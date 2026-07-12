ИНДИЯ (на хинди ‒ Бхарат, на англ. яз. ‒ India)
Государство в Южной Азии.
Омывается водами Индийского ок.: на западе – Аравийским м., на юго-западе – Лаккадивским м., на востоке – Бенгальским зал.; на юге Маннарский зал. и Полкский прол. отделяют И. от о. Шри-Ланка. Граничит на северо-западе с Пакистаном и Афганистаном, на севере с Китаем, Непалом и Бутаном, на востоке с Мьянмой и Бангладеш. В состав И. входят Лаккадивские о-ва (союзная территория Лакшадвип), Андаманские и Никобарские о-ва. Пл. 3287,6 тыс. км2 (2,4% обитаемой суши; 7-е место в мире); макс. протяжённость с севера на юг св. 3210 км, с запада на восток св. 2930 км. По численности населения (1129,7 млн. чел.) занимает 2-е место в мире после Китая (17,1% нас. Земли; 2007). Столица – Нью-Дели (входит в состав Нац. столичной территории Дели). Офиц. языки – хинди и английский. Денежная единица – индийская рупия. В адм. отношении территория И. состоит из 28 штатов, Нац. столичной территории Дели и 6 союзных территорий (табл.).
И. – член ООН (1945), Содружества (1947), МВФ (1945), МБРР (1945), СААРК (1985), ВТО (1995), Шанхайской орг-ции сотрудничества (наблюдатель с 2005).
Автор раздела: Г. В. Сдасюк
Государственный строй
И. – федеративное гос-во. Конституция принята 26.11.1949 (вступила в силу 26.1.1950). Форма правления – парламентарная республика.
Глава гос-ва – президент, избираемый на 5 лет непрямым голосованием коллегией выборщиков (состоит из выборных членов обеих палат парламента и выборных членов законодат. собраний штатов). Президентом может быть избран гражданин И. не моложе 35 лет. Выборы президента производятся по системе единственного передаваемого голоса, когда голосование по списку кандидатов производится в порядке предпочтений. Кандидат в президенты должен получить не простое большинство поданных на выборах голосов, признанных законными, а более половины их общего веса. Вес голоса депутата каждого законодат. собрания определяется в баллах – с учётом числа мест в органе власти и общей численности населения штата. Если ни один кандидат не наберёт необходимого числа голосов, то голоса, отданные за наименее предпочтительного кандидата, пропорционально «передаются» более предпочтительным кандидатам, пока не останется единственный кандидат. Другая коллегия выборщиков (включающая членов палат парламента) избирает вице-президента. Вице-президент замещает президента во время его отсутствия и по должности (ex officio) является председателем верхней палаты парламента. Президент И. формально наделён исполнит. властью, которую осуществляет непосредственно или через подчинённых ему должностных лиц. Однако, в соответствии с Конституцией, он обязан следовать «советам правительства», причём даже в том случае, если просит Совет министров пересмотреть данную ему рекомендацию (ст. 74). В результате практически все осн. полномочия президента осуществляются правительством, а зачастую – только премьер-министром.
Высший орган законодат. власти – двухпалатный парламент. Состоит из президента И. и двух палат – Нар. палаты (нижней) и Совета штатов (верхней). Нар. палата состоит из 545 депутатов (543 депутата избираются путём всеобщего и прямого голосования, 2 депутата назначаются президентом из числа представителей англо-инд. общины). Представительство от штатов в палате распределяется таким образом, чтобы примерно соответствовать населению каждого из них. Согласно Конституции И., срок полномочий Нар. палаты – 5 лет. Однако президент по «совету» премьер-министра имеет право досрочно распустить палату и объявить новые выборы. Срок полномочий Нар. палаты может продлеваться (не более чем на 1 год) в случае введения чрезвычайного положения. Совет штатов состоит из 250 членов, 12 из которых назначаются президентом из числа выдающихся деятелей лит-ры, науки, иск-ва и т. п., остальные избираются членами законодат. собраний штатов. Совет штатов – постоянно действующий орган и не подлежит роспуску. Состав палаты обновляется на 1/3 каждые 2 года.
Правительство – премьер-министр (лидер большинства нижней палаты парламента) и министры – назначается президентом. Все члены правительства являются членами парламента или обязаны стать ими в течение 6 мес. Нар. палата осуществляет контроль за деятельностью правительства и может вынести ему вотум недоверия – в этом случае либо правительство уходит в отставку, либо президент распускает Нар. палату.
И. – централизованная федерация (Союз штатов). В каждом штате исполнит. власть принадлежит губернатору, который назначается президентом на срок, «пока это угодно Президенту», из числа граждан, достигших 35 лет. Губернатор может быть назначен одновременно для 2 штатов и более. В штате образуется местное правительство, однако его «обязательные советы» распространяются не на всю компетенцию губернатора: у губернатора есть полномочия, реализуемые им по собств. усмотрению (в частности, он может оставлять на утверждение президента местные законодат. акты). Законодат. орган штата состоит из губернатора и одной или двух палат. Единственная (или нижняя) палата именуется законодат. собранием, верхняя палата – законодат. советом (будет или нет в штате законодат. совет, решает центр. парламент И.). Срок полномочий законодат. собрания до 5 лет. 1/3 депутатов законодат. совета переизбирается каждые 2 года. Само законодат. собрание роспуску не подлежит.
Во всех представит. органах резервируются места для представителей т. н. зарегистрированных каст и племён, которые нуждаются в особой социальной защите.
В И. существует многопартийная система. Партии общенационального статуса: Инд. нац. конгресс (И) (возглавляет коалицию Объединённый прогрессивный альянс, состоящую из 12 партий), Бхаратия джаната парти (возглавляет коалицию Нац. демократич. альянс, состоящую из 9 партий), Коммунистич. партия Индии, Коммунистич. партия Индии (марксистская), Бахуджан самадж парти, Националистич. конгрессистская партия. Крупнейшие партии регионального статуса: Самаджвади парти (Уттар-Прадеш), Раштрия джаната дал (Бихар), Дравида муннетра кажагам, Всеиндийская дравида муннетра кажагам (обе – Тамилнад), Акали дал (Пенджаб), Телугу десам (Андхра-Прадеш), Ассам гана паришад (Ассам), Шив сена (Махараштра).
Автор раздела: Б. А. Страшун
Природа
Берега.
Береговая линия И. преим. выровненная; помимо крупнейшего п-ова Индостан в зап. части И. выделяются полуострова Кач и Катхиявар. Общая протяжённость береговой линии ок. 7000 км. Удобных естеств. гаваней мало. Мн. крупные порты расположены либо в устьях рек (напр., Калькутта), либо (как Ченнаи) созданы искусственно. Преобладают низкие, слабо расчленённые берега с лагунами и песчаными барами, местами с мангровыми зарослями, окаймлённые со стороны суши прибрежными низменностями (Малабарский берег, Коромандельский берег). Широко распространены также абразионно-аккумулятивные (побережье Конкан) и дельтовые берега.
Рельеф.
На территории И. с юга на север выделяются три крупные орографические, широтно ориентированные области: возвышенные равнины, плато и плоскогорья п-ова Индостан, обширная Индо-Гангская равнина, высочайшие горные системы Гималаи и Каракорум.
Б ́ольшую часть п-ова Индостан занимает плоскогорье Декан. В сев.-зап. части Декана распространены структурно-денудационные трапповые плато и высокие равнины, осложнённые структурно-денудационными столовыми горами с обрывистыми склонами (Виндхья, Сатпура, Махадео, Балагхат и др.). Южнее простираются волнистые денудационные цокольные плато (Карнатака). С запада Декан ограничивают асимметричные глыбовые горы Западные Гаты, с востока – глыбовые и сводово-глыбовые горы Восточные Гаты, состоящие из нескольких хребтов, разделённых долинами рек на отд. массивы (Вост. горы, Налламалай, Великонда, Шеварой). На юге п-ова Индостан возвышаются горстово-эрозионные крутосклонные горы Анаймалай выс. до 2695 м (гора Анай-Муди, высшая точка Индостана), Палани и Кардамоновы горы. На северо-востоке п-ова Индостан расположено обширное цокольное плато Чхота-Нагпур (выс. 500–900 м) с отд. коническими или округлыми холмами, кряжами и останцовыми горами. Вдоль сев.-зап. окраины п-ова Индостан протягиваются древние складчато-глыбовые горы Аравалли (выс. до 1722 м), состоящие из коротких параллельных хребтов, сильно разрушенных эрозией, со сглаженными вершинами и обилием каменистых осыпей.
К северу от гор Аравалли и плато Чхота-Нагпур простирается низменная аллювиальная Индо-Гангская равнина. Плоский монотонный рельеф равнины осложнён старицами, высохшими руслами рек, по юж. периферии – густо расчленён овражной сетью. Б. ч. территории Индо-Гангской равнины в пределах И. занимают равнины Ганга, подразделяющиеся на собственно Гангские аллювиальные равнины (среднее и нижнее течение Ганга и его крупных притоков Джамна, Гхагхара и др.) и Бенгальскую аллювиально-дельтовую низменность в низовьях Ганга и Брахмапутры, часто затапливаемую во время наводнений. В ср. части долины р. Брахмапутра расположена аллювиальная Ассамская равнина. На северо-западе И. в песчаной пустыне Тар широко развиты эоловые формы рельефа (протяжённые дюнные гряды, подвижные барханы).
Сев. часть И. занимают высочайшие горные системы Гималаи и Каракорум, разделённые продольной межгорной долиной р. Инд. В Гималаях чётко выражены три высотные ступени: Сивалик (ср. выс. 1200 м), Малые Гималаи (ср. выс. 3000–4000 м) и Высокие Гималаи (ср. выс. 6000 м). В горах Каракорум находится высшая точка И. и вторая вершина мира – гора Чогори (8611 м).
На крайнем северо-востоке И. расположено глыбовое нагорье Шиллонг выс. до 1961 м (гора Шиллонг), по своей структуре и геологич. строению сходное с горами п-ова Индостан.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Б. ч. территории И. занимает Индостанская платформа, представляющая собой фрагмент Гондваны, столкнувшийся с Евразией ок. 55млн. лет назад и продолжающий внедряться в континент с юга. На севере платформа через Предгималайский передовой прогиб граничит с Гималайской складчато-покровной системой кайнозойского Альпийско-Гималайского подвижного пояса. Докембрийский складчатый кристаллич. фундамент платформы выступает на поверхность в юж. части п-ова Индостан (в пределах Южно-Индийского щита), в его вост. и сев. части, а также на северо-востоке И. (Шиллонгский выступ). В строении фундамента с юга на север выделяют архейские блоки (кратоны): Дарварский (юж. части Зап. и Вост. Гат, плато Карнатака), Бастар (гл. обр. сев.-вост. часть плато Декан); Сингбум (юго-вост. часть плато Чхота-Нагпур); Араваллийско-Банделькандский (к востоку от гор Аравалли). Кратоны представляют собой гранит-зеленокаменные области и образованы гранитогнейсами возрастом 3,5–3,0 млрд. лет, зеленокаменными поясами нескольких генераций (древнее 3 млрд. лет и позднеархейскими), сложенными метаморфизов. вулканогенными и осадочными породами (в т. ч. железистыми кварцитами), а также калиевыми гранитоидами. Архейские кратоны обрамляются протерозойскими подвижными и гранулитовыми поясами. К югу от Дарварского кратона расположена т. н. Южная гранулитовая область, сложенная чарнокитами, мраморами, кварцитами, испытавшими гранулитовый метаморфизм в раннем протерозое ок. 2,3 млрд. лет назад. Вдоль вост. побережья Индостана протягивается Восточно-Гатский гранулитовый пояс, образованный гнейсами, чарнокитами и др. породами раннепротерозойского возраста (ок. 2 млрд. лет), испытавшими неск. этапов метаморфизма и деформаций 1,5 млрд. лет назад, 1 млрд. лет назад, 800 ± 100 млн. лет назад. В позднем протерозое пояс был надвинут на расположенную западнее рифейскую Куддапахскую платформенную впадину. Кратон Сингбум огибается с севера широтным Сатпурским поясом, в пределах которого распространены метаморфизов. осадочные и вулканогенные породы; пояс завершил развитие в конце раннего протерозоя. На северо-западе И. находится Араваллийско-Делийский пояс сев.-вост. простирания, в строении которого участвуют метаморфизованные, гл. обр. терригенные и карбонатные, породы раннего и среднего протерозоя; развитие пояса завершилось складчатостью и метаморфизмом на рубеже раннего и среднего рифея.
Платформенный чехол рифейского возраста (красноцветные конгломераты, песчаники, аргиллиты, известняки, вулканиты основного состава) заполняет неглубокие Виндийскую, Куддапахскую и др. синеклизы в сев. и центр. части п-ова Индостан. В Виндийской синеклизе также присутствуют вендские соленосные отложения. На севере И. (Индо-Гангская равнина) расположен глубокий (св. 5 км) перикратонный прогиб, заполненный вендско-эоценовыми отложениями, накапливавшимися на пассивной окраине Гондваны. Верхнекаменноугольно-юрские континентальные отложения (гондванский комплекс), включающие ледниковые (карбон) и угленосные (пермь и юра) серии, залегают в узких рифтогенных прогибах, прослеживающихся вдоль долин рек Маханади, Годавари, Дамодар, Сон и образующих палеорифтовую систему. Во 2-й пол. мезозоя на зап. и сев.-вост. окраинах И. развивались рифтогенные прогибы (Камбейский, Керала, Бенгальский и др.), заполнявшиеся континентальными и мелководно-морскими отложениями. На рубеже мела и палеогена в сев.-зап. части Индостана на площади ок. 700 тыс. км2 произошла вспышка платобазальтового вулканизма, сформировавшая Деканскую трапповую провинцию. В палеогене и неогене в зонах зап. и вост. перикратонных прогибаний, а также в Бенгальском зал. накапливались мелководно-морские терригенно-карбонатные отложения.
Формирование Гималайской складчато-покровной системы в связи с коллизией Индостанского субконтинента с Евразией началось ок. 55 млн. лет назад (в конце палеоцена). Максимальные деформации происходили в неогене, когда возник передовой прогиб, заполненный молассой. Наиболее активные сейсмич. участки и области возможных сильных землетрясений (с магнитудой 8 и более) расположены на севере, востоке и западе И. Одно из последних разрушительных землетрясений произошло 26.1.2001 в штате Гуджарат (магнитуда 7,9; свыше 20 тыс. погибших).
В недрах И. заключены значит. запасы бокситов, хромитов, руд железа, свинца и цинка, меди, золота, бериллия; мусковита, барита, каменного угля. Месторождения кайнозойских латеритных бокситов многочисленны; б. ч. их находится в вост. (штаты Орисса, Бихар и др.), зап. (Гуджарат, Карнатака) и центр. (Мадхья-Прадеш) частях И. Крупнейшие месторождения хромитов, связанные с массивами ультраосновных пород, расположены в штате Орисса (Сукинда, Наусахи и др.). Месторождения протерозойских железистых кварцитов локализуются в юж. (Бабабудан и др.) и вост. (Байладила и др.) районах И. Важные жильные месторождения золота имеются в штате Карнатака (Колар, Хутти и др.). Осн. часть запасов свинцово-цинковых руд заключена в стратиформных месторождениях в штате Раджастхан (Раджпура-Дариба, Рампура-Агуча, Завар и др.). Месторождения медных руд сконцентрированы в Сингбумском медно-урановом поясе (Мосабони и др. в штате Бихар) и рудном р-не Кхетри (Мадхан-Кудхан, Колихан и др. в штате Раджастхан). Медно-порфировое месторождение с золотом Маланджкханд расположено в штате Мадхья-Прадеш. По запасам мусковита И. занимает 1-е место в мире; мелкие пегматитовые месторождения, содержащие также значит. запасы бериллия, лития, весьма многочисленны (Бихарская слюдоносная провинция, Раджастханская, Неллурская). Крупнейшее месторождение барита Мангампета находится в штате Андхра-Прадеш. Кимберлитовые трубки с алмазами и россыпные месторождения алмазов имеются в юж. части штата Мадхья-Прадеш (алмазоносный пояс Панна). Прибрежно-морские россыпи тяжёлых песков, содержащих ильменит, рутил, монацит, циркон, локализуются на юге (штаты Керала, Тамилнад) и востоке (штаты Орисса, Андхра-Прадеш) страны.
Бо́льшая часть месторождений нефти и природного горючего газа сосредоточена в Камбейском нефтегазоносном бассейне на западе И., в Ассамском бассейне на северо-востоке, а также на юго-вост. побережье И. и на шельфе Бенгальского зал. Осн. запасы каменного угля сконцентрированы на территории штатов Бихар (Дамодарский угольный бассейн), Зап. Бенгалия и Мадхья-Прадеш; крупнейшее буроугольное месторождение Нейвели расположено в штате Тамилнад.
В И. также известны месторождения латеритных силикатных руд никеля (Сукинда, Симплипал в штате Орисса), в которых попутный компонент – кобальт; руд марганца, олова, вольфрама; месторождения флюорита (Амба-Донгар), графита, магнезита, асбеста, талька, волластонита, кианита, силлиманита, андалузита, фосфатного сырья, драгоценных и поделочных камней (изумруд, аквамарин, сапфир, рубин, лунный камень, аметист, гранаты, агаты), природных строит. материалов (известняк, доломит, кварцит, граниты, кровельные сланцы, пески, глины).
Авторы раздела: Н. Н. Алексеева; Н. А. Божко
Климат.
На б. ч. территории И. (за исключением высокогорных районов) климат муссонный субэкваториальный, на северо-западе – тропический. Чётко выражены три сезона: зимний сухой и относительно прохладный сезон, с преобладанием сев.-вост. пассата (нояб. – февр.); весенний, очень жаркий и сухой (март – май); летний, жаркий и влажный муссонный (июнь – октябрь). Для зимнего сезона характерны заметные региональные различия в распределении температур: на севере И. ср. темп-ры января составляют 10–14 °C (Дели), на юге не опускаются ниже 25 °C. Самые высокие темп-ры отмечаются в мае: по всей И. (за исключением высокогорных районов) 28–35 °C, на северо-западе до 48 °C. В период летнего влажного сезона темп-ры немного снижаются – до 26–31 °C. В сентябре – октябре на вост. побережье п-ова Индостан и Зап. Бенгалию обрушиваются разрушительные тропич. циклоны, скорость ветра в которых достигает 100 км/час. В горах проявляется климатич. зональность: на выс. 1500 м ср. темп-ры января –1 °C, июля – до 23 °С, на выс. 3500 м соответственно –8 °C и 18 °C.
В муссонный сезон выпадает до 80% годовой суммы осадков. Наиболее увлажнены наветренные по отношению к юго-зап. муссону склоны Зап. Гат и Гималаев (до 5000–6000 мм осадков в год). На юж. склонах нагорья Шиллонг – самое влажное место на Земле (населённый пункт Черапунджи, в ср. за период наблюдений св. 13000 мм, макс. – 22900 мм осадков в год). На равнинах Ганга и северо-востоке п-ова Индостан выпадает ок. 1000 мм осадков в год. Во внутр. районах Декана, находящихся в дождевой тени Зап. Гат, количество осадков сокращается до 500–700 мм в год. Наименьшее количество осадков характерно для пустыни Тар (до 300 мм в год). Периодич. засухам подвержено 16% территории Индии.
Снеговая граница на юж. склонах Гималаев расположена на выс. 4400–4600м, на более сухих зап. склонах поднимается до 5800–6000 м; в горах Каракорум – на выс. 5000–6100 м. Осн. центры оледенения сосредоточены в горах Каракорум и на юж. склонах хребта Заскар в Гималаях. Крупнейшие ледники: Сиачен, Балторо, Биафо. Б. ч. ледников находится в стадии отступания.
Внутренние воды.
И. обладает значит. запасами ежегодно возобновляемых водных ресурсов (1897 км3). Средний слой стока составляет 300–600 мм, в горах – более 1000 мм в год. За исключением пустыни Тар, где полностью отсутствует поверхностный сток, речная сеть достаточно густа. Б. ч. территории И. относится к бассейну Бенгальского зал. (осн. реки – Ганг, Брахмапутра, Маханади, Годавари, Кришна, Кавери). К бассейну Аравийского м. принадлежат реки Инд, Нармада, Тапти и многочисл. короткие реки, стекающие с зап. склонов Зап. Гат. Для рек, берущих начало в Гималаях (Ганг и Инд с притоками, Брахмапутра), характерно смешанное снегово-ледниковое и дождевое питание. Реки, протекающие гл. обр. в пределах п-ова Индостан (Нармада, Тапти, Годавари, Кришна, Маханади, Кавери и др.), имеют преим. дождевое питание; режим отличается очень резкими сезонными колебаниями стока. В сухой зимний сезон сток б. ч. рек сильно сокращается, а в летний сезон на мн. крупных реках случаются наводнения, наиболее сильные на левых притоках Ганга (Гхагхара, Гандак, Коси и др.), в низовьях Брахмапутры, а также в дельтах Кавери, Годавари-Кришны, Маханади, на реках Зап. Бенгалии. В целом наводнениям подвержены ок. 40 млн. га территории страны. Реки И. несут большой объём твёрдого стока, что обусловлено интенсивной эрозией вследствие сведе́ния лесов и распашки водосборов. Наиболее высок сток взвешенных наносов Брахмапутры (610 млн. т в год) и Ганга (ок. 500 млн. т в год).
Крупных озёр в И. немного. Наиболее многочисленны лагунные (Пуликат, Чилка), дельтовые (Коллеру), ледниковые или ледниково-тектонич. озёра (Вулар). На западе И. – солёные озёра (Самбхар).
Водообеспеченность И. достаточно высока: на каждого жителя страны приходится 1754 м3 воды в год. Ежегодно используется св. 30% имеющихся водных ресурсов (из них 86% расходуется на нужды с. х-ва, 8% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 6% потребляют пром. предприятия). Во многих районах, особенно в сев.-зап. (штаты Пенджаб, Харьяна, Гуджарат) и юж. (штат Тамилнад) частях И., ресурсы как поверхностных, так и подземных вод близки к исчерпанию. Значит. гидроэнергетич. потенциал рек (205 тыс. МВт) освоен всего на 10%. На реках Сатледж, Кришна, Чамбал, Маханади и др. сооружены крупные гидроузлы с водохранилищами. Всего для нужд гидроэнергетики и ирригации создано ок. 2,5 тыс. водохранилищ общим объёмом 250 млн. м3.
Почвы, растительный и животный мир.
В условиях высокого увлажнения на склонах Зап. Гат и нагорья Шиллонг развиваются красно-жёлтые ферраллитные почвы, на плато Чхота-Нагпур – красные ферраллитные почвы, в условиях сезонно-влажного климата юж. и северо-зап. части п-ова Индостан – феррозёмы. На плоскогорье Декан сформировались чёрные слитые почвы (регуры). Высоким плодородием отличаются переотложенные регуры речных долин. Осн. фонд с.-х. земель составляют разл. типы аллювиальных почв, распространённые на Индо-Гангской равнине и на приморских низменностях. Аллювиальные почвы значительно изменены под влиянием многовекового с.-х. использования, в т. ч. рисосеяния, приводящего к поверхностному оглеению и подкислению почв. Под мангровыми лесами распространены сильнокислые мангровые болотные (тионовые) почвы. На западе И. в пределах Большого Качского Ранна сформировались крупные массивы солончаков. В пустыне Тар развиты песчаные пустынные почвы. У подножий Гималаев формируются лугово-болотные тропические почвы, которые с высотой сменяются горными коричневыми почвами на западе и горными краснозёмами на востоке, выше господствуют горные бурозёмы и горно-луговые почвы. Значит. часть почв И. деградирована вследствие активных эрозии и дефляции (ежегодные потери почв составляют ок. 5 млрд. т). В районах развития орошаемого земледелия, особенно в штатах Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, типичны процессы вторичного засоления, подщелачивания и подтопления почв.
По уровню флористич. разнообразия (св. 18660 видов высших растений, в т. ч. св. 2000 деревьев и кустарников) И. занимает одно из ведущих мест в Азии. Эндемизм флоры достаточно высок: известно 140 эндемичных родов высших растений. Осн. центрами разнообразия и эндемизма флоры являются Зап. Гаты и Вост. Гималаи. К редким и исчезающим отнесено 146 видов высших растений. Мн. представители инд. флоры введены в культуру по всему миру (гвоздичное дерево, коричное дерево, индийское манго, лиана чёрный перец и др.).
В распределении естественного растит. покрова И. ведущую роль играют характер увлажнения и продолжительность сухого сезона. На наветренных склонах Зап. Гат, Вост. Гималаев, на северо-востоке И., Андаманских о-вах (осадки более 2000–2500 мм в год, сухой сезон 1–3 мес) доминируют влажные вечнозелёные и полувечнозелёные тропич. леса с обилием диптерокарповых, древовидных папоротников, лиан и эпифитов. Преобладающая растительность п-ова Индостан – муссонные леса, сбрасывающие листву в сухой сезон. Влажные листопадные леса (осадки 1500–2000 мм в год, сухой сезон 3–5 мес) произрастают на плато Чхота-Нагпур, в Вост. горах, на склонах Зап. Гат. В древесном ярусе этих лесов много ценных пород (сал, тик, сандаловое дерево и др.). Сухие листопадные леса (терминалии, розовое дерево, бамбуки) некогда были широко распространены в районах с продолжительностью сухого сезона 6–8 мес – на плоскогорье Декан, на Гангских равнинах. Во внутр. районах Декана и на северо-западе И., получающих до 600–800 мм осадков в год, произрастают леса и редколесья из колючих деревьев и кустарников (акации, прозопис). На северо-западе И. распространены опустыненные саванны, сменяющиеся разреженной растительностью из ксероморфных и псаммофитных кустарников и трав в пустыне Тар.
В зонах приливов в осн. вдоль вост. побережья И. (Коромандельский берег) и в дельтах Ганга, Маханди, Годавари, Кришны, а также на отд. участках Малабарского берега и в Камбейском зал. произрастают мангровые леса.
В горах Гималаи и Каракорум отчётливо выражена высотная поясность. Подножия гор окаймляет узкая полоса заболоченных древесно-кустарниковых зарослей (т. н. тераи). В Вост. Гималаях влажные полувечнозелёные тропич. леса выше 1500 м сменяются горными субтропич. лесами. С выс. 2000–2200 м господствуют смешанные листопадные леса, выше 3000 м – хвойные леса (сосны, пихты, тсуга гималайская). Над верхней границей леса (4000–5000 м) распространены субальпийские кустарниковые заросли, альпийские луга и гляциально-нивальные ландшафты. В более засушливых Зап. Гималаях нижние части склонов (до выс. 600 м) занимают редкостойные ксерофитные леса и кустарники. До выс. 1200–1500 м развит пояс муссонных листопадных лесов. Выше расположены смешанные леса с участием дубов, сосен, кедра и др.; на выс. 3000–3500 м господствуют горные хвойные леса, сменяющиеся субальпийскими зарослями и альпийскими лугами.
Растит. покров И. в значит. степени изменён человеком: на нач. 21 в. леса занимают в нём 20% территории. Естественные лесные насаждения сохранились в осн. в труднодоступных горных районах и занимают ок. 1/2 лесопокрытой площади. Практически безлесны Индо-Ганская равнина, внутр. районы Декана, прибрежные низменности. Значит. площади в этих районах занимают вторичные саванны, заросли кустарников и трав, возникшие на месте лесов и редколесий в результате частых выжиганий, вырубки лесов для заготовки топливной древесины, выпаса домашнего скота. Широко распространены посадки местных (тик, сал, сандаловые деревья) и интродуцированных (эвкалипты, казуарина) древесных пород, занимающие 32,6 млн. га.
В зоогеографич. отношении территория И. расположена б. ч. в пределах Индийской подобласти Индо-Малайской фаунистич. области. Фауна среднегорий и высокогорий Гималаев и Каракорума образована преим. голарктическими видами. В стране обитает св. 400 видов млекопитающих. Крупнейшими представителями фауны копытных являются индийский слон, индийский носорог, гаур, азиатский буйвол. Из мелких копытных, преим. в саваннах и разреженных муссонных лесах, обитают антилопы нильгау, гарна, четырёхрогая, олень-лира; во влажных муссонных лесах – олени аксис, индийский замбар, барасинга. Многочисленны грызуны: индийский и малайский дикобразы, разнообразные мышиные (в т. ч. индийская бандикота). Из хищных обычны шакал, полосатая гиена, разл. виверровые (циветы, мангусты и др.); среди приматов – макаки, тонкотелые обезьяны. Под угрозой исчезновения находятся 85 видов млекопитающих, в т. ч. азиатский лев (единственная популяция сохранилась в нац. парке Гирский Лес на п-ове Катхиявар), бенгальский тигр, снежный барс, дымчатый леопард, малайский медведь, малабарская цивета, олень хангул, индийский носорог, золотой и нилгирийский тонкотелы и др. Характерными представителями орнитофауны (ок. 1200 видов птиц) являются обыкновенный павлин – нац. символ И., серая джунглевая курица – один из предков домашних кур, обыкновенная майна и др. Под угрозой исчезновения 79 видов птиц, в т. ч. индийская дрофа, болотный франколин, манипурский кустарниковый перепел и др. Среди пресмыкающихся (521 вид, под угрозой исчезновения 25 видов) много змей, в т. ч. ядовитых (наиболее опасны индийская и королевская кобры). В водах р. Ганг обитает эндемичный вид крокодилов – гангский гавиал.
В И. создана разветвлённая система из 545 охраняемых природных территорий, занимающих 5,2% площади страны, в т. ч. 83 нац. парка общей пл. 893,8 тыс. га. В сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включены нац. парки Нанда-Деви и Сандарбан, а также Нилгири и Маннарский залив; к водно-болотным угодьям междунар. значения отнесено 25 охраняемых природных территорий. В список Всемирного наследия включены нац. парки Сандарбан, Казиранга, Кеоладео, Нанда-Деви и Долина Цветов, резерват Манас. Реализация крупных нац. проектов по сохранению биологич. разнообразия и мест обитания диких животных, напр. бенгальского тигра (с 1973), индийского слона (с 1991), гангского гавиала (с 1976), привела к увеличению популяций ряда видов, находившихся на грани исчезновения в И. Так, популяция бенгальского тигра в И. с 1972 по 2002 возросла в 2 раза.
Дополнительная литература:
Рябчиков А. М. Природа Индии. М., 1950;
Сингх Г. География Индии. М., 1980;
Страны и народы: Зарубежная Азия. Южная Азия. М., 1982;
Lal J. B. India’s forests: myth and reality. New Delhi, 1989;
Wildlife wealth of India. New Delhi, 1989;
Flora of India. Calcutta, 1993–2000–. Vol. 1–13–; Алексеева Н. Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000;
State of the environment: India. New Delhi, 2001.
Население.
И. – одна из самых многонациональных стран мира. Среди индийцев подавляющее большинство (74%) составляют индоарийские народы (хиндустанцы хиндиязычные – 44,3%, урдуязычные – 10,7%; маратхи – 4,9%, бенгальцы – 4,7%, гуджаратцы – 4,5%, пенджабцы – 2,3%, ория – 1,8%, бихарцы – 1%, раджастханцы – 0,8%, ассамцы – 0,6%, конкани – 0,1% и др.); на одном из дардских языков говорят кашмирцы (0,5%). Дравидов насчитывается 13,9% (телугу – 4,5%, каннара – 3,2%, малаяли – 3,1%, тамилы – 2,9%, тода, гонды, кхонды, ораоны и др.), народов, говорящих на австроазиатских языках, – 1,4% (группы мунда – 1,3%: санталы – 0,7%, мунда – 0,3%, хо – 0,1%, бирхоры и др.; говорящие на одном из мон-кхмерских языков кхаси – 0,1%), тибето-бирманских народов – ок. 1% (нага – 0,2%, бодо – 0,2%, манипури – 0,12%, куки-чин – 0,1%, в т. ч. мизо – 0,07%, гаро – 0,08%, трипури – 0,05%, мири – 0,05%, бхотия – 0,02%, тибетцы, дафла, апатани и др.).
За 1901–2001 население страны возросло более чем в 4,3 раза (с 238,4 млн. чел. до 1027,02 млн. чел.). В 1-й пол. 20 в. осн. причиной роста населения была высокая рождаемость (45,8 на 1000 жит. в 1901; 40,8 в 1951). В 1951 в И. приступили к осуществлению нац. Программы планирования семьи (с 1979 – благосостояния семьи): предусматриваются контроль над рождаемостью (с ориентацией на двухдетную семью), мероприятия по охране материнства и детства (с акцентом на сокращение детской смертности) и др. Однако население И. продолжает быстро расти: темпы сокращения рождаемости (37,2 чел. на 1000 жит. в 1981; 29,5 чел. в 1991) ниже резкого снижения уровня смертности (25,1 чел. на 1000 жит. в 1951; 19 чел. в 1981; 9,8 чел. в 1991).
В 2007 рождаемость составила 22,7 чел. на 1000 жит., смертность – 6,6 на 1000 жит., младенческая смертность – 34,6 на 1000 живорождённых; показатель фертильности 2,81 ребёнка на 1 женщину. Св. 48% нас. И. – женщины (в ср. на 100 женщин приходится св. 106 мужчин). Ср. возраст нас. 24,8 года. В возрастной структуре населения доля детей до 15 лет 31,8%, лиц трудоспособного возраста (15–64 года) 63,1%, лиц 65 лет и старше 5,1%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни (за 1901–2001 возросла почти втрое) – 68,6 года (мужчины – 66,3, женщины – 71,2).
Ср. плотность населения высокая – 353 чел./км2 (2007; миним. показатель – 14,7 чел./км2 – в штате Аруначал-Прадеш, максимальный – св. 11000 чел./км2 – в пределах Нац. столичной территории Дели). Исторически наиболее плотно заселены территории, расположенные на Индо-Гангской равнине (в штатах Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, Бихар и Зап. Бенгалия сконцентрировано св. 1/3 нас. страны), прибрежные районы на западе (в осн. штат Махараштра) и юге страны.
Ок. 70% нас. проживает в сельской местности (насчитывается более 600 тыс. деревень). Доля гор. населения (ок. 30% в 2007; 11% в 1901; 14% в 1941; 28% в 1992) растёт медленно. Особенность урбанизации страны – быстрый рост больших городов. В И. – 32 города-«миллионера» (с населением св. 1 млн. чел., 2007; 23 города в 1991); в них проживает св. 1/3 общего числа горожан. Крупнейшие города (млн. чел., 2007): Мумбаи 13,1 (в агломерации 20,4), Дели 11,5 (18,0), Бангалор 5,3 (6,3), Калькутта 4,6 (14,9), Ченнаи 4,4 (7,1), Ахмадабад 3,8 (5,2), Хайдарабад 3,7 (6,1), Пуна 3,2 (4,9).
Сальдо внешних миграций отрицательное (–0,05 на 1000 жит., 2007); граждане И. выезжают в осн. на работу в араб. гос-ва (ОАЭ, Саудовскую Аравию и др.), страны Юго-Вост. Азии.
Экономически активное население св. 500 млн. чел. (2006). В структуре занятости на долю с. х-ва приходится 60% работающих, пром-сти – 17%, сферы услуг – 23%. Уровень безработицы 9,2% (2006). За чертой бедности проживает 22% населения И. (2006; 55% в 1973).
Автор раздела: Г. В. Сдасюк.
Религия.
По данным переписи 2001, 80,5% нас. И. – индуисты, 13,4% – мусульмане, 2,3% – христиане, 1,9% – сикхи; 1,8% нас. И. – приверженцы др. конфессий или религ. групп; ок. 0,1% нас. И. не причисляют себя ни к одной из конфессий или религ. групп.
Индуизм является доминирующей религией во всех штатах И., кроме штатов Джамму и Кашмир, Нагаленд, Манипур, Аруначал-Прадеш, Мизорам, Мегхалая и Пенджаб. В нач. 21 в. некоторое преобладание закрепилось за вишнуизмом, однако среди ряда народностей (тамилы, ассамцы) больше приверженцев шиваизма. Среди малаяли значит. распространение получил шактизм. Помимо ортодоксальных индуистов-санатани, среди населения, исповедующего индуизм, имеются последователи реформированного индуизма, прежде всего религ. сообщества Арья Самадж.
Подавляющее большинство мусульман – сунниты ханафитского толка. На Малабарском побережье распространён ислам шафиитского толка, в ряде районов Уттар-Прадеша и Зап. Бенгалии преобладают сунниты, среди которых значит. распространение получили ваххабитские тенденции. Некоторое число последователей имеет секта ахмадие. Ислам шиитского толка исповедует преим. население крупных городов. Мусульмане-исмаилиты подразделяются на низаритов (ходжа) и мусталитов (бохра). Большинство низаритов являются последователями наследственного имама Ага-хана.
Христианство в И. представлено 2 ветвями: старохристианскими и новохристианскими (охватывают б. ч. христианского населения И.) церквами. В Юж. Индии христианство появилось в 1 в. н. э. В нач. 21 в. подавляющее большинство христианского населения И. сосредоточено на юге страны (в штате Керала, в районе г. Ченнаи), а также в штате Нагаленд. К старохристианским церквам относятся: униатские Сиро-малабарская церковь и Сиро-маланкарская церковь, яковитские (монофизитские) Маланкарская сир. православная церковь и Маланкарская сир. церковь св. Фомы, неонесторианская Халдейская сир. церковь (входит в Ассирийскую церковь Востока). Образование второй группы церквей связано с деятельностью европ. миссионеров в Новое время. Из новохристианских церквей И. наиболее влиятельна Римско-католич. церковь (католики преобладают на юге И., а также в некоторых зап. районах – в Гоа, Дамане и Диу). Из протестантских церквей наибольшее число приверженцев имеют Церковь Юж. Индии и Церковь Сев. Индии. Церковь Юж. Индии была создана в 1947 путём слияния осн. протестантских организаций юж. части страны. В её состав вошли Методистская церковь, Юж.-инд. объединённая церковь (пресвитериан и конгрегационалистов), а также юж. епархии Англиканской церкви Индии. Церковь Сев. Индии была создана в 1970 в результате слияния Англиканской церкви Индии и Объединённой церкви Сев. Индии. На всей территории И. действуют также баптистские, лютеранские, меннонитские, пятидесятнич. общины; имеются приверженцы Армии спасения, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня.
Подавляющее большинство приверженцев сикхизма сосредоточено в Пенджабе, буддизма – в Махараштре и Сиккиме (исповедуется коренным населением, а также выходцами из Непала и Тибета), джайнизма – в Раджастхане, Гуджарате и Махараштре. Иудаистские общины имеются в Махараштре и Керале.
Исторический очерк:
Древнейшие культуры.
Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории И. относятся к нижнему палеолиту (ок. 200–100 тыс. лет назад) и известны в разных ландшафтах, кроме аллювиальной равнины Инда и совр. штата Керала. Ранний Ашель (Дидвана, Махадео-Пипарая, Неваса и др.) характеризуется преобладанием галечных орудий, бóльшим числом ручных рубил по сравнению с кливерами, низким процентом орудий на пластинах, отбойной техникой; исследованы открытые стоянки, хижина из прутьев, укреплённая блоком камней (Хунсги). Для этого времени выделение традиций – «культур» (Соан, Мадрас и др.) и их соотношение спорно. Позднеашельские памятники отличаются почти полным отсутствием галечных орудий, преобладанием кливеров над рубилами, большим числом орудий на отщепах, использованием техники мягкого отбойника; появляются скальные убежища (Бхимбетка). Была распространена охота на слона, гиппопотама, носорога и др. В среднем палеолите (100–30 тыс. лет назад) скрёбла, выемчатые и зубчатые скребки, наконечники и др. изготовлялись на отщепах, с применением техники Леваллуа и с дисковидного нуклеуса. Культуры верхнего палеолита (25–18 тыс. лет назад) своеобразны (орудия на пластинах с призматич. нуклеусов: сегменты, зубчатые и выемчатые скребки, трапеции, треугольники, резцы разл. типов; на поздних стадиях появилась отжимная техника); кроме открытых стоянок (Сихавал) есть пещерные и под скальными навесами, в т. ч. с росписями.
С мезолита (ок. 9–5-го тыс. до н. э.) для разл. территорий И. хронологич. рамки эпох существенно отличаются; известны круглые хижины с глинобитными полами и очагами, тёрочники, наконечники стрел, ядра для пращи; преобладают микролиты – в Лекхахии, Сарай-Нахар-Рай и др. прослежена их эволюция от форм, связанных с верхнепалеолитич. сегментами, к геометрич. формам; но не исключено, что эта техника принесена с Ближнего Востока (технику микрорезцов и др. некоторые исследователи связывают с традициями Сев. Африки). Изучен ряд мастерских. В осн. в долине Ганга и на возвышенности Каймур известны погребения (вытянутые трупоположения, головой на запад; иногда «валетом»), в т. ч. до 4 костяков в могиле. Складываются локальные хозяйств. типы: оседлые рыболовы и охотники или полуоседлые рыболовы и собиратели в зап. и центр. районах; охотники и рыболовы в долине Ганга; охотники тропич. джунглей на востоке; охотники и собиратели мор. побережий на юге Декана; оседлые охотники и собиратели предгорий.
В конце мезолита («протонеолите»), ещё до появления производящего хозяйства, известна первая лепная керамика (Чопани-Мандо). Здесь же, в долине Белан, в 6–5-м тыс. появляются культуры неолита; на стоянках Махагара и др. прослежен переход от интенсивного собирательства и избирательной охоты к одомашниванию растений и животных; это происходило, судя по находкам доместицированного риса, возможно, под влиянием из Вост. Азии. В долине Ганга, на юге Декана (Брахмагири, Санганакаллу), в Кашмире (Бурзахом), в сев.-вост. районах неолитич. культуры датируются 4–2-м тыс. Складываются новые типы хозяйства: земледельческое в долине Ганга и центр. районах; скотоводческо-отгонное на юге Декана. Усиливается специализация по источникам каменного сырья. Появляется ряд локальных типов орудий, в т. ч. шлифованные, новые типы изделий из кости и рога (Чиранд). В ряде районов Декана прослежена эволюция топографии поселений: рядом со скальными навесами появляются открытые посёлки на склонах и вершинах холмов, позднее они располагаются на берегах проток и рек, что обусловлено наличием плодородных почв, путями обмена; обильная лесная растительность к концу неолита значительно поредела из-за вырубок и выжигания для нужд земледелия. Возделывали рис, пшеницу, шестирядный ячмень, чечевицу, мелкий зелёный горошек; разводили коз, овец, буйволов, свиней, быков-зебу, ослов, лошадей, собак. Лошадь и просо, известные по находкам из Халлура, имеют, вероятно, афр. происхождение; др. заимствования связывают с влиянием хараппской цивилизации. Охота, рыболовство, собирательство (в т. ч. моллюсков) дополняли рацион. На юге Декана известны неолитич. погребения – вытянутые трупоположения головой на север в грунтовых ямах, детей хоронили в урнах; с керамикой, орудиями труда, украшениями. В Кашмире (Бурзахом) – скорченные костяки (головой на север), без инвентаря, но с костями животных; могилы – копии подземной части жилища. Золотые серьги в виде колец с раструбом из Теккалакоты, бронзовые топоры, браслеты, кольца, расписная гончарная керамика в неолитич. комплексах юга Декана отражают контакты с энеолитич. культурами центр. И. Прямоугольные сланцевые ножи из Бурзахома свидетельствуют о связях с культурами, известными на территории совр. Китая.
Эпоха первых цивилизаций.
Энеолитич. культуры (3–1-го тыс. до н. э.) открыты во всех районах И., кроме юга Декана. В ряде районов их традиции сохранялись в бронзовом и начале железного века.
Население, пришедшее из зоны формирования хараппской культуры, освоило на юге полуострова Кач и Катхиявар (Дхолавира, Лотхал и др.), на востоке – долину Ганга и его притоков (Калибанган и др.). Эти районы стали частью индской цивилизации. Её характерными чертами являются крупные поселения, нередко с регулярной планировкой и высоким уровнем гор. благоустройства, широкое использование бронзы, наличие письменности. Экономич. основой было высокоурожайное ирригац. земледелие. Большое значение имела торговля, в т. ч. с такими отдалёнными районами, как острова Персидского зал. и Юж. Месопотамия, Сев. Афганистан и Ср. Азия. Города долин Инда и Сарасвати (ныне Гхаггар) входили в обширную зону ранних цивилизаций Старого Света. В нач. 2-го тыс. гор. цивилизация в Сев.-Зап. И. пришла в упадок.
В др. районах И. также известны долговременные поселения (типа теллей), которые были застроены круглыми и прямоугольными домами с очагами и хозяйств. постройками из сырцового и обожжённого кирпича; в них известны кварталы гончаров, медников, изготовителей бус; обводные кирпичные стены, дамбы (Даймабад, Инамгаон) и рвы (Еран, Нагда) для защиты от наводнений. Выращивали в осн. ячмень, реже пшеницу, очень редко рис, а также чечевицу, не менее 9 видов бобовых. В каменной «индустрии» прослеживают мезолитич. и неолитич. традиции, в изделиях из меди и бронзы, наряду с местными, – выделяют импортные (напр., кинжал из Чандоли напоминает образцы кобанской культуры). Кроме металлич. украшений, известны бусы из агата, стеатита, халцедона. Биконические терракотовые бусы Ахара с резным орнаментом имеют аналоги в Трое и Анау; ожерелье медных бус на шёлковой нитке из погребения Невасы – самое раннее свидетельство о наличии шёлка на территории И. Керамика (кувшины на ножке или с носиком, чаши со сливом, потиры, зооморфные сосуды и др.) гончарная, имела кремовый, красный и др. ангоб, геометрич. и растит. орнамент, изображения (журавль, павлин, цапля, дикие животные, стилизованные «танцующие человечки»), выполненные заливкой или контуром чёрной, белой и др. красками. На сосудах из Даймабада – сюжеты охоты и стилизованная пара в позе сексуального контакта. Натуралистич. и стилизованные терракотовые бычки найдены в Каятхе и Гилунде, женские статуэтки – в Инамгаоне. Особенности набора форм и орнамента – основа для выделения ряда культур.
Наиболее ранняя энеолитич. культура Джодхпуры – Ганешвара (ок. 2800–2200) в центре меднорудного пояса Кхетри (сев.-вост. Раджастхан) и её поздняя стадия (ок. 1800–1400; относится к бронзовому веку), медных кладов культура в междуречье Ганга и Ямуны (ныне р. Джамна) были центрами металлургии меди, обеспечивавшими сырьём др. культуры, в т. ч. хараппскую цивилизацию. В Декане в 1-й пол. 2-го тыс. известны энеолитич. культуры: Ахар (долина Банаса), Каятха (долина Чамбала), Савалда (долины Тапти и Правары), Малва (плато Малва). К раннему бронзовому веку относятся погребения в мегалитах (Какории, Магхе и др.) – круглых каменных оградах с цистой в середине (в Сонпуре – захоронения в урнах). Во 2-й пол. 2-го тыс. на юге появился позднехараппский форпост Даймабад, слои которого перекрыты материалами культур бронзового века Джорве и Невасы, для которых показательны вытянутые трупоположения (головой на север), под полами жилищ: взрослые в ямах, дети в 2 сосудах, положенных устье к устью. Уникально погребение в Инамгаоне. Поздний бронзовый век (1100–700; Каушамби, Чиранда и др.) связан с серой расписной керамики культурой, появлением железных изделий и одомашненной лошади. Эту культуру продолжила «культура северной чёрной полированной керамики» с гор. поселениями, чеканкой монеты, новым стилем в иск-ве, существовавшая в правление Нандов, Маурьев и Шунгов (2 в.).
Неолитич. и энеолитич. культуры в Юж. И. наследовались мегалитич. культурой (1000–700 до н. э.), связываемой с кочевыми пастушескими племенами, которые разводили крупный рогатый скот и лошадей, использовали, наряду с медно-бронзовыми, железные орудия, оружие, конскую сбрую.
Автор раздела: А. Я. Щетенко
Эпоха Вед.
Во 2-й пол. 2-го тыс. до н. э. на территории к югу от Каспийского м., между Месопотамией и Индом, распространялись индоиранские языки. Носителей этих языков принято называть ариями. Самые ранние тексты на древнем индоарийском яз. – Веды. Ригведа, первый по времени и значимости ведийский памятник, является осн. источником для изучения древнейшей индоарийской культуры. Создатели Вед не знали письменности; религ. гимны, жертвенные формулы и заклинания заучивались и передавались из поколения в поколение в устной форме. Обширные сб-ки (самхиты) Вед многослойны и не могут иметь точной датировки. Считается, что составление Ригведы относится к последней трети 2-го тыс., а др. сб-ки (Самаведа, Яджурведа и Атхарваведа) появились на неск. веков позднее. В 1-й пол. 1-го тыс. создаётся т. н. поздневедийская лит-ра, или брахманическая проза, представляющая собой преим. истолкования элементов жертвенного ритуала.
Ригведа формировалась на крайнем северо-западе И. и отразила быт и культуру племён, близких древним иранцам – создателям ранних частей Авесты. Их мировоззрению присущ дуализм: ариям и их богам (Индра, Варуна, Агни, Сома, Митра) противостоят дасью, ассоциируемые с силами тьмы. Для ведийских ариев крупный рогатый скот имел особое значение, считался мерилом богатства. По всей видимости, между племенами шла постоянная борьба за обладание стадами коров. Воен. предводители, представители племенной знати сражались на лёгких колесницах, запряжённых лошадьми. Конь, колесница, колесо ассоциировались с властью. Ригведа не даёт оснований говорить о прочной оседлости индоарийских племён. Земледелие (гл. обр. разведение ячменя) играло в их хозяйстве вспомогат. роль. В религ. культе Вед не предусмотрено строительство храмов и почитание изображений богов. Осн. культовым действием было жертвоприношение на огне, которое осуществляли наследственные жрецы-брахманы – знатоки ритуала и ведийских формул.
В нач. 1-го тыс. происходит арьянизация Сев. И. – дальнейшее распространение на восток индоарийских диалектов и ведийской культуры. Областью формирования поздневедийской лит-ры была т. н. Срединная земля, включавшая гл. обр. междуречье Ганга и Ямуны. Хозяйств. освоению долины Ганга, по-видимому, способствовало появление железных орудий труда. Осн. отраслью хозяйства стало земледелие, прежде всего рисоводство, которое требовало прочной оседлости. В поздневедийскую эпоху сформировалась др.-инд. цивилизация, включавшая как арийские, так и субстратные (дравидийские, австроазиатские) компоненты. Характерной чертой социального строя И. этого времени является система варн – обширных сословно-кастовых групп (жрецов-брахманов, племенной знати – кшатриев, полноправных общинников – вайшьев, неполноправных – шудр). На базе племён, занимавших определённую территорию и находившихся под властью кшатрийских династий, постепенно начали формироваться протогосударственные образования.
Раннеисторический период. Гегемония Магадхи. Сер. 1-го тыс. до н. э. в истории И. определяется как раннеисторический период. В это время набирает силу процесс строительства городов, которые формируются вокруг укреплённых резиденций правителей государств в качестве административных, а иногда торгово-ремесленных центров (Таксила, Индрапрастха, Каушамби, Удджайн, Раджагриха). Гор. укрепления археологически прослеживаются по меньшей мере с 6 в. В кон. 6 в. после завоеваний Ахеменидов (Гандхара, Синд) Сев. И. вступает в непосредств. контакты не только с Ираном, но и с Ближним Востоком. Оживление торговли приводит в 5–4 вв. к появлению примитивной монеты. Серьёзные обществ.-политич. перемены в сер. 1-го тыс. сопровождались кризисом религ. сознания. Возникают новые религ. течения (буддизм, джайнизм и др.), которые порывают с традициями ведийской ритуалистики и ставят под сомнение прежнюю социальную иерархию (значимость деятельности брахманов как посредников между людьми и богами, необходимость обильных жертв и раздач для достижения Неба). Возникновение этих учений связано с олигархич. кланами, правившими в предгорьях Гималаев (Шакья, Малла). Но общеиндийскую значимость им придала поддержка правителей крупных царств, сложившихся в долине Ганга.
В 5 в. ведущую роль играли такие государства, как Каши, Кошала, Ватса, Магадха. В 4 в. Магадха (со столицей в Паталипутре) стала безусловным гегемоном в долине Ганга и во всей Сев. И. С правителями Магадхи из династии Нандов инд. предания связывают важные перемены в принципах гос. устройства. Нанды, опиравшиеся не на племенные ополчения, а на огромное наёмное войско, не довольствовались дарами от покорённых соседей, заменяли кшатрийские династии своими ставленниками, облагали население тяжёлыми налогами. Они сформировали державу, охватывавшую весь бассейн Ганга и даже вост. побережье Декана (ныне Орисса).
В 327–325 Александр Македонский подчинил многочисл. царства и племенные образования Пенджаба и Синда, выступив фактически в роли объединителя Сев.-Зап. И. После того как в 317 греко-макед. завоеватели были вынуждены уйти из И., эта территория оказалась под властью предводителя антимакедонского восстания Чандрагупты из рода Маурьев. Опираясь на неё, Чандрагупта начал войну с Нандами и после победы над ними стал правителем всей Сев. И. По мирному договору с Селевком I Никатором в кон. 4 в. Чандрагупта получил районы Арахосии (ныне в Афганистане) с греч. городами, основанными Александром Македонским. Это способствовало интенсификации связей И. с эллинистич. миром и открыло её влиянию греч. культуры.
Развитие государственности требовало использования письменности. В районе Таксилы ещё во времена Ахеменидов арамейское письмо было приспособлено к инд. фонетике. В долине Ганга осн. разновидность инд. письма – брахми была изобретена (не без влияния греч. алфавита), по-видимому, в кон. 4 в. Первые сохранившиеся памятники письменности брахми были высечены на скалах и колоннах по приказу Ашоки, внука Чандрагупты, в сер. 3 в. Места находок т. н. эдиктов Ашоки позволяют очертить границы его державы. Она охватывала всю территорию совр. Республики И. (за исключением крайнего юга), Пакистан и часть Афганистана (район Кандагара, где обнаружены надписи Ашоки на арамейском и греч. языках). Капители колонн Ашоки являются первыми памятниками каменной скульптуры той эпохи, они демонстрируют определённое влияние греч. и официального перс. иск-ва. Изображение львиной капители на колонне из Санчи ныне стало гербом Республики Индия.
Содержание «эдиктов Ашоки» сводится преим. к провозглашению дхармы – религ. праведности, близкой буддизму. При Ашоке буддизм начинает распространяться не только в И., но и за её пределами – на Ланке (ныне Шри-Ланка). По «эдиктам Ашоки» можно составить представление о структуре гос-ва Маурьев. Под непосредств. управлением Паталипутры находилась Магадха и, видимо, др. области долины Ганга, уже неск. поколений принадлежавшие Нандам и Маурьям. Царские наместники пребывали в крупнейших центрах Сев.-Зап. и Зап. И. (Таксила, Удджайн), а также в Вост. и Юж. Декане. Раз в 3–5 лет царь (или его наместник) посылал своих легатов для объезда подвластных территорий. На местах власть принадлежала органам местного самоуправления – гор. советам. Между городами простирались обширные, практически не заселённые зоны. Держава Маурьев сыграла огромную роль в приобщении многочисл. народов Индостана к цивилизации, сложившейся в наиболее развитых областях долины Ганга. К нач. 2 в. до н. э. региональные элиты, формировавшиеся, по-видимому, на основе племенных и клановых связей, стали достаточно сильны для того, чтобы полностью избавиться от подчинения правителю Магадхи.
Классическая древность (2 в. до н. э.– 3 в. н.э.).
Этот период – время расцвета городов и гор. ремёсел, торговли – как между городами Юж. Азии, так и с внешним миром (вплоть до Аравии, античного Средиземноморья, Китая и Юго-Вост. Азии). Характерно широкое распространение письменности. Записываются многочисл. тексты, бытовавшие прежде в устной форме: санскритские сутры, буддийский канон и др. К этому времени относятся важнейшие произведения инд. лит-ры, такие как «Законы Ману», Артхашастра, памятники классич. инд. медицины и философии. Появляются и авторские произведения – лирика, классич. драма, поэма Ашвагхоши «Жизнь Будды». Архитектура представлена пещерными монастырями – буддийскими и джайнскими в Зап. (Карли, Бхаджа) и в Вост. (Кхандагири, Удаягири) Декане, монументальными ступами (Санчи, Бхархут, Амаравати), богато украшенными рельефами. В скульптуре гандхарской школы, распространённой на северо-западе, сильно эллинистич.-рим. влияние. Постепенно определяющими становятся школы Матхуры и Амаравати, следующие собственно инд. эстетич. принципам.
Политич. история кон. 1-го тыс. до н. э. – первых веков н. э. с трудом поддаётся реконструкции из-за фрагментарности сохранившихся источников. Во 2 в. до н. э. греч. правители Бактрии совершали завоевательные походы в Сев. И., в результате которых в Пенджабе, а затем в Синде появились царства с греч. династиями. Из т. н. индо-греч. правителей заслуживает упоминания Менандр, который фигурирует в знаменитом буддийском диалоге «Милинда-паньха». В 1 в. до н. э. на тех же территориях возникли индо-скифские царства, основанные ср.-азиат. ираноязычными племенами шаков (саков). Один из шакских правителей, Аз I, ввёл систему летосчисления – «эра Викрама» (начало – 58/57 до н. э.), которая до сих пор используется в Юж. Азии. Вслед за шаками в И. появились парфяне. Наиболее известный из индо-парфянских царей Гондофар правил в 21–46 н. э. (по преданию, при его дворе жил апостол Фома).
Осн. источниками по истории И. этого времени являются монеты. Начиная со 2 в. до н. э. на инд. монетах под влиянием эллинистич. образцов появились надписи, изображения богов и царей. Нумизматич. материал позволяет проследить постепенную индианизацию пришельцев – греч. надписи начинают сопровождаться, а потом сменяются индийскими. Сохранились сведения о греках, поклонявшихся инд. богам или покровительствовавших буддизму (напр., Менандр). С др. стороны, в инд. иконографии появляется изображение Будды, созданное в соответствии с эллинистич. традицией.
Шакские правители (кшатрапы) владели территориями в центр. части Сев. (район Матхуры) и Зап. Индии. Гос-во т. н. Зап. Кшатрапов (с центром в Удджайне) играло важную роль в политич. истории И. 1–2 вв. н. э. Большое значение имел располагавшийся на его территории мор. порт Бхарукаччха (ныне г. Бхаруч), через который шла торговля с Аравией и рим. Средиземноморьем. По всей видимости, в связи с коронацией одного из Зап. Кшатрапов – Чаштаны была введена ещё одна система летосчисления – «эра Шака» (начало – 78 н. э.).
Юж. соседом и соперником Зап. Кшатрапов было гос-во Сатаваханов, переживавшее период расцвета в кон. 1 – нач. 2 вв. Сатаваханы владели осн. частью Декана. Их столицей была Пратиштхана (ныне г. Пайтхан). Исторически Сатаваханы связаны с народом андхров (см. Андхра) – в ср.-век. генеалогич. списках их называют династией Андхра (на территории Андхры ими было возведено монументальное буддийское святилище – ступа в Амаравати).
Южнее державы Сатаваханов находилось неск. дравидийских государств. На территории Кералы располагалось гос-во Кералапутра, на территории Тамилнада – гос-ва, образованные династиями Пандьев со столицей в Мадураи, Чолов и Черов. В кон. 3 в. появляются надписи династии Паллавов, основавших собств. государство со столицей в Канчипураме. Порты Юж. И. вели оживлённую торговлю с грекоязычными подданными Рим. империи. Наиболее крупными торговыми поселениями были Арикамеду (на вост. побережье) и Карур (на р. Кавери в глубине субконтинента). История Юж. И. первых веков н. э. известна в осн. по легендам. О юж.-инд. культуре даёт представление древняя тамильская поэзия. Социальное и политич. устройство этих государств было более архаичным, чем гос. образований севера Индии.
Отрывочны сведения о гос-ве Калинга на территории совр. Ориссы. На рубеже н. э. его правители соперничали с Сатаваханами и совершали походы в долину Ганга. Наследовавшие Маурьям династии Шунгов и Канвов (2–1 вв. до н. э.) сохранили под своей властью лишь отд. области в долине Ганга и в районе Видиши (близ совр. г. Бхопал). В Раджастхане, Пенджабе и Харьяне, а также в предгорьях Гималаев время от времени возрождались независимые или автономные олигархич. объединения на основе воинствующих кланов (мадры и яудхеи, арджунаяны, маллы, личчхавы).
Во 2-й пол. 1 в. н. э. правитель Кушанского царства Куджула Кадфиз, пользуясь раздробленностью Сев. И., начал её завоевание. Его сын Вима и внук Вима Кадфиз подчинили не только сев.-зап., но и центр. часть Сев. И. Форпостом их влияния стала Матхура. О богатстве кушанских царей свидетельствует выпуск золотых монет. Изображения на них свидетельствуют о синкретич. характере культуры покорённых районов И., почитании Гелиоса и Геракла, Митры и Ахурамазды, Шивы и Будды. Самый известный из Кушан, сын Вимы Кадфиза, Канишку I (2-я четв. 2 в.) в буддийской традиции считается покровителем этой религии. При Кушанах, благодаря поддержке властей и широким междунар. связям (по Великому шёлковому пути), буддизм широко распространился в Центральной, а затем в Вост. Азии. Офиц. надписи Кушан составлены на бактрийском языке.
В это же время происходило формирование классич. индуизма с его храмовым богослужением и почитанием («пуджа») изображений многочисл. богов. Он представлял собой дальнейшее развитие ведийской религии, в рамках которого почитание Вед и брахманов дополнялось мифологич. традициями, воспринятыми у др. народов И. Возникают священные книги индуизма – «Махабхарата» и «Рамаяна», обширные династич. своды пуран.
О социальном строе древней И. можно составить лишь самое общее представление, гл. обр. на основе анализа санскр. нормативных текстов – дхармашастр и Артхашастры. Пахотной землёй владели отд. семьи, которые самостоятельно вели хозяйство. Все частные земельные владения входили в состав общинной территории, и, покупая дом и поле, новый хозяин приобретал также членство в общинной организации. Землевладельцы-общинники принимали участие в деревенском самоуправлении. Община требовала от них участия в совместных работах по строительству дорог, поддержанию святилищ и организации празднеств. Споры, как правило, решались родственниками и соседями на основе обычного права. Староста представлял общину перед гос. властью и отвечал за уплату налогов (составляли, как правило, 1/6 часть урожая).
Общинники-землевладельцы не всегда сами обрабатывали землю. Были распространены разл. формы аренды, использование труда батраков, должников и др. зависимых лиц. Безземельные работники принадлежали к более низкому слою населения деревни. Довольно значит. слой составляла обслуживавшая общину категория деревенского населения, включая ремесленников. В каждой местности семьи одного обществ. статуса образовывали эндогамные касты (джати). Четыре старинные варны стали основой классификации многочисл. местных каст. При этом произошли существенные перемены в положении двух низших варн. К вайшьям, как правило, стали относить не земледельческие, а торгово-ростовщич. касты. Осн. масса податного населения причислялась к шудрам. Оттесняемые в отдалённые районы неарийские племена рассматривались в качестве наиболее низких и даже «неприкасаемых» каст.
Гор. ремесленники, как и торговцы, объединялись в корпорации. Наследственность занятий и положения и здесь способствовала появлению т. н. проф. каст. Работали ремесленники, как правило, не на рынок, а на заказ. Однако в качестве заказчика мог фигурировать и богатый торговец, скупавший изделия для продажи в далёких странах. В результате подобных операций купцы не только обогащались, но и приобретали значит. влияние на развитие гор. ремесла. Товарообмен между городом и деревней, видимо, оставался ограниченным – внешняя торговля была более развита, чем внутренняя.
Как в деревне, так и в городе применялся наёмный и принудительный труд. Работы особо тяжёлые и грязные считались уделом рабов, происходивших обычно из низших каст. Рабам не полагалось иметь семью и имущество, они считались собственностью: передавались по наследству, могли быть проданы или заложены. Кабальные должники также причислялись к рабам, однако их положение существенным образом отличалось от рабского. Человек, находившийся в кабале, был не в собственности, а во владении хозяина – он не терял семейного и кастового статуса, по окончании срока кабалы или выплаты долга его социальное положение восстанавливалось.
В источниках начала н. э. встречаются упоминания о «хозяевах деревень», имевших право взимать подати. Ими, как правило, являлись представители местных династий, которые получали властные полномочия от верховного правителя. Нередко они стремились превратить земли, полученные в управление, в наследств. владения и добивались полной независимости, создавали собств. династии.
Поздняя древность (4–5 вв.).
Период расцвета городов в И. как центров ремесла и торговли в 3 в. заканчивается. Происходит натурализация экономики и упадок гор. культуры. Этот процесс охватывает сначала зап. области (ныне Пенджаб, Харьяна, зап. часть Уттар-Прадеша) и затем распространяется на восток и юг.
Конец периода древности (4–5 вв.) характеризуется ростом крупного землевладения. Деревни – путём пожалований или покупки – переходили в собственность монастырей, храмов и отд. брахманов, освобождённых от уплаты налогов. Владельцами селений могли стать и разбогатевшие купцы. Деревенские старосты из представителей самоуправления превращались в мелких помещиков. «Хозяева деревень» получали привилегии, налоговые и административные иммунитеты, право суда и наложения наказания.
Позднюю древность нередко называют эпохой Гуптов, т. к. политич. гегемония в Сев. И. принадлежала этой династии. Ядром гос-ва Гуптов был район ср. течения Ганга. Возвышению династии способствовало заключение союза с олигархич. кланом личчхавов, господствовавшим в области, пограничной с совр. Непалом. Чандрагупта I принял титул императора и стал чеканить золотую монету. Видимо, от его коронации в 319 ведёт начало эра Гуптов. Его сын Самудрагупта покорил всю долину Ганга. Он подчинил себе олигархич. кланы Пенджаба и Раджастхана и совершил поход против правителя Паллавов в Юж. И. (столица – г. Канчи). Расцвет державы Гуптов приходится на годы правления Чандрагупты II, который завоевал низовья Ганга, захватил богатые города Зап. И., принадлежавшие прежде шакским кшатрапам, и успешно воевал в Пенджабе с поздними Кушанами. Чандрагупта II распространил своё влияние на крупнейшее в Зап. Декане гос-во Вакатаков. В сер. 5 в. Сев. И. испытала разрушит. нашествие эфталитов («белых гуннов») и др. варварских племён. В нач. 6 в. держава Гуптов ослабла и к сер. 6 в. прекратила своё существование.
Гуптская эпоха – важный этап в развитии инд. культуры. К этому времени относится окончательное оформление эпич. поэм, создание наиболее поздних дхармашастр и завершение династич. списков Пуран. Традиция связывает с правлением Чандрагупты II творчество величайшего санскр. поэта и драматурга Калидасы. В 5–6 вв. жил также крупный инд. математик и астроном Арьябхата (его именем назван первый инд. ИСЗ). Гуптские вид письма, стиль архитектуры, скульптура и живопись оказали огромное влияние на инд. культуру периода раннего Средневековья.
Автор раздела: А. А. Вигасин
Раннее Средневековье (6–12 вв.).
В послегуптский период продолжалось формирование ср.-век. инд. общества (большинство историков считает его феодальным), расширились географич. границы инд. цивилизации. Земледелие распространилось из долин рек на прилегающие территории. Земледельцы продвигались в районы, заселённые неарийскими племенами, вытесняли или подчиняли их себе, превращая в «неприкасаемые» касты. Вслед за земледельцами в новые районы переселялись ремесленные касты, а также брахманы.
Культы местных племён поглощались индуизмом, становясь его частью. Племенные божества переосмысливались как манифестации (проявления) Вишну или Шивы и др. «общих» для индусов богов. Индуизм приобрёл в общих чертах ту форму, в какой он известен в наши дни. В течение 1-го тыс. он вытеснил из И. буддизм. Характерной чертой обществ. жизни стало возведение храмов, нередко грандиозных, обычно посвящённых Шиве или Вишну, хотя имелись и храмы, где сочетались оба направления индуизма – шиваизм и вишнуизм. Храмы получали богатые дарения от царей, вельмож и простых людей. Храмовый ритуал стал основой всех направлений индуизма, который продолжал распространяться и пополняться новыми культами в течение всего периода Средневековья.
После 6 в. получила дальнейшее распространение практика дарения деревень и земель, продолжалось становление крупной частной собственности на землю. Дарственные грамоты стали выбивать на медных табличках и камне. Получателю грамоты даровались права «вечного» распоряжения землёй, предоставлялся фискальный, адм. и частично судебный иммунитет и т. п.
С 6 в. начинается 2-я фаза упадка др.-инд. городов. Она охватывает прежде всего район ср. течения Ганга. Торговля в значит. мере замирает. Металлич. деньги почти выходят из употребления: династии, господствовавшие в И. в 7–10 вв., видимо, не чеканили монеты, находки монет др. стран и периодов в слоях, относящихся к этому времени, также крайне редки. Оживление гор. жизни началось в отд. районах И. в 9 в., и только к 14 в. численность гор. населения начала вновь возрастать.
Нашествие эфталитов в И. по своим последствиям сопоставимо с завоеванием Зап. Рим. империи герм. племенами. Завоеватели были постепенно ассимилированы, но хозяйство страны оказалось подорванным. На месте империи Гуптов образовалось большое число малых и средних государств; политич. единство Сев. И. не восстанавливалось до 14 в. Всего на территории И. в 5–7 вв. отмечено ок. 50 государств, существовавших одновременно или сменявших друг друга (среди них также первые документально зафиксированные государства в Декане и Юж. И.). Возникавшие в отд. моменты крупные политич. образования были по существу конфедерациями мелких княжеств и быстро распадались. Такого рода политич. объединения возникали в бассейне Ганга, Гуджарате, на территории Зап. Декана и Тамилнада. В бассейне Ганга центр политич. активности постепенно смещался с востока на запад – с территории совр. штата Бихар на землю нынешнего штата Уттар-Прадеш (Канаудж в 7–12 вв.), а затем в район Дели. Наиболее крупными инд. государствами этого периода были государства Майтраков из Валлабхи (на территории совр. Гуджарата; до 766/767), Вакатаков (на землях совр. штата Мадхья-Прадеш; 3 – нач. 7 вв.), Яшодхармана из Мандасора (правил в Малве в 1-й пол. 6 в.). В долине Ганга выделялись гос-ва Маукхари с центром в Канаудже и Пушпабхути с центром в Стханешваре, а также Гауда. Расцвет Гауды связан с именем Шашанки (до 606–630-е гг.). Его государство простиралось на запад до Праяги и охватывало часть Ориссы. Маукхари и Пушпабхути заключили союз против Шашанки, но не смогли добиться победы над ним. Харшавардхана Пушпабхути (606–647) объединил оба государства и приступил к завоеваниям. Он сумел подчинить себе долину Ганга, Бенгалию (после смерти Шашанки), Ориссу и Малву. Однако продвинуться в район южнее гор Виндхья ему не удалось. После смерти Х. Пушпабхути его государство распалось. В сер. 8 в. в Сев. И. короткое время существовала ещё одна империя, возникшая в результате завоеваний Лалитадитьи Муктапида (ок. 724–760) из Кашмира.
На территории совр. Махараштры в нач. 6 в. появилось государство с центром в г. Ватапи во главе с династией Чалукьев. Оно достигло расцвета при Пулакешине II. Его империя простиралась «от моря до моря» (от Аравийского м. до Бенгальского зал.). Гуджарат и Андхру он передал в управление двум своим братьям, ставшим основателями новых династий. Гуджаратская ветвь Чалукьев скоро пресеклась. В Андхре т. н. Вост. Чалукьи, или Чалукьи из Венги, сохранили власть до 1070.
В Декане в 6 в. возникли государства Зап. Гангов (в юж. части совр. Карнатаки) и Кадамбов (в сев. части Карнатаки). Постоянные войны Чалукьев с Паллавами, в которые оказались вовлечены оба государства, ослабили их. В 753 к власти в Зап. Декане пришёл род Раштракутов. Паллавы в Тамилнаде были вытеснены Чолами.
В кон. 8 в. районы Сев. И. стали подчинять себе воинствующие кланы, сложившиеся в предшествующие века на западе Индостана, в областях, которые позднее получили назв. Раджпутана (ныне составляют штат Раджастхан). Считается, что эти кланы были потомками ассимилированных эфталитов. К кон. 10 в. они овладели практически всей Сев. И. и значит. частью Центр. И. Создав на этой территории собств. государства, стали именовать себя раджапутрами (царскими сыновьями; позднее это самоназвание сократилось до раджпутов); они заявляли, что происходят от ведийских кшатриев. Раджпуты разделили завоёванную землю между ветвями кланов и создали нечто похожее на систему вассалитета, существовавшую примерно в это же время в Зап. Европе. Превратившись фактически в отд. сословие, раджпуты выработали особые уклад жизни, правила поведения, специфич. брачные нормы, своего рода рыцарский кодекс чести.
В 9 в. на территории И. насчитывалось ок. 40 правящих династий. Среди раджпутских кланов наиболее значимыми были Гурджара-Пратихары (нач. 8 – нач. 11 вв.), Парамары (9 – нач. 14 вв.), Гахадавалы (11–12 вв.). Вост. часть долины Ганга (совр. Бихар и Бенгалия) занимали государства Палов (8–12 вв.) и Сенов (9 – сер. 13 вв.). На территории Ориссы находилось гос-во Вост. Гангов (до нач. 15 в.). В Раджастхане в 973 возникло независимое гос-во Чауханов (Чахаманов) из Сакамбхари. В нач. 12 в. они перенесли столицу в Аджмер и с сер. 12 в. стали доминирующей силой в Сев. И. Гос-во Чанделлов в кон. 10 в. охватило Бунделкханд, Вост. Доаб (междуречье Ганга и Джамны), в т. ч. Варанаси, часть Зап. Бенгалии. Оно было разрушено мусульманами в 1202, однако Чанделлы сохранили небольшое княжество до нач. 14 в. В Сев. Гуджарате во 2-й пол. 10 в. возникло кн-во Чаулукья (Соланки) из Анахилапатаки (просуществовало до 1240-х гг.), которое вело постоянные войны с соседями – Парамарами, Калачури, Чанделлами, Чауханами, а позднее – с Ядавами из Девагири. На юге соперниками Гурджара-Пратихаров и Палов были Раштракуты, свергнувшие Зап. Чалукьев. Они неск. раз вмешивались в борьбу за Канаудж.
Чолы при Раджарадже I (985–1016) и Раджендре I (1016–44) подчинили весь Тамилнад, часть Карнатаки, поставили в вассальную зависимость Вост. Чалукьев из Венги (в Андхре), нанесли неск. поражений Чалукьям из Кальяни и совершили поход на север, достигнув, по преданию, Ганга. Кроме сухопутной армии, Чолы создали большой воен. флот, благодаря которому завоевали Ланку, Мальдивские о-ва, поставили под свой контроль Шривиджайю в Индонезии.
В 1070 представитель Вост. Чалукьев, известный впоследствии под именем Куллотунги I (1070–1122), унаследовал по женской линии также чольский трон. Две династии объединились. К нач. 12 в. держава Чолов была сильнейшей во всей Юж. Азии, но затем потерпела неск. поражений и в 13 в. распалась на многочисл. мелкие княжества во главе с правителями из рода Пандьев. Декан в 12 – нач. 14 вв. был поделён между тремя державами: Ядавами из Девагири (Махараштра и Сев. Карнатака, 1191–1318), Какатьями из Варангала (Андхра, сер. 12 в. – 1322) и Хойсалами из Дварасамудры (Юж. Карнатака, 1110–1346).
Внутренне государства, существовавшие в этот период в И., были очень слабыми. Правящие династии контролировали обычно лишь свои домены. На периферии реальной властью обладали местная знать либо советы крупных землевладельч. общин, охватывавших десятки деревень. Самоуправление имели также мн. города. Купцы объединялись в корпорации, которые оказывали помощь своим членам в ведении дел и содержали воен. отряды для охраны караванов.
Делийский султанат (1206–1526).
Политически раздробленная И. стала лёгкой добычей для мусульм. завоевателей. Возникший на её зап. рубежах араб. Халифат в 712 распространил свою власть на Синд. С началом распада Халифата в кон. 10 в. на границах И. образовалось гос-во Газневидов. Махмуд Газневи практически ежегодно совершал походы в И., наносил поражения отд. раджпутским князьям, грабил княжеские и храмовые сокровищницы. После распада гос-ва Газневидов в 1173 возникло новое гос-во с центром в г. Гур. Один из его правителей Муиз-ад-Дин (Шихаб-ад-Дин) Мухаммед Гури начал завоевание И. В последние десятилетия 12 в. его военачальники (гулямы) разбили всех индусских правителей Сев. И. и объединили её под властью мусульман.
После смерти Мухаммеда Гури в 1206 один из гулямов по имени Кутб-ад-Дин Айбак провозгласил себя султаном (своей резиденцией он избрал Дели), чем положил начало Делийскому султанату – первому гос-ву на территории И. с мусульм. династией и мусульманским по религии господствующим слоем. Индийцы в своей осн. массе оставались приверженцами индуизма, но ислам получил в И. довольно широкое распространение (в него перешло до 1/4 населения). Он способствовал также оживлению в индуизме религ. движения бхакти. В семьях представителей высших каст стало общепринятым затворничество женщин, вино начало рассматриваться как нежелательный напиток, а свинина – как «нечистое» мясо. В свою очередь, ислам в индуистской стране тоже претерпел ряд изменений. Инд. мусульмане восприняли индуистские праздники (холи, дивали), хотя не придавали им религ. значения, и некоторые элементы местного свадебного обряда. В их среду проникли кастовые представления; статусность и иерархичность социальных групп стали неотъемлемой чертой инд. мусульман. Можно сказать, что возник «индийский ислам», отличавшийся от канонического. Политика султаната в отношении индусов постепенно менялась. Начальная непримиримость мусульман к вере «язычников» сменилась пониманием того, что без установления нормальных отношений с верхушкой индусского общества сохранить власть над огромной страной им не удастся. Местных князей-индусов стали приглашать в султанскую армию (их принимали при дворе и даже назначали правителями областей), а брахманов – привлекать к сбору налогов.
В Делийском султанате постоянным воинским подразделением была лишь султанская гвардия. Во время войны султан призывал под свои знамёна вассалов с их отрядами. Они назывались иктадарами, поскольку получали от султана икта – земельные уделы, с которых имели право собирать налоги для содержания своих отрядов. Иктадар должен был также поддерживать порядок на вверенной ему территории.
За время существования Делийского султаната сменилось 5 династий, тюркских и афганских по происхождению: т. н. династия гулямов (1206–90), Хилджи, Туглакиды, Сайиды и Лоди. При гулямах Делийский султанат успешно отразил неск. нашествий монголов Чингисхана. При Ала-ад-дине Хилджи произошло значит. расширение султаната. В его состав были включены практически все государства Юж. И. (Гуджарат, владения Ядавов, Какатьев, Хойсалов, Пандьев и др.). Однако в сер. 2-й пол. 14 в. от него отложился ряд территорий, на которых образовались новые гос-ва: Бахманийский султанат, Хандеш, Малва, Джаунпур, Гуджарат. Стала независимой Бенгалия. К югу от р. Кришна возникло новое индусское гос-во – Виджаянагар, успешно противостоявшее попыткам его покорения Бахманидами. В свою очередь, гос-во Бахманидов в кон. 15 – нач. 16 вв. распалось на 5 султанатов: Берар, Ахмаднагар, Биджапур, Бидар и Голконда.
В годы правления Туглакидов Делийский султанат был завоёван Тимуром. В 1398 его армия овладела Дели. Город был разграблен, умелые ремесленники уведены в Самарканд. Ставшие султанами Сайиды считали себя вассалами Тимуридской империи. Они и сменившие их Лоди не смогли вновь подчинить территории за пределами Джамна-Гангской долины. При Лоди позиции султанов значительно ослабели, они стали считаться «первыми среди равных». Попытка Ибрахима Лоди утвердиться в качестве самодержца привела к тому, что знать султаната пригласила на делийский престол правителя Кабула Захир-ад-дина Бабура. Разгромив в битве при Панипате войско Ибрахима Лоди, в апр. 1526 он вступил в Дели.
Могольская империя (1526–1707).
Начало проникновения европейцев в Индию. Краткое правление Бабура (ум. в дек. 1530) положило начало Могольской империи и её правящей династии – Великим Моголам. Бабуру наследовал Хумаюн, который правил с перерывом в 15 лет (1530–40, 1555–56). В 1540–1555 у власти в Дели находился афг. род Сур. Его наиболее яркий представитель Шер-шах провёл несколько адм. и налоговых реформ, значительно укрепивших государство.
Подлинным создателем Могольской империи считается сын Хумаюна Акбар. Он отвоевал трон у Суров и значительно раздвинул границы государства (покорил Гуджарат, Бенгалию, Синд, Белуджистан, Кашмир, значит. часть Афганистана, Хандеш, Ориссу, Ахмаднагар). Акбар укрепил позиции центр. власти, реформировал систему управления (см. Мансабдари). Его наместники стали получать денежное довольствие из казны либо земельные владения (см. Джагир), на доходы с которых были обязаны содержать воинские отряды. Акбар проводил политику веротерпимости, что способствовало консолидации государства. Годы правления потомков Акбара Джахангира и Шаха Джахана были отмечены ослаблением позиций центр. власти в империи и усилением джагирдаров. При властном Аурангзебе Могольская империя достигла наибольшего расширения, но в то же время началась её дезинтеграция, вызванная во многом религ. политикой султана, которого отличали крайний фанатизм и ненависть ко всему индусскому. Восстания джатов в Дели и Агре, сикхов в Пенджабе, секты сатнами в Сев. Раджпутане нанесли удар державе Великих Моголов. Движение маратхов во главе с Шиваджи, приведшее в конечном счёте к возникновению Маратхской конфедерации, окончательно подорвало её могущество.
Начало проникновения европейцев в Юж. Азию относится к кон. 15 в. 20.5.1498 эскадра Васко да Гамы встала на якорь в порту г. Кожикоде (Каликут) в Керале. В последующие годы португальцы основали неск. факторий на зап. и вост. побережье И., а также на о. Цейлон (ныне Шри-Ланка). В 1510 А. д’Албукерки захватил Гоа, который стал адм. центром всех португ. владений к востоку от мыса Доброй Надежды. В 17 в. в И. появились также купцы из Нидерландов, Англии, Дании, Франции (см. в ст. Ост-Индские компании). В борьбе, развернувшейся в сер. 18 в. между европ. державами за И., верх взяла Великобритания (см. Англо-французская борьба за Индию, Дюплекс Ж.). Опорным пунктом англичан на зап. побережье в 1613–16 был Сурат, с 1668 – Бомбей (ныне Мумбаи), на вост. побережье – с 1639 Мадрас (ныне Ченнаи), в Бенгалии – c 1690 Калькутта. В 16–17 вв. влияние европейцев на политич. жизнь инд. государств была незначительной. Их интересовали лишь местные товары – сначала пряности (перец, кардамон, корица, гвоздика и др.), с 17 в. – хлопчатобумажные ткани. Покупали европейцы также хлопок-сырец, пряжу, сахар, шёлк. Из Европы в И. ввозились медь, ртуть, оружие, шерстяные ткани. Однако ввоз товаров из Европы в этот период был невелик. Европейцы расплачивались с индийцами в осн. драгоценными металлами.
Интерес европ. купцов к инд. товарам привёл к определённому расширению их произ-ва. Увеличились посевы продовольств. культур, пряностей, хлопка, индиго. Резко возросло произ-во хлопчатобумажных и шёлковых тканей (особенно в Гуджарате, на вост. побережье и в Бенгалии). Однако увеличение выпуска товаров не сопровождалось совершенствованием орудий, организации труда и приёмов произ-ва. Золото и серебро, поступавшие из Европы в качестве платы за инд. товары, оседали в сокровищницах султанов, навабов, раджей и падишаха. Дополнит. доходы, которые получали производители-земледельцы и ремесленники, перераспределялись в пользу власть имущих в результате увеличения налогов. Произ-во оставалось мелким, сохраняло зачастую семейный характер.
С появлением в И. европ. анклавов, пользовавшихся правами экстерриториальности, в них стали селиться ремесленники, прежде всего ткачи, надеясь найти там убежище от прямых грабежей и вымогательств инд. знати. Благодаря этому росли колониальные города, такие как Мадрас, Бомбей, Калькутта, Пондишери и др. Инд. население пользовалось в них некоторым самоуправлением. Однако эксплуатация ремесленников в этих анклавах была не слабее, чем на территориях, подвластных инд. государям.
Индия под властью Ост-Индской компании (1757–1858).
Во 2-й пол. 18 в. продолжался распад Могольской империи. Наряду с княжествами, возглавлявшимися маратхскими династиями Бхосле (Нагпур), Синдия, или Шинде (Гвалияр), Холкар (Индаур), Гаеквад (Барода, или Вадодара), от неё отделились Бенгалия, Ауд, Рохилкханд, Декан (кн-во Хайдарабад), на юге возникли навабство Аркат (Карнатик) и кн-во Майсур. Пенджаб находился фактически в руках сикхских отрядов. На рубеже 19 в. возникло самостоятельное сикхское государство (см. в ст. Ранджит Сингх). Могольские императоры формально продолжали считаться суверенами всех этих государств, но фактически управляли лишь небольшими территориями, прилегавшими к Дели и Агре. Дели неоднократно подвергался разграблению войсками перс. шаха Надира (1739) и афг. правителя Ахмад-шаха Дуррани (1748, 1750, 1752, 1757). 14.1.1761 Ахмад-шах разгромил также объединённое войско Маратхской конфедерации, чем положил конец претензиям маратхов на гегемонию в Индии.
В сер. 18 в. брит. Ост-Индская компания (ОИК) начала территориальные захваты в И.: поставила под свой контроль Аркат, заключила субсидиарный договор с Хайдарабадом, в 1757 подчинила Бенгалию. Битва при Плесси 23.6.1757 знаменовала начало брит. владычества в И. В результате четырёх кровопролитных войн англичане к 1799 подчинили Майсур (см. в статьях Англо-майсурские войны, Типу Султан, Хайдар Али), а затем покорили маратхские княжества (см. Англо-маратхские войны). ОИК добилась от могольского падишаха права на управление от его имени всеми подвластными территориями, поставив его фактически в положение пенсионера компании. В 1843 был аннексирован Синд, в 1849 в результате двух англо-сикхских войн – Пенджаб. Под предлогом отсутствия прямых потомков по мужской линии у ряда инд. князей к владениям компании были присоединены княжества Сатара (1848), Самбалпур (1849), Нагпур и Джханси (1853); под др. предлогами – пров. Берар кн-ва Хайдарабад (1853) и Ауд (1856). Обширные владения ОИК в И. представляли собой конгломерат провинций и вассальных княжеств, заключивших с ней договоры, по которым за ними сохранялся лишь огранич. суверенитет; они лишились возможности вести самостоят. внешнюю политику и содержать армии.
Для управления владениями компании был создан спец. адм. аппарат, который возглавлял Совет. Ему подчинялся ген.-губернатор (одновременно губернатор Бенгалии), которому, в свою очередь, были подотчётны губернаторы Бомбея и Мадраса. Сев.-Западная пров., Центр. провинции и Пенджаб управлялись лейт.-губернаторами или комиссарами (Commissioner). Провинции делились на дистрикты, во главе которых стояли коллекторы (назначались из англичан), обладавшие всей полнотой адм. и судебной власти. На низшие посты в администрации и в качестве советников при брит. чиновниках широко привлекались индийцы.
Если до сер. 18 в. осн. источником дохода ОИК в И. была торговля инд. товарами в Европе, то после покорения И. значит. средства компании стало давать взимание налогов, прежде всего земельного, в самой И., а с нач. 19 в. также массовый ввоз в И. товаров (тканей, пряжи и пр.) из Великобритании. Последнее привело к упадку инд. традиц. ручного ткачества и др. ремёсел и оттоку населения из городов.
В целях укрепления своего господства в И. и обеспечения надёжных источников доходов ОИК провела определённые социальные преобразования. В частности, были ликвидированы джагир и др. формы землевладения, дававшие их обладателям право взимать в свою пользу земельный налог с больших территорий. Земли были объявлены собственностью налогоплательщиков (см. в статьях Махалвари, Райятвари). Англичане попытались создать правовую и судебную систему в соответствии с местными обычаями (так, как они их понимали). Мусульман должны были судить кади на основе шариата. Суд над индусами в соответствии с дхармашастрами (они воспринимались англичанами как сб-ки законов) планировалось передать судьям-брахманам. Однако попытка создать «индусское право» на базе дхармашастр провалилась из-за большого количества противоречий в древних книгах. В конечном счёте судопроизводство в И. стало осуществляться на основе англ. права, но раздельно для туземцев и европейцев. Администрация ОИК запретила также некоторые местные обычаи: практику убийства новорождённых девочек в ряде высоких каст, самосожжение вдов на погребальном костре мужа (1829), рабство (1843); вдовам было разрешено вторично выходить замуж (1856). Вместе с тем ОИК старалась не вмешиваться в религ. жизнь инд. общества. Миссионерская деятельность христианских проповедников в И. до 1813 была запрещена.
ОИК первоначально действовала как независимая от гос-ва компания, однако с кон. 18 в. брит. правительство начало постепенно подчинять её своей власти. В 1784 был учреждён Контрольный совет, к которому перешло право решения всех осн. вопросов управления И. Компания всё больше превращалась в чисто управленч. структуру. В 1813 она была лишена монопольного права торговли с И., а в 1833 – вообще права вести торговлю.
Завоевательная политика ОИК и колониальная эксплуатация покорённых земель вызывали сопротивление народов И. Вспыхивали восстания, часто под религ. лозунгами. Обострению обстановки к кон. 1850-х гг. способствовала политика ген.-губернатора Д. Э. Дальхузи. Присоединение им к владениям ОИК некоторых княжеств как выморочных владений вызывало острое недовольство инд. знати, а принятие закона о сохранении за наследниками права на имущество при переходе в др. веру было воспринято в широких слоях населения как покушение на традиц. устои инд. общества и поощрение перехода в христианство. Глубокое недовольство зрело в среде ремесленников, разорявшихся в результате брит. импорта, и землевладельческого слоя деревни в связи с участившейся продажей с аукциона земель за неуплату налогов. Брожение охватило сипайские части англо-индийской (сипайской) армии, рекрутировавшиеся преим. из каст, владевших землёй в Сев. И. Восстание сипаев, именуемое также Индийским народным восстанием 1857–59, потрясло брит. колониальный режим в И. и положило конец существованию ОИК.
Индия под властью британской короны (2-я пол. 19 – нач. 20 вв.). В 1858 брит. парламент принял Закон о лучшем управлении Индией. По нему ОИК была ликвидирована, а её пайщикам выплачена компенсация из средств инд. налогоплательщиков. Упразднялась также Могольская империя. Власть в И. (она стала официально именоваться Инд. империей) перешла к брит. короне. Королева Виктория, провозглашённая императрицей Индии, объявила её жителей своими полноправными подданными, пообещала неукоснительно соблюдать права собственности, в т. ч. права князей на свои владения, заявила о недопустимости дискриминации по расовому, национальному или конфессиональному признакам.
Адм. аппарат ОИК был заменён Индийской гражданской службой. Высший эшелон администраторов стал заполняться лицами, сдавшими спец. экзамены, был формально открыт для любого подданного Брит. империи. В 1861–64 проведена воен. реформа, преследовавшая цель превратить англо-инд. армию в силу, не представлявшую серьёзной угрозы брит. колониальному режиму. Количество брит. войск в И. было увеличено, вся артиллерия поставлена под контроль англичан, изменена система формирования сипайских полков. Вместе с тем были расширены возможности продвижения по службе для инд. офицеров.
В 1860-х гг. была проведена кодификация инд. права (на основе британского, но с учётом обычаев индусов и мусульман в вопросах брака, семейного права, наследования). Формально европейцы и индийцы были уравнены в правах в сфере гражд. права, но сохранялся принцип, согласно которому европейца мог судить только судья-европеец (отменён в 1883). Были приняты законы об аренде, защитившие некоторые категории арендаторов от произвола землевладельцев. После восстания сипаев англичане не решались поднимать земельный налог. В условиях роста цен он стал реально уменьшаться, перестав быть осн. источником доходов колониальных властей; таковым стали акцизы, пошлины и косвенные налоги (напр., на соль). В 1861 брит. парламент принял Закон об инд. советах, согласно которому были созданы совещательные органы при ген.-губернаторе и губернаторах, в которых принимали участие также некоторые высокопоставленные индийцы, назначенные властями. В 1892 советы и их функции были расширены, однако верхушечные реформы не удовлетворили инд. общество.
2-я пол. 19 в. ознаменовалась существенными изменениями в экономике И. Продолжавшаяся экспансия брит. товаров вела к утечке средств из колонии в метрополию. Вместе с тем начались вложения брит. капитала в И. и переток инд. торгового капитала в пром-сть. Стали строиться шоссейные и железные дороги, порты, фабрики (первая прядильная фабрика, принадлежавшая индийцу, была основана в 1853). К кон. 19 в. возникла развитая текстильная пром-сть – хлопчатобумажная (гл. обр. принадлежавшая индийцам) и джутовая (в осн. в руках англичан). Строились ГЭС, развивалась угледобыча. В 1911 в Джамшедпуре начал выпускать продукцию первый в И. металлургич. завод. Сооружались ирригац. системы в Синде, Пенджабе, Сев.-Зап. пограничной пров. (СЗПП), Центр. провинциях, дельтах рек Кришна, Годавари, Кавери, благодаря чему увеличилось произ-во поставлявшихся на мировой рынок пшеницы, риса, сахарного тростника, хлопка, земляного ореха. Высокого уровня развития достигло плантац. хозяйство (произ-во чая, кофе, индиго). Однако общего подъёма с.-х. произ-ва и улучшения положения низших слоёв сельского населения не происходило.
Брит. власти способствовали внедрению системы образования европ. типа. В 1854 во всех провинциях были созданы деп-ты нар. образования, унифицирована система начальных, ср. школ и колледжей. В 1857 открылись первые ун-ты – Калькуттский, Бомбейский и Мадрасский. Однако колониальная администрация не ставила целью создать в И. систему всеобщего образования. Большинство индийцев по-прежнему оставались неграмотными. В то же время в обществе сложился слой европейски образованных людей, которые стали выдвигать идеи проведения социальных преобразований, защиты отеч. производителей, ограничения произвола колониальных властей, расширения участия индийцев в управлении.
Большую роль в формировании идеологии нац.-освободит. движения сыграли религиозно-реформаторские течения, представители которых выступали за возрождение традиционных индусской или мусульманской культур. Особенно важное значение в этом отношении для индусов имели основатель религ. реформаторства в И. Раммохан Рой и продолжившие его начинания Даянанда Сарасвати и Свами Вивекананда. Деятельность Даянанды Сарасвати и возглавляемого им об-ва Арья Самадж способствовала консолидации индусской общины (в частности, привлечению к ней неприкасаемых), но в то же время привела к обострению индусско-мусульм. противоречий. Идеи Свами Вивекананды были восприняты как умеренно либеральными деятелями, так и руководителями радикальных индусских организаций. Значит. влияние на образованные слои мусульман оказали идеи Сайида Ахмад-хана. Во 2-й пол. 19 в. действовали радикальные мусульм. организации, призывавшие к возрождению ислама на фундаменталистских основах (см. в статьях Ваххабиты, Барелви, Деобандское движение).
Выразителем политич. интересов европейски образованных индийцев стал Индийский национальный конгресс (ИНК; Конгресс), сформировавшийся в 1885. Его вождями на первых порах явились т. н. умеренные – А. О. Юм, М. Г. Ранаде, Д. Наороджи, Г. К. Гокхале, С. Банерджи, возглавившие либеральное направление нац. движения. Они стремились к реформированию колониального режима путём легальной конституц. деятельности, обращений к правительству с предложениями и апелляции к брит. обществ. мнению. Вскоре внутри ИНК образовалось радикальное направление (т. н. крайние), возглавлявшееся Б. Г. Тилаком, который призывал к борьбе за независимость и стремился превратить движение в массовое посредством использования религ. лозунгов. Сторонниками Тилака в ИНК были Л. Л. Рай, Аджой Гхош, Б. Ч. Пал. В Бенгалии и Бомбейском президентстве стали возникать также подпольные революц. террористич. организации, начавшие вооруж. борьбу против брит. колониальных властей («Анушилон Шомити», «Джугантар»). Требования инд. общественности, получившие отражение в резолюциях ИНК, практически не учитывались колониальными властями, что привело к радикализации Конгресса. Резкий протест вызвало решение колониальной администрации в 1905 разделить Бенгалию на две провинции – Восточную (с преобладанием мусульм. населения) и Западную (с индусским большинством). Оно было воспринято конгрессистами как намерение властей спровоцировать конфликт между индусами и мусульманами и тем самым внести раскол в нац. движение. ИНК призвал население бойкотировать брит. товары под лозунгом свадеши (отеч. произ-во) и выдвинул требование свараджа (самоуправление), подразумевавшее предоставление И. статуса доминиона в составе Брит. империи. В 1907 на сессии в Сурате произошёл раскол в рядах ИНК. «Крайние» требовали от Конгресса решительных действий и поддержки нар. выступлений, в то время как его руководство продолжало занимать умеренные позиции.
В 1906 возникла Мусульманская лига (МЛ), объявившая себя защитницей политич. интересов мусульман. В том же году образовались партия Хинду Маха Сабха (ХМС) и ряд др. организаций, стоявших на позициях индусского коммунализма. Нац. движение стало раскалываться по конфессиональному признаку.
Брит. колониальный режим в И. перед 1-й мировой войной переживал период относительной стабилизации. Брит. Индия представляла собой страну с развитыми (в сравнении с др. странами колониального мира) гос.-политич. механизмом и парт. системой, со сложившимися основами централизов. аппарата управления. В состав брит. правительства был включён министр, именовавшийся гос. секретарём по делам И. и Бирмы (последняя входила в Брит. Индию до 1935). Во главе брит. аппарата управления И. стоял ген.-губернатор, носивший титул вице-короля. Он подчинялся непосредственно министру по делам И., нёс ответственность перед брит. правительством и парламентом. Стабилизации брит. колониального господства в И. способствовали некоторые уступки, сделанные Лондоном. В 1909 советы при ген.-губернаторе и губернаторах провинций были названы законодательными, появились зачатки выборности их членов (см. в ст. Морли – Минто реформа). В 1911 прошёл дарбар инд. князей. На нём брит. король Георг V, коронованный императором И., объявил, что раздел Бенгалии отменяется, а столица Брит. Индии переносится из Калькутты в Дели.
В адм. отношении И. в нач. 20 в. делилась на собственно Брит. Индию, которая занимала 3/5 территории Юж. Азии, и княжества (ок. 600; см. в ст. Княжества вассальные в Британской Индии). Брит. Индия состояла из губернаторских (Бенгалия, Мадрас, Бомбей, Бихар, Орисса, Ассам, Пенджаб, Бирма, Центр. провинции, Соединённые провинции) и комиссарских (СЗПП, Дели, Аджмер, Мервара, Белуджистан, Кург, Андаманские и Никобарские о-ва) провинций. Губернаторы провинций назначались министром по делам И. или вице-королём. Решения законодат. советов не были для них обязательными. Комиссарские провинции находились под непосредств. управлением ген.-губернатора. В княжествах англичане применяли систему косвенного управления, предоставив значит. автономию во внутр. делах инд. князьям – махараджам и навабам, которые управляли подвластными территориями на основе традиц. установлений, освящённых религией (индуизмом, исламом или сикхизмом). Княжества долгое время оставались за пределами политич. жизни Индостана. Первая организация, объединившая князей, – Палата князей (как представительный орган при ген.-губернаторе) – возникла лишь в 1921.
Автор раздела: Л. Б. Алаев
Индия в 1914–47.
Вовлечение И., вслед за метрополией, в 1-ю мировую войну способствовало обогащению инд. предпринимательских кругов в результате размещения брит. воен. заказов на местных предприятиях, повышению значения И. в рамках Брит. империи. Это, в свою очередь, укрепило уверенность политич. элиты инд. общества в том, что она может добиться самоуправления конституц. методами. На съезде ИНК в Лакхнау в 1916 «крайние» воссоединились с «умеренными». Было достигнуто соглашение о единстве действий с МЛ (в 1915 её возглавил М. А. Джинна, к 1920 ставший её бесспорным лидером), которая в новом уставе, подобно ИНК, провозгласила своей целью достижение самоуправления И. в рамках Брит. империи. На сессии ИНК в 1918 было признано необходимым в борьбе за самоуправление опираться на нар. движение. Лидером, сумевшим превратить Конгресс в массовую партию, стал М. К. Ганди. В 1915 он возвратился в И. из Юж. Африки, успешно провёл ряд кампаний гражд. неповиновения, получивших назв. сатьяграха (упорство в истине), и к нач. 1920-х гг. являлся одной из наиболее популярных фигур в среде инд. националистов.
В годы 1-й мировой войны значит. развитие среди инд. мусульман получило халифатистское движение, участники которого выступали в защиту тур. султана, считавшегося главой суннитов, против намерения стран Антанты расчленить Османскую империю. Широкий резонанс имела деятельность гомруля лиг, которые в 1916 объединились во Всеиндийскую лигу гомруля во главе с А. Безант.
Экономич. развитие Брит. Индии после окончания 1-й мировой войны в значит. степени оставалось подчинённым интересам метрополии. Гл. статьями инд. экспорта были хлопок, шерсть, джут, пальмовое волокно, рис, пшеница, пряности, индиго, опиум, плантац. культуры. Англичане вкладывали капитал в инд. железные дороги, ирригац. системы, плантац. хозяйство (чай, кофе, каучук), горнодобывающую пром-сть. Им принадлежали самые крупные предприятия страны (джутовые фабрики в Калькутте, часть текстильных фабрик в Бомбее и др. провинциях, б. ч. механич. и ж.-д. мастерских, а также шахт). Св. 1/2 брит. капиталовложений в И. приходилось на долю колониального аппарата управления. Вместе с тем шёл процесс формирования местных торгово-предпринимательских слоёв.
Изменения в мире, происшедшие после 1-й мировой войны, способствовали осознанию брит. правящими кругами необходимости отказа от традиц. силовых методов управления колониями, поиска политич. компромисса и разделения ответственности с элитами колониальных обществ. В 1919 брит. парламент принял Закон об управлении Индией (см. в ст. Монтегю – Челмсфорда реформа). Положение о порядке выборов в Законодат. собрание предусматривало закрепление куриальной системы; раздельное голосование индусов и мусульман предоставляло последним определённые привилегии. Традиционная для англичан политика противопоставления индусов и мусульман получила своё законодат. закрепление. Введение системы ответств. управления в провинциях изменило характер гос. власти в И.: полная автократия была заменена системой управления, в которой власть вице-короля и губернаторов провинций стала сочетаться с выборным началом и ограниченной ответственностью министров-индийцев перед местными законодат. собраниями. Эта система управления получила назв. диархия (двоевластие, двойственное управление). Вместе с тем, наряду с политич. маневрированием и рядом уступок, брит. сторона провела и ряд открыто репрессивных акций против участников нац.-освободит. движения (особой жестокостью отличалась «Амритсарская бойня» 1919; см. в ст. Амритсар).
В сент. 1920 на чрезвычайном съезде ИНК в Калькутте была принята предложенная М. К. Ганди программа несотрудничества. 1.8.1920 была начата первая в истории страны общеиндийская кампания гражд. неповиновения. Она проходила в форме митингов и демонстраций. В условиях нарастания крестьянского движения и стачечной борьбы кампания неповиновения стала выходить за рамки ненасилия. Кровавые события февр. 1922 (сожжение толпой крестьян полицейских в местечке Чаури-Чаура) побудили Ганди прекратить сатьяграху. Подключение халифатистов к кампании гражд. неповиновения и тесные связи Ганди с лидерами этого движения создавали предпосылки для совместных действий индусов и мусульман. Однако МЛ не поддержала тактику Ганди и осудила как массовое несотрудничество, так и халифатистское движение. В 1920 М. А. Джинна покинул ИНК. Тесное взаимодействие МЛ и ИНК, имевшее место в 1916–20, сменилось конфронтацией.
В нач. 1920-х гг. в ИНК существовали 2 осн. группы, получившие назв. «противники перемен» и «сторонники перемен». Первые (Ч. Раджагопалачария, Р. Прасад и др.), поддержав М. К. Ганди, выступили за проведение политики, основанной на несотрудничестве с колониальными властями во всех сферах обществ.-политич. жизни, включая бойкот законодат. органов. Вторые (М. Неру, Ч. Дас и др.) были против бойкота законодат. органов и продолжали считать конституц. борьбу за расширение в них представительства индийцев наиболее значимой формой нац.-освободит. движения. Они предлагали такую форму участия в органах власти, которая не разрушала бы приверженности Конгресса гандистским идеалам несотрудничества: вхождение в них и бойкот их изнутри с целью видоизменения этих органов. В 1923 «сторонники перемен» создали свараджистов партию. В 1924 был заключён «пакт Ганди – Дас», согласно которому свараджисты уполномочивались осуществлять свою деятельность в законодат. органах от имени Конгресса и в качестве его составной части. В 1924–28 Ганди отошёл от публичной политич. деятельности и сосредоточился на претворении в жизнь «конструктивной программы» (см. в ст. Гандизм) через созданную им Всеиндийскую ассоциацию ручных ткачей.
В сер. 1920-х гг. в ИНК оформилось левонационалистич. течение, объединившее представителей молодого поколения конгрессистов, требовавших активизации деятельности Конгресса. Лидерами и идеологами левого крыла ИНК стали Дж. Неру и С. Ч. Бос. Включение в парт. руководство представителей левых усилило влияние Конгресса в массах, обеспечив ему ведущие позиции во Всеиндийском конгрессе профсоюзов и в рабочих и крестьянских союзах, повсеместно формировавшихся в 1920-е гг. В 1927 состоялся Мадрасский съезд ИНК, на котором Неру и Бос были избраны ген. секретарями. Съезд принял резолюцию, провозгласившую целью нац.-освободит. движения в И. достижение полной независимости и установление республиканского строя. В этот период получила дальнейшее развитие деятельность революц. подпольных организаций как на территории Брит. Индии, так и за её пределами. Лидеры зарождавшегося инд. коммунистич. движения принимали участие в деятельности Коминтерна. В 1925 была создана Коммунистическая партия Индии (КПИ).
В нояб. 1928 радикально настроенные конгрессисты провели съезд общеиндийской Лиги независимости, во главе которой встали Дж. Неру и С. Ч. Бос. На съезде Конгресса в Лахоре (дек. 1929) его председателем был избран Неру. Съезд принял решение о проведении новой общеиндийской кампании гражд. несотрудничества. Её вновь возглавил М. К. Ганди. Участники кампании, начавшейся в 1930, требовали отмены брит. правительством соляной монополии и налога на соль (отсюда назв. кампании «Соляной поход»). Кампания приобрела огромный размах и объединила представителей разл. слоёв инд. общества, включая крестьянство и фабрично-заводских рабочих. Брит. власти запретили проведение кампании несотрудничества и объявили Конгресс и др. политич. орг-ции, принимавшие участие в сатьяграхе, вне закона. В мае 1930 был арестован Ганди, к кон. 1930 в тюрьмы было заключено ок. 60 тыс. чел.
МЛ не приняла участия в кампании несотрудничества. Её лидеры негативно относились к гандистским методам борьбы. Отход от ИНК консолидировал мусульман: большинство мусульм. политиков отказывались обсуждать вопросы будущего конституц. устройства до урегулирования индусско-мусульм. отношений. Мусульманам-конгрессистам становилось всё труднее находить общий язык с лидерами МЛ. В 1930 известный мусульм. обществ. деятель, философ и поэт М. Икбал выступил с предложением предоставить Пенджабу, СЗПП, Белуджистану и Синду статус самостоят. гос. образования. Однако оно не было принято МЛ: на этом этапе речь шла лишь о расширении провинц. автономии, отделении Синда от Бомбейской пров. и реорганизации СЗПП. Наряду с обособлением мусульм. организаций происходил процесс укрепления партий, выступавших под лозунгами хиндутвы (индуизации инд. общества). Помимо ХМС, крупнейшей индусской партии в Брит. И., в 1925 была создана Раштрия Сваямсевак Сангх (РСС) – культурно-просветительная организация, призванная служить делу консолидации индусской общины. Её основатель – К. Б. Хедгевар, а затем продолжатель его дела – М. С. Голвалкар стали, наряду с руководителем ХМС В. Д. Саваркаром, творцами теории построения индусской государственности («хинду раштра») в И. (см. в ст. Коммунализм).
В июне 1930 был опубликован доклад Саймона комиссии, содержавший рекомендации относительно будущего конституц. устройства И. Брит. правительство наметило проведение серии переговоров с ведущими политич. силами И. для обсуждения доклада. В 1930–32 в Лондоне последовательно состоялись «круглого стола» конференции. Принятый по их итогам Закон об управлении Индией 1935 вошёл в историю И. как Конституция 1935. После проведённых на основе конституции выборов в 1937 победивший в большинстве избират. округов ИНК сформировал провинц. правительства в 7 из 11 провинций. В 1934 в ИНК возникла ещё одна фракция во главе с Дж. Нараяном, получившая назв. Конгресс-социалистическая партия (КСП) и стоявшая на позициях, близких к зап. социал-демократам. КСП способствовала сближению ИНК и КПИ, продолжавшемуся с 1935 по 1939 и оборвавшемуся в годы 2-й мировой войны.
В сент. 1939 брит. правительство объявило И. воюющей стороной. Годы войны ознаменовались в И. продовольств. кризисом, вызвавшим тяжёлый голод (по неполным подсчётам, голодало не менее 125 млн. чел., т. е. почти 1/3 населения страны). Ситуация грозила стать взрывоопасной для брит. властей, не предпринимавших действенных мер по нормализации экономич. ситуации, и продемонстрировала неспособность противодействовать набирающему силу нац.-освободит. движению, которое получало всё более активную поддержку со стороны окрепшего за годы войны инд. нац. предпринимательства. В 1940-х гг. аппарат колониального управления претерпел значит. изменения. Увеличилось число чиновников-индийцев, мн. представители брит. администрации считали своё дальнейшее пребывание в колонии бесперспективным и неоправданно дорогостоящим. Возникший во время войны большой спрос на пром. изделия, особенно на вооружение и обмундирование для англо-инд. армии, а также для брит. и инд. войск, действовавших в Сев. Африке, стимулировал развитие пром. произ-ва в И. (металлургич., металлообрабатывающей, химич., текстильной, пищевой пром-сти). Усилился процесс концентрации произ-ва и централизации инд. капитала, существенно окрепли местные корпорации («Tata», «Birla», «Dalmia-Jain», «Singhania», «Valchand Hirachand» и др.). Появились смешанные англо-инд. компании. Проникновение на инд. рынок в годы войны амер. капитала и обострение англо-амер. конкуренции в И. объективно способствовали укреплению позиций местных предпринимателей по отношению к брит. капиталу. Федерация инд. торговых и пром. палат ассоциировала себя с интересами растущего нац. капитала и выступила в поддержку идеи независимой инд. государственности.
С момента объявления И. воюющей стороной ведущие политич. партии страны приняли декларации об отношении к войне. ИНК осудил фашизм и заявил о поддержке воен. усилий Великобритании при условии офиц. признания брит. правительством права И. на самоопределение. Отказ вице-короля лорда Линлитгоу от конгрессистского проекта реорганизации политич. власти и усиление репрессивного законодательства на период участия И. в войне (Закон об обороне Индии) побудили ИНК вновь обратиться к методам гражд. несотрудничества. В ответ на действия ИНК, выступавшего под лозунгом «Вон из Индии!», брит. власти начали аресты его членов и в авг. 1942 объявили о запрете этой организации. Волна антиколониального протеста прокатилась по всей стране, получив назв. Августовской революции 1942. Внутри ИНК не было единства. Покинувший Конгресс перед войной С. Ч. Бос и созданная им орг-ция «Форвард блок» в целях ускорения свержения брит. колониального господства пошли на союз с державами «оси Берлин – Рим». В Германии из пленных индийцев и эмигрантов ими был сформирован Инд. легион, а в Юго-Вост. Азии с помощью япон. оккупац. властей – Индийская национальная армия, состоявшая из пленных инд. солдат и представителей инд. диаспоры.
Конгрессистская сатьяграха времён 2-й мировой войны не получила поддержки со стороны др. политич. сил И., прежде всего МЛ, а также ХМС. В марте 1940 в Лахоре состоялась 27-я сессия МЛ, на которой была принята резолюция о необходимости создания самостоят. государства для мусульман Брит. Индии [см. Лахорская (Пакистанская) резолюция]. Были разработаны разл. проекты выделения из состава И. территорий, населённых мусульманами, и переселения на них мусульман из преим. индусских регионов.
В 1941 была создана орг-ция Джамаат-и ислами, ставившая целью обеспечить культурное объединение мусульман и распространение исламских ценностей среди членов общины. Её создатель – маулана Абул Ала Маудуди – проповедовал идеи исключительности мусульм. общины и восстановления утраченных ею позиций в Юж. Азии. При содействии этой организации в И. в 1940-е гг. возникли боевые группировки, действия которых способствовали разжиганию индусско-мусульм. розни. Идеи «теодемократии» имели распространение и среди таких мусульм. организаций, как Джамиат ул-улама-и ислам (ДУИ), Джамиат ул-улама-и Хинд (ДУХ), Хаксар техрик. Джамаат-и ислами не поддерживала идею образования Пакистана, отрицательно относилась к М. А. Джинне, а Хаксар техрик в 1943 организовала на него покушение. ДУИ, напротив, активно выступила в поддержку МЛ. Лидеры ДУХ разделились во мнениях – часть членов этой организации, участвовавшая в халифатистском движении, занимала проконгрессистскую позицию, др. часть солидаризировалась с ДУИ. Отрицательно отреагировали на идею образования Пакистана и некоторые региональные мусульм. организации, в частности Юнионистская партия Пенджаба, предвидевшая негативные последствия неизбежного раздела своей провинции в случае реализации планов Джинны.
В 1942 начала работу Криппса миссия. По её предложению брит. сторона обязалась предоставить И. по окончании войны статус доминиона. В 1944 прошли переговоры между М. К. Ганди и М. А. Джинной о принципах будущего гос. устройства И. Единой позиции выработать не удалось. Конгресс давал согласие на образование Пакистана, если после получения И. независимости на плебисците эта идея получит поддержку населения. МЛ, однако, настаивала на признании Конгрессом идеи создания Пакистана до достижения суверенитета. В июне 1945 был обнародован конституц. проект вице-короля, получивший назв. «план Уэйвелла», подтверждавший курс брит. правительства на предоставление И. статуса доминиона и передачу индийцам всех постов в составе Высшего исполнит. совета, за исключением постов вице-короля и верховного главнокомандующего. В 1946 в И. была направлена Петик-Лоуренса миссия для разработки конституц. механизма передачи власти индийцам. 1-я декларация лейбористского правительства К. Р. Эттли от 19.9.1945 гарантировала И. федеративную конституцию, создание законодат. собрания и врем. правительства на период передачи власти.
15.3.1946 Эттли обнародовал 2-ю декларацию об инд. политике лейбористского правительства, в которой объявлялось о предоставлении И. статуса доминиона. В апр. 1946 в И. состоялись выборы в провинц. законодат. собрания. ИНК получил абсолютное большинство голосов по общей (индусской) курии во всех провинциях, а по мусульманской – лишь в СЗПП; МЛ получила большинство голосов по мусульм. курии в провинциях с индусским большинством и в Бенгалии, где б. ч. населения составляли мусульмане. В Пенджабе и Синде, где мусульмане составляли большинство, голоса по мусульм. курии Лига разделила с местными партиями. Состоявшиеся в июне 1946 выборы в общеиндийское Учредит. собрание бойкотировались МЛ и сикхами, считавшими, что англичане в процессе передачи власти делают ставку на ИНК.
24.8.1946 в И. было сформировано врем. правительство во главе с Дж. Неру. В ответ МЛ развернула борьбу за создание Пакистана. По всей стране прокатилась волна индусских и мусульм. погромов. В февр. 1947 Эттли издал 3-ю декларацию лейбористского правительства о политике в И., в которой было заявлено об окончательном уходе англичан из И. не позднее июня 1948. При отсутствии согласия между политич. силами страны и небывалом размахе межобщинной розни, а также при реально возникшей угрозе раздробления И. раздел на два доминиона стал рассматриваться как наиболее приемлемый выход из положения, в т. ч. конгрессистами, до последнего пытавшимися предотвратить его. В авг. 1947 брит. парламент утвердил Маунтбеттена план, содержащий рекомендации относительно предстоящего раздела Брит. Индии.
Доминион Индийский Союз (1947–1950). 15.8.1947 Закон о независимости Брит. Индии вступил в силу. Быв. «жемчужина в короне Брит. империи» была поделена по конфессиональному признаку на 2 доминиона, входивших в Брит. содружество наций (см. Содружество), – Инд. Союз и Пакистан. Первоочередными задачами новой гос. власти стали индианизация адм. аппарата и вооруж. сил, работа по подготовке новой конституции и разработка системы отношений с субъектами федерации. Проблема определения гос. границ И. оставалась нерешённой и зависела от разработки формулы присоединения княжеств к Инд. Союзу. Вхождение княжеств в И. или Пакистан, согласно положениям Закона о независимости И. 1947, зависело от волеизъявления их правителей. В 1947–49 более 500 княжеств присоединились к И. (остальные вошли в состав Пакистана). Интеграция княжеств в ряде регионов проходила непросто и сопровождалась вооруж. столкновениями. Наиболее сложная ситуация возникла в кн-ве Джамму и Кашмир, где с окт. 1947 по 1.1.1949 развернулись воен. действия между И. и Пакистаном, закончившиеся перемирием, но не разрешением спорных вопросов. Борьба за Кашмир осложнила общую обстановку в Юж.-Азиат. регионе. События в Кашмире усилили напряжённость в отношениях между индусами и мусульманами. Раздел сопровождался массовым переселением мусульман в Пакистан, а индусов в И., огромными человеческими жертвами и разрушениями. Кровавые столкновения на религ. почве происходили повсеместно. В янв. 1948 трагически оборвалась жизнь М. К. Ганди, ставшего жертвой индусских коммуналистов, которые обвиняли его в защите мусульман, оставшихся на территории Индии.
26.11.1949 Учредит. собрание приняло новую Конституцию. Она была введена в действие 26.1.1950 (эта дата отмечается в И. как нац. праздник – День Республики). Инд. Союз провозглашался суверенной парламентарной республикой, основанной на принципах демократии и секуляризма, федеративным гос-вом, являющимся союзом штатов. Конституцией закреплялись демократич. свободы, запрещались любые формы дискриминации на нац., расовой, кастовой или религ. почве. Неприкосновенность частной собственности декларировалась ст. 31, ограничившей право изъятия собственности в обществ. целях и гарантировавшей выплату компенсации в случае конфискации. Конституция чётко разграничила экономич. и политич. функции центра и штатов. Офиц. языком Инд. Союза провозглашался хинди, употребляемый в графике деванагари, однако в течение 15 лет со дня принятия Конституции англ. яз. должен был сохраняться в употреблении для всех офиц. целей. Конституция перечисляла осн. языки И., получавшие статус национальных.
Республика Индия во 2-й пол. 20 в. Первые общеиндийские выборы состоялись в 1951–52 и принесли победу ИНК, получившему возможность сформировать однопартийные правительства в центре и штатах и начать претворение в жизнь программы социально-экономич. развития И., разработанной первым премьер-мин. И. Дж. Неру (получила назв. «курс Неру»). Программа предполагала модернизацию экономики путём формирования импортозамещающей индустриализации при форсированном развитии гос. капитализма, аграрные преобразования (включая проведение земельной реформы и разработку аграрного законодательства) и проведение адм.-политич. реформы, нацеленной на создание этнолингвистич. штатов. Обретение суверенитета позволило И. использовать гос. сектор и гос. регулирование экономики для устранения деформаций социально-экономич. структуры, реализации пятилетних планов экономич. развития, направленных на создание энергетич. и индустр. базы страны. Задачи обеспечения гос. целостности Инд. Союза обусловили высокую степень централизации власти. В 1956 был принят Закон о реорганизации штатов, ставший самой крупной адм. реформой за весь период независимости. Воплощение в жизнь этнолингвистич. принципа адм.-терр. деления потребовало десятилетий кропотливой работы. В области внешней политики И. ориентировалась на развитие связей со странами обоих воен.-политич. блоков. Важнейшее место в инд. внешнеполитич. стратегии занимало развитие политич., торгово-экономич. и воен.-технич. сотрудничества с СССР. И. играла видную роль в Движении неприсоединения, а Дж. Неру был одним из его признанных лидеров.
На всеобщих выборах 1957 ИНК добился нового успеха и расширил своё представительство как в общеиндийском парламенте, так и в законодат. собраниях штатов. Однако во 2-й пол. 1950-х гг. активизировала свою деятельность образованная в 1951 коммуналистская партия Бхаратия джана сангх (далее Джана сангх), отстаивавшая концепцию «истинного», или «индусского национализма». Активизация Джана сангх и др. индусских коммуналистских организаций стимулировала в качестве ответной реакции деятельность мусульм. общинных группировок, таких как Джамаат-и ислами Хинд и Маджлис иттихад уль-муслимин, выступивших не только с коммуналистских позиций, но и с критикой «курса Неру». В 1959 возникла ещё одна оппозиционная ИНК организация – партия Сватантра. Наряду с ростом коммунализма и складыванием диверсифициров. системы конфессиональных организаций произошло формирование региональной политич. структуры. Ведущие штаты представляли такие организации, как Акали дал (Пенджаб), Ганатантра паришад и Джхаркханд (Орисса и Бихар), Телугу десам и Андхра махасабха (Андхра-Прадеш), Ассам гана паришад (Ассам), Дравида муннетра кажагам (Тамилнад) и др. Региональные партии стали оказывать влияние на общеиндийскую политич. жизнь. Обострились и конфликты на кастовой почве, знаменовавшие нарастание противоречий между традиционно доминировавшими в политич. жизни страны брахманскими слоями и среднестатусными земледельч. и торгово-ростовщич. кастовыми группами. В межкастовом противостоянии всё б ́ольшую роль стали играть представители низших слоёв инд. общества, включая неприкасаемых (см. в статьях Амбедкар Б. Р., Далиты). К кон. 1950-х гг. при сохранявшемся доминировании ИНК на уровне центра произошло ослабление его позиций на уровне штатов.
На всеобщих выборах 1962 наметилась тенденция к абсолютному и относительному снижению числа голосов, поданных за конгрессистских кандидатов. ИНК потерял св. 6 млн. избирателей. Выборы свидетельствовали об укреплении позиций правых сил – Сватантры и Джана сангх. В 1963 правые партии потребовали в парламенте отставки правительства Дж. Неру. Внутри Конгресса была образована группа «Синдикат», влияние которой было очень велико вплоть до её выхода в 1969 из ИНК. Со смертью Неру в 1964 размежевание сил внутри Конгресса приняло необратимый характер. Развитие центробежных тенденций в крупнейшей партии оказало воздействие на всю политич. жизнь И. Раскол произошёл также в социалистич. движении. Группа социалистов, возглавляемая Дж. Нараяном, всё больше сближалась с антиконгрессистскими националистич. партиями. В 1964 раскололось инд. коммунистич. движение; наряду с КПИ на политич. сцене И. стала действовать Коммунистическая партия Индии (марксистская) [КПИ(м)]. В 1964–80 КПИ и КПИ(м) находились в состоянии конфронтации. Вместе с тем коммунисты добились значит. поддержки в ряде регионов И. и регулярно одерживали победы на выборах в законодат. собрания таких штатов, как Керала, Зап. Бенгалия, Трипура.
Обострение внутриполитич. ситуации совпало с усилением напряжённости в отношениях И. с соседними государствами. Инд.-кит. пограничный конфликт 1962 надолго осложнил дальнейшее развитие отношений между двумя странами, а война с Пакистаном 1965 привела к росту напряжённости не только в районе Кашмира, но и во всей Юж. Азии. Неурегулированность конфликтов в регионе стала мощным стимулом развития ядерных воен. программ в Индии и Пакистане.
Накануне выборов 1967 внутриполитич. положение И. оставалось сложным. К 1966 в ряде конгрессистских организаций штатов произошёл раскол. В ходе внутр. ожесточённой борьбы в ИНК победу одержала И. Ганди. Она стала премьер-министром, сменив на этом посту скончавшегося в янв. 1966 Л. Б. Шастри. Победив на выборах в центре, ИНК вместе с тем утратил положение правящей партии в 9 штатах. Монополия Конгресса на власть была подорвана. В этой обстановке ИНК принял ряд мер, призванных расширить круг его сторонников. С этой целью была проведена национализация 14 крупнейших частных банков, принят закон о монополиях, определены сферы предпринимательской деятельности гос-ва, крупных частных компаний и мелких фирм, увеличены ассигнования в гос. сектор, установлен гос. контроль над импортом товаров 38 наименований, реализована программа увеличения занятости в сельской местности и ряд др. В 1969 произошёл раскол ИНК, образовались 2 параллельные организации Конгресса по всей стране: ИНК во главе с И. Ганди и группировка «Синдикат», принявшая наименование Организация ИНК – ИНК(о) во главе с быв. мин. финансов в правительстве И. Ганди – М. Десаи.
Всеобщие выборы 1971–72 принесли победу ИНК. Он завоевал абсолютное большинство в парламенте, необходимое для внесения поправок в Конституцию. Крушение воен. режима в Пакистане, победа И. в инд.-пакист. конфликте 1971, переросшем в широкомасштабные воен. действия на двух фронтах – в Кашмире и Вост. Бенгалии, а также образование в 1971 нового гос-ва – Нар. Республики Бангладеш (в результате отделения от Пакистана Вост. Бенгалии) способствовали росту авторитета И. Ганди и ИНК в целом. В нач. 1970-х гг. Конгресс вновь стал доминирующей политич. силой И. Концепция «организованного капитализма», предусматривающая в т. ч. активное участие гос-ва в осуществлении социально-экономич. реформ, нашла сторонников не только в среде мелких и средних предпринимателей, но и среди представителей крупных корпораций. Инд. правительство уделяло большое внимание развитию ядерных и космич. программ, связывая их не только с технич. прогрессом, но и с нац. безопасностью. Разработка ядерного оружия и стратегия создания ракетно-космич. индустрии осуществлялись Деп-том по атомной энергии и Инд. орг-цией по космич. исследованиям. В 1974 в И. были проведены подземные испытания ядерного оружия. В 1975 выведен на орбиту с сов. космодрома первый инд. спутник «Арьябхата», в 1979 произведён первый запуск инд. космич. ракеты.
Политика этатизма привела, однако, к усилению автократич. тенденций в руководстве ИНК, к застою и росту коррупции. Кризисные процессы в инд. обществе (неудачи в осуществлении экономич. и социальных программ, нарастание социальной и этноконфессиональной напряжённости, усиление сепаратистских тенденций) стимулировали поиск альтернативных путей решения существующих проблем и создания организованной оппозиции Конгрессу. Принцип консенсуса всё больше уступал место принципу альтернативности в формировании концепции экономич. модернизации. В программе оппозиции предусматривалось ослабление гос. контроля над экономикой, а также отказ от централизов. планирования, децентрализация экономич. системы, замена социально ориентированных аграрных реформ технологич. переустройством деревни. Возможности правительства маневрировать в демократич. рамках были исчерпаны. 26.6.1975 в И. было введено чрезвычайное положение, а 1.7.1975 принята «программа из 20 пунктов», с помощью которой ИНК попытался сохранить влияние на широкие слои населения страны.
18.1.1977 чрезвычайное положение было отменено, на март 1977 назначены парламентские выборы. Накануне выборов было объявлено о создании коалиции оппозиц. партий под назв. Джаната фронт (ДФ, Нар. фронт) во главе с М. Десаи. В предвыборной платформе ДФ провозглашалось восстановление демократич. свобод; построение демократич. общества, основанного на традициях и принципах нац.-освободит. движения, а также децентрализация экономич. и политич. власти; ограничение гос. вмешательства в хозяйств. жизнь. Выборы 1977 впервые в истории страны закончились поражением Конгресса. 1.5.1977 состоялся учредит. съезд Джаната парти (ДП), на котором произошло организационное слияние партий оппозиции. Однако процесс консолидации оппозиц. сил был затруднён их социальной и идейной разнородностью. Острая фракционная борьба, начавшаяся в 1978, привела летом 1979 к расколу ДП. Ряд депутатов парламента от ДП основали новую партию, первоначально названную Джаната парти (светская), а впоследствии переименованную в Лок дал. Обособление Лок дал было обусловлено усилением позиций в ДП коммуналистской Джана сангх. В 1978 Конгресс, в свою очередь, раскололся на ИНК(И), ИНК(С) и ИНК(А) (буквы в скобках означают инициалы лидеров этих партий). Ведущую роль играл ИНК(И) во главе с И. Ганди. В июле 1979 лидеры оппозиции в парламенте вынесли вотум недоверия правительству ДП, премьер-мин. М. Десаи был вынужден подать в отставку.
Досрочные общеиндийские выборы в янв. 1980 стали своеобразным рубежом в истории независимой И. Они продемонстрировали новую расстановку политич. сил в стране. На получение большинства мест в парламенте и формирование однопартийного правительства претендовали все три ведущие партии – ИНК(И), Джаната парти и Лок дал. Победу одержал ИНК(И), получивший абсолютное большинство мест в Нар. палате. Поражение на выборах оказало серьёзное влияние на оппозиц. партии. Фактически прекратили своё существование Сватантра, ИНК(о) и ряд др.; на базе Джана сангх – РСС в 1980 возникла новая орг-ция – Бхаратия джаната парти (БДП).
Главное отличие выборов 1980 от предшествующих заключалось в том, что позиции осн. партий по вопросам, связанным с определением стратегии социально-экономич. развития, практически полностью совпадали. В центре предвыборной борьбы находились вопросы, связанные с поиском путей урегулирования обострившихся межэтнич., межкастовых и межконфессиональных конфликтов. Проведение кампаний гражд. неповиновения побудило правительство ввести войска в штаты Ассам, Трипура и Манипур, принять жёсткие меры против сикхских сепаратистов, боровшихся за создание самостоятельного гос-ва Халистан (см. Сикхская проблема в Индии), а также против тамильских экстремистских группировок, разжигавших гражд. войну на территории соседней Шри-Ланки (см. Сингало-тамильский конфликт). Индусско-мусульм. столкновения в Уттар-Прадеше, обострение ситуации в Джамму и Кашмире заставили правительство И. Ганди вновь обратиться к чрезвычайным мерам. В окт. 1984 И. Ганди была убита сикхскими террористами.
На всеобщих выборах в дек. 1984 победил ИНК(И), получивший беспрецедентное за всю историю независимой И. число мест в Нар. палате – 401 из 508. На пост премьер-мин. был избран старший сын И. Ганди – Р. Ганди, активно включившийся в деятельность ИНК(И) с нач. 1980-х гг. В политике нового правительства получила развитие наметившаяся на рубеже 1970–80-х гг. тенденция на постепенный отход от «курса Неру». 7-й пятилетний план, рассчитанный на 1985/86–1989/90, предполагал развитие гос. сектора без новых капиталовложений, за счёт собств. накоплений. В целом доля гос. сектора была запланирована на уровне ниже частного. В действие вводилась концепция «экономич. федерализма», предполагавшая широкое использование рыночных принципов. Правительство Р. Ганди активно привлекало иностр. капитал, прежде всего в электронную пром-сть, добиваясь одновременно от зарубежных фирм, открывавших в И. свои филиалы, внедрения новых технологий. Ведущими экономич. партнёрами И. стали США, Япония, Германия.
В сер. 1980-х гг. инд. правительство выступило с рядом инициатив по налаживанию торгово-экономич. связей в Юж.-Азиат. регионе. И. активно участвовала в работе Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК). В 1985 инд. правительству удалось добиться некоторого ослабления этноконфессиональной напряжённости в стране. Предпринимались также шаги по нормализации отношений между сингальской и тамильской общинами в Шри-Ланке. Были подписаны соглашения об урегулировании кризиса в штатах Пенджаб и Ассам, позволившие, однако, лишь на время стабилизировать там обстановку. В целом усилия ИНК(И) по разрешению этнич., религ.-общинных и кастовых конфликтов не увенчались успехом. Уже в 1986 возобновилась террористич. деятельность сикхских сепаратистов в Пенджабе, обострилась обстановка в пограничном с Пакистаном штате Джамму и Кашмир, произошли кровавые столкновения между индусами и мусульманами в штатах Уттар-Прадеш и Бихар, межкастовые волнения в штате Тамилнад, вооруж. выступления племён в Ассаме. Обострилась фракционная борьба в ряде местных организаций Конгресса. Оппозиция обвинила правительство Р. Ганди в коррупции и нарушении правил ведения финансовых операций в связи с «делом Бофорс», связанным с закупкой в 1986 у швед. фирмы «Бофорс» 155-миллиметровых гаубиц. В 1987 из ИНК(И) вышла группа политиков во главе с В. П. Сингхом и образовала объединение Джан морча, которое в 1988 вступило в союз с Джаната парти и Лок дал. Новая коалиция стала называться Джаната дал. Она возглавила антиконгрессистское движение, создав Нац. фронт (Раштрия морча) всех оппозиционных ИНК сил. Лозунги борьбы с коррупцией и защиты интересов малоимущих слоёв населения, обещания обуздать рост цен и инфляцию увеличивали популярность оппозиции.
На парламентских выборах, состоявшихся в конце 1989, ИНК(И) потерпел поражение. Конгрессистское правительство, находившееся у власти с 1984, ушло в отставку. Был сформирован новый кабинет во главе с лидером оппозиц. блока В. П. Сингхом. Нац. фронт представлял собой блок из 5 партий: Джаната дал, ИНК(С), Ассам гана паришад, Дравида муннетра кажагам, Телугу десам. Его поддержали БДП и блок левых партий, включая обе компартии – КПИ и КПИ(м). Новое правительство объявило о намерении предпринять шаги по реализации своих предвыборных лозунгов, урегулированию острых религ.-общинных противоречий и нормализации положения в Пенджабе. Однако внутр. противоречия в кабинете затруднили претворение в жизнь правительств. программы. Экономич. политика Нац. фронта принципиально не отличалась от курса, проводившегося ИНК(И). По-прежнему большое внимание уделялось привлечению иностр. капитала, с которым связывались планы модернизации экономики И. Вскоре стало ясно, что правительство В. П. Сингха не способно обеспечить устойчивый экономич. рост и добиться стабилизации внутриполитич. обстановки.
В 1991 состоялись внеочередные выборы. В ходе предвыборной кампании Р. Ганди был убит тамильскими террористами. В новом парламенте победивший ИНК(И) получил довольно прочные позиции. Премьер-министром стал новый лидер Конгресса П. В. Нарасимха Рао. Новый кабинет взял курс на проведение широкомасштабных экономич. реформ, предусматривавших в т. ч. денационализацию части гос. собственности. Правительство провозгласило своей целью продвижение к интегрированной в мировое хозяйство, быстро развивающейся, конкурентоспособной и ориентированной на рынок экономике. Связанные с этим курсом мероприятия определили экономич. стратегию 8-го пятилетнего плана на период 1992–97. Изменение геополитич. ситуации в мире в связи с распадом СССР, непрочное положение Конгресса у власти, усиление оппозиции в лице БДП, выдвинувшей лозунг борьбы с коррупцией, активно влияли на развитие внутриполитич. ситуации в И. в нач. 1990-х гг.
Растущая популярность БДП и её лидеров (А. Б. Ваджпаи и др.) была обусловлена не только взрывом традиционалистских и националистич. настроений в стране в последнее десятилетие 20 в., но и изменениями в политике партии. БДП, выступавшая за создание «хинду раштра» – гос-ва индусов, в то же время объявила о своей приверженности секуляристским принципам, закреплённым в Конституции республики, которые трактовала как реализацию принципа свободы вероисповедания. Наряду с усилением БДП к сер. 1990-х гг. произошла консолидация сил, традиционно составлявших оппозицию ИНК. Объединённый фронт (ОФ) в составе 14 центристских, региональных и левых партий стал представлять собой реальную силу, способную конкурировать с Конгрессом на выборах.
На парламентских выборах в апр. – мае 1996 победы добилась БДП. Однако правительство во главе с А. Б. Ваджпаи просуществовало всего 13 дней и было вынуждено уйти в отставку. Формирование нового кабинета было поручено ОФ. Премьер-министром И. стал лидер ОФ Х. Д. Деве Гоуда, вскоре на этом посту его сменил И. К. Гуджрал. После 18-месячного пребывания у власти правительства ОФ Конгресс отказал ему в поддержке и потребовал проведения досрочных парламентских выборов. 28.11.1997 правительство Гуджрала подало в отставку, что сделало неизбежным роспуск нижней палаты парламента.
В февр. – марте 1998 состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых победу одержала БДП совместно с её многочисл. партнёрами по коалиции, представляющими разл. политич. силы в 17 инд. штатах. Правительство А. Б. Ваджпаи продолжило политику экономич. либерализации и привлечения иностр. капиталовложений с целью ускоренного технич. перевооружения и модернизации инд. экономики. Внешнеполитич. курс И. характеризовался большей жёсткостью, что привело к новому обострению отношений с соседним Пакистаном (в результате проведения в 1998 И. и Пакистаном серии ядерных испытаний и нарастания разногласий по кашмирскому вопросу). Итогом создавшейся напряжённости стали боевые действия между подразделениями двух армий в районе Каргила в мае – июле 1999, которые получили назв. 4-й инд.-пакист. войны.
Индия в начале 21 в. Нестабильность коалиц. правительства БДП стала причиной проведения в сент. – окт. 1999 внеочередных выборов. На них победу вновь одержала БДП, сформировавшая коалиц. правительство во главе с А. Б. Ваджпаи, состоявшее из представителей 10 партий. Период пребывания БДП у власти был отмечен усилением проиндусских настроений в обществе и учащением конфликтов на этноконфессиональной почве, а также обострением противоречий между верхними слоями и социально незащищёнными низами инд. общества. В этих условиях массированная пропаганда БДП достижений правительства и её лозунги «Почувствуйте себя хорошо», «Индия на подъёме», «Индия сияет», прозвучавшие в ходе предвыборной кампании 2004, не получили отклика у избирателей. На выборах в парламент в апр. – мае 2004 Нац. демократич. альянс (НДА), руководимый БДП, потерпел поражение. Победу одержал блок из 12 партий под эгидой ИНК. Возглавившая Конгресс после гибели Р. Ганди, его вдова С. Ганди была избрана лидером парламентской фракции в нижней палате, но не воспользовалась правом занять пост премьер-мин., а передала его члену высшей палаты парламента Манмохану Сингху. С. Ганди была избрана также председателем возглавляемого ИНК Объединённого прогрессивного альянса (ОПА). В программе-минимум правительства ОПА ставились 6 осн. задач: сохранение, защита и укрепление социальной гармонии общества; обеспечение устойчивого экономич. роста на уровне 7–8% в год; улучшение положения фермеров, с.-х. и пром. рабочих; расширение участия женщин в политич. и экономич. жизни, содействие им в получении образования; обеспечение равенства возможностей, особенно в сфере образования и занятости, для «зарегистрированных каст и племён», а также религ. меньшинств; содействие бизнесменам, предпринимателям, учёным, инженерам и др. проф. группам в их деловой активности. Конгресс обязался осуществлять политику либерализации и интеграции И. в мировую экономич. систему, добиваться сокращения разрыва между богатыми и бедными.
В нач. 21 в. по уровню ВВП И. входит в четвёрку крупнейших экономич. держав мира. Будучи космич. и ядерной державой, она проводит независимую внешнюю политику, поддерживает идею многополярного мира. Приоритетным направлением деятельности правительства И. объявлено дальнейшее расширение политич., экономич. и торговых связей с соседними гос-вами Юж. Азии и укрепление СААРК. Инд. правительство последовательно проводит курс на развитие диалога с Пакистаном на основе соглашений между двумя странами, включая совместное заявление от 6.1.2004, которые предусматривают урегулирование конфликтов путём переговоров на двусторонней основе, без вмешательства внешних сил. И. распространяет этот принцип и на решение междунар. проблем, прежде всего в афро-азиат. мире, в т. ч. на урегулирование ближневосточного кризиса. И. выступает за мирный переговорный процесс, осуждает воен. вмешательство извне во внутр. дела государств. И. стремится расширить торговые и экономич. отношения с Китаем, странами Вост. и Зап. Азии, развивать сотрудничество с ЕС, США и Японией.
Значит. место в правительств. программе ОПА уделяется укреплению традиц. связей И. с Россией. Рос.-инд. отношения с момента установления дипломатич. отношений (13.4.1947; между СССР и И.) отличаются стабильностью и имеют конструктивный характер. 28.1.1993 подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республикой Индия, в окт. 2000 – Декларация о стратегич. партнёрстве между И. и РФ. Последнее десятилетие отмечено расширением как политич., так и торгово-экономич., воен.-технич., науч.-технич. и культурного сотрудничества между двумя странами. Президент РФ В. В. Путин посетил И. с офиц. визитами в окт. 2000, дек. 2002, дек. 2004, янв. 2007; премьер-мин. И. А. Б. Ваджпаи нанёс визиты в Россию в нояб. 2001, июне 2002, мае и нояб. 2003, президент И. А. П. Дж. Абдул Калам – в мае 2005, премьер-мин. Манмохан Сингх – в мае и дек. 2005, нояб. 2007.
Автор раздела: А. Л. Сафронова
Дополнительная литература:
The Cambridge history of India. Camb., 1922–1937. Vol. 1, 3–6;
Nilakanta Sastri K. А. History of India. Madras, [1950–1952]. Vol. 1–3;
Синха Н. К., Банерджи А. Ч. История Индии. М., 1954;
Народное восстание в Индии. 1857–1859 гг. М., 1957;
A comprehensive history of India. Bombay, 1957– ;
Антонова К. А. Английское завоевание Индии в XVIII в. М., 1958;
Новейшая история Индии / Под ред. В. В. Балабушевича, А. М. Дьякова. М., 1959;
Паниккар К. М. Очерк истории Индии. М., 1961;
Новая история Индии / Под ред. К. А. Антоновой и др. М., 1961;
Рейснер И. М. Народные движения в Индии в XVII–XVIII вв. М., 1961;
The history and culture of the Indian people / Ed. by R. C. Majumdar. 2nd ed. Bombay, 1964–1977. Vol. 1–11; Чичеров А. И. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием. (Ремесло и торговля в XVI– XVIII вв.). М., 1965;
Kosambi D. D. Ancient India. N. Y., 1966;
История Индии в средние века / Под ред. Л. Б. Алаева и др. М., 1968;
Павлов В. И. Социально-экономическая структура промышленности Индии. Исторические предпосылки генезиса капитализма (конец XVIII – середина XIX в.). М., 1973;
Indian society: historical probings. New Delhi, 1974;
Культура Древней Индии. М., 1975;
A cultural history of India / Ed. by A. L. Basham. Oxf., 1975;
Sharma R. S. Indian feudalism: 300–1200. 2nd ed. Delhi, 1980;
Stein B. Peasant state and society in medieval South India. Delhi; N. Y., 1980; idem. History of India. Oxf., 1998;
Алаев Л. Б. Сельская община в Северной Индии. Основные этапы эволюции. М., 1981; он же. Средневековая Индия. СПб., 2003;
Узловые проблемы истории Индии. М., 1981;
Smith V. A. The Oxford history of India. 4th ed. Delhi; N. Y., 1981;
The Cambridge economic history of India. Camb.; N. Y., 1982–1983. Vol. 1–2;
Куценков А. А. Эволюция индийской касты. М., 1983;
Антонова К. А., Бонгард-Левин Г. М., Котовский Г. Г. История Индии. 3-е изд. М., 1984;
Karashima N. South Indian history and society: studies from inscriptions, A. D. 850–1800. Delhi, 1984; idem. Towards a new formation. South Indian society under Vijayanagar rule. Delhi; Oxf., 1992;
Шарма Р. Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987;
Chandra B., Mukherjee A., Mukherjee M. India’s struggle for independence. 1857–1947. New Delhi, 1988;
Ганди М. К. Моя жизнь. М., 1989; Неру Дж. Открытие Индии. М., 1989. Кн. 1–2; Wolpert S. A new history of India. N. Y., 1989;
Sarkar S. Modern India. 1885–1947. N. Y., 1989;
Thapar R. A History of India. L., 1990. Vol. 1; idem. Early India: from the origins to A. D. 1300. Berk., 2003;
Ванина Е. Ю. Идеи и общество в Индии XVI–XVIII вв. М., 1993;
Brown J. M. Modern India: The origins of an Asian democracy. 2nd ed. Oxf.; N. Y., 1994;
Allchin F. R. The archaeology of early historic South Asia: The emergence of cities and states. Camb., 1995;
The Indo-Aryans of ancient South Asia: language, material culture, ethnicity / Ed. G. Erdosy. B.; N. Y., 1995;
Majumdar R. C. History of the freedom movement in India. 2nd ed. Calcutta, 1997. Vol. 1–3; Kumar D. Colonialism, property and the State. Delhi; N. Y., 1998;
Chandra B., Mukherjee A., Mukherjee M. India after independence. New Delhi; N. Y., 1999;
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. 2-е изд. М., 2000;
Индия: страна и ее регионы. М., 2000; Habib I. The Agrarian system of Mughal India (1556–1707). Oxf., 2000;
Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. СПб., 2001.
Хозяйство.
И. относится к числу крупнейших и быстро развивающихся стран с многоотраслевым и многоукладным хозяйством. По объёму ВВП (4164 млрд. долл. по паритету покупательной способности, 2006) занимает 4-е место в мире (после США, Китая и Японии), находится на 2-м месте среди развивающихся стран (после Китая); размер ВВП в расчёте на душу населения 3800 долл. Индекс человеческого развития 0,611 (2004; 126-е место среди 177 стран мира).
Накануне обретения независимости И. имела структуру хозяйства, типичную для колониальных стран. Однако в отличие от большинства др. колоний здесь существовал ряд отдельных, сравнительно развитых отраслей фабричной пром-сти. И. являлась одним из ведущих в мире производителей хлопчатобумажных тканей, на её долю приходилось св. 50% мирового произ-ва джутовых изделий. Были развиты переработка с.-х. сырья (сахарная, чайная, табачная и др. отрасли пищевой пром-сти, кожевенно-дубильное произ-во) и горнодобывающая пром-сть (добыча угля, марганцевых и железных руд, слюды). Характерная особенность И. того периода – наличие крупного нац. капитала. Иностранному (гл. обр. брит.) капиталу принадлежало ок. 40% общих инвестиций в пром-сти (особенно в джутовой и горнодобывающей), значит. часть чайных плантаций; были сильны его позиции во внешней торговле.
После провозглашения независимости И. (1947) правительство страны первостепенной задачей экономич. развития определило создание импортозамещающих отраслей хозяйства. Осн. упор был сделан на развитие гос. сектора экономики и системы гос. регулирования сферы частного бизнеса (с помощью систем налогообложения, лицензий, таможенных пошлин, контроля над ценами и распределением важнейших товаров и др.), в т. ч. направленной на привлечение иностр. и крупного нац. капитала в технически сложные, капиталоёмкие отрасли хозяйства. С 1951/52 финансового года стратегия экономич. развития определяется 5-летними планами – комплексными программами структурных сдвигов в экономике, которые формируют структуру гос. капиталовложений и плановых ассигнований. С сер. 1950-х гг. значит. объёмы гос. капиталовложений направлялись на развитие базовых отраслей тяжёлой пром-сти (металлургия, машиностроение, химия, электроэнергетика и др.) и хозяйств. инфраструктуры. Аграрные реформы способствовали переходу крупных землевладельцев от взимания полуфеодальной ренты к ведению собств. хозяйства. Субсидируемые государством поставки совр. средств произ-ва и внедрение передовых методов ведения хозяйства (в т. ч. в ходе «зелёной революции») способствовали интенсификации с.-х. произ-ва, решению проблемы самообеспечения страны продовольствием. За неск. десятилетий (1950–80-е гг.) И. достигла экономич. самостоятельности. Создание основ индустриального развития страны способствовало интеграции хозяйства, ускорению темпов роста экономики. В 1980-х гг. гл. фактором, сдерживающим экономич. рост, становился низкий платёжеспособный спрос населения, что обусловило необходимость перехода к модели развития, ориентированной на рост экспорта товаров и услуг. В июне 1991 началось проведение реформы, направленной на либерализацию и открытость экономики в сторону большей свободы рынка и частного предпринимательства. Число отраслей, полностью закреплённых за гос. сектором, было сокращено с 18 до 6 (ж.-д. транспорт, оборонная пром-сть, добыча сырья для атомной пром-сти, атомная энергетика, угольная и нефтедобывающая пром-сть). Сокращена сфера регулирования государством цен и кредитных ставок, ослаблены ограничения крупного предпринимательства, направленные на защиту предприятий малого и среднего бизнеса, сняты мн. ограничения на импорт товаров и услуг. Приватизация предприятий проводилась постепенно и осторожно. Приватизация крупных гос. предприятий осуществлялась открыто, после всестороннего обсуждения в парламенте; прибыльные предприятия не приватизировались, проводились меры по повышению их эффективности и адаптации к рынку. Приватизация не привела к демонтажу базовых структур гос. сектора экономики (включая планирование), одновременно усилился индикативный характер гос. планов в отношении предприятий частного сектора. Осуществление реформы позволило укрепить экономич. потенциал страны. Среднегодовые темпы роста ВВП с 1993/94 по 2005/06 составили св. 6% (до 1992 не превышали 3,5%), в 2006/07 реальный рост ВВП – 9,4% (2-е место в мире после Китая).
Специфика и гл. фактор развития инд. экономики – избыток и дешевизна рабочей силы. Прилагаются значит. усилия по расширению произ-ва на экспорт. В товарном экспорте преобладают изделия обрабатывающей пром-сти: св. 3/4 его стоимости приходится на долю продукции машиностроения и металлообработки, ювелирных изделий, продуктов химич., нефтехимич. и фармацевтич. пром-сти, а также готовой одежды и текстиля. Опережающими темпами развивается экспорт услуг (ок. 35% общего объёма экспорта в 2005/06), в т. ч. информац. услуг (ок. 20% мирового рынка программного обеспечения в сер. 2000-х гг.). И. добилась значит. успехов в сфере высоких технологий, располагает полным циклом НИОКР в атомной энергетике, осуществляет космич. исследования и др. Одним из важных факторов экономич. роста служит развитие с. х-ва, которое занимает центр. место в обеспечении продовольств. безопасности страны, решении проблем занятости и уменьшения бедности. Ускорению темпов экономич. роста способствует наметившийся в нач. 21 в. рост потребления населением, особенно товаров длительного пользования (автомобили, холодильники, кондиционеры и др.). В то же время сохраняется хронич. дефицит гос. бюджета (34,4 млрд. долл., или 3,7% ВВП в 2006/07), совокупные размеры гос. долга (федерального, штатов и союзных территорий) достигают 52,8% ВВП (2006), общий объём внешнего долга – 142,7 млрд. долл. (на конец 2006). Значит. часть бюджетных расходов составляют продовольственные и др. субсидии для почти 1/4 жителей страны, находящихся за чертой бедности, а также расходы на ведение обществ. работ (строительство дорог, ирригац. сооружений и др.) для увеличения занятости (в первую очередь в сельской местности), выплаты с.-х. субсидий и др. Существенными проблемами остаются недостаточное развитие хозяйственной, в т. ч. транспортной инфраструктуры, обилие посреднич. структур, высокая степень бюрократизации гос. аппарата и значит. масштабы коррупции; во многих сельских районах процветает ростовщичество.
Объём прямых иностр. инвестиций в экономику И. 16,4 млрд. долл. (2006/07; рост на 19% по сравнению с 2005/06). Капиталовложения в первую очередь направляются в разл. отрасли пром-сти, на создание объектов инфраструктуры, включая телекоммуникации, мор. порты, дороги, в сооружение электростанций, а также в сферу услуг (иностр. инвестиции запрещено вкладывать в такие сектора хозяйства, как с.-х. произ-во, недвижимость, печатные СМИ, оборона и стратегич. отрасли пром-сти). Объём иностр. портфельных инвестиций (вложения в ценные бумаги инд. компаний) в 2006 составил ок. 9 млрд. долл. С нач. 21 в. крупные корпорации И. всё активнее инвестируют средства в экономику др. стран. Осн. часть инд. инвестиций направляется в США, Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Россию и Бразилию, предпочтение отдаётся нефтегазовому сектору, добыче полезных ископаемых, металлургии, химич. и фармацевтич. пром-сти, телекоммуникациям. В 2006/07, после значит. ослабления гос. ограничений на вывоз капитала, объёмы инвестиций за рубежом выросли более чем в 10 раз; инд. фирмы объявили о приобретении 480 иностр. компаний на общую сумму св. 43 млрд. долл.
В структуре ВВП на сферу услуг (включая строительство) приходится 55,1%, пром-сть – 26,4, сельское, лесное хозяйство и рыболовство – 18,5% (2006/07). В ряде ключевых секторов экономики доминируют гос. корпорации: в добыче нефти и природного газа – «Oil and Natural Gas Corporation» («ONGC») и её дочерние структуры; в нефтепереработке, оптовой и розничной торговле нефтепродуктами – «Indian Oil Corporation» («IOC»; дочерняя фирма «ONGC»); в тепловой электроэнергетике – «National Thermal Power Corporation» («NTPC»); крупнейший в стране и один из самых крупных коммерч. банков в мире – State Bank of India (SBI), 2-я по объёмам произ-ва сталелитейная компания И. – «Steel Authority of India» и др. Ведущие позиции в частном секторе экономики занимают крупные многопрофильные группы или объединения компаний. Крупнейшее из них – «Tata Group» включает 98 компаний и др. структурных подразделений с общей рыночной стоимостью активов 79,5 млрд. долл. (окт. 2007); в составе группы ведущие инд. компании – «Tata Consultancy Services» (информац. технологии и др.), «Tata Steel» («Tata Iron & Steel Company», «TISCO»; чёрная металлургия), «Tata Motors» («Tata Engineering and Locomotive Company», «TELCO»; крупнейшая инд. автомобилестроительная фирма). В составе «Aditya Birla Group» находятся компании, производящие алюминий и алюминиевый прокат, медь, цемент, углеродную сажу, швейные изделия и др., а также действующие в сфере мобильной связи, страхового бизнеса и пр. Группа компаний «Reliance – Anil Dhirubhai Ambani Group» («Reliance – ADA Group») специализируется в области телекоммуникаций, электроэнергетики, финансового бизнеса и др., в составе группы одна из крупнейших инд. фирм – «Reliance Industries» (нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия и др.). Выделяются многопрофильные группы: «Om Prakash Jindal Group» («OP Jindal»; чёрная металлургия, электроэнергетика и др.), «Ruchi Group» (чёрная металлургия, пищевая пром-сть и др.). Среди ведущих частных компаний – «Industrial Credit and Investment Corporation of India» (ICICI Bank; банковская деятельность), «Wipro» и «Infosys Technologies» (произ-во широкого спектра продуктов программного обеспечения, в т. ч. для нужд банковской деятельности, оборонного комплекса).
Важнейшие стратегич. задачи социально-экономич. развития страны – снижение безработицы и расширение числа мелких собственников, составляющих осн. часть среднего класса (основы политич. стабильности общества), – решаются с помощью всесторонней гос. поддержки малого и среднего бизнеса. Всего насчитывается ок. 3 млн. мелких предприятий (или т. н. мелкомасштабных производств – небольших компаний и семейных предприятий), объединённых в разл. предпринимательские группы, на которых занято ок. 80% всех работающих по найму в пром-сти, а также большинство занятых в др. секторах экономики (сер. 2000-х гг.). Осн. сферы деятельности малых компаний и семейных предприятий – крестьянские хозяйства, информац. услуги, высокотехнологичные произ-ва; они занимаются также хлопкоткачеством, произ-вом шёлковых тканей, нерафинированного сахара, растит. масла, мыла, изделий из волокон кокосовых орехов, кожаных и гончарных изделий, помолом зерна, кузнечным ремеслом и др. Политика гос. поддержки предприятий малого и среднего бизнеса строится на стимулировании их работы на экспорт, привлечении иностр. инвестиций в сферы их деятельности; мелкие предприятия имеют значит. налоговые и таможенные льготы, низкие арендные ставки, им предоставляются субсидии и др. финансовые привилегии.
Важную роль в экономике И. играет кооперация, охватывающая разл. сферы хозяйств. деятельности и развивающаяся при поддержке гос-ва. Всего насчитывается св. 542 тыс. кооперативов, имеющих св. 220 млн. членов (нач. 21 в.). Действуют ок. 151 тыс. кредитных кооперативных организаций (св. 157 млн. членов) – общества с.-х. кредита, кооперативные банки с.-х. развития, гор. кооперативные банки, кредитные общества трудящихся и др. Среди прочих наиболее многочисленны разл. с.-х. кооперативы (по совместной обработке земли, сбытовые, по переработке с.-х. продукции и др.), а также кооперативы в пром-сти (в т. ч. кустарной), в сфере рыболовства, лесного хозяйства, транспорта, жилищного хозяйства, потребительские, женские, студенческие и др.
Промышленность. Один из важнейших и динамично развивающихся секторов инд. экономики. Рост пром. произ-ва 12,3% (2006/07; 9,6% в 2005/06). На долю отраслей обрабатывающей пром-сти приходится 79,3% стоимости пром. продукции, горнодобывающей – 10,5%, электроэнергетики – 10,2% (2005/06). Важнейшие отрасли обрабатывающей пром-сти: машиностроение и металлообработка, химическая, нефтехимическая и фармацевтическая, чёрная и цветная металлургия, нефтеперерабатывающая, текстильная и пищевая. Характерны значит. различия в степени технич. оснащённости предприятий разл. отраслей. Ускоренными темпами развиваются наукоёмкие произ-ва и совр. технологии.
Для роста числа предприятий малого и среднего бизнеса гос-во резервирует за ними исключительное право деятельности в пром. и кустарных произ-вах 239 видов (2007; 46 в 1967, 847 в 1987), объединяемых в 3 группы: 1) произ-во традиц. видов продукции лёгкой и пищевой пром-сти, бытовых товаров, ювелирных и худож. изделий; 2) изготовление орудий труда и оборудования для мелких индивидуальных хозяйств (с.-х. инвентарь, водяные насосы, электрич. трансформаторы и др.); 3) произ-во комплектующих деталей, узлов и агрегатов для крупных пром. предприятий (станкостроения, с.-х. машиностроения, автомобильной, электротехнической пром-сти и др.). Выделяются (согласно закону 2006) т. н. мельчайшие предприятия (с объёмом инвестиций в машины и оборудование до 2,5 млн. рупий), мелкие (до 50 млн. рупий) и средние (до 100 млн. рупий). На мельчайших и мелких предприятиях занято ок. 30 млн. чел. (2004/05); на их долю приходится ок. 39% стоимости и 34% объёма экспорта продукции обрабатывающей пром-сти.
В структуре энергопотребления на уголь (каменный, бурый и лигниты) приходится 54%, нефть и нефтепродукты – 32, природный газ – 8, гидроэнергию – 5, атомную энергию – 1% (2004). Одна из гл. проблем развития экономики И. – дефицит топливно-энергетич. ресурсов.
Добыча угля ок. 430 млн. т (2006/07). Осн. район добычи–Дамодарский угольный бассейн (штаты Джаркханд и Зап. Бенгалия; св. 1/2 общих запасов, включая все коксующиеся угли). Разработка месторождений битуминозных углей сосредоточена в вост. части Центр. И. (штаты Чхаттисгарх, Орисса, Мадхья-Прадеш), а также на востоке штата Махараштра, на севере штата Андхра-Прадеш, в штате Уттар-Прадеш и др., лигнитов – в штате Тамилнад. Дефицит коксующихся и др. видов высококачеств. углей оценивается в 55 млн. т; импорт угля – ок. 20 млн. т (2006). Ок. 85% объёмов угледобычи приходится на долю гос. корпорации «Coal India» и её дочерних компаний. С 2007 частным компаниям разрешено самостоятельно разрабатывать месторождения угля. Инд. фирмы создают совместные предприятия по разработке угольных месторождений за рубежом (в Австралии, Индонезии, ЮАР, Канаде, Мозамбике и др.).
Добыча нефти ок. 34 млн. т (2006/07). Импорт нефти 112,6 млн. т (св. 1/4 общей стоимости инд. импорта), гл. обр. из стран Персидского зал.; общая потребность в сырой нефти ок. 150 млн. т. Ок. 1/3 объёмов нефтедобычи приходится на месторождения в штатах Ассам и Гуджарат. Св. 2/3 нефти добывается на шельфе Аравийского м. (нефтегазовые месторождения: «Bombay High», близ Мумбаи, в Камбейском зал. в прибрежном районе штата Гуджарат) и Бенгальского зал. (в т. ч. в прибрежном районе штата Андхра-Прадеш, напротив устья р. Годавари). Ведущая нефтедобывающая компания – гос. корпорация «ONGC» и её дочерние структуры. Мощность 19 гос. и частных НПЗ рассчитана на переработку ок. 160 млн. т сырой нефти в год (загружены примерно на 80%). Большинство предприятий расположены близ мор. портов, а также осн. центров потребления нефтепродуктов внутри страны. Крупнейший НПЗ – в Джамнагаре (штат Гуджарат), его мощность (30 млн. т в год) к 2008 планируется удвоить; действуют крупные НПЗ в Кояли (штат Гуджарат) мощностью 7,3 млн. т, в Матхуре и Панипате (штат Харьяна), 2 завода близ Мумбаи, а также в Ченнаи, Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш) и др. В г. Парадип (штат Орисса) строится (2007) НПЗ, рассчитанный на переработку 15 млн. т сырой нефти в год. Св. 1/3 объёмов переработки нефти и св. 1/2 розничной торговли нефтепродуктами приходится на долю гос. корпорации «IOC», ок. 1/4 мощностей НПЗ – гос. корпорации «ONGC». Ведущие частные компании отрасли – «Bharat Petroleum», «Hindustan Petroleum», «Reliance Petroleum»; ряд НПЗ находится в совместной собственности гос. и частных компаний.
С целью сдерживания роста цен на импортируемую нефть правительство И. предоставило гос. корпорации «ONGC» и её дочерним структурам право покупки акций зарубежных нефтяных компаний. Гос. компания «ONGC Videsh» участвует более чем в 25 нефтегазовых проектах в 17 странах мира, в т. ч. во Вьетнаме, России (20%-ная доля месторождения «Сахалин-1»), Иране, Австралии, Мьянме и др. Общий объём инд. инвестиций в разведку и разработку нефтегазовых месторождений за рубежом – св. 6,2 млрд. долл., в т. ч. в России – 2,8 млрд. долл. (2006/07).
Добыча природного газа (31,6 млрд. м3 в 2006/07) обеспечивает ок. 1/2 текущих потребностей страны. Разведанные запасы природного газа сосредоточены преим. на месторождениях шельфа Аравийского м. и Бенгальского зал., а также в штате Ассам на северо-востоке страны. Ведущая газодобывающая компания – гос. корпорация «ONGC» и её дочерние структуры. Транспортировку и реализацию газа осуществляет гос. корпорация «Gas Authority of India» (85% всего газового рынка И.), владеющая сетью газопроводов протяжённостью 5,6 тыс. км. Развивается произ-во сжиженного газа, используемого в бытовых целях и в качестве автомобильного топлива; реализуется программа по добыче метана из угольных пластов. В стадии межправительств. согласований (2007) находится план строительства газопровода длиной 2735 км для импорта природного газа из Ирана (через территорию Пакистана). На условиях соглашений о разделе продукции разведку и разработку месторождений нефти и природного газа (гл. обр. на мор. шельфе) ведут ряд индийских (в т. ч. «Reliance Industries») и иностранных (брит. «BG Group» и «Cairn Energy», амер. «NICo Resources», рос. «Газпром» и др.) компаний. В сельской местности для бытовых нужд в качестве топлива используются дрова (св. 220 млн. т в год, нач. 21 в.), сухой навоз и растит. отходы (ок. 130 млн. т в год). Распространяются биогазовые установки (ок. 3,5 млн. шт. в сер. 2000-х гг.), сочетающие произ-во экологически чистого бытового газа и концентрированных органич. удобрений. Значит. внимание уделяется развитию произ-ва этанола из сахарного тростника, дизельного топлива из некоторых видов древесины.
Установленная мощность электростанций (2007, тыс. МВт): всего 128,6, в т. ч. ТЭС 84,4 (из них работающие на угле 69,6; на газе 13,6; дизельные электростанции 1,2); АЭС 3,9; ГЭС 34,1; электростанции, использующие нетрадиц. возобновляемые источники энергии, 6,2. Ок. 91% генерирующих мощностей принадлежит гос. предприятиям, в т. ч. 34% – корпорациям центр. правительства («NTPC», «National Hydroelectric Power Corporation», «Nuclear Power Corporation of India» и др.), 57% – компаниям энергетич. советов штатов и союзных территорий. Произ-во электроэнергии 663,8 млрд. кВт· ч (2006/07; 3,6% мирового произ-ва), в т. ч. на ТЭС приходится 79,0%, на ГЭС – 17,6%, на АЭС – 2,4%, ок. 1% на прочие электростанции (гл. обр. ветровые энергоустановки). Потребность в электроэнергии (722,2 млрд. кВт· ч в 2006/07) постоянно возрастает; из-за недостаточного развития электроэнергетики инд. экономика ежегодно теряет до 1,5% ВВП. В нач. 21 в. в структуре произ-ва электроэнергии увеличивается доля ТЭС, работающих на природном газе. Развитие теплоэнергетики сдерживается проблемами, связанными с поставками топлива. Эксплуатируются 16 атомных реакторов на 7 АЭС в городах: Тарапур, близ Мумбаи (860 МВт); Раватбхат и Кота (штат Раджастхан); Калпаккам (штат Тамилнад); Нарора (штат Уттар-Прадеш); Какрапар (штат Гуджарат); Каига (штат Карнатака). Строится (2007) АЭС в Куданкуламе (штат Тамилнад). Инд. пром-сть производит практически все необходимые материалы, компоненты и оборудование для развития атомной энергетики, включая ядерное топливо, – заводы в Хайдарабаде (штат Андхра-Прадеш), Тарапуре и Тромбее (близ Мумбаи). Разведанные запасы урановых руд позволяют, не прибегая к импорту сырья для произ-ва ядерного топлива, увеличить мощности АЭС до 10 тыс. МВт; в перспективе в качестве осн. топлива для инд. атомной энергетики предполагается использовать торий, богатые запасы которого содержатся в монацитовых песках на побережье штата Керала. Наиболее крупные комплексные гидроузлы – на реках Сатледж (в т. ч. ГЭС «Bhakra-Nangal», 1,2 тыс. МВт), Кришна, Годавари, Маханади, Чамбал. Значит. внимание уделяется электрификации сельских населённых пунктов (электрифицировано ок. 90% деревень, сер. 2000-х гг.). Осуществляются программы использования ветровой и солнечной энергии, в осн. в отдалённых районах, труднодоступных для передачи электроэнергии с помощью ЛЭП. В нач. 21 в. реализуется программа по созданию единой энергетич. системы страны.
На долю металлургической промышленности приходится 7,1% стоимости пром. продукции. Чёрная металлургия И. развивается достаточно высокими темпами на базе месторождений руд железа (ок. 1/4 мировых запасов; преобладают богатые гематитовые руды с содержанием железа св. 60%), хрома и марганца. Добыча железных руд (со ср. содержанием железа 64%) ок. 99,4 млн. т (2006); св. 2/3 добываемых руд экспортируется, гл. обр. в Китай. Осн. предприятия по добыче железных руд сосредоточены в штатах Чхаттисгарх, Орисса, Джаркханд, Карнатака и Гоа. Добыча хромитов 3255 тыс. т в штатах Орисса (св. 90%) и Карнатака, марганцевых руд 1750 тыс. т, в т. ч. в пересчёте на марганец – 640 тыс. т (Орисса, Чхаттисгарх, Карнатака, Махараштра). Значит. часть хромитов и руд марганца экспортируется. Произ-во чугуна 25,5 млн. т (2005), губчатого железа (получаемого методом прямого восстановления металла из рудных материалов, минуя доменный процесс) 5,9 млн. т (по др. данным, ок. 11 млн. т). Развитие произ-ва губчатого железа связано с дефицитом коксующегося угля и гос. политикой замещения импорта металлолома. Произ-во стали ок. 49 млн. т, в т. ч. полученной на передельных предприятиях (из скрапа и губчатого железа) ок. 15 млн. т (без учёта произ-ва на мелких предприятиях), ферросплавов св. 1 млн. т (в т. ч. феррохрома 611,4 тыс. т). Произ-во стального проката св. 48 млн. т (2006/07). На металлургич. предприятиях И. освоено произ-во широкого ассортимента стального проката и изделий дальнейшего передела (листовой и профильный прокат, стальные заготовки, горячекатаная рулонная сталь, холоднокатаная тонколистовая сталь, строит. сталь, трубы, проволока, электротехнич. сталь, белая жесть и др.). Основу производств. базы чёрной металлургии И. составляют крупные металлургич. комбинаты полного цикла общей мощностью св. 30 млн. т стали в год, в т. ч. принадлежащие гос. корпорации «Steel Authority of India» – в Бокаро-Стил-Сити (штат Джаркханд), Бхилаи (штат Чхаттисгарх), Рауркеле (штат Орисса), Дургапуре и Бурнпуре (штат Зап. Бенгалия); кроме того, компании «TISCO» принадлежит комбинат в Джамшедпуре (штат Джаркханд), компании «Rashtriya Ispat Nigam» – в Вишакхапатнаме (штат Андхра-Прадеш), компании «Jindal Vijayanagar Steel» – в Виджаянагаре (штат Карнатака). В передельной металлургии возрастает число частных предприятий, которые занимают ведущие позиции в произ-ве губчатого железа, холоднокатаной стали, труб большого диаметра. Крупные компании частного сектора («TISCO», «Jindal Vijayanagar Steel», «Jindal Steel & Power», «Essar Steel», «Bhushan Steel & Strips» и др.) расширяют существующие и строят новые металлургич. предприятия в районах размещения осн. месторождений железных руд. По всей стране действуют ок. 200 мелких частных предприятий передельной чёрной металлургии.
Важнейшая отрасль цветной металлургии – алюминиевая пром-сть (включает все стадии произ-ва – от добычи сырья до изготовления разнообразных изделий из алюминия и его сплавов). И. располагает богатыми запасами высококачеств. бокситов. Добыча бокситов (13,1 млн. т в 2006/07) ведётся в штатах Орисса, Гуджарат, Джаркханд, Мадхья-Прадеш и др. Произ-во глинозёма 2700 тыс. т (в пересчёте на AL2O3), первичного алюминия 898,1 тыс. т (2005). Ведущие алюминиевые компании – гос. корпорация «National Aluminium» («NALCO»), «Bharat Aluminium» (со смешанным капиталом), «Hindalco Aluminium» (с участием «Aditya Birla Group»), «Indian Aluminium» (с участием канад. фирмы «Alcan Aluminium») и др. В нач. 21 в., несмотря на дефицит электроэнергии, алюминиевая пром-сть И. развивается опережающими темпами. Увеличивается доля участия в отрасли крупных иностр. компаний (норв. «Norsk Hydro», гос. итал. компания «Alumix» и др.); инвестиции направляются на создание производств и необходимых инфраструктурных объектов, в т. ч. новых генерирующих мощностей электроэнергетики («Dubai Aluminium Co.», ОАЭ, и др.). Значит. часть производимых в И. глинозёма и алюминия идёт на экспорт. Добыча руд меди 26,9 тыс. т (2005; по содержанию металла в концентратах) ведётся в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Чхаттисгарх. С 1990-х гг. в стране отмечается стабильный рост спроса на медь. Для произ-ва меди для нужд внутр. рынка инд. компании используют гл. обр. импортные концентраты. Произ-во рафинированной меди 517 тыс. т. Осн. производители меди – гос. компания «Hindustan Copper», а также частные фирмы «Birla Copper Corp.», «Sterlite Industries» и др. Важнейшие центры произ-ва рафинированной меди расположены близ крупных электростанций (завод корпорации «Birla Copper» в Дахедже, штат Гуджарат; предприятие гос. компании «Hindustan Copper» в Таледже, штат Махараштра) или мест добычи и обогащения руд (завод «Hindustan Copper» в Кхетри, штат Раджастхан, и др.). Потребности инд. пром-сти в свинце (ок. 255 тыс. т в 2005/06) и цинке (ок. 440 тыс. т) в значит. степени удовлетворяются за счёт импорта металлов и концентратов. Свинцово-цинковые руды добывают в штате Раджастхан, руды свинца также в штате Андхра-Прадеш. Произ-во свинцовых концентратов (по содержанию металла) 42 тыс. т (2005); выплавка рафинированного свинца 68,7 тыс. т, в т. ч. первичного 43,7 тыс. т. Произ-во цинковых концентратов (по содержанию металла) ок. 200 тыс. т (2005); выплавка цинка 293 тыс. т, в т. ч. первичного 270 тыс. т. Ведущая компания по добыче руд и выплавке первичных свинца и цинка – гос. корпорация «Hindustan Zinc», по выплавке передельного свинца – частная компания «Indian Lead Pvt.». Произ-во концентратов циркония ок. 20 тыс. т (2005). Добычу титановых руд в штатах Керала, Орисса и Тамилнад ведут гос. компании «Indian Rare Earths», «Kerala Minerals and Metals» и др.; произ-во концентратов ильменита 550 тыс. т, рутила – 19 тыс. т. Произ-во селена 13 т. Добыча золота 3200 кг (2005), осуществляется гос. компанией «Hutti Gold Mines», гл. обр. в штате Карнатака, а также в штате Джаркханд. Выплавка серебра 31,9 т.
Машиностроение – ведущая отрасль пром-сти (18,5% стоимости пром. продукции, 2005). Инд. предприятия выпускают широкую номенклатуру машин и оборудования для разл. отраслей хозяйства. На долю энергетич. машиностроения и электротехнич. пром-сти приходится 5,5% стоимости пром. продукции. Доминирующее положение на инд. рынке энергооборудования (ок. 70% общей стоимости продаж) занимает гос. корпорация «Bharat Heavy Elecrticals» («BHEL») – один из лидеров мирового тяжёлого машиностроения. В составе корпорации 14 заводов, 4 региональных опытно-конструкторских центра, св. 100 проектных площадок, 8 сервисных центров и 18 региональных офисов, где занято ок. 50 тыс. чел. «BHEL» производит ок. 80 видов энергооборудования: паровые котлы, паровые, газовые и гидравлич. турбины, паровые и дизельные генераторы, турбогенераторы, солнечные фотоэлектрич. установки, ветровые энергетич. установки, системы передачи электроэнергии высокого напряжения на постоянном токе, шунтирующие реакторы, трубопроводные системы, насосы, компрессоры, трансформаторы и др. Штаб-квартира и крупнейший завод компании расположены в г. Ранчи (штат Джаркханд). Среди др. производителей энергооборудования – крупнейшие зарубежные компании: амер. «General Electric», герм. «Siemens», франц. «Areva» и «Alstom», швед.-швейц. «ABB», рос. «Силовые машины». Крупные центры энергетич. машиностроения расположены в штатах Мадхья-Прадеш (Бхопал), Зап. Бенгалия (Асансол), Уттаранчал (Хардвар), Андхра-Прадеш (Хайдарабад); электротехнич. пром-сти – в штатах Керала (Квилон), Карнатака (Бангалор, Майсур), Андхра-Прадеш (Хайдарабад), Махараштра (Пуна, Насик, Сангли, Мумбаи), Уттар-Прадеш (Канпур, Агра), Харьяна (Фаридабад), Зап. Бенгалия (Калькутта), Гуджарат (Вадодара).
Действуют построенные с помощью СССР заводы горно-шахтного оборудования в Дургапуре, штат Зап. Бенгалия (гос. корпорация «Mining & Allied Machinery»), тяжёлого машиностроения в Ранчи, штат Джаркханд (гос. корпорация «Heavy Engineering»; поставляет б. ч. оборудования для металлургич. пром-сти).
Важная отрасль машиностроения – станкостроение (стоимость продаж 333,2 млн. долл., 2005; 88% этой суммы приходится на металлообрабатывающие станки, 12% – на кузнечно-прессовое оборудование и др.). Налажено произ-во почти всей номенклатуры металлообрабатывающих станков – токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, агрегатных и др. (б. ч. с числовым программным управлением), широкой гаммы спец. станков для автоматич. линий и производств. комплексов (в т. ч. для автомобильной пром-сти и предприятий ОПК), разл. кузнечно-прессового, сварочного, литейного оборудования, а также механизиров. инструмента и технологич. оснастки. Действуют св. 450 станкостроит. компаний, включая 150 фирм, входящих в Инд. станкостроит. ассоциацию (Indian Machine Tools Manufacturer’s Association). Ок. 70% объёмов продаж отрасли приходится на 10 крупнейших компаний, в т. ч. ок. 1/3 – на долю гос. корпорации «Hindustan Machine Tools» (кроме металлообрабатывающего оборудования производит подшипники, разл. виды часов, полиграфич. оборудования, пропашные тракторы); штаб-квартира и важнейшие предприятия корпорации расположены в г. Бангалор, штат Карнатака. Др. наиболее крупные центры отрасли – Мумбаи и Пуна (штат Махараштра), Батала, Джаландхар и Лудхиана (Пенджаб), Ахмадабад, Вадодара, Джамнагар, Раджкот и Сурендранагар (Гуджарат), Коимбатур и Ченнаи (Тамилнад).
Крупнейшая и быстро развивающаяся отрасль транспортного машиностроения – автомобильная пром-сть (св. 450 тыс. занятых в 2006). Предприятия отрасли ориентированы гл. обр. на удовлетворение потребностей внутр. рынка и выпускают почти все виды автомобильной техники, а также комплектующих деталей, узлов и агрегатов. Произ-во автомобилей 1847 тыс. шт., в т. ч. легковых 1076 тыс. шт. (2006/07). Ведущие автомобильные компании – «Tata Motors» (крупный автосборочный завод в г. Пуна, штат Махараштра, и др.), «Mahindra & Mahindra» (произ-во автомобилей в городах Мумбаи и Насик, штат Махараштра, и др.), «Hindustan Motors» (входит в «Aditya Birla Group»; заводы в городах – Уттарпара в пригороде Калькутты, Питхампур в штате Мадхья-Прадеш, Тривеллор в штате Тамилнад). Среди др. компаний – «Ashok Leyland» (автосборочные заводы в городах Эннор и Хосур в штате Тамилнад; предприятия по произ-ву комплектующих деталей в городах Алвар в штате Раджастхан и Бхандара в штате Махараштра), «LML» (входит в группу компаний «Lahioa»; сборочный завод в г. Канпур в штате Уттар-Прадеш). Заводы по сборке автомобилей, а также по произ-ву комплектующих деталей, узлов и агрегатов создаются в сотрудничестве или при непосредственном участии зарубежных компаний; действуют инд. филиалы ведущих мировых автопроизводителей из стран Зап. Европы («FIAT Motors», «Daimler», «Skoda Auto India»), США («General Motors – Birla», «Ford Motor Ltd.»), Японии («Maruti – Suzuki», «Honda Siel Cars India», «Toyota Kirloskar») и Юж. Кореи («Hyundai Motor India Ltd.»). Создано (2006) произ-во по сборке грузовых автомобилей совм. с рос. заводом «УралАЗ» в г. Халдия (штат Зап. Бенгалия). Быстрыми темпами растут объёмы экспорта инд. автомобилей, гл. обр. в страны Африки и Лат. Америки, налаживается экспорт в страны Европы и США. Автомобильные детали, узлы и агрегаты, выпускаемые в И., используются как оригинальные компоненты для транспортных средств, производимых крупнейшими компаниями мира – амер. «General Motors», «Chrysler» и «Ford Motor», герм. «Volkswagen», итал. «FIAT», япон. «Toyota» и др. Ок. 36% стоимости экспорта автомобильных комплектующих приходится на страны ЕС, 26% – на США (2006). Инд. рынок деталей, узлов и агрегатов для автомобилей оценивается в 10 млрд. долл. В структуре инд. экспорта автомобильных комплектующих 31% приходится на узлы и детали двигателя, 19% – на трансмиссии и детали рулевого управления, 12% – на кузовные детали, 12% – на узлы и детали шасси; выпускаются также тормозные системы и др. Гл. центры автомобильной пром-сти – Пуна и Мумбаи (штат Махараштра), гор. агломерации Дели и Калькутты, а также Питхампур (штат Мадхья-Прадеш) и Джамшедпур (штат Джаркханд).
Произ-во 3-колёсных транспортных средств (моторикш и мини-грузовиков) 403,9 тыс. шт., 2-колёсных (мотоциклов, мотороллеров или скутеров, мопедов, а также велосипедов) – 7,85 млн. шт. (2006/07). Ок. 79% стоимости продаж 2-колёсных средств передвижения приходится на мотоциклы, мопеды и скутеры. Ведущие компании: «Hero-Honda» (совместное предприятие инд. «Aditya Birla Group» и япон. «Honda Motors»; заводы в городах Дхарухера и Гургаон в штате Харьяна), «Honda Motorcycles & Scooters India» (инд. филиал япон. фирмы; завод в г. Манесар в штате Орисса), «TVC Motor» (предприятия в городах Хосур в штате Тамилнад и Майсур в штате Карнатака производят мопеды и скутеры), «Bajaj Auto» (произ-во мотоциклов и 3-колёсных транспортных средств в городах Акурди, Валудж и Чакан в штате Махараштра); 3-колёсную технику выпускает также компания «Piaggio India» (инд. филиал итал. фирмы).
Произ-во тракторов 270 тыс. шт. (2006; 3-е место в мире после США и Китая). Выпускаются гл. обр. пропашные тракторы небольшой мощности (61% – с двигателями мощностью от 31 до 50 л. с., 16% – от 21 до 30 л. с.). Лидер отрасли – компания «Mahindra & Mahindra» (31% инд. рынка, 2006), крупнейший в мире производитель тракторов с двигателями мощностью от 25 до 50 л. с., поставляет свою продукцию в 25 стран мира, в т. ч. в США. Среди ведущих компаний тракторостроения – «Тractors & Farm Equipment» (22% инд. рынка) и «Escorts».
Осн. производители ж.-д. локомотивов (тепловозов) – частные компании «Chittaranjan Locomotive Works» (завод в г. Читтаранджан, штат Зап. Бенгалия) и «Diеsel Locomotive Works» (предприятие в г. Варанаси, штат Уттар-Прадеш). Произ-во комплектующих узлов и агрегатов для локомотивов осуществляет компания «Diesel Modernization Works» (завод в г. Варанаси). Произ-во пассажирских вагонов сосредоточено на заводах компаний «Jessop & Co.» и «Bharat Earth Movers»; грузовые вагоны производят на 11 предприятиях компании «Wagon India» и на 3 заводах компании «Railway Workshops». Электровозы и пассажирские электропоезда выпускают предприятия гос. корпорации «BHEL».
Авиаракетно-космич. пром-сть – наиболее сложная и наукоёмкая отрасль машиностроения. Единственная в стране многопрофильная компания, занимающаяся разработкой и произ-вом авиац. техники, – гос. корпорация «Hindustan Aeronautics Ltd.» («HAL»; один из 9 гос. холдингов, образующих инд. ОПК). Стоимость продаж корпорации 1,2 млрд. долл. (2005/06). Осн. деятельность «HAL» связана с выпуском разл. видов воен. самолётов и вертолётов по лицензиям иностр. авиастроительных фирм (рос. компаний «Сухой» и «МиГ», герм. «Dornier», брит.-франц. концерна «Sepecat» и др.). В составе «HAL» 16 производств. центров и 9 центров НИОКР. Осн. предприятия корпорации расположены в городах Бангалор (штат Карнатака; произ-во самолётов, вертолётов и авиац. двигателей, ремонт авиац. техники), Насик (штат Махараштра; авиастроение и авиаремонт), Канпур (штат Уттар-Прадеш; произ-во военно-транспортных самолётов), Корапут (штат Орисса; двигателестроение), Хайдарабад (штат Андхра-Прадеш; произ-во авионики). Воен. ракетостроение находится в ведении «Defence Research and Development Organisation» («DRDO»), одного из структурных подразделений Мин-ва обороны И. Производятся ракеты малой и средней дальности – «Притхви», «Агни», «Брахмос» и «Брахмос-2» (от назв. «Брахмапутра» и «Москва», совместная разработка «DRDO» и компании «Росвооружение»). Исследования космоса находятся в ведении Нац. космич. агентства И. – «Indian Space Research Organisation» («ISRO») со штаб-квартирой в Бангалоре (штат Карнатака). Разработка и произ-во двигателей для запуска космич. аппаратов осуществляются отделением «ISRO» – «Vikram Sarabhai Space Center» в г. Тривандрам (Тируванантапурам; штат Керала). «ISRO» имеет 3 космодрома: Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш), Тхумба (штат Керала), Баласор (штат Орисса).
Судостроение – динамично развивающаяся отрасль транспортного машиностроения. Объём заказов предприятий отрасли 3,7 млрд. долл. (2006/07); 152 из 223 судов предназначены для экспорта (стоимость экспортных заказов ок. 2,8 млрд. долл.). Действуют 10 частных и гос. судостроит. предприятий. Частные судоверфи работают преим. на экспорт (85% судов в 2006/07), крупнейшие: «ABG» в г. Сурат (штат Гуджарат) – строит, ремонтирует и переоснащает все виды мор. судов, от танкеров и сухогрузов водоизмещением до 120 тыс. т дедвейта до патрульных катеров; «Pipavav» в г. Пипавав (штат Гуджарат) – строит и ремонтирует большегрузные мор. суда всех видов; «Bharathi Shipyards» – имеет 2 предприятия в штате Махараштра, специализируется на постройке речных судов, барж, рыболовных траулеров, танкеров и сухогрузов. Ведущие гос. судоверфи: «Cochin Shipyards» в г. Кочин (штат Керала) – строит суда разл. назначения водоизмещением до 111 тыс. т дедвейта и ремонтирует суда и воен. корабли до 125 тыс. т дедвейта (в т. ч. авианосцы инд. ВМС); «Hindustan Shipyards» в г. Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш) – строит и ремонтирует мор. суда всех видов. Воен. корабли строят, ремонтируют и переоснащают на гос. судоверфях: «Mazagon Dock Ltd.» в Мумбаи (в т. ч. ракетные крейсеры, противолодочные и сторожевые корабли) и «Goa Dock Ltd.» в г. Васко-да-Гама (Гоа; сторожевые корабли).
Химическая промышленность (ок. 15% стоимости пром. продукции) – одна из важнейших отраслей; в нач. 21 в. развивается опережающими темпами (12–13% в год); производит почти всю номенклатуру продуктов неорганич. и органич. химии (св. 70 тыс. наименований). Ок. 2/3 продукции отрасли (стоимостью ок. 6,5 млрд. долл. в 2006/07) экспортируется – цветовые пигменты и красители, углеродная сажа, пластики и изделия из них, искусств. и синтетич. волокна, бытовые моющие средства, косметич. товары, пестициды, взрывчатые вещества, пиротехнич. изделия и др.
Нефтехимия представлена произ-вом пластмасс, синтетич. волокон, синтетич. каучука, резиновых изделий (в т. ч. шин), лакокрасочной продукции, промежуточных химич. продуктов и др. Осн. продукция нефтехимич. пром-сти – разл. виды полимерных материалов (св. 60% стоимости продукции подотрасли; из них ок. 1/5 предназначено для экспорта) и синтетич. волокна (сер. 2000-х гг.). Важную роль играет произ-во разл. красителей, предназначенных для окраски тканей, кожи, бумаги, пластмасс, пищевых продуктов и др. (ок. 6% мирового произ-ва), и полуфабрикатов для их изготовления. Ведущие нефтехимич. компании: «Reliance Industries» и её дочерние структуры (контролирует ок. 2/3 объёмов произ-ва), а также гос. корпорации «Haldia Petrochemicals» (располагает крупным нефтехимич. комплексом в г. Халдия, штат Зап. Бенгалия, и др.) и «Gas Authority of India» (нефтехимич. комплекс, работающий на природном газе в г. Аурайя, штат Уттар-Прадеш). В произ-ве полистирола доминируют компании «Supreme Petrochemicals Ltd.» (св. 1/2 общих мощностей), «BASF Styrenics India» (24%) и «LG Polymers» (16%). Ок. 60% стоимости продукции нефтехимии приходится на долю предприятий, расположенных в штате Гуджарат, 17% – в штате Махараштра, 12% – Зап. Бенгалия. Рост цен на нефть стимулирует широкое использование этилового спирта для произ-ва ряда продуктов органич. химии – уксусной кислоты и уксусного ангидрида, этилацетата, ацетона, полиэтилена, поливинилхлорида, синтетич. каучука и др.
Произ-во минер. удобрений 35 млн. т (2005/06), в т. ч. мочевины (карбамида; ок. 20 млн. т), аммонийной (аммиачной) селитры и др. азотных удобрений. Налажено произ-во комплексных удобрений – диаммонийфосфата (4,6 млн. т), суперфосфата (2,7 млн. т), а также сульфата аммония и др. Рост произ-ва азотных удобрений сдерживается дефицитом природного газа – осн. вида сырья, используемого инд. предприятиями. Произ-во фосфорных удобрений гл. обр. базируется на импортном сырье; осн. часть потребностей в калийных удобрениях обеспечивается за счёт импорта. Б. ч. предприятий по произ-ву минер. удобрений (всего св. 60) расположена в штатах Гуджарат, Махараштра, Уттар-Прадеш и др. В И. действуют 125 компаний по произ-ву средств защиты растений. Для борьбы с вредителями и болезнями с.-х. растений (сахарного тростника, табака и др.) производится св. 60 видов пестицидов (в т. ч. ок. 1/4 мирового произ-ва изопротурона).
Фармацевтическая промышленность И. по объёмам произ-ва (ок. 8% мирового), а также технологич. уровню предприятий отрасли занимает лидирующие позиции. Выпускается ок. 300 видов фармацевтич. соединений, а также св. 20 тыс. наименований готовых лекарственных средств (антибиотики, антибактериальные препараты, вакцины, гормоны, препараты из лекарственных трав и др.). Инд. фармацевтич. продукция оценивается на мировом рынке как достаточно качественная и одна из самых дешёвых. В стране действуют св. 24 тыс. фармацевтич. компаний, в т. ч. 260 крупных («Cipla», «Ranbaxy», «Nicholas» «Piramal», «Sun Pharma», «Dr. Reddy’s», «Wokhardt», «Torrent Pharma», «Lupin» и др.), а также предприятия известных междунар. фирм («GlaxoSmithKline», «Pfizer», «Novartis», «Aventis», «Merck» и др.). На долю 10 крупнейших компаний приходится 36% выпуска фармацевтич. продукции. Крупные инд. компании имеют дочерние предприятия в 60 странах мира.
Обработка алмазов и производство ювелирных изделий – традиц. отрасль пром-сти И. Страна является одним из крупнейших в мире поставщиков обработанных драгоценных камней и ювелирных изделий. Стоимость импорта необработанных драгоценных и полудрагоценных камней, а также жемчуга 9422 млн. долл. (2004/05; 8,6% общего объёма импорта). Добыча алмазов ок. 25 тыс. кар (2005). Ежегодно для огранки в И. направляется ок. 65% добываемых в мире алмазов; для произ-ва ювелирных изделий ввозится св. 800 т золота. Вывоз ювелирных изделий – ведущая статья экспорта И. (17,1 млрд. долл. в 2006/07). В нач. 21 в. среднегодовые темпы роста произ-ва в отрасли составляют ок. 10%. Осн. покупатели продукции – США (5,4 млрд. долл. в 2006/07), ОАЭ (3,62 млрд. долл.), Сянган (Гонконг; 3,37 млрд. долл.), а также страны ЕС и Япония. Насчитывается ок. 25 тыс. ювелирных предприятий (св. 1,3 млн. занятых, ок. 90% общего количества занятых в мировом произ-ве бриллиантов). Гл. ювелирные центры – Сурат (штат Гуджарат) и Джайпур (штат Раджастхан). Ведущие компании – «Rosy Blue (India) Pvt.», «Suashish Diamonds», «Mohit Diamonds», «M. Suresh Company Pvt.», «Mahendra Brothers, Shrenuj & Co.», «Lakhi Group».
Промышленность строительных материалов развивается преим. в частном секторе; важнейшая отрасль – произ-во цемента (147,8 млн. т в 2005/06). Значит. часть (ок. 1/4) произ-ва сосредоточена на предприятиях, расположенных в штатах Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Раджастхан. Св. 1/2 произ-ва приходится на долю компаний, находящихся под контролем многопрофильных групп «Aditya Birla Group», «Associated Cement Companies» и «Singhania Group». И. – традиц. поставщик на мировой рынок листовой слюды. Гл. районы добычи слюды – штаты Андхра-Прадеш, Раджастхан, Джаркханд.
Ведущие отрасли лёгкой промышленности – произ-во тканей и готовой одежды (ок. 1/5 стоимости пром. продукции). В 2006/07 объём произ-ва текстильных изделий вырос на 21% и превысил 55 млрд. долл. По произ-ву хлопчатобумажных тканей (50 млрд. м2 в 2005/06) и одежды из них И. занимает 2-е место в мире. Текстильная и швейная пром-сть обеспечивают 8% ВВП и 15% стоимости товарного экспорта страны, выпускают широкий ассортимент изделий (разл. виды пряжи, разнообразные ткани и изделия из них, готовую одежду и аксессуары). Сырьём служат как натуральные (хлопок, лён, джут, шёлк и шерсть), так и искусств. волокна (полиэстер, вискоза, нейлон, акрил и др.). Структура текстильной индустрии многообразна и охватывает многочисл. мелкие мастерские, использующие ручные станки (6 млрд. м2 вырабатывается на ручных ткацких станках; стоимость этих тканей значительно выше фабричных), и крупные фабричные произ-ва, основанные на совр. технологиях. Кустарные произ-ва развиваются благодаря многосторонней поддержке государства, т. к. децентрализованное ткачество – крупнейшая после с. х-ва сфера занятости населения. Гл. районы размещения произ-ва хлопчатобумажных тканей – прибрежная полоса, протянувшаяся от Мумбаи до Ахмадабада (штат Гуджарат) на западе страны (сконцентрировано ок. 2/3 произ-ва фабричных хлопчатобумажных тканей), и территория штата Тамилнад на юге. Пошивом готовой одежды занимаются ок. 77 тыс. предприятий, в осн. мелких, расположенных в большинстве городов страны. На долю экспорта готовой одежды приходится ок. 45% стоимости экспорта изделий лёгкой пром-сти (2006/07). И. экспортирует текстиль и швейные изделия в США, ОАЭ, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Россию, Канаду, Японию. Джутовая пром-сть сосредоточена в штате Зап. Бенгалия и прилегающих районах (на предприятиях отрасли работают ок. 600 тыс. чел., ок. 500 тыс. крестьянских семей заняты выращиванием джута). Осн. виды продукции (джутовая мешковина, грубое джутовое полотно) до сер. 20 в. были одной из ведущих статей инд. экспорта, однако с появлением синтетич. заменителей джутовых изделий, развитием техники насыпной перевозки грузов, усилением конкуренции джутовых фабрик Бангладеш экспорт резко сократился (с 21% в 1960–61 до 0,3% в 2004/05). И. занимает 2-е место в мире (после Китая) по произ-ву шёлка (16,3 тыс. т в 2002/03). Выпускаются разнообразные виды шёлка. Предприятия отрасли сосредоточены в юж. штатах – Карнатака (6,8 тыс. т) и Андхра-Прадеш (5,6 тыс. т), а также в Зап. Бенгалии (1,5 тыс. т).
Пищевая промышленность (7,4% стоимости пром. продукции в 2005) в нач. 21 в. динамично развивается. Объём продаж ок. 70 млрд. долл. (2006). Ведущая отрасль пищевой пром-сти – сахарная (1,5 млн. занятых) представлена гл. обр. мелкими предприятиями (ок. 70%), которые в осн. расположены в районах выращивания сахарного тростника: на севере страны (в штате Уттар-Прадеш – 40% общего произ-ва), на юге (в штатах Тамилнад, Карнатака, Андхра-Прадеш – ок. 30%) и на западе (в штатах Махараштра и Гуджарат). Среди др. отраслей пищевой пром-сти выделяются переработка молока, овощей и фруктов, зерна, мяса, рыбы, кофейных зёрен, чайного листа, а также произ-во готовых продуктов питания, полуфабрикатов, питьевой воды. Крупнейший производитель молочных продуктов – Союз производителей (кооперативов) молока со штаб-квартирой в г. Ананд, штат Гуджарат (торговая марка «AMUL» – «Anand Milk Union Ltd.»). Развиты произ-во табака и табачных изделий, алкогольных напитков.
Сельское хозяйство.
И. входит в число крупнейших мировых производителей с.-х. продукции; с сер. 1990-х гг. обеспечивает свои потребности в продовольствии. С. х-во остаётся гл. сферой занятости населения (св. 60% работающих в 2006/07; 72% в 1950/51). В сельской местности сохраняется избыток трудовых ресурсов, широко распространена безработица; осн. часть инд. бедняков – безземельные и малоземельные крестьяне и с.-х. рабочие.
В нач. 21 в. предпринимаются меры по ускорению темпов расширения орошаемых площадей, рационализации водопользования, восстановлению с.-х. земель, пострадавших в результате эрозии почв, диверсификации произ-ва путём увеличения площадей под посадками наиболее доходных культур (плодовых, овощных, декоративных, пряных, лекарственных и др.); осуществляются разл. меры гос. поддержки развития животноводства и рыболовства; крестьянам предоставляются льготные кредиты. Обрабатывается 51,6% территории страны (2005; в т. ч. пахотные земли 48,8%, посадки многолетних культур 2,8%). И. – страна древней ирригации; по площади орошаемых земель (55,8 млн. га в 2003) занимает 1-е место в мире. Св. 60% поливных земель орошается из колодцев с помощью электрич. насосов, ок. 30% – из гос. ирригационных каналов, остальные – из небольших искусств. водоёмов (т. н. танков). Наибольший удельный вес поливных земель (60–70% посевных площадей) на Индо-Гангской равнине и в дельтах рек Годавари, Кришна и Кавери на вост. побережье страны. Эти же территории являются крупнейшими производителями с.-х. продукции. Всего насчитывается св. 100 млн. землевладений (кон. 20 в., с.-х. перепись), из них: 62% составляют наиболее мелкие хозяйства (т. н. маргинальные, с наделами до 1 га), владеющие 17% площади с.-х. угодий; 19% – мелкие хозяйства (1–2 га), 19% площади с.-х. угодий; 18% – средние хозяйства (2–10 га), 49% площади с.-х. угодий; ок. 1% – крупные хозяйства (св. 10 га), 15% площади с.-х. угодий. На долю средних и крупных хозяйств приходится ок. 60% стоимости валовой с.-х. продукции.
Ведущая отрасль с. х-ва – растениеводство (ок. 73% стоимости аграрной продукции в 2005/06). Площади под посевами с.-х. культур стабильны (ок. 141–142 млн. га в сер. 2000-х гг.). Агроклиматич. условия позволяют заниматься земледелием в течение всего года, однако из-за недостаточного увлажнения в сухой сезон повторно засевается лишь ок. 1/3 площадей (45–50 млн. га), в результате общая уборочная площадь составляет ок. 190 млн. га. В И. два с.-х. сезона – осн. летний дождливый (хариф; конец мая/начало июня – сентябрь/ноябрь), когда выращивают б. ч. урожая, и сухой зимний (раби; октябрь/ноябрь – март/апрель).
В И. в 2006/07 произведено 209 млн. т осн. продовольств. культур (из них 94% хлебные зерновые, 6% зернобобовые). Гл. с.-х. и осн. продовольств. культура населения – рис. По объёмам произ-ва риса (91 млн. т; ок. 47% валового сбора зерновых в 2005/06; 20,6 млн. т в 1950/51) И. уступает только Китаю. Рис выращивают гл. обр. в мелких крестьянских хозяйствах, преим. в летний сезон дождей (ок. 2/3 посевов риса не орошается). Осн. районы рисосеяния – северо-восток (долины Ганга и Брахмапутры), прибрежные районы востока и юга страны (до 70% сборов). Рис «басмати» – один из наиболее широко известных элитных сортов. Вторая по значимости продовольств. культура – пшеница (сбор 70 млн. т; ок. 46% валового сбора зерновых в 2005/06; 6,5 млн. т в 1950/51); по её произ-ву И. занимает 2-е место в мире после Китая. Сборы пшеницы, резко возросшие в 1960–70-х гг. после внедрения новых высокоурожайных сортов, в нач. 21 в. продолжают увеличиваться, в т. ч. за счёт расширения посевов (включая традиц. районы рисосеяния в долине Ганга). Пшеницу выращивают преим. на северо-западе страны, на орошаемых землях. Ведущие производители – крупные хозяйства в штатах Уттар-Прадеш (ок. 1/3 общего сбора), Пенджаб и Харьяна. Значит. часть урожая кукурузы (сбор ок. 15 млн. т в 2005/06; 4 млн. т в 1960/61) собирают в юж. штатах Андхра-Прадеш и Карнатака. Ключевое значение в рационе питания б. ч. бедного населения имеют просяные культуры, которые возделывают во внутр. засушливых районах центр. и зап. части страны, – джовар (вид сорго; 8 млн. т в 2005/06, или ок. 4% общего сбора зерновых), баджра (вид проса; 7,7 млн. т) и др.
Зернобобовые – важнейший источник протеина при вегетарианском питании, особенно для бедных слоёв населения. Осн. зернобобовые культуры – нут (бараний горох), тур (голубиный горох, или красный грэм), а также урд (мелкосеменной вид фасоли, или чёрный грэм), маш (фасоль золотистая) и мунг (зелёный маш); выращивают также кхесари (чина посевная), масур (чечевица) и др. По валовому сбору зернобобовых (всего 10–13 млн. т в год) И. занимает одно из ведущих мест в мире, однако для обеспечения нужд многочисл. населения страны этого недостаточно; урожайность культур низка, посевные площади не расширяются. Осн. районы возделывания зернобобовых – север и северо-запад страны.
Масличные культуры (сбор 28 млн. т в 2005/06) возделывают практически повсеместно. Распространены посевы арахиса (6,0 млн. т неочищенных орехов, 2005, 2-е место в мире после Китая), осн. часть урожая собирают в штате Гуджарат на западе страны, а также в южных штатах. Доля арахиса в посевных площадях масличных культур сокращается (24,2% в 2004/05; 44,0% в 1950/51). Увеличиваются посевы рапса и горчицы (28,4% в 2004/05; 15,4% в 1950/51). Сбор семян рапса 6,4 млн. т (2005; 3-е место в мире после Китая и Канады), кунжута – 680 тыс. т (2-е место в мире после Китая); культивируют лён (на семя), подсолнечник, сою и др. Осуществляется гос. программа поддержки производителей этих культур для увеличения сборов и преодоления дефицита в произ-ве растит. масел.
Осн. технич. культуры – сахарный тростник, хлопчатник и джут. По сбору сахарного тростника (278 млн. т зелёной массы в 2005/06) И. занимает 2-е место в мире после Бразилии. Ок. 92% площади посевов орошается. Осн. районы возделывания – долина Ганга (ок. 1/2 сбора приходится на штат Уттар-Прадеш), а также штаты Махараштра и Тамилнад. И. занимает 1-е место в мире по размерам посевных площадей под хлопчатником, но его урожайность низка – ок. 63% среднемировой. Хлопчатник (сбор 3,3 млн. т хлопка-волокна; 3-е место в мире) культивируют преим. на западе (штаты Гуджарат и Махараштра дают св. 1/2 общего сбора хлопка, в осн. засухоустойчивые сорта с волокном невысокого качества) и на северо-западе страны (штаты Пенджаб и Харьяна – ок. 1/3 сбора; в осн. на орошаемых землях). И., обогнав Бангладеш, стала крупнейшим в мире производителем джута (сбор сырого джута 1,9 млн. т, или ок. 40% мирового; произ-во джутового волокна 200 тыс. т в 2005/06). Ведущие районы – штаты Зап. Бенгалия (ок. 4/5 сбора), Бихар, Ассам, Орисса. Для произ-ва растительных волокон выращиваются также места, конопля (для изготовления пеньки), лён, агава (для произ-ва сизаля).
Осн. плантации – кофейные, чайные, гевеи (каучуконос). Б. ч. крупных плантационных хозяйств сосредоточена вдоль юж. побережья И. (Коромандельский берег на юго-востоке и Малабарский берег на юго-западе). И. – крупнейший в мире производитель чайного листа (сбор 931 тыс. т в 2005/06, св. 1/4 мирового) и потребитель чая. Из-за роста внутр. потребления и усиления конкуренции др. крупных производителей доля И. в мировом экспорте чая снижается (33,4% в 1970; ок. 11% в 2003). Осуществление программы обновления (реплантации) посадок чайного куста привело к некоторому спаду произ-ва в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг., однако с 2005/06 сборы начали возрастать. Осн. чайные плантации сосредоточены на северо-востоке (штаты Ассам и Зап. Бенгалия) и на юге страны (Тамилнад, Керала, а также Карнатака). Б. ч. сбора кофе (0,3 млн. т зелёных зёрен в 2006/07; ок. 4% мирового сбора; сорта робуста, арабика) приходится на юж. штаты; св. 70% кофе экспортируется. По произ-ву натурального каучука (831 тыс. т в 2006/07; 100 тыс. т в 1970/71) И. занимает 3-е место в мире, по потреблению (841 тыс. т) – 4-е место. Ок. 88% сбора каучукового латекса приходится на долю мелких хозяйств (с наделами 0,5–20 га), 12% – крупных плантаций (2005/06; 41% в 1960/61). Посадки каучуконосов сосредоточены на юге страны, в штатах Керала и Тамилнад (85% всех насаждений; 95% произ-ва каучука). К плантационным культурам инд. статистика относит орехи кешью (сбор 460 тыс. т в 2005, 2-е место в мире после Вьетнама); очищенные и обработанные орехи кешью – важная статья экспорта страны.
Специи – составная часть повседневного питания индийцев и традиц. экспортный товар (всего под пряными культурами 5,2 млн. га, 2003/04). Наибольшую часть посевных площадей занимает зелёный перец «чили» (ок. 97% потребляется внутри страны); его выращивают почти повсеместно, гл. производители – штаты Андхра-Прадеш, Махараштра, Тамилнад и Карнатака. Традиционно важное экспортное значение имеет выращивание разнообразных пряных культур: аниса, перца (чёрного, белого, индийского длинного), кардамона, кориандра, имбиря, мускатного ореха, шафрана, куркумы длинной (или турмерика) и др. (общий сбор 5,9 млн. т в 2005/06). Осн. районы возделывания – юж. штаты Индии.
По валовому сбору овощей И. уступает только Китаю (113,5 млн. т в 2005/06; всего св. 14% мирового сбора и ок. 1% мирового экспорта). По сборам цветной капусты И. занимает 1-е место в мире, лука – 2-е, др. видов капусты – 3-е место. Увеличивается произ-во картофеля (23,6 млн. т в 2004/05; 2,7 млн. т в 1960/61). Выращивают также томаты, баклажаны, чеснок, тыкву и др. На долю И. приходится ок. 10% мирового производства фруктов – 54,4 млн. т в 2005/06 (2-е место в мире после Бразилии). И. – крупнейший в мире производитель бананов (ежегодно 16–17 млн. т; ок. 1/4 мирового сбора; преим. на юге) и плодов манго (10–11 млн. т; ок. 2/5 мирового сбора; в осн. на Гангской равнине и прибрежных низменностях), занимает ведущие позиции по сбору лимонов и лаймов (ок. 1,4 млн. т; 2-е место после Мексики), др. тропич. фруктов – папайи, гуавы, ананасов, дуриана; растут урожаи яблок (выращиваются в горных районах), винограда (идёт преим. на изготовление изюма). Увеличиваются сборы табака (492 тыс. т в 2002/03), стимулируется его экспорт (св. 3% мирового в сер. 2000-х гг.).
Животноводство (ок. 23% стоимости продукции с. х-ва; в пустынных районах до 70%, полупустынных – до 40%) в целом развито недостаточно; невысокая продуктивность отрасли в значит. степени определяется большим дефицитом выгонно-пастбищных угодий. Уровень потребления продуктов животного происхождения низок. В животноводстве как основном или побочном виде деятельности занято св. 18 млн. чел. (сер. 2000-х гг.). Животноводство служит важным источником доходов сельской бедноты – безземельных с.-х. рабочих и владельцев мелких участков земли. Осуществляется гос. программа предоставления бедным семьям с.-х. животных, однако острая нехватка земельных угодий вызывает дефицит кормов. По поголовью крупного рогатого скота (ок. 200 млн. в кон. 1990-х гг.) И. уступает только Бразилии и занимает 1-е место в мире по поголовью буйволов (ок. 90 млн. – св. 1/2 мирового поголовья). Однако мясное скотоводство не развито (осн. часть населения – вегетарианцы, забой коров запрещён). Б. ч. крупного рогатого скота используется как тягловая сила. Наиболее употребляемые виды мяса – козлятина (123 млн. коз), баранина (58 млн. овец) и курятина; свиноводство имеет существенное значение лишь у некоторых малых народов и племён. В 1980–90-е гг. гос. поддержка развития молочных кооперативов, создание эффективно действующей «Нац. молочной сети» («National Milk Grid»; включает сбор молока в деревнях, организацию его доставки к местам переработки и потребления) и др. меры привели к резкому увеличению произ-ва молока (101 млн. т в 2006/07, 1-е место в мире; 17 млн. т в 1950/51), но его потребление по-прежнему остаётся недостаточным. Быстро развивается птицеводство (2,7 млн. т мяса птицы, 47,2 млрд. яиц).
В нач. 21 в. в рационе питания индийцев св. 2/3 животных белков приходится на рыбу и рыбопродукты. Ловом рыбы, рыборазведением и вспомогательной деятельностью занято ок. 14 млн. чел. По улову рыбы (6,6 млн. т, в т. ч. морской 3,8 млн. т, в 2006/07) И. входит в пятёрку мировых лидеров. Одна из проблем сектора – нехватка совр., технически оснащённых средств рыболовства; б. ч. судов – традиц. рыбацкие лодки (в т. ч. выдолбленные из цельного ствола дерева, сбитые из досок и т. п.). Морское рыболовство наиболее развито в приморских юж. и зап. штатах (гл. виды промысловой рыбы – сельдь, сардины и анчоусы, некоторые виды камбалы и палтуса, тунец, скумбрия и макрель), речное – на востоке и северо-востоке страны. Ведётся также добыча крабов, креветок, мидий, устриц и др.; сохраняется традиц. промысел по добыче жемчуга.
Сфера услуг.
Крупнейший сектор экономики, его доля в структуре ВВП страны неуклонно растёт (55,1% в 2006/07; ок. 15% в 1950/51). В мировом экспорте/импорте услуг И. занимает 10–11-е место (ок. 2,7% экспорта и 2,7% импорта; соответственно 73 млрд. долл. и 70 млрд. долл. в 2006/07). Особое внимание в сфере услуг уделяется развитию предприятий малого и среднего бизнеса; разл. виды гос. поддержки оказываются т. н. мельчайшим (с объёмом инвестиций в машины и оборудование до 1 млн. рупий), мелким (до 20 млн. рупий) и средним (до 50 млн. рупий) компаниям и семейным предприятиям. Важнейшие отрасли сферы услуг – сектор информац. технологий (ИТ), финансовые услуги, торговля, транспорт, связь и телекоммуникации, индустрия туризма.
Наиболее быстро развивающаяся отрасль сферы услуг – сектор ИТ (включает разработку и продажу программных продуктов, предоставление услуг, связанных с внедрением и поддержкой ИТ, в т. ч. информац. систем и ИТ-инфраструктуры, разработку по заказу программного обеспечения; произ-во и продажу компьютерного оборудования, комплектующих и периферийных устройств и др.). Развитие сектора ИТ (с сер. 1990-х гг. имеет приоритетное значение) осуществляется при активной поддержке гос-ва. В нач. 21 в. в нём создаётся 5,4% ВВП (2006/07; 4,8% в 2005/06) и занято 1,63 млн. чел. (2006/07); по темпам развития (ежегодный прирост св. 30%) он опережает аналогичные в др. странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Гл. сегмент сектора ИТ – произ-во программного обеспечения, ориентировано в осн. на экспорт. В 2006/07 объём продаж в секторе ИТ-индустрии оценивается в 47,9 млрд. долл., в т. ч. программное обеспечение и услуги 39,7 млрд. долл. (из них на экспорт 31,3 млрд. долл.), произ-во компьютерного оборудования 8,2 млрд. долл. Для расширения экспорта ИТ-услуг были созданы научно-технологич. парки (ок. 30 в нач. 21 в.), в т. ч. «программные парки» (специализир. центры т. н. офшорного программирования, выполняющие заказы зарубежных фирм по разработке программного обеспечения) и высокотехнологичная инфраструктура для функционирования ИТ-фирм; осуществляются меры по стимулированию притока иностр. инвестиций в сферу ИТ и телекоммуникаций, коммерч. банков для финансирования ИТ-компаний и др. В нач. 21 в. И. стала одним из ведущих экспортёров программного обеспечения в мире (среди широкого спектра производимых программных продуктов особенно выделяются решения для бизнес-аутсорсинга и инжиниринга). На долю И. приходится ок. 65% рынка ИТ-аутсорсинга (обслуживание информац. систем, включая технич. поддержку, поддержку и обслуживание корпоративных почтовых систем, веб-серверов и сайтов, хостинг, защиту информации, администрирование компьютерных сетей, разработку, внедрение и обслуживание корпоративных программных продуктов и др.) и ок. 45% рынка бизнес-аутсорсинга (в т. ч. аутсорсинг в сфере финансов и бухгалтерского учёта). Услуги высококвалифицированных инд. специалистов востребованы за рубежом; крупные компании расширяют своё присутствие в др. странах. Ведущие компании в области ИТ: «Tata Consultancy Services Ltd.» («TCS Ltd.»; одна из крупнейших в мире и ведущая в странах Азии), «Infosys Technologies Ltd.», «Wipro Tech», «Satyam Computer Services Ltd.», «HCL Technologies», «Patni Computer Systems Ltd.», «i-flex solutions», «CMC Ltd.», «MphasiS», «Polaris». Гл. центры – Бангалор, Хайдарабад, Мумбаи, Нойда, Ченнаи, Пуна. Осн. рынками сбыта инд. ИТ-продукции остаются США (67% стоимости экспорта) и страны ЕС (ок. 25%).
В банковско-финансовом секторе важнейшее место принадлежит гос. и гос.-кооперативной системе банковско-кредитных учреждений. Гл. роль в развитии финансовой системы играет Reserve Bank of India (RBI; выполняет функции центр. банка страны). Крупнейший банк страны – State Bank of India (ок. 20% кредитно-депозитных операций). Второй по величине и крупнейший частный банк И. – ICICI Bank. В банковско-кредитную систему входят коммерч. банки, гос. организации долгосрочного финансирования пром-сти и гос.-кооперативная система кредитования с. х-ва. Действуют 28 гос. коммерч. банков (на их долю приходится св. 80% отделений, вкладов и кредитов всех коммерч. банков страны). В качестве их дочерних подразделений функционируют 196 региональных сельских банков (обслуживают кредитные нужды сельского населения). Гос. сектор занимает почти монопольное положение в системе долгосрочного финансирования пром-сти. Действуют гос. финансовые корпорации штатов и корпорации пром. развития штатов. Около 1/2 кредитов с. х-во получает через гос.-кооперативную систему. Для координации финансовых потоков, направляемых в осн. сферы экономики, созданы головные банки: Industrial Development Bank of India (IDBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Координирующие функции выполняют отраслевые финансовые организации: Export-Import Bank of India (EXIM BANK), National Housing Bank (NHB), Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Tourism Finance Corporation of India (TFCI) и др. Традиционно существует ростовщическое кредитование (в осн. в деревнях, используется гл. обр. для организации свадеб, а также для краткосрочных займов).
Развивается иностр. туризм; в 2005/06 страну посетили св. 3,5 млн. чел. (в т. ч. из США – ок. 14%, Великобритании – 13,6%, Шри-Ланки – ок. 4%, Франции – 3,8%, Канады – 3,5%, Германии – 2,9%, Японии – 2,9%); поступления от туризма составили ок. 6 млрд. долл. Высоко развит внутр. туризм: поездки по стране совершают 367,6 млн. индийцев (2004), в осн. в штаты Уттар-Прадеш (24,4% внутр. туристов), Андхра-Прадеш (24,4%), Тамилнад (11,5%), Карнатака (7,4%), Раджастхан (4,4%), Махараштра (3,6%), Зап. Бенгалия (3,4%). Осн. виды туризма – религ.-паломнический, культурно-познавательный (наиболее часто посещаемые туристами города – Мумбаи, Калькутта, Дели, Бангалор, Ченнаи), лечебно-оздоровительный (мор. курорты штатов Гоа, Керала, Карнатака, Махараштра; горноклиматический курорт Дарджилинг и др.), спортивный (альпинизм, рафтинг на горных реках в Гималаях; горнолыжные центры в предгорьях Гималаев; водные виды спорта, в т. ч. дайвинг в Гоа), экологический (включает посещение нац. парков страны). В нач. 21 в. всё больше индийцев выезжают отдыхать за пределы страны (6,2 млн. инд. туристов в 2004).
Транспорт.
И. располагает обширной транспортной сетью. По протяжённости автодорог страна занимает 2-е место в мире (после США), железных дорог – 4-е место (после США, России и Китая). Однако транспортная система И. недостаточно технически развита, скорость сообщения невелика.
Общая длина автодорог 3320 тыс. км (2007), в т. ч. нац. шоссейные дороги 66,6 тыс. км (из них ок. 4,9 тыс. км – скоростные автомагистрали, б. ч. платные; скорость движения до 120 км/час), дороги штатов 128 тыс. км, главные дороги округов 470 тыс. км, сельские и прочие дороги 2650 тыс. км. Шоссейные дороги обычно 1–2-полосные, имеют битумное покрытие. В сельской местности дороги в осн. грунтовые. В сезон дождей ок. половины деревень не имеет проезжих дорог. Ок. 40% объёма автомобильных перевозок осуществляется по нац. автомагистралям (ок. 2% протяжённости всех дорог); большинство из них имеют 1 (32,5% общей протяжённости автомагистралей) или 2 полосы (55,5%) движения в каждом направлении; в урбанизиров. районах построены шоссе с 4 и 6 полосами (12% нац. сети); при подъездах к крупнейшим инд. городам есть 8-полосные участки. В 1990-е гг. были расширены (до 4–6 полос) мн. старые дороги (Дели – Агра, Дели – Джайпур, Ахмадабад – Вадодара, Мумбаи – Сурат, Бангалор – Майсур, Бангалор – Ченнаи, Ченнаи – Тада). Самая протяжённая нац. автомагистраль – шоссе NH7 Варанаси – мыс Коморин (Канниякумари; длина 2369 км; проходит через Джабалпур, Нагпур, Хайдарабад, Бангалор). На средства гос. бюджета ведётся расширение автодорожной сети в приграничных горных районах Кашмира и крайнего северо-востока И. С 1995 в строительстве и эксплуатации автодорог разрешено участие частного капитала. Активное сооружение новых совр. автострад и шоссейных дорог в кон. 20 – нач. 21 вв. ведётся в рамках реализации нац. проекта развития сети автомагистралей (1998). К сент. 2007 почти завершён 1-й этап проекта: сооружён каркас сети нац. многополосных автострад длиной 5846 км, т. н. Золотой четырёхугольник (последовательно соединены 4–6-полосными скоростными платными автомагистралями Дели, Калькутта, Ченнаи и Мумбаи; построено 96% запланированной длины). 2-й этап включает создание двух транснациональных автокоридоров «Север – Юг» (от Сринагара до мыса Коморин на юге с ответвлением до Кочина) и «Восток – Запад» (Силчар – Порбандар) общей длиной 7300 км (срок окончания работ – дек. 2007). Следующие этапы предусматривают реконструкцию 10 тыс. км нац. шоссе (2009–12), расширение однополосных дорог и увеличение количества полос с 4 до 6 на магистралях длиной 5 тыс. км, сооружение объездных и кольцевых дорог вокруг городов (до 2014), строительство (до 2015) скоростных автострад между главными пром. и торговыми центрами и др. Уровень автомобилизации остаётся низким – 6 легковых автомобилей на 1 тыс. жит. Насчитывается 67033 тыс. автотранспортных средств, в т. ч. 8619 тыс. легковых автомобилей и такси, 727 тыс. автобусов, 3488 тыс. грузовых автомобилей; 47525 тыс. мотоциклов и скутеров (2003). Наиболее крупные потоки автотранспорта – на направлениях Дели – Мумбаи, Дели – Калькутта, Агра – Бангалор, Мумбаи – Ченнаи, Ченнаи – Бхубанешвар, Мумбаи – Калькутта. В городах развиваются т. н. массовые скоростные системы автобусного сообщения. Недостаточное развитие обществ. транспорта частично компенсируется работой частного таксомоторного парка и многочисленных 3-колёсных моторикш; в небольших городах много велорикш. Массовые личные средства передвижения – велосипеды, мотороллеры (скутеры) и мотоциклы. В часы пик движение по гор. дорогам медленное и хаотичное.
Значит. роль в перевозках продолжает играть немеханизиров. транспорт. В сельской местности для перевозки грузов и пассажиров продолжают использовать телеги, запряжённые волами, буйволами или лошадьми (в осн. используются крестьянами для перевозки с.-х. продукции на рынки ближайших городов; ср. дальность перевозки 15–20 км). Однако въезд во многие города им запрещён полностью или частично (напр., запрещён проезд по главным гор. магистралям в дневное время).
Железные дороги остаются главным средством перевозки массовых грузов и пассажиров на дальние расстояния. Обслуживанием перевозок занято ок. 1,5 млн. чел. Индийская сеть железных дорог – одна из самых протяжённых среди стран Азии, но её функционирование осложняется неравномерностью густоты сети, разноколейностью путей (с 1980-х гг. ведутся работы по переводу ж.-д. линий метровой колеи на широкую колею), большой перегруженностью. Общая длина сети железных дорог 63,46 тыс. км (2007), из них электрифицировано 17,81 тыс. км; длина вторых путей составляет 12,6 тыс. км. Развёрнутая ж.-д. сеть (со вторыми и разъездными путями) составляет 108,8 тыс. км, в т. ч. широкой колеи – 89,77 тыс. км. Сеть железных дорог состоит из путей широкой колеи (1676 мм; общая длина 46,8 тыс. км), метровой (1000 мм; 13,29 тыс. км) и узкой (762 мм; 3,12 тыс. км; в осн. в горных районах, гл. обр. частные) колеи. Главные магистрали ширококолейной сети связывают Дели, Мумбаи, Ченнаи и Калькутту (отличаются наибольшей грузонапряжённостью, ведутся работы по их модернизации, в т. ч. электрификации). В 1998 открыто движение по Конканской железной дороге (Мумбаи – Мангалур) длиной 760 км, построенной вдоль зап. побережья страны; сооружены ж.-д. линии для вывоза на экспорт железных руд (в штатах Андхра-Прадеш и Орисса). Численность локомотивов ок. 7,7 тыс. единиц (2006/07), из них 62% работают на дизельной тяге, 36% – на электрической и ок. 2% – на паровой. Ежегодно по железным дорогам перевозится св. 5,1 млрд. пассажиров и 667,4 млн. т грузов [преим. уголь – 1/2 грузооборота, металлы, железная руда, зерновые, цемент; 2005/06; перевозку контейнеров осуществляет спец. служба «Container Rajdhani» («CONRAJ»)]. Ж.-д. сеть И. связана с ж.-д. сетями Пакистана, Бангладеш и Непала. Железные дороги эксплуатируются гос. компанией «Indian Railways» (создана в 1951; 70% выручки получает от перевозки грузов). Обширная сеть пригородных электрифициров. железных дорог действует в пределах крупных гор. агломераций Мумбаи (303 км; колея 1676 мм; ежедневно перевозится 6,1 млн. пассажиров), Ченнаи, Хайдарабада.
Мор. транспорт играет ведущую роль во внешнеторговых грузоперевозках (св. 95% по массе); по объёму мор. грузовых перевозок И. занимает 2-е место в Азии. Страна, находящаяся на пересечении осн. торговых мор. путей, располагает крупным торговым флотом (17-е место в мире). Мор. торговый флот И. включает 477 мор. торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое; всего 8350,1 тыс. рег. бр.-т, или 14339,4 тыс. т дедвейта, 2006); 5 судов принадлежат иностр. судовладельцам; под флагами др. стран ходит 54 инд. мор. торговых судна. Функционируют 12 крупных и 180 средних и мелких морских портов и пристаней. Общий грузооборот крупных портов 423,4 млн. т (2005/06); их деятельность контролируется гос. портовыми компаниями. В каботажном сообщении через порты Халдия, Парадип и Вишакхапатнам перевезено 18,64 млн. т угля (2005/06). Крупнейшие порты зап. побережья (с севера на юг): Кандла (грузооборот 45,9 млн. т в 2005/06, в осн. контейнеры и сухие грузы), Мумбаи (44,2 млн. т), Джавахарлал-Неру (к югу от Мумбаи; 37,7 млн. т; специализируется на обработке контейнеров – 3,3 млн. контейнеров ДФЭ в 2006/07), Мармагао (31,7 млн. т), Новый Мангалур (34,4 млн. т; преим. нефтяной порт), Кочин (13,9 млн. т); восточного – Калькутта (10,8 млн. т), Халдия (42,2 млн. т; действуют 3 нефтяных терминала), Парадип (33,1 млн. т), Вишакхапатнам (55,8 млн. т; в осн. нефть, железная руда и уголь), Ченнаи (47,2 млн. т), Туттуккуди (17,1 млн. т). Ок. 85% импортируемых товаров доставляются иностр. судами; в перевозке экспортных грузов доминируют инд. компании. Пассажирское мор. сообщение с Андаманскими о-вами осуществляется из Калькутты и Ченнаи; с Лаккадивскими о-вами – из портов штата Керала. Мор. перевозки осуществляют 102 судовладельческие компании (2000); ведущие – гос. «Shipping Corporation of India» (ок. 40% всех мор. перевозок) и 3 частные: «Great Eastern Shipping», «Essar Shipping Ltd.» и «Varun Shipping Ltd.».
Роль внутр. водного транспорта при разветвлённой речной сети и многочисл. каналах незначительна. Длина судоходных рек и каналов – 14,5 тыс. км, из них только 5,2 тыс. км речных путей и 485 км каналов могут использоваться средними и большими речными судами. Большинство водных путей мелеет в сухой сезон (судоходство в этот период ограничено), подвергается заиливанию. Объём грузовых перевозок составляет ок. 0,1% общего грузооборота всех видов транспорта (2006/07); осн. грузы – уголь, стройматериалы, зерно. Рост грузопотоков сдерживается слабым развитием портового хозяйства, недостатком речных грузовых судов. На р. Ганг, притоках её дельты и р. Брахмапутра организовано интенсивное паромное сообщение. Небольшие суда также курсируют по нижним течениям рек Годавари, Маханади, Нармада, Тапти, Кришна. Вдоль мор. побережья штата Керала проходит Западнобережный судоходный канал длиной 168 км [Тривандрам – Квилон (Коллам) – Хосдург].
Авиац. транспорт доминирует в междунар. перевозках пассажиров; сеть авиалиний соединяет 80 крупных и ср. городов страны. Авиапарк страны насчитывает 272 возд. судна (2006/07; принадлежат инд. авиаперевозчикам и задействованы на условиях лизинга). Имеется 11 офиц. междунар. аэропортов и 85 внутренних. Крупнейшие междунар. аэропорты – в Мумбаи (20,3 млн. пассажиров в 2006/07), Дели (16,2 млн.), Ченнаи (8,7 млн.), Бангалоре (7,5 млн.), Калькутте (2,8 млн. в 2002), Хайдарабаде. Крупнейшая нац. авиакомпания – «National Aviation Company of India» (образована в 2007 объединением компаний «Indian Airlines» и «Air India»); среди др. компаний – «Jet Airways (India)», «Air Deccan» и «Jet Lite» (быв. «Sahara Airlines»). В 2006/07 в перевозках пассажиров на внутр. линиях лидировали «Jet Airways» (ок. 35%) и «Indian Airlines» (ок. 24%), на международных – «Air India».
Протяжённость нефтепроводов 6500 км, нефтепродуктопроводов 6152, газопроводов 5184 км (2006). Имеется всего два нефтепровода: Гири-Бата (штат Пенджаб) – Матхура – Ахмадабад – Кояли – Вирамгам (штат Гуджарат) и Дигбой – Гаухати (штат Ассам) – Барауини (штат Бихар). Сеть нефтепродуктопроводов связывает районы добычи нефти с нефтеперерабатывающими заводами (осн. ветки: Канпур – Барауни – Халдия, Канпур – Силигури – Гаухати, Барауни – Гаухати – Нахоркатия). Действуют также локальные системы нефтепродуктопроводов Виджаявада – Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш) и Манмад – Мумбаи – Пуна. Магистральные газопроводы проложены только на территории сев.-зап. штатов (Гуджарат, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Харьяна) и связывают месторождения газа с мор. портами и крупными городами.
Метрополитен действует в Калькутте (1984–95; 2 линии протяжённостью 16,5 км) и Дели (2002; в 2007 действуют 3 линии протяжённостью 65 км, в осн. проходят по земле или эстакадам; к 2010 длина линий достигнет 186 км). Строится (2007) 1-я линия метрополитена в Бангалоре в штате Карнатака (7 км; ввод в эксплуатацию в 2009).
Внешняя торговля.
Объём внешнеторгового товарооборота 437 млрд. долл., в т. ч. экспорт 124,6 млрд. долл., импорт 312,4 млрд. долл. (2006). В покрытии внешнеторгового дефицита осн. место занимают поступления от экспорта услуг и денежные переводы работающих за рубежом индийцев (24,5 млрд. долл. в 2006; одно из первых мест в мире). Доля И. в мировом товарном экспорте составляет ок. 1% (28-е место среди стран-экспортёров), импорте – 1,2% (17-е место). В нач. 21 в. всё больше расширяются внешнеторговые связи со странами Азии (Японией, Китаем, Юж. Кореей, государствами АСЕАН): в целом на них приходится 48,5% инд. экспорта и 35,2% импорта. На страны Европы приходится более 24% инд. экспорта и 21% импорта (в т. ч. на страны ЕС – соответственно 22,3% и 16%), Северо-Американского региона – соответственно 17,7% и 6% (2005/06). В товарной структуре экспорта преобладает готовая продукция (ок. 73% стоимости; особенно быстро растёт доля продукции машиностроения, химич. и фармацевтич. пром-сти). Осн. статьи товарного экспорта: машины, оборудование, инструменты и металлоизделия, обработанные драгоценные и полудрагоценные камни, готовые ювелирные изделия, нефтепродукты, химич. и фармацевтич. продукция, кожи, кожевенные и текстильные изделия, руды железа, др. руды и минералы, продукция аграрного сектора и др. Осн. страны – покупатели инд. товаров: США (16,8% стоимости), ОАЭ (8,4%), Китай (6,5%), Сингапур (5,4%), Великобритания (5,1%), Гонконг (4,3%), Германия (3,4%), Бельгия (2,8%), Италия (2,4%), Япония (2,4%). Ряд товаров инд. экспорта имеют значит. удельный вес в их мировом экспорте, напр. рис (св. 18% в 2004), чай (ок. 11%), специи (ок. 8%), кофе (2,5%), железная руда и концентраты (ок. 18%), кожи и кожаные изделия (ок. 10%), драгоценные и полудрагоценные камни и жемчуг (ок. 14%). Физич. объёмы ряда традиц. товаров инд. агроэкспорта сокращаются (джут и изделия из него, хлопок-сырец) или остаются неизменными (чай); возрастает экспорт риса, специй, кофе, переработанных орехов кешью, сахара, жмыха (отходы произ-ва растительных масел, используются на корм для скота).
Осн. статьи товарного импорта: топливо (нефть и нефтепродукты, уголь; ок. 1/3 стоимости), машины и оборудование, компьютерная техника и др. электронная продукция, чугун и сталь, металлолом, цветные металлы и сплавы, золото, серебро, необработанные драгоценные и полудрагоценные камни и жемчуг, химич. продукция, удобрения, растительное масло, неочищенные орехи кешью и др. Главные поставщики товаров в И.: Китай (7,6%), США (5,5%), Швейцария (4,6%), Германия (4,1%), Австралия (3,4%), Бельгия (3,3%), Юж. Корея (3%), ОАЭ (3%), Великобритания (2,7%), Япония (2,5%).
Россия не входит в число крупных торговых партнёров И. (менее 1% инд. экспорта и 1,4% импорта): покупает у И. в осн. хлопчатобумажные изделия (ок. 65% стоимости), чай, кофе, медикаменты; поставляет чёрные и цветные металлы, минер. удобрения, газетную бумагу и др.
Дополнительная литература:
Индия сегодня: Справочно-аналитическое издание. М., 2005;
Маляров О. В. Внешняя торговля Индии. М., 2006;
India today. Yearbook. 2006. New Delhi, 2006;
Economic survey of India. 2006–07. New Delhi, 2007.
Авторы раздела: А. С. Бугров, Г. В. Сдасюк.
Вооружённые силы.
Общая численность Вооруж. сил (ВС) И. ок. 1,3 млн. чел. (2006); они состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС и ВМС. Имеются также военизир. формирования численностью св. 1,7 млн. чел. (нац. силы безопасности, спец. военизир. силы, спец. пограничные силы и др.) и территориальные войска (40 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 22 млрд. долл. (2005). Верховным главнокомандующим ВС в воен. время является президент страны, ответственность за обеспечение обороноспособности государства и состояние ВС возложена на премьер-министра (в его полномочия также входит принятие решения о применении ядерного оружия). Общее руководство ВС в мирное время осуществляет министр обороны (гражд. лицо) через Мин-во обороны. Деятельность видов ВС координирует К-т начальников штабов (КНШ), в состав которого входят начальники штабов (командующие) видов ВС. Председателю КНШ в адм. порядке подчинено Командование стратегич. сил. Оценка угроз нац. безопасности, разработка новых положений воен. стратегии, долгосрочных планов развития и применения ВС, включая стратегич. ядерные силы, возложена на Объединённый штаб обороны.
СВ (1,1 млн. чел.) имеют в своём составе 5 воен. округов, 4 полевые армии, 12 армейских корпусов (в т. ч. 3 ударных и 1 для действий в пустыне), 37 дивизий (3 бронетанковые, 4 быстрого реагирования, 18 пехотных, 10 горно-пехотных, 2 артиллерийские), 16 отдельных бригад (8 бронетанковых, 5 пехотных, 2 горно-пехотные и 1 воздушно-десантная), 8 отдельных эскадрилий армейской авиации. На вооружении СВ 12 ПУ оперативно-тактич. ракет «Притхви», ок. 2,7 тыс. танков, ок. 1,7 тыс. боевых бронированных машин, св. 6 тыс. орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов (в т. ч. 130 РСЗО БМ-21 «Град»), ок. 2,5 тыс. противотанковых средств (в т. ч. 700 ПУ ПТУР), св. 2,2 тыс. зенитных средств (в т. ч. 120 ПУ ЗУР и 490 ПЗРК), 160 вертолётов армейской авиации, 10 беспилотных ЛА. ВВС (170 тыс. чел.) организационно состоят из 5 авиац. командований, 40 авиац. крыльев. На вооружении ВВС 759 боевых самолётов (200 истребителей-бомбардировщиков, 530 истребителей ПВО, 29 самолётов-разведчиков), 400 самолётов вспомогат. авиации, 250 вертолётов, 4 беспилотных ЛА, 250 зенитных средств (190 ПУ ЗУР и 60 ПЗРК). Осн. базы ВВС – Сринагар, Амбала, Пуна, Калайкунда, Гвалияр. ВМС (55 тыс. чел.) имеют в своём составе 4 оперативных командования (Западное, Восточное, Южное, Дальневосточное), 2 флота, 20 дивизионов боевых кораблей и катеров, 13 эскадрилий мор. авиации и мор. пехоту (1,2 тыс. чел.). На вооружении ВМС ок. 80 боевых кораблей (в т. ч. 16 дизельных ПЛ, противолодочный авианосец «Вираат», 25 ракетных кораблей, 16 эсминцев и фрегатов УРО), 40 боевых катеров (в т. ч. 17 ракетных), 104 боевых самолёта, 87 боевых вертолётов и 4 беспилотных ЛА. Осн. базы ВМС – Мумбаи, Вишакхапатнам, Порт-Блэр, Калькутта, Карвар. Всё вооружение и воен. техника иностр. произ-ва (в т. ч. сов. и российского).
Комплектование ВС осуществляется по найму. Допускается вербовка в армию жителей Непала – гуркхов и для нестроевой службы – женщин. Рядовой состав вербуется в возрасте 15–25 лет, для нестроевой службы – до 35 лет. Контракт заключается сроком на 15 лет, из них (в зависимости от вида ВС) 10–12 лет приходится на действит. службу, 3–5 лет на резерв. Резерв составляет ок. 1,2 млн. чел., мобилизац. ресурсы – 293,7 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе 172,2 млн. чел.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение.
В И. на 100 тыс. жит. приходится 60 врачей, 80 лиц ср. мед. персонала, 6 стоматологов, 56 фармацевтов, 47 акушерок (2005); 7 больничных коек на 10 тыс. жит. (2003). Расходы на здравоохранение составляют 5% ВВП (бюджетное финансирование – 17,3%, частный сектор – 82,7%) (2004). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией И. Действуют законы: о страховании (включая мед. страхование) (2001), о вакцинации (2001), о Центр. совете по медицине (1970, 2002); о мед. абортах (2002); о Центр. совете по гомеопатии (2002); постановление о лицах с инвалидностью (2002); проводится нац. политика профилактики и контроля СПИДа (2002). Мед. помощь оказывают гос. и частные больницы (преим. в городах), а также частные клинич. центры. В гос. больницах – система попечительства. Оказание неотложной и скорой мед. помощи осуществляется в гос. больницах, затем пациент сам выбирает место лечения. Обязательная вакцинация против полиомиелита и БЦЖ проводится бесплатно сразу после рождения ребёнка. Наиболее распространённые заболевания – гипертония, рак молочной железы, диабет, болезни желудочно-кишечного тракта. Инфекции – бактериальная дизентерия, гепатиты А и Е, тиф, лихорадка денге, малярия. Курорты: Дарджилинг, Кунур, Масури, Пури, Симла и др.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт.
В др.-инд. источниках впервые встречаются упоминания о традициях в области ритуальной оздоровит. гимнастики, танца и самообороны без оружия, говорится о развитии иск-ва массажа. Археологич. находки свидетельствуют о том, что ещё в 3-м тыс. до н. э. в Древней Индии занимались йогой; большой популярностью пользовались конные состязания и ритуальные танцы в храмах (девадаси). Из др.-инд. эпоса известно о физич. упражнениях арийских каст, служивших целям воен. подготовки.
Предположительно в первые века н. э. возникла др.-инд. игра чатуранга – предшественница совр. шахмат. Одна из самых популярных в И. игр с ракеткой – пунэ – в кон. 19 в. получила распространение в Европе под назв. «бадминтон».
В 1900 И. стала первым гос-вом Азии, принявшим участие в Олимпийских играх; Н. Причард завоевал первые в истории И. олимпийские медали, став серебряным призёром в беге на 200 м и 200 м с барьерами. С 1920 спортсмены И. постоянно участвуют в Олимпийских играх. В 1927 основана Инд. олимпийская ассоциация; в том же году признан МОК. На Олимпийских играх (1900–2004) спортсмены И. завоевали 17 медалей, в т. ч. 8 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых. Наиболее успешно выступала сборная команда И. по хоккею на траве, которая 8 раз становилась олимпийским чемпионом; трижды выигрывали Олимпиаду: Дж. Чанд (в 1928–36), Р. Джентле, Л. Клаудиус, Р. Фрэнсис и Балбар Сингх (в 1948–56), Удхам Сингх (в 1952–56, 1964).
В 1950–70-х гг. развитием спорта в И. занимался Нац. совет спорта и физич. обучения (основан в 1954), работавший под руководством Мин-ва просвещения. В 1969 создана Нац. спортивная орг-ция, занимающаяся развитием спорта в университетах и колледжах. Подготовка учителей и тренеров осуществляется в спец. университетах и колледжах: Нац. колледже физич. обучения им. Лакшми (открыт в 1957 в г. Гвалияр); Нац. ин-те спорта (основан в 1961 в г. Патиала) и др. Наиболее популярные виды спорта: крикет, хоккей на траве, автогонки, шахматы, теннис, поло на слонах (по 4 игрока в команде, 2 тайма по 10 мин, игроки сидят за спиной погонщиков и пытаются забить мяч длинными бамбуковыми клюшками), футбол и др. В 9 розыгрышах Кубка мира по крикету (1975–2007) сборная Индии один раз становилась победительницей (1983) и занимала 2-е место (2003); легендарными игроками в истории крикета считаются С. Тендулкар, К. Дэвилс, К. Лойд.
Сборная И. по футболу дважды выигрывала Азиатские игры (1951, 1962) и заняла 4-е место на Олимпийских играх в Мельбурне (1956).
И. известна богатыми шахматными традициями. В 1909 в Бомбее (ныне Мумбаи) состоялся 1-й всеиндийский турнир (победил М. Мохендале). Среди шахматистов, получивших междунар. известность в 1-й пол. 20 в., участник ряда крупных междунар. турниров М. Султан-Хан (1905–66); многократным чемпионом страны и первым междунар. мастером в истории И. был М. Аарон. В кон. 1970-х – 1980-х гг. на Всемирных шахматных олимпиадах женскую сборную И. представляли сёстры Кадилкар – Васанти (р. 1961), Джейшри (р. 1962), Рохини (р. 1963). Массовому развитию шахмат в стране способствовали успехи одного из сильнейших шахматистов мира кон. 20 – нач. 21 вв. В. Ананда, выигравшего в 2007 чемпионат мира в Мексике и ставшего 15-м чемпионом мира в истории шахмат. Участницей женского чемпионата мира (2006) стала Х. Конеру (р. 1987), которая в рейтинг-листе ФИДЕ (на 1.1.2008) занимала 2-ю строку вслед за Ю. Полгар. Междунар. турниры в И. проводятся с 1978 в разл. городах; в 2000 в Дели проходил чемпионат мира ФИДЕ.
Один из сильнейших автогонщиков страны Н. Картхикеян в 2005 дебютировал в чемпионате мира «Формула-1». В стране проводятся традиц. авторалли: Муссонное, «Вызов Чершинара» и Гималайское.
Мужская сборная И. по теннису трижды выходила в финал Кубка Дэвиса (1966, 1974, 1987) – в последних двух розыгрышах в её составе выступали братья А. и В. Амритраж; одними из сильнейших в мире парными игроками считаются Л. Паес и М. Бхупати – многократные победители турниров «Большого шлема»; каждый из них выиграл ок. 40 турниров в парном разряде. В 50 лучших теннисисток мира (на 1.1.2007) вошла 20-летняя С. Мирза.
Помимо традиционно популярных видов спорта, в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. большой интерес у молодого населения страны вызывают скалолазание (центр подготовки в Дели), дельтапланеризм (открыты клубы в Пуне, Нью-Дели, Мумбаи, Бангалоре, Симле и др.), воздухоплавание (известный центр – Баллон-клуб в Сафдарджанге, Нью-Дели), рафтинг, тхеквондо и др.
В Дели построен один из самых крупных стадионов в мире Солт-Лейк-Стадиум (ок. 120 тыс. мест).
Дополнительная литература:
Все о спорте: Справочник. М., 1976. Вып. 3;
Олимпийская энциклопедия. М., 1980;
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1982;
Шахматы: Энциклопедический словарь. М., 1990;
Фоменко Б. И. Кубок Дэвиса. 99 ступеней к вершине. М., 2003.
Автор раздела: В. И. Линдер.
Образование. Учреждения науки и культуры.
Управление системой образования отнесено к компетенции штатов; качество и стандарты образования определяет Мин-во образования; технич. образование находится в ведении Всеиндийского совета по технич. образованию. Осн. регламентирующие документы – «Национальная политика в области образования» (1986), «Программа действий» (1986) и обновлённые их варианты (1992). С 1983 система образования включает: дошкольное обучение детей 3–5 лет, 5-летнее начальное (в некоторых штатах – 7-летнее), 3-летнее неполное среднее, 2-летнее полное среднее образование, проф.-технич. подготовку, высшее образование. Обучение в школе бесплатное и обязательное для детей до 15 лет. Дошкольное обучение и воспитание, в осн. частное, развито слабо. В крупных городах имеются детские сады, школы для малышей, а также дошкольные группы при начальных школах, играющие роль подготовит. классов. Окончившие начальную школу продолжают обучение в неполной средней школе или в 1–3-летних низших проф. училищах. Окончание полной средней школы даёт право поступления в вуз. Проф. образование можно получить в 3-летних младших технич. и 2-летних индустриальных училищах и школах, средних технич. учебных заведениях, а также на разл. проф. курсах. Дошкольным обучением охвачено 36%, начальным – 90%, средним – 54% детей соответствующего возраста. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 61% (2004). Система высшего образования И. является одной из крупнейших в мире; включает ок. 240 университетов, св. 10 тыс. колледжей (большинство в составе университетов), св. 40 вузов университетского статуса, св. 1000 политехникумов. Ведущие университеты: Калькуттский [1857; 13 кампусов, св. 200 колледжей, музей искусств (1937), обсерватория (1875)], Мумбайский (Бомбейский; 1857; совр. назв. с 1996), Ченнайский (Мадрасский; 1857), Делийский (1922), Раджастханский (1947), ун-т Магадх (1962) в штате Бихар, ун-т им. М. Ганди (1983) в штате Керала, ун-т Дж. Неру (1969), Нац. открытый ун-т им. И. Ганди (1985) – оба в Дели. Среди крупных вузов – Инд. с.-х. исследовательский ин-т (1905), Школа проектирования и архитектуры (1955), Всеиндийский ин-т мед. исследований (1956), Нац. школа драмы (основана в 1959 при Нац. академии музыки, танца и драмы, с 1975 – независимая; при школе существует труппа «Санскар Ранг Толи»), Инд. технологич. ин-т (1961; совр. назв. с 1963), Инд. академия междунар. права и междунар. отношений (1964) – все в Дели. Технич. институты функционируют в Мумбаи, Дели, Канпуре и др.; институты управления – в Ахмадабаде, Калькутте, Бангалоре, Лакхнау и др. Действуют также вузы с ярко выраженной спецификой – Висва Бхарати в Бирбуне, Индира Кала Сангитх в Хайрагархе, которые знакомят с инд. музыкой; Рабиндра Бхарати в Калькутте, ориентированный на обучение языку бенгали и тагороведению; женский ун-т в Мумбаи.
Науч. исследования ведут: нац. академии – искусств (1934), наук (1935), музыки, танца и драмы («Сангит Натак», 1953, – крупнейший н.-и. центр традиц. культуры; при академии работают учебные заведения – «Катхак Кендра» и Академия танца им. Дж. Неру), Нац. академия изящных искусств (Лалит Кала академи, 1954; при ней – музей), лит-ры (1954), инженерная (1987); Нац. ин-т контактных болезней (1909; совр. назв. с 1963), Академия санскрита (1927), Нац. физич. лаборатория (1950), Центр. исследовательский дорожный ин-т (1952), Центр биохимич. технологии (1966), Азиат. ин-т театра – все в Дели; Ин-т ядерной физики (1949) в Калькутте, Инд. ин-т мировой культуры (1945) в Бангалоре, Инд. архит. ин-т (1929) в Мумбаи и др. науч. учреждения. Обсерватории: метеорологическая (1877) – в Калькутте, сейсмологическая – в Нью-Дели. Библиотеки: Центр. археологич. (1902), Публичная (1951) – обе в Дели; Нац. б-ка [открыта в 1903 на основе слияния Публичной (1836) и Имперской (1891) библиотек; совр. назв. с 1948] в Калькутте, Б-ка тибетских трудов и архивов (1971) в Дхарамсале, Центр. гос. б-ка (1914) в Бангалоре и др. Крупные музеи: Нац. музей (1949), Нац. музей им. М. Ганди (1953; включает б-ку), Нац. галерея совр. иск-ва (1954), Музей прикладных промыслов (1956, в выставочном центре «Прагати Майдан»), Междунар. музей кукол (1957), Нац. музей естеств. истории (1978) и др. Мемориальные музеи М. Ганди (1959), И. Ганди (1984), Дж. Неру (1964; здание – 1929–1930), Р. Тагора – все в Дели; Инд. музей (1814), Мемориал Виктории (1906) – оба в Калькутте; Гос. музей (1866) в Бангалоре, музей Вадодары (1894) и картинная галерея (1920) в Бароде (ныне Вадодара), Гос. музей штата Орисса (1932) и др.
Средства массововой информации.
Первые периодич. издания появились в И. в период брит. колониального господства. С кон. 18 в. на англ. яз. начали выходить «Hickey’s Bengal Gazette or the Calcutta General Advertiser» (1779), «Bombay Herald» (1789), «Madras Courier» (1785), «Bombay Gazette» (1791). В 1860–80-х гг. возникла нац. инд. пресса на местных языках: «Амрита базар патрика» (бенгали), «Махараштра митра» и «Кесари» (маратхи) и др., а также нац. пресса на англ. языке: «Hindu Patriot», «Indian Mirror», «Deccan Star», «The Bengalee», «The Mahratta» и др., служившая средством коммуникации между разноязычным населением Брит. Индии. С обретением И. независимости (1947) началось бурное развитие инд. нац. прессы. В 2006 в И. издавалось 62550 периодич. изданий общим тиражом св. 142 млн. экз. Газеты и журналы выходят более чем на 100 языках и диалектах. Лидирующее место занимают издания на хинди – 3410, англ. яз. – 750, бенгали – 461, маратхи – 446, гуджарати – 421, урду – 397, телугу – 186, тамили – 150, каннада – 134, малаялам – 144. Наибольший тираж прессы на хинди – св. 61 млн. экз. (43,5% от общего тиража), англ. яз.– св. 26 млн. экз., малаялам – св. 7 млн. экз., урду – св. 7 млн. экз. По количеству издаваемых газет в И. лидируют Нац. столичная территория Дели и штат Уттар-Прадеш. Крупнейшие ежедневные газеты на языках народов И.: «Нав бхарат таймс» (хинди; основана в 1947; тираж 512,5 тыс. экз.), «Хиндустан» (хинди; 1933; 112,4 тыс. экз.), «Бомбей самачар» (гуджарати; 1822; 132,5 тыс. экз.), «Анандабазар патрика» (бенгали; 1922; 458,1 тыс. экз.), «Джугантар» (бенгали; 1937; 76,2 тыс. экз.) и др.; на англ. языке – «Таймс оф Индиа», «Индиан экспресс», «Хинду», «The Statesman» (1875; тираж 148,4 тыс. экз.), «The Hindustan Times» (1923; 345,9 тыс. экз.), «The Economic Times» (1961; 102 тыс. экз.), «The Financial Express» (1961; 30,1 тыс. экз.). Крупные журналы на англ. яз. представлены такими изданиями, как «India Today», «Frontline», «The Week», «Outlook» и др.
Большинство печатных изданий в И. находится в частном владении и контролируется крупными концернами. Наиболее известными газетными компаниями являются: группа «The Times of India» (семейство А. Джайна), группа «Indian Express» (семейство Гоенки), группа «The Hindustan Times» (семейство Дж. Д. Бирлы), группа «Ананда базар патрика» (семейство А. Саркара).
Крупнейшим информац. агентством И. является PTI – Press Trust of India (1947), представляющий собой акционерное об-во владельцев инд. газет. Второе по значимости – кооперативное информац. агентство UNI – United News of India, созданное в 1961 газетами «The Statesman», «The Hindustan Times», «Амрита базар патрика». С 1.2.1976 по 14.4.1978 PTI и UNI временно входили в действовавшее в этот период общенациональное информац. агентство «Самачар» («Новости»). Среди независимых частных агентств – IPA – Indian Press Agency, Indo-Asian News Service, Jal News. Информац. орган правительства И. – Press Information Bureau.
Первая радиостанция начала работу в 1927 в Бомбее. С 1936 действует гос. Всеиндийское радио (хинди – Акашвани, англ. – All India Radio), подчиняющееся Мин-ву информации и радиовещания. К моменту завоевания И. независимости оно располагало 6 станциями и 18 передатчиками, его могли слушать 11% населения страны. В 2006 Всеиндийское радио имело 215 станций (из них 139 работали в диапазоне УКВ), его передачи принимались 99,1% населения. Вещание осуществляется на 24 языках и 146 диалектах, иновещание – на 22 языках. С нач. 1990-х гг. в крупных городах развивается частное радиовещание, в осн. в диапазоне УКВ. Крупнейшие частные радиокомпании – «Radio Mirchi», «Radio City», «Red FM».
Первая телевизионная станция начала работать в 1959 в Дели. В 1965 в структуре Всеиндийского радио создана гос. служба «Телевидение» (хинди – «Дурдаршан»), которая в 1976 была преобразована в самостоят. вещательную корпорацию, действующую под руководством Мин-ва информации и радиовещания. В 2006 «Дурдаршан» располагал 46 телецентрами в крупнейших городах страны и 1,4 тыс. ретрансляторов. Вещание ведётся на 19 каналах, в т. ч. 2 общенациональных и 11 региональных, которые принимают ок. 87% населения И. Развивается спутниковое и кабельное телевидение. С нач. 1990-х гг. получило распространение коммерч. телевидение. Ведущая частная телекомпания – «Star TV».
Философия.
Возникновение инд. философии относится к сер. 1-го тыс. до н. э. – периоду, названному шраманской эпохой инд. цивилизации ввиду лавинообразного появления множества общин аскетов (cанскр. «шрамана», пали «саманна» – подвижник), каждая из которых предлагала свои способы достижения высшего блага, в большинстве случаев находясь в оппозиции к господствующему брахманизму. Наиболее крупными и влиятельными из этих общин были группы последователей Джины Махавиры (см. Джайнизм), Будды Шакьямуни (см. Буддизм) и Маккхали Госалы (см. Адживика). С началом формирования гор. цивилизации появились люди, которые, не ограничиваясь верой в авторитеты, опирались на свои прозрения и при этом в полемике с соперниками обращались к рациональной аргументации. Полемика и использование общезначимой рациональной аргументации позволяют отнести начало инд. философии именно к этому периоду, а не к эпохе Вед и Упанишад, в которых представлены лишь сами прозрения, а не посвящённый им дискурс. Первые философы И. ещё не создали школ – традиций непосредственной преемственности в передаче филос. знания, которые формируются с 4 в. до н. э. Унификация учений разл. школ осуществляется со 2 в. н. э. в базовых текстах (сутрах), к которым в течение последующих веков создаются комментарии и субкомментарии. В 10 в., когда буддизм был уже почти полностью вытеснен из И., в инд. филос. сообществе происходят изменения, связанные с расширением школ, появлением синкретич. традиций и философов-энциклопедистов, работавших в рамках разных направлений. Творческий потенциал этого периода зрелой схоластики реализовывался вплоть до 17 в. Философствование в русле традиц. школ воспроизводится и в совр. И. параллельно с философствованием нового типа, связанным с европ. влиянием.
В целом в истории инд. философии выделяются пять осн. периодов: шраманский период (5 в. до н. э.); период ранних школ (4 в. до н. э. – 2 в. н. э.); классич. период – формирование осн. систем (2–9 вв.); позднесхоластич. период (10–17 вв.); новый и новейший период (с 18 в.).
Шраманский период (5 в. до н. э.).
К началу проповеди Будды в И. сложились четыре осн. религ. группы, к которым буддисты присоединились в качестве пятой. В буддийских текстах выделяются общины тапасинов («аскетов»), в т. ч. «неодетых» аскетов (ачелака), напоминающих греч. киников; адживиков; свободные объединения паривраджаков (пали «париббаджаки» – пилигримы), которые включали мужчин и женщин, дававших обет безбрачия, не означавший, впрочем, строгого воздержания. Некоторые из них тяготели к адживикам, другие – к брахманистам. Они прославились как учители красноречия и распространители популярных знаний. Четвёртую, гораздо более организованную группу составляли представители джайнизма, а пятую создал Будда с учениками. Немалое влияние имели также первые инд. материалисты и атеисты.
Похоже, что именно паривраджаки сформулировали проблемы, обсуждавшиеся шраманскими философами: безначальны ли Атман (индивидуальное духовное начало) и мир или они имеют начало? Безгранична ли Вселенная или она имеет границы? Различаются ли душа и тело или они идентичны? Существует ли воздаяние за действия индивида («плод») в его настоящей и будущей жизни или его действия для него нерезультативны? Возможно ли бытие «нерождённых существ» в том мире? Следует ли считать «совершенного» существующим после распада тела или несуществующим? Ставились также вопросы о соотношении знания и сознания и об их происхождении, об идентичности состояний сознания Атману, о сохранении души после смерти в сознательном или бессознат. состоянии, об определении блага и не-блага, о критериях духовного совершенства и возможности достижения блаженства в этой жизни.
Осн. предметом филос. дискуссии этого периода был вопрос о плодах и воздаянии за совершённые дела. Как буддийские, так и джайнские канонич. тексты распределяют всех мыслителей этого периода на признающих результативность действий (кириявадины) и отрицающих её (акириявадины). К первым относились Джина и Будда, ко вторым – адживики во главе с Маккхали Госалой. Др. приоритетным вопросом было онтологич. различие между душой и телом.
Период ранних школ (4 в. до н. э. – 2 в. н. э.).
К традициям шраманского происхождения [представители локаяты (см. Чарвака), санкхьи, йоги, адживики, джайнизма и буддизма] добавились новые брахманистские направления (вайшешика, ньяя, миманса, веданта и философствовавшие грамматисты). Разделение на множество школ и ветвей в этот период характерно для буддизма (буддийская традиция говорит о 18 школах, но учёные насчитывают ок. 25), санкхьи, джайнизма (раскол на шветамбаров и дигамбаров) и т. п. Приоритетным в этот период стал вопрос о существовании Атмана, отстаивавшемся брахманистами, прежде всего санкхьяиками, и отрицавшемся материалистами и буддистами.
Филос. изыскания буддийских школ сосредоточены на теории дхарм и возможности существования пудгалы (квазиперсоны): это психофизич. единство групп дхарм (см. Скандхи) должно было онтологически отличаться от Атмана брахманистов, но в то же время обеспечивать непрерывность индивидуальной жизни и перерождения. Предметами дискуссий были соотношение непроявленных и проявленных состояний аффектов, статус особого промежуточного состояния (антарабхава) между смертью и будущим рождением, а также вопрос об этич. статусе материи. Некоторые школы, напр. тхеравадины, считали её этически нейтральной, другие же допускали, что она может быть благой или неблагой, участвуя – через посредство человеческого тела – в добрых и дурных делах.
Деление на школы представителей санкхьи было связано прежде всего с их полемикой относительно количества таких проявлений первоматерии (пракрити), которые несводимы к другим, генезиса космич. эонов, а также трактовки познават. способностей – их пассивности или активности.
Полемика между брахманистскими школами касалась «количества душ»: санкхьяики отстаивали множественность пуруш, ведантисты – единственность Атмана. Вайшешики считали, что следствие есть нечто новое в сравнении с причиной, санкхьяики же – что оно уже предсуществует в причине (в противном случае всё могло бы возникать из всего). Если мимансаки, как и философы-грамматисты, отстаивали вечность (безначальность) слова, то вайшешики – его производный характер. В трактовке сигнификативной функции слова одни грамматисты были убеждены в том, что слово «корова», напр., означает конкретные экземпляры, другие же – что родовую форму или класс «коровности».
Классический период (2–9 вв.).
В это время сложилась иерархия базовых текстов (прозаич. сутры и стихотв. карики), к которым создавались комментарии разл. жанров, а также учебные пособия и трактаты полемич. или исследовательского характера, также комментировавшиеся. Этот уникальный по своему значению период может быть условно разделён на два «подпериода»: завершение кодификации базовых текстов осн. филос. направлений (2–5 вв.) и завершение создания основополагающих комментариев к ним (5–9 вв.).
Ко 2 в. Умасвати сформулировал осн. принципы джайнизма в «Таттва-артха-адхигама-сутре», которую приняли и шветамбары, и дигамбары. К тому же времени, вероятно, следует отнести появление «Вайшешика-сутр», приписываемых легендарному Канаде, – наиболее древних из всех осн. текстов брахманистов. Почти одновременно или чуть позднее создан самый обширный текст брахманистов – «Миманса-сутры» (2621 сутра), приписываемые Джаймини и посвящённые истолкованию ведийских ритуальных предписаний. Ко 2–3 вв. следует отнести и базовый текст буддийской школы мадхьямаки – «Мулямадхьямика-карика» Нагарджуны. Ок. 3–4 вв. были кодифицированы «Ньяя-сутры», приписываемые Готаме. Не ранее этого, видимо, возникли и «Брахма-сутры» – базовый текст веданты, приписываемый Бадараяне. К 4 в. относится основополагающий текст буддийской школы виджнянавады-йогачары «Мадхьянта-вибханга-сутра», излагающий разработанную в этой школе практику йоги и приписываемый Асанге в «соавторстве» с бодхисаттвой будущего мира Майтреей. Появление приписываемых Патанджали «Йога-сутр» (вероятно, 4 в.) было отчасти стимулировано успехами буддийской йоги (в школе йогачаров), которой брахманистская традиция противопоставила «ортодоксальную» кодификацию йоги, а отчасти – стремлением йогинов обособиться от санкхьи. Завершает период базовых текстов «Санкхья-карика» Ишваракришны (4–5 вв.), представившего «ортодоксальную» версию санкхьи.
Комментирование начинается уже в 1-й «подпериод»: «Махавибхаша» – свободное истолкование абхидхармического текста сарвастивады «Джнянапрастхана» (1-я пол. 2 в.); комментарий Буддхагхоши ко всей палийской Типитаке (5 в.); «Ньяя-бхашья» Ватсьяяны – основополагающий комментарий к «Ньяя-сутрам» (не позднее 4–5 вв.).
К жанру трактатов относятся «Правачанасара» и др. произведения джайна Кундакунды (ок. 3–4 вв.), суммировавшего основы учения дигамбаров. В трактате «Чатухшатака» Арьядевы (3 в.) разъясняются концепция «пустотности» и разл. уровни истины, подвергаются критике осн. противники буддизма – вайшешики и санкхьяики – и намечается путь реализации истинно сущего посредством разрушения ложных идей. Основоположные для йогачаров трактаты пишут Асанга и Васубандху. Раннее произведение Васубандху «Абхидхармакоша», обобщающее традицию сарвастивадинов (вайбхашики), сопровождается прозаич. автокомментарием, выражающим, однако, в большей мере позиции школы саутрантика. Трактат Асанги «Махаяна-санграха», возможно, стимулировал соперничавших с махаянистами тхеравадинов к составлению аналогичных свободных текстов (напр., трактат «Висуддхимагга» Буддхагхоши). К осн. филос. трактатам 5 в. следует отнести и «Вакьяпадию» («О предложении и слове») грамматиста Бхартрихари, впервые изложившего ведантийское понимание Брахмана как Слова, а также «Праманасамуччаю» («Конспект по источникам знания») Дигнаги, осуществившего реформу традиц. инд. эпистемологии и логики в рамках учения йогачары.
2-й «подпериод» классич. периода можно охарактеризовать как эпоху составления осн. комментариев к базовым текстам, в результате чего кодифицированные на предыдущей стадии школы становятся «полными» филос. системами – даршанами. Инд. философия знает три осн. комментаторских жанра: комментарии учебного типа, предназначенные для освоения адептами той или иной системы под руководством наставников; комментарии, преследовавшие цель дать нормативную трактовку базовых текстов для самих наставников; теоретич. комментарии – разрабатывавшие на основании базовых текстов принципиально новые доктрины.
Джайнизм представлен многочисл. комментариями (как прозаическими, так и стихотворными) к сочинениям Кундакунды, сутрам Умасвати, текстам шветамбарского и дигамбарского канонов и др. Осн. комментаторы – Пуджьяпада (6 в.), Самантабхадра (7 в.), Акаланка Бхатта (7–8 вв.), Сиддхасена Дивакара (7–8 вв.) и Харибхадра (8 в.), которому, помимо многочисл. трактатов и комментариев (в т. ч. к «Праманасамуччае» Дигнаги), принадлежит первый в истории инд. философии компендий «Шаддаршанасамуччая» («Собрание шести даршан»), излагающий осн. положения не только джайнизма, но и др. филос. систем.
В буддийской школе йогачары-виджнянавады комментировались сочинения её учителей – Асанги, Васубандху и Дигнаги (комментарии Дхармапалы и Стхирамати, оба 6 в.). Сочинения продолжателя идей Дигнаги – Дхармакирти комментировали Винитадева (8 в.) и Дхармоттара (9 в.). К 9 в. завершилось разделение йогачары на последователей Асанги («следующие преданию») и Дигнаги («следующие логике»). Ещё раньше, в 6 в., произошло разветвление мадхьямаки. Буддапалита, комментировавший карики Нагарджуны, основал течение прасангики, поставившей своей задачей сведе́ние к абсурду концепций оппонентов мадхьямаки; к этому же направлению принадлежал Чандракирти (7 в.), составитель знаменитого комментария к карикам Нагарджуны «Прасаннапада». Современник Буддапалиты – Бхававивека стал основателем сватантрики, последователи которой пытались изложить «негативную диалектику» Нагарджуны в виде позитивной системы. В 8 в. приверженцы сватантрики разделились на сторонников саутрантики и йогачары. Среди последних выделяются Шантаракшита и его комментатор Камалашила, критически излагавшие осн. понятия и доктрины мн. даршан.
К этой эпохе относится и единственный вариант базового текста инд. скептиков «Таттвопаплавасинха» («Львиное нашествие на все принципы»), созданный Джаяраши приблизительно в сер. 7 в.; в нём отрицалась значимость не только умозаключения, но даже и чувственного восприятия.
В 6–9 вв. составлено не менее 8 комментариев к «Санкхья-карике», в т. ч. «Санкхья-карика-бхашья» Гаудапады и «Юктидипика» («Светильник аргументации»), анонимный автор которой реконструировал учения предшественников Ишваракришны и стремился выявить все теоретически возможные возражения против санкхьи. В 6 в. создан основополагающий комментарий к сутрам йоги – «Йога-сутра-бхашья» Вьясы. В трактате Чандрамати (5–6 вв.) «Даша-падартха-шастра» («Учение о десяти категориях») к шести прежним категориям вайшешики были добавлены четыре новые, а «Падартха-дхарма-санграха» Прашастапады (ок. 6 в.), формально привязанная к «Вайшешика-сутрам», фактически явилась самостоят. сочинением. В ньяе создан комментарий к комментарию Ватсьяяны к «Ньяя-сутрам» – «Ньяя-варттика» Уддйотакары (6–7 вв.), систематизировавшего темы и доктрины ньяи в постоянной полемике с её оппонентами, прежде всего с буддийской школой Дигнаги. Старший современник Уддйотакары Шабарасвамин, автор «Миманса-сутра-бхашьи», создал эпистемологич. систему этой школы. Истолкование сочинений самого Шабарасвамина привело к возникновению в 7–8 вв. двух школ мимансы, основанных Кумарилой Бхаттой и Прабхакарой Мишрой и столь существенно расходившихся между собой, что впоследствии их учения трактовались даже как две разл. даршаны.
К 7–8 вв. относится «Брахмасутра-бхашья» Шанкары, основополагающий текст адвайта-веданты – школы абсолютного монизма, ядро которой составляло учение о тождестве индивидуальной души (дживы, атмана) и мирового сознания (Брахмана) и об эмпирич. мире как о проекции мирового «неведения» (авидья). Однако адвайта ещё при жизни Шанкары разделилась на две ветви, представленные Сурешварой и Манданой Мишрой. Уже в 9 в. формируется противостоящая адвайте школа бхеда-абхеда («тождество-в-различии») Бхаскары, отказавшегося считать эмпирич. мир проекцией коcмич. неведения и настаивавшего на реалистич. переосмыслении соотношения Брахмана, Атмана и мира. В 9 в. в «Шива-сутрах» Васугупты и «Спанда-карике» его ученика Каллаты разрабатывается учение об энергетике Божества как «космической вибрации» – одной из центр. идей кашмирского шиваизма. Своеобразным завершением этого раннесхоластич. периода предстают созданные философом-энциклопедистом Вачаспати Мишрой комментарии и трактаты в традициях пяти «ортодоксальных» даршан – веданты, мимансы, ньяи, санкхьи и йоги. Активное участие в происходившем в этот период постепенном вытеснении буддизма из И. приняли мн. авторитетные индуистские философы, в особенности Кумарила Бхатта и Шанкара.
Позднесхоластический период (10–17 вв.).
С окончат. вытеснением буддизма, в чём решающую роль сыграли мусульм. завоеватели И., разгромившие буддийскую монастырскую систему, круг осн. участников общеиндийского дискуссионного клуба сужается, а конкуренция среди оставшихся и новообразованных школ заметно обостряется. Одновременно идёт процесс синтеза осн. положений разл. школ, а также противоположный процесс разделения уже сложившихся школ.
Джайны продолжали разрабатывать эпистемологию и логику, считая свою позицию срединным путём между крайностями др. типов философствования. Среди них выделяются Джиначандра Гани (10–11 вв.), Хемачандра (11–12 вв.), Маллишена (13 в.) и Гунаратна (15 в.), автор подробного комментария к компендию Харибхадры, ставшего ещё одной энциклопедией инд. философии. Творч. возможности мимансы раскрылись в противостоянии школ Кумарилы и Прабхакары, первую из которых возглавил Партхасаратхи Мишра (11 в.), вторую – Шаликанатха Мишра (10 в.).
Виднейший систематизатор кашмирского шиваизма Абхинавагупта (10–11 вв.) придерживался концепции «высшей недвойственности» (парамадвайта-вада), считая возможным приписывать Абсолюту как чистому сознанию способность к самораскрытию в обоих аспектах – единственности и множественности. Его ученик Кшемараджа разрабатывал концепцию Ишвары-Шивы как мирового сознания и абсолютной реальности.
Санкхья, около пяти столетий переживавшая период стагнации, представила два собрания сутр: предельно лаконичные «Таттва-самаса-сутры» (перечень 23 позиций учения) и подробные «Санкхья-сутры» (527 сутр), которые вместе с первыми комментариями (среди них – «Санкхья-сутра-вритти» Анируддхи) датируются 14–15 вв. В 11 в. появляется новый комментарий к сутрам йоги – «Раджамартанда» Бходжи. Комментарии Виджнянабхикшу (16 в.) к «Санкхья-сутрам» – «Санкхья-правачана-бхашья» и к «Йога-сутра-бхашье» Вьясы – «Йога-варттика» свидетельствуют о попытке создания филос. синтеза йоги, санкхьи и неадвайтистской веданты.
Ньяя и вайшешика прошли неск. стадий на пути к своему синтезу. Так, Удаяна (11 в.), автор одного из четырёх осн. комментариев к трактату Прашастапады, создал фундаментальный трактат «Ньяякусуманджали» («Букет ньяи») – полемическое сочинение, демонстрировавшее все возможности логического вывода в доказательстве бытия Бога через опровержение аргументации противников теизма. В 12–13 вв. создаётся общая даршана «ньяя-вайшешика», объединяющая онтологические категории вайшешики и диалектич. категориальные топики ньяи. Её важнейшие представители – Шивадитья, в соч. «Сапатападартхи» («О семи категориях») добавивший к шести осн. категориям вайшешиков также седьмую – небытие, Валлабха (не ведантист), Вадиндра Бхатта, Кешава Мишра (13 в.), трактат которого «Таркабхаша» («Обсуждение дискурса») – учебник ньяи с включением материала вайшешики (в частности, учения о причинности) – стал предметом 20 комментариев. Последняя стадия связана со становлением т. н. новой ньяи в соч. Гангеши «Таттвачинтамани» («Драгоценная мысль об истине») – методологически наиболее выверенном произведении инд. философии, где дефиниции автора предстают как результат обстоятельнейшей критики дефиниций всех его предшественников. Сочинение Гангеши и комментарии его сына Вардхаманы к текстам Удаяны положили начало обширной комментаторской лит-ре. Наиболее оригинальными философами данного направления стали Рагхунатха Широмани (16 в.), который ввёл целый ряд новых онтологич. категорий, и Матхуранатха (17 в.), сформулировавший закон двойного отрицания.
В адвайта-веданте происходят разделения на «подшколы». Часть адвайтистов последовала за учеником Шанкары – Сурешварой, считавшим, что источником авидьи является сам Абсолют, а не индивидуальная душа (джива). Такова была позиция Сарваджнятмана (10–11 вв.), Вимуктатмана и Пракашатмана (оба 13 в.), возглавившего школу виварана (букв. – разъяснение). Др. адвайтисты, напр. диалектик-полемист Шрихарша (12 в.), считавший все системы одинаково истинными (с точки зрения внутренней логики) и ложными (с внешней точки зрения), а также Читсукха (13 в.), утверждали, что авидья укоренена не в Абсолюте, а в индивидуальных душах (бимба-пратибимба-вада, букв. – учение об образе и отражении).
Реформаторы веданты черпали источник вдохновения у первого оппонента Шанкары – Бхаскары, истолковывавшего соотношение Брахмана и души как «неразличие-с-различием», а также у южноиндийских вишнуитских поэтов-мистиков альваров, с 6 в. активно возрождавших путь бхакти. Для создания авторитетных ведантийских систем, альтернативных шанкаровской, необходимо было не просто пересмотреть аксиоматику адвайты, но и представить, по примеру самого Шанкары, новые прочтения всех «трёх оснований» веданты – «Брахма-сутр», Упанишад и «Бхагавадгиты».
Наиболее масштабным направлением реформированной веданты стала вишишта-адвайта («недвойственность с различиями»), предтечами которой были Ядавапракаша и Ямуначарья (11 в.), а подлинным творцом – их последователь Рамануджа; его учение приобрело значит. популярность в южноиндийском вишнуизме. В 13 в. Пиллаи Локачарья стал лидером южной тамильской вишишта-адвайты, Венкатанатха в 13–14 вв. – северной; обе школы разрабатывали проблемы теории познания. Близка к вишишта-адвайте и двайта-адвайта («недвойственность в двойственности») Нимбарки (13 в.). Третью «редакцию» вишнуитской веданты представил в доктрине двайты («двойственность») Мадхва. Ближайший из его последователей – Джаятиртха (14 в.) был и наиболее авторитетным комментатором его сочинений. Ещё одна «редакция» вишнуитской веданты – вишуддха-адвайта («чистая недвойственность») – представлена Валлабхой (15–16 вв.).
Основные темы дискуссий. Хотя в своей постоянной полемике инд. философы всегда что-то заимствовали друг у друга, объём этих взаимозаимствований в период «высокой схоластики» резко увеличился. У найяиков и вайшешиков атомистич. доктрину перенимает миманса, учение о субстанции и качествах – Рамануджа, категориальную систему – двайта-веданта; у мимансаков концепцию «пути действия» – реформаторы веданты, отд. категории – Мадхва; у адвайта-веданты монистич. доктрину – кашмирские шиваиты и т. д.; заимствовались также идеи санкхьи и буддизма.
В дискуссии по логике найяики видели в силлогизме средство убеждения, буддисты – доказывания (попытка отделения логики от риторики восходит к эпохе Дигнаги). В центре эпистемологич. дискуссий был вопрос о том, какие источники знания (праманы) следует считать достоверными и несводимыми к другим. Материалисты-чарваки признавали таковым только чувственное восприятие, буддисты и вайшешики добавляли умозаключение, санкхьяики и йогины – словесное свидетельство, найяики – сравнение, все мимансаки – также допущение, мимансаки школы Кумарилы, а вслед за ними и ведантисты – ещё и невосприятие, интуитивное воображение, предание, соответствие (типа «в одном метре сто сантиметров») и жесты (как способ невербальной передачи информации). Каждая предыдущая из перечисленных даршан подвергала критике каждую последующую за введение «лишних» источников знания, а каждая последующая доказывала их несводимость к другим. Джайны считали восприятие и умозаключение единым познават. процессом (различая их лишь как его стадии), буддисты-йогачары – генетически различными; вайшешики, найяики и мимансаки оппонировали им, различая две стадии самого восприятия, на первой из которых имеет место чистое отражение объекта, на второй – введение его в сеть родо-видовых характеристик и т. д. Мимансаки и санкхьяики полагали, что истинность и ложность любого познават. акта самодостоверны; найяики, напротив, утверждали, что истинность и ложность устанавливаются опосредованным путём. Дискуссии относительно интерпретации ошибочного познания иллюстрируются классич. примером верёвки, которую в темноте принимают за змею. Для буддистов – это случай иллюзорного тождества двух вещей, для найяиков и вайшешиков – момент «оживления» прежде воспринятого образа, для мимансаков школы Прабхакары – неразграничение восприятия и памяти, для мимансаков школы Кумарилы – ложное соединение в субъектно-предикатном суждении («Это есть то») двух реальных вещей. Представители адвайта-веданты, ставя вопрос о том, как именно змея оказывается хотя бы на мгновение «на месте» верёвки, констатировали, что она не является в данном случае ни не-сущим (реально появившись на миг, она вызвала живое чувство ужаса), ни сущим (иначе в следующий миг испугавшийся человек не осознал бы того, что её нет), а потому её причастность существованию «неописуема».
Если в истолковании связи слова и его референта найяики и вайшешики придерживались конвенционализма, полагая, что слово «корова» соотносится с соответствующим животным лишь вследствие договорённости, то мимансаки были убеждены в том, что они связаны вечными «природными» узами, соответственно и сами слова вечны и безначальны, говорящие же лишь манифестируют их. Эта доктрина обосновывала и учение о безначальности Вед – непогрешимых в силу отсутствия у них автора, на существовании которого настаивали найяики и вайшешики.
В онтологич. дискуссии о статусе универсалий буддисты придерживались крайнего номинализма, отрицая не только их существование вне вещей, но даже их идентичность – классы вещей определялись через отрицание их отрицаний; школа Прабхакары была ближе к концептуализму и сводила универсалии к объективному сходству самих вещей; санкхьяики, утверждая, что универсалии существуют до и после единичных вещей, в то же время отрицали их вечность; найяики придерживались крайнего реализма, считая универсалии не только безначальными и вечными, но и отдельными сущностями, доступными восприятию, наряду с отношением присущности, связующим их с эмпирич. вещами. Наиболее острые дискуссии велись между крайними «партиями» буддистов и найяиков.
Материалисты-чарваки и буддисты отрицали существование в индивиде субстанциального духовного начала (атмана); джайны, найяики, вайшешики считали, что таких начал бесконечно много и они являются субъектами познания и действия; санкхьяики и йогины, также признавая их множественность, полагали, что природа пуруши – чистый свет – совершенно пассивна (все его функции выполняют ментальные формы первоматерии-пракрити); адвайтисты отождествляли Атман с единым и чистым сознанием.
Понимание мироздания было тесно связано с истолкованием причинности. Для буддистов мир – последовательность «точечных» событий (дхарм), а следствия суть уничтожение причины (асаткарьявада); найяики, вайшешики и отчасти мимансаки видели источник мира в атомах, которые сочетаются и разъединяются под действием внешних для них факторов – в соответствии с учением о следствии как новом начале в сравнении с причиной (арамбхакавада); у санкхьяиков и йогинов мироздание – манифестация пракрити: следствие понималось ими как реальная трансформация и «проявление» причины (паринамавада); у адвайта-ведантистов мир – иллюзорная проекция Абсолюта-Брахмана, создаваемая космич. иллюзией (майя): причина лишь по видимости трансформируется в следствие (вивартавада).
Если найяики, вайшешики, йогины, ведантисты признавали бытие Божества – Ишвары (ишваравада), то материалисты, джайны, буддисты, санкхьяики, ранние мимансаки отрицали его (ниришваравада). Ишвара мог пониматься по-разному: как «первый среди равных» духовных начал, безучастный к миру (йога); как «архитектор» мира, участвующий в создании вещей в соответствии с законом кармы (вайшешика и ньяя); как Абсолют, соответствующий мировому «неведению», осуществляющий свою космическую игру-лилу (адвайта-веданта); как реальный Абсолют, «тело» которого образуют души и мир (вишишта-адвайта).
Джайны, буддисты и санкхьяики считали этич. требование «непричинения вреда» (ахимса) безусловным и потому отрицали возможность к.-л. оправдания его нарушения даже при совершении обрядов. Мимансаки же, настаивая на непреложности обрядовых предписаний как источника дхармы, считали, что допускаемые ими нарушения ахимсы оправданны.
«Освобождение» (мокша) понималось большинством школ лишь как прекращение страданий и эмоций. Такова позиция классич. буддизма (см. Нирвана), большинства представителей ньяи-вайшешики, санкхьи, йоги, а также мимансы. Вишнуитские и шиваитские школы считали, что в «освобождении» достигается причастность Ишваре, а в адвайта-веданте «освобождение» понималось как осознание индивидом своего тождества с Абсолютом, приносящее блаженство (ананда).
Большинство найяиков и вайшешиков полагали, что полное «освобождение» неосуществимо при жизни. Санкхьяики различали первое, как бы предварительное «освобождение», обретаемое в последнем воплощении «знающего», и второе, окончательное – уже после его смерти. Ведантисты же наиболее последовательно отстаивали идеал «освобождения при жизни» (дживан-мукти). В обрядовой практике джайны и буддисты, а также санкхьяики видели условия не столько «освобождения», сколько, напротив, порабощения в сансаре. Шанкара и др. представители ранней адвайты считали, что «освобождает» только знание, а правильное выполнение обрядовых предписаний «очищает» адепта на пути к высшей цели. Мимансаки, а также некоторые найяики и последователи вишнуитских версий веданты в большей мере настаивали на необходимости «пути действия».
Новый и новейший период (18–20 вв.)
характеризуется значит. плюрализмом методов и направлений. С одной стороны, продолжается воспроизведение традиц. философии в текстах комментаторского и учебного характера на санскрите, пракритах и новоиндийских языках (прежде всего на хинди), сохраняются прежние институты передачи филос. знания (истолкование классич. текстов под руководством учёных-пандитов, организация диспутов на классич. темы с соблюдением древних правил дискуссии и т. д.). С др. стороны, под влиянием зап. филос. идей и местных религ.-реформаторских устремлений развивается философия нового типа, отличающаяся большим разнообразием жанров.
Начало реформаторско-просветительской филос. активности связывают с творчеством Раммохана Роя, а также с анонимной бенгальской «Маханирванатантрой» (1775–85). Предпринятая здесь попытка «очистить» традиц. индуизм от политеизма и архаич. обрядоверия и соединить его с принципами христианства и «усреднённой веданты», а также активное усвоение зап. «популярной философии» 19 в. (И. Бентам, О. Конт, А. Шопенгауэр, Г. Спенсер) явились источниками раннего неоведантизма К. Сена, Даянанда Сарасвати, Вивекананды (отказ от иллюзионизма адвайта-веданты, усвоение идей эволюционизма и социального активизма – ср. трактовка майи у Вивекананды как позитивной космич. силы, кармы как «способности преобразования сложившегося», мокши как идеи «коллективного освобождения» – вплоть до идеи грядущего «царства шудр», своеобразной кальки с социалистич. идеалов). Параллельно осуществляется реформаторское переосмысление ислама (новое прочтение Корана у Сайида Ахмад-хана, идея «совершенного человека» на основе реконструированного ислама у М. Икбала и др.).
Влияние Вивекананды испытали столь разные по своим исходным установкам и задачам мыслители, как Тилак, Р. Тагор, М. К. Ганди, А. Гхош, Радхакришнан, для многих из них характерны как приспособление европ. идей (А. Бергсон, брит. неогегельянство, отчасти философия жизни и фрейдизм) к неоиндуизму, так и обратный перевод инд. понятийной системы в западную. Так, у Ганди истина (сатья) – уже не одна из нравственных добродетелей, но космич. реальность, божеств. сила, сам Бог; брахмачарья (традиц. – целомудрие) – посвящение себя общему делу; яджня (традиц. – жертвоприношение) – действие, направленное на благо других, а сварадж (самоконтроль) трансформируется в политич. доктрину самоуправления, сыгравшую определяющую роль в обосновании независимости страны. Радхакришнан предложил «реформированную» интерпретацию индуизма, который при декларируемом равенстве всех религий оказывается их своего рода глубинной сущностью.
С сер. 20 в. университетская философия представлена широким спектром направлений, включающим как совр. традиционализм (Т. М. П. Махадеван, Г. Малкани, П. Дж. Чаудхури, П. Т. Раджу, К. С. Гупта, Р. Баласубраманиан и др.), так и сложившиеся под влиянием европ. мысли направления аналитической философии (Н. К. Девараджа, Б. К. Матилал и др.), феноменологии и экзистенциализма (Дж. Н. Моханти, Р. Синари), марксизма (Д. П. Чаттопадхьяя, С. Гупта) и др. Особое место занимает Дая Кришна, посвятивший множество работ «демифологизации» инд. философии, критике популярных попыток сведения её к обоснованию идеала «мокши» и недооценки её рационалистич. традиции. Большое распространение получили исследования в области филос. компаративистики. Осн. филос. учреждения – Всеиндийский филос. конгресс (1925) и Инд. совет по филос. исследованиям (1981).
Дополнительная литература:
Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1900. М., 1995;
Suali L. Introduzione allo studio della filosofia indiana. Pavia, 1913;
Deussen Р. Аllgemeine Geschichte der Рhilosophie. Lpz., 1920. Bd 1. Abt. 3; Dasgupta S. A history of Indian philosophy. Camb., 1922–1955. Vol. 1–5;
Masson-Oursel P. Esquisse d’une histoire de la philosophie indienne. P., 1923;
Strauss O. Indische Philosophie. Münch., 1925. Aachen, 2004;
Hiriyanna M. Outlines of Indian philosophy. L., 1932;
Sinha J. A history of Indian philosophy. Calcutta, 1952–1956. Vol. 1–2; Frauwallner E. Geschichte der indischen Philosophie. Salzburg, 1953–1956. Bd 1–2. Delhi, 1993;
Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. М., 1955;
Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956–1957. Т. 1–2. М., 1994;
Mishra U. History of Indian philosophy. L., 1957;
Tucci G. Storia della filosofia indiana. Bari, 1957;
Encyclopedia of Indian philosophies / Ed. by K. H. Potter. Delhi a. o., 1970–2007–. Vol. 1–11–; Matilal B. K. Epistemology, logic, and grammar in Indian philosophical analysis. The Hague; P., 1971;
Ruben W. Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien. B., 1971. Bd 4: Die Entwicklung der Philosophie; Vidyabhusana S. A history of Indian logic. 2nd ed. Delhi, 1971;
Warder A. Outline of Indian philosophy. Delhi, 1971;
Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм. М., 1983;
Murty K. S. Philosophy in India: traditions, teaching, and research. Delhi, 1985;
Литман А. Д. Философия в независимой Индии. Проблемы, противоречия, дискуссии. М., 1988;
Halbfass W. Tradition and reflection: explorations in Indian thought. N. Y., 1991;
Oberhammer G. Terminologie der frühen philosophischen Scholastik in Indien. W., 1991. Bd 1; Mohanty J. N. Reason and tradition in Indian thought: an essay on the nature of Indian philosophical thinking. Oxf., 1992;
Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994;
Шохин В. К. Брахманистская философия: начальный и раннеклассический периоды. М., 1994; он же. Школы индийской философии. Период формирования. М., 2004; он же. Индийская философия. Шраманский период. СПб., 2007;
Potter K. Presuppositions of India’s philosophies. 2nd ed. Delhi, 1999;
Живая традиция. К 75-летию Индийского философского конгресса. М., 2000;
Ganeri J. Philosophy in classical India. L., 2001;
Krishna D. Indian philosophy: a counter perspective. 2nd ed. Delhi, 2006.
Автор раздела: В. К. Шохин
Литература.
Лит-ра И. представляет собой совокупность литератур на языках народов, проживающих в этой стране. Применительно к периоду до 1947 термин «инд. лит-ра» используют в расширенном смысле, как обозначение всех сохранившихся памятников словесности, созданных на языках народов Юж. Азии; применительно к периоду с 1947 под «инд. лит-рой» подразумевают лит-ру Республики Индия.
Древнейшие памятники письменности на территории совр. И. и Пакистана – надписи индской цивилизации, до настоящего времени практически не расшифрованные. Наиболее ранние памятники инд. словесности, язык которых не был забыт, – Веды. В комплекс ведийской лит-ры входят самхиты, брахманы, араньяки, упанишады, а также вспомогат. тексты – веданги. С сер. 1-го тыс. до н. э. начали формироваться 3 других комплекса: эпический, джайнский и буддийский. К первому относятся «Махабхарата», «Рамаяна», а также многочисл. пураны. Джайнская лит-ра включает тексты джайнского канона, а также множество произведений, созданных авторами-джайнами на разл. инд. языках (санскрите, пракритах, апабхранша, новоиндоарийских и дравидийских). К инд. буддийской лит-ре можно отнести собрание палийских канонич. текстов – Типитаку и др. древнейшие пласты палийской литературы; произведения, созданные авторами-буддистами на санскрите, в т. ч. на т. н. буддийском санскрите (см. также Джатаки); на пракритах, апабхранша и новоиндоарийских языках (см. «Чарьягити»).
С начала н. э. прослеживается история санскритской литературы, которая создавалась на всём пространстве Юж. Азии и даже за её пределами. Она является одной из важнейших классич. литератур И., по объёму во много раз превосходящей лит-ру на классич. языках Европы – греческом и латыни. Санскритская лит-ра – лит-ра индивидуального авторства: на санскрите создавали свои произведения авторы эпич. и лирич. поэзии (Амару, Ашвагхоша, Бхарави, Калидаса, Шрихарша и др.), прозы в стиле кавья (Бана), драмы (Бхавабхути, Бхаса, Калидаса и др.), учёных трактатов по разл. отраслям знания, в т. ч. по теории поэзии (Абхинавагупта, Анандавардхана, Бхамаха, Кшемендра, Раджашекхара и др.).
В 1-м тыс. был записан (в разных версиях) сборник сказок, басен и притч «Панчатантра», а также др. подобные сборники («Двадцать пять рассказов Веталы», «Тридцать два рассказа царского трона», «Семьдесят рассказов попугая», «Хитопадеша»), позднее переложенные на разл. языки мира. Лит-ра на санскрите создаётся в И. и ныне. Лишь немного уступают ей в древности тамильская литература и пракритская литература.
Во 2-м тыс. лит-ра И. становится более многообразной. В связи с укоренением ислама на инд. почве с 11 в. развивается персоязычная индийская литература. Среди наиболее известных авторов, писавших на перс. яз., – Абу-ль-Фазл, Амир Хосров Дехлеви, Бедиль, Дара Шикох. Инд. мусульмане создавали лит. произведения также на араб. яз. и тюрки. Под определяющим влиянием санскритской лит-ры (а также литератур на араб. и перс. языках) формируются литературы на новоиндоарийских языках Сев. И. (ассамская литература, бенгальская литература, гуджаратская литература, кашмири литература, лит-ра на языке конкани, майтхили литература, маратхская литература, лит-ра на непальском яз., ория литература, пенджабская литература, синдхи литература, урду литература, хинди литература и др.) и на дравидийских языках Юж. Индии (телугу литература, каннада литература, малаялам литература). Вплоть до 19 в. эти литературы использовали сюжеты и жанры классич. инд. словесности, а также выражали идеи новых религ. течений. Были созданы многочисл. версии «Махабхараты», «Рамаяны» (напр., «Рамаяна» Тулсидаса), пуран (в т. ч. версии Чондидаша, Сурдаса), др. санскритских произведений; написаны сочинения в русле суфизма, идей бхакти (Кабир, Мира Баи, Намдев, Нанак, Сурдас, Тукарам), под влиянием разл. местных культов (Чокроборти Мукундорам). В 15–18 вв. в рамках традиц. санскритской или арабо-перс. поэтики развивается придворная поэзия светского характера (панегирич. стихи и поэмы Видьяпати), создаются эпич. поэмы, воспевающие деяния мирских властителей (поэмы Чанда Бардаи).
В 19–20 вв. лит-ра И. отражает глубокие перемены, происходившие в стране: трансформацию индусского и мусульм. социумов, восприятие (порой конфликтное и болезненное) европ. обществ. и политич. идей, становление новых социальных групп, формирование их самосознания, борьбу за независимость И. Распространяется книгопечатание; возникает журналистика. На новых инд. языках развивается совр. повествовательная проза; укореняются и другие европ. лит. жанры. На своих языках жанры романа, рассказа, эссе осваивали Х. Н. Апте, Г. Аппарао, Премчанд, Бонкимчондро Чоттопаддхай, Назир Ахмад, Мирза Русва и др.; поэты и драматурги также выходят за рамки традиц. канонов, заимствуя европ. формы (Бхаратенду Харишчандра, Р. Тагор). В 19–20 вв. получают письменность мн. прежде бесписьменные народы, что способствует становлению литератур на этих языках (манипури литература, сантальская лит-ра).
Литературы И. развивались неравномерно. Одной из наиболее развитых в 19–20 вв. была бенг. лит-ра, оказавшая влияние на становление совр. литератур на ассамском, ория, хинди и др. языках. Бенг. поэт Р. Тагор первым в Азии получил Нобелевскую пр. по лит-ре (1913) за сборник стихотворений на англ. языке. Всеиндийскую популярность получили романы Шоротчондро Чоттопаддхая. На западе И. одной из самых крупных была маратхская лит-ра. Литературы на дравидийских языках народов юга И. оказались более консервативными, будучи тесно связанными с классич. словесностью прошлого. Традиции персоязычной лит-ры продолжила лит-ра на урду; её наиболее известные представители – поэты Галиб, Хали, М. Икбал, Фаиз Ахмад Фаиз. На урду писали и авторы-немусульмане (Премчанд, позднее писавший и на хинди). Наряду с совр. хинди лит-рой развиваются самостоят. лит-ры на ряде языков хиндиязычного ареала (лит-ры на авадхи и брадже, бунделькхандская, бходжпурская, гархвальская, догри, магахская, раджастханская).
Индийская гос. лит. академия (Сахитья Академи, 1954) официально признаёт литературы на 22 языках И. (англоязычная лит-ра, ассамская, бенгальская, гуджаратская, догри, каннада, кашмири, конкани, майтхили, малаялам, манипури, маратхская, непальская, ория, пенджабская, раджастхани, санскритская, синдхи, тамильская, телугу, урду, хинди).
Англоязычная литература.
По мере утверждения и распространения брит. власти в Юж. Азии англ. яз. стал играть здесь роль «универсального» надрегионального яз., подобно санскриту и перс. яз. в прежние века. В нач. 19 в. уроженцы И. начали использовать англ. яз. в своём худож. творчестве и публицистике. Первым англоязычным инд. поэтом называют Г. Л. В. Дерозио. Бенгалия дала большинство англоязычных инд. авторов 19 – 1-й пол. 20 вв.: сестёр Ору и Тору Дотто, Ромешчондро Дотто и Свами Вивекананду, братьев Манмохана Гхоша и Ауробиндо Гхоша, Сароджини Найду и её брата Х. Чоттопаддхая. Р. Тагор некоторые произведения написал на англ. языке. В 19 в. в англо-язычной инд. лит-ре преобладала поэзия. В 20 в. постепенно стала развиваться худож. проза. Первым англоязычным романистом И. считают тамила К. С. Венкатарамани (роман «Муруган-землепашец», 1927). В 1930–40-х гг. заявили о себе прозаики: М. Р. Ананд, Бхабани Бхаттачарья, Р. К. Нараян, Раджа Рао, Х. А. Аббас и др. Выдающимся мастером англоязычной прозы был Дж. Неру; широкую известность получили его книги «Автобиография» (1936), «Открытие Индии» (1946).
Во 2-й пол. 20 в. англоязычная лит-ра И. стала развиваться ещё интенсивнее. В эту эпоху границы между культурами становятся всё более условными, а гос. (нац.) принадлежность авторов – зачастую весьма неопределённой. Растёт юж.-азиат. диаспора в Европе, Сев. Америке, Австралии; мн. индийские (а также пакистанские, бангладешские, шриланкийские) авторы живут и работают за рубежом. Среди инд. англоязычных поэтов 2-й пол. 20 в. – Н. Эзекиэль, А. Колаткар и Д. Ф. (Дом) Мораэс, Д. Махапатра, Р. Партхасаратхи, К. Н. Дарувалла, Д. Читре, А. Джуссавалла, Г. Патель, В. Саранг, А. К. Мехротра, П. Нанди, В. Сетх, Р. Хоскоте; поэт и переводчик (с тамильского и каннада) А. К. Рамануджан, поэт и издатель П. Лал; поэтессы Камала Дас, Ю. де Соуза, Гаури Дешпанде.
В 1950–60-х гг. появились новые имена в англоязычной прозе: Нирад Чоудхури прославился кн. «Автобиография неизвестного индийца» (1951); получают известность как романисты М. Мальгонкар, К. Маркандая, Н. Сахгал, А. Десаи, А. Джоши. После публикации романа С. Рушди «Дети полночи» (1981) значительно возрос интерес к англоязычной лит-ре И. Среди авторов кон. 20 в. – Мина Александр, Рохинтон Мистри, Амитабх Гхош, Ш. Тхарур, Арундхати Рой, Джхумпа Лахири, Лила Ганди (живущая в Австралии правнучка М. К. Ганди). Широко известен также критик и теоретик лит-ры Хоми К. Бхабха.
Дополнительная литература:
Literatures in modern Indian languages / Ed. by V. K. Gokak. Delhi, 1957;
Contemporary Indian literature. 2nd ed. New Delhi, 1959;
Chatterji S. K. Languages and literatures of modern India. Calcutta, 1963;
История индийских литератур / Под ред. Нагендры. М., 1964;
The novel in India: its birth and development / Ed. by T. W. Clark. L., 1970;
Mukherjee M. The twice born fiction. New Delhi, 1971;
Winternitz M. A history of Indian literature. New Delhi, 1972–1977. Vol. 1–3; Калинникова Е. Я. Англоязычная литература Индии. М., 1974;
Краткая история литератур Индии. Л., 1974;
The literatures of India. An introduction. Chi.; L., 1978;
Kripalani K. Literature of modern India. A panoramic glimpse. 2nd ed. New Delhi, 1982;
Srinivasa Iyengar K. R. Indian writing in English. 3rd ed. New Delhi, 1983;
Encyclopaedia of Indian literature. New Delhi, 1988–1994. Vol. 1–6; Das S. K. History of Indian literature. 1911–1956: struggle for freedom: triumph and tragedy. New Delhi, 1995;
Handbook of twentieth-century literatures of India / Ed. by N. Natarajan, E. S. Nelson. Westport; L., 1996;
Literary cultures in history: reconstructions from South Asia / Ed. by S. Pollock. Berk., 2003;
History of Indian literature in English / Ed. by A. K. Mehrotra. N. Y., 2003;
King B. A. Modern Indian poetry in English. 2nd ed. New Delhi, 2004;
Naik M. K. History of Indian English literature. 2nd ed. New Delhi, 2005;
The National bibliography of Indian literature: 1901–1953. New Delhi, 1962–1990. Vol. 1–5.
Автор раздела: С. Д. Серебряный.
Изобразительное искусство и архитектура.
Древнейшие памятники иск-ва на территории И. относятся к позднему палеолиту (25–16 тыс. лет до н. э.); они представлены росписями в пещерах и под скальными навесами (фигуры бизона, быка, буйвола, слона, выполненные зелёной краской). В мезолите (ок. 9–5-го тыс. до н. э.) появилась полихромная наскальная живопись (красный, жёлтый, охристый, тёмно-голубой цвета), в т. ч. изображения групп людей и животных, сцены охоты. В наскальных росписях неолита (на юге белым и чёрным, в др. местах красным цветом) представлены животные, иногда в «загоне», рядом – изображения охотников (с «причёсками», напоминающими «головные уборы» на расписной керамике энеолита), ритуальных танцев, стилизов. фигурок людей и др. Известны глиняные статуэтки животных, змей, птиц; бусы и браслеты из глины, стеатита, карнелина, агата. На каменной плите в Бурзахоме выгравирован охотник под двумя солнцами, который копьём поражает оленя, окружённого собаками. Уникальны крышка кувшина с изображениями двух антилоп, резные бык и кобра на бронзовой булавочной головке, золотые серьги-кольца с раструбом из Текалакоты и клад медных фигурок из Даймабада (обнажённый возничий в итифаллическом состоянии, со стрекалом в руке, на колеснице, запряжённой двумя быками-зебу, в сопровождении буйвола, носорога и слона; предположительно древнейшая скульптура ведийского бога Пушана, 1200–800 до н. э.).
В 3-м тыс. до н. э. на берегах pек Инд и Ганг возникли цивилизации, памятники которых сохранились и на территории Пакистана. К периоду высокоразвитой индской цивилизации (ок. сер. 3-го – нач. 2-го тыс. до н. э.) относятся крупные города близ совр. Сангхола (в районе Патиалы), Калибангана (на территории штата Пенджаб), Лотхала (на п-ове Катхиявар). Для них характерны регулярная планировка, налаженная система водоснабжения и канализации, многоэтажные постройки из обожжённого кирпича. Найдены расписные керамич. сосуды, каменные и терракотовые статуэтки. О культуре Сев. И. сер. 2-го – сер. 1-го тыс. до н. э. позволяют судить лит. источники (веды и др.), а также скульптурные и живописные изображения более поздних времён. Постройки сооружались из дерева, глины и тростника. Их формы и типы (дом, круглый в плане, с полусферич. или конич. покрытием; здание обществ. собраний зального типа, со сводчатым дерев. покрытием) легли в основу каменных храмов и др. сооружений последующих веков. Регулярная планировка была присуща городам Матхура, Паталипутра и др. – центрам образовавшихся в сер. 1-го тыс. до н. э. ранних государств. Расселение в них производилось по кварталам, соответственно освящённому брахманизмом делению общества на варны. Иск-во И. достигло расцвета с образованием гос-ва Маурья, впитав в себя влияния культур стран Средиземноморья и Персии. В городах возводились крупные крепости, дворцовые комплексы (дворец царя Ашоки в Паталипутре, 3 в. до н. э.).
Распространение буддизма при царе Ашоке (3 в. до н. э.) вызвало массовое строительство пещерных и скальных храмов-чайтья, монастырей-вихара, а также мемориальных сооружений – ступ и столбов-стамбха. Сохранились: ступа № 1 в Санчи (3–2 вв. до н. э.), комплекс монастырских построек (небольших по размерам и почти лишённых декора), высеченных в горах Барабара (3 в. до н. э.), и др. Характерные памятники эпохи Маурья – капитель стамбхи Ашоки из Сарнатха («Львиная капитель»; ок. 243 до н. э.) со стилизов. фигурами 4 львов, а также статуя якшини (богини плодородия) из Дидарганджа (песчаник, вероятно, 2 в. до н. э.) с реалистически трактованными тяжеловесными формами. Во 2–1 вв. до н. э. создаются крупные скальные монастырские комплексы в Бхадже, Насике, Карли и др. В отделке их интерьеров гораздо шире, чем прежде, применяется скульптура. Наиболее значит. скальное сооружение – чайтья в Карли (1 в. до н. э.), отличающаяся особой ясностью тектоники и пространственного решения. Идеей неисчерпаемости, многообразия мира проникнуты многофигурные рельефы на сюжеты преданий о Будде на ограде и воротах ступы в Бхархуте (2 в. до н. э.) и на воротах ступы № 1 в Санчи, установленных в 1 в. до н. э. Изысканность форм отличает рельефы ступы в Амаравати (1–2 вв. до н. э.). В первых веках н. э. сев.-зап. районы И. входили в состав Кушанского царства, с которым связан расцвет пластики Гандхары (впервые появилось антропоморфное изображение Будды) и школы Матхуры. С образованием в сев. и центр. районах И. мощного гос-ва Гуптов (4–6 вв.) развернулось активное строительство дворцов, монастырей, храмов. Среди сохранившихся памятников – ранние наземные храмы, трактованные как божья обитель, в Санчи (храм № 17, 5 в.) и др. местах. Ядро этих храмов, сложенных из тёсаного камня, составляет кубическое святилище с внутр. помещением для божества и входным портиком. Каноническую, завершённую форму получает в это время изображение Будды (статуя Будды из Сарнатха, песчаник, 5 в.).
Авторы раздела: А. А. Короцкая; А. Я. Щетенко.
Культурное наследие эпохи Гуптов развивалось в раннесредневековых феод. государствах 6–12 вв. Ещё продолжали строиться ступы, скальные храмы и монастыри, хотя под влиянием господствующих идей индуизма традиц. формы этих сооружений находили новое осмысление. Ок. 6 в. появились скальные брахманские и джайнские храмы, не отличавшиеся по своим формам от буддийских. Наиболее значит. скальные сооружения этого периода находятся в Аджанте и Эллоре. Аджанта знаменита гл. обр. стенными росписями, выполненными на сюжеты буддийских преданий и создающими вместе с архитектурой и скульптурой праздничный декоративный ансамбль. Храмовые комплексы Эллоры известны стенными барельефными композициями с изображениями буддийских и брахманских богов и мифологич. героев. По сравнению с канонич. фигурами Будды, для которых характерны застылость и сухость форм, изображения брахманских богов исполнены напряжённой динамики. Величием образов и композиц. смелостью отличаются рельефы и гигантский бюст трёхликого Шивы Махадео в скальном храме на о. Элефанта (8 в.).
В 6–7 вв. определились 2 осн. типа наземного храма – северный и южный. Для храмов юж. типа характерно возвышающееся над святилищем завершение-шикхара в виде ступенчатой пирамиды с ложным куполом, для северного – шикхара параболических очертаний с диском-амалака наверху. Принципы храмовой архитектуры Юж. И. были заложены в храмах Махабалипурама и Канчипурама. В Махабалипураме сохранились уникальные высеченные из валунов монолитные храмы-ратхи – прототипы святилища и надвратной башни-гопурам юж.-инд. храма, а также шедевр юж.-инд. скульптуры – гигантский многофигурный барельеф «Нисхождение Ганга» (7 в.). На основе храмового комплекса Кайласанатха (1-я пол. 8 в.) в Канчипураме сложилась композиция юж.-инд. храма в целом. Его прямоугольный двор, опоясанный изнутри рядами ниш со статуями божеств, включал выделенное шикхарой гл. святилище и многоколонный зал для молящихся. Композиция этого комплекса была повторена в одноимённом храме в Эллоре (сер. 8 в.).
С 10–11 вв. в И. быстро росли города, развёртывалось храмовое строительство. Архитектура храмов становилась более пышной и декоративной, пространственные композиции – более сложными. Скульптура, неразрывно сливающаяся с архитектурой, принимала декоративный характер. В 10–13 вв. в столицах разных государств И. возник ряд храмов, в которых проявилось своеобразие местных архит. школ. Храмы Ориссы, ярко выраженного сев. типа (храмовый комплекс Лингараджа в Бхубанешваре, ок. 1000), обычно состоят из примыкающих друг к другу отд. архит. объёмов (залы для молящихся, исполнения ритуального танца, приношений), среди которых выделяется святилище, увенчанное самой высокой шикхарой. Скульптура Ориссы, украшавшая храмы лишь снаружи, сохраняет монументальность форм и жизненную конкретность изображений [изваяния коней, фигуры танцовщиц у храма бога солнца Шурья («Чёрная пагода») в Конараке, сер. 13 в.]. Для храмов Кхаджурахо, причисляемых к сев. типу (Кандарья-Махадео, ок. 1000), характерны компактность композиции, обилие скульптурного убранства как наружной, так и внутр. поверхности стен. В Юж. И. в 10–11 вв. сооружались храмы [Большой храм (Брахадисвара) в Танджавуре, ок. 1110], в которых архит. композиция, сформировавшаяся ещё в 8 в. в Канчипураме, получила своё завершение: шикхара обрела чёткость силуэта; сдержанный и пластичный декор строго подчинялся архитектонике здания. На юге И. в 10–12 вв. распространилась бронзовая пластика (статуи и статуэтки индуистских божеств).
Завоевание Сев. И. в кон. 12 – нач. 13 вв. мусульм. феодалами принесло новые для И. культурные традиции Ср. Азии, Ближнего и Ср. Востока; господствующей религией стал ислам. В И. утвердились иные конструктивные элементы (купола, своды) и типы сооружений (мечети, минареты, медресе, мавзолеи), велось строительство дворцово-крепостных ансамблей. Вместе с тем серьёзный удар был нанесён развитию скульптуры и живописи, т. к. религ. требования ислама препятствовали созданию антропоморфных изображений. В декоративно-прикладном иск-ве стали развиваться преим. растит. и геометрич. орнаменты. В период укрепления Делийского султаната (нач. 13 – сер. 14 вв.) был возведён минарет Кутб-Минар мечети Кувват-уль-Ислам в Дели, а также города с мощными крепостными стенами: Сири, Джаханпанах, Туглакабад и Фирозабад (все 14 в.; ныне на территории Дели). С распадом Делийского султаната худож. силы страны рассредоточились по отд. феод. государствам. В султанате Гуджарат были созданы сооружения, отличающиеся строгой архитектоничностью форм, контрастом гладкой поверхности стен фасада и изящного по рисунку декора (мечеть Сиди-Саид в Ахмадабаде, 1572). В Бенгалии возникли постройки с применением в декоре резной терракоты (мечеть Адина в Пандуе, ок. 1360). В государствах Декана в 14–17 вв. сооружались здания, сочетавшие в себе инж. достижения мусульм. архитектуры с местными архит. традициями [мавзолей Мухаммеда Адил-шаха (Гол-Гумбаз) в Биджапуре, 1656–60].
С образованием империи Великих Моголов (1526) иск-во И. переживает новый подъём. При имп. Акбаре созданы замечат. образцы градостроит. и фортификац. иск-ва: крепость (Агра-форт, 1565–79) в Агре, город-крепость Фатихпур-Сикри (1569–84), форт в Аджмере (1570). Складывался классич. тип центрально-купольного мавзолея, окружённого регулярным садом (мавзолей Хумаюна в Дели). При Шах Джахане (1627–58) в архитектуре усилилось стремление к роскоши, излюбленным материалом стал мрамор, нередко инкрустированный самоцветами [дворцы и мечети в Агре, Лал-Кила («Красный форт») в Дели]. В сдержанных классич. формах сооружена лучшая из мечетей 17 в. – Соборная мечеть в Дели (1644–1658). Традиц. формы мавзолея были доведены до совершенства в усыпальнице Тадж-Махал в Агре. Высоким худож. уровнем отличалось иск-во Раджастхана, сохранявшее местные традиции. Многовековoй опыт каменного крепостного строительства сказался в величественных, органически сливающихся с природой дворцово-крепостных ансамблях (Гвалияра, 15–16 вв.; Датии, 17 в.; Удайпура, 16–18 вв.). Столица Раджастхана Джайпур (основан в 1728) с регулярной планировкой – один из лучших образцов ансамбля в мировом градостроительстве. В период господства мусульм. феодалов в Сев. И. традиц. храмовая архитектура и скульптура развивались лишь на крайнем юге, где по-прежнему сохраняли власть брахманские жрецы. Вокруг старых храмов здесь воздвигались новые ограды с квадратными башнями-гопурам, покрытыми скульптурой. С течением веков количество оград возрастало и храмовый комплекс превращался в крепостной город (храмовые комплексы в Чидамбараме, Мадурае).
В ср.-век. период в И. развивалась миниатюрная живопись. Гуджаратская миниатюра (11–16 вв.), будучи гл. обр. иллюстрацией религ. книг, отличается плоскостным изображением человеческих фигур, локальными красками. В 16 в. возникла школа могольской миниатюры, в которой проявилось стремление к достоверности изображения; распространение получили иллюстрирование историч. трактатов, портретный и анималистич. жанры. С сер. 16 в. развивалась школа раджпутской миниатюры, а позднее – школа пахари миниатюры. Религ.-мифологические по тематике миниатюры обеих школ отличаются звучным колоритом, изящным линейным ритмом, лирич. проникновенностью.
В период брит. колониального господства (18 в. – 1947) в И. проникает влияние европ. культуры. Быстро росли портовые города Калькутта, Мадрас, Бомбей, где уже с 17 в. англичане воздвигали форты, доки и христианские церкви. Появились новые для И. типы сооружений: ж.-д. вокзалы, муниципалитеты. Вновь создаваемые города делились на кварталы: европейские – благоустроенные, с адм. зданиями, особняками и парками, и индийские – с хаотич. застройкой, состоящей из хижин рабочих и доходных домов. Образец градостроительства позднего колониального периода – Нью-Дели (застраивался с 1911 по 1930-е гг.). В 18 – сер. 19 вв. адм., деловые здания, частные резиденции строились в формах англ. неоклассицизма, а затем неоготики. Изобразит. иск-во И. постепенно утрачивало свои древние традиции. Среди художников 2-й пол. 19 в. широко известен Р. Варма, обратившийся в своих картинах, выполненных в духе зап.-европ. академизма, к изображению жизни инд. народа. В последней четв. 19 – нач. 20 вв., с развитием нац.-освободит. движения и пробуждением интереса к нац. культуре, в архитектуре И. распространилась стилизация под традиц. формы инд. зодчества (университет в Хайдарабаде, 1918).
На рубеже 19–20 вв. группа инд. художников во главе с А. Тагором и искусствоведом Э. Б. Хавеллом положила начало новому течению – Бенг. возрождению, которое ставило своей целью создать на основе старых традиций инд. росписей и миниатюры, а также кит. и япон. живописи новое нац. иск-во. Сцены сельской жизни и мифологич. композиции мастеров Бенг. возрождения (Н. Бошу, Ш. Гупта, Ш. Укил и др.) отличались лирич. тонкостью, игрой стилизов. линий, но были далеки от проблем совр. жизни, поэтому возможности течения оказались быстро исчерпанными. Вместе с тем оно пробудило интерес к культурным традициям И. и оказало сильное влияние на дальнейшее развитие инд. иск-ва. В 1920-х гг. центром нового течения в иск-ве И., сочетающего традиции индийского и новейшие тенденции зап. иск-ва, стал ун-т Вишва-Бхарати в Шантиникетане (основан Р. Тагором). В 1930–1940-х гг. выступили художники А. Шер-Гил (в своих произведениях, посвящённых жизни инд. народа, органически соединила традиции живописи Аджанты и постимпрессионизма) и Дж. Рой (опиравшийся на стилистику бенг. лубка). В те же годы работают и крупнейшие представители реалистич. направления: живописцы А. Бошу, Б. Саньял, скульптор и живописец Д. П. Рой Чоудхури, скульптор В. П. Кармаркар.
С завоеванием независимости (1947) в И. развернулось грандиозное по масштабам строительство. Вокруг крупных пром. предприятий возводились посёлки и города (Чандигарх, 1951–56, группа инд. и иностр. архитекторов во главе с Ле Корбюзье; Ахмадабад, 1960-е гг., арх. Л. Кан). Жилые и обществ. здания в крупных городах сооружались в формах совр. зап.-европ. стилей (гл. обр. функционализма; банк в Калькутте, 1969, арх. А. Гупта; здание Ин-та статистики в Дели, 1970–76, арх. А. Радже; Центр. ин-т по изучению буддизма в горах Ладакха, 1980-е гг., арх. Р. Шарма), а также в стиле, сочетающем традиц. и совр. технич. приёмы и объёмно-пространственные решения (Мемориальный центр Ганди в Ахмадабаде, 1958–63, арх. Ч. Корреа; Инд. ин-т управления в Бангалоре, 1977–85, арх. Б. Доши; Нац. ин-т иммунологии в Дели, 1988, арх. Р. Ревал).
В изобразит. иск-ве 2-й пол. 20 – нач. 21 вв. сосуществует множество течений. Традиции Бенг. возрождения продолжал худ. Б. Укил; реалистич. направление представляют скульптор и живописец С. Кхастгир, график X. Дас и др. Традиции инд. иск-ва и европ. новации 20 в. сочетают в своём творчестве живописцы и графики К. К. Хеббар, Ш. Чавда, С. Мукерджи, С. Гуджрал, Н. Бендре, скульпторы Ч. Кар, П. Д. Гупта, С. Чаудхури, Д. Бхагат и др. В духе нар. иск-ва работает К. Субраманьян. В 1950–70-х гг. в И. усилились модернистские течения (группа «Прогрессивные художники» в Бомбее; художники М. Ф. Хусейн, Ш. Чавда, С. Гуджрал, Б. Кхакхар, С. Раза, скульпторы А. Давиервалла, П. Почкханвалла, П. Джанакирам, Р. Панчал, А. Чакраварти и др.). Иск-во 1980–2000-х гг. в его стилевом многообразии представляют художники М. Бава, С. Бурман, Б. Бхаттачарджи, Дж. Дас, Н. Малани, Г. Пател, С. Патвардхан, Г. Пайне, А. Сингх, Дж. Чоудхури, Л. Шау; скульпторы Д. Мистри, С. Нандагопал, С. Радхакришнан, Р. Редди. В совр. И. интенсивно развиваются мн. древнейшие виды худож. кустарного произ-ва: ткачество, резьба по дереву, кости и камню, обработка металла, изготовление лаков, гончарное дело.
Дополнительная литература.
Kar C. Classical Indian sculpture. L., 1950;
Brown P. Indian architecture. 3rd ed. Bombay, 1956. Vol. 1–2; Dimand M. Indian miniature painting. Bombay, 1960;
Короцкая А. А. Архитектура Индии раннего средневековья. М., 1964; она же. Сокровища индийского искусства. М., 1966; она же. Современная архитектура Индии. М., 1986;
Прокофьев О. С. Искусство Индии (3-е тыс. до н. э. – 19 в.). М., 1964;
Тюляев С. И. Искусство Индии. М., 1968; он же. Искусство Индии. III тыс. до н. э. – VII в. н. э. М., 1988;
Сидорова В. С. Скульптура Древней Индии. М., 1971;
Chandra M. Studies in early Indian painting. L., 1975;
Sivaramamurti C. The art of India. N. Y., 1977;
Kapur G. Contemporary Indian artists. New Delhi, 1978;
Шептунова И. И. Живопись Бенгальского возрождения. М., 1978;
Ancient сities of the Indus / Ed. G. Possehl. Durham, 1979;
Grover S. The architecture of India. Buddhist and Hindu. New Delhi, 1980;
Gray B. The arts of India. Oxf., 1981;
Потабенко С. И. Изобразительное искусство Индии в новое и новейшее время (конец XVIII – середина XX вв.). М., 1981;
Гусева Н. Р. Художественные ремесла Индии. М., 1982;
Williams J. The art of Gupta India. Princeton, 1982;
Tadgell C. The history of architecture in India: from the dawn of civilization to the end of the Raj. L., 1990;
Tillotson G. The tradition of Indian architecture: continuity, controversy and change since 1850. New Haven, 1990;
Blurton T. R. Hindu art. L., 1992;
Coomaraswamy A. Essays in early Indian architecture. New Delhi; Oxf., 1992;
Welch S. C. India: art and culture, 1300–1900. Munich; L., 1993;
Harle J. C. The art and architecture of the Indian subcontinent. 2nd ed. New Haven; L., 1994;
Alfieri B. M. Islamic architecture of the Indian subcontinent. L., 2000;
Berkson C. The life of form in Indian sculpture. New Delhi, 2000;
Art of India. Prehistory to the present / Ed. F. M. Asher. N. Y., 2003;
Ольденбург С. Ф. Культура Индии. 2-е изд. М., 2004.
Музыка.
Муз. культура И. – важная часть культуры Юж. Азии, на протяжении истории своего развития она определяла специфику музыки всего региона (территория нынеших Пакистана, Бангладеш, Непала, Шри-Ланки). Формирование основ муз. культуры И. восходит к индской цивилизации (3–2-е тыс. до н. э.). К сер. 1-го тыс. до н. э. сложилась культура речитации (точнее, кантилляции) вед (Ригведы, затем Самаведы – песнопения самаган), впоследствии продолженная в общинных песнопениях (грама-гейя гана) и песнопениях отшельников (аранья-гейя гана). Классич. музыка И. тесно связана с эстетикой и философией индуизма. С формированием в 6–5 вв. до н. э. буддизма и джайнизма развивалась неортодоксальная культовая музыка. Сложились музыкально-театральные и музыкально-танцевальные формы воплощения эпоса – «Махабхараты», «Рамаяны».
Развитие инд. музыки на рубеже н. э. происходило в государствах Магадха, Маурья, Гуптов, Кушанском царстве (север региона), Паллавов, Сатаваханов, Чера (юг). С начала н. э. складывалась музыка высокой традиции (гандхарва, марга). Эстетич. концепции, связанные гл. обр. с классич. придворной музыкой, получили канонизиров. закрепление в трактатах «Гиталанкара», «Натьяшастра»; в трактате Матанги «Брихаддеши» (ок. 5–7 вв.) впервые сформулированы осн. положения концепции раги, разработана метроритмич. система тала. В связи со становлением придворного театра (санскр. драма сер. 1-го тыс.) достигла расцвета театральная музыка, с развитием классич. иск-ва танца (бхаратнатьям) – танцевальная.
В 13 в. произошло разделение муз. культуры Индостана на северную (традиция хиндустани) и южную (традиция карнатака). В 14–16 вв. в рамках музыки хиндустани сложилась придворная вокальная традиция дхрупад (представители – Свами Харидас и Тансен Миан), её отличают величеств. характер, неторопливое развёртывание, строгий отбор муз. средств. Позднее на основе дхрупада формируется кхайяль – вокальная традиция, в которой отразилась специфика индомусульманского худож. синтеза; в 17–18 вв. кхайяль стал самостоят. ветвью традиции хиндустани, ему свойственны любовное с мистич. подтекстом содержание, экспрессивный тип пения, свобода муз. развёртывания и построения композиции. В 20–21 вв. кхайяль – символ классич. вокальной музыки хиндустани. В противовес культовой практике ортодоксального индуизма развивалось движение бхакти, в 15–16 вв. оказавшее разностороннее воздействие на мн. стороны классической и региональной традиц. муз. культуры (поэты и музыканты Сурдас, Тулсидас, Мира Баи, один из основоположников карнатской классич. музыки Пурандарадаса).
Муз. культура юга Индостана, включая одну из древнейших её ветвей – музыку тамилов, испытала меньше влияний др. культур, здесь развивались преим. вокальные формы. В кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. развернулось творчество т. н. карнатской троицы – музыкантов и поэтов Шьямы Шастри, Тьягараджи и Муттусвами Дикшитара. Созданные ими классич. вокальные композиции (крити, падамы и др.) вплоть до нач. 21 в. составляют основу репертуара юж.-инд. певцов.
Помимо классич. музыки, в И. широко представлены мн. традиц. региональные и локальные виды музыки (вокальной, инструментальной, музыки для театральных и танцевальных представлений), связанные с разл. аспектами жизни многочисл. этносов и этнич. групп (см. в ст. Индийцы). Это, напр., песенные формы баргит (Ассам), бхаккар (Кашмир), чампу (Орисса), бхатиали (Бенгалия), музыкально-танцевальные стили дандия рас (Гуджарат), бхангра (Пенджаб), театрально-музыкальные представления бурракатха (Андхра-Прадеш), якшагана (Тамилнад), рамлила, раслила (север И.). Среди традиц. жанров культовой музыки: суфийяна калам (Кашмир), абханга (Махараштра), анкийя гит (Ассам), сабад (песнопения сикхов), вишнуитские песнопения странствующих бенгальских монахов-баулов.
В 18 – нач. 20 вв. завершился процесс стабилизации локальных школ-гхаран классич. музыки хиндустани (гвалиорская, агрская, джайпурская и киранская школы кхайяля). Внутри традиции хиндустани сформировались т. н. полуклассические (лёгкие классические) вокальные стили и формы: тхумри, дадра, таппа, газал, тарана. Особую роль в обновлении облика инд. культуры сыграла Бенгалия, где в то время были сконцентрированы значит. худож. силы. Важнейший вклад в развитие инд. музыки в 20 в. внёс Р. Тагор – создатель песенной традиции робиндрошонгит (рабиндрасангит; т. е. «песни Рабиндраната») и автор ряда танцевально-драматич. муз. пьес. Его песня «Джана гана мана» – Нац. гимн Индии.
На рубеже 19–20 вв. в музыке хиндустани распространяется инструментальное ансамблевое музицирование в устойчивом составе: солирующий инструмент либо голос; парный мембранофон табла либо двухсторонний барабан пакхавадж (в карнатской традиции – мриданг), в партии которого развёртывается метроритмич. линия – тала; струнный щипковый инструмент танпура, поддерживающий на протяжении всей композиции ладозвукорядную настройку. Среди наиболее известных сев.-инд. инструменталистов: Аллауддин Хан, его сын и ученик Али Акбар Хан (исполнители на струнном смычковом инструменте – сароде), прославленный виртуоз Рави Шанкар (исполнитель на струнном щипковом инструменте – ситаре). Междунар. известность получили также Никхиль Банерджи и Инаят Хан (ситар), Рам Нараян (смычковый инструмент саранги), Амджад Али Хан (сарод), Шивкумар Шарма (цимбалы сантур), Бисмилла Хан (гобой шенаи), Харипрасад Чаурасия (флейта бансури), Алла Ракха и его сын Закир Хуссейн (табла). В юж. И. также развито инструментальное музицирование, среди знаменитых исполнителей – Читти Бабу (вина), Лалгуди Джаяраман (индийская скрипка).
Среди инд. певцов кон. 19 – нач. 21 вв.: представители музыки хиндустани – Амир Хан, Абдул Карим Хан, Гхулам Али Хан, Кришнарао Шанкар Пандит, Бхимсен Джоши, Кумар Гандхарва, Джитендра Абхишеки, Гангубаи Хангал, Кешори Амонкар, Гириджа Деви, Парвин Султана; карнатские музыканты – Арьякуди Рамануджа Айенгар, Махараджапурам Вишванатха Айер, М. С. Суббулакшми, М. Баламураликришна.
В 17 в. карнатский учёный Венкатамакхи разработал систему классификации звукорядных шкал (мела) юж.-инд. музыки. Сев.-инд. теория, основанная на системе 10 звукорядов-тхата, оформилась во 2-й пол. 19 в. в трудах Вишну Нараяна Бхаткханде (его называют отцом совр. музыки хиндустани). Осн. положения муз. теории хиндустани получили развитие в трудах Суриндро Мохун Тагора. В 1902 произведена первая грамзапись инд. музыки. Проводились Всеиндийские муз. конференции (1916, Барода; 1918, Дели; 1919, Бенарес; 1925, Лакхнау). Наряду с традиц. системой обучения музыкантов (гуру-шишья парампара) формируется муз. образование совр. типа, среди его организаторов – Вишну Дигамбар Палускар (инициатор создания ин-та Гандхарва Махавидьялайя, 1901), Бхаткханде (в 1918–26 основал муз. колледжи в Гвалияре, Бароде, Лакхнау). В южной И. музыкально-просветительскую деятельность вели Шриниваса Айенгар, Чиннасвами Мудальяр, Суббарама Дикшитар и др.
После достижения независимости (1947) И. развитие муз. культуры во многом направляется гос-вом. Распространяются совр. формы бытования музыки (концерты, фестивали), формируются новые сферы муз. творчества (кино- и популярная музыка), способствующие популяризации инд. музыки во всём мире. Наряду с сохранением традиц. системы муз. образования действуют учебные заведения зап. типа: муз. ф-ты при Бомбейском ун-те, ун-те им. Джавахарлала Неру, «Шрирам Бхаратия Кала Кендра» в Дели и др. В крупнейших городах функционируют концертные залы («Камани Аудиториум» в Дели). Нац. академия музыки, танца и драмы («Сангит Натак», 1953) ведёт исследовательскую и исполнительскую деятельность. Широкую известность разнообразные классич. и региональные традиции инд. музыки, танца и драмы получили в период проведения Фестиваля Индии в СССР (1987–88). Одним из первых зап. музыкантов, пропагандировавших инд. классич. музыку, был скрипач И. Менухин, музицировавший с Шанкаром, Нараяном и др. Популярность инд. музыки за пределами Юж. Азии – в странах Ближнего Востока, Юго-Вост. Азии, Африки, Сев. Америки и Европы особенно возросла в последние десятилетия благодаря совместным творч. проектам ведущих инд. и популярных зап. музыкантов, среди которых Шанкар, Х. Чаурасия, Ш. Шарма, З. Хуссейн, Дж. Харрисон, Дж. Маклафлин, Я. Гарбарек. Широкий междунар. резонанс получила постановка в 2002 мюзикла «Бомбейские мечты» А. Р. Рехмана и Э. Ллойд Уэббера. Выходец из И. – дирижёр З. Мета.
Доплнительная литература:
Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1967;
Daniélou A. Südasien. Lpz., 1978 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 1. Lfg. 4); Дева Б. Ч. Индийская музыка. М., 1980;
Kaufmann W. Altindien. Lpz., 1981 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 2. Lfg. 8); Ranade A. D. On music and musicians of Hindoostan. New Delhi, 1984;
Wade B. C. Music in India: the classical traditions. New Delhi, 1994;
Deva B. C. Musical instruments of India. New Delhi, 2000;
Гороховик Е. Музыкальная культура Индии. Минск, 2005.
Автор раздела: Е. М. Гороховик.
Театр. Танец.
Инд. театр – старейший в Азии. Свидетельством его существования в сер. 1-го тыс. до н. э. являются натасутры – руководства для актёров и пантомимистов, известные Панини (ок. 4 в. до н. э.). Об актёрах (ната, шайлуша, кушилава) и танцовщиках (нартака) упоминают инд. эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна» и буддийская лит-ра. Эдикты царя Ашоки (3 в. до н. э.) сообщают о практике показа зрелищ с целью распространения буддийской дхармы.
Древнейший сохранившийся источник по инд. театру – трактат «Натьяшастра» («Наука о театре», ок. 1–2 вв. н. э.). Он обобщает теорию и практику доклассич. театра, от которого до нас не дошло ни одной пьесы. Все лит. драмы (исключая фрагменты Ашвагхоши, 1–2 вв. н. э.) относятся к более позднему времени – эпохе Гуптов (сер. 1-го тыс. н. э.), когда появились драмы Калидасы, Шудраки и, возможно, пьесы, приписываемые Бхасе. Как и сочинения драматургов 7–8 вв. (Вишакхадатты, Харши, Бхатта Нараяны, Бхавабхути), они не получили осмысления в теоретич. трактатах. Теоретизирование возобновилось, когда живая традиция театра практически исчезла, а драма стала лит. упражнением. Многочисл. трактаты 10–14 вв. (наиболее известен «Дашарупа» – «Десять видов [драмы]» Дхананджайи) продолжали основываться на «Натьяшастре».
Мифология «Натьяшастры» позволяет реконструировать зарождение театра. Он возникает в сер. 1-го тыс. до н. э., когда в процессе пересмотра мировоззренч. основ древнего брахманизма часть брахманства стала применять для популяризации и утверждения обновлённой религии (совр. назв. – индуизм) практику инсценирования мифов. Театр был связан с ежегодным праздником Индры, структура и символика которого сохранились в открывавшем драму ритуале пурваранги.
Ранняя доклассич. драма представляла собой двухчастное зрелище, состоящее из пурваранги (пуджи) и разыгрываемого после неё мифа (натьи). Инсценирование пьес-мифов основано на пластике, а не на слове, что определило возникновение богатейшего языка жестов, отличающего традицию инд. театра и характерного для всех трёх представленных в ней типов зрелища: драмы (натья), пантомимы (нритья) и танца (нритта). Первым сформировался самый сложный вид зрелища – натья, в которой семантически выверенные движения и жесты передавали содержание пьесы. В пантомиме-нритье, являвшейся сниженной («женской») формой натьи (её представляли женщины, в то время как исполнение натьи ещё долго оставалось привилегией актёров-мужчин), развёрнутого сюжета не было и жесты использовались для дублирования слов песен. Последним из трёх зрелищных искусств сформировался т. н. чистый танец, совершенно не связанный с передачей смысла.
Доминирование в инд. театре пластич. начала определило особенности инд. теории драмы, которая, в отличие от античной и европейской, была направлена на осмысление не лит. текста, а сценич. действия (прайога). С описанием разл. аспектов зрелища связаны практически все осн. категории «Натьяшастры», к числу которых относятся два вида успеха (сиддхи) спектакля – божественный и человеческий, две разновидности сценич. практики – жизнеподобная (локадхарми) и условная (натьядхарми), четыре способа репрезентации (абхинайя): пластика (ангика), речь (вачика), костюм и грим (ахарья) и изображение непроизвольных состояний типа румянца или слёз (саттвика), а также четыре манеры игры. Особое место в инд. теории драмы занимает учение о 49 эмоциях-бхавах и возникающих на их основе восьми душевных состояниях (расах). Все приёмы лицедейства были направлены на то, чтобы зрители на время отвлекались от внешних раздражителей и, погрузившись в иллюзорную реальность драмы, полностью отдавались одному из этих душевных состояний, испытывая предельную степень наслаждения (шрингара), веселья (хасья), печали (каруна), ярости (раудра), героич. воодушевления (вира), ужаса (бхаянака), отвращения (бибхатса) или удивления (адбхута). Четыре стиля, положенные в основу системы десяти драматич. жанров, также принадлежали к сфере зрелища, а не текста. Спиритуальный стиль (саттвати) требовал, чтобы исполнитель, аккумулируя свою духовную энергию, перевоплощался в изображаемого персонажа. Силовой стиль (арабхати) представлял собой жёсткую, «мужскую» манеру игры, опиравшуюся на использование оружия и пластику единоборства. Ему противопоставлялся изящный стиль (кайшики), изысканная, женственная атмосфера которого создавалась нарядами и обилием танцев. Речевая выразительность была присуща вербальному стилю (бхарати). Эти четыре стиля, считавшиеся «матерями натьи», использовались для описания как сценарных (самавакара, дима, ихамрига, вьяйога, анка, витха, прахасана и бхана), так и лит. (натака и пракарана) видов драмы, что формально уравнивало архаич. мистериальные жанры и классич. санскр. пьесы. Между тем древние теоретики чётко осознавали существующие между ними различия и разделили все виды натьи на два осн. типа: резкие и экспрессивные зрелища (авиддха), в которых действовали боги и демоны, и более поздние драмы (сукумара), героями которых являлись земные персонажи. К типу авиддха принадлежали четыре древних жанра – самавакара, дима, ихамрига и вьяйога, представлявшие собой сценич. сражения на темы осн. индуистских мифов, разыгрывавшиеся в спиритуальном или силовом стиле. Почти полное отсутствие декораций и огранич. использование бутафории компенсировались в этих драмах отточенной пластикой, яркими костюмами, причёсками и гримом, форма и цвет которых позволяли различать божественных и демонич. персонажей. Два переходных архаич. жанра – прахасана и витхи – принадлежали к типу сукумара. Они основывались исключительно на вербальном стиле и сыграли важную роль в формировании собственно лит. видов (натака и пракарана) санскр. драмы.
Утратив на рубеже н. э. связь с ритуалом, десакрализованная драма обрела лит. форму, став важнейшим видом изящной поэзии (кавьи). Битва, составлявшая основу древнего театра, была запрещена для представления на сцене, уступив место любовной интриге и романтич. сюжету. При этом дошедшие до нас классич. драмы сер. 1-го тыс. сохранили ряд персонажей древнего театра (самый известный – брахман-шут видушака). К древнему театру восходят традиция храмовых танцовщиц (девадаси), все школы инд. классич. танца (бхаратнатьям и др.) и мн. формы совр. нар. театра – как мистериального, инсценирующего сюжеты эпоса и пуран (рамлила, раслила, кришналила, якшагана, джатра, катхакали и т. д.), так и полумистериального, опирающегося на предания, легенды и сказки (наутанки, тамаша, бхаваи и др.). Особое место среди них занимает храмовый театр штата Керала кутияттам, в основе постановок которого лежат тексты лит. санскр. драм с включением импровизац. монологов на яз. малаялам.
Театр европ. типа появился в И. в колониальную эпоху. В 18 в. в Калькутте под покровительством Ост-Индской компании действовало три проф. драматич. театра – «Олд плей хаус», «Нью плей хаус» и «Чоуранги тиэтр». Доступные только для белого населения, они ставили европ. пьесы на англ. яз. В Бомбее в 1750 был открыт театр «Бамбаи Тхитар», который не пользовался успехом и вскоре прекратил существование. Попытка создания общедоступного театра на бенг. яз. была предпринята в 1795 Г. С. Лебедевым. Усмотрев в начинании Лебедева угрозу интересам Великобритании, руководство Ост-Индской компании способствовало прекращению его деятельности. Однако идея общедоступного нац. театра утвердилась, и к 1840 в Калькутте работало уже неск. коллективов, ставивших европ. и санскр. пьесы в переводе на бенг. яз., а также сочинения бенг. драматургов (социальная комедия «И это называется цивилизацией?!» М. Дотто, 1859; антибританская пьеса «Зеркало индиго» Д. Миттро, 1860, и др.). Постановки этих и др. произведений сформировавшейся в сер. 19 в. оригинальной бенг. драматургии (Г. Гхош, Т. Бондопаддхай, Р. Торкоротно и др.) вызвали беспокойство брит. администрации, издавшей в 1876 «Закон о драматич. представлениях», легализовавший жёсткую полицейскую цензуру. В нач. 20 в. в И. появился реалистич. театр, выражающий идеи нац.-освободит. движения. Важную роль в нём играли любительские коллективы, «школьные» объединения и полупрофессиональные труппы, возникшие во многих крупных городах. Определяющей для развития театра и драматургии на яз. хинди стала любительская труппа «Бхаратенду натак мандали» (организована в 1907 Бхаратенду Харишчандрой, г. Бенарес), а также деятельность Д. Прасада, Премчанда и С. Говинддаса, создавших образы борцов против брит. колониализма. Принципиально иное направление было связано с театром парсов. Первая проф. театральная компания парсов «Парси натак мандали» была открыта в Бомбее (1852). В театре парсов, подражавшем англ. театру Викторианской эпохи, процветали мелодекламация, экзальтиров. мимика и разнообразные спецэффекты, создававшие ощущение яркой зрелищности. Театр парсов существовал до 1-й четв. 20 в., его преемником стал инд. кинематограф. В 1943 в Бомбее К. А. Аббас, А. С. Джафри, Д. Шармалкар и др. создали Ассоциацию нар. театров Индии (ИПТА), объединяющую более 6,5 тыс. разнообразных коллективов. В 1953 в Дели была основана Нац. академия музыки, танца и драмы («Сангит Натак»), в 1959 под её эгидой основана Нац. школа драмы (с 1999 проводит ежегодный театральный фестиваль «Бхарат Ранг Махотсава»). В 1984 ИПТА создала спец. центр для работы с детьми. Последние десятилетия 20 в. отмечены появлением ряда эксперим. театров (в т. ч. театр «Ранга Шанкара» в Бангалоре). В 1989 организован театральный центр «Рангаяна» в Майсуре (объединяющий проф. труппу репертуарного театра, театральный ин-т «Бхаратия Ранга шикшана кендра» и исследовательский центр «Шриранга ранга махити»). Репертуар театра включает европ. классику и совр. пьесы на яз. каннада; центр проводит активную работу с детьми. В Нью-Дели работают университетские театры – «Аматер тиэтр груп», «Драматек». Распространены также передвижные труппы («Сурабхи» и др.).
В И. сохранилась древняя традиция нар. кукольного театра, самые ранние свидетельства о котором относятся к первым векам н. э. Театр марионеток распространён в штатах Раджастхан, Махараштра, Карнатака, Орисса, Зап. Бенгалия и Тамилнад; теневой театр – в штатах Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала, Орисса, Зап. Бенгалия и Тамилнад; театр перчаточных и металлич. кукол – в Ориссе, Уттар-Прадеше и Тамилнадe. Внешний вид кукол сильно различается в зависимости от штата. Куклы имеют устойчивую иконографию, закреплённую для каждого персонажа. Глаза навыкате и тёмный цвет характерны для отрицательных героев; для положительных – используются более светлые оттенки; у куклы-царя – парчовое облачение и усы. У марионеток-мужчин на голове тюрбан, у женщин – причудливые причёски. Для женских персонажей характерна танцевальная пластика, для мужских – резкие, порывистые движения, используемые в сценах борьбы. Совр. театр представлен полупрофессиональными бродячими труппами от 10 (в театре марионеток) до 40 (в теневом театре) чел. Основу труппы составляет одна, нередко брахманская, семья, передающая ремесло и набор кукол по наследству. В состав труппы входят кукловоды, музыканты-певцы и руководитель (бхагават). Управляют куклами мужчины; они же, как правило, берут на себя функцию рассказчиков, которую, однако, могут выполнять и женщины, сопровождающие спектакль пением и игрой на муз. инструментах. Спектакль продолжается 6–8 ч, для него требуется до 20 кукол (предварительно освящённых). Он начинается с молитв Ганеше или Сарасвати. Затем на сцене появляются куклы-клоуны, которые шутят на злободневные для деревни темы. После них разыгрываются истории из «Махабхараты», «Рамаяны» и пуран. Театр кукол, наряду с развлекательной, до сих пор выполняет и ритуальную функцию. Приглашая актёров, жители деревни верят, что спектакль будет способствовать дождю или хорошему урожаю. Их зовут также на местные праздники, свадьбы и похороны. Пользуясь популярностью кукольного театра в сельской местности, гос. ведомства используют его для пропаганды идей планирования семьи, отказа от архаич. традиций (выкупа за невесту и т. п.). Правительство И. поддерживает кукольный театр на гос. уровне. Нац. академия музыки, танца и драмы регулярно проводит в Нью-Дели междунар. фестивали кукольного театра. Среди проф. коллективов выделяется Калькуттский кукольный театр (1973) и театр «Ишара» в Нью-Дели. В Керале с 1981 действует исследовательский центр «Натанакаирали», поддерживающий местные кукольные коллективы.
Дополнительная литература:
Keith А. В. The Sanskrit drama in its origin, development, theory and practice. Oxf., 1924;
Gonda J. A. Zur Frage nach dem Ursprung and Wesen des indischen Dramas // Acta Orientalia. 1943. Vol. 19. P. 329–453;
Banerji P. Dance of India. [5 ed.]. Allahabad, 1956; idem. Art of Indian dancing. New Delhi, 1985;
Эрман В. Г. Теория драмы в древнеиндийской классической литературе // Драматургия и театр Индии. М., 1961;
The N ̅a ̣tya ́s ̅astra / Translated and ed. by M. Ghosh. Calcutta, 1961–1967. Vol. 1–2; Алиханова Ю. М. Театр древней Индии // Культура древней Индии. М., 1975;
Awasthi S. Puppet theatre for India // Arts of India. 1975. Vol. 5. № 5; Гринцер П. А. Бхаса. М., 1979;
Kuiper F. B. J. Varuṇa and Vidu̅ṣaka: on the origin of the Sanskrit drama. Amst., 1979;
Лидова Н. Р. Драма и ритуал в древней Индии. М., 1992;
Lal A. The Oxford companion to Indian theatre. Oxf., 2004.
Автор раздела: Н. Р. Лидова
Кино.
Первый показ короткометражных фильмов бр. Л. и О. Люмьер состоялся в Бомбее 7.7.1896. С 1897 показы проходили также в Калькутте и Мадрасе. В 1899 фотограф Х. С. Бхатвадекар (Саве Дада) продемонстрировал публике свои фильмы «Борцы» и «Дрессировщик обезьяны». В 1905 Дж. Ф. Мадан открыл в Калькутте первый кинотеатр и первую в стране компанию по прокату фильмов «Elphistone Bio. Co.» (позднее преобразованную в холдинг «Madan Theatres»), монополизировав до 1920 весь выпуск и прокат фильмов в И., Бирме, Малайе, Сингапуре и на Цейлоне. В 1909–12 наряду с инд. хроникально-документальными фильмами демонстрировались и зарубежные – из США, Великобритании, Франции, Италии, Японии и России. 18.5.1912 в Бомбее был показан первый игровой фильм-спектакль по мифологич. драме «Пундалик» Р. Г. Торне. Регулярное кинопроизводство началось с 1913, когда Д. Г. Пхалке (известен как Дадасахеб Пхалке), считающийся родоначальником инд. игрового кинематографа, поставил ф. «Раджа Харишчандра». Почти за 20 лет Пхалке снял 44 немых фильма (в основе многих из них – сюжеты из «Махабхараты» и «Рамаяны»), удачно совместив традиц. музыкально-танцевальные жанры рамлилы и кришналилы с кинематографич. зрелищем; также ввёл в практику кинематографа многочисл. трюки, использовал макеты и элементы анимационного кино. Крупнейшие кинокомпании эпохи немого кино: «Phalke and Co.» (позже «Hindustan C. Co.»), «Imperial», «Maharashtra F. Co.», «Kohinoor Film», «Prabhat Film» и др.; среди известных режиссёров: Пхалке, Б. Пейнтер, Д. Гангули, Ч. Шах, В. Шантарам, А. Ирани. После принятия в 1928 закона о кинематографе запрету подверглись фильмы, критиковавшие существующие порядки: «Гирлянда свараджа» Шантарама (1929), «Гнев» Р. С. Чаудхури и «Бомба» П. Карани (оба 1930), «Фабричный рабочий» М. Бхавнани (1934). Была запрещена демонстрация некоторых сов. фильмов. 14.3.1931 в Бомбее состоялся показ первого звукового ф. «Алам ара» («Светоч мира») Ирани (на яз. хинди). Развернулось произ-во звуковых фильмов и на др. инд. языках (в 1931 созданы первые звуковые фильмы на бенгальском, тамильском и телугу, в 1932 – на маратхи и гуджарати, в 1933 – на ассамском яз., в 1934 – на каннара, в 1935 – на панджаби, в 1936 – на ория и в 1938 – на малаялам). Накануне 2-й мировой войны И. занимала одно из первых мест в мире по выпуску фильмов (200 фильмов ежегодно). На ведущих студиях «New Theatres» (Калькутта), «Prabhat» (Пуна), «Bombay Talkies» и «Ranjit» (Бомбей) снимались фильмы на острые социальные темы: тяжёлое экономич. положение народа [«После землетрясения» («Революция»), 1935, «Золотое общество», 1936, оба – реж. Д. К. Бос; снятый под влиянием А. П. Довженко ф. «Мать – земля» Н. Боса, 1938; «Хлеб» Мехбуба, 1942, и др.]; протест против обществ. неравенства, усугубляемого кастовой дискриминацией («Девдас» П. Ч. Баруа по одноим. роману Ш. Чоттопаддхая, 1935); стремление к единству страны перед угрозой надвигающегося раскола («Соседи» В. Шантарама, 1941; а также историч. фильмы С. Моди – «Призыв», 1939, «Александр Македонский», 1941, «Притхви Валлабх», 1943); борьба за социальное раскрепощение женщины [«Кунку» (1936) и «Человек» (1939) Шантарама; «Директор фабрики» («Старшая сестра») Н. Боса, 1937; «Джагирдар» (1937) и «Женщина» (1940) Мехбуба] и др. В 1-й пол. 1940-х гг. в Бомбее, Калькутте и Мадрасе сложились три автономных центра кинопроизводства. Фильмы создавались на сюжеты «Махабхараты» и «Рамаяны», легенд и мифов из пуран, а также по мотивам «Тысячи и одной ночи». Деятельность Ассоциации нар. театров (1943), знакомство с творчеством С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина, А. П. Довженко, М. С. Донского способствовали появлению фильмов: «Дети земли» Х. А. Аббаса (1946); «Город в долине» Ч. Ананда (1946, пр. Мкф в Канне); «Обездоленные» Н. Гхоша (1948); «Бродяга» (1951, пр. Мкф в Канне) и «Господин 420» (1955) Р. Капура; «Жажда» (1957) и «Бумажные цветы» (1959) Г. Датта, и др. Во 2-й пол. 1950-х гг. в инд. кинематограф пришли режиссёры Р. Гхатак, С. Рей и М. Сен. Их работы и, прежде всего, кинотрилогия Рея «Песнь дороги» (1955, пр. Мкф в Канне), «Непокорённый» (1956, пр. Мкф в Венеции) и «Мир Апу» (1959) утверждали реалистич. тенденции. Значит. вклад в развитие инд. кинематографии внесли режиссёры: Ш. Бенегал («Росток», 1974, «Конец ночи», 1975, «Рыночная площадь», 1983, «Нетаджи Субхаш Чандра Бос. Забытый герой», 2005), А. Гопалакришнан («Восхождение», 1977, «Лицом к лицу», 1984, «Монолог», 1987, «Стены», 1990, «История человека», 1996), Р.Гхош («19 апреля», 1994, «Песчинка», 2003), М. Наяр («Камасутра», 1996, «Свадьба в сезон дождей», 2001, «Тёзка», 2006) и др. Вместе с тем религ.-мифологич. и историч. фильмы 1920–30-х гг., трюковые и костюмные фильмы 1930–40-х гг., сентиментально-романтич. мелодрамы 1940–50-х гг., приключенч. боевики 1970-х гг., фильмы-сказки 1980-х гг. и семейные драмы 1990-х гг. способствовали тому, что инд. кино стало восприниматься как театрализов. зрелище, для которого характерны сюжетные стереотипы, песенно-танцевальные вставные номера, упрощённый киноязык и т. д. С ростом конкуренции со стороны телевидения и видео кинопредприниматели всё чаще обращаются к многобюджетным фильмам – мегаблокбастерам с участием «кинозвёзд» (А. Баччан, С. и Ш. Кхан, М. Дикшит, Шридеви и др.). В Болливуде (киноиндустрия Мумбаи, название произведено от старого назв. города – Бомбей и Голливуда) работают режиссёры: Я. Чопра, М. Бхатт, В. В. Чопра, С. Гхаи, Р. Г. Варма, С. Л. Бхансали, К. Джохар, Ф. Акхтар; актёры Р. Рошан, С. Датт, А. Рай-Баччан, Р. Мукхерджи, П. Зинта и др. Фильмы на хинди часто снимаются и за рубежом (Швейцария, Великобритания, Франция, США, Австралия и др.). В И. девять центров кинопроизводства: Мумбаи (быв. Бомбей), Тривандрам (Тируванантапурам), Калькутта, Хайдарабад, Бангалор, Гувахати, Дели, Ченнаи (быв. Мадрас) и Каттак. Наибольшее количество фильмов выпускается на хинди и на четырёх юж.-инд. языках: тамильском, телугу, каннада и малаялам. В 1953 учреждена гос. (с 1955 – нац.) кинопремия. Среди многочисл. обществ. премий самая значительная – пр. ж. «Filmfare» (с 1954). В 1955 создано Об-во детских фильмов, в 1960 – гос. Корпорация финансирования кино (с 1980 Нац. корпорация развития кино). В Пуне в 1961 открыт Киноинститут (с 1975 Ин-т кино и телевидения И.), в 1964 – Нац. киноархив. В Калькутте работает Ин-т кино и телевидения им. С. Рея (1995), в Ченнаи – Ин-т кино и телевидения Тамилнада (1995), в Мумбаи – Ин-т актёрского мастерства им. К. Амрохи (1995) и Междунар. академия инд. кино (2000), в Дели – Азиат. академия кино и телевидения (1995). Проводятся междунар. кинофестивали: в Гоа (с 2004, ежегодный; с 1952 – в разл. городах), в Калькутте (с 1995); документальных, короткометражных и анимац. фильмов (Мумбаи, один раз в 2 года); детских фильмов (Хайдарабад, один раз в 2 года); азиат. кино «CINEFAN» (с 1999), женского кино (с 2006) – оба в Дели.
Дополнительная литература:
Сатьяджит Рей. М., 1979;
Rangoonwalla F. A pictorial history of Indian cinema. L., 1979; idem. Indian cinema. Past and present. Delhi, 1982;
Мринал Сен. М., 1987;
Кино Индии / Под ред. М. Л. Салганик. М., 1987;
Кино Индии: Очерки. М., 1988;
Rasa. Calcutta, 1995. Vol. 2: Theatre and cinema; Garga B. D. So many cinemas: the motion picture in India. Mumbai, 1996;
Encyclopaedia of Indian cinema. Chi.; L., 1999;
Индия сегодня. М., 2005.
Автор раздела: Ю. Ф. Корчагов.
Иллюстрации:
Индия (физическая карта);
Плоскогорье Декан. Фото Н. В. Мазеина;
Пустыня Тар. Архив БРЭ;
Высокие Гималаи. Фото В. А. Снатенкова;
Река Ганг у города Варанаси. Фото Alison Camwell;
Влажные вечнозелёные тропические леса на северо-востоке Индии (штат Ассам). Архив БРЭ;
Стадо индийских слонов. Фото В. В. Климова;
Каменные орудия труда эпохи неолита из Бурзахома. 1-я пол. 3-го тыс. до н. э. (по Б. К. Тхапару). Архив БРЭ;
Женские керамические статуэткииз Инамгаона. 1-я треть 1-го тыс. до н. э. (по Б. К. Тхапару). Архив БРЭ;
Бронзовые статуэтки слона, быка, колесницы из Даймабада. 12–8 вв. до н. э.(по Б. К. Тхапару). Архив БРЭ;
Медный инструмент в форме антропоморфной фигуры. Ок. 1500–1200 до н. э. Государственный музей Лакхнау (Дели). Архив БРЭ;
Индия в 6 - 3 вв. до н. э.;
Божество Майтрея. 2 в. Кушанский период. Национальный музей (Дели). Архив БРЭ;
Санчи. Навершие ворот Большой ступы. Архив БРЭ;
Индия в 4 - 5 вв. ;
Фрески Аджанты. 5 в. Архив БРЭ;
«Военный поход раджпутских правителей Мевара». Раджпутская миниатюра. Сер. 16 в. Архив БРЭ;
«Битва при Панипате 1526 г.». Могольская миниатюра 16 в. Архив БРЭ;
«Вступление Бабура во дворец султана Ибрахима в Агре после взятия города». Могольская миниатюра 16 в. Архив БРЭ;
Индия во второй половине 16 в.;
«Сцена придворной жизни». Могольская миниатюра 16 в. Архив БРЭ;
«Княжеская торжественная процессия». Индийская миниатюра 18 в. Архив БРЭ;
«Англо-сикхские войны. Окрестности Амритсара». Рисунок А. Д. Салтыкова. 1840-е гг. Архив БРЭ;
«Здание Ост-Индской компаниив Лондоне». Английскаягравюра 18 в. Архив БРЭ;
«Сипаи». Английская гравюра сер. 19 в. Архив БРЭ;
«Подавление индийского восстания англичанами». Картина В. В. Верещагина. Ок. 1884.;
«Княжеский дарбар. Удайпур». Английская гравюра сер. 19 в. Архив БРЭ;
«Индусско-мусульманские столкновения. Бомбей, 1893». Английская гравюра. Архив БРЭ;
Палата князей. Дели. 1923. Архив БРЭ;
Гандистский плакат, призывающийк прекращению первой общеиндийской кампании гражданского неповиновения. 1922. Архив БРЭ;
Демонстрация протеста против комиссии Саймона. 2. 4. 1929. Архив БРЭ;
Дж. Неру (слева) и М. К. Ганди. Фото. 1946. Архив БРЭ;
Лагерь беженцев близ крепости Пурана-Кила в Дели. 1947. Архив БРЭ;
Раздел Британской Индии сопровождался массовым переселением индусов в Индию,а мусульман – в Пакистан. 1947. Архив БРЭ;
Первый премьер-министр независимой Индии Дж. Неру приносит присягу. 15. 8.1947. Архив БРЭ;
Индия накануне предоставления независимости в 1947 г.;
Индира Ганди. Архив БРЭ;
Военный парад в День Республики Индии. Дели. 26. 1.2000. Архив БРЭ%
Президент РФ В. В. Путин и премьер-министр Республики Индия Манмохан Сингх. С.-Петербург. 2006. Архив БРЭ;
Добыча каменного угля. Штат Уттар-Прадеш. Архив БРЭ;
Добыча природного газа на морском шельфе близ побережья штата Махараштра (государственная корпорация «ONGC»). Архив БРЭ;
Строительство АЭС в Куданкуламе (штат Тамилнад).;
ЗАО «Атомстройэкспорт»;
Цех готовой продукции металлургического завода корпорации «Steel Authorityof India» в г. Селам (штат Тамилнад). Архив БРЭ;
Завод по производству алюминия государственной корпорации «NALCO» в г. Даманджоди (штат Орисса). Архив БРЭ;
Сборочный конвейер автомобильного завода компании «Mahindra &Mahindra» в г. Насик (штат Махараштра). Архив БРЭ;
Запуск ракеты «GSLV» с космодрома Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш). Архив БРЭ;
Рисовые поляв штате Карнатака. Фото Terry Feuerborn;
Сбор чайного листа в штате Западная Бенгалия. Фото Mera Granberg;
Ченнаи. Портовый контейнерный терминал. Архив БРЭ;
Эмблема Индийской олимпийской ассоциации;
Поло на слонах. Перед началом игры. Архив БРЭ;
Настенная роспись из Бхимбетки. 2-е тыс. до н. э. Архив БРЭ;
Сарнатх. Ступа Дхамекх. Нач. 6 в. Архив БРЭ;
Бхаджа. Пещерные храмы. 2 в. до н. э. Архив БРЭ;
Плита с изображением ступы из Нагараджунаконды. 3 в. Национальный музей (Дели). Архив БРЭ;
Роспись футляра для манускрипта. 9 в. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Архив БРЭ;
Махабалипурам. Храмы-ратхи. 7 в. Архив БРЭ;
Молельный зал в храме Адинатха в Дильваре на горе Абу. 11 в. Раджастхан. Архив БРЭ;
Читторгарх. Виджай-Стамбх (Башня Победы). 1458–68. Архив БРЭ;
Мадурай. Храм Шри-Минакши. 1623. Архив БРЭ;
Майсур. Монолитная статуя священного быка Нандина горе Чамунди. 1659. Архив БРЭ;
Биджапур. Мавзолей Мухаммеда Адил-шаха (Гол-Гумбаз). 1656–60. Архив БРЭ;
Гуру Говинд Сингх на коне. Кон. 17 в. Пенджаб, сикхская школа. Художественная галерея (Чандигарх). Архив БРЭ;
Фатихпур-Сикри. Опорный столп в тронном зале Акбара. 1575. Архив БРЭ;
Джайпур. Дворец Джал-Махал на озере Ман-Сагар. 1799. Архив БРЭ;
Мумбаи. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи (Виктория-Терминус). 1878–87. Архитектор Ф. У. Стивенс. Архив БРЭ;
Р. Варма. «Шакунтала». Кон. 19 в. Архив БРЭ;
Индийский институт управления в Калькутте. Здание аудиториума. Архив БРЭ;
А. Шер-Гил. «Три сестры». 1935. Национальная галерея современного искусства (Нью-Дели). Архив БРЭ;
А. Сингх. «Белый конь». 1980-е гг. Архив БРЭ;
Мегха-рага. Живописное воспроизведение индийского музыкального лада. 1680. Художник Мадходаса. Национальный музей Дели. Архив БРЭ;
Рагини Бхайрави. Живописное воспроизведение индийского музыкального лада. Кон. 17 в. Раджастхан. Муниципальный музей (Аллахабад,штат Уттар-Прадеш). Архив БРЭ;
Шива Натараджа (Владыка танца). Бронзовая скульптура эпохи Чола. 11 в. Южная Индия. Архив БРЭ;
Актёры храмового театра кутияттам в гриме царя и видушаки (справа). Центр «Марги» в Тривандраме. Архив БРЭ;
Актёр театра катхакали в гриме Кришны. Центр «Марги» в Тривандраме. Фото Н. Р. Лидовой;
Демонический персонаж театра катхакали. Центр «Марги» в Тривандраме (штат Керала). Фото Н. Р. Лидовой;
Кадр из фильма «Девдас». Режиссёр П. Ч. Баруа. 1935. Архив БРЭ.