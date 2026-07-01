ИНДОЛОГИЯ

ИНДОЛОГИЯ - ком­плекс на­учных дис­ци­п­лин, изу­чаю­щих на­ро­ды Ин­до­ста­на , их язы­ки, куль­ту­ру, ис­то­рию, ре­ли­гии, ли­те­ра­ту­ру, ис­кус­ст­во, а так­же по­ли­ти­ку и эко­но­ми­ку современной Рес­пуб­ли­ки Ин­дия; часть вос­то­ко­ве­де­ния.

Ин­те­рес к Ин­дии в Ев­ро­пе вос­хо­дит к ан­тич­но­сти, но фор­ми­ро­ва­ние индологии как от­дель­но­го на­учного на­прав­ле­ния на­ча­лось в Но­вое вре­мя по­сле про­ник­но­ве­ния ев­ро­пей­цев на Вос­ток, в том числе в Ин­дию. Оно бы­ло под­го­тов­ле­но дея­тель­но­стью хри­сти­ан­ских мис­сио­не­ров, со­ста­вив­ших пер­вые сло­ва­ри и грам­ма­ти­ки та­ких язы­ков, как та­миль­ский, ма­лая­лам, те­лу­гу, и опи­сав­ших (во многих слу­ча­ях дос­та­точ­но реа­ли­стич­но) обы­чаи и нра­вы ин­дий­цев. Пре­вра­ще­ние Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии в тер­ри­то­ри­аль­ную дер­жа­ву по­тре­бо­ва­ло от её слу­жа­щих изу­че­ния ис­то­рии и со­ци­аль­но-эко­но­мических от­но­ше­ний в Ин­дии, что спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­нию ря­да вы­даю­щих­ся для сво­его вре­ме­ни ин­до­ло­гических тру­дов. Да­той воз­ник­но­ве­ния Индологии в современном смыс­ле сло­ва мож­но счи­тать 1784 год, ко­гда под па­тро­на­жем У. Хей­стинг­са и по ини­циа­ти­ве У. Джон­са и Г. Кол­бру­ка бы­ло ос­но­ва­но Ази­атское общество Бен­га­лии (с 1858 года Ко­ро­лев­ское ази­атское общество Бен­галии, с 1947 года года вновь Ази­атское общество Бен­га­лии). Оно раз­вер­ну­ло ра­бо­ту по из­да­нию тек­стов и пе­ре­во­дов важ­ней­ших па­мят­ни­ков индийской сло­вес­но­сти. От­кры­тие род­ст­ва сан­ск­ри­та и мно­гих жи­вых индийских язы­ков с ев­ропейскими язы­ка­ми спо­соб­ст­во­ва­ло даль­ней­ше­му по­вы­ше­нию ин­те­ре­са в Ев­ро­пе к Ин­дии.

Британскую индологию XIX века от­ли­ча­ли два под­хо­да: ев­ро­по­цен­три­ст­ский, рез­ко кри­ти­че­ский в от­но­ше­нии ин­дий­цев, их куль­ту­ры и цен­но­сти их ис­то­рии (Дж. Милль), и ува­жи­тель­ный, не­ред­ко апо­ло­ге­ти­че­ский (М. Эл­фин­стон, Дж. Тод). Наи­боль­шее чис­ло тру­дов по ис­то­рии Ин­дии в британской Индологии это­го пе­рио­да по­свя­ще­но ис­то­рии за­вое­ва­ния Ин­дии и ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ке. Вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей при­вле­кал так­же мо­голь­ский пе­ри­од индийской ис­то­рии, ин­те­рес к ко­то­ро­му объ­яс­нял­ся стрем­ле­ни­ем изу­чить и ис­поль­зо­вать в британских ин­те­ре­сах при­ме­няв­шие­ся то­гда ме­то­ды управ­ле­ния Ин­ди­ей. Ран­не­сред­не­ве­ко­вый пе­ри­од пер­во­на­чаль­но не ис­сле­до­вал­ся, по­сколь­ку не со­хра­ни­лись хро­ни­ки то­го вре­ме­ни. Ог­ром­ная ра­бо­та бы­ла про­де­ла­на британскими ис­то­ри­ка­ми по изу­че­нию тра­диционного со­ци­аль­но­го строя Ин­дии, пре­ж­де все­го кас­то­вой сис­те­мы. Бы­ла соз­да­на под­роб­ная эт­но­ло­гическая кар­та Ин­дии, вве­де­ны в на­учный обо­рот и пе­ре­ве­де­ны на ев­ропейские язы­ки все главные па­мят­ни­ки ре­лигиозно-фи­лософской мыс­ли, а так­же ис­то­рические и ху­дожественные про­из­ве­де­ния. На этой ос­но­ве бы­ли под­верг­ну­ты тща­тель­но­му ана­ли­зу индийские ре­ли­гии. С середины XIX века раз­вер­ну­лись ар­хео­ло­гические ра­бо­ты и изу­че­ние эпи­гра­фи­ки, ко­то­рые по­зво­ли­ли в об­щих чер­тах вос­соз­дать ис­то­рию Индии до­му­суль­ман­ско­го пе­рио­да. Во 2-й половине XIX века про­исхо­ди­ло ста­нов­ле­ние буд­до­ло­гии как со­став­ной час­ти индологии, на­ча­лось изу­че­ние дру­го­го круп­но­го ре­лигиозного дви­же­ния индийской древ­но­сти - джай­низ­ма , а так­же фи­лософских сис­тем, ос­но­ван­ных на ин­ду­из­ме. Раз­ви­тие западноев­ропейской индологии в XX веке ха­рак­те­ри­зу­ет­ся не­ук­лон­ным рас­ши­ре­ни­ем ис­сле­до­ва­ний по тра­диционным на­прав­ле­ни­ям и вклю­че­ни­ем в сфе­ру её ин­те­ре­сов со­ци­аль­но-по­ли­тических и эко­но­мических про­блем со­вре­мен­но­сти.

Индийская национальная ис­то­рио­гра­фия раз­ви­ва­лась со 2-й половины XIX века во мно­гом под влия­ни­ем бри­тан­ской, и это влия­ние чув­ст­ву­ет­ся до сих пор. Подъ­ём национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в начале XX века про­бу­дил у ин­дий­цев жи­вой ин­те­рес к сво­ему про­шло­му, ещё бо­лее ук­ре­пив­ший­ся по­сле за­вое­ва­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти (1947 год). Это спо­соб­ст­во­ва­ло пе­ре­ме­ще­нию цен­тра ин­до­ло­гических ис­сле­до­ва­ний в са­му Ин­дию, где сло­жи­лись ве­ду­щие на­учные цен­тры индологии при уни­вер­си­те­тах круп­ных индийских го­ро­дов - Де­ли, Каль­кут­ты, Бом­бея (Мум­баи), Мад­ра­са (Чен­наи), Пу­ны и др. В по­след­ние го­ды индийские учё­ные дос­тиг­ли боль­ших ус­пе­хов в изу­че­нии ис­то­рии и куль­ту­ры Ин­дии. Сло­жи­лись различные на­прав­ле­ния национальной индийской индологии. Су­ще­ст­вен­ный вклад в её раз­ви­тие вне­сли И. Ха­биб, Р. Тха­пар, Са­тиш Чан­д­ра, Т. Рай­ча­уд­ху­ри, Би­пан Чан­д­ра. Зна­чительное вни­ма­ние ста­ло уде­лять­ся про­ве­де­нию кон­крет­ных со­цио­ло­гических и со­цио­ло­го-эт­но­гра­фических ис­сле­до­ва­ний (ра­бо­ты М.Н. Шри­ни­ва­са и его шко­лы).

Со ста­нов­ле­ни­ем индийской национальной ис­то­рио­гра­фии британская индология ут­ра­ти­ла по­зи­ции ми­ро­во­го ли­де­ра, хо­тя круп­ные ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии, со­цио­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии Ин­дии про­дол­жа­ют по­яв­лять­ся в Ве­лико­бри­та­нии (А.Л. Бэ­шем). Германские ин­до­ло­ги вне­сли зна­чительный вклад в изу­че­ние язы­ков на­ро­дов Ин­до­ста­на. В по­след­ние го­ды ими был под­го­тов­лен так­же ряд цен­ных ис­то­рических тру­дов (Д. Ро­тер­мунд, Г. Куль­ке). В США серь­ёз­ный ин­те­рес к Ин­дии воз­ник толь­ко по­сле Второй ми­ровой вой­ны . Основное вни­ма­ние уде­ля­лось ис­сле­до­ва­ни­ям в об­лас­ти ан­тро­по­ло­гии и со­цио­ло­гии (Б.С. Кон, М. Син­гер), по­явил­ся так­же ряд ра­бот по ис­то­рии Ин­дии (Б. Стайн, Р.Э. Фри­кен­берг, Б.Э. Ф. Бэк, С.Тал­бот, С. Ко­эн). Ши­ро­ко­му кру­гу ин­до­ло­гических про­блем по­свя­ще­ны тру­ды Т.Р. Тра­ут­ман­на. Серь­ёз­ные ус­пе­хи в сан­ск­ри­то­ло­гии и изу­че­нии ис­то­рии Ин­дии, осо­бен­но юж­ной, дос­тиг­ну­ты в Япо­нии (Н. Ка­ра­ши­ма и др.).

В Рос­сии ос­но­во­по­лож­ни­ком ин­до­ло­гических ис­сле­до­ва­ний счи­та­ет­ся Г.С. Ле­бе­дев, на­пи­сав­ший в начале XIX века кни­гу о нра­вах и обы­ча­ях бен­галь­цев и грам­ма­ти­ку каль­кутт­ско­го жар­го­на хин­ду­ста­ни. В нач XIX - начале XX веков основными на­прав­ле­ни­ем российской индологии бы­ла сан­ск­ри­то­ло­гия (Р.Х. Ленц, О.Н. Бёт­лингк, П.Я. Пет­ров). Во 2-й половине XIX века ра­бо­ты И.П. Ми­нае­ва за­ло­жи­ли ос­но­вы российской буд­до­ло­гии. Из буд­до­ло­гической шко­лы вы­шли С.Ф. Оль­ден­бург и Ф.И. Щер­бат­ской. В современный пе­ри­од ин­до­ло­гические ис­сле­до­ва­ния при­об­ре­ли зна­чительный по­ли­тический ак­цент. Они кон­цен­три­ро­ва­лись на те­мах ко­ло­ни­аль­ной экс­плуа­та­ции, на­род­ных, ра­бо­че­го, кре­сть­ян­ско­го и ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ний. На­ча­лось изу­че­ние со­ци­аль­но-эко­но­мического строя Ин­дии на всех эта­пах её ис­то­рии, современного по­ли­тического и эко­но­мического раз­ви­тия. Ос­но­вы этих ис­сле­до­ва­ний за­ло­жи­ли И.М. Рейс­нер, А.М. Дья­ков, А.М. Оси­пов, К.А. Ан­то­но­ва и др. В пост­со­вет­ский пе­ри­од на­ря­ду с эти­ми на­прав­ле­ния­ми раз­ви­ва­ет­ся так­же изу­че­ние индийских рели­гий, ду­хов­но­го ми­ра древ­них и средневековых ин­дий­цев, фи­ло­со­фии, пуб­ли­ка­ция ис­точ­ни­ков. Ве­ду­щи­ми российскими на­учными цен­тра­ми индологии яв­ля­ют­ся Вос­то­ко­ве­де­ния ин­сти­ту­ты РАН в Мо­ск­ве и в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Восточный фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского государственного университета, Институт фи­ло­со­фии РАН, Институт стран Азии и Аф­ри­ки при МГУ , МГИМО . В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия ин­до­ло­гические ис­сле­до­ва­ния про­во­дят­ся в выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях ря­да го­ро­дов РФ (Ка­лу­га, Ли­пецк, Яро­славль, Рос­тов-на-До­ну, Ка­зань, Ир­кутск и др.).

Дополнительная литература:

Hardy P. Historians of Medieval India. L., 1960;

Historians of India, Pakistan and Ceylon / Ed. by C. H. Philips. Oxf., 1961;

Zograf G.A. Indian philology // Fifty years of Soviet oriental studies. Moscow, 1967;

Grewal J.S. Muslim rule in India. The assessments of British historians. Calcutta, 1970; Historians and historiography in modern India / Ed. by S. P. Sen. Calcutta, 1973;

Ала­ев Л.Б., Ва­фа А.Х. Изу­че­ние ис­то­рии Ин­дии в СССР // Со­вре­мен­ная ис­то­рио­гра­фия стран за­ру­беж­но­го Вос­то­ка. Роль тра­ди­ци­он­ных ин­сти­ту­тов в ис­тори­че­ском раз­ви­тии на­ро­дов Вос­то­ка. М., 1975;

Subrahmanian N. Tamilian historiography. Madurai, 1988;

Puri B.N. Ancient Indian historiography. Delhi, 1994

Лин­гвис­ти­че­ская индология вклю­ча­ет соб­ст­вен­но ин­доа­рий­ское язы­ко­зна­ние (изу­че­ние ин­доа­рий­ских язы­ков), а так­же изу­че­ние дра­ви­дий­ских язы­ков и мун­да язы­ков.

Изу­че­ние язы­ка за­ро­ди­лось в Ин­дии в древ­но­сти на ос­но­ве пра­вил ре­ци­та­ции Вед (смотри Ин­дий­ская язы­ко­вед­че­ская тра­ди­ция). Пер­вое из со­хра­нив­ших­ся ин­до­арий­ских грам­ма­тических со­чи­не­ний – «Вось­ми­кни­жие» Па­ни­ни (пол­ное нор­ма­тив­ное опи­са­ние сан­ск­ри­та; V век до нашей эры) - пред­по­ла­га­ет су­ще­ст­во­ва­ние дли­тель­ной пред­ше­ст­вую­щей тра­ди­ции. Сре­ди по­сле­дую­щих грам­ма­ти­стов, пред­став­ляю­щих различные шко­лы, вы­де­ля­ет­ся Па­танд­жа­ли (II век до нашей эры). Ос­но­вы срав­ни­тель­но­го изу­че­ния ин­доа­рий­ских язы­ков за­ло­жил Ва­ра­ру­чи (III-II века до нашей эры), про­водив­ший в сво­ей грам­ма­ти­ке «Прак­ри­та-пра­ка­ша» идею раз­ви­тия среднеиндийских язы­ков (прак­ри­тов) из сан­ск­ри­та. Позд­ние прак­ри­ты - апаб­хран­ша - по­лу­чи­ли наря­ду с сан­ск­ри­том и бо­лее ран­ни­ми прак­ри­та­ми не­ко­то­рое ос­ве­ще­ние в тру­дах Хе­ма­чан­д­ры (XI-XII века нашей эры). Зна­чительных ус­пе­хов дос­тиг­ла древнеиндийская лек­си­ко­гра­фия, в том числе бы­ли соз­да­ны сло­ва­ри, клас­си­фи­ци­рую­щие лек­си­ку сан­ск­ри­та по смы­сло­вым груп­пам (например, «Ама­ра­ко­ша» Ама­ра­син­хи, середина I тысячелетия нашей эры).

Сре­ди дра­ви­дий­ских язы­ков древ­ней­шую лин­гвис­тическую тра­ди­цию име­ет та­миль­ский язык (она от­кры­ва­ет­ся грам­ма­ти­кой «Тол­хап­пи­ям», около V века; сре­ди бо­лее позд­них вы­де­ля­ет­ся «Нан­нул» Па­ва­нан­ди, XIV век). Пер­вая грам­ма­ти­ка те­лу­гу - «Шаб­да­чин­та­ма­ни» Нан­наи Бхат­ты (XI век); древ­ней­шие грам­ма­ти­ки кан­на­да - «Кар­на­та­ка бха­шаб­ху­ша­на» Нага­вар­мы (XII век, на сан­ск­ри­те) и «Шаб­да­ма­ни­дар­па­на» Ке­ши­рад­жи (XIII век, на кан­на­да), ма­лая­лам - «Ли­ла­ти­ла­кам» (XIV век, на сан­ск­ри­те). Язы­ки мун­да собственной тра­ди­ции изу­че­ния не име­ют.

Изу­че­ние язы­ков Ин­дии ев­ро­пей­ца­ми на­ча­лось в XVII-XVIII веках: мис­сио­не­ры и чи­нов­ни­ки ко­ло­ни­аль­ных ком­па­ний соз­да­ва­ли учеб­ные по­со­бия по жи­вым язы­кам. В конце XVIII - начале XIX веков бла­го­да­ря тру­дам У. Джон­са и Г.Т. Кол­бру­ка (оба - Ве­ли­ко­бри­та­ния) со­стоя­лось зна­ком­ст­во ев­ро­пей­цев с сан­ск­ри­том, что по­слу­жи­ло толч­ком к воз­ник­но­ве­нию в Ев­ро­пе тео­ре­тического язы­ко­зна­ния на ба­зе срав­ни­тель­но-ис­то­рического ме­то­да. Ра­бо­ты Ф. Боп­па спо­соб­ст­во­ва­ли то­му, что сан­ск­рит стал важ­ней­шим объ­ек­том изу­че­ния на ка­фед­рах срав­ни­тель­но­го язы­козна­ния, поя­вив­ших­ся сна­ча­ла в Гер­ма­нии, а за­тем в круп­ней­ших университетах других стран Ев­ро­пы (вклю­чая Рос­сию) и США. Для XIX века ха­рак­тер­но в пер­вую оче­редь опи­са­ние фо­не­ти­ки и грам­ма­тики сан­ск­ри­та [Т. Бен­фей (Гер­ма­ния), Б. Дельб­рюк, Г. Бю­лер (Ав­ст­рия), О.Н. Бёт­лингк, М. Мюл­лер, У.Д. Уит­ни, И. Шпей­ер (Ни­дер­лан­ды) и др.]. Дос­ти­же­ния в этой об­лас­ти обоб­ще­ны в ка­пи­таль­ной грам­ма­ти­ке Я. Вак­кер­на­ге­ля [1-й том вы­шел в 1896 году; за­вер­ше­на А. Деб­рун­не­ром (Швей­ца­рия) и Л. Ре­ну (Фран­ция) в 1950-х годах]. Ос­но­вы изу­че­ния ве­дий­ско­го язы­ка за­ло­жи­ли Г. Грасс­ман, К.Ф. Гельд­нер (Гер­ма­ния), А. Мак­до­нелл (Ве­ли­ко­бри­та­ния) и др. Зна­чительное вни­ма­ние уде­ля­лось изу­че­нию тру­дов древнеиндийских язы­ко­ве­дов. Вер­ши­ной санскритской лек­си­ко­гра­фии ста­ли со­став­лен­ные Бёт­лин­гком и немецкими учё­ным В.Р. фон Ро­том так называемые Пе­тер­бург­ские сан­ск­рит­ско-не­мец­кие сло­ва­ри - «пол­ный» (1855-1875 годы) и «крат­кий» (1879-1889 годы).

Пер­вым сре­ди прак­ри­тов вни­ма­ние ев­ро­пей­цев при­влёк па­ли. Ос­но­во­по­лож­ни­ки его изу­че­ния - К. Лас­сен (Гер­ма­ния) и Э. Бюр­нуф (Фран­ция). Русская грам­ма­ти­ка па­ли (1872 год) И.П. Ми­нае­ва бы­ла сра­зу же пе­ре­ве­де­на на английский и французский язы­ки. Р. Чайл­дерс (Ве­ли­ко­бри­та­ния) со­ста­вил па­ли-английский сло­варь (1875 год). Вклад в ис­сле­до­ва­ние прак­ри­тов вне­сли Э.Б. Кау­элл (Ве­ли­ко­бри­та­ния), А.Ф.Р. Хёрн­ле, Г.Г. Яко­би (оба - Гер­ма­ния), Э. Се­нар (Фран­ция). Пер­вую срав­нительную грам­ма­ти­ку прак­ри­тов, опи­рав­шую­ся на тру­ды индийских грам­ма­ти­ков, из­дал в 1900 году Р. Пи­шель (Гер­ма­ния).

В 1870-е годы про­изо­шёл ка­че­ст­вен­ный по­во­рот в но­во­ин­дий­ском язы­ко­зна­нии. Бы­ли соз­да­ны срав­ни­тель­ные грам­ма­ти­ки жи­вых ин­доа­рий­ских язы­ков [од­ним из ос­но­во­по­лож­ни­ков индийского вос­то­ко­ве­де­ния Р.Г. Бхан­дар­ка­ром (1877 год) и ра­бо­тав­ши­ми в Ин­дии Дж. Бим­сом (Ве­ли­ко­бри­та­ния; 1872-1879 годы) и А.Ф.Р. Хёрн­ле (1880 год)]. Поя­ви­лись опи­са­ния кон­крет­ных язы­ков - синд­хи [Э. Трум­па (Ве­ли­ко­бри­та­ния), 1872 год] и хин­ди [С. Г. Кел­лог­га (США), 1875 год], сло­ва­ри. Как от­расль ин­доа­рий­ско­го язы­ко­зна­ния раз­ви­ва­лась цы­га­ни­сти­ка (А.Ф. Потт, Ф. Мик­ло­шич и др.). В конце XIX - начале XX веков зна­чи­тель­но про­дви­ну­лось изу­че­ние дард­ских язы­ков, све­де­ния о ко­то­рых рань­ше да­ва­лись по­пут­но в раз­но­го ро­да об­щих ра­бо­тах.

Ещё в 1856 году Р. Кол­ду­элл (Ве­ли­ко­бри­та­ния) из­дал срав­ни­тель­ную грам­ма­ти­ку дра­ви­дий­ских язы­ков, впер­вые убе­ди­тель­но по­ка­зав их ге­не­тическую обо­соб­лен­ность от ин­доа­рий­ских. Поя­ви­лись грам­ма­ти­ки и сло­ва­ри всех че­ты­рёх литературных дра­ви­дий­ских язы­ков, а так­же отдельным бес­пись­мен­ных (например, мал­то).

В XX веке рас­ши­рил­ся и уг­лу­бил­ся ин­терес са­мих ин­дий­цев к изу­че­нию род­ных язы­ков, бы­ли соз­да­ны нор­ма­тив­ные грам­ма­ти­ки ма­рат­хи (М.К. Дам­ле), хин­ди (К. Гу­ру), гуд­жа­ра­ти (К.П. Три­ве­ди) и др., боль­шие тол­ко­вые сло­ва­ри.

Изу­че­ние древ­не­ин­дий­ско­го язы­ка раз­ви­ва­лось по пу­ти всё бо­лее глу­бо­кого ис­сле­до­ва­ния как кон­крет­ных яв­ле­ний его строя, так и в пла­не оп­ре­де­лён­ных эта­пов раз­ви­тия. Бы­ли соз­да­ны мно­го­численные мо­но­гра­фии и ши­ро­кие сис­тем­ные опи­са­ния язы­ков: тру­ды Г. Гхо­ша (Ин­дия), В. Пи­за­ни, Г. Ор­те­ля, П. Ти­ме (оба - Гер­ма­ния), Л. Ре­ну, Т. Бар­роу (Ве­ли­ко­бри­та­ния), Я. Гон­ды, Ф.Б.Я. Кёй­пе­ра (оба - Ни­дер­лан­ды) и др. При­сталь­ное вни­ма­ние уде­ля­лось пре­дыс­то­рии ин­доа­рий­ских язы­ков; ис­сле­до­ва­лись как об­щие про­бле­мы ин­до­ев­ро­пеи­сти­ки, по­став­лен­ные от­кры­ти­ем древ­них ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков Пе­ред­ней Азии (ра­бо­ты Э. Стёр­те­ван­та, Пи­за­ни и др.), так и во­про­сы влия­ния на ин­доа­рий­ские язы­ки не­арий­ско­го суб­стра­та в Ин­дии [С. Ле­ви, Ж. Пржи­лу­ски, Ж. Блок (все - Фран­ция), Бар­роу, Кёй­пер]. Од­на из ито­го­вых ра­бот - эти­мо­ло­гический сло­варь древнеиндийского языка М. Майр­хо­фе­ра. В Пу­не со­став­ля­ет­ся ка­пи­таль­ный сло­варь сан­ск­ри­та, ос­но­ван­ный на ис­то­рических прин­ци­пах (А.М. Гха­та­ге и др.).

В изу­че­нии прак­ри­тов , как и во­об­ще в ис­то­рии ин­доа­рий­ских язы­ков, серь­ёз­ную роль сыг­ра­ло ис­сле­до­ва­ние эпи­гра­фических и ран­них ру­ко­пис­ных па­мят­ни­ков [Ж. Блок, Э. Хульч (Гер­ма­ния), Дж. Браф (Ве­ли­ко­бри­та­ния) и др.]. Бы­ли соз­да­ны опи­са­ния «буд­дий­ско­го гиб­рид­но­го сан­ск­ри­та» (Ф. Эд­жер­тон, США) и прак­ри­та из Ния. В 1940-х годах индийскими учё­ны­ми опуб­ли­ко­ва­ны обоб­щаю­щие тру­ды по срав­ни­тель­ной грам­ма­ти­ке и ис­то­рическому син­так­си­су среднеиндийских язы­ков (С. Сен), язы­ку прак­рит­ских над­пи­сей (М. Ме­хен­да­ле) и апаб­хран­ша (Г. Та­га­ре). Про­дол­жа­лось ис­сле­до­ва­ние па­ли [В. Гей­гер, Г. Лю­дерс (оба – Гер­ма­ния) и др.]; со­став­ля­ет­ся «Critical Pali dictionary» [К.Р. Нор­ман (Ве­ли­ко­бри­та­ния) и др.].

В 1-й тре­ти XX века Дж.А. Грир­сон (Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ир­лан­дия) при уча­стии С. Ко­но­ва (Нор­ве­гия) из­дал «Линг­ви­сти­че­ский об­зор Ин­дии» (179 язы­ков и 544 диа­лек­та), что сти­му­ли­ро­ва­ло как даль­ней­шие по­ле­вые ра­бо­ты, так и тео­ре­тическое ос­мыс­ле­ние дос­туп­ных ма­те­риа­лов. На но­вый ка­че­ст­вен­ный уро­вень вы­шли фо­не­тические опи­са­ния [Т.Г. Бей­ли (Ве­ли­ко­бри­та­ния), С.К. Чат­терд­жи, Дж. Р. Фёрс]. Тру­ды Ж. Бло­ка (1920 год) и Чат­терд­жи (1926 год) по ис­то­рии ма­рат­хи и бен­галь­ско­го язы­ка от­кры­ли се­рию ис­то­рических опи­са­ний древних но­во­ин­до­арий­ских язы­ков (индийские учё­ные Дх. Вар­ма, Б. Сак­се­на, У. Ти­ва­ри, С. Джха и др.). Боль­шой ма­те­ри­ал по дард­ским язы­кам со­брал Г. Мор­ген­стьер­не (Нор­ве­гия). В 1934 году поя­вил­ся об­щий очерк ис­то­рии ин­доа­рий­ских язы­ков Бло­ка, а к 1966 году был за­кон­чен «Срав­ни­тель­ный сло­варь ин­доа­рий­ских язы­ков» Р.Л. Тёр­не­ра (Ве­ли­ко­бри­та­ния).

В дра­ви­до­ло­гии в 1-й четверти XX века со­зда­ны грам­ма­ти­ки ря­да бес­пись­мен­ных язы­ков (гон­ди, куй, ку­рукх, бра­уи и др.), про­дол­жа­лась грам­ма­тическая и лек­си­ко­гра­фическая ра­бо­та по литературным язы­кам. С 1940-х годов ре­гу­ляр­ны­ми ста­ли по­ле­вые ра­бо­ты [М.Б. Эме­но (США), Т. Бар­роу, С. Бхат­та­ча­рья (Ин­дия) и др.]. Соз­даны обоб­щаю­щие тру­ды: «Грам­ма­ти­че­ский строй дра­вид­ских язы­ков» Ж. Бло­ка (1946 год), «Эти­мо­ло­ги­че­ский сло­варь дра­вид­ских язы­ков» Бар­роу и Эме­но (2-е издание, 1984 год). С 1960-х годов рас­ши­ри­лись ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти ис­то­рической фо­не­ти­ки и мор­фо­ло­гии (М.Б. Эме­но, индийские ис­сле­до­ва­те­ли Л.В. Ра­мас­ва­ми Ай­яр, Б. Криш­на­мур­ти, Г. Сам­ба­са­ва Рао, П.С. Суб­рах­мань­ям, С.В. Шан­му­гам и др.).

Из язы­ков мун­да наи­бо­лее ак­тив­но изу­чал­ся сан­таль­ский, его грам­ма­ти­ку и 5-том­ный сло­варь (1929-1936 годы) со­ста­вил П.О. Бод­динг (Нор­ве­гия). По­ле­вая ра­бо­та над древними язы­ка­ми и об­щие ис­сле­до­ва­ния их строя раз­вер­ну­лись главным образом с 1950-х годов [С. Бхат­та­ча­рья, Х.Ю. Пин­нов (Гер­ма­ния), Н. Зай­де (США) и др.].

Вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей, осо­бен­но аме­ри­кан­ских и ин­дий­ских, при­влек­ли про­бле­мы со­цио­лин­гви­сти­ки (Дж. Гам­перц, Ч.А. Фер­гю­сон, П.Б. Пан­дит, Л. Кхуб­чан­да­ни и др.). Ста­ла ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вать­ся ти­по­ло­гическая и аре­аль­ная про­бле­ма­ти­ка [М.Б. Эме­но, Ф. Сау­су­орс (США), К. Ма­си­ка (США), Х. Вер­мер (Ни­дер­лан­ды) и др.].

Со 2-й половины XX века ха­рак­тер­но бы­строе раз­ви­тие отечественной лин­гвис­тической индологии, ин­до­ло­гических ис­сле­до­ва­ний в Че­хо­сло­ва­кии, Гер­ма­нии (ГДР) и США, а глав­ное - пе­реме­ще­ние цен­тра ис­сле­до­ва­ний в са­му Южную Азию, пре­ж­де все­го в Ин­дию. Вслед за Каль­кутт­ским университетом, где ещё в 1920-х годах сло­жи­лась силь­ная срав­нительно-ис­то­рическая шко­ла (С.К. Чат­терд­жи, С. Сен и др.), в не­за­ви­си­мой Ин­дии поя­ви­лись цен­тры при­клад­ной (Пу­на) и дра­вид­ской (Ан­на­ма­лай­на­гар) лин­гвис­ти­ки (вы­пус­каю­щие еже­год­но мно­го­том­ную се­рию ис­сле­до­ва­ний), а так­же центральные институты индийских язы­ков (Май­сур), хин­ди (Аг­ра) и др. Функ­цио­ни­ру­ет Лин­гвис­тическое общество Ин­дии (Пу­на). В изу­че­ние ре­гио­наль­ных язы­ков зна­чительный вклад вно­сят ме­ст­ные университеты. Пуб­ли­ку­ют­ся диа­лек­то­ло­гические ма­те­риа­лы, из­да­ют­ся язы­ко­ведческие жур­на­лы, другие пе­рио­дические из­да­ния по ин­до­ло­гии.

В отечественной индологии раз­ви­ва­ет­ся сан­ск­ри­то­ло­гическая тра­ди­ция, ко­то­рая в до­ре­во­лю­ци­он­ное вре­мя бы­ла пред­став­ле­на, на­ря­ду с О. Бёт­лин­гком, та­ки­ми учё­ны­ми, как Р.X. Ленц, К.А. Кос­со­вич, И.П. Ми­на­ев, Ф.И. Щер­бат­ской. В даль­ней­шем различным ас­пек­там строя сан­ск­ри­та по­свя­ти­ли свои ра­бо­ты Вяч.Вс. Ива­нов, В.Н. То­по­ров, А.А. За­лиз­няк и др. В.А. Ко­чер­ги­на из­да­ла пер­вый санскритско-русский сло­варь (1978 год). Ис­сле­до­ва­ния­ми ве­дий­ско­го языка до 1940 года за­ни­ма­лась Р.О. Шор, а позд­нее - Э.А. Ма­ка­ев и Т.Я. Ели­за­рен­ко­ва. Ис­сле­ду­ют­ся па­ли (Ели­за­рен­ко­ва, То­по­ров, А.В. Па­ри­бок) и прак­ри­ты (В.В. Вер­то­гра­до­ва). Но наи­боль­ший раз­мах по­лу­чи­ло изу­че­ние но­во­ин­дий­ских язы­ков, на­ча­тое вско­ре по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года А.П. Ба­ран­ни­ко­вым и его уче­ни­ка­ми. Ве­дут­ся ис­сле­до­ва­ния современного строя и ис­то­рии хин­ди и ур­ду, бен­галь­ско­го, ория и ас­сам­ско­го, панд­жа­би, синд­хи, гуд­жа­ра­ти, ма­рат­хи, не­паль­ско­го, син­галь­ско­го, цы­ган­ских, дард­ских язы­ков. Не­из­вест­ный ра­нее ин­доа­рий­ский язык па­рья от­крыл на тер­ри­то­рии Тад­жи­ки­ста­на и опи­сал И.М. Оран­ский. Пред­ме­том специального ана­ли­за ста­ли во­про­сы ти­по­ло­гии ин­доа­рий­ских язы­ков (Ели­за­рен­ко­ва, Зо­граф) и лин­гвис­тическая гео­гра­фия ин­дои­ран­ско­го ареа­ла (Д.И. Эдель­ман). Та­миль­ский язык ис­сле­до­вал­ся А.М. Мер­вар­том; осо­бен­но ак­тив­но дра­ви­дий­ские язы­ки ста­ли изу­чать­ся бла­го­да­ря ра­бо­там М.С. Ан­д­ро­но­ва, ко­то­рый дал ти­по­ло­гическую и срав­нительно-ис­то­рическую ха­рак­те­ри­сти­ку этой се­мьи язы­ков. Ис­сле­до­вания язы­ка про­то­ин­дий­ских над­пи­сей (Ю.В. Кно­ро­зов, М.Ф. Аль­бе­диль, Н.В. Гу­ров и др.) по­ка­за­ли его со­от­вет­ст­вие дра­ви­дий­ско­му строю. Строй язы­ков мун­да был ис­сле­до­ван в ра­бо­тах Ю.К. Ле­ком­це­ва. Ак­тив­но из­уча­ют­ся со­цио­лин­гви­стические про­бле­мы Южной Азии, и в пер­вую оче­редь Ин­дии. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия индологии име­ют дос­ти­же­ния отечественных ин­до­ло­гов в об­лас­ти ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния.

Основные цен­тры отечественной лин­гвис­тической индологии: Институты вос­то­ко­ве­де­ния РАН в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, Институт стран Азии и Аф­ри­ки при МГУ, Санкт-Пе­тербургский государственный университет, МГИМО.

Дополнительная литература:

Windisсh E. Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. В., 1917–1920. Tl 1–2;

Renоu L. Les maitres de la philоlogie vedique. P., 1928;

Бес­кров­ный В.М. Из ис­то­рии изу­че­ния жи­вых ин­дий­ских язы­ков в Рос­сии в XIX в. // Вест­ник ЛГУ. 1957. № 8. Вып. 2;

Каль­я­нов В.И. Изу­че­ние сан­ск­ри­та в Рос­сии // Уче­ные за­пис­ки ЛГУ. 1962. № 304;

Со­вет­ское язы­ко­зна­ние за 50 лет. М., 1967;

Zograf G.A. Indian philology // Fifty years of Soviet oriental studies. Moscow, 1967;

Current Trends in Linguistics. The Hague; P., 1969. Vol. 5: Linguistics in South Asia;

Чи­жи­ко­ва К.Л. Биб­лио­гра­фия ра­бот по бен­галь­ско­му язы­ко­зна­нию. М., 1974.

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