ИНДИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ
ИНДИ́ЙСКАЯ НАЦИОНА́ЛЬНАЯ А́РМИЯ (ИНА) - индийское воинское формирование, участвовавшее в годы Второй мировой войны на стороне Японии в боевых действиях в Юго-Восточной Азии.
Создана в сентябре 1942 года под патронажем держав «оси» из попавших в плен индийцев, состоявших на службе в англо-индийской армии, а также из представителей индийских диаспор Малайи и Бирмы, оккупированных Японией. Насчитывала около 40 тысяч военнослужащих, состояла из трёх дивизий. Важную роль в формировании ИНА сыграли представитель индийской эмиграции в Японии Р.Б. Бос и бывший капитан англо-индийской армии Мохан Сингх, которые рассматривали Японию в качестве возможного союзника индийцев в борьбе с британским колониализмом.
С октября 1943 года командующим ИНА являлся председателем так называемого Временного правительства Свободной Индии С.Ч. Бос. ИНА приняла участие в весеннем наступлении японской армии 1944 года. 18 марта она вступила в Индию с территории Бирмы. В боях с англо-индийской армией за Кохиму и Импхал её части понесли серьёзные потери, после чего отступили к Рангуну. ИНА капитулировала вместе с японской армией 15 августа 1945. Судебный процесс над группой офицеров ИНА стал причиной политических волнений в Калькутте 22-25 ноября 1945 года, акций протеста в других городах и способствовал усилению антибританских настроений в Индии.