ИНДИЯ (ДРЕВНИЙ ПЕРИОД) На чтение: 1 минута

Ч. 1. Индия до Ведийского периода (от древности до XIII—X вв. до н. э.). Ссылки на другие части см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Индия (Классический период) .

Индия (Республика Индия) — государство в Южн. Азии. Площадь — 3287,6 тыс. кв. км. Население — 1,3 млрд человек (2016). Столица — Нью-Дели (см. Дели ).

Административное деление: 29 штатов и 7 союзных территорий (включая Национальный столичный округ Дели). Государственные языки — хинди и английский, 22 официальных языка основных народов И. (бенгали, маратхи, урду, панджаби, ория, гуджарати, ассами, кашмири, телугу, тамили, каннада, малаялам и другие).

Основные религии: индуизм, ислам, христианство, сикхизм, буддизм, джайнизм и другие.

Древняя Индия

К древнеиндийской цивилизации относится история народов, населяющих территорию современных И., Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана и Шри-Ланки. Распространение древнеиндийской культуры на часть территории Монголии, Китая, Японии, стран Центральной и Юго-Восточной Азии обусловливает изучение древней истории этих регионов в контексте древнеиндийской истории.

Природные условия. Развитие древних цивилизаций на п-ове Индостан происходило в относительной изоляции от остального мира при многообразии климатических и географических условий. Определяющим фактором в развитии человека на территории И. были и остаются дожди и ветра. Высочайшие горы на севере и востоке, бескрайнее Иранское плато на западе не пропускают дожди на территорию И. Единственным путем их регулярного проникновения является море, через которое юго-западные муссоны приносят дожди с мая по ноябрь. В это время существенно понижается и температура. Уровень воды в реках, в особенности в Инде и Ганге, поднимается, что способствует увлажнению прилегающих равнин. В остальное время на северо-западе господствует сильная жара и засуха. Восточный Декан и Коромандельское побережье на востоке И. увлажняются в основном «малым муссоном» в октябре-ноябре.

Как и в ряде других крупных цивилизаций древности, важнейшую роль в развитии истории Южн. Азии играли великие реки. Однако лишь в долине Инда сложилась цивилизация, синхронная и сопоставимая по масштабам с египетской, месопотамской и китайской. Ганг — самая полноводная река Евразии — не породила на своих берегах аналогичную культуру. Объяснение этому кроется, вероятно, в большей изоляции населения древнейшей и древней Вост. И., отсутствии регулярных торговых и культурных связей с другими цивилизациями, а также навыков ирригационных работ при сильной заболоченности почвы.

Тем не менее, наличие крупных рек на п-ове Индостан способствовало развитию земледелия, появлению первых городов, реки же служили естественным средством сообщения между ними. Именно вдоль Инда развивалась первая городская цивилизация И. В лесах Индо-Гангской равнины водилось множество видов животных, дававших пищу и одежду. Удобные выходы к морю обеспечивали раннее развитие мореходства и рыболовства. И. богата полезными ископаемыми: золотом, серебром, алмазами, бериллами, свинцом, оловом, железом. Это обстоятельство дало толчок развитию технических навыков, торговле драгоценными металлами и камнями.

Значительные размеры территории Индостана, разнообразие природных условий обусловили то, что уже в глубокой древности она была плотно заселена, однако древнейшая этническая история И. известна плохо: состояние источников не позволяет сделать какие-либо определенные выводы для значительной части территории, особенно Вост. И. Определенно говорить можно лишь о том, что в древности Южн. Азию населяли народы всех так называемых первичных рас. Целый ряд крупных этносов представлял собой результат их смешения.

Периодизация истории древней И.

Древняя история Южн. Азии условно делится на 4 основных этапа: эпоху Индской цивилизации , периоды Ведийский, Буддийский, или Исторический (эпоху Маурьев ) и Классический (эпоху Гуптов ).

Индская цивилизация

Дохараппский период. Древнейшие находки изделий из камня эпохи палеолита, сделанные на территории И., относятся к Ашельскому периоду. Они имеют точные параллели среди ашельских находок из Европы, Зап. Азии и Африки. Количество поселений, относимых к эпохе мезолита — времени перехода от охоты и собирательства к производству продуктов питания, — значительно возрастает. С начала VII тысячелетия до н. э. можно говорить о развитии сельскохозяйственного производства в предгорье Белуджистана, на поселении Мехргарх. В VI—IV тысячелетиях до н. э. распространяются орудия из бронзы, появляется керамика. Приблизительно в это же время в долине Ганга осваивается культура риса. На рубеже VIII—VII вв. до н. э. происходят первые контакты жителей таких поселений, как Мехргарх, и охотников, обитавших к востоку от Инда. Это в значительной мере способствовало распространению там сельскохозяйственных навыков. К рубежу V тысячелетия до н. э. в долине Инда появляются и халколитические культуры. Уже в период неолита были одомашнены зебу и буйвол, возделывались зерновые культуры, например ячмень. К середине IV тысячелетия до н. э. на берегах Инда возникают первые деревни (наиболее изученная — Амри). С их появлением начинается освоение сельскохозяйственного потенциала заболоченной и покрытой джунглями долины Инда.

Индскую цивилизацию принято также называть Хараппской по Хараппе (см. Хараппская цивилизация ) — первому городу, в котором были начаты ее систематические раскопки (1921). Ее главные центры — Мохенджо-даро («Холм мервых», более древний город, где раскопки проводились с 1922), расположенный на правом берегу Инда, в 320 км от берега Аравийского моря, и Хараппа, стоящий на берегу р. Рави в Панджабе, в 600 км от Мохенджо-даро. Основным результатом этих археологических работ явилось открытие первой высокоразвитой городской цивилизации бронзового века в Южн. Азии, типологически идентичной египетской и месопотамской. Территория этой цивилизации оказалась столь велика, что именовать одну из величайших культур древности по имени одного города, пусть и весьма важного, представляется неверным. То, что долина Инда была колыбелью этой цивилизации, оправдывает ее название «Индская». В настоящее время известно около 300 городищ, прямо или косвенно связанных с миром Индской цивилизации.

Рождение и развитие Индской цивилизации. Исследование поселений Индской цивилизации наталкивается на ряд препятствий: самые нижние слои (до 15 м в глубину!) древнейшего ее города — Мохенджо-даро затоплены грунтовыми водами, и дата его основания остается предположительной. Датировка Индской цивилизации чрезвычайно осложняется и тем обстоятельством, что до сих пор не расшифрована ее письменность. Для выработки датировки применяется метод радиоуглеродного анализа и сравнительный метод находок, сделанных на ее поселениях.

Как правило, выделяют Ранний, Переходный и Поздний периоды в развитии Индской цивилизации. Каждый их них подразделяется еще на несколько этапов, перемежающихся двумя-тремя перерывами, вызванными наводнениями. Видимо, зарождение городской жизни в долине Инда нужно датировать первыми веками III тысячелетия до н. э. Расцвет Индской цивилизации можно отнести к последним векам III тысячелетия до н. э., закат — к первым векам, а окончательный упадок — к середине II тысячелетия до н. э.

Рождение цивилизации в долине Инда до сих пор не нашло внятного научного объяснения. На основе известных ныне археологических данных оно представляется внезапным, а развитие — исключительно быстрым. В отличие от Месопотамии или Древнего Рима, ни на одном поселении, относящемся к миру Индской цивилизации, не обнаружено слоев примитивной стадии развития. Возможно, основатели Индской цивилизации являлись выходцами из Месопотамии, тем более что движение племен во 2-й половине III тысячелетия до н. э. в направлении с запада на восток четко прослеживается археологически. Однако градостроительные навыки жителей Двуречья резко отличаются от того, что известно из долины Инда. Развитие Индской цивилизации происходило в рамках активной колонизации окружающего пространства, исходившей из одного главного центра. Так, вероятно, Хараппа была основана выходцами из Мохенджо-даро в тот момент Переходного периода, когда в борьбе с наводнениями они признали свое поражение перед лицом природы и ушли с берегов Инда в более спокойный регион.

Характерные черты городов Индской цивилизации. Об устройстве общества Индской цивилизации не известно почти ничего. Необходимость проведения масштабных работ по борьбе с наводнениями заставляет предполагать авторитарную политическую власть. Гипотеза о наличии в обществе большого количества рабов, необходимых для постоянных реконструкций городов, отчасти подтверждается обнаружением в Хараппе 76 терракотовых фигурок людей, сидящих на корточках. Возможно, так изображали рабов.

Гораздо лучше изучены градостроительные навыки жителей долины Инда. Планировка всех городов Индской цивилизации следует одним и тем же канонам. Города имеют одинаковую ориентацию в пространстве и состоят из двух элементов. На западе на некотором возвышении стояла прямоугольная цитадель. На востоке, на более низком холме менее определенной формы, располагался город. Этот план характерен как для главных центров, расположенных в долине Инда, так и для периферийных поселений. Цитадели Хараппы и Мохенджо-даро создают впечатление строго организованного, структуризированного и иерархизированного общества. Численность населения Мохенджо-даро в пору расцвета можно оценить в несколько десятков тысяч человек.

Повседневная жизнь в долине Инда. Экономической основой Индской цивилизации являлось сельское хозяйство и скотоводство. В земледелии использовались как плуг, так и архаичная для периода бронзового века мотыга. Одежду жители Индской цивилизации производили из хлопка и джута. Хлопок использовали также для изготовления веревок, из него добывали хлопковое масло. Для пропитания они возделывали ячмень и пшеницу, следов разведения риса в долине Инда не обнаружено. В меню рядового хараппца можно добавить горох и сезам, ценившейся благодаря маслу, которое из него получали. В пищу шли также финики, арбузы и дыни. Был доместицирован крупный рогатый скот, коровье молоко и мясо использовались для приготовления пищи, из шкур производилась одежда. Помимо коров были одомашнены коза, овца, осел, собака, доместикация лошади произошла, видимо, только с приходом индо-ариев.

Культура Индской цивилизации. Печати являются единственным источником для изучения письменности Индской цивилизации, до сих пор не расшифрованной. Известно около 400 знаков, наносившихся на печати. То, что надписи остаются нерасшифрованными, объясняется их краткостью (они содержат от 4 до 10 знаков), отсутствием точной информации о лингвистической принадлежности носителей печатей и параллелей в иных системах письма. Можно лишь с некоторой уверенностью предполагать, что язык населения Индской цивилизации принадлежал к дравидийской языковой группе. Печати также являются одним из немногих источников информации о верованиях носителей Индской цивилизации. По всей видимости, обилие изображений животных свидетельствует в пользу развития культа животных. Весьма распространены на печатях изображения Великой богини, известной и по терракотовым фигуркам.

Упадок Индской цивилизации. Упадок цивилизации долины Инда — такая же загадка, как и ее рождение. Серьезные климатические изменения не могут считаться причинами ее угасания, так как климат был в целом аналогичным нынешнему. Причины, вероятно, были неоднородными и оказывали комплексное воздействие. Среди них выделяются факторы физико-географического свойства, возможное пришествие завоевателей, до сих пор точно не идентифицируемых (однако эта гипотеза не находит прочного археологического подтверждения) и экономические факторы. Вероятно, упадок Индской цивилизации можно представить как распад городской общины на множество региональных, жизнь которых основывалась на сельском хозяйстве, а значение межрегиональной торговли упало до нуля. Во всяком случае упадок Индской цивилизации не был одновременным на всем ее протяжении и происходил по-разному.