ИНДИАН ЭКСПРЕСС
ИНДИАН ЭКСПРЕСС («The Indian Express») - ежедневная газета в Индии. Основана в 1932 году.
Издаётся на английском и основных национальных языках в Дели, Мумбаи, Ченнаи, Мадурае, Кочине, Бангалоре, Виджаяваде, Чандигархе, Хайдарабаде, Ахмадабаде. Одна из наиболее влиятельных индийских газет; традиции журналистики «Индиан экспресс» восходят к национально-освободительному движению.
Развитие газеты в 1930-1970-х годах связано с именем Р. Гоенки, возглавившего «Индиан экспресс» в 1934 году и превратившего её в самую крупную ежедневную англоязычную газету Британской Индии. Гоенка участвовал в антиколониальной борьбе под руководством М.К. Ганди; в 1950-1960-х годах, при Дж. Неру, поддерживал партию Индийский Национальный Конгресс (ИНК), в 1970-1980-х годах перешёл в оппозицию ИНК, выступая с критикой деятельности И. Ганди и Р. Ганди.
«Индиан экспресс» имеет репутацию независимой газеты, борющейся против коррупции, непотизма и злоупотреблений властей. Тираж 230 тысяч экземлпяров (2005 год). Имеет воскресное издание «Sunday Standard» (тираж 240 тысяч экземпляров, 2005 год). Новости делового мира с 1961 года освещает специальное издание «Индиан экспресс» - «The Financial Express». В 1999 году из «Индиан экспресс» выделилось самостоятельное издание «The New Indian Express», пользующееся популярностью на юге Индии.