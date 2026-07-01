ИНДИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
ИНДИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (Indian Civil Service) - высший управленческий аппарат Британской Индии.
В конце XVIII - начале XIX веков называлась Договорной гражданской службой (Covenanted Civil Service). От лиц, поступавших на должности в Индийскую гражданскую службу, первоначально не требовалось обладания определённой квалификацией; они подписывали лишь обязательство служить честно и усердно, не брать взяток и тому подобное.
В 1853 году было принято решение о том, что должности в Индийской гражданской службе могут занимать только лица, выдержавшие соответствующий экзамен (теоретически попытаться сдать экзамен мог любой британский подданный, в том числе индиец). Экзамены проводились в Лондоне с 1858 года на английском языке. Чиновниками Индийской гражданской службы вплоть до конца XIX века были только выходцы из верхних слоёв британского общества, получавшие специальную подготовку в колледже Хейлибери.
В годы Первой мировой войны вакансии в Индийскую гражданскую службу, образовавшиеся в результате мобилизации англичан, заняли индийцы. В 1920-1930-х годах процесс «индианизации» Индийской гражданской службы продолжался (в 1922 году экзамен на занятие должностей в ней было разрешено сдавать в самой Индии). К моменту завоевания Индией независимости (1947 год) более половины высших чиновников Индийской гражданской службы были индийцами.
Индйская административная служба и Гражданская служба Пакистана во многом продолжают традиции Индийской гражданской службы. Соблюдаются чёткие правила прохождения службы: она начинается с низших должностей, каждый год жалованье увеличивается, каждые 3 года происходит повышение по службе, в 55 лет чиновник обязан выйти в отставку.
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