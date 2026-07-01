ИНДИХЕНИЗМ
ИНДИХЕНИЗМ (исп. indigenismo, от indígena - туземный), индианизм (от исп. indio - индейский) - течение в литературе и искусстве стран Латинской Америки.
Индихенизм отличают интерес к быту и истории индейцев, стремление воссоздать особенности их культуры, в ряде случаев - установка на социальную и культурную реабилитацию коренного населения в условиях проведения дискриминационной по отношению к нему политики. Особенно широкое распространение получил в странах, где индейцы составляют большинство или значительную долю населения - в Перу, Эквадоре, Боливии, Мексике и в государствах Центральной Америки.
В литературе традиции индихенизма восходят к выступлениям миссионеров XVI века в защиту коренного населения (Б. де Лас Касас, А. Монтесинос и другие). В XVI-XVIII веках были созданы многочисленные хроники с подробным описанием индейских культур, записями песен ацтеков, майя, инков. В бразильской литературе XVIII века идеи индихенизма впервые нашли отчётливое выражение в поэме «Уругвай» Ж.Б. де Гамы (1769 год). В эпической поэме «Карамуру» Ж. ди Санта Рита Дурана (1781 год) индейцы стали полноправными литературными героями; эту традицию в XIX веке продолжил А. Гонсалвис Диас (эпическая поэма «Тимбирасы», 1857 год, и другие). Ж.М. ди Аленкар в романах «Гуарани» (1856 год), «Ирасема» (1865 год), «Убиражара» (1874 год) воссоздал быт и обычаи индейцев, особенности их мифологии и языка.
Индихенистская проза конца XIX - начала XX веков представлена различными направлениями: социально-обличительным (творчество перуанки К. Мато де Турнер и других), психологическим (романы перуанца Э. Лопеса Альбухара), «экзотическим» (венесуэлец Х. Р. Епес, эквадорец Х. Л. Мера и другие). Среди самых известных писателей-индихенистов XX века - боливийцы А. Аргедас, М. Мендоса Лопес (роман «Солнце справедливости», 1947 год), Х. Лара; перуанцы С. Алегрия, Х.М. Аргедас, С. Вальехо; эквадорцы Х. Икаса Коронель, Ф. Чавес (роман «Серебро и бронза», 1927 год) и другие. Широкую популярность в Латинской Америке и за её пределами имеют произведения на индейскую тематику мексиканцев Р. Кастельяноса и К. Фуэнтеса, гватемальцев М.А. Астуриаса, Р. Менчу Тум и другие.
В изобразительном искусстве индихенизм возник в конце 1910-х годов. Его отличительной чертой был интерес к искусству доколумбова периода, народному творчеству индейцев. В Мексике наиболее яркими представителями индихенизма были монументалисты во главе с Х.К. Ороско, Д. Риверой, Д. Сикейросом; среди других мексиканских художников XX века, отразивших в своих произведениях идеи индихенизма, - А. де ла Куэва, Х. О’Горман, художники «Мастерской народной графики», А. Г. Бустос. В Перу основоположником индихенизма был Х. С. Диегес. В 1922 году вокруг него образовался кружок молодых художников и графиков (Х.В. Рейносо, Э.К. Брент, К. Блас, Х. Кодесидо, К.К. Асин, Е. Искуэ и другие), в творчестве которых индейская тематика сочетается с влиянием различных европейских художественных течений (от фигуративности реалистичного плана до сюрреализма и абстракционизма в поздних работах Искуэ и Асина).
Во 2-й половине XX века индихенистская традиция нашла отражение в произведениях перуанцев Л. и Э. Веларде на историко-социальные темы. Родоначальником индихенизма в боливийском искусстве в конце 1920-х годов был С. Гусман де Рохас, в работах которого преобладали реалистические тенденции. Произведения его соотечественницы М.Л. Пачеко претворяют мотивы доколумбовых культур; в конце 1940-х годов она обратилась к беспредметной живописи. Во 2-й половине XX века традиция индихенизма продолжалась в творчестве Х. Имана, Э. Карналя, Ч. Барриентоса. В Эквадоре появление индихенизма связано с влиянием мексиканской монументальной живописи (Х.А. Москосо, К. Эгас, Э. Кингман, О. Гуаясамин). С индихенизмом в эквадорском искусстве в некоторой степени связано появившееся в 1950-х годов течение «преколомбино», представители которого (Э.Т. Серна, А. Вильясис, Э. Мальдонадо), как и перуанец Ф. де Сисло, пришли к стилизации доколумбовых форм через абстракционизм.
В музыке индихенизм характеризуется обращением композиторов к тематике и сюжетам индейской истории и мифологии, использованием оригинальных мелодий, характерных интонаций и ритмических формул, включением в оркестровые партитуры аутентичных инструментов и другим. Первое крупное, получившее международную известность музыкальное произведение с индейской тематикой - опера «Гуарани» бразильского композитора А.К. Гомиса (на сюжет одноимённого романа Ж.М. ди Аленкара, 1870 год, «Ла Скала», Милан; здесь и далее - даты постановок). «Гуатимотцин» мексиканского композитора А. Ортеги (на сюжет Х. Куэльяра, 1871 год) - первая опера на национально-историчекую тематику с элементами местного фольклора. С 1890-х годов в Перу велись записи индейской музыки с целью её изучения и использования композиторами; Х. Кастро опубликовал в 1897 году первое исследование, посвящённое анализу её ладовой структуры. Один из основоположников индихенизма в музыкальном искусстве, перуанец Д. Аломиа Роблес, в 1-й четверти XX века записал в Перу и Боливии и классифицировал 1260 старинных мелодий (так, в 1910 году от индейца кечуа им записан широко известный впоследствии «Гимн Солнцу») и частично использовал их в своих сочинениях (сарсуэла «Пролетает кондор», 1916 год; пантомима «Инкский танец», 1926 год).
Наиболее высокого художественного уровня музыкальный индихенизм достиг в Мексике, его крупнейшие представители: К. Чавес («ацтекские» балеты «Новый огонь», «Четыре солнца», оба 1930 год), его ученики - индейцы Д. Аяла Перес (балет «Человек из народа майя» по мотивам эпоса «Пополь-Вух», 1940 год) и К. Уисар (программные симфонии на темы индейского фольклора). Другие представители музыкального индихенизма: Т. Валькарсель, А. Сас Орчасаль, А. Гевара Очоа (Перу); Э. Каба, Х. М. Веласко Майдана (Боливия); Л. Сальгадо (Эквадор); К. Лавин, К. Исамит Аларкон (Чили); Л. Санди Менесес, К. Хименес Мабарак (Мексика).