ИНДИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ (СИПАЙСКОЕ) 1857‒1859

Индийское народное восстание (Сипайское) 1857—1859 — вызванное военными, политическими, религиозными и социальными факторами восстание против британских властей в Индии, движущей силой которого были индийцы, состоявшие на военной службе в британской армии, — сипахи (сипаи).

Поводом к восстанию стало принятие на вооружение капсюльного ружья Энфилда. При заряжании ружья бумажный патрон нужно было разорвать зубами. Смазка ружья и бумажных патронов к нему, согласно распространенным слухам, содержала животные жиры, включая сало и коровий жир. Любое соприкосновение с останками животных нарушает религиозную чистоту индусов, а свинья — нечистое животное для мусульман. За отказ от использования ружья несколько зачинщиков были повешены «в назидание», что и стало толчком к восстанию сипаев. Его можно разделить на два этапа: открытое противостояние (1857—1858) и партизанская борьба (1858—1859). Военные операции, связанные с восстанием, происходили в основном в пяти районах: Дели, Лакхнау, Канпур, Рохилкханд, Центральная Индия и Бунделкханд.

11 мая 1857 сипахи заняли Дели. Они провозгласили восстановление Могольской империи и посадили на императорский трон Бахадур-шаха II. Дели был снова занят англичанами в сентябре 1857 благодаря верховному коммишенеру Панджаба Джону Лоуренсу и лояльности сикхов . Бахадур-шах, не принимавший активного участия в восстании, после падения Дели был арестован и по решению суда приговорен к ссылке.

В Ауде сипахи заперли англичан в Лакхнау. После нескольких месяцев осады и боев англичане оставили Лакхнау, но в марте 1858 город был снова занят главнокомандующим Колином Кэмпбеллом. Восстание в Ауде было в основном подавлено, и к концу 1858 большинство мятежников отступило через границу в Непал .

Восстание сипахов в Канпуре возглавил Нана Сахиб, приемный сын бывшего пешвы (должность первого министра в Маратхском государстве, после упразднения там монархии пешва возглавил союз маратхских княжеств) Баджи Рао II. Захват Канпура восставшими сопровождался многочисленными жертвами среди англичан. Нана Сахиб провозгласил себя пешвой. В декабре 1857 Канпур был занят Колином Кэмпбеллом. Нана Сахиб бежал в Непал, где пропал без вести.

Восстание в Барейли в Рохилкханде началось в мае 1857. В Рохильканде наместники отчасти остались верны англичанам. В мае 1858 Барейли был занят Кэмпбеллом.

Операциями английских войск в Центральной Индии и Бунделкханде руководил Хью Роуз. В Джханси восставших возглавила рани Джханси Лакшми Баи, вдова бездетного правителя княжества, чьи владения после его смерти были аннексированы лордом Дальхузи. Ей помогал Тантиа Топи, военачальник Нана Сахиба. После занятия Джханси и Калпи Хью Роузом в апреле — мае 1858 Лакшми Баи и Тантиа Топи заняли Гвалиор, но в июне 1858 он вновь перешел к англичанам. Лакшми Бай, переодетая в мужскую одежду и храбро сражавшаяся, пала на поле боя. Годом позже был схвачен и казнен Тантиа Топи.

Восстания местного характера имели место также в Бихаре, Раджпутане и стране маратхов , однако правители большинства индийских княжеств оказывали английскому правительству активную помощь.

Восстание сопровождалось вандализмом сипахов, что привело к потере поддержки населения, которой они пользовались вначале. У руководителей восстания не было конкретного плана действий. Каждый район восстания имел своего вождя, свои цели и стремления. Главные вожди восстания — Нана Сахиб, Тантиа Топи и Лакшми Баи — в военном и политическом отношении значительно уступали своим противникам. Снаряжение и дисциплина у сипахов были хуже, чем у английских солдат. Позиции английского правительства были также усилены тем, что оно располагало телеграфом и контролировало средства сообщения. Жестокости допускали обе стороны.

После восстания Индия перешла под прямой контроль парламента и короны, армия была реорганизована.

Лит.: Синха Н. К. История Индии / Пер. под ред. К. А. Антонова. М., 1954.