ИНДИЯ (на хинди ‒ Бхарат, на англ. яз. ‒ India)

Го­су­дар­ст­во в Южной Азии.

Омы­ва­ет­ся во­да­ми Ин­дий­ско­го ок.: на за­паде – Ара­вий­ским м., на юго-за­па­де – Лак­ка­див­ским м., на вос­то­ке – Бен­галь­ским зал.; на юге Ман­нар­ский зал. и Пол­к­ский прол. от­де­ля­ют И. от о. Шри-Лан­ка. Гра­ни­чит на се­ве­ро-за­па­де с Па­ки­ста­ном и Аф­га­ни­ста­ном, на се­ве­ре с Ки­та­ем, Не­па­лом и Бу­та­ном, на вос­то­ке с Мьян­мой и Банг­ла­деш. В со­став И. вхо­дят Лак­ка­див­ские о-ва (со­юз­ная тер­ри­то­рия Лак­шад­вип), Ан­да­ман­ские и Ни­ко­бар­ские о-ва. Пл. 3287,6 тыс. км2 (2,4% оби­тае­мой су­ши; 7-е ме­сто в ми­ре); макс. про­тя­жён­ность с се­ве­ра на юг св. 3210 км, с за­па­да на вос­ток св. 2930 км. По чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (1129,7 млн. чел.) за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая (17,1% нас. Зем­ли; 2007). Сто­ли­ца – Нью-Де­ли (вхо­дит в со­став Нац. сто­лич­ной тер­ри­то­рии Де­ли). Офиц. язы­ки – хин­ди и анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – ин­дий­ская ру­пия. В адм. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия И. со­сто­ит из 28 шта­тов, Нац. сто­лич­ной тер­ри­то­рии Де­ли и 6 со­юз­ных тер­ри­то­рий (табл.).

И. – член ООН (1945), Со­дру­же­ст­ва (1947), МВФ (1945), МБРР (1945), СААРК (1985), ВТО (1995), Шан­хай­ской орг-ции со­труд­ни­че­ст­ва (на­блю­да­тель с 2005).

Автор раздела: Г. В. Сдасюк

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

И. – фе­де­ра­тив­ное гос-во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 26.11.1949 (всту­пи­ла в си­лу 26.1.1950). Фор­ма прав­ле­ния – пар­ла­мен­тар­ная рес­пуб­ли­ка .

Гла­ва гос-ва – пре­зи­дент, из­би­рае­мый на 5 лет не­пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем кол­ле­ги­ей вы­бор­щи­ков (со­сто­ит из вы­бор­ных чле­нов обе­их па­лат пар­ла­мен­та и вы­бор­ных чле­нов за­ко­но­дат. со­б­ра­ний шта­тов). Пре­зи­ден­том мо­жет быть из­бран гра­ж­да­нин И. не мо­ло­же 35 лет. Вы­бо­ры пре­зи­ден­та про­из­во­дят­ся по сис­те­ме един­ст­вен­но­го пе­ре­да­вае­мо­го го­ло­са, ко­гда го­ло­со­ва­ние по спис­ку кан­ди­да­тов про­из­во­дит­ся в по­ряд­ке пред­по­чте­ний. Кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты дол­жен по­лу­чить не про­стое боль­шин­ст­во по­дан­ных на вы­бо­рах го­ло­сов, при­знан­ных за­кон­ны­ми, а бо­лее по­ло­ви­ны их об­ще­го ве­са. Вес го­ло­са де­пу­та­та каж­до­го за­ко­но­дат. со­бра­ния оп­ре­де­ля­ет­ся в бал­лах – с учё­том чис­ла мест в ор­га­не вла­сти и об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния шта­та. Ес­ли ни один кан­ди­дат не на­бе­рёт не­об­хо­ди­мо­го чис­ла го­ло­сов, то го­ло­са, от­дан­ные за наи­ме­нее пред­поч­ти­тель­но­го кан­ди­да­та, про­пор­цио­наль­но «пе­ре­да­ют­ся» бо­лее пред­поч­ти­тель­ным кан­ди­да­там, по­ка не ос­та­нет­ся един­ст­вен­ный кан­ди­дат. Дру­гая кол­ле­гия вы­бор­щи­ков (вклю­чаю­щая чле­нов па­лат пар­ла­мен­та) из­би­ра­ет ви­це-пре­зи­ден­та. Ви­це-пре­зи­дент за­ме­ща­ет пре­зи­ден­та во вре­мя его от­сут­ст­вия и по долж­но­сти (ex officio) яв­ля­ет­ся пред­се­да­те­лем верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та. Пре­зи­дент И. фор­маль­но на­де­лён ис­пол­нит. вла­стью, ко­то­рую осу­ще­ст­вля­ет не­по­сред­ст­вен­но или че­рез под­чи­нён­ных ему долж­но­ст­ных лиц. Од­на­ко, в со­от­вет­ст­вии с Кон­сти­ту­ци­ей, он обя­зан сле­до­вать «со­ве­там пра­ви­тель­ст­ва», при­чём да­же в том слу­чае, ес­ли про­сит Со­вет ми­ни­ст­ров пе­ре­смот­реть дан­ную ему ре­ко­мен­да­цию (ст. 74). В ре­зуль­та­те прак­ти­че­ски все осн. пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та осу­ще­ст­вля­ют­ся пра­ви­тель­ст­вом, а за­ча­стую – толь­ко премь­ер-ми­ни­ст­ром.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дат. вла­сти – двух­па­лат­ный пар­ла­мент. Со­сто­ит из пре­зи­ден­та И. и двух па­лат – Нар. па­ла­ты (ниж­ней) и Со­ве­та шта­тов (верх­ней). Нар. па­ла­та со­сто­ит из 545 де­пу­та­тов (543 де­пу­та­та из­би­ра­ют­ся пу­тём все­об­ще­го и пря­мо­го го­ло­со­ва­ния, 2 де­пу­та­та на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том из чис­ла пред­ста­ви­те­лей англо-инд. об­щи­ны). Пред­ста­ви­тель­ст­во от шта­тов в па­ла­те рас­пре­де­ля­ет­ся та­ким об­ра­зом, что­бы при­мер­но со­от­вет­ст­во­вать на­се­ле­нию каж­до­го из них. Со­глас­но Кон­сти­ту­ции И., срок пол­но­мо­чий Нар. па­ла­ты – 5 лет. Од­на­ко пре­зи­дент по «со­ве­ту» пре­мь­ер-ми­ни­ст­ра име­ет пра­во до­сроч­но рас­пу­стить па­ла­ту и объ­явить но­вые вы­бо­ры. Срок пол­но­мо­чий Нар. па­ла­ты мо­жет прод­ле­вать­ся (не бо­лее чем на 1 год) в слу­чае вве­де­ния чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния. Со­вет шта­тов со­сто­ит из 250 чле­нов, 12 из ко­то­рых на­зна­ча­ют­ся пре­зи­ден­том из чис­ла вы­даю­щих­ся дея­те­лей лит-ры, нау­ки, иск-ва и т. п., ос­таль­ные из­би­ра­ют­ся чле­на­ми за­ко­но­дат. со­бра­ний шта­тов. Совет штатов – постоянно действующий орган и не подлежит рос­пуску. Состав па­ла­ты об­нов­ля­ет­ся на 1/3 ка­ж­дые 2 го­да.

Пра­ви­тель­ст­во – пре­мь­ер-ми­нистр (ли­дер боль­шин­ст­ва ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та) и ми­ни­ст­ры – на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том. Все чле­ны пра­ви­тель­ст­ва яв­ля­ют­ся чле­на­ми пар­ла­мен­та или обя­за­ны стать ими в те­че­ние 6 мес. Нар. па­ла­та осу­ще­ствля­ет конт­роль за дея­тель­но­стью пра­ви­тель­ст­ва и мо­жет вы­не­сти ему во­тум не­до­ве­рия – в этом слу­чае ли­бо пра­ви­тель­ст­во ухо­дит в от­став­ку, ли­бо пре­зи­дент рас­пу­ска­ет Нар. па­ла­ту.

И. – цен­тра­ли­зо­ван­ная фе­де­ра­ция (Со­юз шта­тов). В ка­ж­дом шта­те ис­пол­нит. власть при­над­ле­жит гу­бер­на­то­ру, ко­то­рый на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том на срок, «по­ка это угод­но Пре­зи­ден­ту», из чис­ла гра­ж­дан, дос­тиг­ших 35 лет. Гу­бер­на­тор мо­жет быть на­зна­чен од­но­вре­мен­но для 2 шта­тов и бо­лее. В шта­те об­ра­зу­ет­ся ме­ст­ное пра­ви­тель­ст­во, од­на­ко его «обя­за­тель­ные со­ве­ты» рас­про­стра­ня­ют­ся не на всю ком­пе­тен­цию гу­бер­на­то­ра: у гу­бер­на­то­ра есть пол­но­мо­чия, реа­ли­зуе­мые им по собств. ус­мот­ре­нию (в ча­ст­но­сти, он мо­жет ос­тав­лять на ут­верж­де­ние пре­зи­ден­та ме­ст­ные за­ко­но­дат. ак­ты). За­ко­но­дат. ор­ган шта­та со­сто­ит из гу­бер­на­то­ра и од­ной или двух па­лат. Един­ст­вен­ная (или ниж­няя) па­ла­та име­ну­ет­ся за­ко­но­дат. со­б­ра­ни­ем, верх­няя па­ла­та – за­ко­но­дат. со­ве­том (бу­дет или нет в шта­те за­ко­но­дат. со­вет, ре­ша­ет центр. пар­ла­мент И.). Срок пол­но­мо­чий за­ко­но­дат. со­б­ра­ния до 5 лет. 1/3 де­пу­та­тов за­ко­но­дат. со­ве­та пе­ре­из­би­ра­ет­ся ка­ж­дые 2 го­да. Са­мо за­ко­но­дат. со­б­ра­ние рос­пус­ку не под­ле­жит.

Во всех пред­ста­вит. ор­га­нах ре­зер­ви­ру­ют­ся мес­та для пред­ста­ви­те­лей т. н. за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных каст и пле­мён, ко­то­рые ну­ж­да­ют­ся в осо­бой со­ци­аль­ной за­щи­те.

В И. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Пар­тии об­ще­на­цио­наль­но­го ста­ту­са: Инд. нац. кон­гресс (И) (воз­глав­ля­ет коа­ли­цию Объ­е­ди­нён­ный про­грес­сив­ный аль­янс, со­стоя­щую из 12 пар­тий), Бха­ра­тия джа­на­та пар­ти (воз­глав­ля­ет коа­ли­цию Нац. де­мо­кра­тич. аль­янс, со­стоя­щую из 9 пар­тий), Ком­му­ни­стич. пар­тия Ин­дии, Ком­му­ни­стич. пар­тия Ин­дии (мар­кси­ст­ская), Ба­худ­жан са­мадж пар­ти, На­цио­на­ли­стич. кон­грес­си­ст­ская пар­тия. Круп­ней­шие пар­тии ре­гио­наль­но­го ста­ту­са: Са­мад­жва­ди пар­ти (Ут­тар-Пра­деш), Раш­трия джа­на­та дал (Би­хар), Дра­ви­да мун­нет­ра ка­жа­гам, Все­ин­дий­ская дра­ви­да мун­нет­ра ка­жа­гам (обе – Та­мил­над), Ака­ли дал (Пенд­жаб), Те­лу­гу де­сам (Ан­дх­ра-Пра­деш), Ас­сам га­на па­ри­шад (Ас­сам), Шив се­на (Ма­ха­раш­тра).

Автор раздела: Б. А. Стра­шун

При­ро­да

Бе­ре­га.

Бе­ре­го­вая ли­ния И. пре­им. вы­ров­нен­ная; по­ми­мо круп­ней­ше­го п-ова Ин­до­стан в зап. час­ти И. вы­де­ля­ют­ся по­лу­остро­ва Кач и Кат­хия­вар. Об­щая про­тя­жён­ность бе­ре­го­вой ли­нии ок. 7000 км. Удоб­ных ес­теств. га­ва­ней ма­ло. Мн. круп­ные пор­ты рас­по­ло­же­ны ли­бо в усть­ях рек (напр., Каль­кут­та), ли­бо (как Чен­наи) соз­да­ны ис­кусст­вен­но. Пре­об­ла­да­ют низ­кие, сла­бо рас­чле­нён­ные бе­ре­га с ла­гу­на­ми и пес­ча­ны­ми ба­ра­ми, мес­та­ми с ман­гро­вы­ми за­рос­ля­ми, окайм­лён­ные со сто­ро­ны су­ши при­бреж­ны­ми низ­мен­но­стя­ми (Ма­ла­бар­ский бе­рег, Ко­ро­ман­дель­ский бе­рег). Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны так­же аб­ра­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ные (по­бе­ре­жье Кон­кан) и дель­то­вые бе­ре­га.

Рель­еф.

На тер­ри­то­рии И. с юга на се­вер вы­де­ля­ют­ся три круп­ные оро­гра­фи­че­ские, ши­рот­но ори­ен­ти­ро­ван­ные об­лас­ти: воз­вы­шен­ные рав­ни­ны, пла­то и плос­ко­го­рья п-ова Ин­до­стан, об­шир­ная Ин­до-Ганг­ская рав­ни­на, вы­со­чай­шие гор­ные сис­те­мы Ги­ма­лаи и Ка­ра­ко­рум.

Б ́оль­шую часть п-ова Ин­до­стан за­ни­ма­ет плос­ко­го­рье Де­кан. В сев.-зап. час­ти Де­ка­на рас­про­стра­не­ны струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ные трап­по­вые пла­то и вы­со­кие рав­ни­ны, ос­лож­нён­ные струк­тур­но-де­ну­да­ци­он­ны­ми сто­ло­вы­ми го­ра­ми с об­ры­ви­сты­ми скло­на­ми (Винд­хья, Сат­пу­ра, Ма­ха­део, Ба­лаг­хат и др.). Юж­нее про­сти­ра­ют­ся вол­ни­стые де­ну­да­ци­он­ные цо­коль­ные пла­то (Кар­на­та­ка). С за­па­да Де­кан ог­ра­ни­чи­ва­ют асим­мет­рич­ные глы­бо­вые го­ры За­пад­ные Га­ты, с вос­то­ка – глы­бо­вые и сво­до­во-глы­бо­вые го­ры Вос­точ­ные Га­ты, со­стоя­щие из не­сколь­ких хреб­тов, раз­де­лён­ных до­ли­на­ми рек на отд. мас­си­вы (Вост. го­ры, Нал­ла­ма­лай, Ве­ли­ко­нда, Ше­ва­рой). На юге п-ова Ин­до­стан воз­вы­ша­ют­ся гор­сто­во-эро­зи­он­ные кру­тос­клон­ные го­ры Анай­ма­лай выс. до 2695 м (го­ра Анай-Му­ди, выс­шая точ­ка Ин­до­ста­на), Па­ла­ни и Кар­да­мо­но­вы го­ры. На се­ве­ро-вос­то­ке п-ова Ин­до­стан рас­по­ло­же­но об­шир­ное цо­коль­ное пла­то Чхо­та-На­гпур (выс. 500–900 м) с отд. ко­ни­че­ски­ми или ок­руг­лы­ми хол­ма­ми, кря­жа­ми и ос­тан­цо­вы­ми го­ра­ми. Вдоль сев.-зап. ок­раи­ны п-ова Ин­до­стан про­тя­ги­ва­ют­ся древ­ние склад­ча­то-глы­бо­вые го­ры Ара­вал­ли (выс. до 1722 м), со­стоя­щие из ко­рот­ких па­рал­лель­ных хреб­тов, силь­но раз­ру­шен­ных эро­зи­ей, со сгла­жен­ны­ми вер­ши­на­ми и оби­ли­ем ка­ме­ни­стых осы­пей.

К се­ве­ру от гор Ара­вал­ли и пла­то Чхо­та-На­гпур про­сти­ра­ет­ся низ­мен­ная ал­лю­ви­аль­ная Ин­до-Ганг­ская рав­ни­на. Пло­ский мо­но­тон­ный рель­еф рав­ни­ны ос­лож­нён ста­ри­ца­ми, вы­со­хши­ми рус­ла­ми рек, по юж. пе­ри­фе­рии – гус­то рас­членён ов­раж­ной се­тью. Б. ч. тер­ри­то­рии Ин­до-Ганг­ской рав­ни­ны в пре­де­лах И. за­ни­ма­ют рав­ни­ны Ган­га, под­раз­де­ляю­щие­ся на соб­ст­вен­но Ганг­ские ал­лю­ви­аль­ные рав­ни­ны (сред­нее и ниж­нее те­че­ние Ган­га и его круп­ных при­то­ков Джам­на, Гхаг­ха­ра и др.) и Бен­галь­скую ал­лю­ви­аль­но-дель­то­вую низ­мен­ность в ни­зовь­ях Ган­га и Брах­ма­пут­ры, час­то за­та­п­ли­вае­мую во вре­мя на­вод­не­ний. В ср. час­ти до­ли­ны р. Брах­ма­пут­ра рас­по­ло­же­на ал­лю­ви­аль­ная Ас­сам­ская рав­ни­на. На се­ве­ро-за­па­де И. в пес­ча­ной пус­ты­не Тар ши­ро­ко раз­ви­ты эо­ло­вые фор­мы рель­е­фа (про­тя­жён­ные дюн­ные гря­ды, под­виж­ные бар­ха­ны).

Сев. часть И. за­ни­ма­ют вы­со­чай­шие гор­ные сис­те­мы Ги­ма­лаи и Ка­ра­ко­рум, раз­де­лён­ные про­доль­ной меж­гор­ной до­ли­ной р. Инд. В Ги­ма­ла­ях чёт­ко вы­ра­же­ны три вы­сот­ные сту­пе­ни: Си­ва­лик (ср. выс. 1200 м), Ма­лые Ги­ма­лаи (ср. выс. 3000–4000 м) и Вы­со­кие Ги­ма­лаи (ср. выс. 6000 м). В го­рах Ка­ра­ко­рум на­хо­дит­ся выс­шая точ­ка И. и вто­рая вер­ши­на ми­ра – го­ра Чо­го­ри (8611 м).

На край­нем се­ве­ро-вос­то­ке И. рас­по­ло­же­но глы­бо­вое на­го­рье Шил­лонг выс. до 1961 м (го­ра Шил­лонг), по сво­ей струк­ту­ре и гео­ло­гич. строе­нию сход­ное с го­ра­ми п-ова Ин­до­стан.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Б. ч. тер­ри­то­рии И. за­нима­ет Ин­до­стан­ская плат­фор­ма, пред­став­ляю­щая со­бой фраг­мент Гон­два­ны, столк­нув­ший­ся с Ев­ра­зи­ей ок. 55млн. лет на­зад и про­дол­жаю­щий вне­дрять­ся в кон­ти­нент с юга. На се­ве­ре плат­фор­ма че­рез Пред­ги­ма­лай­ский пе­ре­до­вой про­гиб гра­ни­чит с Ги­ма­лай­ской склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­мой кай­но­зой­ско­го Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са. До­кем­брий­ский склад­ча­тый кри­стал­лич. фун­да­мент плат­фор­мы вы­сту­па­ет на по­верх­ность в юж. час­ти п-ова Ин­до­стан (в пре­де­лах Юж­но-Ин­дий­ско­го щи­та), в его вост. и сев. час­ти, а так­же на се­ве­ро-вос­то­ке И. (Шил­лонг­ский вы­ступ). В строе­нии фун­да­мен­та с юга на се­вер вы­де­ля­ют ар­хей­ские бло­ки (кра­то­ны): Дар­вар­ский (юж. час­ти Зап. и Вост. Гат, пла­то Кар­на­та­ка), Бас­тар (гл. обр. сев.-вост. часть пла­то Де­кан); Син­гбум (юго-вост. часть пла­то Чхо­та-На­гпур); Ара­вал­лий­ско-Бан­дель­канд­ский (к вос­то­ку от гор Ара­вал­ли). Кра­то­ны пред­став­ля­ют со­бой гра­нит-зе­ле­но­ка­мен­ные об­лас­ти и об­ра­зо­ва­ны гра­ни­тог­ней­са­ми воз­рас­том 3,5–3,0 млрд. лет, зе­ле­но­ка­мен­ны­ми поя­са­ми не­сколь­ких ге­не­ра­ций (древ­нее 3 млрд. лет и позд­не­ар­хей­ски­ми), сло­жен­ны­ми ме­та­мор­фи­зов. вул­ка­но­ген­ны­ми и оса­доч­ны­ми по­ро­да­ми (в т. ч. же­ле­зи­сты­ми квар­ци­та­ми), а так­же ка­лие­вы­ми гра­ни­тои­да­ми. Ар­хей­ские кра­то­ны об­рам­ля­ют­ся про­те­ро­зой­ски­ми под­виж­ны­ми и гра­ну­ли­то­вы­ми поя­са­ми. К югу от Дар­вар­ско­го кра­то­на рас­по­ло­же­на т. н. Юж­ная гра­ну­ли­то­вая об­ласть, сло­жен­ная чар­но­ки­та­ми, мра­мо­ра­ми, квар­ци­та­ми, ис­пы­тав­ши­ми гра­ну­ли­то­вый ме­та­мор­физм в ран­нем про­те­ро­зое ок. 2,3 млрд. лет на­зад. Вдоль вост. по­бе­ре­жья Ин­до­ста­на про­тя­ги­ва­ет­ся Вос­точ­но-Гат­ский гра­ну­ли­то­вый по­яс, об­ра­зо­ван­ный гней­са­ми, чар­но­ки­та­ми и др. по­ро­да­ми ран­не­про­те­ро­зой­ско­го воз­рас­та (ок. 2 млрд. лет), ис­пы­тав­ши­ми неск. эта­пов ме­та­мор­физ­ма и де­фор­ма­ций 1,5 млрд. лет на­зад, 1 млрд. лет на­зад, 800 ± 100 млн. лет на­зад. В позд­нем про­те­ро­зое по­яс был над­ви­нут на рас­по­ло­жен­ную за­пад­нее ри­фей­скую Куд­да­пах­скую плат­фор­мен­ную впа­ди­ну. Кра­тон Син­гбум оги­ба­ет­ся с се­ве­ра ши­рот­ным Сат­пур­ским поя­сом, в пре­де­лах кото­ро­го рас­про­стра­не­ны ме­та­мор­фи­зов. оса­доч­ные и вул­ка­но­ген­ные по­ро­ды; по­яс за­вер­шил раз­ви­тие в кон­це ран­не­го про­те­ро­зоя. На се­ве­ро-за­па­де И. на­хо­дит­ся Ара­вал­лий­ско-Де­лий­ский по­яс сев.-вост. про­сти­ра­ния, в строе­нии ко­то­ро­го уча­ст­ву­ют ме­та­мор­фи­зо­ван­ные, гл. обр. тер­ри­ген­ные и кар­бо­нат­ные, по­ро­ды ран­не­го и сред­не­го про­те­ро­зоя; раз­ви­тие поя­са за­вер­ши­лось склад­ча­то­стью и ме­та­мор­физ­мом на ру­бе­же ран­не­го и сред­не­го ри­фея.

Плат­фор­мен­ный че­хол ри­фей­ско­го воз­рас­та (крас­но­цвет­ные конг­ло­ме­ра­ты, пес­ча­ни­ки, ар­гил­ли­ты, из­вест­ня­ки, вул­ка­ни­ты ос­нов­но­го со­ста­ва) за­пол­ня­ет не­глу­бо­кие Вин­дий­скую, Куд­да­пах­скую и др. си­нек­ли­зы в сев. и центр. час­ти п-ова Ин­до­стан. В Вин­дий­ской си­нек­ли­зе так­же при­сут­ст­ву­ют венд­ские со­ле­нос­ные от­ло­же­ния. На се­ве­ре И. (Ин­до-Ганг­ская рав­ни­на) рас­по­ло­жен глу­бо­кий (св. 5 км) пе­ри­кра­тон­ный про­гиб, за­пол­нен­ный венд­ско-эо­це­но­вы­ми от­ло­же­ния­ми, на­ка­п­ли­вав­ши­ми­ся на пас­сив­ной ок­раи­не Гон­два­ны. Верх­не­ка­мен­но­уголь­но-юр­ские кон­ти­нен­таль­ные от­ло­же­ния (гон­дван­ский ком­плекс), вклю­чаю­щие лед­ни­ко­вые (кар­бон) и уг­ле­нос­ные (пермь и юра) се­рии, за­ле­га­ют в уз­ких риф­то­ген­ных про­ги­бах, про­сле­жи­ваю­щих­ся вдоль до­лин рек Ма­ха­на­ди, Го­да­ва­ри, Да­мо­дар, Сон и об­ра­зую­щих па­лео­риф­то­вую сис­те­му. Во 2-й пол. ме­зо­зоя на зап. и сев.-вост. ок­раи­нах И. раз­ви­ва­лись риф­то­ген­ные про­ги­бы (Кам­бей­ский, Ке­ра­ла, Бен­галь­ский и др.), за­пол­няв­шие­ся кон­ти­нен­таль­ны­ми и мел­ко­вод­но-мор­ски­ми от­ло­же­ния­ми. На ру­бе­же ме­ла и па­лео­ге­на в сев.-зап. час­ти Ин­до­ста­на на пло­ща­ди ок. 700 тыс. км2 про­изош­ла вспыш­ка пла­то­ба­заль­то­во­го вул­ка­низ­ма, сфор­ми­ро­вав­шая Де­кан­скую трап­по­вую про­вин­цию. В па­лео­ге­не и нео­ге­не в зо­нах зап. и вост. пе­ри­кра­тон­ных про­ги­ба­ний, а так­же в Бен­галь­ском зал. на­ка­п­ли­ва­лись мел­ко­вод­но-мор­ские тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния.

Фор­ми­ро­ва­ние Ги­ма­лай­ской склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­мы в свя­зи с кол­ли­зи­ей Ин­до­стан­ско­го суб­кон­ти­нен­та с Ев­ра­зи­ей на­ча­лось ок. 55 млн. лет на­зад (в кон­це па­лео­це­на). Мак­си­маль­ные де­фор­ма­ции про­ис­хо­ди­ли в нео­ге­не, ко­гда воз­ник пе­ре­до­вой про­гиб, за­пол­нен­ный мо­лас­сой. Наи­бо­лее ак­тив­ные сейс­мич. уча­ст­ки и об­лас­ти воз­мож­ных силь­ных зем­ле­тря­се­ний (с маг­ни­ту­дой 8 и бо­лее) рас­по­ло­же­ны на се­ве­ре, во­сто­ке и за­па­де И. Од­но из по­след­них раз­ру­ши­тель­ных зем­ле­тря­се­ний про­изо­шло 26.1.2001 в шта­те Гуд­жа­рат (маг­ни­ту­да 7,9; свыше 20 тыс. по­гиб­ших).

В не­драх И. за­клю­че­ны зна­чит. за­пасы бок­си­тов, хро­ми­тов, руд же­ле­за, свин­ца и цин­ка, ме­ди, зо­ло­та, бе­рил­лия; мус­ко­ви­та, ба­ри­та, ка­мен­но­го уг­ля. Ме­сто­ро­ж­де­ния кай­но­зой­ских ла­те­рит­ных бок­си­тов мно­го­чис­лен­ны; б. ч. их на­хо­дит­ся в вост. (шта­ты Орис­са, Би­хар и др.), зап. (Гуд­жа­рат, Кар­на­та­ка) и центр. (Мад­хья-Пра­деш) час­тях И. Круп­ней­шие ме­сто­ро­ж­де­ния хро­ми­тов, свя­зан­ные с мас­си­ва­ми ульт­ра­ос­нов­ных по­род, рас­по­ло­же­ны в шта­те Орис­са (Су­кин­да, Нау­са­хи и др.). Ме­сто­рож­де­ния про­те­ро­зой­ских же­ле­зи­стых квар­ци­тов ло­ка­ли­зу­ют­ся в юж. (Ба­ба­бу­дан и др.) и вост. (Бай­ла­ди­ла и др.) рай­онах И. Важ­ные жиль­ные ме­сто­ро­ж­де­ния зо­ло­та име­ют­ся в шта­те Кар­на­та­ка (Ко­лар, Хут­ти и др.). Осн. часть за­па­сов свин­цо­во-цин­ко­вых руд за­клю­че­на в стра­ти­форм­ных ме­сто­ро­ж­де­ни­ях в шта­те Рад­жаст­хан (Рад­жпу­ра-Да­ри­ба, Рам­пу­ра-Агу­ча, За­вар и др.). Ме­сто­ро­ж­де­ния мед­ных руд скон­цен­три­ро­ва­ны в Син­гбум­ском мед­но-ура­но­вом поя­се (Мо­са­бо­ни и др. в шта­те Би­хар) и руд­ном р-не Кхет­ри (Мад­хан-Куд­хан, Ко­ли­хан и др. в шта­те Рад­жаст­хан). Мед­но-пор­фи­ро­вое ме­сто­ро­ж­де­ние с зо­ло­том Ма­ланджкханд рас­по­ло­же­но в шта­те Мад­хья-Пра­деш. По за­па­сам мус­ко­ви­та И. за­ни­ма­ет 1-е мес­то в ми­ре; мел­кие пег­ма­ти­то­вые ме­сто­ро­ж­де­ния, со­дер­жа­щие так­же зна­чит. за­па­сы бе­рил­лия, ли­тия, весь­ма мно­го­чис­лен­ны (Би­хар­ская слю­до­нос­ная про­вин­ция, Рад­жаст­хан­ская, Нел­лур­ская). Круп­ней­шее ме­сто­ро­ж­де­ние ба­ри­та Ман­гам­пе­та на­хо­дит­ся в шта­те Ан­дх­ра-Пра­деш. Ким­бер­ли­то­вые труб­ки с ал­ма­за­ми и рос­сып­ные ме­сто­ро­ж­де­ния ал­ма­зов име­ют­ся в юж. час­ти шта­та Мад­хья-Пра­деш (ал­ма­зо­нос­ный по­яс Пан­на). При­бреж­но-мор­ские рос­сы­пи тя­жё­лых пес­ков, со­дер­жа­щих иль­ме­нит, ру­тил, мо­на­цит, цир­кон, ло­ка­ли­зу­ют­ся на юге (шта­ты Ке­ра­ла, Та­мил­над) и вос­то­ке (шта­ты Орис­са, Ан­дх­ра-Пра­деш) стра­ны.

Бо́ль­шая часть ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за со­сре­до­то­че­на в Кам­бей­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не на за­па­де И., в Ас­сам­ском бас­сей­не на се­ве­ро-вос­то­ке, а так­же на юго-вост. по­бе­ре­жье И. и на шель­фе Бен­галь­ско­го зал. Осн. за­па­сы ка­мен­но­го уг­ля скон­цен­три­ро­ва­ны на тер­ри­то­рии шта­тов Би­хар (Да­мо­дар­ский уголь­ный бас­сейн), Зап. Бен­га­лия и Мад­хья-Пра­деш; круп­ней­шее бу­ро­уголь­ное ме­сто­ро­ж­де­ние Ней­ве­ли рас­по­ло­же­но в шта­те Та­мил­над.

В И. так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния ла­те­рит­ных си­ли­кат­ных руд ни­ке­ля (Су­кин­да, Сим­пли­пал в шта­те Орис­са), в ко­то­рых по­пут­ный ком­по­нент – ко­бальт; руд мар­ган­ца, оло­ва, вольф­ра­ма; ме­сто­ро­ж­де­ния флюо­ри­та (Ам­ба-Дон­гар), гра­фи­та, маг­не­зи­та, ас­бе­ста, таль­ка, вол­ла­сто­ни­та, киа­ни­та, сил­ли­ма­ни­та, ан­да­лу­зи­та, фос­фат­но­го сы­рья, дра­го­цен­ных и по­де­лоч­ных кам­ней (изум­руд, ак­ва­ма­рин, сап­фир, ру­бин, лун­ный ка­мень, аме­тист, гра­на­ты, ага­ты), при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов (из­вест­няк, до­ло­мит, квар­цит, гра­ни­ты, кро­вель­ные слан­цы, пес­ки, гли­ны).

Авторы раздела: Н. Н. Алек­сее­ва; Н. А. Бож­ко

Кли­мат.

На б. ч. тер­ри­то­рии И. (за ис­клю­че­ни­ем вы­со­ко­гор­ных рай­онов) кли­мат мус­сон­ный су­бэ­к­ва­то­ри­аль­ный, на се­ве­ро-за­па­де – тро­пи­че­ский. Чёт­ко вы­ра­же­ны три се­зо­на: зим­ний су­хой и от­но­си­тель­но про­хлад­ный се­зон, с пре­обла­да­ни­ем сев.-вост. пас­са­та (но­яб. – февр.); ве­сен­ний, очень жар­кий и су­хой (март – май); лет­ний, жар­кий и влаж­ный мус­сон­ный (июнь – ок­тябрь). Для зим­не­го се­зо­на ха­рак­тер­ны за­мет­ные ре­гио­наль­ные раз­ли­чия в рас­пре­де­ле­нии тем­пе­ра­тур: на се­ве­ре И. ср. темп-ры ян­ва­ря со­став­ля­ют 10–14 °C (Де­ли), на юге не опус­ка­ют­ся ни­же 25 °C. Са­мые вы­со­кие темп-ры от­ме­ча­ют­ся в мае: по всей И. (за ис­клю­че­ни­ем вы­со­ко­гор­ных рай­онов) 28–35 °C, на се­ве­ро-за­па­де до 48 °C. В пе­ри­од лет­не­го влаж­но­го се­зо­на темп-ры не­мно­го сни­жа­ют­ся – до 26–31 °C. В сен­тяб­ре – ок­тяб­ре на вост. по­бе­ре­жье п-ова Ин­до­стан и Зап. Бен­га­лию об­ру­ши­ва­ют­ся раз­ру­ши­тель­ные тро­пич. ци­кло­ны, ско­рость вет­ра в ко­то­рых дос­ти­га­ет 100 км/час. В го­рах про­яв­ля­ет­ся кли­ма­тич. зо­наль­ность: на выс. 1500 м ср. темп-ры ян­ва­ря –1 °C, ию­ля – до 23 °С, на выс. 3500 м со­от­вет­ст­вен­но –8 °C и 18 °C.

В мус­сон­ный се­зон вы­па­да­ет до 80% го­до­вой сум­мы осад­ков. Наи­бо­лее ув­лаж­не­ны на­вет­рен­ные по от­но­ше­нию к юго-зап. мус­со­ну скло­ны Зап. Гат и Ги­ма­ла­ев (до 5000–6000 мм осад­ков в год). На юж. скло­нах на­го­рья Шил­лонг – са­мое влаж­ное ме­сто на Зем­ле (на­се­лён­ный пункт Че­ра­пунд­жи, в ср. за пе­ри­од на­блю­де­ний св. 13000 мм, макс. – 22900 мм осад­ков в год). На рав­ни­нах Ган­га и се­ве­ро-вос­то­ке п-ова Ин­до­стан вы­па­да­ет ок. 1000 мм осад­ков в год. Во внутр. рай­онах Де­ка­на, на­хо­дя­щих­ся в до­ж­де­вой те­ни Зап. Гат, ко­ли­че­ст­во осад­ков со­кра­ща­ет­ся до 500–700 мм в год. Наи­мень­шее ко­ли­че­ст­во осад­ков ха­рак­тер­но для пус­ты­ни Тар (до 300 мм в год). Пе­рио­дич. за­су­хам под­вер­же­но 16% тер­ри­то­рии Ин­дии.

Сне­го­вая гра­ни­ца на юж. скло­нах Ги­ма­ла­ев рас­по­ло­же­на на выс. 4400–4600м, на бо­лее су­хих зап. скло­нах под­ни­ма­ется до 5800–6000 м; в го­рах Ка­ра­ко­рум – на выс. 5000–6100 м. Осн. цен­тры оле­де­не­ния со­сре­до­то­че­ны в го­рах Ка­ра­ко­рум и на юж. скло­нах хреб­та За­скар в Ги­ма­ла­ях. Круп­ней­шие лед­ни­ки: Сиа­чен, Бал­то­ро, Биа­фо. Б. ч. лед­ни­ков на­хо­дит­ся в ста­дии от­сту­па­ния.

Внут­рен­ние во­ды.

И. об­ла­да­ет зна­чит. за­па­са­ми еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мых вод­ных ре­сур­сов (1897 км3). Сред­ний слой сто­ка со­став­ля­ет 300–600 мм, в го­рах – бо­лее 1000 мм в год. За ис­клю­чени­ем пус­ты­ни Тар, где пол­но­стью от­сут­ст­ву­ет по­верх­но­ст­ный сток, реч­ная сеть дос­та­точ­но гус­та. Б. ч. тер­ри­то­рии И. от­но­сит­ся к бас­сей­ну Бен­галь­ско­го зал. (осн. ре­ки – Ганг, Брах­ма­пут­ра, Ма­ха­на­ди, Го­да­ва­ри, Криш­на, Ка­ве­ри). К бас­сей­ну Ара­вий­ско­го м. при­над­ле­жат ре­ки Инд, На­рма­да, Тап­ти и мно­го­числ. ко­рот­кие ре­ки, сте­каю­щие с зап. скло­нов Зап. Гат. Для рек, бе­ру­щих на­ча­ло в Ги­ма­ла­ях (Ганг и Инд с при­токами, Брах­ма­пут­ра), ха­рак­тер­но сме­шан­ное сне­го­во-лед­ни­ко­вое и до­ж­де­вое пи­та­ние. Ре­ки, про­те­каю­щие гл. обр. в пре­де­лах п-ова Ин­до­стан (На­рма­да, Тап­ти, Го­да­ва­ри, Криш­на, Ма­ха­на­ди, Ка­ве­ри и др.), име­ют пре­им. до­ж­де­вое пи­та­ние; ре­жим от­ли­ча­ет­ся очень рез­ки­ми се­зон­ны­ми ко­ле­ба­ния­ми сто­ка. В су­хой зим­ний се­зон сток б. ч. рек силь­но со­кра­ща­ет­ся, а в лет­ний се­зон на мн. круп­ных ре­ках слу­ча­ют­ся на­вод­не­ния, наи­бо­лее силь­ные на ле­вых при­то­ках Ган­га (Гхаг­ха­ра, Ган­дак, Ко­си и др.), в ни­зовь­ях Брах­ма­пут­ры, а так­же в дель­тах Ка­ве­ри, Го­да­ва­ри-Криш­ны, Ма­ха­на­ди, на ре­ках Зап. Бен­га­лии. В це­лом на­вод­не­ни­ям под­вер­же­ны ок. 40 млн. га тер­ри­то­рии стра­ны. Ре­ки И. не­сут боль­шой объ­ём твёр­до­го сто­ка, что обу­слов­ле­но ин­тен­сив­ной эро­зи­ей вслед­ст­вие све­де́­ния ле­сов и рас­паш­ки во­до­сбо­ров. Наи­бо­лее вы­сок сток взве­шен­ных на­но­сов Брах­ма­пут­ры (610 млн. т в год) и Ган­га (ок. 500 млн. т в год).

Круп­ных озёр в И. не­мно­го. Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны ла­гун­ные (Пу­ли­кат, Чил­ка), дель­то­вые (Кол­ле­ру), лед­ни­ко­вые или лед­ни­ко­во-тек­то­нич. озё­ра (Ву­лар). На за­па­де И. – со­лё­ные озё­ра (Самб­хар).

Во­до­обес­пе­чен­ность И. дос­та­точ­но вы­со­ка: на ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 1754 м3 во­ды в год. Еже­год­но ис­поль­зу­ет­ся св. 30% имею­щих­ся вод­ных ре­сур­сов (из них 86% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды с. х-ва, 8% – на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 6% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия). Во мно­гих рай­онах, осо­бен­но в сев.-зап. (шта­ты Пенд­жаб, Харь­я­на, Гуд­жа­рат) и юж. (штат Та­мил­над) час­тях И., ре­сур­сы как по­верх­но­стных, так и под­зем­ных вод близ­ки к ис­чер­па­нию. Зна­чит. гид­ро­энер­ге­тич. по­тен­ци­ал рек (205 тыс. МВт) ос­во­ен все­го на 10%. На ре­ках Сат­ледж, Кришна, Чам­бал, Ма­ха­на­ди и др. со­ору­же­ны круп­ные гид­ро­уз­лы с во­до­хра­ни­ли­ща­ми. Все­го для нужд гид­ро­энер­ге­ти­ки и ир­ри­га­ции соз­да­но ок. 2,5 тыс. во­до­хра­ни­лищ об­щим объ­ё­мом 250 млн. м3.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

В ус­ло­ви­ях вы­со­ко­го ув­лаж­не­ния на скло­нах Зап. Гат и на­го­рья Шил­лонг раз­ви­ва­ют­ся крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы, на пла­то Чхо­та-На­гпур – крас­ные фер­рал­лит­ные поч­вы, в ус­ло­ви­ях се­зон­но-влаж­но­го кли­ма­та юж. и се­ве­ро-зап. час­ти п-ова Ин­до­стан – фер­ро­зё­мы. На плос­ко­го­рье Де­кан сфор­ми­ро­ва­лись чёр­ные сли­тые поч­вы (ре­гу­ры). Вы­со­ким пло­до­ро­ди­ем от­ли­ча­ют­ся пе­ре­от­ло­жен­ные ре­гу­ры реч­ных до­лин. Осн. фонд с.-х. зе­мель со­став­ля­ют разл. ти­пы ал­лю­ви­аль­ных почв, рас­про­стра­нён­ные на Ин­до-Ганг­ской рав­ни­не и на при­мор­ских низ­мен­но­стях. Ал­лю­ви­аль­ные поч­вы зна­чи­тель­но из­ме­не­ны под влия­ни­ем мно­го­ве­ко­во­го с.-х. ис­поль­зо­ва­ния, в т. ч. ри­со­сея­ния, при­во­дя­ще­го к по­верх­но­ст­но­му ог­лее­нию и под­кис­ле­нию почв. Под ман­гро­вы­ми ле­са­ми рас­про­стра­не­ны силь­но­кис­лые ман­гро­вые бо­лот­ные (тио­но­вые) поч­вы. На за­па­де И. в пре­де­лах Боль­шо­го Кач­ско­го Ран­на сфор­ми­ро­ва­лись круп­ные мас­си­вы со­лон­ча­ков. В пус­ты­не Тар раз­ви­ты пес­ча­ные пус­тын­ные поч­вы. У под­но­жий Ги­ма­ла­ев фор­ми­ру­ют­ся лу­го­во-бо­лот­ные тро­пи­че­ские поч­вы, ко­то­рые с вы­со­той сме­ня­ют­ся гор­ны­ми ко­рич­не­вы­ми поч­ва­ми на за­па­де и гор­ны­ми крас­но­зё­ма­ми на вос­то­ке, вы­ше гос­под­ству­ют гор­ные бу­ро­зё­мы и гор­но-лу­го­вые поч­вы. Зна­чит. часть почв И. де­гра­ди­ро­ва­на вслед­ст­вие ак­тив­ных эро­зии и де­фля­ции (еже­год­ные по­те­ри почв со­став­ля­ют ок. 5 млрд. т). В рай­онах раз­ви­тия оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия, осо­бен­но в шта­тах Пенд­жаб, Харь­я­на, Ут­тар-Пра­деш, ти­пич­ны про­цес­сы вто­рич­но­го за­со­ле­ния, под­ще­ла­чи­ва­ния и под­топ­ле­ния почв.

По уров­ню фло­ри­стич. раз­но­об­ра­зия (св. 18660 ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. св. 2000 де­ревь­ев и кус­тар­ни­ков) И. за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в Азии. Эн­де­мизм фло­ры дос­та­точ­но вы­сок: из­вест­но 140 эн­де­мич­ных ро­дов выс­ших рас­те­ний. Осн. цен­тра­ми раз­но­об­ра­зия и эн­де­миз­ма фло­ры яв­ля­ют­ся Зап. Га­ты и Вост. Ги­ма­лаи. К ред­ким и ис­че­заю­щим от­не­се­но 146 ви­дов выс­ших рас­те­ний. Мн. пред­ста­ви­те­ли инд. фло­ры вве­де­ны в куль­ту­ру по все­му ми­ру (гвоз­дич­ное де­ре­во, ко­рич­ное де­ре­во, ин­дий­ское ман­го, лиа­на чёр­ный пе­рец и др.).

В рас­пре­де­ле­нии ес­те­ст­вен­но­го рас­тит. по­кро­ва И. ве­ду­щую роль иг­ра­ют ха­рак­тер ув­лаж­не­ния и про­дол­жи­тель­ность су­хо­го се­зо­на. На на­вет­рен­ных скло­нах Зап. Гат, Вост. Ги­ма­ла­ев, на се­ве­ро-вос­то­ке И., Ан­да­ман­ских о-вах (осад­ки бо­лее 2000–2500 мм в год, су­хой се­зон 1–3 мес) до­ми­ни­ру­ют влаж­ные веч­но­зе­лё­ные и по­лу­веч­но­зе­лё­ные тро­пич. ле­са с оби­ли­ем дип­те­ро­кар­по­вых, дре­во­вид­ных па­по­рот­ни­ков, ли­ан и эпи­фи­тов. Пре­об­ла­даю­щая рас­ти­тель­ность п-ова Ин­до­стан – мус­сон­ные ле­са, сбра­сы­ваю­щие ли­ст­ву в су­хой се­зон. Влаж­ные лис­то­пад­ные ле­са (осад­ки 1500–2000 мм в год, су­хой се­зон 3–5 мес) про­из­ра­ста­ют на пла­то Чхо­та-На­гпур, в Вост. го­рах, на скло­нах Зап. Гат. В дре­вес­ном яру­се этих ле­сов мно­го цен­ных по­род (сал, тик, сан­да­ло­вое де­ре­во и др.). Су­хие лис­то­пад­ные ле­са (тер­ми­на­лии, ро­зо­вое де­ре­во, бам­бу­ки) не­ко­гда бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в рай­онах с про­дол­жи­тель­но­стью су­хо­го се­зо­на 6–8 мес – на плос­ко­го­рье Де­кан, на Ганг­ских рав­ни­нах. Во внутр. рай­онах Де­ка­на и на се­ве­ро-за­па­де И., по­лу­чаю­щих до 600–800 мм осад­ков в год, про­из­ра­ста­ют ле­са и ред­ко­ле­сья из ко­лю­чих де­ревь­ев и кус­тар­ни­ков (ака­ции, про­зо­пис). На се­ве­ро-за­па­де И. рас­про­стра­не­ны опус­ты­нен­ные са­ван­ны, сме­няю­щие­ся раз­ре­жен­ной рас­ти­тель­но­стью из ксе­ро­морф­ных и псам­мо­фит­ных кус­тар­ни­ков и трав в пус­ты­не Тар.

В зо­нах при­ли­вов в осн. вдоль вост. по­бе­ре­жья И. (Ко­ро­ман­дель­ский бе­рег) и в дель­тах Ган­га, Ма­хан­ди, Го­да­ва­ри, Криш­ны, а так­же на отд. уча­ст­ках Ма­ла­бар­ско­го бе­ре­га и в Кам­бей­ском зал. про­из­ра­ста­ют ман­гро­вые ле­са.

В го­рах Ги­ма­лаи и Ка­ра­ко­рум от­чёт­ли­во вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность. Под­но­жия гор окайм­ля­ет уз­кая по­ло­са за­бо­ло­чен­ных дре­вес­но-кус­тар­ни­ко­вых за­рос­лей (т. н. те­раи). В Вост. Ги­ма­ла­ях влаж­ные по­лу­веч­но­зе­лё­ные тро­пич. ле­са вы­ше 1500 м сме­ня­ют­ся гор­ны­ми суб­тро­пич. ле­са­ми. С выс. 2000–2200 м гос­под­ству­ют сме­шан­ные лис­то­пад­ные ле­са, вы­ше 3000 м – хвой­ные ле­са (со­сны, пих­ты, тсу­га ги­ма­лай­ская). Над верх­ней гра­ни­цей ле­са (4000–5000 м) рас­про­стра­не­ны суб­аль­пий­ские кус­тар­ни­ко­вые за­рос­ли, аль­пий­ские лу­га и гля­ци­аль­но-ни­валь­ные ланд­шаф­ты. В бо­лее за­суш­ли­вых Зап. Ги­ма­ла­ях ниж­ние час­ти скло­нов (до выс. 600 м) за­ни­ма­ют ред­ко­стой­ные ксе­ро­фит­ные ле­са и кус­тар­ни­ки. До выс. 1200–1500 м раз­вит по­яс мус­сон­ных лис­то­пад­ных ле­сов. Вы­ше рас­по­ло­же­ны сме­шан­ные ле­са с уча­сти­ем ду­бов, со­сен, кед­ра и др.; на выс. 3000–3500 м гос­под­ству­ют гор­ные хвой­ные ле­са, сме­няю­щие­ся суб­аль­пий­ски­ми за­рос­ля­ми и аль­пий­ски­ми лу­га­ми.

Рас­тит. по­кров И. в зна­чит. сте­пе­ни из­ме­нён че­ло­ве­ком: на нач. 21 в. ле­са за­ни­ма­ют в нём 20% тер­ри­то­рии. Ес­те­ст­вен­ные лес­ные на­са­ж­де­ния со­хра­ни­лись в осн. в труд­но­дос­туп­ных гор­ных рай­онах и за­ни­ма­ют ок. 1/2 ле­со­по­кры­той пло­ща­ди. Прак­ти­че­ски без­лес­ны Ин­до-Ган­ская рав­ни­на, внутр. рай­оны Де­ка­на, при­бреж­ные низ­мен­но­сти. Зна­чит. пло­ща­ди в этих рай­онах за­ни­ма­ют вто­рич­ные са­ван­ны, за­рос­ли кус­тар­ни­ков и трав, воз­ник­шие на мес­те ле­сов и ред­ко­ле­сий в ре­зуль­та­те час­тых вы­жи­га­ний, вы­руб­ки ле­сов для за­го­тов­ки то­п­лив­ной дре­ве­си­ны, вы­па­са до­маш­не­го ско­та. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны по­сад­ки ме­ст­ных (тик, сал, сан­да­ло­вые де­ре­вья) и ин­тро­ду­ци­ро­ван­ных (эв­ка­лип­ты, ка­зуа­ри­на) дре­вес­ных по­род, за­ни­маю­щие 32,6 млн. га.

В зоо­гео­гра­фич. от­но­ше­нии тер­ри­то­рия И. рас­по­ло­же­на б. ч. в пре­де­лах Ин­дий­ской по­доб­ла­сти Ин­до-Ма­лай­ской фау­ни­стич. об­лас­ти. Фау­на сред­не­го­рий и вы­со­ко­го­рий Ги­ма­ла­ев и Ка­ра­ко­ру­ма об­ра­зо­ва­на пре­им. го­ларк­ти­че­ски­ми ви­да­ми. В стра­не оби­та­ет св. 400 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих. Круп­ней­ши­ми пред­ста­ви­те­ля­ми фау­ны ко­пыт­ных яв­ля­ют­ся ин­дий­ский слон, ин­дий­ский но­со­рог, га­ур, ази­ат­ский буй­вол. Из мел­ких ко­пыт­ных, пре­им. в са­ван­нах и раз­ре­жен­ных мус­сон­ных ле­сах, оби­та­ют ан­ти­ло­пы ниль­гау, гар­на, че­ты­рёх­ро­гая, олень-ли­ра; во влаж­ных мус­сон­ных ле­сах – оле­ни ак­сис, ин­дий­ский зам­бар, ба­ра­син­га. Мно­го­чис­лен­ны гры­зу­ны: ин­дий­ский и ма­лай­ский ди­ко­бра­зы, раз­но­об­раз­ные мы­ши­ные (в т. ч. ин­дий­ская бан­ди­ко­та). Из хищ­ных обыч­ны ша­кал, по­ло­са­тая гие­на, разл. ви­вер­ро­вые (ци­ве­ты, ман­гу­сты и др.); сре­ди при­ма­тов – ма­ка­ки, тон­ко­те­лые обезь­я­ны. Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся 85 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих, в т. ч. ази­ат­ский лев (един­ст­вен­ная по­пу­ля­ция со­хра­ни­лась в нац. пар­ке Гир­ский Лес на п-ове Кат­хия­вар), бен­галь­ский тигр, снеж­ный барс, дым­ча­тый ле­о­пард, ма­лай­ский мед­ведь, ма­ла­бар­ская ци­ве­та, олень хан­гул, ин­дий­ский но­со­рог, зо­ло­той и нил­ги­рий­ский тон­ко­те­лы и др. Ха­рак­тер­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми ор­ни­то­фау­ны (ок. 1200 ви­дов птиц) яв­ля­ют­ся обык­но­вен­ный пав­лин – нац. сим­вол И., се­рая джунг­ле­вая ку­ри­ца – один из пред­ков до­маш­них кур, обык­но­вен­ная май­на и др. Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния 79 ви­дов птиц, в т. ч. ин­дий­ская дро­фа, бо­лот­ный фран­ко­лин, ма­ни­пур­ский кус­тар­ни­ко­вый пе­ре­пел и др. Сре­ди пре­смы­каю­щих­ся (521 вид, под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния 25 ви­дов) мно­го змей, в т. ч. ядо­ви­тых (наи­бо­лее опас­ны ин­дий­ская и ко­ро­лев­ская коб­ры). В во­дах р. Ганг оби­та­ет эн­де­мич­ный вид кро­ко­ди­лов – ганг­ский га­ви­ал.

В И. соз­да­на раз­ветв­лён­ная сис­те­ма из 545 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих 5,2% пло­ща­ди стра­ны, в т. ч. 83 нац. пар­ка об­щей пл. 893,8 тыс. га. В сеть био­сфер­ных ре­зер­ва­тов ЮНЕСКО вклю­че­ны нац. пар­ки Нан­да-Де­ви и Сан­дар­бан, а так­же Нил­ги­ри и Ман­нар­ский за­лив; к вод­но-бо­лот­ным угодь­ям ме­ж­ду­нар. зна­че­ния от­не­се­но 25 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны нац. пар­ки Сан­дар­бан, Ка­зи­ран­га, Ке­о­ла­део, Нан­да-Де­ви и До­ли­на Цве­тов, ре­зер­ват Ма­нас. Реа­ли­за­ция круп­ных нац. про­ек­тов по со­хра­не­нию био­ло­гич. раз­но­об­ра­зия и мест оби­та­ния ди­ких жи­вот­ных, напр. бен­галь­ско­го ти­гра (с 1973), ин­дий­ско­го сло­на (с 1991), ганг­ско­го га­виа­ла (с 1976), при­ве­ла к уве­ли­че­нию по­пу­ля­ций ря­да ви­дов, на­хо­див­ших­ся на гра­ни ис­чез­но­ве­ния в И. Так, по­пу­ля­ция бен­галь­ско­го ти­гра в И. с 1972 по 2002 воз­рос­ла в 2 раза.

Дополнительная литература:

Ряб­чи­ков А. М. При­ро­да Ин­дии. М., 1950;

Сингх Г. Гео­гра­фия Ин­дии. М., 1980;

Стра­ны и на­ро­ды: За­ру­беж­ная Азия. Юж­ная Азия. М., 1982;

Lal J. B. India’s forests: myth and reality. New Delhi, 1989;

Wildlife wealth of India. New Delhi, 1989;

Flora of India. Cal­cutta, 1993–2000–. Vol. 1–13–; Алек­сее­ва Н. Н. Со­вре­мен­ные ланд­шаф­ты за­ру­беж­ной Азии. М., 2000;

State of the environment: India. New Delhi, 2001.

На­се­ле­ние.

И. – од­на из са­мых мно­го­на­цио­наль­ных стран ми­ра. Сре­ди ин­дий­цев по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во (74%) со­став­ля­ют ин­доа­рий­ские на­ро­ды (хин­ду­стан­цы хин­дия­зыч­ные – 44,3%, ур­дуя­зыч­ные – 10,7%; ма­рат­хи – 4,9%, бен­галь­цы – 4,7%, гуд­жа­рат­цы – 4,5%, пенд­жаб­цы – 2,3%, ория – 1,8%, би­хар­цы – 1%, рад­жа­ст­хан­цы – 0,8%, ас­сам­цы – 0,6%, кон­ка­ни – 0,1% и др.); на од­ном из дард­ских язы­ков го­во­рят каш­мир­цы (0,5%). Дра­ви­дов на­счи­ты­ва­ет­ся 13,9% (те­лу­гу – 4,5%, кан­на­ра – 3,2%, ма­лая­ли – 3,1%, та­ми­лы – 2,9%, то­да, гон­ды, кхон­ды, орао­ны и др.), на­ро­дов, го­во­ря­щих на ав­ст­роа­зи­ат­ских язы­ках, – 1,4% (груп­пы мун­да – 1,3%: сан­та­лы – 0,7%, мун­да – 0,3%, хо – 0,1%, бир­хо­ры и др.; го­во­ря­щие на од­ном из мон-кхмер­ских язы­ков кха­си – 0,1%), ти­бе­то-бир­ман­ских на­ро­дов – ок. 1% (на­га – 0,2%, бо­до – 0,2%, ма­ни­пу­ри – 0,12%, ку­ки-чин – 0,1%, в т. ч. ми­зо – 0,07%, га­ро – 0,08%, три­пу­ри – 0,05%, ми­ри – 0,05%, бхо­тия – 0,02%, ти­бет­цы, даф­ла, апа­та­ни и др.).

За 1901–2001 на­се­ле­ние стра­ны воз­рос­ло бо­лее чем в 4,3 раза (с 238,4 млн. чел. до 1027,02 млн. чел.). В 1-й пол. 20 в. осн. при­чи­ной рос­та на­се­ле­ния бы­ла вы­со­кая ро­ж­дае­мость (45,8 на 1000 жит. в 1901; 40,8 в 1951). В 1951 в И. при­сту­пи­ли к осу­ще­ст­в­ле­нию нац. Про­грам­мы пла­ни­ро­ва­ния се­мьи (с 1979 – бла­го­со­стоя­ния се­мьи): пре­ду­смат­ри­ва­ют­ся кон­троль над ро­ж­дае­мо­стью (с ори­ен­та­ци­ей на двух­дет­ную се­мью), ме­ро­прия­тия по ох­ра­не ма­те­рин­ст­ва и дет­ст­ва (с ак­цен­том на со­кра­ще­ние дет­ской смерт­но­сти) и др. Од­на­ко на­се­ле­ние И. про­дол­жа­ет бы­ст­ро рас­ти: тем­пы со­кра­ще­ния ро­ж­дае­мо­сти (37,2 чел. на 1000 жит. в 1981; 29,5 чел. в 1991) ни­же рез­ко­го сни­же­ния уров­ня смерт­но­сти (25,1 чел. на 1000 жит. в 1951; 19 чел. в 1981; 9,8 чел. в 1991).

В 2007 ро­ж­дае­мость со­ста­ви­ла 22,7 чел. на 1000 жит., смерт­ность – 6,6 на 1000 жит., мла­ден­че­ская смерт­ность – 34,6 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных; по­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,81 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Св. 48% нас. И. – жен­щи­ны (в ср. на 100 жен­щин при­хо­дит­ся св. 106 муж­чин). Ср. воз­раст нас. 24,8 го­да. В воз­рас­т­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей до 15 лет 31,8%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15–64 го­да) 63,1%, лиц 65 лет и стар­ше 5,1%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни (за 1901–2001 воз­рос­ла поч­ти втрое) – 68,6 го­да (муж­чи­ны – 66,3, жен­щи­ны – 71,2).

Ср. плот­ность на­се­ле­ния вы­со­кая – 353 чел./км2 (2007; ми­ним. по­ка­за­тель – 14,7 чел./км2 – в шта­те Ару­на­чал-Пра­деш, мак­си­маль­ный – св. 11000 чел./км2 – в пре­де­лах Нац. сто­лич­ной тер­ри­то­рии Де­ли). Ис­то­ри­че­ски наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны тер­ри­то­рии, рас­по­ло­жен­ные на Ин­до-Ганг­ской рав­ни­не (в шта­тах Пен­джаб, Харь­я­на, Ут­тар-Пра­деш, Би­хар и Зап. Бен­га­лия скон­цен­три­ро­ва­но св. 1/3 нас. стра­ны), при­бреж­ные рай­оны на за­па­де (в осн. штат Ма­ха­раш­тра) и юге стра­ны.

Ок. 70% нас. про­жи­ва­ет в сель­ской ме­ст­но­сти (на­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 600 тыс. де­ре­вень). До­ля гор. на­се­ле­ния (ок. 30% в 2007; 11% в 1901; 14% в 1941; 28% в 1992) рас­тёт мед­лен­но. Осо­бен­ность ур­ба­ни­за­ции стра­ны – бы­ст­рый рост боль­ших го­ро­дов. В И. – 32 го­ро­да-«мил­лио­не­ра» (с на­се­ле­ни­ем св. 1 млн. чел., 2007; 23 го­ро­да в 1991); в них про­жи­ва­ет св. 1/3 об­ще­го чис­ла го­ро­жан. Круп­ней­шие го­ро­да (млн. чел., 2007): Мум­баи 13,1 (в аг­ло­ме­ра­ции 20,4), Де­ли 11,5 (18,0), Бан­га­лор 5,3 (6,3), Каль­кут­та 4,6 (14,9), Чен­наи 4,4 (7,1), Ах­ма­да­бад 3,8 (5,2), Хай­да­ра­бад 3,7 (6,1), Пу­на 3,2 (4,9).

Саль­до внеш­них ми­гра­ций от­ри­ца­тель­ное (–0,05 на 1000 жит., 2007); гра­ж­да­не И. вы­ез­жа­ют в осн. на ра­бо­ту в араб. гос-ва (ОАЭ, Сау­дов­скую Ара­вию и др.), стра­ны Юго-Вост. Азии.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное на­се­ле­ние св. 500 млн. чел. (2006). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на до­лю с. х-ва при­хо­дит­ся 60% ра­бо­таю­щих, пром-сти – 17%, сфе­ры ус­луг – 23%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 9,2% (2006). За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет 22% на­се­ле­ния И. (2006; 55% в 1973).

Автор раздела: Г. В. Сда­сюк.

Ре­ли­гия.

По дан­ным пе­ре­пи­си 2001, 80,5% нас. И. – ин­дуи­сты, 13,4% – му­суль­ма­не, 2,3% – хри­стиа­не, 1,9% – сик­хи; 1,8% нас. И. – при­вер­жен­цы др. кон­фес­сий или ре­лиг. групп; ок. 0,1% нас. И. не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной из кон­фес­сий или ре­лиг. групп.

Ин­ду­изм яв­ля­ет­ся до­ми­ни­рую­щей ре­ли­ги­ей во всех шта­тах И., кро­ме шта­тов Джам­му и Каш­мир, На­га­ленд, Ма­ни­пур, Ару­на­чал-Пра­деш, Ми­зо­рам, Мег­ха­лая и Пенд­жаб. В нач. 21 в. не­ко­то­рое пре­об­ла­да­ние за­кре­пи­лось за виш­ну­из­мом, од­на­ко сре­ди ря­да на­род­но­стей (та­ми­лы, ас­сам­цы) боль­ше при­вер­жен­цев ши­ва­из­ма. Сре­ди ма­лая­ли зна­чит. рас­про­стра­не­ние по­лу­чил шак­тизм. По­ми­мо ор­то­док­саль­ных ин­дуи­стов-са­на­та­ни, сре­ди на­се­ле­ния, ис­по­ве­дую­ще­го ин­ду­изм, име­ют­ся по­сле­до­ва­те­ли ре­фор­ми­ро­ван­но­го ин­ду­из­ма, пре­ж­де все­го ре­лиг. со­об­ще­ст­ва Арья Са­мадж.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во му­суль­ман – сун­ни­ты ха­на­фит­ско­го тол­ка. На Ма­ла­бар­ском по­бе­ре­жье рас­про­стра­нён ис­лам ша­фи­ит­ско­го тол­ка, в ря­де рай­онов Ут­тар-Пра­де­ша и Зап. Бен­га­лии пре­об­ла­да­ют сун­ни­ты, сре­ди ко­то­рых зна­чит. рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли вах­ха­бит­ские тен­ден­ции. Не­ко­то­рое чис­ло по­сле­до­ва­те­лей име­ет сек­та ах­ма­дие. Ис­лам ши­ит­ско­го тол­ка ис­по­ве­ду­ет пре­им. на­се­ле­ние круп­ных го­ро­дов. Му­суль­ма­не-ис­маи­ли­ты под­раз­де­ля­ют­ся на ни­за­ри­тов (ход­жа) и мус­та­ли­тов (бох­ра). Боль­шин­ст­во ни­за­ри­тов яв­ля­ют­ся по­сле­до­ва­те­ля­ми на­след­ст­вен­но­го има­ма Ага-ха­на.

Хри­сти­ан­ст­во в И. пред­став­ле­но 2 вет­вя­ми: ста­ро­хри­сти­ан­ски­ми и но­во­хри­сти­ан­ски­ми (ох­ва­ты­ва­ют б. ч. хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния И.) церк­ва­ми. В Юж. Ин­дии хри­сти­ан­ст­во поя­ви­лось в 1 в. н. э. В нач. 21 в. по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния И. со­сре­до­то­че­но на юге стра­ны (в шта­те Ке­ра­ла, в рай­оне г. Чен­наи), а так­же в шта­те На­га­ленд. К ста­ро­хри­сти­ан­ским церк­вам от­но­сят­ся: уни­ат­ские Си­ро-ма­ла­бар­ская цер­ковь и Си­ро-ма­лан­кар­ская цер­ковь, яко­вит­ские (мо­но­фи­зит­ские) Ма­лан­кар­ская сир. пра­во­слав­ная цер­ковь и Ма­лан­кар­ская сир. цер­ковь св. Фо­мы, не­о­не­сто­ри­ан­ская Хал­дей­ская сир. цер­ковь (вхо­дит в Ас­си­рий­скую цер­ковь Во­сто­ка). Об­ра­зо­ва­ние вто­рой груп­пы церк­вей свя­за­но с дея­тель­но­стью ев­роп. мис­сио­не­ров в Но­вое вре­мя. Из но­во­хри­сти­ан­ских церк­вей И. наи­бо­лее влия­тель­на Рим­ско-ка­то­лич. цер­ковь (ка­то­ли­ки пре­об­ла­да­ют на юге И., а так­же в не­ко­то­рых зап. рай­онах – в Гоа, Да­ма­не и Диу). Из про­тес­тант­ских церк­вей наи­боль­шее чис­ло при­вер­жен­цев име­ют Цер­ковь Юж. Ин­дии и Цер­ковь Сев. Ин­дии. Цер­ковь Юж. Ин­дии бы­ла соз­да­на в 1947 пу­тём слия­ния осн. про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций юж. час­ти стра­ны. В её со­став во­шли Ме­то­ди­ст­ская цер­ковь, Юж.-инд. объ­еди­нён­ная цер­ковь (пре­сви­те­ри­ан и кон­гре­га­цио­на­ли­стов), а так­же юж. епар­хии Анг­ли­кан­ской церк­ви Ин­дии. Цер­ковь Сев. Ин­дии бы­ла соз­да­на в 1970 в ре­зуль­та­те слия­ния Анг­ли­кан­ской церк­ви Ин­дии и Объ­е­ди­нён­ной церк­ви Сев. Ин­дии. На всей тер­ри­то­рии И. дей­ст­ву­ют так­же бап­ти­ст­ские, лю­теран­ские, мен­но­нит­ские, пя­ти­де­сят­нич. об­щи­ны; име­ют­ся при­вер­жен­цы Ар­мии спа­се­ния, сви­де­те­ли Ие­го­вы, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во при­вер­жен­цев сик­хиз­ма со­сре­до­то­че­но в Пенд­жа­бе, буд­диз­ма – в Ма­ха­раш­тре и Сик­ки­ме (ис­по­ве­ду­ет­ся ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем, а так­же вы­ход­ца­ми из Не­па­ла и Ти­бе­та), джай­низ­ма – в Рад­жаст­ха­не, Гуд­жа­ра­те и Ма­ха­раш­тре. Иу­даи­ст­ские об­щи­ны име­ют­ся в Ма­ха­раш­тре и Ке­ра­ле.

Исторический очерк:

Древ­ней­шие куль­ту­ры.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии И. от­но­сят­ся к ниж­не­му па­лео­ли­ту (ок. 200–100 тыс. лет на­зад) и из­вест­ны в раз­ных ланд­шаф­тах, кро­ме ал­лю­ви­аль­ной рав­ни­ны Ин­да и совр. шта­та Ке­ра­ла. Ран­ний Ашель (Дид­ва­на, Ма­ха­део-Пи­па­рая, Не­ва­са и др.) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пре­об­ла­да­ни­ем га­леч­ных ору­дий, бóль­шим чис­лом руч­ных ру­бил по срав­не­нию с кли­ве­ра­ми, низ­ким про­цен­том ору­дий на пла­сти­нах, от­бой­ной тех­ни­кой; ис­сле­до­ва­ны от­кры­тые сто­ян­ки, хи­жи­на из пруть­ев, ук­ре­п­лён­ная бло­ком кам­ней (Хунс­ги). Для это­го вре­ме­ни вы­де­ле­ние тра­ди­ций – «куль­тур» (Со­ан, Мад­рас и др.) и их со­от­но­ше­ние спор­но. Позд­неа­шель­ские па­мят­ни­ки от­ли­ча­ют­ся поч­ти пол­ным от­сут­ст­ви­ем га­леч­ных ору­дий, пре­об­ла­да­ни­ем кли­ве­ров над ру­би­ла­ми, боль­шим чис­лом ору­дий на от­ще­пах, ис­поль­зо­ва­ни­ем тех­ни­ки мяг­ко­го от­бой­ни­ка; по­яв­ля­ют­ся скаль­ные убе­жи­ща (Бхим­бет­ка). Бы­ла рас­про­стра­не­на охо­та на сло­на, гип­по­по­та­ма, но­со­ро­га и др. В сред­нем па­лео­ли­те (100–30 тыс. лет на­зад) скрёб­ла, вы­ем­ча­тые и зуб­ча­тые скреб­ки, на­ко­неч­ни­ки и др. из­го­тов­ля­лись на от­ще­пах, с при­ме­не­ни­ем тех­ни­ки Ле­вал­луа и с дис­ко­вид­но­го нук­ле­уса. Куль­ту­ры верх­не­го па­лео­ли­та (25–18 тыс. лет на­зад) свое­об­раз­ны (ору­дия на пла­сти­нах с приз­ма­тич. нук­ле­усов: сег­мен­ты, зуб­ча­тые и вы­ем­ча­тые скреб­ки, тра­пе­ции, тре­уголь­ни­ки, рез­цы разл. ти­пов; на позд­них ста­ди­ях по­яви­лась от­жим­ная тех­ни­ка); кро­ме от­кры­тых стоя­нок (Си­ха­вал) есть пе­щер­ные и под скаль­ны­ми на­ве­са­ми, в т. ч. с рос­пи­ся­ми.

С ме­зо­ли­та (ок. 9–5-го тыс. до н. э.) для разл. тер­ри­то­рий И. хро­но­ло­гич. рам­ки эпох су­ще­ст­вен­но от­ли­ча­ют­ся; из­вест­ны круг­лые хи­жи­ны с гли­но­бит­ны­ми по­ла­ми и оча­га­ми, тё­роч­ни­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел, яд­ра для пра­щи; пре­об­ла­да­ют мик­ро­ли­ты – в Лек­ха­хии, Са­рай-На­хар-Рай и др. про­сле­же­на их эво­лю­ция от форм, свя­зан­ных с верх­не­па­лео­ли­тич. сег­мен­та­ми, к гео­мет­рич. фор­мам; но не ис­клю­че­но, что эта тех­ни­ка при­не­се­на с Ближ­не­го Вос­то­ка (тех­ни­ку мик­ро­рез­цов и др. не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с тра­ди­ция­ми Сев. Аф­ри­ки). Изу­чен ряд мас­тер­ских. В осн. в до­ли­не Ган­га и на воз­вы­шен­но­сти Кай­мур из­вест­ны по­гре­бе­ния (вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния, го­ло­вой на за­пад; ино­гда «ва­ле­том»), в т. ч. до 4 кос­тя­ков в мо­ги­ле. Скла­ды­ва­ют­ся ло­каль­ные хо­зяйств. ти­пы: осед­лые ры­бо­ло­вы и охот­ни­ки или по­лу­осед­лые ры­бо­ло­вы и со­би­ра­те­ли в зап. и центр. рай­онах; охот­ни­ки и ры­бо­ло­вы в до­ли­не Ган­га; охот­ни­ки тро­пич. джунг­лей на вос­то­ке; охот­ни­ки и со­би­ра­те­ли мор. по­бе­ре­жий на юге Де­ка­на; осед­лые охот­ни­ки и со­би­ра­те­ли пред­го­рий.

В кон­це ме­зо­ли­та («про­то­не­о­ли­те»), ещё до по­яв­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, из­вест­на пер­вая леп­ная ке­ра­ми­ка (Чо­па­ни-Ман­до). Здесь же, в до­ли­не Бе­лан, в 6–5-м тыс. по­яв­ля­ют­ся куль­ту­ры не­оли­та; на сто­ян­ках Ма­ха­га­ра и др. про­сле­жен пе­ре­ход от ин­тен­сив­но­го со­би­ра­тель­ст­ва и из­би­ра­тель­ной охо­ты к одо­маш­ни­ва­нию рас­те­ний и жи­вот­ных; это про­ис­хо­ди­ло, су­дя по на­ход­кам до­ме­сти­ци­ро­ван­но­го ри­са, воз­мож­но, под влия­ни­ем из Вост. Азии. В до­ли­не Ган­га, на юге Де­ка­на (Брах­ма­ги­ри, Сан­гана­кал­лу), в Каш­ми­ре (Бур­за­хом), в сев.-вост. рай­онах не­оли­тич. куль­ту­ры да­ти­ру­ют­ся 4–2-м тыс. Скла­ды­ва­ют­ся но­вые ти­пы хо­зяй­ст­ва: зем­ле­дель­че­ское в до­ли­не Ган­га и центр. рай­онах; ско­то­вод­че­ско-от­гон­ное на юге Де­ка­на. Уси­ли­ва­ет­ся спе­циа­ли­за­ция по ис­точ­ни­кам ка­мен­но­го сы­рья. По­яв­ля­ет­ся ряд ло­каль­ных ти­пов ору­дий, в т. ч. шли­фо­ван­ные, но­вые ти­пы из­де­лий из кос­ти и ро­га (Чи­ранд). В ря­де рай­онов Де­ка­на про­сле­же­на эво­лю­ция то­по­гра­фии по­се­ле­ний: ря­дом со скаль­ны­ми на­ве­са­ми по­яв­ля­ют­ся от­кры­тые по­сёл­ки на скло­нах и вер­ши­нах хол­мов, позд­нее они рас­по­ла­га­ют­ся на бе­ре­гах про­ток и рек, что обу­слов­ле­но на­ли­чи­ем пло­до­род­ных почв, пу­тя­ми об­ме­на; обиль­ная лес­ная рас­ти­тель­ность к кон­цу не­оли­та зна­чи­тель­но по­ре­де­ла из-за вы­ру­бок и вы­жи­га­ния для нужд зем­ле­де­лия. Воз­де­лы­ва­ли рис, пше­ни­цу, шес­ти­ряд­ный яч­мень, че­че­ви­цу, мел­кий зе­лё­ный го­ро­шек; раз­во­ди­ли коз, овец, буй­во­лов, сви­ней, бы­ков-зе­бу, ос­лов, ло­ша­дей, со­бак. Ло­шадь и про­со, из­вест­ные по на­ход­кам из Хал­лу­ра, име­ют, ве­ро­ят­но, афр. про­ис­хо­ж­де­ние; др. за­им­ст­во­ва­ния свя­зы­ва­ют с влия­ни­ем ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции. Охо­та, ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во (в т. ч. мол­лю­сков) до­пол­ня­ли ра­ци­он. На юге Де­ка­на из­вест­ны не­оли­тич. по­гре­бе­ния – вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на се­вер в грун­то­вых ямах, де­тей хо­ро­ни­ли в ур­нах; с ке­ра­ми­кой, ору­дия­ми тру­да, ук­ра­ше­ния­ми. В Каш­ми­ре (Бур­за­хом) – скор­чен­ные кос­тя­ки (го­ло­вой на се­вер), без ин­вен­та­ря, но с кос­тя­ми жи­вот­ных; мо­ги­лы – ко­пии под­зем­ной час­ти жи­ли­ща. Зо­ло­тые серь­ги в ви­де ко­лец с рас­тру­бом из Тек­ка­ла­ко­ты, брон­зо­вые то­по­ры, брас­ле­ты, коль­ца, рас­пис­ная гон­чар­ная ке­ра­ми­ка в не­оли­тич. ком­плек­сах юга Де­ка­на от­ра­жа­ют кон­так­ты с эне­о­ли­тич. куль­ту­ра­ми центр. И. Пря­мо­уголь­ные слан­це­вые но­жи из Бур­за­хо­ма сви­де­тель­ст­ву­ют о свя­зях с куль­ту­ра­ми, из­ве­ст­ны­ми на тер­ри­то­рии совр. Ки­тая.

Эпо­ха пер­вых ци­ви­ли­за­ций.

Эне­о­ли­тич. куль­ту­ры (3–1-го тыс. до н. э.) от­кры­ты во всех рай­онах И., кро­ме юга Де­ка­на. В ря­де рай­онов их тра­ди­ции со­хра­ня­лись в брон­зо­вом и на­ча­ле же­лез­но­го ве­ка.

На­се­ле­ние, при­шед­шее из зо­ны фор­ми­ро­ва­ния ха­рапп­ской куль­ту­ры, ос­вои­ло на юге по­лу­ост­ро­ва Кач и Кат­хия­вар (Дхо­ла­ви­ра, Лот­хал и др.), на вос­то­ке – до­ли­ну Ган­га и его при­токов (Ка­ли­бан­ган и др.). Эти рай­оны ста­ли ча­стью инд­ской ци­ви­ли­за­ции. Её ха­рак­тер­ны­ми чер­та­ми яв­ля­ют­ся круп­ные по­се­ле­ния, не­ред­ко с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой и вы­со­ким уров­нем гор. бла­го­ус­т­рой­ст­ва, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние брон­зы, на­ли­чие пись­мен­но­сти. Эко­но­мич. ос­но­вой бы­ло вы­со­ко­уро­жай­ное ир­ри­гац. зем­ле­де­лие. Боль­шое зна­че­ние име­ла тор­гов­ля, в т. ч. с та­ки­ми от­да­лён­ны­ми рай­она­ми, как ост­ро­ва Пер­сид­ско­го зал. и Юж. Ме­со­по­та­мия, Сев. Аф­га­ни­стан и Ср. Азия. Го­ро­да до­лин Ин­да и Са­рас­ва­ти (ны­не Гхаг­гар) вхо­ди­ли в об­шир­ную зо­ну ран­них ци­ви­ли­за­ций Ста­ро­го Све­та. В нач. 2-го тыс. гор. ци­ви­ли­за­ция в Сев.-Зап. И. при­шла в упа­док.

В др. рай­онах И. так­же из­вест­ны дол­го­вре­мен­ные по­се­ле­ния (ти­па тел­лей), ко­то­рые бы­ли за­строе­ны круг­лы­ми и пря­мо­уголь­ны­ми до­ма­ми с оча­га­ми и хо­зяйств. по­строй­ка­ми из сыр­цо­во­го и обож­жён­но­го кир­пи­ча; в них из­вест­ны квар­та­лы гон­ча­ров, мед­ни­ков, из­го­то­ви­те­лей бус; об­вод­ные кир­пич­ные сте­ны, дам­бы (Дай­ма­бад, Инам­га­он) и рвы (Еран, На­гда) для за­щи­ты от на­вод­не­ний. Вы­ра­щи­ва­ли в осн. яч­мень, ре­же пше­ни­цу, очень ред­ко рис, а так­же че­че­ви­цу, не ме­нее 9 ви­дов бо­бо­вых. В ка­мен­ной «ин­ду­ст­рии» про­сле­жи­ва­ют ме­зо­ли­тич. и не­оли­тич. тра­ди­ции, в из­дели­ях из ме­ди и брон­зы, на­ря­ду с ме­ст­ны­ми, – вы­де­ля­ют им­порт­ные (напр., кин­жал из Чан­до­ли на­по­ми­на­ет об­раз­цы ко­бан­ской куль­ту­ры). Кро­ме ме­тал­лич. ук­ра­ше­ний, из­вест­ны бу­сы из ага­та, стеа­ти­та, хал­це­до­на. Би­ко­ни­че­ские тер­ра­ко­то­вые бу­сы Аха­ра с рез­ным ор­на­мен­том име­ют ана­ло­ги в Трое и Анау; оже­ре­лье мед­ных бус на шёл­ко­вой нит­ке из по­гре­бе­ния Не­ва­сы – са­мое ран­нее сви­де­тель­ст­во о на­ли­чии шёл­ка на тер­ри­то­рии И. Ке­ра­ми­ка (кув­ши­ны на нож­ке или с но­си­ком, ча­ши со сли­вом, по­ти­ры, зоо­морф­ные со­су­ды и др.) гон­чар­ная, име­ла кре­мо­вый, крас­ный и др. ан­гоб, гео­мет­рич. и рас­тит. ор­на­мент, изо­бра­же­ния (жу­равль, пав­лин, ца­п­ля, ди­кие жи­вот­ные, сти­ли­зо­ван­ные «тан­цую­щие че­ло­веч­ки»), вы­пол­нен­ные за­лив­кой или кон­ту­ром чёр­ной, бе­лой и др. крас­ка­ми. На со­су­дах из Дай­ма­ба­да – сю­же­ты охо­ты и сти­ли­зо­ван­ная па­ра в по­зе сек­су­аль­но­го кон­так­та. На­ту­ра­ли­стич. и сти­ли­зо­ван­ные тер­ра­ко­то­вые быч­ки най­де­ны в Ка­ят­хе и Ги­лун­де, жен­ские ста­ту­эт­ки – в Инам­гао­не. Осо­бен­но­сти на­бо­ра форм и ор­на­мен­та – ос­но­ва для вы­де­ле­ния ря­да куль­тур.

Наи­бо­лее ран­няя эне­о­ли­тич. куль­ту­ра Джод­хпу­ры – Га­неш­ва­ра (ок. 2800–2200) в цен­тре мед­но­руд­но­го поя­са Кхет­ри (сев.-вост. Рад­жаст­хан) и её позд­няя ста­дия (ок. 1800–1400; от­но­сит­ся к брон­зо­во­му ве­ку), мед­ных кла­дов куль­ту­ра в ме­ж­ду­ре­чье Ган­га и Яму­ны (ны­не р. Джам­на) бы­ли цен­тра­ми ме­тал­лур­гии ме­ди, обес­пе­чи­вав­ши­ми сырь­ём др. куль­ту­ры, в т. ч. ха­рапп­скую ци­ви­ли­за­цию. В Де­ка­не в 1-й пол. 2-го тыс. из­вест­ны эне­о­ли­тич. куль­ту­ры: Ахар (до­ли­на Ба­на­са), Ка­ят­ха (до­ли­на Чам­ба­ла), Са­вал­да (до­ли­ны Тап­ти и Пра­ва­ры), Мал­ва (пла­то Мал­ва). К ран­не­му брон­зо­во­му ве­ку от­но­сят­ся по­гре­бе­ния в ме­га­ли­тах (Ка­ко­рии, Маг­хе и др.) – круг­лых ка­мен­ных ог­ра­дах с цис­той в се­ре­ди­не (в Со­нпу­ре – за­хо­ро­не­ния в ур­нах). Во 2-й пол. 2-го тыс. на юге по­явил­ся позд­не­ха­рапп­ский фор­пост Дай­ма­бад, слои ко­то­ро­го пе­ре­кры­ты ма­те­риа­ла­ми куль­тур брон­зо­во­го ве­ка Джор­ве и Не­ва­сы, для ко­то­рых по­ка­за­тель­ны вы­тя­ну­тые тру­по­по­ло­же­ния (го­ло­вой на се­вер), под по­ла­ми жи­лищ: взрос­лые в ямах, де­ти в 2 со­су­дах, по­ло­жен­ных устье к устью. Уни­каль­но по­гре­бе­ние в Инам­гао­не. Позд­ний брон­зо­вый век (1100–700; Кау­шам­би, Чи­ран­да и др.) свя­зан с се­рой рас­пис­ной ке­ра­мики куль­ту­рой, по­яв­ле­ни­ем же­лез­ных из­де­лий и одо­маш­нен­ной ло­ша­ди. Эту куль­ту­ру про­дол­жи­ла «куль­ту­ра се­вер­ной чёр­ной по­ли­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки» с гор. по­се­ле­ния­ми, че­кан­кой мо­не­ты, но­вым сти­лем в иск-ве, су­ще­ст­во­вав­шая в прав­ле­ние Нан­дов, Ма­урь­ев и Шун­гов (2 в.).

Не­оли­тич. и эне­о­ли­тич. куль­ту­ры в Юж. И. на­сле­до­ва­лись ме­га­ли­тич. куль­ту­рой (1000–700 до н. э.), свя­зы­вае­мой с ко­че­вы­ми пас­ту­ше­ски­ми пле­ме­на­ми, ко­то­рые раз­во­ди­ли круп­ный ро­га­тый скот и ло­ша­дей, ис­поль­зо­ва­ли, на­ря­ду с мед­но-брон­зо­вы­ми, же­лез­ные ору­дия, ору­жие, кон­скую сбрую.

Автор раздела: А. Я. Ще­тен­ко

Эпо­ха Вед.

Во 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. на тер­ри­то­рии к югу от Кас­пий­ско­го м., ме­ж­ду Ме­со­по­та­ми­ей и Ин­дом, рас­про­стра­ня­лись ин­дои­ран­ские язы­ки. Но­си­те­лей этих язы­ков при­ня­то на­зы­вать ария­ми. Са­мые ран­ние тек­сты на древ­нем ин­доа­рий­ском яз. – Ве­ды. Риг­ве­да, пер­вый по вре­ме­ни и зна­чи­мо­сти ве­дий­ский па­мят­ник, яв­ля­ет­ся осн. ис­точ­ни­ком для изу­че­ния древ­ней­шей ин­доа­рий­ской куль­ту­ры. Соз­да­те­ли Вед не зна­ли пись­мен­но­сти; ре­лиг. гим­ны, жерт­вен­ные фор­му­лы и за­кли­на­ния за­учи­вались и пе­ре­да­ва­лись из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние в уст­ной фор­ме. Об­шир­ные сб-ки (сам­хи­ты) Вед мно­го­слой­ны и не мо­гут иметь точ­ной да­ти­ров­ки. Счи­та­ет­ся, что со­став­ле­ние Риг­ве­ды от­но­сит­ся к по­след­ней тре­ти 2-го тыс., а др. сб-ки (Са­ма­ве­да, Яд­жур­ве­да и Ат­хар­ва­ве­да) поя­ви­лись на неск. ве­ков позд­нее. В 1-й пол. 1-го тыс. соз­да­ёт­ся т. н. позд­не­ве­дий­ская лит-ра, или брах­ма­ни­че­ская про­за, пред­став­ляю­щая со­бой пре­им. ис­тол­ко­ва­ния эле­мен­тов жерт­вен­но­го ри­туа­ла.

Риг­ве­да фор­ми­ро­ва­лась на край­нем се­ве­ро-за­па­де И. и от­ра­зи­ла быт и куль­ту­ру пле­мён, близ­ких древ­ним иран­цам – соз­да­те­лям ран­них час­тей Аве­сты. Их ми­ро­воз­зре­нию при­сущ дуа­лизм: ари­ям и их бо­гам (Ин­д­ра, Ва­ру­на, Аг­ни, Со­ма, Мит­ра) про­ти­во­сто­ят да­сью, ас­со­ции­руе­мые с си­ла­ми тьмы. Для ве­дийских ари­ев круп­ный ро­га­тый скот имел осо­бое зна­че­ние, счи­тал­ся ме­ри­лом бо­гат­ст­ва. По всей ви­ди­мо­сти, ме­ж­ду пле­ме­на­ми шла по­сто­ян­ная борь­ба за об­лада­ние ста­да­ми ко­ров. Во­ен. пред­во­ди­те­ли, пред­ста­ви­те­ли пле­мен­ной зна­ти сра­жа­лись на лёг­ких ко­лес­ни­цах, за­пря­жён­ных ло­шадь­ми. Конь, ко­лес­ни­ца, ко­ле­со ас­со­ции­ро­ва­лись с вла­стью. Риг­веда не да­ёт ос­но­ва­ний го­во­рить о проч­ной осед­ло­сти ин­доа­рий­ских пле­мён. Зем­ле­де­лие (гл. обр. раз­ве­де­ние яч­ме­ня) иг­ра­ло в их хо­зяй­ст­ве вспо­мо­гат. роль. В ре­лиг. куль­те Вед не пре­ду­смот­ре­но строи­тель­ст­во хра­мов и по­чи­та­ние изо­бра­же­ний бо­гов. Осн. куль­то­вым дей­ст­ви­ем бы­ло жерт­во­при­но­ше­ние на ог­не, ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­ли на­след­ст­вен­ные жре­цы-брах­ма­ны – зна­то­ки ри­туа­ла и ве­дий­ских фор­мул.

В нач. 1-го тыс. про­ис­хо­дит арь­я­ни­за­ция Сев. И. – даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние на вос­ток ин­доа­рий­ских диа­лек­тов и ве­дий­ской куль­ту­ры. Об­ла­стью фор­ми­ро­ва­ния позд­не­ве­дий­ской лит-ры бы­ла т. н. Сре­дин­ная зем­ля, вклю­чав­шая гл. обр. ме­ж­ду­ре­чье Ган­га и Яму­ны. Хо­зяйств. ос­вое­нию до­ли­ны Ган­га, по-ви­ди­мо­му, спо­соб­ст­во­ва­ло по­яв­ле­ние же­лез­ных ору­дий тру­да. Осн. от­рас­лью хо­зяй­ст­ва ста­ло зем­ле­де­лие, пре­ж­де все­го ри­со­вод­ст­во, ко­то­рое тре­бо­ва­ло проч­ной осед­ло­сти. В позд­не­ве­дий­скую эпо­ху сфор­ми­ро­ва­лась др.-инд. ци­ви­ли­за­ция, вклю­чав­шая как арий­ские, так и суб­страт­ные (дра­ви­дий­ские, ав­ст­роа­зи­ат­ские) ком­по­нен­ты. Ха­рак­тер­ной чер­той со­ци­аль­но­го строя И. это­го вре­ме­ни яв­ля­ет­ся сис­те­ма варн – об­шир­ных со­слов­но-кас­то­вых групп (жре­цов-брах­ма­нов, пле­мен­ной зна­ти – кшат­ри­ев, пол­но­прав­ных об­щин­ни­ков – вай­шьев, не­пол­но­прав­ных – шудр). На ба­зе пле­мён, за­ни­мав­ших оп­ре­де­лён­ную тер­ри­то­рию и на­хо­див­ших­ся под вла­стью кшат­рий­ских ди­на­стий, по­сте­пен­но на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся про­то­го­су­дар­ст­вен­ные об­ра­зо­ва­ния.

Ран­не­ис­то­ри­че­ский пе­ри­од. Ге­ге­мо­ния Ма­гад­хи. Сер. 1-го тыс. до н. э. в ис­то­рии И. оп­ре­де­ля­ет­ся как ран­не­ис­то­ри­че­ский пе­ри­од. В это вре­мя на­би­ра­ет си­лу про­цесс строи­тель­ст­ва го­ро­дов, ко­то­рые фор­ми­ру­ют­ся во­круг ук­ре­п­лён­ных ре­зи­ден­ций пра­ви­те­лей го­су­дарств в ка­че­ст­ве ад­ми­ни­ст­ра­тив­ных, а ино­гда тор­го­во-ре­мес­лен­ных цен­тров (Так­си­ла, Ин­д­рап­раст­ха, Кау­шам­би, Удд­жайн, Рад­жаг­ри­ха). Гор. ук­ре­п­ле­ния ар­хео­ло­ги­че­ски про­сле­жи­ва­ют­ся по мень­шей ме­ре с 6 в. В кон. 6 в. по­сле за­вое­ва­ний Ахе­ме­ни­дов (Ганд­ха­ра, Синд) Сев. И. всту­па­ет в не­по­средств. кон­так­ты не толь­ко с Ира­ном, но и с Ближ­ним Вос­то­ком. Ожив­ле­ние тор­гов­ли при­во­дит в 5–4 вв. к по­яв­ле­нию при­ми­тив­ной мо­не­ты. Серь­ёз­ные об­ществ.-по­ли­тич. пе­ре­ме­ны в сер. 1-го тыс. со­про­во­ж­да­лись кри­зи­сом ре­лиг. соз­на­ния. Воз­ни­ка­ют но­вые ре­лиг. те­че­ния (буд­дизм, джай­низм и др.), ко­то­рые по­ры­ва­ют с тра­ди­ция­ми ве­дий­ской ри­туа­ли­сти­ки и ста­вят под со­мне­ние преж­нюю со­ци­аль­ную иерар­хию (зна­чи­мость дея­тель­но­сти брах­ма­нов как по­сред­ни­ков ме­ж­ду людь­ми и бо­га­ми, не­об­хо­ди­мость обиль­ных жертв и раз­дач для дос­ти­же­ния Не­ба). Воз­ник­но­ве­ние этих уче­ний свя­за­но с оли­гар­хич. кла­на­ми, пра­вив­ши­ми в пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев (Ша­кья, Мал­ла). Но об­ще­ин­дий­скую зна­чи­мость им при­да­ла под­держ­ка пра­ви­те­лей круп­ных царств, сло­жив­ших­ся в до­ли­не Ган­га.

В 5 в. ве­ду­щую роль иг­ра­ли та­кие го­су­дар­ст­ва, как Ка­ши, Ко­ша­ла, Ват­са, Ма­гад­ха. В 4 в. Ма­гад­ха (со сто­ли­цей в Па­та­ли­пут­ре) ста­ла без­ус­лов­ным ге­ге­мо­ном в до­ли­не Ган­га и во всей Сев. И. С пра­ви­те­ля­ми Ма­гад­хи из ди­на­стии Нан­дов инд. пре­да­ния свя­зы­ва­ют важ­ные пе­ре­ме­ны в прин­ци­пах гос. уст­рой­ст­ва. Нан­ды, опи­рав­шие­ся не на пле­мен­ные опол­че­ния, а на ог­ром­ное на­ём­ное вой­ско, не до­воль­ст­во­ва­лись да­ра­ми от по­ко­рён­ных со­се­дей, за­ме­ня­ли кшат­рий­ские ди­на­стии свои­ми став­лен­ни­ка­ми, об­ла­га­ли на­се­ле­ние тя­жё­лы­ми на­ло­га­ми. Они сфор­ми­ро­ва­ли дер­жа­ву, ох­ва­ты­вав­шую весь бас­сейн Ган­га и да­же вост. по­бе­ре­жье Де­ка­на (ны­не Орис­са).

В 327–325 Алек­сандр Ма­ке­дон­ский под­чи­нил мно­го­числ. цар­ст­ва и пле­мен­ные об­ра­зо­ва­ния Пенд­жа­ба и Син­да, вы­сту­пив фак­ти­че­ски в ро­ли объ­е­ди­ни­те­ля Сев.-Зап. И. По­сле то­го как в 317 гре­ко-ма­кед. за­вое­ва­те­ли бы­ли вы­ну­ж­де­ны уй­ти из И., эта тер­ри­то­рия ока­за­лась под вла­стью пред­во­ди­те­ля ан­ти­ма­ке­дон­ско­го вос­ста­ния Чан­д­ра­гуп­ты из ро­да Ма­урь­ев. Опи­ра­ясь на неё, Чан­д­ра­гуп­та на­чал вой­ну с Нан­да­ми и по­сле по­бе­ды над ни­ми стал пра­ви­те­лем всей Сев. И. По мир­но­му до­го­во­ру с Се­лев­ком I Ни­ка­то­ром в кон. 4 в. Чан­д­ра­гуп­та по­лу­чил рай­оны Ара­хо­сии (ны­не в Аф­га­ни­ста­не) с греч. го­ро­да­ми, ос­но­ван­ны­ми Алек­сан­дром Ма­ке­дон­ским. Это спо­соб­ст­во­ва­ло ин­тен­си­фи­ка­ции свя­зей И. с эл­ли­ни­стич. ми­ром и от­кры­ло её влия­нию греч. куль­ту­ры.

Раз­ви­тие го­су­дар­ст­вен­но­сти тре­бо­ва­ло ис­поль­зо­ва­ния пись­мен­но­сти. В рай­оне Так­си­лы ещё во вре­ме­на Ахе­ме­ни­дов ара­мей­ское пись­мо бы­ло при­спо­соб­ле­но к инд. фо­не­ти­ке. В до­ли­не Ган­га осн. раз­но­вид­ность инд. пись­ма – брах­ми бы­ла изо­бре­те­на (не без влия­ния греч. ал­фа­ви­та), по-ви­ди­мо­му, в кон. 4 в. Пер­вые со­хра­нив­шие­ся па­мят­ни­ки пись­мен­но­сти брах­ми бы­ли вы­се­че­ны на ска­лах и ко­лон­нах по при­ка­зу Ашо­ки, вну­ка Чан­д­ра­гуп­ты, в сер. 3 в. Мес­та на­хо­док т. н. эдик­тов Ашо­ки по­зво­ля­ют очер­тить гра­ни­цы его дер­жа­вы. Она ох­ва­ты­ва­ла всю тер­ри­то­рию совр. Рес­пуб­ли­ки И. (за ис­клю­че­ни­ем край­не­го юга), Па­ки­стан и часть Аф­га­ни­ста­на (рай­он Кан­да­га­ра, где об­на­ру­же­ны над­пи­си Ашо­ки на ара­мей­ском и греч. язы­ках). Ка­пи­тели ко­лонн Ашо­ки яв­ля­ют­ся пер­вы­ми па­мят­ни­ка­ми ка­мен­ной скульп­ту­ры той эпо­хи, они де­мон­ст­ри­ру­ют оп­ре­де­лён­ное влия­ние греч. и офи­ци­аль­но­го перс. иск-ва. Изо­бра­же­ние льви­ной ка­пи­те­ли на ко­лон­не из Сан­чи ны­не ста­ло гер­бом Рес­пуб­ли­ки Ин­дия.

Со­дер­жа­ние «эдик­тов Ашо­ки» сво­дит­ся пре­им. к про­воз­гла­ше­нию дхар­мы – ре­лиг. пра­вед­но­сти, близ­кой буд­диз­му. При Ашо­ке буд­дизм на­чи­на­ет рас­про­стра­нять­ся не толь­ко в И., но и за её пре­де­ла­ми – на Лан­ке (ны­не Шри-Лан­ка). По «эдик­там Ашо­ки» мож­но со­ста­вить пред­став­ле­ние о струк­ту­ре гос-ва Ма­урь­ев. Под не­по­средств. управ­ле­ни­ем Па­та­ли­пут­ры на­хо­ди­лась Ма­гад­ха и, ви­ди­мо, др. об­лас­ти до­ли­ны Ган­га, уже неск. по­ко­ле­ний при­над­ле­жав­шие Нан­дам и Ма­урь­ям. Цар­ские на­ме­ст­ни­ки пре­бы­ва­ли в круп­ней­ших цен­трах Сев.-Зап. и Зап. И. (Так­си­ла, Удд­жайн), а так­же в Вост. и Юж. Де­ка­не. Раз в 3–5 лет царь (или его на­ме­ст­ник) по­сы­лал сво­их ле­га­тов для объ­ез­да под­вла­ст­ных тер­ри­то­рий. На мес­тах власть при­над­ле­жа­ла ор­га­нам ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния – гор. со­ве­там. Ме­ж­ду го­ро­да­ми про­сти­ра­лись об­шир­ные, прак­ти­че­ски не за­се­лён­ные зо­ны. Дер­жа­ва Ма­урь­ев сыг­ра­ла ог­ром­ную роль в при­об­ще­нии мно­го­числ. на­ро­дов Ин­до­ста­на к ци­ви­ли­за­ции, сло­жив­шей­ся в наи­бо­лее раз­ви­тых об­лас­тях до­ли­ны Ган­га. К нач. 2 в. до н. э. ре­гио­наль­ные эли­ты, фор­ми­ро­вав­шие­ся, по-ви­ди­мо­му, на ос­но­ве пле­мен­ных и кла­но­вых свя­зей, ста­ли дос­та­точ­но силь­ны для то­го, что­бы пол­но­стью из­ба­вить­ся от под­чи­не­ния пра­ви­те­лю Ма­гад­хи.

Клас­си­че­ская древ­ность (2 в. до н. э.– 3 в. н.э.).

Этот пе­ри­од – вре­мя рас­цве­та го­ро­дов и гор. ре­мё­сел, тор­гов­ли – как ме­ж­ду го­ро­да­ми Юж. Азии, так и с внеш­ним ми­ром (вплоть до Ара­вии, ан­тич­но­го Сре­ди­зем­но­мо­рья, Ки­тая и Юго-Вост. Азии). Ха­рак­тер­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние пись­мен­но­сти. За­пи­сы­ва­ют­ся мно­го­числ. тек­сты, бы­то­вав­шие пре­ж­де в уст­ной фор­ме: сан­ск­рит­ские сут­ры, буд­дий­ский ка­нон и др. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся важ­ней­шие про­из­ве­де­ния инд. лит-ры, та­кие как «За­ко­ны Ма­ну», Арт­ха­ша­ст­ра, па­мят­ни­ки клас­сич. инд. ме­ди­ци­ны и фи­ло­со­фии. По­яв­ля­ют­ся и ав­тор­ские про­из­ве­де­ния – ли­ри­ка, клас­сич. дра­ма, по­эма Аш­ваг­хо­ши «Жизнь Буд­ды». Ар­хи­тек­ту­ра пред­став­ле­на пе­щер­ны­ми мо­на­сты­ря­ми – буд­дий­ски­ми и джайн­ски­ми в Зап. (Кар­ли, Бхад­жа) и в Вост. (Кхан­да­ги­ри, Удая­ги­ри) Де­ка­не, мо­ну­мен­таль­ны­ми сту­па­ми (Сан­чи, Бхар­хут, Ама­ра­ва­ти), бо­га­то ук­ра­шен­ны­ми рель­е­фа­ми. В скульп­ту­ре ганд­хар­ской шко­лы, рас­про­стра­нён­ной на северо-за­па­де, силь­но эл­ли­ни­стич.-рим. влия­ние. По­сте­пен­но оп­ре­де­ляю­щи­ми ста­но­вят­ся шко­лы Мат­ху­ры и Ама­ра­ва­ти, сле­дую­щие соб­ст­вен­но инд. эс­те­тич. прин­ци­пам.

По­ли­тич. ис­то­рия кон. 1-го тыс. до н. э. – пер­вых ве­ков н. э. с тру­дом под­да­ёт­ся ре­кон­ст­рук­ции из-за фраг­мен­тар­но­сти со­хра­нив­ших­ся ис­точ­ни­ков. Во 2 в. до н. э. греч. пра­ви­те­ли Бак­трии со­вер­ша­ли за­вое­ва­тель­ные по­хо­ды в Сев. И., в ре­зуль­та­те ко­то­рых в Пенд­жа­бе, а за­тем в Син­де поя­ви­лись цар­ст­ва с греч. ди­на­стия­ми. Из т. н. ин­до-греч. пра­ви­те­лей за­слу­жи­ва­ет упо­ми­на­ния Ме­нандр, ко­то­рый фи­гу­ри­ру­ет в зна­ме­ни­том буд­дий­ском диа­ло­ге «Ми­лин­да-пань­ха». В 1 в. до н. э. на тех же тер­ри­то­ри­ях воз­ник­ли ин­до-скиф­ские цар­ст­ва, ос­но­ван­ные ср.-ази­ат. ира­ноя­зыч­ны­ми пле­ме­на­ми ша­ков (са­ков). Один из шак­ских пра­ви­те­лей, Аз I, ввёл сис­те­му ле­то­счис­ле­ния – «эра Ви­кра­ма» (на­ча­ло – 58/57 до н. э.), ко­то­рая до сих пор ис­поль­зу­ет­ся в Юж. Азии. Вслед за ша­ка­ми в И. поя­ви­лись пар­фя­не. Наи­бо­лее из­вест­ный из ин­до-пар­фян­ских ца­рей Гон­до­фар пра­вил в 21–46 н. э. (по пре­да­нию, при его дво­ре жил апо­стол Фо­ма).

Осн. ис­точ­ни­ка­ми по ис­то­рии И. это­го вре­ме­ни яв­ля­ют­ся мо­не­ты. На­чи­ная со 2 в. до н. э. на инд. мо­не­тах под влия­ни­ем эл­ли­ни­стич. об­раз­цов поя­ви­лись над­пи­си, изо­бра­же­ния бо­гов и ца­рей. Ну­миз­ма­тич. ма­те­ри­ал по­зво­ля­ет про­сле­дить по­сте­пен­ную ин­диа­ни­за­цию при­шель­цев – греч. над­пи­си на­чи­на­ют со­про­во­ж­дать­ся, а по­том сме­ня­ют­ся ин­дий­ски­ми. Со­хра­ни­лись све­де­ния о гре­ках, по­кло­няв­ших­ся инд. бо­гам или по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ших буд­диз­му (напр., Ме­нандр). С др. сто­ро­ны, в инд. ико­но­гра­фии по­яв­ля­ет­ся изо­бра­же­ние Буд­ды, со­з­дан­ное в со­от­вет­ст­вии с эл­ли­ни­стич. тра­ди­ци­ей.

Шак­ские пра­ви­те­ли (кшат­ра­пы) вла­де­ли тер­ри­то­рия­ми в центр. час­ти Сев. (рай­он Мат­ху­ры) и Зап. Ин­дии. Гос-во т. н. Зап. Кшат­ра­пов (с цен­тром в Удд­жай­не) иг­ра­ло важ­ную роль в по­ли­тич. ис­то­рии И. 1–2 вв. н. э. Боль­шое зна­чение имел рас­по­ла­гав­ший­ся на его тер­ри­то­рии мор. порт Бха­ру­качч­ха (ны­не г. Бха­руч), че­рез ко­то­рый шла тор­гов­ля с Ара­ви­ей и рим. Сре­ди­зем­но­морь­ем. По всей ви­ди­мо­сти, в свя­зи с ко­рона­ци­ей од­но­го из Зап. Кшат­ра­пов – Чаш­та­ны бы­ла вве­де­на ещё од­на сис­те­ма ле­то­счис­ле­ния – «эра Ша­ка» (на­ча­ло – 78 н. э.).

Юж. со­се­дом и со­пер­ни­ком Зап. Кшат­ра­пов бы­ло гос-во Са­та­ва­ха­нов, пе­ре­жи­вав­шее пе­ри­од рас­цве­та в кон. 1 – нач. 2 вв. Са­та­ва­ха­ны вла­де­ли осн. ча­стью Де­ка­на. Их сто­ли­цей бы­ла Пра­ти­шт­ха­на (ны­не г. Пайт­хан). Ис­то­ри­че­ски Са­та­ва­ха­ны свя­за­ны с на­ро­дом ан­дх­ров (см. Ан­дх­ра) – в ср.-век. ге­неа­ло­гич. спи­сках их на­зы­ва­ют ди­на­сти­ей Ан­дх­ра (на тер­ри­то­рии Ан­дх­ры ими бы­ло воз­ве­де­но мо­ну­мен­таль­ное буд­дий­ское свя­ти­ли­ще – сту­па в Ама­ра­ва­ти).

Юж­нее дер­жа­вы Са­та­ва­ха­нов на­хо­ди­лось неск. дра­ви­дий­ских го­су­дарств. На тер­ри­то­рии Ке­ра­лы рас­по­ла­га­лось гос-во Ке­ра­ла­пут­ра, на тер­ри­то­рии Та­мил­на­да – гос-ва, об­ра­зо­ван­ные ди­на­стия­ми Пан­дь­ев со сто­ли­цей в Ма­ду­раи, Чо­лов и Че­ров. В кон. 3 в. по­явля­ют­ся над­пи­си ди­на­стии Пал­ла­вов, ос­но­вав­ших собств. го­су­дар­ст­во со сто­ли­цей в Кан­чи­пу­ра­ме. Пор­ты Юж. И. ве­ли ожив­лён­ную тор­гов­лю с гре­ко­языч­ны­ми под­дан­ны­ми Рим. им­пе­рии. Наи­бо­лее круп­ны­ми тор­го­вы­ми по­се­ле­ния­ми бы­ли Ари­ка­ме­ду (на вост. по­бе­ре­жье) и Ка­рур (на р. Ка­ве­ри в глу­би­не суб­кон­ти­нен­та). Ис­то­рия Юж. И. пер­вых ве­ков н. э. из­вест­на в осн. по ле­ген­дам. О юж.-инд. куль­ту­ре да­ёт пред­став­ле­ние древ­няя та­миль­ская по­эзия. Со­ци­аль­ное и по­ли­тич. уст­рой­ст­во этих го­су­дарств бы­ло бо­лее ар­ха­ич­ным, чем гос. об­ра­зо­ва­ний се­ве­ра Ин­дии.

От­ры­воч­ны све­де­ния о гос-ве Ка­лин­га на тер­ри­то­рии совр. Орис­сы. На ру­бе­же н. э. его пра­ви­те­ли со­пер­ни­ча­ли с Са­та­ва­ха­на­ми и со­вер­ша­ли по­хо­ды в до­ли­ну Ган­га. На­сле­до­вав­шие Ма­урь­ям ди­на­стии Шун­гов и Кан­вов (2–1 вв. до н. э.) со­хра­ни­ли под сво­ей вла­стью лишь отд. об­лас­ти в до­ли­не Ган­га и в рай­оне Ви­ди­ши (близ совр. г. Бхо­пал). В Ра­д­жаст­ха­не, Пенд­жа­бе и Харь­я­не, а так­же в пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев вре­мя от вре­ме­ни воз­ро­ж­да­лись не­за­ви­си­мые или ав­то­ном­ные оли­гар­хич. объ­е­ди­не­ния на ос­но­ве во­ин­ст­вую­щих кла­нов (мад­ры и яуд­хеи, ард­жу­ная­ны, мал­лы, личч­ха­вы).

Во 2-й пол. 1 в. н. э. пра­ви­тель Ку­шан­ско­го цар­ст­ва Куд­жу­ла Кад­физ, поль­зу­ясь раз­дроб­лен­но­стью Сев. И., на­чал её за­вое­ва­ние. Его сын Ви­ма и внук Ви­ма Кад­физ под­чи­ни­ли не толь­ко сев.-зап., но и центр. часть Сев. И. Фор­по­стом их влия­ния ста­ла Мат­ху­ра. О бо­гат­ст­ве ку­шан­ских ца­рей сви­де­тель­ст­ву­ет вы­пуск зо­ло­тых мо­нет. Изо­бра­же­ния на них сви­де­тель­ст­ву­ют о син­кре­тич. ха­рак­те­ре куль­ту­ры по­ко­рён­ных рай­онов И., по­чи­та­нии Ге­лио­са и Ге­рак­ла, Мит­ры и Аху­ра­маз­ды, Ши­вы и Буд­ды. Са­мый из­вест­ный из Ку­шан, сын Ви­мы Кад­фи­за, Ка­ниш­ку I (2-я четв. 2 в.) в буд­дий­ской тра­ди­ции счи­та­ет­ся по­кро­ви­те­лем этой ре­ли­гии. При Ку­ша­нах, бла­го­да­ря под­держ­ке вла­стей и ши­ро­ким ме­ж­ду­нар. свя­зям (по Ве­ли­ко­му шёл­ко­во­му пу­ти), буд­дизм ши­ро­ко рас­про­стра­нил­ся в Цен­траль­ной, а за­тем в Вост. Азии. Офиц. над­пи­си Ку­шан со­став­ле­ны на бак­трий­ском язы­ке.

В это же вре­мя про­ис­хо­ди­ло фор­ми­ро­ва­ние клас­сич. ин­ду­из­ма с его хра­мо­вым бо­го­слу­же­ни­ем и по­чи­та­ни­ем («пуд­жа») изо­бра­же­ний мно­го­числ. бо­гов. Он пред­став­лял со­бой даль­ней­шее раз­ви­тие ве­дий­ской ре­ли­гии, в рам­ках ко­то­ро­го по­чи­та­ние Вед и брах­ма­нов до­пол­ня­лось ми­фо­ло­гич. тра­ди­ция­ми, вос­при­ня­ты­ми у др. на­ро­дов И. Воз­ни­ка­ют свя­щен­ные кни­ги ин­ду­из­ма – «Ма­хаб­ха­ра­та» и «Ра­мая­на», об­шир­ные ди­на­стич. сво­ды пу­ран.

О со­ци­аль­ном строе древ­ней И. мож­но со­ста­вить лишь са­мое об­щее пред­став­ле­ние, гл. обр. на ос­но­ве ана­ли­за санскр. нор­ма­тив­ных тек­стов – дхар­ма­шастр и Арт­ха­ша­ст­ры. Па­хот­ной зем­лёй вла­де­ли отд. се­мьи, ко­то­рые са­мо­стоя­тель­но ве­ли хо­зяй­ст­во. Все ча­ст­ные зе­мель­ные вла­де­ния вхо­ди­ли в со­став об­щин­ной тер­ри­то­рии, и, по­ку­пая дом и по­ле, но­вый хо­зя­ин при­об­ре­тал так­же член­ст­во в об­щин­ной ор­га­ни­за­ции. Зем­ле­вла­дель­цы-об­щин­ни­ки при­ни­ма­ли уча­стие в де­ре­вен­ском са­мо­управ­ле­нии. Об­щи­на тре­бо­ва­ла от них уча­стия в со­вме­ст­ных ра­бо­тах по строи­тель­ст­ву до­рог, под­дер­жа­нию свя­ти­лищ и ор­га­ни­за­ции празд­неств. Спо­ры, как пра­ви­ло, ре­ша­лись род­ст­вен­ни­ка­ми и со­се­дя­ми на ос­но­ве обыч­но­го пра­ва. Ста­рос­та пред­став­лял об­щи­ну пе­ред гос. вла­стью и от­ве­чал за уп­ла­ту на­ло­гов (со­став­ля­ли, как пра­ви­ло, 1/6 часть уро­жая).

Об­щин­ни­ки-зем­ле­вла­дель­цы не все­гда са­ми об­ра­ба­ты­ва­ли зем­лю. Бы­ли рас­про­стра­не­ны разл. фор­мы арен­ды, ис­поль­зо­ва­ние тру­да бат­ра­ков, долж­ни­ков и др. за­ви­си­мых лиц. Без­зе­мель­ные ра­бот­ни­ки при­над­ле­жа­ли к бо­лее низ­ко­му слою на­се­ле­ния де­рев­ни. До­воль­но зна­чит. слой со­став­ля­ла обслуживавшая общину ка­те­го­рия де­ре­вен­ско­го на­се­ле­ния, вклю­чая ре­мес­лен­ни­ков. В ка­ж­дой ме­ст­но­сти се­мьи од­но­го об­ществ. ста­ту­са об­ра­зо­вы­ва­ли эн­до­гам­ные кас­ты (джа­ти). Че­ты­ре ста­рин­ные вар­ны ста­ли ос­но­вой клас­си­фи­ка­ции мно­го­числ. ме­ст­ных каст. При этом про­изош­ли су­ще­ст­вен­ные пе­ре­ме­ны в по­ло­же­нии двух низ­ших варн. К вай­шьям, как пра­ви­ло, ста­ли от­но­сить не зем­ле­дель­че­ские, а тор­го­во-рос­тов­щич. кас­ты. Осн. мас­са по­дат­но­го на­се­ле­ния при­чис­ля­лась к шуд­рам. От­тес­няе­мые в от­да­лён­ные рай­оны не­арий­ские пле­ме­на рас­смат­ри­ва­лись в ка­че­ст­ве наи­бо­лее низ­ких и да­же «не­при­ка­сае­мых» каст.

Гор. ре­мес­лен­ни­ки, как и тор­гов­цы, объ­е­ди­ня­лись в кор­по­ра­ции. На­след­ст­вен­ность за­ня­тий и по­ло­же­ния и здесь спо­соб­ст­во­ва­ла по­яв­ле­нию т. н. проф. каст. Ра­бо­та­ли ре­мес­лен­ни­ки, как пра­ви­ло, не на ры­нок, а на за­каз. Од­на­ко в ка­че­ст­ве за­каз­чи­ка мог фи­гу­ри­ро­вать и бо­га­тый тор­го­вец, ску­пав­ший из­де­лия для про­да­жи в да­лё­ких стра­нах. В ре­зуль­та­те по­доб­ных опе­ра­ций куп­цы не толь­ко обо­га­ща­лись, но и при­об­ре­та­ли зна­чит. влия­ние на раз­ви­тие гор. ре­мес­ла. То­ва­ро­об­мен ме­ж­ду го­ро­дом и де­рев­ней, ви­ди­мо, ос­та­вал­ся ог­ра­ни­чен­ным – внеш­няя тор­гов­ля бы­ла бо­лее раз­ви­та, чем внут­рен­няя.

Как в де­рев­не, так и в го­ро­де при­ме­нял­ся на­ём­ный и при­ну­ди­тель­ный труд. Ра­бо­ты осо­бо тя­жё­лые и гряз­ные счи­тались уде­лом ра­бов, про­ис­хо­див­ших обыч­но из низ­ших каст. Ра­бам не по­лагалось иметь се­мью и иму­ще­ст­во, они счи­та­лись соб­ст­вен­но­стью: пе­ре­да­ва­лись по на­след­ст­ву, мог­ли быть про­да­ны или за­ло­же­ны. Ка­баль­ные долж­ни­ки так­же при­чис­ля­лись к ра­бам, од­на­ко их по­ло­же­ние су­ще­ст­вен­ным об­ра­зом от­ли­ча­лось от раб­ско­го. Че­ло­век, на­хо­див­ший­ся в ка­ба­ле, был не в соб­ст­вен­но­сти, а во вла­де­нии хо­зяи­на – он не те­рял се­мей­но­го и кас­то­во­го ста­ту­са, по окон­ча­нии сро­ка ка­ба­лы или вы­пла­ты дол­га его со­ци­аль­ное по­ло­же­ние вос­ста­нав­ли­ва­лось.

В ис­точ­ни­ках на­ча­ла н. э. встре­ча­ют­ся упо­ми­на­ния о «хо­зяе­вах де­ре­вень», имев­ших пра­во взи­мать по­да­ти. Ими, как пра­ви­ло, яв­ля­лись пред­ста­ви­те­ли ме­ст­ных ди­на­стий, ко­то­рые по­лу­ча­ли вла­ст­ные пол­но­мо­чия от вер­хов­но­го пра­ви­те­ля. Не­ред­ко они стре­ми­лись пре­вра­тить зем­ли, по­лу­чен­ные в управ­ле­ние, в на­следств. вла­де­ния и до­би­ва­лись пол­ной не­за­ви­си­мо­сти, соз­да­ва­ли собств. ди­на­стии.

Позд­няя древ­ность (4–5 вв.).

Пе­ри­од рас­цве­та го­ро­дов в И. как цен­тров ре­мес­ла и тор­гов­ли в 3 в. за­кан­чи­ва­ет­ся. Про­ис­хо­дит на­ту­ра­ли­за­ция эко­но­ми­ки и упа­док гор. куль­ту­ры. Этот про­цесс ох­ва­ты­ва­ет сна­ча­ла зап. об­лас­ти (ны­не Пенд­жаб, Харь­я­на, зап. часть Ут­тар-Пра­де­ша) и за­тем рас­про­стра­ня­ет­ся на вос­ток и юг.

Ко­нец пе­рио­да древ­но­сти (4–5 вв.) ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рос­том круп­но­го зем­ле­вла­де­ния. Де­рев­ни – пу­тём по­жа­ло­ва­ний или по­куп­ки – пе­ре­хо­ди­ли в соб­ст­вен­ность мо­на­сты­рей, хра­мов и отд. брах­ма­нов, ос­во­бо­ж­дён­ных от уп­ла­ты на­ло­гов. Вла­дель­ца­ми се­ле­ний мог­ли стать и раз­бо­га­тев­шие куп­цы. Де­ре­вен­ские ста­рос­ты из пред­ста­ви­те­лей са­мо­управ­ле­ния пре­вра­ща­лись в мел­ких по­ме­щи­ков. «Хо­зяе­ва де­ре­вень» по­лу­ча­ли при­ви­ле­гии, на­ло­го­вые и административные им­му­ни­те­ты, пра­во су­да и на­ло­же­ния на­ка­за­ния.

Позд­нюю древ­ность не­ред­ко на­зы­ва­ют эпо­хой Гуп­тов, т. к. по­ли­тич. ге­ге­мо­ния в Сев. И. при­над­ле­жа­ла этой ди­на­стии. Ядром гос-ва Гуп­тов был рай­он ср. те­че­ния Ган­га. Воз­вы­ше­нию ди­на­стии спо­соб­ст­во­ва­ло за­клю­че­ние сою­за с оли­гар­хич. кла­ном личч­ха­вов, гос­под­ство­вав­шим в об­лас­ти, по­гра­нич­ной с совр. Не­па­лом. Чан­д­ра­гуп­та I при­нял ти­тул им­пе­ра­то­ра и стал че­ка­нить зо­ло­тую мо­не­ту. Ви­ди­мо, от его ко­ро­на­ции в 319 ве­дёт на­ча­ло эра Гуп­тов. Его сын Са­муд­ра­гуп­та по­ко­рил всю до­ли­ну Ган­га. Он под­чи­нил се­бе оли­гар­хич. кла­ны Пен­джа­ба и Рад­жа­ст­ха­на и со­вер­шил по­ход про­тив пра­ви­те­ля Пал­ла­вов в Юж. И. (сто­ли­ца – г. Кан­чи). Рас­цвет дер­жа­вы Гуп­тов при­хо­дит­ся на го­ды прав­ле­ния Чан­д­ра­гуп­ты II, ко­то­рый за­вое­вал ни­зо­вья Ган­га, за­хва­тил бо­га­тые го­ро­да Зап. И., при­над­ле­жав­шие пре­ж­де шак­ским кшат­ра­пам, и ус­пеш­но вое­вал в Пенд­жа­бе с позд­ни­ми Ку­ша­на­ми. Чан­дра­гуп­та II рас­про­ст­ра­нил своё влия­ние на круп­ней­шее в Зап. Де­ка­не гос-во Ва­ка­та­ков. В сер. 5 в. Сев. И. ис­пы­та­ла раз­ру­шит. на­ше­ст­вие эф­та­ли­тов («бе­лых гун­нов») и др. вар­вар­ских пле­мён. В нач. 6 в. дер­жа­ва Гуп­тов ос­лаб­ла и к сер. 6 в. пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­вание.

Гупт­ская эпо­ха – важ­ный этап в раз­ви­тии инд. куль­ту­ры. К это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся окон­ча­тель­ное оформ­ле­ние эпич. по­эм, соз­да­ние наи­бо­лее позд­них дхар­ма­шастр и за­вер­ше­ние ди­на­стич. спи­сков Пу­ран. Тра­ди­ция свя­зы­ва­ет с прав­ле­ни­ем Чан­д­ра­гуп­ты II твор­че­ст­во ве­ли­чай­ше­го санскр. по­эта и дра­ма­тур­га Ка­ли­да­сы. В 5–6 вв. жил так­же круп­ный инд. ма­те­ма­тик и ас­тро­ном Арь­я­бха­та (его име­нем на­зван пер­вый инд. ИСЗ). Гупт­ские вид пись­ма, стиль ар­хи­тек­ту­ры, скульп­ту­ра и жи­во­пись ока­за­ли ог­ром­ное влия­ние на инд. куль­ту­ру пе­рио­да ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья.

Автор раздела: А. А. Ви­га­син

Ран­нее Сред­не­ве­ко­вье (6–12 вв.).

В по­сле­гупт­ский пе­ри­од про­дол­жа­лось фор­ми­ро­ва­ние ср.-век. инд. об­ще­ст­ва (боль­шин­ст­во ис­то­ри­ков счи­та­ет его фео­даль­ным), рас­ши­ри­лись гео­гра­фич. гра­ни­цы инд. ци­ви­ли­за­ции. Зем­ле­де­лие рас­про­стра­ни­лось из до­лин рек на при­ле­гаю­щие тер­ри­то­рии. Зем­ле­дель­цы про­дви­га­лись в рай­оны, за­се­лён­ные не­арий­ски­ми пле­ме­на­ми, вы­тес­ня­ли или под­чи­ня­ли их се­бе, пре­вра­щая в «не­при­ка­сае­мые» кас­ты. Вслед за зем­ле­дель­ца­ми в но­вые рай­оны пе­ре­се­ля­лись ре­мес­лен­ные кас­ты, а так­же брах­ма­ны.

Куль­ты ме­ст­ных пле­мён по­гло­ща­лись ин­ду­из­мом, ста­но­вясь его ча­стью. Пле­мен­ные бо­же­ст­ва пе­ре­ос­мыс­ли­ва­лись как ма­ни­фе­ста­ции (про­яв­ле­ния) Виш­ну или Ши­вы и др. «об­щих» для ин­ду­сов бо­гов. Ин­ду­изм при­об­рёл в об­щих чер­тах ту фор­му, в ка­кой он из­вес­тен в на­ши дни. В те­че­ние 1-го тыс. он вы­тес­нил из И. буд­дизм. Ха­рак­тер­ной чер­той об­ществ. жиз­ни ста­ло воз­ве­де­ние хра­мов, не­ред­ко гран­ди­оз­ных, обыч­но по­свя­щён­ных Ши­ве или Виш­ну, хо­тя име­лись и хра­мы, где со­че­та­лись оба на­прав­ле­ния ин­ду­из­ма – ши­ва­изм и виш­ну­изм. Хра­мы по­лу­ча­ли бо­га­тые да­ре­ния от ца­рей, вель­мож и про­стых лю­дей. Хра­мо­вый ри­ту­ал стал ос­но­вой всех на­прав­ле­ний ин­ду­из­ма, ко­то­рый про­дол­жал рас­про­стра­нять­ся и по­пол­нять­ся но­вы­ми куль­та­ми в те­че­ние все­го пе­рио­да Сред­не­ве­ко­вья.

По­сле 6 в. по­лу­чи­ла даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние прак­ти­ка да­ре­ния де­ре­вень и зе­мель, про­дол­жа­лось ста­нов­ле­ние круп­ной ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю. Дар­ст­вен­ные гра­мо­ты ста­ли вы­би­вать на мед­ных таб­лич­ках и кам­не. По­лу­ча­те­лю гра­мо­ты да­ро­ва­лись пра­ва «веч­но­го» рас­по­ря­же­ния зем­лёй, пре­до­став­лял­ся фис­каль­ный, адм. и час­тич­но су­деб­ный им­му­ни­тет и т. п.

С 6 в. на­чи­на­ет­ся 2-я фа­за упад­ка др.-инд. го­ро­дов. Она ох­ва­ты­ва­ет пре­ж­де все­го рай­он ср. те­че­ния Ган­га. Тор­гов­ля в зна­чит. ме­ре за­ми­ра­ет. Ме­тал­лич. день­ги поч­ти вы­хо­дят из упот­реб­ле­ния: ди­на­стии, гос­под­ство­вав­шие в И. в 7–10 вв., ви­ди­мо, не че­ка­ни­ли мо­не­ты, на­ход­ки мо­нет др. стран и пе­рио­дов в сло­ях, от­но­ся­щих­ся к это­му вре­ме­ни, так­же край­не ред­ки. Ожив­ле­ние гор. жиз­ни на­ча­лось в отд. рай­онах И. в 9 в., и толь­ко к 14 в. чис­лен­ность гор. на­се­ле­ния на­ча­ла вновь воз­рас­тать.

На­ше­ст­вие эф­та­ли­тов в И. по сво­им по­след­ст­ви­ям со­пос­та­ви­мо с за­вое­ва­ни­ем Зап. Рим. им­пе­рии герм. пле­ме­на­ми. За­вое­ва­те­ли бы­ли по­сте­пен­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ны, но хо­зяй­ст­во стра­ны ока­за­лось по­дор­ван­ным. На мес­те им­пе­рии Гуп­тов об­ра­зо­ва­лось боль­шое чис­ло ма­лых и сред­них го­су­дарств; по­ли­тич. един­ст­во Сев. И. не вос­ста­нав­ли­ва­лось до 14 в. Все­го на тер­ри­то­рии И. в 5–7 вв. от­ме­че­но ок. 50 го­су­дарств, су­ще­ст­во­вав­ших од­но­вре­мен­но или сме­няв­ших друг дру­га (сре­ди них так­же пер­вые до­ку­мен­таль­но за­фик­си­ро­ван­ные го­су­дар­ст­ва в Де­ка­не и Юж. И.). Воз­ни­кав­шие в отд. мо­мен­ты круп­ные по­ли­тич. об­ра­зо­ва­ния бы­ли по су­ще­ст­ву кон­фе­де­ра­ция­ми мел­ких кня­жеств и бы­ст­ро рас­па­да­лись. Та­ко­го ро­да по­ли­тич. объ­е­ди­не­ния воз­ни­ка­ли в бас­сей­не Ган­га, Гуд­жа­ра­те, на тер­ри­то­рии Зап. Де­ка­на и Та­мил­на­да. В бас­сей­не Ган­га центр по­ли­тич. ак­тив­но­сти по­сте­пен­но сме­щал­ся с вос­то­ка на за­пад – с тер­ри­то­рии совр. шта­та Би­хар на зем­лю ны­неш­не­го шта­та Ут­тар-Пра­деш (Ка­на­удж в 7–12 вв.), а за­тем в рай­он Де­ли. Наи­бо­лее круп­ны­ми инд. го­су­дар­ст­ва­ми это­го пе­рио­да бы­ли го­су­дар­ст­ва Майт­ра­ков из Вал­лаб­хи (на тер­ри­то­рии совр. Гуд­жа­ра­та; до 766/767), Ва­ка­та­ков (на зем­лях совр. шта­та Мад­хья-Пра­деш; 3 – нач. 7 вв.), Яшод­хар­ма­на из Ман­да­со­ра (пра­вил в Мал­ве в 1-й пол. 6 в.). В до­ли­не Ган­га вы­де­ля­лись гос-ва Ма­ук­ха­ри с цен­тром в Ка­на­уд­же и Пуш­паб­ху­ти с цен­тром в Стха­неш­ва­ре, а так­же Гау­да. Рас­цвет Га­у­ды свя­зан с име­нем Ша­шан­ки (до 606–630-е гг.). Его го­су­дар­ст­во про­сти­ра­лось на за­пад до Пра­яги и ох­ва­ты­ва­ло часть Орис­сы. Ма­у­кха­ри и Пуш­паб­ху­ти за­клю­чи­ли со­юз про­тив Ша­шан­ки, но не смог­ли до­бить­ся по­бе­ды над ним. Хар­ша­вард­ха­на Пуш­паб­ху­ти (606–647) объ­еди­нил оба го­су­дар­ст­ва и при­сту­пил к за­вое­ва­ни­ям. Он су­мел под­чи­нить се­бе до­ли­ну Ган­га, Бен­га­лию (по­сле смер­ти Ша­шан­ки), Орис­су и Мал­ву. Од­на­ко про­дви­нуть­ся в рай­он юж­нее гор Винд­хья ему не уда­лось. По­сле смер­ти Х. Пуш­паб­ху­ти его го­су­дар­ст­во рас­па­лось. В сер. 8 в. в Сев. И. ко­рот­кое вре­мя су­ще­ст­во­ва­ла ещё од­на им­пе­рия, воз­ник­шая в ре­зуль­та­те за­вое­ва­ний Ла­ли­та­ди­тьи Мук­та­пи­да (ок. 724–760) из Каш­ми­ра.

На тер­ри­то­рии совр. Ма­ха­раш­тры в нач. 6 в. поя­ви­лось го­су­дар­ст­во с цен­тром в г. Ва­та­пи во гла­ве с ди­на­сти­ей Ча­лукь­ев. Оно дос­тиг­ло рас­цве­та при Пу­ла­ке­ши­не II. Его им­пе­рия про­сти­ра­лась «от мо­ря до мо­ря» (от Ара­вий­ско­го м. до Бен­галь­ско­го зал.). Гуд­жа­рат и Ан­дх­ру он пе­ре­дал в управ­ле­ние двум сво­им брать­ям, став­шим ос­но­ва­те­ля­ми но­вых ди­на­стий. Гуд­жа­рат­ская ветвь Ча­лукь­ев ско­ро пре­сек­лась. В Ан­дх­ре т. н. Вост. Ча­лу­кьи, или Ча­лу­кьи из Вен­ги, со­хра­ни­ли власть до 1070.

В Де­ка­не в 6 в. воз­ник­ли го­су­дар­ства Зап. Ган­гов (в юж. час­ти совр. Кар­на­та­ки) и Ка­дам­бов (в сев. час­ти Кар­на­та­ки). По­сто­ян­ные вой­ны Ча­лукь­ев с Пал­ла­ва­ми, в ко­то­рые ока­за­лись во­вле­че­ны оба го­су­дар­ст­ва, ос­ла­би­ли их. В 753 к вла­сти в Зап. Де­ка­не при­шёл род Раш­тра­ку­тов. Пал­ла­вы в Та­мил­на­де бы­ли вы­тес­не­ны Чо­ла­ми.

В кон. 8 в. рай­оны Сев. И. ста­ли под­чи­нять се­бе во­ин­ст­вую­щие кла­ны, сло­жив­шие­ся в пред­ше­ст­вую­щие ве­ка на за­па­де Ин­до­ста­на, в об­ла­стях, ко­то­рые позд­нее по­лу­чи­ли назв. Рад­жпу­та­на (ны­не со­став­ля­ют штат Рад­жаст­хан). Счи­та­ет­ся, что эти кла­ны бы­ли по­том­ка­ми ас­си­ми­ли­ро­ван­ных эф­та­ли­тов. К кон. 10 в. они ов­ла­де­ли прак­ти­че­ски всей Сев. И. и зна­чит. ча­стью Центр. И. Со­здав на этой тер­ри­то­рии собств. го­су­дар­ства, ста­ли име­но­вать се­бя рад­жа­пут­ра­ми (цар­ски­ми сы­новь­я­ми; позд­нее это са­мо­на­зва­ние со­кра­ти­лось до радж­пу­тов); они за­яв­ля­ли, что про­ис­хо­дят от ве­дий­ских кшат­ри­ев. Рад­жпу­ты раз­де­ли­ли за­воё­ван­ную зем­лю ме­ж­ду вет­вя­ми кла­нов и соз­да­ли не­что по­хо­жее на сис­те­му вас­са­ли­те­та, су­ще­ст­во­вав­шую при­мер­но в это же вре­мя в Зап. Ев­ро­пе. Пре­вра­тив­шись фак­ти­че­ски в отд. со­сло­вие, рад­жпу­ты вы­ра­бо­та­ли осо­бые ук­лад жиз­ни, пра­ви­ла по­ве­де­ния, спе­ци­фич. брач­ные нор­мы, сво­его ро­да ры­цар­ский ко­декс чес­ти.

В 9 в. на тер­ри­то­рии И. на­счи­ты­ва­лось ок. 40 пра­вя­щих ди­на­стий. Сре­ди радж­пут­ских кла­нов наи­бо­лее зна­чи­мы­ми бы­ли Гурд­жа­ра-Пра­ти­ха­ры (нач. 8 – нач. 11 вв.), Па­ра­ма­ры (9 – нач. 14 вв.), Га­ха­да­ва­лы (11–12 вв.). Вост. часть до­ли­ны Ган­га (совр. Би­хар и Бен­га­лия) за­ни­ма­ли го­су­дар­ст­ва Па­лов (8–12 вв.) и Се­нов (9 – сер. 13 вв.). На тер­ри­то­рии Орис­сы на­хо­ди­лось гос-во Вост. Ган­гов (до нач. 15 в.). В Рад­жаст­ха­не в 973 воз­ник­ло не­за­ви­си­мое гос-во Чау­ха­нов (Ча­ха­ма­нов) из Са­камб­ха­ри. В нач. 12 в. они пе­ре­не­сли сто­ли­цу в Ад­жмер и с сер. 12 в. ста­ли до­ми­ни­рую­щей си­лой в Сев. И. Гос-во Чан­дел­лов в кон. 10 в. ох­ва­ти­ло Бун­делк­ханд, Вост. До­аб (ме­ж­ду­ре­чье Ган­га и Джам­ны), в т. ч. Ва­ра­на­си, часть Зап. Бен­га­лии. Оно бы­ло раз­ру­ше­но му­суль­ма­на­ми в 1202, од­на­ко Чан­дел­лы со­хра­ни­ли не­боль­шое кня­же­ст­во до нач. 14 в. В Сев. Гуд­жа­ра­те во 2-й пол. 10 в. воз­ник­ло кн-во Чау­лу­кья (Со­лан­ки) из Ана­хи­ла­па­та­ки (про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1240-х гг.), ко­то­рое ве­ло по­сто­ян­ные вой­ны с со­се­дя­ми – Па­ра­ма­ра­ми, Ка­ла­чу­ри, Чан­дел­ла­ми, Чау­ха­на­ми, а позд­нее – с Яда­ва­ми из Де­ва­ги­ри. На юге со­пер­ни­ка­ми Гурд­жа­ра-Пра­ти­ха­ров и Па­лов бы­ли Раш­тра­ку­ты, сверг­нув­шие Зап. Ча­лукь­ев. Они неск. раз вме­ши­ва­лись в борь­бу за Ка­на­удж.

Чо­лы при Рад­жа­рад­же I (985–1016) и Рад­жен­д­ре I (1016–44) под­чи­ни­ли весь Та­мил­над, часть Кар­на­та­ки, по­ста­ви­ли в вас­саль­ную за­ви­си­мость Вост. Ча­лукь­ев из Вен­ги (в Ан­дх­ре), на­нес­ли неск. по­ра­же­ний Ча­лукь­ям из Каль­я­ни и со­вер­ши­ли по­ход на се­вер, дос­тиг­нув, по пре­да­нию, Ган­га. Кро­ме су­хо­пут­ной ар­мии, Чо­лы соз­да­ли боль­шой во­ен. флот, бла­го­да­ря ко­то­ро­му за­вое­ва­ли Лан­ку, Маль­див­ские о-ва, по­ста­ви­ли под свой кон­троль Шри­вид­жайю в Ин­до­не­зии.

В 1070 пред­ста­ви­тель Вост. Ча­лукь­ев, из­вест­ный впо­след­ст­вии под име­нем Кул­ло­тун­ги I (1070–1122), унас­ле­до­вал по жен­ской ли­нии так­же чоль­ский трон. Две ди­на­стии объ­е­ди­ни­лись. К нач. 12 в. дер­жа­ва Чо­лов бы­ла силь­ней­шей во всей Юж. Азии, но за­тем по­тер­пе­ла неск. по­ра­же­ний и в 13 в. рас­па­лась на мно­го­числ. мел­кие кня­же­ст­ва во гла­ве с пра­ви­те­ля­ми из ро­да Пан­дь­ев. Де­кан в 12 – нач. 14 вв. был по­де­лён ме­ж­ду тре­мя дер­жа­ва­ми: Яда­ва­ми из Де­ва­ги­ри (Ма­ха­раш­тра и Сев. Кар­на­та­ка, 1191–1318), Ка­кать­я­ми из Ва­ран­га­ла (Ан­дх­ра, сер. 12 в. – 1322) и Хой­са­ла­ми из Два­ра­са­муд­ры (Юж. Кар­на­та­ка, 1110–1346).

Внут­рен­не го­су­дар­ст­ва, су­ще­ст­во­вав­шие в этот пе­ри­од в И., бы­ли очень сла­бы­ми. Пра­вя­щие ди­на­стии кон­тро­ли­ро­ва­ли обыч­но лишь свои до­ме­ны. На пе­ри­фе­рии ре­аль­ной вла­стью об­ла­да­ли ме­ст­ная знать ли­бо со­ве­ты круп­ных зем­ле­вла­дельч. об­щин, ох­ва­ты­вав­ших де­сят­ки де­ре­вень. Са­мо­управ­ле­ние име­ли так­же мн. го­ро­да. Куп­цы объ­е­ди­ня­лись в кор­по­ра­ции, ко­то­рые ока­зы­ва­ли по­мощь сво­им чле­нам в ве­де­нии дел и со­дер­жа­ли во­ен. от­ря­ды для ох­ра­ны ка­ра­ва­нов.

Де­лий­ский сул­та­нат (1206–1526).

По­ли­ти­че­ски раз­дроб­лен­ная И. ста­ла лёг­кой до­бы­чей для му­сульм. за­вое­ва­те­лей. Воз­ник­ший на её зап. ру­бе­жах араб. Ха­ли­фат в 712 рас­про­стра­нил свою власть на Синд. С на­ча­лом рас­па­да Ха­ли­фа­та в кон. 10 в. на гра­ни­цах И. об­ра­зо­ва­лось гос-во Газ­не­ви­дов. Мах­муд Газ­не­ви прак­ти­че­ски еже­год­но со­вер­шал по­хо­ды в И., на­но­сил по­ра­же­ния отд. радж­пут­ским князь­ям, гра­бил кня­же­ские и хра­мо­вые со­кро­вищ­ни­цы. По­сле рас­па­да гос-ва Газ­не­ви­дов в 1173 воз­ник­ло но­вое гос-во с цен­тром в г. Гур. Один из его пра­ви­те­лей Му­из-ад-Дин (Ши­хаб-ад-Дин) Му­хам­мед Гу­ри на­чал за­вое­ва­ние И. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия 12 в. его вое­на­чаль­ни­ки (гу­ля­мы) раз­би­ли всех ин­дус­ских пра­ви­те­лей Сев. И. и объ­е­ди­ни­ли её под вла­стью му­суль­ман.

По­сле смер­ти Му­хам­ме­да Гу­ри в 1206 один из гу­ля­мов по име­ни Кутб-ад-Дин Ай­бак про­воз­гла­сил се­бя сул­та­ном (сво­ей ре­зи­ден­ци­ей он из­брал Де­ли), чем по­ло­жил на­ча­ло Де­лий­ско­му сул­та­на­ту – пер­во­му гос-ву на тер­ри­то­рии И. с му­сульм. ди­на­сти­ей и му­суль­ман­ским по ре­ли­гии гос­под­ствую­щим сло­ем. Ин­дий­цы в сво­ей осн. мас­се ос­та­ва­лись при­вер­жен­ца­ми ин­ду­из­ма, но ис­лам по­лу­чил в И. до­воль­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние (в не­го пе­ре­шло до 1/4 на­се­ле­ния). Он спо­соб­ст­во­вал так­же ожив­ле­нию в ин­ду­из­ме ре­лиг. дви­же­ния бхак­ти. В семь­ях пред­ста­ви­те­лей выс­ших каст ста­ло об­ще­при­ня­тым за­твор­ни­че­ст­во жен­щин, ви­но на­ча­ло рас­смат­ри­вать­ся как не­же­ла­тель­ный на­пи­ток, а сви­ни­на – как «не­чис­тое» мя­со. В свою оче­редь, ис­лам в ин­ду­ист­ской стра­не то­же пре­тер­пел ряд из­ме­не­ний. Инд. му­суль­ма­не вос­при­ня­ли ин­ду­ист­ские празд­ни­ки (хо­ли, ди­ва­ли), хо­тя не при­да­ва­ли им ре­лиг. зна­чения, и не­ко­то­рые эле­мен­ты ме­ст­но­го сва­деб­но­го об­ря­да. В их сре­ду про­ник­ли кас­то­вые пред­став­ле­ния; ста­тус­ность и ие­рар­хич­ность со­ци­аль­ных групп ста­ли не­отъ­ем­ле­мой чер­той инд. му­суль­ман. Мож­но ска­зать, что воз­ник «ин­дий­ский ис­лам», от­ли­чав­ший­ся от ка­но­ни­че­ско­го. По­ли­ти­ка сул­та­на­та в от­но­ше­нии ин­ду­сов по­сте­пен­но ме­ня­лась. На­чаль­ная не­при­ми­ри­мость му­суль­ман к ве­ре «языч­ни­ков» сме­ни­лась по­ни­ма­ни­ем то­го, что без ус­та­нов­ле­ния нор­маль­ных от­но­ше­ний с вер­хуш­кой ин­дус­ско­го об­ще­ст­ва со­хра­нить власть над ог­ром­ной стра­ной им не уда­ст­ся. Ме­ст­ных кня­зей-ин­ду­сов ста­ли при­гла­шать в сул­тан­скую ар­мию (их при­ни­ма­ли при дво­ре и да­же на­зна­ча­ли пра­ви­те­ля­ми об­лас­тей), а брах­ма­нов – при­вле­кать к сбо­ру на­ло­гов.

В Де­лий­ском сул­та­на­те по­сто­ян­ным во­ин­ским под­раз­де­ле­ни­ем бы­ла лишь сул­тан­ская гвар­дия. Во вре­мя вой­ны сул­тан при­зы­вал под свои зна­мё­на вас­са­лов с их от­ря­да­ми. Они на­зы­ва­лись ик­та­да­ра­ми, по­сколь­ку по­лу­ча­ли от сул­та­на ик­та – зе­мель­ные уде­лы, с ко­то­рых име­ли пра­во со­би­рать на­ло­ги для со­дер­жа­ния сво­их от­ря­дов. Ик­та­дар дол­жен был так­же под­дер­жи­вать по­ря­док на вве­рен­ной ему тер­ри­то­рии.

За вре­мя су­ще­ст­во­ва­ния Де­лий­ско­го сул­та­на­та сме­ни­лось 5 ди­на­стий, тюрк­ских и аф­ган­ских по про­ис­хо­ж­де­нию: т. н. ди­на­стия гу­ля­мов (1206–90), Хил­джи, Туг­ла­ки­ды, Сай­и­ды и Ло­ди. При гу­ля­мах Де­лий­ский сул­та­нат ус­пеш­но от­ра­зил неск. на­ше­ст­вий мон­го­лов Чин­гис­ха­на. При Ала-ад-ди­не Хилд­жи про­изош­ло зна­чит. рас­ши­ре­ние сул­та­на­та. В его со­став бы­ли вклю­че­ны прак­ти­че­ски все го­су­дар­ст­ва Юж. И. (Гуд­жа­рат, вла­де­ния Яда­вов, Ка­кать­ев, Хой­са­лов, Пан­дь­ев и др.). Од­на­ко в сер. 2-й пол. 14 в. от не­го от­ло­жил­ся ряд тер­ри­то­рий, на ко­то­рых об­ра­зо­ва­лись но­вые гос-ва: Бах­ма­ний­ский сул­та­нат, Хан­деш, Мал­ва, Джа­ун­пур, Гуд­жа­рат. Ста­ла не­за­ви­си­мой Бен­га­лия. К югу от р. Криш­на воз­ник­ло но­вое ин­дус­ское гос-во – Вид­жая­на­гар, ус­пеш­но про­ти­во­сто­яв­шее по­пыткам его по­ко­ре­ния Бах­ма­ни­да­ми. В свою оче­редь, гос-во Бах­ма­ни­дов в кон. 15 – нач. 16 вв. рас­па­лось на 5 сул­та­на­тов: Бе­рар, Ах­мад­на­гар, Бид­жа­пур, Би­дар и Гол­кон­да.

В го­ды прав­ле­ния Туг­ла­ки­дов Де­лий­ский сул­та­нат был за­воё­ван Ти­му­ром. В 1398 его ар­мия ов­ла­де­ла Де­ли. Го­род был раз­граб­лен, уме­лые ре­мес­лен­ни­ки уве­де­ны в Са­мар­канд. Став­шие сул­та­на­ми Сай­и­ды счи­та­ли се­бя вас­са­ла­ми Ти­му­рид­ской им­пе­рии. Они и сме­нив­шие их Ло­ди не смог­ли вновь под­чи­нить тер­ри­то­рии за пре­де­ла­ми Джам­на-Ганг­ской до­ли­ны. При Ло­ди по­зи­ции сул­танов зна­чи­тель­но ос­ла­бе­ли, они ста­ли счи­тать­ся «пер­вы­ми сре­ди рав­ных». По­пыт­ка Иб­ра­хи­ма Ло­ди ут­вер­дить­ся в ка­че­ст­ве са­мо­держ­ца при­ве­ла к то­му, что знать сул­та­на­та при­гла­си­ла на де­лий­ский пре­стол пра­ви­те­ля Ка­бу­ла За­хир-ад-ди­на Ба­бу­ра. Раз­гро­мив в бит­ве при Па­ни­па­те вой­ско Иб­ра­хи­ма Ло­ди, в апр. 1526 он всту­пил в Де­ли.

Мо­голь­ская им­пе­рия (1526–1707).

На­ча­ло про­ник­но­ве­ния ев­ро­пей­цев в Ин­дию. Крат­кое прав­ле­ние Ба­бу­ра (ум. в дек. 1530) по­ло­жи­ло на­ча­ло Мо­голь­ской им­пе­рии и её пра­вя­щей ди­на­стии – Ве­ли­ким Мо­го­лам. Ба­бу­ру на­сле­до­вал Ху­ма­юн, ко­то­рый пра­вил с пе­ре­ры­вом в 15 лет (1530–40, 1555–56). В 1540–1555 у вла­сти в Де­ли на­хо­дил­ся афг. род Сур. Его наи­бо­лее яр­кий пред­ста­ви­тель Шер-шах про­вёл не­сколь­ко адм. и на­ло­го­вых ре­форм, зна­чи­тель­но ук­ре­пив­ших го­су­дар­ст­во.

Под­лин­ным соз­да­те­лем Мо­голь­ской им­пе­рии счи­та­ет­ся сын Ху­маю­на Ак­бар. Он от­вое­вал трон у Су­ров и зна­чи­тель­но раз­дви­нул гра­ни­цы го­су­дар­ст­ва (по­ко­рил Гуд­жа­рат, Бен­га­лию, Синд, Бе­лу­джи­стан, Каш­мир, зна­чит. часть Аф­га­ни­ста­на, Хан­деш, Орис­су, Ах­мад­на­гар). Ак­бар ук­ре­пил по­зи­ции центр. вла­сти, ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му управ­ле­ния (см. Ман­саб­да­ри). Его на­ме­ст­ни­ки ста­ли по­лу­чать де­неж­ное до­воль­ст­вие из каз­ны ли­бо зе­мель­ные вла­де­ния (см. Джа­гир), на до­хо­ды с ко­то­рых бы­ли обя­за­ны со­дер­жать во­ин­ские от­ря­ды. Ак­бар про­во­дил по­ли­ти­ку ве­ро­тер­пи­мо­сти, что спо­соб­ст­во­ва­ло кон­со­ли­да­ции го­су­дар­ст­ва. Го­ды прав­ле­ния по­том­ков Ак­ба­ра Джа­хан­ги­ра и Шаха Джа­ха­на бы­ли от­ме­че­ны ос­лаб­ле­ни­ем по­зи­ций центр. вла­сти в им­пе­рии и уси­ле­ни­ем джа­гир­да­ров. При вла­ст­ном Ау­ран­гзе­бе Мо­голь­ская им­пе­рия дос­тиг­ла наи­боль­ше­го рас­ши­ре­ния, но в то же вре­мя на­ча­лась её дез­ин­те­гра­ция, вы­зван­ная во мно­гом ре­лиг. по­ли­ти­кой сул­та­на, ко­то­ро­го от­ли­ча­ли край­ний фа­на­тизм и не­на­висть ко все­му ин­дус­ско­му. Вос­ста­ния джа­тов в Де­ли и Аг­ре, сик­хов в Пенд­жа­бе, сек­ты сат­на­ми в Сев. Рад­жпу­та­не на­нес­ли удар дер­жа­ве Ве­ли­ких Мо­го­лов. Дви­же­ние ма­рат­хов во гла­ве с Ши­вад­жи, при­вед­шее в ко­неч­ном счё­те к воз­ник­но­ве­нию Ма­ратх­ской кон­фе­де­ра­ции, окон­ча­тель­но по­дор­ва­ло её мо­гу­ще­ст­во.

На­ча­ло про­ник­но­ве­ния ев­ро­пей­цев в Юж. Азию от­но­сит­ся к кон. 15 в. 20.5.1498 эс­кад­ра Вас­ко да Га­мы вста­ла на якорь в пор­ту г. Ко­жи­ко­де (Ка­ликут) в Ке­ра­ле. В по­сле­дую­щие го­ды пор­ту­галь­цы ос­но­ва­ли неск. фак­то­рий на зап. и вост. по­бе­ре­жье И., а так­же на о. Цей­лон (ны­не Шри-Лан­ка). В 1510 А. д’Албукерки за­хва­тил Гоа, ко­то­рый стал адм. цен­тром всех пор­туг. вла­де­ний к вос­то­ку от мы­са Доб­рой На­де­ж­ды. В 17 в. в И. поя­ви­лись так­же куп­цы из Ни­дер­лан­дов, Анг­лии, Да­нии, Фран­ции (см. в ст. Ост-Инд­ские ком­па­нии). В борь­бе, раз­вер­нув­шей­ся в сер. 18 в. ме­ж­ду ев­роп. дер­жа­ва­ми за И., верх взя­ла Ве­ли­ко­бри­та­ния (см. Анг­ло-фран­цуз­ская борь­ба за Ин­дию, Дю­п­лекс Ж.). Опор­ным пунк­том анг­ли­чан на зап. по­бе­ре­жье в 1613–16 был Су­рат, с 1668 – Бом­бей (ны­не Мум­баи), на вост. по­бере­жье – с 1639 Мад­рас (ны­не Чен­наи), в Бен­га­лии – c 1690 Каль­кут­та. В 16–17 вв. влия­ние ев­ро­пей­цев на по­ли­тич. жизнь инд. го­су­дарств бы­ла не­зна­чи­тель­ной. Их ин­те­ре­со­ва­ли лишь ме­ст­ные то­ва­ры – сна­ча­ла пря­но­сти (пе­рец, кар­да­мон, ко­ри­ца, гвоз­ди­ка и др.), с 17 в. – хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни. По­ку­па­ли ев­ро­пей­цы так­же хло­пок-сы­рец, пря­жу, са­хар, шёлк. Из Ев­ро­пы в И. вво­зи­лись медь, ртуть, ору­жие, шер­стя­ные тка­ни. Од­на­ко ввоз то­ва­ров из Ев­ро­пы в этот пе­ри­од был не­ве­лик. Ев­ро­пей­цы рас­пла­чи­ва­лись с ин­дий­ца­ми в осн. дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми.

Ин­те­рес ев­роп. куп­цов к инд. то­ва­рам при­вёл к оп­ре­де­лён­но­му рас­ши­ре­нию их про­из-ва. Уве­ли­чи­лись по­се­вы про­до­вольств. куль­тур, пря­но­стей, хлоп­ка, ин­ди­го. Рез­ко воз­рос­ло про­из-во хлоп­ча­то­бу­маж­ных и шёл­ко­вых тка­ней (осо­бен­но в Гуд­жа­ра­те, на вост. по­бе­ре­жье и в Бен­га­лии). Од­на­ко уве­ли­че­ние вы­пус­ка то­ва­ров не со­про­во­ж­да­лось со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем ору­дий, ор­га­ни­за­ции тру­да и приё­мов про­из-ва. Зо­ло­то и се­реб­ро, по­сту­пав­шие из Ев­ро­пы в ка­че­ст­ве пла­ты за инд. то­ва­ры, осе­да­ли в со­кро­вищ­ни­цах сул­та­нов, на­ва­бов, рад­жей и па­ди­ша­ха. До­пол­нит. до­хо­ды, ко­то­рые по­лу­ча­ли про­из­во­ди­те­ли-зем­ле­дель­цы и ре­мес­лен­ни­ки, пе­ре­рас­пре­де­ля­лись в поль­зу власть иму­щих в ре­зуль­та­те уве­ли­че­ния на­ло­гов. Про­из-во ос­та­ва­лось мел­ким, со­хра­ня­ло за­час­тую се­мей­ный ха­рак­тер.

С по­яв­ле­ни­ем в И. ев­роп. анк­ла­вов, поль­зо­вав­ших­ся пра­ва­ми экс­тер­ри­то­ри­аль­но­сти, в них ста­ли се­лить­ся ре­мес­лен­ни­ки, пре­ж­де все­го тка­чи, на­де­ясь най­ти там убе­жи­ще от пря­мых гра­бе­жей и вы­мо­га­тельств инд. зна­ти. Бла­го­да­ря это­му рос­ли ко­ло­ни­аль­ные го­ро­да, та­кие как Мад­рас, Бом­бей, Каль­кут­та, Пон­ди­ше­ри и др. Инд. на­се­ле­ние поль­зо­ва­лось в них не­ко­то­рым са­мо­управ­ле­ни­ем. Од­на­ко экс­плуа­та­ция ре­мес­лен­ни­ков в этих анк­ла­вах бы­ла не сла­бее, чем на тер­ри­то­ри­ях, под­вла­ст­ных инд. го­су­да­рям.

Ин­дия под вла­стью Ост-Инд­ской ком­па­нии (1757–1858).

Во 2-й пол. 18 в. про­дол­жал­ся рас­пад Мо­голь­ской им­пе­рии. На­ря­ду с кня­же­ст­ва­ми, воз­глав­ляв­ши­ми­ся ма­ратх­ски­ми ди­на­стия­ми Бхос­ле (На­гпур), Син­дия, или Шин­де (Гва­ли­яр), Хол­кар (Ин­да­ур), Га­е­к­вад (Ба­ро­да, или Ва­до­да­ра), от неё от­де­ли­лись Бен­га­лия, Ауд, Ро­хилк­ханд, Де­кан (кн-во Хай­да­ра­бад), на юге воз­ник­ли на­ваб­ст­во Ар­кат (Кар­на­тик) и кн-во Май­сур. Пенд­жаб на­хо­дил­ся фак­ти­че­ски в ру­ках сикх­ских от­ря­дов. На ру­бе­же 19 в. воз­ник­ло са­мо­стоя­тель­ное сикх­ское го­су­дар­ст­во (см. в ст. Ранд­жит Сингх). Мо­голь­ские им­пе­ра­то­ры фор­маль­но про­дол­жа­ли счи­тать­ся су­ве­ре­на­ми всех этих го­су­дарств, но фак­ти­че­ски управ­ля­ли лишь не­боль­ши­ми тер­ри­то­рия­ми, при­ле­гав­ши­ми к Де­ли и Аг­ре. Де­ли не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся раз­граб­ле­нию вой­ска­ми перс. ша­ха На­ди­ра (1739) и афг. пра­ви­те­ля Ах­мад-ша­ха Дур­ра­ни (1748, 1750, 1752, 1757). 14.1.1761 Ах­мад-шах раз­гро­мил так­же объ­е­ди­нён­ное вой­ско Ма­ратх­ской кон­фе­де­ра­ции, чем по­ло­жил ко­нец пре­тен­зи­ям ма­рат­хов на ге­ге­мо­нию в Ин­дии.

В сер. 18 в. брит. Ост-Инд­ская ком­па­ния (ОИК) на­ча­ла тер­ри­то­ри­аль­ные за­хва­ты в И.: по­ста­ви­ла под свой кон­троль Ар­кат, за­клю­чи­ла суб­си­ди­ар­ный до­го­вор с Хай­да­ра­ба­дом, в 1757 под­чини­ла Бен­га­лию. Бит­ва при Плес­си 23.6.1757 зна­ме­но­ва­ла на­ча­ло брит. вла­ды­че­ст­ва в И. В ре­зуль­та­те че­ты­рёх кро­во­про­лит­ных войн анг­ли­ча­не к 1799 под­чи­ни­ли Май­сур (см. в стать­ях Анг­ло-май­сур­ские вой­ны, Ти­пу Сул­тан, Хай­дар Али), а за­тем по­ко­ри­ли ма­ратх­ские кня­же­ст­ва (см. Анг­ло-ма­ратх­ские вой­ны). ОИК до­би­лась от мо­голь­ско­го па­ди­ша­ха пра­ва на управ­ле­ние от его име­ни все­ми под­вла­ст­ны­ми тер­ри­то­рия­ми, по­ста­вив его фак­ти­че­ски в по­ло­же­ние пен­сио­не­ра ком­пании. В 1843 был ан­нек­си­ро­ван Синд, в 1849 в ре­зуль­та­те двух анг­ло-сикх­ских войн – Пенд­жаб. Под пред­ло­гом от­сутст­вия пря­мых по­том­ков по муж­ской ли­нии у ря­да инд. кня­зей к вла­де­ни­ям ком­па­нии бы­ли при­сое­ди­не­ны кня­же­ст­ва Са­та­ра (1848), Сам­бал­пур (1849), На­г­пур и Джхан­си (1853); под др. пред­лога­ми – пров. Бе­рар кн-ва Хай­да­ра­бад (1853) и Ауд (1856). Об­шир­ные вла­де­ния ОИК в И. пред­став­ля­ли со­бой кон­гло­ме­рат про­вин­ций и вас­саль­ных кня­жеств, за­клю­чив­ших с ней до­го­во­ры, по ко­то­рым за ни­ми со­хра­нял­ся лишь ог­ра­нич. су­ве­ре­ни­тет; они ли­ши­лись воз­мож­но­сти вес­ти са­мо­сто­ят. внеш­нюю по­ли­ти­ку и со­дер­жать ар­мии.

Для управ­ле­ния вла­де­ния­ми ком­па­нии был соз­дан спец. адм. ап­па­рат, ко­то­рый воз­глав­лял Со­вет. Ему под­чи­нял­ся ген.-гу­бер­на­тор (од­но­вре­мен­но гу­бер­на­тор Бен­га­лии), ко­то­ро­му, в свою оче­редь, бы­ли под­от­чёт­ны гу­бер­на­то­ры Бом­бея и Мад­ра­са. Сев.-За­пад­ная пров., Центр. про­вин­ции и Пенд­жаб управ­ля­лись лейт.-гу­бер­на­то­ра­ми или ко­мис­са­ра­ми (Commissioner). Про­вин­ции де­ли­лись на ди­ст­рик­ты, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли кол­лек­то­ры (на­зна­ча­лись из анг­ли­чан), об­ла­дав­шие всей пол­но­той адм. и су­деб­ной вла­сти. На низ­шие по­сты в ад­ми­ни­ст­ра­ции и в ка­че­ст­ве со­вет­ни­ков при брит. чи­нов­ни­ках ши­ро­ко при­вле­ка­лись ин­дий­цы.

Ес­ли до сер. 18 в. осн. ис­точ­ни­ком до­хо­да ОИК в И. бы­ла тор­гов­ля инд. то­ва­ра­ми в Ев­ро­пе, то по­сле по­ко­ре­ния И. зна­чит. сред­ст­ва ком­па­нии ста­ло да­вать взи­ма­ние на­ло­гов, пре­ж­де все­го зе­мель­но­го, в са­мой И., а с нач. 19 в. так­же мас­со­вый ввоз в И. то­ва­ров (тка­ней, пря­жи и пр.) из Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­след­нее при­ве­ло к упад­ку инд. тра­диц. руч­но­го тка­че­ст­ва и др. ре­мё­сел и от­то­ку на­се­ле­ния из го­ро­дов.

В це­лях ук­ре­п­ле­ния сво­его гос­под­ства в И. и обес­пе­че­ния на­дёж­ных ис­точ­ни­ков до­хо­дов ОИК про­ве­ла оп­ре­де­лён­ные со­ци­аль­ные пре­об­ра­зо­ва­ния. В ча­ст­но­сти, бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны джа­гир и др. фор­мы зем­ле­вла­де­ния, да­вав­шие их об­ла­да­те­лям пра­во взи­мать в свою поль­зу зе­мель­ный на­лог с боль­ших тер­ри­торий. Зем­ли бы­ли объ­яв­ле­ны соб­ст­вен­но­стью на­ло­го­пла­тель­щи­ков (см. в стать­ях Ма­хал­ва­ри, Рай­ят­ва­ри). Анг­ли­ча­не по­пы­та­лись соз­дать пра­во­вую и су­деб­ную сис­те­му в со­от­вет­ст­вии с ме­ст­ны­ми обы­чая­ми (так, как они их пони­ма­ли). Му­суль­ман долж­ны бы­ли су­дить ка­ди на ос­но­ве ша­риа­та. Суд над ин­ду­са­ми в со­от­вет­ст­вии с дхар­ма­ша­ст­ра­ми (они вос­при­ни­ма­лись анг­ли­ча­на­ми как сб-ки за­ко­нов) пла­ни­ро­ва­лось пе­ре­дать судь­ям-брах­ма­нам. Од­на­ко по­пыт­ка соз­дать «ин­дус­ское пра­во» на ба­зе дхар­ма­шастр про­ва­ли­лась из-за боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва про­ти­во­ре­чий в древ­них кни­гах. В ко­неч­ном счё­те су­до­про­из­вод­ст­во в И. ста­ло осу­ще­ст­в­лять­ся на ос­но­ве англ. пра­ва, но раз­дель­но для ту­зем­цев и ев­ро­пей­цев. Ад­ми­ни­ст­ра­ция ОИК за­пре­ти­ла так­же не­ко­то­рые ме­ст­ные обы­чаи: прак­ти­ку убий­ст­ва но­во­рождён­ных де­во­чек в ря­де вы­со­ких каст, са­мо­со­жже­ние вдов на по­гре­баль­ном ко­ст­ре му­жа (1829), раб­ст­во (1843); вдо­вам бы­ло раз­ре­ше­но вто­рич­но вы­хо­дить за­муж (1856). Вме­сте с тем ОИК ста­ра­лась не вме­ши­вать­ся в ре­лиг. жизнь инд. об­ще­ст­ва. Мис­сио­нер­ская дея­тель­ность хри­сти­ан­ских про­по­вед­ни­ков в И. до 1813 бы­ла за­пре­ще­на.

ОИК пер­во­на­чаль­но дей­ст­во­ва­ла как не­за­ви­си­мая от гос-ва ком­па­ния, од­на­ко с кон. 18 в. брит. пра­ви­тель­ст­во на­ча­ло по­сте­пен­но под­чи­нять её сво­ей вла­сти. В 1784 был уч­ре­ж­дён Кон­троль­ный со­вет, к ко­то­ро­му пе­ре­шло пра­во ре­ше­ния всех осн. во­про­сов управ­ле­ния И. Ком­па­ния всё боль­ше пре­вра­ща­лась в чис­то управ­ленч. струк­ту­ру. В 1813 она бы­ла ли­ше­на мо­но­поль­но­го пра­ва тор­гов­ли с И., а в 1833 – во­об­ще пра­ва вес­ти тор­гов­лю.

За­вое­ва­тель­ная по­ли­ти­ка ОИК и ко­ло­ни­аль­ная экс­плуа­та­ция по­ко­рён­ных зе­мель вы­зы­ва­ли со­про­тив­ле­ние на­ро­дов И. Вспы­хи­ва­ли вос­ста­ния, час­то под ре­лиг. ло­зун­га­ми. Обо­ст­ре­нию об­ста­нов­ки к кон. 1850-х гг. спо­соб­ст­вова­ла по­ли­ти­ка ген.-гу­бер­на­то­ра Д. Э. Даль­ху­зи. При­сое­ди­не­ние им к вла­де­ни­ям ОИК не­ко­то­рых кня­жеств как вы­мо­роч­ных вла­де­ний вы­зы­ва­ло ост­рое не­до­воль­ст­во инд. зна­ти, а при­ня­тие за­ко­на о со­хра­не­нии за на­след­ни­ка­ми пра­ва на иму­ще­ст­во при пе­ре­хо­де в др. ве­ру бы­ло вос­при­ня­то в ши­ро­ких сло­ях на­се­ле­ния как по­ку­ше­ние на тра­диц. ус­тои инд. об­ще­ст­ва и по­ощ­ре­ние пе­ре­хо­да в хри­сти­ан­ст­во. Глу­бо­кое не­до­воль­ст­во зре­ло в сре­де ре­мес­лен­ни­ков, ра­зо­ряв­ших­ся в ре­зуль­та­те брит. им­пор­та, и зем­ле­вла­дель­че­ско­го слоя де­рев­ни в свя­зи с уча­стив­шей­ся про­да­жей с аук­цио­на зе­мель за не­уп­ла­ту на­ло­гов. Бро­же­ние ох­ва­ти­ло си­пай­ские час­ти анг­ло-ин­дий­ской (си­пай­ской) ар­мии, рек­ру­ти­ро­вав­шие­ся пре­им. из каст, вла­дев­ших зем­лёй в Сев. И. Вос­ста­ние си­па­ев, име­нуе­мое так­же Ин­дий­ским на­род­ным вос­ста­ни­ем 1857–59, по­тряс­ло брит. ко­ло­ни­аль­ный ре­жим в И. и по­ло­жи­ло ко­нец су­ще­ст­во­ва­нию ОИК.

Ин­дия под вла­стью бри­тан­ской ко­ро­ны (2-я пол. 19 – нач. 20 вв.). В 1858 брит. пар­ла­мент при­нял За­кон о луч­шем управ­ле­нии Ин­ди­ей. По не­му ОИК бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, а её пай­щи­кам вы­пла­че­на ком­пен­са­ция из средств инд. на­ло­го­пла­тель­щи­ков. Уп­разд­ня­лась так­же Мо­голь­ская им­пе­рия. Власть в И. (она ста­ла офи­ци­аль­но име­но­вать­ся Инд. им­пе­ри­ей) пе­ре­шла к брит. ко­ро­не. Ко­ро­ле­ва Вик­то­рия, про­воз­гла­шён­ная им­пе­рат­ри­цей Ин­дии, объ­я­ви­ла её жи­те­лей свои­ми пол­но­прав­ны­ми под­дан­ны­ми, по­обе­ща­ла не­укос­ни­тель­но со­блю­дать пра­ва соб­ст­вен­но­сти, в т. ч. пра­ва кня­зей на свои вла­де­ния, зая­ви­ла о не­до­пус­ти­мо­сти дис­кри­ми­на­ции по ра­со­во­му, на­цио­наль­ному или кон­фес­сио­наль­но­му при­зна­кам.

Адм. ап­па­рат ОИК был за­ме­нён Ин­дий­ской гра­ж­дан­ской служ­бой. Выс­ший эше­лон ад­ми­ни­ст­ра­то­ров стал за­пол­нять­ся ли­ца­ми, сдав­ши­ми спец. эк­за­ме­ны, был фор­маль­но от­крыт для лю­бо­го под­дан­но­го Брит. им­пе­рии. В 1861–64 про­ве­де­на во­ен. ре­фор­ма, пре­сле­до­вав­шая цель пре­вра­тить анг­ло-инд. ар­мию в си­лу, не пред­став­ляв­шую серь­ёз­ной уг­ро­зы брит. ко­ло­ни­аль­но­му ре­жи­му. Ко­ли­че­ст­во брит. войск в И. бы­ло уве­ли­че­но, вся ар­тил­ле­рия по­став­ле­на под кон­троль анг­ли­чан, из­ме­не­на сис­те­ма фор­ми­ро­ва­ния си­пай­ских пол­ков. Вме­сте с тем бы­ли рас­ши­ре­ны воз­мож­но­сти про­дви­же­ния по служ­бе для инд. офи­це­ров.

В 1860-х гг. бы­ла про­ве­де­на ко­ди­фи­ка­ция инд. пра­ва (на ос­но­ве бри­тан­ско­го, но с учё­том обы­ча­ев ин­ду­сов и му­суль­ман в во­про­сах бра­ка, се­мей­но­го пра­ва, на­сле­до­ва­ния). Фор­маль­но ев­ро­пей­цы и ин­дий­цы бы­ли урав­не­ны в пра­вах в сфе­ре гражд. пра­ва, но со­хра­нял­ся прин­цип, со­глас­но ко­то­ро­му ев­ро­пей­ца мог су­дить толь­ко су­дья-ев­ро­пе­ец (от­ме­нён в 1883). Бы­ли при­ня­ты за­ко­ны об арен­де, за­щи­тив­шие не­ко­то­рые ка­те­го­рии арен­да­то­ров от про­из­во­ла зем­ле­вла­дель­цев. По­сле вос­ста­ния си­па­ев анг­ли­ча­не не ре­ша­лись под­ни­мать зе­мель­ный на­лог. В ус­ло­ви­ях рос­та цен он стал ре­аль­но умень­шать­ся, пе­ре­став быть осн. ис­точ­ни­ком до­хо­дов ко­ло­ни­аль­ных вла­стей; та­ко­вым ста­ли ак­ци­зы, по­шли­ны и кос­вен­ные на­ло­ги (напр., на соль). В 1861 брит. пар­ла­мент при­нял За­кон об инд. со­ве­тах, со­глас­но ко­то­ро­му бы­ли соз­да­ны со­ве­ща­тель­ные ор­га­ны при ген.-гу­бер­на­то­ре и гу­бер­на­то­рах, в ко­то­рых при­ни­ма­ли уча­стие так­же не­ко­то­рые вы­со­ко­по­став­лен­ные ин­дий­цы, на­зна­чен­ные вла­стя­ми. В 1892 со­ве­ты и их функ­ции бы­ли рас­ши­ре­ны, од­на­ко вер­ху­шеч­ные ре­фор­мы не удов­ле­тво­ри­ли инд. об­ще­ст­во.

2-я пол. 19 в. оз­на­ме­но­ва­лась су­ще­ст­вен­ны­ми из­ме­не­ния­ми в эко­но­ми­ке И. Про­дол­жав­шая­ся экс­пан­сия брит. то­ва­ров ве­ла к утеч­ке средств из ко­ло­нии в мет­ро­по­лию. Вме­сте с тем на­ча­лись вло­же­ния брит. ка­пи­та­ла в И. и пе­ре­ток инд. тор­го­во­го ка­пи­та­ла в пром-сть. Ста­ли стро­ить­ся шос­сей­ные и же­лез­ные до­ро­ги, пор­ты, фаб­ри­ки (пер­вая пря­диль­ная фаб­ри­ка, при­над­ле­жав­шая ин­дий­цу, бы­ла ос­но­ва­на в 1853). К кон. 19 в. воз­ник­ла раз­ви­тая тек­стиль­ная пром-сть – хлоп­ча­то­бу­маж­ная (гл. обр. при­над­ле­жав­шая ин­дий­цам) и джу­то­вая (в осн. в ру­ках анг­ли­чан). Строи­лись ГЭС, раз­ви­ва­лась уг­ле­до­бы­ча. В 1911 в Джам­ше­д­пу­ре на­чал вы­пус­кать про­дук­цию пер­вый в И. ме­тал­лур­гич. за­вод. Со­ору­жа­лись ир­ри­гац. сис­те­мы в Син­де, Пен­д­жа­бе, Сев.-Зап. по­гра­нич­ной пров. (СЗПП), Центр. про­вин­ци­ях, дель­тах рек Криш­на, Го­да­ва­ри, Ка­ве­ри, бла­го­да­ря че­му уве­ли­чи­лось про­из-во по­став­ляв­ших­ся на ми­ро­вой ры­нок пше­ни­цы, ри­са, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, хлоп­ка, зем­ля­но­го оре­ха. Вы­со­ко­го уров­ня раз­ви­тия дос­тиг­ло план­тац. хо­зяй­ст­во (про­из-во чая, ко­фе, ин­ди­го). Од­на­ко об­ще­го подъ­ё­ма с.-х. про­из-ва и улуч­ше­ния по­ло­же­ния низ­ших сло­ёв сель­ско­го на­се­ле­ния не про­ис­хо­ди­ло.

Брит. вла­сти спо­соб­ст­во­ва­ли вне­дре­нию сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния ев­роп. ти­па. В 1854 во всех про­вин­ци­ях бы­ли соз­даны деп-ты нар. об­ра­зо­ва­ния, уни­фи­ци­ро­ва­на сис­те­ма на­чаль­ных, ср. школ и кол­лед­жей. В 1857 от­кры­лись пер­вые ун-ты – Каль­кутт­ский, Бом­бей­ский и Мад­рас­ский. Од­на­ко ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция не ста­ви­ла це­лью соз­дать в И. сис­те­му все­об­ще­го об­ра­зо­ва­ния. Боль­шин­ст­во ин­дий­цев по-преж­не­му ос­та­ва­лись не­гра­мот­ны­ми. В то же вре­мя в об­ще­ст­ве сло­жил­ся слой ев­ро­пей­ски об­ра­зо­ван­ных лю­дей, ко­то­рые ста­ли вы­дви­гать идеи про­ве­де­ния со­ци­аль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, за­щи­ты отеч. про­из­во­ди­те­лей, ог­ра­ни­че­ния про­из­во­ла ко­ло­ни­аль­ных вла­стей, рас­ши­ре­ния уча­стия ин­дий­цев в управ­ле­нии.

Боль­шую роль в фор­ми­ро­ва­нии идео­ло­гии нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния сыг­ра­ли ре­ли­ги­оз­но-ре­фор­ма­тор­ские те­че­ния, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых вы­сту­па­ли за воз­ро­ж­де­ние тра­ди­ци­он­ных ин­дус­ской или му­суль­ман­ской куль­тур. Осо­бен­но важ­ное зна­че­ние в этом от­но­ше­нии для ин­ду­сов име­ли ос­но­ва­тель ре­лиг. ре­фор­ма­тор­ст­ва в И. Рам­мо­хан Рой и про­дол­жив­шие его на­чи­на­ния Дая­нан­да Са­рас­ва­ти и Сва­ми Ви­ве­ка­нан­да. Дея­тель­ность Дая­нан­ды Са­рас­ва­ти и воз­глав­ляе­мо­го им об-ва Арья Са­мадж спо­соб­ст­во­ва­ла кон­со­ли­да­ции ин­дус­ской об­щи­ны (в ча­ст­но­сти, при­вле­че­нию к ней не­при­ка­сае­мых), но в то же вре­мя при­ве­ла к обо­ст­ре­нию ин­дус­ско-му­сульм. про­ти­во­ре­чий. Идеи Сва­ми Ви­ве­ка­нан­ды бы­ли вос­при­ня­ты как уме­рен­но ли­бе­раль­ны­ми дея­те­ля­ми, так и ру­ко­во­ди­те­ля­ми ра­ди­каль­ных ин­дус­ских ор­га­ни­за­ций. Зна­чит. влия­ние на об­ра­зо­ван­ные слои му­суль­ман ока­за­ли идеи Сай­и­да Ах­мад-ха­на. Во 2-й пол. 19 в. дейст­во­ва­ли ра­ди­каль­ные му­сульм. ор­га­ни­за­ции, при­зы­вав­шие к воз­ро­ж­де­нию ис­ла­ма на фун­да­мен­та­ли­ст­ских ос­но­вах (см. в стать­ях Вах­ха­би­ты, Ба­рел­ви, Де­о­банд­ское дви­же­ние).

Вы­ра­зи­те­лем по­ли­тич. ин­те­ре­сов ев­ро­пей­ски об­ра­зо­ван­ных ин­дий­цев стал Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс (ИНК; Кон­гресс), сфор­ми­ро­вав­ший­ся в 1885. Его вож­дя­ми на пер­вых по­рах яви­лись т. н. уме­рен­ные – А. О. Юм, М. Г. Ра­на­де, Д. На­ород­жи, Г. К. Гок­ха­ле, С. Ба­нерд­жи, воз­гла­вив­шие ли­бе­раль­ное на­прав­ле­ние нац. дви­же­ния. Они стре­ми­лись к ре­фор­ми­ро­ва­нию ко­ло­ни­аль­но­го ре­жи­ма пу­тём ле­галь­ной кон­сти­туц. дея­тель­но­сти, об­ра­ще­ний к пра­ви­тель­ст­ву с пред­ло­же­ния­ми и апел­ля­ции к брит. об­ществ. мне­нию. Вско­ре внут­ри ИНК об­ра­зо­валось ра­ди­каль­ное на­прав­ле­ние (т. н. край­ние), воз­глав­ляв­шее­ся Б. Г. Ти­ла­ком, ко­то­рый при­зы­вал к борь­бе за не­за­ви­си­мость и стре­мил­ся пре­вра­тить дви­же­ние в мас­со­вое по­сред­ст­вом ис­поль­зо­ва­ния ре­лиг. ло­зун­гов. Сто­рон­ни­ка­ми Ти­ла­ка в ИНК бы­ли Л. Л. Рай, Ад­жой Гхош, Б. Ч. Пал. В Бен­га­лии и Бом­бей­ском пре­зи­дент­ст­ве ста­ли воз­ни­кать так­же под­поль­ные ре­во­люц. тер­ро­ри­стич. ор­га­ни­за­ции, на­чав­шие воо­руж. борь­бу про­тив брит. ко­ло­ни­аль­ных вла­стей («Ану­ши­лон Шо­ми­ти», «Джу­ган­тар»). Тре­бо­ва­ния инд. об­ще­ст­вен­но­сти, по­лу­чив­шие от­ра­же­ние в ре­зо­лю­ци­ях ИНК, прак­ти­че­ски не учи­ты­ва­лись ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми, что при­ве­ло к ра­ди­ка­ли­за­ции Кон­грес­са. Рез­кий про­тест вы­зва­ло ре­ше­ние ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции в 1905 раз­де­лить Бен­га­лию на две про­вин­ции – Вос­точ­ную (с пре­об­ла­да­ни­ем му­сульм. на­се­ле­ния) и За­пад­ную (с ин­дус­ским боль­шин­ст­вом). Оно бы­ло вос­при­ня­то кон­грес­си­ста­ми как на­ме­ре­ние вла­стей спро­во­ци­ро­вать кон­фликт ме­ж­ду ин­ду­са­ми и му­суль­ма­на­ми и тем са­мым вне­сти рас­кол в нац. дви­же­ние. ИНК при­звал на­се­ле­ние бой­ко­ти­ро­вать брит. то­ва­ры под ло­зун­гом сва­де­ши (отеч. про­из-во) и вы­дви­нул тре­бо­ва­ние сва­рад­жа (са­мо­управ­ле­ние), под­ра­зу­ме­вав­шее пре­дос­тав­ле­ние И. ста­ту­са до­ми­нио­на в со­ста­ве Брит. им­пе­рии. В 1907 на сес­сии в Су­ра­те про­изо­шёл рас­кол в ря­дах ИНК. «Край­ние» тре­бо­ва­ли от Кон­грес­са ре­ши­тель­ных дей­ст­вий и под­держ­ки нар. вы­сту­п­ле­ний, в то вре­мя как его ру­ко­во­дство про­дол­жа­ло за­ни­мать уме­рен­ные по­зи­ции.

В 1906 воз­ник­ла Му­суль­ман­ская ли­га (МЛ), объ­я­вив­шая се­бя за­щит­ни­цей по­ли­тич. ин­те­ре­сов му­суль­ман. В том же го­ду об­ра­зо­ва­лись пар­тия Хин­ду Ма­ха Саб­ха (ХМС) и ряд др. ор­га­ни­за­ций, сто­яв­ших на по­зи­ци­ях ин­дус­ско­го ком­му­на­лиз­ма. Нац. дви­же­ние ста­ло рас­ка­лы­вать­ся по кон­фес­сио­наль­но­му при­зна­ку.

Брит. ко­ло­ни­аль­ный ре­жим в И. пе­ред 1-й ми­ро­вой вой­ной пе­ре­жи­вал пе­ри­од от­но­си­тель­ной ста­би­ли­за­ции. Брит. Ин­дия пред­став­ля­ла со­бой стра­ну с раз­ви­ты­ми (в срав­не­нии с др. стра­на­ми ко­ло­ни­аль­но­го ми­ра) гос.-по­ли­тич. ме­ха­низ­мом и парт. сис­те­мой, со сло­жив­ши­ми­ся ос­но­ва­ми цен­тра­ли­зов. ап­па­ра­та управ­ле­ния. В со­став брит. пра­ви­тель­ст­ва был вклю­чён ми­нистр, име­но­вав­ший­ся гос. сек­ре­та­рём по де­лам И. и Бир­мы (по­след­няя вхо­ди­ла в Брит. Ин­дию до 1935). Во гла­ве брит. ап­па­ра­та управ­ле­ния И. сто­ял ген.-гу­бер­на­тор, но­сив­ший ти­тул ви­це-ко­ро­ля. Он под­чи­нял­ся не­по­сред­ст­вен­но ми­ни­ст­ру по де­лам И., нёс от­вет­ст­вен­ность пе­ред брит. пра­ви­тель­ст­вом и пар­ла­мен­том. Ста­би­ли­за­ции брит. ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства в И. спо­соб­ст­во­ва­ли не­ко­то­рые ус­туп­ки, сде­лан­ные Лон­до­ном. В 1909 со­ве­ты при ген.-гу­бер­на­то­ре и гу­бер­на­то­рах про­вин­ций бы­ли на­зва­ны за­ко­но­да­тель­ны­ми, поя­ви­лись за­чат­ки вы­бор­но­сти их чле­нов (см. в ст. Мор­ли – Мин­то ре­фор­ма). В 1911 про­шёл дар­бар инд. кня­зей. На нём брит. ко­роль Ге­орг V, ко­ро­но­ван­ный им­пе­ра­то­ром И., объ­я­вил, что раз­дел Бен­га­лии от­ме­ня­ет­ся, а сто­ли­ца Брит. Ин­дии пе­ре­но­сит­ся из Каль­кут­ты в Де­ли.

В адм. от­но­ше­нии И. в нач. 20 в. де­ли­лась на соб­ст­вен­но Брит. Ин­дию, ко­то­рая за­ни­ма­ла 3/5 тер­ри­то­рии Юж. Азии, и кня­же­ст­ва (ок. 600; см. в ст. Кня­же­ст­ва вас­саль­ные в Бри­тан­ской Ин­дии). Брит. Ин­дия со­стоя­ла из гу­бер­на­тор­ских (Бен­га­лия, Мад­рас, Бом­бей, Би­хар, Орис­са, Ас­сам, Пенд­жаб, Бир­ма, Центр. про­вин­ции, Со­еди­нён­ные про­вин­ции) и ко­мис­сар­ских (СЗПП, Де­ли, Ад­жмер, Мер­ва­ра, Бе­луд­жи­стан, Кург, Ан­да­ман­ские и Ни­ко­бар­ские о-ва) про­вин­ций. Гу­бер­на­то­ры про­вин­ций на­зна­ча­лись ми­ни­ст­ром по де­лам И. или ви­це-ко­ро­лём. Ре­ше­ния за­ко­но­дат. со­ве­тов не бы­ли для них обя­за­тель­ны­ми. Ко­мис­сар­ские про­вин­ции на­хо­ди­лись под не­по­средств. управ­ле­ни­ем ген.-гу­бер­на­то­ра. В кня­же­ст­вах анг­ли­ча­не при­ме­ня­ли сис­те­му кос­вен­но­го управ­ле­ния, пре­дос­та­вив зна­чит. ав­то­но­мию во внутр. де­лах инд. князь­ям – ма­ха­рад­жам и на­ва­бам, ко­то­рые управ­ля­ли под­вла­ст­ны­ми тер­ри­то­рия­ми на ос­но­ве тра­диц. ус­та­нов­ле­ний, ос­вя­щён­ных ре­ли­ги­ей (ин­ду­из­мом, ис­ла­мом или сик­хиз­мом). Кня­же­ст­ва дол­гое вре­мя ос­та­ва­лись за пре­де­ла­ми по­ли­тич. жиз­ни Ин­до­ста­на. Пер­вая ор­га­ни­за­ция, объ­е­ди­нив­шая кня­зей, – Па­ла­та кня­зей (как пред­ста­ви­тель­ный ор­ган при ген.-гу­бер­на­то­ре) – воз­ник­ла лишь в 1921.

Автор раздела: Л. Б. Ала­ев

Ин­дия в 1914–47.

Во­вле­че­ние И., вслед за мет­ро­по­ли­ей, в 1-ю ми­ро­вую вой­ну спо­соб­ст­во­ва­ло обо­га­ще­нию инд. пред­при­ни­ма­тель­ских кру­гов в ре­зуль­та­те раз­ме­ще­ния брит. во­ен. за­ка­зов на ме­ст­ных пред­при­яти­ях, по­вы­ше­нию зна­че­ния И. в рам­ках Брит. им­пе­рии. Это, в свою оче­редь, ук­ре­пи­ло уве­рен­ность по­ли­тич. эли­ты инд. об­ще­ст­ва в том, что она мо­жет до­бить­ся са­мо­управ­ле­ния кон­сти­туц. ме­то­да­ми. На съез­де ИНК в Лакх­нау в 1916 «край­ние» вос­со­еди­ни­лись с «уме­рен­ны­ми». Бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние о един­ст­ве дей­ст­вий с МЛ (в 1915 её воз­гла­вил М. А. Джин­на, к 1920 став­ший её бес­спор­ным ли­де­ром), ко­то­рая в но­вом ус­та­ве, по­доб­но ИНК, про­воз­гла­си­ла сво­ей це­лью дос­ти­же­ние са­мо­управ­ле­ния И. в рам­ках Брит. им­пе­рии. На сес­сии ИНК в 1918 бы­ло при­зна­но не­об­хо­ди­мым в борь­бе за са­мо­управ­ле­ние опи­рать­ся на нар. дви­же­ние. Ли­де­ром, су­мев­шим пре­вра­тить Кон­гресс в мас­со­вую пар­тию, стал М. К. Ган­ди. В 1915 он воз­вра­тил­ся в И. из Юж. Аф­ри­ки, ус­пеш­но про­вёл ряд кам­па­ний гражд. не­по­ви­но­ве­ния, по­лу­чив­ших назв. сатья­гра­ха (упор­ст­во в ис­ти­не), и к нач. 1920-х гг. яв­лял­ся од­ной из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных фи­гур в сре­де инд. на­цио­на­ли­стов.

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны зна­чит. раз­ви­тие сре­ди инд. му­суль­ман по­лу­чи­ло ха­ли­фа­ти­ст­ское дви­же­ние, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го вы­сту­па­ли в за­щи­ту тур. сул­та­на, счи­тав­ше­го­ся гла­вой сун­ни­тов, про­тив на­ме­ре­ния стран Ан­тан­ты рас­чле­нить Ос­ман­скую им­пе­рию. Ши­ро­кий ре­зо­нанс име­ла дея­тель­ность гом­ру­ля лиг, ко­то­рые в 1916 объ­е­ди­ни­лись во Все­ин­дий­скую ли­гу гом­ру­ля во гла­ве с А. Без­ант.

Эко­но­мич. раз­ви­тие Брит. Ин­дии по­сле окон­ча­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны в зна­чит. сте­пе­ни ос­та­ва­лось под­чи­нён­ным ин­те­ре­сам мет­ро­по­лии. Гл. стать­я­ми инд. экс­пор­та бы­ли хло­пок, шерсть, джут, паль­мо­вое во­лок­но, рис, пше­ни­ца, пря­но­сти, ин­ди­го, опи­ум, план­тац. куль­ту­ры. Анг­ли­ча­не вкла­ды­ва­ли ка­пи­тал в инд. же­лез­ные до­ро­ги, ир­ри­гац. сис­те­мы, план­тац. хо­зяй­ст­во (чай, ко­фе, кау­чук), гор­но­до­бы­ваю­щую пром-сть. Им при­над­ле­жа­ли са­мые круп­ные пред­при­ятия стра­ны (джу­то­вые фаб­ри­ки в Каль­кут­те, часть тек­стиль­ных фаб­рик в Бом­бее и др. про­вин­ци­ях, б. ч. ме­ха­нич. и ж.-д. мас­тер­ских, а так­же шахт). Св. 1/2 брит. ка­пи­та­ло­вло­же­ний в И. при­хо­ди­лось на до­лю ко­ло­ни­аль­но­го ап­па­ра­та управ­ле­ния. Вме­сте с тем шёл про­цесс фор­ми­ро­ва­ния ме­ст­ных тор­го­во-пред­при­ни­ма­тель­ских сло­ёв.

Из­ме­не­ния в ми­ре, про­ис­шед­шие по­сле 1-й ми­ро­вой вой­ны, спо­соб­ст­во­ва­ли осоз­на­нию брит. пра­вя­щи­ми кру­га­ми не­об­хо­ди­мо­сти от­ка­за от тра­диц. си­ло­вых ме­то­дов управ­ле­ния ко­ло­ния­ми, по­ис­ка по­ли­тич. ком­про­мис­са и раз­де­ле­ния от­вет­ст­вен­но­сти с эли­та­ми ко­ло­ни­аль­ных об­ществ. В 1919 брит. пар­ла­мент при­нял За­кон об управ­ле­нии Ин­ди­ей (см. в ст. Мон­те­гю – Чел­мс­фор­да ре­фор­ма). По­ло­же­ние о по­ряд­ке вы­бо­ров в За­ко­но­дат. со­б­ра­ние пре­ду­смат­ри­ва­ло за­креп­ле­ние ку­ри­аль­ной си­сте­мы; раз­дель­ное го­ло­со­ва­ние ин­ду­сов и му­суль­ман пре­дос­тав­ля­ло по­след­ним оп­ре­де­лён­ные при­ви­ле­гии. Тра­ди­ци­он­ная для анг­ли­чан по­ли­ти­ка про­ти­во­пос­тав­ле­ния ин­ду­сов и му­суль­ман по­лу­чи­ла своё за­ко­но­дат. за­кре­п­ле­ние. Вве­де­ние сис­те­мы от­ветств. управ­ле­ния в про­вин­ци­ях из­ме­ни­ло ха­рак­тер гос. вла­сти в И.: пол­ная ав­то­кра­тия бы­ла за­ме­не­на сис­те­мой управ­ле­ния, в ко­то­рой власть ви­це-ко­ро­ля и гу­бер­на­то­ров про­вин­ций ста­ла со­че­тать­ся с вы­бор­ным на­ча­лом и ог­рани­чен­ной от­вет­ст­вен­но­стью ми­ни­ст­ров-ин­дий­цев пе­ред ме­ст­ны­ми за­ко­но­дат. со­б­ра­ния­ми. Эта сис­те­ма управ­ле­ния по­лу­чи­ла назв. ди­ар­хия (двое­вла­стие, двой­ст­вен­ное уп­рав­ле­ние). Вме­сте с тем, на­ря­ду с по­ли­тич. ма­нев­ри­ро­ва­ни­ем и ря­дом ус­ту­пок, брит. сто­ро­на про­ве­ла и ряд от­кры­то ре­прес­сив­ных ак­ций про­тив уча­ст­ни­ков нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния (осо­бой жес­то­ко­стью от­ли­ча­лась «Ам­рит­сар­ская бой­ня» 1919; см. в ст. Ам­рит­сар).

В сент. 1920 на чрез­вы­чай­ном съез­де ИНК в Каль­кут­те бы­ла при­ня­та пред­ло­жен­ная М. К. Ган­ди про­грам­ма не­со­труд­ни­че­ст­ва. 1.8.1920 бы­ла на­ча­та пер­вая в ис­то­рии стра­ны об­ще­ин­дий­ская кам­па­ния гражд. не­по­ви­но­ве­ния. Она про­хо­ди­ла в фор­ме ми­тин­гов и де­мон­ст­раций. В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния и ста­чеч­ной борь­бы кам­па­ния не­по­ви­но­ве­ния ста­ла вы­хо­дить за рам­ки не­на­си­лия. Кро­ва­вые со­бы­тия февр. 1922 (со­жже­ние тол­пой кре­сть­ян по­ли­цей­ских в мес­теч­ке Чау­ри-Чау­ра) по­буди­ли Ган­ди пре­кра­тить сатья­гра­ху. Под­клю­че­ние ха­ли­фа­ти­стов к кам­па­нии гражд. не­по­ви­но­ве­ния и тес­ные свя­зи Ган­ди с ли­де­ра­ми это­го дви­же­ния соз­да­ва­ли пред­по­сыл­ки для со­вме­ст­ных дей­ст­вий ин­ду­сов и му­суль­ман. Од­на­ко МЛ не под­дер­жа­ла так­ти­ку Ган­ди и осу­ди­ла как мас­со­вое не­со­труд­ни­че­ст­во, так и ха­ли­фа­ти­ст­ское дви­же­ние. В 1920 М. А. Джин­на по­ки­нул ИНК. Тес­ное взаи­мо­дей­ст­вие МЛ и ИНК, имев­шее ме­сто в 1916–20, сме­ни­лось кон­фрон­та­ци­ей.

В нач. 1920-х гг. в ИНК су­ще­ст­во­ва­ли 2 осн. груп­пы, по­лу­чив­шие назв. «про­тив­ни­ки пе­ре­мен» и «сто­рон­ни­ки пе­ре­мен». Пер­вые (Ч. Рад­жа­го­па­ла­ча­рия, Р. Пра­сад и др.), под­дер­жав М. К. Ган­ди, вы­сту­пи­ли за про­ве­де­ние по­ли­ти­ки, ос­но­ван­ной на не­со­труд­ни­че­ст­ве с ко­ло­ни­аль­ны­ми вла­стя­ми во всех сфе­рах об­ществ.-по­ли­тич. жиз­ни, вклю­чая бой­кот за­ко­но­дат. ор­га­нов. Вто­рые (М. Не­ру, Ч. Дас и др.) бы­ли про­тив бой­ко­та за­ко­но­дат. ор­га­нов и про­дол­жа­ли счи­тать кон­сти­туц. борь­бу за рас­ши­ре­ние в них пред­ста­ви­тель­ст­ва ин­дий­цев наи­бо­лее зна­чи­мой фор­мой нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Они пред­ла­га­ли та­кую фор­му уча­стия в ор­га­нах вла­сти, ко­то­рая не раз­ру­ша­ла бы при­вер­жен­но­сти Кон­грес­са ган­ди­ст­ским идеа­лам не­со­труд­ни­че­ст­ва: вхо­ж­де­ние в них и бой­кот их из­нут­ри с це­лью ви­до­из­ме­не­ния этих ор­га­нов. В 1923 «сто­рон­ни­ки пе­ре­мен» соз­да­ли сва­рад­жи­стов пар­тию. В 1924 был за­клю­чён «пакт Ган­ди – Дас», со­глас­но ко­то­ро­му с­ва­рад­жи­сты упол­но­мо­чи­ва­лись осу­ще­ст­в­лять свою дея­тель­ность в за­ко­но­дат. ор­га­нах от име­ни Кон­грес­са и в ка­че­ст­ве его со­став­ной час­ти. В 1924–28 Ган­ди ото­шёл от пуб­лич­ной по­ли­тич. дея­тель­но­сти и со­сре­до­то­чил­ся на пре­тво­ре­нии в жизнь «кон­ст­рук­тив­ной про­грам­мы» (см. в ст. Ган­дизм) че­рез соз­дан­ную им Все­ин­дий­скую ас­со­циа­цию руч­ных тка­чей.

В сер. 1920-х гг. в ИНК офор­ми­лось ле­во­на­цио­на­ли­стич. те­че­ние, объ­е­ди­нив­шее пред­ста­ви­те­лей мо­ло­до­го по­ко­ле­ния кон­грес­си­стов, тре­бо­вав­ших ак­ти­ви­за­ции дея­тель­но­сти Кон­грес­са. Ли­де­ра­ми и идео­ло­га­ми ле­во­го кры­ла ИНК ста­ли Дж. Не­ру и С. Ч. Бос. Вклю­че­ние в парт. ру­ко­во­дство пред­ста­ви­те­лей ле­вых уси­ли­ло влия­ние Кон­грес­са в мас­сах, обес­пе­чив ему ве­ду­щие по­зи­ции во Все­ин­дий­ском кон­грес­се проф­сою­зов и в ра­бо­чих и кре­сть­ян­ских сою­зах, по­все­ме­ст­но фор­ми­ро­вав­ших­ся в 1920-е гг. В 1927 со­сто­ял­ся Мад­рас­ский съезд ИНК, на ко­то­ром Не­ру и Бос бы­ли из­бра­ны ген. сек­ре­та­ря­ми. Съезд при­нял ре­зо­лю­цию, про­воз­гла­сив­шую це­лью нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния в И. дос­ти­же­ние пол­ной не­за­ви­си­мо­сти и ус­та­нов­ле­ние рес­пуб­ли­кан­ско­го строя. В этот пе­ри­од по­лу­чи­ла даль­ней­шее раз­ви­тие дея­тель­ность ре­во­люц. под­поль­ных ор­га­ни­за­ций как на тер­ри­то­рии Брит. Ин­дии, так и за её пре­де­ла­ми. Ли­де­ры за­ро­ж­дав­ше­го­ся инд. ком­му­ни­стич. дви­же­ния при­ни­ма­ли уча­стие в дея­тель­но­сти Ко­мин­тер­на. В 1925 бы­ла соз­да­на Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ин­дии (КПИ).

В но­яб. 1928 ра­ди­каль­но на­стро­ен­ные кон­грес­си­сты про­ве­ли съезд об­ще­ин­дий­ской Ли­ги не­за­ви­си­мо­сти, во гла­ве ко­то­рой вста­ли Дж. Не­ру и С. Ч. Бос. На съез­де Кон­грес­са в Ла­хо­ре (дек. 1929) его пред­се­да­те­лем был из­бран Не­ру. Съезд при­нял ре­ше­ние о про­ве­де­нии но­вой об­ще­ин­дий­ской кам­па­нии гражд. не­со­труд­ни­че­ст­ва. Её вновь воз­гла­вил М. К. Ган­ди. Уча­ст­ни­ки кам­па­нии, на­чав­шей­ся в 1930, тре­бо­ва­ли от­ме­ны брит. пра­ви­тель­ст­вом со­ля­ной мо­но­по­лии и на­ло­га на соль (от­сю­да назв. кам­па­нии «Со­ля­ной по­ход»). Кам­па­ния при­об­ре­ла ог­ром­ный раз­мах и объ­е­ди­ни­ла пред­ста­ви­те­лей разл. сло­ёв инд. об­ще­ст­ва, вклю­чая кре­сть­ян­ст­во и фаб­рич­но-за­во­дских ра­бо­чих. Брит. вла­сти за­пре­ти­ли про­ве­де­ние кам­па­нии не­со­труд­ни­че­ст­ва и объ­я­ви­ли Кон­гресс и др. по­ли­тич. орг-ции, при­ни­мав­шие уча­стие в сатья­гра­хе, вне за­ко­на. В мае 1930 был аре­сто­ван Ган­ди, к кон. 1930 в тюрь­мы бы­ло за­клю­че­но ок. 60 тыс. чел.

МЛ не при­ня­ла уча­стия в кам­па­нии не­со­труд­ни­че­ст­ва. Её ли­де­ры не­га­тив­но от­но­си­лись к ган­ди­ст­ским ме­то­дам борь­бы. От­ход от ИНК кон­со­ли­ди­ро­вал му­суль­ман: боль­шин­ст­во му­сульм. по­ли­ти­ков от­ка­зы­ва­лись об­су­ж­дать во­про­сы бу­ду­ще­го кон­сти­туц. уст­рой­ст­ва до уре­гу­ли­ро­ва­ния ин­дус­ско-му­сульм. от­но­ше­ний. Му­суль­ма­нам-кон­грес­си­стам ста­но­ви­лось всё труд­нее на­хо­дить об­щий язык с ли­де­ра­ми МЛ. В 1930 из­вест­ный му­сульм. об­ществ. дея­тель, фи­ло­соф и по­эт М. Ик­бал вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем пре­дос­та­вить Пенд­жа­бу, СЗПП, Бе­лу­джи­ста­ну и Син­ду ста­тус са­мо­сто­ят. гос. об­ра­зо­ва­ния. Од­на­ко оно не бы­ло при­ня­то МЛ: на этом эта­пе речь шла лишь о рас­ши­ре­нии про­винц. ав­то­но­мии, от­де­ле­нии Син­да от Бом­бей­ской пров. и ре­ор­га­низа­ции СЗПП. На­ря­ду с обо­соб­ле­ни­ем му­сульм. ор­га­ни­за­ций про­ис­хо­дил про­цесс ук­ре­п­ле­ния пар­тий, вы­сту­пав­ших под ло­зун­га­ми хин­дут­вы (ин­дуи­за­ции инд. об­ще­ст­ва). По­ми­мо ХМС, круп­ней­шей ин­дус­ской пар­тии в Брит. И., в 1925 бы­ла соз­да­на Раш­трия Сва­ям­се­вак Сангх (РСС) – куль­тур­но-про­све­ти­тель­ная ор­га­ни­за­ция, при­зван­ная слу­жить де­лу кон­со­ли­да­ции ин­дус­ской об­щи­ны. Её ос­но­ва­тель – К. Б. Хед­ге­вар, а за­тем про­дол­жа­тель его де­ла – М. С. Гол­вал­кар ста­ли, на­ря­ду с ру­ко­во­ди­те­лем ХМС В. Д. Са­вар­ка­ром, твор­ца­ми тео­рии по­строе­ния ин­дус­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти («хин­ду раш­тра») в И. (см. в ст. Ком­му­на­лизм).

В ию­не 1930 был опуб­ли­ко­ван док­лад Сай­мо­на ко­мис­сии, со­дер­жав­ший ре­ко­мен­да­ции от­но­си­тель­но бу­ду­ще­го кон­сти­туц. уст­рой­ст­ва И. Брит. пра­ви­тель­ст­во на­ме­ти­ло про­ве­де­ние се­рии пе­ре­гово­ров с ве­ду­щи­ми по­ли­тич. си­ла­ми И. для об­су­ж­де­ния док­ла­да. В 1930–32 в Лон­до­не по­сле­до­ва­тель­но со­стоя­лись «круг­ло­го сто­ла» кон­фе­рен­ции. При­ня­тый по их ито­гам За­кон об управ­ле­нии Ин­ди­ей 1935 во­шёл в ис­то­рию И. как Кон­сти­ту­ция 1935. По­сле про­ве­дён­ных на ос­но­ве кон­сти­ту­ции вы­бо­ров в 1937 по­бе­див­ший в боль­шин­ст­ве из­би­рат. ок­ру­гов ИНК сфор­ми­ро­вал про­винц. пра­ви­тель­ст­ва в 7 из 11 про­вин­ций. В 1934 в ИНК воз­ник­ла ещё од­на фрак­ция во гла­ве с Дж. На­рая­ном, по­лу­чив­шая назв. Кон­гресс-со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия (КСП) и сто­яв­шая на по­зи­ци­ях, близ­ких к зап. со­ци­ал-де­мо­кра­там. КСП спо­соб­ст­во­ва­ла сбли­же­нию ИНК и КПИ, про­дол­жав­ше­му­ся с 1935 по 1939 и обор­вав­ше­му­ся в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны.

В сент. 1939 брит. пра­ви­тель­ст­во объ­яви­ло И. воюю­щей сто­ро­ной. Го­ды вой­ны оз­на­ме­но­ва­лись в И. про­до­вольств. кри­зи­сом, вы­звав­шим тя­жё­лый го­лод (по не­пол­ным под­счё­там, го­ло­да­ло не ме­нее 125 млн. чел., т. е. поч­ти 1/3 на­се­ления стра­ны). Си­туа­ция гро­зи­ла стать взры­во­опас­ной для брит. вла­стей, не пред­при­ни­мав­ших дей­ст­вен­ных мер по нор­ма­ли­за­ции эко­но­мич. си­туа­ции, и про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ла не­спо­соб­ность про­ти­во­дей­ст­во­вать на­би­раю­ще­му си­лу нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­нию, ко­то­рое по­лу­ча­ло всё бо­лее ак­тив­ную под­держ­ку со сто­ро­ны ок­реп­ше­го за го­ды вой­ны инд. нац. пред­при­ни­ма­тель­ст­ва. В 1940-х гг. ап­па­рат ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния пре­тер­пел зна­чит. из­ме­не­ния. Уве­ли­чи­лось чис­ло чи­нов­ни­ков-ин­дий­цев, мн. пред­ста­ви­те­ли брит. ад­ми­ни­ст­ра­ции счи­та­ли своё даль­ней­шее пре­бы­ва­ние в ко­ло­нии бес­пер­спек­тив­ным и не­оп­рав­дан­но до­ро­го­стоя­щим. Воз­ник­ший во вре­мя вой­ны боль­шой спрос на пром. из­де­лия, осо­бен­но на воо­ру­же­ние и об­мун­ди­ро­ва­ние для анг­ло-инд. ар­мии, а так­же для брит. и инд. войск, дей­ст­во­вав­ших в Сев. Аф­ри­ке, сти­му­ли­ро­вал раз­ви­тие пром. про­из-ва в И. (ме­тал­лур­гич., ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, хи­мич., тек­стиль­ной, пи­ще­вой пром-сти). Уси­лил­ся про­цесс кон­цен­тра­ции про­из-ва и цен­тра­ли­за­ции инд. ка­пи­та­ла, су­ще­ст­вен­но ок­ре­п­ли ме­ст­ные кор­по­ра­ции («Tata», «Birla», «Dalmia-Jain», «Singhania», «Valchand Hira­chand» и др.). Поя­ви­лись сме­шан­ные анг­ло-инд. ком­па­нии. Про­ник­но­ве­ние на инд. ры­нок в го­ды вой­ны амер. ка­пи­та­ла и обо­ст­ре­ние анг­ло-амер. кон­ку­рен­ции в И. объ­ек­тив­но спо­соб­ст­во­ва­ли ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций ме­ст­ных пред­при­ни­ма­те­лей по от­но­ше­нию к брит. капи­та­лу. Фе­де­ра­ция инд. тор­го­вых и пром. па­лат ас­со­ции­ро­ва­ла се­бя с ин­те­ре­са­ми рас­ту­ще­го нац. ка­пи­та­ла и вы­сту­пи­ла в под­держ­ку идеи не­за­ви­си­мой инд. го­су­дар­ст­вен­но­сти.

С мо­мен­та объ­яв­ле­ния И. воюю­щей сто­ро­ной ве­ду­щие по­ли­тич. пар­тии стра­ны при­ня­ли дек­ла­ра­ции об от­но­ше­нии к вой­не. ИНК осу­дил фа­шизм и зая­вил о под­держ­ке во­ен. уси­лий Ве­ли­ко­бри­та­нии при ус­ло­вии офиц. при­зна­ния брит. пра­ви­тель­ст­вом пра­ва И. на са­мо­оп­ре­де­ле­ние. От­каз ви­це-ко­ро­ля лор­да Лин­лит­гоу от кон­грес­си­ст­ско­го про­ек­та ре­ор­га­ни­за­ции по­ли­тич. вла­сти и уси­ле­ние ре­прес­сив­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва на пе­ри­од уча­стия И. в вой­не (За­кон об обо­ро­не Ин­дии) по­бу­ди­ли ИНК вновь об­ра­тить­ся к ме­то­дам гражд. не­со­труд­ни­че­ст­ва. В от­вет на дей­ст­вия ИНК, вы­сту­пав­ше­го под ло­зун­гом «Вон из Ин­дии!», брит. вла­сти на­ча­ли аре­сты его чле­нов и в авг. 1942 объ­я­ви­ли о за­пре­те этой ор­га­ни­за­ции. Вол­на ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го про­тес­та про­ка­ти­лась по всей стра­не, по­лу­чив назв. Ав­гу­стов­ской ре­во­лю­ции 1942. Внут­ри ИНК не бы­ло един­ст­ва. По­ки­нув­ший Кон­гресс пе­ред вой­ной С. Ч. Бос и соз­дан­ная им орг-ция «Фор­вард блок» в це­лях ус­ко­ре­ния свер­же­ния брит. ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства по­шли на со­юз с дер­жа­ва­ми «оси Бер­лин – Рим». В Гер­ма­нии из плен­ных ин­дий­цев и эмиг­ран­тов ими был сфор­ми­ро­ван Инд. ле­ги­он, а в Юго-Вост. Азии с по­мо­щью япон. ок­ку­пац. вла­стей – Ин­дий­ская на­цио­наль­ная ар­мия, со­сто­яв­шая из плен­ных инд. сол­дат и пред­ста­ви­те­лей инд. ди­ас­по­ры.

Кон­грес­си­ст­ская сатья­гра­ха вре­мён 2-й ми­ро­вой вой­ны не по­лу­чи­ла под­держ­ки со сто­ро­ны др. по­ли­тич. сил И., пре­ж­де все­го МЛ, а так­же ХМС. В мар­те 1940 в Ла­хо­ре со­стоя­лась 27-я сес­сия МЛ, на ко­то­рой бы­ла при­ня­та ре­зо­лю­ция о не­об­хо­ди­мо­сти соз­да­ния са­мо­сто­ят. го­су­дар­ст­ва для му­суль­ман Брит. Ин­дии [см. Ла­хор­ская (Па­ки­стан­ская) ре­зо­лю­ция]. Бы­ли раз­ра­бо­та­ны разл. про­ек­ты вы­де­ле­ния из со­ста­ва И. тер­ри­то­рий, на­се­лён­ных му­суль­ма­на­ми, и пе­ре­се­ле­ния на них му­суль­ман из пре­им. ин­дус­ских ре­гио­нов.

В 1941 бы­ла соз­да­на орг-ция Джа­ма­ат-и ис­ла­ми, ста­вив­шая це­лью обес­пе­чить куль­тур­ное объ­е­ди­не­ние му­суль­ман и рас­про­стра­не­ние ис­лам­ских цен­но­стей сре­ди чле­нов об­щи­ны. Её соз­да­тель – мау­ла­на Абул Ала Мау­ду­ди – про­по­ве­до­вал идеи ис­клю­чи­тель­но­сти му­сульм. об­щи­ны и вос­ста­нов­ле­ния ут­ра­чен­ных ею по­зи­ций в Юж. Азии. При со­дей­ст­вии этой ор­га­ни­за­ции в И. в 1940-е гг. воз­ник­ли бое­вые груп­пи­ров­ки, дей­ст­вия ко­то­рых спо­соб­ст­во­ва­ли раз­жи­га­нию ин­дус­ско-му­сульм. роз­ни. Идеи «тео­де­мо­кра­тии» име­ли рас­про­стра­не­ние и сре­ди та­ких му­сульм. ор­га­ни­за­ций, как Джа­ми­ат ул-ула­ма-и ис­лам (ДУИ), Джа­ми­ат ул-ула­ма-и Хинд (ДУХ), Хак­сар тех­рик. Джа­ма­ат-и ис­ла­ми не под­дер­жи­ва­ла идею об­ра­зо­ва­ния Па­ки­ста­на, от­ри­ца­тель­но от­но­си­лась к М. А. Джин­не, а Хак­сар тех­рик в 1943 ор­га­ни­зо­ва­ла на не­го по­ку­ше­ние. ДУИ, на­про­тив, ак­тив­но вы­сту­пи­ла в под­держ­ку МЛ. Ли­де­ры ДУХ раз­де­ли­лись во мне­ни­ях – часть чле­нов этой ор­га­ни­за­ции, уча­ст­во­вав­шая в ха­ли­фа­ти­ст­ском дви­же­нии, за­ни­ма­ла про­кон­грес­си­ст­скую по­зи­цию, др. часть со­ли­да­ри­зи­ро­ва­лась с ДУИ. От­ри­ца­тель­но от­реа­ги­ро­ва­ли на идею об­ра­зо­ва­ния Па­ки­ста­на и не­ко­то­рые ре­гио­наль­ные му­сульм. ор­га­ни­за­ции, в ча­ст­но­сти Юнио­ни­ст­ская пар­тия Пенд­жа­ба, пред­ви­дев­шая не­га­тив­ные по­след­ст­вия не­из­беж­но­го раз­де­ла сво­ей про­вин­ции в слу­чае реа­ли­за­ции пла­нов Джин­ны.

В 1942 на­ча­ла ра­бо­ту Крип­пса мис­сия. По её пред­ло­же­нию брит. сто­ро­на обя­за­лась пре­дос­та­вить И. по окон­ча­нии вой­ны ста­тус до­ми­нио­на. В 1944 про­шли пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду М. К. Ган­ди и М. А. Джин­ной о прин­ци­пах бу­ду­ще­го гос. уст­рой­ст­ва И. Еди­ной по­зи­ции вы­ра­бо­тать не уда­лось. Кон­гресс да­вал со­гла­сие на об­ра­зо­ва­ние Па­ки­ста­на, ес­ли по­сле по­лу­че­ния И. не­за­ви­си­мо­сти на пле­бис­ци­те эта идея по­лу­чит под­держ­ку на­се­ле­ния. МЛ, од­на­ко, на­стаи­ва­ла на при­зна­нии Кон­грес­сом идеи соз­да­ния Па­ки­ста­на до дос­ти­же­ния су­ве­ре­ни­те­та. В ию­не 1945 был об­на­ро­до­ван кон­сти­туц. про­ект ви­це-ко­ро­ля, по­лу­чив­ший назв. «план Уэй­вел­ла», под­твер­ждав­ший курс брит. пра­ви­тель­ст­ва на пре­дос­тав­ле­ние И. ста­ту­са до­ми­нио­на и пе­ре­да­чу ин­дий­цам всех по­стов в со­ста­ве Выс­ше­го ис­пол­нит. со­ве­та, за ис­клю­че­ни­ем по­стов ви­це-ко­ро­ля и вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го. В 1946 в И. бы­ла на­прав­ле­на Пе­тик-Ло­урен­са мис­сия для раз­ра­бот­ки кон­сти­туц. ме­ха­низ­ма пе­ре­да­чи вла­сти ин­дий­цам. 1-я дек­ла­ра­ция лей­бо­ри­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва К. Р. Этт­ли от 19.9.1945 га­ран­ти­ро­ва­ла И. фе­де­ра­тив­ную кон­сти­ту­цию, соз­да­ние за­ко­но­дат. со­б­ра­ния и врем. пра­ви­тель­ст­ва на пе­ри­од пе­ре­да­чи вла­сти.

15.3.1946 Этт­ли об­на­ро­до­вал 2-ю дек­ла­ра­цию об инд. по­ли­ти­ке лей­бо­ри­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, в ко­то­рой объ­яв­ля­лось о пре­дос­тав­ле­нии И. ста­ту­са до­ми­нио­на. В апр. 1946 в И. со­стоя­лись вы­бо­ры в про­винц. за­ко­но­дат. со­б­ра­ния. ИНК по­лу­чил аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во го­ло­сов по об­щей (ин­дус­ской) ку­рии во всех про­вин­ци­ях, а по му­суль­ман­ской – лишь в СЗПП; МЛ по­лу­чи­ла боль­шин­ст­во го­ло­сов по му­сульм. ку­рии в про­вин­ци­ях с ин­дус­ским боль­шин­ст­вом и в Бен­га­лии, где б. ч. на­се­ле­ния со­став­ля­ли му­суль­ма­не. В Пенд­жа­бе и Син­де, где му­суль­ма­не со­став­ля­ли боль­шин­ст­во, го­ло­са по му­сульм. ку­рии Ли­га раз­де­ли­ла с ме­ст­ны­ми пар­тия­ми. Со­сто­яв­шие­ся в ию­не 1946 вы­бо­ры в об­ще­ин­дий­ское Уч­ре­дит. со­б­ра­ние бой­ко­ти­ро­ва­лись МЛ и сик­ха­ми, счи­тав­ши­ми, что анг­ли­ча­не в про­цес­се пе­ре­да­чи вла­сти де­ла­ют став­ку на ИНК.

24.8.1946 в И. бы­ло сфор­ми­ро­ва­но врем. пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Дж. Не­ру. В от­вет МЛ раз­вер­ну­ла борь­бу за соз­да­ние Па­ки­ста­на. По всей стра­не про­ка­ти­лась вол­на ин­дус­ских и му­сульм. по­гро­мов. В февр. 1947 Этт­ли из­дал 3-ю дек­ла­ра­цию лей­бо­ри­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва о по­ли­ти­ке в И., в ко­то­рой бы­ло за­яв­ле­но об окон­ча­тель­ном ухо­де анг­ли­чан из И. не позд­нее ию­ня 1948. При от­сут­ст­вии со­гла­сия ме­ж­ду по­ли­тич. си­ла­ми стра­ны и не­бы­ва­лом раз­ма­хе меж­об­щин­ной роз­ни, а так­же при ре­аль­но воз­ник­шей уг­ро­зе раз­дроб­ле­ния И. раз­дел на два до­ми­нио­на стал рас­смат­ри­вать­ся как наи­бо­лее при­ем­ле­мый вы­ход из по­ло­же­ния, в т. ч. кон­грес­си­ста­ми, до по­след­не­го пы­тав­ши­ми­ся пре­дот­вра­тить его. В авг. 1947 брит. пар­ла­мент ут­вер­дил Ма­ун­тбет­те­на план, со­дер­жа­щий ре­ко­мен­да­ции от­но­си­тель­но пред­стоя­ще­го раз­де­ла Брит. Ин­дии.

До­ми­ни­он Ин­дий­ский Со­юз (1947–1950). 15.8.1947 За­кон о не­за­ви­си­мо­сти Брит. Ин­дии всту­пил в си­лу. Быв. «жем­чу­жи­на в ко­ро­не Брит. им­пе­рии» бы­ла по­де­ле­на по кон­фес­сио­наль­но­му при­зна­ку на 2 до­ми­нио­на, вхо­див­ших в Брит. со­дру­же­ст­во на­ций (см. Со­дру­же­ст­во), – Инд. Со­юз и Па­ки­стан. Пер­в­о­оче­ред­ны­ми за­да­ча­ми но­вой гос. вла­сти ста­ли ин­диа­ни­за­ция адм. ап­па­ра­та и во­оруж. сил, ра­бо­та по под­го­тов­ке но­вой кон­сти­ту­ции и раз­ра­бот­ка сис­те­мы от­но­ше­ний с субъ­ек­та­ми фе­де­ра­ции. Про­бле­ма оп­ре­де­ле­ния гос. гра­ниц И. ос­та­ва­лась не­ре­шён­ной и за­ви­се­ла от раз­ра­бот­ки фор­му­лы при­сое­ди­не­ния кня­жеств к Инд. Сою­зу. Вхо­ж­де­ние кня­жеств в И. или Па­ки­стан, со­глас­но по­ло­же­ни­ям За­ко­на о не­за­ви­си­мо­сти И. 1947, за­ви­се­ло от во­ле­изъ­яв­ле­ния их пра­ви­те­лей. В 1947–49 бо­лее 500 кня­жеств при­со­еди­ни­лись к И. (ос­таль­ные во­шли в со­став Па­ки­ста­на). Ин­те­гра­ция кня­жеств в ря­де ре­гио­нов про­хо­ди­ла не­про­сто и со­про­во­ж­да­лась воо­руж. столк­но­ве­ния­ми. Наи­бо­лее слож­ная си­туа­ция воз­ник­ла в кн-ве Джам­му и Каш­мир, где с окт. 1947 по 1.1.1949 раз­вер­ну­лись во­ен. дей­ст­вия ме­ж­ду И. и Па­ки­ста­ном, за­кон­чив­шие­ся пе­ре­ми­ри­ем, но не раз­ре­ше­ни­ем спор­ных во­про­сов. Борь­ба за Каш­мир ос­лож­ни­ла об­щую об­ста­нов­ку в Юж.-Ази­ат. ре­гио­не. Со­бы­тия в Каш­ми­ре уси­ли­ли на­пря­жён­ность в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду ин­ду­са­ми и му­суль­ма­на­ми. Раз­дел со­про­во­ж­дал­ся мас­со­вым пе­ре­се­ле­ни­ем му­суль­ман в Па­ки­стан, а ин­ду­сов в И., ог­ром­ны­ми че­ло­ве­че­ски­ми жерт­ва­ми и раз­ру­ше­ния­ми. Кро­ва­вые столк­но­ве­ния на ре­лиг. поч­ве про­ис­хо­ди­ли по­все­ме­ст­но. В янв. 1948 тра­ги­че­ски обор­ва­лась жизнь М. К. Ган­ди, став­ше­го жерт­вой ин­дус­ских ком­му­на­ли­стов, ко­то­рые об­ви­ня­ли его в за­щи­те му­суль­ман, ос­тав­ших­ся на тер­ри­то­рии Ин­дии.

26.11.1949 Уч­ре­дит. со­б­ра­ние при­ня­ло но­вую Кон­сти­ту­цию. Она бы­ла вве­де­на в дей­ст­вие 26.1.1950 (эта да­та от­ме­ча­ет­ся в И. как нац. празд­ник – День Рес­пуб­ли­ки). Инд. Со­юз про­воз­гла­шал­ся су­ве­рен­ной пар­ла­мен­тар­ной рес­пуб­ли­кой, ос­но­ван­ной на прин­ци­пах де­мо­кра­тии и се­ку­ля­риз­ма, фе­де­ра­тив­ным гос-вом, яв­ляю­щим­ся сою­зом шта­тов. Кон­сти­ту­цией за­кре­п­ля­лись де­мо­кра­тич. сво­бо­ды, за­пре­ща­лись лю­бые фор­мы дис­кри­ми­на­ции на нац., ра­со­вой, кас­то­вой или ре­лиг. поч­ве. Не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти дек­ла­ри­ро­ва­лась ст. 31, ог­ра­ни­чив­шей пра­во изъ­я­тия соб­ст­вен­но­сти в об­ществ. це­лях и га­ран­ти­ро­вав­шей вы­пла­ту ком­пен­са­ции в слу­чае кон­фи­ска­ции. Кон­сти­ту­ция чёт­ко раз­гра­ни­чи­ла эко­но­мич. и по­ли­тич. функ­ции цен­тра и шта­тов. Офиц. язы­ком Инд. Сою­за про­воз­гла­шал­ся хин­ди, упот­реб­ляе­мый в гра­фи­ке де­ва­на­га­ри, од­на­ко в те­че­ние 15 лет со дня при­ня­тия Кон­сти­ту­ции англ. яз. дол­жен был со­хра­нять­ся в упот­реб­ле­нии для всех офиц. це­лей. Кон­сти­ту­ция пе­ре­чис­ля­ла осн. язы­ки И., по­лу­чав­шие ста­тус на­цио­наль­ных.

Рес­пуб­ли­ка Ин­дия во 2-й пол. 20 в. Пер­вые об­ще­ин­дий­ские вы­бо­ры со­стоя­лись в 1951–52 и при­нес­ли по­бе­ду ИНК, по­лу­чив­ше­му воз­мож­ность сфор­ми­ро­вать од­но­пар­тий­ные пра­ви­тель­ст­ва в цен­тре и шта­тах и на­чать пре­тво­ре­ние в жизнь про­грам­мы со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия И., раз­ра­бо­тан­ной пер­вым пре­мьер-мин. И. Дж. Не­ру (по­лу­чи­ла назв. «курс Не­ру»). Про­грам­ма пред­по­ла­га­ла мо­дер­ни­за­цию эко­но­ми­ки пу­тём фор­ми­ро­ва­ния им­пор­то­за­ме­щаю­щей ин­ду­ст­риа­ли­за­ции при фор­си­ро­ван­ном раз­ви­тии гос. ка­пи­та­лиз­ма, аг­рар­ные пре­об­ра­зо­ва­ния (вклю­чая про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы и раз­ра­бот­ку аг­рар­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва) и про­ве­де­ние адм.-по­ли­тич. ре­фор­мы, на­це­лен­ной на соз­да­ние эт­но­лин­гви­стич. шта­тов. Об­ре­те­ние су­ве­ре­ни­те­та по­зво­ли­ло И. ис­поль­зо­вать гос. сек­тор и гос. ре­гу­ли­ро­ва­ние эко­но­ми­ки для уст­ра­не­ния де­фор­ма­ций со­ци­аль­но-эко­но­мич. струк­ту­ры, реа­ли­за­ции пя­ти­лет­них пла­нов эко­но­мич. раз­ви­тия, на­прав­лен­ных на соз­да­ние энер­ге­тич. и ин­дустр. ба­зы стра­ны. За­да­чи обес­пе­че­ния гос. це­ло­ст­но­сти Инд. Сою­за обу­сло­ви­ли вы­со­кую сте­пень цен­тра­ли­за­ции вла­сти. В 1956 был при­нят За­кон о ре­ор­га­ни­за­ции шта­тов, став­ший са­мой круп­ной адм. ре­фор­мой за весь пе­ри­од не­за­ви­симо­сти. Во­пло­ще­ние в жизнь эт­но­лин­гви­стич. прин­ци­па адм.-терр. де­ле­ния по­тре­бо­ва­ло де­ся­ти­ле­тий кро­пот­ли­вой ра­бо­ты. В об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки И. ори­ен­ти­ро­ва­лась на раз­ви­тие свя­зей со стра­на­ми обо­их во­ен.-по­ли­тич. бло­ков. Важ­ней­шее ме­сто в инд. внеш­не­по­ли­тич. стра­те­гии за­ни­ма­ло раз­ви­тие по­ли­тич., тор­го­во-эко­но­мич. и во­ен.-тех­нич. со­труд­ни­че­ст­ва с СССР. И. иг­ра­ла вид­ную роль в Дви­же­нии не­при­сое­ди­не­ния, а Дж. Не­ру был од­ним из его при­знан­ных ли­де­ров.

На все­об­щих вы­бо­рах 1957 ИНК до­бил­ся но­во­го ус­пе­ха и рас­ши­рил своё пред­ста­ви­тель­ст­во как в об­ще­ин­дий­ском пар­ла­мен­те, так и в за­ко­но­дат. со­б­ра­ни­ях шта­тов. Од­на­ко во 2-й пол. 1950-х гг. ак­ти­ви­зи­ро­ва­ла свою дея­тель­ность об­ра­зо­ван­ная в 1951 ком­му­на­ли­ст­ская пар­тия Бха­ра­тия джа­на сангх (да­лее Джа­на сангх), от­стаи­вав­шая кон­цеп­цию «ис­тин­но­го», или «ин­дус­ско­го на­цио­на­лиз­ма». Ак­ти­ви­за­ция Джа­на сангх и др. ин­дус­ских ком­му­на­ли­ст­ских ор­га­ни­за­ций сти­му­ли­ро­ва­ла в ка­че­ст­ве от­вет­ной ре­ак­ции дея­тель­ность му­сульм. об­щин­ных груп­пи­ро­вок, та­ких как Джа­ма­ат-и ис­ла­ми Хинд и Мадж­лис ит­ти­хад уль-мус­ли­мин, вы­сту­пив­ших не толь­ко с ком­му­на­ли­ст­ских по­зи­ций, но и с кри­ти­кой «кур­са Не­ру». В 1959 воз­ник­ла ещё од­на оп­по­зи­ци­он­ная ИНК ор­га­ни­за­ция – пар­тия Сва­тан­тра. На­ря­ду с рос­том ком­му­на­лиз­ма и скла­ды­ва­ни­ем ди­вер­си­фи­ци­ров. сис­те­мы кон­фес­сио­наль­ных ор­га­ни­за­ций про­изош­ло фор­ми­ро­ва­ние ре­гио­наль­ной по­ли­тич. струк­ту­ры. Ве­ду­щие шта­ты пред­став­ля­ли та­кие ор­га­ни­за­ции, как Ака­ли дал (Пенд­жаб), Га­на­тан­тра па­ри­шад и Джхарк­ханд (Орис­са и Би­хар), Те­лу­гу де­сам и Ан­дх­ра ма­ха­саб­ха (Ан­дх­ра-Пра­деш), Ас­сам га­на па­ри­шад (Ас­сам), Дра­ви­да мун­нет­ра ка­жа­гам (Та­мил­над) и др. Регио­наль­ные пар­тии ста­ли ока­зы­вать влия­ние на об­ще­ин­дий­скую по­ли­тич. жизнь. Обо­ст­ри­лись и кон­флик­ты на кас­то­вой поч­ве, зна­ме­но­вав­шие на­рас­та­ние про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду тра­ди­ци­он­но до­ми­ни­ро­вав­ши­ми в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны брах­ман­ски­ми слоя­ми и сред­не­ста­тус­ны­ми зем­ле­дельч. и тор­го­во-рос­тов­щич. кас­то­вы­ми груп­па­ми. В меж­кас­то­вом про­ти­во­стоя­нии всё б ́оль­шую роль ста­ли иг­рать пред­ста­ви­те­ли низ­ших сло­ёв инд. об­ще­ст­ва, вклю­чая не­при­ка­сае­мых (см. в стать­ях Ам­бед­кар Б. Р., Да­ли­ты). К кон. 1950-х гг. при со­хра­няв­шем­ся до­ми­ни­ро­ва­нии ИНК на уров­не цен­тра про­изош­ло ос­лаб­ле­ние его по­зи­ций на уров­не шта­тов.

На все­об­щих вы­бо­рах 1962 на­ме­ти­лась тен­ден­ция к аб­со­лют­но­му и от­но­си­тель­но­му сни­же­нию чис­ла го­ло­сов, по­дан­ных за кон­грес­си­ст­ских кан­ди­да­тов. ИНК по­те­рял св. 6 млн. из­би­ра­те­лей. Вы­бо­ры сви­де­тель­ст­во­ва­ли об ук­ре­п­ле­нии по­зи­ций пра­вых сил – Сва­тан­тры и Джа­на сангх. В 1963 пра­вые пар­тии по­тре­бо­вали в пар­ла­мен­те от­став­ки пра­ви­тель­ст­ва Дж. Не­ру. Внут­ри Кон­грес­са бы­ла об­ра­зо­ва­на груп­па «Син­ди­кат», влия­ние ко­то­рой бы­ло очень ве­ли­ко вплоть до её вы­хо­да в 1969 из ИНК. Со смер­тью Не­ру в 1964 раз­ме­же­ва­ние сил внут­ри Кон­грес­са при­ня­ло не­об­ра­ти­мый ха­рак­тер. Раз­ви­тие цен­тро­беж­ных тен­ден­ций в круп­ней­шей пар­тии ока­за­ло воз­дей­ствие на всю по­ли­тич. жизнь И. Рас­кол про­изо­шёл так­же в со­циа­ли­стич. дви­же­нии. Груп­па со­циа­ли­стов, воз­глав­ляе­мая Дж. На­рая­ном, всё боль­ше сбли­жа­лась с ан­ти­кон­грес­си­ст­ски­ми на­цио­на­ли­стич. пар­тия­ми. В 1964 рас­ко­ло­лось инд. ком­му­ни­стич. дви­же­ние; на­ря­ду с КПИ на по­ли­тич. сце­не И. ста­ла дей­ст­во­вать Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия Ин­дии (мар­кси­ст­ская) [КПИ(м)]. В 1964–80 КПИ и КПИ(м) на­хо­ди­лись в со­стоя­нии кон­фрон­та­ции. Вме­сте с тем ком­му­ни­сты до­би­лись зна­чит. под­держ­ки в ря­де ре­гио­нов И. и ре­гу­ляр­но одер­жи­ва­ли по­бе­ды на вы­бо­рах в за­ко­но­дат. со­б­ра­ния та­ких шта­тов, как Ке­ра­ла, Зап. Бен­га­лия, Три­пу­ра.

Обо­ст­ре­ние внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ции сов­па­ло с уси­ле­ни­ем на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях И. с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми. Инд.-кит. по­гра­нич­ный кон­фликт 1962 на­дол­го ос­лож­нил даль­ней­шее раз­ви­тие от­но­ше­ний ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми, а вой­на с Па­ки­ста­ном 1965 при­ве­ла к рос­ту на­пря­жён­но­сти не толь­ко в рай­оне Каш­ми­ра, но и во всей Юж. Азии. Не­уре­гу­ли­ро­ван­ность кон­флик­тов в ре­гио­не ста­ла мощ­ным сти­му­лом раз­ви­тия ядер­ных во­ен. про­грамм в Ин­дии и Па­ки­ста­не.

На­ка­ну­не вы­бо­ров 1967 внут­ри­по­ли­тич. по­ло­же­ние И. ос­та­ва­лось слож­ным. К 1966 в ря­де кон­грес­си­ст­ских ор­га­ни­за­ций шта­тов про­изо­шёл рас­кол. В хо­де внутр. ожес­то­чён­ной борь­бы в ИНК по­бе­ду одер­жа­ла И. Ган­ди. Она ста­ла пре­мьер-ми­ни­ст­ром, сме­нив на этом по­сту скон­чав­ше­го­ся в янв. 1966 Л. Б. Ша­ст­ри. По­бе­див на вы­бо­рах в цен­тре, ИНК вме­сте с тем ут­ра­тил по­ло­же­ние пра­вя­щей пар­тии в 9 шта­тах. Мо­но­по­лия Конг­рес­са на власть бы­ла по­дор­ва­на. В этой об­ста­нов­ке ИНК при­нял ряд мер, при­зван­ных рас­ши­рить круг его сто­рон­ни­ков. С этой це­лью бы­ла про­ве­де­на на­цио­на­ли­за­ция 14 круп­ней­ших ча­ст­ных бан­ков, при­нят за­кон о мо­но­по­ли­ях, оп­ре­де­ле­ны сфе­ры пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти гос-ва, круп­ных ча­ст­ных ком­па­ний и мел­ких фирм, уве­ли­че­ны ас­сиг­но­ва­ния в гос. сек­тор, ус­та­нов­лен гос. кон­троль над им­пор­том то­ва­ров 38 на­име­но­ва­ний, реа­ли­зо­ва­на про­грам­ма уве­ли­че­ния за­ня­то­сти в сель­ской ме­ст­но­сти и ряд др. В 1969 про­изо­шёл рас­кол ИНК, об­ра­зо­ва­лись 2 па­рал­лель­ные ор­га­ни­за­ции Кон­грес­са по всей стра­не: ИНК во гла­ве с И. Ган­ди и груп­пи­ров­ка «Син­ди­кат», при­няв­шая на­име­но­ва­ние Ор­га­ни­за­ция ИНК – ИНК(о) во гла­ве с быв. мин. фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве И. Ган­ди – М. Де­саи.

Все­об­щие вы­бо­ры 1971–72 при­нес­ли по­бе­ду ИНК. Он за­вое­вал аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те, не­об­хо­ди­мое для вне­се­ния по­пра­вок в Кон­сти­ту­цию. Кру­ше­ние во­ен. ре­жи­ма в Па­ки­ста­не, по­бе­да И. в инд.-па­кист. кон­флик­те 1971, пе­ре­рос­шем в ши­ро­ко­мас­штаб­ные во­ен. дей­ст­вия на двух фрон­тах – в Каш­ми­ре и Вост. Бен­га­лии, а так­же об­ра­зо­ва­ние в 1971 но­во­го гос-ва – Нар. Рес­пуб­ли­ки Банг­ла­деш (в ре­зуль­та­те от­де­ле­ния от Па­ки­ста­на Вост. Бен­га­лии) спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту ав­то­ри­те­та И. Ган­ди и ИНК в це­лом. В нач. 1970-х гг. Кон­гресс вновь стал до­ми­ни­рую­щей по­ли­тич. си­лой И. Кон­цеп­ция «ор­га­ни­зо­ван­но­го ка­пи­та­лиз­ма», пре­ду­смат­ри­ваю­щая в т. ч. ак­тив­ное уча­стие гос-ва в осу­ще­ст­в­ле­нии со­ци­аль­но-эко­но­мич. ре­форм, на­шла сто­рон­ни­ков не толь­ко в сре­де мел­ких и сред­них пред­при­ни­ма­те­лей, но и сре­ди пред­ста­ви­те­лей круп­ных кор­по­ра­ций. Инд. пра­ви­тель­ст­во уде­ля­ло боль­шое вни­ма­ние раз­ви­тию ядер­ных и кос­мич. про­грамм, свя­зы­вая их не толь­ко с тех­нич. про­грес­сом, но и с нац. безо­пас­но­стью. Раз­ра­бот­ка ядер­но­го ору­жия и стра­те­гия соз­да­ния ра­кет­но-кос­мич. ин­ду­ст­рии осу­ще­ст­в­ля­лись Деп-том по атом­ной энер­гии и Инд. орг-ци­ей по кос­мич. ис­сле­до­ва­ни­ям. В 1974 в И. бы­ли про­ве­де­ны под­зем­ные ис­пы­та­ния ядер­но­го ору­жия. В 1975 вы­ве­ден на ор­би­ту с сов. кос­мо­дро­ма пер­вый инд. спут­ник «Арь­яб­ха­та», в 1979 про­из­ве­дён пер­вый за­пуск инд. кос­мич. ра­ке­ты.

По­ли­ти­ка эта­тиз­ма при­ве­ла, од­на­ко, к уси­ле­нию ав­то­кра­тич. тен­ден­ций в ру­ко­во­дстве ИНК, к за­стою и рос­ту кор­руп­ции. Кри­зис­ные про­цес­сы в инд. об­ще­ст­ве (не­уда­чи в осу­ще­ст­в­ле­нии эко­но­мич. и со­ци­аль­ных про­грамм, на­рас­та­ние со­ци­аль­ной и эт­но­кон­фес­сио­наль­ной на­пря­жён­но­сти, уси­ле­ние се­па­ра­ти­ст­ских тен­ден­ций) сти­му­ли­ро­ва­ли по­иск аль­тер­на­тив­ных пу­тей ре­ше­ния су­ще­ст­вую­щих про­блем и соз­да­ния ор­га­ни­зо­ван­ной оп­по­зи­ции Кон­грес­су. Прин­цип кон­сен­су­са всё боль­ше ус­ту­пал ме­сто прин­ци­пу аль­тер­на­тив­но­сти в фор­ми­ро­ва­нии кон­цеп­ции эко­но­мич. мо­дер­ни­за­ции. В про­грам­ме оп­по­зи­ции пре­ду­смат­ри­ва­лось ос­лаб­ле­ние гос. кон­тро­ля над эко­но­ми­кой, а так­же от­каз от цен­тра­лизов. пла­ни­ро­ва­ния, де­цен­тра­ли­за­ция эко­но­мич. сис­те­мы, за­ме­на со­ци­аль­но ори­ен­ти­ро­ван­ных аг­рар­ных ре­форм тех­но­ло­гич. пе­ре­уст­рой­ст­вом де­рев­ни. Воз­мож­но­сти пра­ви­тель­ст­ва ма­нев­ри­ро­вать в де­мо­кра­тич. рам­ках бы­ли ис­чер­па­ны. 26.6.1975 в И. бы­ло вве­де­но чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, а 1.7.1975 при­ня­та «про­грам­ма из 20 пунк­тов», с по­мо­щью ко­то­рой ИНК по­пы­тал­ся со­хра­нить влия­ние на ши­ро­кие слои на­се­ле­ния стра­ны.

18.1.1977 чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние бы­ло от­ме­не­но, на март 1977 на­зна­че­ны пар­ла­мент­ские вы­бо­ры. На­ка­ну­не вы­бо­ров бы­ло объ­яв­ле­но о соз­да­нии коа­ли­ции оп­по­зиц. пар­тий под назв. Джа­на­та фронт (ДФ, Нар. фронт) во гла­ве с М. Де­саи. В пред­вы­бор­ной плат­фор­ме ДФ про­воз­гла­ша­лось вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тич. сво­бод; по­строе­ние де­мо­кра­тич. об­ще­ст­ва, ос­но­ван­но­го на тра­ди­ци­ях и прин­ци­пах нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния, а так­же де­цен­тра­ли­за­ция эко­но­мич. и по­ли­тич. вла­сти; ог­ра­ни­че­ние гос. вме­ша­тель­ст­ва в хо­зяйств. жизнь. Вы­бо­ры 1977 впер­вые в ис­то­рии стра­ны за­кон­чи­лись по­ра­же­ни­ем Кон­грес­са. 1.5.1977 со­сто­ял­ся уч­ре­дит. съезд Джа­на­та пар­ти (ДП), на ко­то­ром про­изош­ло ор­га­ни­за­ци­он­ное слия­ние пар­тий оп­по­зи­ции. Од­на­ко про­цесс кон­со­ли­да­ции оп­по­зиц. сил был за­труд­нён их со­ци­аль­ной и идей­ной раз­но­род­но­стью. Ост­рая фрак­ци­он­ная борь­ба, на­чав­шая­ся в 1978, при­ве­ла ле­том 1979 к рас­ко­лу ДП. Ряд де­пу­та­тов пар­ла­мен­та от ДП ос­но­ва­ли но­вую пар­тию, пер­во­на­чаль­но на­зван­ную Джа­на­та пар­ти (свет­ская), а впо­след­ст­вии пе­ре­име­но­ван­ную в Лок дал. Обо­соб­ле­ние Лок дал бы­ло обу­слов­ле­но уси­ле­ни­ем по­зи­ций в ДП ком­му­на­ли­ст­ской Джа­на сангх. В 1978 Кон­гресс, в свою оче­редь, рас­ко­лол­ся на ИНК(И), ИНК(С) и ИНК(А) (бу­к­вы в скоб­ках оз­на­ча­ют ини­циа­лы ли­де­ров этих пар­тий). Ве­ду­щую роль иг­рал ИНК(И) во гла­ве с И. Ган­ди. В ию­ле 1979 ли­де­ры оп­по­зи­ции в пар­ла­мен­те вы­не­сли во­тум не­до­ве­рия пра­ви­тель­ст­ву ДП, пре­мьер-мин. М. Де­саи был вы­ну­ж­ден по­дать в от­став­ку.

Дос­роч­ные об­ще­ин­дий­ские вы­бо­ры в янв. 1980 ста­ли свое­об­раз­ным ру­бе­жом в ис­то­рии не­за­ви­си­мой И. Они про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ли но­вую рас­ста­нов­ку по­ли­тич. сил в стра­не. На по­лу­че­ние боль­шин­ст­ва мест в пар­ла­мен­те и фор­ми­рова­ние од­но­пар­тий­но­го пра­ви­тель­ст­ва пре­тен­до­ва­ли все три ве­ду­щие пар­тии – ИНК(И), Джа­на­та пар­ти и Лок дал. По­бе­ду одер­жал ИНК(И), по­лу­чив­ший аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во мест в Нар. па­ла­те. По­ра­же­ние на вы­бо­рах ока­за­ло серь­ёз­ное влия­ние на оп­по­зиц. пар­тии. Фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние Сва­тан­тра, ИНК(о) и ряд др.; на ба­зе Джа­на сангх – РСС в 1980 воз­ник­ла но­вая орг-ция – Бха­ра­тия джа­на­та пар­ти (БДП).

Глав­ное от­ли­чие вы­бо­ров 1980 от пред­ше­ст­вую­щих за­клю­ча­лось в том, что пози­ции осн. пар­тий по во­про­сам, свя­зан­ным с оп­ре­де­ле­ни­ем стра­те­гии со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия, прак­ти­че­ски пол­но­стью сов­па­да­ли. В цен­тре пред­вы­бор­ной борь­бы на­хо­ди­лись во­про­сы, свя­зан­ные с по­ис­ком пу­тей уре­гу­ли­ро­ва­ния обо­ст­рив­ших­ся ме­жэт­нич., меж­кас­то­вых и меж­кон­фес­сио­наль­ных кон­флик­тов. Про­ве­де­ние кам­па­ний гражд. не­по­ви­но­ве­ния по­бу­ди­ло пра­ви­тель­ст­во вве­сти вой­ска в шта­ты Ас­сам, Три­пу­ра и Ма­ни­пур, при­нять жё­ст­кие ме­ры про­тив сикх­ских се­па­ра­ти­стов, бо­ров­ших­ся за соз­да­ние са­мо­стоя­тель­но­го гос-ва Ха­ли­стан (см. Сикх­ская про­бле­ма в Ин­дии), а так­же про­тив та­миль­ских экс­тре­ми­ст­ских груп­пи­ро­вок, раз­жи­гав­ших гражд. вой­ну на тер­ри­то­рии со­сед­ней Шри-Лан­ки (см. Син­га­ло-та­миль­ский кон­фликт). Ин­дус­ско-му­сульм. столк­но­ве­ния в Ут­тар-Пра­де­ше, обо­ст­ре­ние си­туа­ции в Джам­му и Каш­ми­ре за­ста­ви­ли пра­ви­тель­ст­во И. Ган­ди вновь об­ра­тить­ся к чрез­вы­чай­ным ме­рам. В окт. 1984 И. Ган­ди бы­ла уби­та сикх­ски­ми тер­ро­ри­ста­ми.

На все­об­щих вы­бо­рах в дек. 1984 по­бе­дил ИНК(И), по­лу­чив­ший бес­пре­це­дент­ное за всю ис­то­рию не­за­ви­си­мой И. чис­ло мест в Нар. па­ла­те – 401 из 508. На пост пре­мьер-мин. был из­бран стар­ший сын И. Ган­ди – Р. Ган­ди, ак­тив­но вклю­чив­ший­ся в дея­тель­ность ИНК(И) с нач. 1980-х гг. В по­ли­ти­ке но­во­го пра­ви­тель­ст­ва по­лу­чи­ла раз­ви­тие на­ме­тив­шая­ся на ру­бе­же 1970–80-х гг. тен­ден­ция на по­сте­пен­ный от­ход от «кур­са Не­ру». 7-й пя­ти­лет­ний план, рас­счи­тан­ный на 1985/86–1989/90, пред­по­ла­гал раз­ви­тие гос. сек­то­ра без но­вых ка­пи­та­ло­вло­же­ний, за счёт собств. на­ко­п­ле­ний. В це­лом до­ля гос. сек­то­ра бы­ла за­пла­ни­ро­ва­на на уров­не ни­же ча­ст­но­го. В дей­ст­вие вво­ди­лась кон­цеп­ция «эко­но­мич. фе­де­ра­лиз­ма», пред­по­ла­гав­шая ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ры­ноч­ных прин­ци­пов. Пра­ви­тель­ст­во Р. Ган­ди ак­тив­но при­вле­ка­ло иностр. ка­пи­тал, пре­ж­де все­го в элек­трон­ную пром-сть, до­би­ва­ясь од­но­вре­мен­но от за­ру­беж­ных фирм, от­кры­вав­ших в И. свои фи­лиа­лы, вне­дре­ния но­вых тех­но­ло­гий. Ве­ду­щи­ми эко­но­мич. парт­нё­ра­ми И. ста­ли США, Япо­ния, Гер­ма­ния.

В сер. 1980-х гг. инд. пра­ви­тель­ст­во вы­сту­пи­ло с ря­дом ини­циа­тив по на­лажи­ва­нию тор­го­во-эко­но­мич. свя­зей в Юж.-Ази­ат. ре­гио­не. И. ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в ра­бо­те Ас­со­циа­ции ре­гио­наль­но­го со­труд­ни­че­ст­ва стран Юж­ной Азии (СААРК). В 1985 инд. пра­ви­тель­ст­ву уда­лось до­бить­ся не­ко­то­ро­го ос­лаб­ле­ния эт­но­кон­фес­сио­наль­ной на­пря­жён­но­сти в стра­не. Пред­при­ни­ма­лись так­же ша­ги по нор­ма­ли­за­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду син­галь­ской и та­миль­ской об­щи­на­ми в Шри-Лан­ке. Бы­ли под­пи­са­ны со­гла­ше­ния об уре­гу­ли­ро­ва­нии кри­зи­са в шта­тах Пенд­жаб и Ас­сам, по­зво­лив­шие, од­на­ко, лишь на вре­мя ста­би­ли­зи­ро­вать там об­ста­нов­ку. В це­лом уси­лия ИНК(И) по раз­ре­ше­нию эт­нич., ре­лиг.-об­щин­ных и кас­то­вых кон­флик­тов не увен­ча­лись ус­пе­хом. Уже в 1986 во­зоб­но­ви­лась тер­ро­ри­стич. дея­тель­ность сикх­ских се­па­ра­ти­стов в Пенд­жа­бе, обо­ст­ри­лась об­ста­нов­ка в по­гра­нич­ном с Па­ки­ста­ном шта­те Джам­му и Каш­мир, про­изош­ли кро­ва­вые столк­но­ве­ния ме­ж­ду ин­ду­са­ми и му­суль­ма­на­ми в шта­тах Ут­тар-Пра­деш и Би­хар, меж­кас­то­вые вол­не­ния в шта­те Та­мил­над, воо­руж. вы­сту­п­ле­ния пле­мён в Ас­са­ме. Обо­ст­ри­лась фрак­ци­он­ная борь­ба в ря­де ме­ст­ных ор­га­ни­заций Кон­грес­са. Оп­по­зи­ция об­ви­ни­ла пра­ви­тель­ст­во Р. Ган­ди в кор­руп­ции и на­ру­ше­нии пра­вил ве­де­ния фи­нан­со­вых опе­ра­ций в свя­зи с «де­лом Бо­форс», свя­зан­ным с за­куп­кой в 1986 у швед. фир­мы «Бо­форс» 155-мил­ли­мет­ро­вых гау­биц. В 1987 из ИНК(И) вы­шла груп­па по­ли­ти­ков во гла­ве с В. П. Синг­хом и об­ра­зо­ва­ла объе­ди­не­ние Джан мор­ча, ко­то­рое в 1988 всту­пи­ло в со­юз с Джа­на­та пар­ти и Лок дал. Но­вая коа­ли­ция ста­ла на­зы­вать­ся Джа­на­та дал. Она воз­гла­ви­ла ан­ти­кон­грес­си­ст­ское дви­же­ние, соз­дав Нац. фронт (Раш­трия мор­ча) всех оп­по­зи­ци­он­ных ИНК сил. Ло­зун­ги борь­бы с кор­руп­ци­ей и за­щи­ты ин­те­ре­сов ма­ло­иму­щих сло­ёв на­се­ле­ния, обе­ща­ния обуз­дать рост цен и ин­фля­цию уве­ли­чи­ва­ли по­пу­ляр­ность оп­по­зи­ции.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, со­сто­яв­ших­ся в кон­це 1989, ИНК(И) по­тер­пел по­ра­же­ние. Кон­грес­си­ст­ское пра­ви­тель­ст­во, на­хо­див­шее­ся у вла­сти с 1984, уш­ло в от­став­ку. Был сфор­ми­ро­ван но­вый ка­би­нет во гла­ве с ли­де­ром оп­по­зиц. бло­ка В. П. Синг­хом. Нац. фронт пред­став­лял со­бой блок из 5 пар­тий: Джа­на­та дал, ИНК(С), Ас­сам га­на па­ри­шад, Дра­ви­да мун­нет­ра ка­жа­гам, Те­лу­гу де­сам. Его под­дер­жа­ли БДП и блок ле­вых пар­тий, вклю­чая обе ком­пар­тии – КПИ и КПИ(м). Но­вое пра­ви­тель­ст­во объ­яви­ло о на­ме­ре­нии пред­при­нять ша­ги по реа­ли­за­ции сво­их пред­вы­бор­ных ло­зун­гов, уре­гу­ли­ро­ва­нию ост­рых ре­лиг.-об­щин­ных про­ти­во­ре­чий и нор­ма­ли­за­ции по­ло­же­ния в Пенд­жа­бе. Од­на­ко внутр. про­ти­во­ре­чия в ка­би­не­те за­труд­ни­ли пре­тво­ре­ние в жизнь пра­ви­тельств. про­грам­мы. Эко­но­мич. по­ли­ти­ка Нац. фрон­та прин­ци­пи­аль­но не от­ли­ча­лась от кур­са, про­во­див­ше­го­ся ИНК(И). По-преж­не­му боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось при­вле­че­нию иностр. ка­пи­та­ла, с ко­то­рым свя­зы­ва­лись пла­ны мо­дер­ни­за­ции эко­но­ми­ки И. Вско­ре ста­ло яс­но, что пра­ви­тель­ст­во В. П. Синг­ха не спо­соб­но обес­пе­чить ус­той­чи­вый эко­но­мич. рост и до­бить­ся ста­би­ли­за­ции внут­ри­по­ли­тич. об­ста­нов­ки.

В 1991 со­стоя­лись вне­оче­ред­ные вы­бо­ры. В хо­де пред­вы­бор­ной кам­па­нии Р. Ган­ди был убит та­миль­ски­ми тер­ро­ри­ста­ми. В но­вом пар­ла­мен­те по­бе­див­ший ИНК(И) по­лу­чил до­воль­но проч­ные по­зи­ции. Пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал но­вый ли­дер Кон­грес­са П. В. На­ра­сим­ха Рао. Но­вый ка­би­нет взял курс на про­ве­де­ние ши­ро­ко­мас­штаб­ных эко­но­мич. ре­форм, пре­ду­смат­ри­вав­ших в т. ч. де­на­цио­на­ли­за­цию час­ти гос. соб­ст­вен­но­сти. Пра­ви­тель­ст­во про­воз­гла­си­ло сво­ей це­лью про­дви­же­ние к ин­тег­ри­ро­ван­ной в ми­ро­вое хо­зяй­ст­во, бы­ст­ро раз­ви­ваю­щей­ся, кон­ку­рен­то­спо­соб­ной и ори­ен­ти­ро­ван­ной на ры­нок эко­но­ми­ке. Свя­зан­ные с этим кур­сом ме­ро­прия­тия оп­ре­де­ли­ли эко­но­мич. стра­те­гию 8-го пя­ти­лет­не­го пла­на на пе­ри­од 1992–97. Из­ме­не­ние гео­по­литич. си­туа­ции в ми­ре в свя­зи с рас­па­дом СССР, не­проч­ное по­ло­же­ние Кон­грес­са у вла­сти, уси­ле­ние оп­по­зи­ции в ли­це БДП, вы­дви­нув­шей ло­зунг борь­бы с кор­руп­ци­ей, ак­тив­но влия­ли на раз­ви­тие внут­ри­по­ли­тич. си­туа­ции в И. в нач. 1990-х гг.

Рас­ту­щая по­пу­ляр­ность БДП и её ли­де­ров (А. Б. Вад­жпаи и др.) бы­ла обу­слов­ле­на не толь­ко взры­вом тра­ди­цио­на­ли­ст­ских и на­цио­на­ли­стич. на­строе­ний в стра­не в по­след­нее де­ся­ти­ле­тие 20 в., но и из­ме­не­ния­ми в по­ли­ти­ке пар­тии. БДП, вы­сту­пав­шая за соз­да­ние «хин­ду раш­тра» – гос-ва ин­ду­сов, в то же вре­мя объ­я­ви­ла о сво­ей при­вер­жен­но­сти се­ку­ля­ри­ст­ским прин­ци­пам, за­кре­п­лён­ным в Кон­сти­ту­ции рес­пуб­ли­ки, ко­то­рые трак­то­ва­ла как реа­ли­за­цию прин­ци­па сво­боды ве­ро­ис­по­ве­да­ния. На­ря­ду с уси­ле­ни­ем БДП к сер. 1990-х гг. про­изош­ла кон­со­ли­да­ция сил, тра­ди­ци­он­но со­став­ляв­ших оп­по­зи­цию ИНК. Объ­е­ди­нён­ный фронт (ОФ) в со­ста­ве 14 цен­три­стских, ре­гио­наль­ных и ле­вых пар­тий стал пред­став­лять со­бой ре­аль­ную си­лу, спо­соб­ную кон­ку­ри­ро­вать с Кон­грес­сом на вы­бо­рах.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в апр. – мае 1996 по­бе­ды до­би­лась БДП. Од­на­ко пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с А. Б. Вад­жпаи про­су­ще­ст­во­ва­ло все­го 13 дней и бы­ло вы­ну­ж­де­но уй­ти в от­став­ку. Фор­ми­ро­ва­ние но­во­го ка­би­не­та бы­ло по­ру­че­но ОФ. Пре­мьер-ми­ни­ст­ром И. стал ли­дер ОФ Х. Д. Де­ве Го­уда, вско­ре на этом по­сту его сме­нил И. К. Гуд­жрал. По­сле 18-ме­сяч­но­го пре­бы­ва­ния у вла­сти пра­ви­тель­ст­ва ОФ Кон­гресс от­ка­зал ему в под­держ­ке и по­тре­бо­вал про­ве­де­ния дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. 28.11.1997 пра­ви­тель­ст­во Гуд­жра­ла по­да­ло в от­став­ку, что сде­ла­ло не­из­беж­ным рос­пуск ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та.

В февр. – мар­те 1998 со­стоя­лись вне­оче­ред­ные пар­ла­мент­ские вы­бо­ры, на ко­то­рых по­бе­ду одер­жа­ла БДП со­вме­ст­но с её мно­го­числ. парт­нё­ра­ми по коа­ли­ции, пред­став­ляю­щи­ми разл. по­ли­тич. си­лы в 17 инд. шта­тах. Пра­ви­тель­ст­во А. Б. Вад­жпаи про­дол­жи­ло по­ли­ти­ку эко­но­мич. ли­бе­ра­ли­за­ции и при­вле­че­ния иностр. ка­пи­та­ло­вло­же­ний с це­лью ус­ко­рен­но­го тех­нич. пе­ре­воо­ру­же­ния и мо­дер­ни­за­ции инд. эко­но­ми­ки. Внеш­не­по­ли­тич. курс И. ха­рак­те­ри­зо­вал­ся боль­шей жё­ст­ко­стью, что при­ве­ло к но­во­му обо­ст­ре­нию от­но­ше­ний с со­сед­ним Па­ки­ста­ном (в ре­зуль­та­те про­ве­де­ния в 1998 И. и Па­ки­ста­ном се­рии ядер­ных ис­пы­та­ний и на­рас­та­ния раз­но­гла­сий по каш­мир­ско­му во­про­су). Ито­гом соз­дав­шей­ся на­пря­жён­но­сти ста­ли бое­вые дей­ст­вия ме­ж­ду под­раз­де­ле­ния­ми двух ар­мий в рай­оне Кар­ги­ла в мае – ию­ле 1999, ко­то­рые по­лу­чи­ли назв. 4-й инд.-па­кист. вой­ны.

Ин­дия в на­ча­ле 21 в. Не­ста­биль­ность коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва БДП ста­ла при­чи­ной про­ве­де­ния в сент. – окт. 1999 вне­оче­ред­ных вы­бо­ров. На них по­бе­ду вновь одер­жа­ла БДП, сфор­ми­ро­вав­шая коа­лиц. пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с А. Б. Ваджпаи, со­сто­яв­шее из пред­ста­ви­те­лей 10 пар­тий. Пе­ри­од пре­бы­ва­ния БДП у вла­сти был от­ме­чен уси­ле­ни­ем про­ин­дус­ских на­строе­ний в об­ще­ст­ве и уча­ще­ни­ем кон­флик­тов на эт­но­кон­фес­сио­наль­ной поч­ве, а так­же обо­ст­ре­ни­ем про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду верх­ни­ми слоя­ми и со­ци­аль­но не­за­щи­щён­ны­ми ни­за­ми инд. об­ще­ст­ва. В этих ус­ло­ви­ях мас­си­ро­ван­ная про­па­ган­да БДП дос­ти­же­ний пра­ви­тель­ст­ва и её ло­зун­ги «По­чув­ст­вуй­те се­бя хо­ро­шо», «Ин­дия на подъ­ё­ме», «Ин­дия сия­ет», про­зву­чав­шие в хо­де пред­вы­бор­ной кам­па­нии 2004, не по­лу­чи­ли от­кли­ка у из­би­ра­те­лей. На вы­бо­рах в пар­ла­мент в апр. – мае 2004 Нац. де­мо­кра­тич. аль­янс (НДА), ру­ко­во­ди­мый БДП, по­тер­пел по­ра­же­ние. По­бе­ду одер­жал блок из 12 пар­тий под эги­дой ИНК. Воз­гла­вив­шая Кон­гресс по­сле ги­бе­ли Р. Ган­ди, его вдо­ва С. Ган­ди бы­ла из­бра­на ли­де­ром пар­ла­мент­ской фрак­ции в ниж­ней па­ла­те, но не вос­поль­зо­ва­лась пра­вом за­нять пост пре­мьер-мин., а пе­ре­да­ла его чле­ну выс­шей па­ла­ты пар­ла­мен­та Ман­мо­ха­ну Синг­ху. С. Ган­ди бы­ла из­бра­на так­же пред­се­да­те­лем воз­глав­ляе­мо­го ИНК Объ­е­ди­нён­но­го про­грес­сив­но­го аль­ян­са (ОПА). В про­грам­ме-ми­ни­мум пра­ви­тель­ст­ва ОПА ста­ви­лись 6 осн. за­дач: со­хра­не­ние, за­щи­та и ук­ре­п­ле­ние со­ци­аль­ной гар­мо­нии об­ще­ст­ва; обес­пе­че­ние ус­той­чи­во­го эко­но­мич. рос­та на уров­не 7–8% в год; улуч­ше­ние по­ло­же­ния фер­ме­ров, с.-х. и пром. ра­бо­чих; рас­ши­ре­ние уча­стия жен­щин в по­ли­тич. и эко­но­мич. жиз­ни, со­дей­ст­вие им в по­лу­че­нии об­ра­зо­ва­ния; обес­пе­че­ние ра­вен­ст­ва воз­мож­но­стей, осо­бен­но в сфе­ре об­ра­зо­ва­ния и за­ня­то­сти, для «за­ре­гист­ри­ро­ван­ных каст и пле­мён», а так­же ре­лиг. мень­шинств; со­дей­ст­вие биз­нес­ме­нам, пред­при­ни­ма­те­лям, учёным, ин­же­не­рам и др. проф. груп­пам в их де­ло­вой ак­тив­но­сти. Кон­гресс обя­зал­ся осу­ще­ст­в­лять по­ли­ти­ку ли­бе­ра­ли­за­ции и ин­те­гра­ции И. в ми­ро­вую эко­но­мич. сис­те­му, до­би­вать­ся со­кра­ще­ния раз­ры­ва ме­ж­ду бо­га­ты­ми и бед­ны­ми.

В нач. 21 в. по уров­ню ВВП И. вхо­дит в чет­вёр­ку круп­ней­ших эко­но­мич. дер­жав ми­ра. Бу­ду­чи кос­мич. и ядер­ной дер­жа­вой, она про­во­дит не­за­ви­си­мую внеш­нюю по­ли­ти­ку, под­дер­жи­ва­ет идею мно­го­по­ляр­но­го ми­ра. При­ори­тет­ным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти пра­ви­тель­ст­ва И. объ­яв­ле­но даль­ней­шее рас­ши­ре­ние по­ли­тич., эко­но­мич. и тор­го­вых свя­зей с со­сед­ни­ми гос-ва­ми Юж. Азии и ук­реп­ле­ние СААРК. Инд. пра­ви­тель­ст­во по­сле­до­ва­тель­но про­во­дит курс на раз­ви­тие диа­ло­га с Па­ки­ста­ном на ос­но­ве со­гла­ше­ний ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми, вклю­чая со­вме­ст­ное за­яв­ле­ние от 6.1.2004, ко­то­рые пре­ду­смат­ри­ва­ют уре­гу­ли­ро­ва­ние кон­флик­тов пу­тём пе­ре­го­во­ров на дву­сто­рон­ней ос­но­ве, без вме­ша­тель­ст­ва внеш­них сил. И. рас­про­стра­ня­ет этот прин­цип и на ре­ше­ние ме­ж­ду­нар. про­блем, пре­ж­де все­го в аф­ро-ази­ат. ми­ре, в т. ч. на уре­гу­ли­ро­ва­ние ближ­не­во­сточ­но­го кри­зи­са. И. вы­сту­па­ет за мир­ный пе­ре­го­вор­ный про­цесс, осу­ж­да­ет во­ен. вме­ша­тель­ст­во из­вне во внутр. де­ла го­су­дарств. И. стре­мит­ся рас­ши­рить тор­го­вые и эко­номич. от­но­ше­ния с Ки­та­ем, стра­на­ми Вост. и Зап. Азии, раз­ви­вать со­труд­ни­че­ст­во с ЕС, США и Япо­ни­ей.

Зна­чит. ме­сто в пра­ви­тельств. про­грам­ме ОПА уде­ля­ет­ся ук­ре­п­ле­нию тра­диц. свя­зей И. с Рос­си­ей. Рос.-инд. от­но­ше­ния с мо­мен­та ус­та­нов­ле­ния ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний (13.4.1947; ме­ж­ду СССР и И.) от­ли­ча­ют­ся ста­биль­но­стью и име­ют кон­ст­рук­тив­ный ха­рак­тер. 28.1.1993 под­пи­сан До­го­вор о друж­бе и со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду РФ и Рес­пуб­ли­кой Ин­дия, в окт. 2000 – Дек­ла­ра­ция о стра­те­гич. парт­нёр­ст­ве ме­ж­ду И. и РФ. По­след­нее де­ся­ти­ле­тие от­ме­че­но рас­ши­ре­ни­ем как по­ли­тич., так и тор­го­во-эко­но­мич., во­ен.-тех­нич., на­уч.-тех­нич. и куль­тур­но­го со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми. Пре­зи­дент РФ В. В. Пу­тин по­се­тил И. с офиц. ви­зи­та­ми в окт. 2000, дек. 2002, дек. 2004, янв. 2007; пре­мьер-мин. И. А. Б. Вад­жпаи на­нёс ви­зи­ты в Рос­сию в но­яб. 2001, ию­не 2002, мае и но­яб. 2003, пре­зи­дент И. А. П. Дж. Аб­дул Ка­лам – в мае 2005, пре­мьер-мин. Ман­мо­хан Сингх – в мае и дек. 2005, но­яб. 2007.

Автор раздела: А. Л. Сафронова

Дополнительная литература:

The Cambridge history of India. Camb., 1922–1937. Vol. 1, 3–6;

Nilakanta Sastri K. А. History of India. Madras, [1950–1952]. Vol. 1–3;

Син­ха Н. К., Ба­нерд­жи А. Ч. Ис­то­рия Ин­дии. М., 1954;

На­род­ное вос­ста­ние в Ин­дии. 1857–1859 гг. М., 1957;

A comprehensive history of India. Bombay, 1957– ;

Ан­то­но­ва К. А. Анг­лий­ское за­вое­ва­ние Ин­дии в XVIII в. М., 1958;

Но­вей­шая ис­то­рия Ин­дии / Под ред. В. В. Ба­ла­бу­ше­ви­ча, А. М. Дья­ко­ва. М., 1959;

Па­ник­кар К. М. Очерк ис­то­рии Ин­дии. М., 1961;

Но­вая ис­то­рия Ин­дии / Под ред. К. А. Ан­то­но­вой и др. М., 1961;

Рейс­нер И. М. На­род­ные дви­же­ния в Ин­дии в XVII–XVIII вв. М., 1961;

The history and culture of the Indian people / Ed. by R. C. Majumdar. 2nd ed. Bombay, 1964–1977. Vol. 1–11; Чи­че­ров А. И. Эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие Ин­дии пе­ред анг­лий­ским за­вое­ва­ни­ем. (Ре­мес­ло и тор­гов­ля в XVI– XVIII вв.). М., 1965;

Kosambi D. D. Ancient India. N. Y., 1966;

Ис­то­рия Ин­дии в сред­ние ве­ка / Под ред. Л. Б. Алае­ва и др. М., 1968;

Пав­лов В. И. Со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ская струк­ту­ра про­мыш­лен­но­сти Ин­дии. Ис­то­ри­че­ские пред­по­сыл­ки ге­не­зи­са ка­пи­та­лиз­ма (ко­нец XVIII – се­ре­ди­на XIX в.). М., 1973;

Indian society: historical probings. New Delhi, 1974;

Куль­ту­ра Древ­ней Ин­дии. М., 1975;

A cul­tural history of India / Ed. by A. L. Basham. Oxf., 1975;

Sharma R. S. Indian feudalism: 300–1200. 2nd ed. Delhi, 1980;

Stein B. Pea­sant state and society in medieval South India. Delhi; N. Y., 1980; idem. History of India. Oxf., 1998;

Ала­ев Л. Б. Сель­ская об­щи­на в Се­вер­ной Ин­дии. Ос­нов­ные эта­пы эво­лю­ции. М., 1981; он же. Сред­не­ве­ко­вая Ин­дия. СПб., 2003;

Уз­ло­вые про­бле­мы ис­то­рии Ин­дии. М., 1981;

Smith V. A. The Oxford his­tory of India. 4th ed. Delhi; N. Y., 1981;

The Cambridge economic history of India. Camb.; N. Y., 1982–1983. Vol. 1–2;

Ку­цен­ков А. А. Эво­лю­ция ин­дий­ской кас­ты. М., 1983;

Ан­то­но­ва К. А., Бон­гард-Ле­вин Г. М., Ко­тов­ский Г. Г. Ис­то­рия Ин­дии. 3-е изд. М., 1984;

Karashima N. South Indian history and soci­ety: studies from inscriptions, A. D. 850–1800. Delhi, 1984; idem. Towards a new formation. South Indian society under Vijayanagar rule. Delhi; Oxf., 1992;

Шар­ма Р. Ш. Древ­не­индий­ское об­ще­ст­во. М., 1987;

Chandra B., Mukherjee A., Mukherjee M. India’s struggle for independence. 1857–1947. New Delhi, 1988;

Ган­ди М. К. Моя жизнь. М., 1989; Не­ру Дж. От­кры­тие Ин­дии. М., 1989. Кн. 1–2; Wol­pert S. A new history of India. N. Y., 1989;

Sar­kar S. Modern India. 1885–1947. N. Y., 1989;

Thapar R. A History of India. L., 1990. Vol. 1; idem. Early India: from the ori­gins to A. D. 1300. Berk., 2003;

Ва­ни­на Е. Ю. Идеи и об­ще­ст­во в Ин­дии XVI–XVIII вв. М., 1993;

Brown J. M. Mo­dern India: The origins of an Asian democracy. 2nd ed. Oxf.; N. Y., 1994;

Allchin F. R. The archaeology of early historic South Asia: The emergence of cities and states. Camb., 1995;

The Indo-Aryans of ancient South Asia: language, material culture, ethnicity / Ed. G. Er­d­osy. B.; N. Y., 1995;

Ma­jumdar R. C. History of the freedom movement in India. 2nd ed. Calcutta, 1997. Vol. 1–3; Kumar D. Colonialism, pro­perty and the State. Delhi; N. Y., 1998;

Chandra B., Muk­herjee A., Mukherjee M. India after indepen­dence. New Delhi; N. Y., 1999;

Бэ­шем А. Чу­до, ко­то­рым бы­ла Ин­дия. 2-е изд. М., 2000;

Ин­дия: стра­на и ее ре­гио­ны. М., 2000; Habib I. The Agrarian system of Mughal India (1556–1707). Oxf., 2000;

Бон­гард-Ле­вин Г. М., Иль­ин Г. Ф. Ин­дия в древ­но­сти. СПб., 2001.

Хозяйство.

И. от­но­сит­ся к чис­лу круп­ней­ших и бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся стран с мно­го­от­рас­ле­вым и мно­го­ук­лад­ным хо­зяй­ст­вом. По объ­ё­му ВВП (4164 млрд. долл. по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2006) за­ни­ма­ет 4-е ме­сто в ми­ре (по­сле США, Ки­тая и Япо­нии), на­хо­дит­ся на 2-м мес­те сре­ди раз­ви­ваю­щих­ся стран (по­сле Ки­тая); раз­мер ВВП в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 3800 долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,611 (2004; 126-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра).

На­ка­ну­не об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти И. име­ла струк­ту­ру хо­зяй­ст­ва, ти­пич­ную для ко­ло­ни­аль­ных стран. Од­на­ко в от­ли­чие от боль­шин­ст­ва др. ко­ло­ний здесь су­ще­ст­во­вал ряд от­дель­ных, срав­ни­тель­но раз­ви­тых от­рас­лей фаб­рич­ной пром-сти. И. яв­ля­лась од­ним из ве­ду­щих в ми­ре про­из­во­ди­те­лей хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней, на её до­лю при­хо­ди­лось св. 50% ми­ро­во­го про­из-ва джу­то­вых из­де­лий. Бы­ли раз­ви­ты пе­ре­ра­бот­ка с.-х. сы­рья (са­хар­ная, чай­ная, та­бач­ная и др. от­рас­ли пи­ще­вой пром-сти, ко­же­вен­но-ду­биль­ное про­из-во) и гор­но­до­бы­ваю­щая пром-сть (до­бы­ча уг­ля, мар­ган­це­вых и же­лез­ных руд, слю­ды). Ха­рак­тер­ная осо­бен­ность И. то­го пе­рио­да – на­ли­чие круп­но­го нац. ка­пи­та­ла. Ино­стран­но­му (гл. обр. брит.) ка­пи­та­лу при­над­ле­жа­ло ок. 40% об­щих ин­ве­сти­ций в пром-сти (осо­бен­но в джу­то­вой и гор­но­до­бы­ваю­щей), зна­чит. часть чай­ных план­та­ций; бы­ли силь­ны его по­зи­ции во внеш­ней тор­гов­ле.

По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти И. (1947) пра­ви­тель­ст­во стра­ны пер­во­сте­пен­ной за­да­чей эко­но­мич. развития оп­ре­де­ли­ло соз­да­ние им­пор­то­за­ме­щаю­щих от­рас­лей хо­зяй­ст­ва. Осн. упор был сде­лан на раз­ви­тие гос. сек­то­ра эко­но­ми­ки и сис­те­мы гос. ре­гу­ли­ро­ва­ния сфе­ры част­но­го биз­не­са (с по­мо­щью сис­тем на­ло­го­об­ло­же­ния, ли­цен­зий, та­мо­жен­ных по­шлин, кон­тро­ля над це­на­ми и рас­пре­де­ле­ни­ем важ­ней­ших то­ва­ров и др.), в т. ч. на­прав­лен­ной на при­вле­че­ние иностр. и круп­но­го нац. ка­пи­та­ла в тех­ни­че­ски слож­ные, ка­пи­та­ло­ём­кие от­рас­ли хо­зяй­ст­ва. С 1951/52 фи­нан­со­во­го го­да стра­те­гия эко­но­мич. раз­ви­тия оп­ре­де­ля­ет­ся 5-лет­ни­ми пла­на­ми – ком­плекс­ны­ми про­грам­ма­ми струк­тур­ных сдви­гов в эко­но­ми­ке, ко­то­рые фор­ми­ру­ют струк­ту­ру гос. ка­пи­та­ло­вло­же­ний и пла­но­вых ас­сиг­но­ва­ний. С сер. 1950-х гг. зна­чит. объ­ё­мы гос. ка­пи­та­ло­вло­же­ний на­прав­ля­лись на раз­ви­тие ба­зо­вых от­рас­лей тя­жё­лой пром-сти (ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние, хи­мия, элек­тро­энер­ге­ти­ка и др.) и хо­зяйств. ин­фра­струк­ту­ры. Аг­рар­ные ре­фор­мы спо­соб­ст­во­ва­ли пе­ре­хо­ду круп­ных зем­ле­вла­дель­цев от взи­ма­ния по­лу­фео­даль­ной рен­ты к ве­де­нию собств. хо­зяй­ст­ва. Суб­си­ди­руе­мые го­су­дар­ст­вом по­став­ки совр. средств про­из-ва и вне­дре­ние пе­ре­до­вых ме­то­дов ве­де­ния хо­зяй­ст­ва (в т. ч. в хо­де «зе­лё­ной ре­во­лю­ции») спо­соб­ст­во­ва­ли ин­тен­си­фи­ка­ции с.-х. про­из-ва, ре­ше­нию про­бле­мы са­мо­обес­пе­че­ния стра­ны про­до­воль­ст­ви­ем. За неск. де­ся­ти­ле­тий (1950–80-е гг.) И. дос­тиг­ла эко­но­мич. са­мо­стоя­тель­но­сти. Соз­да­ние ос­нов ин­ду­стри­аль­но­го раз­ви­тия стра­ны спо­соб­ст­во­ва­ло ин­те­гра­ции хо­зяй­ст­ва, ус­ко­ре­нию тем­пов рос­та эко­но­ми­ки. В 1980-х гг. гл. фак­то­ром, сдер­жи­ваю­щим эко­но­мич. рост, ста­но­вил­ся низ­кий пла­тё­же­спо­соб­ный спрос на­се­ле­ния, что обу­сло­ви­ло не­об­хо­ди­мость пе­ре­хо­да к мо­де­ли раз­ви­тия, ори­ен­ти­ро­ван­ной на рост экс­пор­та то­ва­ров и ус­луг. В ию­не 1991 на­ча­лось про­ве­де­ние ре­фор­мы, на­прав­лен­ной на ли­бе­ра­ли­за­цию и от­кры­тость эко­но­ми­ки в сто­ро­ну боль­шей сво­бо­ды рын­ка и ча­ст­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва. Чис­ло от­рас­лей, пол­но­стью за­кре­п­лён­ных за гос. сек­то­ром, бы­ло со­кра­ще­но с 18 до 6 (ж.-д. транс­порт, обо­рон­ная пром-сть, до­бы­ча сы­рья для атом­ной пром-сти, атом­ная энер­ге­ти­ка, уголь­ная и неф­те­до­бы­ваю­щая пром-сть). Со­кра­ще­на сфе­ра ре­гу­ли­ро­ва­ния го­су­дар­ст­вом цен и кре­дит­ных ста­вок, ос­лаб­ле­ны ог­ра­ни­че­ния круп­но­го пред­при­ни­ма­тель­ст­ва, на­прав­лен­ные на за­щи­ту пред­при­ятий ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са, сня­ты мн. ог­ра­ни­че­ния на им­порт то­ва­ров и ус­луг. При­ва­ти­за­ция пред­при­ятий про­во­ди­лась по­сте­пен­но и ос­то­рож­но. При­ва­ти­за­ция круп­ных гос. пред­при­ятий осу­ще­ст­в­ля­лась от­кры­то, по­сле все­сто­рон­не­го об­су­ж­де­ния в пар­ла­мен­те; при­быль­ные пред­при­ятия не при­ва­ти­зи­ро­ва­лись, про­во­ди­лись ме­ры по по­вы­ше­нию их эф­фек­тив­но­сти и адап­та­ции к рын­ку. Приватизация не приве­ла к де­мон­та­жу ба­зо­вых струк­тур гос. сек­то­ра эко­но­ми­ки (вклю­чая пла­ни­ро­ва­ние), од­но­вре­мен­но уси­лил­ся ин­ди­ка­тив­ный ха­рак­тер гос. пла­нов в от­но­ше­нии пред­прия­тий ча­ст­но­го сек­то­ра. Осу­ще­ст­в­ле­ние ре­фор­мы по­зво­ли­ло ук­ре­пить эко­но­мич. по­тен­ци­ал стра­ны. Сред­не­го­до­вые тем­пы рос­та ВВП с 1993/94 по 2005/06 со­ста­ви­ли св. 6% (до 1992 не пре­вы­ша­ли 3,5%), в 2006/07 ре­аль­ный рост ВВП – 9,4% (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая).

Спе­ци­фи­ка и гл. фак­тор раз­ви­тия инд. эко­но­ми­ки – из­бы­ток и де­ше­виз­на ра­бо­чей си­лы. При­ла­га­ют­ся зна­чит. уси­лия по рас­ши­ре­нию про­из-ва на экс­порт. В то­вар­ном экс­пор­те пре­об­ла­да­ют из­де­лия об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти: св. 3/4 его стои­мо­сти при­хо­дит­ся на до­лю про­дук­ции ма­ши­но­ст­рое­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, юве­лир­ных из­де­лий, про­дук­тов хи­мич., неф­те­хи­мич. и фар­ма­цев­тич. пром-сти, а так­же го­то­вой одеж­ды и тек­сти­ля. Опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся экс­порт ус­луг (ок. 35% об­ще­го объ­ё­ма эк­спор­та в 2005/06), в т. ч. ин­фор­мац. ус­луг (ок. 20% ми­ро­во­го рын­ка про­грамм­но­го обес­пе­че­ния в сер. 2000-х гг.). И. до­би­лась зна­чит. ус­пе­хов в сфе­ре вы­со­ких тех­но­ло­гий, рас­по­ла­га­ет пол­ным цик­лом НИОКР в атом­ной энер­ге­ти­ке, осу­ще­ст­в­ля­ет кос­мич. ис­сле­до­ва­ния и др. Од­ним из важ­ных фак­то­ров эко­но­мич. рос­та слу­жит раз­ви­тие с. х-ва, ко­то­рое за­ни­ма­ет центр. ме­сто в обес­пе­че­нии про­до­вольств. без­опас­но­сти стра­ны, ре­ше­нии проб­лем за­ня­то­сти и умень­ше­ния бед­но­сти. Ус­ко­ре­нию тем­пов эко­но­мич. рос­та спо­соб­ст­ву­ет на­ме­тив­ший­ся в нач. 21 в. рост по­треб­ле­ния на­се­ле­ни­ем, осо­бен­но то­ва­ров дли­тель­но­го поль­зо­ва­ния (ав­то­мо­би­ли, хо­ло­диль­ни­ки, кон­ди­цио­не­ры и др.). В то же вре­мя со­хра­ня­ет­ся хро­нич. де­фи­цит гос. бюд­же­та (34,4 млрд. долл., или 3,7% ВВП в 2006/07), со­во­куп­ные раз­ме­ры гос. дол­га (фе­де­раль­но­го, шта­тов и со­юз­ных тер­ри­то­рий) дос­ти­га­ют 52,8% ВВП (2006), об­щий объ­ём внеш­не­го дол­га – 142,7 млрд. долл. (на ко­нец 2006). Зна­чит. часть бюд­жет­ных рас­хо­дов со­став­ля­ют про­до­воль­ст­вен­ные и др. суб­си­дии для поч­ти 1/4 жи­те­лей стра­ны, на­хо­дя­щих­ся за чер­той бед­но­сти, а так­же рас­хо­ды на ве­де­ние об­ществ. ра­бот (строи­тель­ст­во до­рог, ир­ри­гац. со­ору­же­ний и др.) для уве­ли­че­ния за­ня­то­сти (в пер­вую оче­редь в сель­ской ме­ст­но­сти), вы­пла­ты с.-х. суб­си­дий и др. Су­ще­ст­вен­ны­ми про­бле­ма­ми ос­та­ют­ся не­до­с­та­точ­ное раз­ви­тие хо­зяй­ст­вен­ной, в т. ч. транс­порт­ной ин­фра­струк­туры, оби­лие по­сред­нич. струк­тур, вы­со­кая сте­пень бю­ро­кра­ти­за­ции гос. ап­па­ра­та и зна­чит. мас­шта­бы кор­руп­ции; во мно­гих сель­ских рай­онах про­цве­та­ет рос­тов­щи­че­ст­во.

Объ­ём пря­мых иностр. ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку И. 16,4 млрд. долл. (2006/07; рост на 19% по срав­не­нию с 2005/06). Ка­пи­та­ло­вло­же­ния в пер­вую оче­редь на­прав­ля­ют­ся в разл. от­рас­ли пром-сти, на соз­да­ние объ­ек­тов ин­фра­струк­ту­ры, вклю­чая те­ле­ком­му­ни­ка­ции, мор. пор­ты, до­ро­ги, в со­ору­же­ние элек­тро­стан­ций, а так­же в сфе­ру ус­луг (иностр. ин­ве­сти­ции за­пре­ще­но вкла­ды­вать в та­кие сек­то­ра хо­зяй­ст­ва, как с.-х. про­из-во, не­дви­жи­мость, пе­чат­ные СМИ, обо­ро­на и стра­те­гич. от­рас­ли пром-сти). Объ­ём иностр. порт­фель­ных ин­ве­сти­ций (вло­же­ния в цен­ные бу­ма­ги инд. ком­па­ний) в 2006 со­ста­вил ок. 9 млрд. долл. С нач. 21 в. круп­ные кор­по­ра­ции И. всё ак­тив­нее ин­ве­сти­ру­ют сред­ст­ва в эко­но­ми­ку др. стран. Осн. часть инд. ин­ве­сти­ций на­прав­ля­ет­ся в США, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Фран­цию, Гер­ма­нию, Бель­гию, Рос­сию и Бра­зи­лию, пред­поч­те­ние от­да­ёт­ся неф­те­га­зо­во­му сек­то­ру, до­бы­че по­лез­ных ис­ко­пае­мых, ме­тал­лур­гии, хи­мич. и фар­ма­цев­тич. пром-сти, те­ле­ком­му­ни­ка­ци­ям. В 2006/07, по­сле зна­чит. ос­лаб­ле­ния гос. ог­ра­ни­че­ний на вы­воз ка­пи­та­ла, объ­ё­мы ин­ве­сти­ций за ру­бе­жом вы­рос­ли бо­лее чем в 10 раз; инд. фир­мы объ­я­ви­ли о при­об­ре­те­нии 480 иностр. ком­па­ний на об­щую сум­му св. 43 млрд. долл.

В струк­ту­ре ВВП на сфе­ру ус­луг (вклю­чая строи­тель­ст­во) при­хо­дит­ся 55,1%, пром-сть – 26,4, сель­ское, лес­ное хо­зяй­ст­во и ры­бо­лов­ст­во – 18,5% (2006/07). В ря­де клю­че­вых сек­то­ров эко­но­ми­ки до­ми­ни­ру­ют гос. кор­по­ра­ции: в до­бы­че неф­ти и при­род­но­го га­за – «Oil and Natural Gas Corporation» («ONGC») и её до­чер­ние струк­ту­ры; в неф­те­пе­ре­ра­бот­ке, оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ле неф­те­про­дук­та­ми – «In­di­an Oil Corporation» («IOC»; до­чер­няя фир­ма «ONGC»); в те­п­ло­вой элек­тро­энер­ге­ти­ке – «National Thermal Power Corpo­ration» («NTPC»); круп­ней­ший в стра­не и один из са­мых круп­ных ком­мерч. бан­ков в ми­ре – State Bank of India (SBI), 2-я по объ­ё­мам про­из-ва ста­ле­ли­тей­ная ком­па­ния И. – «Steel Autho­rity of India» и др. Ве­ду­щие по­зи­ции в ча­ст­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки за­ни­ма­ют круп­ные мно­го­про­филь­ные груп­пы или объ­еди­не­ния ком­па­ний. Круп­ней­шее из них – «Tata Group» вклю­ча­ет 98 ком­па­ний и др. струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний с об­щей ры­ноч­ной стои­мо­стью ак­ти­вов 79,5 млрд. долл. (окт. 2007); в со­ста­ве груп­пы ве­ду­щие инд. ком­па­нии – «Tata Consultancy Services» (ин­фор­мац. тех­но­ло­гии и др.), «Tata Steel» («Tata Iron & Steel Company», «TISCO»; чёр­ная ме­тал­лур­гия), «Tata Motors» («Tata Engineering and Locomotive Company», «TELCO»; круп­ней­шая инд. ав­то­мо­би­ле­строи­тель­ная фир­ма). В со­ста­ве «Adi­tya Birla Group» на­хо­дят­ся ком­па­нии, про­из­во­дя­щие алю­ми­ний и алю­ми­ние­вый про­кат, медь, це­мент, уг­ле­род­ную са­жу, швей­ные из­де­лия и др., а так­же дей­ст­вую­щие в сфе­ре мо­биль­ной свя­зи, стра­хо­во­го биз­не­са и пр. Груп­па ком­па­ний «Reliance – Anil Dhirubhai Ambani Group» («Reliance – ADA Group») спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся в об­лас­ти те­ле­ком­му­ни­ка­ций, элек­тро­энер­ге­ти­ки, фи­нан­со­во­го биз­не­са и др., в со­ста­ве груп­пы од­на из круп­ней­ших инд. фирм – «Reliance Industries» (неф­те­до­бы­ча, неф­те­пе­ре­ра­бот­ка, неф­те­хи­мия и др.). Вы­де­ля­ют­ся мно­го­про­филь­ные груп­пы: «Om Pra­kash Jindal Group» («OP Jindal»; чёр­ная ме­тал­лур­гия, элек­тро­энер­ге­ти­ка и др.), «Ruchi Group» (чёр­ная ме­тал­лур­гия, пи­ще­вая пром-сть и др.). Сре­ди ве­ду­щих ча­ст­ных ком­па­ний – «Industrial Credit and Invest­ment Corporation of In­dia» (ICICI Bank; бан­ков­ская дея­тель­ность), «Wi­pro» и «In­fosys Technolo­gies» (про­из-во ши­ро­ко­го спек­тра про­дук­тов про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, в т. ч. для нужд бан­ков­ской дея­тель­но­сти, обо­рон­но­го ком­плек­са).

Важ­ней­шие стра­те­гич. за­да­чи со­ци­аль­но-эко­но­мич. раз­ви­тия стра­ны – сни­же­ние без­ра­бо­ти­цы и рас­ши­ре­ние чис­ла мел­ких соб­ст­вен­ни­ков, со­став­ляю­щих осн. часть сред­не­го клас­са (ос­но­вы по­ли­тич. ста­биль­но­сти об­ще­ст­ва), – ре­ша­ют­ся с по­мо­щью все­сто­рон­ней гос. под­держ­ки ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са. Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 3 млн. мел­ких пред­прия­тий (или т. н. мел­ко­масш­таб­ных про­изводств – не­боль­ших ком­па­ний и се­мей­ных пред­прия­тий), объ­еди­нён­ных в разл. пред­при­ни­ма­тель­ские груп­пы, на ко­то­рых за­ня­то ок. 80% всех ра­бо­таю­щих по най­му в пром-сти, а так­же боль­шин­ст­во за­ня­тых в др. сек­то­рах эко­но­ми­ки (сер. 2000-х гг.). Осн. сфе­ры дея­тель­но­сти ма­лых ком­па­ний и се­мей­ных пред­при­ятий – крестьян­ские хо­зяй­ст­ва, ин­фор­мац. ус­лу­ги, вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­из-ва; они за­ни­ма­ют­ся так­же хлоп­ко­тка­че­ст­вом, про­из-вом шёл­ко­вых тка­ней, не­ра­фи­ни­ро­ван­но­го са­ха­ра, рас­тит. мас­ла, мы­ла, из­де­лий из во­ло­кон ко­ко­со­вых оре­хов, ко­жа­ных и гон­чар­ных из­де­лий, по­мо­лом зер­на, куз­неч­ным ре­мес­лом и др. По­ли­ти­ка гос. под­держ­ки пред­при­ятий ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са стро­ит­ся на сти­му­ли­ро­ва­нии их ра­бо­ты на экс­порт, при­вле­че­нии иностр. ин­ве­сти­ций в сфе­ры их дея­тель­но­сти; мел­кие пред­при­ятия име­ют зна­чит. на­ло­го­вые и та­мо­жен­ные льго­ты, низ­кие аренд­ные став­ки, им пре­дос­тав­ля­ют­ся суб­си­дии и др. фи­нан­со­вые при­ви­ле­гии.

Важ­ную роль в эко­но­ми­ке И. иг­ра­ет ко­опе­ра­ция, ох­ва­ты­ваю­щая разл. сфе­ры хо­зяйств. дея­тель­но­сти и раз­ви­ваю­щая­ся при под­держ­ке гос-ва. Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся св. 542 тыс. ко­опе­ра­ти­вов, имею­щих св. 220 млн. чле­нов (нач. 21 в.). Дей­ст­ву­ют ок. 151 тыс. кре­дит­ных ко­опе­ра­тив­ных ор­га­ни­за­ций (св. 157 млн. чле­нов) – об­ще­ст­ва с.-х. кре­ди­та, ко­опе­ра­тив­ные бан­ки с.-х. раз­ви­тия, гор. ко­опе­ра­тив­ные бан­ки, кре­дит­ные об­ще­ст­ва тру­дя­щих­ся и др. Сре­ди про­чих наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны разл. с.-х. ко­опе­ра­ти­вы (по сов­ме­ст­ной об­ра­бот­ке зем­ли, сбы­то­вые, по пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­ции и др.), а так­же ко­опе­ра­ти­вы в пром-сти (в т. ч. ку­стар­ной), в сфе­ре ры­бо­лов­ст­ва, лес­но­го хо­зяй­ст­ва, тран­спор­та, жи­лищ­но­го хо­зяй­ст­ва, по­тре­би­тель­ские, жен­ские, сту­ден­че­ские и др.

Про­мыш­лен­ность. Один из важ­ней­ших и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся сек­то­ров инд. эко­но­ми­ки. Рост пром. произ-ва 12,3% (2006/07; 9,6% в 2005/06). На до­лю от­рас­лей об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти при­хо­дит­ся 79,3% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, гор­но­до­бы­ваю­щей – 10,5%, элек­тро­энер­ге­ти­ки – 10,2% (2005/06). Важ­ней­шие от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти: ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­ми­че­ская, неф­те­хи­ми­че­ская и фар­ма­цев­ти­че­ская, чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая, тек­стиль­ная и пи­ще­вая. Ха­рак­тер­ны зна­чит. раз­ли­чия в сте­пе­ни тех­нич. ос­на­щён­но­сти пред­при­ятий разл. от­рас­лей. Ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ют­ся нау­ко­ём­кие про­из-ва и совр. тех­но­ло­гии.

Для рос­та чис­ла пред­прия­тий ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са гос-во ре­зер­ви­ру­ет за ни­ми ис­клю­чи­тель­ное пра­во дея­тель­но­сти в пром. и ку­стар­ных произ-вах 239 ви­дов (2007; 46 в 1967, 847 в 1987), объ­еди­няе­мых в 3 груп­пы: 1) произ-во тра­диц. ви­дов про­дук­ции лёг­кой и пи­ще­вой пром-сти, бы­то­вых то­ва­ров, юве­лир­ных и ху­дож. из­де­лий; 2) из­го­тов­ле­ние ору­дий тру­да и об­ору­до­ва­ния для мел­ких ин­ди­ви­ду­аль­ных хо­зяйств (с.-х. ин­вен­тарь, во­дя­ные на­со­сы, элек­трич. тран­сфор­ма­то­ры и др.); 3) произ-во комп­лек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов для круп­ных пром. пред­прия­тий (стан­ко­ст­рое­ния, с.-х. ма­ши­но­ст­рое­ния, ав­то­мо­биль­ной, элек­тро­тех­ни­че­ской пром-сти и др.). Вы­де­ля­ют­ся (со­глас­но за­ко­ну 2006) т. н. мель­чай­шие пред­прия­тия (с объ­ёмом ин­ве­сти­ций в ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние до 2,5 млн. ру­пий), мел­кие (до 50 млн. ру­пий) и сред­ние (до 100 млн. ру­пий). На мель­чай­ших и мел­ких пред­прия­ти­ях за­ня­то ок. 30 млн. чел. (2004/05); на их до­лю при­хо­ди­тся ок. 39% сто­имо­сти и 34% объё­ма эк­спор­та про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти.

В струк­ту­ре энер­го­по­треб­ле­ния на уголь (ка­мен­ный, бу­рый и лиг­ни­ты) при­хо­дит­ся 54%, нефть и неф­те­про­дук­ты – 32, при­род­ный газ – 8, гид­ро­энер­гию – 5, атом­ную энер­гию – 1% (2004). Од­на из гл. про­блем раз­ви­тия эко­но­мики И. – де­фи­цит то­п­лив­но-энер­ге­тич. ре­сур­сов.

До­бы­ча уг­ля ок. 430 млн. т (2006/07). Осн. рай­он до­бы­чи–Да­мо­дар­ский уголь­ный бас­сейн (шта­ты Джарк­ханд и Зап. Бен­га­лия; св. 1/2 об­щих за­па­сов, вклю­чая все кок­сую­щие­ся уг­ли). Раз­ра­бот­ка мес­то­ро­ж­де­ний би­ту­ми­ноз­ных уг­лей со­сре­до­то­че­на в вост. час­ти Центр. И. (шта­ты Чхат­тис­гарх, Орисса, Мад­хья-Пра­деш), а так­же на во­сто­ке шта­та Ма­ха­раш­тра, на се­ве­ре шта­та Ан­дх­ра-Пра­деш, в шта­те Ут­тар-Пра­деш и др., лиг­ни­тов – в шта­те Та­мил­над. Де­фи­цит кок­сую­щих­ся и др. ви­дов вы­со­ко­ка­честв. уг­лей оце­ни­ва­ет­ся в 55 млн. т; им­порт уг­ля – ок. 20 млн. т (2006). Ок. 85% объ­ё­мов уг­ле­до­бы­чи при­хо­дит­ся на до­лю гос. кор­по­ра­ции «Coal India» и её до­чер­них ком­па­ний. С 2007 ча­ст­ным ком­па­ни­ям раз­ре­ше­но са­мо­стоя­тель­но раз­ра­ба­ты­вать ме­сто­рож­де­ния уг­ля. Инд. фир­мы соз­да­ют со­вмест­ные пред­при­ятия по раз­ра­бот­ке уголь­ных ме­сто­ро­ж­де­ний за ру­бе­жом (в Ав­ст­ра­лии, Ин­до­не­зии, ЮАР, Ка­на­де, Мо­зам­би­ке и др.).

До­бы­ча неф­ти ок. 34 млн. т (2006/07). Им­порт неф­ти 112,6 млн. т (св. 1/4 об­щей стои­мо­сти инд. им­пор­та), гл. обр. из стран Пер­сид­ско­го зал.; об­щая по­треб­ность в сы­рой неф­ти ок. 150 млн. т. Ок. 1/3 объ­ё­мов неф­те­до­бы­чи при­хо­дит­ся на ме­сто­ро­ж­де­ния в шта­тах Ас­сам и Гуд­жа­рат. Св. 2/3 неф­ти до­бы­ва­ет­ся на шель­фе Ара­вий­ско­го м. (неф­те­га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния: «Bombay High», близ Мум­баи, в Кам­бей­ском зал. в при­бреж­ном рай­оне шта­та Гуд­жа­рат) и Бен­галь­ско­го зал. (в т. ч. в при­бреж­ном рай­оне шта­та Ан­дх­ра-Пра­деш, на­про­тив устья р. Го­да­ва­ри). Ве­ду­щая неф­те­до­бы­ваю­щая ком­па­ния – гос. кор­по­ра­ция «ONGC» и её до­чер­ние струк­ту­ры. Мощ­ность 19 гос. и ча­ст­ных НПЗ рас­счи­та­на на пе­ре­ра­бот­ку ок. 160 млн. т сы­рой неф­ти в год (за­гру­же­ны при­мер­но на 80%). Боль­шин­ст­во пред­при­ятий рас­по­ло­же­ны близ мор. пор­тов, а так­же осн. цен­тров по­треб­ле­ния неф­те­про­дук­тов внут­ри стра­ны. Круп­ней­ший НПЗ – в Джам­на­га­ре (штат Гу­д­жа­рат), его мощ­ность (30 млн. т в год) к 2008 пла­ни­ру­ет­ся уд­во­ить; дей­ст­ву­ют круп­ные НПЗ в Коя­ли (штат Гуд­жа­рат) мощ­но­стью 7,3 млн. т, в Мат­ху­ре и Па­ни­па­те (штат Харья­на), 2 за­во­да близ Мум­баи, а так­же в Чен­наи, Ви­шак­ха­пат­на­ме (штат Ан­дх­ра-Пра­деш) и др. В г. Па­ра­дип (штат Орис­са) стро­ит­ся (2007) НПЗ, рас­счи­тан­ный на пе­ре­работ­ку 15 млн. т сы­рой неф­ти в год. Св. 1/3 объ­ё­мов пе­ре­ра­бот­ки неф­ти и св. 1/2 роз­нич­ной тор­гов­ли неф­те­про­дук­та­ми при­хо­дит­ся на до­лю гос. кор­по­ра­ции «IOC», ок. 1/4 мощ­но­стей НПЗ – гос. кор­по­ра­ции «ONGC». Ве­ду­щие ча­ст­ные ком­па­нии от­рас­ли – «Bharat Pe­troleum», «Hindustan Petroleum», «Re­liance Petroleum»; ряд НПЗ на­хо­дит­ся в со­вме­ст­ной соб­ст­вен­но­сти гос. и ча­ст­ных ком­па­ний.

С це­лью сдер­жи­ва­ния ро­ста цен на им­пор­ти­руе­мую нефть пра­ви­тель­ст­во И. пре­до­ста­ви­ло гос. кор­по­ра­ции «ONGC» и её до­чер­ним струк­ту­рам пра­во по­куп­ки ак­ций за­ру­беж­ных неф­тя­ных ком­па­ний. Гос. ком­па­ния «ONGC Videsh» уча­ст­ву­ет бо­лее чем в 25 неф­те­га­зо­вых про­ек­тах в 17 стра­нах ми­ра, в т. ч. во Вьет­на­ме, Рос­сии (20%-ная до­ля ме­сто­рож­де­ния «Са­ха­лин-1»), Ира­не, Ав­стра­лии, Мьян­ме и др. Об­щий объ­ём инд. ин­ве­сти­ций в раз­вед­ку и раз­ра­бот­ку неф­те­га­зо­вых ме­сто­рож­де­ний за ру­бе­жом – св. 6,2 млрд. долл., в т. ч. в Рос­сии – 2,8 млрд. долл. (2006/07).

До­бы­ча при­род­но­го га­за (31,6 млрд. м3 в 2006/07) обес­пе­чи­ва­ет ок. 1/2 те­ку­щих по­треб­но­стей стра­ны. Раз­ве­дан­ные за­па­сы при­род­но­го га­за со­сре­до­то­че­ны пре­им. на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях шель­фа Ара­вий­ско­го м. и Бен­галь­ско­го зал., а так­же в шта­те Ас­сам на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Ве­ду­щая га­зо­до­бы­ваю­щая ком­па­ния – гос. кор­по­ра­ция «ONGC» и её до­чер­ние струк­ту­ры. Транс­пор­ти­ров­ку и реа­ли­за­цию га­за осу­ще­ст­в­ля­ет гос. кор­по­ра­ция «Gas Authority of India» (85% все­го га­зо­во­го рын­ка И.), вла­дею­щая се­тью га­зо­про­во­дов про­тя­жён­но­стью 5,6 тыс. км. Раз­ви­ва­ет­ся про­из-во сжи­жен­но­го га­за, ис­поль­зуе­мо­го в бы­то­вых це­лях и в ка­че­ст­ве ав­то­мо­биль­но­го то­п­ли­ва; реа­ли­зу­ет­ся про­грам­ма по до­бы­че ме­та­на из уголь­ных пла­стов. В ста­дии меж­пра­ви­тельств. со­гла­со­ва­ний (2007) на­хо­дит­ся план строи­тель­ст­ва га­зо­про­во­да дли­ной 2735 км для им­пор­та при­род­но­го га­за из Ира­на (че­рез тер­ри­то­рию Па­ки­ста­на). На ус­ло­ви­ях со­гла­ше­ний о раз­де­ле про­дук­ции раз­вед­ку и раз­ра­бот­ку ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти и при­род­но­го га­за (гл. обр. на мор. шель­фе) ве­дут ряд ин­дий­ских (в т. ч. «Reliance Industries») и ино­стран­ных (брит. «BG Group» и «Cairn Ener­gy», амер. «NICo Resources», рос. «Газ­пром» и др.) ком­па­ний. В сель­ской ме­ст­но­сти для бы­то­вых нужд в ка­че­ст­ве топ­ли­ва ис­поль­зу­ют­ся дро­ва (св. 220 млн. т в год, нач. 21 в.), су­хой на­воз и ра­стит. от­хо­ды (ок. 130 млн. т в год). Рас­про­ст­ра­ня­ют­ся био­га­зо­вые ус­та­нов­ки (ок. 3,5 млн. шт. в сер. 2000-х гг.), со­че­таю­щие произ-во эко­ло­ги­че­ски чи­сто­го бы­то­во­го га­за и кон­цент­ри­ро­ван­ных ор­га­нич. удоб­ре­ний. Зна­чит. вни­ма­ние уде­ля­ет­ся раз­ви­тию про­из-ва эта­но­ла из са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, ди­зель­но­го топ­ли­ва из не­ко­то­рых ви­дов дре­ве­си­ны.

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций (2007, тыс. МВт): все­го 128,6, в т. ч. ТЭС 84,4 (из них ра­бо­таю­щие на уг­ле 69,6; на га­зе 13,6; ди­зель­ные элек­тро­стан­ции 1,2); АЭС 3,9; ГЭС 34,1; элек­тро­стан­ции, ис­поль­зую­щие не­тра­диц. во­з­об­нов­ляе­мые ис­точ­ни­ки энер­гии, 6,2. Ок. 91% ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей при­над­ле­жит гос. пред­при­яти­ям, в т. ч. 34% – кор­по­ра­ци­ям центр. пра­ви­тель­ства («NTPC», «National Hydroelectric Power Corpora­tion», «Nuclear Power Cor­poration of In­dia» и др.), 57% – ком­па­ни­ям энер­ге­тич. со­ве­тов шта­тов и со­юз­ных тер­ри­то­рий. Про­из-во элек­тро­энер­гии 663,8 млрд. кВт· ч (2006/07; 3,6% ми­рово­го про­из-ва), в т. ч. на ТЭС при­хо­дит­ся 79,0%, на ГЭС – 17,6%, на АЭС – 2,4%, ок. 1% на прочие элек­тро­станции (гл. обр. вет­ро­вые энер­го­ус­та­нов­ки). По­треб­ность в элек­тро­энер­гии (722,2 млрд. кВт· ч в 2006/07) по­сто­ян­но воз­рас­та­ет; из-за не­дос­та­точ­но­го раз­ви­тия элек­тро­энер­ге­ти­ки инд. эко­но­ми­ка еже­год­но те­ря­ет до 1,5% ВВП. В нач. 21 в. в струк­ту­ре про­из-ва элек­тро­энер­гии уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля ТЭС, ра­бо­таю­щих на при­род­ном га­зе. Раз­витие те­п­ло­энер­ге­ти­ки сдер­жи­ва­ет­ся пробле­ма­ми, свя­зан­ны­ми с по­став­ка­ми то­п­ли­ва. Экс­плуа­ти­ру­ют­ся 16 атом­ных ре­ак­то­ров на 7 АЭС в го­ро­дах: Та­ра­пур, близ Мум­баи (860 МВт); Ра­ватб­хат и Ко­та (штат Рад­жаст­хан); Кал­пак­кам (штат Та­мил­над); На­ро­ра (штат Ут­тар-Пра­деш); Ка­кра­пар (штат Гуд­жа­рат); Каи­га (штат Кар­на­та­ка). Стро­ит­ся (2007) АЭС в Ку­дан­кула­ме (штат Та­мил­над). Инд. пром-сть про­из­во­дит прак­ти­че­ски все не­об­хо­ди­мые ма­те­риа­лы, ком­по­нен­ты и обо­ру­до­ва­ние для раз­ви­тия атом­ной энер­ге­ти­ки, вклю­чая ядер­ное то­п­ли­во, – за­во­ды в Хай­да­ра­ба­де (штат Ан­дх­ра-Пра­деш), Та­ра­пу­ре и Тром­бее (близ Мум­баи). Раз­ве­дан­ные за­па­сы ура­но­вых руд по­зво­ля­ют, не при­бе­гая к им­пор­ту сы­рья для про­из-ва ядер­но­го то­п­ли­ва, уве­ли­чить мощ­но­сти АЭС до 10 тыс. МВт; в пер­спек­ти­ве в ка­че­ст­ве осн. то­п­ли­ва для инд. атом­ной энер­ге­ти­ки пред­по­ла­га­ет­ся ис­поль­зо­вать то­рий, бо­га­тые за­па­сы ко­то­ро­го со­дер­жат­ся в мо­на­ци­то­вых пес­ках на по­бе­ре­жье шта­та Ке­ра­ла. Наи­бо­лее круп­ные ком­плекс­ные гид­ро­уз­лы – на ре­ках Сат­ледж (в т. ч. ГЭС «Bhak­ra-Nangal», 1,2 тыс. МВт), Криш­на, Го­да­ва­ри, Ма­ха­на­ди, Чам­бал. Зна­чит. вни­ма­ние уде­ля­ет­ся элек­три­фи­ка­ции сель­ских на­се­лён­ных пунк­тов (элек­три­фи­ци­ро­ва­но ок. 90% де­ре­вень, сер. 2000-х гг.). Осу­ще­ст­в­ля­ют­ся про­грам­мы ис­поль­зо­ва­ния вет­ро­вой и сол­неч­ной энер­гии, в осн. в от­да­лён­ных рай­онах, труд­но­дос­туп­ных для пе­ре­да­чи элек­тро­энер­гии с по­мо­щью ЛЭП. В нач. 21 в. реа­ли­зу­ет­ся про­грам­ма по соз­да­нию еди­ной энер­ге­тич. сис­те­мы стра­ны.

На до­лю ме­тал­лур­ги­че­ской про­мыш­лен­но­сти при­хо­дит­ся 7,1% стои­мо­сти пром. про­дук­ции. Чёр­ная ме­тал­лур­гия И. раз­ви­ва­ет­ся дос­та­точ­но вы­со­ки­ми тем­па­ми на ба­зе ме­сто­ро­ж­де­ний руд же­ле­за (ок. 1/4 ми­ро­вых за­па­сов; пре­об­ла­да­ют бо­га­тые ге­ма­ти­то­вые ру­ды с со­дер­жа­ни­ем же­ле­за св. 60%), хро­ма и мар­ган­ца. До­бы­ча же­лез­ных руд (со ср. со­дер­жа­ни­ем же­ле­за 64%) ок. 99,4 млн. т (2006); св. 2/3 до­бы­вае­мых руд экс­пор­ти­ру­ет­ся, гл. обр. в Ки­тай. Осн. пред­при­ятия по до­бы­че же­лез­ных руд со­сре­до­то­че­ны в шта­тах Чхат­тис­гарх, Орис­са, Джарк­ханд, Кар­на­та­ка и Гоа. До­бы­ча хро­ми­тов 3255 тыс. т в шта­тах Орис­са (св. 90%) и Кар­на­та­ка, мар­ган­це­вых руд 1750 тыс. т, в т. ч. в пе­ре­счё­те на мар­га­нец – 640 тыс. т (Орис­са, Чхат­тис­гарх, Кар­на­та­ка, Ма­ха­раш­тра). Зна­чит. часть хро­ми­тов и руд мар­ган­ца экс­пор­ти­ру­ет­ся. Про­из-во чу­гу­на 25,5 млн. т (2005), губ­ча­то­го же­ле­за (по­лу­чае­мо­го ме­то­дом пря­мо­го вос­ста­нов­ле­ния ме­тал­ла из руд­ных ма­те­риа­лов, ми­нуя до­мен­ный про­цесс) 5,9 млн. т (по др. дан­ным, ок. 11 млн. т). Раз­ви­тие про­из-ва губ­ча­то­го же­ле­за свя­за­но с де­фи­ци­том кок­сую­ще­го­ся уг­ля и гос. по­ли­ти­кой за­ме­ще­ния им­пор­та ме­тал­ло­ло­ма. Про­из-во ста­ли ок. 49 млн. т, в т. ч. по­лу­чен­ной на пе­ре­дель­ных пред­при­яти­ях (из скра­па и губ­ча­то­го же­ле­за) ок. 15 млн. т (без учёта про­из-ва на мел­ких пред­прия­ти­ях), фер­ро­спла­вов св. 1 млн. т (в т. ч. фер­ро­хрома 611,4 тыс. т). Про­из-во сталь­но­го про­ка­та св. 48 млн. т (2006/07). На ме­тал­лур­гич. пред­при­яти­ях И. ос­вое­но про­из-во ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та сталь­но­го про­ка­та и из­де­лий даль­ней­ше­го пе­ре­де­ла (лис­то­вой и про­филь­ный про­кат, сталь­ные за­го­тов­ки, го­ря­че­ка­та­ная ру­лон­ная сталь, хо­лод­но­ка­та­ная тон­ко­ли­сто­вая сталь, стро­ит. сталь, тру­бы, про­во­ло­ка, элек­тро­тех­нич. сталь, бе­лая жесть и др.). Ос­но­ву про­из­водств. ба­зы чёр­ной ме­тал­лур­гии И. со­став­ля­ют круп­ные ме­тал­лур­гич. ком­би­на­ты пол­но­го цик­ла об­щей мощ­но­стью св. 30 млн. т ста­ли в год, в т. ч. при­над­ле­жа­щие гос. кор­по­ра­ции «Steel Authority of India» – в Бо­ка­ро-Стил-Сити (штат Джарк­ханд), Бхи­лаи (штат Чхат­тис­гарх), Ра­ур­ке­ле (штат Орис­са), Дур­га­пу­ре и Бурн­пу­ре (штат Зап. Бен­га­лия); кро­ме то­го, ком­па­нии «TISCO» при­над­ле­жит ком­би­нат в Джам­шед­пу­ре (штат Джарк­ханд), ком­па­нии «Rashtriya Ispat Nigam» – в Ви­шак­ха­пат­на­ме (штат Ан­дх­ра-Пра­деш), ком­па­нии «Jindal Vijayanagar Steel» – в Вид­жая­на­га­ре (штат Кар­на­та­ка). В пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии воз­рас­та­ет чис­ло ча­ст­ных пред­при­ятий, ко­то­рые за­ни­ма­ют ве­ду­щие по­зи­ции в про­из-ве губ­ча­то­го же­ле­за, хо­лод­но­ка­та­ной ста­ли, труб боль­шо­го диа­мет­ра. Круп­ные ком­па­нии ча­ст­но­го сек­то­ра («TISCO», «Jin­dal Vijayanagar Steel», «Jindal Steel & Power», «Essar Steel», «Bhushan Steel & Strips» и др.) рас­ши­ря­ют су­ще­ст­вую­щие и стро­ят но­вые ме­тал­лур­гич. пред­при­ятия в рай­онах раз­ме­ще­ния осн. мес­то­рож­де­ний же­лез­ных руд. По всей стра­не дей­ст­ву­ют ок. 200 мел­ких ча­ст­ных пред­при­ятий пе­ре­дель­ной чёр­ной ме­тал­лур­гии.

Важ­ней­шая от­расль цвет­ной ме­тал­лур­гии – алю­ми­ние­вая пром-сть (вклю­ча­ет все ста­дии про­из-ва – от до­бы­чи сы­рья до из­го­тов­ле­ния раз­но­об­раз­ных из­де­лий из алю­ми­ния и его спла­вов). И. рас­по­ла­га­ет бо­га­ты­ми за­па­са­ми вы­со­ко­ка­честв. бок­си­тов. До­бы­ча бок­си­тов (13,1 млн. т в 2006/07) ве­дёт­ся в шта­тах Орис­са, Гу­джа­рат, Джарк­ханд, Мад­хья-Пра­деш и др. Про­из-во гли­но­зё­ма 2700 тыс. т (в пе­ре­счё­те на AL2O3), пер­вич­но­го алю­ми­ния 898,1 тыс. т (2005). Ве­ду­щие алю­ми­ние­вые ком­па­нии – гос. кор­по­ра­ция «Na­tional Aluminium» («NALCO»), «Bha­rat Aluminium» (со сме­шан­ным ка­пи­талом), «Hindalco Aluminium» (с уча­сти­ем «Adi­tya Birla Group»), «Indian Alu­mi­nium» (с уча­сти­ем ка­над. фир­мы «Al­can Aluminium») и др. В нач. 21 в., не­смот­ря на де­фи­цит элек­тро­энер­гии, алю­ми­ние­вая пром-сть И. раз­ви­ва­ет­ся опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми. Уве­ли­чи­ва­ет­ся до­ля уча­стия в от­рас­ли круп­ных иностр. ком­па­ний (норв. «Norsk Hydro», гос. итал. ком­па­ния «Alumix» и др.); ин­ве­сти­ции на­прав­ля­ют­ся на соз­да­ние про­из­водств и не­об­хо­ди­мых ин­фра­струк­тур­ных объ­ек­тов, в т. ч. но­вых ге­не­ри­рую­щих мощ­но­стей элек­тро­энер­ге­ти­ки («Dubai Aluminium Co.», ОАЭ, и др.). Зна­чит. часть про­из­во­ди­мых в И. гли­но­зё­ма и алю­миния идёт на экс­порт. До­бы­ча руд ме­ди 26,9 тыс. т (2005; по со­дер­жа­нию ме­тал­ла в кон­цен­тра­тах) ве­дёт­ся в шта­тах Мад­хья-Пра­деш, Рад­жаст­хан, Чхат­тис­гарх. С 1990-х гг. в стра­не от­ме­ча­ет­ся ста­биль­ный рост спро­са на медь. Для про­из-ва ме­ди для нужд внутр. рын­ка инд. ком­па­нии ис­поль­зу­ют гл. обр. им­порт­ные кон­цен­тра­ты. Про­из-во ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди 517 тыс. т. Осн. про­из­во­ди­те­ли ме­ди – гос. ком­па­ния «Hin­dustan Copper», а так­же ча­ст­ные фир­мы «Birla Copper Corp.», «Sterlite Indu­stries» и др. Важ­ней­шие цен­тры про­из-ва ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди рас­по­ло­же­ны близ круп­ных элек­тро­стан­ций (за­вод кор­по­ра­ции «Bir­la Copper» в Да­хед­же, штат Гуд­жа­рат; пред­при­ятие гос. ком­па­нии «Hindustan Copper» в Та­лед­же, штат Ма­ха­раш­тра) или мест до­бы­чи и обо­га­ще­ния руд (за­вод «Hindustan Copper» в Кхет­ри, штат Рад­жаст­хан, и др.). По­треб­но­сти инд. пром-сти в свин­це (ок. 255 тыс. т в 2005/06) и цин­ке (ок. 440 тыс. т) в зна­чит. сте­пе­ни удов­ле­тво­ря­ют­ся за счёт им­пор­та ме­тал­лов и кон­цен­тра­тов. Свин­цо­во-цин­ко­вые ру­ды до­бы­ва­ют в шта­те Рад­жаст­хан, ру­ды свин­ца так­же в шта­те Ан­дх­ра-Пра­деш. Про­из-во свин­цо­вых кон­цен­тра­тов (по со­дер­жа­нию ме­тал­ла) 42 тыс. т (2005); вы­плав­ка ра­фи­ни­ро­ван­но­го свин­ца 68,7 тыс. т, в т. ч. пер­вич­но­го 43,7 тыс. т. Про­из-во цин­ко­вых кон­цен­тра­тов (по со­дер­жа­нию ме­тал­ла) ок. 200 тыс. т (2005); вы­плав­ка цин­ка 293 тыс. т, в т. ч. пер­вич­но­го 270 тыс. т. Ве­ду­щая ком­па­ния по до­бы­че руд и вы­плав­ке пер­вич­ных свин­ца и цин­ка – гос. кор­по­ра­ция «Hindustan Zinc», по вы­плав­ке пе­ре­дель­но­го свин­ца – ча­ст­ная ком­па­ния «Indian Lead Pvt.». Про­из-во кон­цен­тра­тов цир­ко­ния ок. 20 тыс. т (2005). До­бы­чу ти­та­но­вых руд в шта­тах Ке­ра­ла, Орис­са и Та­мил­над ве­дут гос. ком­па­нии «Indian Rare Earths», «Kerala Minerals and Metals» и др.; про­из-во кон­цен­тра­тов иль­ме­ни­та 550 тыс. т, ру­ти­ла – 19 тыс. т. Про­из-во се­ле­на 13 т. До­бы­ча зо­ло­та 3200 кг (2005), осу­ще­ств­ля­ет­ся гос. ком­па­ни­ей «Hutti Gold Mines», гл. обр. в шта­те Кар­на­та­ка, а также в шта­те Джарк­ханд. Вы­плав­ка се­реб­ра 31,9 т.

Ма­ши­но­строе­ние – ве­ду­щая от­расль пром-сти (18,5% стои­мо­сти пром. про­дук­ции, 2005). Инд. пред­при­ятия вы­пус­ка­ют ши­ро­кую но­менк­ла­ту­ру ма­шин и обо­ру­до­ва­ния для разл. от­рас­лей хо­зяй­ст­ва. На до­лю энер­ге­тич. ма­ши­но­строе­ния и элек­тро­тех­нич. пром-сти при­хо­дит­ся 5,5% стои­мо­сти пром. про­дук­ции. До­ми­ни­рую­щее по­ло­же­ние на инд. рын­ке энер­го­обо­ру­до­ва­ния (ок. 70% об­щей стои­мо­сти про­даж) за­ни­ма­ет гос. кор­по­ра­ция «Bharat Heavy Elecrticals» («BHEL») – один из ли­де­ров ми­ро­во­го тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния. В со­ста­ве кор­по­ра­ции 14 за­во­дов, 4 ре­гио­наль­ных опыт­но-кон­ст­рук­тор­ских цен­тра, св. 100 про­ект­ных пло­ща­док, 8 сер­вис­ных цен­тров и 18 ре­гио­наль­ных офи­сов, где за­ня­то ок. 50 тыс. чел. «BHEL» про­из­во­дит ок. 80 ви­дов энер­го­обо­ру­до­ва­ния: па­ро­вые кот­лы, па­ро­вые, га­зо­вые и гид­рав­лич. тур­би­ны, па­ро­вые и ди­зель­ные ге­не­ра­то­ры, тур­бо­ге­не­ра­то­ры, сол­неч­ные фо­то­элек­трич. ус­та­нов­ки, вет­ро­вые энер­ге­тич. ус­та­нов­ки, сис­те­мы пе­ре­да­чи элек­тро­энер­гии вы­со­ко­го на­пря­же­ния на по­сто­ян­ном то­ке, шун­ти­рую­щие ре­ак­то­ры, тру­бо­про­вод­ные сис­те­мы, на­со­сы, ком­прес­со­ры, транс­фор­ма­то­ры и др. Штаб-квар­ти­ра и круп­ней­ший за­вод ком­па­нии рас­по­ло­же­ны в г. Ран­чи (штат Джарк­ханд). Сре­ди др. про­из­во­ди­те­лей энер­го­обо­ру­до­ва­ния – круп­ней­шие за­ру­беж­ные ком­па­нии: амер. «Ge­neral Elec­tric», герм. «Siemens», франц. «Areva» и «Alstom», швед.-швейц. «ABB», рос. «Си­ло­вые ма­ши­ны». Круп­ные цен­тры энер­ге­тич. ма­ши­но­строе­ния рас­по­ло­же­ны в шта­тах Мад­хья-Пра­деш (Бхо­пал), Зап. Бен­га­лия (Асан­сол), Ут­та­ран­чал (Хар­двар), Ан­дх­ра-Пра­деш (Хай­да­ра­бад); элек­тро­тех­нич. пром-сти – в шта­тах Ке­ра­ла (Кви­лон), Кар­на­та­ка (Бан­га­лор, Май­сур), Ан­дх­ра-Пра­деш (Хай­да­ра­бад), Ма­ха­раш­тра (Пу­на, На­сик, Санг­ли, Мум­баи), Ут­тар-Пра­деш (Кан­пур, Аг­ра), Харья­на (Фа­ри­да­бад), Зап. Бен­га­лия (Каль­кут­та), Гуд­жа­рат (Ва­до­да­ра).

Дей­ст­ву­ют по­стро­ен­ные с по­мо­щью СССР за­во­ды гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния в Дур­га­пу­ре, штат Зап. Бен­га­лия (гос. кор­по­ра­ция «Mining & Allied Machinery»), тя­жё­ло­го ма­ши­но­ст­рое­ния в Ран­чи, штат Джарк­ханд (гос. кор­по­ра­ция «Heavy Engineering»; по­став­ля­ет б. ч. обо­ру­до­ва­ния для ме­тал­лур­гич. пром-сти).

Важ­ная от­расль ма­ши­но­строе­ния – стан­ко­строе­ние (стои­мость про­даж 333,2 млн. долл., 2005; 88% этой сум­мы при­хо­дит­ся на ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие стан­ки, 12% – на куз­неч­но-прес­со­вое обо­ру­до­ва­ние и др.). На­ла­же­но про­из-во поч­ти всей но­мен­кла­ту­ры ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков – то­кар­ных, фре­зер­ных, свер­лиль­ных, шли­фо­валь­ных, аг­ре­гат­ных и др. (б. ч. с чис­ло­вым прог­рам­м­ным уп­рав­ле­ни­ем), ши­ро­кой гам­мы спец. стан­ков для ав­то­ма­тич. ли­ний и про­из­водств. комп­лек­сов (в т. ч. для ав­то­мо­биль­ной пром-сти и пред­прия­тий ОПК), разл. куз­неч­но-прес­со­во­го, сва­роч­но­го, ли­тей­но­го обо­ру­до­ва­ния, а так­же ме­ха­ни­зи­ров. ин­стру­мен­та и тех­но­ло­гич. ос­на­ст­ки. Дей­ст­ву­ют св. 450 стан­ко­строит. ком­па­ний, включая 150 фирм, вхо­дя­щих в Инд. стан­ко­стро­ит. ас­со­циа­цию (Indian Machine Tools Manufacturer’s Association). Ок. 70% объё­мов про­даж от­рас­ли при­хо­дит­ся на 10 круп­ней­ших ком­па­ний, в т. ч. ок. 1/3 – на до­лю гос. кор­по­ра­ции «Hin­dustan Machine Tools» (кро­ме ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го обо­ру­до­ва­ния производит подшипники, разл. виды часов, полиграфич. оборудова­ния, про­паш­ные трак­то­ры); штаб-квар­ти­ра и важ­ней­шие пред­прия­тия кор­по­ра­ции рас­по­ло­же­ны в г. Бан­га­лор, штат Кар­на­та­ка. Др. наи­бо­лее круп­ные цент­ры от­рас­ли – Мум­баи и Пу­на (штат Ма­харашт­ра), Ба­та­ла, Джа­ланд­хар и Луд­хиа­на (Пенд­жаб), Ах­ма­да­бад, Ва­до­да­ра, Джам­на­гар, Радж­кот и Су­ренд­ра­на­гар (Гуд­жа­рат), Ко­им­ба­тур и Чен­наи (Та­мил­над).

Круп­ней­шая и бы­ст­ро раз­ви­ваю­щая­ся от­расль транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния – ав­то­мо­биль­ная пром-сть (св. 450 тыс. за­ня­тых в 2006). Пред­при­ятия от­рас­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны гл. обр. на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей внутр. рын­ка и вы­пус­ка­ют поч­ти все ви­ды ав­то­мо­биль­ной тех­ни­ки, а так­же ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов. Про­из-во ав­то­мо­би­лей 1847 тыс. шт., в т. ч. лег­ко­вых 1076 тыс. шт. (2006/07). Ве­ду­щие ав­то­мо­биль­ные ком­па­нии – «Ta­ta Motors» (круп­ный ав­то­сбо­роч­ный за­вод в г. Пу­на, штат Ма­ха­раш­тра, и др.), «Mahindra & Mahindra» (про­из-во ав­то­мо­би­лей в го­ро­дах Мум­баи и На­сик, штат Ма­ха­раш­тра, и др.), «Hindustan Mo­tors» (вхо­дит в «Aditya Birla Group»; за­во­ды в го­ро­дах – Ут­тар­па­ра в при­горо­де Каль­кут­ты, Пит­хам­пур в шта­те Мад­хья-Пра­деш, Три­вел­лор в шта­те Та­мил­над). Сре­ди др. ком­па­ний – «Ashok Ley­land» (ав­то­сбо­роч­ные за­во­ды в го­ро­дах Эн­нор и Хо­сур в шта­те Та­мил­над; пред­при­ятия по про­из-ву ком­плек­тую­щих де­та­лей в го­ро­дах Ал­вар в шта­те Рад­жаст­хан и Бхан­да­ра в шта­те Ма­ха­раш­тра), «LML» (вхо­дит в груп­пу ком­па­ний «Lahioa»; сбо­роч­ный за­вод в г. Кан­пур в шта­те Ут­тар-Пра­деш). За­во­ды по сбор­ке ав­то­мо­би­лей, а так­же по про­из-ву ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов соз­да­ют­ся в со­труд­ни­че­ст­ве или при не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии за­ру­беж­ных ком­па­ний; дей­ст­ву­ют инд. фи­лиа­лы ве­ду­щих ми­ро­вых ав­то­про­из­во­ди­те­лей из стран Зап. Ев­ро­пы («FIAT Motors», «Da­imler», «Skoda Auto India»), США («General Motors – Birla», «Ford Motor Ltd.»), Япо­нии («Maruti – Suzuki», «Honda Siel Cars India», «Toyota Kirlos­kar») и Юж. Ко­реи («Hyundai Motor India Ltd.»). Соз­да­но (2006) про­из-во по сбор­ке гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей совм. с рос. за­во­дом «Ура­лАЗ» в г. Хал­дия (штат Зап. Бен­га­лия). Бы­ст­ры­ми тем­па­ми рас­тут объ­ё­мы экс­пор­та инд. ав­то­мо­би­лей, гл. обр. в стра­ны Аф­ри­ки и Лат. Аме­ри­ки, на­ла­жи­ва­ет­ся экс­порт в стра­ны Ев­ро­пы и США. Ав­то­мо­биль­ные де­та­ли, уз­лы и аг­ре­га­ты, вы­пус­кае­мые в И., ис­поль­зу­ют­ся как ори­ги­наль­ные ком­по­нен­ты для транс­порт­ных средств, про­из­во­ди­мых круп­ней­ши­ми ком­па­ния­ми ми­ра – амер. «General Motors», «Chrysler» и «Ford Motor», герм. «Volkswa­gen», итал. «FIAT», япон. «Toyota» и др. Ок. 36% стои­мо­сти экс­пор­та ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих при­хо­дит­ся на стра­ны ЕС, 26% – на США (2006). Инд. ры­нок де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов для ав­то­мо­би­лей оце­ни­ва­ет­ся в 10 млрд. долл. В струк­ту­ре инд. экс­пор­та ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих 31% при­хо­дит­ся на уз­лы и де­та­ли дви­га­те­ля, 19% – на транс­мис­сии и де­та­ли ру­ле­во­го управ­ле­ния, 12% – на ку­зов­ные де­та­ли, 12% – на уз­лы и де­та­ли шас­си; вы­пус­ка­ют­ся так­же тор­моз­ные сис­те­мы и др. Гл. цен­тры ав­то­мо­биль­ной пром-сти – Пу­на и Мум­баи (штат Ма­ха­раш­тра), гор. аг­ло­ме­ра­ции Де­ли и Каль­кут­ты, а так­же Пит­хам­пур (штат Мад­хья-Пра­деш) и Джам­шед­пур (штат Джарк­ханд).

Про­из-во 3-ко­лёс­ных транс­порт­ных средств (мо­то­рикш и ми­ни-гру­зо­ви­ков) 403,9 тыс. шт., 2-ко­лёс­ных (мо­то­цик­лов, мо­то­рол­ле­ров или ску­те­ров, мо­пе­дов, а так­же ве­ло­си­пе­дов) – 7,85 млн. шт. (2006/07). Ок. 79% стои­мо­сти про­даж 2-ко­лёс­ных средств пе­ре­дви­же­ния при­хо­дит­ся на мо­то­цик­лы, мо­пе­ды и ску­те­ры. Ве­ду­щие ком­па­нии: «Hero-Honda» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие инд. «Aditya Birla Group» и япон. «Honda Motors»; за­во­ды в го­ро­дах Дха­рухе­ра и Гур­га­он в шта­те Харья­на), «Honda Motorcycles & Scooters India» (инд. фи­ли­ал япон. фир­мы; за­вод в г. Ма­не­сар в шта­те Орис­са), «TVC Motor» (пред­при­ятия в го­ро­дах Хо­сур в шта­те Та­мил­над и Май­сур в шта­те Кар­на­та­ка про­из­во­дят мо­пе­ды и ску­те­ры), «Bajaj Auto» (про­из-во мо­то­цик­лов и 3-ко­лёс­ных транс­порт­ных средств в го­ро­дах Акур­ди, Ва­лудж и Ча­кан в шта­те Ма­ха­раш­тра); 3-ко­лёс­ную тех­ни­ку вы­пус­ка­ет так­же ком­па­ния «Piaggio India» (инд. фи­ли­ал итал. фир­мы).

Про­из-во трак­то­ров 270 тыс. шт. (2006; 3-е ме­сто в ми­ре по­сле США и Ки­тая). Вы­пус­ка­ют­ся гл. обр. про­паш­ные трак­то­ры не­боль­шой мощ­но­сти (61% – с дви­га­те­ля­ми мощ­но­стью от 31 до 50 л. с., 16% – от 21 до 30 л. с.). Ли­дер от­рас­ли – ком­па­ния «Mahindra & Mahindra» (31% инд. рын­ка, 2006), круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель трак­то­ров с дви­га­те­ля­ми мощ­но­стью от 25 до 50 л. с., по­став­ля­ет свою про­дук­цию в 25 стран ми­ра, в т. ч. в США. Сре­ди ве­ду­щих ком­па­ний трак­то­ро­строе­ния – «Тractors & Farm Equip­ment» (22% инд. рын­ка) и «Escorts».

Осн. про­из­во­ди­те­ли ж.-д. ло­ко­мо­ти­вов (те­п­ло­во­зов) – ча­ст­ные ком­па­нии «Chittaranjan Locomotive Works» (за­вод в г. Чит­та­ранд­жан, штат Зап. Бен­га­лия) и «Diеsel Locomotive Works» (пред­при­ятие в г. Ва­ра­на­си, штат Ут­тар-Пра­деш). Про­из-во ком­плек­тую­щих уз­лов и аг­рега­тов для ло­ко­мо­ти­вов осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «Diesel Modernization Works» (за­вод в г. Ва­ра­на­си). Про­из-во пас­са­жир­ских ва­го­нов со­сре­до­то­че­но на за­во­дах ком­па­ний «Jessop & Co.» и «Bharat Earth Movers»; гру­зо­вые ва­го­ны про­изво­дят на 11 пред­при­яти­ях ком­па­нии «Wagon India» и на 3 за­во­дах ком­па­нии «Railway Workshops». Элек­тро­во­зы и пас­са­жир­ские элек­тро­по­ез­да вы­пус­ка­ют пред­при­ятия гос. кор­по­ра­ции «BHEL».

Авиа­ра­кет­но-кос­мич. пром-сть – наи­бо­лее слож­ная и нау­ко­ём­кая от­расль ма­ши­но­строе­ния. Един­ст­вен­ная в стра­не мно­го­про­филь­ная ком­па­ния, за­ни­маю­щая­ся раз­ра­бот­кой и про­из-вом авиац. тех­ни­ки, – гос. кор­по­ра­ция «Hindustan Aeronautics Ltd.» («HAL»; один из 9 гос. хол­дин­гов, об­ра­зую­щих инд. ОПК). Стои­мость про­даж кор­по­ра­ции 1,2 млрд. долл. (2005/06). Осн. дея­тель­ность «HAL» свя­за­на с вы­пус­ком разл. ви­дов во­ен. са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов по ли­цен­зи­ям иностр. авиа­строи­тель­ных фирм (рос. ком­па­ний «Су­хой» и «МиГ», герм. «Dornier», брит.-франц. кон­цер­на «Se­pecat» и др.). В со­ста­ве «HAL» 16 про­из­водств. цен­тров и 9 цен­тров НИОКР. Осн. пред­при­ятия кор­по­ра­ции рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах Бан­га­лор (штат Кар­на­та­ка; про­из-во са­мо­лё­тов, вер­то­лё­тов и авиац. дви­га­те­лей, ре­монт авиац. тех­ни­ки), На­сик (штат Ма­ха­раш­тра; авиа­строе­ние и авиа­ре­монт), Кан­пур (штат Ут­тар-Пра­деш; про­из-во во­ен­но-транс­порт­ных са­мо­лё­тов), Ко­ра­пут (штат Орис­са; дви­га­те­ле­строе­ние), Хай­да­ра­бад (штат Ан­дх­ра-Пра­деш; про­из-во авио­ни­ки). Во­ен. ра­ке­то­строе­ние на­хо­дит­ся в ве­де­нии «Defence Research and Development Organisation» («DRDO»), од­но­го из струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний Мин-ва обо­ро­ны И. Про­из­во­дят­ся ра­ке­ты ма­лой и сред­ней даль­но­сти – «При­тхви», «Аг­ни», «Брах­мос» и «Брах­мос-2» (от назв. «Брах­ма­пут­ра» и «Мо­ск­ва», со­вме­ст­ная раз­ра­бот­ка «DRDO» и ком­па­нии «Рос­во­ору­же­ние»). Ис­сле­до­ва­ния кос­мо­са на­хо­дят­ся в ве­де­нии Нац. кос­мич. агент­ст­ва И. – «Indian Space Research Organisation» («ISRO») со штаб-квар­ти­рой в Бан­га­ло­ре (штат Кар­на­та­ка). Раз­ра­бот­ка и про­из-во дви­га­те­лей для за­пус­ка кос­мич. ап­па­ра­тов осу­ще­ст­в­ля­ют­ся от­де­ле­ни­ем «ISRO» – «Vikram Sarabhai Space Center» в г. Три­ван­д­рам (Ти­ру­ва­нан­та­пу­рам; штат Ке­ра­ла). «ISRO» име­ет 3 кос­мо­дро­ма: Шри­ха­ри­ко­та (штат Ан­дх­ра-Пра­деш), Тхум­ба (штат Ке­ра­ла), Ба­ла­сор (штат Орис­са).

Су­до­строе­ние – ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щая­ся от­расль транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния. Объ­ём за­ка­зов пред­при­ятий от­рас­ли 3,7 млрд. долл. (2006/07); 152 из 223 су­дов пред­на­зна­че­ны для экс­пор­та (стои­мость экс­порт­ных за­ка­зов ок. 2,8 млрд. долл.). Дей­ст­ву­ют 10 ча­ст­ных и гос. су­до­строит. пред­при­ятий. Ча­ст­ные су­до­вер­фи ра­бо­та­ют пре­им. на экс­порт (85% су­дов в 2006/07), круп­ней­шие: «ABG» в г. Су­рат (штат Гуд­жа­рат) – стро­ит, ре­мон­ти­ру­ет и пе­ре­ос­на­ща­ет все ви­ды мор. су­дов, от тан­ке­ров и су­хо­гру­зов во­до­из­ме­ще­ни­ем до 120 тыс. т де­двей­та до пат­руль­ных ка­те­ров; «Pipa­vav» в г. Пи­па­вав (штат Гуд­жа­рат) – стро­ит и ре­мон­ти­ру­ет боль­ше­груз­ные мор. су­да всех ви­дов; «Bharathi Shipyards» – име­ет 2 пред­при­ятия в шта­те Ма­ха­раш­тра, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на по­строй­ке реч­ных су­дов, барж, ры­бо­лов­ных трау­ле­ров, тан­ке­ров и су­хо­гру­зов. Ве­ду­щие гос. су­до­вер­фи: «Cochin Shipyards» в г. Ко­чин (штат Ке­ра­ла) – стро­ит су­да разл. на­зна­че­ния во­до­из­ме­ще­ни­ем до 111 тыс. т де­двей­та и ре­мон­ти­ру­ет су­да и во­ен. ко­раб­ли до 125 тыс. т дед­вей­та (в т. ч. авиа­нос­цы инд. ВМС); «Hindustan Shi­pyards» в г. Ви­шак­ха­пат­нам (штат Ан­дх­ра-Пра­деш) – стро­ит и ре­мон­ти­ру­ет мор. су­да всех ви­дов. Во­ен. ко­раб­ли стро­ят, ре­мон­ти­ру­ют и пе­ре­ос­на­ща­ют на гос. су­до­вер­фях: «Mazagon Dock Ltd.» в Мум­баи (в т. ч. ра­кет­ные крей­се­ры, про­ти­во­ло­доч­ные и сто­ро­же­вые ко­раб­ли) и «Goa Dock Ltd.» в г. Вас­ко-да-Га­ма (Гоа; сто­ро­же­вые ко­раб­ли).

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность (ок. 15% стои­мо­сти пром. про­дук­ции) – од­на из важ­ней­ших от­рас­лей; в нач. 21 в. раз­ви­ва­ет­ся опе­ре­жаю­щи­ми тем­па­ми (12–13% в год); про­из­во­дит поч­ти всю но­мен­кла­ту­ру про­дук­тов не­ор­га­нич. и ор­га­нич. хи­мии (св. 70 тыс. наи­ме­но­ва­ний). Ок. 2/3 про­дук­ции от­рас­ли (сто­имо­стью ок. 6,5 млрд. долл. в 2006/07) эк­спор­ти­ру­ет­ся – цве­то­вые пиг­мен­ты и кра­си­те­ли, уг­ле­род­ная са­жа, пла­сти­ки и из­де­лия из них, ис­кусств. и син­те­тич. во­лок­на, бы­то­вые мою­щие сред­ст­ва, кос­ме­тич. то­ва­ры, пе­сти­ци­ды, взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва, пи­ро­тех­нич. из­де­лия и др.

Неф­те­хи­мия пред­став­ле­на про­из-вом пла­ст­масс, син­те­тич. во­ло­кон, син­те­тич. кау­чу­ка, ре­зи­но­вых из­де­лий (в т. ч. шин), ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции, про­ме­жу­точ­ных хи­мич. про­дук­тов и др. Осн. про­дук­ция нефте­хи­мич. пром-сти – разл. ви­ды по­ли­мер­ных ма­те­риа­лов (св. 60% стои­мо­сти про­дук­ции под­от­рас­ли; из них ок. 1/5 пред­наз­на­че­но для эк­спор­та) и син­те­тич. во­лок­на (сер. 2000-х гг.). Важ­ную роль иг­ра­ет про­из-во разл. кра­си­те­лей, пред­наз­на­чен­ных для ок­рас­ки тка­ней, ко­жи, бу­ма­ги, пла­ст­масс, пи­ще­вых про­дук­тов и др. (ок. 6% ми­ро­во­го про­из-ва), и по­лу­фаб­ри­ка­тов для их из­го­тов­ле­ния. Ве­ду­щие неф­те­хи­мич. ком­па­нии: «Reliance Industries» и её до­чер­ние струк­ту­ры (конт­ро­ли­ру­ет ок. 2/3 объ­ёмов про­из-ва), а так­же гос. кор­по­ра­ции «Haldia Petrochemicals» (рас­по­ла­га­ет круп­ным неф­те­хи­мич. комп­лек­сом в г. Хал­дия, штат Зап. Бен­га­лия, и др.) и «Gas Authority of India» (неф­те­хи­мич. ком­плекс, ра­бо­таю­щий на при­род­ном га­зе в г. Ау­райя, штат Ут­тар-Пра­деш). В про­из-ве по­ли­сти­ро­ла до­ми­ни­ру­ют ком­па­нии «Supreme Petrochemi­cals Ltd.» (св. 1/2 об­щих мощ­но­стей), «BASF Styrenics India» (24%) и «LG Po­lymers» (16%). Ок. 60% стои­мо­сти про­дук­ции неф­те­хи­мии при­хо­дит­ся на до­лю пред­при­ятий, рас­по­ло­жен­ных в шта­те Гуд­жа­рат, 17% – в шта­те Ма­ха­раш­тра, 12% – Зап. Бен­галия. Рост цен на нефть сти­му­ли­ру­ет ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние эти­ло­во­го спир­та для про­из-ва ря­да про­дук­тов ор­га­нич. хи­мии – ук­сус­ной кис­ло­ты и ук­сус­но­го ан­гид­ри­да, эти­ла­це­та­та, аце­то­на, по­ли­эти­ле­на, по­ли­ви­нил­хло­ри­да, син­те­тич. кау­чу­ка и др.

Произ-во минер. удобрений 35 млн. т (2005/06), в т. ч. мочевины (карбамида; ок. 20 млн. т), аммонийной (аммиачной) селитры и др. азотных удобрений. На­ла­жено произ-во комплексных удобрений – диаммонийфосфата (4,6 млн. т), супер­фосфата (2,7 млн. т), а также суль­фата аммония и др. Рост произ-ва азот­ных удобрений сдерживается дефици­том при­родного газа – осн. вида сырья, исполь­зуемого инд. предприятиями. Произ-во фосфорных удобрений гл. обр. базиру­ется на импортном сырье; осн. часть по­требностей в калийных удобрениях обес­печивается за счёт импорта. Б. ч. пред­приятий по произ-ву минер. удобрений (всего св. 60) расположена в штатах Гуджарат, Махараштра, Уттар-Прадеш и др. В И. действуют 125 компаний по произ-ву средств защиты растений. Для борьбы с вредителями и болезнями с.-х. растений (сахарного тростника, табака и др.) производится св. 60 видов пести­цидов (в т. ч. ок. 1/4 мирового произ-ва изопротурона).

Фар­ма­цев­ти­че­ская про­мыш­лен­ность И. по объ­ё­мам про­из-ва (ок. 8% ми­ро­во­го), а так­же тех­но­ло­гич. уров­ню пред­при­ятий от­рас­ли за­ни­ма­ет ли­ди­рую­щие по­зи­ции. Вы­пус­ка­ет­ся ок. 300 ви­дов фар­ма­цев­тич. со­еди­не­ний, а так­же св. 20 тыс. на­име­но­ва­ний го­то­вых ле­кар­ст­вен­ных средств (ан­ти­био­ти­ки, ан­ти­бак­те­ри­аль­ные пре­па­ра­ты, вак­ци­ны, гор­мо­ны, пре­па­ра­ты из ле­кар­ст­вен­ных трав и др.). Инд. фар­ма­цев­тич. про­дук­ция оце­ни­ва­ет­ся на ми­ро­вом рын­ке как дос­та­точ­но ка­че­ст­вен­ная и од­на из са­мых де­шё­вых. В стра­не дей­ст­ву­ют св. 24 тыс. фар­ма­цев­тич. ком­па­ний, в т. ч. 260 круп­ных («Cipla», «Ranbaxy», «Ni­cholas» «Piramal», «Sun Pharma», «Dr. Reddy’s», «Wokhardt», «Torrent Phar­ma», «Lupin» и др.), а так­же пред­при­ятия из­вест­ных ме­ж­ду­нар. фирм («Gla­xoSmithKline», «Pfizer», «Novartis», «Aven­tis», «Merck» и др.). На до­лю 10 круп­ней­ших ком­па­ний при­хо­дит­ся 36% вы­пус­ка фар­ма­цев­тич. про­дук­ции. Круп­ные инд. ком­па­нии име­ют до­чер­ние пред­при­ятия в 60 стра­нах ми­ра.

Об­ра­бот­ка ал­ма­зов и про­из­вод­ст­во юве­лир­ных из­де­лий – тра­диц. от­расль пром-сти И. Стра­на яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших в ми­ре по­став­щи­ков об­ра­бо­тан­ных дра­го­цен­ных кам­ней и юве­лир­ных из­де­лий. Стои­мость им­пор­та не­об­ра­бо­тан­ных дра­го­цен­ных и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, а так­же жем­чу­га 9422 млн. долл. (2004/05; 8,6% об­ще­го объё­ма им­пор­та). До­бы­ча ал­ма­зов ок. 25 тыс. кар (2005). Еже­год­но для ог­ран­ки в И. на­прав­ля­ет­ся ок. 65% до­бы­вае­мых в ми­ре ал­ма­зов; для про­из-ва юве­лир­ных из­де­лий вво­зит­ся св. 800 т зо­ло­та. Вы­воз юве­лир­ных из­де­лий – ве­ду­щая ста­тья эк­спор­та И. (17,1 млрд. долл. в 2006/07). В нач. 21 в. сред­не­го­до­вые тем­пы рос­та про­из-ва в от­рас­ли со­став­ля­ют ок. 10%. Осн. по­ку­па­те­ли про­дук­ции – США (5,4 млрд. долл. в 2006/07), ОАЭ (3,62 млрд. долл.), Сян­ган (Гонконг; 3,37 млрд. долл.), а так­же стра­ны ЕС и Япо­ния. На­счи­ты­ва­ет­ся ок. 25 тыс. юве­лир­ных пред­прия­тий (св. 1,3 млн. за­ня­тых, ок. 90% об­ще­го ко­ли­че­ст­ва за­ня­тых в ми­ро­вом про­из-ве брил­ли­ан­тов). Гл. юве­лир­ные цен­тры – Су­рат (штат Гуд­жа­рат) и Джай­пур (штат Рад­жаст­хан). Ве­ду­щие ком­па­нии – «Ro­sy Blue (India) Pvt.», «Suashish Dia­monds», «Mo­hit Diamonds», «M. Suresh Compa­ny Pvt.», «Mahendra Brothers, Shrenuj & Co.», «Lakhi Group».

Про­мыш­лен­ность строи­тель­ных ма­те­риа­лов раз­ви­ва­ет­ся пре­им. в ча­ст­ном сек­то­ре; важ­ней­шая от­расль – про­из-во це­мен­та (147,8 млн. т в 2005/06). Зна­чит. часть (ок. 1/4) про­из-ва со­сре­до­то­че­на на пред­при­яти­ях, рас­по­ло­жен­ных в шта­тах Мад­хья-Пра­деш, Ан­дх­ра-Пра­деш и Рад­жаст­хан. Св. 1/2 про­из-ва при­хо­дит­ся на до­лю ком­па­ний, на­хо­дя­щих­ся под кон­тро­лем мно­го­про­филь­ных групп «Aditya Birla Group», «Associa­ted Ce­ment Companies» и «Singhania Group». И. – тра­диц. по­став­щик на ми­ро­вой ры­нок лис­то­вой слю­ды. Гл. рай­оны до­бы­чи слю­ды – шта­ты Ан­дх­ра-Пра­деш, Рад­жаст­хан, Джарк­ханд.

Ве­ду­щие от­рас­ли лёг­кой про­мыш­лен­но­сти – про­из-во тка­ней и го­то­вой оде­ж­ды (ок. 1/5 стои­мо­сти пром. про­дук­ции). В 2006/07 объ­ём про­из-ва тек­стиль­ных из­де­лий вы­рос на 21% и пре­вы­сил 55 млрд. долл. По про­из-ву хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней (50 млрд. м2 в 2005/06) и оде­ж­ды из них И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре. Тек­стиль­ная и швей­ная пром-сть обес­пе­чи­вают 8% ВВП и 15% стои­мо­сти то­вар­но­го экс­пор­та стра­ны, вы­пус­ка­ют ши­ро­кий ас­сор­ти­мент из­де­лий (разл. ви­ды пря­жи, раз­но­об­раз­ные тка­ни и из­де­лия из них, го­то­вую оде­ж­ду и ак­сес­суа­ры). Сырь­ём слу­жат как на­ту­раль­ные (хло­пок, лён, джут, шёлк и шерсть), так и ис­кусств. во­лок­на (по­ли­эс­тер, вис­ко­за, ней­лон, ак­рил и др.). Струк­ту­ра тек­стиль­ной ин­ду­ст­рии мно­го­об­раз­на и ох­ва­ты­ва­ет мно­го­числ. мел­кие мас­тер­ские, ис­поль­зую­щие руч­ные стан­ки (6 млрд. м2 вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на руч­ных ткац­ких стан­ках; стои­мость этих тка­ней зна­чи­тель­но вы­ше фаб­рич­ных), и круп­ные фаб­рич­ные про­из-ва, ос­но­ван­ные на совр. тех­но­логи­ях. Кус­тар­ные про­из-ва раз­ви­ва­ют­ся бла­го­да­ря мно­го­сто­рон­ней под­держ­ке го­су­дар­ст­ва, т. к. де­цен­тра­ли­зо­ван­ное тка­че­ст­во – круп­ней­шая по­сле с. х-ва сфе­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния. Гл. рай­оны раз­ме­ще­ния про­из-ва хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней – при­бреж­ная по­ло­са, про­тя­нув­шая­ся от Мум­баи до Ах­ма­да­ба­да (штат Гуд­жа­рат) на за­па­де стра­ны (скон­цен­три­ро­ва­но ок. 2/3 про­из-ва фаб­рич­ных хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней), и тер­ри­то­рия шта­та Та­мил­над на юге. По­ши­вом го­то­вой оде­ж­ды за­ни­ма­ют­ся ок. 77 тыс. пред­при­ятий, в осн. мел­ких, рас­по­ло­жен­ных в боль­шин­ст­ве го­ро­дов стра­ны. На до­лю экс­пор­та го­то­вой оде­ж­ды при­хо­дит­ся ок. 45% стои­мо­сти экс­пор­та из­де­лий лёг­кой пром-сти (2006/07). И. экс­пор­ти­ру­ет тек­стиль и швей­ные из­де­лия в США, ОАЭ, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Гер­ма­нию, Фран­цию, Ита­лию, Рос­сию, Ка­на­ду, Япо­нию. Джу­то­вая пром-сть со­сре­до­то­че­на в шта­те Зап. Бен­га­лия и при­ле­гаю­щих рай­онах (на пред­при­яти­ях от­рас­ли ра­бо­та­ют ок. 600 тыс. чел., ок. 500 тыс. кре­сть­ян­ских се­мей за­ня­ты вы­ра­щи­ва­ни­ем джу­та). Осн. ви­ды про­дук­ции (джу­то­вая меш­ко­ви­на, гру­бое джу­то­вое по­лот­но) до сер. 20 в. бы­ли од­ной из ве­ду­щих ста­тей инд. экс­пор­та, од­на­ко с по­яв­ле­ни­ем син­те­тич. за­ме­ни­те­лей джу­то­вых из­де­лий, раз­ви­ти­ем тех­ни­ки на­сып­ной пе­ре­воз­ки гру­зов, уси­ле­ни­ем кон­ку­рен­ции джу­то­вых фаб­рик Банг­ла­деш экс­порт рез­ко со­кра­тил­ся (с 21% в 1960–61 до 0,3% в 2004/05). И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле Ки­тая) по про­из-ву шёл­ка (16,3 тыс. т в 2002/03). Вы­пус­ка­ют­ся раз­но­об­раз­ные ви­ды шёл­ка. Пред­при­ятия от­рас­ли со­сре­до­то­че­ны в юж. шта­тах – Кар­на­та­ка (6,8 тыс. т) и Ан­дх­ра-Пра­деш (5,6 тыс. т), а так­же в Зап. Бен­га­лии (1,5 тыс. т).

Пи­ще­вая про­мыш­лен­ность (7,4% стои­мо­сти пром. про­дук­ции в 2005) в нач. 21 в. ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся. Объ­ём про­даж ок. 70 млрд. долл. (2006). Ве­ду­щая от­расль пи­ще­вой пром-сти – са­хар­ная (1,5 млн. за­ня­тых) пред­став­ле­на гл. обр. мел­ки­ми пред­при­ятия­ми (ок. 70%), ко­то­рые в осн. рас­по­ло­же­ны в рай­онах вы­ра­щи­ва­ния са­хар­но­го тро­ст­ни­ка: на се­ве­ре стра­ны (в шта­те Ут­тар-Пра­деш – 40% об­ще­го про­из-ва), на юге (в шта­тах Та­мил­над, Кар­на­та­ка, Ан­д­хра-Пра­деш – ок. 30%) и на за­па­де (в шта­тах Ма­ха­раш­тра и Гуд­жа­рат). Сре­ди др. от­рас­лей пи­ще­вой пром-сти вы­де­ля­ют­ся пе­ре­ра­бот­ка мо­ло­ка, ово­щей и фрук­тов, зер­на, мя­са, ры­бы, ко­фей­ных зё­рен, чай­но­го лис­та, а так­же про­из-во го­то­вых про­дук­тов пи­та­ния, по­лу­фаб­ри­ка­тов, пить­е­вой во­ды. Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель мо­лоч­ных про­дук­тов – Со­юз про­из­во­ди­те­лей (ко­опе­ра­ти­вов) мо­ло­ка со штаб-квар­ти­рой в г. Ананд, штат Гуд­жа­рат (тор­го­вая мар­ка «AMUL» – «Anand Milk Union Ltd.»). Раз­ви­ты про­из-во та­ба­ка и та­бач­ных из­де­лий, ал­ко­голь­ных на­пит­ков.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

И. вхо­дит в чис­ло круп­ней­ших ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей с.-х. про­дук­ции; с сер. 1990-х гг. обес­пе­чи­ва­ет свои по­треб­но­сти в про­до­воль­ст­вии. С. х-во ос­та­ёт­ся гл. сфе­рой за­ня­то­сти на­се­ле­ния (св. 60% ра­бо­таю­щих в 2006/07; 72% в 1950/51). В сель­ской ме­ст­но­сти со­хра­ня­ет­ся из­бы­ток тру­до­вых ре­сур­сов, ши­ро­ко рас­про­стра­не­на без­ра­бо­ти­ца; осн. часть инд. бед­ня­ков – без­зе­мель­ные и ма­ло­зе­мель­ные кре­сть­я­не и с.-х. ра­бо­чие.

В нач. 21 в. пред­при­ни­ма­ют­ся ме­ры по ус­ко­ре­нию тем­пов рас­ши­ре­ния оро­шае­мых пло­ща­дей, ра­цио­на­ли­за­ции во­до­поль­зо­ва­ния, вос­ста­нов­ле­нию с.-х. зе­мель, по­ст­ра­дав­ших в ре­зуль­та­те эро­зии почв, ди­вер­си­фи­ка­ции про­из-ва пу­тём уве­ли­че­ния пло­ща­дей под по­сад­ка­ми наи­бо­лее до­ход­ных куль­тур (пло­до­вых, овощ­ных, де­ко­ра­тив­ных, пря­ных, ле­кар­ст­вен­ных и др.); осу­ще­ст­вля­ют­ся разл. ме­ры гос. под­держ­ки раз­ви­тия жи­вот­но­вод­ст­ва и ры­бо­лов­ст­ва; кре­стья­нам пре­до­став­ля­ют­ся льгот­ные кре­ди­ты. Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся 51,6% тер­ри­то­рии стра­ны (2005; в т. ч. па­хот­ные зем­ли 48,8%, по­сад­ки мно­го­лет­них куль­тур 2,8%). И. – стра­на древ­ней ир­ри­га­ции; по пло­ща­ди оро­шае­мых зе­мель (55,8 млн. га в 2003) за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре. Св. 60% по­лив­ных зе­мель оро­ша­ет­ся из ко­лод­цев с по­мо­щью элект­рич. на­со­сов, ок. 30% – из гос. ир­ри­га­ци­он­ных ка­на­лов, ос­таль­ные – из не­боль­ших ис­кусств. во­доё­мов (т. н. тан­ков). Наи­боль­ший удель­ный вес по­лив­ных зе­мель (60–70% по­сев­ных пло­ща­дей) на Ин­до-Ганг­ской рав­ни­не и в дель­тах рек Го­да­ва­ри, Криш­на и Ка­ве­ри на вост. по­бе­ре­жье стра­ны. Эти же тер­ри­то­рии яв­ля­ют­ся круп­ней­ши­ми про­из­во­ди­те­ля­ми с.-х. про­дук­ции. Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся св. 100 млн. зем­ле­вла­де­ний (кон. 20 в., с.-х. пе­ре­пись), из них: 62% со­став­ля­ют наи­бо­лее мел­кие хо­зяй­ст­ва (т. н. мар­ги­наль­ные, с на­де­ла­ми до 1 га), вла­дею­щие 17% пло­ща­ди с.-х. уго­дий; 19% – мел­кие хо­зяй­ст­ва (1–2 га), 19% пло­ща­ди с.-х. уго­дий; 18% – сред­ние хо­зяй­ст­ва (2–10 га), 49% пло­ща­ди с.-х. уго­дий; ок. 1% – круп­ные хо­зяй­ст­ва (св. 10 га), 15% пло­ща­ди с.-х. уго­дий. На до­лю сред­них и круп­ных хо­зяйств при­хо­дит­ся ок. 60% стои­мо­сти ва­ло­вой с.-х. про­дук­ции.

Ве­ду­щая от­расль с. х-ва – рас­те­ние­вод­ст­во (ок. 73% стои­мо­сти аг­рар­ной про­дук­ции в 2005/06). Пло­ща­ди под по­се­ва­ми с.-х. куль­тур ста­биль­ны (ок. 141–142 млн. га в сер. 2000-х гг.). Аг­ро­кли­ма­тич. ус­ло­вия по­зво­ля­ют за­ни­мать­ся зем­ле­де­ли­ем в те­че­ние все­го го­да, од­на­ко из-за не­дос­та­точ­но­го ув­лаж­не­ния в су­хой се­зон по­втор­но за­се­ва­ет­ся лишь ок. 1/3 пло­ща­дей (45–50 млн. га), в ре­зуль­та­те об­щая убо­роч­ная пло­щадь со­став­ля­ет ок. 190 млн. га. В И. два с.-х. се­зо­на – осн. лет­ний дожд­ли­вый (ха­риф; ко­нец мая/на­ча­ло ию­ня – сен­тябрь/но­ябрь), ко­гда вы­ра­щи­ва­ют б. ч. уро­жая, и су­хой зим­ний (ра­би; ок­тябрь/но­ябрь – март/ап­рель).

В И. в 2006/07 про­из­ве­де­но 209 млн. т осн. про­до­вольств. куль­тур (из них 94% хлеб­ные зер­но­вые, 6% зер­но­бо­бо­вые). Гл. с.-х. и осн. про­до­вольств. куль­ту­ра на­се­ле­ния – рис. По объ­ё­мам про­из-ва ри­са (91 млн. т; ок. 47% ва­ло­во­го сбо­ра зер­но­вых в 2005/06; 20,6 млн. т в 1950/51) И. ус­ту­па­ет толь­ко Ки­таю. Рис вы­ра­щи­ва­ют гл. обр. в мел­ких кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах, преим. в лет­ний се­зон дож­дей (ок. 2/3 по­се­вов ри­са не оро­ша­ет­ся). Осн. рай­оны ри­со­сея­ния – се­ве­ро-вос­ток (до­ли­ны Ган­га и Брах­ма­пут­ры), при­бреж­ные рай­оны вос­то­ка и юга стра­ны (до 70% сбо­ров). Рис «бас­ма­ти» – один из наи­бо­лее ши­ро­ко из­вест­ных элит­ных сор­тов. Вто­рая по зна­чи­мо­сти про­до­вольств. куль­ту­ра – пше­ни­ца (сбор 70 млн. т; ок. 46% ва­ло­во­го сбо­ра зер­но­вых в 2005/06; 6,5 млн. т в 1950/51); по её про­из-ву И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая. Сбо­ры пше­ни­цы, рез­ко воз­рос­шие в 1960–70-х гг. по­сле вне­дре­ния но­вых вы­соко­уро­жай­ных сор­тов, в нач. 21 в. про­дол­жа­ют уве­ли­чи­вать­ся, в т. ч. за счёт рас­ши­ре­ния по­се­вов (вклю­чая тра­диц. рай­оны ри­со­сея­ния в до­ли­не Ган­га). Пше­ни­цу вы­ра­щи­ва­ют пре­им. на се­ве­ро-за­па­де стра­ны, на оро­шае­мых зем­лях. Ве­ду­щие про­из­во­ди­те­ли – круп­ные хо­зяй­ст­ва в шта­тах Ут­тар-Пра­деш (ок. 1/3 об­ще­го сбо­ра), Пенд­жаб и Харь­я­на. Зна­чит. часть уро­жая ку­ку­ру­зы (сбор ок. 15 млн. т в 2005/06; 4 млн. т в 1960/61) со­би­ра­ют в юж. шта­тах Ан­дх­ра-Пра­деш и Кар­на­та­ка. Клю­че­вое зна­че­ние в ра­цио­не пи­та­ния б. ч. бед­но­го на­се­ле­ния име­ют про­ся­ные куль­ту­ры, ко­то­рые воз­де­лы­ва­ют во внутр. за­суш­ли­вых рай­о­нах центр. и зап. ча­сти стра­ны, – джо­вар (вид сор­го; 8 млн. т в 2005/06, или ок. 4% об­ще­го сбо­ра зер­но­вых), бад­жра (вид про­са; 7,7 млн. т) и др.

Зер­но­бо­бо­вые – важ­ней­ший ис­точ­ник про­теи­на при ве­ге­та­ри­ан­ском пи­та­нии, осо­бен­но для бед­ных сло­ёв на­се­ле­ния. Осн. зер­но­бо­бо­вые куль­ту­ры – нут (ба­ра­ний го­рох), тур (го­лу­би­ный го­рох, или крас­ный грэм), а так­же урд (мел­ко­се­мен­ной вид фа­со­ли, или чёр­ный грэм), маш (фа­соль зо­ло­ти­стая) и мунг (зе­лёный маш); вы­ра­щи­ва­ют так­же кхе­са­ри (чи­на по­сев­ная), ма­сур (че­че­ви­ца) и др. По ва­ло­во­му сбо­ру зер­но­бо­бо­вых (все­го 10–13 млн. т в год) И. за­ни­ма­ет од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре, од­на­ко для обес­пе­че­ния нужд мно­го­числ. на­се­ле­ния стра­ны это­го не­дос­та­точ­но; уро­жай­ность куль­тур низ­ка, по­сев­ные пло­ща­ди не рас­ши­ря­ют­ся. Осн. рай­оны воз­де­лы­ва­ния зер­но­бо­бо­вых – се­вер и се­ве­ро-за­пад стра­ны.

Мас­лич­ные куль­ту­ры (сбор 28 млн. т в 2005/06) воз­де­лы­ва­ют прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но. Рас­про­ст­ра­не­ны по­се­вы ара­хи­са (6,0 млн. т не­очи­щен­ных оре­хов, 2005, 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая), осн. часть уро­жая со­би­ра­ют в шта­те Гу­д­жа­рат на за­па­де стра­ны, а так­же в юж­ных шта­тах. До­ля ара­хи­са в по­сев­ных пло­ща­дях мас­лич­ных куль­тур со­кра­ща­ет­ся (24,2% в 2004/05; 44,0% в 1950/51). Уве­ли­чи­ва­ют­ся по­се­вы рап­са и гор­чи­цы (28,4% в 2004/05; 15,4% в 1950/51). Сбор се­мян рап­са 6,4 млн. т (2005; 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая и Ка­на­ды), кун­жу­та – 680 тыс. т (2-е ме­сто в ми­ре по­сле Ки­тая); куль­ти­ви­ру­ют лён (на се­мя), под­сол­неч­ник, сою и др. Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся гос. про­грам­ма под­держ­ки про­из­во­ди­те­лей этих куль­тур для уве­ли­че­ния сбо­ров и пре­одо­ле­ния де­фи­ци­та в про­из-ве рас­тит. ма­сел.

Осн. тех­нич. куль­ту­ры – са­хар­ный тро­ст­ник, хлоп­чат­ник и джут. По сбо­ру са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (278 млн. т зе­лё­ной мас­сы в 2005/06) И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Бра­зи­лии. Ок. 92% пло­ща­ди по­се­вов оро­ша­ет­ся. Осн. рай­оны воз­де­лы­ва­ния – до­ли­на Ган­га (ок. 1/2 сбо­ра при­хо­дит­ся на штат Ут­тар-Пра­деш), а так­же шта­ты Ма­ха­раш­тра и Та­мил­над. И. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в ми­ре по раз­ме­рам по­сев­ных пло­ща­дей под хлоп­чат­ни­ком, но его уро­жай­ность низ­ка – ок. 63% сред­не­ми­ро­вой. Хлоп­чат­ник (сбор 3,3 млн. т хлоп­ка-во­лок­на; 3-е ме­сто в ми­ре) куль­ти­ви­ру­ют пре­им. на за­па­де (шта­ты Гуд­жа­рат и Ма­ха­раш­тра да­ют св. 1/2 об­ще­го сбо­ра хлоп­ка, в осн. за­су­хо­ус­той­чи­вые сор­та с во­лок­ном не­вы­со­ко­го ка­че­ст­ва) и на се­ве­ро-за­па­де стра­ны (шта­ты Пенд­жаб и Харь­я­на – ок. 1/3 сбо­ра; в осн. на оро­шае­мых зем­лях). И., обо­гнав Банг­ла­деш, ста­ла круп­ней­шим в ми­ре про­из­во­ди­те­лем джу­та (сбор сы­ро­го джу­та 1,9 млн. т, или ок. 40% ми­ро­вого; про­из-во джу­тово­го во­лок­на 200 тыс. т в 2005/06). Ве­ду­щие рай­оны – шта­ты Зап. Бен­га­лия (ок. 4/5 сбо­ра), Би­хар, Ас­сам, Орис­са. Для про­из-ва ра­сти­тель­ных во­ло­кон вы­ра­щи­ва­ют­ся так­же ме­ста, ко­ноп­ля (для из­го­тов­ле­ния пень­ки), лён, ага­ва (для про­из-ва си­за­ля).

Осн. план­та­ции – ко­фей­ные, чай­ные, ге­веи (кау­чу­ко­нос). Б. ч. круп­ных план­та­ци­онных х­о­зяйств со­сре­до­то­че­на вдоль юж. по­бе­ре­жья И. (Ко­ро­ман­дель­ский бе­рег на юго-вос­то­ке и Ма­ла­бар­ский бе­рег на юго-за­па­де). И. – круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель чай­но­го лис­та (сбор 931 тыс. т в 2005/06, св. 1/4 ми­ро­во­го) и по­тре­би­тель чая. Из-за рос­та внутр. по­треб­ле­ния и уси­ле­ния кон­ку­рен­ции др. круп­ных про­из­во­ди­те­лей до­ля И. в ми­ро­вом экс­пор­те чая сни­жа­ет­ся (33,4% в 1970; ок. 11% в 2003). Осу­ще­ст­в­ле­ние про­грам­мы об­нов­ле­ния (ре­план­та­ции) по­са­док чай­но­го кус­та при­ве­ло к не­ко­то­ро­му спа­ду про­из-ва в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг., од­на­ко с 2005/06 сбо­ры на­ча­ли воз­рас­тать. Осн. чай­ные план­та­ции со­сре­до­то­че­ны на се­ве­ро-во­сто­ке (шта­ты Ас­сам и Зап. Бен­га­лия) и на юге стра­ны (Та­мил­над, Ке­ра­ла, а так­же Кар­на­та­ка). Б. ч. сбо­ра ко­фе (0,3 млн. т зе­лё­ных зё­рен в 2006/07; ок. 4% ми­ро­во­го сбо­ра; сор­та ро­бу­ста, ара­би­ка) при­хо­дит­ся на юж. шта­ты; св. 70% ко­фе экс­пор­ти­ру­ет­ся. По про­из-ву на­ту­раль­но­го кау­чу­ка (831 тыс. т в 2006/07; 100 тыс. т в 1970/71) И. за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в ми­ре, по по­треб­ле­нию (841 тыс. т) – 4-е ме­сто. Ок. 88% сбо­ра кау­чу­ко­во­го ла­тек­са при­хо­дит­ся на до­лю мел­ких хо­зяйств (с на­де­ла­ми 0,5–20 га), 12% – круп­ных план­та­ций (2005/06; 41% в 1960/61). По­сад­ки кау­чу­ко­но­сов со­сре­до­то­че­ны на юге стра­ны, в шта­тах Ке­ра­ла и Та­мил­над (85% всех на­са­ж­де­ний; 95% произ-ва каучука). К план­та­ци­он­ным куль­ту­рам инд. ста­ти­сти­ка от­но­сит оре­хи ке­шью (сбор 460 тыс. т в 2005, 2-е ме­сто в ми­ре пос­ле Вьет­на­ма); очи­щен­ные и об­ра­бо­тан­ные оре­хи ке­шью – важ­ная ста­тья эк­спор­та стра­ны.

Спе­ции – со­став­ная часть пов­сед­нев­но­го пи­та­ния ин­дий­цев и тра­диц. эк­спорт­ный то­вар (все­го под пря­ны­ми куль­ту­ра­ми 5,2 млн. га, 2003/04). Наи­боль­шую часть по­сев­ных пло­ща­дей за­ни­ма­ет зе­лё­ный пе­рец «чи­ли» (ок. 97% по­треб­ля­ет­ся внут­ри стра­ны); его вы­ра­щи­ва­ют поч­ти пов­се­ме­ст­но, гл. про­из­во­ди­те­ли – шта­ты Анд­хра-Пра­деш, Ма­ха­рашт­ра, Та­мил­над и Кар­на­та­ка. Тра­ди­ци­он­но важ­ное экс­порт­ное зна­че­ние име­ет вы­ра­щи­ва­ние раз­но­об­раз­ных пря­ных куль­тур: ани­са, пер­ца (чёр­но­го, бе­ло­го, ин­дий­ско­го длин­но­го), кар­да­мо­на, ко­ри­анд­ра, им­би­ря, мус­кат­но­го оре­ха, шаф­ра­на, кур­ку­мы длин­ной (или тур­ме­ри­ка) и др. (об­щий сбор 5,9 млн. т в 2005/06). Осн. рай­оны воз­де­лы­ва­ния – юж. шта­ты Ин­дии.

По ва­ло­во­му сбо­ру ово­щей И. ус­ту­па­ет толь­ко Ки­таю (113,5 млн. т в 2005/06; все­го св. 14% ми­ро­во­го сбо­ра и ок. 1% ми­ро­во­го экс­пор­та). По сбо­рам цвет­ной ка­пус­ты И. за­ни­ма­ет 1-е мес­то в ми­ре, лу­ка – 2-е, др. ви­дов ка­пу­сты – 3-е мес­то. Уве­ли­чи­ва­ет­ся про­из-во кар­то­фе­ля (23,6 млн. т в 2004/05; 2,7 млн. т в 1960/61). Вы­ра­щи­ва­ют так­же то­ма­ты, бак­ла­жа­ны, чес­нок, тык­ву и др. На до­лю И. при­хо­дит­ся ок. 10% ми­рово­го про­изводства фрук­тов – 54,4 млн. т в 2005/06 (2-е ме­сто в ми­ре пос­ле Бра­зи­лии). И. – круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель ба­на­нов (еже­год­но 16–17 млн. т; ок. 1/4 ми­ро­во­го сбо­ра; пре­им. на юге) и пло­дов ман­го (10–11 млн. т; ок. 2/5 ми­ро­во­го сбо­ра; в осн. на Ганг­ской рав­ни­не и при­бреж­ных низ­мен­но­стях), за­ни­ма­ет ве­ду­щие по­зи­ции по сбо­ру ли­мо­нов и лай­мов (ок. 1,4 млн. т; 2-е ме­сто по­сле Мек­си­ки), др. тро­пич. фрук­тов – па­пайи, гуа­вы, ана­на­сов, ду­риа­на; рас­тут уро­жаи яб­лок (вы­ра­щи­ва­ют­ся в гор­ных рай­о­нах), ви­но­гра­да (идёт пре­им. на из­го­тов­ле­ние изю­ма). Уве­ли­чи­ва­ют­ся сбо­ры та­ба­ка (492 тыс. т в 2002/03), сти­му­ли­ру­ет­ся его эк­спорт (св. 3% ми­ро­во­го в сер. 2000-х гг.).

Жи­вот­но­вод­ст­во (ок. 23% стои­мо­сти про­дук­ции с. х-ва; в пус­тын­ных рай­онах до 70%, по­лу­пус­тын­ных – до 40%) в це­лом раз­ви­то не­дос­та­точ­но; не­вы­со­кая про­дук­тив­ность от­рас­ли в зна­чит. сте­пе­ни оп­ре­де­ля­ет­ся боль­шим де­фи­ци­том вы­гон­но-па­ст­бищ­ных уго­дий. Уро­вень по­треб­ле­ния про­дук­тов жи­вот­но­го про­ис­хо­ж­де­ния ни­зок. В жи­вот­но­вод­ст­ве как ос­нов­ном или по­боч­ном ви­де дея­тель­но­сти за­ня­то св. 18 млн. чел. (сер. 2000-х гг.). Жи­вот­но­вод­ст­во слу­жит важ­ным ис­точ­ни­ком до­хо­дов сель­ской бед­но­ты – без­зе­мель­ных с.-х. ра­бо­чих и вла­дель­цев мел­ких уча­ст­ков зем­ли. Осу­ще­ствля­ет­ся гос. про­грам­ма пре­до­став­ле­ния бед­ным семь­ям с.-х. жи­вот­ных, од­на­ко острая не­хват­ка зе­мель­ных уго­дий вы­зы­ва­ет де­фи­цит кор­мов. По по­го­ло­вью круп­но­го ро­га­то­го ско­та (ок. 200 млн. в кон. 1990-х гг.) И. ус­ту­па­ет толь­ко Бра­зи­лии и за­ни­ма­ет 1-е мес­то в ми­ре по по­го­ло­вью буй­во­лов (ок. 90 млн. – св. 1/2 ми­ро­во­го по­го­ло­вья). Од­на­ко мяс­ное ско­то­вод­ст­во не раз­ви­то (осн. часть на­се­ле­ния – ве­ге­та­ри­ан­цы, за­бой ко­ров за­пре­щён). Б. ч. круп­но­го ро­га­то­го ско­та ис­поль­зу­ет­ся как тяг­ло­вая си­ла. Наи­бо­лее упот­реб­ляе­мые ви­ды мя­са – коз­ля­ти­на (123 млн. коз), ба­ра­ни­на (58 млн. овец) и ку­ря­тина; сви­но­вод­ст­во име­ет су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние лишь у не­ко­то­рых ма­лых на­ро­дов и пле­мён. В 1980–90-е гг. гос. под­держ­ка раз­ви­тия мо­лоч­ных коо­пе­ра­ти­вов, соз­да­ние эф­фек­тив­но дей­ст­вую­щей «Нац. мо­лоч­ной се­ти» («Na­tional Milk Grid»; вклю­ча­ет сбор мо­ло­ка в де­рев­нях, ор­га­ни­за­цию его дос­тав­ки к мес­там пе­ре­ра­бот­ки и по­треб­ле­ния) и др. ме­ры при­ве­ли к рез­ко­му уве­ли­че­нию про­из-ва мо­ло­ка (101 млн. т в 2006/07, 1-е ме­сто в ми­ре; 17 млн. т в 1950/51), но его по­треб­ле­ние по-преж­не­му ос­та­ёт­ся не­дос­та­точ­ным. Бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся пти­це­вод­ст­во (2,7 млн. т мя­са пти­цы, 47,2 млрд. яиц).

В нач. 21 в. в ра­цио­не пи­та­ния ин­дий­цев св. 2/3 жи­вот­ных бел­ков при­хо­дит­ся на ры­бу и ры­бо­про­дук­ты. Ло­вом ры­бы, ры­бо­раз­ве­де­ни­ем и вспо­мо­га­тель­ной дея­тель­но­стью за­ня­то ок. 14 млн. чел. По уло­ву ры­бы (6,6 млн. т, в т. ч. мор­ской 3,8 млн. т, в 2006/07) И. вхо­дит в пя­тёр­ку ми­ро­вых ли­де­ров. Од­на из про­блем сек­то­ра – не­хват­ка совр., тех­ни­че­ски ос­на­щён­ных средств ры­бо­лов­ст­ва; б. ч. су­дов – тра­диц. ры­бац­кие лод­ки (в т. ч. вы­долб­лен­ные из цель­но­го ство­ла де­ре­ва, сби­тые из до­сок и т. п.). Мор­ское ры­бо­лов­ст­во наи­бо­лее раз­ви­то в при­мор­ских юж. и зап. шта­тах (гл. ви­ды про­мы­сло­вой ры­бы – сельдь, сар­ди­ны и ан­чо­усы, не­ко­то­рые ви­ды кам­ба­лы и пал­ту­са, ту­нец, скум­брия и мак­рель), реч­ное – на вос­то­ке и се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны. Ве­дёт­ся так­же до­бы­ча кра­бов, кре­ве­ток, ми­дий, уст­риц и др.; со­хра­ня­ет­ся тра­диц. про­мы­сел по до­бы­че жем­чу­га.

Сфе­ра ус­луг.

Круп­ней­ший сек­тор эко­но­ми­ки, его до­ля в струк­ту­ре ВВП стра­ны не­ук­лон­но рас­тёт (55,1% в 2006/07; ок. 15% в 1950/51). В ми­ро­вом экс­пор­те/им­пор­те ус­луг И. за­ни­ма­ет 10–11-е ме­сто (ок. 2,7% экс­пор­та и 2,7% им­пор­та; со­от­вет­ст­вен­но 73 млрд. долл. и 70 млрд. долл. в 2006/07). Осо­бое вни­ма­ние в сфе­ре ус­луг уде­ля­ет­ся раз­ви­тию пред­прия­тий ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са; разл. ви­ды гос. под­держ­ки ока­зы­ва­ют­ся т. н. мель­чай­шим (с объё­мом ин­вести­ций в ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние до 1 млн. ру­пий), мел­ким (до 20 млн. ру­пий) и сред­ним (до 50 млн. ру­пий) ком­па­ни­ям и се­мей­ным пред­прия­ти­ям. Важ­ней­шие от­рас­ли сфе­ры ус­луг – сек­тор ин­фор­мац. тех­но­ло­гий (ИТ), фи­нан­со­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля, транс­порт, связь и те­ле­ком­му­ни­ка­ции, ин­ду­ст­рия ту­риз­ма.

Наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щая­ся от­расль сфе­ры ус­луг – сек­тор ИТ (вклю­ча­ет раз­ра­бот­ку и про­да­жу про­грамм­ных про­дук­тов, пре­дос­тав­ле­ние ус­луг, свя­зан­ных с вне­дре­ни­ем и под­держ­кой ИТ, в т. ч. ин­фор­мац. сис­тем и ИТ-ин­фра­струк­ту­ры, раз­ра­бот­ку по за­ка­зу про­грамм­но­го обес­пе­че­ния; про­из-во и про­да­жу ком­пь­ю­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния, ком­плек­тую­щих и пе­ри­фе­рий­ных уст­ройств и др.). Раз­ви­тие сек­то­ра ИТ (с сер. 1990-х гг. име­ет при­ори­тет­ное зна­че­ние) осу­ще­ст­вля­ет­ся при ак­тив­ной под­держ­ке гос-ва. В нач. 21 в. в нём соз­да­ёт­ся 5,4% ВВП (2006/07; 4,8% в 2005/06) и за­ня­то 1,63 млн. чел. (2006/07); по тем­пам раз­ви­тия (еже­год­ный при­рост св. 30%) он опе­ре­жа­ет ана­ло­гич­ные в др. стра­нах Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ско­го ре­гио­на. Гл. сег­мент сек­то­ра ИТ – про­из-во про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ори­ен­ти­ро­ва­но в осн. на экс­порт. В 2006/07 объ­ём про­даж в сек­то­ре ИТ-ин­ду­ст­рии оце­ни­ва­ет­ся в 47,9 млрд. долл., в т. ч. про­грамм­ное обес­пе­че­ние и ус­лу­ги 39,7 млрд. долл. (из них на экс­порт 31,3 млрд. долл.), про­из-во ком­пь­ю­тер­но­го обо­ру­до­ва­ния 8,2 млрд. долл. Для рас­ши­ре­ния экс­пор­та ИТ-ус­луг бы­ли соз­да­ны на­уч­но-тех­но­ло­гич. пар­ки (ок. 30 в нач. 21 в.), в т. ч. «про­грамм­ные пар­ки» (спе­циа­ли­зир. цен­тры т. н. оф­шор­но­го про­грам­ми­ро­ва­ния, вы­пол­няю­щие за­ка­зы за­ру­беж­ных фирм по раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния) и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ная ин­фра­струк­ту­ра для функ­цио­ни­ро­ва­ния ИТ-фирм; осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ме­ры по сти­му­ли­ро­ва­нию при­то­ка иностр. ин­ве­сти­ций в сфе­ру ИТ и те­ле­ком­му­ни­ка­ций, ком­мерч. бан­ков для фи­нан­си­ро­ва­ния ИТ-ком­па­ний и др. В нач. 21 в. И. ста­ла од­ним из ве­ду­щих экс­пор­тё­ров про­грамм­но­го обес­пе­че­ния в ми­ре (сре­ди ши­ро­ко­го спек­тра про­из­во­ди­мых про­грамм­ных про­дук­тов осо­бен­но вы­де­ля­ют­ся ре­ше­ния для биз­нес-аут­сор­син­га и ин­жи­ни­рин­га). На до­лю И. при­хо­дит­ся ок. 65% рын­ка ИТ-аут­сор­син­га (об­слу­жи­ва­ние ин­фор­мац. сис­тем, вклю­чая тех­нич. под­держ­ку, под­держ­ку и об­слу­жи­ва­ние кор­по­ра­тив­ных поч­то­вых сис­тем, веб-сер­ве­ров и сай­тов, хос­тинг, за­щи­ту ин­фор­ма­ции, ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ние ком­пь­ю­тер­ных се­тей, раз­ра­бот­ку, вне­дре­ние и об­слу­жи­ва­ние кор­по­ра­тив­ных про­грамм­ных про­дук­тов и др.) и ок. 45% рын­ка биз­нес-аут­сор­син­га (в т. ч. аут­сор­синг в сфе­ре фи­нан­сов и бух­гал­тер­ско­го учё­та). Ус­лу­ги вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных инд. спе­циа­ли­стов вос­тре­бо­ва­ны за ру­бе­жом; круп­ные ком­па­нии рас­ши­ря­ют своё при­сут­ст­вие в др. стра­нах. Ве­ду­щие ком­па­нии в об­лас­ти ИТ: «Tata Consultancy Ser­vices Ltd.» («TCS Ltd.»; од­на из круп­ней­ших в ми­ре и ве­ду­щая в стра­нах Азии), «Infosys Technologies Ltd.», «Wi­pro Tech», «Satyam Computer Services Ltd.», «HCL Technologies», «Patni Com­puter Systems Ltd.», «i-flex solutions», «CMC Ltd.», «MphasiS», «Polaris». Гл. цен­тры – Бан­га­лор, Хай­да­ра­бад, Мум­баи, Ной­да, Чен­наи, Пу­на. Осн. рын­ка­ми сбы­та инд. ИТ-про­дук­ции ос­та­ют­ся США (67% стои­мо­сти экс­пор­та) и стра­ны ЕС (ок. 25%).

В бан­ков­ско-фи­нан­со­вом сек­то­ре важ­ней­шее ме­сто при­над­ле­жит гос. и гос.-ко­о­пе­ра­тив­ной сис­те­ме бан­ков­ско-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний. Гл. роль в раз­ви­тии фи­нан­со­вой сис­те­мы иг­ра­ет Reserve Bank of India (RBI; вы­пол­ня­ет функ­ции центр. бан­ка стра­ны). Круп­ней­ший банк стра­ны – State Bank of India (ок. 20% кре­дит­но-де­по­зит­ных опе­ра­ций). Вто­рой по ве­ли­чи­не и круп­ней­ший ча­ст­ный банк И. – ICICI Bank. В бан­ков­ско-кре­дит­ную сис­те­му вхо­дят ком­мерч. бан­ки, гос. ор­га­ни­за­ции дол­го­сроч­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния пром-сти и гос.-коо­пе­ра­тив­ная сис­те­ма кре­ди­то­ва­ния с. х-ва. Дей­ст­ву­ют 28 гос. ком­мерч. бан­ков (на их до­лю при­хо­дит­ся св. 80% от­де­ле­ний, вкла­дов и кре­ди­тов всех ком­мерч. бан­ков стра­ны). В ка­че­ст­ве их до­чер­них под­раз­де­ле­ний функ­цио­ни­ру­ют 196 ре­гио­наль­ных сель­ских бан­ков (об­слу­жи­ва­ют кре­дит­ные ну­ж­ды сель­ско­го на­се­ле­ния). Гос. сек­тор за­ни­ма­ет поч­ти мо­но­поль­ное по­ло­же­ние в сис­те­ме дол­го­сроч­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния пром-сти. Дей­ст­ву­ют гос. фи­нан­со­вые кор­по­ра­ции шта­тов и кор­по­ра­ции пром. раз­ви­тия шта­тов. Око­ло 1/2 кре­ди­тов с. х-во по­лу­ча­ет че­рез гос.-коо­пе­ра­тив­ную сис­те­му. Для ко­ор­ди­на­ции фи­нан­со­вых по­то­ков, на­прав­ляе­мых в осн. сфе­ры эко­но­ми­ки, соз­да­ны го­лов­ные бан­ки: Industrial Development Bank of India (IDBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Ко­ор­ди­ни­рую­щие функ­ции вы­пол­ня­ют от­рас­ле­вые фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции: Export-Import Bank of India (EXIM BANK), National Housing Bank (NHB), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Tourism Finance Corporation of India (TFCI) и др. Тра­ди­ци­он­но су­ще­ст­ву­ет рос­тов­щи­че­ское кре­ди­то­ва­ние (в осн. в де­рев­нях, ис­поль­зу­ет­ся гл. обр. для ор­га­ни­за­ции сва­деб, а так­же для крат­ко­сроч­ных зай­мов).

Раз­ви­ва­ет­ся иностр. ту­ризм; в 2005/06 стра­ну по­се­ти­ли св. 3,5 млн. чел. (в т. ч. из США – ок. 14%, Ве­ли­ко­бри­та­нии – 13,6%, Шри-Лан­ки – ок. 4%, Фран­ции – 3,8%, Ка­на­ды – 3,5%, Гер­ма­нии – 2,9%, Япо­нии – 2,9%); по­сту­п­ле­ния от ту­риз­ма со­ста­ви­ли ок. 6 млрд. долл. Вы­со­ко раз­вит внутр. ту­ризм: по­езд­ки по стра­не со­вер­ша­ют 367,6 млн. ин­дий­цев (2004), в осн. в шта­ты Ут­тар-Пра­деш (24,4% внутр. ту­ри­стов), Ан­дх­ра-Пра­деш (24,4%), Та­мил­над (11,5%), Кар­на­та­ка (7,4%), Рад­жаст­хан (4,4%), Ма­ха­раш­тра (3,6%), Зап. Бен­га­лия (3,4%). Осн. ви­ды ту­риз­ма – ре­лиг.-па­лом­ни­че­ский, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (наи­бо­лее час­то по­се­щае­мые ту­ри­ста­ми го­ро­да – Мум­баи, Каль­кут­та, Де­ли, Бан­га­лор, Чен­наи), ле­чеб­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (мор. ку­рор­ты шта­тов Гоа, Ке­ра­ла, Кар­на­та­ка, Ма­ха­раш­тра; гор­но­кли­ма­ти­че­ский ку­рорт Дард­жи­линг и др.), спор­тив­ный (аль­пи­низм, раф­тинг на гор­ных ре­ках в Ги­ма­ла­ях; гор­но­лыж­ные цен­тры в пред­горь­ях Ги­ма­ла­ев; вод­ные ви­ды спор­та, в т. ч. дай­винг в Гоа), эко­ло­ги­че­ский (вклю­ча­ет по­се­ще­ние нац. пар­ков стра­ны). В нач. 21 в. всё боль­ше ин­дий­цев вы­ез­жа­ют от­ды­хать за пре­де­лы стра­ны (6,2 млн. инд. ту­ри­стов в 2004).

Транс­порт.

И. рас­по­ла­га­ет об­шир­ной транс­порт­ной се­тью. По про­тя­жён­но­сти ав­то­до­рог стра­на за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в ми­ре (по­сле США), же­лез­ных до­рог – 4-е ме­сто (по­сле США, Рос­сии и Ки­тая). Од­на­ко транс­порт­ная сис­те­ма И. не­дос­та­точ­но тех­ни­че­ски раз­ви­та, ско­рость со­об­ще­ния не­ве­ли­ка.

Об­щая дли­на ав­то­до­рог 3320 тыс. км (2007), в т. ч. нац. шос­сей­ные до­ро­ги 66,6 тыс. км (из них ок. 4,9 тыс. км – ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли, б. ч. плат­ные; ско­рость дви­же­ния до 120 км/час), до­ро­ги шта­тов 128 тыс. км, глав­ные до­ро­ги ок­ру­гов 470 тыс. км, сель­ские и про­чие до­ро­ги 2650 тыс. км. Шос­сей­ные до­ро­ги обыч­но 1–2-по­лос­ные, име­ют би­тум­ное по­кры­тие. В сель­ской ме­ст­но­сти до­ро­ги в осн. грун­то­вые. В се­зон дож­дей ок. по­ло­ви­ны де­ре­вень не име­ет про­ез­жих до­рог. Ок. 40% объё­ма ав­то­мо­биль­ных пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по нац. ав­то­ма­ги­ст­ра­лям (ок. 2% про­тя­жён­но­сти всех до­рог); боль­шин­ст­во из них име­ют 1 (32,5% об­щей про­тя­жён­но­сти ав­то­ма­ги­ст­ра­лей) или 2 по­ло­сы (55,5%) дви­же­ния в ка­ж­дом на­прав­ле­нии; в ур­ба­ни­зи­ров. рай­онах по­строе­ны шос­се с 4 и 6 по­ло­са­ми (12% нац. се­ти); при подъ­ез­дах к круп­ней­шим инд. го­ро­дам есть 8-по­лос­ные уча­ст­ки. В 1990-е гг. бы­ли рас­ши­ре­ны (до 4–6 по­лос) мн. ста­рые до­ро­ги (Де­ли – Аг­ра, Де­ли – Джай­пур, Ах­ма­да­бад – Ва­до­да­ра, Мум­баи – Су­рат, Бан­га­лор – Май­сур, Бан­га­лор – Чен­наи, Чен­наи – Та­да). Са­мая про­тя­жён­ная нац. ав­то­магист­раль – шос­се NH7 Ва­ра­на­си – мыс Ко­мо­рин (Кан­ни­я­ку­ма­ри; дли­на 2369 км; про­хо­дит че­рез Джа­бал­пур, На­гпур, Хай­да­ра­бад, Бан­га­лор). На сред­ст­ва гос. бюд­же­та ве­дётся рас­ши­ре­ние ав­то­до­рож­ной се­ти в при­гра­нич­ных гор­ных рай­о­нах Каш­ми­ра и край­не­го се­ве­ро-во­сто­ка И. С 1995 в строи­тель­ст­ве и экс­плуа­та­ции ав­то­до­рог раз­ре­ше­но уча­стие ча­ст­но­го ка­пи­та­ла. Ак­тив­ное со­ору­же­ние но­вых совр. ав­то­страд и шос­сей­ных до­рог в кон. 20 – нач. 21 вв. ве­дёт­ся в рам­ках реа­ли­за­ции нац. про­ек­та раз­ви­тия се­ти ав­то­ма­ги­ст­ра­лей (1998). К сент. 2007 поч­ти за­вер­шён 1-й этап про­ек­та: со­ору­жён кар­кас се­ти нац. мно­го­по­лос­ных ав­то­страд дли­ной 5846 км, т. н. Зо­ло­той че­ты­рёх­уголь­ник (по­сле­до­ва­тель­но со­еди­не­ны 4–6-по­лос­ны­ми ско­ро­ст­ны­ми плат­ны­ми ав­то­ма­ги­ст­ра­ля­ми Де­ли, Каль­кут­та, Чен­наи и Мум­баи; по­строе­но 96% за­пла­ни­ро­ван­ной дли­ны). 2-й этап вклю­ча­ет соз­да­ние двух транс­на­цио­наль­ных ав­то­ко­ри­до­ров «Се­вер – Юг» (от Сри­на­га­ра до мы­са Комо­рин на юге с от­ветв­ле­ни­ем до Ко­чи­на) и «Вос­ток – За­пад» (Сил­чар – Пор­бан­дар) об­щей дли­ной 7300 км (срок окон­ча­ния ра­бот – дек. 2007). Сле­дую­щие эта­пы пре­ду­смат­ри­ва­ют ре­кон­ст­рук­цию 10 тыс. км нац. шос­се (2009–12), рас­ши­ре­ние од­но­по­лос­ных до­рог и уве­ли­че­ние ко­ли­че­ст­ва по­лос с 4 до 6 на ма­ги­ст­ра­лях дли­ной 5 тыс. км, со­ору­же­ние объ­езд­ных и коль­це­вых до­рог во­круг го­ро­дов (до 2014), строи­тель­ст­во (до 2015) ско­ро­ст­ных ав­то­страд ме­ж­ду глав­ны­ми пром. и тор­го­вы­ми цен­тра­ми и др. Уро­вень ав­то­мо­би­ли­за­ции ос­та­ёт­ся низ­ким – 6 лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей на 1 тыс. жит. На­счи­ты­ва­ет­ся 67033 тыс. ав­то­транс­порт­ных средств, в т. ч. 8619 тыс. лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей и так­си, 727 тыс. ав­то­бу­сов, 3488 тыс. гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей; 47525 тыс. мо­то­цик­лов и ску­те­ров (2003). Наи­бо­лее круп­ные по­то­ки ав­то­транс­пор­та – на на­прав­ле­ни­ях Де­ли – Мум­баи, Де­ли – Каль­кут­та, Аг­ра – Бан­га­лор, Мум­баи – Чен­наи, Чен­наи – Бху­ба­неш­вар, Мум­баи – Каль­кут­та. В го­ро­дах раз­ви­ва­ют­ся т. н. мас­со­вые ско­ро­ст­ные си­сте­мы ав­то­бус­но­го со­об­ще­ния. Не­до­ста­точ­ное раз­ви­тие об­ществ. тран­спор­та ча­стич­но ком­пен­си­ру­ет­ся ра­бо­той ча­ст­но­го так­со­мо­тор­но­го пар­ка и мно­го­чис­лен­ных 3-ко­лёс­ных мо­то­рикш; в не­боль­ших го­ро­дах мно­го ве­ло­рикш. Мас­со­вые лич­ные сред­ст­ва пе­ре­дви­же­ния – ве­ло­си­пе­ды, мо­то­рол­ле­ры (ску­те­ры) и мо­то­цик­лы. В ча­сы пик дви­же­ние по гор. до­ро­гам мед­лен­ное и хао­тич­ное.

Зна­чит. роль в пе­ре­воз­ках про­дол­жает иг­рать не­ме­ха­ни­зи­ров. транс­порт. В сель­ской ме­ст­но­сти для пе­ре­воз­ки гру­зов и пас­са­жи­ров про­дол­жа­ют ис­поль­зо­вать те­ле­ги, за­пря­жён­ные во­ла­ми, буй­во­ла­ми или ло­шадь­ми (в осн. ис­поль­зу­ют­ся кре­сть­я­на­ми для пе­ре­воз­ки с.-х. про­дук­ции на рын­ки бли­жай­ших го­ро­дов; ср. даль­ность пе­ре­воз­ки 15–20 км). Од­на­ко въезд во мно­гие го­ро­да им за­пре­щён пол­но­стью или час­тич­но (напр., за­пре­щён про­езд по глав­ным гор. ма­ги­ст­ра­лям в днев­ное вре­мя).

Же­лез­ные до­ро­ги ос­та­ют­ся главным сред­ст­вом перевозки мас­со­вых гру­зов и пас­са­жи­ров на даль­ние рас­стоя­ния. Об­слу­жи­ва­ни­ем пе­ре­во­зок за­ня­то ок. 1,5 млн. чел. Индийская сеть же­лез­ных до­рог – од­на из са­мых про­тя­жён­ных сре­ди стран Азии, но её функ­цио­ни­ро­ва­ние ос­лож­ня­ет­ся не­рав­но­мер­но­стью гус­то­ты се­ти, раз­но­ко­лей­но­стью пу­тей (с 1980-х гг. ве­дут­ся ра­боты по пе­ре­во­ду ж.-д. ли­ний мет­ро­вой ко­леи на ши­ро­кую ко­лею), боль­шой пе­ре­гру­жен­но­стью. Об­щая дли­на се­ти же­лез­ных до­рог 63,46 тыс. км (2007), из них элек­три­фи­ци­ро­ва­но 17,81 тыс. км; дли­на вто­рых пу­тей со­став­ля­ет 12,6 тыс. км. Раз­вёр­ну­тая ж.-д. сеть (со вто­ры­ми и разъ­езд­ны­ми пу­тя­ми) со­став­ляет 108,8 тыс. км, в т. ч. ши­ро­кой ко­леи – 89,77 тыс. км. Сеть же­лез­ных до­рог со­сто­ит из пу­тей ши­ро­кой ко­леи (1676 мм; об­щая дли­на 46,8 тыс. км), мет­ро­вой (1000 мм; 13,29 тыс. км) и уз­кой (762 мм; 3,12 тыс. км; в осн. в гор­ных рай­онах, гл. обр. ча­ст­ные) ко­леи. Глав­ные ма­ги­ст­ра­ли ши­ро­ко­ко­лей­ной се­ти свя­зы­ва­ют Де­ли, Мум­баи, Чен­наи и Каль­кут­ту (от­ли­ча­ют­ся наи­боль­шей гру­зо­на­пря­жён­но­стью, ве­дут­ся ра­бо­ты по их мо­дер­ни­за­ции, в т. ч. элект­ри­фи­ка­ции). В 1998 от­кры­то дви­же­ние по Кон­кан­ской же­лез­ной до­ро­ге (Мум­баи – Ман­га­лур) дли­ной 760 км, по­ст­ро­ен­ной вдоль зап. по­бе­ре­жья стра­ны; со­ору­же­ны ж.-д. ли­нии для вы­во­за на эк­спорт же­лез­ных руд (в шта­тах Анд­хра-Пра­деш и Орис­са). Чис­лен­ность ло­ко­мо­ти­вов ок. 7,7 тыс. еди­ниц (2006/07), из них 62% ра­бо­та­ют на ди­зель­ной тя­ге, 36% – на элек­три­че­ской и ок. 2% – на па­ро­вой. Еже­год­но по же­лез­ным до­ро­гам пе­ре­во­зит­ся св. 5,1 млрд. пас­са­жи­ров и 667,4 млн. т гру­зов [пре­им. уголь – 1/2 гру­зо­обо­ро­та, ме­тал­лы, же­лез­ная ру­да, зер­но­вые, це­мент; 2005/06; пе­ре­воз­ку кон­тей­не­ров осу­ще­ст­в­ля­ет спец. служ­ба «Container Rajdhani» («CONRAJ»)]. Ж.-д. сеть И. свя­за­на с ж.-д. се­тя­ми Па­ки­ста­на, Банг­ла­деш и Не­па­ла. Же­лез­ные до­ро­ги экс­плуа­ти­ру­ют­ся гос. ком­па­ни­ей «Indian Railways» (соз­да­на в 1951; 70% вы­руч­ки по­лу­ча­ет от пе­ре­воз­ки гру­зов). Об­шир­ная сеть при­го­род­ных элек­три­фи­ци­ров. же­лез­ных до­рог дей­ст­ву­ет в пре­де­лах круп­ных гор. аг­ло­ме­ра­ций Мум­баи (303 км; ко­лея 1676 мм; еже­днев­но пе­ре­во­зит­ся 6,1 млн. пас­са­жи­ров), Чен­наи, Хай­да­ра­ба­да.

Мор. транс­порт иг­ра­ет ве­ду­щую роль во внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­воз­ках (св. 95% по мас­се); по объ­ё­му мор. гру­зо­вых пе­ре­во­зок И. за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Азии. Стра­на, на­хо­дя­щая­ся на пе­ре­се­че­нии осн. тор­го­вых мор. пу­тей, рас­по­ла­га­ет круп­ным тор­го­вым фло­том (17-е ме­сто в ми­ре). Мор. тор­го­вый флот И. вклю­ча­ет 477 мор. тор­го­вых су­дов (св. 1000 рег. бр.-т ка­ж­дое; все­го 8350,1 тыс. рег. бр.-т, или 14339,4 тыс. т дед­вей­та, 2006); 5 су­дов при­над­ле­жат иностр. су­до­в­ла­дель­цам; под фла­га­ми др. стран хо­дит 54 инд. мор. тор­го­вых суд­на. Функ­цио­ни­ру­ют 12 круп­ных и 180 сред­них и мел­ких мор­ских пор­тов и при­ста­ней. Об­щий гру­зо­обо­рот круп­ных пор­тов 423,4 млн. т (2005/06); их дея­тель­ность кон­тро­ли­ру­ет­ся гос. пор­то­вы­ми ком­па­ния­ми. В ка­бо­таж­ном со­об­ще­нии че­рез пор­ты Хал­дия, Па­ра­дип и Ви­шак­ха­патнам пе­ре­ве­зе­но 18,64 млн. т уг­ля (2005/06). Круп­ней­шие пор­ты зап. по­бе­ре­жья (с се­ве­ра на юг): Канд­ла (гру­зо­оборот 45,9 млн. т в 2005/06, в осн. кон­тей­не­ры и су­хие гру­зы), Мум­баи (44,2 млн. т), Джа­ва­хар­лал-Не­ру (к югу от Мум­баи; 37,7 млн. т; спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке кон­тей­не­ров – 3,3 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ в 2006/07), Мар­ма­гао (31,7 млн. т), Но­вый Ман­га­лур (34,4 млн. т; пре­им. неф­тя­ной порт), Ко­чин (13,9 млн. т); вос­точ­но­го – Каль­кут­та (10,8 млн. т), Хал­дия (42,2 млн. т; дей­ст­ву­ют 3 неф­тя­ных тер­ми­на­ла), Па­ра­дип (33,1 млн. т), Ви­шак­ха­пат­нам (55,8 млн. т; в осн. нефть, же­лез­ная ру­да и уголь), Чен­наи (47,2 млн. т), Тут­тук­ку­ди (17,1 млн. т). Ок. 85% им­пор­ти­руе­мых то­ва­ров дос­тав­ля­ют­ся иностр. су­да­ми; в пе­ре­воз­ке экс­порт­ных гру­зов до­ми­ни­ру­ют инд. ком­па­нии. Пас­са­жир­ское мор. со­об­ще­ние с Ан­да­ман­ски­ми о-ва­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся из Каль­кут­ты и Чен­наи; с Лак­ка­див­ски­ми о-ва­ми – из пор­тов шта­та Ке­ра­ла. Мор. пе­ре­воз­ки осу­ще­ст­в­ля­ют 102 су­дов­ла­дель­че­ские ком­па­нии (2000); ве­ду­щие – гос. «Ship­ping Corporation of India» (ок. 40% всех мор. пе­ре­во­зок) и 3 ча­ст­ные: «Great Eastern Shipping», «Essar Ship­ping Ltd.» и «Varun Shipping Ltd.».

Роль внутр. вод­но­го транс­пор­та при раз­ветв­лён­ной реч­ной се­ти и мно­го­числ. ка­на­лах не­зна­чи­тель­на. Дли­на су­до­ход­ных рек и ка­на­лов – 14,5 тыс. км, из них толь­ко 5,2 тыс. км реч­ных пу­тей и 485 км ка­на­лов мо­гут ис­поль­зо­вать­ся сред­ни­ми и боль­ши­ми реч­ны­ми су­да­ми. Боль­шин­ст­во вод­ных пу­тей ме­ле­ет в су­хой се­зон (су­до­ход­ст­во в этот пе­ри­од ог­ра­ни­че­но), под­вер­га­ет­ся заи­ли­ва­нию. Объ­ём гру­зо­вых пе­ре­во­зок со­став­ля­ет ок. 0,1% об­ще­го гру­зо­обо­ро­та всех ви­дов транс­пор­та (2006/07); осн. гру­зы – уголь, строй­ма­те­риа­лы, зер­но. Рост гру­зо­по­то­ков сдер­жи­ва­ет­ся сла­бым раз­ви­ти­ем пор­то­во­го хо­зяй­ст­ва, не­дос­тат­ком реч­ных гру­зо­вых су­дов. На р. Ганг, при­то­ках её дель­ты и р. Брах­ма­пут­ра ор­га­ни­зо­ва­но ин­тен­сив­ное па­ром­ное со­об­ще­ние. Не­боль­шие су­да так­же кур­си­ру­ют по ниж­ним те­че­ни­ям рек Го­да­ва­ри, Ма­ха­на­ди, На­рма­да, Тап­ти, Криш­на. Вдоль мор. по­бе­ре­жья шта­та Ке­ра­ла про­хо­дит За­пад­но­бе­реж­ный су­до­ход­ный ка­нал дли­ной 168 км [Три­ванд­рам – Кви­лон (Кол­лам) – Хос­дург].

Авиац. транс­порт до­ми­ни­ру­ет в ме­ж­ду­нар. пе­ре­воз­ках пас­са­жи­ров; сеть авиа­ли­ний со­еди­ня­ет 80 круп­ных и ср. го­ро­дов стра­ны. Авиа­парк стра­ны на­счи­ты­ва­ет 272 возд. суд­на (2006/07; при­над­ле­жат инд. авиа­пе­ре­воз­чи­кам и за­дей­ст­во­ва­ны на ус­ло­ви­ях ли­зин­га). Име­ет­ся 11 офиц. ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­тов и 85 внут­рен­них. Круп­ней­шие ме­ж­ду­нар. аэ­ро­пор­ты – в Мум­баи (20,3 млн. пас­са­жи­ров в 2006/07), Де­ли (16,2 млн.), Чен­наи (8,7 млн.), Бан­га­ло­ре (7,5 млн.), Каль­кут­те (2,8 млн. в 2002), Хай­да­ра­ба­де. Круп­ней­шая нац. авиа­ком­па­ния – «National Aviation Company of India» (об­ра­зо­ва­на в 2007 объ­е­ди­не­ни­ем ком­па­ний «Indian Airlines» и «Air India»); сре­ди др. ком­па­ний – «Jet Airways (In­dia)», «Air Deccan» и «Jet Lite» (быв. «Sahara Airlines»). В 2006/07 в пе­ре­воз­ках пас­са­жи­ров на внутр. ли­ни­ях ли­ди­ро­ва­ли «Jet Airways» (ок. 35%) и «In­dian Airlines» (ок. 24%), на ме­ж­ду­на­род­ных – «Air India».

Про­тя­жён­ность неф­те­про­во­дов 6500 км, неф­те­про­дук­то­про­во­дов 6152, га­зо­про­во­дов 5184 км (2006). Име­ет­ся все­го два неф­те­про­во­да: Ги­ри-Ба­та (штат Пен­джаб) – Мат­ху­ра – Ах­ма­да­бад – Коя­ли – Ви­рам­гам (штат Гуд­жа­рат) и Диг­бой – Гау­ха­ти (штат Ас­сам) – Ба­рау­и­ни (штат Би­хар). Сеть неф­те­про­дук­то­про­во­дов свя­зы­ва­ет рай­оны до­бы­чи неф­ти с неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щи­ми за­во­да­ми (осн. вет­ки: Кан­пур – Ба­рау­ни – Хал­дия, Кан­пур – Си­ли­гу­ри – Гау­ха­ти, Ба­рау­ни – Гау­ха­ти – На­хор­ка­тия). Дей­ст­ву­ют так­же ло­каль­ные сис­те­мы неф­те­про­дук­то­про­во­дов Вид­жая­ва­да – Ви­шак­ха­пат­нам (штат Ан­дх­ра-Пра­деш) и Ман­мад – Мум­баи – Пу­на. Ма­ги­ст­раль­ные га­зо­про­во­ды про­ло­же­ны толь­ко на тер­ри­то­рии сев.-зап. шта­тов (Гуд­жа­рат, Ра­д­жаст­хан, Мад­хья-Пра­деш, Ут­тар-Пра­деш, Харь­я­на) и свя­зы­ва­ют ме­сто­ро­ж­де­ния га­за с мор. пор­та­ми и круп­ны­ми го­ро­да­ми.

Мет­ро­по­ли­тен дей­ст­ву­ет в Каль­кут­те (1984–95; 2 ли­нии про­тя­жён­но­стью 16,5 км) и Де­ли (2002; в 2007 дей­ст­ву­ют 3 ли­нии про­тя­жён­но­стью 65 км, в осн. про­хо­дят по зем­ле или эс­та­ка­дам; к 2010 дли­на ли­ний дос­тиг­нет 186 км). Стро­ит­ся (2007) 1-я ли­ния мет­ро­по­ли­те­на в Бан­га­ло­ре в шта­те Кар­на­та­ка (7 км; ввод в эк­сплуа­та­цию в 2009).

Внеш­няя тор­гов­ля.

Объ­ём внеш­не­тор­го­во­го то­ва­ро­обо­ро­та 437 млрд. долл., в т. ч. экс­порт 124,6 млрд. долл., им­порт 312,4 млрд. долл. (2006). В по­кры­тии внеш­не­тор­го­во­го де­фи­ци­та осн. ме­сто за­ни­ма­ют по­сту­п­ле­ния от экс­пор­та ус­луг и де­неж­ные пе­ре­во­ды ра­бо­таю­щих за ру­бе­жом ин­дий­цев (24,5 млрд. долл. в 2006; од­но из пер­вых мест в ми­ре). До­ля И. в ми­ро­вом то­вар­ном экс­пор­те со­став­ля­ет ок. 1% (28-е ме­сто сре­ди стран-экс­пор­тё­ров), им­пор­те – 1,2% (17-е мес­то). В нач. 21 в. всё боль­ше рас­ши­ря­ют­ся внеш­не­тор­го­вые свя­зи со стра­на­ми Азии (Япо­ни­ей, Ки­та­ем, Юж. Ко­ре­ей, го­су­дар­ст­ва­ми АСЕАН): в це­лом на них при­хо­дит­ся 48,5% инд. экс­пор­та и 35,2% им­пор­та. На стра­ны Ев­ро­пы при­хо­дит­ся бо­лее 24% инд. экс­пор­та и 21% им­пор­та (в т. ч. на стра­ны ЕС – со­от­вет­ст­вен­но 22,3% и 16%), Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ско­го ре­гио­на – со­от­вет­ст­вен­но 17,7% и 6% (2005/06). В то­вар­ной струк­ту­ре экс­пор­та пре­об­ла­да­ет го­то­вая про­дук­ция (ок. 73% стои­мо­сти; осо­бен­но бы­ст­ро рас­тёт до­ля про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния, хи­мич. и фар­ма­цев­тич. пром-сти). Осн. ста­тьи то­вар­но­го экс­пор­та: ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, ин­ст­ру­мен­ты и ме­тал­ло­из­де­лия, об­ра­бо­тан­ные дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни, го­то­вые юве­лир­ные из­де­лия, неф­те­про­дук­ты, хи­мич. и фар­ма­цев­тич. про­дук­ция, ко­жи, ко­же­вен­ные и тек­стиль­ные из­де­лия, ру­ды же­ле­за, др. ру­ды и ми­не­ра­лы, про­дук­ция аг­рар­но­го сек­то­ра и др. Осн. стра­ны – по­ку­па­те­ли инд. то­ва­ров: США (16,8% стои­мо­сти), ОАЭ (8,4%), Ки­тай (6,5%), Син­га­пур (5,4%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (5,1%), Гон­конг (4,3%), Гер­ма­ния (3,4%), Бель­гия (2,8%), Ита­лия (2,4%), Япо­ния (2,4%). Ряд то­ва­ров инд. эк­спор­та име­ют зна­чит. удель­ный вес в их ми­ро­вом экс­пор­те, напр. рис (св. 18% в 2004), чай (ок. 11%), спе­ции (ок. 8%), ко­фе (2,5%), же­лез­ная ру­да и кон­цен­тра­ты (ок. 18%), ко­жи и ко­жа­ные из­де­лия (ок. 10%), дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни и жем­чуг (ок. 14%). Фи­зич. объ­ё­мы ря­да тра­диц. то­ва­ров инд. аг­ро­экс­пор­та со­кра­ща­ют­ся (джут и из­де­лия из не­го, хло­пок-сы­рец) или ос­та­ют­ся не­из­мен­ны­ми (чай); воз­рас­та­ет экс­порт ри­са, спе­ций, ко­фе, пе­ре­ра­бо­тан­ных оре­хов ке­шью, са­ха­ра, жмы­ха (от­хо­ды про­из-ва ра­сти­тель­ных ма­сел, ис­поль­зу­ют­ся на корм для ско­та).

Осн. ста­тьи то­вар­но­го им­пор­та: то­п­ли­во (нефть и неф­те­про­дук­ты, уголь; ок. 1/3 стои­мо­сти), ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, ком­пь­ю­тер­ная тех­ни­ка и др. элек­трон­ная про­дук­ция, чу­гун и сталь, ме­тал­ло­лом, цвет­ные ме­тал­лы и спла­вы, зо­ло­то, се­реб­ро, не­об­ра­бо­тан­ные дра­го­цен­ные и по­лу­дра­го­цен­ные кам­ни и жем­чуг, хи­мич. про­дук­ция, удоб­ре­ния, ра­сти­тель­ное мас­ло, не­очи­щен­ные оре­хи ке­шью и др. Глав­ные по­став­щи­ки то­ва­ров в И.: Ки­тай (7,6%), США (5,5%), Швей­ца­рия (4,6%), Гер­ма­ния (4,1%), Ав­ст­ра­лия (3,4%), Бель­гия (3,3%), Юж. Ко­рея (3%), ОАЭ (3%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (2,7%), Япо­ния (2,5%).

Рос­сия не вхо­дит в чис­ло круп­ных тор­го­вых парт­нё­ров И. (ме­нее 1% инд. экс­пор­та и 1,4% им­пор­та): по­ку­па­ет у И. в осн. хлоп­ча­то­бу­маж­ные из­де­лия (ок. 65% стои­мо­сти), чай, ко­фе, ме­ди­ка­мен­ты; по­став­ля­ет чёр­ные и цвет­ные ме­тал­лы, ми­нер. удоб­ре­ния, га­зет­ную бу­ма­гу и др.

Дополнительная литература:

Ин­дия се­го­дня: Спра­воч­но-ана­ли­ти­че­ское из­да­ние. М., 2005;

Ма­ля­ров О. В. Внеш­няя тор­гов­ля Ин­дии. М., 2006;

India today. Yearbook. 2006. New Delhi, 2006;

Economic survey of India. 2006–07. New Delhi, 2007.

Авторы раздела: А. С. Буг­ров, Г. В. Сда­сюк.

Воо­ру­жён­ные си­лы.

Об­щая чи­слен­ность Воо­руж. сил (ВС) И. ок. 1,3 млн. чел. (2006); они со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ), ВВС и ВМС. Име­ют­ся так­же вое­ни­зир. фор­ми­ро­ва­ния чис­лен­но­стью св. 1,7 млн. чел. (нац. си­лы безо­пас­но­сти, спец. вое­ни­зир. си­лы, спец. по­гра­нич­ные си­лы и др.) и тер­ри­то­ри­аль­ные вой­ска (40 тыс. чел.). Во­ен. го­до­вой бюд­жет 22 млрд. долл. (2005). Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС в во­ен. вре­мя яв­ля­ет­ся пре­зи­дент стра­ны, от­вет­ст­вен­ность за обес­пе­че­ние обо­ро­но­спо­соб­но­сти го­су­дар­ст­ва и со­стоя­ние ВС воз­ло­же­на на пре­мьер-ми­ни­ст­ра (в его пол­но­мо­чия так­же вхо­дит при­ня­тие ре­ше­ния о при­ме­не­нии ядер­но­го ору­жия). Об­щее ру­ко­во­дство ВС в мир­ное вре­мя осу­ще­ст­в­ля­ет ми­нистр обо­ро­ны (гражд. ли­цо) че­рез Мин-во обо­ро­ны. Дея­тель­ность ви­дов ВС ко­ор­ди­ни­ру­ет К-т на­чаль­ни­ков шта­бов (КНШ), в со­став ко­то­ро­го вхо­дят на­чаль­ни­ки шта­бов (ко­ман­дую­щие) ви­дов ВС. Пред­се­да­те­лю КНШ в адм. по­ряд­ке под­чи­не­но Ко­ман­до­ва­ние стра­те­гич. сил. Оцен­ка уг­роз нац. безо­пас­но­сти, раз­ра­бот­ка но­вых по­ло­же­ний во­ен. стра­те­гии, дол­го­сроч­ных пла­нов раз­ви­тия и при­ме­не­ния ВС, вклю­чая стра­те­гич. ядер­ные си­лы, воз­ло­же­на на Объ­еди­нён­ный штаб обо­ро­ны.

СВ (1,1 млн. чел.) име­ют в сво­ём со­ста­ве 5 во­ен. ок­ру­гов, 4 по­ле­вые ар­мии, 12 ар­мей­ских кор­пу­сов (в т. ч. 3 удар­ных и 1 для дей­ст­вий в пус­ты­не), 37 ди­ви­зий (3 бро­не­тан­ко­вые, 4 бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния, 18 пе­хот­ных, 10 гор­но-пе­хот­ных, 2 ар­тил­ле­рий­ские), 16 от­дель­ных бри­гад (8 бро­не­тан­ко­вых, 5 пе­хот­ных, 2 гор­но-пе­хот­ные и 1 воз­душ­но-де­сант­ная), 8 от­дель­ных эс­кад­ри­лий ар­мей­ской авиа­ции. На воо­ру­же­нии СВ 12 ПУ опе­ратив­но-так­тич. ра­кет «При­тх­ви», ок. 2,7 тыс. тан­ков, ок. 1,7 тыс. бое­вых бро­ни­ро­ван­ных ма­шин, св. 6 тыс. ору­дий по­ле­вой ар­тил­ле­рии, РСЗО и ми­но­мё­тов (в т. ч. 130 РСЗО БМ-21 «Град»), ок. 2,5 тыс. про­ти­во­тан­ко­вых средств (в т. ч. 700 ПУ ПТУР), св. 2,2 тыс. зе­нит­ных средств (в т. ч. 120 ПУ ЗУР и 490 ПЗРК), 160 вер­то­лё­тов ар­мей­ской авиа­ции, 10 бес­пи­лот­ных ЛА. ВВС (170 тыс. чел.) ор­га­ни­за­ци­он­но со­сто­ят из 5 авиац. ко­ман­до­ва­ний, 40 авиац. крыль­ев. На воо­ру­же­нии ВВС 759 бое­вых са­мо­лё­тов (200 ис­тре­би­те­лей-бом­бар­ди­ров­щи­ков, 530 ис­тре­би­те­лей ПВО, 29 са­мо­лё­тов-раз­вед­чи­ков), 400 са­мо­лё­тов вспо­мо­гат. авиа­ции, 250 вер­то­лё­тов, 4 бес­пи­лот­ных ЛА, 250 зе­нит­ных средств (190 ПУ ЗУР и 60 ПЗРК). Осн. ба­зы ВВС – Сри­на­гар, Ам­ба­ла, Пу­на, Ка­лай­кун­да, Гва­ли­яр. ВМС (55 тыс. чел.) име­ют в сво­ём со­ста­ве 4 опе­ра­тив­ных ко­ман­до­ва­ния (За­пад­ное, Вос­точ­ное, Юж­ное, Даль­не­во­сточ­ное), 2 фло­та, 20 ди­ви­зио­нов бое­вых ко­раб­лей и ка­те­ров, 13 эс­кад­ри­лий мор. авиа­ции и мор. пе­хо­ту (1,2 тыс. чел.). На воо­ру­же­нии ВМС ок. 80 бое­вых ко­раб­лей (в т. ч. 16 ди­зель­ных ПЛ, про­ти­во­ло­доч­ный авиа­но­сец «Ви­ра­ат», 25 ра­кет­ных ко­раб­лей, 16 эс­мин­цев и фре­га­тов УРО), 40 бое­вых ка­те­ров (в т. ч. 17 ра­кет­ных), 104 бое­вых са­мо­лё­та, 87 бое­вых вер­то­лё­тов и 4 бес­пи­лот­ных ЛА. Осн. ба­зы ВМС – Мум­баи, Ви­шак­ха­пат­нам, Порт-Блэр, Каль­кут­та, Кар­вар. Всё воо­ру­же­ние и во­ен. тех­ни­ка иностр. про­из-ва (в т. ч. сов. и рос­сий­ско­го).

Ком­плек­то­ва­ние ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по най­му. До­пус­ка­ет­ся вер­бов­ка в ар­мию жи­те­лей Не­па­ла – гурк­хов и для не­строе­вой служ­бы – жен­щин. Ря­до­вой со­став вер­бу­ет­ся в воз­рас­те 15–25 лет, для не­строе­вой служ­бы – до 35 лет. Кон­тракт за­клю­ча­ет­ся сро­ком на 15 лет, из них (в за­ви­си­мо­сти от ви­да ВС) 10–12 лет при­хо­дит­ся на дей­ст­вит. служ­бу, 3–5 лет на ре­зерв. Ре­зерв со­став­ля­ет ок. 1,2 млн. чел., мо­би­ли­зац. ре­сур­сы – 293,7 млн. чел., в т. ч. год­ных к во­ен. служ­бе 172,2 млн. чел.

Автор раздела: В. В. Гор­ба­чёв.

Здравоохранение.

В И. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 60 вра­чей, 80 лиц ср. мед. пер­со­на­ла, 6 сто­ма­то­ло­гов, 56 фар­ма­цев­тов, 47 аку­ше­рок (2005); 7 боль­нич­ных ко­ек на 10 тыс. жит. (2003). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 17,3%, ча­ст­ный сек­тор – 82,7%) (2004). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей И. Дей­ст­ву­ют за­ко­ны: о стра­хо­ва­нии (вклю­чая мед. стра­хо­ва­ние) (2001), о вак­ци­на­ции (2001), о Центр. со­ве­те по ме­ди­ци­не (1970, 2002); о мед. абор­тах (2002); о Центр. со­ве­те по го­мео­патии (2002); по­ста­нов­ле­ние о ли­цах с ин­ва­лид­но­стью (2002); про­во­дит­ся нац. по­ли­ти­ка про­фи­лак­ти­ки и кон­тро­ля СПИДа (2002). Мед. по­мощь ока­зы­ва­ют гос. и ча­ст­ные боль­ни­цы (пре­им. в го­ро­дах), а так­же ча­ст­ные кли­нич. цен­тры. В гос. боль­ни­цах – сис­те­ма по­пе­чи­тель­ст­ва. Ока­за­ние не­от­лож­ной и ско­рой мед. по­мо­щи осу­ще­ст­в­ляет­ся в гос. боль­ни­цах, за­тем па­ци­ент сам вы­би­ра­ет ме­сто ле­че­ния. Обя­за­тель­ная вак­ци­на­ция про­тив по­лио­мие­ли­та и БЦЖ про­во­дит­ся бес­плат­но сра­зу по­сле ро­ж­де­ния ре­бён­ка. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные за­бо­ле­ва­ния – ги­пер­то­ния, рак мо­лоч­ной же­ле­зы, диа­бет, бо­лез­ни же­лу­доч­но-ки­шеч­но­го трак­та. Ин­фек­ции – бак­те­ри­аль­ная ди­зен­те­рия, ге­па­ти­ты А и Е, тиф, ли­хо­рад­ка ден­ге, ма­ля­рия. Ку­рор­ты: Дард­жи­линг, Ку­нур, Ма­су­ри, Пу­ри, Сим­ла и др.

Автор раздела: В. С. Нечаев.

Спорт.

В др.-инд. ис­точ­ни­ках впер­вые встре­ча­ют­ся упо­ми­на­ния о тра­ди­ци­ях в об­лас­ти ри­ту­аль­ной оз­до­ро­вит. гим­на­сти­ки, тан­ца и са­мо­обо­ро­ны без ору­жия, го­во­рит­ся о раз­ви­тии иск-ва мас­са­жа. Ар­хео­ло­гич. на­ход­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о том, что ещё в 3-м тыс. до н. э. в Древ­ней Ин­дии за­ни­ма­лись йо­гой; боль­шой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись кон­ные со­стя­за­ния и ри­ту­аль­ные тан­цы в хра­мах (де­ва­да­си). Из др.-инд. эпо­са из­вест­но о фи­зич. уп­раж­не­ни­ях арий­ских каст, слу­жив­ших це­лям во­ен. под­го­тов­ки.

Пред­по­ло­жи­тель­но в пер­вые ве­ка н. э. воз­ник­ла др.-инд. иг­ра ча­ту­ран­га – пред­ше­ст­вен­ни­ца совр. шах­мат. Од­на из са­мых по­пу­ляр­ных в И. игр с ра­кет­кой – пу­нэ – в кон. 19 в. по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние в Ев­ро­пе под назв. «бад­мин­тон».

В 1900 И. ста­ла пер­вым гос-вом Азии, при­няв­шим уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах; Н. При­чард за­вое­вал пер­вые в ис­то­рии И. олим­пий­ские ме­да­ли, став се­реб­ря­ным при­зё­ром в бе­ге на 200 м и 200 м с барь­е­ра­ми. С 1920 спорт­сме­ны И. по­сто­ян­но уча­ст­ву­ют в Олим­пий­ских иг­рах. В 1927 ос­но­вана Инд. олим­пий­ская ассоциация; в том же го­ду при­знан МОК. На Олим­пий­ских иг­рах (1900–2004) спорт­сме­ны И. за­вое­ва­ли 17 ме­да­лей, в т. ч. 8 зо­ло­тых, 4 се­реб­ря­ных, 5 брон­зо­вых. Наи­бо­лее ус­пеш­но вы­сту­па­ла сбор­ная ко­ман­да И. по хок­кею на тра­ве, ко­то­рая 8 раз ста­но­ви­лась олим­пий­ским чем­пио­ном; три­ж­ды вы­иг­ры­ва­ли Олим­пиа­ду: Дж. Чанд (в 1928–36), Р. Джент­ле, Л. Клау­ди­ус, Р. Фрэн­сис и Бал­бар Сингх (в 1948–56), Уд­хам Сингх (в 1952–56, 1964).

В 1950–70-х гг. раз­ви­ти­ем спор­та в И. за­ни­мал­ся Нац. со­вет спор­та и фи­зич. обу­че­ния (ос­но­ван в 1954), ра­бо­тав­ший под ру­ко­во­дством Мин-ва про­све­ще­ния. В 1969 соз­да­на Нац. спор­тив­ная орг-ция, за­ни­маю­щая­ся раз­ви­ти­ем спор­та в уни­вер­си­те­тах и кол­лед­жах. Под­го­тов­ка учи­те­лей и тре­не­ров осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в спец. уни­вер­си­те­тах и кол­лед­жах: Нац. кол­лед­же фи­зич. обу­че­ния им. Лак­шми (от­крыт в 1957 в г. Гва­ли­яр); Нац. ин-те спор­та (ос­но­ван в 1961 в г. Па­тиа­ла) и др. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: кри­кет, хок­кей на тра­ве, ав­то­гон­ки, шах­ма­ты, тен­нис, по­ло на сло­нах (по 4 иг­ро­ка в ко­ман­де, 2 тай­ма по 10 мин, иг­ро­ки си­дят за спи­ной по­гон­щи­ков и пы­та­ют­ся за­бить мяч длин­ны­ми бам­бу­ко­вы­ми клюш­ка­ми), фут­бол и др. В 9 ро­зы­гры­шах Куб­ка ми­ра по кри­ке­ту (1975–2007) сбор­ная Ин­дии один раз ста­но­ви­лась по­бе­ди­тель­ни­цей (1983) и за­ни­ма­ла 2-е ме­сто (2003); ле­ген­дар­ны­ми иг­ро­ка­ми в ис­то­рии кри­ке­та счи­та­ют­ся С. Тен­дул­кар, К. Дэ­вилс, К. Лойд.

Сбор­ная И. по фут­бо­лу дваж­ды вы­иг­ры­ва­ла Ази­ат­ские иг­ры (1951, 1962) и за­ня­ла 4-е ме­сто на Олим­пий­ских иг­рах в Мель­бур­не (1956).

И. из­вест­на бо­га­ты­ми шах­мат­ны­ми тра­ди­ция­ми. В 1909 в Бом­бее (ны­не Му­м­баи) со­сто­ял­ся 1-й все­ин­дий­ский тур­нир (по­бе­дил М. Мо­хен­да­ле). Сре­ди шах­ма­ти­стов, по­лу­чив­ших ме­ж­ду­нар. из­вест­ность в 1-й пол. 20 в., уча­ст­ник ря­да круп­ных ме­ж­ду­нар. тур­ни­ров М. Сул­тан-Хан (1905–66); мно­го­крат­ным чем­пио­ном стра­ны и пер­вым ме­ж­ду­нар. мас­те­ром в ис­то­рии И. был М. Аа­рон. В кон. 1970-х – 1980-х гг. на Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах жен­скую сбор­ную И. пред­став­ля­ли сё­ст­ры Ка­дил­кар – Ва­сан­ти (р. 1961), Джейш­ри (р. 1962), Ро­хи­ни (р. 1963). Мас­со­во­му раз­ви­тию шах­мат в стра­не спо­соб­ст­во­ва­ли ус­пе­хи од­но­го из силь­ней­ших шах­ма­ти­стов ми­ра кон. 20 – нач. 21 вв. В. Анан­да, вы­иг­рав­ше­го в 2007 чем­пио­нат ми­ра в Мек­си­ке и став­ше­го 15-м чем­пио­ном ми­ра в ис­то­рии шах­мат. Уча­ст­ни­цей жен­ско­го чем­пио­на­та ми­ра (2006) ста­ла Х. Ко­не­ру (р. 1987), ко­то­рая в рей­тинг-лис­те ФИДЕ (на 1.1.2008) за­ни­ма­ла 2-ю стро­ку вслед за Ю. Пол­гар. Ме­ж­ду­нар. тур­ни­ры в И. про­во­дят­ся с 1978 в разл. го­ро­дах; в 2000 в Де­ли про­хо­дил чем­пио­нат ми­ра ФИДЕ.

Один из силь­ней­ших ав­то­гон­щи­ков стра­ны Н. Карт­хи­ке­ян в 2005 де­бю­ти­ро­вал в чем­пио­на­те ми­ра «Фор­му­ла-1». В стра­не про­во­дят­ся тра­диц. ав­то­рал­ли: Мус­сон­ное, «Вы­зов Чер­ши­на­ра» и Ги­ма­лай­ское.

Муж­ская сбор­ная И. по тен­ни­су три­ж­ды вы­хо­ди­ла в фи­нал Куб­ка Дэ­ви­са (1966, 1974, 1987) – в по­след­них двух ро­зы­гры­шах в её со­ста­ве вы­сту­па­ли бра­тья А. и В. Ам­рит­раж; од­ни­ми из силь­ней­ших в ми­ре пар­ны­ми иг­ро­ка­ми счи­та­ют­ся Л. Па­ес и М. Бху­па­ти – мно­го­крат­ные по­бе­ди­те­ли тур­ни­ров «Боль­шо­го шле­ма»; ка­ж­дый из них вы­иг­рал ок. 40 тур­ни­ров в пар­ном раз­ря­де. В 50 луч­ших тен­ни­си­сток ми­ра (на 1.1.2007) во­шла 20-лет­няя С. Мир­за.

По­ми­мо тра­ди­ци­он­но по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та, в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. боль­шой ин­те­рес у мо­ло­до­го на­се­ле­ния стра­ны вы­зы­ва­ют ска­ло­ла­за­ние (центр под­го­тов­ки в Де­ли), дель­та­пла­не­ризм (от­кры­ты клу­бы в Пу­не, Нью-Де­ли, Му­м­баи, Бан­га­ло­ре, Сим­ле и др.), воз­ду­хо­пла­ва­ние (из­вест­ный центр – Бал­лон-клуб в Саф­дард­жан­ге, Нью-Де­ли), раф­тинг, тхе­к­вон­до и др.

В Де­ли по­стро­ен один из са­мых круп­ных ста­дио­нов в ми­ре Солт-Лейк-Ста­ди­ум (ок. 120 тыс. мест).

Дополнительная литература:

Все о спор­те: Спра­воч­ник. М., 1976. Вып. 3;

Олим­пий­ская эн­цик­ло­пе­дия. М., 1980;

Кун Л. Все­об­щая ис­то­рия фи­зи­че­ской куль­ту­ры и спор­та. М., 1982;

Шах­ма­ты: Эн­цик­ло­пе­ди­че­ский сло­варь. М., 1990;

Фо­мен­ко Б. И. Ку­бок Дэ­ви­са. 99 сту­пе­ней к вер­ши­не. М., 2003.

Автор раздела: В. И. Лин­дер.

Образование. Учреждения науки и культуры.

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния от­не­се­но к ком­пе­тен­ции шта­тов; ка­че­ст­во и стан­дар­ты об­ра­зо­ва­ния оп­ре­де­ля­ет Мин-во об­ра­зо­ва­ния; тех­нич. об­ра­зо­ва­ние на­хо­дит­ся в ве­де­нии Все­ин­дий­ско­го со­ве­та по тех­нич. об­ра­зо­ва­нию. Осн. рег­ла­мен­ти­рую­щие до­ку­мен­ты – «На­цио­нальная по­ли­ти­ка в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния» (1986), «Про­грам­ма дей­ст­вий» (1986) и об­нов­лён­ные их ва­ри­ан­ты (1992). С 1983 сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: до­школь­ное обу­че­ние де­тей 3–5 лет, 5-лет­нее на­чаль­ное (в не­ко­то­рых шта­тах – 7-лет­нее), 3-лет­нее не­пол­ное сред­нее, 2-лет­нее пол­ное сред­нее об­ра­зо­ва­ние, проф.-тех­нич. под­го­тов­ку, выс­шее об­ра­зо­ва­ние. Обу­че­ние в шко­ле бес­плат­ное и обя­за­тель­ное для де­тей до 15 лет. До­шко­ль­ное обу­че­ние и вос­пи­та­ние, в осн. ча­ст­ное, раз­ви­то сла­бо. В круп­ных го­ро­дах име­ют­ся дет­ские са­ды, шко­лы для ма­лы­шей, а так­же до­шко­ль­ные груп­пы при на­чаль­ных шко­лах, иг­раю­щие роль под­го­то­вит. клас­сов. Окон­чив­шие на­чаль­ную шко­лу про­дол­жа­ют обу­че­ние в не­пол­ной сред­ней шко­ле или в 1–3-лет­них низ­ших проф. учи­ли­щах. Окон­ча­ние пол­ной сред­ней шко­лы да­ёт пра­во по­сту­п­ле­ния в вуз. Проф. об­ра­зо­ва­ние мож­но по­лу­чить в 3-лет­них млад­ших тех­нич. и 2-лет­них ин­ду­ст­ри­аль­ных учи­ли­щах и шко­лах, сред­них тех­нич. учеб­ных за­ве­де­ни­ях, а так­же на разл. проф. кур­сах. До­шко­ль­ным обу­че­ни­ем ох­ва­че­но 36%, на­чаль­ным – 90%, сред­ним – 54% де­тей со­от­вет­ст­вую­ще­го воз­рас­та. Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 61% (2004). Сис­те­ма выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния И. яв­ля­ет­ся од­ной из круп­ней­ших в ми­ре; вклю­ча­ет ок. 240 уни­вер­си­те­тов, св. 10 тыс. кол­лед­жей (боль­шин­ст­во в со­ста­ве уни­вер­си­те­тов), св. 40 ву­зов уни­вер­си­тет­ско­го ста­ту­са, св. 1000 по­ли­тех­ни­ку­мов. Ве­ду­щие уни­вер­си­те­ты: Каль­кутт­ский [1857; 13 кам­пу­сов, св. 200 кол­лед­жей, му­зей ис­кус­ств (1937), об­сер­ва­то­рия (1875)], Мум­бай­ский (Бом­бей­ский; 1857; совр. назв. с 1996), Чен­най­ский (Мад­рас­ский; 1857), Де­лий­ский (1922), Рад­жаст­хан­ский (1947), ун-т Ма­гадх (1962) в шта­те Би­хар, ун-т им. М. Ган­ди (1983) в шта­те Ке­ра­ла, ун-т Дж. Не­ру (1969), Нац. от­кры­тый ун-т им. И. Ган­ди (1985) – оба в Де­ли. Сре­ди круп­ных ву­зов – Инд. с.-х. ис­сле­до­ва­тель­ский ин-т (1905), Шко­ла про­ек­ти­ро­ва­ния и ар­хи­тек­ту­ры (1955), Все­ин­дий­ский ин-т мед. ис­сле­до­ва­ний (1956), Нац. шко­ла дра­мы (ос­но­ва­на в 1959 при Нац. ака­де­мии му­зы­ки, тан­ца и дра­мы, с 1975 – не­за­ви­си­мая; при шко­ле су­ще­ст­ву­ет труп­па «Сан­скар Ранг То­ли»), Инд. тех­но­ло­гич. ин-т (1961; совр. назв. с 1963), Инд. ака­де­мия ме­ж­ду­нар. пра­ва и ме­ж­ду­нар. от­но­ше­ний (1964) – все в Де­ли. Тех­нич. ин­сти­ту­ты функ­цио­ни­ру­ют в Мум­баи, Де­ли, Кан­пу­ре и др.; ин­сти­ту­ты управ­ле­ния – в Ах­ма­да­ба­де, Каль­кут­те, Бан­га­ло­ре, Лакх­нау и др. Дей­ст­ву­ют так­же ву­зы с яр­ко вы­ра­жен­ной спе­ци­фи­кой – Вис­ва Бха­ра­ти в Бир­бу­не, Ин­ди­ра Ка­ла Сан­гитх в Хай­ра­гар­хе, ко­то­рые зна­ко­мят с инд. му­зы­кой; Ра­бин­д­ра Бха­ра­ти в Каль­кут­те, ори­ен­ти­ро­ван­ный на обу­че­ние язы­ку бен­га­ли и та­го­ро­ве­де­нию; жен­ский ун-т в Мум­баи.

На­уч. ис­сле­до­ва­ния ве­дут: нац. ака­де­мии – ис­кусств (1934), на­ук (1935), му­зы­ки, тан­ца и дра­мы («Сан­гит На­так», 1953, – круп­ней­ший н.-и. центр тра­диц. куль­ту­ры; при ака­де­мии ра­бо­та­ют учеб­ные за­ве­де­ния – «Кат­хак Кен­д­ра» и Ака­де­мия тан­ца им. Дж. Не­ру), Нац. ака­де­мия изящ­ных ис­кусств (Ла­лит Ка­ла ака­де­ми, 1954; при ней – му­зей), лит-ры (1954), ин­же­нер­ная (1987); Нац. ин-т кон­такт­ных бо­лез­ней (1909; совр. назв. с 1963), Ака­де­мия сан­ск­ри­та (1927), Нац. фи­зич. ла­бо­ра­то­рия (1950), Центр. ис­сле­до­ва­тель­ский до­рож­ный ин-т (1952), Центр био­хи­мич. тех­но­ло­гии (1966), Ази­ат. ин-т те­ат­ра – все в Де­ли; Ин-т ядер­ной фи­зи­ки (1949) в Каль­кут­те, Инд. ин-т ми­ро­вой куль­ту­ры (1945) в Бан­га­ло­ре, Инд. ар­хит. ин-т (1929) в Мум­баи и др. на­уч. уч­ре­ж­де­ния. Об­сер­ва­то­рии: ме­тео­ро­ло­ги­че­ская (1877) – в Каль­кут­те, сейс­мо­ло­ги­че­ская – в Нью-Де­ли. Биб­лио­те­ки: Центр. ар­хео­ло­гич. (1902), Пуб­лич­ная (1951) – обе в Де­ли; Нац. б-ка [от­кры­та в 1903 на ос­но­ве слия­ния Пуб­лич­ной (1836) и Им­пер­ской (1891) биб­лио­тек; совр. назв. с 1948] в Каль­кут­те, Б-ка ти­бет­ских тру­дов и ар­хи­вов (1971) в Дха­рам­са­ле, Центр. гос. б-ка (1914) в Бан­га­ло­ре и др. Круп­ные му­зеи: Нац. му­зей (1949), Нац. му­зей им. М. Ган­ди (1953; вклю­ча­ет б-ку), Нац. га­ле­рея совр. иск-ва (1954), Му­зей при­клад­ных про­мы­слов (1956, в вы­ста­воч­ном цен­тре «Пра­га­ти Май­дан»), Ме­ж­ду­нар. му­зей ку­кол (1957), Нац. му­зей ес­теств. ис­то­рии (1978) и др. Ме­мо­ри­аль­ные му­зеи М. Ган­ди (1959), И. Ган­ди (1984), Дж. Не­ру (1964; зда­ние – 1929–1930), Р. Та­го­ра – все в Де­ли; Инд. му­зей (1814), Ме­мо­ри­ал Вик­то­рии (1906) – оба в Каль­кут­те; Гос. му­зей (1866) в Бан­га­ло­ре, му­зей Ва­до­да­ры (1894) и кар­тин­ная га­ле­рея (1920) в Ба­ро­де (ны­не Ва­до­да­ра), Гос. му­зей шта­та Орис­са (1932) и др.

Средства массововой информации.

Пер­вые пе­рио­дич. из­да­ния поя­ви­лись в И. в пе­ри­од брит. ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства. С кон. 18 в. на англ. яз. на­ча­ли вы­хо­дить «Hickey’s Bengal Gazette or the Calcutta General Advertiser» (1779), «Bombay Herald» (1789), «Madras Courier» (1785), «Bombay Gazette» (1791). В 1860–80-х гг. воз­ник­ла нац. инд. прес­са на ме­ст­ных язы­ках: «Ам­ри­та ба­зар пат­ри­ка» (бен­га­ли), «Ма­ха­раш­тра мит­ра» и «Ке­са­ри» (ма­рат­хи) и др., а так­же нац. прес­са на англ. язы­ке: «Hindu Patriot», «Indian Mirror», «Deccan Star», «The Ben­galee», «The Mahratta» и др., слу­жив­шая сред­ст­вом ком­му­ни­ка­ции ме­ж­ду раз­но­языч­ным на­се­ле­ни­ем Брит. Ин­дии. С об­ре­те­ни­ем И. не­за­ви­си­мо­сти (1947) на­ча­лось бур­ное раз­ви­тие инд. нац. прес­сы. В 2006 в И. из­да­ва­лось 62550 пе­рио­дич. из­да­ний об­щим ти­ра­жом св. 142 млн. экз. Га­зе­ты и жур­на­лы вы­хо­дят бо­лее чем на 100 язы­ках и диа­лек­тах. Ли­ди­рую­щее ме­сто за­ни­ма­ют из­да­ния на хин­ди – 3410, англ. яз. – 750, бен­га­ли – 461, ма­рат­хи – 446, гуд­жа­ра­ти – 421, ур­ду – 397, те­лу­гу – 186, та­ми­ли – 150, кан­на­да – 134, ма­лая­лам – 144. Наи­боль­ший ти­раж прес­сы на хин­ди – св. 61 млн. экз. (43,5% от об­ще­го ти­ра­жа), англ. яз.– св. 26 млн. экз., ма­лая­лам – св. 7 млн. экз., ур­ду – св. 7 млн. экз. По ко­ли­че­ст­ву из­да­вае­мых га­зет в И. ли­ди­ру­ют Нац. сто­лич­ная тер­ри­то­рия Де­ли и штат Ут­тар-Пра­деш. Круп­ней­шие еже­днев­ные га­зе­ты на язы­ках на­ро­дов И.: «Нав бха­рат таймс» (хин­ди; ос­но­ва­на в 1947; ти­раж 512,5 тыс. экз.), «Хин­ду­стан» (хин­ди; 1933; 112,4 тыс. экз.), «Бом­бей са­ма­чар» (гуд­жа­ра­ти; 1822; 132,5 тыс. экз.), «Анан­да­ба­зар пат­ри­ка» (бен­га­ли; 1922; 458,1 тыс. экз.), «Джу­ган­тар» (бен­га­ли; 1937; 76,2 тыс. экз.) и др.; на англ. язы­ке – «Таймс оф Ин­диа», «Ин­ди­ан экс­пресс», «Хин­ду», «The Statesman» (1875; ти­раж 148,4 тыс. экз.), «The Hindustan Times» (1923; 345,9 тыс. экз.), «The Economic Times» (1961; 102 тыс. экз.), «The Fi­nancial Express» (1961; 30,1 тыс. экз.). Круп­ные жур­на­лы на англ. яз. пред­став­ле­ны та­ки­ми из­да­ния­ми, как «India Today», «Frontline», «The Week», «Out­look» и др.

Боль­шин­ст­во пе­чат­ных из­да­ний в И. на­хо­дит­ся в ча­ст­ном вла­де­нии и кон­тро­ли­ру­ет­ся круп­ны­ми кон­цер­на­ми. Наи­бо­лее из­вест­ны­ми га­зет­ны­ми ком­па­ниями яв­ля­ют­ся: груп­па «The Times of India» (се­мей­ст­во А. Джай­на), груп­па «Indian Express» (се­мей­ст­во Го­ен­ки), груп­па «The Hindustan Times» (се­мей­ст­во Дж. Д. Бир­лы), груп­па «Анан­да ­ба­зар пат­ри­ка» (се­мей­ст­во А. Сар­ка­ра).

Круп­ней­шим ин­фор­мац. агент­ст­вом И. яв­ля­ет­ся PTI – Press Trust of India (1947), пред­став­ляю­щий со­бой ак­цио­нер­ное об-во вла­дель­цев инд. га­зет. Вто­рое по зна­чи­мо­сти – коо­пе­ра­тив­ное ин­фор­мац. агент­ст­во UNI – United News of India, соз­дан­ное в 1961 га­зе­та­ми «The Statesman», «The Hindustan Times», «Ам­ри­та ба­зар пат­ри­ка». С 1.2.1976 по 14.4.1978 PTI и UNI вре­мен­но вхо­ди­ли в дей­ст­во­вав­шее в этот пе­ри­од об­ще­на­цио­наль­ное ин­фор­мац. агент­ст­во «Са­ма­чар» («Но­во­сти»). Сре­ди не­за­ви­си­мых ча­ст­ных агентств – IPA – Indian Press Agency, Indo-Asian News Service, Jal News. Ин­фор­мац. ор­ган пра­ви­тель­ст­ва И. – Press Information Bureau.

Пер­вая ра­дио­стан­ция на­ча­ла ра­бо­ту в 1927 в Бом­бее. С 1936 дей­ст­ву­ет гос. Все­ин­дий­ское ра­дио (хин­ди – Акаш­ва­ни, англ. – All India Radio), под­чи­няю­щее­ся Мин-ву ин­фор­ма­ции и ра­дио­ве­ща­ния. К мо­мен­ту за­вое­ва­ния И. не­за­ви­си­мо­сти оно рас­по­ла­га­ло 6 стан­ция­ми и 18 пе­ре­дат­чи­ка­ми, его мог­ли слу­шать 11% на­се­ле­ния стра­ны. В 2006 Все­ин­дий­ское ра­дио име­ло 215 стан­ций (из них 139 ра­бо­та­ли в диа­па­зо­не УКВ), его пе­ре­да­чи при­ни­ма­лись 99,1% на­се­ле­ния. Ве­ща­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на 24 язы­ках и 146 диа­лек­тах, ино­ве­ща­ние – на 22 язы­ках. С нач. 1990-х гг. в круп­ных го­ро­дах раз­ви­ва­ет­ся ча­ст­ное ра­дио­ве­ща­ние, в осн. в диа­па­зо­не УКВ. Круп­ней­шие ча­ст­ные ра­дио­ком­па­нии – «Ra­dio Mirchi», «Radio City», «Red FM».

Пер­вая те­ле­ви­зи­он­ная стан­ция на­ча­ла ра­бо­тать в 1959 в Де­ли. В 1965 в струк­ту­ре Все­ин­дий­ско­го ра­дио соз­да­на гос. служ­ба «Те­ле­ви­де­ние» (хин­ди – «Дур­дар­шан»), ко­то­рая в 1976 бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в са­мо­сто­ят. ве­ща­тель­ную кор­по­ра­цию, дей­ст­вую­щую под ру­ко­во­дством Мин-ва ин­фор­ма­ции и ра­дио­ве­ща­ния. В 2006 «Дур­дар­шан» рас­по­ла­гал 46 те­ле­цен­тра­ми в круп­ней­ших го­ро­дах стра­ны и 1,4 тыс. ретранс­ля­то­ров. Ве­ща­ние ве­дёт­ся на 19 ка­на­лах, в т. ч. 2 об­ще­на­цио­наль­ных и 11 ре­гио­наль­ных, ко­то­рые при­ни­ма­ют ок. 87% на­се­ле­ния И. Раз­ви­ва­ет­ся спут­ни­ко­вое и ка­бель­ное те­ле­ви­де­ние. С нач. 1990-х гг. по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние ком­мерч. те­ле­ви­де­ние. Ве­ду­щая ча­ст­ная те­ле­ком­па­ния – «Star TV».

Философия.

Воз­ник­но­ве­ние инд. фи­ло­со­фии от­но­сит­ся к сер. 1-го тыс. до н. э. – пе­рио­ду, на­зван­но­му шра­ман­ской эпо­хой инд. ци­ви­ли­за­ции вви­ду ла­ви­но­об­раз­но­го по­яв­ле­ния мно­же­ст­ва об­щин ас­ке­тов (cанскр. «шра­ма­на», па­ли «са­ман­на» – под­виж­ник), ка­ж­дая из ко­то­рых пред­ла­га­ла свои спо­со­бы дос­ти­же­ния выс­ше­го бла­га, в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев на­хо­дясь в оп­по­зи­ции к гос­под­ствую­ще­му брах­ма­низ­му. Наи­бо­лее круп­ны­ми и влия­тель­ны­ми из этих об­щин бы­ли груп­пы по­сле­до­ва­те­лей Джи­ны Ма­ха­ви­ры (см. Джай­низм), Буд­ды Шакь­я­му­ни (см. Буд­дизм) и Макк­ха­ли Го­са­лы (см. Ад­жи­ви­ка). С на­ча­лом фор­ми­ро­ва­ния гор. ци­ви­ли­за­ции поя­ви­лись лю­ди, ко­то­рые, не ог­ра­ни­чи­ва­ясь ве­рой в ав­то­ри­те­ты, опи­ра­лись на свои про­зре­ния и при этом в по­ле­ми­ке с со­пер­ни­ка­ми об­ра­ща­лись к ра­цио­наль­ной ар­гу­мен­та­ции. По­ле­ми­ка и ис­поль­зо­ва­ние об­ще­зна­чи­мой ра­цио­наль­ной ар­гу­мен­та­ции по­зво­ля­ют от­не­сти на­ча­ло инд. фи­ло­со­фии имен­но к это­му пе­рио­ду, а не к эпо­хе Вед и Упа­ни­шад, в ко­то­рых пред­став­ле­ны лишь са­ми про­зре­ния, а не по­свя­щён­ный им дис­курс. Пер­вые фи­ло­со­фы И. ещё не соз­да­ли школ – тра­ди­ций не­по­сред­ст­вен­ной пре­ем­ст­вен­но­сти в пе­ре­да­че фи­лос. зна­ния, ко­то­рые фор­ми­ру­ют­ся с 4 в. до н. э. Уни­фи­ка­ция уче­ний разл. школ осу­ще­ст­в­ля­ет­ся со 2 в. н. э. в ба­зо­вых тек­стах (сут­рах), к ко­то­рым в те­че­ние по­сле­дую­щих ве­ков соз­да­ют­ся ком­мен­та­рии и суб­ком­мен­та­рии. В 10 в., ко­гда буд­дизм был уже поч­ти пол­но­стью вы­тес­нен из И., в инд. фи­лос. со­об­ще­ст­ве про­ис­хо­дят из­ме­не­ния, свя­зан­ные с рас­ши­ре­ни­ем школ, по­яв­ле­ни­ем син­кре­тич. тра­ди­ций и фи­ло­со­фов-эн­цик­ло­пе­ди­стов, ра­бо­тав­ших в рам­ках раз­ных на­прав­ле­ний. Твор­че­ский по­тен­ци­ал это­го пе­рио­да зре­лой схо­ла­сти­ки реа­ли­зо­вы­вал­ся вплоть до 17 в. Фи­ло­соф­ст­во­ва­ние в рус­ле тра­диц. школ вос­про­из­водит­ся и в совр. И. па­рал­лель­но с фи­ло­соф­ст­во­ва­ни­ем но­во­го ти­па, свя­зан­ным с ев­роп. влия­ни­ем.

В це­лом в ис­то­рии инд. фи­ло­со­фии вы­де­ля­ют­ся пять осн. пе­рио­дов: шра­ман­ский пе­ри­од (5 в. до н. э.); пе­ри­од ран­них школ (4 в. до н. э. – 2 в. н. э.); клас­сич. пе­ри­од – фор­ми­ро­ва­ние осн. сис­тем (2–9 вв.); позд­нес­хо­ла­стич. пе­ри­од (10–17 вв.); но­вый и но­вей­ший пе­ри­од (с 18 в.).

Шра­ман­ский пе­ри­од (5 в. до н. э.).

К на­ча­лу про­по­ве­ди Буд­ды в И. сло­жи­лись че­ты­ре осн. ре­лиг. груп­пы, к ко­то­рым буд­ди­сты при­сое­ди­ни­лись в ка­че­ст­ве пя­той. В буд­дий­ских тек­стах вы­де­ля­ют­ся об­щи­ны та­па­си­нов («ас­ке­тов»), в т. ч. «не­оде­тых» ас­ке­тов (аче­ла­ка), на­по­ми­наю­щих греч. ки­ни­ков; ад­жи­ви­ков; сво­бод­ные объ­е­ди­не­ния па­рив­рад­жа­ков (па­ли «па­риб­бад­жа­ки» – пи­лиг­ри­мы), ко­то­рые вклю­ча­ли муж­чин и жен­щин, да­вав­ших обет без­бра­чия, не оз­на­чав­ший, впро­чем, стро­го­го воз­дер­жа­ния. Не­ко­то­рые из них тя­го­те­ли к ад­жи­ви­кам, дру­гие – к брах­ма­ни­стам. Они про­сла­ви­лись как учи­те­ли крас­но­ре­чия и рас­про­стра­ни­те­ли по­пу­ляр­ных зна­ний. Чет­вёр­тую, го­раз­до бо­лее ор­га­ни­зо­ван­ную груп­пу со­став­ля­ли пред­ста­ви­те­ли джай­низ­ма, а пя­тую соз­дал Буд­да с уче­ни­ка­ми. Не­ма­лое влия­ние име­ли так­же пер­вые инд. ма­те­риа­ли­сты и атеи­сты.

По­хо­же, что имен­но па­рив­рад­жа­ки сфор­му­ли­ро­ва­ли про­бле­мы, об­су­ж­дав­шие­ся шра­ман­ски­ми фи­ло­со­фа­ми: без­на­чаль­ны ли Ат­ман (ин­ди­ви­ду­аль­ное ду­хов­ное на­ча­ло) и мир или они име­ют на­ча­ло? Без­гра­нич­на ли Все­лен­ная или она име­ет гра­ни­цы? Раз­ли­ча­ют­ся ли ду­ша и те­ло или они иден­тич­ны? Су­ще­ству­ет ли воз­дая­ние за дей­ст­вия ин­ди­ви­да («плод») в его на­стоя­щей и бу­ду­щей жиз­ни или его дей­ст­вия для не­го не­ре­зуль­та­тив­ны? Воз­мож­но ли бы­тие «не­ро­ж­дён­ных су­ществ» в том ми­ре? Сле­ду­ет ли счи­тать «со­вер­шен­но­го» су­ще­ст­вую­щим по­сле рас­па­да те­ла или не­су­ще­ст­вую­щим? Ста­ви­лись так­же во­про­сы о со­от­но­ше­нии зна­ния и соз­на­ния и об их про­ис­хо­ж­де­нии, об иден­тич­но­сти со­стоя­ний соз­на­ния Ат­ма­ну, о со­хра­не­нии ду­ши по­сле смер­ти в соз­на­тель­ном или бес­соз­нат. со­стоя­нии, об оп­ре­де­ле­нии бла­га и не-бла­га, о кри­те­ри­ях ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­ва и воз­мож­но­сти дос­ти­же­ния бла­жен­ст­ва в этой жиз­ни.

Осн. пред­ме­том фи­лос. дис­кус­сии это­го пе­рио­да был во­прос о пло­дах и воз­дая­нии за со­вер­шён­ные де­ла. Как буд­дий­ские, так и джайн­ские ка­но­нич. тек­сты рас­пре­де­ля­ют всех мыс­ли­те­лей это­го пе­рио­да на при­знаю­щих ре­зуль­та­тив­ность дей­ст­вий (ки­рия­ва­ди­ны) и от­ри­цаю­щих её (аки­рия­ва­ди­ны). К пер­вым от­но­си­лись Джи­на и Буд­да, ко вто­рым – ад­жи­ви­ки во гла­ве с Макк­ха­ли Го­са­лой. Др. при­ори­тет­ным во­про­сом бы­ло он­то­ло­гич. раз­ли­чие ме­ж­ду ду­шой и те­лом.

Пе­ри­од ран­них школ (4 в. до н. э. – 2 в. н. э.).

К тра­ди­ци­ям шра­ман­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния [пред­ста­ви­те­ли ло­кая­ты (см. Чар­ва­ка), санкхьи, йо­ги, ад­жи­ви­ки, джай­низ­ма и буд­диз­ма] до­ба­ви­лись но­вые брах­ма­ни­ст­ские на­прав­ле­ния (вай­ше­ши­ка, ньяя, ми­ман­са, ве­дан­та и фи­ло­соф­ст­во­вав­шие грам­ма­ти­сты). Раз­де­ле­ние на мно­же­ст­во школ и вет­вей в этот пе­ри­од ха­рак­тер­но для буд­диз­ма (буд­дий­ская тра­ди­ция го­во­рит о 18 шко­лах, но учё­ные на­счи­ты­ва­ют ок. 25), санкхьи, джай­низ­ма (рас­кол на шве­там­ба­ров и ди­гам­ба­ров) и т. п. При­ори­тет­ным в этот пе­ри­од стал во­прос о су­ще­ст­во­ва­нии Ат­ма­на, от­стаи­вав­шем­ся брах­ма­ни­ста­ми, пре­ж­де все­го санкхьяи­ка­ми, и от­ри­цав­шем­ся ма­те­риа­ли­ста­ми и буд­ди­ста­ми.

Фи­лос. изы­ска­ния буд­дий­ских школ со­сре­до­то­че­ны на тео­рии дхарм и воз­мож­но­сти су­ще­ст­во­ва­ния пуд­га­лы (ква­зи­пер­со­ны): это пси­хо­фи­зич. един­ст­во групп дхарм (см. Сканд­хи) долж­но бы­ло он­то­ло­ги­че­ски от­ли­чать­ся от Ат­ма­на брах­ма­ни­стов, но в то же вре­мя обес­пе­чи­вать не­пре­рыв­ность ин­ди­ви­ду­аль­ной жиз­ни и пе­ре­ро­ж­де­ния. Пред­ме­та­ми дис­кус­сий бы­ли со­от­но­ше­ние не­про­яв­лен­ных и про­яв­лен­ных со­стоя­ний аф­фек­тов, ста­тус осо­бо­го про­ме­жу­точ­но­го со­стоя­ния (ан­та­раб­ха­ва) ме­ж­ду смер­тью и бу­ду­щим ро­ж­де­ни­ем, а так­же во­прос об этич. ста­ту­се ма­те­рии. Не­ко­то­рые шко­лы, напр. тхе­ра­ва­ди­ны, счи­та­ли её эти­че­ски ней­траль­ной, дру­гие же до­пус­ка­ли, что она мо­жет быть бла­гой или не­бла­гой, уча­ст­вуя – че­рез по­сред­ст­во че­ло­ве­че­ско­го те­ла – в до­б­рых и дур­ных де­лах.

Де­ле­ние на шко­лы пред­ста­ви­те­лей санкхьи бы­ло свя­за­но пре­ж­де все­го с их по­ле­ми­кой от­но­си­тель­но ко­ли­че­ст­ва та­ких про­яв­ле­ний пер­во­ма­те­рии (прак­ри­ти), ко­то­рые не­сво­ди­мы к дру­гим, ге­не­зи­са кос­мич. эо­нов, а так­же трак­тов­ки по­зна­ват. спо­соб­но­стей – их пас­сив­но­сти или ак­тив­но­сти.

По­ле­ми­ка ме­ж­ду брах­ма­ни­ст­ски­ми шко­ла­ми ка­са­лась «ко­ли­че­ст­ва душ»: санкхьяи­ки от­стаи­ва­ли мно­же­ст­вен­ность пу­руш, ве­дан­ти­сты – един­ст­вен­ность Ат­ма­на. Вай­ше­ши­ки счи­та­ли, что след­ст­вие есть не­что но­вое в срав­не­нии с при­чи­ной, санкхьяи­ки же – что оно уже пред­су­ще­ст­ву­ет в при­чи­не (в про­тив­ном слу­чае всё мог­ло бы воз­ни­кать из все­го). Ес­ли ми­ман­са­ки, как и фи­ло­со­фы-грам­ма­ти­сты, от­стаи­ва­ли веч­ность (без­на­чаль­ность) сло­ва, то вай­ше­ши­ки – его про­из­вод­ный ха­рак­тер. В трак­тов­ке сиг­ни­фи­ка­тив­ной функ­ции сло­ва од­ни грам­ма­ти­сты бы­ли убе­ж­де­ны в том, что сло­во «ко­ро­ва», напр., оз­на­ча­ет кон­крет­ные эк­зем­п­ля­ры, дру­гие же – что ро­до­вую фор­му или класс «ко­ров­но­сти».

Клас­си­че­ский пе­ри­од (2–9 вв.).

В это вре­мя сло­жи­лась ие­рар­хия ба­зо­вых тек­стов (про­за­ич. сут­ры и сти­хотв. ка­ри­ки), к ко­то­рым соз­да­ва­лись ком­мен­та­рии разл. жан­ров, а так­же учеб­ные по­со­бия и трак­та­ты по­ле­мич. или ис­сле­до­ва­тель­ско­го ха­рак­те­ра, так­же ком­мен­ти­ро­вав­шие­ся. Этот уни­каль­ный по сво­ему зна­че­нию пе­ри­од мо­жет быть ус­лов­но раз­де­лён на два «под­пе­рио­да»: за­вер­ше­ние ко­ди­фи­ка­ции ба­зо­вых тек­стов осн. фи­лос. на­прав­ле­ний (2–5 вв.) и за­вер­ше­ние соз­да­ния ос­но­во­по­ла­гаю­щих ком­мен­та­ри­ев к ним (5–9 вв.).

Ко 2 в. Умас­ва­ти сфор­му­ли­ро­вал осн. прин­ци­пы джай­низ­ма в «Тат­тва-арт­ха-ад­хи­га­ма-сут­ре», ко­то­рую при­ня­ли и шве­там­ба­ры, и ди­гам­ба­ры. К то­му же вре­ме­ни, ве­ро­ят­но, сле­ду­ет от­не­сти по­яв­ле­ние «Вай­ше­ши­ка-сутр», при­пи­сы­вае­мых ле­ген­дар­но­му Ка­на­де, – наи­бо­лее древ­них из всех осн. тек­стов брах­ма­нистов. Поч­ти од­но­вре­мен­но или чуть позд­нее соз­дан са­мый об­шир­ный текст брах­ма­ни­стов – «Ми­ман­са-сут­ры» (2621 сут­ра), при­пи­сы­вае­мые Джай­ми­ни и по­свя­щён­ные ис­тол­ко­ва­нию ве­дий­ских ри­ту­аль­ных пред­пи­са­ний. Ко 2–3 вв. сле­ду­ет от­не­сти и ба­зо­вый текст буд­дий­ской шко­лы мад­хь­я­ма­ки – «Му­ля­мад­хь­я­ми­ка-ка­ри­ка» На­гард­жу­ны. Ок. 3–4 вв. бы­ли ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны «Ньяя-сут­ры», при­пи­сы­вае­мые Го­та­ме. Не ра­нее это­го, ви­ди­мо, воз­ник­ли и «Брах­ма-сут­ры» – ба­зо­вый текст ве­дан­ты, при­пи­сы­вае­мый Ба­да­рая­не. К 4 в. от­но­сит­ся ос­но­во­по­ла­гаю­щий текст буд­дий­ской шко­лы видж­ня­на­ва­ды-йо­га­ча­ры «Мад­хь­ян­та-виб­хан­га-сут­ра», из­ла­гаю­щий раз­ра­бо­тан­ную в этой шко­ле прак­ти­ку йо­ги и при­пи­сывае­мый Асан­ге в «со­ав­тор­ст­ве» с бод­хи­сат­твой бу­ду­ще­го ми­ра Майт­ре­ей. По­яв­ле­ние при­пи­сы­вае­мых Па­танд­жа­ли «Йо­га-сутр» (вероятно, 4 в.) бы­ло от­час­ти сти­му­ли­ро­ва­но ус­пе­ха­ми буд­дий­ской йо­ги (в шко­ле йога­ча­ров), ко­то­рой брах­ма­ни­ст­ская тра­ди­ция про­ти­во­по­ста­ви­ла «ор­то­док­саль­ную» ко­ди­фи­ка­цию йо­ги, а от­час­ти – стрем­ле­ни­ем йо­ги­нов обо­со­бить­ся от санкхьи. За­вер­ша­ет пе­ри­од ба­зо­вых тек­стов «Санкхья-ка­ри­ка» Иш­ва­рак­риш­ны (4–5 вв.), пред­ста­вив­ше­го «ор­то­док­саль­ную» вер­сию санкхьи.

Ком­мен­ти­ро­ва­ние на­чи­на­ет­ся уже в 1-й «под­пе­ри­од»: «Ма­ха­виб­ха­ша» – сво­бод­ное ис­тол­ко­ва­ние аб­хид­хар­ми­че­ско­го тек­ста сар­ва­сти­ва­ды «Джня­нап­раст­ха­на» (1-я пол. 2 в.); ком­мен­та­рий Будд­хаг­хо­ши ко всей па­лий­ской Ти­пи­та­ке (5 в.); «Ньяя-бха­шья» Ват­сь­яя­ны – ос­но­во­по­ла­гаю­щий ком­мен­та­рий к «Ньяя-сут­рам» (не позд­нее 4–5 вв.).

К жан­ру трак­та­тов от­но­сят­ся «Пра­вача­на­са­ра» и др. про­из­ве­де­ния джай­на Кун­да­кун­ды (ок. 3–4 вв.), сум­ми­ро­вав­ше­го ос­но­вы уче­ния ди­гам­ба­ров. В трак­та­те «Ча­тух­ша­та­ка» Арь­я­де­вы (3 в.) разъ­яс­ня­ют­ся кон­цеп­ция «пус­тот­но­сти» и разл. уров­ни ис­ти­ны, под­вер­га­ют­ся кри­ти­ке осн. про­тив­ни­ки буд­диз­ма – вай­ше­ши­ки и санкхьяи­ки – и на­ме­ча­ет­ся путь реа­ли­за­ции ис­тин­но су­ще­го по­сред­ст­вом раз­ру­ше­ния лож­ных идей. Ос­но­во­по­лож­ные для йо­га­ча­ров трак­та­ты пи­шут Асан­га и Ва­су­банд­ху. Ран­нее про­из­ве­де­ние Ва­су­банд­ху «Аб­хид­хар­ма­ко­ша», обоб­щаю­щее тра­ди­цию сар­ва­сти­ва­ди­нов (вайб­ха­ши­ки), со­про­во­ж­да­ет­ся про­за­ич. ав­то­ком­мен­та­ри­ем, вы­ра­жаю­щим, од­на­ко, в боль­шей ме­ре по­зи­ции шко­лы са­ут­ран­ти­ка. Трак­тат Асан­ги «Ма­хая­на-сан­гра­ха», воз­мож­но, сти­му­ли­ро­вал со­пер­ни­чав­ших с ма­хая­ни­ста­ми тхе­ра­ва­ди­нов к со­став­ле­нию ана­ло­гич­ных сво­бод­ных тек­стов (напр., трак­тат «Ви­судд­хи­маг­га» Будд­хаг­хо­ши). К осн. фи­лос. трак­та­там 5 в. сле­ду­ет от­не­сти и «Вакь­я­па­дию» («О пред­ло­же­нии и сло­ве») грам­ма­ти­ста Бхар­три­ха­ри, впер­вые из­ло­жив­ше­го ве­дан­тий­ское по­ни­ма­ние Брах­ма­на как Сло­ва, а так­же «Пра­ма­на­са­муч­чаю» («Кон­спект по ис­точ­ни­кам зна­ния») Диг­на­ги, осу­ще­ст­вив­ше­го ре­фор­му тра­диц. инд. эпи­сте­мо­ло­гии и ло­ги­ки в рам­ках уче­ния йо­га­ча­ры.

2-й «под­пе­ри­од» клас­сич. пе­рио­да мож­но оха­рак­те­ри­зо­вать как эпо­ху со­став­ле­ния осн. ком­мен­та­ри­ев к ба­зо­вым тек­стам, в ре­зуль­та­те че­го ко­ди­фи­ци­ро­ван­ные на пре­ды­ду­щей ста­дии шко­лы ста­но­вят­ся «пол­ны­ми» фи­лос. сис­те­ма­ми – дар­ша­на­ми. Инд. фи­ло­со­фия зна­ет три осн. ком­мен­та­тор­ских жан­ра: ком­мен­та­рии учеб­но­го ти­па, пред­на­зна­чен­ные для ос­вое­ния адеп­та­ми той или иной сис­те­мы под ру­ко­во­дством на­став­ни­ков; ком­мен­та­рии, пре­сле­до­вав­шие цель дать нор­ма­тив­ную трак­тов­ку ба­зо­вых тек­стов для са­мих на­став­ни­ков; тео­ре­тич. ком­мен­та­рии – раз­ра­ба­ты­вав­шие на ос­но­ва­нии ба­зо­вых тек­стов прин­ци­пи­аль­но но­вые док­три­ны.

Джай­низм пред­став­лен мно­го­числ. ком­мен­та­рия­ми (как про­заи­че­ски­ми, так и сти­хо­твор­ны­ми) к со­чи­не­ни­ям Кун­да­кун­ды, сут­рам Умас­ва­ти, тек­стам шве­там­бар­ско­го и ди­гам­бар­ско­го ка­но­нов и др. Осн. ком­мен­та­то­ры – Пуд­жь­я­па­да (6 в.), Са­ман­таб­хад­ра (7 в.), Ака­лан­ка Бхат­та (7–8 вв.), Сидд­ха­се­на Ди­ва­ка­ра (7–8 вв.) и Ха­риб­хад­ра (8 в.), ко­то­ро­му, по­ми­мо мно­го­числ. трак­та­тов и ком­мен­та­ри­ев (в т. ч. к «Пра­ма­на­са­муч­чае» Диг­на­ги), при­над­ле­жит пер­вый в ис­то­рии инд. фи­ло­со­фии ком­пен­дий «Шаддар­ша­на­са­муч­чая» («Со­б­ра­ние шес­ти дар­шан»), из­ла­гаю­щий осн. по­ло­же­ния не толь­ко джай­низ­ма, но и др. фи­лос. сис­тем.

В буд­дий­ской шко­ле йо­га­ча­ры-видж­ня­на­ва­ды ком­мен­ти­ро­ва­лись со­чи­не­ния её учи­те­лей – Асан­ги, Ва­су­банд­ху и Диг­на­ги (ком­мен­та­рии Дхар­ма­па­лы и Стхи­ра­ма­ти, оба 6 в.). Со­чи­не­ния про­дол­жа­те­ля идей Диг­на­ги – Дхар­ма­кир­ти ком­мен­ти­ро­ва­ли Ви­ни­та­де­ва (8 в.) и Дхар­мот­та­ра (9 в.). К 9 в. за­вер­ши­лось раз­де­ле­ние йо­га­ча­ры на по­сле­до­ва­те­лей Асан­ги («сле­дую­щие пре­да­нию») и Диг­на­ги («сле­дую­щие ло­ги­ке»). Ещё рань­ше, в 6 в., про­изош­ло раз­ветв­ле­ние мад­хь­я­ма­ки. Буд­да­па­ли­та, ком­мен­ти­ро­вав­ший ка­ри­ки На­гард­жу­ны, ос­но­вал те­че­ние пра­сан­ги­ки, по­ста­вив­шей сво­ей за­да­чей све­де́­ние к аб­сур­ду кон­цеп­ций оп­по­нен­тов мад­хь­я­ма­ки; к это­му же на­прав­ле­нию при­над­ле­жал Чан­д­ра­кир­ти (7 в.), со­ста­ви­тель зна­ме­ни­то­го ком­мен­та­рия к ка­ри­кам На­гард­жу­ны «Пра­сан­на­па­да». Со­вре­мен­ник Буд­да­па­ли­ты – Бха­ва­ви­ве­ка стал ос­но­ва­те­лем сва­тан­три­ки, по­сле­до­ва­те­ли ко­то­рой пы­та­лись из­ло­жить «не­га­тив­ную диа­лек­ти­ку» На­гард­жу­ны в ви­де по­зи­тив­ной сис­те­мы. В 8 в. при­вер­жен­цы сва­тан­три­ки раз­де­ли­лись на сто­рон­ни­ков са­ут­ран­ти­ки и йо­га­ча­ры. Сре­ди по­след­них вы­де­ля­ют­ся Шан­та­рак­ши­та и его ком­мен­та­тор Ка­ма­ла­ши­ла, кри­ти­че­ски из­ла­гав­шие осн. по­ня­тия и док­три­ны мн. дар­шан.

К этой эпо­хе от­но­сит­ся и един­ст­вен­ный ва­ри­ант ба­зо­во­го тек­ста инд. скеп­ти­ков «Тат­тво­па­пла­ва­син­ха» («Льви­ное на­ше­ст­вие на все прин­ци­пы»), соз­дан­ный Джая­ра­ши при­бли­зи­тель­но в сер. 7 в.; в нём от­ри­ца­лась зна­чи­мость не толь­ко умо­зак­лю­че­ния, но да­же и чув­ст­вен­но­го вос­при­ятия.

В 6–9 вв. со­став­ле­но не ме­нее 8 ком­мен­та­ри­ев к «Санкхья-ка­ри­ке», в т. ч. «Санкхья-ка­ри­ка-бха­шья» Гау­да­па­ды и «Юк­ти­ди­пи­ка» («Све­тиль­ник ар­гу­мен­та­ции»), ано­ним­ный ав­тор ко­то­рой ре­кон­ст­руи­ро­вал уче­ния пред­ше­ст­вен­ни­ков Иш­ва­рак­риш­ны и стре­мил­ся вы­явить все тео­ре­ти­че­ски воз­мож­ные воз­ра­же­ния про­тив санкхьи. В 6 в. соз­дан ос­но­во­по­ла­гаю­щий ком­мен­та­рий к сут­рам йо­ги – «Йо­га-сут­ра-бха­шья» Вья­сы. В трак­та­те Чан­д­ра­ма­ти (5–6 вв.) «Да­ша-па­дарт­ха-ша­ст­ра» («Уче­ние о де­сяти ка­те­го­ри­ях») к шес­ти преж­ним ка­те­го­ри­ям вай­ше­ши­ки бы­ли до­бав­ле­ны че­ты­ре но­вые, а «Па­дарт­ха-дхар­ма-сан­гра­ха» Пра­ша­ста­па­ды (ок. 6 в.), фор­маль­но при­вя­зан­ная к «Вай­ше­ши­ка-сут­рам», фак­ти­че­ски яви­лась са­мо­сто­ят. со­чи­нени­ем. В ньяе соз­дан ком­мен­та­рий к ком­мен­та­рию Ват­сь­яя­ны к «Ньяя-сут­рам» – «Ньяя-вар­тти­ка» Уддйо­та­ка­ры (6–7 вв.), сис­те­ма­ти­зи­ро­вав­ше­го те­мы и док­три­ны ньяи в по­сто­ян­ной по­ле­ми­ке с её оп­по­нен­та­ми, пре­ж­де все­го с буд­дий­ской шко­лой Диг­на­ги. Стар­ший со­вре­мен­ник Уддйо­та­ка­ры Ша­ба­рас­ва­мин, ав­тор «Ми­ман­са-сут­ра-бха­шьи», соз­дал эпи­сте­мо­ло­гич. сис­те­му этой шко­лы. Ис­тол­ко­ва­ние со­чи­не­ний са­мо­го Ша­ба­рас­ва­ми­на при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию в 7–8 вв. двух школ ми­ман­сы, ос­но­ван­ных Ку­ма­ри­лой Бхат­той и Праб­ха­ка­рой Миш­рой и столь су­ще­ст­вен­но рас­хо­див­ших­ся ме­ж­ду со­бой, что впо­след­ст­вии их уче­ния трак­то­ва­лись да­же как две разл. дар­ша­ны.

К 7–8 вв. от­но­сит­ся «Брах­ма­сут­ра-бха­шья» Шан­ка­ры, ос­но­во­по­ла­гаю­щий текст ад­вай­та-ве­дан­ты – шко­лы аб­со­лют­но­го мо­низ­ма, яд­ро ко­то­рой со­став­ля­ло уче­ние о то­ж­де­ст­ве ин­ди­ви­ду­аль­ной ду­ши (джи­вы, ат­ма­на) и ми­ро­во­го соз­на­ния (Брах­ма­на) и об эм­пи­рич. ми­ре как о про­ек­ции ми­ро­во­го «не­ве­де­ния» (ави­дья). Од­на­ко ад­вай­та ещё при жиз­ни Шан­ка­ры раз­де­ли­лась на две вет­ви, пред­став­лен­ные Су­реш­ва­рой и Ман­да­ной Миш­рой. Уже в 9 в. фор­ми­ру­ет­ся про­ти­во­стоя­щая ад­вай­те шко­ла бхе­да-аб­хе­да («то­ж­де­ст­во-в-раз­ли­чии») Бха­ска­ры, от­ка­зав­ше­го­ся счи­тать эм­пи­рич. мир про­ек­ци­ей коcмич. не­ве­де­ния и на­стаи­вав­ше­го на реа­ли­стич. пе­ре­ос­мыс­ле­нии со­от­но­ше­ния Брах­ма­на, Ат­ма­на и ми­ра. В 9 в. в «Ши­ва-сут­рах» Ва­су­гуп­ты и «Спан­да-ка­ри­ке» его уче­ни­ка Кал­ла­ты раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся уче­ние об энер­ге­ти­ке Бо­же­ст­ва как «кос­ми­че­ской виб­ра­ции» – од­ной из центр. идей каш­мир­ско­го ши­ва­из­ма. Свое­об­раз­ным за­вер­ше­ни­ем это­го ран­не­схо­ла­стич. пе­рио­да пред­ста­ют соз­дан­ные фи­ло­со­фом-эн­цик­ло­пе­ди­стом Ва­час­па­ти Миш­рой ком­мен­та­рии и трак­та­ты в тра­ди­ци­ях пя­ти «ор­то­док­саль­ных» дар­шан – ве­дан­ты, ми­ман­сы, ньяи, санкхьи и йо­ги. Ак­тив­ное уча­стие в про­ис­хо­див­шем в этот пе­ри­од по­сте­пен­ном вы­тес­не­нии буд­диз­ма из И. при­ня­ли мн. ав­то­ри­тет­ные ин­дуи­ст­ские фи­ло­со­фы, в осо­бен­но­сти Ку­ма­ри­ла Бхат­та и Шан­ка­ра.

Позд­нес­хо­ла­сти­че­ский пе­ри­од (10–17 вв.).

С окон­чат. вы­тес­не­ни­ем буд­диз­ма, в чём ре­шаю­щую роль сыг­ра­ли му­сульм. за­вое­ва­те­ли И., раз­гро­мив­шие буд­дий­скую мо­на­стыр­скую сис­те­му, круг осн. уча­ст­ни­ков об­ще­ин­дий­ско­го дис­кус­си­он­но­го клу­ба су­жа­ет­ся, а кон­ку­рен­ция сре­ди ос­тав­ших­ся и но­во­об­ра­зо­ван­ных школ за­мет­но обо­ст­ря­ет­ся. Од­но­вре­мен­но идёт про­цесс син­те­за осн. по­ло­же­ний разл. школ, а так­же про­ти­во­по­лож­ный про­цесс раз­де­ле­ния уже сло­жив­ших­ся школ.

Джай­ны про­дол­жа­ли раз­ра­ба­ты­вать эпи­сте­мо­ло­гию и ло­ги­ку, счи­тая свою по­зи­цию сре­дин­ным пу­тём ме­ж­ду край­но­стя­ми др. ти­пов фи­ло­соф­ст­во­ва­ния. Сре­ди них вы­де­ля­ют­ся Джи­на­чан­д­ра Га­ни (10–11 вв.), Хе­ма­чан­д­ра (11–12 вв.), Мал­ли­ше­на (13 в.) и Гу­на­рат­на (15 в.), ав­тор под­роб­но­го ком­мен­та­рия к ком­пен­дию Ха­риб­хад­ры, став­ше­го ещё од­ной эн­цик­ло­пе­ди­ей инд. фи­ло­со­фии. Творч. воз­мож­но­сти ми­ман­сы рас­кры­лись в про­ти­во­стоя­нии школ Ку­ма­ри­лы и Праб­хака­ры, пер­вую из ко­то­рых воз­гла­вил Парт­ха­са­рат­хи Миш­ра (11 в.), вто­рую – Ша­ли­ка­нат­ха Миш­ра (10 в.).

Вид­ней­ший сис­те­ма­ти­за­тор каш­мир­ско­го ши­ва­из­ма Аб­хи­на­ва­гуп­та (10–11 вв.) при­дер­жи­вал­ся кон­цеп­ции «выс­шей не­двой­ст­вен­но­сти» (па­ра­мад­вай­та-ва­да), счи­тая воз­мож­ным при­пи­сы­вать Аб­со­лю­ту как чис­то­му соз­на­нию спо­соб­ность к са­мо­рас­кры­тию в обо­их ас­пек­тах – един­ст­вен­но­сти и мно­же­ст­вен­но­сти. Его уче­ник Кше­ма­рад­жа раз­ра­ба­ты­вал кон­цеп­цию Иш­ва­ры-Ши­вы как ми­ро­во­го соз­на­ния и аб­со­лют­ной ре­аль­но­сти.

Санкхья, око­ло пя­ти сто­ле­тий пе­ре­жи­вав­шая пе­ри­од стаг­на­ции, пред­ста­ви­ла два со­б­ра­ния сутр: пре­дель­но ла­ко­нич­ные «Тат­тва-са­ма­са-сут­ры» (пе­ре­чень 23 по­зи­ций уче­ния) и под­роб­ные «Санкхья-сут­ры» (527 сутр), ко­то­рые вме­сте с пер­вы­ми ком­мен­та­рия­ми (сре­ди них – «Сан­кхья-сут­ра-врит­ти» Ани­рудд­хи) да­ти­ру­ют­ся 14–15 вв. В 11 в. по­яв­ля­ет­ся но­вый ком­мен­та­рий к сут­рам йо­ги – «Рад­жа­мар­тан­да» Бход­жи. Ком­мен­та­рии Видж­ня­наб­хик­шу (16 в.) к «Санкхья-сут­рам» – «Санкхья-пра­ва­ча­на-бха­шья» и к «Йо­га-сут­ра-бха­шье» Вья­сы – «Йо­га-вар­тти­ка» сви­де­тель­ст­ву­ют о по­пыт­ке соз­да­ния фи­лос. син­те­за йо­ги, санкхьи и не­ад­вай­ти­ст­ской ве­дан­ты.

Ньяя и вай­ше­ши­ка про­шли неск. ста­дий на пу­ти к сво­ему син­те­зу. Так, Удая­на (11 в.), ав­тор од­но­го из че­ты­рёх осн. ком­мен­та­ри­ев к трак­та­ту Пра­ша­ста­па­ды, соз­дал фун­даментальный трак­тат «Нья­я­ку­суманд­жа­ли» («Бу­кет ньяи») – по­ле­мическое со­чине­ние, де­мон­ст­ри­ро­вав­шее все воз­мож­но­сти ло­гического вы­во­да в до­ка­за­тель­ст­ве бы­тия Бо­га че­рез оп­ро­вер­же­ние ар­гу­мен­та­ции про­тив­ни­ков те­из­ма. В 12–13 вв. соз­да­ёт­ся об­щая дар­ша­на «ньяя-вай­ше­ши­ка», объ­еди­няю­щая он­то­ло­гические ка­те­го­рии вай­ше­ши­ки и диа­лек­тич. ка­те­го­ри­аль­ные то­пи­ки ньяи. Её важ­ней­шие пред­ста­ви­те­ли – Ши­ва­ди­тья, в соч. «Са­па­та­па­дарт­хи» («О се­ми ка­те­го­ри­ях») до­ба­вив­ший к ше­сти осн. ка­те­го­ри­ям вай­ше­ши­ков так­же седь­мую – не­бы­тие, Вал­лаб­ха (не ве­дан­тист), Ва­дин­д­ра Бхат­та, Ке­ша­ва Миш­ра (13 в.), трак­тат ко­то­ро­го «Тар­каб­ха­ша» («Об­су­ж­де­ние дис­кур­са») – учеб­ник ньяи с вклю­че­ни­ем ма­те­риа­ла вай­ше­ши­ки (в ча­ст­но­сти, уче­ния о при­чин­но­сти) – стал пред­ме­том 20 ком­мен­та­ри­ев. По­след­няя ста­дия свя­за­на со ста­нов­ле­ни­ем т. н. но­вой ньяи в соч. Ган­ге­ши «Тат­твачин­та­ма­ни» («Дра­го­цен­ная мысль об ис­ти­не») – ме­то­до­ло­ги­че­ски наи­бо­лее вы­ве­рен­ном про­из­ве­де­нии инд. фи­ло­со­фии, где де­фи­ни­ции ав­то­ра пред­ста­ют как ре­зуль­тат об­стоя­тель­ней­шей кри­ти­ки де­фи­ни­ций всех его пред­ше­ст­вен­ни­ков. Со­чи­не­ние Ган­ге­ши и ком­мен­та­рии его сы­на Вард­ха­ма­ны к тек­стам Удая­ны по­ло­жи­ли на­ча­ло об­шир­ной ком­мен­та­тор­ской лит-ре. Наи­бо­лее ори­ги­наль­ны­ми фи­ло­со­фа­ми дан­но­го на­прав­ле­ния ста­ли Раг­ху­нат­ха Ши­ро­ма­ни (16 в.), ко­то­рый ввёл це­лый ряд но­вых он­то­ло­гич. ка­те­го­рий, и Мат­ху­ра­нат­ха (17 в.), сфор­му­ли­ро­вав­ший за­кон двой­но­го от­ри­ца­ния.

В ад­вай­та-ве­дан­те про­ис­хо­дят раз­де­ле­ния на «под­шко­лы». Часть ад­вай­ти­стов по­сле­до­ва­ла за уче­ни­ком Шан­ка­ры – Су­реш­ва­рой, счи­тав­шим, что ис­точ­ни­ком ави­дьи яв­ля­ет­ся сам Аб­со­лют, а не ин­ди­ви­ду­аль­ная ду­ша (джи­ва). Та­ко­ва бы­ла по­зи­ция Сар­вадж­нят­ма­на (10–11 вв.), Ви­мук­тат­ма­на и Пра­ка­шат­ма­на (оба 13 в.), воз­гла­вив­ше­го шко­лу ви­ва­ра­на (букв. – разъ­яс­не­ние). Др. ад­вай­ти­сты, напр. диа­лек­тик-по­ле­мист Шри­хар­ша (12 в.), счи­тав­ший все сис­те­мы оди­на­ко­во ис­тин­ны­ми (с точ­ки зре­ния внут­рен­ней ло­ги­ки) и лож­ны­ми (с внеш­ней точ­ки зре­ния), а так­же Чит­сук­ха (13 в.), ут­вер­жда­ли, что ави­дья уко­ре­не­на не в Аб­со­лю­те, а в ин­ди­ви­ду­аль­ных ду­шах (бим­ба-пра­ти­бим­ба-ва­да, букв. – уче­ние об об­ра­зе и от­ра­же­нии).

Ре­фор­ма­то­ры ве­дан­ты чер­па­ли ис­точ­ник вдох­но­ве­ния у пер­во­го оп­по­нен­та Шан­ка­ры – Бха­ска­ры, ис­тол­ко­вы­вав­ше­го со­от­но­ше­ние Брах­ма­на и ду­ши как «не­раз­ли­чие-с-раз­ли­чи­ем», а так­же у юж­но­ин­дий­ских виш­ну­ит­ских по­этов-ми­с­ти­ков аль­ва­ров, с 6 в. ак­тив­но воз­рож­дав­ших путь бхак­ти. Для соз­да­ния авто­ри­тет­ных ве­дан­тий­ских сис­тем, аль­тер­на­тив­ных шан­ка­ров­ской, не­об­хо­ди­мо бы­ло не про­сто пе­ре­смот­реть ак­сио­ма­ти­ку ад­вай­ты, но и пред­ста­вить, по при­ме­ру са­мо­го Шан­ка­ры, но­вые про­чте­ния всех «трёх ос­но­ва­ний» ве­дан­ты – «Брах­ма-сутр», Упа­ни­шад и «Бха­га­вад­ги­ты».

Наи­бо­лее мас­штаб­ным на­прав­ле­ни­ем ре­фор­ми­ро­ван­ной ве­дан­ты ста­ла ви­шиш­та-ад­вай­та («не­двой­ст­вен­ность с раз­ли­чия­ми»), пред­те­ча­ми ко­то­рой бы­ли Яда­вап­ра­ка­ша и Яму­на­ча­рья (11 в.), а под­лин­ным твор­цом – их по­сле­до­ва­тель Ра­ма­нуд­жа; его уче­ние при­об­ре­ло зна­чит. по­пу­ляр­ность в юж­но­ин­дий­ском виш­ну­из­ме. В 13 в. Пил­лаи Ло­ка­ча­рья стал ли­де­ром юж­ной та­миль­ской ви­шиш­та-ад­вай­ты, Вен­ка­та­нат­ха в 13–14 вв. – се­вер­ной; обе шко­лы раз­ра­ба­ты­ва­ли про­бле­мы тео­рии по­зна­ния. Близ­ка к ви­ши­ш­та-ад­вай­те и двай­та-ад­вай­та («не­двой­ст­вен­ность в двой­ст­вен­но­сти») Ним­бар­ки (13 в.). Тре­тью «ре­дак­цию» виш­ну­ит­ской ве­дан­ты пред­ста­вил в док­три­не двай­ты («двой­ст­вен­ность») Мад­хва. Бли­жай­ший из его по­сле­до­ва­те­лей – Джая­тирт­ха (14 в.) был и наи­более ав­то­ри­тет­ным ком­мен­та­то­ром его со­чи­не­ний. Ещё од­на «ре­дак­ция» виш­ну­ит­ской ве­дан­ты – ви­шудд­ха-ад­вай­та («чис­тая не­двой­ст­вен­ность») – пред­став­ле­на Вал­лаб­хой (15–16 вв.).

Основные темы дискуссий. Хо­тя в сво­ей по­сто­ян­ной по­ле­ми­ке инд. фи­ло­со­фы все­гда что-то за­им­ст­во­ва­ли друг у дру­га, объ­ём этих взаи­мо­за­им­ст­во­ва­ний в пе­ри­од «вы­со­кой схо­ла­сти­ки» рез­ко уве­ли­чил­ся. У най­яи­ков и вай­ше­ши­ков ато­ми­стич. док­три­ну пе­ре­ни­ма­ет ми­ман­са, уче­ние о суб­стан­ции и ка­че­ст­вах – Ра­ма­нуд­жа, ка­те­го­ри­аль­ную сис­те­му – двай­та-ве­дан­та; у ми­ман­са­ков кон­цеп­цию «пу­ти дей­ст­вия» – ре­фор­ма­то­ры ве­дан­ты, отд. ка­те­го­рии – Мад­хва; у ад­вай­та-ве­дан­ты мо­ни­стич. док­три­ну – каш­мир­ские ши­ваи­ты и т. д.; за­им­ст­во­ва­лись так­же идеи санкхьи и буд­диз­ма.

В дис­кус­сии по ло­ги­ке най­яи­ки ви­де­ли в сил­ло­гиз­ме сред­ст­во убе­ж­де­ния, буд­ди­сты – до­ка­зы­ва­ния (по­пыт­ка от­де­ле­ния ло­ги­ки от ри­то­ри­ки вос­хо­дит к эпо­хе Диг­на­ги). В цен­тре эпи­сте­мо­ло­гич. дис­кус­сий был во­прос о том, ка­кие ис­точ­ни­ки зна­ния (пра­ма­ны) сле­ду­ет счи­тать дос­то­вер­ны­ми и не­сво­ди­мы­ми к дру­гим. Ма­те­риа­ли­сты-чар­ва­ки при­зна­ва­ли та­ко­вым толь­ко чув­ст­вен­ное вос­при­ятие, буд­ди­сты и вай­ше­ши­ки до­бав­ля­ли умо­зак­лю­че­ние, санкхьяи­ки и йо­ги­ны – сло­вес­ное сви­де­тель­ст­во, най­яи­ки – срав­не­ние, все ми­ман­са­ки – так­же до­пу­ще­ние, ми­ман­са­ки шко­лы Ку­ма­ри­лы, а вслед за ни­ми и ве­дан­ти­сты – ещё и не­вос­при­ятие, ин­туи­тив­ное во­об­ра­же­ние, пре­да­ние, со­от­вет­ст­вие (ти­па «в од­ном мет­ре сто сан­ти­мет­ров») и жес­ты (как спо­соб не­вер­баль­ной пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции). Ка­ж­дая пре­ды­ду­щая из пе­ре­чис­лен­ных дар­шан под­вер­га­ла кри­ти­ке ка­ж­дую по­сле­дую­щую за вве­де­ние «лиш­них» ис­точ­ни­ков зна­ния, а ка­ж­дая по­сле­дую­щая до­ка­зы­ва­ла их не­сво­ди­мость к дру­гим. Джай­ны счи­та­ли вос­при­ятие и умо­за­клю­че­ние еди­ным по­зна­ват. про­цес­сом (раз­ли­чая их лишь как его ста­дии), буд­ди­сты-йо­га­ча­ры – ге­не­ти­че­ски раз­лич­ны­ми; вай­ше­ши­ки, най­яи­ки и ми­ман­са­ки оп­по­ни­ро­ва­ли им, раз­ли­чая две ста­дии са­мо­го вос­при­ятия, на пер­вой из ко­то­рых име­ет ме­сто чис­тое от­ра­же­ние объ­ек­та, на вто­рой – вве­де­ние его в сеть ро­до-ви­до­вых ха­рак­те­ри­стик и т. д. Ми­ман­са­ки и санкхьяи­ки по­ла­га­ли, что ис­тин­ность и лож­ность лю­бо­го по­зна­ват. ак­та са­мо­дос­то­вер­ны; най­яи­ки, на­про­тив, ут­вер­жда­ли, что ис­тин­ность и лож­ность ус­та­нав­ли­ва­ют­ся опо­сре­до­ван­ным пу­тём. Дис­кус­сии от­но­си­тель­но ин­тер­пре­та­ции оши­боч­но­го по­зна­ния ил­лю­ст­ри­ру­ют­ся клас­сич. при­ме­ром ве­рёв­ки, ко­то­рую в тем­но­те при­ни­ма­ют за змею. Для буд­ди­стов – это слу­чай ил­лю­зор­но­го то­ж­де­ст­ва двух ве­щей, для най­яи­ков и вай­ше­ши­ков – мо­мент «ожив­ле­ния» пре­ж­де вос­при­ня­то­го об­раза, для ми­ман­са­ков шко­лы Праб­ха­ка­ры – не­раз­гра­ни­че­ние вос­при­ятия и па­мя­ти, для ми­ман­са­ков шко­лы Ку­ма­ри­лы – лож­ное со­еди­не­ние в субъ­ект­но-пре­ди­кат­ном су­ж­де­нии («Это есть то») двух ре­аль­ных ве­щей. Пред­ста­ви­те­ли ад­вай­та-ве­дан­ты, ста­вя во­прос о том, как имен­но змея ока­зы­ва­ет­ся хо­тя бы на мгно­ве­ние «на мес­те» ве­рёв­ки, кон­ста­ти­ро­ва­ли, что она не яв­ля­ет­ся в дан­ном слу­чае ни не-су­щим (ре­аль­но поя­вив­шись на миг, она вы­зва­ла жи­вое чув­ст­во ужа­са), ни су­щим (ина­че в сле­дую­щий миг ис­пу­гав­ший­ся че­ло­век не осоз­нал бы то­го, что её нет), а по­то­му её при­ча­ст­ность су­ще­ст­во­ва­нию «не­опи­суе­ма».

Ес­ли в ис­тол­ко­ва­нии свя­зи сло­ва и его ре­фе­рен­та най­яи­ки и вай­ше­ши­ки при­дер­жи­ва­лись кон­вен­цио­на­лиз­ма, по­ла­гая, что сло­во «ко­ро­ва» со­от­но­сит­ся с со­от­вет­ст­вую­щим жи­вот­ным лишь вслед­ст­вие до­го­во­рён­но­сти, то ми­ман­са­ки бы­ли убе­ж­де­ны в том, что они свя­за­ны веч­ны­ми «при­род­ны­ми» уза­ми, со­от­вет­ст­вен­но и са­ми сло­ва веч­ны и без­на­чаль­ны, го­во­ря­щие же лишь ма­ни­фе­сти­ру­ют их. Эта док­три­на обос­но­вы­ва­ла и уче­ние о без­на­чаль­но­сти Вед – не­по­гре­ши­мых в си­лу от­сут­ст­вия у них ав­то­ра, на су­ще­ст­во­ва­нии ко­то­ро­го на­стаи­ва­ли най­яи­ки и вай­ше­ши­ки.

В он­то­ло­гич. дис­кус­сии о ста­ту­се уни­вер­са­лий буд­ди­сты при­дер­жи­ва­лись край­не­го но­ми­на­лиз­ма, от­ри­цая не толь­ко их су­ще­ст­во­ва­ние вне ве­щей, но да­же их иден­тич­ность – клас­сы ве­щей оп­ре­де­ля­лись че­рез от­ри­ца­ние их от­ри­цаний; шко­ла Праб­ха­ка­ры бы­ла бли­же к кон­цеп­туа­лиз­му и сво­ди­ла уни­вер­са­лии к объ­ек­тив­но­му сход­ст­ву са­мих ве­щей; санкхьяи­ки, ут­вер­ждая, что уни­вер­са­лии су­ще­ст­ву­ют до и по­сле еди­нич­ных ве­щей, в то же вре­мя от­ри­ца­ли их веч­ность; най­яи­ки при­дер­жи­ва­лись край­не­го реа­лиз­ма, счи­тая уни­вер­са­лии не толь­ко без­на­чаль­ны­ми и веч­ны­ми, но и от­дель­ны­ми сущ­но­стя­ми, дос­туп­ны­ми вос­при­ятию, на­ря­ду с от­но­ше­ни­ем при­сущ­но­сти, свя­зую­щим их с эм­пи­рич. ве­ща­ми. Наи­бо­лее ост­рые дис­кус­сии ве­лись ме­ж­ду край­ни­ми «пар­тия­ми» буд­ди­стов и най­яи­ков.

Ма­те­риа­ли­сты-чар­ва­ки и буд­ди­сты от­ри­ца­ли су­ще­ст­во­ва­ние в ин­ди­ви­де суб­стан­ци­аль­но­го ду­хов­но­го на­ча­ла (ат­ма­на); джай­ны, най­яи­ки, вай­ше­ши­ки счи­та­ли, что та­ких на­чал бес­ко­неч­но мно­го и они яв­ля­ют­ся субъ­ек­та­ми по­зна­ния и дей­ст­вия; санкхьяи­ки и йо­ги­ны, так­же при­зна­вая их мно­же­ст­вен­ность, по­ла­га­ли, что при­ро­да пу­ру­ши – чис­тый свет – со­вер­шен­но пас­сив­на (все его функ­ции вы­пол­ня­ют мен­таль­ные фор­мы пер­во­ма­те­рии-прак­ри­ти); ад­вай­ти­сты ото­жде­ст­в­ля­ли Ат­ман с еди­ным и чис­тым со­зна­ни­ем.

По­ни­ма­ние ми­ро­зда­ния бы­ло тес­но свя­за­но с ис­тол­ко­ва­ни­ем при­чин­но­сти. Для буд­ди­стов мир – по­сле­до­ва­тель­ность «то­чеч­ных» со­бы­тий (дхарм), а след­ст­вия суть унич­то­же­ние при­чи­ны (асат­карь­я­ва­да); най­яи­ки, вай­ше­ши­ки и от­час­ти ми­ман­са­ки ви­де­ли ис­точ­ник ми­ра в ато­мах, ко­то­рые со­че­та­ют­ся и разъ­еди­ня­ют­ся под дей­ст­ви­ем внеш­них для них фак­то­ров – в со­от­вет­ст­вии с уче­ни­ем о след­ст­вии как но­вом на­ча­ле в срав­не­нии с при­чи­ной (арамб­ха­ка­ва­да); у санкхьяи­ков и йо­ги­нов ми­ро­зда­ние – ма­ни­фе­ста­ция прак­ри­ти: след­ст­вие по­ни­ма­лось ими как ре­аль­ная транс­фор­ма­ция и «про­яв­ле­ние» при­чи­ны (па­ри­на­ма­ва­да); у ад­вай­та-ве­дан­ти­стов мир – ил­люзор­ная про­ек­ция Аб­со­лю­та-Брах­ма­на, соз­да­вае­мая кос­мич. ил­лю­зи­ей (майя): при­чи­на лишь по ви­ди­мо­сти транс­фор­ми­ру­ет­ся в след­ст­вие (ви­вар­та­ва­да).

Ес­ли най­яи­ки, вай­ше­ши­ки, йо­ги­ны, ве­дан­ти­сты при­зна­ва­ли бы­тие Бо­же­ст­ва – Иш­ва­ры (иш­ва­ра­ва­да), то ма­те­риа­ли­сты, джай­ны, буд­ди­сты, санкхьяи­ки, ран­ние ми­ман­са­ки от­ри­ца­ли его (ни­риш­ва­ра­ва­да). Иш­ва­ра мог по­ни­мать­ся по-раз­но­му: как «пер­вый сре­ди рав­ных» ду­хов­ных на­чал, без­у­ча­ст­ный к ми­ру (йо­га); как «ар­хи­тек­тор» ми­ра, уча­ст­вую­щий в соз­да­нии ве­щей в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном кар­мы (вай­ше­ши­ка и ньяя); как Аб­со­лют, со­от­вет­ст­вую­щий ми­ро­во­му «не­ве­де­нию», осу­ще­ст­в­ляю­щий свою кос­ми­че­скую иг­ру-ли­лу (ад­вай­та-ве­дан­та); как ре­аль­ный Аб­со­лют, «те­ло» ко­то­ро­го об­ра­зу­ют ду­ши и мир (ви­шиш­та-ад­вай­та).

Джай­ны, буд­ди­сты и санкхьяи­ки счи­та­ли этич. тре­бо­ва­ние «не­при­чи­не­ния вре­да» (ахим­са) без­ус­лов­ным и по­то­му от­ри­ца­ли воз­мож­ность к.-л. оп­рав­да­ния его на­ру­ше­ния да­же при со­вер­ше­нии об­ря­дов. Ми­ман­са­ки же, на­стаи­вая на не­пре­лож­но­сти об­ря­до­вых пред­пи­саний как ис­точ­ни­ка дхар­мы, счи­та­ли, что до­пус­кае­мые ими на­ру­ше­ния ахим­сы оп­рав­дан­ны.

«Ос­во­бо­ж­де­ние» (мок­ша) по­ни­ма­лось боль­шин­ст­вом школ лишь как пре­кра­ще­ние стра­да­ний и эмо­ций. Та­ко­ва по­зи­ция клас­сич. буд­диз­ма (см. Нир­ва­на), боль­шин­ст­ва пред­ста­ви­те­лей ньяи-вай­ше­ши­ки, санкхьи, йо­ги, а так­же ми­ман­сы. Виш­ну­ит­ские и ши­ва­ит­ские шко­лы счи­та­ли, что в «ос­во­бо­ж­де­нии» дос­ти­га­ет­ся при­ча­ст­ность Иш­ва­ре, а в ад­вай­та-ве­дан­те «ос­во­бо­ж­де­ние» по­ни­ма­лось как осоз­на­ние ин­ди­ви­дом сво­его то­ж­де­ст­ва с Аб­со­лю­том, при­но­ся­щее бла­жен­ст­во (анан­да).

Боль­шин­ст­во най­яи­ков и вай­ше­ши­ков по­ла­га­ли, что пол­ное «ос­во­бо­ж­де­ние» не­осу­ще­ст­ви­мо при жиз­ни. Санкхьяи­ки раз­ли­ча­ли пер­вое, как бы пред­ва­ри­тель­ное «ос­во­бо­ж­де­ние», об­ре­тае­мое в по­след­нем во­пло­ще­нии «знаю­ще­го», и вто­рое, окон­ча­тель­ное – уже по­сле его смер­ти. Ве­дан­ти­сты же наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­ва­ли иде­ал «ос­во­бо­ж­де­ния при жиз­ни» (джи­ван-мук­ти). В об­ря­до­вой прак­ти­ке джай­ны и буд­ди­сты, а так­же санкхьяи­ки ви­де­ли ус­ло­вия не столь­ко «ос­во­бо­ж­де­ния», сколь­ко, на­про­тив, по­ра­бо­ще­ния в сан­са­ре. Шан­ка­ра и др. пред­ста­ви­те­ли ран­ней ад­вай­ты счи­та­ли, что «ос­во­бо­ж­да­ет» толь­ко зна­ние, а пра­виль­ное вы­пол­не­ние об­ря­до­вых пред­пи­са­ний «очи­ща­ет» адеп­та на пу­ти к выс­шей це­ли. Ми­ман­са­ки, а так­же не­ко­то­рые най­яи­ки и по­сле­до­ва­те­ли виш­ну­ит­ских вер­сий ве­дан­ты в боль­шей ме­ре на­стаи­ва­ли на не­об­хо­ди­мо­сти «пу­ти дей­ст­вия».

Но­вый и но­вей­ший пе­ри­од (18–20 вв.)

ха­рак­те­ри­зу­ет­ся зна­чит. плю­ра­лиз­мом ме­то­дов и на­прав­ле­ний. С од­ной сто­ро­ны, про­дол­жа­ет­ся вос­про­из­ве­де­ние тра­диц. фи­ло­со­фии в тек­стах ком­мен­та­тор­ско­го и учеб­но­го ха­рак­те­ра на сан­ск­ри­те, прак­ри­тах и но­во­ин­дий­ских язы­ках (пре­ж­де все­го на хин­ди), со­хра­ня­ют­ся преж­ние ин­сти­ту­ты пе­ре­да­чи фи­лос. зна­ния (ис­тол­ко­ва­ние клас­сич. тек­стов под ру­ко­во­дством учё­ных-пан­ди­тов, ор­га­ни­за­ция дис­пу­тов на клас­сич. те­мы с со­блю­де­ни­ем древ­них пра­вил дис­кус­сии и т. д.). С др. сто­ро­ны, под влия­ни­ем зап. фи­лос. идей и ме­ст­ных ре­лиг.-ре­фор­ма­тор­ских уст­рем­ле­ний раз­ви­ва­ет­ся фи­ло­со­фия но­во­го ти­па, от­ли­чаю­щая­ся боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем жан­ров.

На­ча­ло ре­фор­ма­тор­ско-про­све­ти­тель­ской фи­лос. ак­тив­но­сти свя­зы­ва­ют с твор­че­ст­вом Рам­мо­ха­на Роя, а так­же с ано­ним­ной бен­галь­ской «Ма­ха­нир­ва­на­тан­трой» (1775–85). Пред­при­ня­тая здесь по­пыт­ка «очи­стить» тра­диц. ин­ду­изм от по­ли­те­из­ма и ар­ха­ич. об­ря­до­ве­рия и со­еди­нить его с прин­ци­па­ми хри­сти­ан­ст­ва и «ус­ред­нён­ной ве­дан­ты», а так­же ак­тив­ное ус­вое­ние зап. «по­пу­ляр­ной фи­ло­со­фии» 19 в. (И. Бен­там, О. Конт, А. Шо­пен­гау­эр, Г. Спен­сер) яви­лись ис­точ­ни­ка­ми ран­не­го не­ове­дан­тиз­ма К. Се­на, Дая­нан­да Са­рас­ва­ти, Ви­ве­ка­нан­ды (от­каз от ил­лю­зио­низ­ма ад­вай­та-ве­дан­ты, ус­вое­ние идей эво­лю­цио­низ­ма и со­ци­аль­но­го ак­ти­виз­ма – ср. трак­тов­ка майи у Ви­ве­ка­нан­ды как по­зи­тив­ной кос­мич. си­лы, кар­мы как «спо­соб­но­сти пре­об­ра­зо­ва­ния сло­жив­ше­го­ся», мок­ши как идеи «кол­лек­тив­но­го ос­во­бо­ж­де­ния» – вплоть до идеи гря­дуще­го «цар­ст­ва шудр», свое­об­раз­ной каль­ки с со­циа­ли­стич. идеа­лов). Па­рал­лель­но осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ре­фор­ма­тор­ское пе­ре­ос­мыс­ле­ние ис­ла­ма (но­вое про­чте­ние Ко­ра­на у Сай­ида Ах­мад-ха­на, идея «со­вер­шен­но­го че­ло­ве­ка» на ос­но­ве ре­кон­ст­руи­ро­ван­но­го ис­ла­ма у М. Ик­ба­ла и др.).

Влия­ние Ви­ве­ка­нан­ды ис­пы­та­ли столь раз­ные по сво­им ис­ход­ным ус­та­нов­кам и за­да­чам мыс­ли­те­ли, как Ти­лак, Р. Та­гор, М. К. Ган­ди, А. Гхош, Рад­хак­риш­нан, для мно­гих из них ха­рак­тер­ны как при­спо­соб­ле­ние ев­роп. идей (А. Берг­сон, брит. нео­ге­гель­ян­ст­во, от­час­ти фи­ло­со­фия жиз­ни и фрей­дизм) к не­оин­ду­из­му, так и об­рат­ный пе­ре­вод инд. по­ня­тий­ной сис­те­мы в за­пад­ную. Так, у Ган­ди ис­ти­на (са­тья) – уже не од­на из нрав­ствен­ных доб­ро­де­те­лей, но кос­мич. ре­аль­ность, бо­жеств. си­ла, сам Бог; брах­ма­ча­рья (тра­диц. – це­ло­муд­рие) – по­свя­ще­ние се­бя об­ще­му де­лу; ядж­ня (тра­диц. – жерт­вопри­но­ше­ние) – дей­ст­вие, на­прав­лен­ное на бла­го дру­гих, а сва­радж (са­мо­кон­троль) транс­фор­ми­ру­ет­ся в по­ли­тич. док­три­ну са­мо­управ­ле­ния, сыг­рав­шую оп­ре­де­ляю­щую роль в обос­но­ва­нии не­за­ви­си­мо­сти стра­ны. Рад­хак­риш­нан пред­ло­жил «ре­фор­ми­ро­ван­ную» ин­тер­пре­та­цию ин­ду­из­ма, ко­то­рый при дек­ла­ри­руе­мом ра­вен­ст­ве всех ре­ли­гий ока­зы­ва­ет­ся их сво­его ро­да глу­бин­ной сущ­но­стью.

С сер. 20 в. уни­вер­си­тет­ская фи­ло­со­фия пред­став­ле­на ши­ро­ким спек­тром на­прав­ле­ний, вклю­чаю­щим как совр. тра­ди­цио­на­лизм (Т. М. П. Ма­ха­де­ван, Г. Мал­ка­ни, П. Дж. Ча­уд­ху­ри, П. Т. Рад­жу, К. С. Гуп­та, Р. Ба­ла­суб­ра­ма­ни­ан и др.), так и сло­жив­шие­ся под влия­ни­ем ев­роп. мыс­ли на­прав­ле­ния ана­ли­ти­че­ской фи­ло­со­фии (Н. К. Де­ва­рад­жа, Б. К. Ма­ти­лал и др.), фе­но­ме­но­ло­гии и эк­зи­стен­циа­лиз­ма (Дж. Н. Мо­хан­ти, Р. Си­на­ри), мар­ксиз­ма (Д. П. Чат­то­пад­хь­яя, С. Гуп­та) и др. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет Дая Криш­на, по­свя­тив­ший мно­же­ст­во ра­бот «де­ми­фо­ло­ги­за­ции» инд. фи­ло­со­фии, кри­ти­ке по­пу­ляр­ных по­пы­ток све­де­ния её к обос­но­ва­нию идеа­ла «мок­ши» и не­до­оцен­ки её ра­цио­на­ли­стич. тра­ди­ции. Боль­шое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти фи­лос. ком­па­ра­ти­ви­сти­ки. Осн. фи­лос. уч­ре­ж­де­ния – Все­ин­дий­ский фи­лос. кон­гресс (1925) и Инд. со­вет по фи­лос. ис­сле­до­ва­ни­ям (1981).

Дополнительная литература:

Мюл­лер М. Шесть сис­тем ин­дий­ской фи­ло­со­фии. М., 1900. М., 1995;

Suali L. In­troduzione allo studio della filosofia indiana. Pavia, 1913;

Deussen Р. Аllgemeine Geschichte der Рhilosophie. Lpz., 1920. Bd 1. Abt. 3; Dasgupta S. A history of Indian philosophy. Camb., 1922–1955. Vol. 1–5;

Masson-Our­sel P. Es­quisse d’une histoire de la philosophie in­dienne. P., 1923;

Strauss O. Indische Philoso­phie. Münch., 1925. Aachen, 2004;

Hiriyan­na M. Outlines of Indian philosophy. L., 1932;

Sin­ha J. A history of Indian philosophy. Cal­cutta, 1952–1956. Vol. 1–2; Frauwallner E. Ge­schichte der indischen Philosophie. Salz­burg, 1953–1956. Bd 1–2. Delhi, 1993;

Чат­терд­жи С., Дат­та Д. Вве­де­ние в ин­дий­скую фи­ло­со­фию. М., 1955;

Рад­хак­риш­нан С. Ин­дий­ская фи­ло­со­фия. М., 1956–1957. Т. 1–2. М., 1994;

Mishra U. History of Indian philo­sophy. L., 1957;

Tucci G. Storia della filosofia indiana. Bari, 1957;

Encyclopedia of In­dian philosophies / Ed. by K. H. Potter. Del­hi a. o., 1970–2007–. Vol. 1–11–; Matilal B. K. Episte­mology, logic, and grammar in Indian philoso­phical ana­lysis. The Hague; P., 1971;

Ru­ben W. Die ge­sellschaftliche Entwicklung im alten Indien. B., 1971. Bd 4: Die Entwicklung der Philoso­phie; Vidyabhu­sa­na S. A history of In­dian logic. 2nd ed. Delhi, 1971;

Warder A. Outline of Indian philosophy. Delhi, 1971;

Кос­тю­чен­ко В. С. Клас­си­че­ская ве­дан­та и не­ове­дан­тизм. М., 1983;

Murty K. S. Philoso­phy in India: traditions, teaching, and research. Delhi, 1985;

Лит­ман А. Д. Фи­ло­со­фия в не­за­ви­си­мой Ин­дии. Про­бле­мы, про­ти­во­ре­чия, дис­кус­сии. М., 1988;

Halbfass W. Tradition and reflection: explorations in Indian thought. N. Y., 1991;

Oberhammer G. Termi­no­logie der frühen philosophischen Scholastik in Indien. W., 1991. Bd 1; Mohanty J. N. Reason and tradition in Indian thought: an essay on the na­ture of Indian philosophical thinking. Oxf., 1992;

Лы­сен­ко В. Г., Те­рен­ть­ев А. А., Шо­хин В. К. Ран­няя буд­дий­ская фи­ло­со­фия. Фи­ло­со­фия джай­низ­ма. М., 1994;

Шо­хин В. К. Брах­ма­ни­ст­ская фи­ло­со­фия: на­чаль­ный и ран­не­клас­си­че­ский пе­рио­ды. М., 1994; он же. Шко­лы ин­дий­ской фи­ло­со­фии. Пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния. М., 2004; он же. Ин­дий­ская фи­ло­со­фия. Шра­ман­ский пе­ри­од. СПб., 2007;

Potter K. Presuppositions of India’s philoso­phies. 2nd ed. Delhi, 1999;

Жи­вая тра­ди­ция. К 75-ле­тию Ин­дий­ско­го фи­ло­соф­ско­го кон­грес­са. М., 2000;

Ganeri J. Philosophy in clas­sical India. L., 2001;

Krishna D. Indian philoso­phy: a counter perspective. 2nd ed. Delhi, 2006.

Автор раздела: В. К. Шо­хин

Литература.

Лит-ра И. пред­став­ля­ет со­бой со­во­куп­ность ли­те­ра­тур на язы­ках на­ро­дов, про­жи­ваю­щих в этой стра­не. При­ме­ни­тель­но к пе­рио­ду до 1947 тер­мин «инд. лит-ра» ис­поль­зу­ют в рас­ши­рен­ном смыс­ле, как обо­зна­че­ние всех со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков сло­вес­но­сти, соз­дан­ных на язы­ках на­ро­дов Юж. Азии; при­ме­ни­тель­но к пе­рио­ду с 1947 под «инд. лит-рой» под­ра­зу­ме­ва­ют лит-ру Рес­пуб­ли­ки Ин­дия.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки пись­мен­но­сти на тер­ри­то­рии совр. И. и Па­ки­ста­на – над­пи­си инд­ской ци­ви­ли­за­ции, до на­стоя­ще­го вре­ме­ни прак­ти­че­ски не рас­шиф­ро­ван­ные. Наи­бо­лее ран­ние па­мят­ни­ки инд. сло­вес­но­сти, язык ко­то­рых не был за­быт, – Ве­ды. В ком­плекс ве­дий­ской лит-ры вхо­дят сам­хи­ты, брах­ма­ны, арань­я­ки, упа­ни­ша­ды, а так­же вспо­мо­гат. тек­сты – ве­дан­ги. С сер. 1-го тыс. до н. э. на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся 3 дру­гих ком­плек­са: эпи­чес­кий, джайн­ский и буд­дий­ский. К пер­во­му от­но­сят­ся «Ма­ха­бха­ра­та», «Ра­мая­на», а так­же мно­го­числ. пу­ра­ны. Джайн­ская лит-ра вклю­ча­ет тек­сты джайн­ско­го ка­но­на, а так­же мно­же­ст­во про­из­ве­де­ний, соз­дан­ных ав­то­ра­ми-джай­на­ми на разл. инд. язы­ках (сан­ск­ри­те, прак­ри­тах, апаб­хран­ша, но­во­ин­доа­рий­ских и дра­ви­дий­ских). К инд. буд­дий­ской лит-ре мож­но от­не­сти со­б­ра­ние па­лий­ских ка­но­нич. тек­стов – Ти­пи­та­ку и др. древ­ней­шие пла­сты па­лий­ской ли­те­ра­ту­ры; про­из­ве­де­ния, соз­дан­ные ав­то­ра­ми-буд­ди­ста­ми на сан­ск­ри­те, в т. ч. на т. н. буд­дий­ском сан­ск­ри­те (см. так­же Джа­та­ки); на прак­ри­тах, апаб­хран­ша и но­во­ин­доа­рий­ских язы­ках (см. «Чарья­ги­ти»).

С на­ча­ла н. э. про­сле­жи­ва­ет­ся ис­то­рия сан­ск­рит­ской ли­те­ра­ту­ры, ко­то­рая соз­да­ва­лась на всём про­стран­ст­ве Юж. Азии и да­же за её пре­де­ла­ми. Она яв­ля­ет­ся од­ной из важ­ней­ших клас­сич. ли­те­ра­тур И., по объ­ё­му во мно­го раз пре­вос­хо­дя­щей лит-ру на клас­сич. язы­ках Ев­ро­пы – гре­че­ском и ла­ты­ни. Сан­ск­рит­ская лит-ра – лит-ра ин­ди­ви­ду­аль­но­го ав­тор­ст­ва: на сан­ск­ри­те соз­да­ва­ли свои про­из­ве­де­ния ав­то­ры эпич. и ли­рич. по­эзии (Ама­ру, Аш­ваг­хо­ша, Бха­ра­ви, Ка­ли­да­са, Шри­хар­ша и др.), про­зы в сти­ле ка­вья (Ба­на), дра­мы (Бха­ваб­ху­ти, Бха­са, Ка­ли­да­са и др.), учё­ных трак­та­тов по разл. от­рас­лям зна­ния, в т. ч. по тео­рии по­эзии (Аб­хи­на­ва­гуп­та, Анан­да­вард­ха­на, Бха­ма­ха, Кше­мен­д­ра, Ра­джа­шек­ха­ра и др.).

В 1-м тыс. был за­пи­сан (в раз­ных вер­си­ях) сбор­ник ска­зок, ба­сен и притч «Пан­ча­тан­тра», а так­же др. по­доб­ные сбор­ни­ки («Два­дцать пять рас­ска­зов Ве­та­лы», «Три­дцать два рас­ска­за цар­ско­го тро­на», «Семь­де­сят рас­ска­зов по­пу­гая», «Хи­то­па­де­ша»), позд­нее пе­ре­ло­жен­ные на разл. язы­ки ми­ра. Лит-ра на сан­ск­ри­те соз­да­ёт­ся в И. и ны­не. Лишь не­мно­го ус­ту­па­ют ей в древ­но­сти та­миль­ская ли­те­ра­ту­ра и прак­рит­ская ли­те­ра­ту­ра.

Во 2-м тыс. лит-ра И. ста­но­вит­ся бо­лее мно­го­об­раз­ной. В свя­зи с уко­ре­не­ни­ем ис­ла­ма на инд. поч­ве с 11 в. раз­ви­ва­ет­ся пер­соя­зыч­ная ин­дий­ская ли­те­ра­ту­ра. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ав­то­ров, пи­сав­ших на перс. яз., – Абу-ль-Фазл, Амир Хос­ров Дех­ле­ви, Бе­диль, Да­ра Ши­кох. Инд. му­суль­ма­не соз­да­ва­ли лит. про­из­ве­де­ния так­же на араб. яз. и тюр­ки. Под оп­ре­де­ляю­щим влия­ни­ем сан­ск­рит­ской лит-ры (а так­же ли­те­ра­тур на араб. и перс. язы­ках) фор­ми­ру­ют­ся ли­те­ра­ту­ры на но­во­ин­доа­рий­ских язы­ках Сев. И. (ас­сам­ская ли­те­ра­ту­ра, бен­галь­ская ли­те­ра­ту­ра, гуд­жа­рат­ская ли­те­ра­ту­ра, каш­ми­ри ли­те­ра­ту­ра, лит-ра на язы­ке кон­ка­ни, майт­хи­ли лите­ра­ту­ра, ма­ратх­ская ли­те­ра­ту­ра, лит-ра на не­паль­ском яз., ория ли­те­ра­ту­ра, пенд­жаб­ская ли­те­ра­ту­ра, синд­хи ли­те­ра­ту­ра, ур­ду ли­те­ра­ту­ра, хин­ди ли­те­ра­ту­ра и др.) и на дра­ви­дий­ских язы­ках Юж. Ин­дии (те­лу­гу ли­те­ра­ту­ра, кан­на­да ли­те­ра­ту­ра, ма­лая­лам ли­те­ра­ту­ра). Вплоть до 19 в. эти ли­те­рату­ры ис­поль­зо­ва­ли сю­же­ты и жан­ры клас­сич. инд. сло­вес­но­сти, а так­же вы­ра­жа­ли идеи но­вых ре­лиг. те­че­ний. Бы­ли соз­да­ны мно­го­числ. вер­сии «Ма­хаб­ха­ра­ты», «Ра­мая­ны» (напр., «Ра­мая­на» Тул­си­да­са), пу­ран (в т. ч. вер­сии Чон­ди­да­ша, Сур­да­са), др. сан­ск­рит­ских про­из­ве­де­ний; на­пи­са­ны со­чи­не­ния в рус­ле су­физ­ма, идей бхак­ти (Ка­бир, Ми­ра Баи, Нам­дев, На­нак, Сур­дас, Ту­ка­рам), под влия­ни­ем разл. ме­ст­ных куль­тов (Чок­ро­бор­ти Му­кун­до­рам). В 15–18 вв. в рам­ках тра­диц. сан­ск­рит­ской или ара­бо-перс. по­эти­ки раз­ви­ва­ет­ся при­двор­ная по­эзия свет­ско­го ха­рак­те­ра (па­не­ги­рич. сти­хи и по­эмы Видь­я­па­ти), соз­да­ют­ся эпич. по­эмы, вос­пе­ваю­щие дея­ния мир­ских вла­сти­те­лей (по­эмы Чан­да Бар­даи).

В 19–20 вв. лит-ра И. от­ра­жа­ет глу­бо­кие пе­ре­ме­ны, про­ис­хо­див­шие в стра­не: транс­фор­ма­цию ин­дус­ско­го и му­сульм. со­циу­мов, вос­при­ятие (по­рой кон­фликт­ное и бо­лез­нен­ное) ев­роп. об­ществ. и по­ли­тич. идей, ста­нов­ле­ние но­вых со­ци­аль­ных групп, фор­ми­ро­ва­ние их са­мо­соз­на­ния, борь­бу за не­за­ви­си­мость И. Рас­про­стра­ня­ет­ся кни­го­пе­ча­та­ние; воз­ни­ка­ет жур­на­ли­сти­ка. На но­вых инд. язы­ках раз­ви­ва­ет­ся совр. по­ве­ст­во­ва­тель­ная про­за; уко­ре­ня­ют­ся и дру­гие ев­роп. лит. жан­ры. На сво­их язы­ках жан­ры ро­ма­на, рас­ска­за, эс­се ос­ваи­ва­ли Х. Н. Ап­те, Г. Ап­па­рао, Пре­мчанд, Бон­ким­чон­д­ро Чот­то­падд­хай, На­зир Ах­мад, Мир­за Рус­ва и др.; по­эты и дра­ма­тур­ги так­же вы­хо­дят за рам­ки тра­диц. ка­но­нов, за­им­ст­вуя ев­роп. фор­мы (Бха­ра­тен­ду Ха­риш­чан­д­ра, Р. Та­гор). В 19–20 вв. по­лу­ча­ют пись­мен­ность мн. пре­ж­де бес­пись­мен­ные на­ро­ды, что спо­соб­ст­ву­ет ста­нов­ле­нию ли­те­ра­тур на этих язы­ках (ма­ни­пу­ри ли­те­ра­ту­ра, сан­таль­ская лит-ра).

Ли­те­ра­ту­ры И. раз­ви­ва­лись не­рав­но­мер­но. Од­ной из наи­бо­лее раз­ви­тых в 19–20 вв. бы­ла бенг. лит-ра, ока­зав­шая влия­ние на ста­нов­ле­ние совр. ли­те­ра­тур на ас­сам­ском, ория, хин­ди и др. язы­ках. Бенг. по­эт Р. Та­гор пер­вым в Азии по­лу­чил Но­бе­лев­скую пр. по лит-ре (1913) за сбор­ник сти­хо­тво­ре­ний на англ. язы­ке. Все­ин­дий­скую по­пу­ляр­ность по­лу­чи­ли ро­ма­ны Шо­рот­чонд­ро Чот­то­пад­дхая. На за­па­де И. од­ной из са­мых круп­ных бы­ла ма­ратх­ская лит-ра. Ли­те­ра­ту­ры на дра­ви­дий­ских язы­ках на­ро­дов юга И. ока­за­лись бо­лее кон­сер­ва­тив­ны­ми, бу­ду­чи тес­но свя­зан­ны­ми с клас­сич. сло­вес­но­стью про­шло­го. Тра­ди­ции пер­со­языч­ной лит-ры про­дол­жи­ла лит-ра на ур­ду; её наи­бо­лее из­вест­ные пред­ста­ви­те­ли – по­эты Га­либ, Ха­ли, М. Ик­бал, Фа­из Ах­мад Фа­из. На ур­ду пи­са­ли и ав­то­ры-не­му­суль­ма­не (Пре­мчанд, позд­нее пи­сав­ший и на хин­ди). На­ря­ду с совр. хин­ди лит-рой раз­ви­ва­ют­ся са­мо­сто­ят. лит-ры на ря­де язы­ков хин­дия­зыч­но­го ареа­ла (лит-ры на авад­хи и брад­же, бун­дель­кханд­ская, бход­жпур­ская, гар­хваль­ская, дог­ри, ма­гах­ская, рад­жаст­хан­ская).

Ин­дий­ская гос. лит. ака­де­мия (Са­хитья Ака­де­ми, 1954) офи­ци­аль­но при­зна­ёт ли­те­ра­ту­ры на 22 язы­ках И. (анг­лоя­зыч­ная лит-ра, ас­сам­ская, бен­галь­ская, гуд­жа­рат­ская, дог­ри, кан­на­да, каш­ми­ри, кон­ка­ни, майт­хи­ли, ма­лая­лам, ма­ни­пу­ри, ма­ратх­ская, не­паль­ская, ория, пенд­жаб­ская, рад­жаст­ха­ни, сан­ск­рит­ская, синд­хи, та­миль­ская, те­лу­гу, ур­ду, хин­ди).

Анг­лоя­зыч­ная ли­те­ра­ту­ра.

По ме­ре ут­вер­жде­ния и рас­про­стра­не­ния брит. вла­сти в Юж. Азии англ. яз. стал иг­рать здесь роль «уни­вер­саль­но­го» над­ре­гио­наль­но­го яз., по­доб­но сан­ск­ри­ту и перс. яз. в преж­ние ве­ка. В нач. 19 в. уро­жен­цы И. на­ча­ли ис­поль­зо­вать англ. яз. в сво­ём ху­дож. твор­че­ст­ве и пуб­ли­ци­сти­ке. Пер­вым анг­лоя­зыч­ным инд. по­этом на­зы­ва­ют Г. Л. В. Де­ро­зио. Бен­га­лия да­ла боль­шин­ст­во анг­лоя­зыч­ных инд. ав­то­ров 19 – 1-й пол. 20 вв.: сес­тёр Ору и То­ру Дот­то, Ро­меш­чон­д­ро Дот­то и Сва­ми Ви­ве­ка­нан­ду, брать­ев Ман­мо­ха­на Гхо­ша и Ау­ро­бин­до Гхо­ша, Са­ро­джи­ни Най­ду и её бра­та Х. Чот­то­пад­дхая. Р. Та­гор не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния на­пи­сал на англ. язы­ке. В 19 в. в анг­ло-языч­ной инд. лит-ре пре­об­ла­да­ла по­эзия. В 20 в. по­сте­пен­но ста­ла раз­ви­вать­ся ху­дож. про­за. Пер­вым анг­лоя­зыч­ным ро­ма­ни­стом И. счи­та­ют та­ми­ла К. С. Вен­ка­та­ра­ма­ни (ро­ман «Му­ру­ган-зем­ле­па­шец», 1927). В 1930–40-х гг. зая­ви­ли о се­бе про­заи­ки: М. Р. Ананд, Бха­ба­ни Бхат­та­ча­рья, Р. К. На­ра­ян, Рад­жа Рао, Х. А. Аб­бас и др. Вы­даю­щим­ся мас­те­ром анг­лоя­зыч­ной про­зы был Дж. Не­ру; ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли его кни­ги «Ав­то­био­гра­фия» (1936), «От­кры­тие Ин­дии» (1946).

Во 2-й пол. 20 в. анг­лоя­зыч­ная лит-ра И. ста­ла раз­ви­вать­ся ещё ин­тен­сив­нее. В эту эпо­ху гра­ни­цы ме­ж­ду куль­ту­ра­ми ста­но­вят­ся всё бо­лее ус­лов­ны­ми, а гос. (нац.) при­над­леж­ность ав­то­ров – за­частую весь­ма не­оп­ре­де­лён­ной. Рас­тёт юж.-ази­ат. ди­ас­по­ра в Ев­ро­пе, Сев. Аме­ри­ке, Ав­ст­ра­лии; мн. ин­дий­ские (а так­же па­ки­стан­ские, банг­ла­деш­ские, шри­лан­кий­ские) ав­то­ры жи­вут и ра­бо­та­ют за ру­бе­жом. Сре­ди инд. анг­лоя­зыч­ных по­этов 2-й пол. 20 в. – Н. Эзе­ки­эль, А. Ко­лат­кар и Д. Ф. (Дом) Мо­ра­эс, Д. Ма­ха­пат­ра, Р. Парт­ха­са­рат­хи, К. Н. Да­ру­вал­ла, Д. Чит­ре, А. Джус­са­вал­ла, Г. Па­тель, В. Са­ранг, А. К. Мех­рот­ра, П. Нан­ди, В. Сетх, Р. Хос­ко­те; по­эт и пе­ре­во­дчик (с та­миль­ско­го и кан­на­да) А. К. Ра­ма­нуд­жан, по­эт и из­да­тель П. Лал; поэ­тес­сы Ка­ма­ла Дас, Ю. де Со­уза, Гау­ри Деш­пан­де.

В 1950–60-х гг. поя­ви­лись но­вые име­на в анг­лоя­зыч­ной про­зе: Ни­рад Чо­уд­ху­ри про­сла­вил­ся кн. «Ав­то­био­гра­фия не­из­вест­но­го ин­дий­ца» (1951); по­лу­ча­ют из­вест­ность как ро­ма­ни­сты М. Маль­гон­кар, К. Мар­кан­дая, Н. Сах­гал, А. Де­саи, А. Джо­ши. По­сле пуб­ли­ка­ции ро­ма­на С. Руш­ди «Де­ти пол­но­чи» (1981) зна­чи­тель­но воз­рос ин­те­рес к анг­лоя­зыч­ной лит-ре И. Сре­ди ав­то­ров кон. 20 в. – Ми­на Алек­сандр, Ро­хин­тон Ми­ст­ри, Ами­табх Гхош, Ш. Тха­рур, Арунд­ха­ти Рой, Джхум­па Ла­хи­ри, Ли­ла Ган­ди (жи­ву­щая в Ав­ст­ра­лии пра­внуч­ка М. К. Ган­ди). Ши­ро­ко из­вес­тен так­же кри­тик и тео­ре­тик лит-ры Хо­ми К. Бхаб­ха.

Дополнительная литература:

Literatures in modern Indian languages / Ed. by V. K. Gokak. Delhi, 1957;

Contempo­rary Indian literature. 2nd ed. New Delhi, 1959;

Chatterji S. K. Languages and literatures of modern India. Calcutta, 1963;

Ис­то­рия ин­дий­ских ли­те­ра­тур / Под ред. На­ген­д­ры. М., 1964;

The novel in India: its birth and deve­lopment / Ed. by T. W. Clark. L., 1970;

Muk­her­jee M. The twice born fiction. New Delhi, 1971;

Winternitz M. A history of Indian litera­ture. New Delhi, 1972–1977. Vol. 1–3; Ка­лин­ни­ко­ва Е. Я. Анг­лоя­зыч­ная ли­те­ра­ту­ра Ин­дии. М., 1974;

Крат­кая ис­то­рия ли­те­ра­тур Ин­дии. Л., 1974;

The literatures of India. An introduc­tion. Chi.; L., 1978;

Kripa­la­ni K. Literature of modern India. A panoramic glimpse. 2nd ed. New Delhi, 1982;

Srinivasa Iyengar K. R. Indian writing in English. 3rd ed. New Delhi, 1983;

Encyclopaedia of Indian li­terature. New Delhi, 1988–1994. Vol. 1–6; Das S. K. History of Indian literature. 1911–1956: struggle for freedom: triumph and tragedy. New Delhi, 1995;

Handbook of twentieth-century literatures of India / Ed. by N. Natarajan, E. S. Nelson. West­port; L., 1996;

Literary cultures in history: recon­structions from South Asia / Ed. by S. Pollock. Berk., 2003;

History of Indian lite­rature in Eng­lish / Ed. by A. K. Mehrotra. N. Y., 2003;

King B. A. Modern Indian poetry in English. 2nd ed. New Delhi, 2004;

Naik M. K. History of Indian English literature. 2nd ed. New Delhi, 2005;

The National bibliography of Indian literature: 1901–1953. New Delhi, 1962–1990. Vol. 1–5.

Автор раздела: С. Д. Серебряный.

Изобразительное искусство и архитектура.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки иск-ва на тер­ри­то­рии И. от­но­сят­ся к позд­не­му па­лео­ли­ту (25–16 тыс. лет до н. э.); они пред­став­ле­ны рос­пи­ся­ми в пе­ще­рах и под скаль­ны­ми на­ве­са­ми (фи­гу­ры би­зо­на, бы­ка, буй­во­ла, сло­на, вы­пол­нен­ные зе­лё­ной крас­кой). В ме­зо­ли­те (ок. 9–5-го тыс. до н. э.) поя­ви­лась по­ли­хром­ная на­скаль­ная жи­во­пись (крас­ный, жёл­тый, ох­ри­стый, тём­но-го­лу­бой цве­та), в т. ч. изо­бра­же­ния групп лю­дей и жи­вот­ных, сце­ны охо­ты. В на­скаль­ных рос­пи­сях не­оли­та (на юге бе­лым и чёр­ным, в др. мес­тах крас­ным цве­том) пред­став­ле­ны жи­вот­ные, ино­гда в «за­го­не», ря­дом – изо­бра­же­ния охот­ни­ков (с «при­чёс­ка­ми», на­по­ми­наю­щи­ми «го­лов­ные убо­ры» на рас­пис­ной ке­ра­ми­ке эне­о­ли­та), ри­ту­аль­ных тан­цев, сти­ли­зов. фи­гу­рок лю­дей и др. Из­вест­ны гли­ня­ные ста­ту­эт­ки жи­вот­ных, змей, птиц; бу­сы и брас­ле­ты из гли­ны, стеа­ти­та, кар­не­ли­на, ага­та. На ка­мен­ной пли­те в Бур­за­хо­ме вы­гра­ви­ро­ван охот­ник под дву­мя солн­ца­ми, ко­то­рый копь­ём по­ра­жа­ет оле­ня, ок­ру­жён­но­го со­ба­ка­ми. Уни­каль­ны крыш­ка кув­ши­на с изо­бра­же­ния­ми двух ан­ти­лоп, рез­ные бык и коб­ра на брон­зо­вой бу­ла­воч­ной го­лов­ке, зо­ло­тые серь­ги-коль­ца с рас­тру­бом из Те­ка­ла­ко­ты и клад мед­ных фи­гу­рок из Дай­ма­ба­да (об­на­жён­ный воз­ни­чий в ити­фал­ли­че­ском со­стоя­нии, со стре­ка­лом в ру­ке, на ко­лес­ни­це, за­пря­жён­ной дву­мя бы­ка­ми-зе­бу, в со­про­во­ж­де­нии буй­во­ла, но­со­ро­га и сло­на; пред­по­ло­жи­тель­но древ­ней­шая скульп­ту­ра ве­дий­ско­го бо­га Пу­ша­на, 1200–800 до н. э.).

В 3-м тыс. до н. э. на бе­ре­гах pек Инд и Ганг воз­ник­ли ци­ви­ли­за­ции, па­мят­ни­ки ко­то­рых со­хра­ни­лись и на тер­ри­то­рии Па­ки­ста­на. К пе­рио­ду вы­со­ко­раз­ви­той инд­ской ци­ви­ли­за­ции (ок. сер. 3-го – нач. 2-го тыс. до н. э.) от­но­сят­ся круп­ные го­ро­да близ совр. Санг­хо­ла (в рай­оне Па­тиа­лы), Ка­ли­бан­га­на (на тер­ри­то­рии шта­та Пенд­жаб), Лот­ха­ла (на п-ове Кат­хия­вар). Для них ха­рак­тер­ны ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка, на­ла­жен­ная сис­те­ма во­до­снаб­же­ния и ка­на­ли­за­ции, мно­го­этаж­ные по­строй­ки из обож­жён­но­го кир­пи­ча. Най­де­ны рас­пис­ные ке­ра­мич. со­су­ды, ка­мен­ные и тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки. О куль­ту­ре Сев. И. сер. 2-го – сер. 1-го тыс. до н. э. по­зво­ля­ют су­дить лит. ис­точ­ни­ки (ве­ды и др.), а так­же скульп­тур­ные и жи­во­пис­ные изо­бра­же­ния бо­лее позд­них вре­мён. По­строй­ки со­ору­жа­лись из де­ре­ва, гли­ны и тро­ст­ни­ка. Их фор­мы и ти­пы (дом, круг­лый в пла­не, с по­лу­сфе­рич. или ко­нич. по­кры­ти­ем; зда­ние об­ществ. со­б­ра­ний заль­но­го ти­па, со свод­ча­тым де­рев. по­кры­ти­ем) лег­ли в ос­но­ву ка­мен­ных хра­мов и др. со­ору­же­ний по­сле­дую­щих ве­ков. Ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка бы­ла при­су­ща го­ро­дам Мат­ху­ра, Па­та­ли­пут­ра и др. – цен­трам об­ра­зо­вав­ших­ся в сер. 1-го тыс. до н. э. ран­них го­су­дарств. Рас­се­ле­ние в них про­из­во­ди­лось по квар­та­лам, со­от­вет­ст­вен­но ос­вя­щён­но­му брах­ма­низ­мом де­ле­нию об­ще­ст­ва на вар­ны. Иск-во И. дос­тиг­ло рас­цве­та с об­ра­зо­ва­ни­ем гос-ва Ма­у­рья, впи­тав в се­бя влия­ния куль­тур стран Сре­ди­зем­но­мо­рья и Пер­сии. В го­ро­дах воз­во­ди­лись круп­ные кре­по­сти, двор­цо­вые ком­плек­сы (дво­рец ца­ря Ашо­ки в Па­та­ли­пут­ре, 3 в. до н. э.).

Рас­про­стра­не­ние буд­диз­ма при ца­ре Ашо­ке (3 в. до н. э.) вы­зва­ло мас­со­вое строи­тель­ст­во пе­щер­ных и скаль­ных хра­мов-чай­тья, мо­на­сты­рей-ви­ха­ра, а так­же ме­мо­ри­аль­ных со­ору­же­ний – ступ и стол­бов-стамб­ха. Со­хра­ни­лись: сту­па № 1 в Сан­чи (3–2 вв. до н. э.), ком­плекс мо­на­стыр­ских по­стро­ек (не­боль­ших по раз­ме­рам и поч­ти ли­шён­ных де­ко­ра), вы­се­чен­ных в го­рах Ба­ра­ба­ра (3 в. до н. э.), и др. Ха­рак­тер­ные па­мят­ни­ки эпо­хи Ма­у­рья – ка­пи­тель стамб­хи Ашо­ки из Сар­нат­ха («Льви­ная ка­пи­тель»; ок. 243 до н. э.) со сти­ли­зов. фи­гу­ра­ми 4 львов, а так­же ста­туя як­ши­ни (бо­ги­ни пло­до­ро­дия) из Ди­дар­ган­джа (пес­ча­ник, ве­ро­ят­но, 2 в. до н. э.) с реа­ли­сти­че­ски трак­то­ван­ны­ми тя­же­ло­вес­ны­ми фор­ма­ми. Во 2–1 вв. до н. э. соз­да­ют­ся круп­ные скаль­ные мо­на­стыр­ские ком­плек­сы в Бхад­же, На­си­ке, Кар­ли и др. В от­дел­ке их ин­терь­е­ров го­раздо ши­ре, чем пре­ж­де, при­ме­ня­ет­ся скульп­ту­ра. Наи­бо­лее зна­чит. скаль­ное со­ору­же­ние – чай­тья в Кар­ли (1 в. до н. э.), от­ли­чаю­щая­ся осо­бой яс­но­стью тек­то­ни­ки и про­стран­ст­вен­но­го ре­ше­ния. Иде­ей не­ис­чер­пае­мо­сти, мно­го­об­ра­зия ми­ра про­ник­ну­ты мно­го­фи­гур­ные рель­е­фы на сю­же­ты пре­да­ний о Буд­де на ог­ра­де и во­ро­тах сту­пы в Бхар­ху­те (2 в. до н. э.) и на во­ро­тах сту­пы № 1 в Сан­чи, ус­та­нов­лен­ных в 1 в. до н. э. Изы­скан­ность форм от­ли­ча­ет рель­е­фы сту­пы в Ама­ра­ва­ти (1–2 вв. до н. э.). В пер­вых ве­ках н. э. сев.-зап. рай­оны И. вхо­ди­ли в со­став Ку­шан­ско­го цар­ст­ва, с ко­то­рым свя­зан рас­цвет пла­сти­ки Ганд­ха­ры (впер­вые поя­ви­лось ан­тро­по­морф­ное изо­бра­же­ние Буд­ды) и шко­лы Мат­ху­ры. С об­ра­зо­ва­ни­ем в сев. и центр. рай­онах И. мощ­но­го гос-ва Гуп­тов (4–6 вв.) раз­вер­ну­лось ак­тив­ное строи­тель­ст­во двор­цов, мо­на­сты­рей, хра­мов. Сре­ди со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков – ран­ние на­зем­ные хра­мы, трак­то­ван­ные как бо­жья оби­тель, в Сан­чи (храм № 17, 5 в.) и др. мес­тах. Яд­ро этих хра­мов, сло­жен­ных из тё­са­но­го кам­ня, со­став­ля­ет ку­бическое свя­ти­ли­ще с внутр. по­ме­ще­ни­ем для бо­же­ст­ва и вход­ным пор­ти­ком. Ка­но­ническую, за­вер­шён­ную фор­му по­лу­ча­ет в это вре­мя изо­бра­же­ние Буд­ды (ста­туя Буд­ды из Сар­нат­ха, пес­чаник, 5 в.).

Авторы раздела: А. А. Ко­роц­кая; А. Я. Ще­тен­ко.

Куль­тур­ное на­сле­дие эпо­хи Гуп­тов раз­ви­ва­лось в ран­не­сред­не­ве­ко­вых феод. го­су­дар­ст­вах 6–12 вв. Ещё про­дол­жа­ли стро­ить­ся сту­пы, скаль­ные хра­мы и мо­на­сты­ри, хо­тя под влия­ни­ем гос­под­ствую­щих идей ин­ду­из­ма тра­диц. фор­мы этих со­ору­же­ний на­хо­ди­ли но­вое ос­мыс­ле­ние. Ок. 6 в. поя­ви­лись скаль­ные брах­ман­ские и джайн­ские хра­мы, не от­ли­чав­шие­ся по сво­им фор­мам от буд­дий­ских. Наи­бо­лее зна­чит. скаль­ные со­ору­же­ния это­го пе­рио­да на­хо­дят­ся в Ад­жан­те и Эл­ло­ре. Ад­жан­та зна­ме­ни­та гл. обр. стен­ны­ми рос­пи­ся­ми, вы­пол­нен­ны­ми на сю­же­ты буд­дий­ских пре­да­ний и соз­даю­щи­ми вме­сте с ар­хи­тек­ту­рой и скульп­ту­рой празд­нич­ный де­ко­ра­тив­ный ан­самбль. Хра­мо­вые ком­плек­сы Эл­ло­ры из­вест­ны стен­ны­ми ба­рель­еф­ны­ми ком­по­зи­ция­ми с изо­бра­же­ния­ми буд­дий­ских и брах­ман­ских бо­гов и ми­фо­ло­гич. ге­ро­ев. По срав­не­нию с ка­но­нич. фи­гу­ра­ми Буд­ды, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны за­сты­лость и су­хость форм, изо­бра­же­ния брах­ман­ских бо­гов ис­пол­не­ны на­пря­жён­ной ди­на­ми­ки. Ве­ли­чи­ем об­ра­зов и ком­по­зиц. сме­ло­стью от­ли­ча­ют­ся рель­е­фы и ги­гант­ский бюст трёх­ли­ко­го Ши­вы Ма­ха­део в скаль­ном хра­ме на о. Эле­фан­та (8 в.).

В 6–7 вв. оп­ре­де­ли­лись 2 осн. ти­па на­зем­но­го хра­ма – се­вер­ный и юж­ный. Для хра­мов юж. ти­па ха­рак­тер­но воз­вы­шаю­щее­ся над свя­ти­ли­щем за­вер­ше­ние-шик­ха­ра в ви­де сту­пен­ча­той пи­ра­ми­ды с лож­ным ку­по­лом, для се­вер­но­го – шик­ха­ра па­ра­бо­лических очер­та­ний с дис­ком-ама­ла­ка на­вер­ху. Прин­ци­пы хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ры Юж. И. бы­ли за­ложе­ны в хра­мах Ма­ха­ба­ли­пу­ра­ма и Кан­чи­пу­рама. В Ма­ха­ба­ли­пу­ра­ме со­хра­ни­лись уни­каль­ные вы­се­чен­ные из ва­лу­нов мо­но­лит­ные хра­мы-рат­хи – про­то­ти­пы свя­ти­ли­ща и над­врат­ной баш­ни-го­пу­рам юж.-инд. хра­ма, а так­же ше­девр юж.-инд. скульп­ту­ры – ги­гант­ский мно­го­фи­гур­ный ба­рель­еф «Ни­схож­де­ние Ган­га» (7 в.). На ос­но­ве хра­мо­во­го ком­плек­са Кай­ла­са­нат­ха (1-я пол. 8 в.) в Кан­чи­пу­ра­ме сло­жи­лась ком­по­зи­ция юж.-инд. хра­ма в це­лом. Его пря­мо­уголь­ный двор, опоя­сан­ный из­нут­ри ря­да­ми ниш со ста­туя­ми бо­жеств, вклю­чал вы­де­лен­ное шик­ха­рой гл. свя­ти­ли­ще и мно­го­ко­лон­ный зал для мо­лящих­ся. Ком­по­зи­ция это­го ком­плек­са бы­ла по­вто­ре­на в од­но­имённом хра­ме в Эл­ло­ре (сер. 8 в.).

С 10–11 вв. в И. бы­ст­ро рос­ли го­ро­да, раз­вёр­ты­ва­лось хра­мо­вое строи­тель­ст­во. Ар­хи­тек­ту­ра хра­мов ста­но­ви­лась бо­лее пыш­ной и де­ко­ра­тив­ной, про­стран­ст­вен­ные ком­по­зи­ции – бо­лее слож­ны­ми. Скульп­ту­ра, не­раз­рыв­но сли­ваю­щая­ся с ар­хи­тек­ту­рой, при­ни­ма­ла де­ко­ра­тив­ный ха­рак­тер. В 10–13 вв. в сто­ли­цах раз­ных го­су­дарств И. воз­ник ряд хра­мов, в ко­то­рых про­яви­лось свое­об­ра­зие ме­ст­ных ар­хит. школ. Хра­мы Орис­сы, яр­ко вы­ра­жен­но­го сев. ти­па (хра­мо­вый ком­плекс Лин­га­рад­жа в Бху­ба­неш­ва­ре, ок. 1000), обыч­но со­сто­ят из при­мы­каю­щих друг к дру­гу отд. ар­хит. объ­ё­мов (за­лы для мо­ля­щих­ся, ис­пол­не­ния ри­ту­аль­но­го тан­ца, при­но­ше­ний), сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся свя­ти­ли­ще, увен­чан­ное са­мой вы­со­кой шик­ха­рой. Скульп­ту­ра Орис­сы, ук­ра­шав­шая хра­мы лишь сна­ру­жи, со­хра­ня­ет мо­ну­мен­таль­ность форм и жиз­нен­ную кон­крет­ность изо­бра­же­ний [из­вая­ния ко­ней, фи­гу­ры тан­цов­щиц у хра­ма бо­га солн­ца Шу­рья («Чёр­ная па­го­да») в Ко­на­ра­ке, сер. 13 в.]. Для хра­мов Кхад­жу­ра­хо, при­чис­ляе­мых к сев. ти­пу (Кан­да­рья-Ма­ха­део, ок. 1000), ха­рак­тер­ны ком­пакт­ность ком­по­зи­ции, оби­лие скульп­тур­но­го уб­ран­ст­ва как на­руж­ной, так и внутр. по­верх­но­сти стен. В Юж. И. в 10–11 вв. со­ору­жа­лись хра­мы [Боль­шой храм (Бра­ха­дис­ва­ра) в Танд­жа­ву­ре, ок. 1110], в ко­то­рых ар­хит. ком­по­зи­ция, сфор­ми­ро­вав­шая­ся ещё в 8 в. в Кан­чи­пу­ра­ме, по­лу­чи­ла своё за­вер­ше­ние: шик­ха­ра об­ре­ла чёт­кость си­лу­эта; сдер­жан­ный и пла­стич­ный де­кор стро­го под­чи­нял­ся ар­хи­тек­то­ни­ке зда­ния. На юге И. в 10–12 вв. рас­про­стра­ни­лась брон­зо­вая пла­сти­ка (ста­туи и ста­ту­эт­ки ин­дуи­ст­ских бо­жеств).

За­вое­ва­ние Сев. И. в кон. 12 – нач. 13 вв. му­сульм. фео­да­ла­ми при­нес­ло но­вые для И. куль­тур­ные тра­ди­ции Ср. Азии, Ближ­не­го и Ср. Вос­то­ка; гос­под­ствую­щей ре­ли­ги­ей стал ис­лам. В И. ут­вер­ди­лись иные кон­ст­рук­тив­ные эле­мен­ты (ку­по­ла, сво­ды) и ти­пы со­ору­же­ний (ме­че­ти, ми­на­ре­ты, мед­ре­се, мав­зо­леи), ве­лось строи­тель­ст­во двор­цо­во-кре­по­ст­ных ан­самб­лей. Вме­сте с тем серь­ёз­ный удар был на­не­сён раз­ви­тию скульп­ту­ры и жи­во­пи­си, т. к. ре­лиг. тре­бо­ва­ния ис­ла­ма пре­пят­ст­во­ва­ли соз­да­нию ан­тро­по­морф­ных изо­бра­же­ний. В де­ко­ра­тив­но-при­клад­ном иск-ве ста­ли раз­ви­вать­ся пре­им. рас­тит. и гео­мет­рич. ор­на­мен­ты. В пе­ри­од ук­ре­п­ления Де­лий­ско­го сул­та­на­та (нач. 13 – сер. 14 вв.) был воз­ве­дён ми­на­рет Кутб-Ми­нар ме­че­ти Кув­ват-уль-Ис­лам в Де­ли, а так­же го­ро­да с мощ­ными кре­по­ст­ны­ми сте­на­ми: Си­ри, Джа­хан­па­нах, Туг­ла­ка­бад и Фи­ро­за­бад (все 14 в.; ны­не на тер­ри­то­рии Де­ли). С рас­па­дом Де­лий­ско­го сул­та­на­та ху­дож. си­лы стра­ны рас­сре­до­то­чи­лись по отд. феод. го­су­дар­ст­вам. В сул­та­на­те Гуд­жа­рат бы­ли соз­да­ны со­ору­же­ния, от­ли­чаю­щие­ся стро­гой ар­хи­тек­то­нич­но­стью форм, кон­тра­стом глад­кой по­верх­но­сти стен фа­са­да и изящ­но­го по ри­сун­ку де­ко­ра (ме­четь Си­ди-Са­ид в Ах­ма­да­ба­де, 1572). В Бен­га­лии воз­ник­ли по­строй­ки с при­ме­не­ни­ем в де­ко­ре рез­ной тер­ра­ко­ты (ме­четь Ади­на в Пан­дуе, ок. 1360). В го­су­дар­ст­вах Де­ка­на в 14–17 вв. со­ору­жа­лись зда­ния, со­че­тав­шие в се­бе инж. дос­ти­же­ния му­сульм. ар­хи­тек­ту­ры с ме­ст­ны­ми ар­хит. тра­ди­ция­ми [мав­зо­лей Му­хам­ме­да Адил-ша­ха (Гол-Гум­баз) в Бид­жа­пу­ре, 1656–60].

С об­ра­зо­ва­ни­ем им­пе­рии Ве­ли­ких Мо­го­лов (1526) иск-во И. пе­ре­жи­ва­ет но­вый подъ­ём. При имп. Ак­ба­ре соз­да­ны за­ме­чат. об­раз­цы гра­до­стро­ит. и фор­тифи­кац. иск-ва: кре­пость (Аг­ра-форт, 1565–79) в Аг­ре, го­род-кре­пость Фа­тих­пур-Сик­ри (1569–84), форт в Ад­жме­ре (1570). Скла­ды­вал­ся клас­сич. тип цен­траль­но-ку­поль­но­го мав­зо­лея, ок­ру­жён­но­го ре­гу­ляр­ным са­дом (мав­зо­лей Ху­маю­на в Де­ли). При Шах Джа­ха­не (1627–58) в ар­хи­тек­ту­ре уси­ли­лось стрем­ле­ние к рос­ко­ши, из­люб­лен­ным ма­те­риа­лом стал мра­мор, не­ред­ко ин­кру­сти­ро­ван­ный са­мо­цве­та­ми [двор­цы и ме­че­ти в Аг­ре, Лал-Ки­ла («Крас­ный форт») в Де­ли]. В сдер­жан­ных клас­сич. фор­мах со­ору­же­на луч­шая из ме­че­тей 17 в. – Со­бор­ная ме­четь в Де­ли (1644–1658). Тра­диц. фор­мы мав­зо­лея бы­ли до­ве­де­ны до со­вер­шен­ст­ва в усы­паль­ни­це Тадж-Ма­хал в Аг­ре. Вы­со­ким ху­дож. уров­нем от­ли­ча­лось иск-во Рад­жаст­ха­на, со­хра­няв­шее ме­ст­ные тра­ди­ции. Мно­гове­ко­вoй опыт ка­мен­но­го кре­по­ст­но­го строи­тель­ст­ва ска­зал­ся в ве­ли­че­ст­вен­ных, ор­га­ни­че­ски сли­ваю­щих­ся с при­ро­дой двор­цо­во-кре­по­ст­ных ан­самб­лях (Гва­лия­ра, 15–16 вв.; Да­тии, 17 в.; Удай­пу­ра, 16–18 вв.). Сто­ли­ца Рад­жаст­ха­на Джай­пур (ос­но­ван в 1728) с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой – один из луч­ших об­раз­цов ан­самб­ля в ми­ро­вом гра­до­строи­тель­ст­ве. В пе­ри­од гос­под­ства му­сульм. фео­да­лов в Сев. И. тра­диц. хра­мо­вая ар­хи­тек­ту­ра и скульп­ту­ра раз­ви­ва­лись лишь на край­нем юге, где по-преж­не­му со­хра­ня­ли власть брах­ман­ские жре­цы. Во­круг ста­рых хра­мов здесь воз­дви­га­лись но­вые ог­ра­ды с квад­рат­ны­ми баш­ня­ми-го­пу­рам, по­кры­ты­ми скульп­ту­рой. С те­че­ни­ем ве­ков ко­ли­че­ст­во ог­рад воз­рас­та­ло и хра­мо­вый ком­плекс пре­вра­щал­ся в кре­по­ст­ной го­род (хра­мо­вые ком­плек­сы в Чи­дам­ба­ра­ме, Ма­ду­рае).

В ср.-век. пе­ри­од в И. раз­ви­ва­лась ми­ниа­тюр­ная жи­во­пись. Гуд­жа­рат­ская ми­ниа­тю­ра (11–16 вв.), бу­ду­чи гл. обр. ил­лю­ст­ра­ци­ей ре­лиг. книг, от­ли­ча­ет­ся пло­ско­ст­ным изо­бра­же­ни­ем че­ло­ве­че­ских фи­гур, ло­каль­ны­ми крас­ка­ми. В 16 в. воз­ник­ла шко­ла мо­голь­ской ми­ниа­тю­ры, в ко­то­рой про­яви­лось стрем­ле­ние к дос­то­вер­но­сти изо­бра­же­ния; рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли ил­лю­ст­ри­ро­ва­ние ис­то­рич. трак­та­тов, порт­рет­ный и ани­ма­ли­стич. жан­ры. С сер. 16 в. раз­ви­ва­лась шко­ла рад­жпут­ской ми­ниа­тю­ры, а позд­нее – шко­ла па­ха­ри ми­ниа­тю­ры. Ре­лиг.-ми­фо­ло­ги­че­ские по те­ма­ти­ке ми­ниа­тю­ры обе­их школ от­ли­ча­ют­ся звуч­ным ко­ло­ри­том, изящ­ным ли­ней­ным рит­мом, ли­рич. про­ник­но­вен­но­стью.

В пе­ри­од брит. ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства (18 в. – 1947) в И. про­ни­ка­ет влия­ние ев­роп. куль­ту­ры. Бы­ст­ро рос­ли пор­то­вые го­ро­да Каль­кут­та, Мад­рас, Бом­бей, где уже с 17 в. анг­ли­ча­не воз­дви­га­ли фор­ты, до­ки и хри­сти­ан­ские церк­ви. Поя­ви­лись но­вые для И. ти­пы со­ору­же­ний: ж.-д. во­кза­лы, му­ни­ци­па­ли­те­ты. Вновь соз­да­вае­мые го­ро­да де­ли­лись на квар­та­лы: ев­ро­пей­ские – бла­го­ус­т­ро­ен­ные, с адм. зда­ния­ми, особ­ня­ка­ми и пар­ка­ми, и ин­дий­ские – с хао­тич. за­строй­кой, со­стоя­щей из хи­жин ра­бо­чих и до­ход­ных до­мов. Об­ра­зец гра­до­строи­тель­ст­ва позд­не­го ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да – Нью-Де­ли (за­страи­вал­ся с 1911 по 1930-е гг.). В 18 – сер. 19 вв. адм., де­ло­вые зда­ния, ча­ст­ные ре­зи­ден­ции строи­лись в фор­мах англ. не­оклас­си­циз­ма, а за­тем нео­го­ти­ки. Изо­бра­зит. иск-во И. по­сте­пен­но ут­ра­чи­ва­ло свои древ­ние тра­ди­ции. Сре­ди ху­дож­ни­ков 2-й пол. 19 в. ши­ро­ко из­вес­тен Р. Вар­ма, об­ра­тив­ший­ся в сво­их кар­ти­нах, вы­пол­нен­ных в ду­хе зап.-ев­роп. ака­де­миз­ма, к изо­бра­же­нию жиз­ни инд. на­ро­да. В по­след­ней четв. 19 – нач. 20 вв., с раз­ви­ти­ем нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния и про­бу­ж­де­ни­ем ин­те­ре­са к нац. куль­ту­ре, в ар­хи­тек­ту­ре И. рас­про­стра­ни­лась сти­ли­за­ция под тра­диц. фор­мы инд. зод­че­ст­ва (уни­вер­си­тет в Хай­да­ра­ба­де, 1918).

На ру­бе­же 19–20 вв. груп­па инд. ху­дож­ни­ков во гла­ве с А. Та­го­ром и ис­кус­ст­во­ве­дом Э. Б. Ха­вел­лом по­ло­жи­ла на­ча­ло но­во­му те­че­нию – Бенг. воз­ро­ж­де­нию, ко­то­рое ста­ви­ло сво­ей це­лью соз­дать на ос­но­ве ста­рых тра­ди­ций инд. рос­пи­сей и ми­ниа­тю­ры, а так­же кит. и япон. жи­во­пи­си но­вое нац. иск-во. Сце­ны сель­ской жиз­ни и ми­фо­ло­гич. ком­по­зи­ции мас­те­ров Бенг. воз­ро­ж­де­ния (Н. Бо­шу, Ш. Гуп­та, Ш. Укил и др.) от­ли­ча­лись ли­рич. тон­ко­стью, иг­рой сти­ли­зов. ли­ний, но бы­ли да­ле­ки от про­блем совр. жиз­ни, по­это­му воз­мож­но­сти те­че­ния ока­за­лись бы­ст­ро ис­чер­пан­ны­ми. Вме­сте с тем оно про­бу­ди­ло ин­те­рес к куль­тур­ным тра­ди­ци­ям И. и ока­за­ло силь­ное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие инд. иск-ва. В 1920-х гг. цен­тром но­во­го те­че­ния в иск-ве И., со­че­таю­ще­го тра­ди­ции ин­дий­ско­го и но­вей­шие тен­ден­ции зап. иск-ва, стал ун-т Виш­ва-Бха­ра­ти в Шан­ти­ни­ке­та­не (ос­но­ван Р. Та­го­ром). В 1930–1940-х гг. вы­сту­пи­ли ху­дож­ни­ки А. Шер-Гил (в сво­их про­из­ве­де­ни­ях, по­свя­щён­ных жиз­ни инд. на­ро­да, ор­га­ни­че­ски со­еди­ни­ла тра­ди­ции жи­во­пи­си Ад­жан­ты и пост­им­прес­сио­низ­ма) и Дж. Рой (опи­рав­ший­ся на сти­ли­сти­ку бенг. луб­ка). В те же го­ды ра­бо­та­ют и круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли реа­ли­стич. на­прав­ле­ния: жи­во­пис­цы А. Бо­шу, Б. Сань­ял, скульп­тор и жи­во­пи­сец Д. П. Рой Чо­уд­ху­ри, скульп­тор В. П. Кар­мар­кар.

С за­вое­ва­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти (1947) в И. раз­вер­ну­лось гран­ди­оз­ное по мас­шта­бам строи­тель­ст­во. Во­круг круп­ных пром. пред­при­ятий воз­во­ди­лись по­сёл­ки и го­ро­да (Чан­ди­гарх, 1951–56, груп­па инд. и иностр. ар­хи­тек­то­ров во гла­ве с Ле Кор­бю­зье; Ах­ма­да­бад, 1960-е гг., арх. Л. Кан). Жи­лые и об­ществ. зда­ния в круп­ных го­ро­дах со­ору­жа­лись в фор­мах совр. зап.-ев­роп. сти­лей (гл. обр. функ­цио­на­лиз­ма; банк в Каль­кут­те, 1969, арх. А. Гуп­та; зда­ние Ин-та ста­ти­сти­ки в Де­ли, 1970–76, арх. А. Рад­же; Центр. ин-т по изу­че­нию буд­диз­ма в го­рах Ла­дак­ха, 1980-е гг., арх. Р. Шар­ма), а так­же в сти­ле, со­че­таю­щем тра­диц. и совр. тех­нич. приё­мы и объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ные ре­ше­ния (Ме­мо­ри­аль­ный центр Ган­ди в Ах­ма­да­ба­де, 1958–63, арх. Ч. Кор­реа; Инд. ин-т управ­ле­ния в Бан­га­ло­ре, 1977–85, арх. Б. До­ши; Нац. ин-т им­му­но­ло­гии в Де­ли, 1988, арх. Р. Ре­вал).

В изо­бра­зит. иск-ве 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. со­су­ще­ст­ву­ет мно­же­ст­во те­че­ний. Тра­ди­ции Бенг. воз­ро­ж­де­ния про­дол­жал худ. Б. Укил; реа­ли­стич. на­прав­ле­ние пред­став­ля­ют скульп­тор и жи­во­пи­сец С. Кха­ст­гир, гра­фик X. Дас и др. Тра­ди­ции инд. иск-ва и ев­роп. но­ва­ции 20 в. со­че­та­ют в сво­ём твор­че­ст­ве жи­во­пис­цы и гра­фи­ки К. К. Хеб­бар, Ш. Чав­да, С. Му­керд­жи, С. Гуд­жрал, Н. Бен­д­ре, скульп­то­ры Ч. Кар, П. Д. Гуп­та, С. Ча­уд­ху­ри, Д. Бха­гат и др. В ду­хе нар. иск-ва ра­бо­та­ет К. Суб­ра­мань­ян. В 1950–70-х гг. в И. уси­ли­лись мо­дер­ни­ст­ские те­че­ния (груп­па «Про­грес­сив­ные ху­дож­ни­ки» в Бом­бее; ху­дож­ни­ки М. Ф. Ху­сейн, Ш. Чав­да, С. Гуд­жрал, Б. Кхак­хар, С. Раза, скульп­то­ры А. Да­ви­ер­вал­ла, П. Поч­кхан­вал­ла, П. Джа­на­ки­рам, Р. Пан­чал, А. Ча­кра­вар­ти и др.). Иск-во 1980–2000-х гг. в его сти­ле­вом мно­го­об­ра­зии пред­став­ля­ют ху­дож­ни­ки М. Ба­ва, С. Бур­ман, Б. Бхат­та­чард­жи, Дж. Дас, Н. Ма­ла­ни, Г. Па­тел, С. Пат­вард­хан, Г. Пай­не, А. Сингх, Дж. Чо­уд­ху­ри, Л. Шау; скульп­то­ры Д. Ми­ст­ри, С. Нан­да­го­пал, С. Рад­хак­риш­нан, Р. Ред­ди. В совр. И. ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ют­ся мн. древ­ней­шие ви­ды ху­дож. кус­тар­но­го про­из-ва: тка­че­ст­во, резь­ба по де­ре­ву, кос­ти и кам­ню, об­ра­бот­ка ме­тал­ла, из­го­тов­ле­ние ла­ков, гон­чар­ное де­ло.

Дополнительная литература.

Kar C. Classical Indian sculpture. L., 1950;

Brown P. Indian architecture. 3rd ed. Bombay, 1956. Vol. 1–2; Dimand M. Indian mi­niature painting. Bombay, 1960;

Ко­роц­кая А. А. Ар­хи­тек­ту­ра Ин­дии ран­не­го сред­не­ве­ко­вья. М., 1964; она же. Со­кро­ви­ща ин­дий­ско­го ис­кус­ст­ва. М., 1966; она же. Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра Ин­дии. М., 1986;

Про­кофь­ев О. С. Ис­кус­ст­во Ин­дии (3-е тыс. до н. э. – 19 в.). М., 1964;

Тю­ля­ев С. И. Ис­кус­ст­во Ин­дии. М., 1968; он же. Ис­кус­ст­во Ин­дии. III тыс. до н. э. – VII в. н. э. М., 1988;

Си­до­ро­ва В. С. Скульп­ту­ра Древ­ней Ин­дии. М., 1971;

Chan­dra M. Studies in early Indian painting. L., 1975;

Sivaramamurti C. The art of India. N. Y., 1977;

Kapur G. Contemporary Indian artists. New Delhi, 1978;

Шеп­ту­но­ва И. И. Жи­во­пись Бен­галь­ско­го воз­ро­ж­де­ния. М., 1978;

Ancient сities of the Indus / Ed. G. Possehl. Durham, 1979;

Grover S. The architecture of India. Buddhist and Hindu. New Delhi, 1980;

Gray B. The arts of India. Oxf., 1981;

По­та­бен­ко С. И. Изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во Ин­дии в но­вое и но­вей­шее вре­мя (ко­нец XVIII – се­ре­ди­на XX вв.). М., 1981;

Гу­се­ва Н. Р. Ху­до­же­ст­вен­ные ре­мес­ла Ин­дии. М., 1982;

Williams J. The art of Gupta India. Princeton, 1982;

Tadgell C. The history of architecture in India: from the dawn of civilization to the end of the Raj. L., 1990;

Tillotson G. The tradition of Indian architecture: continuity, controversy and change since 1850. New Haven, 1990;

Blurton T. R. Hindu art. L., 1992;

Coo­maraswamy A. Essays in early Indian architecture. New Delhi; Oxf., 1992;

Welch S. C. India: art and culture, 1300–1900. Munich; L., 1993;

Harle J. C. The art and architecture of the Indian subcontinent. 2nd ed. New Haven; L., 1994;

Alfieri B. M. Islamic architecture of the Indian subcontinent. L., 2000;

Berkson C. The life of form in Indian sculpture. New Delhi, 2000;

Art of India. Prehistory to the present / Ed. F. M. Asher. N. Y., 2003;

Оль­ден­бург С. Ф. Куль­ту­ра Ин­дии. 2-е изд. М., 2004.

Музыка.

Муз. куль­ту­ра И. – важ­ная часть куль­ту­ры Юж. Азии, на про­тя­же­нии ис­то­рии сво­его раз­ви­тия она оп­ре­де­ля­ла спе­ци­фи­ку му­зы­ки все­го ре­гио­на (тер­ри­то­рия ны­не­ших Па­ки­ста­на, Банг­ла­деш, Не­па­ла, Шри-Лан­ки). Фор­ми­ро­ва­ние ос­нов муз. куль­ту­ры И. вос­хо­дит к инд­ской ци­ви­ли­за­ции (3–2-е тыс. до н. э.). К сер. 1-го тыс. до н. э. сло­жи­лась куль­ту­ра ре­чи­та­ции (точ­нее, кан­тил­ля­ции) вед (Риг­ве­ды, за­тем Са­ма­ве­ды – пес­но­пе­ния са­ма­ган), впо­след­ст­вии про­дол­жен­ная в об­щин­ных пес­но­пе­ни­ях (гра­ма-гейя га­на) и пес­но­пе­ни­ях от­шель­ни­ков (ара­нья-гейя га­на). Клас­сич. му­зы­ка И. тес­но свя­за­на с эс­те­ти­кой и фи­ло­со­фи­ей ин­ду­из­ма. С фор­ми­ро­ва­ни­ем в 6–5 вв. до н. э. буд­диз­ма и джай­низ­ма раз­ви­валась не­ор­то­док­саль­ная куль­то­вая му­зы­ка. Сло­жи­лись му­зы­каль­но-те­ат­раль­ные и му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные фор­мы во­пло­ще­ния эпо­са – «Ма­хаб­ха­ра­ты», «Ра­мая­ны».

Раз­ви­тие инд. му­зы­ки на ру­бе­же н. э. про­ис­хо­ди­ло в го­су­дар­ст­вах Ма­гад­ха, Ма­урья, Гуп­тов, Ку­шан­ском цар­ст­ве (се­вер ре­гио­на), Пал­ла­вов, Са­та­ва­ха­нов, Че­ра (юг). С на­ча­ла н. э. скла­ды­ва­лась му­зы­ка вы­со­кой тра­ди­ции (ганд­хар­ва, мар­га). Эс­те­тич. кон­цеп­ции, свя­зан­ные гл. обр. с клас­сич. при­двор­ной му­зы­кой, по­лу­чи­ли ка­но­ни­зи­ров. за­кре­п­ле­ние в трак­та­тах «Ги­та­лан­ка­ра», «Нать­я­ша­ст­ра»; в трак­та­те Ма­тан­ги «Бри­хад­де­ши» (ок. 5–7 вв.) впер­вые сфор­му­ли­ро­ва­ны осн. по­ло­же­ния кон­цеп­ции ра­ги, раз­рабо­та­на мет­ро­рит­мич. сис­те­ма та­ла. В свя­зи со ста­нов­ле­ни­ем при­двор­но­го те­ат­ра (санскр. дра­ма сер. 1-го тыс.) до­стиг­ла рас­цве­та те­ат­раль­ная му­зы­ка, с раз­ви­ти­ем клас­сич. иск-ва тан­ца (бха­рат­нать­ям) – тан­це­валь­ная.

В 13 в. про­изош­ло раз­де­ле­ние муз. куль­ту­ры Ин­до­ста­на на се­вер­ную (тра­ди­ция хин­ду­ста­ни) и юж­ную (тра­ди­ция кар­на­та­ка). В 14–16 вв. в рам­ках му­зы­ки хин­ду­ста­ни сло­жи­лась при­двор­ная во­каль­ная тра­ди­ция дхру­пад (пред­ста­ви­те­ли – Сва­ми Ха­ри­дас и Тан­сен Ми­ан), её от­ли­ча­ют ве­ли­честв. ха­рак­тер, не­то­ро­п­ли­вое раз­вёр­ты­ва­ние, стро­гий от­бор муз. средств. Позд­нее на ос­но­ве дхру­па­да фор­ми­ру­ет­ся кхай­яль – во­каль­ная тра­ди­ция, в ко­то­рой от­ра­зи­лась спе­ци­фи­ка ин­до­му­суль­ман­ско­го ху­дож. син­те­за; в 17–18 вв. кхай­яль стал са­мо­сто­ят. вет­вью тра­ди­ции хин­ду­ста­ни, ему свой­ст­вен­ны лю­бов­ное с мис­тич. под­тек­стом со­дер­жа­ние, экс­прес­сив­ный тип пе­ния, сво­бо­да муз. раз­вёр­ты­ва­ния и по­строе­ния ком­по­зи­ции. В 20–21 вв. кхай­яль – сим­вол клас­сич. во­каль­ной му­зы­ки хин­ду­ста­ни. В про­ти­во­вес куль­то­вой прак­ти­ке ор­то­док­саль­но­го ин­ду­из­ма раз­ви­ва­лось дви­же­ние бхак­ти, в 15–16 вв. ока­зав­шее раз­но­сто­рон­нее воз­дей­ст­вие на мн. сто­ро­ны клас­си­че­ской и ре­гио­наль­ной тра­диц. муз. куль­ту­ры (по­эты и му­зы­кан­ты Сур­дас, Тул­си­дас, Ми­ра Баи, один из ос­но­во­по­лож­ни­ков кар­нат­ской клас­сич. му­зы­ки Пу­ран­да­ра­да­са).

Муз. куль­ту­ра юга Ин­до­ста­на, вклю­чая од­ну из древ­ней­ших её вет­вей – му­зы­ку та­ми­лов, ис­пы­та­ла мень­ше влия­ний др. куль­тур, здесь раз­ви­ва­лись пре­им. во­каль­ные фор­мы. В кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. раз­вер­ну­лось твор­че­ст­во т. н. кар­нат­ской трои­цы – му­зы­кан­тов и по­этов Шья­мы Ша­ст­ри, Тья­га­ра­джи и Мут­тус­ва­ми Дик­ши­та­ра. Соз­дан­ные ими клас­сич. во­каль­ные ком­по­зи­ции (кри­ти, па­да­мы и др.) вплоть до нач. 21 в. со­став­ля­ют ос­но­ву ре­пер­туа­ра юж.-инд. пев­цов.

По­ми­мо клас­сич. му­зы­ки, в И. ши­роко пред­став­ле­ны мн. тра­диц. ре­гио­наль­ные и ло­каль­ные ви­ды му­зы­ки (во­каль­ной, ин­ст­ру­мен­таль­ной, му­зы­ки для те­ат­раль­ных и тан­це­валь­ных пред­став­ле­ний), свя­зан­ные с разл. ас­пек­та­ми жиз­ни мно­го­числ. эт­но­сов и эт­нич. групп (см. в ст. Ин­дий­цы). Это, напр., пе­сен­ные фор­мы бар­гит (Ас­сам), бхак­кар (Каш­мир), чам­пу (Орис­са), бха­тиа­ли (Бен­га­лия), му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные сти­ли дан­дия рас (Гуд­жа­рат), бхан­гра (Пен­джаб), те­ат­раль­но-му­зы­каль­ные пред­став­ле­ния бур­ра­кат­ха (Ан­дх­ра-Пра­деш), як­ша­га­на (Та­мил­над), рам­ли­ла, рас­ли­ла (се­вер И.). Сре­ди тра­диц. жан­ров куль­то­вой му­зы­ки: су­фий­я­на ка­лам (Каш­мир), аб­хан­га (Ма­ха­раш­тра), ан­кийя гит (Ас­сам), са­бад (пес­но­пе­ния сик­хов), виш­ну­ит­ские пес­но­пе­ния стран­ст­вую­щих бен­галь­ских мо­на­хов-бау­лов.

В 18 – нач. 20 вв. за­вер­шил­ся про­цесс ста­би­ли­за­ции ло­каль­ных школ-гха­ран клас­сич. му­зы­ки хин­ду­ста­ни (гва­ли­ор­ская, агр­ская, джай­пур­ская и ки­ран­ская шко­лы кхай­я­ля). Внут­ри тра­ди­ции хин­ду­ста­ни сфор­ми­ро­ва­лись т. н. по­лу­клас­си­че­ские (лёг­кие клас­си­че­ские) во­каль­ные сти­ли и фор­мы: тхум­ри, дад­ра, тап­па, га­зал, та­ра­на. Осо­бую роль в об­нов­ле­нии об­ли­ка инд. куль­ту­ры сыг­ра­ла Бен­га­лия, где в то вре­мя бы­ли скон­цен­три­ро­ва­ны зна­чит. ху­дож. си­лы. Важ­ней­ший вклад в раз­ви­тие инд. му­зы­ки в 20 в. внёс Р. Та­гор – соз­да­тель пе­сен­ной тра­ди­ции ро­бин­д­ро­шон­гит (ра­бин­д­ра­сан­гит; т. е. «пес­ни Ра­бин­д­ра­на­та») и ав­тор ря­да тан­це­валь­но-дра­ма­тич. муз. пьес. Его пес­ня «Джа­на га­на ма­на» – Нац. гимн Ин­дии.

На ру­бе­же 19–20 вв. в му­зы­ке хин­ду­ста­ни рас­про­стра­ня­ет­ся ин­ст­ру­мен­таль­ное ан­самб­ле­вое му­зи­ци­ро­ва­ние в ус­той­чи­вом со­ста­ве: со­ли­рую­щий ин­ст­ру­мент ли­бо го­лос; пар­ный мем­бра­но­фон таб­ла ли­бо двух­сто­рон­ний ба­ра­бан пак­ха­вадж (в кар­нат­ской тра­ди­ции – мри­данг), в пар­тии ко­то­ро­го раз­вёр­ты­ва­ет­ся мет­ро­рит­мич. ли­ния – та­ла; струн­ный щип­ко­вый ин­ст­ру­мент тан­пу­ра, под­дер­жи­ваю­щий на про­тя­же­нии всей ком­по­зи­ции ла­доз­ву­ко­ряд­ную на­строй­ку. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных сев.-инд. ин­ст­ру­мен­та­ли­стов: Ал­ла­уд­дин Хан, его сын и уче­ник Али Ак­бар Хан (ис­пол­ни­те­ли на струн­ном смыч­ко­вом ин­ст­ру­мен­те – са­ро­де), про­слав­лен­ный вир­ту­оз Ра­ви Шан­кар (ис­пол­ни­тель на струн­ном щип­ко­вом ин­стру­мен­те – си­та­ре). Ме­ж­ду­нар. из­вест­ность по­лу­чи­ли так­же Ник­хиль Ба­нер­джи и Ина­ят Хан (си­тар), Рам На­ра­ян (смыч­ко­вый ин­ст­ру­мент са­ран­ги), Ам­джад Али Хан (са­род), Шив­ку­мар Шар­ма (цим­ба­лы сан­тур), Бис­мил­ла Хан (го­бой ше­наи), Ха­рип­ра­сад Чау­ра­сия (флей­та бан­су­ри), Ал­ла Рак­ха и его сын За­кир Хус­сейн (таб­ла). В юж. И. так­же раз­ви­то ин­ст­ру­мен­таль­ное му­зи­ци­ро­ва­ние, сре­ди зна­ме­ни­тых ис­пол­ни­те­лей – Чит­ти Ба­бу (ви­на), Лал­гу­ди Джая­ра­ман (ин­дий­ская скрип­ка).

Сре­ди инд. пев­цов кон. 19 – нач. 21 вв.: пред­ста­ви­те­ли му­зы­ки хин­ду­ста­ни – Амир Хан, Аб­дул Ка­рим Хан, Гху­лам Али Хан, Криш­на­рао Шан­кар Пан­дит, Бхим­сен Джо­ши, Ку­мар Ганд­хар­ва, Джи­тен­д­ра Аб­хи­ше­ки, Ган­гу­баи Хан­гал, Ке­шо­ри Амон­кар, Ги­рид­жа Де­ви, Пар­вин Сул­та­на; кар­нат­ские му­зы­кан­ты – Арь­я­ку­ди Ра­ма­нуд­жа Ай­ен­гар, Ма­ха­ра­джа­пу­рам Виш­ва­нат­ха Ай­ер, М. С. Суб­бу­лак­шми, М. Ба­ла­му­ра­лик­риш­на.

В 17 в. кар­нат­ский учё­ный Вен­ка­та­мак­хи раз­ра­бо­тал сис­те­му клас­си­фи­ка­ции зву­ко­ряд­ных шкал (ме­ла) юж.-инд. му­зы­ки. Сев.-инд. тео­рия, ос­но­ван­ная на сис­те­ме 10 зву­ко­ря­дов-тха­та, офор­ми­лась во 2-й пол. 19 в. в тру­дах Виш­ну На­рая­на Бхатк­хан­де (его на­зы­ва­ют от­цом совр. му­зы­ки хин­ду­ста­ни). Осн. по­ло­же­ния муз. тео­рии хин­ду­ста­ни по­лу­чи­ли раз­ви­тие в тру­дах Су­рин­д­ро Мо­хун Та­го­ра. В 1902 про­из­ве­де­на пер­вая грам­за­пись инд. му­зы­ки. Про­во­ди­лись Все­ин­дий­ские муз. кон­фе­рен­ции (1916, Ба­ро­да; 1918, Де­ли; 1919, Бе­на­рес; 1925, Лакх­нау). На­ря­ду с тра­диц. сис­те­мой обу­че­ния му­зы­кан­тов (гу­ру-ши­шья па­рам­па­ра) фор­ми­ру­ет­ся муз. об­ра­зо­ва­ние совр. ти­па, сре­ди его ор­га­ни­за­то­ров – Виш­ну Ди­гам­бар Па­лу­скар (ини­циа­тор соз­да­ния ин-та Ганд­хар­ва Ма­ха­видь­я­лайя, 1901), Бхатк­хан­де (в 1918–26 ос­но­вал муз. кол­лед­жи в Гва­лия­ре, Ба­роде, Лакх­нау). В юж­ной И. му­зы­каль­но-про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность ве­ли Шри­ни­ва­са Ай­ен­гар, Чин­нас­ва­ми Му­даль­яр, Суб­ба­ра­ма Дик­ши­тар и др.

По­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти (1947) И. раз­ви­тие муз. куль­ту­ры во мно­гом на­прав­ля­ет­ся гос-вом. Рас­про­стра­ня­ют­ся совр. фор­мы бы­то­ва­ния му­зы­ки (кон­цер­ты, фес­ти­ва­ли), фор­ми­ру­ют­ся но­вые сфе­ры муз. твор­че­ст­ва (ки­но- и по­пу­ляр­ная му­зы­ка), спо­соб­ст­вую­щие по­пу­ля­ри­за­ции инд. му­зы­ки во всём ми­ре. На­ря­ду с со­хра­не­ни­ем тра­диц. сис­те­мы муз. об­ра­зо­ва­ния дей­ст­ву­ют учеб­ные за­ве­де­ния зап. ти­па: муз. ф-ты при Бом­бей­ском ун-те, ун-те им. Джа­ва­хар­ла­ла Не­ру, «Шри­рам Бха­ра­тия Ка­ла Кен­д­ра» в Де­ли и др. В круп­ней­ших го­ро­дах функ­цио­ни­ру­ют кон­церт­ные за­лы («Ка­ма­ни Ауди­то­риум» в Де­ли). Нац. ака­де­мия му­зы­ки, тан­ца и дра­мы («Сан­гит На­так», 1953) ве­дёт ис­сле­до­ва­тель­скую и ис­пол­ни­тель­скую дея­тель­ность. Ши­ро­кую из­вест­ность раз­но­об­раз­ные клас­сич. и ре­гио­наль­ные тра­ди­ции инд. му­зы­ки, тан­ца и дра­мы по­лу­чи­ли в пе­ри­од про­ве­де­ния Фес­ти­ва­ля Ин­дии в СССР (1987–88). Од­ним из пер­вых зап. му­зы­кан­тов, про­па­ган­ди­ро­вав­ших инд. клас­сич. му­зы­ку, был скри­пач И. Ме­ну­хин, му­зи­ци­ро­вав­ший с Шан­ка­ром, На­рая­ном и др. По­пу­ляр­ность инд. му­зы­ки за пре­де­ла­ми Юж. Азии – в стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка, Юго-Вост. Азии, Аф­ри­ки, Сев. Аме­ри­ки и Ев­ро­пы осо­бен­но воз­рос­ла в по­след­ние де­ся­ти­ле­тия бла­го­да­ря со­вме­ст­ным творч. про­ек­там ве­ду­щих инд. и по­пу­ляр­ных зап. му­зы­кан­тов, сре­ди ко­то­рых Шан­кар, Х. Чау­ра­сия, Ш. Шар­ма, З. Хус­сейн, Дж. Хар­ри­сон, Дж. Мак­лаф­лин, Я. Гар­ба­рек. Ши­ро­кий ме­ж­дунар. ре­зо­нанс по­лу­чи­ла по­ста­нов­ка в 2002 мю­зик­ла «Бом­бей­ские меч­ты» А. Р. Рех­ма­на и Э. Ллойд Уэб­бе­ра. Вы­хо­дец из И. – ди­ри­жёр З. Ме­та.

Доплнительная литература:

Му­зы­каль­ная эс­те­ти­ка стран Вос­то­ка. М., 1967;

Daniélou A. Südasien. Lpz., 1978 (Mu­sikgeschichte in Bildern. Bd 1. Lfg. 4); Де­ва Б. Ч. Ин­дий­ская му­зы­ка. М., 1980;

Kauf­mann W. Altindien. Lpz., 1981 (Musikge­schi­chte in Bildern. Bd 2. Lfg. 8); Ranade A. D. On music and musicians of Hindoostan. New De­lhi, 1984;

Wade B. C. Music in India: the clas­sical traditions. New Delhi, 1994;

Deva B. C. Musical instruments of India. New De­lhi, 2000;

Го­ро­хо­вик Е. Му­зы­каль­ная куль­ту­ра Ин­дии. Минск, 2005.

Автор раздела: Е. М. Гороховик.

Театр. Танец.

Инд. те­атр – ста­рей­ший в Азии. Сви­де­тель­ст­вом его су­ще­ст­во­ва­ния в сер. 1-го тыс. до н. э. яв­ля­ют­ся на­та­сут­ры – ру­ко­во­дства для ак­тё­ров и пан­то­ми­ми­стов, из­вест­ные Па­ни­ни (ок. 4 в. до н. э.). Об ак­тё­рах (на­та, шай­лу­ша, ку­ши­ла­ва) и тан­цов­щи­ках (нар­та­ка) упо­ми­на­ют инд. эпо­сы «Ма­хаб­ха­ра­та» и «Ра­мая­на» и буд­дий­ская лит-ра. Эдик­ты ца­ря Ашо­ки (3 в. до н. э.) со­об­ща­ют о прак­ти­ке по­ка­за зре­лищ с це­лью рас­про­стра­не­ния буд­дий­ской дхар­мы.

Древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся ис­точ­ник по инд. те­ат­ру – трак­тат «Натья­ша­ст­ра» («Нау­ка о те­ат­ре», ок. 1–2 вв. н. э.). Он обоб­ща­ет тео­рию и прак­ти­ку до­клас­сич. те­ат­ра, от ко­то­ро­го до нас не дош­ло ни од­ной пье­сы. Все лит. дра­мы (ис­клю­чая фраг­мен­ты Аш­ваг­хо­ши, 1–2 вв. н. э.) от­но­сят­ся к бо­лее позд­не­му вре­ме­ни – эпо­хе Гуп­тов (сер. 1-го тыс. н. э.), ко­гда поя­ви­лись дра­мы Ка­ли­да­сы, Шуд­ра­ки и, воз­мож­но, пье­сы, при­пи­сы­вае­мые Бха­се. Как и со­чи­не­ния дра­ма­тур­гов 7–8 вв. (Ви­шак­ха­дат­ты, Хар­ши, Бхат­та На­рая­ны, Бха­ваб­ху­ти), они не по­лу­чи­ли ос­мыс­ле­ния в тео­ре­тич. трак­та­тах. Тео­ре­ти­зи­ро­ва­ние во­зоб­но­ви­лось, ко­гда жи­вая тра­ди­ция те­ат­ра прак­ти­че­ски ис­чез­ла, а дра­ма ста­ла лит. уп­раж­не­ни­ем. Мно­го­числ. трак­та­ты 10–14 вв. (наи­бо­лее из­ве­стен «Да­ша­ру­па» – «Де­сять ви­дов [дра­мы]» Дха­нан­джайи) про­дол­жа­ли ос­но­вы­вать­ся на «Нать­я­ша­ст­ре».

Ми­фо­ло­гия «Нать­я­ша­ст­ры» по­зво­ля­ет ре­кон­ст­руи­ро­вать за­ро­ж­де­ние те­ат­ра. Он воз­ни­ка­ет в сер. 1-го тыс. до н. э., ко­гда в про­цес­се пе­ре­смот­ра ми­ро­воз­зренч. ос­нов древ­не­го брах­ма­низ­ма часть брах­ман­ст­ва ста­ла при­ме­нять для по­пу­ля­ри­за­ции и ут­вер­жде­ния об­нов­лён­ной ре­ли­гии (совр. назв. – ин­ду­изм) прак­ти­ку инс­це­ни­ро­ва­ния ми­фов. Те­атр был свя­зан с еже­год­ным празд­ни­ком Ин­д­ры, струк­ту­ра и сим­во­ли­ка ко­то­ро­го со­хра­ни­лись в от­кры­вав­шем дра­му ри­туа­ле пур­ва­ран­ги.

Ран­няя до­клас­сич. дра­ма пред­став­ля­ла со­бой двух­ча­ст­ное зре­ли­ще, со­стоя­щее из пур­ва­ран­ги (пуд­жи) и ра­зыг­ры­вае­мо­го по­сле неё ми­фа (на­тьи). Ин­сце­ни­ро­ва­ние пьес-ми­фов ос­но­ва­но на пла­сти­ке, а не на сло­ве, что оп­ре­де­ли­ло воз­ник­но­ве­ние бо­га­тей­ше­го язы­ка жес­тов, от­ли­чаю­ще­го тра­ди­цию инд. те­ат­ра и ха­рак­тер­но­го для всех трёх пред­став­лен­ных в ней ти­пов зре­ли­ща: дра­мы (на­тья), пан­то­ми­мы (нри­тья) и тан­ца (нрит­та). Пер­вым сфор­ми­ро­вал­ся са­мый слож­ный вид зре­ли­ща – на­тья, в ко­то­рой се­ман­ти­че­ски вы­ве­рен­ные дви­же­ния и жес­ты пе­ре­да­ва­ли со­дер­жа­ние пье­сы. В пан­то­ми­ме-нри­тье, яв­ляв­шей­ся сни­жен­ной («жен­ской») фор­мой на­тьи (её пред­став­ля­ли жен­щи­ны, в то вре­мя как ис­пол­не­ние на­тьи ещё дол­го ос­та­ва­лось при­ви­ле­ги­ей ак­тё­ров-муж­чин), раз­вёр­ну­то­го сю­же­та не бы­ло и жес­ты ис­поль­зо­ва­лись для дуб­ли­ро­ва­ния слов пе­сен. По­след­ним из трёх зре­лищ­ных ис­кусств сфор­ми­ро­вал­ся т. н. чис­тый та­нец, со­вер­шен­но не свя­зан­ный с пе­ре­да­чей смыс­ла.

До­ми­ни­ро­ва­ние в инд. те­ат­ре пла­стич. на­ча­ла оп­ре­де­ли­ло осо­бен­но­сти инд. тео­рии дра­мы, ко­то­рая, в от­ли­чие от ан­тич­ной и ев­ро­пей­ской, бы­ла на­прав­ле­на на ос­мыс­ле­ние не лит. тек­ста, а сце­нич. дей­ст­вия (прай­о­га). С опи­са­ни­ем разл. ас­пек­тов зре­ли­ща свя­за­ны прак­ти­че­ски все осн. ка­те­го­рии «Нать­я­ша­ст­ры», к чис­лу ко­то­рых от­но­сят­ся два ви­да ус­пе­ха (сидд­хи) спек­так­ля – бо­же­ст­вен­ный и че­ло­ве­че­ский, две раз­но­вид­но­сти сце­нич. прак­ти­ки – жиз­не­по­доб­ная (ло­кад­хар­ми) и ус­лов­ная (нать­яд­хар­ми), че­ты­ре спо­со­ба ре­пре­зен­та­ции (аб­хи­найя): пла­сти­ка (ан­ги­ка), речь (ва­чи­ка), кос­тюм и грим (аха­рья) и изо­бра­же­ние не­про­из­воль­ных со­стоя­ний ти­па ру­мян­ца или слёз (сат­тви­ка), а так­же че­ты­ре ма­не­ры иг­ры. Осо­бое ме­сто в инд. тео­рии дра­мы за­ни­ма­ет уче­ние о 49 эмо­ци­ях-бха­вах и воз­ни­каю­щих на их ос­но­ве вось­ми ду­шев­ных со­стоя­ни­ях (ра­сах). Все при­ё­мы ли­це­дей­ст­ва бы­ли на­прав­ле­ны на то, что­бы зри­те­ли на вре­мя от­вле­ка­лись от внеш­них раз­дра­жи­те­лей и, по­гру­зив­шись в ил­лю­зор­ную ре­аль­ность дра­мы, пол­но­стью от­да­ва­лись од­но­му из этих ду­шев­ных со­стоя­ний, ис­пы­ты­вая пре­дель­ную сте­пень на­сла­ж­де­ния (шрин­га­ра), ве­селья (ха­сья), пе­ча­ли (ка­ру­на), яро­сти (ра­уд­ра), ге­ро­ич. во­оду­шев­ле­ния (ви­ра), ужа­са (бхая­на­ка), от­вра­ще­ния (биб­хат­са) или удив­ле­ния (адб­ху­та). Че­ты­ре сти­ля, по­ло­жен­ные в ос­но­ву сис­те­мы де­ся­ти дра­ма­тич. жан­ров, так­же при­над­ле­жа­ли к сфе­ре зре­ли­ща, а не тек­ста. Спи­ри­ту­аль­ный стиль (сат­тва­ти) тре­бо­вал, что­бы ис­пол­ни­тель, ак­ку­му­ли­руя свою ду­хов­ную энер­гию, пе­ре­во­пло­щал­ся в изо­бра­жае­мо­го пер­со­на­жа. Си­ло­вой стиль (араб­ха­ти) пред­став­лял со­бой жё­ст­кую, «муж­скую» ма­не­ру иг­ры, опи­рав­шую­ся на ис­поль­зо­ва­ние ору­жия и пла­сти­ку еди­но­бор­ст­ва. Ему про­ти­во­пос­тав­лял­ся изящ­ный стиль (кай­ши­ки), изы­скан­ная, женст­вен­ная ат­мо­сфе­ра ко­то­ро­го соз­да­ва­лась на­ря­да­ми и оби­ли­ем тан­цев. Ре­че­вая вы­ра­зи­тель­ность бы­ла при­су­ща вер­баль­но­му сти­лю (бха­ра­ти). Эти че­ты­ре сти­ля, счи­тав­шие­ся «ма­те­ря­ми на­тьи», ис­поль­зо­ва­лись для опи­са­ния как сце­нар­ных (са­ма­ва­ка­ра, ди­ма, ихам­ри­га, вьяй­о­га, ан­ка, вит­ха, пра­ха­са­на и бха­на), так и лит. (на­та­ка и пра­ка­ра­на) ви­дов дра­мы, что фор­маль­но урав­ни­ва­ло ар­ха­ич. мис­те­ри­аль­ные жан­ры и клас­сич. санскр. пье­сы. Ме­ж­ду тем древ­ние тео­ре­ти­ки чёт­ко осоз­на­ва­ли су­ще­ст­вую­щие ме­ж­ду ни­ми раз­ли­чия и раз­де­ли­ли все ви­ды на­тьи на два осн. ти­па: рез­кие и экс­прес­сив­ные зре­ли­ща (авидд­ха), в ко­то­рых дей­ст­во­ва­ли бо­ги и де­мо­ны, и бо­лее позд­ние дра­мы (су­ку­ма­ра), ге­роя­ми ко­то­рых яв­ля­лись зем­ные пер­со­на­жи. К ти­пу авидд­ха при­над­ле­жа­ли че­ты­ре древ­них жан­ра – са­ма­ва­ка­ра, ди­ма, ихам­ри­га и вьяй­о­га, пред­став­ляв­шие со­бой сце­нич. сра­же­ния на те­мы осн. ин­дуи­ст­ских ми­фов, ра­зыг­ры­вав­шие­ся в спи­ри­ту­аль­ном или си­ло­вом сти­ле. Поч­ти пол­ное от­сут­ст­вие де­ко­ра­ций и ог­ра­нич. ис­поль­зо­ва­ние бу­та­фо­рии ком­пен­си­ро­ва­лись в этих дра­мах от­то­чен­ной пла­сти­кой, яр­ки­ми кос­тю­ма­ми, при­чёс­ка­ми и гри­мом, фор­ма и цвет ко­то­рых по­зво­ля­ли раз­ли­чать бо­же­ст­вен­ных и де­мо­нич. пер­со­на­жей. Два пе­ре­ход­ных ар­ха­ич. жан­ра – пра­ха­са­на и вит­хи – при­над­ле­жа­ли к ти­пу су­ку­ма­ра. Они ос­но­вы­ва­лись ис­клю­чи­тель­но на вер­баль­ном сти­ле и сыг­ра­ли важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии соб­ст­вен­но лит. ви­дов (на­та­ка и пра­ка­ра­на) санскр. дра­мы.

Ут­ра­тив на ру­бе­же н. э. связь с ри­туалом, де­са­кра­ли­зо­ван­ная дра­ма об­ре­ла лит. фор­му, став важ­ней­шим ви­дом изящ­ной по­эзии (ка­вьи). Бит­ва, со­став­ляв­шая ос­но­ву древ­не­го те­ат­ра, бы­ла за­пре­ще­на для пред­став­ле­ния на сце­не, ус­ту­пив ме­сто лю­бов­ной ин­три­ге и ро­ман­тич. сю­же­ту. При этом до­шед­шие до нас клас­сич. дра­мы сер. 1-го тыс. со­хра­ни­ли ряд пер­со­на­жей древ­не­го те­ат­ра (са­мый из­вест­ный – брах­ман-шут ви­ду­ша­ка). К древ­не­му те­ат­ру вос­хо­дят тра­ди­ция хра­мо­вых тан­цов­щиц (де­ва­да­си), все шко­лы инд. клас­сич. тан­ца (бха­рат­нать­ям и др.) и мн. фор­мы совр. нар. те­ат­ра – как мис­те­ри­аль­но­го, инс­це­ни­рую­ще­го сю­же­ты эпо­са и пу­ран (рам­лила, рас­ли­ла, криш­на­ли­ла, як­ша­га­на, джат­ра, кат­ха­ка­ли и т. д.), так и по­лу­мис­те­ри­аль­но­го, опи­раю­ще­го­ся на пре­да­ния, ле­ген­ды и сказ­ки (нау­тан­ки, та­ма­ша, бха­ваи и др.). Осо­бое ме­сто сре­ди них за­ни­ма­ет хра­мо­вый те­атр шта­та Ке­ра­ла ку­тият­там, в ос­но­ве по­ста­но­вок ко­то­ро­го ле­жат тек­сты лит. санскр. драм с вклю­че­ни­ем им­про­ви­зац. мо­но­ло­гов на яз. ма­лая­лам.

Те­атр ев­роп. ти­па поя­вил­ся в И. в ко­ло­ни­аль­ную эпо­ху. В 18 в. в Каль­кут­те под по­кро­ви­тель­ст­вом Ост-Инд­ской ком­па­нии дей­ст­во­ва­ло три проф. дра­ма­тич. те­ат­ра – «Олд плей ха­ус», «Нью плей ха­ус» и «Чо­уран­ги ти­этр». Дос­туп­ные толь­ко для бе­ло­го на­се­ле­ния, они ста­ви­ли ев­роп. пье­сы на англ. яз. В Бом­бее в 1750 был от­крыт те­атр «Бам­баи Тхи­тар», ко­то­рый не поль­зо­вал­ся ус­пе­хом и вско­ре пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние. По­пыт­ка соз­да­ния об­ще­дос­туп­но­го те­ат­ра на бенг. яз. бы­ла пред­при­ня­та в 1795 Г. С. Ле­бе­де­вым. Ус­мот­рев в на­чи­на­нии Ле­бе­де­ва уг­ро­зу ин­те­ре­сам Ве­ли­ко­бри­та­нии, ру­ко­во­дство Ост-Инд­ской ком­па­нии спо­соб­ст­во­ва­ло пре­кра­ще­нию его дея­тель­но­сти. Од­на­ко идея об­ще­дос­туп­но­го нац. те­ат­ра ут­вер­ди­лась, и к 1840 в Каль­кут­те ра­бо­та­ло уже неск. кол­лек­ти­вов, ста­вив­ших ев­роп. и санскр. пье­сы в пе­ре­во­де на бенг. яз., а так­же со­чи­не­ния бенг. дра­ма­тур­гов (со­ци­аль­ная ко­ме­дия «И это на­зы­ва­ет­ся ци­ви­ли­за­ци­ей?!» М. Дот­то, 1859; ан­ти­бри­тан­ская пье­са «Зер­ка­ло ин­ди­го» Д. Мит­тро, 1860, и др.). По­ста­нов­ки этих и др. про­из­ве­де­ний сфор­ми­ро­вав­шей­ся в сер. 19 в. ори­ги­наль­ной бенг. дра­ма­тур­гии (Г. Гхош, Т. Бон­до­падд­хай, Р. Тор­ко­рот­но и др.) вы­зва­ли бес­по­кой­ст­во брит. ад­ми­ни­ст­ра­ции, из­дав­шей в 1876 «За­кон о дра­ма­тич. пред­став­ле­ни­ях», ле­га­ли­зо­вав­ший жё­ст­кую по­ли­цей­скую цен­зу­ру. В нач. 20 в. в И. поя­вил­ся реа­ли­стич. те­атр, вы­ра­жаю­щий идеи нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­ния. Важ­ную роль в нём иг­ра­ли лю­би­тель­ские кол­лек­ти­вы, «школь­ные» объ­е­ди­не­ния и по­лу­про­фес­сио­наль­ные труп­пы, воз­ник­шие во мно­гих круп­ных го­ро­дах. Оп­ре­де­ляю­щей для раз­ви­тия те­ат­ра и дра­ма­тур­гии на яз. хин­ди ста­ла лю­би­тель­ская труп­па «Бха­ра­тен­ду на­так ман­да­ли» (ор­га­ни­зо­ва­на в 1907 Бха­ра­тен­ду Ха­риш­чан­д­рой, г. Бе­на­рес), а так­же дея­тель­ность Д. Пра­са­да, Прем­чан­да и С. Го­вин­дда­са, соз­дав­ших об­ра­зы бор­цов про­тив брит. ко­ло­ниа­лиз­ма. Прин­ци­пи­аль­но иное на­прав­ле­ние бы­ло свя­за­но с те­ат­ром пар­сов. Пер­вая проф. те­ат­раль­ная ком­па­ния пар­сов «Пар­си на­так ман­да­ли» бы­ла от­кры­та в Бом­бее (1852). В те­ат­ре пар­сов, под­ра­жав­шем англ. те­ат­ру Вик­то­ри­ан­ской эпо­хи, про­цве­та­ли ме­ло­дек­ла­ма­ция, эк­заль­ти­ров. ми­ми­ка и раз­но­об­раз­ные спе­цэф­фек­ты, соз­да­вав­шие ощу­ще­ние яр­кой зре­лищ­но­сти. Те­атр пар­сов су­ще­ст­во­вал до 1-й четв. 20 в., его пре­ем­ни­ком стал инд. кине­ма­то­граф. В 1943 в Бом­бее К. А. Аб­бас, А. С. Джаф­ри, Д. Шар­мал­кар и др. соз­да­ли Ас­со­циа­цию нар. те­ат­ров Ин­дии (ИПТА), объ­еди­няю­щую бо­лее 6,5 тыс. раз­но­об­раз­ных кол­лек­ти­вов. В 1953 в Де­ли бы­ла ос­но­ва­на Нац. ака­де­мия му­зы­ки, тан­ца и дра­мы («Сан­гит На­так»), в 1959 под её эги­дой ос­но­ва­на Нац. шко­ла дра­мы (с 1999 про­во­дит еже­год­ный те­ат­раль­ный фе­сти­валь «Бха­рат Ранг Ма­хот­са­ва»). В 1984 ИПТА соз­да­ла спец. центр для ра­бо­ты с деть­ми. По­след­ние де­ся­ти­ле­тия 20 в. от­ме­че­ны по­яв­ле­ни­ем ря­да экс­пе­рим. те­ат­ров (в т. ч. те­атр «Ран­га Шан­ка­ра» в Бан­га­ло­ре). В 1989 ор­га­ни­зо­ван те­ат­раль­ный центр «Ран­гая­на» в Май­су­ре (объ­е­ди­няю­щий проф. труп­пу ре­пер­ту­ар­но­го те­ат­ра, те­ат­раль­ный ин-т «Бха­ра­тия Ран­га шик­ша­на кен­д­ра» и ис­сле­до­ва­тель­ский центр «Шри­ран­га ран­га ма­хи­ти»). Ре­пер­ту­ар те­ат­ра вклю­ча­ет ев­роп. клас­си­ку и совр. пье­сы на яз. кан­на­да; центр про­во­дит ак­тив­ную ра­бо­ту с деть­ми. В Нью-Де­ли ра­бо­та­ют уни­вер­си­тет­ские те­ат­ры – «Ама­тер ти­этр груп», «Дра­ма­тек». Рас­про­стра­не­ны так­же пе­ре­движ­ные труп­пы («Су­раб­хи» и др.).

В И. со­хра­ни­лась древ­няя тра­ди­ция нар. ку­коль­но­го те­ат­ра, са­мые ран­ние сви­де­тель­ст­ва о ко­то­ром от­но­сят­ся к пер­вым ве­кам н. э. Те­атр ма­рио­не­ток рас­про­стра­нён в шта­тах Рад­жаст­хан, Ма­ха­раш­тра, Кар­на­та­ка, Орис­са, Зап. Бен­га­лия и Та­мил­над; те­не­вой те­атр – в шта­тах Ан­дх­ра-Пра­деш, Кар­на­та­ка, Ке­ра­ла, Орис­са, Зап. Бен­га­лия и Та­мил­над; те­атр пер­ча­точ­ных и ме­тал­лич. ку­кол – в Орис­се, Ут­тар-Пра­де­ше и Тамилнадe. Внеш­ний вид ку­кол силь­но раз­ли­ча­ет­ся в за­ви­симо­сти от шта­та. Кук­лы име­ют ус­той­чи­вую ико­но­гра­фию, за­кре­п­лён­ную для ка­ж­до­го пер­со­на­жа. Гла­за навы­ка­те и тём­ный цвет ха­рак­тер­ны для от­ри­ца­тель­ных ге­ро­ев; для по­ло­жи­тель­ных – ис­поль­зу­ют­ся бо­лее свет­лые от­тен­ки; у кук­лы-ца­ря – пар­чо­вое об­ла­че­ние и усы. У ма­рио­не­ток-муж­чин на го­ло­ве тюр­бан, у жен­щин – при­чуд­ли­вые при­чёс­ки. Для жен­ских пер­со­на­жей ха­рак­терна тан­цеваль­ная пла­сти­ка, для муж­ских – рез­кие, по­ры­ви­стые дви­же­ния, ис­поль­зуе­мые в сце­нах борь­бы. Совр. те­атр пред­став­лен по­лу­про­фес­сио­наль­ны­ми бро­дя­чи­ми труп­па­ми от 10 (в те­ат­ре ма­рио­не­ток) до 40 (в те­не­вом те­ат­ре) чел. Ос­но­ву труп­пы со­став­ля­ет од­на, не­ред­ко брах­ман­ская, се­мья, пе­ре­даю­щая ре­мес­ло и на­бор ку­кол по на­след­ст­ву. В со­став труп­пы вхо­дят кук­ло­во­ды, му­зы­кан­ты-пев­цы и ру­ко­во­ди­тель (бха­га­ват). Управ­ля­ют кук­ла­ми муж­чи­ны; они же, как пра­ви­ло, бе­рут на се­бя функ­цию рас­сказ­чи­ков, ко­то­рую, од­на­ко, мо­гут вы­пол­нять и жен­щи­ны, со­про­во­ж­даю­щие спек­такль пе­ни­ем и иг­рой на муз. ин­ст­ру­мен­тах. Спек­такль про­дол­жа­ет­ся 6–8 ч, для не­го тре­бу­ет­ся до 20 ку­кол (пред­ва­ри­тель­но ос­вя­щён­ных). Он на­чи­на­ет­ся с мо­литв Га­не­ше или Са­рас­ва­ти. За­тем на сце­не по­яв­ля­ют­ся кук­лы-кло­уны, ко­то­рые шу­тят на зло­бо­днев­ные для де­рев­ни те­мы. По­сле них ра­зыг­ры­ва­ют­ся ис­то­рии из «Ма­хаб­ха­ра­ты», «Ра­мая­ны» и пу­ран. Те­атр ку­кол, на­ря­ду с раз­вле­ка­тель­ной, до сих пор вы­пол­ня­ет и ри­ту­аль­ную функ­цию. При­гла­шая ак­тё­ров, жи­те­ли де­рев­ни ве­рят, что спек­такль бу­дет спо­соб­ст­во­вать до­ж­дю или хо­ро­ше­му уро­жаю. Их зо­вут так­же на ме­ст­ные празд­ни­ки, свадь­бы и по­хо­ро­ны. Поль­зу­ясь по­пу­ляр­но­стью ку­коль­но­го те­ат­ра в сель­ской ме­ст­но­сти, гос. ве­дом­ст­ва ис­поль­зу­ют его для про­па­ган­ды идей пла­ни­ро­ва­ния се­мьи, от­ка­за от ар­ха­ич. тра­ди­ций (вы­ку­па за не­вес­ту и т. п.). Пра­ви­тель­ст­во И. под­дер­жи­ва­ет ку­коль­ный те­атр на гос. уров­не. Нац. ака­де­мия му­зы­ки, тан­ца и дра­мы ре­гу­ляр­но про­во­дит в Нью-Де­ли ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли ку­коль­но­го те­ат­ра. Сре­ди проф. кол­лек­ти­вов вы­де­ля­ет­ся Каль­кутт­ский ку­коль­ный те­атр (1973) и те­атр «Иша­ра» в Нью-Де­ли. В Ке­ра­ле с 1981 дей­ст­ву­ет ис­сле­до­ва­тель­ский центр «На­та­на­каи­ра­ли», под­дер­жи­ваю­щий ме­ст­ные ку­коль­ные кол­лек­ти­вы.

Дополнительная литература:

Keith А. В. The Sanskrit drama in its ori­gin, development, theory and practice. Oxf., 1924;

Gonda J. A. Zur Frage nach dem Ursprung and Wesen des indischen Dramas // Acta Ori­en­talia. 1943. Vol. 19. P. 329–453;

Banerji P. Dance of India. [5 ed.]. Allahabad, 1956; idem. Art of Indian dancing. New Delhi, 1985;

Эр­ман В. Г. Тео­рия дра­мы в древ­не­ин­дий­ской клас­си­че­ской ли­те­ра­ту­ре // Дра­ма­тур­гия и те­атр Ин­дии. М., 1961;

The N ̅a ̣tya ́s ̅astra / Translated and ed. by M. Ghosh. Calcutta, 1961–1967. Vol. 1–2; Али­ха­но­ва Ю. М. Те­атр древ­ней Ин­дии // Куль­ту­ра древ­ней Ин­дии. М., 1975;

Awasthi S. Puppet theatre for India // Arts of India. 1975. Vol. 5. № 5; Грин­цер П. А. Бха­са. М., 1979;

Kuiper F. B. J. Varuṇa and Vidu̅­ṣa­ka: on the origin of the Sanskrit drama. Amst., 1979;

Ли­до­ва Н. Р. Дра­ма и ри­ту­ал в древ­ней Ин­дии. М., 1992;

Lal A. The Oxford compa­nion to Indian theatre. Oxf., 2004.

Автор раздела: Н. Р. Ли­до­ва

Кино.

Пер­вый по­каз ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов бр. Л. и О. Люмь­ер со­сто­ял­ся в Бом­бее 7.7.1896. С 1897 по­ка­зы про­хо­ди­ли так­же в Каль­кут­те и Мад­ра­се. В 1899 фо­то­граф Х. С. Бхат­ва­де­кар (Са­ве Да­да) про­де­мон­ст­ри­ро­вал пуб­ли­ке свои филь­мы «Бор­цы» и «Дрес­си­ров­щик обезь­я­ны». В 1905 Дж. Ф. Ма­дан от­крыл в Каль­кут­те пер­вый ки­но­те­атр и пер­вую в стра­не ком­па­нию по про­ка­ту филь­мов «Elphistone Bio. Co.» (позд­нее пре­об­ра­зо­ван­ную в хол­динг «Ma­dan The­atres»), мо­но­по­ли­зи­ро­вав до 1920 весь вы­пуск и про­кат филь­мов в И., Бир­ме, Ма­лайе, Син­га­пу­ре и на Цей­лоне. В 1909–12 на­ря­ду с инд. хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ны­ми филь­ма­ми де­мон­ст­ри­ро­ва­лись и за­ру­беж­ные – из США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Ита­лии, Япо­нии и Рос­сии. 18.5.1912 в Бом­бее был по­ка­зан пер­вый иг­ро­вой фильм-спе­к­такль по ми­фо­ло­гич. дра­ме «Пун­да­лик» Р. Г. Тор­не. Ре­гу­ляр­ное ки­но­про­из­вод­ст­во на­ча­лось с 1913, ко­гда Д. Г. Пхал­ке (из­вес­тен как Да­да­са­хеб Пхал­ке), счи­таю­щий­ся ро­до­на­чаль­ни­ком инд. иг­ро­во­го ки­не­ма­то­гра­фа, по­ста­вил ф. «Рад­жа Ха­риш­чан­д­ра». Поч­ти за 20 лет Пхал­ке снял 44 не­мых филь­ма (в ос­но­ве мно­гих из них – сю­же­ты из «Ма­хаб­ха­ра­ты» и «Ра­мая­ны»), удач­но со­вмес­тив тра­диц. му­зы­каль­но-тан­це­валь­ные жан­ры рам­ли­лы и криш­на­ли­лы с ки­не­ма­то­гра­фич. зре­ли­щем; так­же ввёл в прак­ти­ку ки­не­ма­то­гра­фа мно­го­числ. трю­ки, ис­поль­зо­вал ма­ке­ты и эле­мен­ты ани­ма­ци­он­но­го ки­но. Круп­ней­шие ки­но­ком­па­нии эпо­хи не­мо­го ки­но: «Phalke and Co.» (поз­же «Hindustan C. Co.»), «Imperial», «Ma­ha­rashtra F. Co.», «Kohinoor Film», «Prab­hat Film» и др.; сре­ди из­вест­ных ре­жис­сё­ров: Пхал­ке, Б. Пейн­тер, Д. Ган­гу­ли, Ч. Шах, В. Шан­та­рам, А. Ира­ни. По­сле при­ня­тия в 1928 за­ко­на о ки­не­ма­то­гра­фе за­пре­ту под­верг­лись филь­мы, кри­ти­ко­вав­шие су­ще­ст­вую­щие по­ряд­ки: «Гир­лян­да сва­рад­жа» Шан­та­ра­ма (1929), «Гнев» Р. С. Ча­уд­ху­ри и «Бом­ба» П. Ка­ра­ни (оба 1930), «Фаб­рич­ный ра­бо­чий» М. Бхав­на­ни (1934). Бы­ла за­пре­ще­на де­мон­ст­ра­ция не­ко­то­рых сов. филь­мов. 14.3.1931 в Бом­бее со­сто­ял­ся по­каз пер­во­го зву­ко­во­го ф. «Алам ара» («Све­точ ми­ра») Ира­ни (на яз. хин­ди). Раз­вер­ну­лось про­из-во зву­ко­вых филь­мов и на др. инд. язы­ках (в 1931 соз­да­ны пер­вые зву­ко­вые филь­мы на бен­галь­ском, та­миль­ском и те­лу­гу, в 1932 – на ма­рат­хи и гуд­жара­ти, в 1933 – на ас­сам­ском яз., в 1934 – на кан­на­ра, в 1935 – на пан­джа­би, в 1936 – на ория и в 1938 – на ма­лая­лам). На­кану­не 2-й ми­ро­вой вой­ны И. за­ни­ма­ла од­но из пер­вых мест в ми­ре по вы­пус­ку филь­мов (200 филь­мов еже­год­но). На ве­ду­щих сту­ди­ях «New The­atres» (Каль­кут­та), «Prabhat» (Пу­на), «Bombay Ta­l­kies» и «Ranjit» (Бом­бей) сни­ма­лись филь­мы на ост­рые со­ци­аль­ные те­мы: тя­жё­лое эко­но­мич. по­ло­же­ние на­ро­да [«По­сле зем­ле­тря­се­ния» («Ре­во­лю­ция»), 1935, «Зо­ло­тое об­ще­ст­во», 1936, оба – реж. Д. К. Бос; сня­тый под влия­ни­ем А. П. Дов­жен­ко ф. «Мать – зем­ля» Н. Бо­са, 1938; «Хлеб» Мех­буба, 1942, и др.]; про­тест про­тив об­ществ. не­ра­вен­ст­ва, усу­губ­ляе­мо­го кас­то­вой дис­кри­ми­на­ци­ей («Дев­дас» П. Ч. Ба­руа по од­ноим. ро­ма­ну Ш. Чот­то­падд­хая, 1935); стрем­ле­ние к един­ст­ву стра­ны пе­ред уг­ро­зой над­ви­гаю­ще­го­ся рас­ко­ла («Со­се­ди» В. Шан­та­ра­ма, 1941; а так­же ис­то­рич. филь­мы С. Мо­ди – «При­зыв», 1939, «Алек­сандр Ма­ке­дон­ский», 1941, «При­тхви Вал­лабх», 1943); борь­ба за со­ци­аль­ное рас­кре­по­ще­ние жен­щи­ны [«Кун­ку» (1936) и «Че­ло­век» (1939) Шан­та­ра­ма; «Ди­рек­тор фаб­ри­ки» («Стар­шая се­ст­ра») Н. Бо­са, 1937; «Джа­гир­дар» (1937) и «Жен­щи­на» (1940) Мех­бу­ба] и др. В 1-й пол. 1940-х гг. в Бом­бее, Каль­кут­те и Мад­ра­се сло­жи­лись три ав­то­ном­ных цен­тра ки­но­про­из­вод­ст­ва. Филь­мы соз­да­ва­лись на сю­же­ты «Ма­ха­б­ха­ра­ты» и «Ра­мая­ны», ле­генд и ми­фов из пу­ран, а так­же по мо­ти­вам «Ты­ся­чи и од­ной но­чи». Дея­тель­ность Ас­со­циа­ции нар. те­ат­ров (1943), зна­ком­ст­во с твор­че­ст­вом С. М. Эй­зен­штей­на, В. И. Пу­дов­ки­на, А. П. Дов­жен­ко, М. С. Дон­ско­го спо­соб­ст­во­ва­ли по­яв­ле­нию филь­мов: «Де­ти зем­ли» Х. А. Аб­ба­са (1946); «Го­род в до­ли­не» Ч. Анан­да (1946, пр. Мкф в Кан­не); «Обез­до­лен­ные» Н. Гхо­ша (1948); «Бро­дя­га» (1951, пр. Мкф в Кан­не) и «Гос­подин 420» (1955) Р. Ка­пу­ра; «Жа­ж­да» (1957) и «Бу­маж­ные цве­ты» (1959) Г. Дат­та, и др. Во 2-й пол. 1950-х гг. в инд. ки­не­ма­тограф при­шли ре­жис­сё­ры Р. Гха­так, С. Рей и М. Сен. Их ра­бо­ты и, пре­ж­де все­го, ки­но­три­ло­гия Рея «Песнь до­ро­ги» (1955, пр. Мкф в Кан­не), «Не­по­ко­рён­ный» (1956, пр. Мкф в Ве­не­ции) и «Мир Апу» (1959) ут­вер­жда­ли реа­ли­стич. тен­ден­ции. Зна­чит. вклад в раз­ви­тие инд. ки­не­ма­то­гра­фии вне­сли ре­жис­сё­ры: Ш. Бе­не­гал («Рос­ток», 1974, «Ко­нец но­чи», 1975, «Ры­ноч­ная пло­щадь», 1983, «Не­тад­жи Суб­хаш Чан­д­ра Бос. За­бы­тый ге­рой», 2005), А. Го­па­лак­риш­нан («Вос­хо­ж­де­ние», 1977, «Ли­цом к ли­цу», 1984, «Мо­но­лог», 1987, «Сте­ны», 1990, «Ис­то­рия че­ло­ве­ка», 1996), Р.Гхош («19 ап­ре­ля», 1994, «Пес­чин­ка», 2003), М. На­яр («Ка­ма­сут­ра», 1996, «Свадь­ба в се­зон до­ж­дей», 2001, «Тёз­ка», 2006) и др. Вме­сте с тем ре­лиг.-ми­фо­ло­гич. и ис­торич. филь­мы 1920–30-х гг., трю­ко­вые и кос­тюм­ные филь­мы 1930–40-х гг., сен­ти­мен­таль­но-ро­ман­тич. ме­ло­дра­мы 1940–50-х гг., при­клю­ченч. бое­ви­ки 1970-х гг., филь­мы-сказ­ки 1980-х гг. и се­мей­ные дра­мы 1990-х гг. спо­соб­ст­во­ва­ли то­му, что инд. ки­но ста­ло вос­при­ни­мать­ся как те­ат­ра­ли­зов. зре­ли­ще, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны сю­жет­ные сте­рео­ти­пы, пе­сен­но-тан­це­валь­ные встав­ные но­ме­ра, уп­ро­щён­ный ки­но­язык и т. д. С рос­том кон­ку­рен­ции со сто­ро­ны те­ле­ви­де­ния и ви­део ки­но­пред­при­ни­ма­те­ли всё ча­ще об­ра­ща­ют­ся к мно­го­бюд­жет­ным филь­мам – ме­габ­лок­ба­сте­рам с уча­сти­ем «ки­но­звёзд» (А. Бач­чан, С. и Ш. Кхан, М. Дик­шит, Шри­де­ви и др.). В Бол­ли­ву­де (ки­но­ин­ду­ст­рия Мум­баи, на­зва­ние про­из­ве­де­но от ста­ро­го назв. го­рода – Бом­бей и Гол­ли­ву­да) ра­бо­та­ют ре­жис­сё­ры: Я. Чоп­ра, М. Бхатт, В. В. Чоп­ра, С. Гхаи, Р. Г. Вар­ма, С. Л. Бхан­са­ли, К. Джо­хар, Ф. Ак­хтар; ак­тё­ры Р. Ро­шан, С. Датт, А. Рай-Бач­чан, Р. Мукхерд­жи, П. Зин­та и др. Филь­мы на хин­ди час­то сни­ма­ют­ся и за ру­бе­жом (Швей­ца­рия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Фран­ция, США, Ав­ст­ра­лия и др.). В И. де­вять цен­тров ки­но­про­из­вод­ст­ва: Мум­баи (быв. Бом­бей), Три­ван­д­рам (Ти­ру­ва­нан­та­пу­рам), Каль­кут­та, Хай­да­ра­бад, Бан­га­лор, Гу­ва­ха­ти, Де­ли, Чен­наи (быв. Мад­рас) и Кат­так. Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во филь­мов вы­пус­ка­ет­ся на хин­ди и на че­ты­рёх юж.-инд. язы­ках: та­миль­ском, те­лу­гу, кан­на­да и ма­лая­лам. В 1953 уч­ре­ж­де­на гос. (с 1955 – нац.) ки­но­пре­мия. Сре­ди мно­го­числ. об­ществ. пре­мий са­мая зна­чи­тель­ная – пр. ж. «Filmfare» (с 1954). В 1955 соз­да­но Об-во дет­ских филь­мов, в 1960 – гос. Кор­по­ра­ция фи­нан­си­ро­вания ки­но (с 1980 Нац. кор­по­ра­ция раз­ви­тия ки­но). В Пу­не в 1961 от­крыт Ки­но­ин­сти­тут (с 1975 Ин-т ки­но и те­ле­ви­де­ния И.), в 1964 – Нац. ки­но­ар­хив. В Каль­кут­те ра­бо­та­ет Ин-т ки­но и те­ле­ви­де­ния им. С. Рея (1995), в Чен­наи – Ин-т ки­но и те­ле­ви­де­ния Та­мил­на­да (1995), в Мум­баи – Ин-т ак­тёр­ско­го мас­тер­ст­ва им. К. Ам­ро­хи (1995) и Ме­ж­ду­нар. ака­де­мия инд. ки­но (2000), в Де­ли – Ази­ат. ака­де­мия ки­но и те­ле­ви­де­ния (1995). Про­во­дят­ся ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­ва­ли: в Гоа (с 2004, еже­год­ный; с 1952 – в разл. го­ро­дах), в Каль­кут­те (с 1995); до­ку­мен­таль­ных, ко­рот­ко­мет­раж­ных и ани­мац. филь­мов (Мум­баи, один раз в 2 го­да); дет­ских филь­мов (Хайдарабад, один раз в 2 го­да); ази­ат. ки­но «CINEFAN» (с 1999), жен­ско­го ки­но (с 2006) – оба в Де­ли.

Дополнительная литература:

Сать­яд­жит Рей. М., 1979;

Rangoon­wal­la F. A pictorial history of Indian cinema. L., 1979; idem. Indian cinema. Past and present. Delhi, 1982;

Мри­нал Сен. М., 1987;

Ки­но Ин­дии / Под ред. М. Л. Сал­га­ник. М., 1987;

Ки­но Ин­дии: Очер­ки. М., 1988;

Rasa. Calcutta, 1995. Vol. 2: Theatre and cinema; Garga B. D. So many cinemas: the motion picture in India. Mumbai, 1996;

Encyclopaedia of Indian ci­ne­ma. Chi.; L., 1999;

Ин­дия се­го­дня. М., 2005.

Автор раздела: Ю. Ф. Корчагов.

Иллюстрации:

Индия (физическая карта);

Плос­ко­го­рье Де­кан. Фото Н. В. Мазеина;

Пу­сты­ня Тар. Архив БРЭ;

Вы­со­кие Ги­ма­лаи. Фото В. А. Снатенкова;

Ре­ка Ганг у го­ро­да Ва­ра­на­си. Фото Alison Camwell;

Влаж­ные веч­но­зе­лё­ные тро­пи­чес­кие ле­са на се­ве­ро-во­сто­ке Ин­дии (штат Ас­сам). Архив БРЭ;

Ста­до ин­дий­ских сло­нов. Фото В. В. Климова;

Ка­мен­ные ору­дия тру­да эпо­хи нео­ли­та из Бур­за­хо­ма. 1-я пол. 3-го тыс. до н. э. (по Б. К. Тха­па­ру). Архив БРЭ;

Жен­ские ке­ра­ми­чес­кие ста­ту­эт­кииз Инам­гао­на. 1-я треть 1-го тыс. до н. э. (по Б. К. Тха­па­ру). Архив БРЭ;

Брон­зо­вые ста­ту­эт­ки сло­на, бы­ка, ко­лес­ни­цы из Дай­ма­ба­да. 12–8 вв. до н. э.(по Б. К. Тха­па­ру). Архив БРЭ;

Мед­ный ин­стру­мент в фор­ме ан­тро­по­морф­ной фи­гу­ры. Ок. 1500–1200 до н. э. Го­су­дар­ст­вен­ный му­зей Лакх­нау (Де­ли). Архив БРЭ;

Индия в 6 - 3 вв. до н. э.;

Бо­же­ст­во Майт­рея. 2 в. Ку­шан­ский пе­ри­од. На­цио­наль­ный му­зей (Де­ли). Архив БРЭ;

Сан­чи. На­вер­шие во­рот Боль­шой сту­пы. Архив БРЭ;

Индия в 4 - 5 вв. ;

Фре­ски Ад­жан­ты. 5 в. Архив БРЭ;

«Во­ен­ный по­ход рад­жпут­ских пра­ви­те­лей Ме­ва­ра». Рад­жпут­ская ми­ниа­тю­ра. Сер. 16 в. Архив БРЭ;

«Бит­ва при Па­ни­па­те 1526 г.». Мо­голь­ская ми­ниа­тю­ра 16 в. Архив БРЭ;

«Всту­п­ле­ние Ба­бу­ра во дво­рец сул­та­на Иб­ра­хи­ма в Аг­ре по­сле взя­тия го­ро­да». Мо­голь­ская ми­ниа­тю­ра 16 в. Архив БРЭ;

Индия во второй половине 16 в.;

«Сце­на при­двор­ной жиз­ни». Мо­голь­ская ми­ниа­тю­ра 16 в. Архив БРЭ;

«Кня­же­ская тор­же­ст­вен­ная про­цес­сия». Ин­дий­ская ми­ниа­тю­ра 18 в. Архив БРЭ;

«Анг­ло-сикх­ские вой­ны. Ок­ре­ст­но­сти Ам­рит­са­ра». Ри­су­нок А. Д. Сал­ты­ко­ва. 1840-е гг. Архив БРЭ;

«Зда­ние Ост-Инд­ской ком­па­ниив Лон­до­не». Анг­лий­скаягра­вю­ра 18 в. Архив БРЭ;

«Си­паи». Анг­лий­ская гра­вю­ра сер. 19 в. Архив БРЭ;

«По­дав­ле­ние ин­дий­ско­го вос­ста­ния анг­ли­ча­на­ми». Кар­ти­на В. В. Ве­ре­ща­ги­на. Ок. 1884.;

«Кня­же­ский дар­бар. Удай­пур». Анг­лий­ская гра­вю­ра сер. 19 в. Архив БРЭ;

«Ин­дус­ско-му­суль­ман­ские столк­но­ве­ния. Бом­бей, 1893». Анг­лий­ская гра­вю­ра. Архив БРЭ;

Па­ла­та кня­зей. Де­ли. 1923. Архив БРЭ;

Ган­ди­ст­ский пла­кат, при­зы­ваю­щийк пре­кра­ще­нию пер­вой об­ще­ин­дий­ской кам­па­нии гра­ж­дан­ско­го не­по­ви­но­ве­ния. 1922. Архив БРЭ;

Де­мон­ст­ра­ция про­тес­та про­тив ко­мис­сии Сай­мо­на. 2. 4. 1929. Архив БРЭ;

Дж. Не­ру (слева) и М. К. Ган­ди. Фо­то. 1946. Архив БРЭ;

Ла­герь бе­жен­цев близ кре­по­сти Пу­ра­на-Ки­ла в Де­ли. 1947. Архив БРЭ;

Раз­дел Бри­тан­ской Ин­дии со­про­во­ж­дал­ся мас­со­вым пе­ре­се­ле­ни­ем ин­ду­сов в Ин­дию,а му­суль­ман – в Па­ки­стан. 1947. Архив БРЭ;

Пер­вый пре­мьер-ми­нистр не­за­ви­си­мой Ин­дии Дж. Не­ру при­но­сит при­ся­гу. 15. 8.1947. Архив БРЭ;

Индия накануне предоставления независимости в 1947 г.;

Индира Ганди. Архив БРЭ;

Во­ен­ный па­рад в День Рес­пуб­ли­ки Ин­дии. Де­ли. 26. 1.2000. Архив БРЭ%

Пре­зи­дент РФ В. В. Пу­тин и пре­мьер-ми­нистр Рес­пуб­ли­ки Ин­дия Ман­мо­хан Сингх. С.-Пе­тер­бург. 2006. Архив БРЭ;

До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля. Штат Ут­тар-Пра­деш. Архив БРЭ;

До­бы­ча при­род­но­го га­за на мор­ском шель­фе близ по­бе­ре­жья шта­та Ма­ха­раш­тра (го­су­дар­ст­вен­ная кор­по­ра­ция «ONGC»). Архив БРЭ;

Строительство АЭС в Куданкуламе (штат Тамилнад).;

ЗАО «Атомстройэкспорт»;

Цех го­то­вой про­дук­ции ме­тал­лур­ги­чес­ко­го за­во­да корпорации «Steel Authorityof India» в г. Се­лам (штат Та­мил­над). Архив БРЭ;

За­вод по про­из­вод­ст­ву алю­ми­ния го­су­дар­ст­вен­ной кор­по­ра­ции «NALCO» в г. Да­ман­джо­ди (штат Орис­са). Архив БРЭ;

Сбо­роч­ный кон­вей­ер ав­то­мо­биль­но­го за­во­да ком­па­нии «Mahindra &Mahindra» в г. На­сик (штат Ма­ха­раш­тра). Архив БРЭ;

За­пуск ра­ке­ты «GSLV» с кос­мо­дро­ма Шри­ха­ри­ко­та (штат Анд­хра-Пра­деш). Архив БРЭ;

Ри­со­вые по­ляв шта­те Кар­на­та­ка. Фото Terry Feuerborn;

Сбор чай­но­го ли­ста в шта­те За­пад­ная Бен­га­лия. Фото Mera Granberg;

Чен­наи. Пор­то­вый кон­тей­нер­ный тер­ми­нал. Архив БРЭ;

Эмб­ле­ма Индийской олим­пий­ской ассоциации;

По­ло на сло­нах. Пе­ред на­ча­лом иг­ры. Архив БРЭ;

На­стен­ная рос­пись из Бхим­бет­ки. 2-е тыс. до н. э. Архив БРЭ;

Сар­натх. Сту­па Дха­мекх. Нач. 6 в. Архив БРЭ;

Бхад­жа. Пе­щер­ные хра­мы. 2 в. до н. э. Архив БРЭ;

Пли­та с изо­бра­же­нием сту­пы из На­га­ра­джу­на­кон­ды. 3 в. На­цио­наль­ный му­зей (Де­ли). Архив БРЭ;

Рос­пись фут­ля­ра для ма­ну­ск­рип­та. 9 в. Мет­ро­по­ли­тен-му­зей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;

Ма­ха­ба­ли­пу­рам. Храмы-рат­хи. 7 в. Архив БРЭ;

Мо­лель­ный зал в хра­ме Ади­нат­ха в Диль­ва­ре на го­ре Абу. 11 в. Рад­жа­стхан. Архив БРЭ;

Чит­тор­гарх. Вид­жай-Стамбх (Баш­ня По­бе­ды). 1458–68. Архив БРЭ;

Ма­ду­рай. Храм Шри-Ми­нак­ши. 1623. Архив БРЭ;

Май­сур. Мо­но­лит­ная ста­туя свя­щен­но­го бы­ка Нан­дина го­ре Ча­мун­ди. 1659. Архив БРЭ;

Бид­жа­пур. Мав­зо­лей Му­хам­ме­да Адил-ша­ха (Гол-Гум­баз). 1656–60. Архив БРЭ;

Гу­ру Го­винд Сингх на ко­не. Кон. 17 в. Пенд­жаб, сикх­ская шко­ла. Ху­до­же­ст­вен­ная га­ле­рея (Чан­ди­гарх). Архив БРЭ;

Фа­тих­пур-Сик­ри. Опор­ный столп в трон­ном за­ле Ак­ба­ра. 1575. Архив БРЭ;

Джай­пур. Дво­рец Джал-Ма­хал на озе­ре Ман-Са­гар. 1799. Архив БРЭ;

Мум­баи. Во­кзал Чхат­ра­па­ти-Ши­вад­жи (Вик­то­рия-Тер­ми­нус). 1878–87. Ар­хи­тек­тор Ф. У. Сти­венс. Архив БРЭ;

Р. Вар­ма. «Ша­кун­та­ла». Кон. 19 в. Архив БРЭ;

Ин­дий­ский ин­сти­тут уп­рав­ле­ния в Каль­кут­те. Здание аудиториума. Архив БРЭ;

А. Шер-Гил. «Три се­ст­ры». 1935. На­цио­наль­ная га­ле­рея со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Нью-Де­ли). Архив БРЭ;

А. Сингх. «Бе­лый конь». 1980-е гг. Архив БРЭ;

Ме­гха-ра­га. Жи­во­пис­ное во­спро­из­ве­де­ние ин­дий­ско­го му­зы­каль­но­го ла­да. 1680. Ху­дож­ник Мад­хо­да­са. На­цио­наль­ный му­зей Де­ли. Архив БРЭ;

Ра­ги­ни Бхай­ра­ви. Жи­во­пис­ное вос­про­из­ве­де­ние ин­дий­ско­го му­зы­каль­но­го ла­да. Кон. 17 в. Рад­жаст­хан. Му­ни­ци­паль­ный му­зей (Ал­ла­ха­бад,штат Ут­тар-Пра­деш). Архив БРЭ;

Ши­ва На­та­рад­жа (Вла­ды­ка тан­ца). Брон­зо­вая скульп­ту­ра эпо­хи Чо­ла. 11 в. Юж­ная Ин­дия. Архив БРЭ;

Ак­тё­ры хра­мо­во­го те­ат­ра ку­ти­ят­там в гри­ме ца­ря и ви­ду­ша­ки (спра­ва). Центр «Мар­ги» в Три­ван­драме. Архив БРЭ;

Ак­тёр те­ат­ра кат­ха­ка­ли в гри­ме Криш­ны. Центр «Мар­ги» в Три­ван­драме. Фото Н. Р. Лидовой;

Де­мо­ни­чес­кий пер­со­наж те­ат­ра кат­ха­ка­ли. Центр «Мар­ги» в Тривандраме (штат Ке­ра­ла). Фото Н. Р. Лидовой;

Кадр из филь­ма «Дев­дас». Ре­жис­сёр П. Ч. Ба­руа. 1935. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)