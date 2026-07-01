ИНДОЛОГИЯ
ИНДОЛОГИЯ - комплекс научных дисциплин, изучающих народы Индостана, их языки, культуру, историю, религии, литературу, искусство, а также политику и экономику современной Республики Индия; часть востоковедения.
Интерес к Индии в Европе восходит к античности, но формирование индологии как отдельного научного направления началось в Новое время после проникновения европейцев на Восток, в том числе в Индию. Оно было подготовлено деятельностью христианских миссионеров, составивших первые словари и грамматики таких языков, как тамильский, малаялам, телугу, и описавших (во многих случаях достаточно реалистично) обычаи и нравы индийцев. Превращение Британской Ост-Индской компании в территориальную державу потребовало от её служащих изучения истории и социально-экономических отношений в Индии, что способствовало появлению ряда выдающихся для своего времени индологических трудов. Датой возникновения Индологии в современном смысле слова можно считать 1784 год, когда под патронажем У. Хейстингса и по инициативе У. Джонса и Г. Колбрука было основано Азиатское общество Бенгалии (с 1858 года Королевское азиатское общество Бенгалии, с 1947 года года вновь Азиатское общество Бенгалии). Оно развернуло работу по изданию текстов и переводов важнейших памятников индийской словесности. Открытие родства санскрита и многих живых индийских языков с европейскими языками способствовало дальнейшему повышению интереса в Европе к Индии.
Британскую индологию XIX века отличали два подхода: европоцентристский, резко критический в отношении индийцев, их культуры и ценности их истории (Дж. Милль), и уважительный, нередко апологетический (М. Элфинстон, Дж. Тод). Наибольшее число трудов по истории Индии в британской Индологии этого периода посвящено истории завоевания Индии и колониальной политике. Внимание исследователей привлекал также могольский период индийской истории, интерес к которому объяснялся стремлением изучить и использовать в британских интересах применявшиеся тогда методы управления Индией. Раннесредневековый период первоначально не исследовался, поскольку не сохранились хроники того времени. Огромная работа была проделана британскими историками по изучению традиционного социального строя Индии, прежде всего кастовой системы. Была создана подробная этнологическая карта Индии, введены в научный оборот и переведены на европейские языки все главные памятники религиозно-философской мысли, а также исторические и художественные произведения. На этой основе были подвергнуты тщательному анализу индийские религии. С середины XIX века развернулись археологические работы и изучение эпиграфики, которые позволили в общих чертах воссоздать историю Индии домусульманского периода. Во 2-й половине XIX века происходило становление буддологии как составной части индологии, началось изучение другого крупного религиозного движения индийской древности - джайнизма, а также философских систем, основанных на индуизме. Развитие западноевропейской индологии в XX веке характеризуется неуклонным расширением исследований по традиционным направлениям и включением в сферу её интересов социально-политических и экономических проблем современности.
Индийская национальная историография развивалась со 2-й половины XIX века во многом под влиянием британской, и это влияние чувствуется до сих пор. Подъём национально-освободительного движения в начале XX века пробудил у индийцев живой интерес к своему прошлому, ещё более укрепившийся после завоевания Индией независимости (1947 год). Это способствовало перемещению центра индологических исследований в саму Индию, где сложились ведущие научные центры индологии при университетах крупных индийских городов - Дели, Калькутты, Бомбея (Мумбаи), Мадраса (Ченнаи), Пуны и др. В последние годы индийские учёные достигли больших успехов в изучении истории и культуры Индии. Сложились различные направления национальной индийской индологии. Существенный вклад в её развитие внесли И. Хабиб, Р. Тхапар, Сатиш Чандра, Т. Райчаудхури, Бипан Чандра. Значительное внимание стало уделяться проведению конкретных социологических и социолого-этнографических исследований (работы М.Н. Шриниваса и его школы).
Со становлением индийской национальной историографии британская индология утратила позиции мирового лидера, хотя крупные исследования по истории, социологии и антропологии Индии продолжают появляться в Великобритании (А.Л. Бэшем). Германские индологи внесли значительный вклад в изучение языков народов Индостана. В последние годы ими был подготовлен также ряд ценных исторических трудов (Д. Ротермунд, Г. Кульке). В США серьёзный интерес к Индии возник только после Второй мировой войны. Основное внимание уделялось исследованиям в области антропологии и социологии (Б.С. Кон, М. Сингер), появился также ряд работ по истории Индии (Б. Стайн, Р.Э. Фрикенберг, Б.Э. Ф. Бэк, С.Талбот, С. Коэн). Широкому кругу индологических проблем посвящены труды Т.Р. Траутманна. Серьёзные успехи в санскритологии и изучении истории Индии, особенно южной, достигнуты в Японии (Н. Карашима и др.).
В России основоположником индологических исследований считается Г.С. Лебедев, написавший в начале XIX века книгу о нравах и обычаях бенгальцев и грамматику калькуттского жаргона хиндустани. В нач XIX - начале XX веков основными направлением российской индологии была санскритология (Р.Х. Ленц, О.Н. Бётлингк, П.Я. Петров). Во 2-й половине XIX века работы И.П. Минаева заложили основы российской буддологии. Из буддологической школы вышли С.Ф. Ольденбург и Ф.И. Щербатской. В современный период индологические исследования приобрели значительный политический акцент. Они концентрировались на темах колониальной эксплуатации, народных, рабочего, крестьянского и антиколониального движений. Началось изучение социально-экономического строя Индии на всех этапах её истории, современного политического и экономического развития. Основы этих исследований заложили И.М. Рейснер, А.М. Дьяков, А.М. Осипов, К.А. Антонова и др. В постсоветский период наряду с этими направлениями развивается также изучение индийских религий, духовного мира древних и средневековых индийцев, философии, публикация источников. Ведущими российскими научными центрами индологии являются Востоковедения институты РАН в Москве и в Санкт-Петербурге, Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, Институт философии РАН, Институт стран Азии и Африки при МГУ, МГИМО. В последние десятилетия индологические исследования проводятся в высших учебных заведениях ряда городов РФ (Калуга, Липецк, Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Иркутск и др.).
Дополнительная литература:
Hardy P. Historians of Medieval India. L., 1960;
Historians of India, Pakistan and Ceylon / Ed. by C. H. Philips. Oxf., 1961;
Zograf G.A. Indian philology // Fifty years of Soviet oriental studies. Moscow, 1967;
Grewal J.S. Muslim rule in India. The assessments of British historians. Calcutta, 1970; Historians and historiography in modern India / Ed. by S. P. Sen. Calcutta, 1973;
Алаев Л.Б., Вафа А.Х. Изучение истории Индии в СССР // Современная историография стран зарубежного Востока. Роль традиционных институтов в историческом развитии народов Востока. М., 1975;
Subrahmanian N. Tamilian historiography. Madurai, 1988;
Puri B.N. Ancient Indian historiography. Delhi, 1994
Лингвистическая индология включает собственно индоарийское языкознание (изучение индоарийских языков), а также изучение дравидийских языков и мунда языков.
Изучение языка зародилось в Индии в древности на основе правил рецитации Вед (смотри Индийская языковедческая традиция). Первое из сохранившихся индоарийских грамматических сочинений – «Восьмикнижие» Панини (полное нормативное описание санскрита; V век до нашей эры) - предполагает существование длительной предшествующей традиции. Среди последующих грамматистов, представляющих различные школы, выделяется Патанджали (II век до нашей эры). Основы сравнительного изучения индоарийских языков заложил Вараручи (III-II века до нашей эры), проводивший в своей грамматике «Пракрита-пракаша» идею развития среднеиндийских языков (пракритов) из санскрита. Поздние пракриты - апабхранша - получили наряду с санскритом и более ранними пракритами некоторое освещение в трудах Хемачандры (XI-XII века нашей эры). Значительных успехов достигла древнеиндийская лексикография, в том числе были созданы словари, классифицирующие лексику санскрита по смысловым группам (например, «Амаракоша» Амарасинхи, середина I тысячелетия нашей эры).
Среди дравидийских языков древнейшую лингвистическую традицию имеет тамильский язык (она открывается грамматикой «Толхаппиям», около V века; среди более поздних выделяется «Наннул» Павананди, XIV век). Первая грамматика телугу - «Шабдачинтамани» Наннаи Бхатты (XI век); древнейшие грамматики каннада - «Карнатака бхашабхушана» Нагавармы (XII век, на санскрите) и «Шабдаманидарпана» Кешираджи (XIII век, на каннада), малаялам - «Лилатилакам» (XIV век, на санскрите). Языки мунда собственной традиции изучения не имеют.
Изучение языков Индии европейцами началось в XVII-XVIII веках: миссионеры и чиновники колониальных компаний создавали учебные пособия по живым языкам. В конце XVIII - начале XIX веков благодаря трудам У. Джонса и Г.Т. Колбрука (оба - Великобритания) состоялось знакомство европейцев с санскритом, что послужило толчком к возникновению в Европе теоретического языкознания на базе сравнительно-исторического метода. Работы Ф. Боппа способствовали тому, что санскрит стал важнейшим объектом изучения на кафедрах сравнительного языкознания, появившихся сначала в Германии, а затем в крупнейших университетах других стран Европы (включая Россию) и США. Для XIX века характерно в первую очередь описание фонетики и грамматики санскрита [Т. Бенфей (Германия), Б. Дельбрюк, Г. Бюлер (Австрия), О.Н. Бётлингк, М. Мюллер, У.Д. Уитни, И. Шпейер (Нидерланды) и др.]. Достижения в этой области обобщены в капитальной грамматике Я. Ваккернагеля [1-й том вышел в 1896 году; завершена А. Дебруннером (Швейцария) и Л. Рену (Франция) в 1950-х годах]. Основы изучения ведийского языка заложили Г. Грассман, К.Ф. Гельднер (Германия), А. Макдонелл (Великобритания) и др. Значительное внимание уделялось изучению трудов древнеиндийских языковедов. Вершиной санскритской лексикографии стали составленные Бётлингком и немецкими учёным В.Р. фон Ротом так называемые Петербургские санскритско-немецкие словари - «полный» (1855-1875 годы) и «краткий» (1879-1889 годы).
Первым среди пракритов внимание европейцев привлёк пали. Основоположники его изучения - К. Лассен (Германия) и Э. Бюрнуф (Франция). Русская грамматика пали (1872 год) И.П. Минаева была сразу же переведена на английский и французский языки. Р. Чайлдерс (Великобритания) составил пали-английский словарь (1875 год). Вклад в исследование пракритов внесли Э.Б. Кауэлл (Великобритания), А.Ф.Р. Хёрнле, Г.Г. Якоби (оба - Германия), Э. Сенар (Франция). Первую сравнительную грамматику пракритов, опиравшуюся на труды индийских грамматиков, издал в 1900 году Р. Пишель (Германия).
В 1870-е годы произошёл качественный поворот в новоиндийском языкознании. Были созданы сравнительные грамматики живых индоарийских языков [одним из основоположников индийского востоковедения Р.Г. Бхандаркаром (1877 год) и работавшими в Индии Дж. Бимсом (Великобритания; 1872-1879 годы) и А.Ф.Р. Хёрнле (1880 год)]. Появились описания конкретных языков - синдхи [Э. Трумпа (Великобритания), 1872 год] и хинди [С. Г. Келлогга (США), 1875 год], словари. Как отрасль индоарийского языкознания развивалась цыганистика (А.Ф. Потт, Ф. Миклошич и др.). В конце XIX - начале XX веков значительно продвинулось изучение дардских языков, сведения о которых раньше давались попутно в разного рода общих работах.
Ещё в 1856 году Р. Колдуэлл (Великобритания) издал сравнительную грамматику дравидийских языков, впервые убедительно показав их генетическую обособленность от индоарийских. Появились грамматики и словари всех четырёх литературных дравидийских языков, а также отдельным бесписьменных (например, малто).
В XX веке расширился и углубился интерес самих индийцев к изучению родных языков, были созданы нормативные грамматики маратхи (М.К. Дамле), хинди (К. Гуру), гуджарати (К.П. Триведи) и др., большие толковые словари.
Изучение древнеиндийского языка развивалось по пути всё более глубокого исследования как конкретных явлений его строя, так и в плане определённых этапов развития. Были созданы многочисленные монографии и широкие системные описания языков: труды Г. Гхоша (Индия), В. Пизани, Г. Ортеля, П. Тиме (оба - Германия), Л. Рену, Т. Барроу (Великобритания), Я. Гонды, Ф.Б.Я. Кёйпера (оба - Нидерланды) и др. Пристальное внимание уделялось предыстории индоарийских языков; исследовались как общие проблемы индоевропеистики, поставленные открытием древних индоевропейских языков Передней Азии (работы Э. Стёртеванта, Пизани и др.), так и вопросы влияния на индоарийские языки неарийского субстрата в Индии [С. Леви, Ж. Пржилуски, Ж. Блок (все - Франция), Барроу, Кёйпер]. Одна из итоговых работ - этимологический словарь древнеиндийского языка М. Майрхофера. В Пуне составляется капитальный словарь санскрита, основанный на исторических принципах (А.М. Гхатаге и др.).
В изучении пракритов, как и вообще в истории индоарийских языков, серьёзную роль сыграло исследование эпиграфических и ранних рукописных памятников [Ж. Блок, Э. Хульч (Германия), Дж. Браф (Великобритания) и др.]. Были созданы описания «буддийского гибридного санскрита» (Ф. Эджертон, США) и пракрита из Ния. В 1940-х годах индийскими учёными опубликованы обобщающие труды по сравнительной грамматике и историческому синтаксису среднеиндийских языков (С. Сен), языку пракритских надписей (М. Мехендале) и апабхранша (Г. Тагаре). Продолжалось исследование пали [В. Гейгер, Г. Людерс (оба – Германия) и др.]; составляется «Critical Pali dictionary» [К.Р. Норман (Великобритания) и др.].
В 1-й трети XX века Дж.А. Грирсон (Великобритания, Ирландия) при участии С. Конова (Норвегия) издал «Лингвистический обзор Индии» (179 языков и 544 диалекта), что стимулировало как дальнейшие полевые работы, так и теоретическое осмысление доступных материалов. На новый качественный уровень вышли фонетические описания [Т.Г. Бейли (Великобритания), С.К. Чаттерджи, Дж. Р. Фёрс]. Труды Ж. Блока (1920 год) и Чаттерджи (1926 год) по истории маратхи и бенгальского языка открыли серию исторических описаний древних новоиндоарийских языков (индийские учёные Дх. Варма, Б. Саксена, У. Тивари, С. Джха и др.). Большой материал по дардским языкам собрал Г. Моргенстьерне (Норвегия). В 1934 году появился общий очерк истории индоарийских языков Блока, а к 1966 году был закончен «Сравнительный словарь индоарийских языков» Р.Л. Тёрнера (Великобритания).
В дравидологии в 1-й четверти XX века созданы грамматики ряда бесписьменных языков (гонди, куй, курукх, брауи и др.), продолжалась грамматическая и лексикографическая работа по литературным языкам. С 1940-х годов регулярными стали полевые работы [М.Б. Эмено (США), Т. Барроу, С. Бхаттачарья (Индия) и др.]. Созданы обобщающие труды: «Грамматический строй дравидских языков» Ж. Блока (1946 год), «Этимологический словарь дравидских языков» Барроу и Эмено (2-е издание, 1984 год). С 1960-х годов расширились исследования в области исторической фонетики и морфологии (М.Б. Эмено, индийские исследователи Л.В. Рамасвами Айяр, Б. Кришнамурти, Г. Самбасава Рао, П.С. Субрахманьям, С.В. Шанмугам и др.).
Из языков мунда наиболее активно изучался сантальский, его грамматику и 5-томный словарь (1929-1936 годы) составил П.О. Боддинг (Норвегия). Полевая работа над древними языками и общие исследования их строя развернулись главным образом с 1950-х годов [С. Бхаттачарья, Х.Ю. Пиннов (Германия), Н. Зайде (США) и др.].
Внимание исследователей, особенно американских и индийских, привлекли проблемы социолингвистики (Дж. Гамперц, Ч.А. Фергюсон, П.Б. Пандит, Л. Кхубчандани и др.). Стала активно разрабатываться типологическая и ареальная проблематика [М.Б. Эмено, Ф. Саусуорс (США), К. Масика (США), Х. Вермер (Нидерланды) и др.].
Со 2-й половины XX века характерно быстрое развитие отечественной лингвистической индологии, индологических исследований в Чехословакии, Германии (ГДР) и США, а главное - перемещение центра исследований в саму Южную Азию, прежде всего в Индию. Вслед за Калькуттским университетом, где ещё в 1920-х годах сложилась сильная сравнительно-историческая школа (С.К. Чаттерджи, С. Сен и др.), в независимой Индии появились центры прикладной (Пуна) и дравидской (Аннамалайнагар) лингвистики (выпускающие ежегодно многотомную серию исследований), а также центральные институты индийских языков (Майсур), хинди (Агра) и др. Функционирует Лингвистическое общество Индии (Пуна). В изучение региональных языков значительный вклад вносят местные университеты. Публикуются диалектологические материалы, издаются языковедческие журналы, другие периодические издания по индологии.
В отечественной индологии развивается санскритологическая традиция, которая в дореволюционное время была представлена, наряду с О. Бётлингком, такими учёными, как Р.X. Ленц, К.А. Коссович, И.П. Минаев, Ф.И. Щербатской. В дальнейшем различным аспектам строя санскрита посвятили свои работы Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, А.А. Зализняк и др. В.А. Кочергина издала первый санскритско-русский словарь (1978 год). Исследованиями ведийского языка до 1940 года занималась Р.О. Шор, а позднее - Э.А. Макаев и Т.Я. Елизаренкова. Исследуются пали (Елизаренкова, Топоров, А.В. Парибок) и пракриты (В.В. Вертоградова). Но наибольший размах получило изучение новоиндийских языков, начатое вскоре после Октябрьской революции 1917 года А.П. Баранниковым и его учениками. Ведутся исследования современного строя и истории хинди и урду, бенгальского, ория и ассамского, панджаби, синдхи, гуджарати, маратхи, непальского, сингальского, цыганских, дардских языков. Неизвестный ранее индоарийский язык парья открыл на территории Таджикистана и описал И.М. Оранский. Предметом специального анализа стали вопросы типологии индоарийских языков (Елизаренкова, Зограф) и лингвистическая география индоиранского ареала (Д.И. Эдельман). Тамильский язык исследовался А.М. Мервартом; особенно активно дравидийские языки стали изучаться благодаря работам М.С. Андронова, который дал типологическую и сравнительно-историческую характеристику этой семьи языков. Исследования языка протоиндийских надписей (Ю.В. Кнорозов, М.Ф. Альбедиль, Н.В. Гуров и др.) показали его соответствие дравидийскому строю. Строй языков мунда был исследован в работах Ю.К. Лекомцева. Активно изучаются социолингвистические проблемы Южной Азии, и в первую очередь Индии. Большое значение для развития индологии имеют достижения отечественных индологов в области литературоведения.
Основные центры отечественной лингвистической индологии: Институты востоковедения РАН в Москве и Санкт-Петербурге, Институт стран Азии и Африки при МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО.
Дополнительная литература:
Windisсh E. Geschichte der Sanskrit-Philologie und indischen Altertumskunde. В., 1917–1920. Tl 1–2;
Renоu L. Les maitres de la philоlogie vedique. P., 1928;
Бескровный В.М. Из истории изучения живых индийских языков в России в XIX в. // Вестник ЛГУ. 1957. № 8. Вып. 2;
Кальянов В.И. Изучение санскрита в России // Ученые записки ЛГУ. 1962. № 304;
Советское языкознание за 50 лет. М., 1967;
Zograf G.A. Indian philology // Fifty years of Soviet oriental studies. Moscow, 1967;
Current Trends in Linguistics. The Hague; P., 1969. Vol. 5: Linguistics in South Asia;
Чижикова К.Л. Библиография работ по бенгальскому языкознанию. М., 1974.