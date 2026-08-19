ИНДИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ
ИНДИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ - массовое народное выступление в Северной Индии против британского колониального господства, важную роль в котором играли сипаи.
Индийское народное восстание было вызвано ухудшением положения широких слоёв населения Британской Индии. Увеличение колониальными властями налогов, взимавшихся с земледельцев-общинников, ликвидация налоговых привилегий брахманов, изъятие силой или на основе закона о выморочных владениях земель у ряда представителей местной знати, массовое разорение индийских ремесленников вследствие увеличения ввоза фабричных товаров из Великобритании, ограничение прав сипаев, снижение им жалованья и другое вызвали острое недовольство верхних слоёв индийской деревни - раджпутов и брахманов, из которых в основном набирались солдаты бенгальской англо-индийской армии, городоского населения и многих крупных землевладельцев и князей. Поводом к восстанию послужил распространившийся в армии слух о том, что смазка патронов для поступивших на вооружение новых ружей (ружьё Энфилда) делается из свиного сала и коровьего жира. И сипаи-мусульмане, и сипаи-индусы восприняли это как оскорбление их религиозных чувств.
10 мая 1857 года в городе Мирут восстали три сипайских полка. Сипаи перебили значительную часть английских офицеров и двинулись на Дели, где были поддержаны местными сипаями и горожанами. Представитель династии Великих Моголов Бахадур-шах II, лишённый власти и существовавший на пенсию, предоставленную Британской Ост-Индской компанией, согласился возглавить восстание, объявил о восстановлении Могольской империи и призвал население к борьбе за освобождение Индии. Вслед за этим восстали сипайские гарнизоны от Пенджаба до Бихара, поддержанные той частью населения, которая стремилась вернуть конфискованные англичанами земли. Главными центрами восстания, наряду с Дели, стали Канпур и Ауд. В Канпуре во главе сипайских полков встал Нана Сахиб, приёмный сын последнего пешвы. Он объявил себя новым пешвой и признал верховенство могольского императора. В Канпуре британский гарнизон капитулировал и был перебит восставшими, в Ауде - осаждён в городе Лакхнау.
Отсутствие общего руководства и единого плана действий у повстанцев предопределило их поражение. Британские части и оставшиеся верными англичанам сипаи (главным образом из сикхов и гуркхов) двинулись из Пенджаба на Дели и из Калькутты на Аллахабад и Канпур. В Индию были возвращены войска, направленные до этого в Китай, на север переброшены подразделения из Южной Индии, прибыли новые британские части из метрополии. 8 июня 1857 года Дели был осаждён и 19 сентября 1857 года взят англичанами штурмом. 17 июля 1857 года Нана Сахиб и его сторонники были вытеснены из Канпура на север, в ноябре 1857 года деблокирован британский гарнизон в Лакхнау, в марте 1858 года окончательно подавлено восстание в Ауде. Партизанская война в Центральной Индии под руководством Тантиа Топи и княгини Джханси Лакшми Баи продолжалась до апреля 1859 года. Руководители Ииндийского народного восстания погибли в сражениях или были казнены после его подавления.
В современной индийской историографии Индийское народное восстание трактуется как первая война за независимость.
Индийское народное восстание заставило британское правительство внести значительные изменения в свою политику в Индии. Были законодательно ликвидированы как Могольская империя, так и Британская Ост-Индская компания, провозглашена Индийская империя под властью британской короны. Королева Виктория в своём манифесте от 1 ноября 1858 года обязалась предоставить индийцам равные с другими подданными Британской империи права, уважать права собственности и права вассальных князей. Британские власти реформировали индийскую армию, отказались от значительного повышения земельного налога, приняли меры по защите арендаторов, реформировали судопроизводство и правовую систему.