 81 отд. батальона (60 пехотных, 5 парашютно-десантных, 8 бронекавалерийских, 8 инж.), отд. частей полевой и зенитной артиллерии, армейской авиации. На вооружении СВ ок. 350 лёгких танков, св. 500 боевых брониров. машин, св. 1 тыс. орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов, 150 противотанковых средств, ок. 510 зенитных средств (в т. ч. 51 ПУ ЗУР «Рапира» и 42 ПЗРК), 11 самолётов и 51 вертолёт армейской авиации. ВВС (27 тыс. чел.) включают пять командований (2 боевых, ПВО, учебное, материально-технич. обеспечения), 18 эскадрилий (5 – тактич. истребителей, 1 – истребителей ПВО, 1 – разведыват. и др.). На вооружении ВВС 78 боевых самолётов, 9 самолётов спец. назначения, св. 100 самолётов вспомогат. авиации и 55 вертолётов. Осн. базы ВВС – Джакарта, Понтианак, Пеканбару, Макасар. ВМС (53 тыс. чел.) состоят из сил флота (Зап. и Вост. оперативные флоты), мор. авиации и мор. пехоты (2 бригады и полк боевой поддержки, всего 18 тыс. чел.). В их составе ок. 70 боевых кораблей (в т. ч. 1 ПЛ и 10 ракетных кораблей), св. 80 боевых катеров, 40 боевых самолётов, 15 боевых и 20 вспомогат. вертолётов. Осн. базы ВМС – Джакарта, Сурабая, Белаван. Боевая техника и вооружение в осн. иностр. произ-ва (в т. ч. росссийского).
Комплектование ВС осуществляется по призыву. Призывной возраст 18 лет, срок службы 2 года. Офицерский состав готовится в нац. воен. училищах, совершенствуется в странах АСЕАН, США, Великобритании, Нидерландах. Резерв составляет св. 400 тыс. чел., мобилизац. ресурсы ок. 66,5 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе ок. 38,7 млн. чел.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится 13 врачей, 57 лиц ср. мед. персонала; 3 стоматолога, 3 фармацевта, 25 акушерок (2003); больничных коек – 1,3 на 10 тыс. жит. (2004). Общие расходы на здравоохранение составляют 2,8% ВВП (бюджетное финансирование – 34,2%, частный сектор – 65,8%) (2004). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией; действует закон о защите детей (2002); женщины имеют право на трёхмесячный отпуск по беременности; запрещены женский труд на вредном произ-ве, в ночную смену и труд детей до 14 лет. Система здравоохранения смешанная: государственная, страховая и частная. Общее руководство осуществляет Мин-во здравоохранения. Мед. помощь в городах оказывают больницы и амбулатории, в сельской местности – общинные центры здоровья и передвижные мед. пункты. Наиболее распространённые инфекции – респираторные, бактериальная и амёбная дизентерия, гепатиты А и Е, тиф, геморрагич. лихорадки, малярия. Горноклиматич. курорт Богор и др.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
Развитие спорта координируют Нац. к-т спорта И. и Нац. олимпийский к-т (создан в 1946, признан МОК в 1952). С 1952 спортсмены И. участвуют в Олимпийских играх (за исключением 1964); всего (1952–2004) завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых медалей.
Первую в истории И. олимпийскую награду завоевала женская команда по стрельбе из лука (Сеул, 1988), занявшая 2-е место. Наибольших успехов добились бадминтонисты, выигравшие 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей; чемпионами в личном первенстве становились А. Кусума и С. Сусанти (Барселона, 1992), Т. Хидаят (Афины, 2004). 2 серебряные и 2 бронзовые олимпийские награды завоевали женщины в тяжёлой атлетике, в т. ч. Р. Румбевас дважды занимала 2-е место (Сидней, 2000 – в весовой категории 48 кг, Афины, 2004 – 53 кг).
Из др. видов спорта особенно популярны: футбол [у каждой из 28 команд Джарум лиги (высшей лиги) своя молодёжная академия], шахматы (с 1970 мужская сборная И. участвует во Всемирных олимпиадах, лучшее место – 19-е в 1986), гольф, баскетбол, лёгкая и тяжёлая атлетика, водные виды спорта (крупные центры – Джакарта, Бандунг, Сурабая, Медан), нац. боевые иск-ва (напр., иск-во самозащиты – пенчак-силат, а также боевые единоборства без оружия – пенчак, силат и кунтао), теннис, боулинг, стрельба из лука и др.
А. Виджая – чемпионка Уимблдонского турнира среди девушек (2001); на о. Бали традиционно проводится женский теннисный турнир. В 2006 в Джакарте прошёл 19-й чемпионат Азии по 10-кегельному боулингу. В 2007 в И. проходили матчи Кубка Азии по футболу; крупнейший стадион – «Гелора Бунг Карно» в Джакарте (ок. 100 тыс. мест).
Образование. Учреждения науки. Культуры
Управление гос. школьным образованием осуществляет Мин-во просвещения и культуры, внешкольные учреждения находятся в ведении Мин-ва социальных дел. Система образования включает дошкольное воспитание и обучение детей 4–6 лет, основное 9-летнее образование (6-летняя начальная и 3-летняя средняя школа), проф.-технич. и высшее образование. С 1990 введено обязательное 9-летнее образование. Осн. образование дают гос. и частные общие средние и религиозные (мусульм., католич. и протестантские) школы, а также школы «таман сисва», которые по уровню образования приравниваются к гос. школам. Проф. подготовка осуществляется в технич., коммерч., с.-х., экономических и др. проф. учебных заведениях. Дошкольным обучением охвачено 22% детей, начальным – 94%, средним – 57% учащихся. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 90,4% (2004). Система высшего образования включает университеты, академии, институты, политехникумы и т. н. третичные школы (дают академич. или проф. образование лишь по одной дисциплине). В системе высшего образования И. св. 50 гос. и 1270 частных учебных заведений (2004). Наиболее крупные вузы: ун-ты – Индонезийский (1950) и Тербука (1984) в Джакарте, ун-т Гаджа-Мада (1949) в Джокьякарте, Аирланга (1954) в Сурабае, Андалас (1956) в Паданге, Хасануддин (1956) в Макасаре, Паджаджаран (1957) в Бандунге, Бравиджая (1963) в Маланге, Трисакти (1965) в Джакарте; технологич. ин-ты – в Бандунге (1920; совр. назв. с 1959), Сурабае (1960); Академия нар. музыки и танца в Паданге (1966) и др. Среди частных вузов: ун-т им. 17 августа 1945 (1962); исламские ун-ты – в Джокьякарте (1945), Джакарте (1951), Бандунге (1959; совр. назв. с 1976); христианские ун-ты – в Салатиге (1956), Сурабае (1961), Бандунге (1965); католич. ун-ты – в Бандунге (1955), Джакарте (1960).
Науч. исследования ведут: ветеринарный ин-т (1908), Центр. исследовательский ин-т животноводства (1950) (оба – в Богоре); Ин-т малярии (1920), Центр. ин-т исследований проказы (1935), Нац. академия театра (1955), Индонез. ин-т науч. исследований (1967), Нац. исследовательский центр археологии (все – в Джакарте); Индонез. ин-т пальмового масла (1916) в Медане, Исследовательский центр батика (1951) в Джокьякарте и др. Обсерватория им. К. А. Р. Босхи (1923) в Лембанге и др.
Крупные библиотеки: Нац. б-ка (1980) и Нац. архив (1892), Б-ка политич. и социальной истории (1952), Парламентская б-ка (1946), лит. архив Х. Б. Яссина (1976, 100 тыс. ед. хр.; все – в Джакарте), Центр. с.-х. б-ка в Богоре (1842), исламская б-ка в Джокьякарте (1942) и др. Среди наиболее известных музеев: Нац. исторический (1778; археологич., этнографич., худож. собрание), истории Джакарты (1974; в здании 1627), ваянга (кукол; 1975), Вооруж. сил И. (1972), изящных искусств (1976), текстиля (1976), морской (1977), Нац. галерея (1958; все – в Джакарте). Крупные музеи имеются в провинц. городах: археологич. музей «Травулан» (о. Ява; коллекции древностей 13–15 вв.); музей индонез. иск-ва «Сонобудойо» (1935; худож. собрание иск-ва островов Ява, Бали и Мадура), музей Дипонегоро (оба – в Джокьякарте); историч. музей Суракарты (в собрании яванские филос. тексты, куклы театра ваянг, кинжалы крис, инструменты оркестра гамелан), музей Нека (1982, Бали), музей Пури-Лукисан (1956, Убуд), Гос. музей Бали (1932, Денпасар) и др.
Дополнительная литература:
Thousand images of Jakarta. Jakarta, 2004.
Средства массовой информации
В И. издаётся 597 газет и журналов (2007). Одна из старейших газет – «Pikiran Rakyat» (выходит в Бандунге с 1920-х гг.; тираж 150 тыс. экз.). Наиболее популярные общенациональные периодич. издания на индонез. яз.: ежедневные газеты – «Kedaulatan Rakyat» (Джокьякарта; с 1945; 72 тыс. экз.), выходящие в Джакарте «Jawa Pos» (с 1949; 300 тыс. экз.; освещает новости бизнеса), «Kompas» (с 1965; 530 тыс. экз., воскресный выпуск 610 тыс. экз.), «Pos Kota» (с 1970; св. 500 тыс. экз.), «Bisnis Indonesia» (с 1985), «Republika» (с 1992; офиц. орган Ассоциации индонез. мусульман-интеллектуалов), а также «Koran Tempo» (с 2001; 100 тыс. экз.), «Seputar Indonesia» (с 2005) и др. На англ. яз. выпускаются ежедневные газеты «The Indonesian Observer» (c 1955; 25 тыс. экз.), «The Indonesia Times» (с 1974; 35 тыс. экз.), «The Jakarta Post» (с 1983; 50 тыс. экз.) и др. Крупные региональные издания: «Pedoman Rakyat» (Макасар), «Pikiran Rakyat» (Бандунг).
Радиовещание с 1934. В 1945 создана радиовещательная корпорация «Radio Republik Indonesia» (в 1946 объявлена государственной и подчинена Мин-ву информации). Иновещание на араб., кит., англ., франц., хинди, урду и др. языках ведёт гос. радиостанция «Voice of Indonesia». Телевещание с 1962 осуществляется гос. ТВ-компанией «TVRI» («Televisi Republik Indonesia»). Развитию телекоммуникаций в И. способствовало создание одной из первых в развивающихся странах мира нац. спутниковой системы связи (1975). Крупнейшие телекоммуникационные компании – «Infomedia Nusantara», «Telkom» и «Indosat». После 1989 получило развитие коммерч. телевидение. Среди ведущих частных телекомпаний – «RCTI» («Rajawali Citra Televisi Indonesia»), «SCTV» («Surya Citra Televisi»), «Televisi Pendidikan Indonesia», «Global TV». Работает круглосуточный канал новостей «Metro TV». Всего в стране действуют 54 телеканала, 171 тыс. интернет-серверов (2006). Вещание осуществляют св. 40 ТВ-компаний и более 830 радиостанций, имеющих гос. лицензии.
Нац. информац. агентство И. – Antara.
Литература
Лит-ра И. на индонез. яз. сформировалась в 1-й трети 20 в. на основе фольклора малайцев и традиций ср.-век. малайской литературы. В 1-й пол. 20 в. также развивались лит-ры на региональных языках (балийском, батакском, мадурском, сунданском и др.; см. также Яванская литература), которые впоследствии вытеснялись лит-рой на индонез. яз. Среди первых образцов худож. прозы на индонез. яз. – политич. повести Марко Картодикромо и Семауна. В 1920–30-х гг. широкое распространение получила бытоописат. проза, гл. тема которой – борьба с пережитками прошлого: романы Абдула Муиса («Неправильное воспитание», 1928, и др.), Мараха Русли и др. Становление поэтич. языка связано с творчеством Мохаммада Ямина и Рустама Эффенди, а также поэтов, объединившихся вокруг ж. «Pudjangga Baru» (1933–42), – Сануси Пане (поэтич. сб-ки «Цветы облаков», 1927, «Песни странника», 1931, и др.), Я. Татенгкенга и др. Широкую известность получила поэзия Амира Хамзаха (сб-ки «Песни одиночества», 1937, «Страстное томление», 1941, и др.). Просветительские идеи развивал Сутан Такдир Алишахбана (романы «Среди непрерывных несчастий», 1929, «Поражения и победы», 1978, и др.); пафосом реформ проникнуты произведения Хамки (роман «В ожидании призыва к молитве», 1950, и др.). Переход от просветительской дидактики к социально-критич. реализму ознаменовала проза Армайна Пане (роман «Оковы», 1940, и др.), Ахдиата Картымихарджи и др.
Значит. место в литературе И. 2-й пол. 20 в. занимает группа «поколение 45-го года»: Хайрил Анвар, с именем которого связано обогащение арсенала поэтич. форм и введение в индонез. поэзию верлибра; Идрус, прославившийся короткими рассказами; Тур Прамудья Ананта, Утуй Татанг Сонтани. Мохтар Лубис в психологич. романах исследовал поведение людей в пограничных ситуациях; в стихах Ситуморанга Ситора предстал образ человека, находящегося на перекрёстке культур Запада и Востока. Политич. события 1965 привели к возникновению группы «поколение 66-го года», представители которой под влиянием философии экзистенциализма отказались от реалистич. принципов, создав поэтику, близкую франц. «новому роману» (Симатупанг Иван, Путу Виджая и др.). К нац. устоям обратились т. н. неотрадиционалисты: Буди Дарма, Данарто, Умар Каям и др. Наиболее значит. поэты кон. 20 в. – Субагио Састровардойо, Сутарджи Калзум Бахри, Рендра и др.
Издания:
Голоса трех тысяч островов. М., 1963;
Молодые поэты Индонезии. М., 1965;
При лунном свете. Новеллы. М., 1970;
Современная индонезийская проза. 70-е годы. М., 1988.
Дополнительная литература:
Сикорский В. В. Индонезийская литература. М., 1965;
Teeuw А. Modern Indonesian literature. 2nd ed. The Hague, 1979–1986. Vol. 1–2;
La littérature indonésienne: une introduction. P., 1994
Автор раздела: Н. М. Смурова.
Изобразительное искусство и архитекртура
Мезолитич. и неолитич. памятники (наскальные росписи, нарезная керамика) были найдены на Суматре, Юж. Сулавеси, Зап. Яве, Малых Зондских о-вах и в др. местах. Большое распространение на островах И. получили мегалитич. сооружения – менгиры, дольмены, каменные троны (2-е – сер. 1-го тыс. до н. э.). В поселении Пасемах на Юж. Суматре наряду с менгирами и террасовидными святилищами были обнаружены монументальные каменные изображения людей и животных. На сер. 1-го тыс. до н. э. в И. приходится расцвет культуры Донгшон. От раннего периода (сер. 7–8 вв. н. э.) гос-ва Шривиджайя на Суматре сохранились фундаменты каменных сооружений (возможно, ступ) и отд. статуи, часть которых была привезена, по-видимому, из Индии и Шри-Ланки.
Наиболее значит. произведения иск-ва И. относятся ко времени господства на Яве династии Шайлендра и существования гос-ва Матарам. Самыми ранними культовыми сооружениями считаются индуистские храмы на севере Центр. Явы (8 – нач. 9 вв.): 9 храмов в Гедонг-Сонго (гора Унгаран) и 8 – на высокогорном плато Диенг. Сохранившиеся здесь башнеобразные святилища-чанди сложены из андезита. Небольшие, квадратные или прямоугольные в плане, они стоят на высоком цоколе и увенчаны ступенчатым перекрытием. В декоративных нишах на наружных стенах помещены рельефные изображения индуистских богов; арки портиков украшены рельефной орнаментальной композицией: от маски чудовища кала в верхней части арки вниз отходят гирлянды, заканчивающиеся головами фантастич. водного существа макара. Значит. худож. достоинствами отличается статуя сидящего Шивы, найденная на плато Диенг, а также скульптурная группа из чанди Банон (Центр. Ява, 9 в.). Памятники, возведённые в священной долине Кеду (юг Центр. Явы, 8 – сер. 9 вв.), сохраняют конструктивные особенности храмов плато Диенг, но их размеры увеличены, а скульптурный и орнаментальный декор более сложен и богат; самый прославленный из них – Боробудур. В 40 км от Боробудура находится долина Прамбанан, где также в 8–10 вв. велось активное строительство буддийских и индуистских храмовых комплексов. Усиление могущества гос-ва Матарам во 2-й пол. 9 в. отмечено возведением грандиозного индуистского храмового комплекса Лара-Джонгранг. Его композиционная схема представляет собой три квадрата, вписанные один в другой. На центр. площади возвышаются поставленные в одну линию три гл. храма, посвящённые Шиве, Брахме и Вишну, напротив них – три чанди меньшего размера и два маленьких по краям. Храмы Лара-Джонгранга богато украшены изобразит. и орнаментальным декором. Особенно знамениты 42 рельефа на внутр. стене балюстрады чанди Шивы: представленным на них сценам из «Рамаяны» присущи динамизм, стремление к эмоциональной выразительности.
Во 2-й пол. 10 в. влияние яванского иск-ва распространяется на соседние острова Бали и Суматра. На смену крупным храмовым комплексам пришли новые архит. формы. Наиболее известные постройки были возведены на склонах священной горы Пенангунган: пещерные храмы и монастыри, в т. ч. комплексы Белахан и Джалатунда – места захоронения правителей. В них сочетаются три осн. компонента: многоуровневые террасы, водоёмы и водостоки, оформленные круглой скульптурой и рельефными панно. Гл. статуей Белахана является великолепное изображение бога Вишну, сидящего на священной птице Гаруде. Архит. тип храма-бассейна получил распространение и на о. Бали. К числу самых ранних монументальных сооружений на Бали принадлежат группа пещерных храмов и ритуальных бассейнов в Гоа-Гаджах (1-я пол. 11 в.) и 10 высеченных в скалах чанди погребального комплекса Гунунг-Кави в Тампаксиринге (11–12 вв.). Дальнейшее развитие центральнояванских традиций происходит на востоке Явы – в гос-вах Сингасари и Маджапахит, при их правителях был принят тантрический буддизм, а религ. синкретизм привёл к провозглашению культа Шивы-Будды. Вновь строятся чанди, но они становятся меньше, изменяется также соотношение их частей: увеличиваются размеры цоколя, целла значительно уменьшается, над ней нависает массивное пирамидальное навершие с выступами (Сингасари, 13 в.). Во внешнем убранстве пластич. образы постепенно уступают место растит. декору, статуи устанавливаются, как правило, лишь внутри святилищ.
Круглая скульптура 13–14 вв. составляет одну из блестящих страниц изобразит. иск-ва И. Монументальным фигурам божеств присущи торжественность поз, пластич. округлость тел и мягкая лепка лица, глубокая одухотворённость (статуи богини Дурги, мудреца Агастьи, бодхисаттвы Праджняпарамиты из чанди Сингасари; женских божеств-тар Судханакумары, Бхрикути из чанди Джаго). Самым крупным храмовым комплексом Вост. Явы этого периода является Панатаран (сер. 14 в.). Он состоит из трёх последовательно расположенных прямоугольных дворов со свободным, нерегулярным размещением святилищ. В храмовом декоре 12–14 вв. на смену чувственной пластике Боробудура пришла чёткая графичность плоских рельефов, в которых гротескные фигуры персонажей с угловатыми плечами, удлинёнными руками почти теряются в пышной ажурной растительности фонового заполнения. Такое стремление к подчинению изобразит. начала чисто орнаментальной стихии получает дальнейшее развитие в 15–16 вв. и во многом связано с распространением ислама на островах Малайского архипелага.
Архитектура раннего мусульм. периода ещё во многом опирается на традиции классич. зодчества Явы: так, минарет в Кудусе (Центр. Ява, нач. 16 в.) по форме близок восточнояванским башенным чанди, а ворота мусульм. кладбища 16 в. в Сендангдувуре украшены декоративными крыльями, характерными для сооружений позднего классич. периода. Самая ранняя мечеть (1477–79) сохранилась в г. Демак на сев. побережье Центр. Явы. Это многоколонное здание с высокой четырёхскатной крышей послужило прототипом для мн. последующих сооружений. В 19 в. дерев. многоярусные кровли мечетей почти повсеместно заменяются металлич. куполами. Индуистско-буддийские традиции сохранились на о. Бали, где преобладает характерный тип храмового комплекса, состоящего из нескольких дворов с оградами, высокими башнеобразными воротами, многоярусными башнями меру (храмовый комплекс Пура-Бесаких, нач. 11 в.).
В гражд. архитектуре с 17 в. заметно европ. влияние, проявившееся как в планировке городов, так и во внешнем виде построек: фортификационных сооружений (форт в Бантене, Зап. Ява, нач. 17 в.), обществ. зданий, контор, складов, выстроенных по нидерл. образцам. Во 2-й пол. 19 в. особенную популярность получил неоклассич. стиль. В 1-й трети 20 в. наблюдается тенденция к использованию элементов нац. архитектуры (Технологич. ин-т в Бандунге, 1919–24, арх. Г. М. Понт). Совр. облик городов во многом определяется общемировыми тенденциями в архитектуре. Под европ. влиянием в И. появились такие виды иск-ва, как живопись маслом и графика. Одним из первых индонез. художников, побывавшим во Франции и Германии и освоившим европ. манеру письма, был Раден Салех. С нач. 20 в. в городах Явы и Бали (Джакарте, Джокьякарте, Бандунге) возникают худож. школы, где осн. внимание уделяется романтич. пейзажу, натюрморту и портрету (художники Мас Пирнгадие, Абдуллах Сурьо Суброто). Во 2-й пол. 20 в. Кусума Аффанди, Сударсоно Суджойоно, Агус Джая писали жанровые и историч. сцены; в стиле кубизма работали Мохтар Апин, Попо Искандар и др. Значит. развитие получило создание картин в технике батика (Амир Сапто Худойо, Кусваджи). Традиционное иск-во представлено изготовлением кинжалов, батиком, резьбой по дереву.
Дополнительная литература:
Kempers A. J. B. Ancient Indonesian art. Camb. (Mass.), 1959;
Fontein J., Soekmono R., Sakyawati S. Ancient Indonesian art of the central and eastern Javanese periods. Boston, 1971;
Муриан И. Ф. Искусство Индонезии с древнейших времен до конца XV в. М., 1981;
Djoemena N. S. Batik. Its mystery and meaning. Jakarta, 1990;
Fontein J. The sculpture of Indonesia. Wash., 1990;
Чукина Н. П. Искусство Индонезии. М., 1991;
Warming W., Gaworski M. The world of Indonesian textiles. 2nd ed. Tokyo; L., 1991;
Gift of the cotton maiden. Textiles of Flores and the Solor Islands / Ed. R. W. Hamilton. Los Ang., 1994;
Miksic J. Borobudur: golden tales of the Buddhas. 2nd ed. Hong Kong, 2000.
Автор статьи: Г. М. Сорокина.
Музыка
В муз. культуре И. сосуществуют многообразные этнич. традиции; наряду с формами, возникшими под влиянием индуизма, буддизма, ислама, конфуцианства, к нач. 21 в. сохраняются традиции, связанные с местными культами (напр., у батаков, даяков). Характерная черта муз. культуры И. (за исключением вост. районов), роднящая её с др. культурами Юго-Вост. Азии, – гонговые ансамбли, возникновение которых относится к началу н. э. Впервые появившись на о. Ява, они проникли на др. острова И., став основой гамелана (ансамбль и тип музицирования, универсальный для индонез. классич. музыки). Одно из первых упоминаний яванского гамелана относится к 4 в., в кон. 15–16 вв. он распространился на о. Бали, где сохранил мн. специфич. черты (в то время как яванская музыка значительно трансформировалась под влиянием ислама), в дальнейшем – на островах Суматра, Мадура, Калимантан и др. Основа классич. гамеланного репертуара – набор композиций гендинг. Развёртывание муз. композиции осуществляется на основе ладомелодического модуса патет, в основе ладозвукорядной организации – 2 системы: пелог и слендро, используется также пентатоника. Звучание гамелана – неотъемлемая часть индуистских церемоний панчаяджня (религ. процессии, свадебные и похоронные обряды, празднества в честь божеств, духов и демонов); гамелан в прошлом использовался во время судебных процессов, традиционно сопровождает массовые трансовые представления праджуритан (сюжет – борьба яванских родов в 15 в.), танцевальные и театральные представления: танцевально-муз. драму ваянг-топенг, кукольный театр ваянг-кулит, балийское представление тандак (повествование рассказчика сопровождается драматич. действием и музыкой), нар. драму рейог (о мифич. чудовище Баронган), балийские (в стилях санг, хьянг, барис) и яванские классич. танцы и др. На праздниках, конкурсах и карнавалах звучат также традиц. и популярные ансамбли бамбуковых идиофонов ангклунг. На о. Бали представления театра теней ваянг-сасак сопровождают ансамбли бамбуковых флейт, новый песенно-танцевальный жанр гандрунг (на актуальные совр. темы) включает звучание ансамбля, в который наряду с идиофонами входят смычковые инструменты. Вокальная музыка И. (сольная и ансамблевая) представлена как высокими жанрами, связанными с практикой гамелана и театральными представлениями, так и с традиц. и нар. песнями. Эпич. песни (пантун на о. Ява, кекауин на о. Бали) сюжетно связаны с инд. эпич. сказаниями, историч. повествования имеют местное происхождение. Наиболее разнообразны вокальные формы о. Ява. На о. Сулавеси сохранились эпич. повествования о местных героях, состязания поэтов-певцов, ритуальные танцы в сопровождении барабанов и гонговых ансамблей и др. местные жанры и формы. Индонез. муз. традиция передаётся устным путём, однако существуют неск. систем нотации; одна из наиболее распространённых – род цифровой нотации титиларас ранте (введена в 1888).
В 20 в. муз. культура И. претерпела ряд изменений под влиянием культуры Запада. В состав традиц. ансамблей вошли завезённые европейцами инструменты; ансамбль помпанг (в его составе – губной орган, бамбуковые флейты и барабаны) исполняет музыку в духе протестантских хоралов. Сформировалась композиторская школа (К. Симанджутак, А. Пасарибу), мн. музыканты экспериментировали над созданием новых форм, опирающихся на индонез. музыку. В 1930-х гг. известность приобрёл певец Ху Эндже. Выступала проф. странствующая труппа «Батакская опера». В 1960-х гг. по инициативе Анди Нурхани Сапады были организованы ансамбли синфони качапи, сопровождавшие пение и танцы. Музыканты и хореографы A. Халилинтар Латиф, Шуамсул Куамар и Сираджуддин Д. Бантанг создали оригинальные смешанные инструментальные ансамбли. Популярные ансамбли исполняют музыку в стилях дангдут и ланггам и песни на местных языках, применяя электроакустич. инструменты и электронику.
В 1968 в Джакарте создан симфонич. оркестр. В 1960 в Суракарте основана консерватория Каравитан (позднее Высшая муз. школа), в 1967 – Академия танца Сени Тари, в которой обучаются музыке, драме, танцу и живописи. Артисты Центра балийской культуры Таман-Будая (основан в 1976) участвуют в ежегодных фестивалях искусств Песта-Кесениан-Бали (основан в 1979) и в концертах для туристов. Регулярно проводятся фестивали гамеланов. Традиц. музыка изучается с нач. 20 в., крупнейшие исследователи: Я. Кунст (Нидерланды), М. Худ (США), К. Макфи (Канада); индонезийцы Сумарсам, И. Маде Бандем, Х. Сусило. В 1971 с целью сохранения нац. наследия спец. комиссией предложена система классификации традиц. театра, музыки и танца. К нач. 21 в. возросла роль традиц. музыки в индустрии туризма и развлечений.
Дополнительная литература:
Kunst J. Music in Java. 3rd ed. The Hague, 1973;
Indonesia // The new Grove dictionary of music and musicians. 2nd ed. L., 2001. Vol. 12.
Автор раздела: А. С. Алпатова.
Танец и театр
В основе большинства жанров зрелищного иск-ва И. лежат традиции инд. классич. танца (с 7 в.) и доиндуистские анимистич. ритуалы. Осн. центрами зрелищной культуры И. стали острова Ява и Бали.
Танцевальное иск-во Явы достигло расцвета в 13–14 вв. в церемониальных придворных танцах. Из классич. яванских танцев продолжают исполняться бедайя и серимпи. В танце бедайя участвуют девять танцовщиц, изображающих богинь Южного моря. Серимпи танцуют четыре танцовщицы, выступающие в ролях легендарных принцесс – героинь ср.-век. яванской поэмы «Менак». Костюмы актрис состоят из каина – длинного яркого полотна (батика), драпирующего фигуру до пальцев босых ног. Для бедайя и серимпи характерен размеренный, неторопливый, несколько монотонный ритм, как правило, под аккомпанемент оркестра-гамелана. Наиболее распространённые танцевально-драматич. жанры – ваянг-топенг (театр масок) и ваянг-оранг (театр живого актёра). Ваянг-топенг (гл. обр. романтич. истории о легендарном яванском принце Панджи) исполняют два или три танцовщика. Мужской танец, особенно партии отрицательных персонажей (джинов, великанов, демонов), отличает широкий шаг, состоящий из резких, отрывистых выпадов, экспрессивных движений и мощных прыжков. Иногда в представлении участвуют и женщины. Женский танцевальный шаг узкий, в сдержанной, строгой манере, движения необычайно грациозны. Ваянг-оранг ведёт начало от танцевальных драм, известных при восточнояванских дворах ещё в 14 в. В них разыгрывались легендарные эпизоды из истории королевских династий. Актёры исполняют лаконичный танец жестов, заимствованный из условного арсенала движений и позиций плоских кукол. Все движения выполняются как бы в одной плоскости, параллельной рампе, за которую танцовщики выходят крайне редко. Рисунок танца каждого действующего лица строго канонизирован. Представление сопровождается гамеланом и певцами-солистами, которые дополняют и комментируют действие. Первая проф. труппа ваянг-оранга основана в 1895 в Суракарте, её выступления вызвали большой интерес. К нач. 1970-х гг. в И. насчитывалось ок. 20 проф. трупп ваянг-оранга, среди которых наиболее популярной была труппа «Сривидари» (основана в 1910-х гг., Суракарта).
На о. Бали известно более 200 видов классич. танцев. Кечак – самый массовый из классич. мужских танцев, в котором одновременно заняты от 150 до 200 чел. Популярный классич. танец легонг близок сюжетной танцевальной пантомиме. Две танцовщицы под энергичную мелодию гамелана исполняют сложные танцевальные узоры, построенные на широком шаге, т. н. шаг легонг. Ритмично взмахивая веерами, они движутся в быстром темпе, следуя одна за другой, при этом их жесты синхронны. На Бали существуют и др. танцы, близкие к легонгу (сантхьянг-дадари, сутри, джогед и олег). В танце чалонаранг исполнители ведущих партий предстают перед зрителями в облачении магов: на лицах – огромные маски с огненным языком, гривой, на пальцах – острые наконечники. Танцы нададута и кебияр появились в результате трансформации ритуальных жестов жрецов. Они исполняются танцовщиками в сидячем положении, особую выразительность при этом приобретают движения головы, плеч, рук, пальцев.
На рубеже 19–20 вв. появились ещё два вида танцевально-драматич. представлений – лудрук и кетопрак. Актёры-мужчины театра лудрук разыгрывают истории несчастной любви с интермедиями на злободневные темы. Основывающийся на актёрской импровизации, лудрук по своей природе схож с итал. комедией дель арте. Среди известных коллективов, работающих в этом жанре, – «Мархаэн», «Трисноканген» (г. Сурабая) и др. Актёры театра кетопрак, используя сюжеты из истории И., в импровизационной форме обращаются к совр. проблемам.
В И. бытуют разл. формы традиц. театра ваянг. Ваянг-кулит или ваянг-пурво (с 9 в.) – представление пергаменных тростевых кукол, а ваянг-голек разыгрывается без ширмы, с участием объёмных дерев. кукол. В спектаклях ваянг-клитик (с 12 в.) участвуют плоские дерев. куклы с кожаными руками, управляемыми двумя палочками. Ваянг-бабакан (с 13 в.) – выступления скоморохов в масках. В театре ваянг-бебер (с 14 в.) гл. роль отведена закреплённым в спец. ящике красочным свиткам с историями, которые рассказчик прокручивает перед зрителями сцена за сценой.
Наряду с традиц. театральными формами в И. развиваются и новые. В 1950–1960-х гг. появились первые драматич. труппы, ставившие спектакли по европ. образцу: Нац. академия театра в Джакарте (1955), Об-во индонез. драмы (кон. 1950-х гг.). К кон. 20 в. в театре И. усилились тенденции к синтезу местной и европ. традиций (спектакль актёра и режиссёра В. Рендры по пьесе Б. Брехта «Кавказский меловой круг», поставленный в 1986 в Джакарте в стиле ваянг-пурво, и др.). Среди совр. трупп: «Кома», «Кечил», «Мандири», «Популер», «Лисендра Буана», «Лембага», «Саджа», «Театр Септембер» – в Джакарте; «Бенгкел» – в Джокьякарте, «Сримурни» – в Бандунге.
Дополнительная литература:
Крыжицкий Г. Экзотический театр. Л., 1927;
Демин Л. М. Южнее экватора. Заметки о современной культуре островов Ява и Бали. М., 1961;
Lucas H. Java-Masken: der Tanz auf einem Bein. Kassel, 1972;
Brandon J. R. The theatre in Southeast Asia. 2nd ed. Camb. (Mass.), 1974;
Hobart A. Dancing shadows of Bali: theatre and myth. L., 1987;
Wagner F. A. The art of Indonesia. 3rd ed. Singapore, 1988;
Ревуненкова Е. В. Миф. Обряд. Религия: некоторые аспекты проблемы на материале народов Индонезии. М., 1992;
Bandem I. M., De Boer F. E. Balinese dance in transition: Kaja and kelod. Kuala Lampur, 1995.
Автор раздела: П. М. Степанова, Н. П. Чукина.
Кино
Первые фильмы сняты в И. в сер. 1920-х гг. нидерл. режиссёрами. В 1927 Г. Крюгер и Ф. Карли поставили немой ф. «Лутунг Касарунг» по одноим. сунданской легенде. Первый звуковой фильм – «Ньяи Дасима» (1930, реж. Крюгер). Осн. масса индонез. кинопродукции 1920–30-х гг. выпускалась на средства нидерл. и кит. предпринимателей. Попыткой отразить подлинную жизнь страны отмечены фильмы «Парех» (1935, реж. М. Франкен), «Ясная луна» (1937, реж. А. Балинк), «Сити Нурабая» (1941, реж. Ли Тек Сви). Среди крупнейших актёров этого периода – Р. Мохтар, Р. Картоло. В период япон. оккупации (1942–45) кинематография служила целям япон. пропаганды, но были созданы два фильма, отмеченные чертами нац. своеобразия: «Дождь» И. Пербатасари (1942) и «Мои мечты» С. Палинди (1944). После завоевания независимости (1945) стала формироваться нац. кинематография. Острые социальные вопросы ставили фильмы: «Калека» К. Сукарди (1952, в отеч. прокате – «Гиман»), «Туранг» Б. Сиагина и «Возвращение на родину» Б. Эффенди (оба 1954), «Кровь и молитва» (1950) и «Таму Агунг» (1955) У. Исмаила, «После комендантского часа» А. Сани (1955) и др.
С приходом к власти в 1965 военных выпуск фильмов заметно сократился, а мн. кинематографисты подверглись репрессиям (так, Б. Сиагин находился в заключении до 1979). Чтобы предотвратить резкое падение кинопроизводства, Мин-во информации создало Нац. орг-цию по кинопроизводству и обложило налогом каждый импортируемый фильм. В результате проводимой политики в кон. 1960-х гг. индонез. фильмы (преим. мелодрамы, историч. и приключенч. картины) стали конкурентоспособными и завоевали кинорынок стран Юго-Вост. Азии. Наиболее известные режиссёры: В. Умбох («Маленькие звёзды», 1963; «Семеро рыцарей», 1969; «Мама», 1972; «Личность», «Невинная невеста» и «Свадьба» – все 1974; «Великий любовник», 1975; «Велорикша и нищая», 1978), Т. Джунаиди («Мама, любовь моя», 1968; «Несмываемый грех» и «Дышащий в грязи» – оба 1971; «Конец мечты», 1973), С. Джая («Доэль, ребёнок из Бетави», 1973; «Шёлковый фиолетовый туман», 1980; также экранизации лит. произведений), С. Суварди Хассан («Несчастья падчерицы», 1973; «Приёмный сын», 1974; «Слёзы отчаяния» и «Нет времени для разговоров» – оба 1975). В нач. 1980-х гг. на экраны вышла серия кукольных фильмов о деревенском мальчике «Си Уньил» (реж. К. Сухардиман). К кон. 1980-х гг. индонез. кинематограф переживал коммерч. подъём. Большим успехом пользовались фильмы с участием М. Беллины (мелодрама «Когда приходит весна» Б. Сэнди, 1987, и др.) и Д. Петета (комедия «Си Кабаян» М. Фирмансиаха, 1989). К сер. 1990-х гг. объём кинопроизводства резко сократился в связи со стремительным развитием телевещания. Политич. нестабильность на рубеже 20–21 вв. ещё более осложнила ситуацию в кинопроизводстве, вместе с тем был ослаблен цензурный гнёт, усилился интерес к социальной проблематике: «Татуировка» (2001) и «Девственница» (2004) Х. Р. Сапутры, «Требуем справедливости» С. Рахарджо (2002). Получили возможность работы женщины-режиссёры: «Шипучие пески» Н. Ачнас (2001), «Женщина» (2001) и «Любовь пополам» (2006) Н. Динаты. Большим коммерч. успехом пользовался фильм для детей «Приключения Шерины» Р. Резы (2001). Среди актёров известны: Ч. Деви, Р. Мелати, Ф. Аферо, Ф. Аррияни, М. Кармила, Б. Херманто. В 1977 основана Академия кинематографии. С 1998 в Джакарте проводится Междунар. кинофестиваль.
Дополнительная литература:
Heider K. D. Indonesian cinema: National culture on screen. Honolulu, 1991;
A to Z about Indonesian film. Bandung, 2006.
Автор раздела: К. Э. Разлогов.
Иллюстрации:
Индонезия (физическая карта). Архив БРЭ;
Последствия цунами на острове Суматра.Архив БРЭ;
Вулкан Кракатау. Архив БРЭ;
Орангутан в национальном парке Гунунг-Лёсер. Фото Н. В. Мазеина. Архив БРЭ;
Комодский варан. Архив БРЭ;
Каменные орудия культуры Пачитан с острова Ява (по П. Беллвуду). Архив БРЭ;
Керамика с врезным орнаментом из Калумпанга (остров Сулавеси). Поздний неолит (по Х. ван Хекерену). Архив БРЭ;
Бронзовый церемониальный топор с острова Роти. Поздний бронзовый век (по Х. ван Хекерену). Архив БРЭ;
Рельеф с изображением слона и человека с мечом и барабаном на спине с острова Суматра. 1-е тыс. до н. э.; Архив БРЭ.
Колониальные захваты Нидерландов в Индонезии в конце 16 - начале 20 века (карта). Архив БРЭ;
Н. Пинеман. «Представление принца Дипонегоро генералу де Коку». 1830. Государственный музей (Амстердам). Архив БРЭ;
Президент Египта Г. А. Насер (слева), президент Индонезии Сукарно (в центре) и премьер-министр Индии Д. Неру. Нью-Йорк. 29. 9.1960. Архив БРЭ;
Добыча нефти на морском шельфе (провинция Северная Суматра) Архив БРЭ;
Завод по производству сжиженного природного газа (провинция Западная Ява). Архив БРЭ;
Добыча золота. Один из карьеров месторождения Грасберг (провинция Папуа). Архив БРЭ;
Цементный завод в городе Читёрёп (провинция Западная Ява). Архив БРЭ;
Рисовые поля на острове Бали. Фото Amedeo Novelli. Архив БРЭ;
Бадминтонисты Ф. Лимпеле и Э. Хиан – бронзовые призёры Олимпиадыв Афинах (2004) в парном разряде. Архив БРЭ;
Группа храмов в долине Прамбанан. 8–10 вв. (Центральная Ява). Архив БРЭ;
Индуистские храмы в Гедонг-Сонго. 8 – нач. 9 вв. (Центральная Ява). Архив БРЭ;
Погребальный комплекс Гунунг-Кави в Тампаксиринге. 11–12 вв. (остров Бали). Архив БРЭ;
Пещерный храм в Гоа-Гаджах. 1-я пол. 11 в. (остров Бали). Архив БРЭ;
Традиционная деревянная скульптура. Остров Бали. 20 в. Архив БРЭ;
Батик с изображением персонажей театра теней ваянг. 20 в. Архив БРЭ;
Изготовление бамбукового идиофона ангклунг. Архив БРЭ;
Яванские гонги. Архив БРЭ;
Представление «Рамаяны» в сопровождении традиционных музыкальных инструментов. Архив БРЭ;
Актёр театра масок ваянг-топенг. Архив БРЭ;
Танец легонг. Остров Бали. Архив БРЭ;
«Танец джогед». Рисунок А. Собрата. Архив БРЭ;
Кадр из фильма «Туранг». Режиссёр Б. Сиагин. 1954. Архив БРЭ.