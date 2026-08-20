ИНДИЙЦЫ
ИНДИЙЦЫ (бхаратия) - этнополитическая общность, население Индии.
Индийцы рассматриваются в Конституции страны как единая (унитарная) нация, а этнокультурная множественность государства трактуется как «единство в многообразии». В русском языке до XIX века термин существовал в формах «индеи», «индейцы». Слово «индусы» обозначает последователей индуизма и не является синонимом индийцев. Численность в Индии 1,13 миллиард человек (2007 год, оценка), Великобритании 1 миллион человек (2,2 миллиона человек вместе с другими выходцами из Южной Азии - оценка по переписи 2001 года), Канаде 1 миллион человек (оценка по переписи 2005 года), США 1,25 миллиона человек (оценка по переписи 2001 года), Южной Африке 1 миллион человек (2007 год, оценка), на Маврикии 700 тысяч человек, Фиджи 400 тысяч человек и другие.
Среди индийцев выделяются 2 группы народов, имеющих особый статус, закреплённый в Конституции Индии: 1) крупные консолидированные народы, имеющие право на самоопределение в виде «лингвистических» администраций штатов; языки их входят в число национальных: маратхи, бенгальцы, гуджаратцы, телугу, каннара, малаяли, тамилы, пенджабцы, ория, раджастханцы, ассамцы, кашмирцы, манипури; 2) 636 «зарегистрированных племён» адиваси, в отношении которых проводится политика государствнной поддержки. Вследствие привлекательности племенного статуса на него стали претендовать различные этнические группы. Особое положение среди индийцев занимают хиндустанцы - население междуречья Ганга и Джамны и соседних областей, говорящее на родственных индоарийских диалектах (на основе диалекта кхари боли развились языки хинди и урду). Близкие им по языку жители Бихара (штаты Бихар и Джаркханд) нередко выделяются в общность бихарцев. Жители штата Гоа и части прибрежных округов Махараштры и Карнатаки образуют общность конкани (в Махараштре их включают в состав маратхов).
Субстратный расовый тип среди индийцев представлен образующей мозаичные вкрапления веддоидной расой и южноиндийской расой, преобладающей в Южной и Центральной Индии. На севере, западе и востоке преобладает индо-афганский тип индо-средиземноморской расы. На севере и северо-востоке расселены группы представителей южноазиатской расы. Прямой корреляции между расовым типом и кастой или этнической принадлежностью не наблюдается.
По языковой принадлежности индийцы относятся к индоарийским народам (в основном в северной части субконтинента: хиндустанцы, маратхи, гуджаратцы, пенджабцы, ория, бихарцы, раджастханцы, ассамцы, конкани и другие), дравидам (в основном на юге: тамилы, телугу, каннара, малаяли, тода, гонды, кхонды, ораоны и другие), носителям австроазиатских языков (народы мунда, главным образом представители адиваси на востоке Центральной Индии - санталы, мунда, хо, бирхоры и др., а также жители Никобарских островов и кхаси Ассама, говорящие на мон-кхмерских языках) и тибето-бирманским народам (в основном на северо-востоке: манипури, мизо, нага, бодо, гаро, трипури, бхотия, тибетцы, дафла, апатани и другие); кашмирцы говорят на одном из дардских языков. По терминологии родства и другой базовой лексике современных индийских языков можно предположить, что многие этнические группы, прежде всего индоарийские, в прошлом говорили на других языках. Большое развитие получило двуязычие (хинди и раджастхани, телугу и урду и так далее; вторым языком образованных классов часто служит английский).
Среди индийцев свыше 80% составляют индуисты, свыше 13% – мусульмане-сунниты, 2,3% – христиане, 1,9% – сикхи, 0,8% – буддисты [представители различных школ тибетского буддизма, в том числе самой крупной школы гелугпа, компактно проживают в Ладакхе (штат Джамму и Кашмир) и Сиккиме; часть тибетцев - беженцев из Китая расселена в штате Химачал-Прадеш и на юге (штат Карнатака); необуддисты компактно проживают в городах и посёлках Махараштры (каста махар), в городах Матхура и Агра в штате Уттар-Прадеш (каста джатава)], 0,4% - джайны, остальные - приверженцы племенных религий, зороастризма (парсы), а также иудеи (бене-израэль и другие). Последователи христианства и буддизма в основном представители «зарегистрированных каст» (бывшие «неприкасаемые») и «племён».
Для индийцев характерна лингвистическая и этническая непрерывность (с размытыми этническими и языковыми различиями у соседних и выраженной дифференциацией у территориально отдалённых групп), при которой проявляются чрезвычайная дробность и неоднозначность идентификаций. На сложение этносоциальной ситуации в Индии повлияла кастовая организация (смотри в статье Каста); её основу составляют родственные коллективы, отношения между которыми (прежде всего брачные контакты) строго регламентированы религиозные установлениями индуизма. Общины мусульман, сикхов, джайнов, христиан, иудеев, парсов, даже принципиально антикастовых необуддистов также приобретают характерные особенности кастовой замкнутости и стратификации и добавляются как периферические компоненты к кастовой организации. Антропологическая служба Индии регистрирует от 2795 до 4635 «общин» локального, межрегионального и общеиндийского уровней - кастовых групп в составе крупных и малых народов, «племён», лингвистических, территориальных, религиозных, сектантских и тому подобных групп.
Основы индийской цивилизации.
Хараппская цивилизация (индская цивилизация) не имела прямого наследника в Южной Азии, но её элементы оказали влияние на большую часть Индостана. Характерное для хараппской эпохи сосуществование в рамках единого культурного пространства различных по уровню развития культур составило в дальнейшем отличительную черту индийской цивилизации. В хараппском искусстве прослеживается влияние культов, получивших развитие в более поздних религиозных системах (образ Мирового древа, культы богини-матери, быка, буйвола, тигра и так далее).
О древнейшем населении Южной Азии свидетельствуют архаические изоляты (буриши). Судя по лексическим заимствованиям в санскрите, ко времени появления ариев (2-е тыс. до нашей эры) Индостан был заселён в основном протодравидами и протомунда (предгорья Гималаев, долина Ганга и Джамны, Центральная Индия вплоть до Катхиявара); на северо-востоке около 3-го тысячелетия до нашей эры расселились тибето-бирманцы. Индоарии проникали на эту территорию постепенно, вероятно, в течение нескольких веков. Уже в этот период в религиозном сознании индоариев, отражённом в Ригведе, ведущую роль играло представление о вселенском законе, регулирующем движение планет, поступки богов и жизнь людей (рита), сохранившееся в дальнейшем во всех индийских религиях. Образы богов ведийского пантеона (Индры, Варуны, Сурьи, Агни, Ашвинов и других) сохранились в индийской религии и эпосе. В эпоху арийских миграций оформляется деление на 4 сословия - варны, на основе которого формировалась кастовая организация индийского общества. Современная этносоциальная ситуация в Индии складывалась в ходе санскритизации (буквально - обработка, окультуривание) - экспансии индуизма и духовной власти брахманов, распространявших свой идеал общественного устройства и «культурного» образа жизни индоариев на иноплеменное население. Более поздние завоеватели и переселенцы - персы и греки, шаки (саки), эфталиты, шаны и многие другие - оказались включёнными в индуизм в виде каст этнического происхождения или этнокастовых общностей. Процесс санскритизации «племён» продолжается и ныне, и они входят в сообщество индуистов на правах низших, «зарегистрированных», каст. Индуизм, выросший на почве ведийской религии, вобравший элементы автохтонных верований и культовой практики, тантризма, традиции Пуран и эпоса, стал мировоззренческой основой индийской культурной общности, окончательно сложившейся к X веку. Культурному единству индийцев способствовало также их политическое объединение в составе общеиндийских империй 1-го тысячелетия до нашей эры - 1-го тысячелетия нашей эры (Маурья, Гупты, Гурджара-Пратихары и другие). В дальнейшем ни вовлечение Индии в сферу влияния ислама (начиная с вторжения арабов в Синд в VII веке и особенно в XIII-XIX веках - эпоху Делийского султаната и Великих Моголов), ни её последующая интеграция в европейскую колониальную систему не уничтожили самобытности индийской культуры.
Этнографический очерк.
В культурно-этнографическом отношении Индия разделяется на историко-этнографические провинции: Центральная Индия (штаты Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Чхаттисгарх, Уттаранчал), Южная Индия (штаты Андхра-Прадеш, Карнатака, Тамилнад, Керала), Восточная Индия (штаты Западная Бенгалия, Бихар, Джаркханд, Орисса), Северо-Восточная Индия (штаты Аруначал-Прадеш, Ассам, Нагаленд, Манипур, Мизорам, Трипура, Мегхалая, Сикким), Западная и Северо-Западная Индия (штаты Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Пенджаб, Харьяна, Раджастхан, Гуджарат).
Основное занятие - пашенное земледелие, зависящее от муссонов и искусственного орошения, технологии которого восходят к хараппской эпохе. На юге и востоке выращивают рис (заливной и суходольный), на северо-западе и севере - рис и пшеницу, повсеместно - просо (баджра), сорго (джовар), кукурузу, ячмень, горчицу; бобовые: нут, фасоль, горох, арахис; распространено огородничество (овощи, бахчевые), плодоводство (манго, гуава, слоновое яблоко, в Кашмире - яблони и виноград), выращивание пальм (кокосовая, пальмировая), пряностей (перец, корица, кардамон, куркума, имбирь и многие другие), технические культур (хлопок, джут, индиго, табак). Некоторые «племена» занимаются полукочевым скотоводством (гуджары, бхотия и другие), охотой (гонды, бхилы, нага) и собирательством (мёд, пряности, лекарственные травы, цветы махуа и другие). Повсеместно разводят крупный рогатый скот (быки, зебу, буйволы - как рабочий и молочный скот), в предгорьях - овец и пуховых коз, на западе - лошадей, на северо-востоке - свиней. В большинстве регионов пастбища доступны не круглый год и необходимо стойловое содержание животных. Навоз используется как один из основных видов топлива. Развито речное и морское рыболовство, сохраняется ныряние за жемчугом и раковинами.
Большинство индийцев живут в деревнях. Деревни насчитывают от 500 человек и обычно включают представителей разных каст, живущих в кастовых кварталах («неприкасаемые» живут за пределами деревни); однокастовые деревни - большая редкость. Жители деревни составляют кастовую общину, основанную на началах строгого разделения профессональных обязанностей и обмена услугами между семьями разных каст. До эпохи модернизации общинное самоуправление (панчаят радж) осуществлялось через межкастовые советы. Традиционная общинная модель социального взаимодействия воспроизводится поныне, даже в горных условиях. Традиционное жилище и усадьба рассчитаны на трёхпоколенную семью; дом, амбары, хлев и другие хозяйственные постройки образуют закрытый двор, где женщины проводят большую часть дня. Тип и вид жилища зависят от ландшафтно-климатических условий и доступного строительного материала. На севере распространены прямоугольные саманные постройки с плоскими крышами (на которых спят в жаркую погоду) и верандами; в полупустынных районах Гуджарата и Раджастхана они побелены и расписаны по штукатурке (орнаменты, жанровые сцены); в предгорьях Гималаев и в лесах Карнатаки распространены каркасные или срубные, украшенные резьбой, двухэтажные на высоких сваях или с нижним каменным этажом постройки; в Ориссе - круглые плетёные хижины с крышами из пальмовых листьев.
Быт индийцев в мельчайших деталях регламентирован религиозными предписаниями, среди которых главное место принадлежит учению о ритуальной чистоте. Омовения играют важнейшую роль в жизни индийцев. В индуизме создано учение о питании, энергетических свойствах разной пищи и её воздействии на человеческий организм. Различается пища согревающая и охлаждающая, нарушение энергетического баланса приводит к болезням. Существуют правила питания для разных социальных групп - профессиональных, возрастных, для мужчин и женщин; они зависят от дней лунного месяца и времён года. Пища готовится на открытом очаге. Кухня - самое священное место в доме, куда не допускают посторонних.
Основу питания составляют рис, хлебные лепёшки, сливочное топлёное и разные виды растительного масла, тушёные овощи; белок получают из молока и бобов, так кака индуисты в большинстве своём не употребляют в пищу мяса, рыбы и яиц. Широко используются пряности (в том числе карри на основе куркумы) и соусы из маринованных и свежих фруктов. Пряности считаются полезными, так как препятствуют распространению микробов в жарком климате. Сласти служат ритуальной едой, подношением богам, их готовят по случаю праздников и для проведения обрядов. Жевание бетеля (пан) признаётся полезным для зубов и пищеварения.
Правила индуизма предписывают цельнотканую несшитую одежду из двух кусков материи с тканой каймой (дхоти и наплечное покрывало у мужчин и сари и нагрудная повязка у женщин); ткачи изготавливают также лунги, шали, пояса, длинномерные ткани нормированной ширины для тюрбанов. Одежда должна быть свежей, идеально выстиранной и выглаженной, её меняют по несколько раз в день. Вид, цвет и декор одежды свидетельствует о социальном и ритуальном статусе человека. Максимальная ритуальная чистота для одежды - из шёлка белого или иного натурального цвета с отделкой золотом, только что снятая со станка. Сшитая одежда (штаны, рубашки, куртки, мужские шапочки-«пилотки» топи) появилась с приходом мусульман - выходцев из Ирана и Средней Азии. Сшитые юбки, кофты, головные покрывала восходят к местной племенной традиции. В противоположность классической индийской традиции, на северо-востоке одежду ткут не профессионалы, а каждая хозяйка в семье; носят шапочки, блузки, жакеты, тёплые накидки (женщины - с короткими юбками и фартуками, мужчины - со штанами). Замужние женщины носят кольца, браслеты на запястьях, предплечьях, лодыжках (с колокольчиками), ожерелья (в том числе женский символ замужества - тали), носовые украшения, пояса. При изготовлении украшений широко используются золотая и серебряная канитель и прочные текстильные нити. Во время ритуалов или в качестве оберега на лоб наносят пятнышки киновари (тики). Замужние женщины расчёсывают волосы на прямой пробор, который красят киноварью. У многих каст и «племён» распространена татуировка или нанесение узоров пастой из хны.
Ремёслами занимаются представители различных каст - ткачи, красильщики, кузнецы, гончары, плотники, резчики по камню и тому подобные. Лучшие шёлковые ткани производят в священных городах Варанаси и Канчипурам. Распространены шёлковые ткани, окрашенные в технике икат или с тканым узором с использованием металлизированных нитей (парча). Эффект «грудки павлина» получается при использовании разноцветных нитей утка и основы. Хлопковые ткани украшаются набойкой (особенно в Раджастхане), узелковой техникой, росписью по трафарету, в технике каламкари и батика. Изготовляются храмовые картины на ткани с вытканными или напечатанными молитвами. В вышивке используются металлические нити, кусочки зеркал, слюды, бисера, металлические бляшки, крылышки жуков. Цвет ткани имеет символическое значение: белый цвет - широко используется как ритуально чистый, в том числе во время траура; шафраново-жёлтый - символ религиозного служения и отречения от мирской суеты; синяя краска индиго не применяется для одежды высоких каст и так далее.
В плетении ритуально чистыми считаются волокна тростников и злаков. Утварь, мебель и циновки плетутся также из пальмовых листьев, кокосового волокна, лиан. Джутовые волокна считаются пригодными только для технических целей - для канатов, товарных кулей и рогож.
Индуисты имеют предубеждение против гончарной, «сделанной из земли», посуды, опасаясь ритуального осквернения пищи. По той же причине в Индии не получили распространения ни фарфор, ни стекло. При необходимости ритуального очищения дома глиняная посуда разбивается и выбрасывается.
Резьба по дереву (тиковое дерево, гималайский кедр деодар, красное, палисандровое, эбеновое дерево, орех, акация, древесина плодовых деревьев, лиан и пальм, тростник шолапитх; особенно ценится сандал, имеющий характерный аромат и очень плотную текстуру, что позволяет выполнять тончайшую резьбу, по художественным достоинствам сравнимую с резьбой по слоновой кости; сандал используется для изготовления предметов культа и оформления интерьеров храмов) и камню относится к разряду строительного искусства и с древности имеет свою философию и скрупулёзные технологические правила. Резной орнамент играет роль оберега, поэтому на изделиях и архитектурных сооружениях нельзя оставлять даже самого малого участка гладкой поверхности. Резное дерево полируется с помощью растительных масел и натирается ароматическими составами.
Устное творчество.
Разнообразие устных традиций индийцев отражает их этническую, социальную (кастовую), религиозную, языковую многосоставность. Основу индийской классической музыки составляют 2 традиции, принадлежащие разным этноязыковым и религиозным общностям индийцев: северная - хиндустани и южная - карнатака (смотри разделы о музыке в статьях Индия, Индуизм). Свой свод культовых и паралитургических звуковых форм имеет каждая конфессиональная группа индийцев (например, значительным своеобразием отличается жанр кауали у северо-индийских мусульман). Специфичны также бытовые музыкальные, музыкально-танцевальные и музыкально-театральные жанры и формы у разных индийских народов.
Многочисленные виды, формы, стили, жанры музыки и танца, связанные с многовековой культурой Индии, значительно отличаются от новых, вестернизированных направлений городской бытовой музыки (киномузыка; популярная музыка, адаптировавшая фольклорные жанры - пенджабский бхангра, гуджаратский дандия и другие). В музыкальной культуре северо-запада Индии выделяется вокально-инструментальное, инструментальное и танцевально-театральное искусство штата Раджастхан, представленное потомственными мастерами (в том числе группы ланга и манганьяр). Популярностью пользуются женские танцы гхумар и тератали. Пение и танцы сопровождают инструменты: струнные смычковые - саранги, суринда, камайча, раванахатта (со смычком особой изогнутой формы и бубенцами на древке); парные флейты - алгоза, сатара, пунги (или мурла - инструмент заклинателей змей); флейта нар, варган морчанг, кастаньеты картал. На инструментарий штатов Пенджаб и Гуджарат оказали влияние традиции соседнего арабо-иранского региона (двухсторонний барабан дхол, или дхолак, литавры нагара, гобой шенаи).
Танцевальные представления севера Индии связаны с традиционными празднествами Холи, Дивали и других. Музыка индийцев северных штатов имеет общие черты с традициями народов Непала и Тибета, опирающимися на культовые формы буддизма. Древнейшие музыкальные и танцевальные традиции индийцев южных штатов (Андхра-Прадеш, Тамилнад, Керала, Карнатака) связаны с храмовыми формами. Широкую известность, в том числе за пределами Юж. Азии, получил высокоразвитый музыкально-танцевальный жанр катхакали, костюмированные представления которого основаны на сюжетах эпических сказаний «Махабхарата» и «Рамаяна», а музыкальный стиль восходит к южно-индийским храмовым традициям. Сохраняют своеобразие музыкальные и музыкально-танцевальные традиции «племён» адиваси в штатах Орисса, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Западная Бенгалия, Бихар, Ассам, Мегхалая, Мизорам и других; Андаманские и Никобарские острова. Часть из них восходит к древней австроазиатской культуре.
При своей традиционности индийцы - развивающаяся нация. В новых профессиях и современных сферах занятости (в том числе в области высоких технологий - фармацевтике, электротехнике и электронике, разработке компьютерных программ) заметно участие представителей бывших «неприкасаемых» каст и неиндуистских религий.
Дополнительная литература:
Народы Южной Азии. М., 1963;
Кудрявцев М. К. Община и каста в Хиндустане. М., 1971;
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 1977;
Снесарев А. Е. Этнографическая Индия. М., 1981;
Гусева Н. Р. Художественные ремесла Индии. М., 1982
Иллюстрации:
Индийцы Северной Бенгалии. Архив БРЭ;
Индийцы. Ритуальное омовение в Ганге. Фото А.И. Нагаева. Архив БРЭ;
Индийцы. Женщина, одетая в сари,с детьми. Джайпур. А.И. Нагаева. Архив БРЭ;
Индийцы. Женский костюм. Штат Джамму и Кашмир. Архив БРЭ.