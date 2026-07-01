ИНДИЯ (VI-XVI В.)

Ч. 4. Индия в VI-XVI вв. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индия (XVIII в. - нач. XX в.) .

Период политической раздробленности. После падения государства Гуптов продолжалось формирование средневекового индийского общества (которое большинство отечественных и индийских историков считают феодальным). Расширяется освоенная индийской цивилизацией территория. Земледельцы продвигаются на земли, заселенные прежде неарийскими племенами, вытесняя их в гористые районы или подчиняя себе и превращая в «неприкасаемые» касты. Вслед за земледельцами на новые земли переселяются ремесленные касты, а также брахманы. Изменяются представления об обязанностях варн. Если в древних трактатах земледелие и скотоводство названы занятиями, приличествующими вайшьям, то в Средние века эти занятия считаются уделом шудр. Это свидетельствует о понижении социального статуса земледельцев и скотоводов.

В этот период (до VIII в.) сельские общины, видимо, попали в зависимость от крупных землевладельцев, статус полноправных общинников понизился, они превратились в обычных крестьян. Все чаще встречается практика дарения деревень и земель, крупная частная собственность на землю. Дарственные грамоты стали выбивать на медных табличках и на камне. Получателю грамоты даровались права «вечного» распоряжения землей, фискального, административного и частичного судебного иммунитета, право требовать подчинения со стороны населения и т. п. Сокращаются сведения о слоях, находившихся ниже налогоплательщиков-общинников — рабах и прочих зависимых, арендаторах и т. п. Среди повинностей с деревень, передаваемых дарственными грамотами новым владельцам, упоминаются отработки, или принудительный труд (вишти).

Происходит натурализация экономики и упадок городов. Он начался прежде всего в западных областях (нынешние Панджаб в Пакистане и в И., Харьяна, западная часть Уттар-Прадеша), а затем охватил города среднего течения Ганга. Торговля в значительной мере замирает. Металлические деньги почти выходят из употребления: от династий VII—Х вв. мы не имеем эмиссии; находки монет других стран и периодов в слоях, относящихся к этому времени, крайне редки. Возрождение городской жизни началось в части страны в IX в., и только к XIV в. вторая волна роста городского населения набирает силу.

Индийская религия претерпевает изменения. Ведические боги постепенно забываются, их место занимает триада: Брахма (бог-создатель), Шива (бог-разрушитель) и Вишну (бог-охранитель). Пуджа («поклонение») заменяет яджню (жертву) в качестве основного обряда. Культы местных племен включаются в индуизм, становясь его частью. Племенные божества переосмысливаются как манифестации (проявления) Вишну, Шивы или других «общих» для индусов богов. В течение I тысячелетия н. э. этот конгломерат различных культов вытеснил из И. буддизм. Религиозная жизнь сосредоточилась в храмах, вокруг них концентрировались жрецы-брахманы, ремесленники, разного рода служащие. Храмы получали богатые дарения от царей, вельмож и простых людей. Хотя в индуизме было много направлений, том числе и антибрахманские, все же храмовый ритуал стал наиболее распространенным. Индуизм пополнялся новыми культами и направлениями в течение всего периода Средневековья.

В V—VII вв. на территории И. отмечено около 50 разного рода политических образований, представлявших собой достаточно рыхлые структуры и существовавших одновременно или сменявших друг друга. Возникавшие время от времени крупные «империи» были по существу конфедерациями мелких княжеств и быстро распадались. В бассейне Ганга центр политической активности постепенно перемещался с востока на запад — с территории нынешнего штата Бихар в Уттар-Прадеш, а затем в район Дели. История И. до XII в. известна очень неполно и однобоко. Это связано с тем, что от раннего периода не сохранилось хроник или исторических сочинений. Культура историописания в индусской И. не сложилась.

На территории современного Гуджарата возникло государство Майтраков из Валабхи. Оно просуществовало довольно долго. Последний правитель династии упоминается в 766—767. На территории современного штата Мадхья-Прадеш еще с III в. располагалось государство Вакатаков, ставшее довольно могущественным во 2-й половине V в., но исчезнувшее в начале VII в. Нанесший поражение эфталитам Яшодхарман из Мандасора правил в Малве в 1-й половине VI в. Он заявляет в своей надписи, что ему подчинялась чуть ли не вся И., однако никаких иных подтверждений его власти не имеется, неизвестны также его наследники.

К концу VI в. крупными государствами в долине Ганга можно считать Гауда ( Бенгалия ), владения династий Маукхари с центром в Канаудже и Пушпабхути в Стханешваре. Расцвет Гауды связан с именем Шашанки (до 606 — 630-е). Его государство простиралось на запад до Праяги (совр. Аллахабад) и охватывало часть Ориссы . Маукхари и Пушпабхути выступили совместно против Шашанки, но потерпели поражение. Харшавардхана (Харша) Пушпабхути (606—647) объединил оба княжества и сумел распространить свою власть на долину Ганга, Бенгалию (после смерти Шашанки), Ориссу, Малву. Однако продвинуться к югу от гор Виндхья ему не удалось. В 620 Харша потерпел поражение от государства Чалукья на р. Нарбада и больше походов на юг не предпринимал. После его смерти государство распалось. Начиная со времен Харши, Канаудж стал считаться главным городом Северной И., символом имперской власти. Последующие властители постоянно мечтали овладеть этим городом и стремились удержать его. Известно, что примерно в 725—752 престол в Канаудже занимал некий Яшоварман. В середине VIII в. в Северной И. возникла еще одна эфемерная империя — Лалитадитьи Муктапиды (ок. 724—760) из Кашмира .

На территории современной Махараштры в начале VI в. появляется государство с центром в г. Ватапи во главе с кланом Чалукьев. Оно достигло расцвета при Пулакешине II (609—642), подчинившим не только Махараштру, но и часть Карнатаки , Гуджарат и Андхру. Его империя, сумевшая в 620 отбить нападение Харши с севера, простиралась от Аравийского моря до Бенгальского залива. Декан стал играть все более самостоятельную роль в общеиндийской политике. Гуджарат и Андхру Пулакешин II отдал в управление двум своим братьям, ставшим основателями новых династий. Гуджаратская ветвь Чалукьев скоро пресеклась. В Андхре же так называемые Восточные Чалукьи, или Чалукьи из Венги сохранили власть до 1070. Главным своим противником Пулакешин II считал южноиндийских Паллавов. Несколько кровопролитных войн между наиболее могущественными государствами Юга изобиловали драматическими событиями, но ослабили оба государства. В 753 неожиданный переворот привел к власти в Западном Декане род Рашракутов , а в Тамилнаду в конце IX в. власть захватил древний род Чолов.

Раджпутский период (VIII—XII вв.) . В Сев. И. с конца VIII в. начинается новый период истории. Воинственные кланы, сложившиеся на западе современной И., в районах, которые сейчас составляют штат Раджастхан, начали завоевывать плодородные земли Джамна-Гангской низменности. Они теснили друг друга, продвигались все дальше, и к концу X в. овладели практически всей Северной и значительной частью Центральной И. Создав государства, они стали называть себя раджапутра, т. е. «царскими сыновьями» (в смысле «людьми царского происхождения»), затем их самоназвание сократилось до раджпутов . Раджпуты претендовали на родство с ведическими кшатриями, присвоив себе высокий кастовый статус.

С раджпутским завоеванием возникает своеобразная система вассалитета (во многом похожая на феодальную структуру в средневековой Европе). При завоевании новой территории подразделения клана получали округа, состоявшие из нескольких сот деревень; более мелким подразделениям выделяли доли. Глава подразделения клана раздавал территорию вождям отдельных отрядов. Рядовой член клана, глава патронимии, получал одну-две деревни, с которых он должен был содержать отряд в помощь главе подразделения. Сложившись из различных этнических и кастовых групп, раджпуты выработали своеобразный кодекс взаимных обязательств вассала и сюзерена, правила поведения, особый бытовой уклад, специфические брачные нормы, своего рода рыцарский кодекс чести, и составили подобие сословия. Вассалы были обязаны уплатой дани, выражением покорности, присутствием и службой при дворе, помощью государю во время войны, а государь защищал вассала от его врагов. Раджпуты, осевшие по деревням сначала как получатели налогов с крестьян, овладели в дальнейшем и самой землей, превратив бывших общинников в своих арендаторов. Поместья постепенно превратились в общины высококастовых землевладельцев, подчинивших себе низкокастовых жителей.

В IX в. на территории И. было около 40 правящих династий. Среди раджпутских государств упомянем Гурджара-Пратихаров (с начала VIII в. до 1019), Парамаров (Х—ХI вв.), Гахадавалов (ХI—ХII вв.). Восточную часть долины Ганга (современные Бихар и Бенгалия) занимали государства Палов (с VIII по XII в.) и Сенов (X в. — 1260). На территории Ориссы находилось государство Восточных Гангов (до 1402). На юге основными соперниками Гурджара-Пратихаров и Палов на протяжении VIII—X вв. были Раштракуты. Больше занятые войнами со своими южными соседями, они несколько раз весьма энергично вмешивались в борьбу за Канаудж. Гурджара-Пратихары трижды одерживали победы над Палами, но каждый раз после этого на Ганге появлялись войска одного из раштракутских государей и наносили поражение Гурджара-Пратихарам. Палы снова оказывались самой сильной державой в Северной И. В X в. все три «великие державы» предыдущего периода пришли в упадок. Раштракуты в 973 были сметены вернувшейся к власти династией Чалукьев. Государство Палов ослабело и с середины X в. уже не вмешивалось в политическую борьбу за Северную И. Гурджара-Пратихары сохранили лишь формальное верховенство, и на их землях возникли фактически независимые княжества.

В Раджастхане в 973 независимыми становятся Чауханы (Чахаманы) из Сакамбхари. В начале XII в. они переносят столицу в Аджмер и с середины XII в. оказываются доминирующей силой в Северной И. Государство Чанделлов в конце X в. охватывало Бунделкханд, Вост. Доаб (междуречье Ганга и Джамны), в том числе г. Варанаси, часть Зап. Бенгалии. Оно было разрушено мусульманами в 1202, однако Чанделлы сохранили небольшое княжество до начала XIV в. В Сев. Гуджарате во 2-й половине X в. возникло княжество Чаулукья (Соланки) из Анахилапатаки. Оно просуществовало около 250 лет (до 1240-х), ведя постоянные войны с соседями — Парамарами, Калачури, Чанделлами, Чауханами, а позже — с Ядавами из Девагири. Оно сыграло значительную роль в том, что арабы, захватившие Синд (долина нижнего течения р. Инд) в VIII в., не смогли продвинуться в глубь субконтинента.

В XI в. сильнейшими правителями на Декане и в Южной И. были Западные Чалукьи из Кальяни (Зап. Декан) и Чолы, базировавшиеся на равнинном Тамилнаду. После 1151 могущество Чалукьев из Кальяни стало ослабевать. В 1157 трон захватил военный министр Бидджала, происходивший из рода Калачури (его родственные отношения с династией Калачури в Центральной Индии неясны). Правление Бидджала знаменито главным образом тем, что его министр Басава (1106—1167) стал основателем секты вира-шайвов (лингаятов), считавшей ненужными в поклонении Шиве посредничество брахманов, храмовые обряды и ритуалы, следование пищевым и поведенческим запретам.

Чолы при Раджарадже I (985—1016) и Раджендре I (1016—1044) подчинили весь Тамилнаду, часть Карнатаки, поставили в вассальную зависимость Восточных Чалукьев из Венги, нанесли несколько поражений Чалукьям из Кальяни и совершили поход на Север, достигнув, по преданию, р. Ганг. Кроме сухопутной армии, Чолы создали большой военный флот, благодаря которому завоевали Шри-Ланку, Мальдивские о-ва, и даже свершили поход на Шривиджаю (Суматра). Но в течение XII в. держава Чолов потерпела несколько поражений и сузилась до размеров незначительного княжества в районе Танджавура.

В XIII — начале XIV в. в Южн. И. и на Декане существовали государства Пандьев (Тамилнаду), Ядавов из Девагири (Махараштра и Сев. Карнатака, 1191—1317), Какатьев из Варангала (Андхра, середина XII в. — 1322) и Хойсалов из Дварасамудры (Южн. Карнатака, 1110—1346).

В Южн. И. слой раджпутов не сложился, но крупные магнаты-землевладельцы, а также общины играли важную роль в социально-экономической жизни. Широкие (окружные) и деревенские, а также городские общины пользовались значительным самоуправлением. Они имели земли, которые продавали и покупали, собирали в свою пользу некоторые налоги, занимались ростовщичеством, вершили суд над своими членами, вмешивались в разрешение конфликтов в храмах, объявляли о том, какие налоги они согласны платить и т. п. Все эти общины, а также индусские храмы могли иметь различные права на землю: либо право на налог с той или иной территории, которая находилась в руках низовых собственников; либо право на землю как таковую при обязательстве уплачивать с нее налоги; либо оба права одновременно; а также различные другие сочетания прав. Торговля велась корпорациями, общинами купцов, имевшими некоторые привилегии и активно отстаивавшими свои интересы.

Делийский султанат (1206—1526)

Непрекращавшиеся конфликты помешали индийским правителям объединиться против общего врага, когда на западных рубежах И. появились силы Халифата , в 712 распространившего свою власть на Синд. Когда Халифат стал распадаться, в конце X в. на границах И. образовалось Государство Газневидов с центром в г. Газни. Махмуд Газневи (998—1030) почти ежегодно совершал походы в И., разбивая отдельных раджпутских князей и грабя царские и храмовые сокровищницы. Вскоре после его смерти возникло новое государство с центром в г. Гур. Один из его правителей Муиз-ад-дин (он же Шихаб-ад-дин) Мухаммад Гури предпринял ряд уже не грабительских, а завоевательных походов в И. В последние десятилетия XII в. его военачальники, гулямы , разбили всех индусских правителей Сев. И. и объединили ее под властью мусульман.

После смерти Мухаммада Гури, в 1206 один из гулямов по имени Кутб-ад-дин Айбак объявил себя султаном, расположил свой двор в Дели и сумел отстоять верховенство над другими гулямами. В основном индийцы остались индусами (т. е. приверженцами индуизма), но ислам получил в И. довольно широкое распространение (в него перешло до четверти населения). Отношения между индусами и мусульманами стали составлять один из главных факторов истории субконтинента. Политика султаната в отношении индусов испытывала колебания от сравнительной толерантности до серьезных преследований. Постепенно устанавливалось известное равновесие во взаимоотношениях двух религиозных общин.

В течение Средних веков происходило определенное взаимовлияние двух религий. Высокие касты, прежде всего раджпуты, начали практиковать затворничество своих женщин. Вино также стало для высших каст нежелательным напитком (правда, на сей раз за исключением раджпутов). Свинина большинством индусов считалась «нечистым» мясом. Индийские мусульмане в свою очередь испытали влияние индуизма: восприняли индусские праздники (не придавая им религиозного значения), элементы свадебного обряда. В среду мусульман проникли кастовые представления.

Вместе с исламом в И. пришли идеи монотеизма и равенства людей перед Богом, а также суфийские представления о возможности мистической связи каждого человека с Богом. Они повлияли на оживление среди индусов идей бхакти, которые возникли еще в древности, но получили дополнительный импульс в XV—XVI вв. Возникло множество бхактийских сект во главе с проповедниками (гуру), провозглашавшими любовь к Богу главным и единственным путем единения с ним. Они отрицали кастовую систему, храмовый индуизм, авторитет брахманов, необходимость посредничества жреца при исполнении обрядов и т. п. Эти секты не подорвали традиционный индуизм, но сыграли роль в возникновении нескольких новых учений, дополнивших конгломерат индуистских культов. Одно из них развилось в самостоятельную религию — сикхизм .

За время существования Делийского султаната сменилось 5 династий, тюркских и афганских по происхождению: так называемая «династия гулямов» (1206—1290), Хилджи (1290—1320), Туглаков (1320—1413), Сайидов (1414—1451) и Лоди (1451—1526).

Несколько султанов первой династии сыграли особенно большую роль в истории государства. Подлинным его создателем можно считать Шамс-ад-дина Илтутмыша (1211—1236). Он ввел единую монетную систему, просуществовавшую до середины XVI в. При нем Дели превратился в крупный город. Илтутмышу удалось присоединить к султанату Центральную И. и Бенгалию. Следующий подъем произошел в правление Гияс-ад-дина Балбана (1266—1287). Он истребил знать, мешавшую прежде султанам править самодержавно, заложил основы административной системы.

После смерти Балбана наступила смута, к власти пришла династия Хилджи. Ала-ад-дину Хилджи (1296—1316) удалось разгромить практически все государства Южной И. (Гуджарат, Ядавов, Какатьев, Хойсалов, Пандьев и других) и объединить под своей властью почти весь субконтинент. Чтобы предупредить заговоры знати, Ала-ад-дин учредил шпионскую сеть. Для содержания громадной армии был значительно увеличен земельный налог, в центральных районах империи его перевели в натуральную форму. Султан создал запасы зерна на казенных складах, чтобы удерживать цены на базаре на низком уровне. Твердые цены были установлены на ткани, пшеницу, ячмень, рис, сахар, топленое и растительное масло, соль, скот (лошадей и быков). Если цены все же начинали расти или из-за дефицита базары пустели, султан приказывал выбросить на рынок зерно, хранившееся на его складах. Но уже при следующем султане эти жесткие меры были отменены. А вскоре после смерти Ала-ад-Дина И. вернулась к своему обычному состоянию политической раздробленности.

Государство сохраняло могущество при сменившей Хилджи династии Туглаков, но от него стали отпадать одна завоеванная область за другой. На территории, некогда подвластной Делийскому султанату, образовались новые государства: государство Бахмани (Бахманидов) на Декане (1347—1518), Хандеш (1388—1601) к северу от Бахманидов, Малва (1401—531) еще севернее, Джаунпур (1394—1479) к северу от Ганга на границе с Непалом, Гуджарат (1396—1572). Стала независимой Бенгалия. К югу от р. Кришны возникло новое индусское государство Виджаянагар , успешно противостоявшее попыткам Бахманидов продвинуться на юг. Делийский султанат, в конце XIII — начале XIV в. успешно отразивший одну из волн Монгольских завоеваний , в конце XIV в., ослабев, не смог оказать сопротивление Тимуру . В 1398 его армия овладела Дели и разграбила его. Умелые ремесленники были уведены в Самарканд . Ставшие султанами в Дели Сайиды считали себя вассалами Тимуридской империи. Они и сменившие их Лоди не смогли восстановить власть Дели над территориями за пределами Джамна-Гангской долины. В конце XV в. распалось и государство Бахмани, на землях которого образовалось 5 султанатов: Берар (1490—1574), Ахмаднагар (1490—1637), Биджапур (1490—1686), Бидар (1525—1619), Голконда (1518—1687). Коалиция этих султанатов в 1565 сумела разгромить Виджаянагар. Юг И. был поделен между Биджапуром и Голкондой.

Во главе Делийского султаната стояла инонациональная и иноконфессиональная военная организация. Все государственные служащие считались военными, хотя могли выполнять и гражданские обязанности. Регулярного административного деления первоначально не существовало. Право на взимание налога с определенного удела ( икта ) являлось платой военачальников за их службу. Владельцы икта ( иктадары , или мукта) могли раздавать мелкие уделы своим офицерам.

Сохранилось некоторое количество раджпутских князей (раи, рао, раут, рана , ранака, рават, раджа и др.), которые не раз восставали или принимали участие в мятежах мусульманских наместников против центральной власти. Но восстания раджей жестоко подавлялись. Раджпуты, осевшие на землю, постепенно начали платить налоги еще при индусских династиях, а с установлением власти делийских султанов уплата налога стала обязательной для всех деревенских землевладельцев. Но они оставались могущественным слоем, удерживая у себя значительную часть ренты и пользуясь влиянием в сельской местности. Некоторые султаны делали попытки увеличить налог до такого уровня, чтобы сельские землевладельцы лишились своей доли ренты, однако такие попытки не приносили успеха и провоцировали восстания.

Несмотря на разорения, вызывавшиеся войнами и восстаниями, период Делийского султаната ознаменовался некоторым убыстрением экономического развития многих регионов страны. Мусульманское завоевание более тесно связало И. с Ближним и Средним Востоком и способствовало развитию торговли, росту городов, проникновению на субконтинент новых технологий и религиозных идей. Значительно возросла площадь обрабатываемых земель. Расширялась и площадь орошаемых земель, в том числе благодаря деятельности правительства. Резко увеличилось городское население, поскольку мусульманская верхушка концентрировалась в основном в городах, и там же сосредоточивались обслуживавшие ее ремесленники и торговцы. Созревала характерная для последующего периода форма государственности, сочетавшая бюрократические и военно-феодальные черты.