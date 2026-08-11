ИНДИАНАПОЛИС

ИНДИАНАПОЛИС (Indianapolis) - го­род в восточной час­ти США , административный центр шта­та Ин­диа­на.

Рас­по­ло­жен в центральной час­ти шта­та, на бе­ре­гах реки Уайт-Ри­вер (бас­сейн реки Огайо). Население 770,6 тысяч человек (2007 год; свыше 1/4 – аф­роа­ме­ри­кан­цы); круп­ней­ший го­род шта­та, центр городской аг­ло­ме­ра­ции с населением 1744,5 тысяч человек. Круп­ный транс­порт­ный центр (6 лу­чей же­лез­ных до­рог, 6 фе­де­раль­ных ав­то­ма­ги­ст­ра­лей). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт; за­вер­ша­ет­ся (2007 год) строи­тель­ст­во вто­ро­го аэ­ро­пор­та.

Ос­но­ван в 1821 году, административный центр шта­та с 1825 года, го­род с 1847 года. С начала 1830-х годов че­рез Индианаполис с вос­то­ка на за­пад про­хо­ди­ла Национальная до­ро­га, по ко­то­рой шёл по­ток пе­ре­се­лен­цев на западные зем­ли. Бы­ст­ро­му рос­ту Индианполиса спо­соб­ст­во­ва­ло железнодорожное строи­тель­ст­во (пер­вая железнодорожная ли­ния под­ве­де­на к го­ро­ду в 1847 году). В конце XIX века Индианаполис пре­вра­тил­ся в круп­ный транс­порт­ный узел, свя­зан­ный с важ­ней­ши­ми про­мыш­лен­ны­ми и тор­го­вы­ми цен­тра­ми Среднего За­па­да США (Чи­ка­го, Цин­цин­на­ти, Сент-Луи­сом), за го­ро­дом за­кре­пи­лось на­зва­ние «пе­ре­крё­сток Аме­ри­ки». Раз­ви­тию городской эко­но­ми­ки спо­соб­ст­во­ва­ло от­кры­тие в 1880-х годах в шта­те Ин­диа­на ме­сто­ро­ж­де­ний при­род­но­го га­за и неф­ти (в том числе Трен­тон­ско­го неф­те­га­зо­во­го ме­сто­ро­ж­де­ния; до­бы­ча ве­лась в 1886-1920 годах). В начале XX века Индианаполис, на­ря­ду с Дет­рой­том , - круп­ней­ший центр ав­то­мо­биль­ной промышленности стра­ны (дей­ст­во­ва­ли за­во­ды ком­па­ний «Duesenberg», «Marmon», «National», «Stutz»); в 1920-1930-х годах про­изводство ав­то­мо­би­лей бы­ло пе­ре­ве­де­но в рай­он Дет­рой­та. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны Индианаполис - важ­ный центр вы­пус­ка ком­плек­тую­щих уз­лов и аг­ре­га­тов для во­енной ав­то­мо­биль­ной тех­ни­ки.

Пер­вый план городской за­строй­ки раз­ра­бо­тал архитектор А. Рал­стон; Индианаполис за­ни­мал тер­ри­то­рию в 1 квад­рат­ную ми­лю, в цен­тре на­хо­дил­ся дом гу­бер­на­то­ра (зда­ние сне­се­но в 1857 году). Пря­мо­уголь­ная сет­ка улиц пе­ре­хо­ди­ла в пе­ре­кре­стье до­рог, ко­то­рые рас­хо­ди­лись от го­ро­да под пря­мыми уг­ла­ми на 4 сто­ро­ны све­та. Сре­ди главных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей современного Индианаполиса - так называемое Мо­ну­мен­таль­ное коль­цо, в цен­тре ко­то­ро­го - па­мят­ник сол­да­там и мат­ро­сам (высота 86,7 метров; сим­вол го­ро­да); Во­енный ме­мо­ри­ал в честь американских ве­те­ра­нов всех войн (1951 год; по­стро­ен по об­раз­цу Га­ли­кар­нас­ско­го мав­зо­лея ) и зда­ние штаб-квар­ти­ры Аме­ри­кан­ско­го ле­гио­на. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Индианаполиса - зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та (1888 год), Шотландский ка­фед­раль­ный со­бор, са­мый вы­со­кий не­бо­скрёб Индианаполиса и все­го Среднего За­па­да «Чейс-тау­эр» (1990).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Институт по­ли­тических ис­сле­до­ва­ний Са­га­мо­ре. Круп­ные ву­зы: Университет Бат­ле­ра (1855 год), университет Индианаполиса (1902 год), а так­же университет шта­та Ин­диа­на (1969 год, фи­ли­ал Университета Пер­дью), вклю­чаю­щий зна­чи­тель­ные медицинские НИИ и цен­тры, в том числе струк­тур­ной био­ло­гии, ней­ро­био­ло­гии, био­эти­ки, ге­но­ми­ки, он­ко­ло­гии, кар­дио­ло­гии, пе­ди­ат­рии, пси­хи­ат­рии, ис­сле­до­ва­ния бо­лез­ни Альц­гей­ме­ра. Банки: шта­та Ин­диа­на (1825 год), граф­ст­ва Мэ­ри­он в Индианаполисе (1873 год), пуб­лич­ная (1894 год). Му­зеи: ис­то­рии шта­та Ин­диа­на (1862 год), ху­до­же­ст­вен­ный (1883 год), дет­ский (1925 год), Дом-му­зей Б. Гар­ри­со­на. Горный те­атр (1915 год), Ре­пер­ту­ар­ный те­атр Ин­диа­ны (1972 год). Сим­фо­нический ор­кестр (1930 год). Еже­год­ные фес­ти­валь джа­за (с 1999 года), ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ки­но­филь­мов, ки­не­ма­то­гра­фический фес­ти­валь Харт­лен­да и другие. Зоо­парк. Бас­кет­боль­ный клуб «Ин­диа­на Пей­серс» (вы­сту­па­ет во Двор­це спор­та «Кон­се­ко Филд­ха­ус», около 18 тысяч мест) – фи­на­лист чем­пио­на­та Национальной бас­кет­боль­ной ас­со­циа­ции (2000 год). Клуб по американскому фут­бо­лу «Ин­диа­на­по­лис Колтс» (вы­сту­па­ет на кры­том ста­дио­не «Ар-Си-Эй До­ум», около 60 тысяч мест) - по­бе­ди­тель Су­пер­бо­ула (2006 год). В 1987 году в Индианаполисе про­хо­ди­ли Пан­аме­ри­кан­ские иг­ры, в 2002 году - мат­чи чем­пио­на­та ми­ра по бас­кет­бо­лу. На ав­то­дро­ме «Ин­диа­на­по­лис Мо­тор Спид­вей» (близ Индианаполиса) еже­год­но с 1911 года про­хо­дит пре­стиж­ная ав­то­гон­ка «500 миль Ин­диа­на­по­лиса», с 2000 года - этап чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1».

Круп­ней­ший тор­го­во-фи­нан­со­вый, ло­ги­стический и промышленный центр шта­та. Ве­ду­щие ком­па­нии, их от­де­ле­ния и фи­лиа­лы в Индианаполисе, за­ня­тые в сфе­ре бан­ков­ско-кре­дит­но­го и стра­хо­во­го биз­не­са, - «American United Life», «Wellpoint» (медицинское стра­хо­ва­ние), «Sallie Mae» (сту­денческие кре­ди­ты на обу­че­ние); в сфе­ре тор­гов­ли не­дви­жи­мо­стью - «Simon Property Group», «Hunt Construction Group», «Duke Realty». В Индианаполисе рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «Roche Diagnostics» и «Cook Group» (про­да­жа медицинского обо­ру­до­ва­ния) и другие. Тра­диционная от­расль промышленности - ав­то­мо­би­ле­строе­ние, пред­став­ле­но 2 пред­при­ятия­ми ком­па­нии «General Motors» («GM»). За­вод «Allison Transmission» (ос­но­ван в 1915 году Дж. Ал­ли­со­ном, уч­ре­ди­те­лем про­ве­де­ния ав­то­го­нок «500 миль Ин­диа­на­по­ли­са»; с 1929 года при­над­ле­жит «GM»; 3,8 тысяч за­ня­тых, 2006 год) вы­пус­ка­ет ав­то­ма­тические транс­мис­сии для гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей сред­ней и боль­шой гру­зо­подъ­ём­но­сти; за­вод «Indianapolis Metal Center» (1930 год; 1,6 тысяч за­ня­тых, 2006 год) - ме­тал­лические ку­зов­ные де­та­ли и другое для все­до­рож­ни­ков, пи­ка­пов и спор­тив­ных ав­то­мо­би­лей «GM». Про­изводство дви­га­те­лей для во­енных са­мо­лё­тов и вер­то­лё­тов (круп­ней­ший в Северной Аме­ри­ке за­вод британской кор­по­ра­ции «Rolls-Royce», около 4 тысяч за­ня­тых, 2006 год). Пред­при­ятия элек­трон­ной (в том числе ме­ж­ду­народная штаб-квар­ти­ра кор­по­ра­ции «Thomson»), хи­мической и хи­ми­ко-фар­ма­цев­ти­че­ской (ме­ж­ду­народная штаб-квар­ти­ра фар­ма­цев­тической фир­мы «Eli Lil­ly and Company», американский го­лов­ной офис ком­па­нии «Dow AgroSciences» - про­изводство пес­ти­ци­дов и раз­ви­тие но­вей­ших био­тех­но­ло­гий), пи­ще­вой, по­ли­гра­фической промышленности и других

Иллюстрация:

Ин­диа­на­по­лис. Во­ен­ный ме­мо­ри­ал (1951). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)