ИНДИЙСКИЙ ПОХОД 1801

Индийский поход 1801 — секретный план несостоявшейся экспедиции объединенной русско-французской армии по захвату британской колонии — Индии.

Был предложен российским императором Павлом I первому консулу Французской республики Наполеону Бонапарту (будущий император Франции Наполеон I ) в связи с выходом России из состава 2-й антифранцузской коалиции и резким обострением русско-британских отношений. План И. п. 1801 впервые был обнародован в 1840.

Согласно плану, представлявшему собой «сырую» заготовку, требовавшему всестороннего обсуждения, 70-тысячный экспедиционный корпус (половина французов, половина русских, из них 10 тыс. казаков) под командованием французского генерала А. Массены за 120—130 дней (май — сентябрь 1801) должен был достичь берегов реки Инд. Планировалось, что французские части соберутся на Дунае, русский флот перебросит их в Таганрог, оттуда по Дону они прибудут к Царицыну, затем по Волге — в Астрахань, где к ним присоединятся русские войска. На это отводилось 80 дней. После этого объединенный экспедиционный корпус через Каспийское море должен был добраться до персидского города Астрабад (ныне Горган), затем, продвигаясь через Герат и Кандагар, достигнуть правого берега Инда. На это отводилось 50 дней.

Обострение политической обстановки и угроза нападения британского флота на Балтийском море заставила Павла I, не дожидаясь результатов переговоров с французами, форсировать подготовку сухопутной экспедиции уже в Среднюю Азию — на завоевание Бухарского и Хивинского ханств. В феврале 1801 казаки Войска Донского (41-й полк, две роты артиллерии, всего 22 тыс. человек) под началом войскового атамана В. П. Орлова выступили с Дона в направлении Средней Азии. Эта экспедиция серьезно обеспокоила англичан, не без их помощи 12[24] марта 1801 император Павел I был убит заговорщиками. Казаки, преодолев за три недели 700 верст, достигнув в оренбургских степях реки Иргиз, получили приказ от нового императора Александра I (одно из его первых повелений) возвращаться на Дон.

Несостоявшееся русско-французское нашествие на Индию и среднеазиатский поход казаков обычно характеризуются историками как утопические проекты.

Лит.: Безотосный В. М. Наполеоновские планы Павла Петровича. Несостоявшийся геополитический проект века // Родина. 2008. № 7. С. 45—51.