ИНДИКТ, ИНДИКТИОН

Индикт, индиктион — 15-летний период, использовавшийся в качестве единицы системы летосчисления.

Термин «И.» впервые встречается в документах из римского Египта после 297 как обозначение периода налоговой отчетности (c 287 — в 5 лет). С 327—328 И. стал обозначаться период в 15 лет. Обычно указывался номер года внутри И., сами циклы И. не нумеровались. Датировка по И. получила широкое распространение по всей Римской империи в IV в., в том числе в официальных документах (с 1 сентября 537 И. стал обязательным элементом датировки документов по закону императора Юстиниана I ). Датировка по И. сохранялась в Византии (откуда попала и на Русь), в средневековой Зап. Европе получила распространение с VIII в. (в официальных документах Священной Римской империи сохранялась до начала XIX в.).

Лит.: Кузенков П. В. Индикт // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2009. С. 552—553.