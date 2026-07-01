ИНДИХЕНИЗМ

ИНДИХЕНИЗМ (исп. indigenismo, от in­dí­gena - ту­зем­ный), ин­диа­низм (от исп. in­dio - ин­дей­ский) - те­че­ние в ли­те­ра­ту­ре и ис­кус­ст­ве стран Латинской Аме­ри­ки.

Индихенизм от­ли­ча­ют ин­те­рес к бы­ту и ис­то­рии ин­дей­цев , стрем­ле­ние вос­соз­дать осо­бен­но­сти их куль­ту­ры, в ря­де слу­ча­ев - ус­та­нов­ка на со­ци­аль­ную и куль­тур­ную реа­би­ли­та­цию ко­рен­но­го на­се­ле­ния в ус­ло­ви­ях про­ве­де­ния дис­кри­ми­на­ци­он­ной по от­но­ше­нию к не­му по­ли­ти­ки. Осо­бен­но ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чил в стра­нах, где ин­дей­цы со­став­ля­ют боль­шин­ст­во или зна­чительную до­лю на­се­ле­ния - в Пе­ру, Эк­ва­до­ре, Бо­ли­вии, Мек­си­ке и в го­су­дар­ст­вах Центральной Аме­ри­ки.

В ли­те­ра­ту­ре тра­ди­ции индихенизма вос­хо­дят к вы­сту­п­ле­ни­ям мис­сио­не­ров XVI века в за­щи­ту ко­рен­но­го на­се­ле­ния (Б. де Лас Ка­сас , А. Мон­те­си­нос и другие). В XVI-XVIII веках бы­ли соз­да­ны мно­го­численные хро­ни­ки с под­роб­ным опи­са­ни­ем ин­дей­ских куль­тур, за­пи­ся­ми пе­сен ац­те­ков, майя, ин­ков. В бразильской литературе XVIII века идеи индихенизма впер­вые на­шли от­чёт­ли­вое вы­ра­же­ние в по­эме «Уруг­вай» Ж.Б. де Га­мы (1769 год). В эпической по­эме «Ка­ра­му­ру» Ж. ди Сан­та Ри­та Ду­ра­на (1781 год) ин­дей­цы ста­ли пол­но­прав­ны­ми литературными ге­роя­ми; эту тра­ди­цию в XIX веке про­дол­жил А. Гон­сал­вис Ди­ас (эпическая по­эма «Тим­би­ра­сы», 1857 год, и другие). Ж.М. ди Ален­кар в ро­ма­нах «Гуа­ра­ни» (1856 год), «Ира­се­ма» (1865 год), «Уби­ра­жа­ра» (1874 год) вос­соз­дал быт и обы­чаи ин­дей­цев, осо­бен­но­сти их ми­фо­ло­гии и язы­ка.

Ин­ди­хе­ни­ст­ская про­за конца XIX - начала XX веков пред­став­ле­на различными на­прав­ле­ния­ми: со­ци­аль­но-об­ли­чи­тель­ным (твор­че­ст­во пе­ру­ан­ки К. Ма­то де Тур­нер и других), пси­хо­ло­ги­че­ским (ро­ма­ны пе­ру­ан­ца Э. Ло­пе­са Аль­бу­ха­ра), «эк­зо­ти­че­ским» (ве­не­су­элец Х. Р. Епес, эк­ва­до­рец Х. Л. Ме­ра и другие). Сре­ди са­мых из­вест­ных пи­са­те­лей-ин­ди­хе­ни­стов XX века - бо­ли­вий­цы А. Ар­ге­дас, М. Мен­до­са Ло­пес (ро­ман «Солн­це спра­вед­ли­во­сти», 1947 год), Х. Ла­ра; пе­ру­ан­цы С. Алег­рия, Х.М. Ар­ге­дас, С. Валь­е­хо; эк­ва­дор­цы Х. Ика­са Ко­ро­нель, Ф. Ча­вес (ро­ман «Се­реб­ро и брон­за», 1927 год) и другие. Ши­ро­кую по­пу­ляр­ность в Латинской Аме­ри­ке и за её пре­де­ла­ми име­ют про­из­ве­де­ния на ин­дей­скую те­ма­ти­ку мек­си­кан­цев Р. Кас­тель­я­но­са и К. Фу­эн­те­са, гва­те­маль­цев М.А. Ас­ту­риа­са, Р. Мен­чу Тум и другие.

В изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве индихенизм воз­ник в конце 1910-х годов. Его от­ли­чительной чер­той был ин­те­рес к искусству до­ко­лум­бо­ва пе­рио­да, народному твор­че­ст­ву ин­дей­цев. В Мек­си­ке наи­бо­лее яр­ки­ми пред­ста­ви­те­ля­ми индихенизма бы­ли мо­ну­мен­та­ли­сты во гла­ве с Х.К. Оро­ско, Д. Ри­ве­рой, Д. Си­кей­ро­сом; сре­ди других мексиканских ху­дож­ни­ков XX века, от­ра­зив­ших в сво­их про­из­ве­де­ни­ях идеи индихенизма, - А. де ла Ку­эва, Х. О’Горман, ху­дож­ни­ки «Мас­тер­ской на­род­ной гра­фи­ки», А. Г. Бус­тос. В Пе­ру ос­но­во­по­лож­ни­ком индихенизма был Х. С. Дие­гес. В 1922 году во­круг не­го об­ра­зо­вал­ся кру­жок мо­ло­дых ху­дож­ни­ков и гра­фи­ков (Х.В. Рей­но­со, Э.К. Брент, К. Блас, Х. Ко­де­си­до, К.К. Асин, Е. Ис­куэ и другие), в твор­че­ст­ве ко­то­рых ин­дей­ская те­ма­ти­ка со­че­та­ет­ся с влия­ни­ем различных ев­ропейских ху­дожественных тече­ний (от фи­гу­ра­тив­но­сти реа­ли­стичного пла­на до сюр­реа­лиз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма в позд­них ра­бо­тах Ис­куэ и Аси­на).

Во 2-й половине XX века ин­ди­хе­ни­ст­ская тра­ди­ция на­шла от­ра­же­ние в про­из­ве­де­ни­ях пе­ру­ан­цев Л. и Э. Ве­лар­де на ис­то­ри­ко-со­ци­аль­ные те­мы. Ро­до­на­чаль­ни­ком индихенизма в бо­ли­вий­ском искусстве в конце 1920-х годов был С. Гус­ман де Ро­хас, в ра­бо­тах ко­то­ро­го пре­об­ла­да­ли реа­ли­стические тен­ден­ции. Про­из­ве­де­ния его со­оте­че­ст­вен­ни­цы М.Л. Па­че­ко пре­тво­ря­ют мо­ти­вы до­ко­лум­бо­вых куль­тур; в конце 1940-х годов она об­ра­ти­лась к бес­пред­мет­ной жи­во­пи­си. Во 2-й половине XX века тра­ди­ция индихенизма про­дол­жа­лась в твор­че­ст­ве Х. Има­на, Э. Кар­на­ля, Ч. Бар­ри­ен­то­са. В Эк­ва­до­ре по­яв­ле­ние индихенизма свя­за­но с влия­ни­ем мексиканской мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (Х.А. Мос­ко­со, К. Эгас, Э. Кинг­ман, О. Гуа­я­са­мин ). С индихенизмом в эк­ва­дорском искусстве в не­ко­то­рой сте­пе­ни свя­за­но поя­вив­шее­ся в 1950-х годов те­че­ние «пре­ко­лом­би­но», пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го (Э.Т. Сер­на, А. Виль­я­сис, Э. Маль­до­на­до), как и пе­руа­нец Ф. де Сис­ло, при­шли к сти­ли­за­ции до­ко­лум­бо­вых форм че­рез аб­ст­рак­цио­низм.

В му­зы­ке индихенизм ха­рак­те­ри­зу­ет­ся об­ра­ще­ни­ем ком­по­зи­то­ров к те­ма­ти­ке и сю­же­там ин­дей­ской ис­то­рии и ми­фо­ло­гии, ис­поль­зо­ва­ни­ем ори­ги­наль­ных ме­ло­дий, ха­рак­тер­ных ин­то­наций и рит­мических фор­мул, вклю­че­ни­ем в ор­ке­ст­ро­вые пар­ти­ту­ры ау­тен­тич­ных ин­ст­ру­мен­тов и другим. Пер­вое круп­ное, по­лу­чив­шее ме­ж­ду­народную из­вест­ность музыкальное про­из­ве­де­ние с ин­дей­ской те­ма­ти­кой - опе­ра «Гуа­ра­ни» бразильского ком­по­зи­то­ра А.К. Го­ми­са (на сю­жет од­но­имённого ро­ма­на Ж.М. ди Ален­ка­ра, 1870 год, «Ла Ска­ла», Ми­лан; здесь и да­лее - да­ты по­ста­но­вок). «Гуа­ти­мот­цин» мексиканского ком­по­зи­то­ра А. Ор­те­ги (на сю­жет Х. Ку­эль­я­ра, 1871 год) - пер­вая опе­ра на национально-ис­то­ричекую те­ма­ти­ку с эле­мен­та­ми ме­ст­но­го фольк­ло­ра. С 1890-х годов в Пе­ру ве­лись за­пи­си ин­дей­ской му­зы­ки с це­лью её изу­че­ния и ис­поль­зо­ва­ния ком­по­зи­то­ра­ми; Х. Ка­ст­ро опуб­ли­ко­вал в 1897 году пер­вое ис­сле­до­ва­ние, по­свя­щён­ное ана­ли­зу её ла­до­вой струк­ту­ры. Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков индихенизма в музыкальном искусстве, пе­руа­нец Д. Ало­миа Роб­лес, в 1-й четверти XX века за­пи­сал в Пе­ру и Бо­ли­вии и клас­си­фи­ци­ро­вал 1260 ста­рин­ных ме­ло­дий (так, в 1910 году от ин­дей­ца ке­чуа им за­пи­сан ши­ро­ко из­вест­ный впо­след­ст­вии «Гимн Солн­цу») и час­тич­но ис­поль­зо­вал их в сво­их со­чи­не­ни­ях (сар­су­эла «Про­ле­та­ет кон­дор», 1916 год; пан­то­ми­ма «Инк­ский та­нец», 1926 год).

Наи­бо­лее вы­со­ко­го ху­дожественного уров­ня музыкальный индихенизм дос­тиг в Мек­си­ке, его круп­ней­шие пред­ста­ви­те­ли: К. Ча­вес («ац­тек­ские» ба­ле­ты «Но­вый огонь», «Че­ты­ре солн­ца», оба 1930 год), его уче­ни­ки - ин­дей­цы Д. Ая­ла Пе­рес (ба­лет «Че­ло­век из на­ро­да майя» по мо­ти­вам эпо­са «По­поль-Вух» , 1940 год) и К. Уи­сар (про­грамм­ные сим­фо­нии на те­мы ин­дей­ско­го фольк­ло­ра). Другие пред­ста­ви­те­ли музыкального индихенизма: Т. Валь­кар­сель, А. Сас Ор­ча­саль, А. Ге­ва­ра Очоа (Пе­ру); Э. Ка­ба, Х. М. Ве­ласко Май­да­на (Бо­ли­вия); Л. Саль­га­до (Эк­ва­дор); К. Ла­вин, К. Иса­мит Алар­кон (Чи­ли); Л. Сан­ди Ме­не­сес, К. Хи­ме­нес Ма­ба­рак (Мек­си­ка).

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