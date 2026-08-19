ИНДИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ

ИНДИЙСКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ - мас­совое народное вы­сту­п­ле­ние в Северной Ин­дии про­тив британского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства, важ­ную роль в ко­то­ром иг­ра­ли си­паи.

Индийское народное восстание бы­ло вы­зва­но ухуд­ше­ни­ем по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния Бри­тан­ской Ин­дии. Уве­ли­че­ние ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми на­ло­гов, взи­мав­ших­ся с зем­ле­дель­цев-об­щин­ни­ков, ли­к­ви­да­ция на­ло­го­вых при­ви­ле­гий брах­ма­нов, изъ­я­тие си­лой или на ос­но­ве за­ко­на о вы­мо­роч­ных вла­де­ни­ях зе­мель у ря­да пред­ста­ви­те­лей ме­ст­ной зна­ти, мас­со­вое ра­зо­ре­ние индийских ре­мес­лен­ни­ков вслед­ст­вие уве­ли­че­ния вво­за фаб­рич­ных то­ва­ров из Ве­ли­ко­бри­та­нии, ог­ра­ни­че­ние прав си­па­ев, сни­же­ние им жа­ло­ва­нья и другое вы­зва­ли ост­рое не­до­воль­ст­во верх­них сло­ёв индийской де­рев­ни - рад­жпу­тов и брах­ма­нов, из ко­то­рых в основном на­би­ра­лись сол­да­ты бенгальской анг­ло-индийской ар­мии, городоского на­се­ле­ния и многих круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и кня­зей. По­во­дом к вос­ста­нию по­слу­жил рас­про­стра­нив­ший­ся в ар­мии слух о том, что смаз­ка па­тро­нов для по­сту­пив­ших на воо­ру­же­ние но­вых ру­жей (ру­жьё Эн­фил­да) де­ла­ет­ся из сви­но­го са­ла и ко­ровь­е­го жи­ра. И си­паи-му­суль­ма­не, и си­паи-ин­ду­сы вос­при­ня­ли это как ос­корб­ле­ние их ре­лигиозных чувств.

10 мая 1857 года в городе Ми­рут вос­ста­ли три си­пай­ских пол­ка. Си­паи пе­ре­би­ли зна­чительную часть английских офи­це­ров и дви­ну­лись на Де­ли, где бы­ли под­дер­жа­ны ме­ст­ны­ми си­пая­ми и го­ро­жа­на­ми. Пред­ста­ви­тель ди­на­стии Ве­ли­ких Мо­го­лов Ба­ха­дур-шах II, ли­шён­ный вла­сти и су­ще­ст­во­вав­ший на пен­сию, пре­дос­тав­лен­ную Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей , со­гла­сил­ся воз­гла­вить вос­ста­ние, объ­я­вил о вос­ста­нов­ле­нии Мо­голь­ской им­пе­рии и при­звал на­се­ле­ние к борь­бе за ос­во­бо­ж­де­ние Ин­дии. Вслед за этим вос­ста­ли си­пай­ские гар­ни­зо­ны от Пенд­жа­ба до Би­ха­ра, под­дер­жан­ные той ча­стью на­се­ле­ния, ко­то­рая стре­ми­лась вер­нуть кон­фи­ско­ван­ные анг­ли­ча­на­ми зем­ли. Главными цен­тра­ми вос­ста­ния, на­ря­ду с Де­ли, ста­ли Кан­пур и Ауд. В Кан­пу­ре во гла­ве си­пай­ских пол­ков встал На­на Са­хиб, при­ём­ный сын по­след­не­го пеш­вы. Он объ­я­вил се­бя но­вым пеш­вой и при­знал вер­хо­вен­ст­во мо­голь­ско­го им­пе­ра­то­ра. В Кан­пу­ре британский гар­ни­зон ка­пи­ту­ли­ро­вал и был пе­ре­бит вос­став­ши­ми, в Ау­де - оса­ж­дён в городе Лакх­нау.

От­сут­ст­вие об­ще­го ру­ко­во­дства и еди­но­го пла­на дей­ст­вий у пов­стан­цев пре­до­пре­де­ли­ло их по­ра­же­ние. Британские час­ти и ос­тав­шие­ся вер­ны­ми анг­ли­ча­нам си­паи (главным образом из сик­хов и гурк­хов) дви­ну­лись из Пенд­жа­ба на Де­ли и из Каль­кут­ты на Ал­ла­ха­бад и Кан­пур. В Ин­дию бы­ли воз­вра­ще­ны вой­ска, на­прав­лен­ные до это­го в Ки­тай, на се­вер пе­ре­бро­ше­ны под­раз­де­ле­ния из Южной Ин­дии, при­бы­ли но­вые британские час­ти из мет­ро­по­лии. 8 июня 1857 года Де­ли был оса­ж­дён и 19 сентября 1857 года взят анг­ли­ча­на­ми штур­мом. 17 июля 1857 года На­на Са­хиб и его сто­рон­ни­ки бы­ли вы­тес­не­ны из Кан­пу­ра на се­вер, в но­ябре 1857 года де­бло­ки­ро­ван британский гар­ни­зон в Лакх­нау, в мар­те 1858 года окон­ча­тель­но по­дав­ле­но вос­ста­ние в Ау­де. Пар­ти­зан­ская вой­на в Центральной Ин­дии под руководством Тан­тиа То­пи и кня­ги­ни Джхан­си Лак­шми Баи про­дол­жа­лась до апреля 1859 года. Ру­ко­во­ди­те­ли Ииндийского народного восстания по­гиб­ли в сра­же­ни­ях или бы­ли каз­не­ны по­сле его по­дав­ле­ния.

В современной индийской ис­то­рио­гра­фии Индийское народное восстание трак­ту­ет­ся как первая вой­на за не­за­ви­си­мость.

Индийское народное восстание за­ста­ви­ло британское пра­ви­тель­ст­во вне­сти зна­чительные из­ме­не­ния в свою по­ли­ти­ку в Ин­дии. Бы­ли за­ко­но­да­тель­но ли­к­ви­ди­ро­ва­ны как Мо­голь­ская им­пе­рия, так и Британская Ост-Инд­ская ком­па­ния, про­воз­гла­ше­на Индийская им­пе­рия под вла­стью британской ко­ро­ны. Ко­ро­ле­ва Вик­то­рия в сво­ём ма­ни­фе­сте от 1 ноября 1858 года обя­за­лась пре­дос­та­вить ин­дий­цам рав­ные с другими под­дан­ны­ми Британской им­пе­рии пра­ва, ува­жать пра­ва соб­ст­вен­но­сти и пра­ва вас­саль­ных кня­зей. Британские вла­сти ре­фор­ми­ро­ва­ли индийскую ар­мию, от­ка­за­лись от зна­чительного по­вы­ше­ния зе­мель­но­го на­ло­га, при­ня­ли ме­ры по за­щи­те арен­да­то­ров, ре­фор­ми­ро­ва­ли су­до­про­из­вод­ст­во и пра­во­вую сис­те­му.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)