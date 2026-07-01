ИНДИИ ЗАПАДНЫЕ И ВОСТОЧНЫЕ

Индии Западные и Восточные (исп. Indias Occidentales, Indias Orientales) — названия, использовавшиеся в XVI—XVIII вв. в Испании, Португалии и некоторых других странах для обозначения, соответственно, Америки и части Востока, включающей Индию и другие земли Южн. и Юго-Вост. Азии.

Поскольку Х. Колумб был уверен, что проложил новый путь в страны Востока, открытые им земли стали называть Индиями. Хотя вскоре выяснилось, что они не имеют ничего общего с Азией, их называли не только Америкой или Новым Светом, но также Западной Индией (или Индиями); по-голландски — Вест-Индия. А чтобы отличать собственно Индию от Западной, ее стали называть Восточной (по-голландски — Ост-Индия). Компании, торговавшие со странами Востока, часто называли Ост-Индскими, а торговавшие с Америкой — Вест-Индскими.