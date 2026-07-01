ИНДИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА

ИНДИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА (Indian Civil Service) - выс­ший управ­ленческий ап­па­рат Бри­тан­ской Ин­дии.

В конце XVIII - начале XIX веков на­зы­ва­лась До­го­вор­ной гражданской служ­бой (Covenanted Civil Service). От лиц, по­сту­пав­ших на долж­но­сти в Индийскую гражданскую службу, пер­во­на­чаль­но не тре­бо­ва­лось об­ла­да­ния оп­ре­де­лён­ной ква­ли­фи­ка­ци­ей; они под­пи­сы­ва­ли лишь обя­за­тель­ст­во слу­жить че­ст­но и усерд­но, не брать взя­ток и тому подобное.

В 1853 году бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о том, что долж­но­сти в Индийской гражданской службе мо­гут за­ни­мать толь­ко ли­ца, вы­дер­жав­шие со­от­вет­ст­вую­щий эк­за­мен (тео­ре­ти­че­ски по­пы­тать­ся сдать эк­за­мен мог лю­бой британский под­дан­ный, в том числе ин­ди­ец). Эк­за­ме­ны про­во­ди­лись в Лон­до­не с 1858 года на английском языке. Чи­нов­ни­ка­ми Индийской гражданской службы вплоть до конца XIX века бы­ли толь­ко вы­ход­цы из верх­них сло­ёв британского об­ще­ст­ва, по­лу­чав­шие спе­ци­аль­ную под­го­тов­ку в кол­лед­же Хей­ли­бе­ри.

В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны ва­кан­сии в Индийскую гражданскую службу, об­ра­зо­вав­шие­ся в ре­зуль­та­те мо­би­ли­за­ции анг­ли­чан, за­ня­ли ин­дий­цы . В 1920-1930-х годах про­цесс «ин­диа­ни­за­ции» Индийской гражданской службы про­дол­жал­ся (в 1922 году эк­за­мен на за­ня­тие долж­но­стей в ней бы­ло раз­ре­ше­но сда­вать в са­мой Ин­дии). К мо­мен­ту за­вое­ва­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти (1947 год) бо­лее по­ло­ви­ны выс­ших чи­нов­ни­ков Индийской гражданской службы бы­ли ин­дий­ца­ми.

Индйская административная служ­ба и Гражданская служ­ба Па­ки­ста­на во мно­гом про­дол­жа­ют тра­ди­ции Индийской гражданской службы. Со­блю­да­ют­ся чёт­кие пра­ви­ла про­хо­ж­де­ния служ­бы: она на­чи­на­ет­ся с низ­ших долж­но­стей, ка­ж­дый год жа­ло­ва­нье уве­ли­чи­ва­ет­ся, ка­ж­дые 3 го­да про­ис­хо­дит по­вы­ше­ние по служ­бе, в 55 лет чи­нов­ник обя­зан вый­ти в от­став­ку.

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