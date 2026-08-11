ИНДИАНАПОЛИС
ИНДИАНАПОЛИС (Indianapolis) - город в восточной части США, административный центр штата Индиана.
Расположен в центральной части штата, на берегах реки Уайт-Ривер (бассейн реки Огайо). Население 770,6 тысяч человек (2007 год; свыше 1/4 – афроамериканцы); крупнейший город штата, центр городской агломерации с населением 1744,5 тысяч человек. Крупный транспортный центр (6 лучей железных дорог, 6 федеральных автомагистралей). Международный аэропорт; завершается (2007 год) строительство второго аэропорта.
Основан в 1821 году, административный центр штата с 1825 года, город с 1847 года. С начала 1830-х годов через Индианаполис с востока на запад проходила Национальная дорога, по которой шёл поток переселенцев на западные земли. Быстрому росту Индианполиса способствовало железнодорожное строительство (первая железнодорожная линия подведена к городу в 1847 году). В конце XIX века Индианаполис превратился в крупный транспортный узел, связанный с важнейшими промышленными и торговыми центрами Среднего Запада США (Чикаго, Цинциннати, Сент-Луисом), за городом закрепилось название «перекрёсток Америки». Развитию городской экономики способствовало открытие в 1880-х годах в штате Индиана месторождений природного газа и нефти (в том числе Трентонского нефтегазового месторождения; добыча велась в 1886-1920 годах). В начале XX века Индианаполис, наряду с Детройтом, - крупнейший центр автомобильной промышленности страны (действовали заводы компаний «Duesenberg», «Marmon», «National», «Stutz»); в 1920-1930-х годах производство автомобилей было переведено в район Детройта. В годы Второй мировой войны Индианаполис - важный центр выпуска комплектующих узлов и агрегатов для военной автомобильной техники.
Первый план городской застройки разработал архитектор А. Ралстон; Индианаполис занимал территорию в 1 квадратную милю, в центре находился дом губернатора (здание снесено в 1857 году). Прямоугольная сетка улиц переходила в перекрестье дорог, которые расходились от города под прямыми углами на 4 стороны света. Среди главных достопримечательностей современного Индианаполиса - так называемое Монументальное кольцо, в центре которого - памятник солдатам и матросам (высота 86,7 метров; символ города); Военный мемориал в честь американских ветеранов всех войн (1951 год; построен по образцу Галикарнасского мавзолея) и здание штаб-квартиры Американского легиона. Среди архитектурных памятников Индианаполиса - здание Капитолия штата (1888 год), Шотландский кафедральный собор, самый высокий небоскрёб Индианаполиса и всего Среднего Запада «Чейс-тауэр» (1990).
Среди научных учреждений - Институт политических исследований Сагаморе. Крупные вузы: Университет Батлера (1855 год), университет Индианаполиса (1902 год), а также университет штата Индиана (1969 год, филиал Университета Пердью), включающий значительные медицинские НИИ и центры, в том числе структурной биологии, нейробиологии, биоэтики, геномики, онкологии, кардиологии, педиатрии, психиатрии, исследования болезни Альцгеймера. Банки: штата Индиана (1825 год), графства Мэрион в Индианаполисе (1873 год), публичная (1894 год). Музеи: истории штата Индиана (1862 год), художественный (1883 год), детский (1925 год), Дом-музей Б. Гаррисона. Горный театр (1915 год), Репертуарный театр Индианы (1972 год). Симфонический оркестр (1930 год). Ежегодные фестиваль джаза (с 1999 года), международный фестиваль кинофильмов, кинематографический фестиваль Хартленда и другие. Зоопарк. Баскетбольный клуб «Индиана Пейсерс» (выступает во Дворце спорта «Консеко Филдхаус», около 18 тысяч мест) – финалист чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (2000 год). Клуб по американскому футболу «Индианаполис Колтс» (выступает на крытом стадионе «Ар-Си-Эй Доум», около 60 тысяч мест) - победитель Супербоула (2006 год). В 1987 году в Индианаполисе проходили Панамериканские игры, в 2002 году - матчи чемпионата мира по баскетболу. На автодроме «Индианаполис Мотор Спидвей» (близ Индианаполиса) ежегодно с 1911 года проходит престижная автогонка «500 миль Индианаполиса», с 2000 года - этап чемпионата мира «Формула-1».
Крупнейший торгово-финансовый, логистический и промышленный центр штата. Ведущие компании, их отделения и филиалы в Индианаполисе, занятые в сфере банковско-кредитного и страхового бизнеса, - «American United Life», «Wellpoint» (медицинское страхование), «Sallie Mae» (студенческие кредиты на обучение); в сфере торговли недвижимостью - «Simon Property Group», «Hunt Construction Group», «Duke Realty». В Индианаполисе расположены штаб-квартиры компаний «Roche Diagnostics» и «Cook Group» (продажа медицинского оборудования) и другие. Традиционная отрасль промышленности - автомобилестроение, представлено 2 предприятиями компании «General Motors» («GM»). Завод «Allison Transmission» (основан в 1915 году Дж. Аллисоном, учредителем проведения автогонок «500 миль Индианаполиса»; с 1929 года принадлежит «GM»; 3,8 тысяч занятых, 2006 год) выпускает автоматические трансмиссии для грузовых автомобилей средней и большой грузоподъёмности; завод «Indianapolis Metal Center» (1930 год; 1,6 тысяч занятых, 2006 год) - металлические кузовные детали и другое для вседорожников, пикапов и спортивных автомобилей «GM». Производство двигателей для военных самолётов и вертолётов (крупнейший в Северной Америке завод британской корпорации «Rolls-Royce», около 4 тысяч занятых, 2006 год). Предприятия электронной (в том числе международная штаб-квартира корпорации «Thomson»), химической и химико-фармацевтической (международная штаб-квартира фармацевтической фирмы «Eli Lilly and Company», американский головной офис компании «Dow AgroSciences» - производство пестицидов и развитие новейших биотехнологий), пищевой, полиграфической промышленности и других
Иллюстрация:
Индианаполис. Военный мемориал (1951). Архив БРЭ.
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