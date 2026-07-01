ИНДИЯ (XXI В.)

Ч. 9. Индия в XXI в. Ссылки на другие части - см. в конце статьи.

И. в первые десятилетия XXI в.: новые тенденции во внутриполитической и внешнеполитической стратегии

В конце 1990-х в связи с ослаблением ОФ возродилось противостояние двух основных политических блоков — БДП и ИНК. Результатом 14-х выборов в парламент в 2004 стало поражение Национального демократического альянса (НДА), руководимого БДП, и победа новой коалиции во главе с ИНК. ИНК впервые за историю парламентских выборов создал предвыборный блок из 12 партий. Конгресс опирался на региональные и левые силы. Соня Ганди была избрана лидером парламентской фракции Конгресса в нижней палате, но не воспользовалась правом занять пост премьер-министра. Многие индийские эксперты связывали это с кампанией по ее дискредитации в качестве возможного руководителя страны, широко комментировавшейся в средствах массовой информации. Ряд лидеров БДП выступали в них с протестами против назначения С. Ганди в связи с ее иностранным происхождением (итальянка, урожденная Маино, имеющая, однако, индийское гражданство). С. Ганди назначила новым лидером парламентской фракции члена верхней палаты парламента Манмохана Сингха , который одновременно занял пост премьер-министра И. В последнем конгрессистском правительстве (1991—1996) он был министром финансов и считался «отцом» нынешней экономической реформы. С. Ганди, оставаясь президентом Конгресса, была избрана председателем возглавляемого Конгрессом Объединенного прогрессивного альянса (ОПА). Программа-минимум правительства ОПА состояла из следующих задач: укрепление социальной гармонии общества; обеспечение устойчивого экономического роста в 7—8 % в год (по отношению к существовавшему темпу в 6—7 %); улучшение благосостояния малоимущих слоев населения; содействие женщинам в расширении их участия в общественной жизни; обеспечение равенства возможностей для низших каст и племен, а также религиозных меньшинств; содействие предпринимателям в их деловой активности. Конгресс обязался осуществлять политику либерализации экономики с учетом сокращения разрыва между богатыми и бедными. Программа ИНК была направлена на укрепление государственного сектора экономики в стратегических отраслях, включая инфраструктуру, на обеспечение сотрудничества и взаимодействия с динамично развивающимся частным сектором. Провозглашался курс на преобразование И. в современную аграрно-индустриальную державу, полностью обеспечивающую себя продовольствием, с конкурентоспособной экономикой, развитыми промышленностью, торговлей и товарно-денежными отношениями. Программа предусматривала проведение традиционной для И. независимой внешней политики, поддержку идеи многополярного мира. Добившись осуществления многих из экономических целей, И. также стала космической и ядерной державой, претендующей на значительную роль в международной политике, продвинулась в сфере компьютерных технологий, по уровню ВВП оказалась в одном ряду с ведущими странами мира.

Выборы 2009 сохранили у власти Объединенный прогрессивный альянс (ОПА) во главе с ИНК. Премьер-министром И. вновь стал Манмохан Сингх, что означало преемственность во внешней и внутренней политике. Основными достижениями независимой И. к середине 2-го десятилетия XXI в. стали демократическая политическая система, стабильность конституционных норм, многопартийность, сохранение государственного единства, предоставление квот меньшинствам, малоимущим и социально незащищенным слоям населения. Сдвиги в партийно-политической жизни сопровождались развитием системы государственно-правового регулирования. Конституция независимой И. претерпела глубокие изменения: в нее было внесено более 400 изменений, свидетельствующих о тенденции к демократизации и созданию гражданского общества.

Вместе с тем, растущий накал в противоборстве двух крупнейших политических партий страны расколол индийский электорат. Конгрессисты во главе с новым лидером — Рахулом Ганди, сыном Сони и Раджива Ганди, не выдержали конкуренции в острой предвыборной борьбе. Выборы 2014 принесли победу Бхаратия джаната парти и возглавляемой ею коалиции Национальный демократический альянс (НДА), укрепившей свои позиции среди индусского большинства населения. Лидер БДП Нарендра Моди стал премьер-министром И. Его популярность была обусловлена не только поддержкой индусской общины, но и успехами реализации его экономических программ в штате Гуджарат, главным министром которого он являлся в 2000-е. В последние десятилетия произошло подключение к активной общественной жизни широких слоев населения, ранее не задействованных в политическом процессе, были созданы политические партии и движения, отразившие интересы социально незащищенных слоев городских и деревенских низов. Расширение массовой базы электората в результате демократических реформ неизбежно привело к проникновению элементов кастового, кланового, этноконфессионального сознания в функционирование политической системы современного типа. Огромную роль играют конфессиональные партии: все большие и малые религиозно-общинные группы имеют свое политическое представительство. Среди общественных объединений, деятельность которых сопутствует политическим партиям, наиболее сильны позиции индусских организаций, прежде всего Раштрия сваямсевак сангх (РСС, Союз добровольных служителей Родины).

Выход И. на новый уровень развития поставил новый круг задач. Важнейшими проблемами, от решения которых зависит будущее страны, стали сокращение разрыва между элитарными и низкообеспеченными слоями индийского общества по уровню доходов и условиям жизни, между валовым национальным продуктом и производством продукции на душу населения, обеспечение прожиточного минимума для почти четверти жителей страны, находящихся на уровне или за чертой бедности, стабилизация демографического роста, повышение уровня грамотности и распространение образования, сглаживание межконфессиональных, межкастовых и межэтнических противоречий. Индусско-мусульманские межобщинные конфликты, проявление дискриминации на кастовой основе по-прежнему остаются действенным фактором политической жизни И., равно как и автономизм и сепаратизм в ряде районов. В XXI в. на повестку дня выдвинулся вопрос о соотношении дальнейшего развития индийского суверенитета и национальной идентичности, с одной стороны, и глобализации, с другой, о выработке оптимальных путей интегрирования И. в мировое геополитическое пространство, а индийской экономики в мировое хозяйство.

Значительное место в правительственных программах И. уделяется укреплению традиционного сотрудничества с Россией. Двусторонние связи И. и СССР с момента установления дипломатических отношений 13 апреля 1947, за четыре месяца до провозглашения независимости И., носили стабильный и конструктивный характер. После распада Советского Союза в 1991 наблюдался временный спад в торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, обусловленный крупными геополитическими изменениями мирового масштаба. В 1993 был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой И. Последние десятилетия отмечены расширением сферы как политического, так и торгово-экономического, военно-технического, научно-технического и культурного сотрудничества И. и России в результате двусторонних переговоров лидеров обоих государств. Особое значение имело подписание в октябре 2000 (во время визита президента В. В. Путина в И.) «Декларации о стратегическом партнерстве» между И. и РФ, определившей основные перспективные направления долгосрочного партнерства между двумя государствами. Отношения между странами вышли на качественно новый уровень в связи с расширением сотрудничества практически во всех областях, включая политику, государственную безопасность, торговлю и экономику, оборону, науку и технологии, а также культуру. С 2010 стратегическое партнерство между И. и Россией вышло на уровень «специального и привилегированного стратегического партнерства». В 2017 в России и И. отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

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