ИНДИКТ

ИНДИКТ (индиктион; лат. indictio; греч. ἰνδικτιών, ἴνδικτος, ἐπινέμησις ) - Пятнадцатилетний период, использовавшийся в качестве единицы системы летосчисления .

Термин (буквально - указание, разверстка налога) впервые появляется в документах из римского Египта после 297 года по Рождству Христову в качестве обозначения периода налоговой отчетности, продолжительность которого c 287 года была установлена в 5 лет. С 308/309 годов появляется последовательная нумерация годов индикта начиная с 292/293 годов; после 20 лет последовал 1-й индикт (312/313 года), а в 327/328 годах нумерация была начата заново. С этого времени регулярным индиктом стал период в 15 лет.

Однозначное определение даты по году индикта требовало дополнительной информации, поскольку сами циклы индикта не нумеровались (в отличие, например, от олимпиад); редчайшим исключением является египетский папирус 933 года, датированный «43-м циклом» (счет индикта, таким образом, идет с 297 года). Для практических нужд датировка по индиктам оказалась удобнее традиционной римской системы счета лет по консулам и уже в IV веке получила широкое распространение по всей Римской империи . Одни из наиболее ранних примеров датировки по индиктам - дата Антиохийского Собора у святого Афанасия Великого (консульство Марцеллина и Пробина, 341 год), 14-й индикт, а также начало епископата свтятого Афанасия в индексе его посланий (44 год Диоклетиана (327/238 года), 1-й индикт. В так называемом досье Сардикийского Собора 343 года среди прочих документов сохранилась пасхалия, составленная восточным епископами на обособившемся от православных отцов соборике в Филиппополе. Она идеально приспособлена к 15-летнему циклу индикта (за счет утраты точности) и показывает даты пасхальных полнолуний на 30 лет, начиная с 1-го индикта в единодержавное правление Константина Великого , то есть на 328-357 года. Подобный тип 30-летнего цикла известен и в поздней русской пасхалистической традиции (XV-XVII века) под названием «руки лунной индиктовой».

Первым официальным документом, датированным по индиктам, считается декрет императора Констанция от 15 января 356 года (indictione XV Constantio augusto VIII et Iuliano caesaris consulibus (указанной дате соответствует не 15-й, а 14-й год индикта) - CTh. XII 12. 2). По закону Юстиниана I , вступившему в действие с 1 сентября 537 года, индикт наряду с годом царствования и консульством был признан обязательным элементом датировки документов.

Поскольку изначально индикт возник как налоговый период, он был приурочен к подведению итогов хозяйственной деятельности. В большинстве провинций сбор урожая основных культур заканчивался осенью. Однако традиция, по которой датой начала индикт стало 1 сентября, сложилась не сразу. Так, из памятников V века следует, что на Востоке империи индикт начинался позднее. Надпись 452 года в Халкидоне с датой 22 сентября, «по истечении 5-го индиктиона», предполагает начало индикта не ранее 23 сентября. Дата землетрясения 458 года в Антиохии указана у Евагрия Схоластика как «14 сентября, воскресенье, 11-й индикт»; таким образом, 12-й индикт начался не 1 сентября, а позднее. Древняя памятная надпись, датированная «месяцем октябрем, началом индиктиона», была найдена во Фракии близ древнего Паниона. По-видимому, начало индикта совпадало с началом нового года в различных календарях, имевших хождение на территории империи. Так, в Антиохии началом года в I-V веках было 1 гиперберетайоса (тишрина), то есть 1 октября; не ранее 483 года было перенесено на 1 сентября. Во многих календарях греческого Востока начало года было совмещено с осенним равноденствием, то есть с 23 сентября - днем рождения императора Августа (Асия, Вифиния, Памфилия, остров Крит, Смирна, Пафос на Кипре, Иераполь (сир. Маббуг). В Египте, где полевые работы оканчиваются в июне с разливом Нила, наряду с индиктом, приуроченным к началу египетского года (1 тоута - 29 августа), применялись и «александрийские» индикты с началом в мае. Они отражены, в частности, в датировках актов «Разбойничьего» Эфесского Собора (август 449 года обозначен как 3-й индикт вместо принятого 2-го). 1 сентября было признано началом индикта во 2-й половине V века (древнейший пример - дата кончины прп. Симеона Столпника, 2 сентября 459 года, «в конце 12-го и начале 13-го индиктиона», в его сир. Житии, написанном в 474 года). По мнению В. Грюмеля, переход на «сентябрьский стиль» индикта произошел с 462/463 годов.

После указа Юстиниана I Великого об обязательной датировке по году царствования (537 год) система летосчисления по консулам-эпонимам выходит из употребления (последний из них был назначен в 541 году, после чего консулами становились только императоры) и 1 января (традиционная дата вступления консулов в должность) постепенно теряет статус официального начала года. В VI-X веках в Византии существовало множество других вариантов начала года: с 25 декабря, с 1, 21 или 25 марта, с Пасхи, с начала правления императора и другие. В богослужебную литературу 1 сентября вошло не как начало года, а именно как начало индикта. В качестве «новолетия» (τὸ νέον ἔτος) в некоторых литургических памятниках закрепилось 23 сентября - праздник зачатия святого Иоанна Предтечи святой Елисаветой. Дата встречается в греческих церковных календарях и в славянских богослужебных Евангелиях X-XII веков - Ассеманиевом, Остромировом, попа Саввы, Мирославовом (Сергий (Спасский). На богословское осмысление этой древней календарной традиции как начала проповеди Христа, «лета Господня благоприятного», указывает особое место «нового лета» в древних циклах евангельских литургических чтений.

Византийская эра от Сотворения мира, сформировавшаяся в VII веке, идеально приспособлена к счету по индиктам. Ее начало - 1 сентября 5509 года до Рождества Христова - совпадает с началом 1-го года индикта, что значительно облегчает пересчет: последняя цифра года от Сотворения мира либо совпадает с цифрой индикта (например, 6601 год - 1-й индикт; 6581 год - 11-й индикт), либо отличается от него на 5 (6590 год - 5-й индикт, 6600 год - 15-й индикт). Несмотря на то что счет по индиктам был в Византии самым распространенным способом летосчисления, сами византийцы не знали точно, откуда он произошел. В «Пасхальной хронике» (около 630 года) под 1-2-м годами 183-й олимпиады (48-47 года до Рождства Христова) указано: «1-й год Антиохии Великой и первый год пятнадцатилетних индиктов считаются с первого года Гая Юлия Цезаря… Индикты начали считать с первого числа месяца горпиайоса (сентября)». Это не мешает хронисту отметить далее, что в 8-м году Константина Великого «был установлен первый индиктион в консульство Волусиана и Аниана». Через посредство хроники Георгия Амартола (Монаха) легенда об изобретении индикта Юлием Цезарем проникла и в славянскую книжную традицию.

Протопоп Максим Исповедник в пасхалистическом трактате (641 год) следовал другому объяснению, указывая, что индикт «произошел, согласно историописателям, от Августа Кесаря, во второй год его царствования»; кроме того, протопоп Максим, уверенный в естественном характере всех хронологических циклов, в том числе и индикте, считает нужным объяснить несовпадение начала творения по александрийской эре с 1-м годом индикта особой реформой, проведенной Августом. К этому же 2-му году Августа возводит начало индиктов хронист XI века Георгий Кедрин, черпавший сведения из более ранних источников. Однако в другом месте он же сообщает, что «индикты (ἴνδικτοι) начали считать с 15-го года правления Августа Кесаря; называется же индиктион, то есть инактион, от победы при Акции. Акций - мыс Никополя Эпирского, где Август победил в сражении Антония и Клеопатру и был в то время провозглашен единовластным правителем». Своего рода итог подобным «гипотезам» подвел в конце XI века Михаил Пселл: «О числе 15 и названии индиктиона некоторые баснословно рассказывают, будто бы это идет от некоего полководца, звавшегося таким именем, которому 15 лет сопутствовала удача, а другие 15 лет - неудача, и потому он заповедал потомкам соблюдать при счете лет это число. Но это выглядит недостоверным, поскольку мы видим, что счет индиктионов и совокупность лет от самого Сотворения мира идут во взаимном тождестве… Так что они идут не от какого-то полководца, но от самого бытия мира… «Индиктион» переводится как «распределение». Что же касается числа 15… мы говорим, что причина этого в смене человеческих возрастов. Ведь через 15 лет мы проходим главные перемены - юность, зрелость, средний возраст, седину, старость, преклонную старость и долгожительство».

На Западе в VIII века в трудах Беды Достопочтенного появляются индикт с началом в день осеннего равноденствия - 24 сентяря. На связь сентябрьского И. с осенним равноденствием указывал уже в IV веке святой Амвросий Медиоланский, не приводя, впрочем, никаких точных дат. Под влиянием Беды такая система вошла в употребление сначала на его родине, в Англии, а затем при дворе Каролингов (с Людовика Благочестивого) и их преемников, германских королей и римско-германских императоров (с Конрада I до Карла IV, 912-1378 года); в XI-XIII веках она использовалась на нем. церковных землях и во Франции, а также во Флоренции (начало XII века) и в Риме при папе Урбане II (1088-1099 года) и регулярно с понтификата Александра III (1159-1181 года). Нумерация этих индиктов, известных под названием «имперских» или «цезарианских», совпадает с византийскими. Индикты с той же начальной датой, но отстающие от «имперских» на 1 год, применялись в Генуе в XIII веке. Их началом считалось 24 сентября 3 года до Рождества Христова. Наконец, на Западе были популярны индикты, начало которых было совмещено с началом календарного года. Таковы индикты с началом 25 декабря или 1 января («римские» или «понтификальные индикты»), применявшиеся в Риме в VI-VII и X-XI веках (наряду с византийскими), а также в Германии (наряду с «имперскими»); с XIII века «римские» индикты стали широко известны в Западной Европе. Другими датами начала индикта были 8 сентября (Сиена, XIII век), 1 октября (Кёльн, XIV век) и 25 марта (Флоренция, Рим при папе Николае II (1059-1061 года), Дофине). В целом в употреблении индиктов на Западе не было системы, и некоторые памятники содержат неопределенные датировки типа «indictione Xa, plus vel minus». Один французский документ 1023 года датирован даже 21-м индиктом.

Формула для вычисления индикта, соответствующего данному году современного летосчисления от Рождества Христова, указана создателем этой эры Дионисием Малым: к номеру года следует прибавить 3 и разделить на 15; остаток покажет год индикта.

Дополнительная литература:

Duchesne L. Inscription chrétienne de Bithynie // BCHell. 1878. T. 2. P. 289-299

Giry A. Manuel de diplomatique. P., 1894. P. 96-101;

Schwartz E. Christliche und jüdische Ostertafeln. B., 1905. S. 122-123

Ginzel F. K. Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. Lpz., 1914. Bd. 3. S. 148-155;

Kubitschek J. W. Grundriss der antiken Zeitrechnung. Münch., 1928. S. 108;

Grumel V. La Chronologie. P., 1958. P. 192-206.

Histoire «Acéphale» et Index syriaque des Lettres festales d'Athanase d'Alexandrie / Ed. et trad. par A. Martin avec la collab. de M. Albert. P., 1985. P. 226-227

Blackburn, Holford-Strevens. 1999. P. 769

Романова А.А. Древнерусские календарно-хронологические источники XV-XVII вв. СПб., 2002. С. 50-51

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