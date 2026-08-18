ИНДИЙ ЗАКОНЫ
ИНДИЙ ЗАКОНЫ («Новые законы») - свод законов императора Священной Римской империи Карла V (испанского короля Карла I), принятый 20 ноября 1542 для испанских колоний в Новом Свете.
«Индий законы» были призваны укрепить позицию королевской власти в колониях, а также улучшить положение индейцев (большое влияние на Карла V оказало сочинение Б. де Лас Касаса «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий», проникнутое сочувствием к аборигенам).
Согласно «Индий законам», индейцы объявлялись «свободными вассалами короля», запрещалось их порабощение, вводились наказания за убийства индейцев, снижались взимаемые с них налоги. «Индий законы» уничтожали репартимьенто, запрещали наследование энкомьенд, а также передачу их во владение представителям колониальной администрации и церковным орденам.
Принятие «Индий законов» вызвало недовольство испанских колонизаторов. Попытка их введения в вице-королевстве Перу привела к мятежу (1544-1548 года) во главе с Г. Писарро. Кроме того, начавшееся разрушение энкомьендальной системы обернулось резким ухудшением экономического положения колоний. В 1545-1547 годах «Индий законы» были отменены.
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