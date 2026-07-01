ИНДИЯ (КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)

Ч. 3. Индия в период III в. н. э. - VI в. Ссылки на другие части см. в конце статьи.

Классический период

Переходный период. В конце III в. до н. э. — начале III в. н. э. не было силы, которая оказалась бы способна объединить под своей властью Сев.-Зап. и Центральную И. на длительный период. Южн. Азия пережила несколько волн вторжений греко-бактрийцев, индо-скифов, индо-парфян и кушан. Некоторым из завоевателей удавалось создать крепкие государства, занимавшие значительную площадь. Однако ни одно из них не просуществовало дольше столетия. В этот же период укрепляются первые государства на востоке и юге И. — Андхра , Чола , Чера и Пандья . Исторический период, следующий после упадка династии Маурьев и длившийся до возвышения Гуптов , принято называть «Переходным».

Греко-бактрийское царство. Территория между Индом и Вост. Средиземноморьем после смерти Александра Македонского и войн его сподвижников отошла к Селевку I , прозванному Никатором («Победитель»). В 248—247 до н. э. Диодот — сатрап Бактрии , одной из провинций Селевкидов, объявил о ее независимости. Его сын Диодот II принял титул царя. Деметрий, внук Диодота II, занял трон ок. 189 до н. э. и отправился на завоевание И. Из греко-бактрийских царей наиболее известны два наследника Деметрия: Аполлодот и Менандр. Так как подконтрольная им территория распространялась на часть И., их называют индо-греческими царями. Аполлодот I (Великий или Спаситель) правил в 180—160 до н. э. Его власть распространялась на несколько областей, занимавших территории современных Афганистана, Пакистана и Сев.-Зап. Индии: Паропамисад, Арахозии, Гандхары и Западного Панджаба вплоть до Камбейского залива.

Менандр I Спаситель (150—130 до н. э.) — самый знаменитый индо-греческий правитель. Столицей Менандра была Сангала. Именно здесь проходили диспуты Менандра с буддийским монахом Нагасеной. Они составили знаменитый трактат «Милиндапанха» («Вопросы Милинды»). Царь потерпел поражение в диспуте, однако в буддизм не перешел. Монеты Менандра находят в регионе Кабула (Беграм), в Свате, Гандхаре, в Таксиле, к востоку от Матхуры, Гуджарате , Панджабе. Эти находки говорят о распространении его власти на территории от Кабула на западе до р. Ямуна юге и Паталипутры (ныне г. Патна) на востоке. Умер Менандр внезапно в военном лагере; возможно, его убила собственная жена Агафоклея, ставшая после его смерти регентшей. О большей части наследников Менандра не известно ничего, кроме имен. Вероятно, многие из них правили одновременно, разделив царство между собой. Последим греко-бактрийским царем был Гермай (75—55 до н. э.).

Первые три столетия нашей эры не выявили в послемаурийской Индии политической силы, которая могла бы объединить большую часть страны на относительно длительное время. В И. вторглось несколько волн иранских кочевников, захватывавших на определенный срок северную и западную части И. На востоке и крайнем юге И. формировались местные династии. В их взаимном противоборстве развивалась история И. вплоть до наступления эпохи Гуптов в IV в.

Индо-парфяне . Группа иранских племен, которую принято называть «индо-парфянами», положила конец власти греко-бактрийцев на территории И. ок. 70-х до н. э. Центром их власти был город Таксила в Сев.-Зап. И. Из парфянских правителей И. лучше всего известен Гондофар (20—46 н. э.). Последний период правления Гондофара ознаменовался непрекращавшейся борьбой с наследниками и сакскими сатрапами. К 60-м н. э. династия иссякла. К этому времени И. наводнили племена индо-скифов.

Индо-скифы . Одна из групп племен иранского происхождения, составлявшая часть скифского мира, жила на восточной периферии державы Ахеменидов . Во II в. до н. э. парфяне и тохары вынудили их мигрировать в Вост. Иран и Кашмир . В I в. до н. э. эти племена уже прочно обосновались на западных и северо-западных границах И.

В 58 до н. э. правитель царства Мальва Викрамадитья из династии Сатаваханов разбил в Зап. И. саков — иранский народ, контролировавший некоторую ее часть, и основал в честь этого события эру — новую точку отсчета времени, названную его же именем (часто сокращаемым до формы «Викрама»). Эрой Викрама датируется множество надписей, как древних, так и средневековых. Она служит одним из главных пунктов для установления хронологии индийской истории на протяжении более чем 1500 лет.

В 78 н. э. новая волна сакских племен вторглась в Западную И. Их вожди называли себя сатрапами. Один из их династов, Чаштана, основал новую эру, названную сакской. По ней также датируется большое количество событий, описанных в древних и средневековых надписях. Сакское государство не было единым. За доминирование над Западной И. боролись несколько групп сакских вождей. Главным противником Чаштаны в середире I в. н. э. был кшахарата (этот титул носили представители династии Западных сатрапов) Нахапана (40—70 н. э.), а также представители династии Сатаваханов из царства Андхра на востоке И. Именно они и положили конец власти Нахапаны, династия которого вскоре оборвалась.

Царство Андхра . Процветавшая в первые века нашей эры морская торговля привлекла к себе интерес царства Андхра, стремившегося к установлению контроля над западным побережьем И. Андхра сформировалась на востоке Индии на территории между реками Годаври и Кришна, придя на смену династиям Канва — наследников Маурьев. Цари Андхры носили два династических имени: Шатакарни и Сатавахана. Вероятно, за трон Андхры боролось две ветви одной династии. Восточная, изначально подчиненная, часть царства возобладала и передала династическое имя всем его правителям. Сатаваханы быстро расправились с окружающими их царствами на востоке. К середине I в. до н. э. они уже продвинулись в Центральную И. Наибольший след в политической истории Андхры оставили Готамипутра Шри Шатакарни (ок. 50—70), разбивший сакского сатрапа Нахапану, и его сын Васиштхипутра Шри Пулумави (ок. 70—95), претендовавшие на контроль над всей территорией Декана. В течение II и в начале III в. н. э. царство Андхра постепенно распалось.

Кушане . Между 140 и 100 до н. э. Бактрия была полностью подчинена кочевыми племенами юэчжи, часть из которых позднее стала известна как кушане. При их правителе Куджуле Кадфизе между 25 и 30 н. э. складывается Кушанская империя. Под предлогом защиты последнего греко-бактрийского царя Гермая они разбили индо-парфян, занимавших территорию современного Афганистана и дельту Инда. К 25 н. э. кушане переходят Гиндукуш и занимают Панджаб, а к 50 н. э. при царе Виме Кадфизе под их власть переходит почти вся Сев.-Зап. И. При царе Виме Такто кушане уже начинают чеканить собственную монету, а при его внуке Канишке I Великом Кушанская держава достигает своих максимальных размеров, подлинный расцвет переживает учение Будды.

Гуптский период (см. также: Гуптов государство )

В III в. н. э. новый подъем переживает Магадха, которая спустя 400 лет после упадка Маурьев дала начало новой великой индийской династии Гуптов. Держава Гуптов просуществовала недолго, но вклад ее в историю И. важен не только потому, что была объединена большая часть субконтинента. В этот период завершилось формирование привычного образа классической древнеиндийской цивилизации: стабилизируется варново-кастовая структура общества, происходит подъем индуизма — традиционной индийской религии, основанной на авторитете «Вед», подлинный расцвет переживают науки, искусства и ремесла.

В гуптское время окончательно складываются две главные древнеиндийские эпические поэмы — «Махабхарата» («Сказание о великой битве потомков Бхараты») и «Рамаяна» («Колесница Рамы»), отражавшие основные события, связанные с освоением индо-ариями нового жизненного пространства. Древнеиндийская цивилизация не породила собственной исторической традиции, поэтому изучению эпических поэм, выделению в них исторического зерна придается в индологии большое значение.

Основа индуистского общества состояла в преданности его членов общественному и религиозному долгу (дхарме). Однако долг у каждого человека был разный в зависимости от того, к какой варне и касте он принадлежал. Главными признаками, определяющими отношение к касте в настоящее время, являются общая профессия и территория проживания. В древности же главным было общее происхождение членов касты. Члены касты оказывали различную помощь друг другу, при этом касты были явлением эндогамным. Не допускалось смешение каст («профессиональных цехов» внутри варн) и варн (четырех ступеней в общественном делении).

Южно-индийские царства . Государственность в Южн. И. возникла позже, чем на севере. Хотя в надписях Ашоки упоминаются южноиндийские страны Чола, Пандья и Кералапутра (Чера), из-за скудости источников сложно установить характер этих политий. Косвенными свидетельствами определенного уровня культуры служит проникновение на юг в последние века до нашей эры буддизма и джайнизма. На рубеже нашей эры юг И. находился под контролем этих трех царств. Царство Пандья со столицей в Мадураи располагалось на крайнем юго-востоке И.; царство Чера со столицей в Каруре — в Зап. Тамилнаду, в верховьях р. Кавери; царство Чола со столицами в Уреиюре и Танджавуре — севернее Пандьи, в дельте р. Кавери. Эти царства активно торговали с античным миром, выходцы из которого приезжали в этот регион. Именно оттуда в Средиземноморье поступали лучшие индийские специи, в частности перец, и жемчуг. Античные мастера были известны в тамильской традиции как умелые ремесленники и архитекторы, а римские картографы даже изображали храм в честь Августа в Юго-Зап. Индии. Политическая история южно-индийских царств состоит из бесконечных войн, которые они вели между собой и с царями Шри-Ланки . Однако решающего преимущества достичь не удавалось никому.

История Тамилнаду до VI в. во многом загадочна. Сохранилась богатая литература — эпос, лирическая и героическая поэзия, дидактические и религиозно-философские трактаты, относимая традицией к так называемому периоду Сангама, т. е. к II—III вв. Упоминаемые в них реалии свидетельствуют о наличии государств, процветающих городов, довольно сложной социальной системы. Однако надписей того времени не сохранилось, и невозможно установить историчность упоминаемых правителей. Период с III по VI в. классическая тамильская литература представляет как время упадка, вызванного завоеванием Тамилнаду варварским племенем каллабхров. Однако документальных подтверждений этого события также не имеется. В то же время на севере Тамилнаду с конца III в. появляются надписи династии Паллавов , что, несомненно, свидетельствует о существовании государства, которое не упоминаются в классической литературе. Паллавы к VI в. подчинили все тамильские политии и вступили в борьбу за господство надо всем Деканом. На территории Карнатаки примерно в это же время возникли государства Западных Гангов (в южной части современной Карнатаки) и Кадамбов (севернее). Кадамбы и Ганги играли в политической истории IV и последующих веков второстепенную роль.

Вторжение гуннов-эфталитов . Великое переселение народов затронуло и Индию. В конце IV в., когда Европа переживала волну гуннского нашествия, народ хуа, составлявший часть гуннской племенной общности, подошел к восточным границам сасанидского Ирана. Царь хуа, при котором этот народ дошел до Ирана, носил имя Гефтал, от которого и пошло название всего народа. Вероятно, гунны-эфталиты вели не кочевой, а полуоседлый образ жизни. Санскритские источники за светлый цвет кожи называли их «белыми гуннами», противопоставляя «черным», населявшим монгольские степи. Некоторые исследователи видят в эфталитах носителей языка, родственного бактрийскому и иным восточно-иранским языкам. Согласно другой гипотезе, они говорили на монгольском языке. Надписи на монетах эфталитов выполнены на одном из иранских языков греческими буквами.

Вытесненные из Центральной Азии гуннами , эфталиты разбили сасанидского царя Фероза и заняли северные и восточные рубежи Ирана. К середине V в. они начали проникать на территорию И., продвигаясь по Индо-Гангской равнине. Известно, что вождь эфталитов Торамана (490—515) захватил западную часть Сев. И., и его войска проникли даже в Малву. В 510 он потерпел поражение от Бханугупты, однако натиск эфталитов продолжался под водительством Михиракулы, сына Тораманы. К 520 они уже прочно владели Гандхарой и Кашмиром. В 533 Михиракула был разбит Яшодхарманом из Мандасора. Эфталиты доходили на восток вплоть до Магадхи, на юг — до современной Шри-Ланки. Но в середине VI в. они перестали представлять опасность. Сокрушительный удар в тыл гуннам нанес сасанидский Иран, положив конец их власти в Северной И. Но многие кланы эфталитов, а также пришедшие с ними гурджары осели на территории современного Раджастхана. Там они постепенно ассимилировались с местным населением. Набеги эфталитов смели власть династии Гуптов, на востоке Индии доминирующей политической силой стало государство Гауда, на юге — Паллава и Чалукья .

Граница между периодами Древности и Средневековья применительно к древней И. весьма условна. Индийское общество середины I тысячелетия н. э. не переживало принципиальных экономических или иных изменений. Но упадок Гуптов и их потомков, отсутствие объединяющего политического и экономического центра во 2-й половине I тысячелетия н. э. принято рассматривать как переход к эпохе Средневековья.

Лит.: Бэшем А. Л. Чудо, которым была Индия. М., 1977; Вигасин А. А., Самозванцев А. М. Артхашастра. Проблемы социальной структуры и права. М., 1984; Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985; Ригведа. Т. I—III / Изд. подг. Т. Я. Елизаренкова. М., 1989—1999 (2-е изд. СПб., 2001); Вигасин А. А. Древняя Индия: от источника к истории. М., 2007. Raychaudhury H. Political History of Ancient India:. from the Accession of Parikshit to the Extinction of the. Gupta. Dynasty. Delhi, 1996.