ИНДИЙЦЫ

ИНДИЙЦЫ (бха­ра­тия) - эт­но­по­ли­ти­че­ская общ­ность, на­се­ле­ние Ин­дии.

Индийцы рас­смат­ри­ва­ют­ся в Кон­сти­ту­ции стра­ны как еди­ная (уни­тар­ная) на­ция, а эт­но­куль­тур­ная мно­же­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва трак­ту­ет­ся как «един­ст­во в мно­го­об­ра­зии». В русском языке до XIX века тер­мин су­ще­ст­во­вал в фор­мах «ин­деи», «ин­дей­цы». Сло­во «ин­ду­сы» обо­зна­ча­ет по­сле­до­ва­те­лей ин­ду­из­ма и не яв­ля­ет­ся си­но­ни­мом индийцев. Чис­лен­ность в Ин­дии 1,13 миллиард человек (2007 год, оцен­ка), Ве­ли­ко­бри­та­нии 1 миллион человек (2,2 миллиона человек вме­сте с другими вы­ход­ца­ми из Южной Азии - оцен­ка по пе­ре­пи­си 2001 года), Ка­на­де 1 миллион человек (оцен­ка по пе­ре­пи­си 2005 года), США 1,25 миллиона человек (оцен­ка по пе­ре­пи­си 2001 года), Южной Аф­ри­ке 1 миллион человек (2007 год, оцен­ка), на Мав­ри­кии 700 тысяч человек, Фид­жи 400 тысяч человек и другие.

Сре­ди индийцев вы­де­ля­ют­ся 2 груп­пы на­ро­дов, имею­щих осо­бый ста­тус, за­креп­лён­ный в Кон­сти­ту­ции Ин­дии: 1) круп­ные кон­со­ли­ди­ро­ван­ные на­ро­ды, имею­щие пра­во на са­мо­оп­ре­де­ле­ние в ви­де «лин­гвис­ти­че­ских» администраций шта­тов; язы­ки их вхо­дят в чис­ло на­цио­наль­ных: ма­рат­хи, бен­галь­цы, гуд­жа­рат­цы, те­лу­гу, кан­на­ра, ма­лая­ли, та­ми­лы, пен­джаб­цы, ория, рад­жаст­хан­цы, ас­сам­цы, каш­мир­цы, ма­ни­пу­ри; 2) 636 «за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных пле­мён» ади­ва­си, в от­но­ше­нии ко­то­рых про­во­дит­ся по­ли­ти­ка государствнной под­держ­ки. Вслед­ст­вие при­вле­ка­тель­но­сти пле­мен­ного ста­ту­са на не­го ста­ли пре­тен­до­вать различные эт­нические груп­пы. Осо­бое по­ло­же­ние сре­ди индийцев за­ни­ма­ют хин­ду­стан­цы - на­се­ле­ние ме­ж­ду­ре­чья Ган­га и Джам­ны и со­сед­них об­лас­тей, го­во­ря­щее на род­ст­вен­ных ин­доа­рий­ских диа­лек­тах (на ос­но­ве диа­лек­та кха­ри бо­ли раз­ви­лись язы­ки хин­ди и ур­ду). Близ­кие им по язы­ку жи­те­ли Би­ха­ра (шта­ты Би­хар и Джарк­ханд) не­ред­ко вы­де­ля­ют­ся в общ­ность би­хар­цев. Жи­те­ли шта­та Гоа и час­ти при­бреж­ных ок­ру­гов Ма­ха­раш­тры и Кар­на­та­ки об­ра­зу­ют общ­ность кон­ка­ни (в Ма­ха­раш­тре их вклю­ча­ют в со­став ма­рат­хов).

Суб­страт­ный ра­со­вый тип сре­ди индийцев пред­став­лен об­ра­зую­щей мо­за­ич­ные вкра­п­ле­ния вед­до­ид­ной ра­сой и юж­но­ин­дий­ской ра­сой, пре­об­ла­даю­щей в Южной и Центральной Ин­дии. На се­ве­ре, за­па­де и вос­то­ке пре­об­ла­да­ет ин­до-аф­ган­ский тип ин­до-сре­ди­зем­но­мор­ской ра­сы. На се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке рас­се­ле­ны груп­пы пред­ста­ви­те­лей юж­но­ази­ат­ской ра­сы. Пря­мой кор­ре­ля­ции ме­ж­ду ра­со­вым ти­пом и кас­той или эт­нической при­над­леж­но­стью не на­блю­да­ет­ся.

По язы­ко­вой при­над­леж­но­сти индийцы от­но­сят­ся к ин­доа­рий­ским на­ро­дам (в основном в северной час­ти суб­кон­ти­нен­та: хин­ду­стан­цы, ма­рат­хи, гуд­жа­рат­цы, пенд­жаб­цы, ория, би­хар­цы, рад­жаст­хан­цы, ас­сам­цы, кон­ка­ни и другие), дра­ви­дам (в основном на юге: та­ми­лы, те­лу­гу, кан­на­ра, ма­лая­ли, то­да, гон­ды, кхон­ды, орао­ны и другие), но­си­те­лям ав­ст­роа­зи­ат­ских язы­ков (на­ро­ды мун­да, главным образом пред­ста­ви­те­ли ади­ва­си на вос­то­ке Центральной Ин­дии - сан­та­лы, мун­да, хо, бир­хо­ры и др., а так­же жи­те­ли Ни­ко­бар­ских островов и кха­си Ас­са­ма, го­во­ря­щие на мон-кхмер­ских язы­ках) и ти­бе­то-бир­ман­ским на­ро­дам (в основном на се­ве­ро-вос­то­ке: ма­ни­пу­ри, ми­зо, на­га, бо­до, га­ро, три­пу­ри, бхо­тия, ти­бет­цы, даф­ла, апа­та­ни и другие); каш­мир­цы го­во­рят на од­ном из дард­ских язы­ков. По тер­ми­но­ло­гии род­ст­ва и другой ба­зо­вой лек­си­ке современных ин­дий­ских язы­ков мож­но пред­по­ло­жить, что многие эт­нические груп­пы, пре­ж­де все­го ин­доа­рий­ские, в про­шлом го­во­ри­ли на других язы­ках. Боль­шое раз­ви­тие по­лу­чи­ло дву­язы­чие (хин­ди и рад­жаст­ха­ни, те­лу­гу и ур­ду и так далее; вто­рым язы­ком об­ра­зо­ван­ных клас­сов час­то слу­жит анг­лий­ский).

Сре­ди индийцев свыше 80% со­став­ля­ют ин­дуи­сты , свыше 13% – му­суль­ма­не -сун­ни­ты, 2,3% – хри­стиа­не , 1,9% – сик­хи, 0,8% – буд­ди­сты [пред­ста­ви­те­ли различных школ ти­бет­ско­го буд­диз­ма, в том числе са­мой круп­ной шко­лы ге­луг­па, ком­пакт­но про­жи­ва­ют в Ла­дак­хе (штат Джам­му и Каш­мир) и Сик­ки­ме; часть ти­бет­цев - бе­жен­цев из Ки­тая рас­се­ле­на в шта­те Хи­ма­чал-Пра­деш и на юге (штат Кар­на­та­ка); не­о­буд­ди­сты ком­пакт­но про­жи­ва­ют в го­ро­дах и по­сёл­ках Ма­ха­раш­тры (кас­та ма­хар), в го­ро­дах Мат­ху­ра и Аг­ра в шта­те Ут­тар-Пра­деш (кас­та джа­та­ва)], 0,4% - джай­ны, ос­таль­ные - при­вер­жен­цы пле­мен­ных ре­ли­гий, зо­роа­ст­риз­ма (пар­сы), а так­же иу­деи (бе­не-из­ра­эль и другие). По­сле­до­ва­те­ли хри­сти­ан­ст­ва и буд­диз­ма в основном пред­ста­ви­те­ли «за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных каст» (бывшие «не­при­ка­сае­мые») и «пле­мён».

Для индийцев ха­рак­тер­на лин­гвис­тическая и эт­ническая не­пре­рыв­ность (с раз­мы­ты­ми эт­ническими и язы­ко­вы­ми раз­ли­чия­ми у со­сед­них и вы­ра­жен­ной диф­фе­рен­циа­ци­ей у тер­ри­то­ри­аль­но от­да­лён­ных групп), при ко­то­рой про­яв­ля­ют­ся чрез­вы­чай­ная дроб­ность и не­од­но­знач­ность иден­ти­фи­ка­ций. На сло­же­ние эт­но­со­ци­аль­ной си­туа­ции в Ин­дии по­влия­ла кас­то­вая ор­га­ни­за­ция (смотри в статье Кас­та ); её ос­но­ву со­став­ля­ют род­ст­вен­ные кол­лек­ти­вы, от­но­ше­ния ме­ж­ду ко­то­ры­ми (пре­ж­де все­го брач­ные кон­так­ты) стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­ны ре­лигиозные ус­та­нов­ле­ния­ми ин­ду­из­ма. Об­щи­ны му­суль­ман, сик­хов, джай­нов, хри­сти­ан, иу­де­ев, пар­сов, да­же прин­ци­пи­аль­но ан­ти­кас­то­вых не­обуд­ди­стов так­же при­об­ре­та­ют ха­рак­тер­ные осо­бен­но­сти кас­то­вой замк­ну­то­сти и стра­ти­фи­ка­ции и до­бав­ля­ют­ся как пе­ри­фе­ри­че­ские ком­по­нен­ты к кас­то­вой ор­га­ни­за­ции. Ан­тро­по­ло­гическая служ­ба Ин­дии ре­ги­ст­ри­ру­ет от 2795 до 4635 «об­щин» ло­каль­но­го, меж­ре­гио­наль­но­го и об­ще­ин­дий­ско­го уров­ней - кас­то­вых групп в со­ста­ве круп­ных и ма­лых на­ро­дов, «пле­мён», лин­гвис­тических, тер­ри­то­ри­аль­ных, ре­лигиозных, сек­тант­ских и тому подобных групп.

Ос­но­вы ин­дий­ской ци­ви­ли­за­ции.

Ха­рапп­ская ци­ви­ли­за­ция (инд­ская ци­ви­ли­за­ция) не име­ла пря­мо­го на­след­ни­ка в Южной Азии, но её эле­мен­ты ока­за­ли влия­ние на большую часть Ин­до­ста­на. Ха­рак­тер­ное для ха­рапп­ской эпо­хи со­су­ще­ст­во­ва­ние в рам­ках еди­но­го куль­тур­но­го про­стран­ст­ва различных по уров­ню раз­ви­тия куль­тур со­ста­ви­ло в даль­ней­шем от­ли­чительную чер­ту индийской ци­ви­ли­за­ции. В ха­рапп­ском искусстве про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние куль­тов, по­лу­чив­ших раз­ви­тие в бо­лее позд­них ре­лигиозных сис­те­мах (об­раз Ми­ро­во­го дре­ва, куль­ты бо­ги­ни-ма­те­ри, бы­ка, буй­во­ла, ти­гра и так далее).

О древ­ней­шем на­се­ле­нии Южной Азии сви­де­тель­ст­ву­ют ар­хаи­че­ские изо­ля­ты (бу­ри­ши). Су­дя по лек­сическим за­им­ст­во­ва­ни­ям в сан­ск­ри­те, ко вре­ме­ни по­яв­ле­ния ари­ев (2-е тыс. до нашей эры) Ин­до­стан был за­се­лён в основном про­то­дра­ви­да­ми и про­то­мун­да (пред­го­рья Ги­ма­ла­ев, до­ли­на Ган­га и Джам­ны, Центральная Ин­дия вплоть до Кат­хия­ва­ра); на се­ве­ро-вос­то­ке около 3-го тысячелетия до нашей эры рас­се­ли­лись ти­бе­то-бир­ман­цы. Ин­доа­рии про­ни­ка­ли на эту тер­ри­то­рию по­сте­пен­но, ве­ро­ят­но, в те­че­ние не­сколь­ких ве­ков. Уже в этот пе­ри­од в ре­лигиозном соз­на­нии ин­доа­ри­ев, от­ра­жён­ном в Риг­ве­де, ве­ду­щую роль иг­ра­ло пред­став­ле­ние о все­лен­ском за­ко­не, ре­гу­ли­рую­щем дви­же­ние пла­нет, по­ступ­ки бо­гов и жизнь лю­дей (ри­та), со­хра­нив­шее­ся в даль­ней­шем во всех индийских ре­ли­ги­ях. Об­ра­зы бо­гов ве­дий­ско­го пан­те­о­на (Ин­д­ры, Ва­ру­ны, Су­рьи, Аг­ни, Аш­ви­нов и других) со­хра­ни­лись в индийской ре­ли­гии и эпо­се. В эпо­ху арий­ских ми­гра­ций оформ­ля­ет­ся де­ле­ние на 4 со­сло­вия - вар­ны, на ос­но­ве ко­то­ро­го фор­ми­ро­ва­лась кас­то­вая ор­га­ни­за­ция индийского об­ще­ства. Современная эт­но­со­ци­аль­ная си­туа­ция в Ин­дии скла­ды­ва­лась в хо­де сан­ск­ри­ти­за­ции (буквально - об­ра­бот­ка, окуль­ту­ри­ва­ние) - экс­пан­сии ин­ду­из­ма и ду­хов­ной вла­сти брах­ма­нов, рас­про­стра­няв­ших свой иде­ал об­щественного уст­рой­ст­ва и «куль­тур­но­го» об­раза жиз­ни ин­доа­ри­ев на ино­племен­ное на­се­ле­ние. Бо­лее позд­ние за­вое­ва­те­ли и пе­ре­се­лен­цы - пер­сы и гре­ки, ша­ки (са­ки), эф­та­ли­ты, ша­ны и многие другие - ока­за­лись вклю­чён­ны­ми в индуизм в ви­де каст эт­нического про­ис­хо­ж­де­ния или эт­но­ка­сто­вых общ­но­стей. Про­цесс сан­ск­ри­ти­за­ции «пле­мён» про­дол­жа­ет­ся и ны­не, и они вхо­дят в со­об­ще­ст­во ин­дуи­стов на правах низ­ших, «за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных», каст. Ин­ду­изм, вы­рос­ший на поч­ве ве­дий­ской ре­ли­гии, во­брав­ший эле­мен­ты ав­то­хтон­ных ве­ро­ва­ний и куль­то­вой прак­ти­ки, тан­триз­ма, тра­ди­ции Пу­ран и эпо­са, стал ми­ро­воз­зрен­че­ской ос­но­вой индийской куль­тур­ной общ­но­сти, окон­ча­тель­но сло­жив­шей­ся к X веку. Куль­тур­но­му един­ст­ву индийцев спо­соб­ст­во­ва­ло так­же их по­ли­тическое объ­е­ди­не­ние в со­ста­ве об­ще­ин­дий­ских им­пе­рий 1-го тысячелетия до нашей эры - 1-го тысячелетия нашей эры (Ма­у­рья, Гуп­ты, Гурд­жа­ра-Пра­ти­ха­ры и другие). В даль­ней­шем ни во­вле­че­ние Ин­дии в сфе­ру влия­ния ис­ла­ма (на­чи­ная с втор­же­ния ара­бов в Синд в VII веке и осо­бен­но в XIII-XIX веках - эпо­ху Де­лий­ско­го сул­та­на­та и Ве­ли­ких Мо­го­лов), ни её по­сле­дую­щая ин­те­гра­ция в ев­ропейскую ко­ло­ни­аль­ную сис­те­му не унич­то­жи­ли са­мо­быт­но­сти индийской куль­ту­ры.

Эт­но­гра­фи­че­ский очерк.

В куль­тур­но-эт­но­гра­фическом от­но­ше­нии Ин­дия раз­де­ля­ет­ся на ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фические про­вин­ции: Центральная Ин­дия (шта­ты Ут­тар-Пра­деш, Мад­хья-Пра­деш, Ма­ха­раш­тра, Чхат­тис­гарх, Ут­та­ран­чал), Южная Ин­дия (шта­ты Ан­дх­ра-Пра­деш, Кар­на­та­ка, Та­мил­над, Ке­ра­ла), Восточная Ин­дия (шта­ты Западная Бен­га­лия, Би­хар, Джарк­ханд, Орис­са), Северо-Восточная Ин­дия (шта­ты Ару­на­чал-Пра­деш, Ас­сам, На­га­ленд, Ма­ни­пур, Ми­зо­рам, Три­пу­ра, Мег­ха­лая, Сик­ким), Западная и Северо-Западная Ин­дия (шта­ты Джам­му и Каш­мир, Хи­ма­чал-Пра­деш, Пенд­жаб, Харь­я­на, Рад­жаст­хан, Гуд­жа­рат).

Основное за­ня­тие - па­шен­ное зем­ле­де­лие, за­ви­ся­щее от мус­со­нов и ис­кусственного оро­ше­ния, тех­но­ло­гии ко­то­ро­го вос­хо­дят к ха­рапп­ской эпо­хе. На юге и вос­то­ке вы­ра­щи­ва­ют рис (за­лив­ной и су­хо­доль­ный), на се­ве­ро-за­па­де и се­ве­ре - рис и пше­ни­цу, по­все­ме­ст­но - про­со (бад­жра), сор­го (джо­вар), ку­ку­ру­зу, яч­мень, гор­чи­цу; бо­бо­вые: нут, фа­соль, го­рох, ара­хис; рас­про­стра­не­но ого­род­ни­че­ст­во (ово­щи, бах­че­вые), пло­до­вод­ст­во (ман­го, гуа­ва, сло­но­вое яб­ло­ко, в Каш­ми­ре - яб­ло­ни и ви­но­град), вы­ра­щи­ва­ние пальм (ко­ко­со­вая, паль­ми­ро­вая), пря­но­стей (пе­рец, ко­ри­ца, кар­да­мон, кур­ку­ма, им­бирь и многие другие), тех­нические куль­тур (хло­пок, джут, ин­ди­го, та­бак). Не­ко­то­рые «пле­ме­на» за­ни­ма­ют­ся по­лу­ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом (гуд­жа­ры, бхо­тия и другие), охо­той (гон­ды, бхи­лы, на­га) и со­би­ра­тель­ст­вом (мёд, пря­но­сти, ле­кар­ст­вен­ные тра­вы, цве­ты ма­хуа и другие). По­все­ме­ст­но раз­во­дят круп­ный ро­га­тый скот (бы­ки, зе­бу, буй­во­лы - как ра­бо­чий и мо­лоч­ный скот), в пред­горь­ях - овец и пу­хо­вых коз, на за­па­де - ло­ша­дей, на се­ве­ро-вос­то­ке - сви­ней. В боль­шин­ст­ве ре­гио­нов па­ст­би­ща дос­туп­ны не круг­лый год и необ­хо­ди­мо стой­ло­вое со­дер­жа­ние жи­вот­ных. На­воз ис­поль­зу­ет­ся как один из основных ви­дов то­п­ли­ва. Раз­ви­то реч­ное и мор­ское ры­бо­лов­ст­во, со­хра­ня­ет­ся ны­ря­ние за жем­чу­гом и ра­ко­ви­на­ми.

Боль­шин­ст­во индийцев жи­вут в де­рев­нях. Де­рев­ни на­счи­ты­ва­ют от 500 человек и обыч­но вклю­ча­ют пред­ста­ви­те­лей раз­ных каст, жи­ву­щих в кас­то­вых квар­та­лах («не­при­ка­сае­мые» жи­вут за пре­де­ла­ми де­рев­ни); од­но­кас­то­вые де­рев­ни - боль­шая ред­кость. Жи­те­ли де­рев­ни со­став­ля­ют кас­то­вую об­щи­ну, ос­но­ван­ную на на­ча­лах стро­го­го раз­де­ле­ния профессональных обя­зан­но­стей и об­ме­на ус­лу­га­ми ме­ж­ду семь­я­ми раз­ных каст. До эпо­хи мо­дер­ни­за­ции об­щин­ное са­мо­управ­ле­ние (пан­ча­ят радж) осу­ще­ст­в­ля­лось че­рез меж­кас­то­вые со­ве­ты. Тра­диционная об­щин­ная мо­дель со­ци­аль­но­го взаи­мо­дей­ст­вия вос­про­из­во­дит­ся по­ны­не, да­же в горных ус­ло­ви­ях. Тра­диционное жи­ли­ще и усадь­ба рас­счи­та­ны на трёх­по­ко­лен­ную се­мью; дом, ам­ба­ры, хлев и другие хо­зяйственные по­строй­ки об­ра­зу­ют за­кры­тый двор, где жен­щи­ны про­во­дят большую часть дня. Тип и вид жи­ли­ща за­ви­сят от ланд­шафт­но-кли­ма­тических ус­ло­вий и дос­туп­но­го стро­ительного ма­те­риа­ла. На се­ве­ре рас­про­стра­не­ны пря­мо­уголь­ные са­ман­ные построй­ки с пло­ски­ми кры­ша­ми (на ко­то­рых спят в жар­кую по­го­ду) и ве­ран­да­ми; в по­лу­пус­тын­ных рай­онах Гуд­жа­ра­та и Рад­жаст­ха­на они по­бе­ле­ны и рас­пи­са­ны по шту­ка­тур­ке (ор­на­мен­ты, жан­ро­вые сце­ны); в пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев и в ле­сах Кар­на­та­ки рас­про­стра­не­ны кар­кас­ные или сруб­ные, ук­ра­шен­ные резь­бой, двух­этаж­ные на вы­со­ких сва­ях или с ниж­ним ка­мен­ным эта­жом по­строй­ки; в Орис­се - круг­лые пле­тё­ные хи­жи­ны с кры­ша­ми из паль­мо­вых ли­сть­ев.

Быт индийцев в мель­чай­ших де­та­лях рег­ла­мен­ти­ро­ван ре­лигиозными пред­пи­са­ния­ми, сре­ди ко­то­рых глав­ное ме­сто при­над­ле­жит уче­нию о ри­ту­аль­ной чис­то­те. Омо­ве­ния иг­ра­ют важ­ней­шую роль в жиз­ни индийцев. В ин­ду­из­ме соз­да­но уче­ние о пи­та­нии, энер­ге­тических свой­ст­вах раз­ной пи­щи и её воз­дей­ст­вии на че­ло­ве­че­ский ор­га­низм. Раз­ли­ча­ет­ся пи­ща со­гре­ваю­щая и ох­ла­ж­даю­щая, на­ру­ше­ние энер­ге­тического ба­лан­са при­во­дит к бо­лез­ням. Су­ще­ст­ву­ют пра­ви­ла пи­та­ния для раз­ных со­ци­аль­ных групп - про­фес­сио­наль­ных, воз­раст­ных, для муж­чин и жен­щин; они за­ви­сят от дней лун­но­го ме­ся­ца и вре­мён го­да. Пи­ща го­то­вит­ся на от­кры­том оча­ге. Кух­ня - са­мое свя­щен­ное ме­сто в до­ме, ку­да не до­пус­ка­ют по­сто­рон­них.

Ос­но­ву пи­та­ния со­став­ля­ют рис, хлеб­ные ле­пёш­ки, сли­воч­ное то­п­лё­ное и раз­ные ви­ды рас­тительного мас­ла, ту­шё­ные ово­щи; бе­лок по­лу­ча­ют из мо­ло­ка и бо­бов, так кака ин­дуи­сты в боль­шин­ст­ве сво­ём не упот­реб­ля­ют в пи­щу мя­са, ры­бы и яиц. Ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся пря­но­сти (в том числе кар­ри на ос­но­ве кур­ку­мы) и со­усы из ма­ри­но­ван­ных и све­жих фрук­тов. Пря­но­сти счи­та­ют­ся по­лез­ны­ми, так как пре­пят­ст­ву­ют рас­про­стра­не­нию мик­ро­бов в жар­ком кли­ма­те. Сла­сти слу­жат ри­ту­аль­ной едой, под­но­ше­ни­ем бо­гам, их го­то­вят по слу­чаю празд­ни­ков и для про­ве­де­ния об­ря­дов. Же­ва­ние бе­те­ля (пан) при­зна­ёт­ся по­лез­ным для зу­бов и пи­ще­ва­ре­ния.

Пра­ви­ла ин­ду­из­ма пред­пи­сы­ва­ют цель­но­тка­ную не­сши­тую оде­ж­ду из двух кус­ков ма­те­рии с тка­ной кай­мой (дхо­ти и на­плеч­ное по­кры­ва­ло у муж­чин и са­ри и на­груд­ная по­вяз­ка у жен­щин); тка­чи из­го­тав­ли­ва­ют так­же лун­ги, ша­ли, поя­са, длин­но­мер­ные тка­ни нор­ми­ро­ван­ной ши­ри­ны для тюр­ба­нов. Оде­ж­да долж­на быть све­жей, иде­аль­но вы­сти­ран­ной и вы­гла­жен­ной, её ме­ня­ют по не­сколь­ко раз в день. Вид, цвет и де­кор оде­ж­ды сви­де­тель­ст­ву­ет о со­ци­аль­ном и ри­ту­аль­ном ста­ту­се че­ло­ве­ка. Мак­си­маль­ная ри­ту­аль­ная чис­то­та для оде­ж­ды - из шёл­ка бе­ло­го или ино­го на­ту­раль­но­го цве­та с от­дел­кой зо­ло­том, толь­ко что сня­тая со стан­ка. Сши­тая оде­ж­да (шта­ны, ру­баш­ки, курт­ки, муж­ские ша­поч­ки-«пи­лот­ки» то­пи) поя­ви­лась с при­хо­дом му­суль­ман - вы­ход­цев из Ира­на и Средней Азии. Сши­тые юб­ки, коф­ты, го­лов­ные по­кры­ва­ла вос­хо­дят к ме­ст­ной пле­менной тра­ди­ции. В про­ти­во­по­лож­ность клас­сической индийской тра­ди­ции, на се­ве­ро-вос­то­ке оде­ж­ду ткут не про­фес­сио­на­лы, а ка­ж­дая хо­зяй­ка в се­мье; но­сят ша­поч­ки, блуз­ки, жа­ке­ты, тё­п­лые на­кид­ки (жен­щи­ны - с ко­рот­ки­ми юб­ка­ми и фар­ту­ка­ми, муж­чи­ны - со шта­на­ми). За­муж­ние жен­щи­ны но­сят коль­ца, брас­ле­ты на за­пя­сть­ях, пред­плечь­ях, ло­дыж­ках (с ко­ло­коль­чи­ка­ми), оже­ре­лья (в том числе жен­ский сим­вол за­му­же­ст­ва - та­ли), но­со­вые ук­ра­ше­ния, поя­са. При из­го­тов­ле­нии ук­ра­ше­ний ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся зо­ло­тая и се­реб­ря­ная ка­ни­тель и проч­ные тек­стиль­ные ни­ти. Во вре­мя ри­туа­лов или в ка­че­ст­ве обе­ре­га на лоб на­но­сят пят­ныш­ки ки­но­вари (ти­ки). За­муж­ние жен­щи­ны рас­чё­сы­ва­ют во­ло­сы на пря­мой про­бор, ко­то­рый кра­сят ки­но­ва­рью. У мно­гих каст и «пле­мён» рас­про­стра­не­на та­туи­ров­ка или на­не­се­ние узо­ров пас­той из хны.

Ре­мёс­ла­ми за­ни­ма­ют­ся пред­ста­ви­те­ли различных каст - тка­чи, кра­силь­щи­ки, куз­не­цы, гон­ча­ры, плот­ни­ки, рез­чи­ки по кам­ню и тому подобные. Луч­шие шёл­ко­вые тка­ни про­из­во­дят в свя­щен­ных го­ро­дах Ва­рана­си и Кан­чи­пу­рам. Рас­про­стра­не­ны шёл­ко­вые тка­ни, ок­ра­шен­ные в тех­ни­ке икат или с тка­ным узо­ром с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­тал­ли­зи­ро­ван­ных ни­тей (пар­ча). Эф­фект «груд­ки пав­ли­на» по­лу­ча­ет­ся при ис­поль­зо­ва­нии раз­но­цвет­ных ни­тей ут­ка и ос­но­вы. Хлоп­ко­вые тка­ни ук­ра­ша­ют­ся на­бой­кой (осо­бен­но в Рад­жаст­ха­не), узел­ко­вой тех­ни­кой, рос­пи­сью по тра­фа­ре­ту, в тех­ни­ке ка­лам­ка­ри и ба­ти­ка. Из­го­тов­ля­ют­ся хра­мо­вые кар­ти­ны на тка­ни с вы­ткан­ны­ми или на­пе­ча­тан­ны­ми мо­лит­ва­ми. В вы­шив­ке ис­поль­зу­ют­ся ме­тал­лические ни­ти, ку­соч­ки зер­кал, слю­ды, би­се­ра, ме­тал­лические бляш­ки, кры­лыш­ки жу­ков. Цвет тка­ни име­ет сим­во­лическое зна­че­ние: бе­лый цвет - ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся как ри­ту­аль­но чис­тый, в том числе во вре­мя трау­ра; шаф­ра­но­во-жёл­тый - сим­вол ре­лигиозного слу­же­ния и от­ре­че­ния от мир­ской суе­ты; си­няя крас­ка ин­ди­го не при­ме­ня­ет­ся для оде­ж­ды вы­со­ких каст и так далее.

В пле­те­нии ри­ту­аль­но чис­ты­ми счи­та­ют­ся во­лок­на тро­ст­ни­ков и зла­ков. Ут­варь, ме­бель и ци­нов­ки пле­тут­ся так­же из паль­мо­вых ли­сть­ев, ко­ко­со­во­го во­лок­на, ли­ан. Джу­то­вые во­лок­на счи­та­ют­ся при­год­ны­ми толь­ко для тех­нических це­лей - для ка­на­тов, то­вар­ных ку­лей и ро­гож.

Ин­дуи­сты име­ют пре­ду­бе­ж­де­ние про­тив гон­чар­ной, «сде­лан­ной из зем­ли», по­су­ды, опа­са­ясь ри­ту­аль­но­го ос­к­вер­не­ния пи­щи. По той же при­чи­не в Ин­дии не по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ния ни фар­фор, ни стек­ло. При не­об­хо­ди­мо­сти ри­ту­аль­но­го очи­ще­ния до­ма гли­ня­ная по­су­да раз­би­ва­ет­ся и вы­бра­сы­ва­ет­ся.

Резь­ба по де­ре­ву (ти­ко­вое де­ре­во, ги­ма­лай­ский кедр де­о­дар, крас­ное, па­ли­сан­д­ро­вое, эбе­но­вое де­ре­во, орех, ака­ция, дре­ве­си­на пло­до­вых де­ревь­ев, ли­ан и пальм, тро­ст­ник шо­ла­питх; осо­бен­но це­нит­ся сан­дал, имею­щий ха­рак­тер­ный аро­мат и очень плот­ную тек­сту­ру, что по­зво­ля­ет вы­пол­нять тон­чай­шую резь­бу, по ху­дожественным дос­то­ин­ст­вам срав­ни­мую с резь­бой по сло­но­вой кос­ти; сан­дал ис­поль­зу­ет­ся для из­го­тов­ле­ния пред­ме­тов куль­та и оформ­ле­ния ин­терь­е­ров хра­мов) и кам­ню от­но­сит­ся к раз­ря­ду стро­ительного искусства и с древ­но­сти име­ет свою фи­ло­со­фию и скру­пу­лёз­ные тех­но­ло­гические пра­ви­ла. Рез­ной ор­на­мент иг­ра­ет роль обе­ре­га, по­это­му на из­де­ли­ях и ар­хитектурных со­ору­же­ни­ях нель­зя ос­тав­лять да­же са­мо­го ма­ло­го уча­ст­ка глад­кой по­верх­но­сти. Рез­ное де­ре­во по­ли­ру­ет­ся с по­мо­щью рас­тительных ма­сел и на­ти­ра­ет­ся аро­ма­тическими со­ста­ва­ми.

Уст­ное твор­че­ст­во.

Раз­но­об­ра­зие уст­ных тра­ди­ций индийцев от­ра­жа­ет их эт­ническую, со­ци­аль­ную (кас­то­вую), ре­лигиозную, язы­ко­вую мно­го­со­став­ность. Ос­но­ву индийской клас­сической му­зы­ки со­став­ля­ют 2 тра­ди­ции, при­над­ле­жа­щие раз­ным эт­ноя­зы­ко­вым и ре­лигиозным общ­но­стям индийцев: се­вер­ная - хин­ду­ста­ни и юж­ная - кар­на­та­ка (смотри раз­де­лы о му­зы­ке в стать­ях Ин­дия, Ин­ду­изм). Свой свод куль­то­вых и па­ра­ли­тур­ги­че­ских зву­ко­вых форм име­ет ка­ж­дая кон­фес­сио­наль­ная груп­па индийцев (например, зна­чительным свое­об­ра­зи­ем от­ли­ча­ет­ся жанр кау­а­ли у северо-индийских му­суль­ман). Спе­ци­фич­ны так­же бы­то­вые музыкальные, музыкально-тан­це­валь­ные и музыкально-те­ат­раль­ные жан­ры и фор­мы у раз­ных индийских на­ро­дов.

Мно­го­численные ви­ды, фор­мы, сти­ли, жан­ры му­зы­ки и тан­ца, свя­зан­ные с мно­го­ве­ко­вой куль­ту­рой Ин­дии, зна­чи­тель­но от­ли­ча­ют­ся от но­вых, вес­тер­ни­зи­ро­ван­ных на­прав­ле­ний городской бы­то­вой му­зы­ки (ки­но­му­зы­ка; по­пу­ляр­ная му­зы­ка, адап­ти­ро­вав­шая фольк­лор­ные жан­ры - пенд­жаб­ский бхан­гра, гуд­жа­рат­ский дан­дия и другие). В музыкальной куль­ту­ре се­ве­ро-за­па­да Ин­дии вы­де­ля­ет­ся во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ное, ин­ст­ру­мен­таль­ное и тан­це­валь­но-те­ат­раль­ное искусство шта­та Рад­жаст­хан, пред­став­лен­ное по­том­ст­вен­ны­ми мас­те­ра­ми (в том числе груп­пы лан­га и ман­гань­яр). По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ют­ся жен­ские тан­цы гху­мар и те­ра­та­ли. Пе­ние и тан­цы со­про­во­ж­да­ют ин­ст­ру­мен­ты: струн­ные смыч­ко­вые - са­ран­ги, су­рин­да, ка­май­ча, ра­ва­на­хат­та (со смыч­ком осо­бой изо­гну­той фор­мы и бу­бен­ца­ми на древ­ке); парные флей­ты - ал­го­за, са­тара, пун­ги (или мур­ла - ин­ст­ру­мент за­кли­на­те­лей змей); флей­та нар, вар­ган мор­чанг, кас­тань­е­ты кар­тал. На ин­ст­ру­мен­та­рий шта­тов Пенд­жаб и Гуд­жа­рат ока­за­ли влия­ние тра­ди­ции со­сед­не­го ара­бо-иранского ре­гио­на (двух­сто­рон­ний ба­ра­бан дхол, или дхо­лак, ли­тав­ры на­га­ра, го­бой ше­наи).

Тан­це­валь­ные пред­став­ле­ния се­ве­ра Ин­дии свя­за­ны с тра­диционными празд­не­ст­ва­ми Хо­ли, Ди­ва­ли и других. Му­зы­ка индийцев северных шта­тов име­ет об­щие чер­ты с тра­ди­ция­ми на­ро­дов Не­па­ла и Ти­бе­та, опи­раю­щи­ми­ся на куль­то­вые фор­мы буд­диз­ма. Древ­ней­шие музыкальные и тан­це­валь­ные тра­ди­ции индийцев юж­ных шта­тов (Ан­дх­ра-Пра­деш, Та­мил­над, Ке­ра­ла, Кар­на­та­ка) свя­за­ны с хра­мо­вы­ми фор­ма­ми. Ши­ро­кую из­вест­ность, в том числе за пре­дела­ми Юж. Азии, по­лу­чил вы­со­ко­раз­ви­тый музыкально-тан­це­валь­ный жанр кат­ха­ка­ли, кос­тю­ми­ро­ван­ные пред­став­ле­ния ко­то­ро­го ос­но­ва­ны на сю­же­тах эпических ска­за­ний «Ма­хаб­ха­ра­та» и «Ра­мая­на», а музыкальный стиль вос­хо­дит к южно-индийским хра­мо­вым тра­ди­ци­ям. Со­хра­ня­ют свое­об­ра­зие музыкальные и музыкально-тан­це­валь­ные тра­ди­ции «пле­мён» ади­ва­си в шта­тах Орис­са, Мад­хья-Пра­деш, Ма­ха­раш­тра, За­пад­ная Бен­га­лия, Би­хар, Ас­сам, Мег­ха­лая, Ми­зо­рам и других; Ан­да­ман­ские и Ни­ко­бар­ские острова. Часть из них вос­хо­дит к древ­ней ав­ст­роа­зи­ат­ской куль­ту­ре.

При сво­ей тра­ди­ци­он­но­сти индийцы - раз­ви­ваю­щая­ся на­ция. В но­вых про­фес­си­ях и современных сфе­рах за­ня­то­сти (в том числе в об­лас­ти вы­со­ких тех­но­ло­гий - фар­ма­цев­ти­ке, элек­тро­тех­ни­ке и элек­тро­ни­ке, раз­ра­бот­ке ком­пь­ю­тер­ных про­грамм) за­мет­но уча­стие пред­ста­ви­те­лей бывших «не­при­ка­сае­мых» каст и не­ин­дуи­ст­ских ре­ли­гий.

Дополнительная литература:

На­ро­ды Юж­ной Азии. М., 1963;

Куд­ряв­цев М. К. Об­щи­на и кас­та в Хин­ду­ста­не. М., 1971;

Бэ­шем А. Чу­до, ко­то­рым бы­ла Ин­дия. М., 1977;

Сне­са­рев А. Е. Эт­но­гра­фи­че­ская Ин­дия. М., 1981;

Гу­се­ва Н. Р. Ху­до­же­ст­вен­ные ре­мес­ла Ин­дии. М., 1982

Иллюстрации:

Ин­дий­цы Се­вер­ной Бен­га­лии. Архив БРЭ;

Ин­дий­цы. Ри­ту­аль­ное омо­ве­ние в Ган­ге. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ;

Ин­дий­цы. Жен­щи­на, оде­тая в са­ри,с деть­ми. Джай­пур. А.И. Нагаева. Архив БРЭ;

Ин­дий­цы. Жен­ский ко­стюм. Штат Джам­му и Каш­мир. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)