ИНДИЯ (КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД)
Ч. 3. Индия в период III в. н. э. - VI в. Ссылки на другие части см. в конце статьи.
Классический период
Переходный период. В конце III в. до н. э. — начале III в. н. э. не было силы, которая оказалась бы способна объединить под своей властью Сев.-Зап. и Центральную И. на длительный период. Южн. Азия пережила несколько волн вторжений греко-бактрийцев, индо-скифов, индо-парфян и кушан. Некоторым из завоевателей удавалось создать крепкие государства, занимавшие значительную площадь. Однако ни одно из них не просуществовало дольше столетия. В этот же период укрепляются первые государства на востоке и юге И. — Андхра, Чола, Чера и Пандья. Исторический период, следующий после упадка династии Маурьев и длившийся до возвышения Гуптов, принято называть «Переходным».
Греко-бактрийское царство. Территория между Индом и Вост. Средиземноморьем после смерти Александра Македонского и войн его сподвижников отошла к Селевку I, прозванному Никатором («Победитель»). В 248—247 до н. э. Диодот — сатрап Бактрии, одной из провинций Селевкидов, объявил о ее независимости. Его сын Диодот II принял титул царя. Деметрий, внук Диодота II, занял трон ок. 189 до н. э. и отправился на завоевание И. Из греко-бактрийских царей наиболее известны два наследника Деметрия: Аполлодот и Менандр. Так как подконтрольная им территория распространялась на часть И., их называют индо-греческими царями. Аполлодот I (Великий или Спаситель) правил в 180—160 до н. э. Его власть распространялась на несколько областей, занимавших территории современных Афганистана, Пакистана и Сев.-Зап. Индии: Паропамисад, Арахозии, Гандхары и Западного Панджаба вплоть до Камбейского залива.
Менандр I Спаситель (150—130 до н. э.) — самый знаменитый индо-греческий правитель. Столицей Менандра была Сангала. Именно здесь проходили диспуты Менандра с буддийским монахом Нагасеной. Они составили знаменитый трактат «Милиндапанха» («Вопросы Милинды»). Царь потерпел поражение в диспуте, однако в буддизм не перешел. Монеты Менандра находят в регионе Кабула (Беграм), в Свате, Гандхаре, в Таксиле, к востоку от Матхуры, Гуджарате, Панджабе. Эти находки говорят о распространении его власти на территории от Кабула на западе до р. Ямуна юге и Паталипутры (ныне г. Патна) на востоке. Умер Менандр внезапно в военном лагере; возможно, его убила собственная жена Агафоклея, ставшая после его смерти регентшей. О большей части наследников Менандра не известно ничего, кроме имен. Вероятно, многие из них правили одновременно, разделив царство между собой. Последим греко-бактрийским царем был Гермай (75—55 до н. э.).
Первые три столетия нашей эры не выявили в послемаурийской Индии политической силы, которая могла бы объединить большую часть страны на относительно длительное время. В И. вторглось несколько волн иранских кочевников, захватывавших на определенный срок северную и западную части И. На востоке и крайнем юге И. формировались местные династии. В их взаимном противоборстве развивалась история И. вплоть до наступления эпохи Гуптов в IV в.
Индо-парфяне. Группа иранских племен, которую принято называть «индо-парфянами», положила конец власти греко-бактрийцев на территории И. ок. 70-х до н. э. Центром их власти был город Таксила в Сев.-Зап. И. Из парфянских правителей И. лучше всего известен Гондофар (20—46 н. э.). Последний период правления Гондофара ознаменовался непрекращавшейся борьбой с наследниками и сакскими сатрапами. К 60-м н. э. династия иссякла. К этому времени И. наводнили племена индо-скифов.
Индо-скифы. Одна из групп племен иранского происхождения, составлявшая часть скифского мира, жила на восточной периферии державы Ахеменидов. Во II в. до н. э. парфяне и тохары вынудили их мигрировать в Вост. Иран и Кашмир. В I в. до н. э. эти племена уже прочно обосновались на западных и северо-западных границах И.
В 58 до н. э. правитель царства Мальва Викрамадитья из династии Сатаваханов разбил в Зап. И. саков — иранский народ, контролировавший некоторую ее часть, и основал в честь этого события эру — новую точку отсчета времени, названную его же именем (часто сокращаемым до формы «Викрама»). Эрой Викрама датируется множество надписей, как древних, так и средневековых. Она служит одним из главных пунктов для установления хронологии индийской истории на протяжении более чем 1500 лет.
В 78 н. э. новая волна сакских племен вторглась в Западную И. Их вожди называли себя сатрапами. Один из их династов, Чаштана, основал новую эру, названную сакской. По ней также датируется большое количество событий, описанных в древних и средневековых надписях. Сакское государство не было единым. За доминирование над Западной И. боролись несколько групп сакских вождей. Главным противником Чаштаны в середире I в. н. э. был кшахарата (этот титул носили представители династии Западных сатрапов) Нахапана (40—70 н. э.), а также представители династии Сатаваханов из царства Андхра на востоке И. Именно они и положили конец власти Нахапаны, династия которого вскоре оборвалась.
Царство Андхра. Процветавшая в первые века нашей эры морская торговля привлекла к себе интерес царства Андхра, стремившегося к установлению контроля над западным побережьем И. Андхра сформировалась на востоке Индии на территории между реками Годаври и Кришна, придя на смену династиям Канва — наследников Маурьев. Цари Андхры носили два династических имени: Шатакарни и Сатавахана. Вероятно, за трон Андхры боролось две ветви одной династии. Восточная, изначально подчиненная, часть царства возобладала и передала династическое имя всем его правителям. Сатаваханы быстро расправились с окружающими их царствами на востоке. К середине I в. до н. э. они уже продвинулись в Центральную И. Наибольший след в политической истории Андхры оставили Готамипутра Шри Шатакарни (ок. 50—70), разбивший сакского сатрапа Нахапану, и его сын Васиштхипутра Шри Пулумави (ок. 70—95), претендовавшие на контроль над всей территорией Декана. В течение II и в начале III в. н. э. царство Андхра постепенно распалось.
Кушане. Между 140 и 100 до н. э. Бактрия была полностью подчинена кочевыми племенами юэчжи, часть из которых позднее стала известна как кушане. При их правителе Куджуле Кадфизе между 25 и 30 н. э. складывается Кушанская империя. Под предлогом защиты последнего греко-бактрийского царя Гермая они разбили индо-парфян, занимавших территорию современного Афганистана и дельту Инда. К 25 н. э. кушане переходят Гиндукуш и занимают Панджаб, а к 50 н. э. при царе Виме Кадфизе под их власть переходит почти вся Сев.-Зап. И. При царе Виме Такто кушане уже начинают чеканить собственную монету, а при его внуке Канишке I Великом Кушанская держава достигает своих максимальных размеров, подлинный расцвет переживает учение Будды.
Гуптский период (см. также: Гуптов государство)
В III в. н. э. новый подъем переживает Магадха, которая спустя 400 лет после упадка Маурьев дала начало новой великой индийской династии Гуптов. Держава Гуптов просуществовала недолго, но вклад ее в историю И. важен не только потому, что была объединена большая часть субконтинента. В этот период завершилось формирование привычного образа классической древнеиндийской цивилизации: стабилизируется варново-кастовая структура общества, происходит подъем индуизма — традиционной индийской религии, основанной на авторитете «Вед», подлинный расцвет переживают науки, искусства и ремесла.
В гуптское время окончательно складываются две главные древнеиндийские эпические поэмы — «Махабхарата» («Сказание о великой битве потомков Бхараты») и «Рамаяна» («Колесница Рамы»), отражавшие основные события, связанные с освоением индо-ариями нового жизненного пространства. Древнеиндийская цивилизация не породила собственной исторической традиции, поэтому изучению эпических поэм, выделению в них исторического зерна придается в индологии большое значение.
Основа индуистского общества состояла в преданности его членов общественному и религиозному долгу (дхарме). Однако долг у каждого человека был разный в зависимости от того, к какой варне и касте он принадлежал. Главными признаками, определяющими отношение к касте в настоящее время, являются общая профессия и территория проживания. В древности же главным было общее происхождение членов касты. Члены касты оказывали различную помощь друг другу, при этом касты были явлением эндогамным. Не допускалось смешение каст («профессиональных цехов» внутри варн) и варн (четырех ступеней в общественном делении).
Южно-индийские царства. Государственность в Южн. И. возникла позже, чем на севере. Хотя в надписях Ашоки упоминаются южноиндийские страны Чола, Пандья и Кералапутра (Чера), из-за скудости источников сложно установить характер этих политий. Косвенными свидетельствами определенного уровня культуры служит проникновение на юг в последние века до нашей эры буддизма и джайнизма. На рубеже нашей эры юг И. находился под контролем этих трех царств. Царство Пандья со столицей в Мадураи располагалось на крайнем юго-востоке И.; царство Чера со столицей в Каруре — в Зап. Тамилнаду, в верховьях р. Кавери; царство Чола со столицами в Уреиюре и Танджавуре — севернее Пандьи, в дельте р. Кавери. Эти царства активно торговали с античным миром, выходцы из которого приезжали в этот регион. Именно оттуда в Средиземноморье поступали лучшие индийские специи, в частности перец, и жемчуг. Античные мастера были известны в тамильской традиции как умелые ремесленники и архитекторы, а римские картографы даже изображали храм в честь Августа в Юго-Зап. Индии. Политическая история южно-индийских царств состоит из бесконечных войн, которые они вели между собой и с царями Шри-Ланки. Однако решающего преимущества достичь не удавалось никому.
История Тамилнаду до VI в. во многом загадочна. Сохранилась богатая литература — эпос, лирическая и героическая поэзия, дидактические и религиозно-философские трактаты, относимая традицией к так называемому периоду Сангама, т. е. к II—III вв. Упоминаемые в них реалии свидетельствуют о наличии государств, процветающих городов, довольно сложной социальной системы. Однако надписей того времени не сохранилось, и невозможно установить историчность упоминаемых правителей. Период с III по VI в. классическая тамильская литература представляет как время упадка, вызванного завоеванием Тамилнаду варварским племенем каллабхров. Однако документальных подтверждений этого события также не имеется. В то же время на севере Тамилнаду с конца III в. появляются надписи династии Паллавов, что, несомненно, свидетельствует о существовании государства, которое не упоминаются в классической литературе. Паллавы к VI в. подчинили все тамильские политии и вступили в борьбу за господство надо всем Деканом. На территории Карнатаки примерно в это же время возникли государства Западных Гангов (в южной части современной Карнатаки) и Кадамбов (севернее). Кадамбы и Ганги играли в политической истории IV и последующих веков второстепенную роль.
Вторжение гуннов-эфталитов. Великое переселение народов затронуло и Индию. В конце IV в., когда Европа переживала волну гуннского нашествия, народ хуа, составлявший часть гуннской племенной общности, подошел к восточным границам сасанидского Ирана. Царь хуа, при котором этот народ дошел до Ирана, носил имя Гефтал, от которого и пошло название всего народа. Вероятно, гунны-эфталиты вели не кочевой, а полуоседлый образ жизни. Санскритские источники за светлый цвет кожи называли их «белыми гуннами», противопоставляя «черным», населявшим монгольские степи. Некоторые исследователи видят в эфталитах носителей языка, родственного бактрийскому и иным восточно-иранским языкам. Согласно другой гипотезе, они говорили на монгольском языке. Надписи на монетах эфталитов выполнены на одном из иранских языков греческими буквами.
Вытесненные из Центральной Азии гуннами, эфталиты разбили сасанидского царя Фероза и заняли северные и восточные рубежи Ирана. К середине V в. они начали проникать на территорию И., продвигаясь по Индо-Гангской равнине. Известно, что вождь эфталитов Торамана (490—515) захватил западную часть Сев. И., и его войска проникли даже в Малву. В 510 он потерпел поражение от Бханугупты, однако натиск эфталитов продолжался под водительством Михиракулы, сына Тораманы. К 520 они уже прочно владели Гандхарой и Кашмиром. В 533 Михиракула был разбит Яшодхарманом из Мандасора. Эфталиты доходили на восток вплоть до Магадхи, на юг — до современной Шри-Ланки. Но в середине VI в. они перестали представлять опасность. Сокрушительный удар в тыл гуннам нанес сасанидский Иран, положив конец их власти в Северной И. Но многие кланы эфталитов, а также пришедшие с ними гурджары осели на территории современного Раджастхана. Там они постепенно ассимилировались с местным населением. Набеги эфталитов смели власть династии Гуптов, на востоке Индии доминирующей политической силой стало государство Гауда, на юге — Паллава и Чалукья.
Граница между периодами Древности и Средневековья применительно к древней И. весьма условна. Индийское общество середины I тысячелетия н. э. не переживало принципиальных экономических или иных изменений. Но упадок Гуптов и их потомков, отсутствие объединяющего политического и экономического центра во 2-й половине I тысячелетия н. э. принято рассматривать как переход к эпохе Средневековья.
Лит.: Бэшем А. Л. Чудо, которым была Индия. М., 1977; Вигасин А. А., Самозванцев А. М. Артхашастра. Проблемы социальной структуры и права. М., 1984; Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985; Ригведа. Т. I—III / Изд. подг. Т. Я. Елизаренкова. М., 1989—1999 (2-е изд. СПб., 2001); Вигасин А. А. Древняя Индия: от источника к истории. М., 2007. Raychaudhury H. Political History of Ancient India:. from the Accession of Parikshit to the Extinction of the. Gupta. Dynasty. Delhi, 1996.